Personel planlamasını kolaylaştırmak için ücretsiz restoran program şablonları

Hiç aynı vardiyaya iki sunucunun geldiği, ancak mutfak şefinizin onların programda olup olmadığını sormak için aradığı bir durum yaşadınız mı? Çalışanlarınızın programı tahmin oyununa dönüştüğünde böyle olur.

Net bir restoran programı bu sorunu çözer. Tüm takımınıza kimin, ne zaman ve nerede iş yaptığını bildirir. Ayrıca, vardiya saatlerini dengeler, karışıklıkları önler ve işlerin sorunsuz yürümesini sağlar. Ayrıca, çalışanlarınızı mutlu eder ve hazır ve odaklanmış bir şekilde işe gelmeleri için ihtiyaç duydukları iş-yaşam dengesini sağlar.

Beyaz Tahtaya yeni bir program yazmak veya metinler arasında gezmek zorunda kalmazsınız. Ücretsiz restoran program şablonları işinizi kolaylaştırır. Takımınızın bilgilerini girin ve işinize geri dönün.

Bu kılavuzda, bu şablonların ne olduğunu, iyi bir şablonu neyin oluşturduğunu öğrenecek ve ClickUp'ın hemen kullanabileceğiniz en iyi ücretsiz restoran çalışma programı şablonlarına erişebileceksiniz.

Restoran Program Şablonları Nedir?

restoran çalışma programı şablonu, vardiyaları düzenlemenize, roller atamanıza ve takımınızın çalışma saatlerini yönetmenize yardımcı olan hazır bir düzenidir*. Çalışma programını sıfırdan oluşturmak yerine, isimleri, rollerini ve vardiya başlangıç saatlerini önceden belirlenmiş bir biçime girerek çalışma programı oluşturma sürecini basitleştirirsiniz.

Çoğu şablon haftalık program biçimini takip eder ve size iş ihtiyaçlarına ve çalışanların uygunluk durumuna göre personel planlamasını esnek bir şekilde ayarlama olanağı sunar.

Yönetici veya vardiya süpervizörü olun, çalışan planlama şablonunu kullanarak takımınızı organize tutun ve verimliliklerini artırın.

Net bir çalışan iş programı ile herkes ne zaman ve nerede ihtiyaç duyulduğunu bilir. Şablonlar farklı biçimlerde sunulur: elektronik tablolar, yazdırılabilir PDF'ler veya dijital araçlar. Ücretsiz restoran iş şablonu, özellikle küçük takımlar veya bağımsız restoranlar için genellikle işini iyi yapar.

💡 Profesyonel İpucu: Bir restoran yönetiyorsanız, kaynak yönetimini anlamak planlamayı çok daha kolay hale getirebilir. Daha akıllı planlama yapmanıza, takımınızı daha etkili kullanmanıza ve personelinizin aşırı yüklenmesini önlemenize yardımcı olur.

Restoran Program Şablonları

Aşağıdaki restoran program şablonları, iş saatlerini izlemenize ve takımınızı daha az stresle yönetmenize yardımcı olacaktır. Peki ya restoran programlamayı gerçekten çok kolay hale getirebilseydiniz!

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, bu olasılığı gerçeğe dönüştürebilir. Personel vardiyalarını planlayın, envanter teslimatlarını takip edin ve haftalık özel menüleri tek bir yerden yönetin. Özelleştirilebilir görünümler ve hatırlatıcılar sayesinde mutfağınızın sorunsuz çalışmasını ve takımınızın her zaman senkronizasyonunu sağlayabilirsiniz.

1. ClickUp Çalışan İş Programı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışan İş Programı Şablonu ile haftalık vardiyaları ve takım kapasitesini görselleştirin

Çalışanların planlaması, takvimi doldurmaktan daha fazlasını içerir. İş yüklerini dengelemek, işçilik maliyetlerini kontrol etmek ve iş kanunlarına uymak zorundasınız; tüm bunları son dakika değişikliklerini de yönetirken yapmanız gerekir. ClickUp Çalışan Çalışma Planı Şablonu, vardiya planlamasını basitleştirerek, iş yüklerine ilişkin görünürlüğü artırarak ve takımınızın operasyonlarını yolunda tutarak kontrolü ele almanıza yardımcı olur.

bu şablon şunları yapabilir:*

🔑 İdeal: Esneklik, görünürlük ve kullanım kolaylığını bir araya getiren bir planlama aracı arayan yöneticiler.

2. ClickUp Planlama Blok Engelleme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Planlama Blok Engelleme Şablonunu kullanarak görev türüne, konuma veya uygunluğa göre zamanı blokleyin

Verimli olmak, sadece yapılacak liste yazmaktan ibaret değildir. Neye odaklanmanız gerektiğini ve ne zaman odaklanmanız gerektiğini gösteren, zamanınızı iyi yönetmenize yardımcı olacak net bir programa ihtiyacınız vardır. ClickUp Program Bloklama Şablonu, gününüzü, haftanızı veya ayınızı hassas bir şekilde planlamanıza yardımcı olur. Görevleri yönetmek, aşırı rezervasyonları önlemek ve gün boyunca odaklanmanızı sağlamak için gerekli yapıyı sağlar.

bu şablon şunları yapabilir:*

Esnek plan için zamanınızı Günlük, Haftalık veya Aylık ClickUp Görünümlerine bölün

Planlama Formu ve Etkinlikler görünümleriyle görevleri düzenleyin

"Yapılacaklar", "Devam Ediyor" ve "Tamamlandı" gibi Özel Durumlar ile ilerlemeyi takip edin

Özel Alanlar'ı kullanarak uygunluk, görev türü ve konuma göre işleri atayın

Gerçekçi ve dengeli programlar oluşturarak tükenmişliği azaltın

🔑 İdeal kullanım alanları: Günlerini planlı bir şekilde geçirmek ve yapılandırılmamış görevlere harcadıkları zamanı azaltmak isteyen yöneticiler ve takım liderleri.

3. ClickUp İş Vardiya Programı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İş Vardiyası Programı Şablonu ile vardiyaları atayın, devamsızlıkları işaretleyin ve günlük personel ihtiyaçlarını izleme

Dönüşümlü vardiyalar, özellikle yarı zamanlı personel, ani devamsızlıklar ve son dakika değişiklikleri ile hızla kaosa dönüşebilir. ClickUp Vardiya Programı Şablonu, işlerinizi yavaşlatmadan hepsini yönetmenize yardımcı olur.

Net programlama, hızlı ayarlamalar ve kimin iş yaptığına ve kimin iş yapmadığına dair gerçek zamanlı görünürlük ihtiyacı olan takımlar için tasarlanmıştır.

bu şablon şunları yapabilir:*

Vardiya Programı, Liste ve Başlangıç görünümlerini kullanarak haftalık kapsamı gösterin

"Vardiya", "Devamsızlık" ve "Devamsızlık Nedeni" gibi alanlarla devamsızlıkları izleme

"Yapılacak", "Devam Ediyor" ve "Tamamlandı" gibi Özel Durumlar ile vardiya durumunu izleyin

İzinleri işaretleyin ve tüm programı bozmadan görevleri ayarlayın

Hızlı tempolu, haftalık operasyonlar için planlamayı basit tutun

🔑 İdeal kullanım alanları: Kimlerin çalışıp kimlerin çalışmadığını ve nedenini izleme zorunluluğu olan vardiya amirleri ve restoran yöneticileri.

💡 Profesyonel İpucu: Bir restoranda her görev aynı öneme sahip değildir. Önceliklendirmeyi öğrenmek, akşam yemeği yoğunluğu için hazırlık yapmak veya son dakika rezervasyonlarını yönetmek gibi gerçekten önemli olan konulara odaklanmanıza yardımcı olur. Bu becerinizi geliştirmek ister misiniz? Görevleri önceliklendirme konusunda bu kılavuz, yolunuzdan sapmamanıza yardımcı olacak pratik adımlar sunar.

4. ClickUp Vardiya Raporu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Vardiya Raporu Şablonu ile anahtar vardiya güncellemelerini, sorunları ve takım devirlerini kaydedin

Bir vardiya sona erdiğinde, en önemli şey bir sonraki gruba devredilenlerdir. Eksik notlar veya tamamlanmamış güncellemeler, bir sonraki takımın dengesini bozabilir. ClickUp Vardiya Raporu Şablonu bunu önlemek için oluşturulmuştur.

Personel performansından beklenmedik sorunlara kadar, vardiyada yaşananları tam olarak belgelemeye odaklanır.

bu şablon şunları yapabilir:*

Yerleşik ClickUp Formları aracılığıyla yapılandırılmış vardiya güncellemelerini toplayın

Personel performansını, olayları ve açık görevleri belgelendirin

Raporları, yöneticilerin görünürlüğü için merkezi bir gösterge paneline aktarın

Örüntüleri izlemeyin, tekrarlayan sorunları işaretleyin ve en iyi performans gösterenleri belirleyin

Geri bildirimlerin eyleme geçirilebilir olmasını sağlamak için onaylar ve liderlik notları için alanlar ekleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Güvenilir devir teslimleri, performans izleme ve zaman aralıklarının ötesine geçen her vardiyanın kaydına ihtiyaç duyan restoran sahipleri ve vardiya sorumluları.

📣 Özel görüş: Chick-fil-A'nın Operasyon Ortağı Ryan Lamb şöyle diyor: Yönetici görevleri, planlama ve daha fazlası için harcadığımız saatler giderek artmaya başlamıştı. ClickUp, bunun işimiz üzerindeki etkisini tersine çevirmemize yardımcı oldu. Yönetici görevleri, planlama ve daha fazlası için harcadığımız saatler giderek artmaya başlamıştı. ClickUp, bunun işimiz üzerindeki etkisini tersine çevirmemize yardımcı oldu.

5. ClickUp Saatlik Program Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Gününüzü odaklanmış saatlik görevlere bölün ve ClickUp Saatlik Program Şablonu ile işçilik maliyetlerini izleyin

Yoğun bir restoranda gün hızla geçer. Hazırlıklar erken başlar, servis dalgalar halinde gelir ve molalar tam zamanında verilmelidir. ClickUp Saatlik Program Şablonu bu tür bir hassasiyet için tasarlanmıştır. Bu çerçeve, görev zamanlaması, maliyetler ve personel performansı hakkında gerçek zamanlı görünürlük sağlar, böylece her saat daha verimli geçer.

bu şablon şunları yapabilir:*

Saatlik görevleri, ödemeleri ve görev sıklığını tek bir yerden takip edin

Personel performansını ve zamanlamasını kaydederek eğilimleri hızlı bir şekilde tespit edin

Daha kolay plan için programları ve işçilik maliyetlerini kişiye göre ayrıştırın

Hizmeti kesintiye uğratmadan günlük kapsamı ayarlayın

🔑 İdeal kullanım alanı: Vardiya zamanlamasını takip etmek, işçilik maliyetlerini izlemek ve her görevini net bir şekilde yönetmek isteyen restoran yöneticileri.

6. ClickUp Personel Çizelgesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Personeli rol, takım veya konuma göre sıralayarak planlamayı kolaylaştırın ve ClickUp Personel Listesi Şablonu ile uygunluk durumunu izleme

Personeli izleme, sadece programdaki isimleri izlemeyle sınırlı değildir. Rol, konum ve uygunluk durumlarını bir bakışta görebilmeniz gerekir. ClickUp'ın Personel Listesi Şablonu, tüm bunları düzenli bir şekilde takip etmenin basit bir yolunu sunar.

bu şablon şunları yapabilir:*

Personel listesini rol, departmana, vardiyaya veya konuma göre düzenleyin

İletişim bilgilerini ve takım ayrıntılarını tek bir merkezi yerde saklayın

İşleri hızlı ve doğru bir şekilde atamak için sıralayın ve filtreleyin

Çakışmaları önlemek için izinleri takip edin ve optimize edin

Her şeyi temiz, elektronik tablo tarzı bir düzenle sunun

🔑 İdeal kullanım alanları: Akıllı planlamaya destek sağlayan ve takımın sorunsuz çalışmasını sağlayan net ve güncel bir kadroya ihtiyaç duyan restoran yöneticileri ve İK ekipleri.

7. ClickUp PTO Takvim Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp PTO Takvim Şablonu ile izin türlerini kaydedin ve paylaşılan takvimde izinlerin görünümüyle takımın yokluğunu planlayın

İzinler işin bir parçasıdır. Ancak bir restoran işletiyorsanız, tek bir vardiyanın eksikliği her şeyi altüst edebilir. ClickUp'ın PTO Takvim Şablonu, bu konuda bir adım önde olmanıza yardımcı olur. Kimin, ne zaman ve neden izinli olduğunu gösterir, böylece önceden plan yapabilir, işlerin aksamamasını sağlayabilir ve son dakika program değişikliklerinden kaçınabilirsiniz.

bu şablon şunları yapabilir:*

Sebep ve onay ayrıntılarıyla birlikte saatlik izinleri kaydedin

İzin türlerini göstererek eğilimleri belirleyin ve adaleti sağlayın

Hızlı plan için ClickUp Takviminde kapsamı görüntüleyin

Personel eksiklikleri hizmetleri etkilemeden önce önlem almanıza yardımcı olur

🔑 İdeal kullanım alanları: İzin taleplerini net ve güvenilir bir şekilde yönetmek ve personel eksikliklerini önlemek isteyen restoran yöneticileri ve İK personeli.

👀 Biliyor muydunuz? 9/80 iş programı, çalışma saatlerini azaltmadan takımlara iki haftada bir tam gün izin verir. Ofislerde popüler olan bu konsept, restoran programınıza esneklik katmak için yeni yollar bulmanıza ilham verebilir.

8. ClickUp 24 Saatlik Program Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp 24 saatlik Program Şablonu ile kesintisiz operasyonlar için tam gün kapsamlı programlar oluşturun

Restoranınız 7/24 çalışıyorsa, zamanı takip etmeyi ihmal edemezsiniz. Her saat önemlidir. ClickUp'ın bu 24 Saatlik Program Şablonu, gece geç saatlerde çalışan ekipler, hazırlık takımları ve dönüşümlü vardiyaların senkronizasyonunu sağlaması gereken, hiç durmayan yerler için tasarlanmıştır.

bu şablon şunları yapabilir:*

24 saatlik zaman çizelgesinde vardiyaları, molaları ve anahtar görevleri planlayın

Notları, takım check-in'lerini ve günlük sorunları gerçek zamanlı olarak takip edin

Görünürlüğü kaybetmeden işleri atayın ve anında ayarlamalar yapın

Sadece görev listelerini değil, gününüzün tüm ritmini yakalayın

Hızlı hareket eden takımları uyumlu tutun ve operasyonları istikrarlı hale getirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Kaos yaşamadan tüm gün boyunca saat saat, görev görev tam kapsamlı hizmet sunması gereken restoran yöneticileri ve vardiya şefleri.

9. ClickUp Takım Programı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Takım Program Şablonu ile takımınızdaki görevleri ve vardiya rolleri koordine edin

Bir restoran takımını yönetmek, sadece bir program yayınlamaktan daha fazlasını gerektirir. Takımınızın günü sorunsuz geçireceğinden emin olmanız gerekir. ClickUp Takım Programı Şablonu, personeliniz ve sorumlulukları hakkında tam bir görünüm sunarak, düzenli kalmalarını, dengeli bir şekilde çalışmasını ve günlük hizmetlerin kesintisiz devam etmesini sağlar.

bu şablon şunları yapabilir:*

Tam bir takım netliği için pozisyon, bölüm veya istasyona göre rol atayın

Yeni işe alınanların net görev atamalarıyla işlerini izleme konusunda desteklenmeleri sağlanmalıdır

Birisi izin aldığında veya talep arttığında vardiyaları hızlı bir şekilde ayarlayın

Planı yeniden oluşturmak yerine görevleri taşıyarak programın yeniden yazılmasını önleyin

Görünürlüğü yüksek tutarak, kapsam eksikliklerini hızlı bir şekilde tespit edip düzeltebilirsiniz

🔑 İdeal kullanım alanları: Karışıklığı azaltmak, işleri net bir şekilde dağıtmak ve tüm takımın aynı yönde ilerlemesini sağlamak isteyen restoran yöneticileri ve süpervizörleri.

10. ClickUp Vardiya Değişikliği Rapor Şablon

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Vardiya Değişikliği Rapor Şablonuyla vardiyalar arasındaki sorumlulukları ve açık sorunları belgelendirin

Bir vardiya bittiğinde ve başka bir vardiya başladığında, ayrıntılar önem kazanır. ClickUp Vardiya Değişimi Rapor Şablonu, takımınızın anahtar güncellemeleri paylaşmasına, bekleyen görevleri izlemesine ve sorunlar büyümeden önce bunları işaretlemesine yardımcı olur.

bu şablon şunları yapabilir:*

Tamamlandı görevleri, olayları ve açık kalan sorumlulukları kaydedin

Vardiya saatlerini, çalışanların adlarını ve iş özetlerini tek bir yerde toplayın

Zorlukları vurgulayın, böylece bir sonraki takım hızlı hareket edebilir

Her vardiya değişikliği için net ve tekrarlanabilir bir biçim sağlayıcı

Hesapları artırın ve görev devri sırasında hataları azaltın

🔑 İdeal kullanım alanları: Vardiya faaliyetlerini belgelemek ve sorunsuz devir teslimleri sağlamak için güvenilir bir yönteme ihtiyaç duyan restoran yöneticileri ve vardiya amirleri.

11. ClickUp Aylık İş Programı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Aylık İş Programı Şablonu ile görevleri planlayın, sorumluları atayın ve aylık operasyonları yolunda tutun

ClickUp'ın Aylık Program Şablonu, neyin ne zaman yapılması gerektiğini ve kimin sorumlu olduğunu görebilmenizi sağlar. Yapılacakları, bunları kimin ve ne zaman yapacağını tam görünümde görebilmenizi sağlar, böylece görevleri, takımları ve zaman çizelgelerini hiçbir şeyi kaçırmadan yönetebilirsiniz.

bu şablon şunları yapabilir:*

Net son tarihler ve atanmış kişilerle ay boyunca görevleri planlayın

İlerlemeyi takip edin, öncelikleri güncelleyin ve gerektiğinde planları ayarlayın

Maliyetler, görev türleri ve işletme sahibi gibi anahtar ayrıntıları kaydedin

Takımların büyük resim hedefleri ve günlük eylemler konusunda uyumlu kalmasına yardımcı olun

Yapılandırılmış aylık plan ile son dakika telaşlarını azaltın

🔑 İdeal kullanım alanı: Aylık operasyonları planlaması, personeli koordine etmesi ve her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlaması gereken restoran yöneticileri.

12. ClickUp 2-2-3 Program Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp 2-2-3 Program Şablonu ile iş yüklerini dengelemek için dönüşümlü vardiya düzenlerini yönetin

Her gün açık olduğunuzda, çalışanlarınızın yorulmadan işlerini yapmasını sağlayan bir programa ihtiyacınız vardır. ClickUp'ın 2-2-3 Program Şablonu tam da bunun için tasarlanmıştır.

Bu şablon, tutarlılığı veya performansı ödün vermeden vardiyaları adil ve takımları yeniden canlandırıcı tutan 2-2-3 iş programını uygulamanıza yardımcı olur.

bu şablon şunları yapabilir:*

28 günlük döngüde 2 gün çalışma, 2 gün izin ve 3 gün çalışma rotasyonunu takip edin

Görevleri net tutmak için aşçı, sunucu veya yönetici gibi rol atayın

Devam izleme yapın ve vardiyalar arasında eşit personel dağılımını sağlayın

Her takım üyesinin iş ve dinlenme dengesini sağlayarak tükenmişliği azaltın

Kesintisiz ve tahminlere dayalı olmayan sürekli operasyonları destekleyin

🔑 İdeal kullanım alanı: 24 saat kesintisiz çalışan ve kapsama alanı ile iş-yaşam dengesini sağlayan dönüşümlü bir programa ihtiyaç duyan yöneticiler.

13. ClickUp Hizmetleri Zaman Çizelgesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Günlük Zaman Çizelgesi Şablonu ile çalışanların çalışma saatlerini, ücretlerini ve izin bilgilerini takip edin

Hizmet odaklı bir restoranda çalışma saatlerini izlemek, her dakikanın ve her doların nereye gittiğini anlamanıza yardımcı olur. ClickUp'ın Hizmet Zaman Çizelgesi Şablonu bunu yapmanıza yardımcı olur. İşgücü izlemesini basitleştirmek, planlama kararlarını iyileştirmek ve ekstra yönetici olmadan maaş bordrosunu doğru tutmak için tasarlanmıştır.

bu şablon şunları yapabilir:*

İş saatlerini, hastalık izinlerini ve tatil sürelerini kaydedin

Saatlik ücretleri izlemeyin ve toplam ücreti otomatik olarak hesaplayın

İşgücü maliyetlerini yönetmek için çalışanların performansını izleyin

Trendleri tespit etmek için günlük, haftalık ve aylık görünümler sunun

ClickUp entegrasyonlarını kullanarak popüler maaş bordrosu işleme araçlarıyla entegre olun

🔑 İdeal kullanım alanı: Çalışanların çalışma saatlerini izleme, işçilik maliyetlerini yönetme ve verimli planlama sağlamak isteyen restoran yöneticileri.

14. ClickUp Kişisel Program Uygunluk Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kişisel Program Uygunluk Şablonu ile program çakışmalarını önlemek için bireysel uygunluk durumlarının paylaşımını ve yönetimini gerçekleştirin

Bazı günler işler kontrolden çıkar. Görevler birikir, vardiyalar çakışır ve kimlerin gerçekten müsait olduğu belli olmaz. ClickUp Kişisel Program Müsaitlik Şablonu bu sorunu çözmenize yardımcı olur.

Bu şablon, uygunluk durumunuzun görünürlük, düzenlilik ve yönetimi kolay hale getirilmesini sağlayarak bir adım önde olmanıza yardımcı olur. Kararsızlık yaşamadan netlik isteyen esnek takımlar için tasarlanmıştır.

bu şablon şunları yapabilir:*

Saatlik olarak blok uygunluk durumunu belirleyin ve program çakışmalarını işaretleyin

Toplantıları, vardiyaları, kişisel zamanları ve notları tek bir yerde kaydedin

Yöneticilerin gerçek zamanlı uygunluk durumuna göre planlama yapmasını kolaylaştırın

Yarı zamanlı veya çok rol personelin değişen vardiyalarda düzenli kalmasına yardımcı olun

Metinlere veya dağınık mesajlara güvenmeden programları net tutun

🔑 İdeal: Karşılıklı görüşmeler yapmadan uygunluk durumunun paylaşımı ve yönetimi için basit bir yol arayan yarı zamanlı personel, restoran yöneticileri veya takım liderleri.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %32'si kişisel zaman ayırmakta zorlanıyor, ancak sadece %14'ü bunu takvimlerinde blok ediyor. Planlanmamışsa, korunmaz! 📆 ClickUp'ın Takvim özelliği, toplantılar gibi kişisel saatlerinizi rezerve etmenize yardımcı olur. Harici takvimlerle senkronizasyon yapar, tekrarlayan iş ve kişisel zaman blokları ayarınıza olanak tanır ve etkinlikleri veya görevleri sürükleyip bırakarak programınızı kolayca ayarlamanıza olanak tanır. Son dakika işleri, ücretsiz zamanlarınıza girmeden önce durdurun! 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf sağlıyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

15. Workfeed tarafından hazırlanan Restoran Program Şablonu

workfeed aracılığıyla

Excel elektronik tabloları bu işi yapabilecek kapasitededir, ancak genellikle tasarruf ettiklerinden daha fazla iş yaratırlar. Workfeed'in ücretsiz Restoran Program Şablonu ile, her zamanki biçim sorunları olmadan haftalık programlar oluşturabilirsiniz.

Bu, tam kapsamlı bir yazılım satın almanıza gerek kalmadan düzenli kalmanıza yardımcı olan basit bir Excel dosyasıdır.

bu şablon şunları yapabilir:*

Başlangıç günlerini, vardiya saatlerini ve çalışan isimlerini özel olarak ayarlamanıza olanak tanır

Açılır menüleri kullanarak roller atayın ve manuel girişi azaltın

Haftalık programınızı net ve okunması kolay tutun

Ek karmaşıklık yaratmadan vardiya çatışmalarını en aza indirmeye yardımcı olun

Gelişmiş araçlara geçmeden önce pratik bir seçenek olarak kullanın

🔑 İdeal kullanım alanı: Paylaşımı ve güncellemesi kolay, basit ve düzenlenebilir bir program isteyen küçük restoran sahipleri ve vardiya sorumluları.

16. Toast tarafından sunulan Restoran Program Şablonu

toast aracılığıyla

Yoğun bir restoranda vardiyaları, rolleri ve çalışma saatlerini yönetmek çok zor olabilir. Toast'un Restoran Program Şablonu , süreci karmaşıklaştırmadan düzenli kalmanın basit bir yolunu sağlar. Bu şablon Excel'de oluşturulmuştur, özelleştirmesi kolaydır ve ekstra yazılım kullanmadan yapılandırma isteyen restoranlar için idealdir.

bu şablon şunları yapabilir:*

Rollerleri atayın, vardiya saatlerini ayarlayın ve çalışanların adlarını girin

İşçilik maliyetlerini yönetmeye yardımcı olmak için toplam saatleri otomatik olarak hesaplayın

Haftalık kullanım için temiz, tekrarlanabilir bir düzen sunun

Öğrenme eğrisi olmadan hızlı bir şekilde program güncellemeleri yapın

Tam zaman çizelgesi platformlarına pratik bir alternatif sağlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Haftalık personel programlarını düzenlemek ve işçilik saatlerini izlemek için basit ve verimli bir yol arayan restoran yöneticileri ve küçük iş sahipleri.

17. GooDocs tarafından hazırlanan Restoran Personel Programı Çizelgesi Şablonu

gooDocs aracılığıyla

Goodocs'un Basit Restoran Personel Programı Şablonu, dikkatinizi dağıtmadan hızlı plan yapabilmeniz için tasarlanmıştır. Hem Google E-Tablolar hem de Excel'de iş yapar, böylece ekstra araçlara veya uygulamalara ihtiyaç duymadan hemen kullanmaya başlayabilir, özelleştirebilir ve takımınızla paylaşım yapabilirsiniz.

bu şablon şunları yapabilir:*

Çalışanların isimlerini ve sunucu, host veya aşçı gibi rollerini liste

Temiz bir haftalık tablo ile yedi gün boyunca vardiyaları bloklayın

Esnek biçim ile sabah, öğlen ve akşam vardiyalarını destekleyin

Renk kodlamasını kullanarak programları bir bakışta daha kolay okunabilir hale getirin

Hızlı takım güncellemeleri için basılı veya dijital olarak paylaşım

🔑 İdeal kullanım alanı: Doldurması, yazdırması ve dinlenme odasının duvarına asması kolay, basit ve düzenlenebilir bir program isteyen restoran yöneticileri.

18. GooDocs'tan Renkli Restoran Programı

gooDocs aracılığıyla

Goodocs'un Renkli Restoran Program Şablonu, hızlı güncellemeler ve net iletişim için tasarlanmıştır. Google Slides ve PowerPoint'te oluşturulmuş olan bu şablonu açmak, düzenleme yapmak ve takımınızın görebileceği bir yerde görüntülemek çok kolaydır; kurulum veya öğrenme süreci gerekmez.

bu şablon şunları yapabilir:*

Basit bir düzen içinde çalışanların isimlerini, rolllerini ve vardiya saatlerini atayın

Haftalık programı daha kolay inceleyebilmek için renk kodlu günleri kullanın

Hedefler, etkinlikler veya envanter hatırlatıcıları gibi notlar için alan ekleyin

Takım genelinde görünürlük için basılı veya dijital olarak görüntülenebilir

Karmaşık araçlar veya zaman takibi olmadan herkesin uyumlu çalışmasına yardımcı olun

🔑 İdeal kullanım alanı: Personelin hızlıca okuyup sorunsuzca uygulayabileceği, görsel ve düzenlemesi kolay haftalık bir program isteyen restoran yöneticileri.

19. Restaurantowner.com tarafından hazırlanan Restoran İşgücü Programı Şablonu

RestaurantOwner.com'un Restoran İşgücü Programı Şablonu Excel'de oluşturulmuştur ve tüm küçük ve büyük ayrıntıları açıkça belirtir. 20 departmanda (Front, mutfak, çubuk vb.) 100'e kadar çalışanı programlayabilirsiniz.

bu şablon şunları yapabilir:*

Daha hızlı planlama için açılır menüleri kullanarak 50'ye kadar vardiya türü atayın

Çift vardiya ve karmaşık personel ihtiyaçlarını destekleyin

Bütçenizi kontrol etmek için haftalık çalışma saatlerini ve işçilik maliyetlerini otomatik olarak toplayın

Uzun aralık planlama ve etkinlik hazırlığı için altı haftalık dönemleri kapsayın

Yüksek hacimli takımlar için tasarlanmış, net ve sade bir düzen sağlayıcı

🔑 İdeal kullanım alanı: Vardiyaları planlamak, işçilik maliyetlerini izlemek ve departmanlar arasında kapsama boşluklarını önlemek için ayrıntılı, Excel tabanlı bir araca ihtiyaç duyan restoran yöneticileri.

20. 7Shifts tarafından hazırlanan Restoran Program Şablonu

7Shifts aracılığıyla

7shifts Restoran Programı Excel Şablonu basit, anlaşılır ve hızlı plan için tasarlanmıştır. Excel'de açılır ve isimleri, rolleri ve vardiya saatlerini girebileceğiniz temiz bir haftalık düzen sunar.

bu şablon şunları yapabilir:*

Çalışanların adlarını, rolleri ve vardiya saatlerini kolaylıkla girin

Sunucu, hostes ve barmen gibi yaygın pozisyonlar için açılır menüleri kullanın

Tutarlı bir planlama için haftalık olarak kopyalanıp yeniden kullanılabilir

İhtiyaç duyduğunuzda yazdırın, asın veya takımınızla paylaşım yapın

Ekstra kurulum veya özellikler olmadan programları net tutun

🔑 İdeal: Karmaşık yazılımlar kullanmadan her hafta personel planlamasını basit ve sorunsuz bir şekilde yapmak isteyen restoran yöneticileri.

İyi bir restoran program şablonu nedir?

Blogda bu noktaya kadar geldiğinize göre, hangi restoran program şablonunun sizin için en uygun olduğunu nasıl bileceksiniz?

İyi tasarlanmış bir restoran çalışma programı şablonu, takımınızın düzenli çalışmasını sağlar, karışıklıkları azaltır ve işçilik maliyetlerini kontrol etmeye yardımcı olur. Ayrıca haftalık planınıza yapı kazandırır ve daha iyi vardiya dağılımına destek sağlar.

İdeal bir restoran çalışma programı şablonunun içermesi gereken anahtar özellikler şunlardır:

Net vardiya yapısı : Çalışanların zaman çizelgelerini kullanarak günlük vardiya saatlerini belirleyin ve kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği servislerinde tam kapsama sağlayın

görev atama alanları*: Görevleri ve rolleri (sunucular, aşçılar, resepsiyonistler) atayın , böylece herkes sorumluluklarını bilsin

haftalık program düzeni*: Personel planlamasını yapmak ve boşlukları önlemek için yedi günü tek bir yerde görünümü sağlayın

çalışma saati izleme*: Toplam iş saatlerini izleyerek işçilik maliyetlerini yönetin ve fazla mesaiyi önleyin

Çalışanların uygunluk durumu bölümü : Takımın uygunluk durumunu kaydederek program çakışmalarını ve son dakika değişikliklerini azaltın

notlar ve iletişim alanı*: Yönetici notları veya vardiyaya özel hatırlatıcılar için yer bırakın

i̇ş-yaşam dengesi destek*: Vardiyaları adil bir şekilde değiştirme ve personel arasında tükenmişliği önleme alan

yazdırılabilir ve dijital biçim*: Kağıt veya çevrimiçi olarak takımınızla paylaşım yapın

ClickUp ile restoran planlamadaki kaosu ortadan kaldırın

Personel programı oluşturmak, eksik parçaları olan bir bulmaca çözmek gibi hissettirmemelidir. ClickUp ile beyaz tahtayı bir kenara bırakıp restoran programınızı kolaylıkla yönetmeye başlayabilirsiniz.

Plan'ı planlayın, işçilik maliyetlerini takip edin, uygunluk durumlarını kaydedin ve anında ayarlamalar yapın — hepsi tek bir düzenli çalışma alanında. Artık metinleştirmek, basılı grafiklere notlar almak veya son dakika boşluklarıyla uğraşmak yok. Takımınızı uyumlu ve hizmetinizi sorunsuz tutan, modern bir sistem.

1.000'den fazla şablonla (yukarıda gördüğünüz restoran planlama şablonları dahil), ClickUp size harika yemekler sunarken ve harika bir takım yönetirken düzenli kalma gücü verir.

✨ Programınızı basitleştirmeye hazır mısınız? ClickUp'a kaydolun ve Sonsuza Kadar Ücretsiz olarak kullanmaya başlayın.