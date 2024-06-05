سلاك مقابل زووم: اختيار أفضل أداة تواصل لفريقك

يجب أن يتمتع فريق العمل العالي الأداء بأعلى مستوى من تطبيقات تواصل الفريق . ولكن لنكن واقعيين!

لا يحتوي كل تطبيق على كل ما تريده، فقد ينتهي بك الأمر مع مجموعة من الميزات المتقدمة التي لا تحتاج إليها.

إذن، ما هي الصفقة؟ من الناحية المثالية، يجب أن تجد التطبيق الذي يقوم بما تريده بالضبط دون أي إضافات مربكة.

عندما يتعلق الأمر بالعمل عن بُعد، يتفوق Slack و Zoom في جعل العمل عن بُعد فعالاً وممتعاً. يتيح لك تطبيق Slack الدردشة ومشاركة الملفات، مع الحفاظ على تنظيم المحادثات عبر قنوات مختلفة. أما تطبيق Zoom فيتمحور حول عقد مؤتمرات الفيديو بوضوح تام. تعمل كلتا الأداتين على تعزيز التعاون؛ فهما يجعلانك تشعر وكأنك في نفس الغرفة، حتى لو كنت على بعد أميال.

لكل منصة تعاون مزاياها الخاصة. لكن الحصول على كلاهما لفريقك قد يكون مرهقًا لمحفظتك. يكمن الاختيار الصحيح في التفاصيل والاختلافات الرئيسية. سنقوم بتفصيل ما يفعله كل منهما بشكل أفضل ونساعدك على تحديد أيهما يناسب احتياجات فريقك بشكل أفضل.

ما هو Slack؟

سلاك عبارة عن منصة قائمة على السحابة تدير التواصل التعاوني . يوفر مساحة مركزية للفرق للتعاون ومشاركة المستندات وتنظيم سير العمل بكفاءة.

مع ميزات مثل المراسلة في الوقت الحقيقي، ومشاركة الملفات، والدردشة الجماعية، والقنوات القابلة للتخصيص، يركز Slack على توحيد اتصالاتك على منصة واحدة. لا تضيع التحديثات أو المناقشات المهمة في أكوام من رسائل البريد الإلكتروني.

ميزات سلاك

إليك بعض ميزاته الرئيسية المثالية للفرق التعاونية.

1. المراسلة ومشاركة الملفات

يمكنك بسهولة مشاركة المستندات ومناقشة المشاريع والحصول على تعليقات فورية على Slack. لنفترض أنك قمت بتحميل عرض تقديمي على Slack ليقوم فريقك بمراجعته. على الفور، يمكن للجميع مناقشته على الفور وإبداء الملاحظات أثناء الاطلاع عليه، مما يساعدك على إجراء التعديلات في الوقت الفعلي.

وهذا مفيد أثناء المراحل الحاسمة للمشروع، مثل وضع اللمسات الأخيرة على المقترحات أو تنقيح استراتيجيات التسويق. كما أنه يوفر عليك التعامل مع العديد من إصدارات الملفات المختلفة ورسائل البريد الإلكتروني المتبادلة ذهاباً وإياباً. يبقى كل شيء منظمًا ويسهل العثور عليه في مكان واحد.

عبر سلاك

2. مكالمات الصوت والفيديو

هل سبق لك أن واجهت موقفًا احتاج فيه فريقك إلى التحدث وجهًا لوجه ولكن لم يكن التنقل خيارًا متاحًا؟ تم تصميم ميزات الاتصال في Slack لمثل هذه الحالات. ابدأ اجتماعاً سريعاً لتسجيل الوصول أو اجتماع فيديو كامل في لمح البصر. لا داعي للقلق مع التطبيقات الأخرى أو سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الطويلة!

هذه الوظيفة مفيدة بشكل خاص أثناء جلسات العصف الذهني أو تحديثات التقدم أو العروض التقديمية للعملاء. كما أنها منقذة للفرق المنتشرة في جميع أنحاء العالم أو التي تعمل عن بُعد أو تتعاون من أماكن مختلفة. احصل على تعليقات فورية أو عزز روح الفريق دون أي متاعب.

عبر سلاك

3. سلاك كونكت

هل تريد التواصل مع أشخاص من خارج مؤسستك؟ باستخدام Slack Connect، يمكنك التحدث إلى الشركاء الخارجيين أو العملاء أو البائعين في قنوات مشتركة. ادعُ أصحاب المصلحة الخارجيين للانضمام إلى القنوات المشتركة، وودِّع سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الفوضوية والتوفيق بين المنصات المختلفة.

Slack Connect مفيد بشكل خاص لإدارة المشاريع أو خدمة العملاء أو علاقات البائعين، حيث يكون التواصل السريع أمراً أساسياً. فهو يساعد الجميع على رؤية ما يحدث، والعمل بشكل أفضل كفريق واحد، واتخاذ القرارات بشكل أسرع، حتى لو كانوا من مؤسسات مختلفة.

عبر سلاك

تسعير Slack

إصدار مجاني

الإصدار القياسي : 8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم بالإضافة : 15 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم شبكة المؤسسات: تسعير مخصص

ما هو Zoom؟

Zoom هي أداة لعقد مؤتمرات الفيديو تمكّن الأشخاص من التواصل مع بعضهم البعض عبر اجتماعات الفيديو. تسمح واجهة المستخدم البديهية للمستخدمين باستخدامها في مكالمات العمل أو الانضمام إلى الفصول الدراسية عن بُعد أو التواصل مع الزملاء و/أو أفراد العائلة والأصدقاء المتفرّقين.

يمكنك الانضمام إلى مكالمات الفيديو الجماعية مع 100 شخص في الوقت نفسه من أي مكان. يمكنك مشاركة شاشتك ومراسلة أي شخص على الفور، وحتى تبديل الخلفيات الافتراضية لجعل المكالمات مثيرة للاهتمام.

ميزات Zoom

إليك بعض الميزات الرئيسية لـ Zoom:

1. زووم فون وزووم للدردشة الجماعية

عبر تكبير هل تريد مدخلات سريعة من زميل؟ أرسل رسالة في محادثة فريق Zoom Team Chat أو استخدم Zoom Phone!

يتيح لك Zoom أيضًا تمكين غرف الانتظار لإدارة المشاركين في الاجتماعات القادمة. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لجلسات العصف الذهني العفوية أو لتوضيح الشكوك أو البحث عن ملاحظات في الوقت المناسب.

عبر تكبير أفضل جزء؟ باستخدام رفيق Zoom AI Companion، يمكنك إنشاء ردود دردشة بنبرة صوتك المفضلة وطولها بناءً على مطالباتك. سواء كنت تقدم إجابات سريعة على الأسئلة الشائعة أو تحافظ على معايير تواصل متسقة، تساعدك هذه الميزة على العمل بشكل أسرع وتبدو أكثر احترافية، خاصةً عندما تحتاج إلى الرد بسرعة والتأكد من أن كل رد يبدو شخصياً.

2. السوق

يوفر سوق Zoom's Marketplace عمليات تكامل. يمكنك جدولة اجتماعات Zoom عبر Calendly، ومشاركة الملفات من Google Drive مباشرةً في Zoom، وغير ذلك! لا يهم إذا كنت تعمل بمفردك، أو مع فريق صغير، أو في شركة كبيرة. مع كل هذه الأدوات المختلفة المتاحة للتكامل، يمكنك الاستمرار في استخدام مهام سير العمل المفضلة لديك، حتى مع إضافة المزيد من الأدوات إلى إعداداتك.

3. السبورة

عبر تكبير يتيح لك Zoom Whiteboard تبادل الأفكار بشكل مرئي. لذا يمكنك التعاون بسهولة في مشروع ما ورسم الخطط في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، إذا كنت تقود اجتماعًا افتراضيًا مع فريقك، يمكنك بسهولة تدوين الأفكار ورسم المخططات وتخطيط خطوات المشروع، تمامًا كما تفعل في غرفة اجتماعات حقيقية.

تُعد هذه الأداة رائعة لجلسات العصف الذهني أو اجتماعات التخطيط أو مراجعة التصاميم، حيث إنها تجعل الجميع يشارك بنشاط وتساعد على توليد الأفكار. إنها مثالية للفرق البعيدة والتعاون الموزع وورش العمل الافتراضية، حيث تكون مشاركة الأفكار بصرياً مهمة.

تسعير Zoom

الإصدار المجاني

الإصدار الاحترافي 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات : 21.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 21.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الإصدار التجاري الإضافي: اتصل لمعرفة الأسعار

سلاك مقابل زووم: مقارنة الميزات

بغض النظر عن المكان الذي تعمل منه و كيف يبدو فريقك و Zoom و Slack يبقيك على اتصال وإنتاجية.

إليك جدول مقارنة سريع لفهم الاختلافات الرئيسية بينهما.

ميزة سلاك زووم دردشة نعم نعم مشاركة الملفات نعم نعم نعم التعاون الصوتي والمرئي نعم نعم نعم إمكانيات التكامل نعم نعم نعم وظائف الذكاء الاصطناعي نعم نعم نعم السبورة لا نعم نعم منشئ سير العمل نعم لا تسجيل الشاشة نعم نعم نعم تخصيص الاجتماعات لا نعم نعم تدوين الملاحظات نعم نعم نعم ميزات الأمان نعم نعم نعم

Slack هو بمثابة مكتبك الافتراضي، حيث يمكنك الدردشة مع زملائك بشكل متزامن أو في الوقت الفعلي ومشاركة الملفات بسلاسة. أما Zoom فهو أداتك المفضلة للمحادثات المباشرة واجتماعات الفيديو مع ميزات مفيدة مثل دردشة فريق Zoom الجماعية و Zoom Phone. كلاهما يبسطان العمل الجماعي والتعاون - سلاك بقنواته القابلة للتخصيص وزووم بلوحاته البيضاء.

والآن، دعنا نقارن بين Slack و Zoom بعمق لتحديد الأفضل بالنسبة لك.

1. ميزات الدردشة

سلاك

كواحد من أفضل أدوات الاجتماعات عبر الإنترنت ، يتيح Slack إجراء محادثات جماعية حول مواضيع أو فرق عمل محددة عبر "قنوات"، سواء كانت عروض المبيعات أو تحديثات الشركة أو دعم العملاء

تبادل الرسائل والأدوات والملفات بحرية داخل قنوات دردشة Slack

القنوات نوعان: عامة، مفتوحة للجميع في الشركة بأكملها، أو خاصة، يمكن الوصول إليها عن طريق الدعوة فقط

يمكنك أيضًا التواصل مع شركاء خارجيين من خلال Slack Connect. بحيث يمكنك الوصول الفوري إلى الوكالات والعملاء والبائعين مباشرةً من مساحة العمل الخاصة بك

الفوائد؟ يزيل صوامع المعلومات ويضمن وصول الجميع إلى جميع المعلومات ذات الصلة في جميع الأوقات. تواصل الفريق يصبح أسهل. وعندما ينضم أشخاص جدد إلى الاجتماعات، يصبحون على اطلاع منذ البداية. بالإضافة إلى ذلك، مع حفظ الدردشات القديمة، يمكنك دائمًا البحث عن المناقشات السابقة للحصول على رؤى.

زووم

تساعدك خاصية Zoom Team Chat على التواصل عندما لا تحتاج إلى الصوت أو الفيديو.

وهي تتكامل مع نفس التطبيق المستخدم للاجتماعات الافتراضية

يمكنك العثور على Zoom Team Chat على كل من الهاتف المحمول وسطح المكتب

مثل Slack، يتيح Zoom Team Chat أيضًا قنوات عامة أو خاصة. ولكن ليس أكثر من 10000 عضو

هل تريد ميزات مشاركة الفيديو؟ لا مشكلة، يمكنك إرسال أكثر من مجرد مقاطع فيديو. أرسل رسائل بصوت أو حتى صور GIF أو أي نوع آخر من الملفات على Zoom Team Chat

"المفضلة" أو تثبيت الرسائل، وتنظيم الملفات الشخصية وتعيين التذكيرات

يمكنك أيضًا ضبط التذكيرات وأرشفة الدردشات وحتى تعديل أو حذف الرسائل بعد إرسالها على Zoom Team Chat

الحكم النهائي

يحتوي كل من Zoom و Slack على ميزات دردشة جماعية رائعة. لكن Slack يقدم بعض الامتيازات الإضافية، مثل Slack Connect وعدم وجود حدود للمستخدمين، على عكس Zoom. 🙌

2. التعاون الصوتي والمرئي

سلاك

Huddles و Clips هما وسيلة Slack للاتصالات الصوتية ومؤتمرات الفيديو. إليك كيفية مساعدة Huddles:

تسمح Huddles لفريقك بالدردشة أو التواصل مع أشخاص من الخارج. ما عليك سوى الدخول إلى قناة Slack أو إرسال رسالة مباشرة للتعاون في مؤتمرات الفيديو

يمكن لأي شخص في القناة أو الرسالة المباشرة الدخول أو الخروج في مؤتمرات الفيديو وقتما يشاء

شارك شاشتك وارسم عليها وحتى نشر تعليقات مباشرة أثناء مؤتمرات الفيديو. إنها مثالية للمحادثات المرتجلة في المكتب، أو جلسات العصف الذهني، أو لمجرد التسكع

والآن، لنتحدث عن المقاطع. إليك ما يقدمه:

يمكنك تسجيل صوت وفيديو سريع كلما احتجت إلى مشاركة تحديث ما. يمكنك أيضًا تسجيل الشاشات

لا داعي للاستعجال أو جدولة اجتماع؛ فقط قم بالتسجيل والمشاركة وقتما يناسبك. سواء كان ذلك لعرض أحدث مشاريعك أو عرض عرض توضيحي أو تقديم نصائح إرشادية

شاهد هذه المقاطع في الوقت الذي يناسبك. نصوص جميع المقاطع تجعل من السهل جدًا البحث فيها والعثور على ما تحتاج إليه

هل تريد تسريع المقاطع أو إبطاءها أو قراءتها مع التعليقات؟ افعل ذلك دون عناء مع المقاطع

تكبير

من ناحية أخرى، إليك ما يقدمه اجتماع Zoom:

تقديم صوت وفيديو عالي الدقة من الدرجة الأولى

استضافة ما يصل إلى 1000 مستخدم، 49 منهم على شاشتك مباشرةً

تعاون مع الأدوات المدمجة. يمكن مشاركة الشاشة وحتى العبث معاً في الوقت الفعلي

استخدم أدوات المشاركة مثل الفلاتر الإبداعية والرموز التعبيرية للتفاعل وحتى استطلاعات الرأي ورفع الأيدي

استرجع اللحظات السابقة باستخدام تسجيلات الاجتماعات والنصوص القابلة للبحث

جدولة الاجتماعات مباشرةً باستخدام روابط إلى Outlook أو Gmail أو iCalendar

هناك المزيد! باستخدام Zoom Whiteboards، يمكنك تبادل الأفكار بشكل تعاوني في الوقت الفعلي أثناء اجتماعات Zoom. يتيح لك Zoom Events إعداد كل شيء بدءاً من التسجيلات إلى العلامات التجارية وإدارة التذاكر بسهولة. مع Zoom Spaces، يمكنك تخصيص مساحة العمل الخاصة بك وحتى الحصول على أكشاك ذكية.

الحكم النهائي

يعد Zoom أكثر ملاءمة لمكالمات الفيديو الجادة والمرتبطة بالأزرار. فهو يغطي كل موقف رسمي يمكنك التفكير فيه. لكن Slack أكثر استرخاءً.

بالإضافة إلى ذلك، يحصل مستخدمو Zoom على خيارات فيديو أكثر بكثير من مستخدمي Slack. 👀

3. التكامل

يعمل كل من Slack و Zoom على تبسيط سير عملك من خلال الكثير من التطبيقات المتكاملة.

سلاك

يتكامل Slack مع أدواتك المفضلة، حتى لا يفوتك أي شيء. يمكنك الحصول على بعض من أفضل عمليات تكامل Slack مثل أدوات الاجتماعات مثل Cisco Webex و MS Teams أو أدوات إدارة علاقات العملاء مثل Salesforce و Zoho و HubSpot. حتى أنه يتكامل مع Zoom!

زووم

لا يتراجع Zoom أيضاً. فببضع نقرات فقط، يمكنك دمج Zoom مع تطبيقاتك المفضلة، مثل Google Workspace أو MS Teams أو Zapier.

الحكم النهائي

ستتمكن من العمل بشكل مريح مع تطبيقاتك المفضلة مع كل من Slack و Zoom. 🛠️

سلاك مقابل زووم على ريديت

لقد بحثنا في Reddit لمعرفة رأي الناس في Slack مقابل Zoom.

يشعر الكثير من الناس أن Zoom لديه مجموعة أفضل من الميزات المتقدمة.

لقد غيرت وظيفتي للتو إلى بيئة Slack و Zoom أفضل 100 مرة لمحادثات الدردشة. أكبر شيء في Zoom، إذا قام أحد الأفراد أو المجموعات بمراسلتك، يومض باللون البرتقالي وينتقل إلى أعلى قائمتك. يحتاج إلى انتباهك. هذا تصميم جيد

يقول مستخدمو Reddit الآخرون أن Slack له اليد العليا مع ميزة الإشارات:

سلاك لديه خاصية "الإشارات" حيث يمكنك رؤية جميع الرسائل التي تشير إليك أو "الكل" في قناة ما. يمكنك بسهولة رؤية ما هو مهم وذو صلة بك عبر Slack. أفتقد ذلك في Zoom.

قارن أحد مستخدمي Reddit تحديدًا بين ميزات المواضيع في كلا النظامين:

جرب أيضًا إجراء محادثة حول موضوع ما في موضوع في موضوع Zoom الذي ظهر في نافذة القناة بسبب نشر رسائل أخرى. عليك التمرير لأعلى في القناة للوصول إلى ذلك الموضوع وفتحه. مرة أخرى يتمتع تطبيق Slack بميزة عرض "المواضيع" التي تضع جميع المواضيع التي شاركت فيها في نفس العرض بحيث يمكنك إما الرد عليها هناك أو فتح الموضوع

لا توجد أداة أفضل من الأخرى بشكل موضوعي - الأمر كله يتعلق بالطريقة التي تريد أن تعمل بها.

تعرف على ClickUp-أفضل بديل لـ Slack مقابل Zoom

إذا كان التعاون هو ما تبحث عنه، دعنا نقدم لك أداة تجمع بين أفضل ما في Slack و Zoom: كليك أب ! من الدردشة الجماعية إلى أدوات التعاون المدمجة وأدوات تسجيل الشاشة، يحتوي ClickUp على كل ما تحتاجه لتحقيق إنجازات رائعة مع فريقك.

لنفترض أنك تعمل على مشروع جماعي، ولكن الجميع في مواقع مختلفة. استخدم دردشة ClickUp لإرسال تحديثات المهام إلى فريقك. باستخدام اللوحات البيضاء من ClickUp، يمكنك رسم أو تدوين الأفكار معًا، كما هو الحال على لوحة فعلية، دون الحاجة إلى التواجد في نفس الغرفة. 🤩

ClickUp أشبه بغرفة اجتماعات افتراضية حيث يمكن للجميع مشاركة أفكارهم. لذا، إذا كنت تبحث عن بدائل سلاك أو بدائل التكبير للدردشة أو العصف الذهني، يحافظ ClickUp على بساطة الأمور ويساعد فريقك على العمل معًا بشكل أفضل.

1. عرض دردشة ClickUp

اجمع اتصالات الفريق تحت سقف واحد مع ClickUp Chat

مع عرض الدردشة في ClickUp التخلص من متاعب استخدام العديد من الأدوات المختلفة لمراسلة الفريق. يمكنك:

الدردشة مع فريقك ومشاركة التحديثات وحتى ربط الموارد داخل المهام مباشرةً

وسم أي شخص ب @إشارات وتعيين التعليقات إلى المهام

قم بإضافة صفحات الويب ومقاطع الفيديو وأي شيء آخر تحتاجه في المحادثة مباشرةً لاحظ أن ClickUp يقدم مقاطع مسجل شاشة مجاني بدون علامات مائية وخمن ماذا؟ لا داعي للعناء في التفاصيل؛ فكل شيء مجمّع بدقة لسهولة الوصول إليه

عزز رسائلك باستخدام كتل التعليمات البرمجية والقوائم واللافتات عندما تريد توضيح وجهة نظرك بوضوح تام

وفّر الوقت باستخدام اختصارات الأوامر /Slash Command للتنسيق

خصص طريقة عرض الدردشة لتناسب احتياجاتك واحتفظ بعلامات التبويب بسهولة على المشاريع أو الفرق المختلفة

تحكّم في من يرى ماذا، وابقَ على اطلاع مع الإشعارات دون القلق بشأن الخصوصية

بياناتك على ClickUp آمنة بفضل تدابير الأمان المتقدمة مثل تشفير البيانات AES-256 والمصادقة متعددة العوامل

2. اكتشاف التعاون المباشر في ClickUp اكتشاف التعاون في ClickUp تتيح ميزة التعاون في الوقت الفعلي! ستعرف على الفور ما إذا كان زميلك يتفقد مهمة ما أو يقوم بإسقاط تعليق. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك معرفة من يقوم بالعبث في وصف المهمة أثناء حدوثها.

اعملوا معًا في الوقت الفعلي دون أن يعترض أحدكم طريق الآخر باستخدام خاصية اكتشاف التعاون المباشر من ClickUp

لا مزيد من الانتظار للحصول على التحديثات؛ ستحصل على ملاحظات فورية حول تغييرات الحالة والتعليقات الجديدة وأي شيء آخر يحدث في المهمة.

3. كليك أب السبورات البيضاء

من العصف الذهني لأفكار الميزات إلى إطلاق مهام سير عمل كاملة، يمكنك التعاون في كل شيء باستخدام ClickUp Whiteboards

مع اللوحات البيضاء لـ ClickUp حوّل أفكارك إلى خطط حقيقية دون عناء. حتى لو كان فريقك مشتتًا، ستظل متزامنًا!

يمكنك إضافة الملاحظات ورسم الأفكار في مكان واحد. يمكنك أيضًا تحويل الأفكار بسرعة إلى مهام. قم بتوصيل النقاط عن طريق ربط المهام والملفات والمستندات لإعطاء عملك بعض السياق الجاد.

هل تحتاج إلى المزيد من الذوق؟ أضف ملاحظات لاصقة أو صورًا أو روابط ويب. الجزء الأفضل؟ لا تحتاج إلى أن تكون خبيرًا أو فنانًا لتجعلها تعمل؛ فالأدوات سهلة الاستخدام. ما عليك سوى سحب وإسقاط العناصر لمشاهدة أفكارك تنبض بالحياة!

4. تكاملات ClickUp

ClickUp يوصلك بأكثر من 1000 أداة مجاناً! فكِّر في GitHub وGitLab وتقويم Google وتقويم Google وWebhooks وHubSpot وHoverhour وHarvest وGoogle Drive وDropbox وOutlook وتطبيقات Microsoft مثل MS Teams وMicrosoft 365 وOutlook، وعشرات التطبيقات الأخرى التابعة لجهات خارجية.

وخمن ماذا؟ يدمج ClickUp بسلاسة مع Slack و Zoom أيضًا!

إذا كنت تستخدم أدوات تعاون أخرى مثل Asana أو Trello أو Jira أو Basecamp سابقاً، فلا تقلق! يسمح ClickUp بالانتقال السلس؛ فقط بضع نقرات وتصبح جاهزًا. 🙌

5. قالب خطة التواصل الخاص بـ ClickUp

استخدم نموذج خطة التواصل الخاص بـ ClickUp لتحسين الاتصالات الداخلية والخارجية لمؤسستك

تخيل فوضى المشروع حيث يتدافع الجميع للحصول على أحدث المعلومات. نموذج خطة التواصل الخاص بـ ClickUp يلغي ذلك. إنه محورك المركزي لإبقاء الجميع على نفس الصفحة.

استخدم القالب من أجل:

حدد هدف مشروعك والجمهور المستهدف والنتائج المرجوة منه. هذا يحدد النجم الشمالي للفريق بأكمله

تعيين ملكية واضحة للمهام وقنوات الاتصال. لا مزيد من توجيه أصابع الاتهام أو الارتباك بشأن من المسؤول عن ماذا

تحديد أفضل طريقة تواصل لكل جمهور - اجتماعات الفريق الأسبوعية أو قنوات Slack للتحديثات السريعة أو وثائق قاعدة المعرفة المخصصة

الحفاظ على الشفافية من خلال تتبع التقدم المحرز وإعداد التقارير

انقر فوق: الحل للنقاش حول سلاك مقابل زووم

يتلخص الاختيار بين Slack و Zoom في ما تحتاجه. إذا كنت تريد تواصلًا سلسًا مع فريق العمل مع ميزات مثل مشاركة المستندات، والمراسلة في الوقت الفعلي، وتنظيم القنوات، فقد يكون Slack هو الخيار المناسب لك. ولكن إذا كان تركيزك على الاجتماعات الافتراضية والندوات عبر الإنترنت ومؤتمرات الفيديو، فقد يكون Zoom هو ما تبحث عنه.

سواءً كنت تفضل التعاون عبر Slack أو الاجتماعات الافتراضية عبر Zoom، فإن ClickUp يقدم أفضل ما في الاثنين، حيث يقدم ميزات رائعة لتحسين الإنتاجية والحفاظ على التواصل على أعلى مستوى.

انضم إلى اشترك في ClickUp للحصول على ميزات التعاون الرائعة مجانًا! 🤩