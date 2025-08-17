10 mẫu tập luyện Notion miễn phí để theo dõi mục tiêu thể dục của bạn

Bạn mơ ước. Bạn lập kế hoạch. Bạn đạt được. Sẽ có những trở ngại. Sẽ có những người nghi ngờ. Sẽ có những sai lầm. Nhưng với sự nỗ lực, niềm tin, sự tự tin và tin tưởng vào bản thân và những người xung quanh, không có giới hạn nào là không thể vượt qua.

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi khi phải chuyển đổi giữa các ứng dụng và sổ ghi chép đầy ắp để ghi lại các bài tập của mình, có lẽ bạn không phải là người duy nhất. Làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Cho dù bạn đang theo một chương trình tập luyện đơn giản trong 3 ngày hay kết hợp các bài tập sức mạnh, tim mạch và vận động trong cả tuần, mẫu phù hợp sẽ giúp bạn sắp xếp công việc và theo dõi tiến độ một cách dễ dàng.

Hãy sử dụng mẫu tập luyện Notion, giúp sắp xếp mọi thứ — bài tập, số lần lặp lại, ngày nghỉ ngơi và theo dõi tiến độ — vào một không gian gọn gàng.

Người mới bắt đầu có thể áp dụng "quy tắc 3-3-3", trong khi những người tập tạ có kinh nghiệm hơn có thể chọn chia thành tập phần trên/phần dưới hoặc đẩy-kéo-chân. Dù chọn cách nào, mục tiêu thể dục của bạn cũng không cần phải bị chôn vùi dưới đống lộn xộn.

Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về các mẫu tập luyện Notion miễn phí được thiết kế để hỗ trợ toàn bộ hành trình tập luyện của bạn. Ngoài ra, hãy khám phá các mẫu tập luyện thay thế tuyệt vời từ ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc!

🔎 Bạn có biết? Một trong những ứng dụng theo dõi thể dục đầu tiên trên Apple App Store có tên là "Fit Phone"!

Điều gì làm nên một mẫu tập luyện Notion tốt?

Một mẫu tập luyện Notion tốt sẽ giúp bạn ghi lại các bài tập, theo dõi tiến độ và duy trì sự nhất quán trong quá trình tập luyện. Mẫu này nên bao gồm tất cả các lĩnh vực cốt lõi trong thói quen tập thể dục của bạn một cách rõ ràng và dễ cập nhật.

Bố cục lịch trình hàng tuần: Tìm các mẫu bản đồ tập luyện trong tuần để bạn có thể tuân thủ một thói quen có cấu trúc 💪

Gắn thẻ nhóm cơ: Chọn các mẫu tập luyện Notion phân loại các bài tập theo nhóm cơ để duy trì sự cân bằng trong tập luyện 🏋️

Thư viện bài tập : Tìm kiếm mẫu có danh sách các động tác cần thực hiện kèm theo hướng dẫn và biểu mẫu 💪

Theo dõi tập luyện: Chọn các mẫu ghi lại số lần tập, số lần lặp lại và trọng lượng cho mỗi phiên để theo dõi kết quả theo thời gian 🏋️

Kiểm tra tiến độ: Chọn các mẫu tập luyện Notion có thêm phần đo cơ thể, PR hoặc ảnh để theo dõi sự thay đổi 💪

Theo dõi ngày nghỉ ngơi: Chọn mẫu tập luyện Notion giúp bạn lập kế hoạch cho những ngày nghỉ ngơi để không tập luyện quá sức hoặc mất động lực 🏋️

Phần lập kế hoạch bữa ăn: Chọn các mẫu giúp tổ chức chế độ dinh dưỡng để hỗ trợ mục tiêu tập luyện của bạn 💪

Khối mẫu có thể sao chép: Sử dụng các mẫu dễ dàng sao chép các thói quen mà không cần nhập lại dữ liệu mỗi tuần 🏋️

Tích hợp với trình theo dõi thói quen: Ưu tiên các mẫu tập luyện Notion đồng bộ hóa các bài tập với thói quen hàng ngày để duy trì sự nhất quán 💪

🧠 Thực tế thú vị: Thị trường 'Smart bands' được dự đoán sẽ tăng trưởng ấn tượng 2,4 tỷ USD từ năm 2024 đến 2029, tương đương với mức tăng gần 28% về doanh thu toàn cầu.

10 mẫu tập luyện Notion miễn phí cho mục tiêu thể dục của bạn

Notion giúp bạn dễ dàng sắp xếp thói quen tập thể dục của mình nếu bạn sử dụng mẫu phù hợp. Dưới đây là 10 mẫu tập luyện Notion bao gồm mọi thứ, từ phân chia sức mạnh đến nhật ký dinh dưỡng.

1. Mẫu Thử thách Ăn uống Lành mạnh trong 21 ngày của Notion

Mẫu Thử thách 21 ngày ăn uống lành mạnh của Notion tập trung vào việc theo dõi chế độ ăn uống và hydrat hóa có cấu trúc để giúp cải thiện năng lượng, sự minh mẫn và kết quả thể chất. Mẫu kế hoạch tập luyện Notion này không chỉ về tập luyện — mà còn về việc điều chỉnh những gì cung cấp năng lượng cho tập luyện.

Mẫu này hướng dẫn bạn qua quá trình ghi chép bữa ăn trong 3 tuần, kết hợp theo dõi tâm trạng và tiến độ để hỗ trợ thêm. Biểu đồ phản hồi hành vi của bạn, giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ mà không cần quá quan tâm đến con số.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi lại bữa ăn và lượng nước uống hàng ngày trong bảng điều khiển rõ ràng

Theo dõi lượng đường chế biến qua các biểu đồ động

Phân tích thói quen ăn uống thông qua các gợi ý ghi chép tích hợp sẵn

Kết nối dinh dưỡng với năng lượng và mô hình tâm trạng

Lý tưởng cho: Bất kỳ ai muốn nâng cấp thói quen tập thể dục của mình bằng cách nghiêm túc với chế độ dinh dưỡng và kế hoạch bữa ăn trong Notion.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nhưng nếu bạn bị mắc kẹt trong suy nghĩ, "Hôm nay tôi nên tập trung vào gì?" ClickUp Brain sẽ giúp bạn. Bạn có thể sử dụng Brain để tạo kế hoạch hàng ngày dựa trên các mục tiêu thể dục rộng hơn của mình. Ví dụ: bạn có thể yêu cầu nó tạo một chương trình tập luyện 4 ngày hoặc chia nhỏ các bài tập vận động thành các công việc con hàng ngày.

2. Mẫu theo dõi sức khỏe và calo (CICO) của Notion

Mẫu theo dõi sức khỏe và calo (CICO) của Notion giúp bạn sắp xếp mọi thứ một cách có tổ chức với hệ thống ghi chép hàng ngày và hàng tuần đơn giản, cho thấy lượng calo bạn nạp vào cơ thể có phù hợp với mục tiêu của bạn hay không.

Không có cơ sở dữ liệu thực phẩm tích hợp sẵn, điều này thực sự giúp bạn làm việc nhanh hơn nếu bạn đã biết các chỉ số dinh dưỡng của mình hoặc sử dụng máy tính bên ngoài. Ứng dụng này gọn gàng, dựa trên toán học và được thiết kế để mang lại hiệu quả. Bảng điều khiển tự động cập nhật bằng công thức, vì vậy bạn sẽ luôn biết mình đang ở đâu vào cuối ngày.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi chép bữa ăn và calo hàng ngày một cách gọn gàng, không rườm rà

Đặt mục tiêu lượng calo tiêu thụ hàng tuần và theo dõi xu hướng thay đổi của bạn

Theo dõi sự thay đổi cân nặng bằng cách ghi chép hàng tuần

Sử dụng hệ thống dựa trên công thức để giảm thời gian theo dõi

Phù hợp cho: Những người muốn theo dõi calo một cách đơn giản, tập trung vào giảm cân hoặc tăng cân, mà không bị phân tâm bởi các tính năng thừa thãi.

3. Mẫu Thử thách nhẹ nhàng Notion 75

Bảng điều khiển gọn gàng, có thể tùy chỉnh và được thiết kế để giúp bạn có trách nhiệm với danh sách kiểm tra hàng ngày và phản ánh hàng tuần. Không chỉ là tập luyện, mà còn là xây dựng thói quen hỗ trợ hành trình tập thể dục của bạn.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi chép hàng ngày về các buổi tập luyện, bữa ăn, lượng nước uống và thói quen đọc sách

Theo dõi cân nặng, số bước và mục tiêu hoàn thành trong một bảng điều khiển

Tự đánh giá hàng tuần với các gợi ý để cải thiện tâm lý và động lực

Giữ vững sự nhất quán với công cụ theo dõi tập luyện tối giản và trực quan

Lý tưởng cho: Bất kỳ ai cam kết thực hiện kế hoạch xây dựng thói quen có cấu trúc, kết hợp thể dục, dinh dưỡng và tập trung tinh thần — tất cả trong Notion.

4. Notion Weight Loss Tracker – Mẫu biến đổi cơ thể

Được thiết kế đặc biệt để giảm cân, Notion Weight Loss Tracker – Body Transformation Template cung cấp một bảng điều khiển gọn gàng để đặt mục tiêu, ghi lại cân nặng hàng ngày, theo dõi sự thay đổi một cách trực quan và duy trì động lực thông qua các bức ảnh tiến độ và thống kê hàng tuần.

Nó sử dụng biểu đồ tích hợp của Notion để chuyển đổi dữ liệu bạn nhập thành động lực trực quan, giúp bạn duy trì tiến độ mà không cần quản lý từng chi tiết nhỏ.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Chia nhỏ mục tiêu giảm cân của bạn thành các mục tiêu hàng ngày và hàng tuần

Ghi lại số đo cơ thể, cân nặng và hình ảnh tiến độ tại một nơi

Chế độ xem xu hướng ngay lập tức với biểu đồ tự động tạo của Notion

Giảm bớt sự quá tải bằng cách sử dụng tính năng ghi nhật ký bằng một cú nhấp chuột với các nút Notion

Lý tưởng cho: Người dùng nghiêm túc theo dõi tiến độ bằng định dạng trực quan, đặc biệt là những người tập trung vào giảm cân và thay đổi thành phần cơ thể.

5. Notion Workout → Mẫu lập kế hoạch + theo dõi

Mẫu Notion Workout → Planner + Tracker là loại mẫu tập luyện Notion thay thế ba ứng dụng khác nhau. Nó kết hợp theo dõi nhóm cơ, ghi lại tiến độ và lập kế hoạch chia nhỏ vào một bảng điều khiển.

Cho dù bạn đang thực hiện các bài tập đẩy/kéo/chân hay một bài tập kết hợp tùy chỉnh, bố cục này cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn mà không làm mọi thứ trở nên phức tạp. Nó cũng bao gồm các phần để ghi lại số đo cơ thể, phân tích thống kê và tinh chỉnh cấu trúc tập luyện của bạn theo thời gian.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sắp xếp các bài tập của bạn theo phân chia, ngày và các nhóm cơ mục tiêu

Đăng ký các bộ, số lần lặp lại và trọng lượng trong trình theo dõi tập luyện chi tiết

Ghi lại các chỉ số cơ thể để so sánh kết quả trước và sau

Phân tích tần suất và khối lượng tập luyện theo thời gian

Lý tưởng cho: Những người tập tạ muốn có một công cụ lập kế hoạch tập luyện dựa trên dữ liệu, bao gồm mọi thứ từ phân chia bài tập đến theo dõi nhóm cơ và thống kê thể chất.

🧠 Thông tin thú vị: Thị trường thiết bị đeo tay theo dõi thể dục trị giá 22,8 tỷ đô la vào năm 2024, và nhiều người dùng trong số này dựa vào các mẫu hoặc ứng dụng đồng bộ để ghi lại các buổi tập luyện, bữa ăn và tiến độ của mình theo cách thủ công.

6. Mẫu theo dõi cân nặng Notion

Mẫu theo dõi cân nặng Notion rất đơn giản: theo dõi cân nặng, ghi lại số đo và xem sự thay đổi của cơ thể theo thời gian. Phát huy hết tiềm năng của bản thân thông qua các bức ảnh tiến độ và số đo, khiến nó trở nên hữu ích hơn là chỉ là con số trên cân.

Nếu bạn không cần một công cụ lập kế hoạch tập luyện toàn diện và muốn thấy kết quả rõ ràng, thì đây là lựa chọn phù hợp với bạn.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Nhập cân nặng hàng ngày hoặc hàng tuần bằng kilogram hoặc pound

Tải lên ảnh tiến độ tập luyện lên một bảng điều khiển

Ghi lại các chỉ số như vòng eo, vòng ngực và vòng hông

So sánh sự thay đổi theo thời gian với các biểu đồ trực quan đơn giản

Lý tưởng cho: Bất kỳ ai tập trung vào việc theo dõi cân nặng — cho dù bạn đang giảm cân hay tăng cân — và muốn có một hệ thống đơn giản trong Notion.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng biểu tượng cảm xúc hoặc mã màu để biểu thị cường độ tập luyện. Đánh dấu các ngày tập luyện nhẹ, vừa và nặng bằng các ký hiệu hoặc thẻ màu riêng biệt. Điều này giúp bạn nhanh chóng nhận biết và mẫu trông không giống bảng tính.

7. Mẫu theo dõi quá trình giảm cân của Notion

Mẫu Notion Theo dõi hành trình giảm cân tập trung vào những yếu tố cần thiết — cân nặng, calo, bài tập và tiến độ — được sắp xếp theo cách dễ quản lý và tạo động lực.

Nó được thiết kế cho những ai muốn duy trì thói quen của mình mà không bị lạc trong các chỉ số. Bố cục gọn gàng và tối giản, giúp việc cập nhật nhật ký của bạn trở thành một thói quen, không phải là một công việc nhàm chán.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi lại cân nặng và lượng calo tiêu thụ hàng ngày của bạn

Đặt mục tiêu đơn giản và theo dõi thói quen hỗ trợ mục tiêu đó

Xem chế độ tập luyện nhất quán trong nháy mắt

Theo dõi tiến độ tổng thể bằng các điểm đánh dấu trực quan

Lý tưởng cho: Bất kỳ ai muốn có một công cụ theo dõi thể dục đơn giản và hiệu quả để hỗ trợ giảm cân lâu dài mà không rườm rà.

8. Notion Diet & Meal Planner | Mẫu theo dõi vĩ mô

Notion Diet & Meal Planner | Macro Tracker Template cho phép bạn đặt mục tiêu calo và macro cụ thể, sau đó xây dựng các bữa ăn từ các thành phần nguyên liệu để tự động tính tổng lượng calo.

Đây là một máy tính vĩ mô gọn gàng kết hợp với công cụ lập kế hoạch bữa ăn. Thêm bữa ăn, xem cập nhật thống kê ngay lập tức và điều chỉnh khẩu phần của bạn theo thời gian thực. Ngoài ra còn có chế độ xem danh sách mua sắm chuyên dụng để giữ cho việc mua sắm thực phẩm phù hợp với kế hoạch của bạn.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tạo bữa ăn bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu thành phần tùy chỉnh với macro

Theo dõi lượng protein, carbohydrate, chất béo và tổng lượng calo hàng ngày

Tạo danh sách mua sắm năng động liên kết với kế hoạch của bạn

Theo dõi mục tiêu dinh dưỡng và điều chỉnh bữa ăn khi đang di chuyển

Lý tưởng cho: Bất kỳ ai muốn đơn giản hóa việc lập kế hoạch bữa ăn trong khi vẫn tập trung vào mục tiêu macro và calo.

🧠 Thông tin thú vị: Các thiết bị theo dõi thể dục như Fitbit đã bán được 6,6 triệu chiếc vào năm 2023, nhưng chúng vẫn cần một ứng dụng hoặc mẫu đi kèm để biến dữ liệu thô thành kế hoạch thể dục có thể thực hiện được.

9. Mẫu theo dõi sức khỏe và thói quen của Notion

Mẫu theo dõi sức khỏe và thói quen của Notion được thiết kế để giúp bạn ghi lại thói quen hàng ngày, thuốc men và các triệu chứng, đồng thời theo dõi những gì đang có hiệu quả theo thời gian. Mẫu này đặt thói quen sức khỏe của bạn lên hàng đầu mà không làm bạn bị ngập trong các thông tin phụ.

Mẫu này thiên về sự đơn giản, giúp bạn dễ dàng cập nhật một cách nhất quán. Mẫu này đặc biệt hữu ích nếu bạn đang cố gắng cân bằng giữa sức khỏe tinh thần và thể chất, đồng thời muốn hiểu rõ hơn về cách thói quen góp phần vào sức khỏe tổng thể.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi thói quen sức khỏe hàng ngày với chế độ xem trạng thái trực quan

Theo dõi thuốc và triệu chứng trong nhiều tuần

Theo dõi sự nhất quán của thói quen thông qua các số liệu thống kê tích hợp sẵn

Điều chỉnh thói quen hàng ngày để phù hợp với mục tiêu sức khỏe rộng lớn hơn

Lý tưởng cho: Những người đang quản lý thói quen tập thể dục cùng với mục tiêu sức khỏe hoặc y tế, và muốn có một hệ thống dễ dàng để theo dõi thói quen trong Notion.

10. Mẫu theo dõi cân nặng Notion

Mẫu theo dõi cân nặng của Notion chỉ tập trung vào những thông tin cần thiết — nhật ký hàng tuần, chế độ xem hàng tháng và hình ảnh rõ ràng. Chỉ cần nhập cân nặng hàng tuần của bạn, bố cục sẽ giúp bạn phát hiện xu hướng và duy trì kỷ luật.

Mẫu này lý tưởng cho sử dụng lâu dài, cho dù bạn đang giảm cân, tăng cơ hay duy trì vóc dáng. Ngoài ra, cấu trúc mẫu rõ ràng, có thể lặp lại và được thiết kế để khuyến khích hình thành thói quen.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi lại cân nặng của bạn hàng tuần để duy trì sự nhất quán lâu dài

Theo dõi tiến độ hàng tháng với các mục nhập được sắp xếp có tổ chức

Phát hiện sự dao động với định dạng trực quan rõ ràng

Tập trung vào mục tiêu nhờ thiết kế đơn giản

Lý tưởng cho: Người dùng muốn có một công cụ theo dõi cân nặng có cấu trúc, dễ sử dụng để hỗ trợ ghi chép nhất quán và tiến độ thực tế trong Notion.

Giới hạn của các mẫu tập luyện Notion

Mặc dù các mẫu tập luyện Notion rất linh hoạt, nhưng một số giới hạn ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của chúng như một công cụ theo dõi tập luyện hoặc lập kế hoạch tập thể dục chuyên dụng:

Không có bộ đếm thời gian tập luyện tự động: Bạn có thể ghi lại các hiệp và thời gian nghỉ, nhưng không có bộ đếm thời gian tích hợp để thông báo khi đến giờ chuyển sang hiệp tiếp theo, vì vậy bạn sẽ cần một ứng dụng riêng cho việc này

Trải nghiệm trên thiết bị di động có thể bị chậm trong quá trình tập luyện: Trên điện thoại, cơ sở dữ liệu lớn và các nút chuyển đổi có thể tải chậm hoặc bị đóng băng giữa phiên

Không tích hợp sẵn với các ứng dụng thể dục: Notion không đồng bộ với Apple Health, Google Fit hoặc các thiết bị đeo được, vì vậy số bước, lượng calo đốt cháy hoặc dữ liệu nhịp tim không thể được nhập tự động

Biểu đồ yêu cầu thiết lập hoặc điều chỉnh thủ công: Mặc dù có thể theo dõi trực quan, nhưng thường cần công thức tùy chỉnh và cơ sở dữ liệu liên kết, không thân thiện với người mới bắt đầu và dễ xảy ra lỗi nhỏ

Chức năng ngoại tuyến bị giới hạn: Nếu bạn đang ở phòng tập thể dục có tín hiệu kém, các chỉnh sửa có thể không đồng bộ hóa đúng hoặc hiển thị trực tiếp, gây ảnh hưởng đến thói quen ghi chép của bạn

7 mẫu Notion thay thế để giúp bạn trong hành trình tập thể dục của mình

Nếu sự thiếu tự động hóa, tích hợp hoặc hiệu suất di động của Notion khiến bạn gặp trở ngại, các mẫu tập luyện thay thế từ ClickUp cung cấp các tính năng phù hợp hơn để hỗ trợ mục tiêu thể dục của bạn mà không cần nỗ lực thủ công thêm.

1. Mẫu nhật ký tập luyện ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ghi lại các bài tập, số lần lặp lại và tiến độ với Mẫu nhật ký tập luyện ClickUp

Việc theo dõi các bài tập trong Notion thường liên quan đến việc tạo và định dạng cơ sở dữ liệu mới theo cách thủ công. Mẫu Nhật ký tập thể dục ClickUp là một giải pháp hợp lý và tương tác hơn, trong đó mỗi mục nhập bài tập sẽ tự động được chuyển đổi thành một nhiệm vụ với các Trường Tùy chỉnh như số lần lặp, số hiệp, trọng lượng và thời lượng. Điều này cho phép lọc nâng cao, theo dõi tiến độ và tóm tắt hàng tuần — tất cả trong một bảng điều khiển tập trung.

Người dùng có thể sắp xếp các mục nhập theo loại bài tập (ví dụ: sức mạnh, tim mạch, linh hoạt), gắn thẻ các phiên theo mục tiêu (ví dụ: sức bền, giảm mỡ) và theo dõi sự nhất quán bằng chế độ xem lịch tích hợp. Không giống như các mẫu tĩnh, mẫu nhật ký tập thể dục này hoàn toàn động, hỗ trợ các bài tập lặp lại, tải lên biểu mẫu và ghi chú hiệu suất.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đặt nhắc nhở và công việc lặp lại để duy trì thói quen tập luyện

Ghi lại các bài tập riêng lẻ với các chỉ số như số lần, trọng lượng và thời lượng

Sắp xếp các bài tập bằng thẻ trạng thái như Hoàn thành, Bỏ lỡ và Việc cần làm

Chuyển đổi giữa các chế độ xem như lịch, bảng hoặc danh sách, tùy thuộc vào quy trình làm việc của bạn

Lý tưởng cho: Những người đam mê thể dục và huấn luyện viên theo dõi các bài tập hàng ngày và xu hướng tiến độ theo thời gian.

Dưới đây là ý kiến của Siobhan Wheelan, Giám đốc và Tư vấn ClickUp được kiểm duyệt tại SDW Consulting, về việc sử dụng các mẫu ClickUp:

ClickUp đã thay đổi cách thức làm việc của nhóm chúng tôi, cung cấp một nguồn thông tin chính xác giúp thống nhất nhóm và đảm bảo chúng tôi luôn tập trung vào mục tiêu. Sử dụng các mẫu, tự động hóa và thiết lập quy trình làm việc phù hợp đã thay đổi hoàn toàn hiệu quả và giao tiếp của chúng tôi.

ClickUp đã thay đổi cách thức làm việc của nhóm chúng tôi, cung cấp một nguồn thông tin chính xác, giúp nhóm thống nhất và đảm bảo chúng tôi luôn tập trung vào mục tiêu. Sử dụng các mẫu, tự động hóa và thiết lập quy trình làm việc phù hợp đã mang lại sự thay đổi lớn về hiệu quả và giao tiếp.

2. Mẫu Thử thách Sức khỏe Khó 75 ngày của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xây dựng sự kiên trì và sức mạnh tinh thần với Thử thách sức khỏe ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Hoàn thành thử thách 75 Hard đòi hỏi sự kiên trì nghiêm túc, và ClickUp giúp bạn đạt được điều đó dễ dàng hơn. Mẫu ClickUp 75 Hard Wellness bao gồm danh sách kiểm tra hàng ngày cho tất cả các tiêu chí thử thách: hai buổi tập luyện, đọc sách, uống nước, tuân thủ chế độ ăn uống và ảnh chụp tiến độ. Không giống như các bảng cứng nhắc của Notion, thiết lập này cho phép tự động hóa, thông báo và theo dõi trên thiết bị di động.

Mỗi ngày được cấu trúc thành một công việc với các công việc con, theo dõi thói quen và bộ đếm chuỗi thành tích trực quan. Các trường Tùy chỉnh cho phép bạn ghi lại suy nghĩ, chế độ dinh dưỡng và thành tích cá nhân, trong khi trạng thái giúp bạn dễ dàng hình dung chuỗi thành tích và khoảng trống. Mọi thứ được tổ chức để giúp bạn tiếp tục tiến lên mà không bị lạc hướng.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi tỷ lệ hoàn thành, nhật ký thời gian và ghi chú phản ánh, giúp duy trì kỷ luật trong 75 ngày

Xem thống kê thử thách và tiến độ hoàn thành trong bảng điều khiển trực tiếp

Đặt các công việc hàng ngày cho các mục tiêu tập luyện, chế độ ăn uống và tư duy, đồng thời sử dụng bảng trực quan và biểu đồ Gantt để theo dõi tiến độ của bạn

Sử dụng thông báo trên ứng dụng di động để theo dõi mục tiêu của bạn ở mọi nơi

Phù hợp cho: Cá nhân tham gia thách thức 75 Hard hoặc các chương trình tập luyện toàn diện tương tự yêu cầu sự kiên trì hàng ngày trong thói quen.

3. Mẫu kế hoạch hành động hàng ngày ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ động lực và đạt được mục tiêu của bạn với Kế hoạch hành động hàng ngày của ClickUp

Mẫu Kế hoạch hành động hàng ngày của ClickUp không chỉ dành cho quản lý công việc — nó còn là một công cụ thiết thực cho bất kỳ ai muốn sắp xếp thói quen tập thể dục hàng ngày của mình. Mặc dù không dành riêng cho tập luyện, nhưng nó kết hợp theo dõi thói quen với lịch trình theo khối thời gian, tạo ra một khuôn khổ có thể lặp lại cho việc tập luyện, ăn uống, phục hồi và rèn luyện tinh thần.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập kế hoạch cho ngày của bạn theo từng phần: tập luyện, bữa ăn, khối tập trung và phục hồi

Theo dõi thành tích hàng ngày và thói quen sức khỏe lặp lại trong một bảng điều khiển

Nhận thông báo cho các công việc như kéo giãn cơ, ghi nhật ký hoặc lượng protein nạp vào cơ thể

Xây dựng kỷ luật lâu dài với các buổi kiểm tra định kỳ và điểm số thói quen

Phù hợp cho: Cá nhân đang theo đuổi chế độ tập luyện hàng ngày có cấu trúc hoặc phát triển thể lực cá nhân.

4. Mẫu kế hoạch phát triển cá nhân ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đặt mục tiêu và theo dõi sự phát triển với Kế hoạch phát triển cá nhân ClickUp

Mẫu Kế hoạch Phát triển Cá nhân ClickUp là lựa chọn lý tưởng để theo dõi thói quen sức khỏe lâu dài, mục tiêu hiệu suất và các cột mốc về sức bền tinh thần. Trong khi người dùng Notion có thể phải xử lý nhiều cơ sở dữ liệu không liên kết với nhau, người dùng ClickUp có thể theo dõi tiến độ tập luyện, tâm lý, học tập và mục tiêu của mình tại một nơi duy nhất.

Với các trường như "Thành tích và thành tựu" và "Mục tiêu học tập", bạn có thể có chế độ xem toàn diện về tiến độ vượt ra ngoài thể chất. Mẫu này bao gồm các phần về tầm nhìn dài hạn, mục tiêu 30, 60 và 90 ngày, cũng như hình thành thói quen.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sắp xếp suy nghĩ và phản ánh về sức khỏe cùng với nhật ký tập luyện

Sử dụng chu kỳ đánh giá để xem lại và cải thiện thói quen theo thời gian

Đặt mục tiêu thể dục, dinh dưỡng hoặc phát triển tinh thần cá nhân và theo dõi tiến độ bằng các cột mốc và chế độ xem hàng quý

Sử dụng các cập nhật trạng thái như Đang theo kế hoạch hoặc Không theo kế hoạch để điều chỉnh kế hoạch

🔑 Lý tưởng cho: Người dùng quan tâm đến thể dục muốn kết hợp tập luyện thể chất với việc xây dựng thói quen, phản ánh và lập kế hoạch mục tiêu.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Theo dõi quá trình phục hồi và giấc ngủ cùng với các bài tập của bạn. Quá trình phục hồi cũng quan trọng không kém số lần lặp lại. Thêm một phần đơn giản để ghi lại số giờ ngủ hoặc mức độ đau nhức để bạn có thể biết khi nào cần giảm bớt hoặc khi nào cần đẩy mạnh hơn.

5. Mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi thói quen hàng ngày của bạn với ClickUp Personal Habit Tracker

Mẫu Theo dõi thói quen cá nhân của ClickUp là công cụ lý tưởng để xây dựng thói quen sức khỏe bền vững, cho dù đó là tập thể dục hàng ngày, theo dõi số bước đi, duy trì lượng nước trong cơ thể hay thực hành thiền định. Mẫu này biến kế hoạch tập luyện của bạn thành bảng điều khiển trò chơi, trong đó các thói quen được mã hóa bằng màu sắc, lên lịch và phản ánh hàng tuần.

Mẫu này sử dụng hình ảnh rõ ràng, Trường Tùy chỉnh (chẳng hạn như “10k Bước” và “Uống 64oz”) và trạng thái mở và hoàn thành đơn giản để giúp bạn theo dõi tính nhất quán của thói quen mà không làm quá phức tạp quá trình. Không giống như các mẫu Notion, ClickUp cho phép bạn gán mỗi thói quen thành một nhiệm vụ lặp lại, xây dựng tự động hóa (ví dụ: nhiệm vụ thưởng hoặc kích hoạt cột mốc) và đánh giá sự tuân thủ bằng biểu đồ tiến độ.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tạo trình theo dõi kỷ luật hoàn toàn cá nhân hóa với thẻ và điểm số

Đặt và theo dõi thói quen sức khỏe hoặc năng suất hàng ngày với các nút chuyển đổi đơn giản

Hình dung tiến độ bằng các trường có cấu trúc như số bước hoặc lượng nước uống

Xây dựng và sắp xếp các thói quen nhỏ theo mức độ ưu tiên hoặc danh mục bằng cách sử dụng nhãn tùy chỉnh

Lý tưởng cho: Người dùng đang tìm kiếm một công cụ theo dõi thói quen tối giản, linh hoạt để hiển thị và theo dõi các thói quen sức khỏe và thể chất của mình.

6. Mẫu mục tiêu hàng năm của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đặt mục tiêu thể dục dài hạn với Mẫu mục tiêu hàng năm của ClickUp

Mẫu Mục tiêu hàng năm của ClickUp được thiết kế để lập kế hoạch tổng thể. Mặc dù được xây dựng để theo dõi mục tiêu chung, nhưng nó cũng hoạt động tốt cho các mục tiêu thể dục dài hạn, chẳng hạn như hoàn thành marathon, đạt mục tiêu cân nặng hoặc thành thạo một chương trình tập luyện phức tạp.

Mẫu này giúp bạn đạt được mục tiêu hàng năm bằng cách chia nhỏ thành các công việc dễ quản lý, cài đặt các cột mốc và theo dõi tiến độ qua nhiều chế độ xem, bao gồm Gantt và Lịch. Bạn không chỉ ghi lại các buổi tập luyện mà còn lên kế hoạch cho cả năm với mục tiêu rõ ràng.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đặt mục tiêu thể dục hoặc sức khỏe hàng năm với kết quả có thể đo lường được

Chia nhỏ mục tiêu thành các công việc hàng tuần hoặc hàng tháng có thể thực hiện được

Theo dõi các cột mốc và thời hạn với chế độ xem Lịch và Gantt

Theo dõi tiến độ và điều chỉnh bằng bảng điều khiển tích hợp sẵn

Lý tưởng cho: Những người đặt mục tiêu và thích lập kế hoạch có cấu trúc, theo quý để duy trì cam kết với hành trình tập luyện của mình trong suốt cả năm.

7. Mẫu mục tiêu hàng ngày ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hoàn thành các công việc thể dục ngắn hạn với Mẫu mục tiêu hàng ngày của ClickUp

Hoàn hảo để cấu trúc ngày của bạn xung quanh các mục tiêu thể dục nhỏ, Mẫu mục tiêu hàng ngày của ClickUp cung cấp cho bạn các công cụ để tập trung và theo dõi những gì thực sự quan trọng — cho dù đó là tập luyện 20 phút, theo dõi lượng nước uống hay đạt được mục tiêu bước chân.

Bạn có thể chia các mục tiêu sức khỏe lớn thành các hành động hàng ngày, theo dõi những việc đã hoàn thành và xem lại các công việc vào cuối ngày bằng cách sử dụng các trạng thái tích hợp sẵn, chẳng hạn như 'Cần làm', 'Đã xem lại' và 'Hoàn thành'. Mục đích là làm cho những thành công nhỏ trở nên rõ ràng với mỗi mục nhập tập trung vào mục tiêu tập luyện, thành công về tư duy, mục tiêu dinh dưỡng và nhật ký vận động trong một ngày.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đặt mục tiêu hàng ngày có thể đo lường được liên quan đến thể dục, thói quen hoặc sức khỏe

Theo dõi tiến độ trong thời gian thực bằng Trường Tùy chỉnh và trạng thái

Sắp xếp công việc và ý tưởng trong các chế độ xem như Danh sách ghi chú và Ghi chú hàng ngày

Xem lại và điều chỉnh các ưu tiên nhanh chóng thông qua chế độ xem bảng hoặc danh sách

Lý tưởng cho: Những người đang nỗ lực duy trì động lực, kỷ luật và củng cố tinh thần tích cực trong quá trình tập luyện hàng ngày.

Tổ chức thói quen tập thể dục của bạn với ClickUp

Các mẫu Notion là một điểm khởi đầu vững chắc, đặc biệt nếu bạn muốn mọi thứ ở một nơi — nhưng nếu bạn đang tìm kiếm sự tự động hóa hơn, hiệu suất di động tốt hơn và kiểm soát ở cấp độ nhiệm vụ, ClickUp là bản nâng cấp mà thói quen của bạn cần.

Cho dù bạn đang ghi lại các bài tập, xây dựng kế hoạch dinh dưỡng hay theo dõi tiến độ hàng ngày, ClickUp cung cấp các mẫu sẵn sàng sử dụng giúp bạn lập kế hoạch một cách dễ dàng. Từ theo dõi thói quen đến cài đặt mục tiêu dài hạn, ClickUp được thiết kế để giúp bạn hành động có mục đích, không chỉ theo đà.

Nếu mục tiêu của bạn là duy trì sự nhất quán, tập trung và hoàn toàn phù hợp với kế hoạch tập luyện của mình, ClickUp có các công cụ để giúp bạn đạt được điều đó.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và thay đổi thói quen tập thể dục và các bài tập của bạn!