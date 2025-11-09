10 lựa chọn thay thế tốt nhất cho Voicenotes trong việc chuyển đổi giọng nói thành văn bản

Hầu hết người dùng Voicenotes đều rất hài lòng với nó. Nó đơn giản, nhanh chóng và đáng tin cậy.

Không có quá nhiều phàn nàn, tuy nhiên một người dùng Voicenotes G2 đã tóm tắt rất hay:

Nếu phải nói điều gì đó, tôi sẽ đề nghị tập trung nhiều nỗ lực hơn vào Ask AI. Sẽ thật tuyệt vời nếu thấy nó được cải thiện nhiều hơn.

Khi nhu cầu chuyển đổi giọng nói thành văn bản của người dùng ngày càng phát triển, kỳ vọng của họ cũng thay đổi. Nhiều người hiện nay đang tìm kiếm các công cụ vượt ra ngoài chức năng chuyển đổi cơ bản—các công cụ có thể tóm tắt, tổ chức và tích hợp ghi chú trực tiếp vào quy trình làm việc của họ.

Chúng tôi đã tổng hợp 10 lựa chọn thay thế tốt nhất cho Voicenotes, những công cụ này không chỉ đáp ứng các chức năng cơ bản của ghi âm và chuyển đổi văn bản mà còn tích hợp trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa quy trình. Chúng tôi cũng bổ sung một công cụ bonus giúp loại bỏ sự phức tạp không cần thiết của các công cụ khác. Hãy cùng khám phá.

Top 10 lựa chọn thay thế cho Voicenotes trong nháy mắt

Dưới đây là so sánh nhanh các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Voicenotes để giúp bạn chọn giải pháp phù hợp dựa trên các tính năng khóa, tính năng bổ sung, giá cả và đánh giá của người dùng.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Quản lý năng suất và ghi chú tất cả trong mộtKích thước nhóm: Tất cả quy mô (từ 1 đến 1.000+) Brain Max, Talk-to-Văn bản, AI Notetaker, Clips, SyncUps Kế hoạch miễn phí; tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Ghi chú về khe hở Quản lý năng suất và ghi chú tất cả trong mộtKích thước nhóm: Tất cả quy mô (từ 1 đến 1.000+) Chuyển đổi giọng nói thành văn bản, chuyển đổi văn bản trên thiết bị, đồng bộ Zapier + Obsidian, xuất file markdown. Miễn phí; Bắt đầu từ $7/tháng cho mỗi người dùng Coconote Học tập và nghiên cứu cùng AIKích thước nhóm: Sinh viên và các nhóm học tập nhỏ Ghi âm/tải lên âm thanh/video/tài liệu, bài kiểm tra và thẻ học, Trò chuyện AI, hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ. Miễn phí TalkNotes (Speechy. Tech) Chuyển đổi ý tưởng thành công việcKích thước nhóm: Doanh nhân độc lập và người tạo Tạo công việc và ghi chú, tạo bài viết blog/bài đăng mạng xã hội, thẻ học, sự kiện lịch. $19/tháng cho mỗi người dùng Audionotes. ứng dụng Ghi chú thông minh bằng trí tuệ nhân tạoKích thước nhóm: Cá nhân và freelancer Chuyển đổi văn bản nhanh chóng, tóm tắt, chỉnh sửa và xuất file, đồng bộ hóa trên các thiết bị. Bắt đầu từ $9.99/tháng cho mỗi người dùng Dubnote Tổ chức ý tưởng âm nhạcKích thước nhóm: Nhóm nhỏ, DJ khởi nghiệp Tự động chia phiên, chuyển đổi lời bài hát, xuất từ DAW, sao lưu iCloud Miễn phí Dictanote Nhập liệu bằng giọng nói đa ngôn ngữKích thước nhóm: Chuyên gia đa ngôn ngữ và các nhóm nhỏ Hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ, lệnh giọng nói, công cụ làm sạch âm thanh AudioScribe, và số lượng sổ tay không giới hạn. Miễn phí; Bắt đầu từ $8/tháng cho mỗi người dùng Otter. ai Cuộc họp và hợp tác nhómKích thước nhóm: Nhóm nhỏ đến trung bình Chuyển đổi văn bản thời gian thực, nhận diện người nói (ID), tóm tắt bằng AI, tích hợp với Zoom/Meet. Miễn phí; Bắt đầu từ $20/tháng cho mỗi người dùng SoundType AI Chuyển đổi âm thanh + video chính xácKích thước nhóm: Người tạo, nhà báo và các nhóm Tóm tắt, Trò chuyện AI, xuất sang PDF/Word/SRT, hơn 30 ngôn ngữ, ID giọng nói. Miễn phí; Bắt đầu từ $9.99/tháng cho mỗi người dùng. Easy Voice Recorder Ghi chép đơn giản hàng ngàyKích thước nhóm: Cá nhân Âm thanh chất lượng cao, không giới hạn thời gian, tiện ích, micro Bluetooth, bỏ qua khi im lặng. Miễn phí

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi lựa chọn các giải pháp thay thế cho Voicenotes?

Đó là lời khuyên mà ai đó đã chia sẻ trên Reddit khi được hỏi về cách quản lý ghi chú giọng nói. Mặc dù lời khuyên này khá thực tế, nhưng nó chỉ mới chạm đến bề mặt vấn đề.

Với trí tuệ nhân tạo (AI), chúng ta có thể tiến xa hơn nữa, tạo ra các công cụ không chỉ ghi lại mà còn giúp bạn suy nghĩ, lập kế hoạch, và duy trì sự tổ chức.

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp thay thế cho Voicenotes, đây là những yếu tố thực sự quan trọng:

Cung cấp độ chính xác cao hơn trong việc chuyển đổi văn bản, ngay cả trong môi trường ồn ào hoặc với các giọng nói đa dạng.

Sắp xếp và cho phép bạn tìm kiếm trong các ghi chú để có thể tìm thấy các điểm chính ngay lập tức.

Tóm tắt các cuộc họp và nhấn mạnh các mục cần thực hiện để tiết kiệm thời gian và nỗ lực.

Cung cấp tích hợp thông minh với lịch, công việc và các công cụ khác mà bạn đã sử dụng.

Giữ giao diện trực quan để việc ghi chép, tổ chức và xem lại trở nên dễ dàng.

Lựa chọn đúng đắn sẽ không chỉ là một ứng dụng cơ bản mà còn là một đối tác giúp bạn ghi chép ý tưởng, đang theo dõi các mục cần thực hiện và nâng cao năng suất làm việc theo những cách mà bạn không ngờ tới. 🌟

10 lựa chọn thay thế tốt nhất cho Voicenotes

Nếu Voicenotes cảm thấy hơi giới hạn, tin vui là có rất nhiều giải pháp thay thế thông minh có thể làm được nhiều việc cần làm hơn với các bản ghi âm của bạn.

Dưới đây là mười lựa chọn thay thế tốt nhất cho Voicenotes, kết hợp độ chính xác, tính năng nâng cao và thiết kế trực quan để mang lại cho bạn nhiều giá trị hơn từ mỗi bản ghi âm.

ClickUp (Phù hợp nhất cho quản lý năng suất và ghi chú toàn diện)

Lưu trữ và tìm kiếm mọi ghi chú, bản ghi âm và ý tưởng tại một nơi duy nhất với ClickUp *

Khi nói đến các giải pháp thay thế cho Voicenotes, ClickUp không chỉ là công cụ để ghi chú hoặc ghi âm. Là không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, tất cả các ứng dụng công việc, dữ liệu và quy trình làm việc bạn cần để đạt được sự xuất sắc dựa trên giọng nói đều được tập trung tại một nơi!

Đừng lãng phí thời gian chuyển đổi giữa công cụ quản lý dự án, công cụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản và công cụ AI để hoàn thiện bản ghi chép. Các ứng dụng không kết nối và bối cảnh rời rạc chính là nguyên nhân gây ra tình trạng công việc phân tán, làm mất thời gian, giảm năng suất và tăng chi phí đăng ký.

Với ClickUp, bạn có được 100% bối cảnh và một nền tảng duy nhất để con người, công cụ và đại lý thực hiện công việc cùng nhau.

Hãy cùng xem cách ClickUp kết nối mọi thứ - từ bản ghi âm giọng nói đến ghi chú cuộc họp, công việc và dự án của bạn.

Chuyển đổi giọng nói thành văn bản vượt trội so với việc chuyển đổi thông thường với ClickUp Brain MAX

Bước đầu tiên để thay thế một ứng dụng ghi chú cơ bản là chuyển đổi văn bản, và tính năng Brain MAX của ClickUp thực hiện điều này với độ chính xác cao hơn so với hầu hết các ứng dụng khác.

Tính năng Talk-to-Text của ClickUp Brain giúp chuyển đổi lời nói của bạn thành các ghi chú rõ ràng và chuyên nghiệp.

Ghi lại ý tưởng, chia sẻ hướng dẫn và hoàn thành công việc nhanh gấp 4 lần với tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX

Dưới đây là tất cả những gì nó cung cấp:

Dịch vụ ghi âm được tinh chỉnh bằng AI, phục vụ công việc trên mọi ứng dụng và được cá nhân hóa cho bạn. Cho phép bạn chọn mức độ tinh chỉnh hoàn hảo, từ chỉnh sửa tối thiểu đến hoàn thiện chuyên nghiệp.

Truy cập các cuộc hội thoại gốc cùng với bản ghi chép sạch sẽ thông qua ClickUp Talk to Text

Bạn có thể ghi âm một cách liền mạch, đề cập đến đồng nghiệp, công việc hoặc tài liệu, và Max tự động kết nối đúng người với các liên kết chính xác.

Tự động điền các từ, cụm từ, thuật ngữ chuyên ngành công việc, biệt danh và nhiều hơn nữa mà bạn thường sử dụng.

Đảm bảo nhóm của bạn có đầy đủ bối cảnh và thông tin cần thiết để thực hiện công việc hiệu quả với phản hồi thông qua tính năng Talk to Văn bản của ClickUp Brain

Nói bằng ngôn ngữ của bạn và gõ trôi chảy bằng hơn 50 ngôn ngữ khác.

Trò chuyện với các mô hình AI mới nhất cho mã, viết lách, suy luận phức tạp và nhiều hơn nữa, bao gồm ChatGPT, Claude và Gemini, mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Thay vì để bạn đối mặt với một khối văn bản như VoiceNotes, tính năng này có thể tóm tắt các bản ghi âm dài, trích xuất các mục cần thực hiện và thậm chí chuyển đổi một phần bài phát biểu của bạn thành danh sách việc cần làm. Với việc gõ phím thường chậm hơn gấp bốn lần so với nói, tính năng này alone có thể giúp bạn viết nhiều hơn 400% mà không cần nhấc tay.

Trung bình, người dùng tiết kiệm khoảng một giờ mỗi ngày bằng cách để AI xử lý việc gõ văn bản và chỉnh sửa, giúp họ tập trung vào công việc thực sự quan trọng. Điều này cũng có nghĩa là bạn có thể tránh tình trạng mở rộng AI không kiểm soát và hoàn thành mọi việc dưới một mái nhà với ClickUp Brain Max và Brain.

🎥 Xem hướng dẫn nhanh này về cách sử dụng Talk to Văn bản trên Brain MAX:

Từ ghi chú nhanh đến các cuộc họp đầy đủ với ClickUp AI Notetaker

Ghi chú cuộc họp để bạn có thể tập trung với ClickUp AI Notetaker*

Trong khi ClickUp Brain Max giúp bạn ghi lại ý tưởng cá nhân, ClickUp AI Notetaker tiến một bước bằng cách quản lý toàn bộ cuộc họp.

Nó tự động tham gia cuộc gọi, ghi âm âm thanh, chuyển đổi cuộc hội thoại thành văn bản và sau đó cung cấp một tóm tắt ngắn gọn kèm theo các mục cần thực hiện.

Sự chuyển đổi ở đây là tự nhiên: sau khi đã xử lý các ghi chú cá nhân, thách thức tiếp theo là quản lý các cuộc thảo luận nhóm. Với công cụ ghi chú tự động hóa bằng AI này, bạn sẽ có được sự rõ ràng về những gì cần làm tiếp theo.

📌 Mẹo hữu ích: Bạn đang lái xe và bỗng nảy ra ý tưởng cho một chiến dịch. Ghi âm vào ClickUp Brain, ghi chú giọng nói của bạn sẽ được tổ chức thành các điểm chính có thời hạn và công việc theo dõi. Đến khi bạn đỗ xe, ý tưởng đã được triển khai.

Chia sẻ phản hồi trực tiếp thông qua ClickUp Clips

Ghi lại màn hình kèm âm thanh để có bối cảnh rõ ràng với ClickUp Clips

Tất nhiên, không phải ý tưởng nào cũng có thể diễn đạt một cách hoàn hảo bằng lời. Đó là lý do bạn có ClickUp Clips, công cụ ghi lại màn hình kèm theo giọng nói giải thích. ClickUp Clips là lựa chọn lý tưởng để cung cấp phản hồi, giải thích quy trình làm việc hoặc hướng dẫn đồng nghiệp qua báo cáo lỗi.

Hàm này tự nhiên phát sinh từ văn bản và bản chép lời: khi giọng nói của bạn không đủ, bạn có thể thêm hình ảnh và liên kết chúng với các công việc và tài liệu phù hợp.

📌 Ví dụ: Một quản lý sản phẩm ghi lại một đoạn video để minh họa một lỗi, đính kèm nó vào công việc của nhóm phát triển, và vấn đề được giải quyết nhanh hơn so với việc gửi ảnh chụp màn hình và email qua lại.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Sử dụng Brain MAX Talk-to-Text để chuyển đổi ghi âm giọng nói thành văn bản với độ chính xác cao hơn và tự động tổ chức chúng thành các ghi chú có cấu trúc.

Ghi chú nội dung cuộc họp với ClickUp AI Notetaker, công cụ ghi âm, chuyển đổi thành văn bản và tự động đưa các mục cần thực hiện trực tiếp vào công việc.

Chuyển đổi ghi chú giọng nói, ý tưởng brainstorming và bài giảng thành các quy trình làm việc có thể thực hiện được thông qua tự động hóa công việc và tóm tắt được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Ghi lại các đoạn video kèm theo màn hình và âm thanh để cung cấp phản hồi chi tiết và hướng dẫn trực quan, được lưu trữ trực tiếp trong không gian làm việc của bạn.

Tìm kiếm trong các tài liệu, công việc và tệp âm thanh bằng các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên để truy cập nhanh chóng vào các khóa điểm chính.

Giới hạn của ClickUp

Đối với người dùng mới, việc này có thể gây choáng ngợp do số lượng tính năng đa dạng.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng nói gì về ClickUp?

Người dùng G2 này chia sẻ:

Trình ghi chú AI tích hợp sẵn thực sự hữu ích, đặc biệt là trong việc tóm tắt cuộc họp và tiết kiệm thời gian cho các bước theo dõi. Chúng tôi cũng rất thích khả năng đăng tải các ghi chú phát hành rõ ràng, có cấu trúc trực tiếp trên nền tảng, điều này đã giúp đồng bộ hóa các bên liên quan nội bộ và bên ngoài.

2. Cleft Ghi chú (Phù hợp nhất cho việc viết bản nháp nhanh từ giọng nói)

qua Cleft Notes

Cleft Notes là một trong những công cụ có cảm giác như nó hiểu cách suy nghĩ của con người thực sự. Bạn không phải lúc nào cũng nói bằng những câu văn gọn gàng, và điều đó hoàn toàn ổn. Thay vì để lại cho bạn một mớ từ ngữ lộn xộn, Cleft nhẹ nhàng tái cấu trúc các ghi chú giọng nói của bạn thành những ghi chú rõ ràng, các bản tóm tắt gọn gàng hoặc thậm chí là các danh sách kiểm tra đơn giản mà bạn có thể sử dụng ngay lập tức.

Điều này đặc biệt hữu ích nếu ý tưởng của bạn xuất hiện nhanh chóng và không qua lọc, vì ứng dụng sẽ ghi lại, tổ chức và trình bày chúng theo cách dễ hiểu.

Tính năng nổi bật của Cleft Notes

Chuyển đổi ghi âm giọng nói thành ghi chú có cấu trúc, dàn ý hoặc danh sách kiểm tra với bản chép lời chất lượng cao.

Sử dụng tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản trên thiết bị để ghi âm giọng nói một cách bảo mật và riêng tư.

Đồng bộ mượt mà với các ứng dụng như Obsidian và tự động hóa quy trình làm việc thông qua Zapier.

Chia sẻ liên kết công khai hoặc xuất ghi chú dưới dạng markdown để hợp tác linh hoạt.

Chỉnh sửa ghi chú trực tiếp với tiêu đề lớn, định dạng và tệp đính kèm hoặc hình ảnh.

Giới hạn của Cleft Notes

Thời gian ghi âm bị giới hạn trên kế hoạch miễn phí (5 phút)

Các tính năng nâng cao như ghi âm dài hơn và tích hợp yêu cầu nâng cấp trả phí.

Giá cả của Cleft Notes ghi chú

Miễn phí

Plus: $7/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về ghi chú Cleft Notes

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Cleft?

Dưới đây là nhận xét của một người dùng Reddit về công cụ này:

Thông thường, tôi sử dụng Cleft để ghi lại ý tưởng khi đi bộ hoặc ở văn phòng. Sau đó, tôi sử dụng SuperWhisper hoặc Apple Dictation để ghi âm email hoặc tin nhắn. Có cách nào để sử dụng Cleft để ghi âm mà AI có thể loại bỏ các từ như "ums" v.v., nhưng vẫn giữ nguyên phần còn lại của bản ghi âm không?

Thông thường, tôi sử dụng Cleft để ghi lại ý tưởng khi đi bộ hoặc ở văn phòng. Sau đó, tôi sử dụng SuperWhisper hoặc Apple Dictation để ghi âm email hoặc tin nhắn. Có cách nào để sử dụng Cleft để ghi âm mà AI có thể loại bỏ các từ như "ums" v.v., nhưng vẫn giữ nguyên phần còn lại của bản ghi âm không?

3. Coconote (Phù hợp nhất cho việc học tập và nghiên cứu với trí tuệ nhân tạo)

qua Coconote

Coconote không chỉ đơn thuần là ghi lại những gì bạn nói. Nó cung cấp cho bạn những công cụ hữu ích để sử dụng trong công việc sau khi cuộc trò chuyện kết thúc. Bạn có thể ghi âm trực tiếp trong ứng dụng hoặc tải lên hầu hết mọi thứ: tệp âm thanh, video, PDF và thậm chí cả liên kết YouTube.

Chỉ trong vài giây, Coco cung cấp cho bạn bản ghi chép chất lượng cao và các ghi chú được sắp xếp gọn gàng. Từ đó, nó có thể tạo ra các bài kiểm tra, tạo thẻ học, hoặc thậm chí biến ghi chú của bạn thành một podcast nhỏ mà bạn có thể nghe khi di chuyển.

Các tính năng nổi bật của Coconote

Ghi âm hoặc tải lên tệp âm thanh, video hoặc tài liệu và ngay lập tức tạo ra các ghi chú và bản chép lời có thể tìm kiếm.

Tạo các bài kiểm tra, thẻ học và trò chơi học tập trực tiếp từ ghi chú của bạn.

Sử dụng Trò chuyện AI để đặt câu hỏi và làm rõ các điểm khóa trong ghi chú của bạn.

Truy cập trên iPhone, iPad, Android, máy tính để bàn và web để sử dụng giao diện trực quan.

Hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ để thu thập và dịch các bản ghi âm giọng nói trên toàn cầu.

Chuyển đổi ghi chú của bạn thành podcast với tính năng đọc truyện tích hợp để nghe lại mọi lúc mọi nơi.

Đính kèm tệp đính kèm hình ảnh hoặc tệp đính kèm để làm phong phú tài liệu học tập và hợp tác của bạn.

Giới hạn của Coconote

Một số người dùng ghi chú rằng các bài giảng dài có thể tạo ra các tóm tắt quá ngắn, yêu cầu phải nhập lệnh thủ công để có thêm chi tiết.

Nó có thể cảm thấy đắt đỏ so với các giải pháp ghi chú giọng nói khác có tính năng tương tự.

Giá cả của Coconote

Miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Coconote

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Coconote?

Dưới đây là nhận xét của một người dùng Reddit về công cụ này:

Nó tạo ra các bài kiểm tra và thẻ học tập thực sự hữu ích, và nếu tôi cần nhớ lại điều gì đó từ bài giảng, tôi có thể xem lại bản ghi chép và tìm những gì giáo viên đã nói.

Nó tạo ra các bài kiểm tra và thẻ học tập thực sự hữu ích, và nếu tôi cần nhớ lại điều gì đó từ bài giảng, tôi có thể xem lại bản ghi chép và tìm xem giáo viên đã nói gì.

4. TalkNotes [Now Speechy. Tech] (Tốt nhất để chuyển đổi suy nghĩ thành công việc)

qua TalkNotes

Nhân viên tích cực được chứng minh là có năng suất cao hơn 18%. Khi nhân viên cảm thấy gắn bó với công việc, họ mang lại năng lượng, giải quyết thách thức nhanh chóng và hoàn thành nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn.

Một yếu tố khóa quyết định năng suất là tốc độ. Nhưng làm thế nào để công việc nhanh hơn mà không ảnh hưởng đến chất lượng? Một cách đơn giản là sử dụng ghi chú giọng nói. Với TalkNotes, bạn có thể ghi lại ý tưởng ngay lập tức và biến chúng thành các công việc và ghi chú có tổ chức, giúp bạn hoàn thành công việc trong ngày một cách trơn tru hơn. 🎙️

Các tính năng nổi bật của TalkNotes

Ghi âm hoặc tải lên tệp để tạo ngay lập tức các ghi chú có cấu trúc, danh sách việc cần làm và biên bản cuộc họp.

Chuyển đổi những luồng ý tưởng miễn phí thành bài viết blog, bản tin, bài đăng trên mạng xã hội hoặc mục nhập.

Ghi chú các khóa điểm và tạo thẻ ghi nhớ để giúp ghi nhớ thông tin từ bài giảng hoặc ghi chú cuộc họp.

Hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ cho bản ghi âm giọng nói và bản chép lời.

Hệ thống quản lý thư mục đơn giản để tổ chức ghi chú và công việc theo ngữ cảnh.

Thêm sự kiện lịch trực tiếp từ bản ghi chép và đang theo dõi các mục cần thực hiện với mức độ ưu tiên.

Giới hạn của TalkNotes

Một số người dùng báo cáo vấn đề đồng bộ giữa ứng dụng máy tính và ứng dụng di động.

Thiếu tích hợp sâu hơn với các công cụ năng suất phổ biến như Outlook hoặc OneNote.

Giá cả của TalkNotes

Hàng tháng: $19/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét của TalkNotes

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng nói gì về TalkNotes?

Bình luận trên Reddit này đã nhấn mạnh:

Một vài tháng trước, tôi bắt đầu sử dụng TalkNotes, và sau một số dùng thử và lỗi, cuối cùng tôi đã tìm ra quy trình làm việc hoàn hảo. Giờ đây, tôi không còn lo lắng về việc ghi chú, không quên những chi tiết quan trọng và thực sự tập trung trong các cuộc họp.

5. Ứng dụng Audionotes (Phù hợp nhất cho việc ghi chú đơn giản bằng trí tuệ nhân tạo)

qua Audionotes

Đôi khi những công cụ đơn giản nhất lại mang lại sự khác biệt lớn nhất. Audionotes. ứng dụng là một trong những công cụ hỗ trợ thầm lặng, biến lời nói của bạn thành nội dung dễ tiếp cận và dễ xử lý hơn.

Bạn có thể trò chuyện tự do mà không cần lo lắng về cấu trúc, và chỉ trong chốc lát, giọng nói của bạn sẽ được chuyển thành những ghi chú rõ ràng mà bạn có thể đọc, chia sẻ hoặc quay lại sau này. Nó giống như một người bạn đồng hành nhỏ bé, lắng nghe mà không phán xét và giúp bạn nhớ những điều quan trọng.

Các tính năng nổi bật của ứng dụng Audionotes.

Ghi âm giọng nói của bạn và ngay lập tức xem nó được chuyển đổi thành các ghi chú rõ ràng.

Tóm tắt các bản ghi âm dài thành các điểm chính ngắn gọn.

Chỉnh sửa, tổ chức và xuất các ghi chú của bạn chỉ với vài thao tác chạm.

Sử dụng trên web, iOS và Android với tính năng đồng bộ giữa các thiết bị.

Lưu trữ bản ghi âm an toàn với các tùy chọn bảo mật.

Giới hạn của ứng dụng Audionotes.

Kế hoạch miễn phí chỉ cho phép ghi âm ngắn.

Thỉnh thoảng bỏ sót những chi tiết nhỏ trong các cuộc hội thoại phức tạp.

Giá của ứng dụng Audionotes.

Cá nhân : $9.99/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $19.99/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về ứng dụng Audionotes.

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng nói gì về ứng dụng Audionotes?

Đánh giá của G2 này đã ghi chú:

Ngay cả đối với một người viết như tôi, người thường có nhiều ý tưởng nảy ra đột ngột, AudioNotes đã rất hữu ích. Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo, tôi có thể chuyển đổi các bản ghi âm giọng nói và ghi chú văn bản không cấu trúc của mình thành các bản tóm tắt.

👀 Thông tin thú vị: Giọng nói con người độc đáo đến mức có thể được bản đồ hóa thành một "dấu vân giọng", tương tự như dấu vân tay. Những khác biệt nhỏ về cao độ, âm sắc và nhịp điệu khiến giọng nói của mỗi người trở nên duy nhất. Đó là lý do tại sao các hệ thống bảo mật hiện đại và các nhóm pháp y đôi khi dựa vào công nghệ nhận diện giọng nói như một lớp xác thực bổ sung.

6. Dubnote (Phù hợp nhất để tổ chức ý tưởng âm nhạc)

qua Dubnote

Các nhạc sĩ đều hiểu rõ khó khăn khi bị ngập trong vô số bản ghi âm giọng nói. Bạn bắt được một đoạn riff, một giai điệu hoặc một nhịp trống ngay lập tức, nhưng sau đó nó bị lạc trong biển các bản ghi âm không có tiêu đề. Dubnote được tạo ra để giải quyết chính xác vấn đề đó.

Thay vì để lại cho bạn một đống ghi âm lộn xộn, ứng dụng này sẽ tổ chức các ghi chú giọng nói của bạn vào các thư mục gọn gàng, tự động chia nhỏ các phiên ghi âm dài và thậm chí gắn thẻ các khoảnh khắc hay nhất để bạn có thể tìm lại chúng mà không gặp khó khăn.

Điều làm nên sự khác biệt của Dubnote là sự tập trung vào cách các nhạc sĩ thực sự làm việc. Bạn có thể bắt đầu ghi âm trực tiếp từ màn hình chính, sắp xếp nó vào một sổ tay và sau đó tinh chỉnh với bình luận, thẻ emoji hoặc chỉnh sửa.

Các tính năng nổi bật của Dubnote

Ghi lại ý tưởng âm nhạc trực tiếp vào các thư mục sổ tay có tổ chức với bìa tùy chỉnh.

Tự động chia các bản ghi âm dài thành các phần để bạn có thể nhanh chóng chuyển đến những phần hay nhất.

Sử dụng phần mềm chuyển đổi giọng nói thành văn bản để chuyển đổi lời bài hát hoặc ghi chú với độ chính xác cao hơn.

Chọn, hợp nhất hoặc chỉnh sửa các phần để tinh chỉnh tệp âm thanh của bạn.

Thêm bình luận, biểu tượng cảm xúc hoặc hình ảnh để đánh dấu các điểm khóa trong các phiên của bạn.

Bảo vệ bản ghi an toàn với xử lý trên thiết bị và sao lưu iCloud.

Xuất trực tiếp vào phần mềm DAW của bạn hoặc chia sẻ clip ngay lập tức với các cộng tác viên.

Giới hạn của Dubnote

Chỉ có sẵn trên iOS, phiên bản Android vẫn đang trong danh sách chờ.

Thiếu một số tính năng hợp tác nâng cao cho nhóm.

Phù hợp nhất cho nhạc sĩ, ít linh hoạt hơn cho việc ghi chú chung.

Giá cả của Dubnote

Miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Dubnote

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng nói gì về ứng dụng Dubnote?

Thật tiếc là chỉ hỗ trợ Mac. Tôi vừa kiểm tra trên Google Play Store và không thấy ứng dụng đó ở đó.

7. Dictanote (Phù hợp nhất cho nhập liệu giọng nói đa ngôn ngữ)

qua Dictanote

Dictanote được thiết kế cho những người suy nghĩ nhanh hơn so với tốc độ gõ phím. Thay vì phải gõ phím để ghi lại suy nghĩ, bạn chỉ cần nói, và Dictanote sẽ chuyển đổi lời nói của bạn thành văn bản với độ chính xác ấn tượng.

Điều khiến Dictanote đặc biệt hữu ích là khả năng hỗ trợ đa ngôn ngữ. Với hơn 50 ngôn ngữ và 80 phương ngữ, đây là lựa chọn thông minh nếu bạn cần một giải pháp thay thế cho Voicenotes có thể thực hiện công việc xuyên biên giới và phù hợp với các giọng nói khác nhau.

Các nhà văn, nhà báo và chuyên gia trên toàn thế giới sử dụng nó hàng ngày để ghi chép những ý tưởng lộn xộn, soạn thảo bài viết hoặc đang theo dõi ghi chú cuộc họp mà không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.

Các tính năng nổi bật của Dictanote

Theo dõi giọng nói theo thời gian thực với độ chính xác trên 90%.

Hỗ trợ nhập liệu bằng giọng nói với hơn 50 ngôn ngữ và 80 phương ngữ, hữu ích cho người dùng toàn cầu.

Sử dụng lệnh giọng nói để thêm dấu câu, ký hiệu hoặc thuật ngữ kỹ thuật.

Tự động lưu ghi chú của bạn trên không giới hạn sổ tay để yên tâm.

Dọn dẹp bản ghi âm bằng AudioScribe, loại bỏ các từ thừa và làm nổi bật các điểm khóa.

Hỗ trợ tệp âm thanh, giúp dễ dàng ghi lại ý tưởng và chuyển đổi chúng thành văn bản.

Giới hạn của Dictanote

Công việc tốt nhất trực tuyến; chế độ ngoại tuyến có giới hạn.

Một số tính năng nâng cao, như AudioScribe, yêu cầu kế hoạch dịch vụ trả phí.

Không tích hợp mượt mà với các công cụ năng suất của bên thứ ba như các ứng dụng khác.

Giá cả của Dictanote

Miễn phí

Pro: $8/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét của Dictanote

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Dictanote?

Bình luận này trên Reddit được đánh giá cao:

Thật tuyệt vời khi thấy các bản cập nhật cho ChatGPT, Claude và Gemini trên tóm tắt YouTube.

🧠 Bạn có biết: Các nhóm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nay có năng suất cao gấp ba lần so với các nhóm truyền thống. Bằng cách làm việc nhanh hơn và tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, AI giúp con người tập trung vào những công việc thực sự quan trọng.

8. Otter. ai (Phù hợp nhất cho các cuộc họp và hợp tác nhóm)

75% nhân viên hiện nay cho biết họ sử dụng công cụ AI trong công việc hàng ngày. Điều bắt đầu như một xu hướng đã nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu của công việc hàng ngày. Và nếu cuộc họp là một phần của thói quen hàng ngày của bạn, bạn biết rằng việc bỏ lỡ chi tiết khi cố gắng ghi chú là điều dễ xảy ra. Otter. ai giúp bạn loại bỏ áp lực đó. Các nhóm sử dụng Otter vì nó phù hợp với quy trình làm việc của họ. Bạn có thể kết nối nó với Zoom, Google Meet hoặc Microsoft Teams, và nó sẽ tự động tham gia, ghi lại âm thanh và cung cấp ghi chú cuộc họp rõ ràng với độ chính xác ấn tượng.

Sau đó, bạn có thể tìm kiếm các điểm khóa, chia sẻ bản ghi chép, hoặc thậm chí hỏi AI trò chuyện của Otter về những gì đã được nói.

Các tính năng nổi bật của Otter.ai

Ghi chép cuộc họp theo thời gian thực với độ chính xác lên đến 95%.

Tạo các bản tóm tắt nhấn mạnh các điểm khóa và các bước tiếp theo.

Tự động thu thập và phân công các mục từ các cuộc thảo luận.

Đồng bộ với Lịch Google để Otter tự động tham gia các cuộc họp đã lên lịch.

Tích hợp với các công cụ như Zoom, Slack, Asana, Salesforce và Notion để hợp tác mượt mà.

Sử dụng Trợ lý Trò chuyện AI để đặt câu hỏi và trích xuất thông tin từ các ghi chú và bản ghi âm trước đó.

Giai đoạn giới hạn của Otter.ai

Giới hạn chỉ hỗ trợ ba ngôn ngữ.

Các tùy chọn chỉnh sửa và định dạng cơ bản, thường yêu cầu xuất sang Tài liệu Google.

Giá cả của Otter.ai

Cơ bản : Miễn phí

Pro : $16.99/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : $30/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Otter. ai

G2 : 4.3/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (90+ đánh giá)

Người dùng nói gì về Otter. ai?

Đánh giá này trên G2 chia sẻ:

Tôi thích cách Otter AI xem xét toàn bộ bản ghi cuộc họp và tóm tắt tất cả các điểm chính, và nếu có bất kỳ nội dung nào không được liệt kê, bạn có thể chỉnh sửa phần tóm tắt để thêm vào.

9. SoundType AI (Phù hợp nhất cho việc chuyển đổi âm thanh và video thành văn bản chính xác)

qua SoundType AI

Đôi khi ý tưởng đến vào những lúc bạn ít mong đợi nhất—có thể là trong một phiên học đêm khuya, một buổi brainstorming của nhóm, hoặc khi bạn đang nghe một bài giảng. SoundType AI được thiết kế để bắt kịp những khoảnh khắc đó và giúp bạn dễ dàng quay lại xem lại chúng.

Điều làm cho nó khác biệt là nó cung cấp cho bạn các công cụ để tổ chức, tóm tắt và chia sẻ những gì bạn đã thu thập, giúp bạn không phải lướt qua các bản ghi dài để tìm kiếm một chi tiết cụ thể.

Đối với sinh viên, điều này có thể giúp tập trung tốt hơn trong lớp học. Đối với chuyên gia, đây là cách để duy trì tiến độ cuộc họp và dự án mà không bỏ lỡ bối cảnh.

Các tính năng nổi bật của SoundType AI

Chuyển đổi văn bản từ các tệp âm thanh, video và nội dung YouTube với tính năng nhận diện người nói.

Tóm tắt các bản ghi âm thành các ghi chú dễ hiểu, tóm tắt những điểm quan trọng nhất.

Sử dụng AI Trò Chuyện để tương tác với bản ghi chép của bạn và trích xuất thông tin hoặc các mục cần thực hiện.

Xuất bản ghi chép dưới nhiều định dạng, bao gồm PDF, Word và SRT.

Hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ và dịch thuật cho người dùng toàn cầu.

Tùy chỉnh tóm tắt theo nhu cầu cụ thể của bạn với các tùy chọn tùy chỉnh.

Đính kèm và chia sẻ bản ghi chép một cách dễ dàng để duy trì sự hợp tác suôn sẻ.

Giới hạn của SoundType AI

Kế hoạch miễn phí giới hạn bản chép lời mỗi lần là 8 phút.

Độ chính xác có thể thay đổi tùy thuộc vào mức độ ồn nền cao.

Phù hợp nhất cho việc chuyển đổi văn bản và tóm tắt, ít phù hợp cho các tính năng năng suất tổng quát.

Giá cả của SoundType AI

Cơ bản : Miễn phí

Pro : $9.99/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $29,99/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét của SoundType AI

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng nói gì về SoundType AI?

Bình luận này trên Reddit có tính năng:

Ứng dụng duy nhất tôi tìm thấy có khả năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản tốt hơn Braindump là SoundType AI — ứng dụng này được thiết kế cho các tác vụ phức tạp hơn là chỉ ghi chú cho bản thân.

10. Easy Voice Recorder (Phù hợp nhất cho việc ghi âm đơn giản hàng ngày)

qua Easy Voice Recorder

Đôi khi tất cả những gì bạn cần là một ứng dụng ghi âm đơn giản, dễ sử dụng. Easy Voice Recorder đúng như tên gọi của nó.

Học sinh đánh giá cao khả năng xử lý các buổi học dài mà không bị giới hạn. Chuyên gia đánh giá cao khả năng chia sẻ bản ghi âm với đồng nghiệp một cách nhanh chóng. Nhạc sĩ thấy nó tiện lợi để ghi lại ý tưởng bài hát sơ bộ trước khi chúng biến mất.

Nó không làm bạn choáng ngợp với các tính năng thừa thãi, nhưng vẫn cung cấp các tùy chọn hữu ích như cắt ghép, sao lưu đám mây và chuyển đổi văn bản, nếu bạn cần.

Các tính năng nổi bật của Easy Voice Recorder

Ghi lại ở các định dạng chất lượng cao như PCM, MP4 và AAC.

Không giới hạn thời gian ghi âm, rất phù hợp cho các buổi giảng dài hoặc cuộc họp.

Các tiện ích khởi động nhanh và hỗ trợ đồng hồ thông minh để bạn không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.

Dễ dàng chia sẻ qua email, ứng dụng nhắn tin hoặc lưu trữ đám mây.

Kế hoạch Pro mở khóa các tính năng bổ sung như MP3/FLAC, micro Bluetooth, bỏ qua đoạn im lặng và công cụ chỉnh sửa.

Giới hạn của Easy Voice Recorder

Phiên bản miễn phí đi kèm với quảng cáo.

Các tính năng của tổ chức như thư mục yêu cầu nâng cấp.

Bản chép lời có sẵn, nhưng nó giới hạn hơn so với các ứng dụng tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Giá cả của Easy Voice Recorder

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Easy Voice Recorder

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Easy Voice Recorder?

Bình luận này trên Reddit có tính năng:

Ứng dụng ghi âm giọng nói đơn giản này rất tiện lợi, cho phép bạn tiếp tục ghi âm và sao lưu mọi thứ lên Google Drive, đồng thời tích hợp với Tasker.

Nếu bạn vẫn đang tìm hiểu, đây là ba công cụ ghi chú giọng nói đáng thử, mỗi công cụ mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc ghi âm, chuyển đổi văn bản và tổ chức âm thanh:

Notta : Ghi chép các cuộc họp trực tiếp, âm thanh và video với độ chính xác cao, và cho phép bạn xuất ghi chú sang nhiều định dạng khác nhau.

Sonix : Hỗ trợ chuyển đổi văn bản và dịch thuật nhanh chóng, đặc biệt cho các cuộc phỏng vấn và podcast.

Rev Voice Recorder : Kết hợp ghi âm với dịch vụ chuyển đổi văn bản chuyên nghiệp để có văn bản sạch, sẵn sàng sử dụng.

Những thách thức phổ biến trong việc đo lường ghi chú Share of Voice và cách vượt qua chúng

Ghi chú giọng nói có thể là cách đơn giản nhất để truyền đạt ý tưởng của bạn, cho đến khi những trục trặc nhỏ cản trở. Tin nhắn bị ngắt quãng, âm thanh bị rè, hoặc bạn không thể tìm thấy bản ghi chú từ tuần trước.

Những khoảnh khắc nhỏ này có thể gây bực bội một cách bất ngờ, nhưng hầu hết đều có giải pháp đơn giản.

Đôi khi ghi chú giọng nói của bạn bị ngắt quãng giữa chừng và bạn mất ý tưởng✅ Giải pháp: Xóa lưu trữ hoặc khởi động lại ứng dụng để đảm bảo bản ghi chú giọng nói đầy đủ được lưu trữ. Chuyển đổi giữa các ứng dụng có thể khiến một phần ghi chú của bạn biến mất✅ Giải pháp: Lưu hoặc chia sẻ ghi chú ngay sau khi ghi âm để đảm bảo an toàn. Tiếng ồn xung quanh khiến việc phát lại hoặc chuyển đổi ghi chú sau này trở nên khó khăn✅ Giải pháp: Ghi âm ở nơi yên tĩnh hơn hoặc sử dụng tai nghe có micro để có âm thanh rõ ràng hơn. Ghi chú không phải lúc nào cũng được lưu trữ đúng cách hoặc từ chối phát lại khi bạn cần chúng✅ Giải pháp: Khởi động lại ứng dụng hoặc kiểm tra cài đặt đồng bộ để khôi phục chúng. Các bản ghi âm dài có thể gây choáng ngợp khi bạn xem lại ý tưởng✅ Giải pháp: Thêm tóm tắt nhanh hoặc các điểm nhấn có dấu thời gian để dễ dàng xem qua.

