en İyi 10 Buddy Filmi ve Takım Çalışması Hakkında Bize Öğrettikleri

Formülü biliyorsunuz. Çok farklı geçmişlere sahip iki kişi birbirlerinin hayatlarına girer. İsteksizce, bu uyumsuz ikili, komik ortak maceraları boyunca birbirlerine bağlanırlar — genellikle büyük sonuçları olan yüksek riskli bir görevde.

Kaçırılma, boşanma veya hatta kazara bir cinayet gibi nedenlerle, kahramanlarımız dünyanın yükünü omuzlarına yüklemek zorunda kalıyor.

Kaçınılmaz olarak bir çatlak ortaya çıkar.

Ve yeni arkadaşlar kendilerini anlaşmazlık içinde bulurlar. Ancak büyük bir şekilde, arkadaşlıkları yeniden alevlenir ve görevlerinin önemi yeniden teyit edilir. Son anda, kartlar aleyhlerine olsa da, beceriksiz kahramanlarımız düşmanı zekâlarıyla ya da güçleriyle alt etmeyi başarır ve günü kurtarırlar.

ClickUp, buddy filmlerinin tarihini inceledi ve IMDb'de en az 10.000 oy ve en az 7,0 IMDb kullanıcı puanı veya 70 Metascore alan 10 filmi seçti. Filmler alfabetik sırayla listelenmiştir. Bu türdeki filmler insan doğasına hitap eder: Komiktirler, duygularımızı harekete geçirirler ve en iyileri, genellikle başrol oyuncuları arasındaki inanılmaz kimya sayesinde, dostluğun sarsılmaz gücünü göstererek zirveye çıkarlar.

Buddy filmleri, en azından 1930'lardan beri Hollywood'un vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. 1970'ler ve 1980'ler boyunca, bu tür, iki ırktan oluşan ikililerin rol aldığı filmleri de kapsayacak şekilde gelişmiştir. 1990'lara gelindiğinde ise daha fazla kadın dostluk filmi beyazperdeye taşındı. Yine de, tarihsel olarak bu türdeki rollerin çoğunu erkekler üstlendi ve bu nedenle, erkek başrol oyuncularının yer aldığı filmler bu listede daha fazla yer aldı. Dikkat: Spoiler içerir.

2023 YILINDA TAKIMINIZ İÇİN 34 TAKIM OLUŞTURMA ETKİNLİĞİGrubun boyutu veya üyelerinin birbirlerini tanıma düzeyleri ne olursa olsun, bağlarınızı güçlendirmenize yardımcı olacak mükemmel takım oluşturma etkinlikleri bizde.

1. Butch Cassidy ve Sundance Kid (1969)

Twentieth Century Fox Film Corporation/Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

Yönetmen : George Roy Hill

IMDb kullanıcı puanı : 8,0

Metascore : 66

Süre: 110 dakika

"Butch Cassidy ve Sundance Kid" filminde Paul Newman ve Robert Redford, yetkililerle sürekli çatışan bir banka soygunu çetesinin liderleri olarak efsanevi rollerde oynuyor. Sonunda, bir aşk faizi ve artan polis baskısı ikiliyi işlerini temizlemeye ikna eder ve ikili ayrılır.

Sonunda, yeni yaşam tarzları da en az eskisi kadar şiddet dolu olur ve ikili, kanun kaçağı hayatlarına geri döner. Gerçek bir sınır öyküsünden esinlenerek yaratılan Newman ve Redford'un karakterleri, hapis veya ev hayatı yerine ölümü ve dostluğu seçerek, şan ve şeref içinde birbirlerinin yanında can verir.

2. Léon: The Professional (1994)

via Gaumont

Yönetmen : Luc Besson

IMDb kullanıcı puanı : 8,5

Metascore : 64

Süre: 110 dakika

"Léon: The Professional" filminde, Natalie Portman'ın canlandırdığı genç bir kız, bir tetikçi ile alışılmadık bir ilişki kurar. Suç faaliyetlerine karışan kızın ailesi, yozlaşmış bir federal DEA ajanı (Gary Oldman) tarafından öldürülür.

R-rated film şiddet dolu ve tuhaf bir tetikçi ile onu ailesinin katilinden intikam alması için ikna eden küstah bir genç kız arasındaki alışılmadık, platonik bir aşkı konu alıyor.

3. Men in Black (1997)

columbia Pictures aracılığıyla

Yönetmen : Barry Sonnenfeld

IMDb kullanıcı puanı : 7,3

Metascore : 71

Süre: 98 dakika

"Men In Black", buddy film türünün suçla savaşan ikili karakterlere olan eğilimini sürdürüyor, ancak bu kez galaksiler arası bir twist ile. Tommy Lee Jones ve Will Smith, gizli MiB örgütünün dışa dönük bir veterani ve yeni gelen bir acemi olarak başrolleri paylaşıyor.

Huysuz bir veteran, kendini beğenmiş ve naif bir acemiye, sıradan insanlar arasında gizlenmiş uzaylıları nasıl kontrol edeceğini gösterir.

Birbirleriyle sürekli çatışan ikili, bilinen uzaylıların yarattığı karışıklığı temizlerken, yol boyunca nötralizatörleriyle insanların hafızalarını siler. İkili, evreni yok etmekle tehdit eden yeni bir hamamböceği benzeri uzaylıyla karşılaşır.

Sert ajanlar, Smith'in karakterinin emekli olmadan önce Jones'un hafızasını silmesiyle, Smith ile olan ilişkisine dair tüm anıları da dahil olmak üzere, duygusal bir an paylaşır.

4. Midnight Run (1988)

via Universal Pictures

Yönetmen : Martin Brest

IMDb kullanıcı puanı : 7,5

Metascore : 78

Süre: 126 dakika

"Midnight Run"da Robert DeNiro, bir suç baronunu dolandırmış bir muhasebecinin izini sürmek için tutulan bir ödül avcısı rolünde oynuyor. Bu arkadaş komedisi, 1980'lerin hit filmi "Beverly Hills Cop"un yönetmeni Martin Brest tarafından yazıldı. "Midnight Run" da benzer bir aksiyon ve gerilim karışımına sahip.

DeNiro'nun canlandırdığı karakter Jack, kartlarını göğsüne yakın tutan güçlü bir adamdır. İki adam ülke çapında yolculuk yaparken, Jack sonunda ödül avcısına dalgalı geçmişini açıklar. Jack, işvereninin kendisini kandırdığını öğrenince tavrı değişir. Jack'in muhasebeciyle (Charles Grodin) ilişkisi sonunda dostluğa dönüşür ve izleyiciye, birbiriyle çatışan iki insanın ortak bir düşmana karşı nasıl birleşebileceğinin bir örneğini sunar.

UZAKTAN VE YERİNDE ÇALIŞAN TAKIMLAR İÇİN İŞBİRLİĞİ İÇİN KESİN REHBERİşbirliği, bir takımı bir arada tutan yapıştırıcıdır. Takımınız ister yerinde ister tamamen uzaktan çalışıyor olsun, ClickUp takım işbirliği için kesin rehberi hazırladı.

5. The Nice Guys (2016)

via Warner Bros.

Yönetmen : Shane Black

IMDb kullanıcı puanı : 7,3

Metascore : 70

Süre: 116 dakika

"The Nice Guys", 1970'lerin sonlarında geçen bir komedi filmi. Filmde, kaçırılan bir genç kızın davasını çözmeye çalışan iki gizli dedektif (Russell Crowe ve Ryan Gosling) anlatılıyor. Crowe'un karakteri sert adam rolünü üstlenirken, Gosling ise şapşal genç silahşörü canlandırıyor.

Beceriksiz ikili, dedektiflik işine farklı yaklaşımları nedeniyle birbirlerinden bıkarlar, ta ki olay otomotiv endüstrisini de içine alan çok daha büyük bir komploya dönüşene kadar. Sonunda dedektifler suçluyu çubukların arkasına gönderir, bu süreçte birbirlerinin farklılıklarına saygı duymayı öğrenir ve kendi dedektiflik ajansını kurarlar.

Film, iki Critics' Choice Awards dahil olmak üzere birçok ödüle aday gösterildi. Robert Downey Jr.'ın 2010'larda rol aldığı ve Marvel filmi olmayan beş filmden biridir. Ölü bir cesedi canlandırdığı rolünde adı geçmemektedir.

6. The Odd Couple (1968)

paramount Pictures aracılığıyla

Yönetmen : Gene Saks

IMDb kullanıcı puanı : 7,6

Metascore : 86

Süre: 105 dakika

1968 yılında vizyona giren "The Odd Couple", boşanmış iki adamın (Jack Lemmon ve Walter Matthau) eşlerinden ayrıldıktan sonra oda arkadaşı olarak birbirlerine eşlik etmeye çalıştıkları komedi filmi.

Lemmon ve Matthau'nun karakterleri birbirinden daha farklı olamazdı. Lemmon'un canlandırdığı Felix, düzenli ve takıntılı bir kişiliğe sahiptir; Matthau'nun canlandırdığı Oscar ise onun kaygısız ve ilgisiz karşıtıdır. İkili birbirlerini çileden çıkarır ve Felix sonunda evden ayrılır, ancak izleyici, ikilinin birbirlerinin hayata yaklaşımlarından değerli dersler aldığını görür.

7. Rain Man (1988)

via United Artists

Yönetmen : Barry Levinson

IMDb kullanıcı puanı : 8,0

Metascore : 65

Süre: 133 dakika

İlk bakışta, "Rain Man" otizm spektrumunda bir yetişkin olan Raymond (Dustin Hoffman) ve onunla ilişkisi kopuk biyolojik kardeşi Charlie'yi (Tom Cruise) anlatan bir yol filmi. Film ilerledikçe, izleyicinin aklında kalan şey, Cruise'un Hoffman'ın karakterine karşı sonunda ortaya çıkan kardeş sevgisi oluyor.

Charlie, babasının servetini hiç tanımadığı Raymond'a bıraktığını öğrenen bir araba satıcısıdır. Ülkeyi boydan boya geçen yolculukları boyunca, Charlie'nin Raymond'a olan öfkesi sevgiye dönüşür ve ikili, Cruise'un Hoffman'ın karakterine bir kadınla dans etmeyi sabırla öğretmeye çalıştığı sahne de dahil olmak üzere, duygusal anlar paylaşır.

Film, 1988 Akademi Ödülleri'nde büyük başarı elde etti ve daha sonra Hoffman'ın otizmi kusurlu bir şekilde tasvir etmesi nedeniyle eleştiriler alırken, otizm spektrumunda yaşayan insanların deneyimlerini ön plana çıkarması nedeniyle övgüler aldı.

8. Rush Hour (1998)

via New Line Cinema

Yönetmen : Brett Ratner

IMDb kullanıcı puanı : 7. 0

Metascore : 60

Süre: 98 dakika

"Rush Hour" filminde, Los Angeles Polis Departmanı'nın en kötü dedektifi (Chris Tucker), FBI tarafından LAPD'nin yüksek profilli bir kaçırılma davasına karışmasını istemediği yabancı bir dedektifi (Jackie Chan) gözetleme görevi ile görevlendirilir.

Sonunda, Tucker ve Chan'ın karakterleri, bir diplomatın küçük kızını bir suç örgütünden kurtarmak hedefine ulaşmak için onları ayıran ırk, milliyet ve mizaç gibi engelleri aşarlar.

Film, ikilinin ekran kimyası ve karakterlerin ırkçı şakalarının zararsız şakalar mı yoksa ırkçılık mı olduğu konusundaki hayran tartışmalarıyla nostalji yaratarak popüler kültürün bir parçası olmaya devam etti.

9. Thelma ve Louise (1991)

via Pathé Entertainment

Yönetmen : Ridley Scott

IMDb kullanıcı puanı : 7,5

Metascore : 88

Süre: 130 dakika

Yönetmen Ridley Scott'ın ilk filmlerinden biri, buddy komedi türünde devrim yaratan, yıldızlarla dolu, kadınların başrolünde olduğu bir yol filmi olan "Thelma ve Louise"dir.

Filmde, Thelma (Geena Davis) ve Louise (Susan Sarandon), hayatlarının çok farklı dönemlerinde yaşayan iki arkadaş, birini tecavüz etmeye çalışan bir adamı öldürdükten sonra kendilerini yetkililerden kaçarken bulurlar.

İkili, olaydan sonra nasıl ilerleyecekleri konusunda çok farklı fikirleri vardır ve sonunda komik bir suç serüveninde ülkeyi boydan boya geçerler.

Bu filmde, Brad Pitt'i Harvey Keitel ile birlikte en eski rollerinden birinde göreceksiniz. Sarandon ve Davis, 1991 Akademi Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterildi.

GERÇEK ZAMANLI İŞBİRLİĞİ NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR? Giderek daha uzak, küresel ve eşzamansız hale gelen bir dünyada, gerçek zamanlı işbirliği için bir yer açılmalıdır. ClickUp, gerçek zamanlı işbirliğinin ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve takımınızda nasıl teşvik edebileceğinizi inceledi.

10. Withnail and I (1987)

cineplex Odeon Films aracılığıyla

Yönetmen : Bruce Robinson

IMDb kullanıcı puanı : 7,6

Metascore : 84

Süre: 107 dakika

"Withnail and I" filminde, arkadaşlar çeşitli maddeleri kötüye kullanan işsiz iki aktördür. Film, oda arkadaşlarının ilişkisini zorlu bir sınava tabi tutan tatillerine eşlik eder.

Paul McGann'ın canlandırdığı isimsiz karakter, kendisine bir rol teklif edildiğini öğrenir. Ancak başarısı, Richard E. Grant'ın canlandırdığı Withnail tarafından paylaşılmaz ve ikili ayrı yollara gider.

Kara komedi ve kült klasik olan "Withnail and I", izleyiciye şanssız iki adamın sonunda birbirlerini hafife aldıklarını fark ettikleri bir tablo sunar. Filmin kaynağı, intiharla biten daha da karanlık, yayınlanmamış bir romandır. Yönetmen Robinson, bu romanı sinemaya uyarlamak için değiştirmeyi tercih etmiştir.

Arkadaş olun ve birlikte daha fazlasını başarın

Takım çalışması, hedefiniz veya sektörünüz ne olursa olsun, başarı için her zaman vazgeçilmez bir bileşen olacaktır.

Takım çalışmasının güzelliği, yeniliği kolaylaştırabilecek ve karmaşık sorunları daha hızlı çözmeye yardımcı olabilecek çoklu bakış açıları sağlamasıdır. Güçlü takım işbirliği ayrıca açık iletişimi teşvik eder ve üyeler arasında güveni artırır, bu da zamanla güçlü ilişkiler kurulmasına yardımcı olur.

Takımlar, birbirlerinin güçlü yönlerinden yararlanarak ve kaynaklarını bir araya getirerek büyük başarılara imza atabilirler. Bu başarılar, her bir kişi tek başına hareket etseydi asla mümkün olamazdı!

Dolayısıyla, kuruluşunuzun şimdi ve işiniz büyüdükçe gelişmesini istiyorsanız, takım çalışmasının gücünü benimsemeniz gerekir. Hayalinizdeki takımı başarıya ulaştırmanın bir yolu, ClickUp gibi hepsi bir arada proje yönetimi aracı ve tamamen özelleştirilebilir bir platform kullanmaktır. Farklı sektörlerdeki her boyuttaki takım için tasarlanmış olan bu platform, beyin fırtınası oturumlarınızı geliştirmek, takım verimliliğini artırmak, uzaktan ve karma çalışmayı desteklemek ve takımınızın hedeflerine odaklanmasını sağlamak için takım işbirliği özellikleri sunar.

ClickUp ile takımınız, Sohbet görünümü adlı yerleşik mesajlaşma özelliği, dijital ClickUp Beyaz Tahtalar ve işbirliği algılama özelliğine sahip ClickUp Belgeleri, birden fazla atanan kişi ve çok daha fazlası dahil olmak üzere yüzlerce özelliğe erişebilir. Bu özellikleri kullanarak, takımınıza ne zaman ve nerede çalışırlarsa çalışsınlar, birlikte kazanmaya ve gelişmeye devam etmek için ihtiyaç duydukları kaynakları ve rekabet avantajı sağlayın.

Misafir Yazar:

Dom DiFurio