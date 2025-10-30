ChatGPT'de ş Akışlarını Otomasyon Etmek İçin En İyi Komutlar

AI asistanınızın uyumadığı, unutmadığı ve kaotik takviminizi yargılamadığı ş Akışı otomasyonu dünyasına hoş geldiniz.

İyi haber: ChatGPT bu asistan olabilir ve iyi tasarlanmış bir komut, onu arka planda çalışan bir verimlilik gücü haline getirebilir. İster tek başına çalışan bir kurucu, ister bir takım yöneticisi, ister sadece iş gününüzün kaosunu kontrol altına almaya çalışan biri olun, bu liste daha akıllı çalışmanın kısayolu.

Bu kılavuzda, ChatGPT'de iş akışlarını otomatikleştirmek için en iyi komutları bulacaksınız. Ayrıca, ClickUp'ın yapay zeka destekli ş Akışı otomasyonu için nasıl vazgeçilmez bir araç haline geldiğini göreceğiz. Hadi başlayalım ve manuel işleri dış kaynaklara aktarmaya başlayalım.

Ş Akışı Otomasyonu Nedir ve ChatGPT Nasıl Yardımcı Olabilir?

İş akışı otomasyonu, iş süreçlerindeki manuel ve tekrarlayan adımları, zaman kazandıran ve verimliliği artıran teknoloji odaklı rutinlerle değiştirme sürecidir.

Serbest çalışanlar ve küçük takımlar için bu, genellikle müşteri e-postaları hazırlamak, notları özetlemek, blog fikirleri üretmek veya formları doldurmak gibi görevleri ifade eder.

ChatGPT, ş akışı otomasyonuna şu şekilde yardımcı olur. Basit bir komut yazarak takip e-postası yazmasını, röportajı özetlemesini, içerik için beyin fırtınası yapmasını, mesajı çevirmesini veya bilgileri sıralamasını isteyebilirsiniz. AI ş akışı otomasyonunu kullanmanın bir başka yolu da ChatGPT'yi verimlilik araçlarınızla bağlantıya geçirmektir.

Örneğin, Zapier'i kullanarak, yeni bir form girişinin ChatGPT tarafından otomatik olarak özetlendiği ve ClickUp görevi olarak eklendiği bir ş Akışı ayarlayabilirsiniz.

Neden ChatGPT ile ş Akışlarını Otomasyon Etmelisiniz?

Tekrarlayan görevlerin altında ezildiğinizi hissediyorsanız (sayfalar arasında veri kopyalamak, sonsuz e-postaları sıralamak veya bugün onuncu kez aynı cevabı yazmak gibi), görevleri otomasyonla gerçekleştirmek için ChatGPT'yi kullanmak akıllıca bir harekettir:

İşte nedenleri:

Veri girdisi, e-posta sıralama ve tekrarlayan iletişim işlemlerini otomasyon ile gerçekleştirerek saatlerce zaman kazanın.

AI'nın ayrıntıları halletmesine izin vererek doğruluğu sağlayın, kopyala-yapıştır hatalarını azaltın.

Süreçleri anında ölçeklendirin, ekstra personel almadan daha büyük iş yüklerini yönetin.

Her zaman açık olan yapay zeka kullanarak potansiyel müşterilere, müşterilere ve takımlara gerçek zamanlı olarak yanıt verin.

Otomasyonları hızlı bir şekilde özelleştirin, projeler veya ihtiyaçlar değiştikçe adımları ayarlayın.

Doğru komutlar ve biraz yaratıcılıkla ChatGPT'nin günlük ş akışınızı zaman kaybından kendi kendine çalışan bir sisteme dönüştürebileceğini söylerken şaka yapmıyoruz.

Ş Akışı Otomasyonu için ChatGPT'yi Etkili Bir Şekilde Nasıl Kullanabilirsiniz?

ChatGPT'yi ş Akışınıza entegre etmek için adım kılavuz:

Adım #1: Otomasyon tetikleyicilerini belirleyin

"Yeni bir kreatif brief gönderildi", "bir müşteri adayı form doldurdu" veya "bir görev durum incelemeye alındı" gibi ChatGPT'yi otomatik olarak tetiklemesi gereken etkinlikleri listeye alın. Bu tetikleyiciler, otomasyonunuzun giriş noktası olur.

Adım #2: Yeniden kullanılabilir komut istemlerini önceden oluşturun

Her seferinde ChatGPT komutlarını yazmak yerine, yapılandırılmış komut şablonlarını kaydedin.

Örnek, yeni bir kreatif brief gönderildiğinde, hedefler, hedef kitle ve zaman çizelgesini madde işaretleriyle içeren bir proje özeti oluşturun.

Böylelikle sistem, insan yapıştırması olmadan ne yapması gerektiğini her zaman bilir.

💡 Profesyonel İpucu: İşte size bir ChatGPT hilesi. Komutları birbirine bağlayarak birinin çıktısı bir sonrakinin girdisi haline gelsin ve manuel müdahaleye gerek kalmadan çok adımlı ş akışları oluşturun.

ChatGPT kendi başına çalışmaz. Onu bir araya getirmek ve manuel giriş yapmadan gerçek dünyadaki etkinliklere tepki vermesini sağlamak için otomasyon yazılımına ihtiyacınız vardır.

İşte nasıl işlediği:

Otomasyonunuzu seçin: Zapier, Make veya Zapier, Make veya ClickUp Automations gibi bir platformu, tetikleyicileri algılayan ve bilgileri ChatGPT'ye ileten motor olarak seçin. Tetikleyiciyi yapılandırın: Etkinlik kaynağı olarak bir eylem belirleyin. Bu, "ClickUp'ta yeni form gönderimi" gibi bir şey olabilir. Birisi Creative Brief formunu her doldurduğunda, otomasyon bu girişi anında alır ve iş akışına aktarır. Doğru tetikleyiciyi seçmek, iş akışının manuel müdahaleye gerek kalmadan tam da ihtiyacınız olduğu anda başlamasını sağlar. ChatGPT için eylemi tanımlayın: Gönderilen ayrıntıları otomatik olarak ChatGPT API'sine gönderin. Bu form alanlarını ekleyen ve ChatGPT'den yaratıcı özeti oluşturmasını isteyen bir şablon oluşturun. Çıktıyı yakalayın: Yanıt, örneğin yeni bir ClickUp belge veya görevye bir yorum ekleyerek doğrudan ş akışınıza akışına geri döner.

Böylelikle, ChatGPT ile sizin için iş yapan bir AI ajanı oluşturmuş olursunuz!

Adım #4: Zincirleme otomasyonlar oluşturun

Tek bir otomasyon adım iyidir, ancak bunları birbirine bağlamak, özetlerinizi statik belgelerden canlı ş akışlarına dönüştürür.

İşte yapabilecekleriniz:

İlk eylem: ChatGPT, yaratıcı özeti otomatik olarak oluşturur. İkinci eylem: Zapier veya Zapier veya ClickUp gibi bir platform, bu özeti inceleme için sohbet kanalınıza otomatik olarak gönderir veya ClickUp'ta bir belge olarak otomatik olarak yükler. Üçüncü eylem: İncelendikten sonra (muhtemelen "Onaylandı" etiketiyle), başka bir kural görev durumunu günceller, görevini uygun takım üyesine atar veya projenin bir sonraki tetikleyici aşamasını başlatır.

Esasen, her bir AI tarafından oluşturulan veya manuel eylemlerin bir sonraki adımı otomatik olarak ayarladığı bir domino mantık zinciri oluşturuyorsunuz.

Adım #5: Sürekli izleyin ve iyileştirin

Hataları tespit etmek veya üslubu iyileştirmek için çıktıları düzenli olarak kontrol edin. Projeleriniz geliştikçe komut şablonlarını ve otomasyon kurallarını güncelleyin. Sistem istikrar kazandığında, otomatik raporlama, kampanya özetleri veya kişiselleştirilmiş müşteri güncellemeleri gibi gelişmiş kullanım senaryolarına geçebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Otomasyonu büyük ölçekte devreye almadan önce, sınır durumları ile komut istemlerini test ederek gizli kusurları ortaya çıkarın.

ChatGPT'de ş Akışlarını Otomasyon Etmek için 25'ten Fazla Komut

Aşağıda, çeşitli iş süreçlerine göre 25'ten fazla kullanıma hazır komut istemini gruplandırdık, böylece bunları doğrudan ChatGPT'ye ekleyebilir ve AI ile görev otomasyonu başlatabilirsiniz. 🤖

Görev keşfi ve planlama

Tekrarlayan görevleri belirleme

Komut: Otomasyon danışmanı olarak hareket edin. Pazarlama takımının günlük ş akışlarını analiz edin ve otomatikleştirilebilecek tekrarlayan görevleri belirleyin. Bunları görevler, harcanan zaman, otomasyon potansiyeli ve önerilen araçları içeren bir tablodaki görevlerle sunun.

Otomasyona hazır görevleri bulun

2. Otomasyon kullanım örnekleri kütüphanesi

Komut: Ben [karşılaştığınız sorunu arka plan bilgisiyle birlikte ayrıntılı olarak bahsetme]. [Sektör veya departman, örneğin "orta ölçekli şirketlerin İK departmanları"] için 5 pratik otomasyon kullanım örneği listesi oluşturun. Her kullanım örneği için ş Akışını ve otomasyonun faydalarını açıklayın ve uygun araçlar veya platformlar önerin. [Çıktının nasıl olmasını istediğinizi örneklerle ayrıntılı olarak bahsetme] istiyorum.

Gerçek otomasyon örneklerini keşfedin

3. Otomasyon hazırlık kontrol listesi

Komut: Sistem analisti gibi davranın. Bir sürecin otomasyona hazır olup olmadığını değerlendirmek için bir kontrol listesi oluşturun. Tekrarlanabilirlik, kurallar, veri biçimi ve istisna yönetimi gibi kriterleri dahil edin.

Sürecin otomatikleştirilebilir olup olmadığını kontrol edin

🎥 İzleyin: Çalışma Alanınızla entegrasyonları olan yapay zekayı nasıl kullanabilirsiniz?

Araç seçim ve entegrasyon

4. Doğru otomasyon aracını seçme

Komut: Teknoloji danışmanı olarak hareket edin. [Görev]i gerçekleştirmek için en iyi otomasyon platformunu önerin. Zapier, Make, ClickUp Automations veya API'leri maliyetleri ile birlikte bir artılar/eksiler grafikte karşılaştırın.

En iyi otomasyon aracını seçin

5. Belirli bir takım ve kullanım senaryosu için entegrasyonlar planı

Komut: CRM için [Araç A] ve e-posta pazarlaması için [Araç B] kullanıyorum. İkisi arasında kişileri senkronizasyon sağlamak için bir otomasyon iş akışı tasarlayın. Gerekli API'leri, adımları ve güvenlik hususlarını listeye alın.

Araç bağlantınızı harita

6. Çoklu araç düzenleme

Komut: İş akışı mimarı olarak hareket edin. ClickUp, Slack ve Google Drive'ın [süreç] için birlikte işlediği bir entegrasyon planı oluşturun. Araçlar arasında tam tetikleyicileri ve eylemleri harita edin.

Birden fazla uygulamada ş akışlarını senkronizasyon

Ş Akışı oluşturma

7. Özel otomasyon ş Akışları oluşturma

Komut: Otomasyon uzmanı rolüne adım atın. [Görev ekleyin] gibi görevleri otomatikleştirmek için bir ş akışı tasarlayın. [Araç ekleyin] gibi araçları kullanarak otomasyon ayarlarını yapmak ve bunları [Platform ekleyin, ör. Excel, Google E-Tablolar veya Trello] gibi platformlarla entegrasyonlar gerçekleştirmek için ayrıntılı adımları ekleyin.

Otomasyon ş Akışınızı tasarlayın

8. Koşullu ş Akışı kuralları

Komut: Kural motoru olarak çalışın. Öncelik ve departmana göre yeni görevleri farklı şekilde yönlendiren bir otomasyon için koşul mantığı oluşturun. IF → THEN akış şeması olarak sunun.

Görevleri yönlendiren kurallar oluşturun

9. ş Akışı belgeleme şablonu

Komut: Proses mühendisi gibi davranın. Otomasyon ş akışları için şunlardan oluşan bir dokümantasyon şablon oluşturun: Genel Bakış, Tetikleyici, Eylem, Araçlar, İstisna İşleme ve Sahip.

Otomasyon sürecinizi belgelendirin

🔍 Biliyor muydunuz? E-ZPass gibi otomatik ücret toplama sistemleri ilk olarak 1980'lerin sonunda kullanılmaya başlandı. Ondan önce sürücüler uzun kasa kuyruklarında beklemek zorunda kalıyordu, bu da yol otomasyonunu en eski ana akım kolaylık teknolojilerinden biri haline getirdi.

Veri ve raporlama otomasyonu

10. Veri toplama ve raporlamanın otomasyonu

Komut: Veri otomasyonu uzmanı gibi davranın. [Amaç girin, örneğin satış izleme, performans izleme] için veri toplama, düzenleme ve rapor oluşturma işlemlerini otomatikleştirmek için adım adım bir plan sağlayın. Google Apps Script, Power Query veya API'ler gibi araçların kullanımına ilişkin kılavuzlar ekleyin.

Raporları ve içgörüleri otomasyon ile gerçekleştirin

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı yapay zeka araçlarına güveniyor. Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapma gibi çok yönlü yetenekleri, bu araçların çeşitli roller ve sektörlerde bu kadar popüler olmasının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, ilgili anahtar maliyeti ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. Ancak ClickUp Brain ile değil. Çalışma Alanınızda yer alır, üzerinde çalıştığınız şeyi bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı cevaplar verir! ClickUp ile üretkenliğinizi 2 kat artırın!

11. Gösterge paneli otomasyon tasarımı

Komut: İş analisti gibi davranın. [Araç, örneğin Google Data Studio, Power BI, ClickUp Dashboards ]'daki bir panoyu [kaynaklardan] gelen gerçek zamanlı verilerle güncelleyen bir otomasyon iş akışı oluşturun. Tetikleyicileri, veri dönüşümlerini ve güncelleme sıklığını özetleyin.

Gösterge panellerinin güncel kalmasını sağlayın

12. Veri kalitesi güvence ş Akışı

Komut: Raporlamadan önce gelen verileri hatalar açısından doğrulayan otomatik bir iş akışı tasarlayın. Sorunlar bulunduğunda yinelenenleri algılama, biçim kontrolleri ve bildirimler için adımlar ekleyin.

Verilerinizin temiz ve güvenilir olduğundan emin olun

İletişim ve işbirliği

13. E-posta ş Akışı otomasyon

Komut: Yeni müşteri taleplerinin ClickUp'ta otomatik olarak bir görev oluşturduğu, ChatGPT aracılığıyla Gmail'de bir yanıt taslağı hazırlandığı ve Slack'te bir yöneticiye onay için gönderildiği bir ş Akışı oluşturun.

Yanıtları ve takipleri otomasyon ile gerçekleştirin

⚙️ Bonus: ClickUp E-posta Otomasyon Şablonu, görev durumu, son teslim tarihi veya müşteri eylemlerine göre e-postaları tetikleyici olarak ayarlayarak e-posta ş Akışlarınızı otomatikleştirir. Sıralamalar, hatırlatıcılar ve takipler ayarlayarak kampanyaların otomatik olarak çalışmasını sağlayabilir, manuel işleri azaltırken her mesajın zamanında ve hedefe ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

14. Slack bildirimleri

Komut: Her gün saat 17:00'de "Tamamlandı" durumuna taşınan tüm ClickUp görevlerinin özetini yayınlayan bir otomasyon tasarlayın. Görev adı, atanan kişi ve tamamlanma süresini ekleyin.

Takım güncellemelerini otomatik olarak gönderin

15. Çapraz platform bildirimleri

Komut: [Araç A, ör. ClickUp]'tan gelen güncellemeleri [Araç B, ör. Slack]'e yapılandırılmış günlük özet halinde yayınlayan bir otomasyon tasarlayın. Görev durumu, atananan kişi ve son teslim tarihi gibi alanları dahil edin.

Güncellemelerin araçlar arasında paylaşımını gerçekleştirin

🚀 ClickUp Avantajı: Her zaman komut yazmak için zamanınız olmayabilir. ClickUp Brain MAX, konuşmayı metne dönüştürme özelliğini destekler, böylece toplantılar arasında dolaşırken komutları veya fikirleri dikte edebilirsiniz. Örnek olarak, bir proje lideri "dünkü mühendislik toplantısını özetle ve engelleri vurgulayın" gibi hızlı bir istekte bulunabilir ve Brain MAX, doğru görev listesiyle bağlantılı yazılı bir özet hazırlayacaktır.

Komut dosyası ve kod tabanlı otomasyonlar

16. Özel komut dosyası oluşturma

Komut: Gmail'den ek dosya otomatik olarak indirip Google Drive'a kaydetmek için bir Python komut dosyası yazın. Dağıtım için yorumlar ekleyin.

Otomasyon için komut dosyaları yazın

17. Webhook tabanlı otomasyonlar

Komut: [Araç]'ta [Etkinlik ekleyin, örneğin yeni form gönderimi] gerçekleştiğinde tetikleyici bir webhook komut dosyası oluşturun. Komut dosyası, olayı özetlemek için ChatGPT'yi çağırmalı ve bunu [Hedef Araç]'a göndermelidir. Dağıtım talimatlarını ekleyin.

Webhook'larla eylemleri tetikleyici olarak kullanın

18. API entegrasyonu ş Akışı

Komut: API uzmanı gibi davranın. [Araç A] ve [Araç B] arasında [veri türü] senkronizasyonu sağlamak için gerekli API çağrılarını yazın. Kimlik doğrulama adımlarını, uç nokta örneklerini ve hata işleme stratejilerini sağlayıcı olarak sunun.

API'lerle araçları bağlayın

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Formları aracılığıyla anket yanıtlarını topladığınızda, her gönderi çalışma alanınızda bir görev haline gelir. Bu, verilerin zaten yapılandırılmış ve keşfedilmeye hazır olduğu anlamına gelir. Ardından ClickUp Brain'den yanıtları gözden geçirmesini, tekrarlayan temaları vurgulammasını ve anahtar alıntıları belirlemesini isteyebilirsiniz. Örneğin, birden fazla müşteri onboarding sürecinde zorluk yaşadığını bahsetmişse, AI bu eğilimi işaretleyebilir ve onboarding takımına hemen bir takip görev atamanıza yardımcı olabilir. ClickUp Brain ile geri bildirimleri sentezleyin ClickUp Brain'den geri bildirimleri gözden geçirmesini ve özetlemesini isteyin.

ROI ve optimizasyon

19. Otomasyon için ROI hesaplaması

Komut: Ben [karşılaştığınız sorunu arka plan bilgisiyle birlikte ayrıntılı olarak bahsetme]. [Süreci açıklayın, örneğin "fatura veri girişi"] otomasyonunun yatırım getirisini (ROI) tahmin etmeme yardımcı olun. Dikkate alınması gereken faktörleri liste, örnek bir hesaplama şablonu sağlayın ve sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklayın. [Çıktının nasıl olmasını istediğinizi örneklerle ayrıntılı olarak belirtin] istiyorum.

Otomasyonun getiri değerini tahmin edin

20. Zaman tasarrufu tahmini

Komut: Potansiyel müşteri niteliklerini otomasyona geçirmek için zaman tasarrufu proje modeli oluşturun. Sonucu 12 aylık grafik üzerinde paylaşım yapın.

Yıllık tasarruf edilen proje saatleri

21. Otomasyonun etki senaryoları

Komut: Müşteri onboarding görevlerinin otomasyonunun takım verimliliği üzerindeki etkisini gösteren üç senaryo (konservatif, gerçekçi, agresif) oluşturun.

Otomasyonun etkisini görselleştirin

Sorun giderme ve ölçeklendirme

22. Hata giderme

Komut: Zapier ş akışımda [hata] ile karşılaşıyorum. Olası nedenleri analiz edin, tanılama adımlarını listeye alın ve bir kontrol listesi biçimi kullanarak düzeltme önerileri sunun.

Otomasyon sorunlarını hızlıca giderin

🧠 İlginç Bilgi: İlk e-posta otomatik yanıtlayıcı, 1971 yılında erken dönem internet olan ARPANET için oluşturuldu. E-posta yanıtlarındaki gecikmeleri açıklamak için basit "ofis dışında" bildirimleri gönderdi.

23. Dayanıklılık planlaması

Komut: Güvenilirlik mühendisi gibi davranın. Otomasyon adımlarından biri başarısız olursa (ör. API zaman aşımı), yedekleme stratejileri önerin. Karar ağacı olarak çıktı verin.

otomasyon yedeklemelerini akıllıca planlayın

24. Otomasyon ş Akışlarını ölçeklendirme

Komut: Ben [mevcut otomasyon kurulumunu bahsetme]. Bu ş akışını birden fazla departmana yaymak için bir yol haritası önerin. Bağımlılık haritası, araç konsolidasyonu ve yönetişim hususlarını da dahil edin.

Otomasyonu tüm takımlara yaygınlaştırın

Sektör/kullanım senaryosuna özel komutlar

25. İK ş Akışı otomasyonu

Komut: Ben [HR takımının bağlamını bahsetme]. İşe alım, oryantasyon, maaş bordrosu ve uyumluluk konularını kapsayan beş otomasyon iş akışı önerin. Uygulanacak araçlar ve adımlar hakkında ayrıntılı bilgi verin.

İşe alım ve İK görevlerini otomasyonla gerçekleştirin

26. Pazarlama ş Akışı otomasyon

Komut: Pazarlama otomasyon danışmanı olarak hareket edin. Yaratıcı özetler, varlık onayları, kampanya raporlamaları ve paydaş güncellemeleri için beş otomasyon ş Akışı tasarlayın. Kullanım örneği kitaplığı olarak çıktı alın.

Kampanyalar ve raporlama için ş Akışları oluşturun

🚀 ClickUp Avantajı: Destek ekipleri genellikle şifre sıfırlama veya fatura sorguları gibi aynı sorulara cevap vermek için saatler harcar. ClickUp'ın Önceden Oluşturulmuş Otomatik Pilot Aracısı, yardım belgelerinizden doğru adımları alır ve doğrudan müşteriye cevap verir. ClickUp sohbetindeki Otomatik Yanıt Aracısı'nı kullanarak içgörüleri daha hızlı ortaya çıkarın Örnek olarak, birkaç müşteri ödeme bilgilerinin güncellenmesini talep ettiğinde, temsilci talimatları hemen sağlar ve takımınızın kişisel dokunuş gerektiren sorunları çözmeye odaklanmasını sağlar.

Uzun Vadeli ş Akışı Otomasyonu için ChatGPT Projeleri Kullanma

ChatGPT Proje, karmaşık veya uzun süreli her türlü iş için güvenilir, akıllı dijital çalışma odalarıdır.

Tüm sohbetlerinizi, referans dosyalarınızı ve projeye özgü talimatlarınızı bir klasörde bir araya getirin, böylece yapay zeka işbirliği aracı üzerinde çalıştığınız konuyu form edebilir ve konudan sapmaz.

Ayrıca, çok adımlı web tabanlı araştırmalar yapmanızı sağlayan Deep Research ve ellerinizi kullanmadan beyin fırtınası yapmanızı veya mikrofon simgesine dokunarak PDF hakkında sorular sormanızı sağlayan Voice Mode özelliklerini de sunar.

ChatGPT otomasyonunu optimize etmek için en iyi uygulamalar

ChatGPT otomasyonunu optimize etmek için en iyi uygulamalardan bazıları şunlardır:

İşler ters gittiğinde yedekleme planı hazırlayın . Birinin devreye girmesi için hazır olun veya sorunları çözmek için zaman kazanmanızı sağlayacak basit "Size geri döneceğim" yanıtları oluşturun.

Şirketinizin iletişim tarzını gösteren 5-10 örnek cümle içeren bir marka sesi belgesi oluşturun ve bunu her ş akışı otomasyon komutuna yapıştırın. Böylece yanıtlarınız, takımınız tarafından yazılmış gibi ses çıkaracaktır.

ChatGPT'ye benzer taleplere verdiğiniz en iyi insan yazısı yanıtları besleyerek düzenli eğitim oturumları planlayın, böylece tercih ettiğiniz stili öğrenmesine ve zamanla gelişmesine yardımcı olun.

ChatGPT'ye ne yapması gerektiğini ve ne yapmaması gerektiğini söyleyerek kısıtlama komutlarını kullanın. Daha net sınırlar belirlemek için "jargon kullanma, rakiplerden bahsetme, teslimat süreleri hakkında söz verme" deyin.

ChatGPT'nin nihai sonucu vermeden önce mantığını açıklamasını sağlayarak lastik ördek yöntemini uygulayın, ardından yalnızca nihai cevabı kullanın. Bu, mantık hatalarını müşterilerinize ulaşmadan önce yakalamanızı sağlar.

🔍 Biliyor muydunuz? Eski Yunanlılar, en eski otomatik cihazlardan bazılarını yaratmışlardır. İskenderiyeli Hero, MS 1. yüzyılda buharla çalışan bir makine tasarlamıştır ve bu makine, genellikle programlanabilir cihazların ilk kayıtlı örneği olarak kabul edilir.

⚙️ Bonus: Ekibinize büyük projeleri başarıyla tamamlama özgürlüğü vermek için bu ş Akış örneklerinden ilham alın.

ChatGPT komutlarıyla ş akışlarını otomasyonunun herhangi bir sınırı var mı?

ChatGPT birçok metin tabanlı görevi otomasyonla gerçekleştirebilse de, yeteneklerinin sınırları vardır.

Bu sınırlar, işlerin güvenlik önlemleri ve insan denetimi içeren ş akışları tasarlaması ve hatta özel ihtiyaçlar için ChatGPT alternatiflerini dikkate alması gerektiği anlamına gelir:

Çıktı güvenilirliği: Kullanmadan önce doğrulama gerektiren öngörülemeyen veya tutarsız yanıtlar üretir.

Karmaşık muhakeme: Çok adımlı mantık veya hassas hesaplamalar gerektiren belirli görevlerde zorluklar yaşar.

Bilgi doğruluğu: Makul ancak yanlış ayrıntılar (halüsinasyonlar olarak adlandırılır) üretir ve yanlış bilgi riski oluşturur.

Komut kalitesine bağlı bağımlılık: Doğruluk ve alaka düzeyini korumak için ayrıntılı, iyi yapılandırılmış komutlar gerektirir.

🧠 İlginç Bilgi: İlk endüstriyel robotun adı Unimate idi ve 1961 yılında General Motors fabrikasında iş yapmaya başladı. Görevi ne miydi? Sıcak döküm metal parçaları taşımak. İnsanlar ilk başta ondan o kadar korkuyorlardı ki, şirketin onu güvenlik kafesi arkasında tutmasını sağladılar.

ChatGPT'yi Verimlilik Uygulamalarıyla Entegre Etme

Modern ş akışları genellikle görev otomasyon yazılımını yapay zeka ile birleştirir. Akıllıca kullanıldığında, ChatGPT bu kurulumuna tam olarak uyum sağlayabilir. Bunu iki verimli yöntemle inceleyelim. ⚒️

1. Zapier (veya benzer iPaaS platformları) kullanma

Zapier, ChatGPT'yi 8.000'den fazla uygulamaya bağlantı kurarak başka yerlerdeki etkinliklere dayalı yapay zeka destekli tetikleyici eylemleri tetikler.

Örneğin, yeni bir Google form yanıtı geldiğinde, ChatGPT'yi tetikleyici olarak kullanarak bir e-posta taslağı oluşturabilir ve ardından bunu Gmail'de taslak olarak kaydedebilirsiniz.

Freelancer'lar ayrıca, gelen bir mesajın ChatGPT'den geçirilip kategorize edilmesi (katılım, iptal veya soru) ve Airtable'ın buna göre güncellenmesi gibi akıllı proje yönetimi otomasyonları da geliştirmiştir. Tüm bunlar Zapier aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

2. ClickUp gibi proje yönetimi yazılımlarıyla senkronizasyon

ClickUp, Zapier ile entegre olarak ChatGPT tarafından oluşturulan içeriğin çalışma alanınızda sorunsuz bir şekilde eyleme geçirilebilir öğeler olarak yer almasını sağlar. AI kullanarak komutlardan görev oluşturma tetikleyiciyi etkinleştirebilir, uygunsuz yorumları işaretleyebilir veya görev güncellemelerini otomatik olarak özetleyebilirsiniz.

AI içgörülerini yapılandırılmış PM ş Akışlarına dönüştürmenin yolu:

ClickUp Brain (Zapier aracılığıyla) içinde ChatGPT'yi kullanarak bir yapılacak liste veya kampanya planı oluşturun.

ClickUp'ta her biri başlık, açıklama ve atamalar içeren eşleşen görevleri otomatik olarak oluşturun.

ChatGPT'yi kullanarak güncellemeleri özetleyin ve netlik sağlamak için bunları görev yorumlarına veya Belgelere geri gönderin.

📌 Örnek: Bir blog yazarının Google E-Tablolarına fikirler eklediğini varsayalım. Zap, yeni satırları izler ve Zapier aracılığıyla ChatGPT'yi tetikleyici olarak kullanır, böylece konsepti bir blog taslağına dönüştürür. Ardından, başlık, yazar ve son teslim tarihi gibi harita alanlarına sahip bir ClickUp görevi oluşturur. Bu şekilde, beyin fırtınası fikirlerinden doğrudan yönetilen, atanmış işlere geçersiniz.

ClickUp, daha akıllı ş Akışı otomasyonunu nasıl mümkün kılar?

Takımlar, projeleri ilerletmeyen görevler için her hafta saatlerce zaman kaybediyor: aynı komutları yeniden yazmak, uygulamalar arasında bağlamı takip etmek veya görev atamalarını manuel olarak ayar yapmak.

Sonuç genellikle daha yavaş uygulama ve hayal kırıklığına uğramış ekip arkadaşlarıdır.

ClickUp, birleşik bir yapay zeka çalışma alanıdır ve proje yönetimi şablonlarını, otomasyonu ve yapay zekayı bir araya getirerek tüm iş akışını kolaylaştırarak bu alanda gerçek bir fark yaratır.

Ayrıca, ClickUp AI kullanıcıları ChatGPT, Gemini ve Claude dahil olmak üzere en yeni premium AI modellerine tam erişim elde eder!

Nasıl yapıldığını daha yakından inceleyelim. 💁

Planlamadan uygulamaya doğrudan geçin

ClickUp otomasyonu ile sahiplik ve son teslim tarihlerini otomatik olarak atayın

Plan aşamasında takılıp kalan içgörüler pek bir değeri yoktur. ClickUp Otomasyonları, manuel çaba gerektirmeden bir sonraki adımı tetikleyici olarak işlerin ilerlemesini sağlar.

Örnek, bir ürün takımı ChatGPT'den bir özellik lansman planını ClickUp görevi'ne kopyaladığında, Otomasyonlar anında mühendisleri atayabilir, test görevleri oluşturabilir ve geliştirme dönüm noktaları tamamlandığında QA'yı bilgilendirebilir.

Bu ş akışı otomasyon yazılımını nasıl ayarlayacağınız ve potansiyelini en üst düzeye çıkaracağınız aşağıda açıklanmıştır:

1. Önceden oluşturulmuş otomasyon şablonlarını kullanın

Çeşitli ClickUp Otomasyon şablonları arasından seçim yapın

ClickUp, yaygın ş akışlarını yönetmek için tasarlanmış 100'den fazla hazır ş akışı otomasyon şablonu sunar, böylece sıfırdan başlamanıza gerek kalmaz.

Önceden oluşturulmuş bir otomasyon örneğini uygulamak için:

Otomasyonu eklemek istediğiniz Alanı, Klasörü veya Listeyi açın. otomasyonlar → Gözat'a gidin. ş Akışınızla ilgili bir şablon seçin Gerekirse tetikleyicileri ve eylemleri özelleştirin (ör. belirli bir takım üyesini atayın, özel bir alanı güncelleyin). Tek bir tıklama ile otomasyonu etkinleştirin

2. Özel otomasyonlar oluşturun

Özel ClickUp Otomasyonları ile sahiplik ve son tarihleri otomatik olarak atayın

Daha fazla esneklik gerektiren ş akışları için AI Automation Builder, basit İngilizce komutları kullanarak özel otomasyonlar oluşturmanıza olanak tanır:

ş Akışınızı basitçe açıklayın: örneğin, "Yeni bir kreatif brief gönderildiğinde, bunu pazarlama müdürüne atayın, Slack #creative kanalına bildirin ve görevini 'İnceleniyor' durumuna taşıyın."

ClickUp Brain bunu tetikleyici ve eylemlerle anında iş otomasyonuna dönüştürür.

Yayınlamadan önce otomasyonu düzenleme ve ince ayar yapma imkanı sunarak, tam olarak gereksinimlerinizi karşıladığından emin olabilirsiniz.

📣 Müşteri görüşü: United Way Suncoast'tan Jodi Salice şunları paylaşım: Bu konuda ne kadar övgü dolu sözler söylesem azdır. Otomasyon, şablonlar ve tüm farklı izleme ve görünüm türleri arasında, ClickUp ile yanlış bir seçim yapmanız mümkün değil. Bu konuda ne kadar övgü dolu sözler söylesem azdır. Otomasyon, şablonlar ve tüm farklı izleme ve görünüm türleri arasında, ClickUp ile yanlış bir seçim yapmanız mümkün değil.

3. Önceden oluşturulmuş ve özel AI ajanlarını kullanın

Güncellemelerin akışını sürdürmek için ClickUp Otomatik Pilot Ajanlarını kullanın

ClickUp'ın AI Ajanları, karmaşık, çok adımlı eylemleri özerk bir şekilde gerçekleştirebilen, kararlar alabilen ve doğal dil ve bağlam kullanarak çalışma alanınızla etkileşime girebilen AI ajanlarıdır.

Paydaşlar için güncellemeleri bir araya getirmek için saatler harcıyorsanız, bunu sizin için halletmesi için Haftalık Rapor Aracısı'nı kullanabilirsiniz. Bu araç, görevleri, ilerlemeyi ve son teslim tarihlerini net bir özet halinde toplar ve otomatik olarak yayınlar.

Ya da günlük kontrol toplantıları verimlilik zamanınızı almaya başladığında, Daily Standup Agent ilerleme, öncelikler ve engeller hakkında hızlı özetler oluşturur, böylece takımınız 30 dakikalık bir toplantıya katlanmadan standup toplantısının netliğini elde eder.

Takımınız sürekli olarak "Bu görevinin sahibi kim?" veya "Bu görevinin teslim tarihi ne zaman?" gibi aynı soruları soruyorsa, Otomatik Yanıt Aracısı devreye girerek verileri doğrudan ClickUp'tan alır, böylece kimse araştırma yapmasına gerek kalmadan anında ve doğru yanıtlar elde edilir.

İş akışınıza göre görevleri yönlendirmek için kendi ClickUp Otomatik Pilot Aracılarınızı tasarlayın

Ayrıca, verimlilik için yapay zekayı kullanarak ClickUp Özel Otomatik Pilot Ajanları tasarlayabilirsiniz.

Örnek, dağınık toplantı notlarını eyleme geçirilebilir görev özetlerine dönüştürün, form gönderilerini otomatik olarak doğru sahibine yönlendirin veya hatta yaratıcı bir özet oluşturup bunu doğrudan Slack ve e-postaya göndererek onay almak gibi birden fazla eylemi birbirine bağlayın.

🎥 İzleyin: İlk AI ajanınızı nasıl ayarlarsınız?

⚙️ Bonus: ClickUp'ın İçerik Pazarlama ve Oluşturma Şablonu için ChatGPT Komutlarını da deneyebilirsiniz. ClickUp Belge'de depolanan bu şablon, bloglar, sosyal medya gönderileri veya reklam metinleri oluşturmak için kullanıma hazır komutlarla doludur.

Çalışma alanınızdan ayrılmadan cevapları bulun

Kaynaklar belgelenmiş olsa bile, takımlar genellikle bağlamı bir araya getirmekte zorlanır.

ClickUp Brain, görevlere, belgelere, sohbetlere ve entegre uygulamalara bağlantı kurarak bu sorunu çözer, böylece cevaplar anında gelir.

ClickUp Brain ile kampanya performansına ilişkin bilgileri doğrudan çalışma alanınızdan alın

Bir pazarlama müdürünün aylık performans raporu hazırladığını varsayalım. AI görev yöneticisine, geçen ay en yüksek etkileşimi hangi kampanyaların sağladığını sorabilir ve görevler, kampanya özetleri ve yaratıcı varlıklarla bağlantılı bir özet alabilir.

Yönetici, saatlerce süren manuel inceleme işinden kurtulur ve takımın işine doğrudan atıfta bulunarak desteklenen içgörüler sunabilir.

İşler daha fazla çaba gerektirdiğinde gelişmiş yapay zeka kullanın

ClickUp Brain MAX'ı kullanarak karmaşık verileri birleştiren hassas çapraz fonksiyon raporlar oluşturun

Hızlı özetler yardımcı olur, ancak bazı durumlar daha derin bir analiz gerektirir.

ClickUp Brain MAX bunun için özel bir masaüstü ortamı oluşturur ve çalışma alanı verilerini, harici araçları ve GPT, Claude veya Gemini gibi birden fazla AI modelini birbirine bağlantı kurar. Bu, artık AI araçları arasında geçiş yapmanıza gerek olmadığı anlamına gelir. Brain Max ile AI'nın yayılmasını tamamen önlersiniz. İşte nasıl:

Örnek, yıllık değerlendirmeler için hazırlık yapan bir İK direktörü, Brain MAX'tan çalışanların performans notlarını, tamamlanan görevleri ve meslektaşlarının geri bildirimlerini analiz etmesini isteyebilir. Sistem, her bir takım üyesinin güçlü yönlerini, iyileştirilmesi gereken alanlarını ve dikkate değer başarılarını vurgulayan ayrıntılı bir rapor oluşturur. Bu bilgiler bir araya getirildiğinde, İK direktörü değerlendirmeleri daha verimli bir şekilde yürütebilir ve verilerle desteklenen anlamlı geri bildirimler sağlayabilir.

🎥 İzleyin: Brain MAX'ın sınırsız potansiyelinden yararlanın

Komutları kullanıma hazır tutun

Bilgileri yeniden kullanmak, genellikle sıfırdan oluşturmaktan daha zor gelir. Bir takım, müşteri geri bildirimlerini özetlemek için harika bir ChatGPT komutuna sahip olabilir, ancak bu komut bir kişinin notlarında saklı kalırsa, başka kimse bundan yararlanamaz.

ClickUp Belge, takımların yeniden kullanılabilir komut şablonlarını herkesin bulabileceği bir yerde saklamasına olanak tanıyarak bu sorunu çözer.

ClickUp Belge'yi kullanarak daha hızlı ve tutarlı çıktıları destekleyen paylaşımlı bir komut istem kütüphanesi oluşturun

Örnek, bir müşteri desteği ekibi, bilet yanıtları hazırlamak, müşteri geri bildirimlerini özetlemek ve sorunları üst düzeye taşımak için yeniden kullanılabilir komutlarla dolu bir belge oluşturabilir. Yoğun bir gün geldiğinde, temsilciler belgeyi açar, test edilmiş bir komut istemini alır ve takım standartlarına uygun doğru yanıtlar üretir. Zamanla belge, yeni temsilcilerin ilk günden itibaren kullanabileceği bir bilgi tabanına dönüşür ve eğitim süresini önemli ölçüde azaltır.

Sohbetten Eyleme ClickUp ile

Sonuç olarak, ChatGPT yaratıcı fikirler üretmek, içerik taslağı hazırlamak veya anında soruları yanıtlamak için mükemmel bir araçtır.

Ancak ş akışlarını otomasyonlaştırmak ve görevleri, belgeleri, iletişimi ve raporlamayı tek bir çatı altında toplamak söz konusu olduğunda, ClickUp liderliği ele geçirir.

ClickUp yapay zeka, proje yönetimi ve otomasyonu tek bir yerde sunarken neden araçlar arasında geçiş yapasınız? ClickUp Brain ve ClickUp Automations ile çalışma alanınızdan ayrılmadan cevapları alın ve bunları eyleme dönüştürün.

ClickUp ile bugün otomasyona başlayın!

Sıkça Sorulan Sorular

İş akışı otomasyonu için ChatGPT'yi kullanmak ne kadar güvenlidir?

ChatGPT, OpenAI standartlarına göre güvenli veri işlemeyi kolaylaştırır, ancak güvenlik, yapay zekayı iş akışlarınıza entegre ederken uygulamanızın bağımlılığına bağlıdır. Her zaman güvenli API bağlantıları kullanın, kimlik doğrulama yoluyla erişimi kısıtlayın ve hassas veya kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri doğrudan yapay zeka ile paylaşımdan kaçının.

2. Bu ChatGPT otomasyon komutlarını uygulamak için hangi becerilere ihtiyacım var?

Kodlama uzmanı olmanıza gerek yok, ancak temel komut yazma konusunda bilgi sahibi olmak ve ş akışınızın anahtar adımlarını anlamak yardımcı olacaktır. Entegre ettiğiniz araçlar (ClickUp, Zapier veya API'ler gibi) hakkında bilgi sahibi olmak ve otomasyon platformları konusunda biraz deneyim sahibi olmak, kurulumunu hızlandırabilir.

3. ChatGPT ş Akışı otomasyonu ile ne kadar zaman kazanabilirim?

Zaman tasarrufu, görevin karmaşıklığına göre değişir, ancak birçok kullanıcı içerik taslağı hazırlama, veri özetleme ve durum güncellemeleri gibi tekrarlayan görevlerde saatler kazandığını bildiriyor.

4. ChatGPT karmaşık karar verme süreçlerini otomasyon ile gerçekleştirebilir mi?

ChatGPT, öneriler üretme ve metin tabanlı girdileri analiz etme konusunda mükemmeldir, ancak karmaşık kararlar konusunda insan muhakemesinin yerini tamamen alması için tasarlanmamıştır. Yüksek riskli veya karmaşık kararlar için, kural tabanlı otomasyon ve insan denetimi ile birlikte destekleyici bir araç olarak kullanılması en iyisidir.