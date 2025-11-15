Top 10 Trợ lý giọng nói AI cho năm 2025 (Kèm theo các trường hợp sử dụng)

Trí tuệ nhân tạo đang tác động đến các tương tác dựa trên giọng nói trong nhiều ngành công nghiệp. Thực tế, thị trường toàn cầu cho các trợ lý giọng nói AI được dự báo sẽ tăng trưởng lên tới 47,5 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 34,8%.

Với khả năng học sâu, các trợ lý giọng nói được hỗ trợ bởi AI đã vượt qua việc đặt lịch hẹn đơn giản để thực hiện các công việc phức tạp hơn như giải quyết vấn đề kỹ thuật thông qua quy trình làm việc hướng dẫn, giải quyết xung đột, và đánh giá ý định và ngân sách của khách hàng để đề xuất các sản phẩm và giải pháp phù hợp.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các trợ lý giọng nói AI hàng đầu và cách chúng giúp kinh doanh đưa ra quyết định thông minh, dựa trên dữ liệu đồng thời cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tổng quan về các trợ lý giọng nói AI

Dưới đây là bảng so sánh nhanh các công cụ đã lọt vào danh sách công việc của chúng tôi 👇

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Các nhóm ưu tiên năng suất muốn quản lý công việc bằng giọng nói Kích thước nhóm: Bất kỳ Trợ lý AI, Chuyển giọng nói thành văn bản, Ghi chú cuộc họp, Tìm kiếm trong không gian Làm việc Miễn phí vĩnh viễn, Gói trả phí từ $7/tháng ElevenLabs Sao chép giọng nói siêu thực tế và TTS Kích thước đội ngũ: Người tạo, đội ngũ hỗ trợ Sao chép giọng nói, RAG, Biến động, Độ trễ thấp Kế hoạch miễn phí, Kế hoạch trả phí từ $5/tháng Lindy Tự động hóa quy trình làm việc bằng giọng nói không cần mã hóa Kích thước nhóm: Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), nhóm vận hành Trình tạo giao diện trực quan, Luồng đa trợ lý, Hơn 4.000 tích hợp Kế hoạch miễn phí, Gói Pro từ $49.99/tháng Deepgram Nhà phát triển đang xây dựng các công cụ giọng nói AI tùy chỉnh Kích thước nhóm: Các tổ chức có nhiều nhân sự công nghệ API ASR/TTS, Trí tuệ âm thanh, Điều khiển trong cuộc gọi Gói miễn phí, Gói trả phí từ $4.000/năm Synthflow Thiết kế luồng giao diện người dùng giọng nói Kích thước nhóm: Các công ty quảng cáo, đội ngũ bán hàng Trình tạo kéo và thả, Điều chỉnh giọng nói, Kích hoạt ứng dụng Dùng thử miễn phí, Kế hoạch từ $450/tháng Vapi Xây dựng hạ tầng giọng nói AI có khả năng mở rộng Kích thước nhóm: Nhóm phát triển, hạ tầng cuộc gọi Hạ tầng giọng nói thời gian thực, Kiểm thử Sandbox, Rào cản an toàn Miễn phí, Thanh toán theo nhu cầu, Giá cho doanh nghiệp Retell AI Thực hiện cuộc gọi hàng loạt và theo dõi cuộc gọi Kích thước đội ngũ: Các công ty BPO quy mô doanh nghiệp Gọi hàng loạt, Số điện thoại hiển thị thương hiệu, Phân tích Miễn phí, Từ $0.07+/phút, Giá cho doanh nghiệp Cognigy Trung tâm cuộc gọi doanh nghiệp Kích thước nhóm: Quy mô lớn Chuyển hướng cuộc gọi, Thanh toán trong cuộc gọi, Bộ nhớ dài hạn Giá cả tùy chỉnh Murf. ai Giọng nói AI chất lượng phòng thu Kích thước nhóm: Người tạo, nhà tiếp thị Trình chỉnh sửa giọng nói, tích hợp Canva/Slides, đồng bộ giọng nói Miễn phí, Trả phí từ $29/tháng Bland Chiến dịch giọng nói ra ngoài có khả năng mở rộng Kích thước nhóm: Bán hàng, vận hành y tế Trình tạo giao diện trực quan, hành động CRM, hạ tầng tự động mở rộng Giá cả tùy chỉnh

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn trợ lý giọng nói AI?

Lựa chọn phù hợp hoàn toàn phụ thuộc vào trường hợp sử dụng cụ thể và yêu cầu kinh doanh của bạn. Tuy nhiên, có một số yếu tố bắt buộc phải xem xét:

Độ trễ và hiệu suất thời gian thực: Ưu tiên các trợ lý giọng nói AI có độ trễ thấp. Nếu trường hợp sử dụng của bạn yêu cầu các cuộc hội thoại tự nhiên, hãy hướng đến thời gian phản hồi dưới 800 mili giây.

Độ chính xác và độ tin cậy: Chọn một trợ lý giọng nói AI có khả năng chuyển đổi giọng nói con người thành văn bản một cách chính xác, ngay cả khi có sự khác biệt về ngôn ngữ, giọng điệu và tiếng ồn nền.

Tùy chỉnh và kiểm soát: Xác định mức độ kiểm soát bạn muốn đối với trợ lý giọng nói AI của mình, bao gồm điều chỉnh đặc điểm giọng nói, lựa chọn mô hình AI hoặc đào tạo nó trên cơ sở kiến thức nội bộ để duy trì tính nhất quán của thương hiệu.

Tích hợp: Chọn công cụ dễ dàng kết nối với các hệ thống hiện có của bạn, bao gồm CRM, hệ thống hỗ trợ khách hàng và các cơ sở dữ liệu khác thông qua các kết nối tích hợp sẵn và API.

Bảo mật và tuân thủ: Tìm kiếm các tính năng bảo mật như mã hóa đầu cuối và che giấu thông tin nhận dạng cá nhân (PII), cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn như SOC 2 và GDPR.

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Các trợ lý giọng nói AI tốt nhất

ClickUp (Phù hợp nhất cho các nhóm cần tăng năng suất và tích hợp giọng nói AI)

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, giúp giảm thiểu sự phân tán công việc và kết hợp các công việc, dự án, tài liệu, mục tiêu và trò chuyện vào một không gian làm việc hợp tác duy nhất.

ClickUp Brain là trợ lý AI tích hợp sẵn trong ClickUp nhằm nâng cao năng suất làm việc và tích hợp khả năng điều khiển bằng giọng nói vào quản lý dự án.

Với ClickUp Brain, bạn có thể:

Lên ý tưởng, tạo bản tóm tắt và phân công công việc.

Tạo ghi chú cuộc họp cho các sprint hàng tuần

Tạo các trợ lý AI tùy chỉnh cho bất kỳ công việc nào mà không cần mã.

Tìm kiếm qua các công việc, tài liệu, trò chuyện và công cụ để nhận câu trả lời tức thì với đầy đủ ngữ cảnh.

Sử dụng giọng nói để hoàn thành các công việc trên không gian làm việc của bạn.

Hãy xem nó như một trung tâm trí tuệ kết nối mọi ngóc ngách trong công việc của bạn. Trung tâm của Brain là các trợ lý AI và tính năng Chuyển đổi Giọng nói thành Văn bản.

ClickUp AI Agents là các trợ lý tự động, thông minh có khả năng suy luận, phản hồi và thực hiện các công việc trong không gian làm việc của bạn. Bạn có thể tạo một trợ lý để trả lời câu hỏi của nhóm, tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại hoặc xây dựng các trợ lý tùy chỉnh từ đầu để đáp ứng nhu cầu kinh doanh đặc thù của bạn.

Vì các trợ lý của chúng tôi chỉ dựa vào các ứng dụng nội bộ như ClickUp Tài liệu và ClickUp AI Notetaker như các cơ sở kiến thức sống, mọi hành động đều được hỗ trợ bởi thông tin đáng tin cậy và cập nhật.

Tạo và triển khai các trợ lý AI ClickUp có khả năng suy luận, phản hồi và thực hiện các công việc trên toàn bộ không gian làm việc của bạn.

Sử dụng tính năng Talk-to-Text của ClickUp để tích hợp khả năng giọng nói vào không gian làm việc của bạn.

Giả sử bạn muốn nhận cập nhật từ một thành viên trong nhóm. Chỉ cần nhấn ‘fn’ và nói như thể bạn đang trò chuyện với trợ lý của mình: ‘Bạn có thể yêu cầu Jamie ưu tiên tài liệu lập kế hoạch sprint và chia sẻ với tôi trước 5 giờ chiều mai không?’, và ClickUp Brain tự động kết nối đúng người, tài liệu và tác vụ.

Nói tên người, thời gian và nội dung bạn muốn truyền đạt, tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản của ClickUp sẽ đề cập đến người, liên kết tài liệu và lên lịch sự kiện.

Hơn nữa, bạn thậm chí có thể chuyển đổi giọng nói thành văn bản từ các thiết bị Android hoặc iPhone. Ghi chú, công việc và tài liệu mà không lo lắng về những khoảng dừng không đều hoặc sai sót. Với AI Auto-Edit, ClickUp tự động chỉnh sửa văn bản theo thời gian thực. Công cụ của chúng tôi hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ và hiểu các đề cập có ngữ cảnh @mentions và liên kết để kết nối công việc.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

ClickUp AI Agents: Tạo và triển khai các trợ lý AI không cần mã để tự động hóa công việc, cung cấp câu trả lời tự động và quản lý dự án. Sử dụng các trợ lý sẵn có như Project Manager và Deadline Guardian, hoặc tạo trợ lý tùy chỉnh từ đầu.

ClickUp Brain Talk-to-Text : Nói để thêm bất kỳ ghi chú, công việc và tài liệu nào vào không gian làm việc của bạn. Công cụ của chúng tôi hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ và chuyển đổi giọng nói thành văn bản theo thời gian thực với tính năng @mentions nhận biết ngữ cảnh và tự động liên kết chúng.

ClickUp AI Notetaker : Tạo ghi chú cuộc họp và bản ghi âm bằng AI từ các cuộc họp trên Zoom, Google Meet và Microsoft Teams. Ghi lại các cuộc thảo luận, tạo tóm tắt và trích xuất các nhiệm vụ cần thực hiện.

Hỏi các câu hỏi có ngữ cảnh trên nhiệm vụ ClickUp và tài liệu: Sử dụng AI để nhận câu trả lời tức thì, giàu ngữ cảnh từ toàn bộ Không gian Làm việc ClickUp và các ứng dụng kết nối như Google Drive và Salesforce.

Giới hạn của ClickUp

Ứng dụng di động có thiết kế phong phú với nhiều tính năng tương tự như nền tảng web, và đôi khi có thể gây choáng ngợp.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.450+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Brain MAX mới đã giúp tôi tăng cường đáng kể năng suất làm việc. Khả năng sử dụng nhiều mô hình AI, bao gồm cả mô hình suy luận nâng cao, với mức giá hợp lý giúp việc tập trung mọi thứ vào một nền tảng trở nên dễ dàng. Các tính năng như chuyển đổi giọng nói thành văn bản, tự động hóa công việc và tích hợp với các ứng dụng khác giúp quy trình làm việc trở nên mượt mà và thông minh hơn.

2. Eleven Labs (Tốt nhất cho chuyển văn bản thành giọng nói siêu thực tế và sao chép giọng nói)

qua ElevenLabs

Nền tảng ElevenLabs Agents cho phép bạn triển khai các trợ lý giọng nói AI trên web, thiết bị di động hoặc hệ thống điện thoại chỉ trong vài phút. Nền tảng này tạo ra những giọng nói AI chân thực nhất, không giống như những tương tác robot mà chúng ta đã chán ngán.

Bạn có thể lựa chọn từ hơn 1.000 giọng nói AI trên 32 ngôn ngữ hoặc chọn sao chép giọng nói của chính mình bằng một mẫu ngắn (1-2 phút) để có toàn quyền kiểm soát giọng nói thương hiệu.

Sau khi đã cài đặt giọng nói cơ bản, bạn có thể điều chỉnh tông giọng, giọng điệu và tốc độ của giọng nói AI để phù hợp với các ngôn ngữ, khu vực hoặc loại khách hàng tùy chỉnh.

Đáng chú ý, các trợ lý giọng nói của ElevenLabs sử dụng mô hình luân phiên tối ưu với độ trễ cực thấp (~75ms+). Điều này có nghĩa là chúng có thể hiểu các khoảng dừng, trùng lặp và gián đoạn để điều chỉnh phản hồi theo thời gian thực. Vì vậy, khi khách hàng ngắt lời hoặc nói đè lên trợ lý, nó sẽ phản hồi giống như cách bạn làm trong các cuộc hội thoại tùy chỉnh.

Các tính năng nổi bật của ElevenLabs

Sử dụng công nghệ Retrieval-Augmented Generation (RAG) tích hợp sẵn để cung cấp cho các trợ lý tài liệu nội bộ của công ty, câu hỏi thường gặp (FAQ) và các liên kết URL, giúp họ tra cứu và cung cấp các câu trả lời phù hợp với thương hiệu.

Thêm biến động và tùy chỉnh để cá nhân hóa tương tác mà không cần chuyển dữ liệu khách hàng nhạy cảm sang cấu hình cơ bản của trợ lý.

Kết nối trợ lý của bạn với các công cụ nội bộ và API để kích hoạt các hành động thực tế như đặt lịch hẹn hoặc cập nhật đơn đặt hàng.

Giới hạn của ElevenLabs

Mặc dù chất lượng giọng nói cao, một số người dùng cho rằng tính năng lồng tiếng có chất lượng trung bình và ghi chú thiếu các tùy chọn tùy chỉnh nâng cao.

Giá cả của ElevenLabs

Miễn phí

Gói Starter: $5 mỗi tháng

Người tạo: $11 mỗi tháng

Ưu điểm: $99 mỗi tháng

Scale : $330 mỗi tháng

Kinh doanh : $1.320 mỗi tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ElevenLabs

G2: 4.5/5 (700+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Elevenlabs?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Điều tôi thích nhất ở ElevenLabs là chất lượng và độ chân thực tuyệt vời của giọng nói. Chúng nghe tự nhiên, thu hút và vô cùng linh hoạt, khiến chúng trở nên hoàn hảo cho các dự án chuyên nghiệp.

3. Lindy (Phù hợp nhất cho việc tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp trong kinh doanh)

qua Lindy

Lindy là nền tảng trợ lý AI không cần mã, giúp bạn tự động hóa quy trình kinh doanh bằng các trợ lý mạnh mẽ. Công cụ này cung cấp cách tiếp cận đơn giản nhất để xây dựng trợ lý giọng nói AI.

Bạn có thể cấu hình luồng cuộc gọi bằng công cụ xây dựng trực quan, nơi bạn có thể kéo và thả các bước, kết nối chúng bằng các nhánh logic và quyết định yếu tố nào kích hoạt hành động.

Nói chung, bạn có toàn quyền kiểm soát cách các trợ lý tương tác, đối tượng được thông báo và việc cần làm tiếp theo của họ. Tính năng này đặc biệt hiệu quả cho các cuộc gọi có thể dự đoán trước, như quy trình IVR, đặt lịch hẹn và nhiều tác vụ khác.

Ngoài các tương tác bằng giọng nói, Lindy giúp bạn tự động hóa các công việc sau cuộc gọi. Bạn có thể thêm các bước quy trình làm việc để ghi lại cuộc gọi, cập nhật hồ sơ CRM, gửi tóm tắt cuộc hội thoại và kích hoạt các hành động trên hàng nghìn ứng dụng và dịch vụ.

Các tính năng nổi bật của Lindy

Chọn từ các mẫu trợ lý giọng nói AI sẵn sàng sử dụng hoặc mô tả luồng giọng nói của bạn cho Lindy AI và để nó tự động tạo ra cho bạn chỉ trong vài phút.

Thiết kế quy trình làm việc đa trợ lý cho phép một trợ lý bắt đầu cuộc hội thoại và chuyển cuộc gọi đến trợ lý khác.

Tích hợp và kết nối các quy trình làm việc AI của bạn với hơn 4.000 ứng dụng của bên thứ ba, bao gồm CRM, cơ sở dữ liệu, hệ thống điện thoại và nhiều hơn nữa.

Giới hạn của Lindy

Vì đây không phải là một trợ lý giọng nói AI thông thường, nó thiếu các tính năng và khả năng cần thiết cho các tương tác giọng nói thời gian thực.

Giá cả của Lindy

Miễn phí

Pro: $49.99 mỗi tháng

kinh doanh: $199,99 mỗi tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Lindy

G2: 4.9/5 (100+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Lindy?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi thích cách Lindy hoạt động một cách trực quan và thân thiện với người dùng. Các luồng tự động hóa dễ dàng xây dựng, và sự hỗ trợ của AI giúp việc tạo khách hàng tiềm năng và theo dõi trở nên nhanh chóng hơn.

4. Deepgram (Tốt nhất cho các trợ lý giọng nói AI dựa trên API)

qua Deepgram

Deepgram là nền tảng AI giọng nói được thiết kế cho các nhà phát triển muốn có quyền kiểm soát hoàn toàn đối với thiết lập của mình.

Nó cung cấp một API giọng nói duy nhất, cắm và chạy, mà bạn có thể tích hợp vào hệ thống điện thoại, trang web hoặc ứng dụng của mình. API này bao gồm các mô hình nhận dạng giọng nói và tổng hợp giọng nói phổ biến của Deepgram.

Bạn có thể tái cấu trúc hệ thống API giọng nói của mình và sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và mô hình chuyển văn bản thành giọng nói (TTS) của riêng mình để có sự kiểm soát và tùy chỉnh tốt hơn.

Tuy nhiên, khác với các công cụ xây dựng trợ lý không cần mã, bạn cần có kỹ năng phát triển backend vững chắc để quản lý logic kinh doanh, quy trình làm việc của người dùng và các hàm cụ thể của ứng dụng.

Các tính năng nổi bật của Deepgram

Chuyển đổi cuộc gọi điện thoại có nền ồn ào, như văn phòng bận rộn hoặc trung tâm cuộc gọi, bằng mô hình nhận dạng giọng nói của con người.

Quản lý trợ lý giọng nói bằng cách sử dụng phát hiện ngắt lời, dự đoán lượt nói, gọi hàm và kiểm soát giữa phiên để đảm bảo cuộc gọi diễn ra mượt mà.

Sử dụng Trí tuệ Âm thanh tích hợp để phát hiện cảm xúc, nhận diện ý định của người nói, tóm tắt cuộc hội thoại và xác định các chủ đề khóa.

Giới hạn của Deepgram

Giọng nói nhanh hoặc chồng chéo có thể làm rối loạn dấu câu và cấu trúc của kết quả đầu ra, điều này có nghĩa là người dùng đôi khi phải chỉnh sửa thủ công.

Giá cả của Deepgram

Miễn phí

Tăng trưởng: $4.000+ mỗi năm

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Deepgram

G2: 4.6/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Deepgram?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Chất lượng chuyển đổi văn bản từ âm thanh rất tốt, ngay cả khi âm thanh không rõ ràng. Nó xử lý âm thanh thời gian thực rất tốt và API phát trực tuyến có độ trễ cực thấp, điều này là một lợi thế lớn cho các ứng dụng trực tiếp.

5. Synthflow (Tốt nhất cho thiết kế luồng cuộc hội thoại trực quan)

qua Synthflow

Với Synthflow, bạn có thể tạo các trợ lý AI bằng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên, hoặc chuyển sang trình thiết kế luồng kéo và thả để có toàn quyền kiểm soát luồng cuộc gọi và logic.

Sau khi cài đặt logic, công cụ cho phép bạn tùy chỉnh các trợ lý theo mô hình AI mà chúng sử dụng và cách chúng tương tác với khách hàng.

Với hỗ trợ cho hơn 30 ngôn ngữ và tính năng chỉnh sửa giọng nói tích hợp, bạn có thể tùy chỉnh giọng nói AI cho thuật ngữ chuyên ngành, từ vựng tùy chỉnh, tốc độ nói, xử lý gián đoạn và nhiều tính năng khác.

Đối với các cơ quan hoặc doanh nghiệp lớn quản lý nhiều khách hàng, Synthflow cho phép triển khai các trợ lý nhãn trắng dưới các tài khoản con khác nhau.

Các tính năng nổi bật của Synthflow

Chọn từ các mẫu trợ lý giọng nói AI sẵn sàng sử dụng cho cuộc gọi trực tiếp, bao gồm cuộc gọi hỗ trợ khách hàng và cuộc gọi bán hàng, hoặc tạo trợ lý giọng nói tùy chỉnh bằng công cụ thiết kế luồng.

Kích hoạt các hành động trên hơn 200 ứng dụng, bao gồm hệ thống điện thoại, CRM và lịch, bằng cách thêm chúng vào quy trình làm việc của trợ lý.

Triển khai các trợ lý giọng nói AI với các rào cản bảo vệ để đảm bảo AI lấy dữ liệu từ các nguồn kiến thức được phê duyệt, đảm bảo câu trả lời chính xác và an toàn cho thương hiệu.

Giới hạn của Synthflow

Một số người dùng báo cáo tỷ lệ độ trễ cao và không thể tiếp tục cuộc hội thoại nếu bị gián đoạn giữa chừng.

Giá cả của Synthflow

Có sẵn dùng thử miễn phí

Pro: $450 mỗi tháng

Chi phí: $900 mỗi tháng

Dịch vụ: $1.400 mỗi tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Synthflow

G2: 4.5/5 (800+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Synthflow?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi thực sự thích cách bạn có thể tạo ra một luồng cuộc gọi AI nghe tự nhiên và cuộc hội thoại như con người. Khả năng thiết kế logic phân nhánh cho các phản hồi khác nhau của khách hàng tiềm năng khiến nó cảm giác như một nhân viên thực sự đang xử lý cuộc gọi. Ngoài ra, tôi có thể tự động hóa các tác vụ như xác định khách hàng tiềm năng, đặt lịch hẹn và nhiều hơn nữa.

6. Vapi (Phù hợp nhất cho API dành cho nhà phát triển cho các sản phẩm giọng nói)

qua Vapi

Vapi là nền tảng dành cho nhà phát triển, cho phép xây dựng các sản phẩm AI giọng nói có thể lập trình và tùy chỉnh cao quy mô lớn. Phương pháp API-first của Vapi cho phép các nhóm định nghĩa cách xử lý cuộc gọi bằng mã tùy chỉnh, với quyền kiểm soát sâu rộng về logic và lời nhắc.

Hạ tầng âm thanh thời gian thực của công cụ này cung cấp độ trễ dưới 500ms ngay cả khi xử lý hàng nghìn cuộc gọi đồng thời mỗi ngày. Ngoài ra, các rào cản cuộc hội thoại tích hợp giúp ngăn chặn hiện tượng "ảo giác mô hình", đảm bảo cuộc hội thoại vẫn tự nhiên và được kiểm soát đồng thời.

Vapi có công việc tốt với các công cụ TTS/ASR bên ngoài, cho phép bạn kết hợp các nhà cung cấp như ElevenLabs cho giọng nói và Deepgram cho ASR. Đối với các nhóm muốn kiểm soát việc định tuyến cuộc gọi và tính toán chi phí chính xác, Vapi là lựa chọn phù hợp.

Các tính năng nổi bật của Vapi

Chọn từ hàng nghìn mẫu trợ lý giọng nói sẵn sàng sử dụng, hoặc tùy chỉnh API giọng nói để điều khiển giọng nói, logic và hành vi của trợ lý.

Sử dụng hộp cát tích hợp để mô phỏng hoặc thử nghiệm các trợ lý AI với các biến thể khác nhau của lời nhắc, giọng nói và luồng trước khi đưa vào sản xuất.

Xử lý các gián đoạn trong cuộc gọi một cách mượt mà với các công cụ như chen ngang cuộc gọi, rào cản và truyền tải ngữ cảnh.

Giới hạn của Vapi

Yêu cầu sự tham gia của nhà phát triển cho các quy trình làm việc phức tạp và tích hợp hệ thống.

Giá cả của Vapi

Miễn phí

Trả theo sử dụng: Dựa trên mức độ sử dụng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Vapi

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

7. Retell AI (Phù hợp nhất cho triển khai và giám sát cuộc gọi hàng loạt)

qua Retell AI

Đang tìm kiếm một nền tảng tập trung vào doanh nghiệp để xây dựng, thử nghiệm và giám sát các trợ lý giọng nói AI có khả năng mở rộng? Retell AI có thể xử lý lượng cuộc gọi lớn với các tính năng tích hợp như gọi hàng loạt, số điện thoại ID có thương hiệu và gọi đồng thời.

Bạn có thể tạo trợ lý bằng cả công cụ thiết kế luồng cuộc hội thoại trực quan và khả năng phát triển nâng cao thông qua API của nó.

Các trợ lý tự động đồng bộ với cơ sở kiến thức hiện có của bạn, như trang web hoặc tài liệu, và có mô hình chuyển đổi lượt nói gốc để xử lý các gián đoạn trong cuộc hội thoại thực tế. Tuy nhiên, bạn có thể mong đợi độ trễ khoảng 800ms, cao hơn so với tiêu chuẩn ngành.

Các tính năng nổi bật của Retell AI

Sử dụng công cụ gọi hàng loạt để triển khai các chiến dịch gọi ra với số điện thoại người gọi có thương hiệu, theo dõi chuyển đổi đang theo dõi và số đã xác minh để các cuộc gọi của bạn không bị đánh dấu là spam.

Bỏ qua hệ thống IVR với các trợ lý giọng nói có khả năng hiểu ngữ cảnh và nhấn các phím số đúng hướng.

Theo dõi các chiến dịch cuộc gọi, theo dõi tỷ lệ thành công, phân tích cảm xúc của người dùng và độ trễ cuộc gọi tổng thể thông qua bảng điều khiển tập trung.

Giới hạn của Retell AI

Chức năng sao chép giọng nói không được hỗ trợ sẵn, và các tùy chọn tùy chỉnh giọng nói của người nói cũng bị giới hạn.

Giá cả của Retell AI

Miễn phí

Trả theo phút: $0.07+ mỗi phút

Gói Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Retell AI

G2: 4.8/5 (hơn 600 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực sự đánh giá thế nào về Retell AI?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Điều chúng tôi thích nhất ở Retell AI là khả năng cung cấp các tương tác giọng nói vô cùng tự nhiên nhờ các mô hình tổng hợp và chuyển đổi giọng nói theo thời gian thực. Trong các dự án trợ lý AI của chúng tôi, đặc biệt là với khách hàng, nó đã trở thành giải pháp khóa để đạt được trải nghiệm cuộc hội thoại mượt mà, chính xác và có thể mở rộng.

qua Cognigy

Cognigy là nền tảng AI cuộc hội thoại cấp doanh nghiệp, được thiết kế cho trung tâm liên lạc và các doanh nghiệp lớn xử lý hàng nghìn cuộc gọi mỗi ngày.

Công cụ này vượt xa các luồng IVR cơ bản và là nhà cung cấp một trình tạo giao diện trực quan, kéo và thả để tạo ra các trợ lý giọng nói với các quy tắc định tuyến nâng cao, quy tắc dự phòng và quy tắc nâng cấp, tất cả đều được thiết kế cho việc sử dụng với khối lượng lớn.

Bạn cũng có thể sử dụng nó để tạo ra các trợ lý cho các mục đích khác nhau, như trợ lý giọng nói tự phục vụ, trợ lý trò chuyện kỹ thuật số và thậm chí là 'Trợ lý Copilot' hỗ trợ nhân viên của bạn trong thời gian thực.

Phân tích giọng nói được tích hợp sẵn. Vì vậy, bạn có thể theo dõi hiệu suất và tối ưu hóa thành công của từng trợ lý trong thời gian thực. Điều này rất phù hợp cho các ngành như ngân hàng hoặc viễn thông, nơi cần xử lý cuộc gọi phức tạp.

Các tính năng nổi bật của Cognigy

Cho phép khách hàng chụp ảnh, chia sẻ địa điểm, thực hiện thanh toán, gửi chữ ký và nhiều tính năng khác trong quá trình gọi điện.

Tích hợp AI giọng nói với các hệ thống viễn thông lớn (Genesys, Avaya, v.v.), nguồn dữ liệu, CRM và các công cụ ERP.

Xử lý các cuộc gọi kéo dài mà không mất bối cảnh nhờ phân tích cảm xúc thời gian thực và khả năng lưu trữ trí nhớ dài hạn.

Giới hạn của Cognigy

Thiếu giao diện không cần mã hóa thực sự và có thể yêu cầu kỹ năng kỹ thuật như API, JavaScript, HTTP, v.v., để xây dựng các phần mở rộng tùy chỉnh.

Giá cả của Cognigy

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Cognigy

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

9. Murf. ai (Tốt nhất cho lồng tiếng nội dung mạng xã hội)

Murf. ai tập trung vào các bản lồng tiếng AI chất lượng phòng thu và được thiết kế dành cho các người tạo nội dung cần giọng kể chân thực cho video, khóa học, podcast hoặc quảng cáo tiếp thị.

Nó có hơn 200+ giọng nói AI chân thực trong hơn 20 ngôn ngữ và giọng điệu, có thể tùy chỉnh về cao độ, tốc độ và nhấn mạnh. Ngoài ra, nó còn có tính năng cho việc sao chép giọng nói, lồng tiếng AI và thay đổi giọng nói.

Tuy nhiên, Murf không phát triển các trợ lý giọng nói hoàn thành. Nó chỉ là nhà cung cấp thành phần chuyển văn bản thành giọng nói mà bạn có thể tích hợp vào các quy trình làm việc khác hoặc sử dụng như một hệ thống IVR độc lập.

Các tính năng nổi bật của Murf. ai

Sử dụng trình chỉnh sửa giọng nói tích hợp để điều chỉnh phát âm, nhấn mạnh từ, điều chỉnh tốc độ hoặc thêm khoảng nghỉ, mà không cần công cụ âm thanh bổ sung.

Thêm giọng nói vào dự án của bạn trực tiếp trên các nền tảng như Canva, PowerPoint và Google Slides.

Sử dụng Trình chỉnh sửa dòng thời gian để đồng bộ hóa hoàn hảo âm thanh lồng tiếng với slide hoặc video.

Giai đoạn giới hạn của Murf. ai

Một số giọng nói có thể nghe hơi máy móc trong một số ngôn ngữ hoặc kịch bản phức tạp.

Giá cả của Murf. ai

Miễn phí

Người tạo: $29 mỗi tháng

Kinh doanh: $99 mỗi tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Murf.ai

G2: 4.7/5 (1.400+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Murf. ai?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Nó tạo ra các giọng nói AI tự nhiên với khả năng tùy chỉnh dễ dàng, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và phong cách, hoàn hảo để tạo các bản ghi âm chuyên nghiệp một cách nhanh chóng và dễ dàng.

10. Bland (Phù hợp nhất cho các chiến dịch gọi điện ra ngoài quy mô lớn)

qua Bland

Nếu bạn đang tìm kiếm một nền tảng AI cho phép tự động hóa cuộc gọi đi với các trợ lý giọng nói giống con người, Bland là một lựa chọn tốt. Bạn có thể thiết kế luồng cuộc gọi trực tiếp bằng công cụ thiết kế trực quan với các đường dẫn tùy chỉnh, điều kiện kích hoạt và hành động kết nối với hệ thống công nghệ hiện có của bạn — như cập nhật CRM hoặc đặt lịch hẹn trên lịch.

Với các tính năng kiểm soát cuộc hội thoại tích hợp, công cụ này ngăn chặn các trợ lý vượt ra ngoài kịch bản hoặc xử lý các chủ đề nằm ngoài phạm vi của họ. Bạn cũng có thể tùy chỉnh cách các trợ lý tương tác bằng cách cung cấp mẫu đối thoại và bối cảnh khách hàng.

Mặc dù Bland có thể xử lý các cuộc gọi mở, quy trình này không minh bạch, điều này làm tăng rủi ro tuân thủ. Tuy nhiên, nó hoàn hảo cho các cuộc gọi hỗ trợ tiếp nhận, như đặt lịch hẹn, thu thập thông tin, xác minh thông tin, v.v.

Các tính năng nổi bật của Bland

Sử dụng công cụ xây dựng luồng giao tiếp trực quan để tạo và kiểm soát luồng cuộc hội thoại của trợ lý, đảm bảo trợ lý luôn tuân thủ thương hiệu.

Kết nối trợ lý AI với hệ thống CRM hoặc các công cụ khác để thực hiện các tác vụ như đặt lịch hẹn hoặc cập nhật hồ sơ khách hàng theo thời gian thực.

Quản lý các chiến dịch gọi điện ra quy mô lớn với hạ tầng tự động mở rộng có khả năng xử lý lượng cuộc gọi lớn.

Giới hạn của Bland

Những lo ngại về đạo đức và tính minh bạch sau khi các thử nghiệm độc lập cho thấy các trợ lý có thể được lập trình sẵn để che giấu bản chất AI của mình.

Giá cả không rõ ràng

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét trung bình

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Cách công việc của các trợ lý giọng nói AI?

Các trợ lý giọng nói AI thực hiện công việc thông qua một quy trình tiên tiến, thời gian thực, chuyển đổi lời nói thành các hành động thông minh và sau đó chuyển đổi phản hồi trở lại thành giọng nói tự nhiên.

Quy trình bao gồm bốn giai đoạn khóa:

Nhận dạng giọng nói tự động (ASR): Đây là "tai" của trợ lý. Khi người dùng nói, mô hình ASR sẽ thu nhận âm thanh và chuyển đổi nó thành văn bản.

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và Hiểu ngôn ngữ tự nhiên (NLU): Sau khi giọng nói được chuyển đổi thành văn bản, các thuật toán NLP phân tích nó để hiểu ý nghĩa. Chúng nhận diện ý định, xác định mục tiêu và trích xuất các chi tiết khóa như ngày tháng hoặc tên để hiểu bối cảnh.

Tạo phản hồi bằng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs): Sau khi hiểu yêu cầu của người dùng, trợ lý sử dụng một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như GPT-4 để tạo ra phản hồi phù hợp và có ngữ cảnh.

Hợp thành giọng nói từ văn bản (TTS): Phản hồi văn bản của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được chuyển đổi trở lại thành giọng nói có thể nghe được thông qua một động cơ TTS. Các hệ thống TTS hiện đại rất tiên tiến, quản lý nhịp điệu, nhấn mạnh và ngữ điệu của giọng nói để tạo ra giọng nói tự nhiên và giống con người làm đầu ra.

Lợi ích của việc sử dụng trợ lý giọng nói AI

Việc tích hợp các trợ lý giọng nói AI vào hoạt động kinh doanh mang lại nhiều lợi ích chiến lược:

Tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả: Bằng cách xử lý các cuộc gọi lặp đi lặp lại, trợ lý điện thoại AI giúp giảm chi phí mỗi cuộc gọi và giải phóng nhân viên con người để tập trung vào các vấn đề phức tạp, có giá trị cao của khách hàng.

Sẵn sàng 24/7 và phạm vi toàn cầu: Khác với các trợ lý con người, các trợ lý điện thoại AI có thể xử lý nhiều cuộc gọi bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau mà không bị mệt mỏi hoặc bị ảnh hưởng bởi sự chênh lệch múi giờ.

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng (CSAT): Loại bỏ hoàn toàn thời gian chờ đợi gây phiền toái. Bằng cách cung cấp câu trả lời ngay lập tức và giải quyết nhanh chóng các câu hỏi thường gặp, bạn sẽ nâng cao sự hài lòng của khách hàng và xây dựng lòng trung thành.

Nâng cao việc thu thập dữ liệu: Các trợ lý điện thoại AI giúp việc thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu trở nên dễ dàng. Một số công cụ còn cho phép người gọi gửi chữ ký, thực hiện giao dịch và chụp ảnh trong quá trình gọi điện.

Bản ghi cuộc gọi thời gian thực và phân tích: Trợ lý giọng nói tự động xử lý các công việc sau cuộc gọi. Nó ghi chép, lưu trữ và phân tích cuộc gọi để đánh giá cảm xúc của khách hàng, các vấn đề thường gặp, và cung cấp báo cáo chi tiết cho mỗi cuộc gọi.

Tùy chỉnh quy mô lớn: Các trợ lý giọng nói AI có thể truy cập vào hệ thống CRM và các hệ thống kinh doanh khác để tùy chỉnh các tương tác. Chúng có thể chào đón khách hàng bằng tên, tham khảo các tương tác trước đó và đưa ra các đề xuất, tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa hơn.

Các trường hợp sử dụng tốt nhất cho các trợ lý giọng nói AI

Dưới đây là một số lĩnh vực mà các trợ lý giọng nói AI có tỷ lệ áp dụng cao.

1. Dịch vụ khách hàng

Các trợ lý giọng nói AI có thể trả lời ngay lập tức các câu hỏi của khách hàng, cung cấp thông tin cập nhật đơn đặt hàng, trả lời các truy vấn đang theo dõi đơn đặt hàng và xử lý yêu cầu trả hàng 24/7.

2. Quản lý dự án

Với các công cụ quản lý dự án thông thường, bạn phải thực hiện khoảng 5-7 cú nhấp chuột khó khăn để cập nhật tiến độ công việc. Tại sao không sử dụng giọng nói để ra lệnh thực hiện công việc và để AI làm việc trong không gian làm việc của bạn?

Tính năng Talk-to-text của ClickUp loại bỏ nhu cầu sử dụng phần mềm chuyển đổi giọng nói thành văn bản, hỗ trợ ghi chép cuộc họp nội bộ và hoạt động như trợ lý AI cá nhân của bạn.

3. Dịch vụ khách sạn

Các khách sạn và công ty du lịch sử dụng rộng rãi AI trong dịch vụ khách hàng để cung cấp hỗ trợ điện thoại 24/7 cho du khách. Các trợ lý đa ngôn ngữ có thể hỗ trợ khách hàng từ khắp nơi trên thế giới khi họ đặt tour hoặc xác nhận lịch trình.

4. Lịch hẹn

Các trợ lý giọng nói giúp đơn giản hóa quy trình đặt lịch hẹn bằng cách xác nhận hoặc điều chỉnh lịch trình dựa trên tình trạng sẵn có. Chúng cũng có thể tích hợp với các công cụ CRM và lịch để tránh tình trạng đặt lịch trùng lặp.

Câu hỏi thường gặp

Trợ lý giọng nói xử lý các cuộc hội thoại thực tế và trả lời câu hỏi qua cuộc gọi. Chatbot xử lý cuộc hội thoại qua văn bản. Chọn trợ lý giọng nói khi độ trễ, ngữ điệu âm thanh và tích hợp điện thoại là yếu tố quan trọng. Nhiều hệ thống sản xuất kết hợp cả hai để hỗ trợ đa kênh.

ClickUp hỗ trợ dịch thuật và địa phương hóa bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Ý, Tiếng Thụy Điển, Tiếng Hà Lan, Tiếng Hàn và nhiều ngôn ngữ khác. ElevenLabs và Murf là nhà cung cấp TTS đa ngôn ngữ. Deepgram hỗ trợ nhiều ngôn ngữ ASR.

Có. Các trợ lý có thể được tinh chỉnh cho bất kỳ ngôn ngữ nói nào và triển khai với danh sách phát âm hoặc cơ sở kiến thức để xử lý thuật ngữ chuyên ngành và tên sản phẩm.

Dự kiến chi phí tính theo phút cho giọng nói, cộng với chi phí riêng biệt cho ASR (Nhận dạng giọng nói) và TTS (Chuyển văn bản thành giọng nói). Các lớp điều phối có thể thêm phí nền tảng. Thực hiện thử nghiệm, mô phỏng số phút và độ đồng thời dự kiến, và xây dựng mô hình chi phí trước khi commit.

ClickUp là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn chuyển đổi lệnh giọng nói thành quy trình làm việc và tự động tóm tắt, chuyển đổi văn bản và ghi lại các mục cần thực hiện từ các cuộc họp.

Bảo mật phụ thuộc vào các biện pháp kiểm soát của nhà cung cấp: SOC 2, HIPAA, mã hóa và các tùy chọn VPC/on-prem. Chọn các nhà cung cấp công bố chứng chỉ và cung cấp các mô hình triển khai phù hợp cho thông tin nhạy cảm.

Một số nhà cung cấp cung cấp triển khai tại chỗ hoặc triển khai tại biên cho ASR hoặc TTS. Các bộ công cụ ngoại tuyến đầy đủ phức tạp và tốn kém. Nếu bạn cần hoạt động ngoại tuyến, hãy ưu tiên các nhà cung cấp có tùy chọn triển khai tại chỗ hoặc đám mây riêng tư.