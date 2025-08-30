E-ticaret için AI Kampanya Uygulaması: En İyi Uygulamalar, ş Akışları ve AI Araçları

E-ticaret saatlik olarak değişir. Bir dakika önce bir indirim planlıyorsunuz, bir dakika sonra TikTok'ta bir trendin peşine düşüyor ve bütçeleri değiştiriyorsunuz. "Başlat ve bırak" mı? Artık yok.

Çözüm daha fazla toplantı yapmak değil, daha akıllı bir uygulama. AI pazarlama araçlarını kullanarak kampanyaları tahmin edin, başlatın ve ayarlayın; takım ise sadece insanların yapabileceği işleri yapsın. Brifingler, varlıklar ve raporlar tek bir yerde toplandığında (merhaba 👋), hız ölçeklenebilirliğe dönüşür.

bu blogda neler bulacaksınız:* Anahtar ilkeler, adım adım ş Akışları ve bunları gerçeğe dönüştürmek için gerekli araçlar ( ClickUp dahil). ✨

E-ticaret pazarlamasında yapay zeka ile kampanya yürütme nedir?

AI kampanya yürütme, "bot'tan kopya istemek" değildir. Bu, planlama → başlatma → optimizasyon gibi tüm döngünüzün yardımla yürütülmesidir. Tahminler planı yönlendirir, ş Akışları kendiliğinden atanır ve bütçeler siz oturum açmadan önce değişir. Siz yönlendirirsiniz, sistem yoğun işleri halleder.

İşte bunun nasıl işlediği:

daha akıllı plan* → AI talebi tahmin eder, en iyi özel segmentleri belirler ve kampanyaların ne zaman ve nerede başlatılacağını önerir

otomasyonlu yürütme* → Görev atamaları, onaylar ve kampanya lansmanları gibi ş akışları otomatik olarak gerçekleşir; böylece takımınız durum güncellemelerini takip etmek yerine stratejiye odaklanabilir ve ücretsiz zaman kazanabilir

Tahmine dayalı optimizasyon → Performans raporlarını haftalarca beklemek yerine, AI entegrasyonlar aracılığıyla reklam platformlarınıza bağlandığında bütçeleri yeniden tahsis eder, teklifleri ayarlar ve hedeflemeyi gerçek zamanlı olarak ince ayarlar

Büyük ölçekli yaratıcılık → 10 farklı reklam metni veya ürün açıklaması mı ihtiyacınız var? Üretken yapay zeka bunu saniyeler içinde halleder

📌 Örnek: Bir e-ticaret cilt bakım markası, tahmine dayalı analitiği kullanarak bir serumun artan talebini tespit edebilir, entegre atribüsyon verilerini kullanarak bütçesini yüksek performanslı Meta Ads'e kaydırabilir ve yeni reklam kreatifleri oluşturabilir. Tüm bunlar olurken ClickUp, her görevi, varlığı ve güncellemeyi tek bir yerde merkezileştirir.

AI'nın koltukta olması ve ClickUp gibi bir platformun komut merkezi olarak görev yapmasıyla, kampanya yürütme reaktif olmaktan çıkıp proaktif, ölçeklenebilir ve keyifli bir şekilde öngörülebilir hale gelir.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %24'ü tekrarlayan görevlerin daha anlamlı iş yapmalarını engellediğini, %24'ü ise becerilerinin yeterince değerlendirilmediğini düşünüyor. Bu, işgücünün neredeyse yarısının yaratıcılıklarının blok olduğunu ve değerlerinin yeterince takdir edilmediğini hissettiği anlamına geliyor. 💔 ClickUp, kurulumu kolay AI ajanları ile odağı yüksek etkili işlere geri çevirmeye yardımcı olur ve tetikleyicilere dayalı olarak yineleyen görevleri otomatikleştirir. Örnek olarak, bir görev tamamlandı olarak işaretlendiğinde, ClickUp'ın AI Ajanı otomatik olarak bir sonraki adımı atayabilir , hatırlatıcılar gönderebilir veya proje durumlarını güncelleyebilir, böylece sizi manuel takip işlemlerinden ücretsiz hale getirir. 💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Güvenlik, ClickUp'ın özelleştirilebilir raporlama araçlarıyla rapor oluşturmak için harcadığı zamanı %50 veya daha fazla azalttı ve böylece takımlarının biçimlendirmeye daha az, tahminlere daha fazla odaklanmasını ücretsiz hale getirdi.

📖 Daha fazla bilgi: Önde gelen takımlar bu dönüşümü nasıl gerçekleştirdiğini daha ayrıntılı olarak öğrenmek ister misiniz? ClickUp pazarlama takımının ClickUp'ı nasıl kullandığını inceleyin.

AI, e-ticaret kampanyaları için neden bir dönüm noktasıdır?

ClickUp ve manuel kampanya yönetimi karşılaştırması

E-ticaret hiç durmaz. Trendler bir gecede değişir, reklam maliyetleri önceden uyarı vermeden yükselir ve alışverişçiler sitenize her girdiklerinde sorunsuz, kişiselleştirilmiş bir deneyim beklerler. Bunu manuel olarak takip etmeye çalışmak, akıllı telefon savaşına kapaklı telefonla katılmak gibidir.

Hız. Kişiselleştirme. Hayatta kalma. 🎯

Tahminlerden büyümeye: AI'nın e-ticaret kampanyalarının kurallarını yeniden yazmasının nedenleri:

Hareket eden bütçeler: TikTok kazandığında, harcamalar oraya kayar — gece geç saatlerde hesap tablolarına dalmak gerekmez

Kaos olmadan kişiselleştirme: Geri dönen alıcılar, gerçekten istedikleri paketleri görürler

Yaratıcılık parmaklarınızın ucunda: Dakikalar içinde on farklı başlık seçeneği, bunu gelecek ay değil, bu hafta test edebileceğiniz anlamına gelir

Çapraz kanal netliği: Reklamlar, e-posta, SMS, site — hepsi tek bir görünümde

Mini hikaye: Büyüme takımınız tatil sezonu kampanyasını başlatır. İkinci gün, Google'da CPA ani bir artış gösterir. Harcamalar Meta'ya kayar ve yorgunluk hissedilmeden yeni metinler yayınlanır. Acil bir durum değil, net bir özet elde edersiniz.

Aynı zamanda ClickUp, pazarlama, ürün ve operasyonlar arasında görevleri, varlıkları ve zaman çizelgelerini uyumlu hale getirir, böylece işlemler sorunsuz bir şekilde yürütülür ve hiçbir şey gözden kaçmaz.

Sonuç? Daha hızlı, daha akıllı ve ölçeklenebilir kampanyalar.

🎥 AI pazarlamasının nasıl işlediğini görmek ister misiniz?Daha ayrıntılı bilgiye geçmeden önce, işlerin kampanyalarını planlamak, yürütmek ve optimize etmek için AI'yı nasıl kullandığını açıklayan bu kısa açıklamayı inceleyin. 📌 İzleyin: Pazarlama için yapay zeka nasıl kullanılır? 💡 Öğrenecekleriniz: Pazarlama stratejinize yapay zekanın entegrasyonlarını başlatmak için pratik ipuçları

AI, reklam hedef ve kişiselleştirmede nasıl yardımcı olur?

Daha akıllı kampanyalar için gerçek zamanlı özel verilerini analiz etme yolları

E-ticaret Kampanyalarının Yürütülmesinde Yapay Zeka Kullanım Örnekleri

AI artık yaratıcı özetlerden bütçe değişikliklerine kadar her kampanya dönüm noktasına entegre edilmiştir. İşte bunun pratikte nasıl göründüğü.

Kampanya bütçesi optimizasyonu

Neden önemli:

E-ticaret kampanyaları yürütmenin en karmaşık kısımlarından biri, kanallara ne kadar bütçe ayrılacağına karar vermektir. Gösterge paneli kontrolünü manuel olarak yapmak, CAC/ROAS karşılaştırması yapmak ve harcamaları yeniden dağıtmak yavaş ve genellikle reaktif bir işlemdir. AI, kampanya performansını gerçek zamanlı olarak izleyerek ve harcamaları en iyi performans gösteren kanallara, kitlelere veya reklamlara otomatik olarak yeniden dağıtarak bu sorunu çözer.

*nasıl iş yapar

AI modelleri kullanarak harcama ve dönüşüm verilerini sürekli izler

Performansı düşük kanallara veya reklam setlerine ayrılan bütçeyi gerçek zamanlı olarak azaltır

Daha yüksek performans gösteren kanallara veya kitlelere harcamaları artırarak ROI'yi en üst düzeye çıkarır

İnsan müdahalesi olmadan günlük, hatta saatlik olarak uyum sağlayan dinamik, "akıcı bir bütçe" oluşturur

📌 Örnek: Birçok marka, bütçelerini esnek tutmak için platform tabanlı otomasyonlara güveniyor. Örneğin, Meta Advantage + kampanya bütçesi, genel sonuçları iyileştirmek için harcamaları reklam setleri arasında otomatik olarak yeniden dağıtır. Aynı zamanda, Google Performance Max, öngörülen getiriye (marjinal ROI değerlendirmeleri dahil) göre bütçeyi Google kanalları arasında dinamik olarak dağıtır.

clickUp'ta: *Kampanya bütçesi izleme ve onaylarınızı tek bir yerde merkezileştirin ve entegrasyonları kullanarak gerçek zamanlı karar verme için performans verilerini alın.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ta bir Otomatik Pilot AI Aracısı kurarak kampanya bütçelerini izleyin ve harcamalar eşikleri aştığında veya performans düştüğünde otomatik olarak görev atayın veya uyarılar gönderin.

Kampanya planlaması için öngörüsel analitik

Neden önemli:

Müşterilerin gelecek ay ne isteyeceğini tahmin etmek riskli bir iş. Fazla sipariş vermek nakit akışını engellerken, talebi hafife almak stok tükenmesine ve satış fırsatlarının kaçırılmasına yol açar. Tahmine dayalı analitik, satın alma geçmişini, mevsimselliği ve müşteri davranışını analiz ederek talep, müşteri ömür boyu değeri ve müşteri kaybı riskini tahmin ederek oyunun kurallarını değiştirir.

*nasıl işler

Geçmiş satışlar + özel veriler makine öğrenimi modellerine aktarılır

AI, hangi özel ürünlerin trend olacağı veya hangi özel müşteri segmentlerinin ayrılmaya hazır olduğu gibi kalıpları belirler

Pazarlamacılar bu içgörüleri kullanarak kampanyaları hassas bir şekilde planlarlar: yüksek değerli alıcıları hedefler, doğru ürünleri stoklar ve lansmanları stratejik olarak zamanlarlar

📌 Örnek: İngiltere'deki DTC cilt bakım markası Balance Me, Klaviyo'nun veriye dayalı yenileme zamanlamasını kullanarak yeniden siparişleri teşvik etti ve tekrar satın alımlarda %83 artış gördü. Bu, öngörüsel/yaşam döngüsü sinyallerinin anahtar promosyonlar etrafında müşteri sadakatini artırabileceğini kanıtlıyor. (Freshly Cosmetics de benzer şekilde satın alma sonrası akış gelirini %136 artırdı. )

clickUp'ta: *Analitik araçlarınızdan elde ettiğiniz öngörüsel içgörüleri ClickUp Belge'ye aktarın. Ardından ClickUp Brain'i kullanarak bu sinyalleri anında kampanya öncelikleri olarak özetleyin. Böylece takımınız ham verileri tek tek incelemek zorunda kalmadan "sonraki yapılacaklar" görebilir.

Özel müşteri yolculukları

Neden önemli:

Günümüzün alışverişçileri indirimlerden daha fazlasını bekliyor; markaların kendilerini tanımasını istiyorlar. Bu, geçmiş satın alımları hatırlatan e-postalar, özenle seçilmiş gibi hissettiren ürün önerileri ve faiz alanlarına doğrudan hitap eden reklamlar anlamına geliyor. AI, bu düzeyde kişiselleştirmeyi tek bir müşteriye değil, binlerce müşteriye aynı anda sunmayı mümkün kılıyor.

*nasıl iş yapar

AI, özel müşterilerin tarama ve satın alma verilerini izleme

Davranış profilleri oluşturarak hedef kitleleri dinamik olarak segmentlere ayırır

Kampanyalar daha sonra, daha akıllı özel müşteri segmentasyonu ile her temas noktasında (e-posta, SMS, reklamlar, site önerileri) kişiselleştirilir

Zamanla, sistem her birey için hangi mesajların veya tekliflerin etkileşimi artırdığını öğrenir

📌 Örnek: Sephora, yolculuk boyunca AI destekli kişiselleştirmeyi nasıl kullandığını kamuoyuyla paylaşım yaptı: otomasyon ile marka sesini dengeleyerek önerileri ve mesajları özelleştiriyor. Bu, 2025 yılında Sephora'nın CRM ve Kişiselleştirme Kıdemli Direktörü tarafından özetlendi. Virtual Artist (AI renk eşleştirme özelliği ile) gibi önceki AI/AR girişimleri de pratikte aynı kişiselleştirme anlayışını sergiliyor. `

clickUp'ta*: Karşılama dizileri, terk edilmiş sepet hatırlatıcıları veya sadakat teklifleri gibi müşteri yolculuklarını, bunları kimin alacağına karar veren kurallarla birlikte haritlayın. Bu planları, ekipler arası görünürlük için Belge'de saklayın, akışı görselleştirmek için Beyaz Tahta'yı kullanın ve ClickUp Brain'in bunları özetlemesine izin verin, böylece pazarlama, ürün ve operasyonlar uyumlu kalır.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın yapay zeka destekli şablonlarını kullanarak en iyi performans gösteren müşteri yolculuğu akışlarınızı kaydedin ve gelecekteki kampanyalarınızda yeniden kullanın.

Büyük ölçekli yaratıcı içerik üretimi

Neden önemli:

Yaratıcı darboğazlar, kampanya yürütmede en büyük sorunlardan biridir. Takımlar genellikle test için birden fazla reklam sürümüne ihtiyaç duyar, ancak bunları manuel olarak üretmek haftalarca süren metin yazımı ve tasarım gerektirir; AI destekli içerik oluşturma ise bunları anında sunar. Üretken AI, yaratıcı varlıklar üreterek bu sürtüşmeyi anında ortadan kaldırır ve daha fazla deneme ve daha hızlı yineleme olanağı sağlar.

*nasıl işler

AI araçları, reklam metinlerini, ürün açıklamalarını ve sosyal medya başlıklarını toplu olarak oluşturur

Tasarım araçları, görsellerin farklı varyasyonlarını (farklı renkler, düzenler veya CTA'lar) oluşturur

Pazarlamacılar daha fazla fikri A/B testine tabi tutabilir ve en iyi performansı gösterenleri ölçeklendirebilir

ClickUp Brain MAX'ın markanızın sesine ve kampanya bağlamına göre uyarlanmış çok modlu yapay zeka modellerini kullanarak yaratıcı bakış açıları, başlıklar ve ürün açıklamalarını toplu olarak oluşturun

clickUp'ta: Tüm yaratıcı içerikleri tek bir yerde saklayın — komut istemleri, taslak metinler ve varlık bağlantıları, kampanya görevlerinin içinde yer alır. ClickUp Otomasyonlarını kullanarak varlıkları taslak → inceleme → onaylandı* gibi aşamalardan geçirin, böylece tasarımcılar, yazarlar ve pazarlamacılar neyin yayınlanmaya hazır olduğunu ve neyin üzerinde iş yapılması gerektiğini her zaman bilir.

ş Akışı otomasyonu

Neden önemli:

Kampanya yürütme, pazarlama, kreatif, ürün ve operasyon takımları arasında sıkı bir koordinasyon gerektirir. Otomasyon olmadan projeler onay bekleme, aktarımların kaçırılması veya tekrarlayan manuel güncellemeler nedeniyle tıkanır. AI destekli ş Akışı, kampanyaların fikir aşamasından lansmana kadar sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.

*nasıl iş yapar

E-ticaret platformlarını (Shopify, Klaviyo, Meta Ads gibi) yapay zeka ve otomasyon aracılığıyla proje yönetimi araçlarıyla bağlantıya geçirir

Tetikleyiciler devreye girdiğinde (örneğin Shopify'da yeni bir ürünün piyasaya sürülmesi) kampanya ş akışlarını otomatik olarak oluşturur

Görevleri atar, son tarihleri ayarlar ve hatırlatıcıları otomatik olarak göndererek manuel çabayı ortadan kaldırır

Takım katkısına gerek kalmadan raporlar ve kampanya güncellemeleri oluşturur

📌 Örnek: 📮 ClickUp Insight: İnsanların %21'i, iş günlerinin %80'inden fazlasını tekrarlayan görevlere ayırdıklarını söylüyor. %20'si ise tekrarlayan görevlerin günlerinin en az %40'ını tükettiğini belirtiyor. Bu, iş haftasının neredeyse yarısı (41%) stratejik düşünme veya yaratıcılık gerektirmeyen görevlere (takip e-postaları gibi 👀) ayrılmış demektir. ClickUp AI Ajanları bu sıkıcı işleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Görev oluşturma, hatırlatıcılar, güncellemeler, toplantı notları, e-posta taslakları ve hatta uçtan uca ş Akışları oluşturma gibi işleri düşünün! Tüm bunlar (ve daha fazlası) işiniz için her şeyi içeren uygulamanız ClickUp ile bir çırpıda otomatikleştirilebilir. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

ClickUp'ta: Otomatik AI Ajanları görev atamalarını, durum değişikliklerini, hatırlatıcıları ve eskalasyonları otomatikleştirir, böylece kampanyanız manuel güncelleme bekleyerek asla durmaz.

bu kullanım örnekleri, AI'nın e-ticaret kampanyalarınızın sadece bazı kısımlarını desteklemediğini, tüm süreci koordine ettiğini gösteriyor. Ve her şeyi ClickUp gibi tek bir merkezde topladığınızda, sadece pazarlama otomasyonu elde etmekle kalmaz, aynı zamanda netlik, hesap verebilirlik ve ölçeklenebilirlik de elde edersiniz.

✨ İyi Hissettiren Hatırlatıcı: AI destekli ilk kampanyanız, sihirli bir sekiz topuna komutlar giriyormuş gibi hissettirse bile, medya planlamasını hala elektronik tablolarda yapan marka ve ajans pazarlamacılarının %85'inden öndesiniz. Merkezileştirin, deneyin ve tekrarlayın — ClickUp bunu daha az korkutucu hale getirir.

AI Destekli E-ticaret Kampanyalarını Gerçekleştirme: Adım Adım Kılavuz

E-ticaret kampanyaları yürütmenin zorluğu sadece uygulamada değil, uygulamanın çok fazla araç ve çok fazla kişi arasında dağılmış olmasıdır. AI ile, kampanya yaşam döngüsünün her aşamasını destekleyen ve sürdürülebilir iş büyümesini sağlayan, birbirine bağlantılı, akıllı bir sisteme sahip olursunuz.

AI ile bir e-ticaret kampanyasını baştan sona nasıl yürüteceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Adım 1: Stratejiyi uyumlu hale getirin (girdileri takip etmeden)

Sorun: Kampanya planlaması kaotik. Lansman notları e-postalarda, öncelikler Slack'te beliriyor ve kreatif takımlar hiç gelmeyen brifingleri bekliyor. Her şey bir araya geldiğinde, ivme kaybolmuş oluyor.

*clickUp AI çözümü

*netlikle başlayın: ClickUp Hedefleri kullanarak kampanyanızın amacını belirleyin. Bu, takımınıza net bir hedef verir ve herkesin aynı doğrultuda çalışmasını sağlar.

2. Fikirleri eyleme dönüştürün:Kampanya vizyonunuzu ClickUp Brain 'e açıklayın. Anında, ClickUp Belge 'de bir kampanya özeti hazırlar — boş sayfa yok, zaman kaybı yok.

3. Planı ClickUp'a bırakın:Özetiniz hazır olur olmaz, ClickUp Belge gerekli tüm ClickUp Görevleri ve Dönüm Noktaları 'nı otomatik olarak oluşturur.

Her görev, son teslim tarihi ayarlanarak doğru kişiye atanır, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

4. Boşlukları zahmetsizce doldurun:Eksik varlıklar, teklifler veya yasal ayrıntılar var mı? ClickUp Forms , paydaşlardan ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde toplar ve kampanyanıza bağlar.

5. Her toplantıyı, eylemi ve sonraki adımı kaydedin:Kampanya toplantıları sırasında, ClickUp Notetaker konuşmaları kaydeder ve bir transkript oluşturur.

AI, transkripti tarar ve "AI Eylem Öğeleri"ni çıkarır — somut sonraki adımlar, kampanyanızın görev listesine otomatik olarak eklenir

Artık manuel notlar yok, takip için insanları kovalamak yok

✨ Neden akıllı

*manuel iş yükü yok: ClickUp, sıkıcı kısımları otomatikleştirir: görev oluşturma, bilgi toplama ve toplantı notları

hiçbir şey kaybolmaz:* Her eylem öğesi, varlık ve güncelleme izlenir ve kampanyanıza bağlanır

takım odaklanmaya devam eder:* Herkes ne yapılacak, ne zaman yapılacak ve ihtiyaç duyduğu şeyi nerede bulacağını bilir

ClickUp AI, kampanyanızı sadece düzenlemekle kalmaz, hedef ayarından uygulamaya kadar her şeyi sizin için yürütür, böylece siz sonuçlara odaklanabilirsiniz.

👉 ClickUp Brain'de şu komutu deneyin: ClickUp Belge için biçimlendirilmiş "SleepEase Ağırlıklı Battaniye" lansmanı için bir kampanya özeti oluşturun. Net bölüm başlıkları, bölücüler ve kısa paragraflar kullanın (tablo veya madde işaretleri kullanmayın). Özet, ürün genel bakışı (özellikler ve hedef kitle), kampanya hedefleri ve KPI'lar, mesajlar ve farklılaştırıcı unsurlar, pazarlama kanalları ve yaratıcı gereksinimler, zaman çizelgesi ve dönüm noktaları, bütçe özeti, Brain eylem öğeleri ve takım eylem adımlarını içermelidir. İçerik ClickUp Belge'de kısa, uygulanabilir ve tamamen düzenlenebilir tutun. ClickUp Brain ile kampanya özeti oluşturun

Artık komut istemini ve ClickUp Brain Rain çıktısını gördüğünüze göre, küçük olanı bulacaksınız!

ClickUp Brain ile oluşturulan kampanya özeti belgesi

📌 Örnek: Bir DTC cilt bakım markası, ürün detayları ve Slack onaylarının bulunduğu dağınık bir PDF dosyası yükler. ClickUp Brain'in çıktısı:

15 Kasım lansman tarihi ile ClickUp Belge'de hazırlanmış mükemmel bir kampanya özeti

fotoğrafçılık, Açılış Sayfa ve E-posta Dizisi için otomatik olarak oluşturulan görevler*

Black Friday–Cyber Monday haritasına göre düzenlenmiş bir içerik takvimi

💡 Neden ikna edici: Takım, uyum sağlamak için bir hafta kaybetmek yerine, ilk günden itibaren uygulamaya hazır bir yol haritasıyla işe başlıyor.

💡 Profesyonel İpucu: AI, 47 açık kampanya taslağınızı yargılamaz, ancak CMO'nuz yargılayabilir. ClickUp Belge + ClickUp Brain'i kullanarak, kimse kaosu görmeden önce yarım kalmış notlarınızı mükemmel özetlere dönüştürün.

Adım 2: Bağlam içinde yaratıcı fikirler üretin

Sorun: Yaratıcı fikir üretme süreci uzuyor. Metin yazarları yazma bloklu, tasarımcılar referans noktaları bulamıyor ve kampanya fikirleri genellikle markadan uzaklaşıyor. Takımlar uyum sağladığında, son teslim tarihleri çoktan yaklaşmış oluyor.

clickUp AI çözümü:1. Her zaman marka ile uyumlu fikirler*ClickUp Brain ile her yaratıcı fikir, geçmiş kampanyalarınız, belgeleriniz ve varlıklarınızda kök salar, böylece takımınızın çıktıları her zaman orijinal ve markanızla uyumludur.

2. Size özel AI destekli önerilerClickUp AI, kampanya geçmişinizi analiz eder ve gelişmiş çok modlu modeller kullanarak reklam metinleri, tasarım önerileri ve A/B test fikirleri önerir; bunların tümü, markanızın benzersiz sesine uyarlanmıştır.

3. Anında yaratıcı varyantlar oluşturunSeçeneklere mi ihtiyacınız var? ClickUp, ClickUp Görev veya ClickUp Belge içinde, araçlar arasında kopyalama-yapıştırma yapmaya gerek kalmadan birden fazla başlık, karusel başlığı, ürün açıklaması ve e-posta oluşturur.

4. Model değiştirme ile ince ayar yapınİş için en uygun yapay zekayı seçin — OpenAI, Claude, Gemini ve daha fazlası — hepsi ClickUp Brain'de erişilebilir. Modeller arasında anında geçiş yaparak ikna, duygu veya teknik doğruluk açısından optimizasyon yapın, her zaman işinizin tüm bağlamını kullanın.

5. ClickUp Beyaz Tahtalar ile görsel işbirliği*Takım olarak gerçek zamanlı beyin fırtınası yapın. Müşteri yolculuklarını, kampanya akışlarını veya yaratıcı konseptleri görsel olarak haritalayın. İlham geldiğinde, yapışkan notları tek bir tıklama ile eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün.

6. AI tarafından oluşturulan görsellerle üretimi hızlandırınGörsel ipuçlarına veya karusel konseptlerine ihtiyacınız olsun, ClickUp AI (veya tasarımcılarınız) bunları doğrudan kampanya özetlerinden oluşturabilir, böylece yaratıcı üretimi hızlandırır ve sıfırdan başlama ihtiyacını ortadan kaldırır.

✨ Neden akıllı

Bağlam farkında yaratıcılık: Her fikir, markanızın geçmişi ve varlıklarından beslenir

Toplu oluşturma: Birden fazla yaratıcı seçenek bir kerede üreterek zamandan tasarruf edin

Esnek AI: En iyi AI modelleri arasında geçiş yaparak mükemmel tonu veya teknik ayrıntıları elde edin

Sorunsuz işbirliği: ClickUp'tan ayrılmadan beyin fırtınasından uygulamaya geçin

Daha hızlı görseller: Brifingleri anında görüntülere veya konseptlere dönüştürerek kampanyaların hızla ilerlemesini sağlayın

ClickUp AI, yaratıcı fikirleri dağınık ve manuel olmaktan çıkarıp odaklanmış, hızlı ve marka ile tutarlı hale getirir, böylece takımınız her zaman öne çıkan kampanyalar sunabilir.

👉 ClickUp Brain'de şu komutu deneyin: "EcoFlex Denim" ürünümüzün lansmanı için üç farklı reklam başlığı ve karusel başlığı fikri oluşturun. Bunlardan biri yaşam tarzına, biri değere ve biri aciliyete odaklanmalıdır. Belge'de saklanan 2024 İlkbahar kampanyamıza başvurun. Her biri için Instagram karusel konseptleri sağlayıcı. Reklam oluşturma için ClickUp Brain

📌 Örnek: Bir moda perakendecisi, denim serisini piyasaya sürerken geçen sezonun kampanya özetini ClickUp Belge'ye yükler. ClickUp Brain anında şunları oluşturur:

Yaşam tarzı açısından: "Sizinle birlikte hareket eden denim — şehir sokakları ve geç saatler için tasarlandı. "

Değer açısı: "Premium denim, yarı fiyatına. Günlük hayatınızın vazgeçilmezi."

Acil durum açısı: "Stoklar yeniden doldu. Size uygun olanı almak için bir sezon daha beklemeyin."

Buradan tasarımcılar, ClickUp Brain'i kullanarak bu açılara uygun Instagram karusel mockup'ları oluşturur. Konsept akışları, son teslim tarihi ve sahipleri otomatik olarak atanan ClickUp Görev'e aktarılır ve geri bildirim ve lansman hazırlıkları için hazır hale gelir.

💡 Neden ikna edici: Beyin fırtınası toplantıları, yeniden yazımlar ve tasarım taslakları için haftalarca beklemek yerine, takım birkaç saat içinde marka tonu ve geçmiş kampanyalarla tutarlı, test edilmeye hazır yaratıcı fikirler geliştirdi.

💡 Profesyonel İpucu: Kampanya moodboard'larınızı 14 açık Chrome sekmesinde tutmayın. ClickUp Brain'in fikirlerinizi otomatik olarak özetlemesine ve her şeyi ClickUp Beyaz Tahta'ya aktarmasına izin verin. Burada bilgileri düzenlemeye ve işbirliği yapmaya başlayabilirsiniz.

*3. Adım: Otopilot AI Ajanları ile uygulamayı otomasyon edin

Sorun: Kampanyalar genellikle "devir" aşamasında takılır. Yaratıcı içerik onaylanabilir, ancak görevler, bağımlılıklar ve hatırlatıcılar e-posta dizilerinde veya Slack mesajlarında kaybolur. Görevler gerçekten atandığında, son tarihler çoktan geçmiştir. Bu manuel takip, kampanyanın ivmesini öldürür.

*clickUp AI çözümü: ClickUp Autopilot AI Ajanları, insan müdahalesi olmadan kampanyaların devam etmesini sağlar. Sadece görev ş akışlarını otomatikleştirmekle kalmaz, kampanya bağlamını anlar ve proaktif koordinatörler olarak hareket ederler.

1. Tetikleyici tabanlı yürütme"Kampanya özeti = onaylandı ise, görevleri atayın, paydaşları bilgilendirin ve kampanya takvimini güncelleyin" gibi kurallar belirleyin

2. Bağlamsal muhakemeAjanlar kampanya özetlerini okuyabilir, bağımlılıkları kontrol edebilir ve engelleyicileri sorun haline gelmeden önce üst düzeye taşıyabilir.

3. Akıllı yönlendirmeBütçe 20.000 doların üzerindeyse, temsilci otomatik olarak inceleme için Finans departmanını etiketler; varlıklar vadesi geçmişse, temsilci sahibine haber verir ve kampanya zaman çizelgesini günceller.

4. Sürekli çalışan ş AkışıKampanyalar, proje yöneticisinin işleri manuel olarak ilerletmesini beklemeden onaydan lansmana geçer.

ClickUp AI ajanı, doğru otomasyonlarla iş arkadaşınız gibi davranır

📌 Örnek: Sevgililer Günü promosyon kampanyası için:

Kampanya belge "Onaylandı" olarak işaretlendiğinde, bir ajan görevleri atar (Tasarım ekibi reklam kreatifini, İçerik ekibi e-posta taslağını alır) ve son tarihler otomatik olarak doldurulur

Paydaşlar bir bildirim görür: "Kampanya: Sevgililer Günü Promosyonu: görevler atandı, 10 gün sonra başlayacak."

Varlıklar zamanında yüklenmezse, Temsilci görev sahibine ping atar ve kampanya durumunu günceller, böylece liderlik riskleri gerçek zamanlı olarak görebilir

💡 Neden ikna edici: Ürün yöneticileri güncellemeleri takip etmek yerine, kampanyalar otomatik olarak ilerler. Takımlar strateji ve yaratıcılığa odaklanırken, Autopilot genellikle gecikmelere neden olan devirleri ve uyarıları halleder.

4. Adım: Kurumsal AI Search ile uyumlu çalışın

Sorun: Kampanya yürütme sırasında takımlar, geçen yılın performans verilerini aramak veya en son kreatif izleme yapmak için saatler harcarlar. İncelemeler güncelliğini yitirir ve her şeyi bir araya getirdiklerinde kararlar gecikir.

*clickUp AI çözümü: ClickUp Brain + Enterprise Search, ileri geri yazışmaları ortadan kaldırır. Takımlar, gösterge panellerini araştırmak veya analistlere danışmak yerine, tüm çalışma alanlarından anında, bağlamsal cevaplar alır.

ClickUp'ta Kurumsal Arama

ClickUp'ta nasıl işlediğini aşağıda görebilirsiniz:

Kurumsal AI AramaGörevler, belgeler, mesajlar ve Slack, Gmail ve Sheets gibi bağlantılı araçlar arasında doğal dilde sorular sorun. Çalışma alanınızdaki tüm bağlam sayesinde, anında kesin cevaplar alırsınız; gösterge paneli veya veri araştırması gerekmez.

2. Gerçek zamanlı kampanya görünürlükAnında güncelleme mi ihtiyacınız var? *"Bahar kampanyası açılış sayfasının durumu nedir?" veya "Facebook reklamları için 2023 4. çeyrek atıf verilerini göster" diye sorun. ClickUp, saniyeler içinde doğru cevaplar vererek, ihtiyaç duyduğunuzda size canlı kampanya bilgileri sunar.

3. Yerleşik prova ve onaylar Çalışma Alanınızdan ayrılmadan yaratıcı varlıkları inceleyin. Görüntülere, videolara veya belgelere doğrudan yorum yapın ve bunları otomatik onay ş akışlarından geçirin. Böylece, eskiden günler süren geri bildirim döngüleri artık dakikalar içinde gerçekleşir.

4. Sürekli optimizasyonGelen kutusunda gömülü darboğazları unutun. AI'nın anında içgörüler sunmasıyla takımlar daha akıllı kararlar alabilir, kampanyalar devam ederken değişiklikler yapabilir ve her zamankinden daha hızlı ölçeklendirme yapabilir

✨ Neden akıllı

Anlık bağlam: Enterprise Search, görevler, belgeler ve entegrasyonlar arasındaki verileri birleştirir

Daha hızlı içgörüler: Analistlerin gidip gelmesine gerek kalmadan gerçek zamanlı yanıtlar alın

kolaylaştırılmış ş Akışı:* Düzeltme, yorum ve onay işlemleri tek bir yerde gerçekleştirilir

Çevik kampanyalar: Haftalar sonra değil, canlı yayında optimize edin

ClickUp Brain, pazarlama faaliyetlerini reaktif ve parçalı bir yapıdan proaktif, hızlı ve içgörü odaklı bir yapıya dönüştürerek takımınızın daha akıllı kampanyaları güvenle başlatmasına yardımcı olur.

📌 Örnek: Pano toplantısı için hazırlanan bir e-ticaret büyüme lideri, ClickUp Brain'e şu soruyu sorar

"Son Black Friday kampanyasının ROI'sini özetleyin ve mevcut hızla karşılaştırın."

Enterprise Arama çekiyor:

2023 ROI: 5,4 kat

Mevcut hız: 4. 1x kampanya ortası

Performans değerlendirme belgesinden notlar

💡 Neden ikna edici: Liderlerin analistlere veya birden fazla gösterge paneline ihtiyacı yoktur; saniyeler içinde anlık özel içgörülerine ulaşabilirler.

🧐 Biliyor muydunuz? Bazı pazarlamacılar, AI'yı kullanarak satın alma olasılığı en düşük kişilerin profillerini içeren "anti-personalar" oluşturur ve böylece takımların reklam harcamalarını boşa harcamalarını önler.

5. Adım: Büyük ölçekte uygulama ve optimizasyon

Sorun: Lansmanlar karmaşıktır. Takvimler senkronizasyon yapmaz, varlık sürümleri çakışır ve performans geri bildirimi günlerce gecikir.

*clickUp AI çözümü

her lansmanı tek bir yerden planlayın *ClickUp Takvim'i kullanarak e-postaları, reklamları, SMS'leri ve sosyal medyayı yan yana görüntüleyin, böylece zaman çizelgeleri uyumlu hale gelir ve hiçbir şey kaçırılmaz.

ClickUp Takvim

2. Yoğun işleri otomatikleştirinClickUp ile "varlık yüklendiğinde → durum = QA için hazır" gibi akıllı kurallar belirleyerek kampanyaların manuel kontrol gerektirmeden devam etmesini sağlayın.

3. AI ile sorunları anında tespit edinGösterge paneli AI kartları, "CTR geçen haftaya göre %12 düştü" gibi değişiklikleri vurgular ve performans daha da düşmeden önce başlık testi yapmak gibi çözümler önerir.

4. Saatler değil, saniyeler içinde raporlayınAI, liderlik için haftalık veya aylık performans özetlerini otomatik olarak oluşturur ve tek bir tıklama ile ham verileri rafine içgörülere dönüştürür.

5. Çabayı takip edin, ROI'yi kanıtlayınYerleşik zaman takibi, saatleri kampanya görevleriyle bağlantı kurarak ajansların faturalandırılabilir tutarları haklı göstermelerine ve takımların çaba ile etki arasındaki ilişkiyi anlamalarına yardımcı olur.

6. Verileri istediğiniz şekilde bölünÖzel Alanlar ve gelişmiş görünümler, kampanyaları kanal, bütçe veya sahibi bazında segmentlere ayırmanıza olanak tanır, böylece pivotlar basit ve kesin hale gelir.

✨ Neden akıllı?

AI canlı performansı izler ve sonraki adımları önerir

AI liderlik için hazır raporları otomatik olarak oluşturur

Takımlar stratejiye odaklanmaya devam ederken, ş Akışları, izleme ve raporlama kendiliğinden yürür

ClickUp AI, kampanya yönetimini manuel, reaktif bir süreçten bağlantı, proaktif bir sisteme dönüştürür; böylece takımlar daha hızlı başlatabilir, sürekli olarak optimize edebilir ve güvenle raporlayabilir.

ClickUp Gösterge Paneli AI Kartları

📌 Örnek: Bir sağlık takviyesi markası Meta, Google ve Klaviyo'da lansman yapıyor. Araçlar arasında anahtar kullanmak yerine

*clickUp Gösterge Paneli, kanallara göre harcamaları ve sonuçları gösterir

Ekrandaki öneri: Google reklamları hedefin altında; Meta daha iyi performans gösteriyor. Google'dan Meta'ya 5.000 dolar aktarılmasını önerin

"Bütçeyi incele" seçeneğine tıkladığınızda ne olur?

ClickUp'ta Bütçe İnceleme görevi açılır ve mevcut Google/Meta harcamaları, son 24 saatlik ROAS ve önerilen 5.000 dolarlık değişiklik ile önceden doldurulmuş olarak görünür

Görev kanal sahibine atandı , Finans izleyici olarak eklendi, son teslim tarihi (bugün) ayarlandı ve (isteğe bağlı olarak) ClickUp–Slack entegrasyonu aracılığıyla Slack'te takımın bildirimini gönderdi

Bu görevden sonra, reklam platformlarınızda değişikliği onaylayıp uygulayın veya miktarı ayarlayın ve sonraki adımları yeniden çalıştırın

💡 Neden ikna edici: Takımlar, performansı düşük olanları, performansı yüksek olanları ve tam dolar hareketini tek bir yerde görebilirler — sekme arasında geçiş yapmaya, tahminlerde bulunmaya ve kazara otomatik harcamalara gerek kalmaz.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp mobil uygulamasını kullanarak kampanyanın ilerleyişini her yerden takip edin — hareket halindeyken inceleyin, yorum yapın ve onaylayın.

6. Adım: Tekrarlanabilir AI destekli oyun kitapları oluşturun

Sorun: Her kampanya yeniden başlıyor gibi hissediliyor — öğrenilenler kayboluyor ve şablonlar kullanılamıyor.

*clickUp AI çözümü

1. Kampanyaları tekrarlanabilir şablonlar olarak kaydedin ClickUp Şablonları ile tüm ş akışlarını (özetler, görevler, otomasyonlar ve raporlar ) yakalayabilir ve her seferinde sıfırdan başlamak yerine gelecekteki kampanyalar için yeniden kullanabilirsiniz.

2. Kampanya türüne göre düzenleyinŞablonlarınızı Tatil Promosyonları, Ürün Lansmanları veya Yeniden Hedefleme Akışları için etiketleyin. Örneğin, ClickUp Promosyon Takvimi Şablonu , sezonluk kampanyaları tek bir çalışma alanında yönetmeye yardımcı olur ve takımınıza kullanıma hazır bir başlangıç noktası sunar.

3. AI komutları ve ajanları ile iyileştirinZamanla, ClickUp Brain komutları ve Otomatik Pilot Ajanları ş akışlarınızdan öğrenir, böylece kampanya kurulum ve yürütülmesi her yinelemede daha hızlı ve daha verimli hale gelir.

4. Her lansmana en iyi uygulamaları dahil edinŞablonlar ClickUp Otomasyonları, raporlama gösterge paneli ve gömülü AI komutlarını içerebilir; böylece her yeni kampanya, kanıtlanmış süreçler ve kullanıma hazır optimizasyon araçlarıyla oluşturulur.

ClickUp Otomasyonları, şablonlarla bile tekrarlayan görevlerin uygulanmasına yardımcı olabilir

✨ Neden iş?

Şablonlar her kampanyayı tekrarlanabilir ve ölçeklenebilir hale getirir

AI komutları + Otomatik Pilot Ajanları sürekli verimlilik artışını destekler

Otomasyonlar + Gösterge Panelleri en iyi uygulamaların her zaman dahil edilmesini sağlar

ClickUp, başarı kampanyalarını oyun kitaplarına dönüştürür, böylece takımınız her kanalda daha akıllı, daha hızlı ve tutarlı bir şekilde lansman yapabilir.

📌 Örnek: Üç sezonluk promosyon gerçekleştirdikten sonra, bir moda markası en iyi performans gösteren Holiday Playbook'unu ClickUp Şablonu olarak kaydeder. Ertesi yıl, yeni ClickUp Brain komutları ve otomasyon kuralları ile güncellenmiş bu şablonu tek bir tıklama ile kullanıma sunar.

💡 Neden ikna edici: Her kampanya bir sonrakini güçlendirerek, tek seferlik bir çabanın ölçeklenebilir bir büyüme motoruna dönüşmesini sağlar.

👉 AI destekli oyun kitapları sayesinde, takımlar "sadece yürütme" aşamasını geçerek her kampanya döngüsünde büyümeyi artırmaya odaklanıyor.

✨ İyi Hissettiren Hatırlatıcı: AI, yaratıcı kıvılcımınızı ortadan kaldırmak için değil, son dakika değişiklikleri yüzünden üzülmenizi önlemek için var. ClickUp Agents'ın görevleri ve son teslim tarihlerini otomatik olarak değiştirme özelliği sayesinde, sıkıcı işler kendiliğinden güncellenirken siz işinize odaklanabilirsiniz.

🚀 ClickUp AI neden e-ticaret kampanyalarının yürütülmesi için geliştirildi? uyumluluk ve Marka Koruma Önlemleri* = Marka sesi ve onay ş Akışları için yapay zeka incelemesi

clickUp Brain *= Anlık zeka (özetler, özetler, bağlam içinde cevaplar)

clickUp Brain M*ax = Yaratıcı güç (çoklu model çıktıları, A/B açıları, görseller)

Otomatik Pilot Ajanları = Yürütme ivmesi (düşünen tetikleyici odaklı ş Akışları)

enterprise Arama* = Gerçek zamanlı uyum (veri siloları yok, gecikme yok)

Şablonlar + Otomasyonlar = Bileşik ölçeklendirme

AI Notetaker = Toplantı transkripsiyonu ve eylem öğesi çıkarma

AI Yazma ve Düzenleme = Kampanya içeriğini yerel olarak oluşturun, yeniden yazın ve iyileştirin

AI Eylem Öğeleri = Notları ve tartışmaları anında görevlere dönüştürün

AI Kartları ve Gösterge Panelleri = Gerçek zamanlı performans özetleri ve içgörüler

👉 Sonuç? Sonunda sizin kadar sıkı iş yapan kampanyalar.

*google Ads AI ile diğer e-ticaret AI platformlarının karşılaştırması Tüm AI platformları aynı değildir. Google Ads AI'nın diğer önde gelen araçlarla karşılaştırması aşağıdaki gibidir: Özellik google Ads AI* AdCreative.ai/Canva AI Klaviyo Tahmine Dayalı Yapay Zeka Triple Whale/Northbeam Otomatik Teklif Verme ✅ ❌ ❌ ❌ Yaratıcı Nesil Sınırlı (yalnızca metin) ✅ (görseller ve metin) ❌ ❌ Tahmine Dayalı Analitik Temel ❌ ✅ ✅ Atıf Temel ❌ ❌ ✅ (çoklu dokunma) ClickUp ile entegrasyon Zapier/Make aracılığıyla ✅ ✅ ✅ Önemli nokta: Google Ads AI, ücretli arama/görüntüleme için mükemmeldir, ancak en iyi sonuçlar, bunu yaratıcı, analitik ve ş Akışı araçlarıyla tek bir sistemde birleştirerek elde edilir.

🧐 Biliyor muydunuz? AI ajanları, müşteri sorularının çoğunu zaten yanıtlıyor. 2025 Rep AI E-ticaret Alışverişçi Davranış Raporu, müşteri sorularının %93'ünün insan müdahalesi gerekmeden konuşma tabanlı AI tarafından çözüldüğünü ortaya koydu.

E-ticaret Reklamcılığı ve Kampanya Performansında AI'nın ROI'sini Ölçmek

AI, ancak kendini amorti ederse anlamlıdır. Liderleriniz "otomasyon" veya "üretken metin" ile ilgilenmezler; kampanyaların daha hızlı başlatıldığını, daha iyi performans gösterdiğini ve personel sayısını artırmadan ölçeklendirilebildiğini kanıtlamak isterler.

ROI'yi kanıtlama (CFO yöntemi):

*verimlilik: Lansman süresini izleme ve raporlama saatlerini tasarruf etme.

Performans: ROAS, CPA ve CTR'yi kontrol grupları veya holdout'larla karşılaştırın.

Ölçek: Ekip sayısını artırmadan her çeyrekte kaç kampanya gerçekleştirebileceğinizi ölçün.

*clickUp'ta: ClickUp Gösterge Panelleri + AI Kartlar, canlı ROI anlık görüntüleri (CTR, ROAS, dönüşümler) gösterir. Otomasyon raporlar haftalık kazançları ve bütçe ipuçlarını toplar, böylece etkisini haftalarca değil, dakikalar içinde gösterebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: ROI gösterge paneli'nizi bir ClickUp Şablonu olarak kaydedin, böylece gelecekteki tüm kampanyalarınızda yerleşik raporlama özelliği kullanılabilir.

ClickUp, ROI'yi nasıl somut hale getiriyor?

ClickUp Kampanya Gösterge Paneli

gösterge panelleri + AI Kartları* → gerçek zamanlı ROI anlık görüntüleri (CTR, ROAS, konuşma, hız)

otomasyon Raporları* → en iyi performans gösteren kanalların haftalık liderlik özetleri + bütçe ipuçları

yerel Entegrasyonlar* → Shopify, Meta Ads, Klaviyo ve Google Ads, harcamaları ve gelirleri doğrudan gösterge panellerine aktarır

enterprise Arama* → "Tatil promosyonunun ROI'si bahar lansmanının ROI'sine kıyasla neydi?" diye sorun ve anında yanıt alın

💡 Profesyonel İpucu: İlk ROI gösterge panonuzu ClickUp Şablonu olarak kaydedin, böylece gelecekteki tüm kampanyalarınızda yerleşik raporlama özelliği kullanılabilir.

🧐 Biliyor muydunuz? L'Oréal'in CREAITECH platformu, yaratıcı takımların üretken yapay zeka kullanarak tek bir ürün fotoğrafını Japon bahçesi veya Paris sokakları gibi herhangi bir ortama yerleştirmelerine olanak tanır. Artık pahalı uluslararası fotoğraf çekimleri gerekmiyor!

AI artık e-ticaret için sadece bir "destek teknolojisi" değil; e-ticaret markaları artık onu kampanya yürütmenin işletim sistemi olarak görüyor. Yaratıcı içerik üretiminden atıf modellemeye kadar, her bir huninin parçası artık AI ile otomasyon veya optimize edilebilir. Ancak asıl güç, bu araçların ayrı ayrı değil, birlikte işlediğinde ortaya çıkar. Aşağıda, kampanya planlamadan yürütmeye kadar tüm süreci birbirine bağlayan merkezi bir hub olan ClickUp Brain ile birlikte dikkate alınması gereken en iyi AI araçları yer almaktadır.

clickUp Brain (Metin yazarlığı, proje ve kampanya yönetimi)* 🧠

Kampanya ClickUp Brain

Her başarılı kampanya plan ile başlar ve birçok takım bu aşamada hız kaybeder. ClickUp Brain, planlama sürecini statik bir elektronik tablo yerine canlı, otomasyonlu bir sistem haline getirir.

*ne yapılacak

kampanya planlama ve yaratıcı ş Akışlarını merkezileştirin* → Tek bir Çalışma Alanında kampanya özetleri, zaman çizelgeleri ve yaratıcı varlık talepleri oluşturun. Ürün, pazarlama veya operasyon departmanlarında çalışan herkes aynı bilgi kaynağını görür

Tek bir ClickUp Kampanya ş Akışı

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın uyumluluk ve marka koruma özelliklerini kullanarak AI destekli onay aşamaları için ayar yapın ve doğru sorumluluk reddi beyanları, marka sesi veya yasal kontroller olmadan hiçbir kampanyanın başlatılmamasını sağlayın.

AI destekli metin ve içerik oluşturma → ClickUp Brain reklam metinleri, başlıklar, e-posta konu satırları, ürün açıklamaları ve kampanya geriye dönük değerlendirmeleri yazar. Artık boş sayfa sendromu yok

🛫 Göndermeden önce: AI kampanyası ön kontrol listesi AI ile lansman yapmak hızlı hareket etmek anlamına gelir, ancak temel unsurları atlamak size pahalıya mal olabilir. Her kampanyanın kalkışa hazır (ve güvenli) olmasını sağlamak için bu 9 maddelik kontrol listesini kullanın. ✨ AI ön kontrolünün temel unsurları 🧹 Veri hijyeni – Ürün beslemeleri, UTM'ler ve onay bayrakları doğru ve güncel mi?🎯 Nesne netliği – Her kanalın net bir KPI'sı var mı?🛡️ Koruyucu önlemler – Marka sesi, sorumluluk reddi beyanları ve yerelleştirme kuralları sabitlenmiş mi?🧪 Deney tasarımı – Her test, kurallar + başarı kriterleri ile tek bir hipotez etrafında oluşturulmuş mu?💸 Bütçe sınırları – Otomatik minimum/maksimum harcama eşikleri belirlediniz mi?👩‍✈️ İnsan faktörü – Hangi adımların lansmandan önce manuel olarak incelenmesi veya onaylanması gerekiyor?📊 Ölçüm Planı – Karma ROAS'ı, artışı veya her ikisini birden izlemeyi sürdürüyor musunuz? Sonuçları nasıl raporlayacaksınız🎨 Yaratıcı yenileme sıklığı – AI, yorgunluğu veya performans düşüşlerini ne zaman/nasıl işaretleyecek?🔄 Geri alma planı – İşler ters giderse, anında sabit bir kuruluuma geri dönebilir misiniz? 💡 Profesyonel İpucu: Bu kontrol listesini ClickUp'ta yeniden kullanılabilir bir kampanya şablonu olarak kaydedin, böylece her lansman bu temel unsurlarla başlasın; hiçbir adım atlanmasın, sürprizlerle karşılaşmayın.

clickUp AI Ajanları* → Kampanya yönetimi araçlarını kullanarak otomatikleştirin. Örnek: Bir AI Ajanı, kreatif onayları izlemeyi sağlayabilir, incelemeler gecikirse paydaşlara bildirim gönderebilir ve bağımlılıklara göre son tarihleri ayarlayabilir

Görev Kampanyası AI ajanı kurulum

Kampanyalar için AI Soru-Cevap → ClickUp Brain'e "Geçen çeyrekte en yüksek ROI'yi hangi kampanya elde etti?" diye sorun ve bağlı gösterge panellerinizden anında yanıt alın

çapraz platform entegrasyonları* → Shopify (ürün katalogları), Klaviyo (e-posta akışları), Meta Ads (kampanya raporlaması) veya TikTok Ads'i bağlayın — hepsi Zapier/Make otomasyonu aracılığıyla ClickUp içinde koordine edilir

clickUp ile kampanyalar sadece "yönetilmez", AI Ajanları performansı izleyerek ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayarak dinamik bir şekilde gelişir.

Kampanyalar, yeni yaratıcı fikirler olmadan başarısız olur. İşte bu noktada görsel yapay zeka araçları adım atar.

Canva AI → Sosyal medyaya öncelik veren markalar için idealdir. "Magic Design" özelliğini kullanarak markanıza uygun kampanya öğeleri oluşturun ve "Magic Resize" özelliği ile Meta, TikTok, e-posta ve görüntülü reklamlara anında uyarlanmış reklam öğeleri oluşturun

AdCreative.ai → Reklamcılık için özel olarak tasarlanmıştır. Tahminsel puanlama ile reklam setlerini otomatik olarak oluşturur ve reklam bütçenizi harcamadan önce en iyi performansı gösterecek reklamları sıralar → Reklamcılık için özel olarak tasarlanmıştır. Tahminsel puanlama ile reklam setlerini otomatik olarak oluşturur ve reklam bütçenizi harcamadan önce en iyi performansı gösterecek reklamları sıralar

clickUp'ın burada önemi:* Canva ve AdCreative.ai çıktılarını doğrudan kampanya görevlerine bağlı ClickUp belgelerinde depolayın. ClickUp Brain, varlıkların hazırlık durumunu (taslak, inceleme, canlı) izleyebilir, böylece hiçbir yaratıcı içerik gözden kaçmaz.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp içindeki hazır pazarlama kampanyası şablonları ile planınıza başlayın, ardından ClickUp Brain'i kullanarak metinleri, başlıkları ve raporları doldurun.

Klaviyo Tahminsel Yapay Zeka ( E-posta ve SMS hedefleme) ✉️ ✉️

Özel sadakat, özel kazanımı kadar önemlidir ve Klaviyo'nun yapay zeka modelleri, sadakati reaktif değil öngörülü hale getirir

*ne yapılacak

Özel müşteri kaybı riskini tahmin eder ve iptal etme veya aktif olmama olasılığı yüksek özel müşterileri işaretler

Yüksek LTV'li alıcıları segmentlere ayırır ve özelleştirilmiş ek satış akışları oluşturur

Maksimum açılma oranları için gönderim zamanlarını ve konu satırlarını optimize eder

İlk kez alışveriş yapanlar ve tekrar alışveriş yapanlar için dinamik akışlar oluşturur

*clickUp bağlantısı: Tüm bu Klaviyo akışlarını ClickUp içinde planlayın, yönetin ve izlemeyin. Kampanya özetlerine göre e-posta taslaklarını otomatik olarak oluşturabilir, AI Ajanı ise akışlar onaylandıktan sonra kampanya zaman çizelgelerini günceller.

🎉 Eğlenceli Bilgi: CarMax, binlerce özel müşteri yorumunu birkaç saat içinde özetlemek için üretken yapay zeka kullandı. Bu, insan yazarların yıllarını alabilecek bir görevdi

Atıf, e-ticaret pazarlamasının en zor kısmıdır. Atıf olmadan, körlemesine uçuyorsunuz demektir.

Triple Whale → Shopify, Google, Meta ve TikTok'ta gerçek zamanlı ROAS gösterge paneli, karma CAC ve LTV izleme sağlar

Northbeam → Gelişmiş yapay zeka kullanarak çoklu temas atıfını modelleyen ve her bir kanalın dönüşümleri nasıl etkilediğini tam olarak gösteren bir araçtır

clickUp bağlantısı: ClickUp Brain, gösterge panelleri arasında geçiş yapmak yerine, atıf özetlerini doğrudan ClickUp Çalışma Alanınıza çekebilir. Yapay zekaya "TikTok geçen ayın ROAS'ını nasıl etkiledi?"* diye sorun ve verilerin kampanya belgesinde görselleştirildiğini görün.

🧐 Biliyor muydunuz? Amazon, testlerde yapay zeka tarafından oluşturulan görseller kullanarak reklam tıklama oranlarını %40'a kadar artırdı.

ClickUp, iş bağlamınızı birbirine bağlayan ve yapay zeka dağınıklığını ortadan kaldıran bir yapıştırıcı görevi görüyor

ClickUp Brain, tüm uygulamalarınızda bilgiyi birleştirir

AI pazarlama araçları tek başlarına güçlüdür. Bir araya geldiklerinde ise AI yayılması yaratırlar — birbirinden kopuk gösterge panelleri, raporlar ve bildirimlerden oluşan bir karmaşa, takım her şeyi bir araya getirmek için çabalarken. Büyümeyi hızlandırmak yerine, bu yığın uygulamayı yavaşlatır.

O halde, çalışanların %77,5'inin yapay zeka araçlarının yarısı ortadan kaybolsa da kayıtsız kalacaklarını, hatta rahatlayacaklarını söylemeleri şaşırtıcı değil

AI araçlarının birleştirilmesine ilişkin çalışanların görüşleri

İşte burada ClickUp Brain komut merkezi olarak adım atıyor:

planlama ve brifingleri merkezileştirerek* kampanyaların parçalı bir şekilde başlamasını önleyin

*görevleri ve takipleri otomasyon ile gerçekleştirerek takımların izleme sürecinde kalmasını sağlama

Shopify, Klaviyo ve reklam platformlarında beyin görevi görüyor —artık 5-6 sekme arasında geçiş yapmanıza gerek yok

silo haline gelmiş kampanyaları tutarlı, veri odaklı bir uygulama akışına dönüştürmek*

👉 Onayları takip etmek, çelişkili metrikleri uzlaştırmak ve araçlar arasında bağlam değiştirmek yerine, takımlar tek bir merkezde uyumlu bir şekilde çalışır ve yapay zeka hiçbir detayın gözden kaçmamasını sağlar.

📖 Daha fazla bilgi: Kapsamlı bir özet için, kampanyanızın her aşamasını destekleyebilecek bu e-ticaret için yapay zeka araçlarına göz atın.

⚡ Küçük e-ticaret işleri için yapay zeka ile kampanya yürütme Neden önemliKüçük takımlar sınırsız nakit veya zamana sahip değildir. AI, parlak araçlarla ilgili değildir; kurucuların aynı anda yaratıcı, medya alıcısı ve analist olarak sıkışıp kalmamaları için darboğazları ortadan kaldırmakla ilgilidir. Yalın başlangıç Önce bir darboğazı giderin (brifingler, reklam testleri veya raporlama)

Harcamalarınızı tek bir yüksek getirili kampanyaya odaklayın, reklamları dağınık bir şekilde dağıtmayın

AI'yı sadece görevleri değil, insanları koordine etmek için kullanın — işleri doğru zamanda atayın Başlangıç AI yığınınız Yaratıcı AI: dakikalar içinde kullanılabilir varyantlar

Müşteri tutma AI: satın alma döngülerine göre tetikleyici kampanyalar başlatın

Orchestration AI: Slack/ClickUp ile uyumludur

İzleme: ölçeklendirme daha fazlasını gerektirene kadar elektronik tablolar + UTM'ler *1 haftalık AI sprint 1. ve 2. Gün: AI'dan özet + yaratıcı içerikler

3–4. Gün: Küçük bir test başlatın

5. Gün: AI, kaybedenleri belirler ve bütçeyi yeniden dağıtır

6–7. Gün:* Öğrenilenleri belgelendirin, bir sonraki döngü için hazırlık yapın *anahtar metrikler Haftada kazanılan saatler

Geri ödeme süresi (<21 gün)

Yaratıcı isabet oranı

Yeni alıcılar ve tekrar alıcılar SonuçKüçük markalar için AI, bakılması gereken başka bir araç değil, ekstra bir takım arkadaşı gibi hissedilmelidir.

Sık karşılaşılan tuzaklar ve bunlardan kaçınmanın yolları

AI, e-ticaret kampanyalarının yürütülmesinde çok etkilidir, ancak sihirli bir araç değildir. Takımlar, AI'yı rehberlik eden bir ortak yerine "ayarla ve unut" türünde bir araç olarak gördükleri için sıklıkla başarısız olurlar. İşte en yaygın tuzaklar ve doğru stratejiler ve AI desteği ile bunlardan kaçınmanın yolları.

1. AI'nın yayılması ve araç aşırı yüklemesi

Yenilik değil, parçalanma genellikle AI'nın aşırı satın alımının gerçek maliyetidir. Her biri değer vaat eden çok noktalı çözümler, verimsizlik, kafa karışıklığı ve boşa giden yatırımlara neden olur.

ClickUp kaynaklarından elde edilen içgörüler, bu sorunun ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyuyor:

Bağlantısı kesik AI araçları riski artırır , maliyetleri yükseltir ve ş Akışlarını yavaşlatır

Şaşırtıcı bir şekilde, kuruluşların %80'i, AI harcamalarının artmasına rağmen, kurumsal EBIT üzerinde herhangi bir etki olmadığını bildiriyor

Çalışanların yorgunluğu gerçektir: %44,8'i geçen yıl AI araçlarını terk etti ve %46,5'i bir görev tamamlamak için 2'den fazla araç arasında geçiş yapıyor

Güvenlik bile bundan etkileniyor — neredeyse %50'si AI politikalarını "Vahşi Batı" olarak tanımlıyor

*bir takımın beş farklı AI uygulamasını aynı anda kullandığını hayal edin: biri reklam metinleri, biri analizler, diğeri ise proje izleme için. İşleri hızlandırmak yerine, araçlar arasında geçiş yapmak işleri yavaşlatır ve önemli verilerin dağınık kalmasına neden olur.

AI ile çözüm:

ClickUp Brain Max gibi bağlamsal yapay zeka süper uygulamasını benimseyin. Bu uygulama, tek bir LLM-bağımsız çözümle görevleri, belgeleri, sohbetleri, uygulamaları ve yapay zeka modellerini tek bir platformda birleştirir

Gereksiz araçları tek bir "iş için her şeyi yapan uygulama" ile değiştirerek lisans maliyetlerini ve güvenlik risklerini azaltın

Ş akışınızı ve geçmişinizi anlayan bağlam farkında zeka'yı kullanarak, genel yanıtlar değil, gerçekten kullanılabilir çıktılar elde edin

👉 AI'nın yayılması sizi yavaşlatmasına veya riske maruz bırakmasına izin vermek yerine, tek bir güvenilir merkez ile kaostan netliğe geçerek uygulamayı kolaylaştırın.

💡 Profesyonel İpucu: Dağınık sesli notlarınız kampanyalarınız için altın değerinde olabilir. ClickUp Brain Max, konuşma-metin özelliğini kullanır ve sesli girdilerinizi ClickUp'ta görevler veya özetler halinde otomatik olarak yapılandırır — sanki sizin konudan sapan konuşmalarınızı deşifre etmeyi seven bir stajyeriniz varmış gibi. ClickUp Brain MAX ve konuşma-metin özellik

2. Kötü bütçe dağılımı nedeniyle aşırı harcama 💸

Birçok marka, AI reklam platformlarının kendi kendini optimize edeceğini varsayar, ancak çarpık girdi verileri, genellikle düşük performans gösteren kanallarda aşırı harcamalara yol açabilir.

DTC giyim sektöründe faaliyet gösteren bir startup şirketinin Meta Ads'i kontrol etmediğini varsayalım. Birkaç hafta içinde, bütçesinin %70'i mevcut alıcıları yeniden hedeflemeye harcanır ve bu da tekrar satın alımları artırır, ancak yeni gelirlerde neredeyse hiç artış sağlamaz.

AI ile çözüm:

Tahminsel modelleme (Triple Whale, Northbeam) kullanarak, öngörülen ROI'ye göre bütçelerin dağıtımını yapın

ClickUp Brain'in atıf gösterge panellerini izlemesini, CAC artışlarını işaretlemesini ve takıma otomatik uyarılar göndermesini sağlayın

👉 Fazla harcamaları sonradan fark etmek yerine, bunları gerçek zamanlı olarak önleyebilirsiniz.

🎉 Sadakat, ödeme öncesinde oluşturulur Güven sinyalleri ve kolay gezinme gibi sadakat işaretleri, ilk işlemden daha çok tekrar satın alımları öngörür. ClickUp Belge'de sadakat temas noktalarını harita ve kampanyalar yayınlanmadan önce ClickUp Brain Max'in güven oluşturucu metinler üretmesine izin verin.

2. Uyumsuz kampanya zaman çizelgeleri ⏳

AI metin veya kreatifler üretiyor olsa bile, ş Akışları senkronizasyon olmadığında kampanyalar başarısız olur.

Bir güzellik markasının "Holiday Glow" kampanyasını planladığını hayal edin. Geri bildirimler nedeniyle lansman Cyber Monday'den dört gün yapıştır sonraya ertelenirse, ivme ve satışlar kaybolur.

AI ile çözüm:

ClickUp Brain, görev bağımlılıklarıyla kampanya zaman çizelgelerini otomatik olarak oluşturur

AI Ajanları, gecikmeler meydana geldiğinde (örneğin, tasarım geri bildirimi geç geldiğinde) dinamik olarak yeniden planlama yapar

👉 Yangın söndürme modundan proaktif, yapay zeka tarafından yönetilen uygulamaya geçersiniz.

3. Kara Box algoritmaları 🕳️

AI modelleri genellikle yorumlanması zor kararlar alır. Şeffaflık olmadan, takımlar kampanyanın neden başarılı veya başarısız olduğunu liderlere açıklayamaz. Doğal dil işleme (NLP), kampanya verilerinden basit bir İngilizceyle açıklamalar ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir.

Bir kozmetik markasının AI destekli reklamlardan kaynaklanan ani bir ROAS artışı yaşadığını varsayalım. Takım, bu artışı hangi kitle veya kanalın sağladığını açıklayamazsa, sonuçlar düştüğünde güven sarsılır.

AI ile çözüm:

Bir modelin neden bir karar verdiğini izlemenizi sağlayan platformları tercih edin

Hesap için ClickUp Belge'de varsayımları ve karar yollarını belgelendirin

👉 Şeffaflık güven oluşturur ve yapay zeka sonuçlarının yönetim kurulunda savunulabilir olmasını sağlar.

🧐 Biliyor muydunuz? Nike'ın yapay zeka destekli arama özelliği, alışveriş yapanların "Dar ayaklara uygun hafif koşu ayakkabısı bul" gibi doğal dil sorguları kullanmasına olanak tanıyarak ürünleri daha kolay keşfedilebilir hale getiriyor ve SEO'yu güçlendiriyor.

4. Değişim yönetimi eksiklikleri 🔄

AI'yı uygulamaya koymak sadece bir teknoloji proje değil, kültürel bir dönüşümdür. Analistler veya metin yazarları kendilerini güçlendirilmiş değil, yerlerinden edilmiş hissederlerse, bu teknolojinin benimsenmesi zorlaşır.

Bir perakendecinin bir gecede AI reklam metinlerini kullanmaya başladığını hayal edin. Yaratıcı takımlar kendilerini dışlanmış hisseder, katılımlarını keser ve kalite düşer.

AI ile çözüm:

Takımları zorlamadan değeri göstermek için küçük bir kampanya ile başlayın

Çapraz fonksiyon liderlerini erken aşamada sürece dahil edin, böylece lansmanı şekillendirmelerine olanak tanıyın

Gerçek performans verilerini kullanarak hızlı kazançların paylaşımını yapın ve güven oluşturun

👉 AI'nın benimsenmesi, insanlar onu bir tehdit değil, bir müttefik olarak gördüklerinde başarılı olur.

🧐 Biliyor muydunuz? Cisco'ya göre, tüketicilerin %89'u en iyi destek deneyiminin yapay zeka verimliliği ile insan empatiyi bir araya getirdiğini söylüyor. Otomasyon hızlı ve ölçeklenebilir olmalı, ancak her zaman gerçek bir kişiye ulaşmayı kolaylaştırmalıdır.

5. Yaratıcı yorgunluk 🎨

Aynı reklam çok uzun süre yayınlandığında etkisini yitirir.

Bir mobilya markasının 90 gün boyunca aynı karusel reklamını yayınladığını varsayalım. Tıklama oranları düşüşe geçer ve ROAS %45 azalır.

AI ile çözüm:

AdCreative.ai veya Canva AI ile büyük ölçekte yeni varyasyonlar oluşturun

ClickUp Brain'i kullanarak CTR'leri izleyin ve performans düştüğünde yeni yaratıcı görevleri otomatik tetikleyici olarak kullanın

aI, sonuçlar kötüleştiğinde tepki vermek yerine, tam zamanında yenileme döngülerini tetikleyici olarak kullanır.

🎉 Eğlenceli Bilgi: Nutella, "Nutella Unica" kampanyası için 7 milyon benzersiz kavanoz etiketi tasarlamak için yapay zeka kullandı. Her bir kavanoz bir ay içinde tükendi; bu da, büyük ölçekte kişiselleştirmenin koleksiyoncuları heyecanlandırabileceğini kanıtladı.

6. Takımlar arasında veri siloları 🔒

Pazarlama, operasyon ve ürün departmanları farklı araçlara güvendiklerinde içgörüler sınırlı kalır.

Örnek: Bir spor ayakkabı markası, TikTok ağırlıklı bir kampanya yürüttü ve bu kampanya bir SKU'ya olan talebi artırdı, ancak operasyon ekibi bunu zamanında fark edemedi ve bu da stokların tükenmesine ve geç teslimata neden oldu.

AI ile çözüm:

Kampanyayı ClickUp Belge'de merkezileştirin, böylece pazarlama ve operasyon ekipleri canlı içgörülerin paylaşımını gerçekleştirebilir

ClickUp'ın AI Q&A özelliğini kullanarak takımlar arasında talep tahminlerini anında ortaya çıkarın

👉 AI, siloları yıkar ve pahalı kör noktaları önler.

7. Aşırı kişiselleştirmenin yanlış sonuçları 🎯

AI kişiselleştirme, kötü ayarlanmışsa rahatsız edici olabilir.

Bir spor ayakkabı markasının, bir SKU'ya olan talebi artıran TikTok ağırlıklı bir kampanya yürüttüğünü hayal edin. Operasyon ekibi bu artışı zamanında fark edemediği için stoklar tükenir ve gönderimler gecikir.

AI ile çözüm:

Klaviyo Predictive AI'yı kullanarak yaşam döngüsü aşamasına göre erişimi özelleştirin

ClickUp Brain'in kampanya akışlarını denetlemesini sağlayarak yinelenen veya alakasız temas noktalarını yakalayın

👉 Kişiselleştirme, robotik değil, düşünceli hale geliyor.

🎉 Eğlenceli Bilgi: AI'lar bile Heinz'ın ketçapın kralı olduğunu bilir. "Ketçap"ı görselleştirmesi istendiğinde, DALL-E 2 sürekli olarak Heinz şişesine benzeyen görüntüler üretti — marka ipucu gerekmedi! 🍅

8. AI'yı tek seferlik bir eklenti olarak ele almak 🤖

Bazı takımlar yapay zekayı 'deneme amaçlı' kullanıyor; metin yazımında kullanıyor ancak kampanyaları hala elektronik tablolarda izleme yapıyor, bu da karışıklığa ve yinelemelere yol açıyor.

Diyelim ki bir ev eşyaları markası, bir özel müşterinin daha önce satın aldığı aynı kanepeyi öneriyor. Sonuç, memnuniyet yerine abonelik iptali oluyor.

AI ile çözüm:

ClickUp Brain'i işletim katmanı olarak kullanın: plan, izleme ve Shopify, Klaviyo, Meta ve daha fazlasıyla entegrasyonlar

Her şeyi tek bir yerde tutun, böylece AI kampanyaları bir yardımcı olarak değil, baştan sona yönetsin

👉 AI ile başarıya ulaşan markalar, AI'yı her uygulama aşamasına entegre ediyor.

🎉 Eğlenceli Bilgi: AI odaklı kişiselleştirmede başarılı olan markalar, bu konuda başarısız olan markalara göre %40 daha fazla gelir elde ediyor. Kişiselleştirme sadece moda bir kelime değil, aynı zamanda bir kâr motorudur. c

E-ticarette AI Kampanya Uygulaması: En İyi Markalar Ne Yapılacak ve Takımlar ClickUp ile Nasıl Büyüyor?

Sadakat programlarından yaratıcı üretime kadar, e-ticaretteki üretken yapay zeka gerçek ve ölçülebilir kazançlar sağlar. Ancak bu sadece büyük markaların avantajı değildir; ClickUp'ı kullanan takımlar bunu şimdiden uygulamada görüyor.

📉 STANLEY Güvenlik, güncellemelerde haftada 8 saatten fazla zaman tasarrufu sağladı ve raporlama süresini %50 azalttı📊 CEMEX, ürün lansmanlarını %15 hızlandırdı💸 RevPartners, hepsi bir arada çalışma alanı olarak ClickUp'ı kullanarak SaaS maliyetlerini %50 azalttı

Peki, dünyanın önde gelen e-ticaret markaları AI e-ticaret araçlarıyla neler yapılacak? Bir göz atalım.

Sonuçlar: 📈 %5 artışla müşteri tutma oranı · 🎁 2 kat artışla sadakat puanları kullanımı · 🛒 2 kat artışla terk edilmiş sipariş dönüşümleri

AI destekli segmentasyon, Panera'nın risk altındaki özel müşterileri belirlemesine ve büyük bir menü geçişi sırasında kişiselleştirilmiş teklifler sunmasına yardımcı oldu. Böylece sadakati korurken dönüşümleri artırdı.

🎉 Eğlenceli Bilgi: AI destekli segmentasyon kullanarak Netflix, korku filmi hayranlarının romantik komedileri de sevdiğini keşfetti. Bu şaşırtıcı çaprazlama, daha akıllı ve daha etkili promosyonlar oluşturmalarını sağladı.

Sonuçlar: 💰 Ziyaretçi başına %7 gelir artışı · 📊 ~%10 dönüşüm artışı

Saks, her alışverişçi için ana sayfa deneyimlerini dinamik olarak düzenleyerek, AI'yı kullanarak gezinme niyetini ölçülebilir gelire dönüştürdü.

🎉 Tahmine dayalı yapay zeka, mikro trendleri erken tespit eder Aramalarda ve sosyal medyadaki sohbetlerde"mikro trend" sinyallerini tespit etmek için yapay zeka kullanan perakendeciler, trend olan ürünlerin satışlarını %30-40 oranında artırabilir. Trend sinyallerini toplamak ve görevleri anında atamak için bir AI ajanı ayarlayın, böylece rakiplerinizden önce avantaj elde edin.

Sonuçlar: ⚡ %90 daha hızlı + daha ucuz görüntü üretimi · 🖼️ Bir çeyrekte AI tarafından üretilen editoryal görüntülerin %70'i

Zalando, üretim döngülerini önemli ölçüde kısaltan ve yenilenmiş kampanyaları daha hızlı başlatmalarına yardımcı olan yapay zeka destekli bir yaratıcı süreç oluşturdu.

Sonuçlar: 📈 +%35 dönüşüm · 💰 +%40 ziyaret başına gelir · 🚪 –%28 çıkış

Black Friday trafiğinin yoğunlaştığı dönemlerde TFG, alışverişçilere rehberlik etmek, sepetleri kurtarmak ve çıkışları gerçek zamanlı olarak azaltmak için konuşma tabanlı yapay zeka teknolojisini kullanmaya başladı.

5. Wholesome Goods

Sonuçlar: 🤝 Avalanche AI'yı satın aldıktan sonra birden fazla DTC markasında birleştirilmiş yaratıcı operasyonlar + 📊 analitik

Wholesome Goods, Avalanche AI'yı satın aldığında, çeşitli DTC markalarını verimli bir şekilde yönetme zorluğuyla karşı karşıya kaldı. Şirket, yaratıcı operasyonları ve analitiği tek bir yapay zeka destekli sistemde merkezileştirerek, çaba sarf etmeden büyümeyi başardı.

6) Brunello Cucinelli

Sonuçlar: 🛍️ Felsefeyi ticaretle harmanlayan, kişiye özel bir yapay zeka danışmanlık sitesi

Lüks moda evi Brunello Cucinelli, yapay zekayı miras odaklı hikaye anlatımına entegre etti. Yapay zeka konsiyerji, bir sohbet robotundan çok dijital bir rehber gibi davranıyor ve her öneriyi zanaatkarlık, köken ve felsefeye dayandırıyor.

✅ Takımlar ClickUp ile neler başarıyor?

⚡ QubicaAMF

Sonuçlar: ⚡ %40 daha hızlı raporlama · ⏰ Haftada 5 saatten fazla zaman tasarrufu

Gösterge panelleri ve ClickUp Brain, raporlama süresini kısaltarak gidip gelme ihtiyacını ortadan kaldırır ve takımlara yaratıcı iş için zaman kazandırır.

⏰ STANLEY Güvenlik

Sonuçlar: ⏳ Haftada 8 saatten fazla zaman tasarrufu · ⚡ %50 daha hızlı rapor oluşturma

ClickUp AI Notetaker ve Gösterge Panelleri, durum toplantılarını ve manuel güncellemeleri ortadan kaldırarak verimliliği artırdı.

🚀 CEMEX

Sonuçlar: 🚀 %15 daha hızlı lansmanlar · ⏱️ 24 saatlik iletişim gecikmesi saniyelere indirildi

Görevler, sohbet ve otomasyonların hepsi tek bir yerde toplandığı için, işlevler arası gecikmeler ortadan kalktı ve kampanya hızı arttı.

💸 RevPartners

Sonuçlar: 💸 SaaS harcamalarında %50 azalma

RevPartners, birden fazla aracı ClickUp'ta birleştirerek maliyetleri önemli ölçüde azaltırken, uyumu ve uygulamayı iyileştirdi.

🤝 Pigment

Sonuçlar: 🤝 İletişim verimliliğinde %20 artış

Kolaylaştırılmış plan, daha hızlı içerik geri bildirim döngüleri ve gerçek zamanlı güncellemeler, Pigment takımlarının ekstra çaba harcamadan senkronizasyonunu sağladı.

📈 Atrato

Sonuçlar: 📈 %30 daha hızlı geliştirme · 💪 %20 fazla mesai azalması

İş Yükü Görünüm ve otomatik planlama araçları, takımın yorulmadan üretimi ölçeklendirmesine yardımcı oldu.

🧩 Önemli nokta

AI, kampanyaların yürütülme şeklini değiştiriyor, ancak sonuçları görmek için büyük bir teknoloji altyapısı veya büyük bir bütçeye gerek yok.

ClickUp ile, yukarıdaki markalar gibi yüksek performanslı kampanyaları büyük ölçekte yürütmek için gerekli yapı, otomasyon ve zekayı elde edersiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Daha küçük takımlar, çoklu ajan koordinasyonuna geçmeden önce, üretken reklam araçları veya tahmine dayalı CLV modelleri gibi uygun maliyetli yapay zeka çözümleriyle başlayabilir. Bu, henüz tam olarak kullanıma hazır olmayan platformlara fazla harcama yapmanızı önler.

E-ticaret Kampanyalarının Yürütülmesinde AI Teknolojilerinin Geleceği

E-ticarette yapay zeka, taktiksel yardımcılar ("bana bir reklam yaz") rolünden, kampanyaları baştan sona yürütebilen stratejik düzenleyiciler rolüne doğru kayıyor. Gelecek, daha fazla araç değil, karlılık, müşteri sadakati ve güven ile ilgili

1. Çoklu ajan işbirliği

AI ajanları, dağınık otomasyonların yerini alarak işlevler arası bir takım gibi hareket edecek.

📌 Örnek: Bir Plan Aracısı geçen yılın verilerinden özetler hazırlar, bir Yaratıcı Aracı reklam varyantları oluşturur, bir Medya Aracısı marj ve stoklara göre bütçeyi değiştirir ve bir Uyum Aracısı eksik feragatnameleri blok eder.

Neden önemli: Kampanyalar gerçek zamanlı olarak uyarlanır, devralmalar azalır ve acil durum tatbikatları azalır.

2. Gizlilik öncelikli kişiselleştirme

Üçüncü taraf çerezlerin ortadan kalkmasıyla birlikte, kişiselleştirme satın alma geçmişi ve sadakat profilleri gibi birinci taraf verilerinden sağlanacak.

📌 Örnek: Bir cilt bakım markası, üçüncü taraf izleme yerine müşteri kaybı sinyallerine dayalı olarak yeniden doldurma hatırlatıcı e-posta tetikleyici gönderir.

Neden önemli: Onay tabanlı kişiselleştirme, güven ve uzun vadeli sadakat oluşturur.

3. Kâr odaklı medya optimizasyonu

AI, sadece ROAS'ı değil, katkı marjı ve ömür boyu değeri de dikkate alarak medya harcamalarını optimize edecektir.

📌 Örnek: Bir ayakkabı markası, iade oranı yüksek olan viral bir spor ayakkabının reklamlarını azaltır ve daha yüksek kar marjına sahip temel ürünlere daha fazla yatırım yapar.

Neden önemli: Pazarlama harcamaları, gösterişli bir metrik olmaktan çıkıp disiplinli bir kâr kaldıracı haline gelir.

4. Koruyucu önlemlerle üretken yaratıcılık

Üretken yapay zeka, büyük ölçekte metinler, görseller ve video oluşturacak, ancak yönetişim kontrolü sağlayacaktır.

📌 Örnek: Tüm varlıklar, onaylanmadan önce marka tonu, uyumluluk kuralları ve kapsayıcılık standartlarına göre kontrol edilir.

Neden önemli: Markalar, dava riski veya tutarsız ses tonu olmadan yaratıcılıklarını güvenli bir şekilde ölçeklendiriyor.

5. Konuşma tabanlı ticaret

AI asistanları, statik botların yerini gerçek zamanlı, rehberli alışveriş deneyimleriyle alacak.

📌 Örnek: Bir müşteri stokta olmayan bir boyut sorar; asistan bir alternatif önerir, sadakat indirimi uygular ve sepeti kaydeder.

Neden önemli: Konuşma tabanlı yapay zeka, sürtünmeyi ortadan kaldırarak dönüşüm oranlarını ve sepet hayatta kalma oranlarını artırır.

6. Daha akıllı ölçüm

Son tıklama atıflandırması artık geçerliliğini yitirmiştir; AI, artımlılık testlerini ve medya karışımı modellemesini birleştirecektir.

📌 Örnek: Bir Ölçüm Aracısı, hangi reklamların geliri artırdığını gösterir ve çeyrek ortasında bütçe yeniden tahsisatı önerir.

Neden önemli: Pazarlama, CFO açısından ölçülebilir hale gelir ve "farkındalık" savunulabilir bir büyümeye dönüşür.

Peki, neden şimdi önem vermelisiniz?

Çoğu marka, yapay zekayı silolar halinde test etmekte zorlanıyor: yaratıcılık burada, teklif verme orada, analizler başka bir yerde. Kazananlar yapay zekayı uygulama değil, altyapı olarak görecek: içgörüler uygulamaya akış halinde aktarılacak, uyumluluk yerleşik hale gelecek ve her kampanya bir öncekinden daha akıllı olacak.

ClickUp, planlama, yaratıcılık, medya ve ölçümü tek bir döngüde bağlantı kurarak bu noktaları birbirine bağlar, böylece AI artık bir yan proje olmaktan çıkar ve işinizin işleyişinin bir parçası haline gelir.

Herhangi bir e-ticaret iş için, sosyal medya platformlarındaki reklam yerleşimlerinde AI teknolojisinden yararlanmak, her pazarlama kampanyasının optimize edilmesine yardımcı olur. Gerçek zamanlı verileri kullanarak müşteri taleplerini yönetmek, satış kaybını önlemek ve müşteri kayıplarını azaltmak suretiyle takım, müşteri memnuniyetini artırabilir, genel pazarlama çabalarını iyileştirebilir ve müşteri katılımını gerçekten artıran stratejiler geliştirebilir.

AI Deneylerinden AI Destekli Motorlara Geçiş

E-ticaret pazarlamasında yapay zeka, deneme aşamasını çoktan geride bıraktı. Asıl soru "Yapay zeka reklam yazabilir mi?" değil, "Yapay zeka, karlı ve tutarlı bir şekilde ölçeklenebilen kampanyalar yürütebilir mi?"

Bu, birbirinden bağımsız araçlarla uğraşmakla tekrarlanabilir bir motor oluşturmak arasındaki farktır. ClickUp bunu mümkün kılar. Özetler, varlıklar, otomasyonlar, gösterge panelleri ve AI ajanlarını tek bir platformda birleştirerek dağınık testleri tek bir sistem haline getirir. Yaratıcı içerikler bağlam içinde üretilir, onaylar otomatik olarak ilerler ve optimizasyon, müşteri tutma, gelir ve marka güveni gibi metriklerle doğrudan bağlantılıdır.

Lansman kaosunu bir oyun kitabına dönüştürün. Bir sonraki kampanyanızı ClickUp'ta yürütün — brifingler, bütçeler ve güncellemeler tek bir yerde. Ücretsiz deneyin. ✨

Sık Sorulan Sorular

Kampanya hedefini netleştirerek başlayın: farkındalık, dönüşüm, müşteri tutma veya karlılık. Ardından, o aşamaya uygun AI yeteneği türünü seçin. Örnek:Üretken AI araçları (ör. AdCreative. ai, Canva AI) büyük ölçekte reklam metinleri, görseller ve varyasyonlar oluşturmak içinTahminsel modeller (ör. Klaviyo Predictive AI, Northbeam) müşteri kaybı, CLV veya talep tahmini içinAtıf/optimizasyon motorları (ör. Triple Whale, Fospha) verimliliği izleme ve harcamaları yeniden tahsis etme için Yürütme katmanları (ör. ClickUp Brain + Agents) çıktıları bağlantı, görevleri atama ve iş akışlarını otomasyon için Ölçeklendirmeden önce araçları her zaman küçük veri kümeleriyle test edin ve marka uyumu ve uyumluluk için bir insanı döngüde tutun

Hedef kitlenizi ve dönüşüm hedeflerinizi belirleyin. Üretken yapay zeka kullanarak birden fazla reklam metni ve yaratıcı varyantlar oluşturun. Tahminsel modelleme ve tahminsel analitik kullanarak tıklama oranlarını ve dönüşüm olasılığını tahmin edin. Reklam performans verilerini kampanya panonuzla bağlantılandırın. ClickUp ile, bir kampanyanın ROAS'ı hedefin altına düştüğünde bütçeyi yeniden tahsis etmek için bir AI Ajanı ayarlayın, ClickUp Brain ise ekibiniz için haftalık özetler oluşturur. Bu, Facebook Reklamlarını, bir kez ayarlayıp unutabileceğiniz bir kampanya yerine kendi kendini optimize eden bir sistem haline getirir.

Marjların düşük ve özel yakınlığının her şey olduğu DTC için AI üç büyük avantaj sağlar:Büyük ölçekte kişiselleştirme (dinamik e-postalar, ürün önerileri)Kâr odaklı hedefleme (iadeleri azaltma, tıklamalar yerine CLV için optimizasyon)Daha hızlı yaratıcı döngüler (aylık yerine günlük reklam varyantı testi)ClickUp Brain'i kullanan DTC takımları, içeriği merkezileştirebilir, A/B testlerini otomatik olarak oluşturabilir ve raporlamayı otomasyonlayabilir, böylece AI uygulamayı üstlenirken onlar marka hikayelerine odaklanabilir.

Evet, AI mevcut özel müşterileri satın alma davranışlarına, sıklıklarına ve yaşam boyu değerlerine göre segmentlere ayırabilir. Ardından, aşırı indirim yapmadan alakalı hissettiren kişiselleştirilmiş teklifler (yükseltme satışları, paketler veya sadakat indirimleri gibi) oluşturabilir. Örnek: Bir AI sistemi, tekrar eden ayakkabı alıcılarının genellikle 90 günde bir sipariş verdiğini fark eder. 75. günde yeni sezon stilini içeren kişiselleştirilmiş bir hatırlatıcı e-posta gönderir. ClickUp'ta bu tetikleyici kuralları belgeleyebilir, bir AI Ajanının satın alma modellerini izlemesine izin verebilir ve müşteri tutma pazarlamacınıza kampanyaları tam zamanında başlatması için otomatik olarak bir görev atayabilirsiniz.

AI sihirli bir araç değildir, yine de karmaşık sayılara ihtiyaç duyar. ROI'yi ölçmenin en iyi yolu, geleneksel pazarlama metriklerini AI'ya özgü metriklerle birleştirmektir: Artımlı artış: AI, dönüşümleri holdout grubuna kıyasla artırıyor mu? Karma ROAS/CAC: AI ile optimize edilmiş kampanyalar, kanallar arasında daha verimli harcamalar sağlıyor mu? Geri ödeme dönemi: AI yatırımı maliyetini ne kadar hızlı geri kazanıyor? Süreç tasarrufu: Lansman süresi (TTL) ve raporlama saatlerinden tasarruf da ROI'nin bir parçasıdır. En akıllı takımlar, AI'nın tam etkisini görmek için finansal getirileri operasyonel verimlilikle birleştirir.

AI güçlüdür, ancak tak ve çalıştır özelliği yoktur. Yaygın engeller şunlardır:Veri hazırlığı: Yetersiz etiket, tutarsız UTM'ler veya küçük veri kümeleri AI'nın doğruluğunu azaltırAşırı otomasyon: Çok fazla otomatik kural, çelişkili sinyallere veya boşa harcanan paraya yol açabilir. Uyumluluk riskleri: Kişiselleştirme, GDPR/CCPA ve onay gerekliliklerine uymalıdır. Maliyet artışı: Kullanımı dikkatli bir şekilde izlemeyen abonelikler ve API çağrıları maliyetleri artırır. Bu zorlukların üstesinden gelmek için otomasyon ile denetimi dengelemek gerekir; küçük önlemler büyük hataları önler