Các mẫu hệ thống ma thuật hàng đầu dành cho tác giả fantasy và nhà thiết kế trò chơi

Nếu bạn từng viết một cảnh fantasy và bỗng nhiên tự hỏi, “Nhân vật này có thể làm việc cần làm đó không?”—bạn đã bước vào lãnh địa của hệ thống ma thuật.

Hệ thống ma thuật đơn giản là tập hợp các quy tắc giải thích cách ma thuật hoạt động trong thế giới của bạn: điều gì là khả thi, điều gì không, và chi phí khi ai đó vượt qua giới hạn.

Điều kiện? Bạn cần xây dựng hệ thống đó từ đầu. Đó chính là lúc các mẫu hệ thống ma thuật có thể giúp bạn.

Bạn có thể sử dụng chúng để định hình logic đằng sau hệ thống ma thuật của mình, dù bạn muốn một hệ thống mềm mại và bí ẩn hay có cấu trúc và dựa trên quy tắc — cùng với danh sách kiểm tra để đảm bảo tính nhất quán từ chương này sang chương khác hoặc từ chiến dịch này sang chiến dịch khác. Bạn cũng sẽ thấy các ví dụ minh họa cách mỗi khả năng ma thuật được liên kết với các yếu tố quan trọng trong cốt truyện.

Khi hoàn thành, bạn sẽ có một tài liệu tham khảo rõ ràng và dễ sử dụng, giúp bạn viết các cảnh một cách tự tin — và khiến độc giả (hoặc người chơi) của bạn nghĩ, “Đúng rồi, điều đó hợp lý.”

Vì vậy, dù bạn đang muốn xây dựng một hệ thống ma thuật mới hay giải quyết xung đột trong câu chuyện, một trong những mẫu này sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn!

Top 13 Mẫu Hệ Thống Phép Thuật Nổi Bật

Dưới đây là bảng tóm tắt cho tất cả các mẫu kế hoạch hệ thống ma thuật của ClickUp và cộng đồng:

Mẫu hệ thống ma thuật là gì?

Mẫu hệ thống ma thuật là một khung cấu trúc giúp nhà văn, nhà thiết kế trò chơi RPG và người tạo fantasy xác định và tổ chức cách ma thuật hoạt động trong thế giới của họ. Nó mô tả nguồn sức mạnh của hệ thống, quy tắc, giới hạn, chi phí và cách các cá nhân khác nhau tiếp cận hoặc kiểm soát nó.

Trong văn học fantasy, mẫu này đóng vai trò như một bản thiết kế để đảm bảo tính nhất quán logic.

Nó đảm bảo rằng các người dùng phép thuật, từ pháp sư và phù thủy đến những người điều khiển nguyên tố, hoạt động trong những giới hạn rõ ràng để độc giả hiểu được điều gì là khả thi và điều gì không.

Điều gì làm nên một mẫu hệ thống ma thuật tốt?

Một mẫu hệ thống ma thuật được thiết kế tốt thường bao gồm các phần mô tả phép thuật, khả năng, nguồn năng lượng và hậu quả của việc vi phạm các quy tắc đã thiết lập.

Nó cũng tuân theo Các Nguyên Tắc Phép Thuật của Sanderson, giúp bạn kết nối câu chuyện, nhân vật và cốt truyện thông qua nguyên nhân và hậu quả có thể dự đoán được.

Mẫu hệ thống ma thuật lý tưởng nên bao gồm:

Các phần rõ ràng về nguồn gốc, quy tắc, giới hạn và chi phí khi sử dụng phép thuật.

Các gợi ý để định nghĩa phép thuật, khả năng và nguồn năng lượng với kết quả logic.

Một khung khổ để cân bằng hệ thống ma thuật mềm và cứng nhằm kiểm soát câu chuyện tốt hơn.

Không gian để ghi chép hậu quả và ngoại lệ để sức mạnh luôn nhất quán.

Liên kết đến mẫu xây dựng thế giới của bạn, kết nối người dùng phép thuật, xã hội và cốt truyện.

Top 13 Mẫu Hệ Thống Phép Thuật Miễn Phí

Việc xây dựng thế giới có thể trở nên phức tạp rất nhanh.

Điều này trông giống như các bản nháp đầu tiên trong tài liệu, thẻ cảnh trong Bảng, quy tắc phép thuật trong bảng tính và phản hồi từ đồng nghiệp trong email. Đó chính là Work Sprawl đang hoạt động, và nó âm thầm làm mất đà tiến triển.

ClickUp tích hợp mọi thứ vào một Không gian Làm việc AI tích hợp, giúp các chương truyện, cốt truyện, quy tắc hệ thống ma thuật và công việc của bạn được quản lý thống nhất.

Ngoài ra, bạn còn có AI để tóm tắt ghi chú, hiển thị bối cảnh và biến ý tưởng thành hành động.

Với ClickUp, bạn có thể tập trung vào việc thiết kế sức mạnh, giới hạn và hậu quả — không phải chạy theo chúng qua các tab. Bây giờ, hãy chọn các mẫu phù hợp để làm cho hệ thống ma thuật của bạn rõ ràng, nhất quán và thú vị khi viết. ✨

1. Mẫu lập kế hoạch sách ClickUp

Nhận mẫu miễn phí Hình dung các chương, cốt truyện và hành trình nhân vật của bạn chỉ trong nháy mắt với Mẫu Kế Hoạch Sách ClickUp.

Bản nháp, ghi chú cốt truyện, thẻ nhân vật và tài liệu hệ thống ma thuật đang phát triển không nên nằm rải rác trong các bảng tính. Mẫu lập kế hoạch sách ClickUp giúp tổ chức các chương, bối cảnh, nhân vật và cốt truyện thế giới ma thuật trong một nơi duy nhất.

Bạn thậm chí có thể lưu trữ Mẫu Hệ Thống Phép Thuật của mình trong ClickUp Docs để vạch ra quy tắc, giới hạn và chi phí, đồng thời thể hiện cách các nhân vật khác nhau tiếp cận phép thuật, dù là phép thuật cứng hay mềm, ngay bên cạnh bản nháp câu chuyện của bạn.

Mẫu này bao gồm các trạng thái rõ ràng (giai đoạn viết, chỉnh sửa, điều chỉnh, và xuất bản), Trường Tùy chỉnh cho ký tự và cốt truyện, và nhiều chế độ xem, chẳng hạn như chương, ưu tiên và quá trình viết. Nó giúp bạn chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các công việc nhỏ hơn, theo dõi tiến độ và chia sẻ cập nhật một cách dễ dàng.

🌻 Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Sắp xếp các chương, cảnh, nhân vật, bối cảnh và truyền thuyết trong một không gian làm việc có thể mở rộng theo bản nháp của bạn.

Lưu trữ mẫu hệ thống ma thuật có cấu trúc (nguồn gốc, quy tắc, giới hạn, hậu quả và quyền truy cập ma thuật) ngay bên cạnh bản thảo.

Chuyển đổi chế độ xem để quản lý nghiên cứu, dòng thời gian và ưu tiên mà không làm mất đi chủ đề sáng tạo.

Hợp tác với trình chỉnh sửa hoặc đồng tác giả, và giữ phản hồi gắn liền với trang, cảnh hoặc quy tắc cụ thể.

✨ Phù hợp cho: Các tác giả fantasy và nhà thiết kế RPG đang lập bản đồ quy tắc phép thuật, đang theo dõi người dùng phép thuật, và duy trì sự đồng bộ giữa cốt truyện và bối cảnh thế giới.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo ra một hệ thống ma thuật nhất quán đòi hỏi chi tiết, sự lặp lại và cấu trúc — và đó chính là lúc ClickUp Brain bước vào. Sử dụng nó để tạo ra các phần mới cho hệ thống của bạn (như quy tắc, chi phí hoặc nguồn sức mạnh), tóm tắt cốt truyện hoặc đề xuất các điều chỉnh cân bằng giữa các mẫu. Bạn thậm chí có thể tự động hóa các phần lặp lại bằng AI Fields và đồng bộ hóa ý tưởng trên Tài liệu, Danh sách công việc và Bảng. Với ClickUp Brain học hỏi bối cảnh không gian làm việc của bạn, mọi tinh chỉnh trở nên nhanh chóng và thông minh hơn — để bạn có thể tập trung vào việc kể chuyện, không phải thiết lập. Tạo các phần mới, hoàn thiện cốt truyện và cân bằng quy tắc cho hệ thống ma thuật của bạn một cách dễ dàng với các công cụ Không gian Làm việc được hỗ trợ bởi AI của ClickUp Brain.

2. Mẫu Khung Cốt Truyện ClickUp

Nhận mẫu miễn phí Xác định các cảnh, cốt truyện và hành trình nhân vật với mẫu Cấu trúc Cốt truyện ClickUp.

Các câu chuyện hay đều tuân theo một cấu trúc rõ ràng. Mẫu Cấu trúc Câu chuyện ClickUp giúp bạn lập kế hoạch cho cốt truyện, phát triển nhân vật và theo dõi các điểm nhấn quan trọng của câu chuyện một cách rõ ràng. Bạn có thể phác thảo các hành động, cảnh và điểm ngoặt trong câu chuyện đồng thời ghi chú cách các quy tắc, giới hạn hoặc phép thuật ảnh hưởng đến từng sự kiện.

Mẫu bao gồm các trạng thái đơn giản như “Ý tưởng,” “Soạn thảo,” “Chỉnh sửa,” và “Hoàn thành,” cùng với các trường cho các chương và giai đoạn. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng và hiển thị, từ cung đường nhân vật đến chi tiết xây dựng thế giới.

🌻 Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Xem chế độ xem các hành động và cảnh trong một giao diện đơn giản.

Kết nối ký tự , cốt truyện và người dùng phép thuật một cách mượt mà.

Giữ cho lôgic phép thuật nhất quán xuyên suốt các chương.

Theo dõi tiến độ một cách rõ ràng từ ý tưởng đến hoàn thành.

✨ Phù hợp cho: Nhà văn và người tạo RPG tổ chức cấu trúc câu chuyện, cung đường nhân vật và hệ thống ma thuật trong một quy trình làm việc gọn gàng.

📮 ClickUp Insight: 62% số người tham gia khảo sát của chúng tôi dựa vào các công cụ AI cuộc hội thoại như ChatGPT và Claude. Giao diện chatbot quen thuộc và khả năng đa dạng của chúng — tạo nội dung, phân tích dữ liệu và nhiều hơn nữa — có thể là lý do tại sao chúng được ưa chuộng trong nhiều vai trò và ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, nếu người dùng phải chuyển sang tab khác để hỏi AI mỗi lần, chi phí chuyển đổi ngữ cảnh và chi phí chuyển đổi liên quan sẽ tích lũy theo thời gian. Tuy nhiên, không phải với ClickUp Brain. Nó nằm ngay trong Không gian Làm việc của bạn, hiểu rõ bạn đang làm gì, có thể hiểu các lệnh văn bản thuần túy và cung cấp các câu trả lời cực kỳ liên quan đến công việc của bạn! Trải nghiệm sự cải thiện gấp đôi về năng suất với ClickUp!

3. Mẫu bảng phân cảnh ClickUp

Nhận mẫu miễn phí Vẽ phác thảo các cảnh, đối thoại và hiệu ứng theo thứ tự với mẫu Storyboard của ClickUp.

Mọi câu chuyện fantasy đều bắt đầu từ một tầm nhìn — một cảnh tượng duy nhất khơi dậy ngọn lửa sáng tạo. Mẫu Storyboard ClickUp giúp bạn ghi lại tầm nhìn đó. Sau đó, bạn có thể dễ dàng biến nó thành một chuỗi các khoảnh khắc rõ ràng, định hình thế giới của mình.

Hình dung việc vẽ bản đồ lần đầu tiên khi người dùng phép thuật truyền dẫn sức mạnh. Mỗi khung hình có thể thể hiện các nguyên tố, cảm xúc và năng lượng di chuyển qua cơ thể của người dùng phép thuật. Bạn có thể thêm các bản phác thảo, ảnh chụp màn hình hoặc ghi chú để lập kế hoạch cách các phép thuật trông như thế nào và phát triển ra sao.

Bảng trắng sẵn sàng sử dụng giúp bạn dễ dàng bắt đầu và chia sẻ một cách thuận tiện. Bạn có thể lập kế hoạch chuyển cảnh, điều chỉnh nhịp độ và hợp tác với các tác giả hoặc nghệ sĩ khác trong thời gian thực.

🌻 Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Hình dung phép thuật, nhân vật và cảnh trong một chế độ xem duy nhất.

Giữ tông màu và chuyển động nhất quán trên mọi khung hình.

Lập kế hoạch cho những khoảnh khắc quan trọng với tính năng kéo và thả đơn giản.

Hợp tác với người khác để hoàn thiện phong cách và cảm giác của câu chuyện của bạn.

✨ Phù hợp cho: Các tác giả fantasy, người tạo game và đạo diễn phim đang thiết kế hệ thống phép thuật trực quan và chuỗi câu chuyện.

4. Mẫu lập kế hoạch câu chuyện ClickUp

Nhận mẫu miễn phí Hiển thị vai trò, đặc điểm và sức mạnh của nhân vật trong một chế độ xem duy nhất với Mẫu Lập Kế Hoạch Câu Chuyện ClickUp.

Lập kế hoạch cho một câu chuyện có nghĩa là phải cân bằng giữa các nhân vật, bối cảnh, cảnh quay và quy tắc phép thuật. Mẫu Lập Kế Hoạch Câu Chuyện ClickUp giúp bạn tổ chức mọi thứ gọn gàng trong một nơi. Mô tả nhân vật và địa điểm, chia cảnh quay thành các bước nhỏ, và đảm bảo các chủ đề phù hợp với hệ thống phép thuật của bạn.

Mẫu này thân thiện với người mới bắt đầu và dễ dàng cài đặt. Bạn sẽ nhận được một thư mục sẵn sàng sử dụng với hai chế độ xem chính, Danh sách và Tài liệu, giúp bạn phác thảo các điểm chính và ghi chú chi tiết song song.

🌻 Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Lưu trữ mô tả nhân vật và bối cảnh bên cạnh phân tích cảnh.

Kết nối trực tiếp người dùng phép thuật , phép thuật và khả năng với các điểm nhấn cốt truyện.

Chuyển đổi giữa danh sách công việc nhanh và tài liệu chi tiết mà không cần thay đổi công cụ.

Sử dụng trạng thái chi tiết để theo dõi tiến độ một cách nhanh chóng.

✨ Phù hợp cho: Nhà văn và nhà thiết kế RPG muốn có một nền tảng duy nhất cho việc xây dựng thế giới, lập kế hoạch cảnh và ghi chú về Mẫu Hệ Thống Phép Thuật.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi ý tưởng và ghi chú của bạn trải rộng trên nhiều công cụ — Tài liệu, Drive, Figma hoặc Notion, việc duy trì tiến độ câu chuyện trở nên khó khăn. Nếu bạn có thể gom tất cả vào một công cụ duy nhất thì sao? Bạn có thể phác thảo cốt truyện, tìm kiếm qua các ứng dụng, mô tả các khái niệm phép thuật mới bằng tính năng Talk to Text của ClickUp Brain Max, và truy cập nhanh các tài liệu tham khảo về cốt truyện, cơ chế hoặc hệ thống nguyên tố mà không bao giờ gián đoạn luồng công việc. Điều này giống như việc cung cấp cho quy trình sáng tạo của bạn một trợ lý được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, giúp toàn bộ vũ trụ phép thuật của bạn chỉ cách một lệnh duy nhất.

5. Mẫu tài liệu thiết kế trò chơi ClickUp

Nhận mẫu miễn phí Lập kế hoạch cơ chế, mục tiêu và tài nguyên trong một nơi duy nhất với mẫu tài liệu thiết kế trò chơi ClickUp.

Xây dựng một trò chơi cần có một nguồn thông tin duy nhất. Mẫu Tài liệu Thiết kế Trò chơi ClickUp cung cấp cho bạn một nơi duy nhất để định nghĩa cơ chế, quy tắc, cấp độ, ký tự và hệ thống phép thuật điều khiển chúng.

Bạn có thể đặt mục tiêu, phác thảo các vòng lặp cốt lõi và liệt kê tài nguyên để các nhóm làm việc đồng bộ từ giai đoạn đề xuất đến ra mắt. Sử dụng danh sách công việc để chia nhỏ tính năng thành các vé. Thêm ghi chú về khả năng, phép thuật, chi phí năng lượng và giới hạn để đảm bảo quyền truy cập của người chơi vào phép thuật được cân bằng và hệ thống không làm hỏng cốt truyện của bạn.

🌻 Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi chép tầm nhìn trò chơi , cơ chế cốt lõi, giao diện người dùng, âm thanh và cốt truyện trong một trung tâm duy nhất.

Kết nối quy tắc phép thuật với các nhiệm vụ, cuộc gặp gỡ và ghi chú cân bằng.

Phát hiện sớm các lỗ hổng thiết kế với các cột mốc rõ ràng và quyền sở hữu cụ thể.

Chia sẻ cập nhật nhanh chóng để các nhóm có thể thấy những gì đã hoàn thành và những gì tiếp theo.

Theo dõi tiến độ với các chế độ xem như Xem dạng danh sách, Gantt, Khối lượng công việc và Lịch.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm phát triển trò chơi bàn cờ và trò chơi video đang xây dựng hệ thống phép thuật, xác định cơ chế và duy trì tổ chức sản xuất từ ý tưởng đến khi phát hành.

👀 Thông tin thú vị: Hệ thống ma thuật " Vancian " (mô hình nền tảng của D&D ban đầu) yêu cầu pháp sư ghi nhớ một phép thuật, sử dụng nó, rồi quên nó đi — giới hạn tích hợp sẵn mà không cần ghi chép thêm.

6. Mẫu Bảng Tầm Nhìn ClickUp

Nhận mẫu miễn phí Ghi lại các biểu tượng, mục tiêu và chủ đề trong một chế độ xem duy nhất với mẫu Bảng Tầm Nhìn ClickUp.

Mẫu Bảng Tầm Nhìn ClickUp cho phép bạn thu thập và hình dung ý tưởng của mình trong một không gian đầy cảm hứng. Dù bạn đang xác định cấu trúc của các tổ chức phép thuật, bản chất của nguồn sức mạnh, hay các yếu tố hình ảnh như biểu tượng và nguyên tố, mẫu này giúp bạn thấy thế giới của mình trở nên sống động.

Bạn có thể ghim hình ảnh, phác thảo và ghi chú để tạo kết nối trực quan giữa các phép thuật, khả năng và tác động cảm xúc hoặc xã hội của chúng. Các chế độ xem “Vision Board” và “Ưu tiên” giúp ý tưởng của bạn tập trung, trong khi chế độ xem “Start Here” cung cấp cho bạn một lộ trình rõ ràng để tiến hành.

🌻 Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Hình dung phân cấp ma thuật , biểu tượng và luồng năng lượng.

Kết nối mục tiêu sáng tạo với các yếu tố câu chuyện cụ thể.

Giữ nguồn cảm hứng với các hình ảnh phát triển cùng bản nháp của bạn.

Ưu tiên và đang theo dõi ý tưởng khi hệ thống ma thuật của bạn phát triển.

✨ Phù hợp cho: Các tác giả và nhà thiết kế fantasy có thể hình dung hệ thống ma thuật, biểu tượng và nguồn cảm hứng sáng tạo trong một trung tâm trực quan duy nhất.

7. Mẫu Bảng Tâm Trạng ClickUp

Nhận mẫu miễn phí Thu thập hình ảnh, màu sắc và chủ đề trong một không gian hợp tác duy nhất với mẫu Bảng Tâm Trạng ClickUp.

Mẫu Bảng Tâm Trạng ClickUp cung cấp một không gian tập trung để thu thập phong cách và cảm giác của thế giới của bạn trước khi bạn bắt đầu xác định các cảnh, phép thuật hoặc thiết kế nhân vật.

Sử dụng nó để vẽ bản đồ các phân cấp ma thuật, văn hóa và môi trường: một phần dành cho vật phẩm, một phần cho hiệu ứng phép thuật và một phần cho địa điểm hoặc phe phái. Vì nó được xây dựng trên ClickUp Bảng trắng, bạn có thể kéo và thay đổi kích thước các yếu tố, nhóm chúng thành các nhóm và thêm ghi chú nhanh hoặc bình luận để mỗi hình ảnh có bối cảnh.

🌻 Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Thu thập hình ảnh, ảnh chụp màn hình và phác thảo cho các phép thuật, vật phẩm, nhân vật và địa điểm trong một không gian hợp tác duy nhất.

Sắp xếp các yếu tố hình ảnh vào các phần linh hoạt (ví dụ: nguyên tố, phe phái, văn hóa hoặc nguồn sức mạnh) để mỗi nhóm kể một câu chuyện rõ ràng.

Thêm ghi chú, nhãn và bình luận bên cạnh từng tài sản để ghi lại quy tắc, không khí hoặc cốt truyện khi ý tưởng còn mới mẻ.

Chia sẻ bảng làm việc với đồng tác giả, nghệ sĩ hoặc người thử nghiệm để mọi người có thể phản hồi, đề xuất thay đổi và thống nhất về phong cách một cách linh hoạt.

Kết nối các hình ảnh chính với các nhiệm vụ ClickUp cho nghệ thuật khái niệm, chương, cuộc gặp gỡ hoặc tài sản tiếp thị, đảm bảo việc thực hiện gắn liền với thẩm mỹ.

✨ Phù hợp cho: Tác giả fantasy, nhóm RPG và trưởng nhóm nghệ thuật thu thập cảm hứng và tham chiếu văn hóa để xây dựng một hệ thống ma thuật thống nhất.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Định hình phong cách của bạn trên Bảng Tâm trạng, sau đó mở ClickUp Bảng trắng để vẽ bản đồ các trường phái, nguồn gốc, chi phí và giới hạn trên một khung vẽ vô tận. Xây dựng thế giới của bạn với các gợi ý chi tiết thông qua ClickUp Brain trên ClickUp Bảng trắng. Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng nó cho việc xây dựng thế giới phép thuật: Thả các ghi chú dính, hình dạng và kết nối để thể hiện nguyên nhân → kết quả. Chỉ cần nhấp chuột là có thể chuyển bất kỳ ghi chú dính nào thành công việc (người được giao, ngày đáo hạn), giúp các điều chỉnh cân bằng được triển khai.

Chèn tài liệu cho mẫu hệ thống ma thuật của bạn và liên kết các công việc cho các cảnh phụ thuộc vào từng quy tắc.

Trò chuyện trực tiếp với các bình luận được ghim để duy trì ngữ cảnh.

Yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt các nhóm, phát hiện lỗ hổng và thực hiện kiểm tra “nếu X xảy ra thì điều gì sẽ bị phá vỡ?”.

Tái sử dụng các mẫu/khối (Tên · Chi phí · Rủi ro · Phản ứng) để đảm bảo tính nhất quán, sau đó trình bày cách thức hoạt động của hệ thống cho các tác giả đồng tác giả hoặc người thử nghiệm.

8. Mẫu Brainstorming ClickUp

Nhận mẫu miễn phí Ghi chép, sắp xếp và phát triển ý tưởng tại một nơi duy nhất với mẫu Brainstorming của ClickUp.

Mẫu Brainstorming ClickUp giúp bạn ghi chép, tổ chức và hoàn thiện những ý tưởng ban đầu thành những câu chuyện hoàn thành cho hệ thống phép thuật hoặc thiết kế trò chơi của bạn. Ghi chú các quy tắc, phép thuật, nguồn năng lượng hoặc những ý tưởng sáng tạo — tất cả trong một không gian chia sẻ.

Sử dụng danh sách để nhóm ý tưởng, gắn thẻ những ý tưởng tốt nhất và di chuyển chúng qua các giai đoạn như Việc cần làm, Tiến độ và Hoàn thành. Dù bạn đang viết tiểu thuyết fantasy, lập kế hoạch cho một chiến dịch hay thiết kế cơ chế phép thuật, mẫu này giúp mọi ý tưởng luôn hiển thị và dễ dàng mở rộng.

🌻 Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Thu thập và hoàn thiện các ý tưởng sáng tạo trong một chế độ xem duy nhất.

Xây dựng ý tưởng xoay quanh quy tắc , sức mạnh hoặc khái niệm thế giới .

Hợp tác dễ dàng với ghi chú, thẻ và bình luận.

Biến những ý tưởng hay nhất thành các bước hành động cụ thể.

✨ Phù hợp cho: Nhà văn, nhà thiết kế RPG và các nhóm sáng tạo đang brainstorming hệ thống ma thuật, ý tưởng cốt truyện hoặc cơ chế fantasy một cách hợp tác.

9. Mẫu Viết Nội Dung ClickUp

Nhận mẫu miễn phí Soạn thảo tiêu đề, tiêu đề phụ và nội dung chính được hoàn thiện trong một tài liệu có cấu trúc với Mẫu Viết Nội Dung ClickUp.

Viết lore hấp dẫn đòi hỏi thời gian và sự tập trung. Mẫu Viết Nội dung ClickUp giúp các tác giả fantasy và nhóm RPG duy trì tiến độ khi soạn thảo các cuốn sách phép thuật, quy tắc hệ thống, sách quái vật và các bài viết trong thế giới liên quan đến phép thuật của bạn. Lập kế hoạch phát hành, giao nhiệm vụ và quản lý bản sửa đổi trong một nơi duy nhất.

🌻 Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Sắp xếp các chủ đề, dàn ý và bản sửa đổi trong một tài liệu duy nhất.

Theo dõi tiến độ với trạng thái và hạn chót trong toàn bộ quy trình nội dung của bạn.

Hợp tác trực tuyến để chỉnh sửa và phê duyệt.

Tái sử dụng cấu trúc cho nhật ký xây dựng thế giới hoặc tài liệu lore.

Các chế độ xem Xem dạng danh sách, Lịch và Gantt giúp mọi mục nhập di chuyển từ bản nháp đến bản xuất bản.

✨ Phù hợp cho: Nhà văn, trình chỉnh sửa và người kể chuyện quản lý nhiều bản nháp, mục nhập hoặc bài viết liên quan đến hệ thống ma thuật hoặc xây dựng thế giới.

👀 Thông tin thú vị: Từ “ spell ” ban đầu có nghĩa là “câu chuyện” hoặc “lời nói” trong tiếng Anh cổ — chỉ sau này nó mới mang ý nghĩa phép thuật. Hãy thử đặt tên cho các phép thuật bằng những câu nói để gợi nhớ nguồn gốc đó.

10. Mẫu bảng Kanban ClickUp

Nhận mẫu miễn phí Theo dõi tiến độ xây dựng hệ thống ma thuật của bạn với mẫu Bảng Kanban ClickUp.

Theo dõi hệ thống ma thuật của bạn dưới dạng một dự án sáng tạo. Mẫu Bảng Kanban ClickUp cho phép bạn phân loại các phép thuật, khả năng và công việc liên quan đến cốt truyện vào các giai đoạn rõ ràng — Khái niệm, Định nghĩa, Hoàn thiện, Đang tiến độ, Kiểm tra và Đã xong.

Di chuyển các thẻ khi quy tắc, giới hạn và hậu quả được xác định rõ ràng. Cách này giúp bạn chia nhỏ các ý tưởng lớn và khối lượng công việc thành các bước nhỏ.

🌻 Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Hiển thị tiến độ cho phép thuật , sức mạnh và tài liệu hệ thống chỉ với một cái nhìn.

Sử dụng trạng thái (Mở, Đang tiến hành, Kiểm tra, Bị chặn, Đã đóng) để duy trì tiến độ công việc.

Thêm các trường cho nguyên tố, trường phái, chi phí hoặc ghi chú về truy cập phép thuật .

Phát hiện sớm các rào cản và duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà văn và nhà thiết kế.

✨ Phù hợp cho: Các tác giả fantasy và nhóm RPG phân loại công việc phép thuật theo giai đoạn, duy trì quy tắc cân bằng và đồng bộ hóa cập nhật giữa các chương, nhiệm vụ và cơ chế.

Xem: Muốn thiết kế hệ thống ma thuật, vẽ bản đồ cốt truyện hoặc xây dựng cơ chế trò chơi một cách trực quan? Trong video này, chúng tôi phân tích các công cụ vẽ bản đồ tốt nhất — so sánh tính năng và ưu điểm để bạn có thể chọn lựa công cụ phù hợp nhất cho trò chơi hoặc khung ma thuật của mình.

11. Mẫu lời nhắc ChatGPT cho viết truyện fantasy bằng ClickUp

Nhận mẫu miễn phí Khởi động ý tưởng và cảnh quay với các gợi ý sẵn có trong mẫu ClickUp ChatGPT Prompts for Fantasy Writing Template.

Mẫu ClickUp ChatGPT Prompts cho Viết Truyện Fantasy " " cung cấp cho bạn các gợi ý sẵn sàng để khơi gợi mở đầu, tình tiết bất ngờ, nhân vật và chi tiết thế giới. Tạo ra các móc câu, nhiệm vụ và nhịp điệu cảnh trong vài phút.

Ghi lại những ý tưởng hay nhất, sau đó tinh chỉnh chúng để phù hợp với hệ thống ma thuật của bạn, từ những bí ẩn ma thuật mềm mại đến các quy tắc và giới hạn được định nghĩa rõ ràng.

Bạn có thể soạn thảo, chỉnh sửa và lưu trữ mọi thứ tại một nơi duy nhất, giúp ý tưởng sáng tạo được tích hợp trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn.

🌻 Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Bộ gợi ý cho các phần mở đầu, ký tự, tình tiết bất ngờ và xây dựng thế giới .

Ghi chép nhanh các phép thuật , khả năng và ý tưởng cốt truyện mà không mất đi bối cảnh.

Danh sách và chế độ xem để sắp xếp ý tưởng theo chương, góc nhìn (POV) hoặc người dùng phép thuật

Chuyển giao mượt mà từ giai đoạn brainstorming sang soạn thảo và chỉnh sửa.

Sử dụng tài liệu lồng nhau để lưu trữ 10 gợi ý thể loại cùng với một kho gợi ý lớn hơn.

✨ Phù hợp cho: Các nhà văn fantasy và người tạo RPG muốn có các gợi ý nhanh chóng, có cấu trúc để xây dựng thế giới, phát triển nhân vật và tạo ra hệ thống ma thuật một cách hiệu quả.

12. Mẫu Hệ Thống Phép Thuật của Scribd

qua Scribd

Áp dụng logic vào hệ thống phép thuật của bạn với Mẫu Hệ Thống Phép Thuật của Scribd. Khung hướng dẫn này giúp bạn xác định các quy luật phép thuật của thế giới — cách nó hoạt động, ai sử dụng nó và chi phí là gì. Hoàn hảo cho tác giả và nhà thiết kế trò chơi, nó biến những ý tưởng mơ hồ thành các hệ thống có cấu trúc, mang tính thực tế và mục đích rõ ràng.

Bạn sẽ khám phá nguồn gốc, quy tắc, nguồn gốc, người dùng, cơ chế và hậu quả xã hội. Điều này đảm bảo phép thuật trong câu chuyện của bạn được phát triển dần dần. Dù bạn đang tạo ra phép thuật nguyên tố, sức mạnh thần thánh hay phép thuật dựa trên vật phẩm, danh sách kiểm tra này sẽ giúp mọi thứ nhất quán và logic.

🌻 Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Giải thích cách phép thuật hoạt động và những gì điều khiển nó.

Cân bằng sức mạnh, giới hạn và hậu quả

Khuyến khích việc xây dựng thế giới sâu sắc hơn và tính chân thực.

Phù hợp để phác thảo hệ thống phép thuật độc đáo hoặc cốt truyện RPG

✨ Phù hợp cho: Nhà văn và nhà thiết kế trò chơi đang xây dựng các hệ thống ma thuật logic, nhiều lớp và thuyết phục.

13. Mẫu Hệ Thống Phép Thuật Tài liệu Google

qua Tài liệu Google

Mẫu Hệ Thống Phép Thuật Tài liệu Google là công cụ không thể thiếu cho các nhà văn và người điều khiển trò chơi muốn có cách tiếp cận có cấu trúc để vạch ra hệ thống phép thuật của thế giới. Nó hướng dẫn bạn qua mọi yếu tố quan trọng, từ xác định ai có thể sử dụng phép thuật đến làm rõ nguồn gốc, quy tắc và hậu quả của nó.

Dựa trên các mẫu do cộng đồng chia sẻ như “Magic System Template 1. 1,” nó hoàn hảo cho bất kỳ ai muốn sự linh hoạt. Mỗi phần, như Nguồn Năng Lượng, Công Cụ Phóng Thuật, Nhược Điểm và Nhận Thức Xã Hội, giúp phép thuật của bạn nhất quán và thuyết phục xuyên suốt câu chuyện hoặc chiến dịch của bạn.

🌻 Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Miễn phí, có thể chỉnh sửa và thân thiện với người mới bắt đầu.

Phủ sóng mọi khía cạnh từ cơ chế sức mạnh đến tác động đến thế giới .

Giúp duy trì sự nhất quán và cân bằng xuyên suốt câu chuyện của bạn.

Dễ dàng sao chép, điền vào và tham khảo bên trong Google Drive

✨ Phù hợp cho: Nhà văn và người tạo RPG muốn có một hướng dẫn nhẹ nhàng, có cấu trúc để thiết kế hệ thống ma thuật của riêng mình một cách hợp tác hoặc độc lập.

👀 Thông tin thú vị: Mana có nguồn gốc từ văn hóa Polynesia/Melanesia và ám chỉ sức mạnh tinh thần hoặc quyền uy, không chỉ là thanh tài nguyên màu xanh. Hãy xem xét cách việc tiếp cận phép thuật có thể ảnh hưởng đến xã hội.

Xây dựng thế giới hoạt động như phép thuật với ClickUp

Những câu chuyện tuyệt vời được xây dựng, hoàn thiện và tổ chức giống như những hệ thống phép thuật tốt nhất.

Chúng tôi đã giới thiệu các mẫu tốt nhất để định hình logic, truyền thuyết và luật lệ sức mạnh của thế giới bạn. Nhưng nếu bạn muốn một không gian nơi tất cả ý tưởng, bản nháp và thiết kế của bạn đều được lưu trữ cùng nhau, ClickUp chính là cuốn sách phép thuật thực sự.

Với ClickUp, bạn có thể lập kế hoạch cho các chương, tổ chức thế giới của mình, hình dung kịch bản và thậm chí hợp tác sáng tạo với AI.

Dù bạn ưa chuộng hệ thống ma thuật mềm mại để tạo không gian cho sự kỳ diệu hay thiết kế hệ thống ma thuật độc đáo với các khả năng ma thuật có chi phí rõ ràng, hãy hướng đến các giao dịch có giá trị tương đương — sức mạnh đổi lấy giá cả — để thế giới của bạn cảm thấy công bằng khi ma thuật nguyên tố gặp gỡ thế giới thường nhật.

Trong việc viết tiểu thuyết fantasy, hãy để hậu quả tác động đến cả tâm hồn và cơ thể — việc chữa lành khiến pháp sư kiệt sức và các quy tắc mờ nhạt trong vùng xám — vậy nên mỗi lựa chọn phép thuật đều mang ý nghĩa quan trọng.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và bắt đầu tạo ra những thế giới hoạt động mượt mà như trí tưởng tượng của bạn. ✨