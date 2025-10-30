ClickUp 4.0: Kết thúc tình trạng phân tán công việc

Trong nhiều năm qua, các nhóm đã bị mắc kẹt trong một mê cung.

Vừa phải xoay xở với những công cụ rải rác, vừa phải chuyển đổi giữa các tab, vừa phải theo dõi ngữ cảnh, và chứng kiến những giờ quý giá trôi qua.

Đó là một tổn thất về năng suất lên tới 2,5 nghìn tỷ USD trên toàn cầu. Và điều này cho thấy một vấn đề sâu xa hơn: Mối đe dọa lớn nhất đối với năng suất không phải là sự thiếu nỗ lực, mà là cách thức quản lý công việc.

61% nhân viên văn phòng cho biết họ dành nhiều thời gian hơn để sắp xếp công việc thay vì hoàn thành chúng. Và một nhân viên trung bình chuyển đổi giữa các ứng dụng 1.200 lần mỗi ngày. Đó chính là hiện tượng "Work Sprawl" đang diễn ra, và nó đã âm thầm làm giảm năng suất lao động trong nhiều năm qua.

Tại ClickUp, chúng tôi luôn tin rằng có một cách tốt hơn. Từ ngày đầu tiên, sứ mệnh của chúng tôi là giúp thế giới trở nên có năng suất hơn.

Vì vậy, chúng tôi đã hình dung ra một nền tảng nơi các công việc, tài liệu, trò chuyện, cuộc họp và kiến thức của bạn được tích hợp trong một hệ thống duy nhất, linh hoạt—không chỉ được gói gọn, mà còn được kết nối sâu sắc—một sự hội tụ giữa phần mềm, con người và trí tuệ nhân tạo.

Giới thiệu không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới: ClickUp 4.0

*clickUp 4.0 là gì?

ClickUp 4.0 là nơi diễn ra tất cả công việc và hợp tác của bạn.

Đây là ClickUp mà bạn đã biết, nhưng nay còn kết nối hơn, tối ưu hơn, hiệu suất cao hơn và linh hoạt hơn bao giờ hết.

Khi tất cả công việc của bạn được tích hợp vào một không gian làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), mọi thứ trở nên hoàn hảo. Trên thực tế, điều đó có nghĩa là:

Một lịch trình cuối cùng đã hiểu được ưu tiên của bạn và tự động chia khối thời gian cho lịch trình của bạn một cách phù hợp

Một trí tuệ nhân tạo có thể ngay lập tức ghi nhớ các mục cần thực hiện từ cuộc gọi 1:1 tuần trước

Các công cụ hỗ trợ phân loại công việc của bạn, cài đặt dự án và bước vào để giải đáp thắc mắc cho bạn

Một không gian làm việc duy nhất, được thiết kế tinh tế, tích hợp các công việc, tài liệu, mục tiêu, trò chuyện và tự động hóa được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

ClickUp 4.0 tập trung vào chính xác vấn đề mà chúng tôi ban đầu đặt ra để giải quyết: sự phân mảnh do các công cụ công việc không kết nối và bối cảnh bị phân tán gây ra.

Dưới đây là những số khiến các nhà lãnh đạo kinh doanh mất ngủ:

: Gần 2,5 giờ bị lãng phí hàng ngày khi các thành viên trong nhóm phải chuyển đổi giữa các cuộc hội thoại, tìm kiếm tệp tin và cố gắng lấy lại sự tập trung Sự lan rộng của ngữ cảnh2,5 giờ bị lãng phí hàng ngày khi các thành viên trong nhóm phải chuyển đổi giữa các cuộc hội thoại, tìm kiếm tệp tin và cố gắng lấy lại sự tập trung

Sự bùng nổ của AI: Mỗi ngày, các nhóm phải dành khoảng 60 phút để sử dụng các công cụ AI khác nhau không tương thích với nhau, gây ra sự bực bội và lãng phí nỗ lực Mỗi ngày, các nhóm phải dành khoảngkhông tương thích với nhau, gây ra sự bực bội và lãng phí nỗ lực

Sự bùng nổ của ứng dụng: Thêm 55 phút trôi qua khi mọi người liên tục chuyển đổi giữa các ứng dụng, cố gắng tìm kiếm những gì họ cần và theo kịp các quy trình làm việc phân tán Thêmkhi mọi người liên tục chuyển đổi giữa các ứng dụng, cố gắng tìm kiếm những gì họ cần và theo kịp các quy trình làm việc phân tán

Đây là nơi mọi thứ thay đổi.

ClickUp 4.0 mang đến những tính năng và cải tiến được yêu cầu nhiều nhất từ cộng đồng của chúng tôi.

Các cải tiến này giúp loại bỏ rào cản, tăng cường năng suất làm việc của bạn và giúp bạn lấy lại quyền kiểm soát ngày làm việc của mình. Dưới đây là những điểm mới:

Hệ thống điều hướng cá nhân hóa 4.0: Tất cả những gì bạn cần, chính xác nơi bạn cần

Thanh bên trong ClickUp 4.0 của bạn được thiết kế liền mạch và có thể tùy chỉnh

Điều này đánh dấu sự kết thúc của chế độ chuyển đổi thuế: nơi bạn có một tab dành cho trò chuyện, một tab khác dành cho quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) và một cửa sổ hoàn toàn mới dành cho trí tuệ nhân tạo (AI) của bạn.

Trong ClickUp 4.0, thanh bên thống nhất mới cung cấp một cấu trúc phân cấp tích hợp, gom nhóm các tính năng như Nhiệm vụ, Tài liệu, Trò chuyện, Bảng trắng, Bảng điều khiển, Lịch và nhiều tính năng khác lại với nhau để truy cập dễ dàng.

Điều hướng cá nhân hóa: Tạo thanh bên của riêng bạn với các phần tùy chỉnh để bạn có thể tổ chức công việc theo cách của mình

*phân cấp tích hợp: Truy cập các công việc, tài liệu, trò chuyện, trí tuệ nhân tạo (AI) và nhiều tính năng khác từ một không gian duy nhất, thống nhất

Các mục được ghim: Giữ các công việc quan trọng nhất của bạn luôn hiển thị ở vị trí nổi bật bằng cách ghim các không gian, danh sách hoặc tài liệu vào thanh bên

Lọc nhanh: Nhanh chóng chuyển đến các không gian, tin nhắn chưa đọc hoặc tin nhắn riêng tư (DM) với các bộ lọc mới trên thanh bên

Trải nghiệm sạch sẽ, đơn giản hơn: Thưởng thức giao diện gọn gàng và trực quan, giúp bạn tập trung và kiểm soát tốt hơn

Hợp tác và Trò chuyện Trí tuệ Nhân tạo: Bối cảnh, được ghi lại ngay tại nơi công việc của bạn

Hầu hết các nền tảng chỉ dừng lại ở việc gói gọn các công cụ. ClickUp 4.0 đi xa hơn bằng cách làm cho mọi công cụ trở nên thông minh theo ngữ cảnh và kết nối chặt chẽ với nhau.

Khi các cuộc trò chuyện, cuộc họp, ghi chú cuộc họp, trí tuệ nhân tạo (AI) và công việc được tích hợp trên một nền tảng duy nhất, việc yêu cầu AI tạo và phân công các mục từ cuộc gọi vào thứ Sáu tuần trước trở nên đơn giản như một câu hỏi – và nó được hoàn thành chỉ trong vài giây!

Không gian Làm việc ClickUp của bạn hiện hoạt động như một nguồn thông tin duy nhất và trung tâm hợp tác cho quản lý dự án từ đầu đến cuối.

*dưới đây là cách quy trình làm việc của bạn được kết nối một cách dễ dàng trong ClickUp

trò chuyện AI Tích hợp: *ClickUp Chat luôn sẵn sàng từ thanh bên của bạn, được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tóm tắt các chủ đề trò chuyện, tạo các mục cần thực hiện và tìm kiếm ngữ cảnh nhanh hơn

*cuộc họp nhanh: Khởi chạy cuộc gọi SyncUp (gọi âm thanh hoặc video) trực tiếp từ Trò chuyện, để thảo luận thời gian thực mà không cần chuyển sang công cụ khác

Trợ lý ghi chép AI: Ghi âm và chuyển đổi thành văn bản các cuộc họp bằng Ghi âm và chuyển đổi thành văn bản các cuộc họp bằng Trợ lý ghi chép AI , đảm bảo mọi chi tiết được ghi lại hoàn thành, bao gồm tóm tắt, điểm chính, nhiệm vụ cần thực hiện và nhiều hơn nữa.

Ghi chú có thể thực hiện: Chuyển đổi ngay lập tức ghi chú cuộc họp và chủ đề trò chuyện thành Chuyển đổi ngay lập tức ghi chú cuộc họp và chủ đề trò chuyện thành nhiệm vụ ClickUp , để không có mục nào bị bỏ sót.

Bản ghi chép có thể tìm kiếm: Mọi cuộc hội thoại và bản ghi chép đều có thể tìm kiếm thông qua Mọi cuộc hội thoại và bản ghi chép đều có thể tìm kiếm thông qua ClickUp Brain , bằng cách sử dụng các lệnh tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Sử dụng ClickUp AI Notetaker để ghi chép cuộc họp, tạo công việc và các mục hành động, và phân công công việc

Lịch cá nhân: Ngày của bạn, được sắp xếp hoàn hảo, tự động

ClickUp 4.0’s Personal Planner là công cụ mạnh mẽ giúp bạn tập trung vào công việc và hơn thế nữa.

Trải nghiệm lịch tùy chỉnh với tất cả các cuộc họp và công việc của bạn được sắp xếp một cách chu đáo mỗi ngày. Bạn có thể quên đi việc lập kế hoạch, điều chỉnh lịch trình hoặc phối hợp các công việc một cách thủ công.

Khi có sự thay đổi, AI sẽ tự động điều chỉnh lịch trình của bạn, giúp bạn luôn có thời gian để tập trung và hoàn thành công việc.

Lập lịch bằng trí tuệ nhân tạo (AI): Hãy để AI xử lý sự phức tạp của việc lập lịch bằng cách tự động khối thời gian cho các ưu tiên hàng đầu và cuộc họp của bạn.

Lịch tích hợp: Xem lịch làm việc của đồng nghiệp, đặt cuộc họp với họ và chế độ xem lịch của bạn theo cách bạn muốn.

Khối thời gian: Kéo các công việc vào lịch của bạn để lên lịch một cách dễ dàng, đảm bảo bạn phân bổ thời gian phù hợp cho từng công việc mà không bị quá tải.

Phiên làm việc tập trung: Dễ dàng dành thời gian cho công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, và để AI tối ưu hóa phần còn lại khi ưu tiên thay đổi.

Bối cảnh trong các cuộc họp: Kết nối các sự kiện với các công việc và tài liệu, để mọi thứ được kết nối và có thể thực hiện được.

Trung tâm Nhóm: Tính minh bạch toàn diện, không cần theo dõi liên tục

Trung tâm Nhóm là một cách hoàn toàn mới để theo dõi những gì nhóm của bạn đang làm công việc.

Phân tích, ưu tiên và sức chứa được tập trung tại một nơi, giúp các nhà quản lý có khả năng hiển thị tức thì về khối lượng công việc của nhóm. Không còn phải đoán mò về những gì mọi người đang làm hoặc liệu các mốc thời gian có thực tế hay không.

Trung tâm Nhóm của bạn bao gồm:

Hình ảnh hóa cấu trúc tổ chức: Xem ai là thành viên của từng nhóm, và chế độ xem cả hồ sơ cá nhân và hồ sơ nhóm để có thêm thông tin chi tiết.

Dòng hoạt động thời gian thực: Mọi nhóm đều có một dòng hoạt động, vì vậy bạn có thể xem các hoạt động và cập nhật mới nhất của bất kỳ nhóm nào trong ClickUp.

Ưu tiên xếp hạng theo thứ tự: Xem danh sách ưu tiên xếp hạng theo thứ tự của những gì mọi người đang tập trung vào trong Teams Hub của bạn, và biết chính xác vị trí của một công việc trong danh sách ưu tiên của ai đó.

Năng lực và phân tích: Xem ngay lập tức mọi người đang làm công việc gì, hiển thị sức chứa của nhóm và xác định chính xác nơi bạn có thể đang thiếu hụt nguồn lực.

Buổi họp đứng được hỗ trợ bởi AI: Hãy để AI tóm tắt các cập nhật khóa, giúp bạn luôn nắm bắt thông tin.

Bảng chấm công tích hợp: Biết chính xác lượng công việc có thể tính phí và thời gian thực tế mà các dự án mất bao lâu với bảng chấm công tích hợp.

ClickUp Brain và Trợ lý AI Môi trường: Nâng cao năng suất làm việc của bạn, gấp đôi hiệu quả

Truy cập nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), thực hiện tìm kiếm web thời gian thực, nhận câu trả lời có ngữ cảnh cao cho các câu hỏi công việc của bạn và nhiều tính năng khác thông qua ClickUp Brain.

Các tính năng của ClickUp 4.0 hoàn toàn định nghĩa lại khái niệm về việc có đồng nghiệp kỹ thuật số.

ClickUp Brain hoạt động như một trợ lý năng suất luôn sẵn sàng, giúp bạn tạo công việc, soạn thảo tài liệu, tóm tắt cuộc hội thoại và trả lời câu hỏi ngay khi bạn cần.

Sau đó là các Trợ lý Trí tuệ Nhân tạo (AI) Tự động: những trợ lý thông minh biết khi nào cần hỗ trợ mà không cần được yêu cầu. Những trợ lý tùy chỉnh, tự động này hoạt động ngầm, chủ động gửi cập nhật dự án, trả lời câu hỏi trong trò chuyện và xử lý công việc lặp đi lặp lại ngay khi cần thiết, chứ không phải khi bạn nhớ giao phó nó.

Kết quả là một không gian làm việc nơi các công việc lặt vặt biến mất, thông tin được truyền tải tức thì, và nhóm của bạn có thể tập trung vào những công việc có tác động lớn và mang tính chiến lược.

Trợ lý năng suất: ClickUp Brain hoạt động cùng bạn và được trang bị để thực hiện hơn 500 công việc khác nhau.

Thanh lệnh AI: Chỉ cần nhấn không gian để mở thanh lệnh AI mới từ bất kỳ bình luận nào, và thực hiện các hành động thông minh theo ngữ cảnh như tạo công việc với tất cả chi tiết từ chủ đề bình luận, soạn thảo phản hồi phù hợp, hoặc tóm tắt chủ đề cuộc hội thoại dài.

Nhiều mô hình AI: Tương tác trực tiếp với ChatGPT, Claude, Gemini và nhiều mô hình khác, đồng thời truy cập các mô hình cao cấp và tìm kiếm web thời gian thực, tất cả từ một giao diện duy nhất.

Trợ lý trả lời trực tiếp: Khi ai đó đặt câu hỏi trong ClickUp Trò chuyện, trợ lý trả lời trực tiếp của bạn sẽ tự động bước vào và cung cấp câu trả lời, do đó không cần nhân viên hỗ trợ con người.

Trợ lý AI tùy chỉnh cho công việc: Tạo trợ lý của riêng bạn bằng cách liên kết chúng với các tác nhân kích hoạt tùy chỉnh và nguồn kiến thức từ Không gian Làm việc ClickUp hoặc các ứng dụng kết nối.

Cập nhật dự án tự động: Cài đặt các tác vụ tự động để quản lý cập nhật trạng thái cho bạn, và nhận báo cáo chi tiết hàng ngày hoặc hàng tuần được gửi đến bạn hoặc nhóm cho bất kỳ danh sách công việc, công việc hoặc trò chuyện nào.

💫 Mang những tính năng tốt nhất của ClickUp đến máy tính để bàn/PC của bạn với Brain MAX, một ứng dụng AI độc lập! Trung tâm điều khiển ClickUp của bạn : Tìm kiếm thông tin chi tiết ẩn trong các tác vụ, truy cập tài liệu và nhận cập nhật thời gian thực về dự án, mọi lúc mọi nơi.

Hỏi bất kỳ điều gì với các mô hình AI hàng đầu : Công việc với GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet và các mô hình khác mà không cần phải lo lắng về việc quản lý các gói đăng ký.

Tìm kiếm trên các ứng dụng kết nối : Tìm kiếm các tệp tin ẩn và tìm câu trả lời nhanh chóng, không còn phải mất thời gian lục lọi Google Drive hay các chủ đề.

Tìm kiếm sâu trên web : Biến hàng giờ nghiên cứu thành chỉ vài phút với phân tích được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và các trích dẫn rõ ràng, đáng tin cậy.

Hoàn thành gấp 4 lần công việc với Talk to Text : Bạn nói, AI sẽ gõ văn bản và chỉnh sửa! Sử dụng tính năng ghi âm được AI hoàn thiện trong bất kỳ ứng dụng nào, được cá nhân hóa cho bạn.

Danh sách cá nhân: Danh sách việc cần làm riêng tư của bạn, chính xác như bạn mong muốn

Danh sách cá nhân trong ClickUp 4.0 cho phép bạn tổ chức và đang theo dõi các công việc cá nhân thông qua một danh sách riêng tư trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn. Chúng hoạt động như một bảng điều khiển tổng hợp nơi bạn có thể tập trung các ưu tiên của mình.

Tùy chỉnh danh sách công việc cá nhân của bạn theo cách riêng: Chọn chế độ xem ClickUp ưa thích của bạn, chẳng hạn như Xem dạng danh sách hoặc Chế độ xem Bảng.

Quản lý dự án, ý tưởng và danh sách việc cần làm của bạn: Lập kế hoạch cho ngày của bạn, đang theo dõi mục tiêu và quản lý khối lượng công việc, tất cả trong không gian riêng của bạn bên trong ClickUp.

Nhập công việc từ các danh sách khác: Nhập nhanh các công việc vào danh sách cá nhân của bạn để dễ dàng truy cập và quản lý.

Một kỷ nguyên mới của ClickUp: Sáng tạo, chất lượng và hiệu suất

ClickUp 4.0 tập trung vào việc mang lại trải nghiệm mượt mà cho mọi tương tác và tối ưu hóa tốc độ cho mọi quy trình làm việc. Bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt ngay từ lần đầu tiên sử dụng. Mọi chi tiết đều được thiết kế tỉ mỉ để giúp bạn làm việc nhanh hơn, tập trung hơn và không bao giờ bị cản trở bởi các công cụ của mình.

Chế độ xem công việc ngay lập tức: Công nghệ bộ nhớ đệm nâng cao tải các công việc của bạn ngay lập tức – bắt đầu công việc mà không cần chờ đợi.

Trải nghiệm siêu nhanh: Mọi thao tác nhấp chuột trong phiên bản 4.0 đều trở nên nhanh chóng đáng kể. Chúng tôi đã thực hiện những cải tiến đáng kể về tốc độ cho chế độ xem Xem dạng danh sách, chế độ xem Bảng, phân cấp và Trường Tùy chỉnh.

Biểu đồ Gantt nhanh hơn tới 300%: Các tính năng yêu thích của bạn giờ đây hoạt động mượt mà và phản hồi nhanh hơn bao giờ hết.

Cải thiện đáng kể thời gian tải: Các chế độ xem lớn với hơn 500 công việc và tự động hóa hiện xử lý các thao tác nhanh gấp 30 lần, giảm từ 30 giây xuống còn chỉ 1 giây.

Nhanh hơn hơn 40% tổng thể: Trải nghiệm 4.0 hiện đang nhanh hơn hơn 40% so với phiên bản 3.0.

Điều hướng mượt mà: Mặc dù có nhiều tính năng và sức mạnh hơn, giao diện vẫn giữ được sự gọn gàng và không rườm rà.

Điều gì tiếp theo trong ClickUp 4.0?

Dưới đây là những gì chúng tôi đang làm công việc và chuẩn bị ra mắt trong vài tuần tới.

Thư mục con (beta): Tổ chức chi tiết

Chúng tôi rất hân hạnh được đáp ứng một trong những yêu cầu hàng đầu của cộng đồng: khả năng tạo thư mục lồng nhau! Giờ đây, bạn có thể tổ chức không gian làm việc của mình với các thư mục lồng nhau, kèm theo tất cả các tính năng mạnh mẽ mà bạn mong đợi từ hệ thống thư mục của chúng tôi. Hãy tưởng tượng việc báo cáo theo cấp bậc, các chế độ xem tùy chỉnh, quyền truy cập được kế thừa và nhiều tính năng khác.

Trường Tùy chỉnh theo loại công việc (beta): Tính linh hoạt tối đa, không mất mát thông tin

Theo dõi chính xác những gì quan trọng cho từng loại công việc. Các trường tùy chỉnh theo loại công việc cho phép bạn tùy chỉnh các trường dữ liệu cho các quy trình làm việc cụ thể, giúp mỗi nhóm có được thông tin cần thiết mà không làm quá tải mọi người khác với các chi tiết nhỏ nhặt.

Tương lai của công việc, được hiện thực hóa ngay hôm nay

ClickUp 4.0 là nơi công việc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Mọi công việc, mọi quy trình làm việc, mọi cuộc hội thoại nay đều được tập trung trong một không gian làm việc duy nhất, vô cùng trực quan.

Bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt ngay lần đầu tiên mở thanh bên, lần đầu tiên hỏi Brain một câu hỏi, và lần đầu tiên nhóm của bạn chuyển từ ý tưởng sang thực thi mà không gặp bất kỳ trục trặc nào.

Đây là kết quả khi hiệu suất gặp gỡ tiềm năng, và toàn bộ công ty của bạn hoạt động như một khối thống nhất.

Mê cung đã biến mất. Chào mừng đến với kỷ nguyên Hội tụ. Chào mừng đến với ClickUp 4.0!