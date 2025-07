10 ứng dụng thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Google Keep năm 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Google Keep là gì?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Google Keep là ứng dụng ghi chú dựa trên đám mây để ghi lại ý tưởng trên nhiều thiết bị giống như cách bạn sử dụng giấy ghi chú dính. Ứng dụng này cho phép bạn tạo số lượng ghi chú không giới hạn với tối đa 20.000 ký tự cho mỗi ghi chú, do đó bạn không phải lo lắng về việc hết không gian để hoàn thành ý tưởng của mình. " } } ] }

Farris Bueller từng nói…

"Cuộc sống trôi qua rất nhanh. Nếu bạn không dừng lại và nhìn quanh đôi khi, bạn có thể bỏ lỡ nó."

Mặc dù đây chỉ là một cái cớ để nhắc đến một trong những bộ phim hay nhất mọi thời đại, nhưng nó cũng là một lời nhắc nhở hữu ích về lý do tại sao các ứng dụng ghi chú như Google Keep lại là chìa khóa để hoàn thành danh sách công việc hàng ngày của chúng ta.

Từ đăng ký đến thời hạn và mua sắm, luôn có khả năng bạn sẽ quên hai trong số năm việc trong danh sách công việc nếu không ghi lại.

Google Keep đã tìm thấy vị trí của mình như một giải pháp để ghi, chia sẻ và sắp xếp ghi chú từ bất kỳ thiết bị nào. Tuy nhiên, mặc dù các tính năng ghi chú của Google Keep vượt trội so với các ghi chú dán và sổ ghi chép lộn xộn của trước đây, vẫn có rất nhiều phần mềm thay thế với các công cụ trực quan tương tự, nếu không muốn nói là hơn, để giúp bạn luôn đi đúng hướng.

Chúng tôi đã tạo danh sách 10 ứng dụng thay thế Google Keep yêu thích của mình để giúp bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất khi tìm kiếm công cụ ghi chú mới yêu thích. Hãy đọc tiếp để tìm hiểu chi tiết về ưu và nhược điểm của Google Keep, các đối thủ cạnh tranh hàng đầu, chi tiết giá cả, đánh giá và nhiều hơn nữa.

Google Keep là gì?

Thông qua Google Keep

Google Keep là ứng dụng ghi chú và nhắc nhở dựa trên đám mây để ghi lại ý tưởng trên nhiều thiết bị giống như cách bạn sử dụng giấy ghi chú dính. Ứng dụng này cho phép bạn tạo số lượng ghi chú không giới hạn với tối đa 20.000 ký tự cho mỗi ghi chú, vì vậy bạn không phải lo lắng về việc hết không gian để hoàn thành ý tưởng của mình. 🚂

Đáng chú ý là Google Keep cũng có khả năng sắp xếp các mục của bạn bằng nhãn, màu sắc và định dạng. Dưới đây là một số tính năng yêu thích khác của Google Keep:

Ghi chú bằng giọng nói

Nhắc nhở

Danh sách việc cần làm

Danh sách công việc

Để bắt đầu sử dụng ứng dụng, tất cả những gì bạn cần là một tài khoản Google.

Đối với nhiều người dùng, điều này có nghĩa là bạn đã sẵn sàng. Nhưng đối với người dùng Microsoft Office hoặc những người không sử dụng G Suite, đây chính là lý do để tìm kiếm các lựa chọn thay thế Google Keep.

10 ứng dụng thay thế Google Keep hàng đầu

Dưới đây là 10 ứng dụng thay thế Google Keep hàng đầu để nâng cấp ghi chú, danh sách công việc và trách nhiệm của bạn lên một tầm cao mới.

1. ClickUp – Công cụ ghi chú tốt nhất được hỗ trợ bởi AI

Dùng thử ClickUp Docs ClickUp Docs để ghi chép và chia sẻ thông tin quan trọng với nhóm

ClickUp là một nền tảng năng suất tất cả trong một cho các nhóm và người dùng để quản lý mọi thứ, từ các dự án phức tạp đến các mục hành động hàng ngày trong một trung tâm công việc duy nhất, tập trung. ClickUp cung cấp hàng tấn tính năng trực quan để tùy chỉnh lịch trình và quy trình công việc của bạn một cách hiệu quả nhất có thể, bao gồm trình chỉnh sửa tài liệu động, công cụ Notepad, tiện ích mở rộng Chrome và ứng dụng di động để ghi lại tất cả những ý tưởng hay nhất của bạn.

Ngoài ra, tất cả các tính năng ghi chú của ứng dụng này hoàn toàn miễn phí và dễ sử dụng!

Dưới đây là cách tận dụng tối đa các ghi chú của bạn bằng hai công cụ tiện lợi và linh hoạt nhất của ClickUp:

Tài liệu ClickUp

ClickUp Docs là tài nguyên tuyệt vời để tạo tài liệu chi tiết, wiki có cấu trúc và danh sách kiểm tra hợp tác. Với các chức năng như tự động lưu, lịch sử phiên bản, chỉnh sửa thời gian thực và tùy chọn chia sẻ mà chúng ta đã biết và yêu thích, ClickUp Docs còn tiến thêm một bước nữa.

Dễ dàng nhúng thông tin từ các ứng dụng khác, tạo ghi chú theo phân cấp trực quan với các trang lồng nhau, định dạng văn bản bằng Lệnh Slash của ClickUp và hơn thế nữa để nâng cao năng suất ghi chú của bạn lên một tầm cao mới.

Trong bất kỳ tài liệu ClickUp nào, bạn có thể tập trung vào các chủ đề chính bằng Chế độ tập trung hoặc đưa các thành viên trong nhóm tham gia cuộc hội thoại bằng các bình luận theo chủ đề mà bạn có thể ủy quyền cho người khác bằng cách đánh dấu bất kỳ dòng văn bản nào.

ClickUp Brain, trợ lý viết AI của ClickUp, có thể được sử dụng trong Docs & Notepad để nâng cao trải nghiệm ghi chú của bạn và hợp nhất tất cả ghi chú, tài liệu, nhóm và công việc của bạn — tất cả ở một nơi.

Dùng thử ClickUp Brain Tóm tắt ghi chú cuộc họp, tìm kiếm thông tin cụ thể và tự động hóa các công việc thủ công với ClickUp Brain

ClickUp Notepad

Ghi chú nhanh, định dạng với các tính năng chỉnh sửa phong phú và chuyển đổi các mục nhập thành các công việc có thể theo dõi mà bạn có thể truy cập từ mọi nơi

Sử dụng Notepad trong ClickUp để ghi lại những điều quan trọng, những ý tưởng nảy ra trong đầu khi bạn đang ngồi tại bàn làm việc, duyệt web hoặc đang di chuyển.

Giống như ClickUp Docs, bạn sẽ có quyền truy cập vào các tính năng định dạng với chỉnh sửa văn bản phong phú và Lệnh Slash trong Notepad để tạo kiểu, bối cảnh và chi tiết khi truyền đạt ý tưởng của mình một cách rõ ràng. Ngoài ra, ClickUp Notepad không có giới hạn tải lên! Điều này có nghĩa là bạn có thể thêm bao nhiêu ý tưởng tùy thích mà không bao giờ hết không gian.

Ưu điểm của ClickUp

Tải xuống mẫu này Ghi lại các mục hành động và theo dõi tiến độ dễ dàng với Mẫu ghi chú cuộc họp của ClickUp

Nhược điểm của ClickUp

Không phải tất cả các chế độ xem quy trình làm việc đều có sẵn trong ứng dụng di động

Rất nhiều tính năng có thể tùy chỉnh có thể gây khó khăn cho người dùng mới

Giá ClickUp

Đánh giá của khách hàng về ClickUp

G2: 4. 7/5 (4.800+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (3.130+ đánh giá)

2. Todoist – Tốt cho quản lý công việc

Via Todoist

Nếu bạn đang tìm kiếm một ứng dụng quản lý công việc và ghi chú tối giản, thì Todoist có thể là lựa chọn mới cho bạn. Đặt ưu tiên, thêm ngày đáo hạn, tạo nhãn hoặc tạo bộ lọc và thẻ để sắp xếp các mục hành động, chương trình làm việc và dự án hàng ngày của bạn.

Todoist cho phép bạn tùy chỉnh các phần khác nhau và thêm bao nhiêu công việc tùy thích. Để giữ cho danh sách kiểm tra của bạn gọn gàng và có tổ chức, bạn có thể lưu trữ, di chuyển hoặc xóa bất kỳ dự án nào sau khi đã đánh dấu là hoàn thành.

Tính năng của Todoist

Bảng kiểu Kanban để quản lý công việc

Nhắc nhở dựa trên thời hạn và địa điểm

Theo dõi tiến độ công việc và dự án

Ngày đáo hạn công việc định kỳ

Công việc có thể phân công để hợp tác trong nhóm

Ưu điểm của Todoist

Đồng bộ hóa đáng tin cậy trên các thiết bị

Giao diện trực quan và dễ sử dụng

Tích hợp rộng rãi với các bên thứ ba

Định dạng văn bản nhanh và các tùy chọn kiểu dáng

Nhược điểm của Todoist

Phiên bản miễn phí giới hạn thiếu các tính năng quan trọng như sao lưu tự động và nhắc nhở

Không có công cụ theo dõi thời gian hoặc bộ đếm thời gian tích hợp

Chế độ xem và trạng thái công việc giới hạn để thích ứng với mọi phong cách làm việc

Giá của Todoist

Miễn phí : 0 USD/người dùng/tháng

Pro : 5 USD/người dùng/tháng (4 USD/người dùng/tháng nếu thanh toán hàng năm)

Kinh doanh: 8 USD/người dùng/tháng (6 USD/người dùng/tháng, thanh toán hàng năm)

Đánh giá của khách hàng về Todoist:

G2: 4. 4/5 (730+ đánh giá)

Capterra: 4. 6/5 (1.690+ đánh giá)

3. Microsoft OneNote – Tốt cho người dùng Microsoft

Microsoft OneNote là một ứng dụng ghi chú trực tuyến miễn phí với tài khoản Microsoft hoặc gói trả phí Microsoft 365. Thành thật mà nói, OneNote là loại phần mềm mà tôi mơ ước có được khi ghi chép tất cả các ghi chú về Lịch sử Thế giới AP ở trường trung học. Cảm giác tay bị chuột rút. 😮‍💨

Tuy nhiên, khi nói đến sự hợp tác có ý nghĩa với nhóm và các công cụ tổ chức tài liệu mạnh mẽ như liên kết hai chiều, OneNote không phải lúc nào cũng đáp ứng được.

So sánh OneNote và Google Keep!

Các tính năng của Microsoft OneNote

Tính năng ghi chú viết tay, phác thảo hoặc ghi âm

Chủ đề có thể tùy chỉnh trong ứng dụng máy tính

Mã hóa ghi chú

Ghi chú dán trực tuyến

Gửi email đến OneNote

Trợ lý toán học tích hợp & mẫu OneNote

Ưu điểm của Microsoft OneNote

Chia sẻ ghi chú của bạn qua email hoặc URL

Tính năng tải lên phương tiện và công cụ cắt nội dung web để lưu trữ thông tin nhanh chóng

Chia ghi chú thành các phần và gắn thẻ để sử dụng sau

Nhược điểm của Microsoft OneNote

Không khả dụng trên Linux

Giao diện người dùng của ứng dụng di động không trực quan như ứng dụng web

Tính năng sắp xếp và tổ chức giới hạn

Không phải công cụ quản lý công việc — chỉ là ghi chú

Giá cả của Microsoft OneNote

Microsoft OneNote miễn phí tải xuống cho các tính năng cơ bản và có sẵn cho người dùng có đăng ký Microsoft 365:

Cơ bản : Miễn phí

Microsoft 365 Family : $99.99 mỗi năm cho 1 đến 6 người

Microsoft 365 Personal: $69.99 mỗi năm cho sử dụng cá nhân

Đánh giá của khách hàng về Microsoft OneNote

G2: 4.5/5 (1.780+ đánh giá)

Capterra: 4. 6/5 (1.190+ đánh giá)

So sánh OneNote với Notability & khám phá các lựa chọn thay thế cho Notability!

4. Notion – Tốt cho việc cộng tác trên tài liệu

Ghi chú trong Notion

Notion cho phép bạn phân công công việc, quản lý dự án và sắp xếp công việc theo nhiều cách khác nhau. Là một phần mềm dựa trên tài liệu, Notion là một lựa chọn thay thế Google Keep mạnh mẽ nhờ các tính năng ghi chú mạnh mẽ để tạo danh sách công việc, thêm văn bản thuần túy, video, âm thanh, mã — bất cứ thứ gì bạn muốn!

Notion cũng là một lựa chọn thay thế hàng đầu cho Tài liệu Google!

Tính năng của Notion

Nhiều tùy chọn chế độ xem bao gồm Kanban, danh sách, bảng và lịch

Một số tùy chọn mẫu

Thư mục để phân loại ghi chú của bạn

Định dạng văn bản phong phú cho ghi chú chi tiết

Trợ lý viết AI để ghi chú

Ưu điểm của Notion

Giao diện người dùng tùy chỉnh và gọn gàng

Tương thích với các thiết bị Android và iOS

Hỗ trợ chế độ ngoại tuyến

Hỗ trợ chỉnh sửa cộng tác

Nhược điểm của Notion

Tính năng quản lý công việc giới hạn để thực hiện danh sách việc cần làm của bạn

Không có tính năng chú thích PDF

Thiếu các tính năng năng suất quan trọng như biểu đồ Gantt, mục tiêu và theo dõi thời gian

Đường cong học tập dốc

Giá cả của Notion

Cá nhân : Miễn phí

Personal Pro : 5 USD/người dùng/tháng (4 USD/người dùng/tháng, thanh toán hàng năm)

Nhóm : 10 USD/người dùng/tháng (8 USD/người dùng/tháng, thanh toán hàng năm)

Enterprise: Liên hệ bộ phận bán hàng để biết thông tin giá cả

Đánh giá của khách hàng về Notion

G2: 4. 6/5 (890+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (790+ đánh giá)

Tham khảo các lựa chọn thay thế cho Notion!

5. Evernote – Tốt cho việc ghi chú đơn giản

Qua Evernote

Evernote là một trong những ứng dụng ghi chú kỹ thuật số đầu tiên và là ứng dụng thay thế Google Keep phổ biến. Tính năng quét và lưu của ứng dụng đảm bảo bạn có tất cả thông tin của mình, ngay cả từ sổ ghi chép và bản in, được lưu trong phần mềm của ứng dụng để không bị mất mát.

Các tính năng của Evernote

Chú thích PDF, ghi nhớ bằng giọng nói, mẫu Evernote và tùy chọn định dạng để ghi chú

Đồng bộ lịch để cập nhật lịch trình của bạn tự động

Web Clipper và công cụ quét và lưu để đưa thông tin bên ngoài vào ứng dụng

Ưu điểm của Evernote

Văn bản có thể tìm kiếm trong các định dạng tệp

Tích hợp rộng rãi với các ứng dụng bên thứ ba

Công cụ tuyệt vời cho học sinh

Nhược điểm của Evernote

Phiên bản miễn phí giới hạn và kế hoạch trả phí đắt đỏ

Không có sự hợp tác thời gian thực với các thành viên khác trong nhóm

Thiếu các tính năng năng suất như nhắc nhở và ngày đáo hạn

Các bản cập nhật được lưu trữ vĩnh viễn và gây cản trở hiệu quả

Giá cả của Evernote

Miễn phí

Cá nhân : $7.99 mỗi tháng

Chuyên nghiệp : $9.99 mỗi tháng

Evernote Teams: 14 USD/người dùng/tháng

Đánh giá của khách hàng về Evernote

G2: 4. 4/5 (1.960+ đánh giá)

Capterra: 4. 4/5 (7.600+ đánh giá)

So sánh Google Keep và Evernote!

6. Trello – Tốt nhất cho quản lý bảng kanban

Via Trello

Trello là phần mềm quản lý dự án sử dụng bảng Kanban để sắp xếp công việc, thời hạn và danh sách việc cần làm. Mặc dù chủ yếu là giải pháp giúp các nhóm và quản lý hiển thị công việc của nhau, Trello cũng là một lựa chọn thay thế tuyệt vời cho Google Keep nhờ các công cụ quản lý công việc hàng ngày.

Các tính năng của Trello

Bảng Kanban có thể tùy chỉnh và các mẫu có sẵn

Hình ảnh bìa, mô tả, tệp đính kèm và công việc con trong thẻ Trello (công việc)

Hỗ trợ phân công vai trò và dòng thời gian

Danh sách việc cần làm

Ưu điểm của Trello

Kế hoạch miễn phí giàu tính năng cho sử dụng cá nhân

Dòng thời gian và lịch dự án để dễ dàng theo dõi

Giao diện kéo và thả trực quan

Hợp tác thời gian thực

Nhược điểm của Trello

Thiếu một số tính năng ghi chú quan trọng

Khó sử dụng khi quản lý nhiều dự án cùng một lúc

Hầu hết các tính năng nâng cao của ứng dụng này đều yêu cầu tiện ích bổ sung trả phí

Giá của Trello

Miễn phí

Tiêu chuẩn : 6 USD/người dùng/tháng (5 USD/người dùng/tháng, thanh toán hàng năm)

Premium : 12,50 USD/người dùng/tháng (10 USD/người dùng/tháng, thanh toán hàng năm)

Enterprise: 17,50 USD/người dùng/tháng, thanh toán hàng năm

Đánh giá của khách hàng về Trello

G2: 4. 4/5 (12.860+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (21.550+ đánh giá)

Hãy xem các lựa chọn thay thế Trello này!

7. Workflowy – Tốt cho việc phân tích công việc

Thông qua Workflowy

Workflowy là một ứng dụng ghi chú để ghi lại, sắp xếp, phân tích và chia sẻ các công việc cơ bản.

Ứng dụng thay thế Google Keep này sắp xếp các ghi chú của bạn theo mô hình phân cấp với số lượng mục lồng nhau vô hạn cho mỗi chủ đề. Giống như các chủ đề bình luận trên Reddit, bạn có thể mở rộng và thu gọn các dàn ý trong Workflowy để tập trung vào ý tưởng lớn hoặc các chi tiết nhỏ hơn. Điều khiến ứng dụng này khác biệt so với các ứng dụng ghi chú tiêu chuẩn khác là tính năng bảng Kanban để tập trung vào các chủ đề hoặc tiến độ công việc cụ thể.

Các tính năng của Workflowy

Bản sao trực tiếp của bất kỳ danh sách công việc nào cho các mục lặp lại

Tìm kiếm toàn cầu và thẻ để nhanh chóng sắp xếp và lọc các mục

Bảng Kanban hoặc chế độ xem danh sách

Liên kết ngược và tham chiếu tự động

Ưu điểm của Workflowy

Giao diện tối giản và trực quan

Dễ dàng chia sẻ ghi chú mà không cần đăng nhập

Hoạt động ngoại tuyến hoặc với ứng dụng di động

Nhược điểm của Workflowy

Phiên bản miễn phí giới hạn số lượng các điểm được lồng nhau

Thiếu tính năng định dạng

Ghi chú không được mã hóa

Không có lịch hoặc nhắc nhở

Giá cả của Workflowy

Cơ bản : Miễn phí vĩnh viễn

Workflowy Pro: $4.99 mỗi tháng

Đánh giá của khách hàng về Workflowy

G2: 4. 4/5 (20+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (3 đánh giá)

8. Obsidian – Tốt cho việc sử dụng ngôn ngữ markdown

Ghi chú các tính năng định dạng trong Obsidian

Obsidian là một ứng dụng ghi chú sử dụng ngôn ngữ markdown để tạo ghi chú của bạn. Không giống như nhiều ứng dụng thay thế Google Keep trong danh sách này sử dụng dịch vụ dựa trên đám mây, ứng dụng này lưu trữ các tệp cục bộ trên thiết bị của bạn. Một tính năng thú vị khác của Obsidian là sử dụng cấu trúc đồ thị tri thức và liên kết hai chiều để giữ tất cả ghi chú của bạn kết nối với nhau như một mạng lưới khổng lồ.

Các tính năng của Obsidian

Trình chỉnh sửa văn bản Markdown

Tất cả ghi chú được lưu trữ trong Kho cá nhân của bạn

Cấu trúc đồ thị kiến thức và liên kết ngược để kết nối các ghi chú trở lại chủ đề trung tâm

Obsidian Publish giúp mọi người có thể truy cập ghi chú của bạn qua các trang web

Ưu điểm của Obsidian

Cấu hình tùy chỉnh theo sở thích của bạn

Hoạt động tốt khi ngoại tuyến vì không dựa trên đám mây

Chế độ xem biểu đồ kiến thức rất đẹp mắt và hữu ích cho những người học bằng hình ảnh

Hàng tấn plugin cho các chức năng bổ sung

Nhược điểm của Obsidian

Khó chia sẻ ghi chú và tính năng cộng tác tối thiểu

Cần có tiện ích bổ sung trả phí để sử dụng các tính năng cơ bản

Không có phiên bản ứng dụng dựa trên web

Giá cả của Obsidian

Cá nhân : Miễn phí

Catalyst : thanh toán một lần 25 đô la

Thương mại : 50 USD/người dùng/năm (có 14 ngày dùng thử miễn phí trước khi thanh toán)

Tiện ích bổ sung: Đồng bộ hóa (8 USD/tháng), Xuất bản (16 USD/tháng/trang web)

Đánh giá của khách hàng về Obsidian

G2: Không có

Capterra: 4. 6/5 (10+ đánh giá)

9. Coda – Tốt để tạo bảng

Coda kết hợp các công cụ chỉnh sửa văn bản và tính năng bảng dữ liệu vào một phần mềm để cộng tác trên các tài liệu với nhóm. Là một ứng dụng thay thế cho Google Keep, Coda rất tiện lợi cho các nhóm thường xuyên di chuyển vì bạn có thể truy cập tài liệu của mình từ hầu hết mọi nơi bằng ứng dụng di động và tích hợp Coda với hàng loạt công cụ công việc khác để mở rộng chức năng.

Các tính năng của Coda

Danh sách việc cần làm và quản lý ghi chú tiêu chuẩn

Theo dõi thời gian và chi phí

Tạo/lập, phân công và sắp xếp công việc theo mức độ ưu tiên

Bình luận trong ứng dụng

Ưu điểm của Coda

Hợp tác thời gian thực

Chế độ xem và mẫu có thể tùy chỉnh

Dễ sử dụng, giao diện kéo và thả

Một số tích hợp để bổ sung chức năng

Coda cons

Quản lý công việc thủ công

Không có bảng điều khiển hoặc công cụ báo cáo thời gian thực

Không có ứng dụng máy tính, chỉ có ứng dụng web

Không phù hợp với các công việc phức tạp hoặc quản lý dự án

Giá cả của Coda

Miễn phí

Pro : 10 USD/tháng cho mỗi Doc Maker, thanh toán hàng năm (12 USD/tháng, thanh toán hàng tháng)

Nhóm : 30 USD/tháng cho mỗi Doc Maker, thanh toán hàng năm (36 USD/tháng, thanh toán hàng tháng)

Enterprise: Liên hệ bộ phận bán hàng để biết thông tin giá cả

Đánh giá của khách hàng về Coda

G2: 4. 7/5 (337+ đánh giá)

Capterra: 4. 6/5 (77+ đánh giá)

10. Bear – Tốt cho người dùng Apple

Qua Bear

Bear là một ứng dụng ghi chú đơn giản, đồng bộ trên các thiết bị iOS của bạn để bạn có thể ghi lại ý tưởng bất cứ khi nào chúng xuất hiện. Với các tùy chọn định dạng nhanh, liên kết, hình ảnh, hàng tấn ngôn ngữ lập trình và hơn thế nữa, Bear là một ứng dụng thay thế Google Keep đáng tin cậy, giúp bạn ghi lại toàn bộ bối cảnh của mọi ý tưởng.

Các tính năng của Bear

Hashtag và thẻ để sắp xếp ghi chú của bạn

Ghi chú PDF, tài liệu và HTML

Đồng bộ ghi chú tự động với iCloud

Ưu điểm của Bear

Giao diện thân thiện với người dùng

Dễ dàng tải xuống và sử dụng

Thanh phím tắt, chủ đề và định dạng tùy chỉnh

Nhược điểm của Bear

Ứng dụng này chỉ được hỗ trợ trên các sản phẩm iOS

Không có giao diện web

Không hỗ trợ tích hợp với ứng dụng của bên thứ ba

Phiên bản miễn phí có giới hạn

Giá của Bear

Các tính năng cơ bản của Bear miễn phí cho người dùng iOS, đồng thời cung cấp gói Pro với các tính năng và chức năng bổ sung với giá 1,49 USD/tháng hoặc 14,99 USD/năm.

Đánh giá của khách hàng về Bear

G2: 4.5/5 (40+ đánh giá)

Capterra: 4. 3/5 (3 đánh giá)

Hãy xem các ứng dụng thay thế Bear App này!

Đã đến lúc tìm một ứng dụng thay thế Google Keep

Mặc dù có một số tính năng tiện lợi để thêm ghi chú bất cứ lúc nào, nhưng phần lớn sự phổ biến của Google Keep là do nó miễn phí và dễ sử dụng.

Điều này khiến Google Keep trở thành một ứng dụng tuyệt vời để ghi lại những ý tưởng thoáng qua, nhắc nhở đơn giản hoặc sử dụng không thường xuyên. Tuy nhiên, khi nói đến việc sắp xếp công việc trong ngày, tự chịu trách nhiệm hoặc các tùy chọn kiểu dáng phong phú, Google Keep không thể đáp ứng được. ✂️

Dưới đây là một số giới hạn bạn sẽ gặp phải khi sử dụng Google Keep:

Giới hạn ký tự thấp — 20.000 ký tự là nhiều đối với danh sách mua sắm, nhưng không nhiều đối với các mục nhập nhật ký

Không có ứng dụng máy tính. Truy cập Google Keep trên điện thoại, máy tính bảng hoặc trình duyệt chỉ

Tùy chọn định dạng và kiểu văn bản giới hạn

Không có công cụ tự động hóa để tăng tốc quá trình ghi chú của bạn

Cuối cùng, Google Keep là phiên bản cũ hơn và thú vị hơn của ứng dụng ghi chú iOS mà bạn đã có, và nếu bạn muốn quản lý các công việc trước mắt, bạn sẽ cần một công cụ khác để giúp bạn hoàn thành công việc.

Phần mềm thay thế Google Keep đáng chú ý nhất? ClickUp

Mặc dù Google Keep rất tiện lợi cho các nhắc nhở nhanh và danh sách công việc cần làm, nhưng nó cũng là công cụ mở ra cánh cửa cho các ứng dụng ghi chú mạnh mẽ và năng động hơn, như ClickUp!

Bất kỳ ứng dụng nào trong 10 ứng dụng thay thế Google Keep này đều có thể giúp bạn ghi chú nhanh, nhưng chỉ ClickUp mới có chức năng giúp bạn tăng hiệu quả ở mọi cấp độ. Cho dù bạn đang chia nhỏ các dự án phức tạp thành các công việc con hay chia sẻ danh sách kiểm tra cho chú cún con mới của mình với gia đình, ClickUp là giải pháp ghi chú cho mọi trường hợp sử dụng.

Chưa kể, tất cả các công cụ ghi chú trực quan của ClickUp đều hoàn toàn miễn phí. 💸

Truy cập Notepad, Tài liệu, Phần mở rộng AI Chrome và nhiệm vụ không giới hạn của ClickUp miễn phí với Gói Miễn phí vĩnh viễn của ClickUp. Hoặc bắt đầu khám phá các tính năng năng suất nâng cao hơn với các tùy chọn gói trả phí chỉ từ 7 đô la.

Đăng ký ClickUp để bắt đầu tận dụng tối đa mỗi ngày. ☀️