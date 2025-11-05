11 công cụ phần mềm hợp tác y tế tốt nhất cho năm 2025

Trong lĩnh vực y tế, hợp tác không chỉ đơn thuần là làm việc nhóm—nó còn giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu lỗi và cuối cùng là cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, khi các nhóm y tế, nhân viên quản lý và nhân viên IT phải xử lý hàng chục hệ thống và kênh giao tiếp khác nhau, ngay cả việc phối hợp đơn giản cũng có thể trở nên phức tạp như một mê cung.

Đó chính là lúc phần mềm hợp tác y tế phát huy tác dụng.

Các công cụ này giúp tất cả mọi người - từ các nhà lãnh đạo y tế đến quản lý phòng khám - làm việc trên một nền tảng duy nhất để chia sẻ thông tin cập nhật, đang theo dõi thông tin bệnh nhân và tối ưu hóa quy trình làm việc.

Dù bạn đang cố gắng giảm bớt các rào cản quản trị viên, nâng cao giao tiếp trong nhóm, hay tăng cường phối hợp giữa các bộ phận, phần mềm phù hợp có thể giúp bạn đạt được điều đó.

Trong bài viết này, chúng tôi đánh giá một số công cụ tốt nhất dựa trên quy trình làm việc lâm sàng thực tế để nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân.

Hãy bắt đầu ngay!

Tổng quan về các phần mềm hợp tác y tế hàng đầu

Dưới đây là tổng quan nhanh về các giải pháp phần mềm hợp tác y tế hàng đầu.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Tích hợp chăm sóc và điều phối hoạt động cho các nhóm lâm sàng, nghiên cứu và hành chính trong cài đặt tuân thủ HIPAA. Quản lý dự án tuân thủ HIPAA với vai trò tùy chỉnh, tin nhắn theo ngữ cảnh qua ClickUp Chat, chia sẻ quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) và tài liệu qua ClickUp Docs, phối hợp chăm sóc thông minh với ClickUp Brain, lịch trình thời gian thực qua AI Calendar, đang theo dõi thông tin y tế cá nhân (PHI) ở cấp độ công việc với Trường Tùy chỉnh, chế độ xem tập trung cho quy trình làm việc của bệnh nhân và nhân viên, và danh sách kiểm tra xuất viện do AI tạo ra cùng tham chiếu CDC. Miễn phí vĩnh viễn; có sẵn tùy chỉnh cho doanh nghiệp. TigerConnect Tin nhắn y tế và phối hợp thời gian thực cho bệnh viện, bác sĩ và nhóm phản ứng khẩn cấp. Giao tiếp dựa trên vai trò với các nhóm động, tích hợp quy trình chăm sóc thông qua hệ thống hồ sơ y tế điện tử (EHR) và hệ thống giám sát, tin nhắn di động bảo mật với tính năng tự động nâng cấp, và định tuyến ưu tiên cho các trường hợp khẩn cấp với cảnh báo ưu tiên. Giá cả tùy chỉnh Sickbay Theo dõi bệnh nhân theo thời gian thực và đang theo dõi rủi ro cho các bệnh viện nghiên cứu và hệ thống y tế đa cơ sở. Nền tảng dữ liệu trung lập với nhà cung cấp cho việc xem xét dữ liệu từ xa, phân tích xu hướng lịch sử, hợp tác từ xa trong các sự kiện lâm sàng và bảng điều khiển liên tục đa đơn vị. Giá cả tùy chỉnh OceanMD Quản lý chuyển viện và khả năng tương tác cho mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ y tế đa phòng khám. Chuyển viện và tư vấn trực tuyến liên tỉnh, công cụ đặt lịch và làm thủ tục tự động hóa, phân tích thời gian chờ đợi và phản hồi của bệnh nhân, và tích hợp hệ thống quản lý hồ sơ y tế (EMR) trên hơn 30 nền tảng. Giá cả tùy chỉnh CareCloud Các quy trình tài liệu, thanh toán và hồ sơ y tế điện tử (EHR) được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) cho các phòng khám ngoại trú và chuyên khoa. cirrusAI hỗ trợ ghi chú lâm sàng tự động, tạo đơn kháng cáo, trợ lý trò chuyện EHR, hướng dẫn chăm sóc dựa trên bằng chứng và khả năng tương tác được chứng nhận ONC với các hệ thống bên ngoài. Giá cả tùy chỉnh Microsoft Nhóm Giao tiếp bảo mật và cuộc họp video cho hệ thống bệnh viện và nhóm chăm sóc sức khỏe. Trò chuyện nhóm tuân thủ HIPAA, tư vấn video và lịch trình ca làm việc qua Microsoft Cloud, các kênh chuyên môn được cấu trúc, và tích hợp EHR mượt mà với FHIR. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $5.25/tháng cho mỗi người dùng. Slack Giao tiếp nội bộ tuân thủ HIPAA cho các nhóm nghiên cứu, thanh toán và quản trị viên. Kiểm soát truy cập cấp doanh nghiệp, Trình tạo quy trình làm việc để tự động hóa quy trình chăm sóc, Slack Connect cho các cuộc thảo luận xuyên tổ chức và hỗ trợ DLP để sử dụng an toàn tệp tin và tin nhắn. Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $8.75/tháng cho mỗi người dùng. Zoom for Healthcare Tư vấn y tế từ xa và các buổi thăm khám ảo cho các phòng khám và nhóm chăm sóc y tế phân tán. Các phiên video tuân thủ HIPAA với quyền truy cập thân thiện với bệnh nhân, tích hợp hệ thống hồ sơ y tế điện tử (EHR) với các công cụ như MyChart, truyền phát thiết bị trong các cuộc thăm khám trực tuyến và Zoom Rooms cho các phòng khám thông minh. Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $16.99/tháng cho mỗi người dùng. Google Không gian Làm việc Hợp tác và nâng cao năng suất dựa trên tài liệu cho giáo dục y tế và kế hoạch liên nhóm. Tài liệu Google và Cuộc họp tuân thủ HIPAA, trung tâm đào tạo tích hợp qua Google Sites, biểu mẫu và bảng tính đồng bộ cho quá trình tiếp nhận, và truy cập thiết bị di động bảo mật. Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $8.40/tháng cho mỗi người dùng. Epic Systems Quản lý hồ sơ y tế điện tử (EHR) toàn diện và hoạt động lâm sàng cho bệnh viện và hệ thống y tế doanh nghiệp. Giao diện người dùng Hyperspace tùy chỉnh theo vai trò, tóm tắt biểu đồ bằng AI với Comet, giao tiếp bảo mật qua In Basket và truy cập hồ sơ y tế điện tử (EHR) trên thiết bị di động qua Haiku và Canto. Giá cả tùy chỉnh Oracle Health (Cerner) Quản lý dữ liệu lâm sàng, tài chính và vận hành tích hợp trên các mạng lưới lớn. Tích hợp quy trình làm việc thông qua Cerner Millennium, tương tác với bệnh nhân qua HealtheLife, phân tích sức khỏe dân số với HealtheIntent và API mở cho các công cụ của bên thứ ba. Giá cả tùy chỉnh

Tại sao ngành y tế cần phần mềm hợp tác?

Quản lý dự án y tế truyền thống thường gặp khó khăn trong việc theo kịp yêu cầu của thực hành y tế hiện đại. Phần mềm hợp tác y tế giải quyết những thách thức này bằng cách:

Nâng cao giao tiếp liên chuyên ngành: Hỗ trợ Hỗ trợ giao tiếp thời gian thực, bảo mật và tập trung giữa các chuyên gia y tế, đảm bảo sự đồng bộ và chia sẻ thông tin chính xác.

Tối ưu hóa quy trình làm việc lâm sàng: Tích hợp với các hệ thống hiện có để tự động hóa các công việc, giảm bớt gánh nặng hành chính và giúp các chuyên gia y tế tập trung hơn vào việc chăm sóc bệnh nhân.

Hỗ trợ mô hình làm việc từ xa và kết hợp: Hỗ trợ các nhóm y tế từ xa và di động, đảm bảo giao tiếp liên tục bất kể địa điểm.

Đảm bảo tuân thủ và bảo mật: Tuân thủ các quy định như Đạo luật Bảo mật và Khả năng Di chuyển Bảo hiểm Y tế (HIPAA) để bảo vệ dữ liệu bệnh nhân và duy trì niềm tin trong hệ sinh thái y tế.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Ghi chép quyết định điều trị theo cách giải thích lý do ("tại sao"), không chỉ là kết quả ("cái gì"). Điều này giúp các bác sĩ chăm sóc chính khác hoặc thành viên mới trong nhóm dễ dàng đồng thuận về lý do mà không cần phải quay lại kiểm tra lại.

Lợi ích của việc sử dụng phần mềm hợp tác y tế là gì?

Việc triển khai phần mềm hợp tác trong lĩnh vực y tế mang lại nhiều lợi ích. Bao gồm:

Giảm thiểu lỗi y tế: Việc ghi chép rõ ràng và các kênh giao tiếp được tối ưu hóa giúp giảm thiểu hiểu lầm và sai sót.

Nâng cao sự hài lòng của bệnh nhân: Thời gian phản hồi nhanh hơn và chăm sóc phối hợp giúp cải thiện trải nghiệm và kết quả điều trị cho bệnh nhân.

Quyết định nhanh chóng: Các công cụ giao tiếp thời gian thực giúp tăng tốc quá trình tư vấn và phê duyệt, giảm thiểu thời gian chờ đợi trong chăm sóc bệnh nhân.

Chia sẻ kiến thức tích cực: Các công cụ hợp tác cho phép các chuyên gia y tế chia sẻ kiến thức và các phương pháp tốt nhất để thúc đẩy quá trình học tập liên tục.

Cải thiện phân bổ tài nguyên: Chúng giúp theo dõi và quản lý tài nguyên một cách hiệu quả, đảm bảo Chúng giúp theo dõi và quản lý tài nguyên một cách hiệu quả, đảm bảo quản lý sử dụng tối ưu và giảm thiểu lãng phí.

🧠 Thực tế thú vị: Hợp tác có thể cải thiện quá trình phục hồi sau các thủ thuật tim mạch. Bệnh nhân được điều trị bởi các bác sĩ và y tá có công việc hợp tác có cấu trúc đã báo cáo giấc ngủ tốt hơn, sức khỏe tinh thần mạnh mẽ hơn và chất lượng cuộc sống cao hơn trong vòng ba tháng.

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi lựa chọn phần mềm hợp tác y tế?

Lựa chọn phần mềm hợp tác y tế phù hợp là yếu tố quan trọng để nâng cao sự phối hợp của nhóm và chất lượng chăm sóc bệnh nhân. Dưới đây là các yếu tố khóa cần xem xét:

Giao diện thân thiện với người dùng: Chọn các nền tảng có giao diện trực quan và dễ sử dụng, giúp giảm thiểu thời gian làm quen cho các chuyên gia y tế.

Tính năng truy cập di động: Đảm bảo phần mềm có thể truy cập trên nhiều thiết bị khác nhau, giúp các nhà cung cấp y tế luôn kết nối và cập nhật thông tin mọi lúc, mọi nơi.

Khả năng tích hợp: Chọn các giải pháp có khả năng tích hợp mượt mà với Hệ thống Hồ sơ Y tế Điện tử (EHR) hiện có và các hệ thống lâm sàng khác để tối ưu hóa quy trình làm việc.

Thông báo tùy chỉnh: Tìm kiếm các tính năng cho phép thông báo và cảnh báo cá nhân hóa, đảm bảo phản hồi kịp thời cho các nhu cầu cấp thiết của bệnh nhân.

Công cụ báo cáo toàn diện: Lựa chọn phần mềm y tế có tính năng phân tích và báo cáo mạnh mẽ để theo dõi hiệu suất và kết quả điều trị cho bệnh nhân một cách hiệu quả.

🔍 Bạn có biết? Hợp tác cũng hỗ trợ trong việc quản lý bệnh mãn tính. Một phân tích tổng hợp cho thấy rằng chăm sóc đa chuyên ngành (các chuyên gia y tế khác nhau trong công việc cùng nhau) đã làm giảm huyết áp tâm thu, cholesterol LDL và HbA1c ở bệnh nhân, đồng thời giảm số ngày nằm viện.

Phần mềm hợp tác y tế tốt nhất

Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi về phần mềm hợp tác y tế tốt nhất. 👇

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Đội ngũ biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

ClickUp (Phù hợp nhất cho các nhóm y tế cần một nền tảng hợp tác bảo mật để quản lý chăm sóc và hoạt động)

Lựa chọn đầu tiên của chúng tôi là ClickUp, và lý do rất rõ ràng.

Phần mềm Quản lý Dự án Y tế ClickUp là nền tảng hợp tác bảo mật, kết nối các nhóm lâm sàng và hành chính trong một không gian làm việc thống nhất.

Phần mềm này được thiết kế để quản lý mọi thứ từ quy trình làm việc của bệnh nhân và hồ sơ y tế đến lịch trình nhân viên và quản lý kho, tất cả đều trong môi trường tuân thủ HIPAA.

Tạo bối cảnh cho các cuộc hội thoại với ClickUp Trò chuyện Đảm bảo giao tiếp của nhóm luôn được duy trì trong bối cảnh không gian làm việc với ClickUp Chat.

Tối ưu hóa giao tiếp thời gian thực

Giao tiếp là yếu tố quan trọng trong hợp tác y tế, và ClickUp Trò chuyện giúp việc này trở nên trơn tru với các tính năng như Thảo luận theo kênh và Trả lời theo chủ đề.

Ví dụ, một nhóm chăm sóc bệnh nhân tim mạch có thể tạo một kênh trò chuyện chuyên dụng ‘Cardiology’ nơi các y tá cập nhật các chỉ số sinh tồn theo thời gian thực, dược sĩ điều chỉnh liều thuốc và bác sĩ tim mạch trực ca được thông báo ngay lập tức qua @Mention để tư vấn nhanh chóng.

Vì các cuộc hội thoại được liên kết trực tiếp với các công việc của bệnh nhân và tài liệu liên quan, các hướng dẫn xuất viện hoặc thay đổi thuốc vẫn hiển thị và có thể thực hiện được cho tất cả các bên liên quan.

Kiến thức và tài liệu được tập trung hóa

ClickUp Docs cho phép các nhóm tạo và chia sẻ tài liệu như quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOPs), tài liệu giáo dục bệnh nhân hoặc các quy trình, liên kết trực tiếp với các công việc hoặc trường hợp bệnh nhân liên quan. Điều này đảm bảo mọi người đều có thông tin mới nhất.

Tạo hồ sơ tập trung trong ClickUp Tài liệu

Bạn cũng có thể nhúng các tham chiếu từ PubMed hoặc Scopus để hợp tác trong việc xuất bản hoặc chia sẻ dữ liệu thí nghiệm.

Với tính năng hợp tác thời gian thực, nhiều chuyên gia y tế hoặc nhà nghiên cứu có thể chỉnh sửa, bình luận và cập nhật tài liệu cùng lúc.

Quản lý các trường hợp bệnh nhân một cách rõ ràng

Lịch ClickUp được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) tập trung các cuộc hẹn, lịch làm việc và cuộc họp của nhóm chăm sóc y tế vào một nơi bảo mật và dễ truy cập. Với cập nhật thời gian thực, khả năng chia sẻ hiển thị và tích hợp mượt mà với các công việc, nó giúp các nhóm y tế phối hợp hiệu quả và giảm thiểu lỗi trong lịch trình.

Với nhiệm vụ ClickUp, các nhóm y tế có thể giao nhiệm vụ và đang theo dõi việc theo dõi bệnh nhân, lên lịch chuyển viện hoặc quản lý các quy trình hành chính như phê duyệt bảo hiểm.

Quản lý mọi bước trong quá trình chăm sóc bệnh nhân với nhiệm vụ ClickUp

Các Trường Tùy Chỉnh của ClickUp cho phép các nhóm thu thập các thông tin quan trọng như thông tin y tế cá nhân (PHI), mã số bệnh nhân hoặc mức độ khẩn cấp, giúp loại bỏ sự nhầm lẫn trong quá trình đặt lịch hẹn và tiếp nhận bệnh nhân.

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để kết nối nhân viên y tế.

Cuối cùng, ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp, kết nối mọi thứ lại với nhau.

Bạn có thể sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt ghi chú cuộc họp, trích xuất các nhiệm vụ cần thực hiện từ các cuộc thảo luận về chăm sóc bệnh nhân hoặc tạo danh sách kiểm tra theo dõi bệnh nhân mà không cần tốn thêm thời gian cho việc ghi chép thủ công.

Nhận câu trả lời nhanh chóng về chính sách, quy trình hoặc luồng công việc của bệnh nhân với ClickUp Brain

Đối tượng/kỳ/phiên bản, đội ngũ kiểm soát nhiễm trùng của bệnh viện có thể sử dụng ClickUp Brain để xử lý báo cáo sự cố hàng ngày và phân tích các xu hướng khóa (như các nguồn lây nhiễm lặp lại).

Bạn thậm chí có thể tạo danh sách hành động ưu tiên cho nhóm và cung cấp truy cập tức thì vào các hướng dẫn mới nhất của CDC trong cùng một không gian làm việc.

📌 Thử các gợi ý sau: Tóm tắt ghi chú cuộc họp của nhóm đa chuyên ngành hôm nay và danh sách công việc cho các nhóm tim mạch, điều dưỡng và dược phẩm riêng biệt.

Tạo danh sách kiểm tra theo dõi cho bệnh nhân sau phẫu thuật dựa trên quy trình xuất viện này và phân công công việc cho đơn vị hồi sức.

Nêu bật các vấn đề lặp lại từ báo cáo sự cố kiểm soát nhiễm trùng trong tuần này và đề xuất ba hành động ưu tiên cho cuộc họp đánh giá tiếp theo.

Cung cấp một tài liệu tham khảo nhanh về hướng dẫn của CDC về tuân thủ vệ sinh tay và liên kết nó với tài liệu kiểm soát nhiễm trùng của chúng tôi.

Khám phá thêm các cách sử dụng ClickUp Brain như một trợ lý cá nhân:

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm một cách an toàn: Thêm Thêm các vai trò tùy chỉnh để kiểm soát quyền truy cập và quyền truy cập, đảm bảo chỉ những người có thẩm quyền mới có thể chế độ xem hoặc chỉnh sửa thông tin quan trọng.

Quản lý kho hàng và tài nguyên một cách trực quan: Đang theo dõi ngày hết hạn của vắc-xin, mức độ trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) và thiết bị y tế bằng cách sử dụng chế độ xem ClickUp như biểu đồ Gantt và bảng Kanban.

Tự động hóa các quy trình thường xuyên: Cài đặt Cài đặt ClickUp Automations để quản lý nhắc nhở lịch hẹn, nộp đơn đăng ký hoặc bổ sung vật tư, giúp nhân viên có thêm thời gian tập trung vào chăm sóc bệnh nhân.

Theo dõi mọi thứ từ một nơi duy nhất: Tạo Tạo bảng điều khiển ClickUp để có cái hiển thị theo thời gian thực về quy trình làm việc của bệnh nhân, lịch trình nhân viên và trạng thái kho hàng, giúp đưa ra quyết định nhanh chóng.

Thu thập và tổ chức thông tin một cách hiệu quả: Tạo Tạo biểu mẫu ClickUp để thu thập dữ liệu bệnh nhân, yêu cầu cung cấp hoặc báo cáo sự cố. Các phản hồi sẽ tự động được chuyển thành công việc, giúp thông tin được tập trung và dễ dàng đang theo dõi.

Luôn kết nối mọi lúc mọi nơi: Quản lý danh sách việc cần làm, đăng cập nhật, kiểm tra thông báo và nhiều tính năng khác từ ứng dụng di động ClickUp.

Giới hạn của ClickUp

Bắt đầu sử dụng ClickUp với phạm vi tính năng và tùy chỉnh có thể khiến bạn cảm thấy hơi choáng ngợp.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.500 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Một đánh giá từ G2 tóm tắt hoàn hảo:

ClickUp giúp tôi tổ chức và đang theo dõi công việc hàng ngày tại văn phòng một cách rất đơn giản. Tôi có thể nhanh chóng tạo công việc, đặt nhắc nhở và theo dõi các hoạt động đang diễn ra mà không gặp rắc rối. Việc bắt đầu sử dụng không mất nhiều thời gian và tôi thấy nó hoạt động mượt mà trong công việc hàng ngày. Tôi cũng thích rằng nó kết nối tốt với các công cụ khác mà chúng tôi sử dụng, giúp tiết kiệm thời gian và nỗ lực. Hỗ trợ khách hàng cũng rất hữu ích mỗi khi tôi cần hướng dẫn.

ClickUp giúp tôi tổ chức và theo dõi công việc hàng ngày tại văn phòng một cách rất đơn giản. Tôi có thể nhanh chóng tạo công việc, đặt nhắc nhở và theo dõi các hoạt động đang diễn ra mà không gặp rắc rối. Việc bắt đầu sử dụng không mất nhiều thời gian và tôi thấy nó hoạt động mượt mà trong công việc hàng ngày. Tôi cũng thích rằng nó kết nối tốt với các công cụ khác mà chúng tôi sử dụng, giúp tiết kiệm thời gian và nỗ lực. Hỗ trợ khách hàng cũng rất hữu ích mỗi khi tôi cần hướng dẫn.

📮ClickUp Insight: 70% người được hỏi cho biết họ để các tab mở vì họ có kế hoạch "sẽ quay lại sau". Chúng tôi đã nghe điều đó trước đây. 🤭Điều thú vị là 30% cho biết họ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm nếu mất hết các tab đó trong trường hợp trình duyệt bị treo, đối tượng/kỳ/phiên bản. Đó là hiệu ứng Zeigarnik đang công việc. Não bộ của chúng ta bám vào các công việc chưa hoàn thành, biến mỗi tab thành một tình huống gay cấn. Bạn cảm thấy bận rộn, ngay cả khi không có gì thực sự tiến triển. Với tư cách là một Không gian Làm việc AI tích hợp, ClickUp luôn đặt ưu tiên của bạn lên hàng đầu. Hãy yêu cầu ClickUp Brain hiển thị các ưu tiên hàng ngày hoặc hàng tuần của bạn, hoặc thực hiện tìm kiếm web thời gian thực để tìm thông tin liên quan ngay khi bạn cần. Giờ đây, bạn có thể đóng tab mà không cần đóng vòng lặp. 🕊️

2. TigerConnect (Phù hợp nhất cho giao tiếp lâm sàng và phối hợp chăm sóc)

qua TigerConnect

TigerConnect là nền tảng giao tiếp và hợp tác lâm sàng (CC&C) dựa trên đám mây, được thiết kế để khắc phục khoảng cách giao tiếp giữa các tổ chức y tế.

Nó tích hợp tin nhắn, cảnh báo và quy trình làm việc lâm sàng vào một nền tảng duy nhất, đảm bảo rằng các nhóm chăm sóc, từ bác sĩ, y tá đến nhà cung cấp cấp cứu, có thể truy cập kịp thời vào thông tin quan trọng.

Phần mềm quản lý dự án y tế tích hợp sâu với các hệ thống bệnh viện hiện có, bao gồm các giải pháp gọi y tá, thiết bị theo dõi và công cụ lịch trình cho bác sĩ. Điều này cho phép các nhóm chăm sóc hợp tác theo thời gian thực, tự động nâng cấp các tin nhắn khẩn cấp và duy trì kết nối liên tục ngay cả khi hệ thống CNTT gặp sự cố.

Các tính năng nổi bật của TigerConnect

Nâng cao sự phối hợp chăm sóc bằng cách gửi các cảnh báo chi tiết từ hệ thống hồ sơ y tế điện tử (EHR), hệ thống giám sát và yêu cầu tư vấn trực tiếp đến các thành viên nhóm phù hợp.

Tối ưu hóa giao tiếp với tính năng Tin nhắn theo vai trò , cho phép các chuyên gia y tế liên hệ với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ y tế nào dựa trên vai trò thay vì tên.

Kích hoạt Nhóm Động Tính Tùy Chỉnh ngay lập tức để đồng bộ hóa nhân viên trong các quy trình làm việc khẩn cấp và chuyển giao bệnh nhân.

Đảm bảo các tin nhắn khẩn cấp được xử lý với tính năng Priority Messaging và Message Escalations cho các cảnh báo không được xử lý.

Giới hạn của TigerConnect

Hỗ trợ khách hàng giới hạn, với các số điện thoại được thiết kế để tránh cuộc gọi trực tiếp với nhân viên hỗ trợ.

Thỉnh thoảng xảy ra tình trạng gián đoạn khi đăng nhập, có thể ảnh hưởng đến việc giao tiếp nhanh chóng.

Người dùng đã báo cáo rằng họ không thể gắn thẻ cụ thể các cá nhân trong tin nhắn, điều này làm giảm tính rõ ràng trong giao tiếp.

Quyền truy cập vào kho lưu trữ quá rộng; một số người dùng có quyền truy cập vào kho lưu trữ có thể xem tất cả tin nhắn, kể cả những tin nhắn mà họ không nên có quyền truy cập.

Giá cả của TigerConnect

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về TigerConnect

G2: 4.5/5 (190+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 40 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về TigerConnect?

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng:

Tôi cho rằng nền tảng này là một công cụ tuyệt vời để kết nối với bệnh nhân/khách hàng thông qua các phương thức khác nhau (SMS/tin nhắn văn bản). Tôi cũng nghĩ nó hoạt động khá tốt như một giải pháp hội nghị video. Tuy nhiên, có số điểm về nền tảng này mà tôi mong muốn được cải thiện. Tôi nghĩ sẽ hữu ích nếu chúng ta có thể tương tác với mọi người thông qua các phương thức khác, như email, tất cả trong cùng một sản phẩm.

*Tôi cho rằng nền tảng này là một công cụ tuyệt vời để kết nối với bệnh nhân/khách hàng thông qua các phương thức khác nhau (SMS/tin nhắn văn bản). Tôi cũng nghĩ nó hoạt động khá tốt như một giải pháp hội nghị video. Tuy nhiên, có số điểm về nền tảng này mà tôi mong muốn được cải thiện. Tôi nghĩ sẽ hữu ích nếu chúng ta có thể tương tác với mọi người thông qua các phương thức khác, như email, tất cả trong cùng một sản phẩm.

🔍 Bạn có biết? Trong các đơn vị chăm sóc tích cực (ICU) y tế, việc thực hiện các vòng thăm khám hàng ngày bởi các nhóm đa chuyên khoa giúp giảm tỷ lệ tử vong của bệnh nhân. Các bệnh viện có đội ngũ bác sĩ làm việc với cường độ cao và đội ngũ chăm sóc đầy đủ có tỷ lệ tử vong thấp hơn đáng kể, ngay cả đối với các trường hợp nghiêm trọng như nhiễm trùng huyết.

3. Sickbay (Phù hợp nhất cho phân tích dữ liệu theo dõi bệnh nhân và quy trình làm việc)

qua Sickbay

Sickbay là phần mềm hợp tác y tế trung lập về nhà cung cấp, giúp biến dữ liệu theo dõi bệnh nhân thành hành động có thể thực hiện được trên toàn bộ quy trình chăm sóc.

Ngoài việc theo dõi, Sickbay biến dữ liệu thành công cụ cho nghiên cứu, cải thiện hoạt động và chăm sóc chủ động. Nó cho phép các nhà quản lý, nhóm CNTT và nhân viên y tế hợp tác một cách trơn tru, ghi chú các sự kiện và tiêu chuẩn hóa các thực hành chăm sóc.

Bạn cũng có thể tối ưu hóa việc phân bổ nhân sự và tài nguyên bằng cách sử dụng bảng điều khiển theo dõi bệnh nhân theo thời gian thực và thông tin từ hệ thống telemetry, để các nhân viên y tế phù hợp luôn có mặt đúng nơi, đúng thời điểm.

Các tính năng nổi bật của Sickbay

Tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc lâm sàng và nghiên cứu bằng cách sử dụng Analyze , cung cấp thông tin có giá trị với dữ liệu thời gian thực và dữ liệu lịch sử.

Tối ưu hóa hoạt động đa cơ sở với tự động hóa , số hóa quy trình làm việc và giảm thiểu việc chuyển giao thủ công.

Hỗ trợ nghiên cứu cấp độ dân số và cải thiện hoạt động với phân tích tích hợp và công cụ hợp tác.

Nâng cao tính liên tục trong chăm sóc bệnh nhân bằng cách đang theo dõi bệnh nhân qua các khoa và chia sẻ thông tin liên quan đến rủi ro một cách hiệu quả.

Giới hạn của Sickbay

Nó đặt gánh nặng về thiết lập, bảo trì và khắc phục sự cố lên đội ngũ IT nội bộ của bệnh viện.

Các bác sĩ và nhà nghiên cứu cần được đào tạo chuyên sâu để sử dụng các tính năng phân tích dữ liệu sâu của phần mềm này.

Giá cả của Sickbay

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Sickbay

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Thực tế thú vị: Các mối quan hệ hợp tác ngoài bệnh viện cũng rất quan trọng. Khi các phòng khám, chính quyền địa phương và dịch vụ xã hội hợp tác với nhau, kết quả sức khỏe cộng đồng được cải thiện. Tuy nhiên, thành công phụ thuộc rất nhiều vào cách thức tổ chức và duy trì các mối quan hệ hợp tác đó.

🌟 Bonus: Sử dụng ClickUp Brain MAX để tìm kiếm nhanh chóng qua hồ sơ bệnh nhân, tài liệu y tế và giao tiếp của nhóm chăm sóc - tất cả từ một trợ lý desktop được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Nó giúp các chuyên gia y tế tìm kiếm thông tin, tóm tắt các cập nhật và tối ưu hóa quy trình làm việc, tiết kiệm thời gian quý báu và hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân tốt hơn.

4. OceanMD (Phù hợp nhất cho kết nối mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ y tế và quản lý chuyển viện)

qua OceanMD

OceanMD là nền tảng quản lý phòng khám được thiết kế để kết nối bệnh nhân, nhân viên y tế và hệ thống y tế một cách mượt mà.

Được thiết kế với khả năng tương tác là trọng tâm, OceanMD tích hợp với các hệ thống quản lý hồ sơ y tế (EMR) và hệ thống thông tin y tế chính, cho phép trao đổi dữ liệu bảo mật giữa các phòng khám, bệnh viện và tỉnh thành.

Nền tảng này mang lại giá trị tương đương cho cả nhân viên tuyến đầu và bệnh nhân. Với bộ công cụ Patient Engagement Suite, các phòng khám có thể cung cấp các công cụ tự phục vụ như đặt lịch trực tuyến, nhắc nhở và đăng ký trực tuyến, trong khi mạng lưới Ocean Nhà cung cấp đơn giản hóa các quy trình eReferrals, eConsults và eOrders.

Các tính năng nổi bật của OceanMD

Cung cấp cho bệnh nhân sự tiện lợi hơn với đặt lịch trực tuyến, Tin nhắn cho bệnh nhân, Nhắc nhở và Kiosk/Máy tính bảng đăng ký .

Theo dõi kết quả điều trị bằng các công cụ báo cáo nâng cao cung cấp dữ liệu sử dụng, thời gian chờ đợi và các chỉ số trải nghiệm của bệnh nhân.

Tích hợp với hơn 30 hệ thống thông tin y tế và kho lưu trữ thông qua các giao diện lập trình ứng dụng (API) mở, tuân thủ tiêu chuẩn.

Tạo các mẫu đăng ký bệnh nhân mới tự động điền các trường biểu đồ từ phản hồi của bệnh nhân.

Giới hạn của OceanMD

OceanMD được thiết kế để hỗ trợ trao đổi dữ liệu và không phải là giải pháp lưu trữ lâu dài cho thông tin bệnh nhân.

Hệ thống đặt lịch trực tuyến yêu cầu sự khớp chính xác giữa thông tin do bệnh nhân nhập (tên, ngày sinh, số thẻ bảo hiểm y tế) và thông tin trong hồ sơ y tế của họ. Ngay cả những sai lệch nhỏ cũng có thể gây ra lỗi.

Giá cả của OceanMD

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về OceanMD

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Ghi chép các bài học kinh nghiệm từ các trường hợp hợp tác giữa các nhóm vào cơ sở kiến thức nội bộ. Nếu quy trình chăm sóc cho một bệnh nhân phát hiện ra một mẹo phối hợp hoặc cải tiến quy trình làm việc, hãy ghi chép lại để toàn bộ tổ chức có thể hưởng lợi.

5. CareCloud (Phù hợp nhất cho việc lập hồ sơ y tế dựa trên trí tuệ nhân tạo và tích hợp hệ thống hồ sơ y tế điện tử)

qua CareCloud

Đối với hầu hết các cơ sở y tế, rào cản lớn nhất là công việc hàng ngày liên quan đến ghi chép y tế, thanh toán và các hệ thống độc lập. CareCloud giải quyết những vấn đề này bằng cách tích hợp hệ thống hồ sơ y tế điện tử (EHR), quản lý cơ sở y tế, tối ưu hóa chu kỳ thu nhập và khả năng tương tác giữa các hệ thống.

Điều làm nên sự khác biệt của CareCloud so với các phần mềm quản lý bệnh nhân khác là bộ công cụ cirrusAI, được xây dựng trên công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) để tạo ra các ghi chú lâm sàng thông minh hơn, tự động hóa quy trình kháng cáo và hỗ trợ ra quyết định.

Thêm vào đó là các công cụ tương tác được chứng nhận ONC như CareCloud Connector, và phòng khám của bạn sẽ có được một cách bảo mật và có khả năng mở rộng để trao đổi dữ liệu giữa các phòng thí nghiệm, hệ thống đăng ký tiêm chủng và hệ thống hồ sơ y tế điện tử (EHR).

Các tính năng nổi bật của CareCloud

Tự động hóa việc ghi chép y tế với cirrusAI Notes , ghi lại các cuộc hội thoại giữa bệnh nhân và nhà cung cấp để tạo ra các ghi chú sẵn sàng cho hệ thống hồ sơ y tế điện tử (EHR).

Hỗ trợ độ chính xác trong điều trị với các đề xuất dựa trên bằng chứng và được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) của cirrusAI Guide trong các cuộc tư vấn y tế.

Tăng tốc quá trình thanh toán với cirrusAI Appeals , tạo ra các thư khiếu nại tùy chỉnh dựa trên dữ liệu yêu cầu thanh toán và yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ y tế.

Cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ tự nhiên cho nhân viên với trò chuyện cirrusAI Chat, một trợ lý trong hệ thống quản lý hồ sơ y tế (EHR) dành cho quá trình onboarding và điều hướng quy trình làm việc.

Giới hạn của CareCloud

Hiện tại không có ứng dụng Android nào có sẵn.

Phần mềm thường xuyên bị treo, và người dùng phải đối mặt với tình trạng hiệu suất chậm và độ trễ cao.

Người dùng báo cáo các vấn đề nghiêm trọng về dịch vụ khách hàng.

Sự chậm trễ trong việc xử lý hóa đơn và yêu cầu thanh toán, với người dùng báo cáo về các tổn thất tài chính.

Giá cả của CareCloud

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về CareCloud

G2: 3. 6/5 (30+ đánh giá)

Capterra: 3.6/5 (100+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về CareCloud?

Dưới đây là cách một người dùng mô tả:

Một trong những ưu điểm nổi bật của CareCloud là phần mềm này hoạt động trên nền tảng web thay vì việc cần làm là cài đặt trực tiếp trên máy tính của bạn. Giao diện được thiết kế rất khoa học và cho phép điều hướng nhanh chóng trong hệ thống. Tuy nhiên, hệ thống này không có khả năng nộp đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm tai nạn lao động hoặc bảo hiểm xe cơ giới qua hình thức điện tử, kết quả là các đơn yêu cầu này phải được chuyển sang dạng giấy và nộp qua đường bưu điện.

Một trong những ưu điểm nổi bật của CareCloud là phần mềm này hoạt động trên nền tảng web thay vì việc cần làm là cài đặt trực tiếp trên máy tính của bạn. Giao diện được thiết kế rất khoa học và cho phép điều hướng nhanh chóng trong hệ thống. Tuy nhiên, hệ thống này không có khả năng nộp đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm tai nạn lao động hoặc bảo hiểm xe cơ giới qua hình thức điện tử, kết quả là các đơn yêu cầu này phải được chuyển sang dạng giấy và nộp qua đường bưu điện.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tích hợp các vòng phản hồi trực tiếp vào các công cụ hợp tác. Ví dụ, cho phép điều dưỡng đánh dấu nếu kế hoạch xuất viện có vẻ không thực tế hoặc dược sĩ đánh dấu các đơn thuốc không rõ ràng. Phản hồi thời gian thực giúp ngăn chặn lỗi ở các giai đoạn sau trong quy trình.

6. Microsoft Teams (Phù hợp nhất cho các cuộc họp của nhóm y tế và hợp tác bảo mật)

qua Microsoft Teams

Trong bệnh viện, các quyết định nhanh chóng phụ thuộc vào việc giao tiếp suôn sẻ, nhưng các cập nhật quan trọng thường bị lạc trong các cuộc gọi điện thoại, email hoặc tin nhắn bị bỏ lỡ. Microsoft Teams giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế một cách bảo mật, tuân thủ HIPAA để trò chuyện, cuộc họp và chia sẻ cập nhật theo thời gian thực.

Được tích hợp vào Microsoft Cloud for Healthcare, Teams kết nối trực tiếp với các hệ thống EHR hỗ trợ FHIR, giúp dễ dàng khởi tạo cuộc tư vấn cho bệnh nhân hoặc cập nhật kế hoạch chăm sóc ngay trong các hệ thống hiện có.

Cho dù đó là tin nhắn khẩn cấp nhanh chóng, cuộc tư vấn video được lên lịch trước, hay quy trình làm việc có cấu trúc với Danh sách công việc và Phê duyệt, nhóm giúp các bệnh viện giảm thiểu sự chậm trễ và duy trì luồng thông tin liên tục.

Các tính năng nổi bật của Microsoft Teams

Tổ chức các cuộc tư vấn video và cuộc họp nhóm bằng cách sử dụng tính năng hội nghị âm thanh/video tích hợp.

Lên lịch khám bệnh cho bệnh nhân với ứng dụng Bookings , tự động tạo các phiên họp nhóm Teams.

Sử dụng các mẫu sẵn sàng cho y tế để cài đặt các kênh và ứng dụng cho nhóm y tế một cách nhanh chóng.

Quản lý lịch làm việc của nhân viên tuyến đầu với ứng dụng Shifts để đơn giản hóa quy trình hành chính.

Giới hạn của Microsoft Teams

Khả năng quản trị viên hạn chế, giới hạn một số công việc CNTT như mục nhập thông tin xác thực hoặc quản lý thiết bị thông qua nhóm.

Các cài đặt thông báo phức tạp khiến người dùng khó tùy chỉnh cảnh báo một cách hiệu quả.

Trải nghiệm người dùng không nhất quán trên các thiết bị/nền tảng có thể ảnh hưởng đến quy trình làm việc của bạn.

Giá cả của Microsoft Teams nhóm

Miễn phí

Doanh nghiệp: $5.25/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)

Microsoft 365 F3: $8/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)

Premium: $10/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về nhóm Microsoft Teams

G2: 4.4/5 (hơn 16.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Microsoft Teams?

Dưới đây là phản hồi trực tiếp từ một đánh giá trên G2:

Nhóm giúp việc trò chuyện, gọi điện hoặc tham gia cuộc họp nhanh chóng mà không cần chuyển đổi ứng dụng. Tôi thích cách mọi thứ - tin nhắn, tệp tin và lịch - đều được tập trung trong một nơi. Ứng dụng này khá nặng trên cả máy tính để bàn và thiết bị di động, và mất thời gian để tải. Giao diện trò chuyện cũng cần được cải thiện.

Teams giúp việc trò chuyện, gọi điện hoặc tham gia cuộc họp nhanh chóng mà không cần chuyển đổi ứng dụng. Tôi thích cách mọi thứ - tin nhắn, tệp tin và lịch - đều được tập trung trong một nơi. Ứng dụng này khá nặng trên cả máy tính để bàn và thiết bị di động, và mất thời gian để tải. Giao diện trò chuyện cũng cần được cải thiện.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Microsoft Teams trong hợp tác

7. Slack (Phù hợp nhất cho các quy trình làm việc giao tiếp tuân thủ HIPAA)

qua Slack

Slack là một công cụ hợp tác bảo mật cung cấp môi trường linh hoạt để kết nối, chia sẻ thông tin cập nhật và phối hợp chăm sóc. Gói Enterprise Grid của Slack được cấu hình theo tiêu chuẩn HIPAA, cho phép các nhà cung cấp dịch vụ y tế, nhà bảo hiểm và nhà nghiên cứu trao đổi thông tin y tế cá nhân được bảo vệ (ePHI) dưới dạng điện tử mà vẫn đảm bảo tuân thủ quy định.

Với các kênh chuyên dụng, tích hợp an toàn và các biện pháp bảo mật mạnh mẽ, phần mềm này giúp giảm thiểu sự chậm trễ trong chăm sóc bệnh nhân và đảm bảo dữ liệu nhạy cảm luôn được bảo vệ.

Tích hợp với các nền tảng như Salesforce Health Cloud và Service Cloud giúp tập trung dữ liệu bệnh nhân và thành viên.

Các tính năng nổi bật của Slack

Tự động hóa các quy trình lặp đi lặp lại, từ tiếp nhận bệnh nhân đến báo cáo sự cố và phê duyệt, với Workflow Builder

Hợp tác bảo mật với các tổ chức bên ngoài thông qua các kênh chia sẻ Slack Connect .

Sử dụng các công cụ phòng ngừa mất dữ liệu (Data Loss Prevention tools) để theo dõi việc sử dụng Slack của nhóm và áp dụng các hạn chế đối với tin nhắn và tệp tin.

Xem xét cập nhật tình trạng bệnh nhân một cách không đồng bộ với Clips và tổ chức các cuộc họp nhanh của nhóm bằng Huddles.

Giới hạn của Slack

Hàm tìm kiếm bị giới hạn, khiến việc truy xuất các tin nhắn hoặc tệp tin cũ trở nên khó khăn hơn so với các lựa chọn thay thế của Slack

Không có tùy chọn xóa hàng loạt tin nhắn trực tiếp, buộc người dùng phải xóa thủ công các cuộc hội thoại cũ.

Slack cấm sử dụng nền tảng của mình cho việc giao tiếp với bệnh nhân (bệnh nhân, thành viên kế hoạch, gia đình hoặc nhà tuyển dụng) khi thông tin y tế cá nhân (PHI) được đề cập. Tất cả các cuộc thảo luận liên quan đến PHI phải được thực hiện nội bộ.

Giá cả của Slack

Miễn phí

Ưu điểm: $8.75/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh+: $18/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise+: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Slack

G2: 4.5/5 (hơn 35.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 24.000 đánh giá)

8. Zoom (Phù hợp nhất cho các cuộc tư vấn y tế từ xa và các cuộc họp của nhóm chăm sóc sức khỏe trực tuyến)

qua Zoom

Zoom for Healthcare được thiết kế để đơn giản hóa cách các nhà cung cấp dịch vụ y tế kết nối với bệnh nhân và đồng nghiệp.

Dịch vụ chuyên biệt cho lĩnh vực y tế của nó bao gồm tuân thủ HIPAA, các thỏa thuận BAAs chuyên dụng và tích hợp với các hệ thống EHR chính. Điều này đảm bảo dữ liệu nhạy cảm được bảo vệ an toàn đồng thời cho phép các nhà cung cấp dịch vụ y tế thực hiện các cuộc thăm khám từ xa, vận hành các phòng khám ảo hoặc hợp tác với các chuyên gia y tế tại các địa điểm khác nhau.

Zoom cân bằng giữa tính tiện lợi cho bệnh nhân và hiệu quả của quy trình làm việc lâm sàng. Bệnh nhân có thể tham gia các cuộc hẹn trực tuyến thông qua một liên kết duy nhất, thường qua các cổng thông tin như MyChart, mà không cần tải xuống hoặc cài đặt bất kỳ phần mềm nào.

Các tính năng nổi bật của Zoom

Sử dụng trò chuyện phòng chờ và thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ để tối ưu hóa luồng bệnh nhân.

Kết nối các thiết bị y tế như TytoCare trong các cuộc thăm khám trực tuyến để truyền dữ liệu và hình ảnh bệnh nhân trực tiếp đến các bác sĩ.

Cài đặt xe đẩy y tế từ xa trong phòng bệnh nhân sử dụng TV thông minh với công nghệ Zoom Rooms .

Hợp tác trực quan với Zoom Bảng trắng cho các cuộc họp về khối u và lập kế hoạch điều trị.

Giới hạn của Zoom

Các bản cập nhật hệ thống nặng và các bản vá thường xuyên có thể làm gián đoạn các cuộc họp vào những thời điểm không thuận tiện.

Các vấn đề bảo mật từ các lỗ hổng bảo mật trong quá khứ (ví dụ: Zoom bombing, lỗ hổng mã hóa) vẫn gây ra sự do dự trong các trường hợp sử dụng nhạy cảm.

Nó thiếu một số tính năng tích hợp sẵn đặc thù cho y tế như biểu mẫu đăng ký trước khi thăm khám, nhắc nhở tự động và quy trình làm việc tích hợp với hệ thống hồ sơ y tế điện tử (EHR); những tính năng này thường phải được bổ sung thông qua các công cụ bên ngoài.

Giá cả của Zoom

Ưu điểm: $16.99/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh, Kinh doanh Plus và Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zoom

G2: 4.6/5 (hơn 60.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 14.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Zoom?

Theo một đánh giá gần đây của G2:

Một trong những tính năng nổi bật của Zoom Workplace là khả năng tích hợp nhiều công cụ hợp tác vào một nền tảng duy nhất, được tối ưu hóa. Việc tích hợp Zoom Cuộc họp, Trò chuyện nhóm, Bảng trắng và công cụ Lịch trình vào một giao diện duy nhất giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt việc phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng. Trải nghiệm trên thiết bị di động có thể không nhất quán.

Một trong những tính năng nổi bật của Zoom Workplace là khả năng tích hợp nhiều công cụ hợp tác vào một nền tảng duy nhất, được tối ưu hóa. Việc tích hợp Zoom Cuộc họp, Trò chuyện nhóm, Bảng trắng và công cụ Lịch trình vào một giao diện duy nhất giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt việc phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng. Trải nghiệm trên thiết bị di động có thể không nhất quán.

🧠 Thực tế thú vị: Hợp tác củng cố văn hóa an toàn. Tại các bệnh viện Nhật Bản, khi tinh thần đồng đội và học tập tổ chức cùng tăng lên, an toàn bệnh viện được cải thiện — nhân viên cảm thấy thoải mái hơn khi báo cáo lỗi, tham gia gia đình bệnh nhân và thực hiện công việc để ngăn ngừa tổn thương.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Zoom

qua Google Không gian Làm việc

Google Không gian Làm việc tích hợp các công cụ hàng ngày như Gmail, Tài liệu Google, Trang tính Google và Cuộc họp vào một môi trường tuân thủ HIPAA, được thiết kế riêng cho lĩnh vực y tế và khoa học đời sống.

Vì hầu hết nhân viên và nhân viên y tế đã quen thuộc với các ứng dụng này, việc triển khai diễn ra nhanh chóng và chỉ cần đào tạo tối thiểu. Sự quen thuộc này giúp dễ dàng hơn trong việc giảm bớt rào cản giữa các nhóm y tế.

Google Không gian Làm việc tập trung vào hai mục tiêu chính: hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ y tế và thúc đẩy nghiên cứu khoa học đời sống. Kết hợp với bảo mật zero-trust và mã hóa tích hợp, nó cho phép các tổ chức hợp tác trên quy mô lớn mà không cần đến VPN hoặc cập nhật liên tục.

Các tính năng nổi bật của Google Không gian Làm việc

Thu thập thông tin bệnh nhân và phản hồi bằng Google biểu mẫu và đồng bộ hóa phản hồi ngay lập tức với Google Trang tính

Cho phép lịch trình thuận tiện với Lịch Google

Tổ chức các phiên khám bệnh từ xa bảo mật, cuộc họp nhóm hoặc các sự kiện đào tạo thông qua Google Meet

Xây dựng các cổng thông tin onboarding và trung tâm đào tạo với Google Sites và Google Vids .

Cung cấp cho nhân viên tuyến đầu các thiết bị Chromebook và Android Enterprise để truy cập an toàn và linh hoạt mọi lúc, mọi nơi.

Giới hạn của Google Không gian Làm việc

Một số ứng dụng bên ngoài không đồng bộ đúng cách, gây ra các vấn đề về lịch trình hoặc quy trình làm việc so với các giải pháp thay thế của Google Không gian Làm việc

Các quản trị viên cảm thấy bảng điều khiển quản trị viên Google Không gian Làm việc quá phức tạp do số tùy chọn cấu hình quá lớn.

Google Contacts (không phải lúc nào cũng được bao phủ bởi BAA) có thể tự động lưu trữ dữ liệu liên hệ và tiêu đề email, tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin y tế cá nhân (PHI).

Giá cả của Google Không gian Làm việc

Gói cơ bản: $8.40/tháng cho mỗi người dùng

Giá tiêu chuẩn: $16.80/tháng cho mỗi người dùng

Thêm: $26,40/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp Plus: $42/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Google Không gian Làm việc

G2: 4.6/5 (hơn 46.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 17.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Google Không gian Làm việc?

Một người dùng đã tóm tắt như sau:

Tôi thích cách mọi thứ được kết nối mượt mà trên một nền tảng duy nhất. Việc tích hợp Gmail, Drive, Docs, Sheets, Calendar và Meet giúp hợp tác trở nên dễ dàng. Phần mềm này rất thân thiện với người dùng, dễ triển khai và có thể truy cập từ bất kỳ thiết bị nào. Hợp tác thời gian thực trên tài liệu và bảng tính giúp tiết kiệm thời gian và giữ mọi người đồng bộ, đặc biệt hữu ích cho công việc từ xa hoặc kết hợp.

Tôi thích cách mọi thứ được kết nối mượt mà trên một nền tảng duy nhất. Việc tích hợp Gmail, Drive, Docs, Sheets, Calendar và Meet giúp hợp tác trở nên dễ dàng. Phần mềm này rất thân thiện với người dùng, dễ triển khai và có thể truy cập từ bất kỳ thiết bị nào. Hợp tác thời gian thực trên tài liệu và bảng tính giúp tiết kiệm thời gian và giữ mọi người đồng bộ, đặc biệt hữu ích cho công việc từ xa hoặc kết hợp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tích hợp danh sách nhiệm vụ ClickUp cho các quy trình lặp lại như kế hoạch xuất viện hoặc chuẩn bị trước phẫu thuật. Tiêu chuẩn hóa giúp hợp tác trơn tru hơn bằng cách loại bỏ sự phỏng đoán trong các tác vụ có rủi ro cao. Tạo danh sách công việc trong ClickUp để tối ưu hóa các quy trình lặp lại

10. Epic Systems (Phù hợp nhất cho quản lý hồ sơ y tế điện tử (EHR) toàn diện và quy trình làm việc lâm sàng)

qua Epic Systems

Epic hoạt động như một hệ thống lưu trữ chính thức, cải thiện cách các bác sĩ, nhân viên hành chính và thậm chí các nhà cung cấp dịch vụ y tế bên ngoài phối hợp trong việc chăm sóc bệnh nhân. Giao diện Hyperspace của nó được tùy chỉnh theo vai trò của từng người dùng, dù là bác sĩ, y tá hay nhân viên kế toán.

Comet cung cấp các phân tích dự đoán về rủi ro, kết quả điều trị và thời gian nằm viện, trong khi các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh của Epic hỗ trợ việc vẽ biểu đồ, mã hóa y tế và thậm chí soạn thảo các thông tin dễ hiểu cho bệnh nhân.

Các nhà cung cấp dịch vụ y tế có thể chia sẻ thông tin một cách liền mạch khi bệnh nhân chuyển đổi giữa các cơ sở y tế được tích hợp hệ thống Epic. Hệ thống này quản lý cả công việc lâm sàng và nhiệm vụ hành chính, giúp các nhóm chăm sóc y tế duy trì sự phối hợp chặt chẽ, dù họ đang làm việc trong cùng một tòa nhà hay tại các địa điểm khác nhau.

Các tính năng nổi bật của Epic Systems

Quản lý giao tiếp bảo mật và công việc thông qua tính năng nhắn tin và cảnh báo In Basket .

Mở rộng quyền truy cập cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế giới thiệu bằng cách sử dụng EpicCare Link để chia sẻ hồ sơ y tế trực tuyến.

Giảm thời gian ghi chép với tính năng AI Biểu đồ và các tính năng AI tạo sinh.

Xem xét và đặt đơn đặt hàng mọi lúc mọi nơi với ứng dụng Haiku (di động) và Canto (máy tính bảng).

Giới hạn của Epic Systems

Dữ liệu lịch sử giới hạn khiến việc phân tích xu hướng theo thời gian trở nên khó khăn hơn.

Thời gian triển khai kéo dài, trung bình khoảng chín tháng, trước khi được áp dụng đầy đủ.

Một số tích hợp bên ngoài có thể gặp khó khăn.

Giá cả của Epic Systems

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Epic Systems

G2: 4. 2/5 (900+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo các đường dẫn nâng cấp trong hệ thống hợp tác của bạn. Nếu kết quả xét nghiệm hoặc ghi chú bệnh nhân được đánh dấu là cấp bách, hệ thống nên tự động thông báo cho nhân viên cấp cao phù hợp thay vì để nó nằm im trong hộp thư chưa đọc của ai đó.

11. Oracle Health (Phù hợp nhất cho quản lý dữ liệu lâm sàng và vận hành tích hợp)

qua Oracle Health

Cerner, nay là một phần của Oracle Health, cung cấp nền tảng EHR được thiết kế để kết nối dữ liệu lâm sàng, tài chính và vận hành.

Giải pháp cốt lõi của nó, Cerner Millennium, cung cấp cho các tổ chức y tế một môi trường duy nhất nơi các nhà cung cấp dịch vụ y tế có thể ghi chép hồ sơ chăm sóc, đặt đơn đặt hàng và truy cập lịch sử bệnh án của bệnh nhân theo thời gian thực.

Điểm nổi bật của Cerner là sự chú trọng vào khả năng tương tác và sự tham gia của bệnh nhân. Thông qua các công cụ như HealtheIntent cho sức khỏe dân số và HealtheLife cho quyền truy cập của bệnh nhân, nó mở rộng hợp tác vượt ra ngoài các nhóm nội bộ.

Các tính năng nổi bật của Oracle Health

Quản lý đơn đặt hàng, hồ sơ y tế và kế hoạch chăm sóc trực tiếp từ PowerChart

Trao đổi hồ sơ y tế một cách liền mạch thông qua CommonWell Health Alliance và mạng lưới Carequality.

Mở rộng các hàm hệ thống bằng cách sử dụng Oracle Health Developer APIs và tích hợp với các ứng dụng của bên thứ ba.

Cho phép bệnh nhân tham gia trực tiếp vào quá trình điều trị của mình với HealtheLife, cung cấp tính năng nhắn tin bảo mật, truy cập kết quả xét nghiệm và yêu cầu lịch hẹn.

Giới hạn của Oracle Health

Thiếu tính tùy chỉnh trong việc cung cấp dịch vụ để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của tổ chức.

Việc duy trì các bộ dữ liệu lớn, đặc biệt là khi tích hợp các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI), có thể phức tạp và tốn kém.

Giá cả của Oracle Health

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Oracle Health

G2: 4. 1/5 (20+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Thực tế thú vị: Sự hợp tác giữa điều dưỡng và bác sĩ cải thiện kết quả phẫu thuật. Một nghiên cứu lớn trên hơn 1,3 triệu bệnh nhân tại 665 bệnh viện cấp cứu cho thấy khi các nhóm này thực hiện công việc hiệu quả, tỷ lệ tử vong trong vòng 30 ngày sau phẫu thuật giảm xuống.

Cách chọn phần mềm hợp tác y tế phù hợp

Việc lựa chọn phần mềm hợp tác trong lĩnh vực y tế là một quyết định quan trọng. Dưới đây là những bước đầu tiên bạn nên thực hiện.

Bắt đầu từ những vấn đề hiện tại của bạn

Trước khi xem xét bất kỳ phần mềm nào, hãy đang theo dõi các vấn đề giao tiếp trong một tuần. Ghi chú lại những lúc tin nhắn bị mất, nhân viên không thể tìm thấy cập nhật về bệnh nhân, hoặc thông tin quan trọng đến quá muộn. Những ví dụ thực tế này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn so với bất kỳ danh sách tính năng nào.

Nhận phản hồi từ người dùng thực tế

Đừng chọn phần mềm mà không tham khảo ý kiến của những người sẽ sử dụng nó hàng ngày.

Hãy trò chuyện với điều dưỡng, bác sĩ và nhân viên lễ tân về những vấn đề giao tiếp lớn nhất của họ. Điều gì làm chậm tiến độ công việc của họ? Thông tin nào họ cần nhanh chóng? Câu trả lời của họ quan trọng hơn những lời hứa của nhà cung cấp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Người dùng sẽ yêu thích tính năng "Talk to Văn bản" của ClickUp, cho phép họ nhanh chóng ghi chú lâm sàng, cập nhật tình trạng bệnh nhân hoặc hướng dẫn chăm sóc - hoàn toàn rảnh tay và mọi lúc mọi nơi. Tính năng này giúp đơn giản hóa việc ghi chép, giảm thiểu việc gõ tay thủ công và hỗ trợ các chuyên gia y tế ghi lại thông tin quan trọng theo thời gian thực, từ đó nâng cao cả độ chính xác và hiệu quả.

Kiểm tra cách nó thực hiện công việc với hệ thống hiện tại của bạn.

Công cụ hợp tác của bạn phải kết nối dễ dàng với hệ thống quản lý hồ sơ y tế điện tử (EMR), phần mềm lịch trình và phần mềm thanh toán hiện có. Nếu nhân viên phải chuyển đổi giữa nhiều chương trình hoặc nhập dữ liệu hai lần, họ sẽ không sử dụng nó.

Hãy yêu cầu nhà cung cấp cung cấp chi tiết cụ thể về cách phần mềm này tích hợp với các hệ thống hiện có của bạn.

Không cần phải nói, tất cả các công cụ bạn sử dụng đều phải tuân thủ HIPAA.

Thử nghiệm với các tình huống thực tế

Thử nghiệm phần mềm trong các kỳ bận rộn thực tế với các trường hợp bệnh nhân thực tế. Thử nghiệm trong các ca trực, tình huống khẩn cấp và quy trình làm việc hàng ngày thông thường. Xem phần mềm hoạt động như thế nào khi mạng lưới chậm hoặc khi nhân viên đang bận rộn.

Xem xét các nhu cầu trong tương lai

Chọn phần mềm có thể phát triển cùng với phòng khám của bạn. Nó có thể xử lý gấp đôi số lượng người dùng không? Nhà cung cấp có thường xuyên cập nhật tính năng mới không? Hãy chọn một nền tảng có thể là công việc trong nhiều năm, không chỉ vài tháng.

Các trường hợp sử dụng của phần mềm hợp tác y tế

Phần mềm hợp tác y tế đang thay đổi quy trình làm việc lâm sàng trong nhiều chuyên khoa khác nhau. Dưới đây là một số ứng dụng thực tế:

Hỗ trợ phẫu thuật từ xa: Một số nền tảng cho phép các bác sĩ phẫu thuật hướng dẫn các ca phẫu thuật từ bất kỳ đâu bằng công nghệ thực tế tăng cường (AR) và video trực tiếp. Công nghệ này đã đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp trong đại dịch COVID-19.

Hợp tác trong khoa cấp cứu: Trong môi trường áp lực cao như phòng cấp cứu, phần mềm hợp tác giúp các nhóm đa chuyên ngành giao tiếp tức thì. Sự trao đổi thông tin nhanh chóng này là yếu tố quan trọng để đưa ra quyết định kịp thời và có căn cứ.

Giáo dục y tế và học tập đồng nghiệp: Các nền tảng này cho phép các chuyên gia y tế chia sẻ các trường hợp bệnh nhân thực tế và thảo luận, thúc đẩy quá trình học tập hợp tác. Các nền tảng này cho phép các chuyên gia y tế chia sẻ các trường hợp bệnh nhân thực tế và thảo luận, thúc đẩy quá trình học tập hợp tác. Việc trao đổi kiến thức giữa các đồng nghiệp này giúp nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán và kỹ năng lâm sàng.

Phát hiện gian lận trong các yêu cầu thanh toán y tế: Các công cụ AI trong lĩnh vực y tế giúp phát hiện các hoạt động gian lận, chẳng hạn như yêu cầu thanh toán giả mạo và tính phí quá mức. Điều này giúp các tổ chức y tế giảm thiểu tổn thất do gian lận gây ra.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các trợ lý AI của ClickUp có thể tự động hóa nhiều công việc lặp đi lặp lại của bạn, chẳng hạn như theo dõi bệnh nhân và phối hợp chăm sóc. Ví dụ, bạn có thể cấu hình ClickUp Custom Agent để theo dõi khi trạng thái của bệnh nhân thay đổi (như xuất viện hoặc kết quả xét nghiệm mới), sau đó tự động giao công việc theo dõi cho các thành viên trong nhóm chăm sóc, gửi nhắc nhở và tóm tắt các cập nhật quan trọng trong kênh trò chuyện bảo mật. Điều này giúp giảm bớt nỗ lực thủ công, đảm bảo chăm sóc bệnh nhân kịp thời và cải thiện cả hiệu quả làm việc lẫn kết quả điều trị cho bệnh nhân. Học cách cài đặt trợ lý AI không cần mã đầu tiên của bạn:

🔍 Bạn có biết? Các bệnh viện có sự hợp tác tốt giữa điều dưỡng và bác sĩ báo cáo tỷ lệ tử vong thấp hơn nhiều so với dự kiến. Một nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tử vong thấp hơn khoảng 41% so với dự đoán tại các bệnh viện có mức độ hợp tác cao, trong khi các bệnh viện có mức độ hợp tác yếu có tỷ lệ tử vong cao hơn 58% so với dự đoán.

📖 Xem thêm: Mẫu biểu mẫu báo cáo điều dưỡng miễn phí để cải thiện quá trình chuyển giao bệnh nhân.

Kết nối các nhóm chăm sóc sức khỏe của bạn trong ClickUp

Cuộc gọi bị bỏ lỡ, ghi chú lộn xộn hoặc lịch trình lỗi thời có thể dẫn đến những trì hoãn nghiêm trọng cho bệnh nhân. ClickUp giải quyết tình trạng này bằng cách cung cấp cho các nhóm y tế một không gian bảo mật duy nhất để phối hợp điều trị, ghi chép cập nhật và quản lý quy trình làm việc.

Các nhóm chăm sóc có thể phân công nhiệm vụ, ghi chép quy trình và đang theo dõi cập nhật tình trạng bệnh nhân mà không cần chuyển đổi công cụ. Cuộc hội thoại trong ClickUp Chat luôn được liên kết với công việc liên quan đến bệnh nhân, giúp thông tin không bị mất mát. ClickUp Tài liệu cho phép hợp tác thời gian thực trên hướng dẫn điều trị, ghi chú nghiên cứu hoặc hướng dẫn xuất viện, trong khi Trường Tùy chỉnh ghi lại chi tiết như mã định danh bệnh nhân hoặc mức độ khẩn cấp trực tiếp trong quy trình làm việc.

ClickUp Brain bổ sung một lớp chức năng mới bằng cách xác định rủi ro, tạo danh sách kiểm tra theo dõi và trả lời các câu hỏi quan trọng theo yêu cầu.

ClickUp là một nền tảng bảo mật giúp hợp tác trong lĩnh vực y tế thực sự công việc—giúp các nhóm của bạn tập trung ít hơn vào việc phối hợp và nhiều hơn vào việc chăm sóc bệnh nhân.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay!

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Phần mềm hợp tác y tế kết nối các chuyên gia y tế, nhân viên và bệnh nhân bằng cách tập trung hóa giao tiếp, quản lý công việc và chia sẻ dữ liệu. Các công cụ này giúp giảm bớt sự phân mảnh, cải thiện sự phối hợp chăm sóc và tối ưu hóa quy trình làm việc giữa các nhóm và bộ phận.

ClickUp Enterprise hỗ trợ tuân thủ HIPAA khi kết hợp với thỏa thuận đối tác kinh doanh đã ký (BAA). Các nền tảng khác như Slack Enterprise Grid và Microsoft Teams (gói doanh nghiệp) cũng có thể được cấu hình để tuân thủ HIPAA, miễn là chúng được cài đặt đúng cách và sử dụng dưới các chính sách bảo mật nghiêm ngặt.

Đối với giao tiếp nhanh chóng và bảo mật, ClickUp và TigerConnect là những lựa chọn phổ biến. Mặt khác, đối với việc trao đổi dữ liệu y tế bảo mật, Epic Systems và Oracle Health nổi bật.

Nếu ưu tiên của bạn là truy cập trực tiếp vào dữ liệu bệnh nhân và hồ sơ y tế, các công cụ tích hợp EHR như Epic hoặc Cerner là lựa chọn tốt nhất. Nếu bạn cần quản lý dự án tổng thể, quy trình làm việc liên bộ phận hoặc tích hợp với nhiều ứng dụng, các nền tảng tổng hợp như ClickUp mang lại sự linh hoạt hơn.

Phần mềm hợp tác y tế giúp các nhóm trong ngành y tế chia sẻ thông tin nhanh hơn, giảm thiểu sai sót trong giao tiếp và phối hợp điều trị hiệu quả hơn. Điều này dẫn đến ít trễ hẹn hơn, quyết định chính xác hơn và chăm sóc bệnh nhân tốt hơn.

Giá cả dao động rộng: các nền tảng quản lý dự án y tế như ClickUp bắt đầu với kế hoạch miễn phí và cung cấp các kế hoạch khác nhau, bao gồm kế hoạch Enterprise tuân thủ HIPAA, trong khi các công cụ chuyên biệt cho y tế như Epic hoặc Oracle Health có thể tốn hàng trăm nghìn đô la mỗi năm cho các bệnh viện, tùy thuộc vào quy mô và tùy chỉnh.

Không, các công cụ hợp tác chỉ bổ sung chứ không thay thế hệ thống hồ sơ y tế điện tử (EHR). Trong khi các công cụ hợp tác quản lý giao tiếp và quy trình làm việc, EHR vẫn là hệ thống chính để lưu trữ hồ sơ y tế và lịch sử bệnh án của bệnh nhân. Hai hệ thống này hoạt động hiệu quả nhất khi được tích hợp với nhau.