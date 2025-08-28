Takım Toplantılarını Kolaylaştırmak için Ücretsiz Monday.com Toplantı Gündemi Şablonları

Düzensiz toplantılar verimliliği düşürür. Zaman kaybına neden olur, kafa karışıklığı yaratır ve genellikle herkesin "Peki... şimdi ne yapacağız?" diye sormasıyla sona erer

Daha iyisini hak ediyorsunuz. Takımınız da yapılacak.

Bu nedenle, toplantılarınızı daha verimli hale getirecek haftalık standup toplantılarından proje başlangıç toplantılarına kadar en iyi ücretsiz Monday.com toplantı gündemi şablonlarını bir araya getirdik. Bu şablonlar, her toplantıya yapı, netlik ve hesap verebilirlik getirir.

Bunlar da işinizi görmezse, esnek ve kullanıma hazır alternatifler olarak bazı ClickUp şablonları da ekledik.

Monday.com Toplantı Gündemi Şablonları Nedir?

Monday.com toplantı gündemi şablonları, toplantı konularınızı, sahiplerini, zaman aralıklarını ve takip görevlerini tek bir yerde özetleyen hazır panolar veya belgeleridir. Monday.com'a doğrudan bağlanırlar, böylece takımınız her toplantıyı sıfırdan başlamadan planlayabilir, yürütebilir ve takip edebilir.

Bu şablonlar, tutarlılığın önemli olduğu haftalık kontrol toplantıları, sprint incelemeleri veya müşteri toplantıları gibi tekrarlanan toplantılar için özellikle kullanışlıdır. Ayrıca, farklı takımlar veya ş Akışı için özel yapabilirsiniz, böylece herkes her zaman aynı sayfa olur.

👀 Biliyor muydunuz? İşyerindeki toplantıların yalnızca %37'sinde toplantı gündemi aktif olarak kullanılıyor ve kullanıldığında bile gündemlerin %21'i 500 karakterden az içerik barındırıyor, bu da yapılarını ve netliklerini sınırlıyor.

En iyi Monday.com Toplantı Gündemi Şablonları ve Alternatifleri

📚 Daha fazla bilgi: Monday İncelemesi: Artıları ve Eksileri

İyi bir Monday.com toplantı şablonu nedir?

Tüm şablonlar aynı değildir. İyi bir Monday.com toplantı gündemi şablonu, toplantılarınızın net, zamanında ve verimli olmasını sağlar. İşte dikkat etmeniz gerekenler 👇

Net toplantı nesnesi: Toplantının amacını tanımlamak için alanla başlayan şablonları arayın

*zaman tahmini: Gerçekçi bir plan yapmanıza yardımcı olacak zaman sütunu içeren bir şablon seçin, örneğin güncellemeler için 10 dakika, engeller için 15 dakika

Atanan sahipler: Her bir öğeye bir kişi atayabileceğiniz bir şablon seçin

eylem öğeleri ve son tarihler: *Toplantı gündemi şablonunuzda sonraki adımları, sorumluları ve son teslim tarihlerini not etmek için alan ayırdığınızdan emin olun

Notlar/kararlar sütunu: Her konuşma konusunun yanında not alanı bulunan bir şablon arayın

özelleştirilebilir düzenler: *Gerekirse sütunları düzenlemenize, bölümleri yeniden adlandırmanıza veya entegrasyonlar eklemenize olanak tanıyan bir şablon seçin

yeniden kullanılabilir biçim: *Şablonun tekrarlanan toplantılar için kaydedilip çoğaltılabilmesini sağlayın

👀 Biliyor muydunuz? Gereksiz veya verimsiz toplantılar, her çalışan için yıllık yaklaşık 25.000 dolar maliyet getirir ve 5.000'den fazla çalışanı olan kuruluşlar için bu maliyet yıllık 101 milyon dolara ulaşır. Bu nedenle, her dakikanın değerli olmasını sağlamak için bir toplantı gündemi şablonuna sahip olmak gerekir.

Ücretsiz Monday.com Toplantı Gündemi Şablonları

Takım senkronizasyonundan stratejik planlamaya kadar, Monday.com daha sorunsuz toplantılar düzenlemenize yardımcı olacak çeşitli hazır toplantı gündemi şablonları sunar. Aşağıda, ekip tartışmalarınıza netlik, yapı ve hesap verebilirlik katan, özenle seçilmiş bazı şablonlar bulunmaktadır. Bunları tek tek inceleyelim:

1. Takım Toplantısı Gündem Şablonu

Takım Toplantı Gündemi Şablonu, haftalık kontrol toplantıları, ekip güncellemeleri veya takımlar arası toplantılar gibi odaklanmış, tekrarlanabilir takım toplantıları düzenlemenize yardımcı olur. Gündemi net bir şekilde ortaya koyar, sorumluları atar, eylem öğelerini izleme yapar ve anahtar noktaları tek bir paylaşımlı panoda kaydeder.

Pano konular, zaman aralıkları, sahipler, not ve takipler için basit sütunlar bulunur. Dosya ekleyebilir, ekip arkadaşlarını etiketleyebilir, durumunuzu hareket halindeyken güncelleyebilir ve aynı kurulum bir dahaki sefere yeniden kullanabilirsiniz.

Bu şablon size şu konularda yardımcı olacaktır:

Tahtanıza doğrudan bağlı bir belgenin içine gündem notları ekleyin

Görevler için hatırlatıcılar ayarlayın veya sıra takım arkadaşlarınıza geldiğinde onlara haber verin

Birkaç tıklama ile konuları, durumları veya ekip arkadaşlarını filtreleyin

Herkesin kolayca bulabileceği sunumlar, belgeler ve bağlantılar ekleyin

✅ İdeal kullanım alanları: Net bir yapı, hesap sahibi ve toplantı sonrası takip gerektiren haftalık takım toplantıları veya proje kontrol toplantıları.

2. Toplantı Notları Şablonu

monday.com aracılığıyla

*toplantı Notları Şablonu, takımınıza toplantı sırasında tartışılan her şeyi kaydetmek için net bir alan sağlar. Anahtar noktaları kaydedebilir, katılanları takip edebilir, soruları not alabilir ve eylem ögelerini kaydedebilirsiniz.

Tablo, toplantı saatleri, gündemler, katılımcılar, soru-cevaplar ve not ve görüşler için ayrılmış bir alan olmak üzere bölümlere ayrılmıştır. Girdileri yeniden sıralayabilir, ekip arkadaşlarını sonraki adımlara atayabilir ve durum etiketleri ile işleri ilerletebilirsiniz

Bu şablon size şu konularda yardımcı olacaktır:

Acil veya devam eden tartışma noktalarını vurgulamak için öncelik etiketlerini renk kodlarıyla işaretleyin

Girdilerinizi istediğiniz şekilde yeniden adlandırabileceğiniz, sıralayabileceğiniz veya filtreleyebileceğiniz esnek bir panoda notları harita

Takım arkadaşlarınızı etiketleyin, güncellemeleri bırakın ve sonraki adımları herkes için netleştirin

✅ İdeal kullanım alanı: Harici belgeler veya araçlara bağlı kalmadan toplantı bilgilerini ve kararları kaydetmek, izleme yapmak ve yeniden gözden geçirmek isteyen takımlar.

3. Pano Toplantı Tutanağı Şablonu

monday.com aracılığıyla

Pano Toplantı Tutanağı Şablonu, panolarda yapılan incelemeler veya paydaş kontrol toplantıları gibi resmi toplantıları yapılandırılmış ve net bir şekilde yürütmenize yardımcı olur.

Bu şablonlar, gündemi önceden planlamanıza, sunum yapanları atamanıza, belgeleri ek dosya olarak eklemenize ve tutanakları kaydetmenize olanak tanır. Aynı zamanda, her katılımcının doğru bağlamı ve anahtar materyallere erişimi olmasını sağlar.

Konular, katılımcılar, zaman, konum ve takip edilecekler için sütunlar bulacaksınız. Ayrıca raporları yükleyebilir, sorumlulukları takip edebilir ve durumları görmek için sahibine veya tarihe göre filtre uygulayabilirsiniz.

Bu şablon size şu konularda yardımcı olacaktır:

Gösterge panellerini kullanarak durum ve sahiplik hakkında genel bir görünüm elde edin

Takvim, Kanban veya Zaman Çizelgesi arasında geçiş yaparak görevlerin istediğiniz şekilde görünümüyle görüntüleyin

Ekstra iş yükü olmadan hatırlatıcılar göndermek veya durum güncellemeleri yapmak için otomasyonlar kurun

✅ İdeal kullanım alanları: Zamanlarını neye ayırmaları gerektiğine karar vermek için pratik bir yönteme ihtiyaç duyan profesyoneller, yöneticiler veya aşırı iş yükü altındaki tek başına çalışan girişimciler.

🎉 Eğlenceli Bilgi: Microsoft, Teams'e entegrasyonlarla entegre edilmiş, bir katılımcının uzaktan toplantı sırasında söz kesmeye çalıştığını ve başarısız olduğunu otomatik olarak algılayan ve ardından söz almak için sanal elini kaldırmasını isteyen bir makine öğrenimi sistemi geliştirdi. Gerçek dünya verilerinde, %1'in altında yanlış pozitif oranla %50 doğru pozitif oranla 0,95 AUC (eğri altındaki alan) elde ederek üretim için yeterince güvenilir olduğunu kanıtladı. Bu özellik, daha sessiz seslerin duyulmasını sağlayarak toplantıların daha kapsayıcı hale gelmesine ve özellikle hibrit ortamlarda önemli olan eşit katılımın sağlanmasına yardımcı olur.

4. Şirketler arası Etkinlik Planlama Şablon

monday.com aracılığıyla

Şirketler Arası Etkinlik Planlama Şablon, organize gruplar, durumlar, son teslim tarihi, atanan kişiler ve çoklu görünümler kullanarak etkinlik ş Akışınızın her aşamasını yakalar.

Tartışmalar sırasında, takip görevlerini doğrudan panodan eylem öğelerine dönüştürebilir ve son tarihler ile sorumlular atayabilirsiniz, böylece toplantıdan sonra kararlar kaybolmaz.

Bu şablon size şu konularda yardımcı olacaktır:

Özel plan aşamalarınıza uyacak şekilde önceden tanımlanmış grupları ekleyin, kaldırın veya yeniden adlandırın

Her bir tartışma konusunu bir göreve dönüştürün ve daha iyi plan için her birinin içindeki ayrıntılı adımları bölümlere ayırın

Zaman çizelgesi planlaması için Gantt görünümü, aşama bazlı izleme için Kanban veya açık görevleri hızlıca taramak için Tablo arasında anahtar kullanın

✅ İdeal kullanım alanı: Her türlü etkinliğin lojistik, zaman çizelgesi ve iletişimini koordine etmek için merkezi bir çalışma alanı arayan etkinlik planlayıcıları ve koordinatörleri.

5. Etkinlik Sonrası Fırsatlar Şablonu

monday.com aracılığıyla

Etkinlik sonrası fırsatları etkin bir şekilde değerlendirmek istediğinizde, Etkinlik Sonrası Fırsatlar Şablonu geri bildirimleri eyleme geçirilebilir fırsatlara dönüştürmenize ve bunları aşamalar halinde yönetmenize olanak tanır.

Bu şablonlar, yerleşik geri bildirim toplama, potansiyel müşteri izleme, özelleştirilebilir görünümler ve etkinlik sonrası ş Akışlarına özel gösterge paneller içerir.

Etkinlikten sonra form katılımcılarla paylaşım yaparak yanıtları doğrudan Etkinlik Geri Bildirim panosuna toplayın. Buradan potansiyel müşterileri boyut, öncelik, sahibi, durum ve son tarihlerine göre kategorilere ayırarak en umut verici fırsatların derhal değerlendirilmesini sağlayabilirsiniz.

Bu şablon size şu konularda yardımcı olacaktır:

Basit formlar kullanarak geri bildirim toplayın ve etkinlik sonrası takipleri etkinleştirin

Gelen potansiyel müşterileri boyut, öncelik, durum ve son tarihlere göre düzenleyerek daha iyi bir boru hattı görünürlüğü elde edin

Memnuniyet derecelendirmelerini, geri bildirim eğilimlerini, satış tahminlerini ve takım performansını tek bir görünümde izleyin

✅ İdeal kullanım alanı: Katılımcıların geri bildirimlerini toplayıp bunları satış veya takip fırsatlarına dönüştürmesi gereken pazarlama takımları.

6. Sprint Geriye Dönük Değerlendirme Şablonu

monday.com aracılığıyla

Yazılım takımları için her toplantı, süreçleri incelemek ve iyileştirmek için bir fırsattır. Sprint Retrospective Şablon, çevik takımların tartışma noktalarını ve düşüncelerini tek bir işbirliği panosunda merkezileştirmeleri için özel olarak tasarlanmıştır.

Sprint ilerledikçe, takım üyeleri gözlemlerini öğe olarak ekleyebilir ve ek bilgi sağlamak için dosya ekleyebilir. Tüm geriye dönük verilerin tek bir yerde bulunması, tartışmaların, oylamaların, ek dosyaların ve eylem öğelerinin düzenli ve kolay erişilebilir olmasını sağlar.

Bu şablon size şu konularda yardımcı olacaktır:

Oylama sütunu 'nu kullanarak takımın odaklanacağı konuları öncelik sırasına koymasını sağlayın

Eylem öğeleri oluşturun, bunları ileriye taşıyın ve uygulamalarını izleyin

Bir sonraki sprint'e başlamadan önce geçmiş sonuçları inceleyin ve iyileştirmeleri doğrulayın

✅ İdeal kullanım alanı: Sprint performansını izlemek ve takip eylemlerini izleme için çevik geliştirme takımları.

Monday.com Toplantı Gündemi Şablonlarının Sınırları

Monday.com, görevleri ve toplantıları yönetmek için esnek ve görsel açıdan zengin şablonlar sunsa da, kullanıcılar özellikle toplantı gündemlerini yönetme konusunda bazı önemli dezavantajlara dikkat çekmiştir:

Çoğu şablon statiktir ve manuel güncelleme gerektirir ; bu güncellemeler ekip üyeleri arasında gerçek zamanlı olarak senkronizasyon sağlanmaz

Önceden yüklenmiş sütunlar ve otomasyonlar, kurulumunu basitleştirmek yerine yeni kullanıcıları zorlayabilir

canlı tartışmalar sırasında satır içi not alma veya kararları kaydetme için özel alan* yoktur

*biçim seçeneklerinin eksikliği, uzun gündemleri net bir yapıya göre düzenlemeyi zorlaştırır

takip görevleri ve hatırlatıcılar* manuel olarak ayarlanmadıkça gündem öğelerine otomatik olarak bağlantı kurmaz

⭐ Zaman Kazanç: ClickUp Brain'i kullanarak hedeflerinize göre yapılandırılmış toplantı gündemlerini anında oluşturun. Amacınızı açıklayın, gerisini yapay zeka halletsin. Şunu girin: "Haftalık pazarlama takım toplantısı için konuşma konuları, zaman dağılımı ve eylem öğelerini içeren 30 dakikalık bir gündem oluşturun. ClickUp Brain'i kullanarak zaman blokları ve konuşma konuları ile eksiksiz bir toplantı gündemi oluşturun

📚 Daha fazla bilgi: ClickUp vs. Monday

Monday.com Toplantı Gündemi Şablonlarına Alternatifler

Monday.com'un toplantı gündemi şablonları iş ihtiyaçlarınız için sınırlı veya aşırı karmaşık geliyorsa, esnek ve kullanıcı dostu bir Monday.com alternatifi sunuyoruz.

Temiz kullanıcı arayüzü, gerçek zamanlı işbirliği ve özelleştirilebilir görünümleriyle tanınan ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, her boyutlardaki takım için uygun, amaca yönelik toplantı şablonları sağlar.

Net ve etkili toplantı gündemleri yazmak mı istiyorsunuz? Bu video'yu izleyin!

1'e 1 görüşmelerden şirket çapında tüm çalışanların katıldığı toplantılara kadar, ClickUp hız, yapı, işbirliği ve takım uyumu için oluşturulmuş, giderek büyüyen bir şablon kütüphanesi sunar. Aşağıdaki bölümde, hemen kullanmaya başlayabileceğiniz en iyi şablonları bir araya getirdik.

1. ClickUp Gündem Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Gündem Şablonu ile net ve ayrıntılı bir gündem oluşturarak toplantı katılımcılarınızın uyumlu ve yolunda ilerlemesini sağlayın

ClickUp Gündem Şablonu, organize ve sonuç odaklı toplantılar düzenlemeniz için basit bir yol sunar. Takımınızla birlikte toplantının hedefini belirleyebileceğiniz basit bir ClickUp belge ile başlar.

Gündem dört akıllı bölüme ayrılmıştır: Toplantı Ayrıntıları, Katılımcılar, Toplantı Notları ve Toplantı Sonrası Ayrıntılar.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Tarih, saat, kapsam ve tür gibi toplantı temel bilgilerini tek bir yere ekleyin

Kontrol listelerini kullanarak roller atayın ve katılımları kontrol edin

Notları canlı olarak kaydedin ve sahipleri ve son tarihleri ile takip görevlerini kaydedin

ClickUp e-posta'yı kullanarak gündemlerin paylaşımını gerçekleştirin ve hızlı güncellemeler gönderin

Yerleşik yorumlar, hatırlatıcılar ve görev bağlantıları ile eylem öğelerini izleme

✅ İdeal kullanım alanı: Verimli iç senkronizasyonlar gerçekleştirmek ve ilerlemeyi güvenilir bir şekilde izlemek için kullanıma hazır, tekrarlanabilir bir toplantı yapısına ihtiyaç duyan takımlar.

📮ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anket verilerimiz, toplantıların %25'inin ortalama 8 veya daha fazla katılımcıyla gerçekleştiğini gösteriyor. Ayrıca, ortalama bir toplantının yaklaşık 51 dakika sürdüğünü tespit ettik. Bu büyük toplantılar, organizasyonel düzeyde haftada en az 6 ila 8 saatlik toplu toplantı süresine sonuç verebilir. Bunu kısaltabilseydiniz ne olurdu? ClickUp, takımların iletişim şeklini dönüştürüyor! Uzun toplantılar yerine, yorumlar, ek dosya, sesli notlar, video klipler ve daha fazlasını kullanarak tek bir yerde görevler üzerinde doğrudan işbirliği yapın.

📚 Daha fazla bilgi: En İyi Toplantı Yönetimi ve Gündem Yazılımı Çözümleri

2. ClickUp Tüm Çalışanlar Toplantısı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp All Hands Toplantı Şablonunu kullanarak bir sonraki şirket çapındaki toplantınızın planını, zamanlamasını ve lojistiğini yönetin

ClickUp All-Hands Toplantı Şablonu, şirket çapındaki toplantıları yönetmek için net ve tekrarlanabilir bir yönteme ihtiyaç duyan takımlar için tasarlanmıştır.

Öne çıkan bir özellik, toplantı hazırlıklarını, canlı tartışmaları ve takip eylemlerini görsel bir zaman çizelgesinde planlamanıza olanak tanıyan ve koordinasyonu daha sorunsuz hale getiren yerleşik ClickUp Gantt Görünümü 'dür. Ayrıca öğeleri sürükleyip bırakabilir, zaman çizelgelerini anında ayarlayabilir ve bağımlılıkları kullanarak ilgili görevleri birbirine bağlayabilirsiniz.

bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz: *

Canlı tartışma notlarını, soruları ve kararları yapılandırılmış bölümlerde kaydedin

Etiketleri kullanarak takım özelindeki tartışmaları veya tüm ekip toplantıları için tekrarlanan gündem öğelerini işaretleyin

Toplantı sonrası görevleri, son teslim tarihi ve gerçek zamanlı durum güncellemeleriyle atayın

✅İdeal kullanım alanı: Şirket genelinde tekrarlanan toplantılar için tutarlı ve işbirliğine dayalı bir yapıya ihtiyaç duyan büyük kuruluşlar.

💡Profesyonel İpucu: Bu şablonları ClickUp Meetings ile birlikte kullanarak daha akıllı ve etkileşimli toplantılar düzenleyin. Not alma, toplantı sırasında görev atama, gündem ayar ve takip izleme için yerleşik araçlar sayesinde her toplantıyı eyleme geçmek için bir başlangıç noktası haline getirebilirsiniz. Canlı tartışmaları kolaylaştırmak ve görüşme bittikten sonra ivmeyi sürdürmek için mükemmel bir yoldur. ClickUp Meetings ile toplantı gündeminizi, eylem ögelerini ve daha fazlasını belgelendirin

3. ClickUp Offsite Toplantı Gündemi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Offsite Toplantı Gündemi Şablonu ile şirket dışı toplantılarınızı kolayca planlayın ve yapılandırın

ClickUp Offsite Toplantı Gündemi Şablonu, baştan sona başarıyla düzenlenen offsite etkinlikleri planlamanıza ve gerçekleştirmenize yardımcı olur. ClickUp'ın iç içe geçmiş yapısı ile tasarlanan bu şablon, lojistik, hedefler ve sahiplik için ayrıntılı alt öğeler içeren bireysel görevler olarak oturumları düzenlemenizi sağlar.

Her oturumda zengin metin notları, kontrol listeleri, ek dosyalar ve hatta temaları veya konumları gruplandırmak için etiketler bulunabilir. Oturum sahibi, saat ve konum gibi yerleşik alanlara sahip bu şablon, takımınızın akışına uyum sağlayan canlı bir seyahat programı gibi çalışır.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Gerçek zamanlı işbirliği ile görevlerin içine tartışma konuları, beyin fırtınası sonuçları veya konuşmacı notları ekleyin

Görev bağımlılıklarını ayararak çakışmaları veya hazırlık adımlarının atlanmasını önleyin

Sunumları, kılavuzları ve haritaları yükleyin, böylece oturum başlamadan önce her şey hazır olsun

✅ İdeal kullanım alanları: Takım uyumunu sağlamak ve enerji katmak için şirket dışı plan plan etkinlikleri veya şirket gezileri düzenleyen İK ekipleri, departman başlıkları veya kurucular.

🎯 Bonus: Güçlü ClickUp Takvimini kullanarak tüm dış mekan programınızın görsel senkronizasyonunu gerçekleştirin. ClickUp Takvim ile toplantılarınızı ve etkinliklerinizi düzenli tutun Bunu en iyi şekilde nasıl kullanabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz: Takımın uygunluk durumuna göre akıllı zaman önerileriyle zamanlama çakışmalarını önleyin

Son dakika değişiklikleri için sürükle ve bırak blokları (çünkü toplantılar asla %100 planlandığı gibi gitmez!)

Takvim Görünümü içinde görevleri ve belgeleri birbirine bağlayın, böylece konuşmacılar neyi ne zaman hazırlamaları gerektiğini bilirler

Hatırlatıcılar, süreler ve saat dilimleri ekleyerek uzaktan işbirliğini sorunsuz hale getirin

Google Takvim, Outlook veya Microsoft Teams ile senkronizasyon yapın, böylece tüm paydaşlar aynı çizgide kalır

4. ClickUp Toplantı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Toplantı Şablonu ile toplantıların her ayrıntısını tek bir merkezden düzenleyin

ClickUp Toplantı Şablonu, toplantılarını nasıl yapılandıracakları ve yürütecekleri konusunda tam kontrol sahibi olmak isteyen takımlar içindir. Gündemi özel olarak ayarlama ve kaynakları tek bir yerde ek dosya olarak ekleme konusunda tam esneklik sunan bu şablon, toplantılara güvenle hazırlanmanıza yardımcı olur.

Toplantıdan önce gündemi hazırlayabilir, konuları yeniden sıralayabilir ve takımınızla paylaşabilirsiniz. Toplantı sırasında not alabilir, eylem ögeleri atayabilir ve tartışmaların akışını sürdürebilirsiniz. Toplantıdan sonra şablon, takip işlemlerinin, görevlerin ve son tarihlerin görünürlüklerini ve uygulanabilirliklerini sağlar.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Liste Görünümü ile planlanmamış, planlanmış ve devam eden toplantıları takip edin

google Slides'ı* yerleştirerek sekmeler arasında geçiş yapmadan doğrudan sunum yapın

Tartışma alanını kullanarak uzaktaki katılımcılardan canlı geri bildirim ve fikirler toplayın

✅ İdeal kullanım alanı: Yapılandırılmış satış görüşmelerinden spontane ekip senkronizasyonlarına kadar her türlü toplantıyı yönetmek için esnek ve entegre bir sistem isteyen takımlar.

⚡ Şablon Arşivi: Dağınık satış güncellemeleriyle mi karşılaşıyorsunuz? Bu satış toplantı gündem şablonları, satış sürecini gözden geçirme çalışmalarınıza yapı kazandırır ve satış temsilcilerinin hedef, anlaşmalar ve sonraki adımlar konusunda uyumlu kalmasına yardımcı olur.

5. ClickUp Toplantı Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Toplantı Katılımcı Listesi Şablonu'nu kullanarak katılım ve takım katılımını izleme zahmetsizce gerçekleştirin

ClickUp Toplantı Katılımcı Listesi Şablonu, Facilitator (Kolaylaştırıcı), Notetaker (Not Tutucu) ve Timekeeper (Zaman Tutucu) gibi yerleşik özelliklerle katılım izleme ve toplantı sahipliğini kolaylaştırmanıza yardımcı olur.

Listeyi oluşturmadan önce, bu şablonu kullanarak isimler, roller ve iletişim bilgileri gibi önemli katılımcı verilerini toplayabilirsiniz.

Bu şablonun gerçek gücü, yapılandırılmış belgeleme, şeffaflık ve otomasyonun birleşiminde yatmaktadır. Liste oluşturulduktan sonra, ClickUp aracılığıyla takvim davetiyeleri kullanılarak tüm katılımcılarla incelenebilir, güncellenebilir ve anında paylaşım yapılabilir.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Özel Alanlar'ı kullanarak katılımları tarih, saat ve toplantı türüne göre kaydedin

Katılımcılarla ve katılmayanlarla katılım verilerinin paylaşımını gerçekleştirin

Takım arkadaşlarınızı etiketleyin, yorumlar ekleyin ve takip işlemlerini kolaylıkla otomasyonla gerçekleştirin

Düzenli katılımı izleme ve katılım sorunlarını tespit etmek için kapsamlı raporlar oluşturun

✅ İdeal kullanım alanı: Toplantı katılımını izleme, rol atama ve tekrarlayan veya büyük ölçekli toplantılarda hesap verebilirliği sağlamak için net ve organize bir yol arayan takımlar.

💡 Profesyonel İpucu: İş arkadaşlarınızla daha sorunsuz video görüşmeleri için sanal toplantı kurallarını izleyin: Zamanında katılın ve görüşme öncesinde ses/video ayarlarını kontrol edin

Konuşmadığınız zamanlarda arka plan gürültüsünü önlemek için sesi kapatın

Mümkünse kamera karşısında kalarak varlığınızı ve güveni pekiştirin

Çoklu görev yapmaktan kaçının ve tamamen toplantıya odaklanın

Hızlı girişler veya takipler için sohbet Box'ını kullanın

6. ClickUp Toplantı Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Toplantı Kontrol Listesi Şablonunu kullanarak kolaylıkla verimli ve işbirliğine dayalı toplantılar düzenleyin

ClickUp Toplantı Kontrol Listesi Şablonu, özellikle ele alınacak çok konu olduğunda, verimli toplantılar planlamak ve yürütmek için kullanabileceğiniz bir araçtır. Net nesne belirlemenize, ayrıntılı bir gündem oluşturmanıza, roller atamanıza ve toplantı materyallerini önceden yönetmenize yardımcı olur.

ClickUp Tablo Görünümü ve özel kontrol listeleri gibi özelliklerle görevleri atayabilir, hazırlık durumunu takip edebilir ve eylem öğelerini takip edebilirsiniz.

Satış senkronizasyonlarından tutarlılık, netlik ve takip en önemli unsurlar olan stratejik plan toplantılarına kadar her şey için mükemmeldir.

bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz: *

İç içe alt görevler, öncelik etiketleri ve birden fazla atanan kişi ile ayrıntılı gündemler oluşturun

Toplantılardan önce otomatik hatırlatıcı ayarlayın ve akıllı takip için ClickUp Brain'i kullanın

Çalışma Alanınızda /Check List ile gündem öğelerini, konuşma konularını veya temel kuralları anında ekleyin

✅ İdeal kullanım alanı: Net rol, eylem ögeleri ve gerçek zamanlı görev izleme ile sıkı ve odaklanmış toplantılar düzenlemek isteyen takımlar.

📚 Daha fazla bilgi: Etkili bir toplantı kontrol listesi nasıl oluşturulur?

7. ClickUp Toplantı Takip Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Toplantı Takip Şablonunu kullanarak tüm toplantılarınızı programınıza kolayca uyarlayın

ClickUp Toplantı İzleme Şablonu, stratejik incelemeler, günlük kontrol toplantıları ve hatta doğum günü kutlamaları gibi her türlü toplantıyı organize etmek, izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek için esnek, hepsi bir arada bir çözümdür.

Anahtar toplantı ayrıntılarını, katılımcıları, eylem öğelerini ve takip edilecekleri tek bir yerde birleştirerek ş Akışınıza yapı kazandırır. Yerleşik görünümler ve özelleştirilebilir alanlar sayesinde daha akıllı plan yapabilir, ilerlemeyi net bir şekilde izleyebilir ve tüm paydaşları aynı çizgide tutabilirsiniz.

bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz: *

Toplantı Türü, Konum, Zaman Tutucu ve Not Tutucu gibi alanları kullanarak belirli ayrıntıları kaydedin

Takvim, Toplantı ve Pano Görünümlerinde toplantıları görselleştirerek düzenli kalın ve çakışmaları önleyin

Renk kodlu etiketler veya öncelikler kullanarak, bir bakışta yüksek etkili toplantıları tespit edin

Kolayca başvuru ve raporlama için toplantı öncesi ve sonrası notlarınızı birbirine bağlayın

✅ İdeal kullanım alanları: Projeler ve departmanlar arasında tekrarlanan veya geçici toplantıları plan, izleme ve sonuçlandırmak için merkezi, özelleştirilebilir bir sisteme ihtiyaç duyan takımlar ve yöneticiler.

8. ClickUp Proje Başlangıç Toplantısı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje Başlangıç Toplantısı Şablonu ile net beklentiler belirleyin, rolleri tanımlayın, görevleri atayın ve proje zaman çizelgelerini anlayın

ClickUp Proje Başlangıç Toplantısı Şablonu, rol atamalarından (not tutan ve zaman tutan gibi) proje hedeflerine, sorumluluklara, zaman çizelgelerine ve önemli teslimatlara kadar her anahtar noktayı kapsayan hazır bir kontrol listesi içerir.

Bu yapı, ister iç bir girişim başlatıyor ister yeni bir müşteriye hizmet vermeye başlıyor olun, başlangıç toplantınızın odaklanmış, verimli ve kapsamlı olmasını sağlar.

Ayrıca, iç içe alt görev, birden fazla atananan kişi ve yorum tepkileri gibi özelliklerle hazırlık, katılım ve takip işlemlerini zahmetsizce yönetebilirsiniz.

bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz: *

ClickUp görevlerini kullanarak her bir gündem maddesini ve katılımcıyı harita

Zaman çizelgelerini, KPI'ları, teslim edilecekleri sunun ve son teslim tarihlerini kesinleştirin

Anahtar kararları ve sonraki adımları, atanan sorumlularla birlikte kayıt altında tutun

Takım üyelerini tanıtın ve toplantının havasını ayarlamak için kısa birer tanıtım yapmalarını teşvik edin

✅ İdeal kullanım alanları: Yeni projeleri başlatmak ve ilk günden itibaren tüm paydaşları uyumlu hale getirmek için yapılandırılmış, verimli ve tamamen izlenebilir bir yöntem arayan proje yöneticileri, takım liderleri ve müşteri ile temas halinde olan ekipler.

👀 Biliyor muydunuz? Toplantı sırasında yaklaşık %92 oranında kişi birden fazla işi aynı anda yaparken, %30'u toplantıya katılırken e-posta bile gönderiyor. Ne yazık ki, bu aşırı yük genellikle zihinsel yorgunluğa yol açıyor. Bununla başa çıkmak için Nir Eyal'ın S.T.O.P. çerçevesini kullanın: *dizüstü bilgisayarları/telefonları kapalı olarak sinyal verin

Açıkça konuşun ve toplantıya odaklanın

Gerekli olmayan davetleri reddedin

Dikkatinizi dağıtan unsurlara kapılmadan önce bir ara verin

9. ClickUp Toplantıların Özeti MOM Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Toplantı Tutanağı (MoM) Şablonu ile toplantı katılımını, gündemi, eylem ögelerini ve takip işlemlerini kolayca yönetin

ClickUp Meetings Of The Minute MOM Şablonu, toplantılarınızdaki her anahtar detayı kaydetmenize yardımcı olur. Anahtar etkinliklerin zaman çizelgesini kaydetmenize, katılımcıları izlemenize ve bağlamı kaybetmeden tüm anahtar noktaları özetlemenize olanak tanır.

Toplantı ayrıntılarını, eylem ögelerini, alınan kararları, son tarihleri ve sorumlu kişileri kaydetmek için yapılandırılmış bir alan sunarak her dakikanın verimli ve izlenebilir olmasını sağlar.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Toplantı türlerini kategorilere ayırın ve ilgili projelere bağlayın

ClickUp Kontrol Listeleri ile tartışma konularını ve eylem maddelerini düzenleyin

Zaman damgalı eylem öğeleriyle aciliyet ve hesap ekleyin

Ek dosyaları, ekran görüntüsünü veya sunumları doğrudan toplantı notlarına ekleyin

Önceki eylem öğelerini veya kararları takip etmek için geçmiş toplantılara başvurun

✅ İdeal kullanım alanı: Her toplantının net ve erişilebilir bir kaydına ihtiyaç duyan ve özellikle işler hızlı ilerlediğinde veya birden fazla departman söz konusu olduğunda hiçbir şeyin gözden kaçmamasını isteyen takımlar.

⚡ Şablon Arşivi: Dağınık notları net sonuçlara dönüştürün. Bu toplantı özeti şablonları, anahtar kararları özetlemenize, sahiplik izlemenize ve eyleme geçirilebilir özet paylaşımına yardımcı olarak, toplantı bittikten sonra bile takımınızın uyumlu çalışmasını ve ilerlemesini sağlar.

10. ClickUp Toplantı Notları Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Toplantı notlarınızı düzenleyin ve ClickUp Toplantı Notları Şablonu ile takım işbirliğini geliştirin

ClickUp Toplantı Notları Şablonu, her türlü toplantı için tutarlı, eylem odaklı bir yapı sağlayarak not almayı kolaylaştıran ve takım işbirliğini teşvik eden güçlü bir araçtır. Katılımcıları, gündem öğelerini, eylem noktalarını ve önemli kararları izlemenizi sağlar.

Gerçek zamanlı olarak notlar alabilir veya bir not tutucu atayabilir, kontrol listelerini kullanarak eylem noktalarını kaydedebilir ve birden fazla atanmış kişi ve son teslim tarihi ekleyebilirsiniz. Şablon ayrıca geçmiş toplantı notlarını bağlamanıza olanak tanır, böylece etkinliklerin zaman çizelgesini oluşturmanıza ve bir toplantıdan diğerine ilerlemeyi izlemenize yardımcı olur.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Katılımcıları kaydedin ve katılımın net olması için roller atayın

Yapılandırılmış Kontrol Listeleri ve Belgeler ile gündemleri ve kararları kaydedin

Yorumlar, tepkiler ve gerçek zamanlı düzenleme özelliklerini kullanarak işbirliği yapın ve her oturumdan önce, oturum sırasında ve oturumdan sonra takımınızın uyumunu koruyun

✅ İdeal kullanım alanları: Toplantı notlarını düzenli ve tekrarlanabilir bir şekilde almak ve bunlara geri dönmek isteyen takım liderleri, departman yöneticileri ve proje ortakları.

🌟 Verimlilik İpucu: Arka arkaya yapılan toplantılar, dinlemek ve not almak arasında gidip gelmenize neden olabilir ve daha sonra "Bu kararı aldık mı?" veya "Eylem ögeleri neydi?" diye merak etmenize neden olabilir İşte burada ClickUp AI Notetaker adım atıyor. Toplantı notları için yapay zeka kullanmanıza olanak tanır, böylece takımınız konuşmaya odaklanabilir Otomatik olarak yaptığı yapılacak işlemler şunlardır: Tüm konuşmayı kaydeder

Net bir TL;DR özeti sağlayıcı

Anahtar kararları ve sonraki adımları vurgular

ClickUp'ta görevleri otomatik olarak oluşturur ve atar

Her şeyi aranabilir bir belgedeki belgede saklar ClickUp AI Notetaker, toplantı notlarınızı daha akıllı hale getirir ve takiplerinizi hızlandırır

11. ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu ile katılımcıların ayrıntılarını kaydedin ve her gündem öğesi için not alın

ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu, toplantı sonuçlarını hassas ve hesap bir şekilde kaydetmenize, düzenlemenize ve izlemenize yardımcı olur.

ClickUp Çalışma Alanınızda notlardan doğrudan görevler atayabilir, katılımcıları etiketleyebilir ve takip eylemlerini izleyebilirsiniz. Katılımcılar ayrıca toplantı öncesinde kişisel ilerleme güncellemelerini ekleyebilirler.

Düzeni toplantı stilinize uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Örneğin, stand-up toplantıları için tek sayfa özetler veya daha uzun oturumlar için ayrıntılı alt sayfalar. Ayrıca son derece görsel olduğundan, daha hızlı anlaşılması için toplantı tutanaklarını kontrol listeleri, tablolara, zengin medya ve verilerle zenginleştirebilirsiniz.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Toplantı tarihi, saati, konum, katılımcıları ve rol gibi toplantı lojistiğini kaydedin

Onaylanan gündemi kaydederek, yapılandırılmış ve ücretsiz not alma sürecine rehberlik edin

Anahtar noktaları, alınan kararları ve oylama sonuçlarını özetleyerek net bir kayıt tutun

ClickUp'ın görev yönetimi yazılımı ve etiket özelliklerini kullanarak eylem öğeleri atayın

Yerleşik analizlerle ilerlemeyi takip edin ve takipleri izleyin

✅ İdeal kullanım alanları: Özellikle belgelerin kritik öneme sahip olduğu durumlarda, toplantıları şeffaf, uygulanabilir ve tekrarlanabilir bir şekilde yürütmek isteyen proje takımları, departman yöneticileri ve operasyon yöneticileri.

💡 Profesyonel İpucu: Toplantı tutanaklarını yazmaktan hoşlanmıyorsunuz mu? ClickUp Clips ile kayda başlayın, ardından ClickUp Brain'in zor işi halletmesine izin verin. Toplantınızı yazıya döker, anahtar noktaları, kararları ve eylem ögelerini çıkarır, böylece takımınız ekstra çaba harcamadan uyum içinde çalışmaya devam eder.

12. ClickUp Takım İletişimi ve Toplantı Matrisi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Takım İletişimi ve Toplantı Matrisi Şablonu ile etkinlikleri, hedef kitleleri, hedefleri ve iletişim yöntemlerini net bir şekilde tanımlayın

ClickUp Takım İletişimi ve Toplantı Matris Şablonu, toplantı türü, sıklığı, katılımcılar, hedef vb. gibi anahtar bilgileri bir araya getirerek iş yeri toplantılarına sipariş getiren, yanlış anlaşılmaları en aza indiren ve planlamayı basitleştiren bir çerçevedir.

Üç güçlü görünüm elde edersiniz: programları görselleştirmek için bir takvim, katılımcılara göre toplantı durumunu izlemek için bir Kanban panosu ve toplantı ayrıntılarını düzenleme ve yönetme için bir liste.

Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Açılır menüler, kişi etiketleri, metin alanları ve durum etiketleri ile alanları özelleştirin

Tüm toplantıları, katılımcı, sıklık ve amaçlarına göre gruplandırılmış olarak bir bakışta görün

Sahipliği atayın, hazırlık adımlarını tanımlayın ve zorunlu toplantılar ile isteğe bağlı toplantıları ayırt edin

Gündemleri, notları ve takip işlemlerini tek bir yerden yöneterek verimliliği artırın

✅ İdeal kullanım alanları: Hibrit veya uzaktan çalışan takımlar arasında toplantıları ve iletişimi planlamak, izlemek ve optimize etmek için merkezi bir sisteme ihtiyaç duyan proje yöneticileri, takım liderleri ve departman başlıkları.

🧭 Hızlı Bilgi: Toplantı matrisinizi oluştururken, her toplantının ne sıklıkta gerçekleşeceğini belirlemek önemlidir: günlük stand-up toplantıları, haftalık kontrol toplantıları veya aylık retrospektif toplantılar. Doğru toplantı sıklığını ayarlamak, tükenmişliği önlemeye yardımcı olur ve takımınızın programını aşırı yüklemeden uyumlu çalışmasını sağlar.

ClickUp ile Toplantılar Artık Çok Kolay

Monday.com, toplantıları ve işbirliğini yönetmek için çeşitli şablonlar sunar. Bu şablonlar, gündemleri yapılandırmaya, görevleri atamaya ve takip etmeye yardımcı olur. Ancak, sadece planın ötesinde, toplantılarınızı ş Akışınıza gerçekten entegre eden bir araç arıyorsanız, ClickUp tam size göre.

ClickUp ile sadece toplantıları organize etmekle kalmaz, bunları doğrudan belgelerinize, görevlerinize, gösterge panellerinize ve ilerleme izlemenize bağlarsınız. Her eylem öğesi ve güncelleme gerçek zamanlı olarak görünür, sorumluluklar açıkça atanır, iletişim nettir ve araçlar arasında geçiş yapmak daha az gerekir.

Toplantılardaki idari yükü ortadan kaldırmaya hazırsanız, ClickUp'ı bugün deneyin.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun!