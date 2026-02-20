Super AI Agents ile ClickUp'ta AI Yönetim Kurulu Nasıl Oluşturulur?

Yalın hizmetler veya yazılım takımını yönetiyorsanız, bu durumu muhtemelen tanıyorsunuzdur. Sprint panonuz dolu, müşteri deneyleri yarıda kalmış ve her "hızlı soru" bir şekilde sizin masanıza geliyor. Sonra, en kötü anda yüksek riskli bir müşteri e-postaı gelen kutunuza düşüyor.

Benim için o an Yeni Yıl Günü geldi.

Yenileme olasılığı neredeyse kesin olan bir müşteri bize şöyle yazdı: "Bir süre ara vereceğiz. Fazla kullanım ücretini bize fatura edin. İşleri sonlandırmaya çalışalım."

Geçmişte, hafta sonunu boş bir imlece bakarak, her bir sonucunu düşünmeye çalışarak geçirirdim. Gelir etkisi, teslimat riski, takım kapasitesi ve ilişkiyi koruma. Bu sefer, durumu şu anda AI yönetim kurulu olarak adlandırdığımız şeye devrettim — çalışma alanımızda adlandırılmış yönetici ekip arkadaşları gibi davranan küçük bir ClickUp Süper Ajanlar listesi.

Çoğu takım zaten veri dolu araçlara sahiptir. Sahip olmadıkları şey ise, beklenmedik değişiklikleri sakin ve yapılandırılmış bir plana dönüştüren güvenilir bir AI yönetim katmanıdır.

Hakkımda: Hybrid Helix Consulting CEO'su ve ClickUp uzmanı

Ben Andrew, ClickUp Onaylı Danışman olarak, yalın yazılım takımları için yapay zeka destekli yönetim sistemleri tasarlıyorum. Şirketim Hybrid Helix Consulting, takımların halihazırda kullandıkları araçlarla daha iyi çalışabilmeleri için danışmanlık ve verimlilik koçluğu hizmetleri sağlıyor.

Bu yazıda, ClickUp içinde bir AI yönetim kurulu kurduğumuzu ve bunun tatil hafta sonumu veya müşteri ilişkilerimi tehlikeye atmadan gerçek bir müşteri dönüşümünü nasıl ele aldığını ayrıntılı olarak anlatıyoruz.

Yalın Takımların Neden AI Yönetim Kurulu'na İhtiyacı Var?

Kurucular ve tek başına liderler olarak, neredeyse her zaman her şeyin yönlendiricisi olursunuz. Her escalation, her karar, her "burada ne yapılacak?" sorusu kafanızdan geçer.

Bilgiyle dolu çok fazla araca sahipsiniz. Sprint panolarınız, yorumlarınız, belgeleriniz, biletleriniz ve çok sayıda e-posta var, ancak bunların hepsi hikayenin sadece parçalarını içeriyor. Ve hiçbiri bir sonraki adımda ne yapılacak olduğunuza karar vermenize yardımcı olmuyor. Bu, işin yayılmasıdır. Ve bu yüzden kendinizi bu kadar tükenmiş hissediyorsunuz.

Sorun, ortamı okuyabilen, durumu çerçeveleyebilen ve size ham gürültü yerine yapılandırılmış bir karar sunabilen birleşik bir sistemin olmamasıdır. Yapay zeka panomuz bu boşluğu doldurmak için tasarlanmıştır.

👀 Biliyor muydunuz? CEO'ların %61'i halihazırda AI ajanlarını aktif olarak kullanıyor. Ayrıca bunları büyük ölçekte uygulamayı planlıyorlar.

Neden ClickUp içinde AI Pano oluşturduk?

Çünkü bir AI pano, görebildiği bağlam kadar iyidir.

Çoğu AI aracı, işinizin dışında kalır. Bir belgeyi özetler, bir e-postayı yeniden yazar veya bir soruyu tek başına yanıtlar. Ancak kararların görevler, zaman çizelgeleri, konuşmalar ve teslimat çalışmaları arasında nasıl bağlantı olduğunu göremezler. İşte Work Sprawl tam da bu şekilde devam eder. Bağlam parçalı kalır ve liderler hala hikayeyi kendileri bir araya getirmek zorunda kalır.

ClickUp farklı çalışır. Görevlerin, belgelerin, sohbetlerin, sprint planlarının ve kararların bir arada bulunduğu dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanıdır. Bu birleşme önemlidir, çünkü AI'ya tek bir nesne değil, bütün resmi görme imkanı verir.

ClickUp ile yakınsama

ClickUp içinde AI yönetim kurulumuzu oluşturduğumuzda, zaten birbirine bağlı olan işlerin üzerine bir yönetim katmanı ekledik. Super Agents, aktif konuşmaları okuyabilir, neler olup bittiğini anlayabilir, geçmiş kararları referans alabilir ve aynı sisteme geri yazabilir. Bu, araçlar arasında geçiş yapmadan görevler oluşturmalarına, sprintler şekillendirmelerine ve dersler çıkarmalarına olanak tanır.

Diğer bir deyişle, ClickUp yapay zekaya bağlam içinde düşünmesi için bir alan sağlar . Ve yapay zeka tüm sistemi görebildiğinde, bir sohbet robotu gibi davranmayı bırakıp yönetim kurulu gibi davranmaya başlayabilir.

Verimliliğin geleceği, tüm iş bağlamını ve katılımı yapay zekanın ortamda çalıştığı tek bir yerde birleştirmektir. Ortam yapay zekası, bağlam ve katılımdan yararlanarak ihtiyaçları öngörmek, içgörüler sağlamak ve açık bir talepte bulunmaya gerek kalmadan değer sunmak suretiyle kullanıcıların yaşamlarına sorunsuz bir şekilde entegre olur. İşte işin geleceği budur.

ClickUp'ta bir AI yönetim kurulu aslında neye benzer?

AI panom tek bir asistan veya akıllı bir komut isteminden ibaret değildir. Her biri net bir görevi olan küçük bir Süper Ajanlar kadrosudur ve ClickUp içinde, insan takımımızın kullandığı aynı bağlama erişerek çalışır.

Bu kurulumun merkezinde, her müşteri için triyaj bağlam haritası olarak adlandırdığımız şey yer alır.

Triage bağlam haritası her şeyi nasıl birbirine bağlı tutar?

Haritanın üst kısmında, aktif iş bağlamı bir araya getirilir:

Son e-postalar ve müşteri mesajları

Toplantı notları ve sohbet konuları

Uçuş sırasında yapılan görevlere ilişkin yorumlar

En altta daha istikrarlı bir bilgi tabanı yer alır:

Şimdiye kadar oluşturulanların belgelenmesi

GitHub sorunları ve Çekme Talebi

Geçmiş sprint planları ve yol haritaları

Takımın öğrendiklerinin "zeka arşivi"

Ortada, bu bağlamı nasıl kullanacağını bilen Süper Ajan Direktörleri listesi yer alır.

AI yönetim kurulunda kimler yer alır?

Yapay zeka yönetim panomuz şu anda şunları içermektedir:

Büyüme Direktörü : Gelir anlarını, yenilemeleri ve önemli anlaşma kararlarını yönetir.

Operasyon ve Üretim Destek Direktörü : ClickUp Spaces genelinde iş yüklerini, kapasiteyi ve üretim risklerini izler.

Müşteri Proje Yönetimi Süper Ajanı : Müşterinin proje bağlamında yer alır ve her kontrol listesi öğesini, sprint'i ve devam eden öğeyi görür.

Müşteri Sprint Planlayıcı : Değişiklikler sırasında müşterinin ClickUp motorunu stabilize etmek için sprintleri yeniden şekillendirir.

İstihbarat Direktörü : Ham bağlamı basit, insan tarafından okunabilir özetlere dönüştürür.

Müşteri Dersleri Direktörü: Takımın öğrendiklerini kaydeder, böylece gelecekteki anlaşmalar daha akıllı hale gelir.

Her yönetici belirli bir görev alanına, tanımlanmış girdilere ve net çıktılara sahiptir; böylece ClickUp içinde birbiriyle ilgisiz otomasyonlar yığını değil, küçük bir yönetici takımı gibi davranırlar.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %12'si AI ajanlarının kurulmasının veya araçlarına bağlantı kurmanın zor olduğunu, %13'ü ise ajanlarla basit işleri yapmak için çok fazla adım olduğunu söylüyor. Veriler manuel olarak aktarılmalı, izinler yeniden tanımlanmalı ve her ş akışı, zamanla bozulabilecek veya sapabilecek bir entegrasyonlar zincirine bağlıdır. İyi haber mi? ClickUp'ın Super Agents'ını görevlerinize, belgelerinize, sohbetlerinize veya toplantılarınıza "bağlamanız" gerekmez. Diğer insan iş arkadaşlarınızla aynı nesneleri, izinleri ve ş akışlarını kullanarak Çalışma Alanınıza yerel olarak gömülüdürler. Entegrasyonlar, erişim kontrolleri ve bağlam ön tanımlı olarak Çalışma Alanından devralındığından, temsilciler özel bağlantılar kurmaya gerek kalmadan araçlar arasında anında hareket edebilir. Temsilcileri sıfırdan yapılandırmayı unutun!

AI Yönetim Kurulu, Yüksek Riskli Müşteri Pivotunu Nasıl Yönetir?

Yeni Yıl Günü e-postasına geri dönelim.

Saat 16:59. "Kesin" bir yenileme gibi görünen bir müşteri, hizmetleri askıya aldıklarını ve işleri sonlandırmak istediklerini belirten bir mesaj yazıyor. Tetikleyici basit: bir müşteri, sizin kapatmayı beklediğiniz bir anlaşmayı reddediyor, ancak durum karmaşık.

Üç birbiriyle çelişen hedefi vardı:

İlişkiyi koruyun ve müşterinin iş bağlamına saygı gösterin

Tek bir e-postaya dayanarak aceleci ve duygusal kararlar vermekten kaçının.

Tatil hafta sonu boyunca ailemle geçireceğim zamanı korumak

Böylece, doğrudan gelen kutuma bakmak yerine, gelişen durumu ilk olarak yapay zeka yönetim kurulunun incelemesine bırakıyorum.

🔑 Anahtar nokta: Önemli bir e-posta geldiğinde, yönetim kurulu harekete geçer ve ben boş bir imlece bakmak zorunda kalmadan önce bunu yapılandırılmış bir karar olarak çerçeveler.

Aşama 1: Büyüme Direktörü, korkutucu bir e-postayı yapılandırılmış bir karar olarak yeniden çerçevelendirir.

İlk yanıt veren ajan Büyüme Direktörü'dür.

Bu ajan şunları bir araya getirdi:

Gelen e-posta

Son notlar ve kontrol kayıtları

İmzalanan sözleşme ve faturalar

Müşteri ile ilgili tüm açık fırsatlar veya denemeler

Oyunu değiştiren ne oldu? Büyüme Direktörü, mesajı bir destek bileti olarak değil, sadakat kararı anı olarak değerlendirdi.

Perde arkasında, bu:

Pivot için özel bir anlaşma görevı oluşturuldu, böylece bu görev genel destek altında kaybolmayacak. İşi doğru şekilde etiketledim, böylece kararlar listemde göründü. Düşünceli bir şekilde yanıt vermek için üç aşamalı bir plan hazırlayın: Gerçekten ne sunacağınıza karar verin. Net ve profesyonel bir pivot e-posta gönderin. Müşteri evet derse, pivot'u temiz bir şekilde teslim edin. Neyi sunacağınıza karar verin Net ve profesyonel bir pivot e-posta gönderin Müşteri evet derse, pivotu temiz bir şekilde teslim edin.

Neyi sunacağınıza karar verin

Net ve profesyonel bir pivot e-posta gönderin

Müşteri evet derse, pivotu temiz bir şekilde teslim edin.

Aynı zamanda, İstihbarat Direktörü de katılarak, tüm müşteri geçmişini okuyup gerçekte neler olup bittiğini açıkladı:

Müşteri, ClickUp'ın "motoru" ve oluşturulan çevik yönetim sistemini çok beğendi.

Yeni yıl için nakit koruma moduna geçiyorlardı.

Sorun, sistemin kendisi değil, retainer idi.

Bu yeniden çerçeveleme her şeyi değiştirdi. Pano, duraklamayla mücadele etmek yerine, DIY geçişi ve öz yönetim yoluyla profesyonel bir çıkış önerdi. Bu, müşterinin sevdiği motoru ve uygulamaları korumasına yardımcı olurken, devam eden hizmet maliyetlerini de azaltacaktı.

🔑 Anahtar nokta: Büyüme ve Zeka Direktörleri, içgüdüsel bir e-postayı dakikalar içinde sakin, üç aşamalı bir pivot planına dönüştürür.

2. Aşama: Operasyonlar, proje yönetimi ve sprintlerle teslimatı bozulmadan önce koruma

Üst düzey plan şekillendirildikten sonra, yönetim kurulunun geri kalanı devreye girerek devam eden işleri korumaya başladı.

Operasyon ve Üretim Destek Direktörü, ClickUp Spaces 'teki tüm aktif iş yüklerini inceleyerek şu soruyu sordu:

Bu müşteriyi kapatırsak ne bozulur?

Kapasiteyi nerede korumamız veya diğer sprintleri nerede ayarlamamız gerekiyor?

Müşteri taşınma teklifini kabul ederse, bu bizim verimliliğimiz ve kapasitemiz üzerinde nasıl bir etki yaratır?

Bu, dalga etkisi yarattı, böylece takım bu projeyi "kurtarmaya" çalışırken yanlışlıkla diğer projeleri aşırı yüklemeyecekti.

Müşteri Proje Yönetimi Süper Aracısı, müşterinin kendi proje bağlamında yer alır. Şunları anlar:

Uçuş halindeki her kontrol listesi, sprint ve hizmet öğesi

GitHub sorunları ve çekme taleplerine geçen bağımlılıklar

Hangi deneyler aktif, hangileri beklemede?

Buradan yola çıkarak, müşterinin neyin tamamlanacağını, neyin askıya alınacağını ve ClickUp motorunun hangi durumda kalacağını her zaman bilmesi için net ve tamamlanabilir bir devir planı taslağı oluşturmaya başladı.

Son olarak, Müşteri Sprint Planner bir sonraki sprint'i stabilize edici bir sprint olarak yeniden şekillendirdi:

Sistemin güvenilirliğini koruyan kritik işleri tamamlayın.

Daha düşük değerli deneyleri bir kenara bırakın, böylece yol haritası tutarlı kalır.

Ajans olmadan müşterinin önümüzdeki birkaç hafta boyunca takip edebileceği kısa vadeli bir gelişim yolu hazırlayın.

🔑 Önemli nokta: Pano ve birikmiş işler arasında boğuşmak yerine, AI yönetim kurulum bana neyi bitirmem, neyi askıya almam ve sistemi mükemmel durumda bırakmak için ne yapmam gerektiğini AI'nın derlediği net bir görünüm sundu.

Aşama 3: Profesyonel bir çıkış ve DIY geçiş yolu tasarlayın

Pano, kararı ve bunun etkisini anladıktan sonra, uygulamaya geçti.

Sprint planlaması ajanları birlikte şunları üretti:

Kısa vadeli bir geliştirme yolu : Hangi işleri şimdi tamamlamalı, hangi deneyleri askıya almalı ve önümüzdeki birkaç gün içinde nelere dikkat etmelisiniz?

Bir öz yönetim kılavuzu : Müşteriye haftalık sprint planlamasını ve incelemelerini kendi başına nasıl yürüteceğini anlatan basit bir kılavuz.

Çıkış sonrası kılavuzu: Devraldıkları sistemin ve bu sistemin nasıl çalıştırılacağının açık bir açıklaması.

Bu durumda, müşteri bir yazılım firmasıydı. Bu, ClickUp motoru ile ilgili geliştirici deneyiminin kalitesinin onlar için çok önemli olduğu anlamına geliyordu.

Pano'nun hedefi sadece "temiz bir şekilde ayrılmak" değildi. Hedef şuydu:

Son iki hafta boyunca oluşturulan çevik uygulamaları koruyun.

Yol haritasının kaosa dönüşmeden tutarlı kalmasını sağlayın.

Müşteriyi, iş birliğinin başladığı andan daha iyi bir durumda bırakın.

🔑 Önemli nokta: Müşteri sözleşmeyi sürdürmüş olsun ya da olmasın, AI yönetim kurulu sistemin, yol haritasının ve ilişkinin bozulmamasını sağladı.

Dersleri Yakalayın, Böylece AI Panoımız Her Seferinde Daha Akıllı Hale Gelsin

Sistemin son parçası, favori parçalarımdan biri: Müşteri Dersleri Direktörü.

Bu yönetici, "kesin sonuç" denemesinde gerçekte neler olduğunu inceledi:

Yenilemenin risk altında olabileceğini gösteren ilk işaretler nelerdi?

Pivot e-postasının ve DIY teklifinin hangi kısımları iyi karşılandı?

Müşteri veya iç takım için sürtüşme nerede ortaya çıktı?

İstihbarat Direktörü ile birlikte iş yaparak, bu içgörüleri ClickUp içinde yeniden kullanılabilir bir model haline getirdi:

Gelecekteki denemeler ve yenilemeler için belgelenmiş erken uyarı sinyalleri

Benzer pivot e-postalar için referans alınabilecek bir taslak

Diğer yöneticilerin bir dahaki sefere başvurabilecekleri kontrol listeleri ve koruyucu önlemler

Bir sonraki deneme veya anlaşma "kesin gibi göründüğünde", yönetim kurulu sessizce elini kaldırıp şöyle diyebilir:

"Hey, bu diğer müşterinin deneyimine çok benziyor. Yenilemeyi varsaymadan önce bir DIY yolu belirlemeliyiz belki de." 🔑 Anahtar nokta: Her tereddüt, pano için bir eğitim fırsatıdır, böylece AI yönetim katmanınız her etkileşimde daha keskin hale gelir. 📮 ClickUp Insight: AI olgunluk anketimiz, insanların %33'ünün yeni araçlara direnç gösterdiğini ve sadece %19'unun AI'yı hızlı bir şekilde benimsediğini ve ölçeklendirdiğini ortaya koydu. Her yeni özellik başka bir uygulama, başka bir oturum açma veya öğrenilmesi gereken başka bir ş Akışı şeklinde geldiğinde, takımlar neredeyse anında araç yorgunluğuna maruz kalır. ClickUp Brain, takımların halihazırda planlama, izleme ve iletişim yaptıkları birleşik, bütünleşik bir çalışma alanında doğrudan yer alarak bu boşluğu doldurur. Birden fazla AI modeli, görüntü oluşturma, kodlama destekleri, derin web arama, anlık özetler ve gelişmiş muhakemeyi, işin zaten yapıldığı yere getirir.

"Hey, bu diğer müşterinin deneyimine çok benziyor. Yenilemeyi varsaymadan önce bir DIY yolu belirlemeliyiz belki de."

🔑 Anahtar nokta: Her tereddüt, pano için bir eğitim fırsatıdır, böylece AI yönetim katmanınız her katılımda daha keskin hale gelir.

📮 ClickUp Insight: AI olgunluk anketimiz, insanların %33'ünün yeni araçlara direnç gösterdiğini ve sadece %19'unun AI'yı hızlı bir şekilde benimsediğini ve ölçeklendirdiğini ortaya koydu. Her yeni özellik başka bir uygulama, başka bir oturum açma veya öğrenilmesi gereken başka bir ş Akışı şeklinde geldiğinde, takımlar neredeyse anında araç yorgunluğuna maruz kalır. ClickUp Brain, takımların halihazırda planlama, izleme ve iletişim yaptıkları birleşik, bütünleşik bir Çalışma Alanı'nda doğrudan yer alarak bu boşluğu doldurur. Birden fazla AI modeli, görüntü oluşturma, kodlama desteği, derin web arama, anlık özetler ve gelişmiş akıl yürütme özelliklerini, işin zaten yapıldığı yere getirir.

ClickUp'ta Kendi AI Yönetim Kurulunuzu Nasıl Oluşturabilirsiniz?

Bunu yapmak için büyük bir takıma ihtiyacınız yok. Yaklaşımımız, tüm gün ClickUp içinde çalışan yalın takımlar için özel olarak tasarlanmıştır.

Küçük adımlarla başlayıp yine de gerçek bir etki elde etmenin yolu şöyledir:

Önemli bir karar anı seçin. Bizim için bu, yenileme ve deneme "dalgalanmaları"ydı. Sizin için ise kapsam genişlemesi, yüksek riskli olaylar veya önemli ürün yatırımları olabilir.

İlk direktörünüzü tasarlayın. Örneğin, bir Büyüme Direktörü ile başlayın: Ona net bir görev alanı verin (ör. yenileme ve genişleme kararları) Girdilerini tanımlayın (e-postalar, anahtar ClickUp listeleri, faturalar, toplantı notları) Çıktılarını belirtin (karar özetleri, taslak e-postalar, anlaşma görevleri, oyun kitabı güncellemeleri)

Ona net bir yol gösterin (örneğin, yenileme ve genişleme kararları).

Girdilerini tanımlayın (e-postalar, önemli ClickUp listeleri, faturalar, toplantı notları)

Çıktılarını belirtin (karar özetleri, taslak e-postalar, anlaşma görevleri, oyun kitabı güncellemeleri)

Ona net bir yol gösterin (örneğin, yenileme ve genişleme kararları).

Girdilerini tanımlayın (e-postalar, önemli ClickUp listeleri, faturalar, toplantı notları)

Çıktılarını belirtin (karar özetleri, taslak e-postalar, anlaşma görevleri, oyun kitabı güncellemeleri)

Süper Ajanlarınıza daha akıllı eylemler gerçekleştirmeleri için net talimatlar verin.

Mevcut ClickUp yapınıza entegre edin. ClickUp Super Agents ve ClickUp Brain'i (yerel AI asistanı) kullanarak doğru Alanlar, Listeler ve Belgelerden okuma yapın ve yapılandırılmış görevler, yorumlar ve özetler yazın.

Süper Aracınızın erişebileceği bilgi kaynaklarını ve araçları belirtin.

Bir İstihbarat Direktörü ekleyin. Bu direktörün görevi, ham bağlamı birkaç dakika içinde mantıklı olup olmadığını kontrol edebileceğiniz basit anlatılara dönüştürmektir — bir saat sürmez.

Gerçek dünya testi yapın. Bir dahaki sefere "kesin olan" bir şey sallanmaya başladığında, ilk adımı Pano'ya bırakın. Pano'nun planını, sizin tek başınıza yapacağınız planla karşılaştırın.

Sonucu bir modele dönüştürün. Neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını ve neyi değiştirmek istediğinizi belirleyin, ardından ClickUp içinde yöneticilerinizin talimatlarını ve kontrol listelerini güncelleyin.

🎥 Bonus: Kendi Büyüme Direktörünüzü tasarlamak için ClickUp uyumlu bir şablon mu istiyorsunuz? Süper Ajan Direktörleri Şablonumuza göz atın!

💡 Profesyonel İpucu: Super Agents'ı kullanmaya nasıl başlayabilirsiniz (ClickUp'ı yeni kullanmaya başlasanız bile) ClickUp'ta AI Hub'ı açarak başlayın ve tek bir görevi olan bir Süper Ajan oluşturun. "Sıfırdan ajan oluştur" seçeneğini seçin, ardından rolünü sade bir dille açıklayın (örneğin: "Büyüme Direktörü olarak görev yap ve yenileme riskleri ve müşteri değişiklikleri hakkında düşünmeme yardımcı ol."). Bunu oluşturmak için kod yazmanıza gerek yoktur. İstenildiğinde, ajanı bu kararların zaten alındığı bir Alan veya Listeye bağlayın. Basit bir tetikleyici ayarlayın (manuel çalıştırma veya zamanlanmış kontrol) ve bunu gerçek bir görevde test edin. İşlem sırasında ajanın profilinde talimatları iyileştirebilirsiniz. Hızlı bir eğitim için bu videoyu izleyin:

Bir Sonraki Sarsıntıdan Önce Kendinize Sakin Bir AI Yönetim Katmanı Sağlayın

Her iki kurucudan biri kendini tükenmiş hissettiğini belirtiyor. Bunun nedeni çok fazla önemsemeleri değil, tüm karar ağacını kafalarında taşımalarıdır.

Bir AI yönetim kurulu farklı bir yol gösterir:

Sohbetler, belgeler, biletler ve repo'lardan alınan bağlamlar tek bir paylaşılan görünüme eşlenir.

Süper Ajanlar, sadece programda değil, önemli bir şey olduğunda da harekete geçer.

Hafta sonunuzu feda etmek zorunda kalmadan karar özetleri, dengeleyici sprintler ve profesyonel çıkış yolları elde edersiniz.

Her şeyin yönlendiricisi olmaktan vazgeçip kendi işinizin yönetim kurulu başkanı gibi davranmaya hazırsanız, ClickUp Çalışma Alanınızda tek bir yönetici belirlemeyi deneyin. Bir sonraki dalgalanmayı onun halletmesine izin verin, sonuçtan ders alın ve zamanla onu tam bir AI yönetim kuruluna terfi ettirin.

Gelecekteki haliniz ve bir sonraki yenilemeniz size minnettar olacak!

