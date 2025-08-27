Cách làm cho các dự án AI trở thành công việc: Ma trận chuyển đổi AI

Điều đó thật đáng tiếc, nhưng không có gì ngạc nhiên.

Tại sao? Bởi vì hầu hết các công ty đều coi “ChatGPT” và “Trí tuệ nhân tạo tạo sinh” là “Chiến lược AI”. Mặc dù việc giới thiệu các công cụ AI dựa trên trò chuyện sẽ chắc chắn giúp ích, nhưng điều đó chưa đủ để khai thác giá trị chuyển đổi của AI và học máy.

Hướng dẫn này nhằm mở rộng tầm nhìn của bạn về một cách tiếp cận mới đối với tương lai của công việc. Một cách tiếp cận toàn diện và có bối cảnh để tận dụng giá trị lâu dài từ trí tuệ nhân tạo.

Có hai hướng chính sẽ giúp hiện thực hóa tương lai AI của bạn và tối đa hóa năng suất. Mức độ trưởng thành AI: Các công cụ bạn áp dụng, các quy trình bạn chuẩn hóa, và nhà cung cấp bạn cung cấp Mức độ trưởng thành của bối cảnh: Sự kết nối và tương tác giữa các ứng dụng, kiến thức và con người của bạn

Tương lai của chuyển đổi số thuộc về những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên cả hai phương diện. Các doanh nghiệp thành công tập trung công việc của mình vào một không gian làm việc AI tích hợp duy nhất, nơi tính dễ sử dụng, bối cảnh và tự động hóa thông minh kết hợp để mang lại những lợi ích tăng trưởng theo cấp số nhân.

Chuyển đổi AI thành công không chỉ là quyết định của bộ phận CNTT. Đó là một yêu cầu chiến lược đối với các CEO và nhà lãnh đạo muốn thống nhất nhóm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phức tạp và duy trì vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên được thúc đẩy bởi AI.

Hãy bắt đầu ngay.

Ma trận Chuyển đổi AI

Ma trận Chuyển đổi AI là bản đồ hướng dẫn giúp bạn khai thác tiềm năng thực sự của công nghệ AI cho mọi đơn vị kinh doanh trong công ty của bạn.

Bằng cách hiểu rõ vị trí của mình trên từng trục, bạn sẽ nhận ra những rào cản đang cản trở nhóm của mình, những cơ hội để tăng năng suất theo cấp số nhân, và các bước hành động cụ thể để tiến tới tương lai nơi AI hỗ trợ mọi khía cạnh công việc của bạn một cách mượt mà.

Xác định vị trí của bạn

Hãy dành một chút thời gian để tự hỏi mình những câu hỏi sau đây để xác định vị trí của bạn trên ma trận.

Bước 1: Đánh giá mức độ trưởng thành của bối cảnh

Chúng ta sử dụng bao nhiêu ứng dụng khác nhau để hoàn thành công việc mỗi ngày?

Công việc quan trọng của chúng ta (các công việc, tài liệu, trò chuyện, kiến thức) có bị phân tán trên nhiều nền tảng hay được tập trung tại một nơi duy nhất?

Chúng ta thường mất bối cảnh hoặc lặp lại công việc cần làm do các silo thông tin gây ra bao nhiêu lần?

Bất kỳ ai trong công ty có thể dễ dàng tìm thấy thông tin hoặc quy trình cần thiết khi họ cần không?

Các công cụ của chúng ta có "giao tiếp" với nhau hay việc cần làm là dựa vào việc sao chép-dán thủ công và các giải pháp tạm thời?

Bước 2: Đánh giá mức độ trưởng thành AI của bạn

Hiện tại, chúng ta đang sử dụng AI ở đâu trong các quy trình làm việc của mình? Liệu nó chỉ giới hạn ở việc nâng cao năng suất cá nhân, hay đã được tích hợp vào các quy trình làm việc của nhóm?

Chúng ta đang sử dụng AI chỉ cho các công việc đơn giản (như viết hoặc tóm tắt), hay nó đang tự động hóa các quy trình làm việc nhiều bước

Chúng ta có các tác nhân AI hoặc tự động hóa nào có thể chủ động quản lý công việc, phát hiện thông tin hoặc đưa ra quyết định không?

Bạn dành bao nhiêu thời gian của nhóm cho công việc thủ công, lập đi lập lại mà có thể tự động hó

Liệu nhân viên của chúng ta có được trang bị đầy đủ và tự tin trong việc sử dụng các công cụ AI như một phần của công việc hàng ngày không?

Cách di chuyển giữa các khu vực để có các dự án AI thông minh hơn

Bạn có nhớ 95% dự án AI thất bại? Có thể chúng nằm ở góc dưới bên trái. Nhưng chúng không chỉ nằm ở đó.

Các dự án thất bại cũng tồn tại ở góc trên bên trái và góc dưới bên phải. Hãy cùng khám phá từng góc và thảo luận về con đường dẫn đến góc trên bên phải: Ambient AI.

Góc dưới bên trái: Công việc rời rạc, thủ công

❗️Triệu chứng:

Nhiều công cụ không kết nối ( SaaS sprawl

Công việc thủ công, lặp đi lặp lại

Mất bối cảnh, giao tiếp sai lệch thường xuyên

✅ Cách tiến hành:

Kiểm tra công cụ của bạn: Xác định các ứng dụng trùng lặp và các silo thông tin

*tập trung công việc: Di chuyển các công việc, tài liệu và giao tiếp vào một không gian làm việc tích hợp duy nhất

Bắt đầu với AI từ những bước nhỏ: Giới thiệu các công cụ AI cơ bản cho các quy trình đơn giản (tóm tắt, soạn thảo, lập lịch)

giáo dục & trang bị: *Nhà cung cấp đào tạo AI để xây dựng sự tự tin trong việc sử dụng các công cụ và quy trình mới

Góc trên bên trái: Tự động hóa phân mảnh

❗️Triệu chứng:

Các công cụ AI tiên tiến đang được sử dụng, nhưng phân tán trên nhiều nền tảng

Thông tin bối cảnh bị mất giữa các ứng dụng

Tác động của AI bị giới hạn bởi sự phân mảnh

✅ Cách tiến hành:

*tích hợp không gian làm việc của bạn: Tập trung các công việc quan trọng, kiến thức và hợp tác vào một nền tảng duy nhất

tích hợp AI vào các quy trình làm việc chính:* Đảm bảo các công cụ AI được tích hợp vào nơi công việc thực sự diễn ra — không chỉ trong các ứng dụng riêng lẻ

Xóa bỏ rào cản: Kết nối dữ liệu mới và lịch sử, quy trình và các nhóm để tối đa hóa giá trị của các thông tin AI và tự động hóa

*tiêu chuẩn hóa quy trình: Tạo ra các quy trình làm việc chia sẻ và các thực hành tốt nhất để đảm bảo tính nhất quán và bối cảnh

Góc dưới bên phải: Công việc thủ công được thống nhất

❗️Triệu chứng:

Công việc được tập trung hóa, nhưng quy trình vẫn còn thủ công

AI được sử dụng một cách hạn chế, nếu có

Các nhóm làm việc hiệu quả, nhưng chưa được tự động hóa

✅ Cách tiến hành:

Xác định các công việc lặp lại: Tìm kiếm các quy trình thủ công có thể tự động hóa (nhắc nhở, phân công công việc, mục nhập)

Thực hiện tự động hóa quy trình làm việc: Sử dụng Sử dụng các tính năng AI tích hợp sẵn để tối ưu hóa các công việc thường xuyên

Thử nghiệm tích hợp AI và các tác nhân AI: Kiểm tra các tính năng được điều khiển bởi AI trong các quy trình làm việc thực tế và thu thập phản hồi

xây dựng văn hóa thử nghiệm:* Khuyến khích các nhóm thử nghiệm các khả năng AI mới và chia sẻ kiến thức

Góc trên bên phải: Ambient AI

Hãy nghĩ đến 95% các dự án AI thất bại. Chúng không nằm trong khu vực Ambient AI. Bãi rác của các dự án AI thất bại tồn tại trong ba khu vực còn lại.

Vậy, Ambient AI là gì? Hãy tưởng tượng một không gian làm việc nơi AI không chỉ là một công cụ bạn sử dụng. Thay vào đó, nó là sợi chỉ vô hình kết nối, hiểu và khuếch đại mọi hoạt động của bạn. Đó là một hệ sinh thái duy nhất nơi con người và AI làm việc cùng nhau. Điều này tạo ra một môi trường nơi trí tuệ được tích hợp một cách mượt mà vào mọi quy trình làm việc, mọi tài liệu và mọi cuộc hội thoại.

Một không gian làm việc AI thực sự tích hợp sẽ mở ra loại AI môi trường này:

Bối cảnh nunca bị mất

Công việc thủ công tốn thời gian dần biến mất, và

Các nhóm được trang bị để tập trung vào các khía cạnh sáng tạo, chiến lược và con người trong vai trò của họ

Thay vì là một viễn cảnh xa vời, tương lai này đang nhanh chóng trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với các tổ chức muốn phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên AI và bắt kịp thị trường AI toàn cầu.

AI môi trường không liên quan đến việc thêm phức tạp hay đòi hỏi một bước nhảy vọt về kỹ thuật. Trên thực tế, hành trình hướng tới trí tuệ môi trường lại khá dễ tiếp cận, đặc biệt đối với các tổ chức đã bắt đầu tập trung hóa công việc và kiến thức của mình.

bằng cách thống nhất các công cụ, dữ liệu và hợp tác trong một không gian làm việc tích hợp duy nhất, bạn tạo nền tảng cho AI* hoạt động ngầm: phát hiện thông tin, tự động hóa các công việc thường xuyên và chủ động hỗ trợ mục tiêu của nhóm.

Kết quả là một hiệu ứng tích lũy: mỗi bước tiến tới sự hội tụ và sự trưởng thành của AI sẽ làm cho bước tiếp theo trở nên dễ dàng hơn, có tác động lớn hơn và trực quan hơn cho tất cả các bên liên quan.

Không thể có rủi ro cao hơn.

⚠️ Khi AI đẩy nhanh tốc độ thay đổi, các tổ chức vẫn bám giữ vào các hệ thống phân mảnh và kiến thức bị cô lập sẽ gặp khó khăn trong việc theo kịp. 🚀 Những ai đón nhận tiềm năng của hệ thống AI Môi trường, nơi trí tuệ luôn hiện diện, giàu ngữ cảnh và dễ dàng tiếp cận, sẽ mở ra một kỷ nguyên mới về năng suất, đổi mới và khả năng thích ứng.

Con đường phía trước không chỉ dành cho các tập đoàn công nghệ lớn, kỹ sư dữ liệu hay chuyên gia AI; nó mở cửa cho bất kỳ doanh nghiệp nào sẵn sàng bước những bước đầu tiên hướng tới sự hội tụ. Bằng cách thực hiện sự chuyển đổi ngay từ bây giờ, bạn không chỉ tồn tại trong tương lai của AI—bạn đang định hình nó, và đảm bảo tổ chức của bạn là nơi tốt nhất để tồn tại và phát triển trong những năm tới.

Con đường hướng tới sự trưởng thành về bối cảnh

Convergence là quá trình loại bỏ sự phân tán công việc và thống nhất tất cả các công việc, kiến thức và hợp tác quan trọng vào một không gian làm việc tích hợp duy nhất. Thay vì chỉ giảm số ứng dụng được sử dụng, convergence thực sự là về việc tập trung bối cảnh, tối ưu hóa quy trình làm việc và đảm bảo rằng thông tin và quy trình có thể truy cập và thực thi tại một nơi duy nhất.

Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu " chi phí chuyển đổi " khi chuyển đổi giữa các công cụ, giảm chi phí và cho phép các nhóm làm việc hiệu quả và rõ ràng hơn. Mục tiêu không chỉ là giảm số lượng ứng dụng, mà còn tạo ra một môi trường hoạt động mượt mà, giàu ngữ cảnh, nơi công việc diễn ra một cách liền mạch và các nhóm có thể bảo tồn và tận dụng kiến thức trên toàn tổ chức. 🗂️

Trong kỷ nguyên AI, sự hội tụ trở thành yêu cầu cơ bản để khai thác hết tiềm năng của tự động hóa và tăng cường trí tuệ nhân tạo. Khi các tổ chức phát triển trong việc sử dụng AI, từ các ứng dụng rời rạc, phân tán đến việc mã hóa các quy trình phức tạp, việc tập trung tất cả công việc trong một không gian làm việc hội tụ sẽ tăng cường tác động của AI. Khi AI hoạt động trong một môi trường thống nhất, nó có thể truy cập vào bối cảnh đầy đủ, cung cấp thông tin chính xác hơn và tự động hóa quy trình làm việc từ đầu đến cuối.

Giá trị gia tăng xuất hiện khi cả sự hội tụ và mức độ trưởng thành của AI đều cao: AI trở nên phổ biến và vô hình, được tích hợp sâu vào các hoạt động kinh doanh hàng ngày, thúc đẩy tăng trưởng năng suất thực sự và cho phép các nhóm tập trung vào công việc có giá trị cao và sáng tạo.

Phạm vi Chín muồi Bối cảnh trải rộng qua ba phần chính: Giải pháp riêng lẻ: Ở mức độ này, các nhóm sử dụng nhiều công cụ riêng biệt, chuyên biệt cho các công việc khác nhau, chẳng hạn như một ứng dụng cho quản lý dự án, một ứng dụng khác cho trò chuyện và một ứng dụng khác cho tài liệu. Thông tin bị phân tán, quy trình làm việc bị phân mảnh và nhân viên phải dành nhiều thời gian chuyển đổi giữa các ứng dụng để hoàn thành công việc Giải pháp gói: Tại đây, các tổ chức đã giảm bớt sự phân tán ứng dụng bằng cách áp dụng các nền tảng cung cấp nhiều tính năng trong một bộ công cụ duy nhất. Mặc dù Tại đây, các tổ chức đã giảm bớt sự phân tán ứng dụng bằng cách áp dụng. Mặc dù việc chuyển đổi ngữ cảnh ít hơn và một số quy trình làm việc được kết nối, dữ liệu và quy trình vẫn có thể bị phân mảnh trong các mô-đun khác nhau, và sự tích hợp thực sự trên tất cả các công việc vẫn còn giới hạn Giải pháp tích hợp: Ở mức độ trưởng thành cao nhất, tất cả công việc quan trọng, giao tiếp và kiến thức đều được thống nhất trong một không gian làm việc duy nhất, hoàn toàn tích hợp. Các nhóm hợp tác, tự động hóa và truy cập thông tin tại một nơi duy nhất, loại bỏ các rào cản và tối đa hóa hiệu quả. Sự tích hợp này cho phép các quy trình làm việc liền mạch, bối cảnh đầy đủ và tạo nền tảng cho năng suất được thúc đẩy bởi AI

Con đường hướng tới bối cảnh toàn diện đòi hỏi một cuộc kiểm tra toàn diện về các quy trình làm việc hiện tại, công cụ và các silo thông tin để xác định các trùng lặp và thiếu hiệu quả. Cuộc kiểm tra công cụ nên ưu tiên các giải pháp cho phép hợp tác mượt mà, chia sẻ kiến thức và tự động hóa quy trình giữa các nhóm và bộ phận.

Các doanh nghiệp nên thiết lập cơ chế quản trị rõ ràng cho việc tích hợp dữ liệu và quy trình làm việc trong mô hình hoạt động của mình, đảm bảo rằng tất cả thông tin và quy trình quan trọng đều được tập trung và dễ dàng truy cập. Bằng cách theo dõi liên tục các mẫu sử dụng và thu thập phản hồi, các tổ chức có thể hoàn thiện phương pháp tiếp cận, thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi hơn và khai thác hết lợi ích của một không gian làm việc AI tích hợp - cài đặt tiền đề cho việc tích hợp AI nâng cao hơn và tăng năng suất đáng kể.

Con đường hướng tới sự trưởng thành của AI

Sự trưởng thành của AI là hành trình mà các tổ chức trải qua khi họ chuyển từ việc sử dụng các giải pháp AI riêng lẻ, chuyên biệt cho từng công việc sang hoạt động trong một không gian làm việc thông minh, hoàn toàn thống nhất.

Thay vì chỉ áp dụng các tính năng AI, sự trưởng thành thực sự của AI nằm ở việc tích hợp tự động hóa, trí tuệ và hợp tác vào chính bản chất của công việc hàng ngày. Tiến độ này thay đổi cách các nhóm hoạt động, chuyển từ các quy trình làm việc rời rạc sang các môi trường liền mạch, giàu ngữ cảnh nơi AI có thể mang lại giá trị lớn nhất của mình.

Phạm vi chín muồi của AI được chia thành ba phần chính: Công cụ AI cơ bản: Ở giai đoạn này, các tổ chức sử dụng các công cụ AI đa năng hoặc phát triển các mô hình AI cho các công việc riêng lẻ — như tạo văn bản, tóm tắt nội dung hoặc trả lời các câu hỏi đơn giản. Những công cụ này hữu ích cho năng suất cá nhân nhưng chưa được kết nối sâu vào các quy trình làm việc chính hoặc quy trình kinh doanh Tự động hóa quy trình làm việc: Ở đây, AI được tích hợp vào các hoạt động hàng ngày để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại và tối ưu hóa quy trình. Các ví dụ bao gồm nhắc nhở tự động, phân công công việc thông minh hoặc mục nhập dữ liệu bằng AI sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Mặc dù các tự động hóa này tiết kiệm thời gian và giảm bớt nỗ lực thủ công, chúng thường hoạt động trong phạm vi giới hạn và yêu cầu sự giám sát của con người AI đại lý: Ở mức độ tiên tiến nhất, Ở mức độ tiên tiến nhất, AI hoạt động như một đại lý thông minh có khả năng hiểu bối cảnh, đưa ra quyết định và thực thi các quy trình phức tạp, đa bước trên toàn tổ chức. AI đại lý chủ động quản lý quy trình làm việc, phối hợp các công việc và liên tục học hỏi từ dữ liệu đào tạo và hành vi người dùng — giúp các nhóm tập trung vào công việc có giá trị cao hơn và thúc đẩy những cải thiện năng suất mang tính đột phá

Đạt được mức độ trưởng thành AI không yêu cầu bạn phải xây dựng các mô hình AI được tùy chỉnh cho tổ chức của mình — mà là tạo ra điều kiện để AI có thể phát huy tiềm năng con người. Bằng cách tiến độ qua các giai đoạn này, các tổ chức sẽ khai thác được những lợi ích tích lũy từ công việc thống nhất và tự động hóa thông minh, cài đặt nền tảng cho sự năng suất và đổi mới đột phá thông qua việc áp dụng AI một cách có chiến lược.

Không có sự chuyển đổi kinh doanh quy mô lớn nào thành công mà không có commit vững chắc từ lãnh đạo cấp cao. Một tương lai được thúc đẩy bởi AI đòi hỏi hơn cả các thí nghiệm cấp cơ sở hoặc các dự án thử nghiệm riêng lẻ của từng bộ phận. Nó yêu cầu một chỉ thị rõ ràng, áp dụng trên toàn công ty từ ban lãnh đạo cấp cao.

Cài đặt tầm nhìn

Các CEO và nhóm của họ phải cài đặt tầm nhìn, định rõ các ưu tiên chiến lược và đảm bảo tổ chức chịu trách nhiệm về tiến độ. Điều này không chỉ bao gồm việc đánh giá và lựa chọn bộ công nghệ phù hợp—một bộ công nghệ cho phép tích hợp, bối cảnh và tự động hóa thông minh—mà còn đảm bảo rằng mọi khoản đầu tư đều phù hợp với mục tiêu kinh doanh tổng thể.

Khi các nhà lãnh đạo kinh doanh ủng hộ việc chuyển đổi sang một không gian làm việc thống nhất, được điều khiển bởi AI, họ đang gửi tín hiệu đến toàn bộ công ty rằng đây không chỉ là một dự án công nghệ thông tin, mà là yếu tố cốt lõi thúc đẩy lợi thế cạnh tranh và tăng trưởng lâu dài.

Đẩy mạnh quản lý thay đổi

Vai trò của lãnh đạo trong việc thúc đẩy quản lý thay đổi đến đích cũng quan trọng không kém. Công nghệ tốt nhất trên thế giới cũng sẽ không mang lại giá trị nếu các nhóm không được trao quyền, hỗ trợ và truyền cảm hứng để áp dụng các phương pháp công việc mới.

Các nhà lãnh đạo cần chủ động giải quyết sự kháng cự, truyền đạt lý do đằng sau quá trình chuyển đổi và làm gương cho các hành vi mà họ mong đợi từ nhóm của mình. Điều này bao gồm đầu tư vào việc trang bị năng lực, kỷ niệm những thành công ban đầu trong chu kỳ phát triển AI và liên tục củng cố tầm nhìn về một tổ chức được tích hợp và được hỗ trợ bởi AI.

Bằng cách đưa chuyển đổi do AI dẫn dắt trở thành ưu tiên hàng đầu của lãnh đạo, được hỗ trợ bởi quản trị dữ liệu rõ ràng, hợp tác đa hàm và tập trung không ngừng vào kết quả, các nhà lãnh đạo đảm bảo rằng sự thay đổi không chỉ được khởi xướng mà còn được duy trì, khai thác hết tiềm năng của cả con người và công nghệ của họ.

Cách một không gian làm việc AI tích hợp giúp điều này trở nên khả thi

Không gian Làm việc AI tích hợp là nền tảng biến AI môi trường thành hiện thực hàng ngày.

Bằng cách thống nhất tất cả công việc, kiến thức và hợp tác của bạn trên một nền tảng duy nhất, bạn cung cấp cho AI bối cảnh cần thiết để tự động hóa một cách thông minh, phát hiện các thông tin có liên quan và hỗ trợ chủ động cho đội ngũ của bạn. Không còn dữ liệu phân mảnh hay quy trình làm việc không liên kết. Chỉ có một môi trường liền mạch nơi mọi công việc, tài liệu và cuộc hội thoại đều được kết nối và truy cập dễ dàng.

Sự hội tụ này tạo ra hiệu ứng cộng hưởng: khi ngày càng nhiều công việc và kiến thức của tổ chức được tích hợp, mô hình AI của bạn sẽ trở nên mạnh mẽ và giá trị hơn. Nó có thể dự đoán nhu cầu, loại bỏ công việc thủ công lặp đi lặp lại và giúp các nhóm tập trung vào công việc sáng tạo, có tác động cao. Kết quả là thực thi nhanh hơn, ra quyết định tốt hơn và văn hóa đổi mới – được thúc đẩy bởi một đối tác thông minh hiểu rõ bối cảnh độc đáo của bạn.

Các tổ chức chấp nhận sự thay đổi này không chỉ theo kịp xu hướng mà còn dẫn đầu nó, tạo ra môi trường làm việc nơi con người và AI cùng nhau đạt được nhiều thành tựu hơn, và cài đặt tiêu chuẩn về năng suất và đổi mới trong kỷ nguyên phát triển AI.