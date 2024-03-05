15 كتاباً عن الموارد البشرية لمحترفي الموارد البشرية الذين يتطلعون إلى تطوير حياتهم المهنية

في عصر أصبحت فيه تجارب الموظفين لا تقل أهمية عن تجارب العملاء، يجب أن يكون أخصائيو الموارد البشرية دائماً في قمة عطائهم.

إذا كنت قد اخترت مهنة إدارة الموارد البشرية (HRM)، فيجب عليك أن تصقل مهاراتك باستمرار لتبقى على صلة بالموضوع وتضيف قيمة إلى العمل. مع اشتداد السباق على توظيف أفضل المواهب والاحتفاظ بها، يجب على قادة الأعمال أن يتعلموا ويضعوا مؤشرات الأداء الرئيسية لفرق الموارد البشرية التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

لقد قمنا بإعداد قائمة بأفضل 15 كتاباً في مجال الموارد البشرية لمحترفي الموارد البشرية أمثالك الذين يرغبون في التطور في العمل. تمزج كتب الموارد البشرية هذه بين حكمة المخضرمين المخضرمين والرؤى حول أحدث اتجاهات الصناعة التي تؤثر على إدارة المواهب.

دعنا نتعمق في الأمر!

أفضل 15 كتاباً في مجال الموارد البشرية لمحترفي الموارد البشرية

1. إدارة الموارد البشرية لغاري ديسلر

يقف دليل غاري ديسلر شامخاً بين كتب الموارد البشرية عبر أمازون

المؤلف: غاري ديسلر

غاري ديسلر عدد الصفحات: 720 صفحة

720 صفحة سنة النشر: 1994

1994 الوقت المقدر للقراءة: 12-15 ساعة

12-15 ساعة مثالي ل: المتخصصين في الموارد البشرية على جميع المستويات

المتخصصين في الموارد البشرية على جميع المستويات التقييمات: 3.8/5 (أمازون) 3.96/5 (جودريدز)



يُعرف أحيانًا باسم "الكتاب المقدس في عالم الموارد البشرية"، كتاب غاري ديسلر الشهير إدارة الموارد البشرية هو دليل متعمق من 700 صفحة عن علم وتنفيذ عمليات الموارد البشرية.

وهو اليوم أحد أكثر كتب الموارد البشرية شهرةً، حيث يفصّل أساسيات الموارد البشرية وفقاً للمجالات الوظيفية، من التوظيف وإدارة المواهب إلى التدريب والتعويضات وإدارة علاقات الموظفين.

والآن، في نسخته السابعة عشر (مع إصدارات دولية متعددة أيضاً)، لا يستكشف الكتاب تاريخ ممارسات الموارد البشرية فحسب، بل يركز على كيفية تشكيل التكنولوجيا (مثل الحوسبة السحابية) ووسائل التواصل الاجتماعي (LinkedIn على وجه الخصوص) لهذا المجال. كما يناقش أيضاً كيف أن أحدث أدوات وبرامج تكنولوجيا الموارد البشرية تغير الأمور في عالم إدارة الموارد البشرية دائم التطور.

الوجبات الرئيسية

إعادة تجديد عملية التوظيف: تأكد من أنك لا تكتفي بشغل الوظائف، بل تقوم بتعيينهم بطريقة تتوافق مع أهداف الموارد البشرية لمؤسستك أنشئ مكان عمل يشارك فيه الموظفون بشكل كامل: استثمر في التدريب والتطوير والتعويض العادل للحفاظ على تحفيز فريقك والتزامه بنجاح المؤسسة حافظ على ثقافة إيجابية في مكان العمل: قم ببناء علاقات صحية داخل فريقك وركز على حل النزاعات

ما يقوله القراء:

يعتبر كتاب إدارة الموارد البشرية لغاري ديسلر كتابًا أساسيًا لتعلم ما تقوم به إدارة الموارد البشرية في الشركة/المؤسسة كقسم ووظيفة. يقدم الكتاب شرحًا متينًا لماهية أدوار مدير الموارد البشرية، وما يجب عليه فعله وتجنبه، وما يجب فعله في المواقف التي تحدث فيها معضلات (فنية أو أخلاقية). إنه كتاب لا بد من قراءته لأي مديري الموارد البشرية والطلاب الذين يدرسون دورة إدارة الموارد البشرية.

2. دليل الموارد البشرية الأساسي (طبعة الذكرى السنوية العاشرة) بقلم شارون أرمسترونج وباربرا ميتشل

أحد كتب الموارد البشرية المثالية للمبتدئين عبر أمازون

المؤلفان: شارون أرمسترونغ وباربرا ميتشل

شارون أرمسترونغ وباربرا ميتشل عدد الصفحات: 256 صفحة

256 صفحة سنة النشر: 2008

2008 الوقت المقدر للقراءة: 4-5 ساعات

4-5 ساعات مثالي ل: المبتدئين في مجال الموارد البشرية

المبتدئين في مجال الموارد البشرية التقييمات: 4.6/5 (أمازون) 3.61/5 (جودريدز)



منذ أكثر من عقد من الزمن حتى الآن، يساعد كتاب دليل الموارد البشرية الأساسي من تأليف شارون أرمسترونغ وباربرا ميتشل المتخصصين في الموارد البشرية على التعامل مع مجموعة من الوظائف مثل التوظيف، والامتثال القانوني، وإدارة الأداء، والتنوع في مكان العمل.

يحتوي الإصدار العاشر من هذا الكتاب، الذي تم تحديثه حديثاً في عام 2020، على تفسيرات سهلة الفهم لكل شيء بدءاً من التعامل مع فرق العمل المتنوعة إلى صياغة سياسات ومزايا ملائمة للموظفين. وحتى اليوم، لا يزال هذا الإصدار مورداً أساسياً حتى اليوم، حيث يقدم نصائح وقوائم مراجعة لمعظم ممارسي الموارد البشرية.

الوجبات الرئيسية

مواءمة الموارد البشرية مع أهداف الشركة: يجب إعداد خطط الموارد البشرية لتكون متزامنة مع المهمة العامة للمؤسسة وتوجهها الاستراتيجي لتحقيق أكبر قدر من التأثير الاستبقاء هو المفتاح: لا يكفي مجرد توظيف الموظفين، بل يجب أن تستثمر إدارات الموارد البشرية في عملية تأهيل وتوجيه رائعة، كما يجب أن توفر فرص التدريب والتطوير المستمر للموظفين جعل مراجعات الأداء تجربة إيجابية: بدلاً من الشعور بأن مراجعات الأداء هي عملية تقصي للأخطاء، يجب أن توفر للموظفين ملاحظات إيجابية وتعزيزات للموظفين. لهذا الغرض، استخدم منهجيات (السلوك، والتأثير، والتوقعات، والنتائج) ومنهجية (بشكل متكرر، ودقيق، ومحدد، وفي الوقت المناسب)

ما يقوله القراء

هذا الكتاب مصدر رائع لشخص مبتدئ في مجال الموارد البشرية مثلي. لقد أردت كتابًا يحتوي على معلومات بالإضافة إلى نماذج من النماذج وقوائم المراجعة، وكان هذا الكتاب الصغير هو الحل. إذا كنت مبتدئًا للتو في مجال الموارد البشرية، فإنني أوصي بهذا الكتاب بشدة

3. النصر من خلال التنظيم: لماذا تفشل الحرب من أجل المواهب في شركتك وما يمكنك فعله حيال ذلك من تأليف ديف أولريتش، وديفيد كريسينسكي، وواين بروكبانك، ومايك أولريتش

يصنف كتاب "النصر من خلال التنظيم" من بين كتب الموارد البشرية الأكثر شعبية لكبار القادة عبر أمازون

المؤلفون: ديف أولريتش، وديفيد كريشينسكي، ومايك أولريتش، وواين بروكبانك

ديف أولريتش، وديفيد كريشينسكي، ومايك أولريتش، وواين بروكبانك عدد الصفحات: 417 صفحة

417 صفحة سنة النشر: 2017

2017 الوقت المقدر للقراءة: 5-6 ساعات

5-6 ساعات مثالي ل: كبار مديري الموارد البشرية

كبار مديري الموارد البشرية التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 3.82/5 (جودريدز)



لست من المعجبين بالمدرسة القديمة للموارد البشرية - حيث يتم تشجيع الموظفين على إبهار الآخرين بدلاً من إبراز ذواتهم الحقيقية في العمل؟ إذن ستحب كتاب "ديف أولريتش" الأكثر مبيعًا الانتصار من خلال التنظيم.

يقترح هذا الكتاب الذي نُشر في عام 2017، نهجًا جديدًا للموارد البشرية: بناء أنظمة ديناميكية لا تقتصر فيها المواهب العظيمة على قسم واحد أو مجال ممارسة واحد بل يتم الاستفادة منها في جميع أنحاء المؤسسة بأكملها. ما يميز هذا الكتاب هو أن أفكاره تستند إلى رؤى من 30,000 من المتخصصين في الموارد البشرية وقادة الأعمال!

يغطي الانتصار من خلال التنظيم مواضيع مختلفة في مجال الموارد البشرية، مثل الفعالية التنظيمية، وتطوير المواهب ونشرها، وبناء ميزة تنافسية مستدامة، وغير ذلك. ويُعتبر الكتاب بمثابة دليل لكبار قادة الموارد البشرية.

يتحدى الكتاب المعايير، ويحطم الأساطير، ويدفع باتجاه التغيير الحقيقي. وتتمثل رسالته العامة في أن النجاح لا يتعلق فقط بتوظيف أفضل المواهب؛ بل يتعلق بالاستفادة القصوى منها.

الوجبات الرئيسية

استخدم نموذج الموارد البشرية الاستراتيجي المكون من 3 مربعات: وزع تركيزك بين الكفاءة الإدارية وتجربة الموظفين وبناء القدرات الاستراتيجية للموارد البشرية (المربعات الثلاثة) لتحقيق أقصى تأثير ممكن اكتساب ميزة تنافسية مستدامة: لا تكتفي بجذب أفضل المواهب؛ بل قم ببناء ميزة تنافسية مستدامة من خلال الاستفادة من تلك المواهب ونشرها بفعالية الفوز في الحرب على المواهب: انظر إلى ما وراء الأساليب التقليدية لاكتساب المواهب وإدارتها إذا كنت ترغب في جذب أفضل المواهب وأكثرها طلباً

ما يقوله القراء

يعد كتاب "الانتصار من خلال التنظيم" إنجازًا استثنائيًا: فهو قائم على البيانات، ومبتكر ومبدع وشامل. إن القضية التي تشرح لماذا يجب على الموارد البشرية إعادة تصور مسؤوليتها الأساسية رائعة. يجب أن تكون الموارد البشرية على استعداد دائم لإعادة التفكير وإعادة تصور سبب وجودها، وعليها أن تتغير في أكثر الطرق جوهرية من الوضع الراهن المتمثل في تلبية متطلبات التنظيم وما شابه ذلك، والتي يتم فرضها من الخارج إلى كونها شريك عمل استباقي يساهم في تطوير الاستراتيجية والنتائج المالية مع كونها مصدرًا مستمرًا للإبداع والواقع من حيث الأداء البشري

4. بطاقة أداء الموارد البشرية: الربط بين الأفراد والاستراتيجية والأداء بقلم براين بيكر ومارك هوسليد وديف أولريتش

أحد كتب الموارد البشرية القليلة التي تتحدث عن العائد على الاستثمار في الموارد البشرية عبر أمازون

المؤلفون: براين بيكر، مارك هوسليد، وديف أولريتش

براين بيكر، مارك هوسليد، وديف أولريتش عدد الصفحات: 235 صفحة

235 صفحة سنة النشر: 2001

2001 الوقت المقدر للقراءة: 4-6 ساعات

4-6 ساعات مثالي ل: المتخصصين في الموارد البشرية في منتصف العمر

المتخصصين في الموارد البشرية في منتصف العمر التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 3.78/5 (جودريدز)



في عالمٍ تكمن فيه قوة الشركة في العناصر غير الملموسة والقدرات العقلية، يقدم كتاب بطاقة أداء الموارد البشرية لبراين بيكر حجة قوية لأهمية الموارد البشرية.

يقدم هذا الكتاب مفهوم بطاقة أداء الموارد البشرية - وهو مبدأ قياس يربط دور أخصائي الموارد البشرية بأداء الشركة. ويخلص الكتاب إلى أن الشركات التي لديها أنظمة فعالة لإدارة الموارد البشرية غالباً ما تتفوق على منافسيها من خلال رؤى مستقاة من دراسة استقصائية شملت أكثر من 2800 شركة.

يشرح الكتاب كيفية قياس معايير مثل مؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية (KPIs) مقابل أهداف العمل ويغطي بعض المؤشرات لمساعدتك في حساب العائد على الاستثمار لأي برنامج موارد بشرية.

الوجبات الرئيسية

ربط الموارد البشرية بالاستراتيجية المؤسسية: لكي تكون الموارد البشرية اليوم ناجحة، يجب أن تفهم الموارد البشرية استراتيجية العمل وتتماشى معها وتركز على تحقيق النتائج التي لها تأثير ملموس على أهداف الشركة تطوير مقاييس الموارد البشرية وقياس الأثر: قياس فعالية وظيفة الموارد البشرية من خلال مقاييس رائدة ومتأخرة في اكتساب المواهب وإدارة الأداء والتدريب والتطوير الموازنة بين الأولويات طويلة الأجل وقصيرة الأجل: يوصي الكتاب بأن تتعاون فرق الموارد البشرية مع قادة الأعمال لفهم سياق الأعمال والتحديات. وينبغي عليهم بعد ذلك وضع خطة توازن بين المتطلبات قصيرة الأجل (احتياجات التوظيف، على سبيل المثال) مع أهداف المؤسسة طويلة الأجل (مثل تطوير الموظفين)

ما يقوله القراء

يقدم الكتاب نموذجًا للقياس لتوجيه تنفيذ استراتيجية رأس المال البشري، والهدف النهائي للنموذج هو المواءمة بين الاستراتيجية والأفراد والأداء التنظيمي. يقدم المؤلفون نهجًا جديدًا لإدارة "بنية الموارد البشرية" في الشركة كأصل استراتيجي، بالإضافة إلى قياس مساهمتها في أداء الشركة. ويدافع المؤلفان عن اتباع نهج تنازلي من أعلى إلى أسفل، بدلاً من نهج تصاعدي لتنفيذ الاستراتيجية، إلى جانب نظام تقييم مبتكر لقياس مساهمة الموارد البشرية_.

5. قواعد العمل! رؤى من داخل جوجل من شأنها أن تغير طريقة عيشك وقيادتك بقلم لازلو بوك

أحد كتب الموارد البشرية المفضلة لدينا اليوم هو هذا الكتاب من تأليف لازلو بوك عبر أمازون

المؤلفون: لازلو بوك

لازلو بوك عدد الصفحات: 416 صفحة

416 صفحة سنة النشر: 2015

2015 الوقت المقدر للقراءة: 5-6 ساعات

5-6 ساعات مثالي ل: مدراء الموارد البشرية من المستوى المتوسط إلى العالي

مدراء الموارد البشرية من المستوى المتوسط إلى العالي التقييمات: 4.6/5 (أمازون) 4.1/5 (جودريدز)



هل ترغب في أن تستلهم من ممارسات الموارد البشرية التي لا تشوبها شائبة في جوجل وتكييفها لتناسب شركتك؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهذا الكتاب مناسب لك.

يجمع نائب الرئيس السابق لعمليات الأفراد في Google، لازلو بوك، 15 عامًا من البحث المكثف في هذه المجموعة الملهمة من دروس إدارة المواهب لفرق العمل من أي حجم.

ويتضمن حالات من العالم الحقيقي، ونصائح قابلة للتنفيذ، ورؤى حول تحقيق التوازن بين الإبداع والهيكلة داخل الشركة. كما يعلمك بوك أيضاً إعادة تشكيل القيادة من داخل المؤسسة بدلاً من إعادة تشكيلها من الأعلى إلى الأسفل.

الوجبات الرئيسية

ثق بموظفيك ليتصرفوا كمؤسسين: غرس الشعور بالملكية، والتحلي بالشفافية، ومنحهم صوتًا، وتبنّي الضعف لبناء الثقة بين الموظفين خذ الوقت الكافي لتوظيف الأفضل: اتبع نهج التوظيف القائم على اللجنة، وضع معايير واضحة، لا تتنازل أبدًا، وتأكد من أن الموظفين الجدد يتفوقون باستمرار على الموظفين الحاليين جعل الحياة أسهل للموظفين: تعلم من تركيز Google على تحسين حياة الموظفين، وتوفير وقتهم، وتعزيز راحتهم، وإضفاء البهجة دون أن تكلفهم الكثير

ما يقوله القراء

_Google ليست شركة غير عادية أو صعبة الفهم كما يعتقد الناس - هذا الكتاب يُظهر بوضوح أن الفلسفة الفريدة والإبداع والكثير من العمل الجاد هي السائدة. أطنان من الأمثلة الرائعة التي يمكن للشركات الأخرى استخدامها، وشرح جيد جدًا لكيفية تجربة واستخدام التحليلات لإنشاء استراتيجيات رائعة للأشخاص

6. إعادة الإنسان إلى الموارد البشرية: النجاح كمتخصص في الموارد البشرية يبدأ بك أنت بقلم سو باتيل

هذه الجوهرة من بين كتب الموارد البشرية يمكن أن تساعد العاملين في مجال الموارد البشرية في جميع المراحل المهنية عبر أمازون

المؤلف: سو باتيل

سو باتيل عدد الصفحات: 196 صفحة

196 صفحة سنة النشر: 2018

2018 الوقت المقدر للقراءة: 3-4 ساعات

3-4 ساعات مثالي ل: أعضاء فريق الموارد البشرية على مختلف المستويات

أعضاء فريق الموارد البشرية على مختلف المستويات التقييمات: 4.6/5 (أمازون) 4.2/5 (جودريدز)



غالباً ما يتصارع أخصائيو الموارد البشرية مع سؤال: هل أعطي الأولوية للأشخاص أم للعمليات؟

إذا كنت أنت أيضًا تكافح لإيجاد توازن بين الاثنين، فيجب أن يكون كتاب سو باتيل إعادة الإنسان إلى الموارد البشرية كتابك التالي.

يعالج الكتاب الصراع القديم بين الموارد البشرية (الأشخاص) مقابل العمليات البشرية (السياسات) ويحدد المجالات الرئيسية التي يحتاج أخصائيو الموارد البشرية إلى إتقانها. ويغطي الكتاب كيف يمكنك الجمع بين جميع مجالات الدور المهني للموارد البشرية، والشعور بمزيد من الإنجاز كعضو في فريق الموارد البشرية، وتمهيد الطريق للنمو المهني.

النقاط الرئيسية

إيجاد حل وسط بين الأشخاص والعمليات: اسعَ جاهداً لتضع في اعتبارك الشخص الذي يقف وراء المسمى الوظيفي دون المساومة على العمليات اعمل على نفسك أولاً: ينصح باتل قادة الموارد البشرية بتحسين مهاراتهم القيادية وأن يكونوا أكثر استباقية. فهذا سيؤهلهم للتقدم بشكل أفضل للعب دور قيادي في المؤسسة احتضان التغيير بدلاً من الاستجابة له: تجاوز التحديات بثقة وقيادة فريقك خلال التحولات من خلال الأدوات المذكورة في هذا الكتاب

ما يقوله القراء

- تمنيت لو أنني قرأت هذا الكتاب منذ سنوات - وجعلت الآخرين من حولي يقرؤونه أيضاً ! أعتقد أننا أحيانًا نبالغ في تعقيد الموارد البشرية - فهي ليست علمًا صاروخيًا في نهاية المطاف - ولكننا أيضًا نجردها من إنسانيتها. يعالج هذا الكتاب كلا هذين القصورين - فهو مليء بالأساليب البسيطة والفعالة في الوقت نفسه التي يمكن أن يستخدمها أخصائيو الموارد البشرية ويضع الناس في قلب الجميع

7. الموارد البشرية عن قصد: تطوير شغف الناس المتعمد من تأليف ستيف براون

أحد الكتب العديدة المؤثرة في مجال الموارد البشرية لستيف براون عبر أمازون

المؤلف: ستيف براون

ستيف براون عدد الصفحات: 168 صفحة

168 صفحة سنة النشر: 2017

2017 الوقت المقدر للقراءة: 3-4 ساعات

3-4 ساعات مثالي ل: أفراد الموارد البشرية على جميع المستويات

أفراد الموارد البشرية على جميع المستويات التقييمات: 4.6/5 (أمازون) 4.16/5 (جودريدز)



لا يزال ستيف براون المدير التنفيذي الشهير في مجال الموارد البشرية والمخضرم ستيف براون شغوفًا بالموارد البشرية اليوم كما كان قبل 30 عامًا عندما بدأ حياته المهنية. وكتابه الأكثر مبيعًا الموارد البشرية عن قصد هو شهادة على هذا الشغف.

هذا الكتاب هو دليل شخصي وتحفيزي يشجع العاملين في مجال الموارد البشرية على تجاوز المهام الإدارية والقيام بالأمور التي تؤثر إيجابياً على المؤسسات.

في بعض الأحيان، قد يكون التعامل مع قضايا الموارد البشرية يومًا بعد يوم أمرًا مستنزفًا. يهدف براون إلى إعادة إشعال حماسك من خلال رؤى قيّمة ونصائح عملية وأمثلة من واقع الحياة، مما يجعل هذا الكتاب كتاباً مقنعاً للقراءة لجميع العاملين في مجال الموارد البشرية.

الوجبات الرئيسية

قم بمواءمة شغفك وهدفك مع مهنتك في مجال الموارد البشرية: اسأل نفسك أين يكمن شغفك. إذا لم يكن ذلك في العمل مع الناس، فقد لا تكون مرشحاً مثالياً للعمل في مجال الموارد البشرية استخدم السياسات كمبادئ توجيهية وليس كأصفاد: اجعل ممارساتك في مجال الموارد البشرية مرنة باستخدام السياسات والإجراءات كدليل وليس كقيود تحدَّ المفاهيم القديمة: تخلص من الأفكار القديمة في مجال الموارد البشرية وأعد تحديد التوقعات باستخدام الأدوات والاستراتيجيات الحديثة. استخدم التكنولوجيا والبيانات ووسائل التواصل الاجتماعي والأفكار الجديدة

ما يقوله القراء

_ إذا كنت تريد أن تكون قائداً عظيماً في مجال الموارد البشرية (أو مجرد قائد عظيم)، فعليك قراءة هذا الكتاب! أكثر ما يعجبني في كتاب الموارد البشرية عن الغرض هو قصص القيادة البسيطة والعملية. قد يبدو ذلك غريباً بالنسبة لكتاب عن الموارد البشرية (وقد يكون له علاقة بتركيزي على القيادة) ولكن إحدى النقاط الأساسية التي طرحها ستيف هي أن على العاملين في مجال الموارد البشرية - مثل جميع القادة - التركيز على الأشخاص وليس على السياسات والامتثال

8. الانتماء في العمل: الإجراءات اليومية التي يمكنك اتخاذها لتكوين منظمة شاملة للجميع بقلم رودس بيري

هذا واحد من أفضل كتب الموارد البشرية حول موضوع الشمولية عبر أمازون

المؤلف: رودس بيري

رودس بيري عدد الصفحات: 202 صفحة

202 صفحة سنة النشر: 2018

2018 الوقت المقدر للقراءة: 3-4 ساعات

3-4 ساعات مثالي ل: متخصصو الموارد البشرية الذين يتطلعون إلى تعزيز الشمولية

متخصصو الموارد البشرية الذين يتطلعون إلى تعزيز الشمولية التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 4.2/5 (جودريدز)



نشر بيري كتابه الانتماء في العمل كدليل عملي لبناء أماكن عمل شاملة يشعر فيها الجميع بأنهم في وطنهم، مستلهمًا من رحلته كرجل متحول جنسيًا.

لا يتعلق الأمر فقط بالتنوع والشمول؛ بل يتعلق ببناء ثقافة تنظيمية مرحبة تتيح للموظفين جلب ذواتهم الأصيلة إلى العمل وتمنحهم الشعور بالانتماء. يشارك بيري قصصاً شخصية ودراسات حالة واستراتيجيات عملية للموارد البشرية يمكن أن تساعد في خلق مكان عمل يمارس فيه الجميع التحالف الحقيقي.

يستخدم بيري نبرة ودودة ودافئة وهو يدعوك لاستيعاب سبب أهمية الانتماء، وكيف يختلف عن التنوع والشمول، ولماذا هو مستقبل الموارد البشرية.

الوجبات الرئيسية

إدراك الانتماء كحاجة إنسانية أساسية: فهم أن الشعور بالانتماء في مكان العمل يتجاوز العرق والجنس والجنس والجنس والدين القيادة بأصالة: بناء بيئة دافئة حيث يمكن للأشخاص الظهور على حقيقتهم كن مسؤولاً عن أهداف مبادرة التنوع والمساواة والشمول: اتخذ خطوات ملموسة لدمج المبادئ المنفصلة والمترابطة في التنوع والمساواة والشمول (DEI)

ما يقوله القراء

_ كتاب رودس بيري "الانتماء في العمل" يجب أن يكون كتاب "الانتماء في العمل" مطلوباً للقراءة ليس فقط للمدراء والمشرفين بل لكل من يتفاعل مع الآخرين المختلفين عنه بأي شكل من الأشكال. يقدم كتاب "الانتماء في العمل" عددًا لا يحصى من القصص والنصائح والتمارين والدعوات للعمل، وكلها مقدمة بأسلوب السيد بيري الواضح والملائم في الكتابة

9. اضطراب الموارد البشرية: حان الوقت لشيء مختلف بقلم لوسي آدامز

هل تبحث عن كتب عن الموارد البشرية عن عالم VUCA؟ اقرأ هذا عبر أمازون

المؤلف: لوسي آدامز

لوسي آدامز عدد الصفحات: 230 صفحة

230 صفحة سنة النشر: 2017

2017 الوقت المقدر للقراءة: 4-5 ساعات

4-5 ساعات مثالي ل: أفراد الموارد البشرية على مختلف المستويات

أفراد الموارد البشرية على مختلف المستويات التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 4.13/5 (جودريدز)



بصفتك شخصًا يعمل في قسم الموارد البشرية، هل شعرت يومًا بأنك عالق في الروتين؟

إذن عليك أن تقرأ هذا الكتاب الذي كتبته لوسي آدامز، والذي يتطلع إلى كسر قالب الموارد البشرية التقليدي وتقديم منظور جديد.

الموارد البشرية المعطلة هو كتاب سهل القراءة يتمحور حول السؤال: كيف يمكن لأخصائي الموارد البشرية الحديث قيادة وإدارة وإشراك ودعم الموظفين في عالم الأعمال المتطور باستمرار؟

يحثّ عمل آدامز، الغني بأمثلة ذات صلة من تجاربها في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، القراء على إعادة التفكير في كيفية عملهم.

وهي تتعمق في التفاصيل الدقيقة وتقترح أدوات وتكتيكات لجميع الوظائف المتعلقة بالموارد البشرية، بما في ذلك المكافآت وقواعد وسياسات التوظيف وإدارة المواهب.

الوجبات الرئيسية

اعتمد مبدأ EACH: تعامل مع الموظفين على أنهم أ موظفين كراشدين، جمستهلكين، بشر. وهذا يعني احترامهم كبالغين، والاعتراف باحتياجاتهم المتنوعة كمستهلكين، والاعتراف بجانبهم الإنساني الانتقال من السياسات إلى الأشخاص: التحول من النهج الذي يركز على السياسات إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات الأشخاص وتجاربهم إضفاء طابع شخصي على تجربة موظفيك: تجاوز نموذج "مقاس واحد يناسب الجميع" وتلبية الاحتياجات والتفضيلات الفردية لموظفيك

ما يقوله القراء

هذا الكتاب هو أفضل كتاب قرأته منذ سنوات؛ فكل ما تتحدث عنه لوسي مرتبط مباشرةً بأفكاري وملاحظاتي التي رأيتها بأم عيني في جميع الأماكن التي عملت بها. أوصي بشدة بهذا الكتاب لأي شخص مهتم بصدق بالمساعدة في فهم ومعالجة أحد أهم الجوانب الأكثر أهمية وتأثيرًا في أي عمل أو مؤسسة والتي ستساعد بشكل كبير في تحقيق ما شرعت في تحقيقه... الأشخاص الذين يعملون فيها.

10. المنظمة التي لا تعرف الخوف: خلق الأمان النفسي في مكان العمل من أجل التعلّم والابتكار والنمو من تأليف إيمي سي إدموندسون

هذا الكتاب الرائد بين كتب الموارد البشرية يتحدث بعمق عن جعل مكان العمل "مساحة آمنة عبر أمازون

المؤلف: إيمي سي إدموندسون

إيمي سي إدموندسون عدد الصفحات: 256 صفحة

256 صفحة سنة النشر: 2018

2018 الوقت المقدر للقراءة: 4-5 ساعات

4-5 ساعات مثالي ل: العاملين في مجال الموارد البشرية على مختلف المستويات

العاملين في مجال الموارد البشرية على مختلف المستويات التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 4.01/5 (جودريدز)



النفس البشرية شيء حساس ومثير للاهتمام، ويجب على قادة الأعمال أن يضعوا في اعتبارهم كيفية تأثير مكان العمل عليها. وتتحدث إيمي إدموندسون عن ذلك في كتابها المنظمة التي لا تعرف الخوف.

يستكشف كتاب إدموندسون فكرة السلامة النفسية - أي خلق بيئة يشعر فيها الموظفون بالأمان للمخاطرة ومشاركة أفكارهم والتعلم دون الخوف من العواقب السلبية.

يعتبر هذا الكتاب بمثابة نجمة الشمال لقادة الموارد البشرية والأشخاص الذين يرغبون في تعزيز مشاركة الموظفين وإثارة الابتكار من خلال السماح للناس بالتواصل والتعاون وممارسة التعلم المستمر بشكل مفتوح.

يحشد إدموندسون 20 عاماً من البحث في هذا الكتاب، مقدماً للقادة خطوات عملية لجعل أماكن عملهم شاملة ولا تخشى شيئاً. يقدم هذا الكتاب القوي حجة قوية للصلة بين رفاهية الموظفين والنجاح المؤسسي.

الوجبات الرئيسية

تعزيز السلامة النفسية في مكان العمل: تأكد من أن موظفيك يشعرون بالأمان في مشاركة الأفكار والمخاطرة والتعلم من الأخطاء دون خوف من الانتقام تعامل مع استراتيجية الشركة كاختبار مستمر، وليس كخطة ثابتة: ركز على التعلم المؤسسي، وشجع الجميع على البحث بنشاط عن أفكار جديدة تتحدى الافتراضات الحالية، وعزز التحسين المستمر عدم خفض معايير الأداء: إنشاء "منطقة للتعلم والأداء العالي" في مكان العمل لتشجيع الأفكار الجديدة وتعزيز الإبداع

ما يقوله القراء

يقدم كتاب إدموندسون "المنظمة الخالية من الخوف" إطار عمل مفيد للمدراء المهتمين بتعزيز السلامة النفسية في بيئات عملهم... أحد الجوانب المنعشة في إطار عمل إدموندسون هو أنه مدعوم بعشرين عاماً من الأبحاث في صناعات متعددة. يُظهر هذا البحث أهمية السلامة النفسية في مكان العمل: عندما لا يشعر الموظفون بالتمكين أو التشجيع على التحدث عن أسئلتهم أو مخاوفهم، يمكن أن يولد ذلك ثقافة الصمت التي قد تتجاوز فشل العمل وتؤثر على الصحة البدنية والعقلية للأشخاص

11. أحضر إنسانك إلى العمل بقلم إيريكا كيسوين

هذا الكتاب موجود في قائمة وول ستريت جورنال للكتب الأكثر مبيعاً في مجال الموارد البشرية عبر أمازون

المؤلفة: إيريكا كيسوين

إيريكا كيسوين عدد الصفحات: 224 صفحة

224 صفحة سنة النشر: 2018

2018 الوقت المقدر للقراءة: 4-5 ساعات

4-5 ساعات مثالي ل: أفراد الموارد البشرية من مختلف المستويات

أفراد الموارد البشرية من مختلف المستويات التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 3.71/5 (جودريدز)



هل شعرت يوماً أن التواصل الإنساني مفقود في العلاقات في مكان العمل؟

يدور كتاب إيريكا كيسوين أحضر إنسانيتك إلى العمل حول إعادة هذا الدفء.

وبفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من 20 عاماً، تكشف كيسوين عن كيفية قيام شركات مرموقة مثل ليفت وستاربكس بخلق أماكن عمل حقيقية وداعمة.

هذا الكتاب الكتاب الأكثر مبيعًا في صحيفة وول ستريت جورنال ليس كتابًا تقليديًا من كتب الموارد البشرية - إنه دليل عملي حول جعل مكان عملك أكثر أنانية وتعزيز عادات العمل التي تؤدي إلى نجاح الشركة وسعادة الموظفين.

الوجبات الرئيسية

إعطاء الأولوية لرفاهية موظفيك: شجع موظفيك على أن يكونوا أصحاء جسديًا وروحيًا، مع إدراك أهمية الرفاهية الشاملة إفساح المجال للتفاعل وجهاً لوجه: إدراك قوة التواصل الشخصي في عالم قائم على التكنولوجيا تحفيز القوى العاملة لديك على رد الجميل للمجتمع: خلق ثقافة المسؤولية الاجتماعية من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية

ما يقوله القراء

كتاب كيسوين مليء بالتذكيرات المهمة (المدعومة بأبحاث دقيقة) بأن دعم الأشخاص الذين يعملون معك وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتواصل ورد الجميل يخلق بيئة عمل أكثر إنتاجية وإيجابية. انحيازي الشخصي هو أن الفصول التي تتحدث عن رد الجميل والشكر هي الأكثر أهمية، لأن العالم وكل مكان عمل يحتاج إلى المزيد من اللطف والتواضع هذه الأيام. لكن كل فصل مليء بجواهر من الحكمة والمنظور الصادق حول كيفية احتياج عالمنا "المتصل" تكنولوجيًا إلى المزيد من التواصل الإنساني

12. عن بعد وليس عن بعد: تصميم ثقافة الشركة التي ستساعدك على الازدهار في مكان العمل الهجين بقلم غوستافو رازيتي

هل تبحث عن كتب الموارد البشرية عن العمل عن بُعد؟ هذه قراءة جيدة عبر أمازون

المؤلف: غوستافو رازيتي

غوستافو رازيتي عدد الصفحات: 328 صفحة

328 صفحة سنة النشر: 2022

2022 الوقت المقدر للقراءة: 5-6 ساعات

5-6 ساعات مثالي ل: أخصائيو الموارد البشرية الذين يديرون القوى العاملة عن بُعد

أخصائيو الموارد البشرية الذين يديرون القوى العاملة عن بُعد التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 3.83/5 (جودريدز)



في عالم أصبح فيه العمل عن بُعد شبه منتشر في كل مكان، من الواضح لماذا جاء كتاب الموارد البشرية هذا في قائمتنا.

عن بُعد، وليس عن بُعد هو خارطة طريقك لنجاح الأعمال في عصر العمل عن بُعد والعمل الهجين. يقدم غوستافو رازيتي، الرئيس التنفيذي لشركة Fearless Culture، نصائح عملية للحفاظ على ثقافة الشركة المتينة، وتحسين التعاون، وبناء السلامة النفسية في مكان العمل الرقمي.

يقدم هذا الكتاب نصائح قابلة للتنفيذ للشركات التي تهدف إلى تعزيز رضا الموظفين وإنتاجيتهم في المؤسسات التي تعمل عن بُعد. حتى أنه يوصي بما يلي عادات العمل الصحية التي تجعل أماكن العمل عالية الكفاءة وقائمة على الابتكار.

سواء كنت جديدًا في العمل عن بُعد أو تقوم بتحسين استراتيجياتك، ستجد هنا كل ما تحتاجه لتحقيق النجاح في مكان العمل الحديث.

الوجبات الرئيسية

إعادة التفكير في دور المكتب: افهم وتقبل أن المكتب، كمساحة مادية، ليس المحرك الوحيد لثقافة شركتك اجعل التعاون عن بُعد نجم عملك: زوّد فرقك باستراتيجيات للبقاء على اتصال، وتحسين التعاون، والازدهار في مكان العمل الرقمي قم ببناء ثقافة مزدهرة بالتصميم وليس بالصدفة: كن متعمداً بشأن تعزيز القيم والتواصل والتعاون بدلاً من الاعتماد على الصدفة أو افتراض أن الثقافة ستتطور بشكل طبيعي

ما يقوله القراء

لقد قرأت الكثير من الكتب عن القيادة في عالم اليوم الذي يتسم بالسيناريوهات الهجينة وهذا الكتاب هو الأفضل. مع أكثر من 135 مرجعًا (جميعها مرتبطة بسهولة) فهو شامل ودقيق. يوصى به بشدة. بغض النظر عن المدة التي تعتقد أنها ستستمر فيها الظروف الحالية، فإن هذا الكتاب مفيد جداً _

13. التنوع في مكان العمل: مقابلات تفتح العيون لبدء محادثات حول الهوية والامتيازات والتحيز بقلم باري أ. ويليامز

هذا واحد من أكثر كتب الموارد البشرية إثارة التي تتحدث عن التنوع في مكان العمل عبر أمازون

المؤلف: باري أ. ويليامز

باري أ. ويليامز عدد الصفحات: 128 صفحة

128 صفحة سنة النشر: 2020

2020 الوقت المقدر للقراءة: 2-3 ساعات

2-3 ساعات مثالي ل: أفراد الموارد البشرية من مختلف المستويات

أفراد الموارد البشرية من مختلف المستويات التقييمات: 4.4/5 (أمازون) 3.65/5 (جودريدز)



يتطلب إنشاء مكان عمل شامل للجميع طرح أسئلة صعبة، وقد تمكنت باري أ. ويليامز من التطرق إلى معظمها في كتابها التنوع في مكان العمل.

تأخذنا ويليامز في رحلة إلى التنوع في مكان العمل من خلال 25 مقابلة ثاقبة، حيث يشاركنا الأفراد المهمشون تجاربهم حول العرق والجنس والمثليين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية والمتحولين جنسياً ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً ومزدوجي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية والقدرة والعمر والدين والثقافة.

ما يميز كتاب الموارد البشرية هذا هو لمسته العملية. حيث يختتم كل قسم من الكتاب بمعلومات قيمة لاستخدامها كأداة للتغيير. التنوع في مكان العمل هو كتاب ممتاز للقراءة لمحترفي الموارد البشرية والمديرين وأي شخص حريص على بناء أماكن عمل شاملة.

الوجبات الرئيسية

استمع عن كثب إلى موظفيك: انتبه جيدًا للمشاكل التي يواجهها موظفوك وحاول معالجتها التفكير في التحيز: خصص وقتاً للتفكير في التحيزات اللاواعية وكيفية تأثيرها على التنوع في مكان العمل تشجيع التعاطف: افهم الناس وتواصل معهم من خلال إدراك التحديات والنجاحات التي يواجهونها بناءً على هوياتهم المتنوعة

ما يقوله القراء

_ باري كاتبة ذكية ومدروسة ومتعاطفة. يعجبني أنها قادرة على التقاط قصص الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات [كذا] بطريقة غير متحيزة، مع الحفاظ على الموضوعية طوال الوقت. لقد رأيت نفسي/تجاربي في العديد من القصص، لذا فإن الكتاب قد أثر فيّ حقًا. أوصي بشدة بقراءته

14. مكان العمل الخالي من الدراما: كيف يمكنك منع التحيز اللاواعي، والتحرش الجنسي، والهفوات الأخلاقية، وإلهام ثقافة صحية من تأليف باتي بيريز

هذا هو كتاب الموارد البشرية المفضل لديك إذا كنت ترغب في تعلم كيفية التعامل مع سوء السلوك في مكان العمل عبر أمازون

المؤلف: باتي بيريز

باتي بيريز عدد الصفحات: 272 صفحة

272 صفحة سنة النشر: 2019

2019 الوقت المقدر للقراءة: 5-6 ساعات

5-6 ساعات مثالي ل: أفراد الموارد البشرية من مختلف المستويات

أفراد الموارد البشرية من مختلف المستويات التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 3.87/5 (جودريدز)



إذا كنت تهدف إلى معالجة سوء السلوك في مكان العمل بفعالية والقضاء على "الدراما" في مهدها، اقرأ كتاب مكان عمل خالٍ من الدراما

هذا الكتاب من تأليف المحامية المخضرمة وخبيرة الموارد البشرية باتي بيريز، وهو كتاب يمنحك استراتيجيات عملية لتقليل الدراما وتعزيز التدريب على الامتثال وتحسين التواصل بشأن المواضيع الحساسة في العمل.

تغطي باتي كل ما يتعلق بالتحرش الجنسي والتحيز والتنوع والقضايا الأخلاقية في مكان العمل من خلال رؤى مستقاة من أكثر من 1200 تحقيق في مكان العمل.

لا يتعلق الأمر فقط بالامتثال القانوني - بل يتعلق بخلق ثقافة صحية في مكان العمل تكون آمنة وتحترم الجميع. يفضح الكتاب الخرافات ويقدم نصائح عملية لتوقع وتجنب المزالق القانونية عند التعامل مع قضايا مكان العمل.

الوجبات الرئيسية

التنبؤ بالدراما وتجنبها: تحديد المواقف التي قد تتسبب في حدوث دراما في العمل ومحاولة منع حدوثها تمامًا استخدم الذكاء العاطفي للتحدث عن القضايا الحساسة: كن متعاطفاً أثناء الحديث عن المواضيع المثيرة للجدل في مكان العمل بدلاً من اللجوء إلى المصطلحات القانونية التركيز على السياسات الفعالة والتدريب: وضع سياسات صديقة للموظفين وتطبيقها، وتصميم برامج تدريبية مؤثرة، والتحقيق في ادعاءات التحرش الجنسي وسوء السلوك الجنسي وحلها

ما يقوله القراء

_ هذا كتاب رائع يحتوي على الكثير من المواد الرائعة. تتمتع باتي بالكثير من الخبرة في المجال القانوني والتشغيلي لكيفية التعامل الأمثل مع خلق ثقافة عمل إيجابية تحمي من بيئة العمل العدائية. إذا كنت تريد مكان عمل مبدعًا وداعمًا ومشاركًا ومزدهرًا، فهذا الكتاب ضروري. خطوة بخطوة حول كيفية تحقيق ذلك والتأكد من أن قوتك العاملة مزدهرة... كلها!

15. كتاب إجابة الموارد البشرية: دليل لا غنى عنه للمديرين والمتخصصين في الموارد البشرية من تأليف شون سميث وريبيكا مازن

يجيب هذا الكتاب على جميع أسئلتك اليومية المتعلقة بالموارد البشرية عبر أمازون

المؤلفان: شون سميث وريبيكا مازن

شون سميث وريبيكا مازن عدد الصفحات: 288 صفحة

288 صفحة سنة النشر: 2011

2011 الوقت المقدر للقراءة: 4-5 ساعات

4-5 ساعات مثالي ل: العاملين في مجال الموارد البشرية على مختلف المستويات

العاملين في مجال الموارد البشرية على مختلف المستويات التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 3.85/5 (جودريدز)



هذا هو الكتاب إذا كنت بحاجة إلى كتاب يجيب على كل سؤال يتعلق بالموارد البشرية. يجيب المؤلفان شون سميث وريبيكا مازن على أكثر من 200 سؤال شائع لدى أصحاب العمل بدءاً من التوظيف والانضباط إلى تقليص حجم العمل والتعويضات.

كتاب الموارد البشرية هذا مليء عملياً بالحلول العملية للمشكلات اليومية المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وأفضل الممارسات في هذا المجال. كما أنه يأتي مع قوائم مراجعة إضافية.

كتاب أجوبة الموارد البشرية ضروري للمهنيين الذين يبحثون عن دليل استشاري سريع لقضايا مكان العمل.

الوجبات الرئيسية

السياسات الواضحة ضرورية: لا يمكن للمؤسسة أن تعمل بنجاح دون سياسات واضحة المعالم ومعلنة بشكل كافٍ لتوجيه الإدارة والعاملين التعويضات ليست هي صانع الصفقات: غالبًا ما تعطي المواهب ذات المهارات العالية أهمية أكبر لبيئة العمل والمزايا والثقافة التي يوفرها صاحب العمل المحتمل بدلاً من الراتب المعروض بناء ثقافة التعلّم المستمر: التدريب والتطوير الفعال والمستمر أمر حيوي للحفاظ على إنتاجية موظفيك وتحديثهم

ما يقوله القراء

هذا كتاب إجابة حقًا! إنه يغطي إجابات متعمقة [كذا] لسياسات وإجراءات الموارد البشرية الأساسية في كل جانب من جوانب الموارد البشرية تقريبًا. أوه وهل تعلم أنه مؤهل أيضًا للحصول على اعتمادات إعادة التأهيل إذا كنت محترفًا معتمدًا من SHRM؟ نعم، هذا صحيح. يستحق هذا الكتاب 3 نقاط معتمدة لإعادة الاعتماد إذا قمت بإجراء اختبار عبر الإنترنت (SHRM eLearning) بعد قراءته...

انقر فوق لمحترفي الموارد البشرية

الآن بعد أن اكتسبت رؤى من أفضل 15 كتاباً في إدارة الموارد البشرية هذه، حان الوقت لتطبيقها. منصة ClickUp لتحليلات الموارد البشرية وإدارة البيانات من ClickUp يمكن أن تساعدك في ذلك. مع وجود عدد كبير من ميزات الإنتاجية سهلة الاستخدام لمحترفي الموارد البشرية، تُعد ClickUp إضافة أساسية لمجموعة أدواتك من بيانات الموارد البشرية ومنتجات البرمجيات .

تبسيط عمليات الموارد البشرية وإدارة المواهب مع ClickUp

نظرًا لأن ClickUp يقدم منصة إنتاجية شاملة يمكن أن تساعد في إدارة فرق العمل من أي حجم ومجال، فهو مثالي أداة لفرق الموارد البشرية التوفيق بين مهام مثل بيانات الموظفين والجداول الزمنية والأهداف.

وبفضل ميزاته القابلة للتخصيص وأكثر من 1000 عملية تكامل، يمكنه جعل عملك مركزياً، بدءاً من التوظيف وكشوف الرواتب إلى التعيين والخروج، عبر التطبيقات في مساحة عمل تعاونية واحدة.

لذا، سواء كنت تبحث عن إشراك الموظفين ومكافآتهم أو قياس الإنتاجية، يمكن ل ClickUp أن يجعل جميع بيانات الموارد البشرية والقرارات والعمليات الخاصة بك في غاية السهولة.

ولكن هل يتوافق هذا التطبيق مع جميع الوجبات الجاهزة التي تعلمناها من قائمة كتب الموارد البشرية التي قمنا بتنسيقها دعنا نرى.

1. التوظيف

توظيف الأشخاص المناسبين هو الخطوة الأولى والأكثر أهمية في بناء شركة عظيمة. تغطي العديد من أفضل كتب الموارد البشرية في قائمتنا استراتيجيات التوظيف والتعيين على نطاق واسع. ويبسط ClickUp العملية بأكملها ويرتقي بها.

سهِّل عملية التوظيف لديك باستخدام ClickUp

قم بإدارة وتخزين كل شيء بدءًا من الوصف الوظيفي ومعلومات الفريق إلى تفاصيل الشركة وسياساتها باستخدام مستندات ClickUp . يمكنك التعاون في الوقت الفعلي، والتخصيص حسب نمط علامتك التجارية، والتحكم في الوصول لحماية البيانات السرية.

يمكنك إحداث ثورة في عملية البحث عن المواهب وإجراء المقابلات مع ClickUp من خلال تنظيم المرشحين والطلبات والتوعية في خط أنابيب مبسط. كما يمكنك إنشاء توصيف للوظائف ومعلومات الفريق وتفاصيل الشركة وسياسات الشركة ومنح حق الوصول بناءً على الصلاحيات.

أضف التفاصيل التي تحتاجها بمساعدة الحقول المخصصة وأوصاف المهام، و استخدام الأتمتة لتوجيه المرشحين بسلاسة خلال العملية.

وإذا لم يكن لديك وقت كافٍ، يمكنك اللجوء إلى مكتبة ClickUp الواسعة من القوالب الخاصة ب ClickUp .

على سبيل المثال قالب توظيف المرشحين في ClickUp مصمم للمساعدة في تبسيط وتصور عملية التوظيف لديك. ويمكنك استخدامه لتقييم المرشحين، والمقارنة بين المتقدمين، والبقاء منظماً من خلال قوائم المراجعة والتذكيرات.

تبسيط عملية التوظيف وتوظيف أفضل المواهب مع نموذج التوظيف من Clickup

2. التهيئة

الانطباعات الأولى مهمة. بمجرد أن تقوم بتعيين مواهب جديدة جديدة، عليك أن تمنحهم تجربة تأهيلية رائعة . ClickUp هنا لمساعدتك في ذلك.

امنح موظفيك الجدد تجربة تأهيلية رائعة مع ClickUp

أنشئ مهام سير عمل الإعداد التي يمكن أن تجعل موظفيك الجدد يبدأون بداية رائعة. قم بإعداد وحدات تدريبية مع مهام ووثائق عملية قابلة للتتبع. بعد ذلك، عيّن للأشخاص أدوارهم وتواصل معهم بنشاط من خلال العلامات والتعليقات والإشعارات.

تبسيط عملية تأهيل الموظفين الجدد باستخدام قالب تأهيل الموظفين من ClickUp

باستخدام ClickUp، يمكنك الوصول إلى قالب تأهيل الموظفين في ClickUp لإنشاء قوائم مراجعة، وإعداد المهام والاجتماعات، وجدولة الدورات التدريبية، وتعزيز التعاون.

بمجرد إعداد كل شيء، يحين وقت العمل.

3. التنوع والمساواة والشمول

تحتوي مجموعتنا على كتابين ممتازين (التنوع في مكان العمل و التنوع في العمل) يساعدان ممارسي الموارد البشرية على بناء أماكن عمل أكثر شمولاً وتنوعًا. وفي سعيك للقيام بذلك، فإن ClickUp حليف قوي لك.

أنشئ مكان عمل آمنًا ومنصفًا وشاملًا لجميع الموظفين مع نموذج خطة عمل ClickUp لـ ClickUp لـ DEI . استخدم هذا القالب لقياس مدى نجاح مبادرات مبادرة التعليم من أجل التنمية والتعاون في المهام ذات الصلة في موقع مركزي ومراقبة حالة كل بند من بنود العمل والتقدم المحرز فيه.

تعزيز تأثير مبادرة التنمية التعليمية باستخدام ClickUp

ولكن هذا ليس كل شيء. يحتوي ClickUp على الكثير من القوالب المماثلة لمساعدتك في الحفاظ على تنوع مكان العمل. يمكنك استخدامها لإنشاء خطط استراتيجية، وتحديد الأهداف، وحتى إجراء تحليل SWOT لفهم مبادراتك بشكل أفضل.

4. مشاركة الموظفين

تزخر معظم كتب الموارد البشرية بأمثلة مشرقة لمشاركة الموظفين. إذا كنت ترغب في تشغيل بعض هذه البرامج، فإن ClickUp هو الشريك المثالي.

ضع جميع أفكارك في مكان واحد واعمل عليها مع فريقك باستخدام ClickUp Whiteboards

قم بتبادل الأفكار وتصور أفكار مشاركة موظفيك بين أعضاء فريقك مع ClickUp Whiteboards وربط تدفقات العمليات المختلفة معًا للحفاظ على مركزية كل شيء في مكان واحد. استخدم اللوحات البيضاء القابلة للتخصيص نماذج ClickUp لجمع ملاحظات الفريق حول سياسات الشركة ومبادراتها.

إدارة مشاركة الموظفين وتعزيزها مع ClickUp باستخدام ClickUp

يحتوي ClickUp على العديد من النماذج لتتبع وتعزيز مشاركة الموظفين. على سبيل المثال، استخدم قالب خطة عمل مشاركة الموظفين من ClickUp لإنشاء خطط عمل لتحديد مشاكل الموظفين ومعالجتها أو مضاعفة الاستراتيجيات لتحسين المشاركة في مكان العمل.

استخدم نموذج استبيان مشاركة الموظفين الخاص بـ ClickUp لجمع ملاحظات الموظفين

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك العمل على تحسين تجربة الموظف من خلال جمع ملاحظات الموظفين باستخدام قالب استبيان مشاركة الموظفين الخاص ب ClickUp .

5. إدارة الأداء

يعد كتاب بطاقة أداء الموارد البشرية من أشد المدافعين عن إدارة الأداء، حيث يؤكد على أهميتها من خلال دراسات الحالة والأبحاث الرصينة.

لحسن الحظ، يأتي ClickUp مجهزًا بكل ما يتعلق بإدارة الأداء. إنشاء أهداف قابلة للتتبع بأهداف محددة باستخدام أهداف ClickUp ومتابعة جميع انتصاراتك. يتيح لك ذلك الاطلاع بسرعة على أداء فريقك وتتبع أدائه العام.

تحقق من كل شيء في لوحات معلومات ClickUp ومراقبة أداء الأعمال في الوقت الفعلي. احصل على رؤى قيمة حول مراجعات الأداء بناءً على المخططات والرسوم البيانية.

بالإضافة إلى ذلك، عند الحاجة، قم بإنشاء رؤى وتقارير أداء مخصصة لكل موظف لتظل منظمًا في جميع عملياتك.

اجعل الموظفين أقرب إلى أهداف أدائهم مع ClickUp

استخدم نموذج مراجعة الأداء ClickUp لجمع الملاحظات وتقديمها أثناء عملية مراجعة أداء الموظفين. أنشئ أهدافًا فردية للموظفين وراقب تقدمهم من خلال حالات قابلة للتخصيص لتوجيههم من خلال خطط نموهم. حدد أولويات هذه الأهداف لضمان وضوح المعايير التي تستخدمها للقياس.

6. الإبلاغ

يرتكب البشر أخطاء بشرية. وعندما تظهر المشاكل في مكان العمل، يجب الإبلاغ عنها والتعامل معها بفعالية.

استخدم خاصية ClickUp قالب تقرير حوادث الموظفين الخاص ب ClickUp لمراقبة تقارير الحوادث والاحتفاظ بحساباتها التفصيلية لأغراض مستقبلية. إنشاء استراتيجيات وخطط قابلة للتنفيذ لتنظيم فرق الاستجابة والمهام والتعليمات داخل ClickUp.

استجب للحوادث بكفاءة فائقة

تفعيل أهداف الموارد البشرية الخاصة بك مع ClickUp!

لديك كل المعرفة التي تحتاجها في مجال الموارد البشرية من قائمة كتب الموارد البشرية لدينا. كل ما تحتاجه الآن هو أداة موثوقة لمساعدتك في تطبيقها في مكان عملك.

يحتوي ClickUp، الموثوق به من قِبل فرق عمل من مختلف الأحجام في العديد من المجالات، على كل ما تحتاجه لإنشاء وإدارة فريق موارد بشرية ناجح يغذي نمو الأعمال. استخدم ClickUp Docs لبناء قاعدة معرفية، ولوحات بيضاء لتبادل الأفكار والأفكار، و ClickUp Goals لمشاركة الأهداف التنظيمية وتتبعها.

وبفضل الميزات المصممة لدعم التعاون والكفاءة، فهو حل شامل لشركتك. بالإضافة إلى أنه لن يكلفك الكثير. الاشتراك اليوم