Google Takvim Renk Şemalarını Etkili Bir Şekilde Kullanma

Çevrimiçi takviminize kişisel bir dokunuş katmak ister misiniz? Google Takvim kullanıyorsanız, bunu yapabilirsiniz.

En popüler takvim uygulamalarından biri olan Google Takvim, 500 milyondan fazla kişi tarafından kişisel ve profesyonel programlarını yönetmek için kullanılıyor. Ancak çoğu kişi, bu uygulamanın özelleştirilebileceğinden haberdar değil.

Google Takvim'in ön tanımlı arayüzü açık mavi renk paletine sahiptir. Yoğun bir programınız varsa, bu renk düzeni birden fazla etkinliği düzenlemeyi zorlaştırabilir. Ve dürüst olalım, oldukça sıkıcıdır da.

Öyleyse, bu blog yazısını okuyarak özel renkler ve tonlarla kendi Google Takvim temanızı nasıl oluşturacağınızı öğrenin.

Başlamadan önce, bu videoyu izleyerek birden fazla takvimi profesyonelce yönetmek için bazı ipuçları edinin! 👇🏻

Neden Google Takvim Renk Şemalarını Kullanmalısınız?

Google Takvim'de özel renk temaları kullanmanın çeşitli avantajları vardır:

Düzenlemeyi geliştirir: Özel takvim renk düzenlerini kullanarak Google Takvim etkinliklerini daha düzenli bir şekilde organize edebilirsiniz. Örneğin, acil etkinlikler, yinelenen etkinlikler vb. gibi türlerine göre sıralayabilir ve görünürlüğü artırabilirsiniz

Planlama çakışmalarını en aza indirir: Her etkinlik türü için benzersiz bir etkinlik rengi kullanmak, çakışma riskini en aza indirir. Özellikle Her etkinlik türü için benzersiz bir etkinlik rengi kullanmak, çakışma riskini en aza indirir. Özellikle birden fazla takvim yönetiyorsanız , bu strateji sizi herhangi bir çakışma konusunda uyararak erken ayarlamalar yapmanızı ve programınızı optimize etmenizi sağlar

Zaman yönetimini iyileştirir: Tüm etkinlikleri renk kodlarıyla işaretlemek, hangilerinin öncelikli olduğunu ve hangilerinin ertelenebileceğini belirlemenize yardımcı olur. Bu da daha az dağınıklık ve daha iyi zaman yönetimi sağlar

Verimliliği artırın: Benzersiz ve yinelenen Google etkinliklerinin işaretlendiği Benzersiz ve yinelenen Google etkinliklerinin işaretlendiği düzenli bir takvim , zihinsel yorgunluğu azaltır ve netliği artırır. Böylece işinize daha verimli bir şekilde odaklanabilirsiniz

Estetik görünümü artırır: Her takvim için özel bir Google Takvim renk paleti kullanmak, takvimin estetik görünümünü artırır ve daha sezgisel hale getirir

🧠 Eğlenceli Bilgi: Birçok takvim uygulamasının aksine, Google Takvim, emin olmadığınız etkinliklere "Belki" yanıtını vermenize olanak tanır. 🤔

Google Takvim için 40 popüler renk düzeni fikri

Temel Google Takvim arayüzünden kurtulun — özel renkler oluşturmak ve kişisel tercihlerinizi yansıtan takvimler oluşturmak için bu Google Takvim onaltılık kod listesine göz atın:

1. Lavanta alanları renk düzeni

Lavanta tarlaları renk düzeni

Yumuşak morlar ve serin yeşillerin programınız için sakinleştirici bir tema oluşturduğu lavanta kokulu bir rüya dünyasına adım atın.

Lavanta alanları emoji kombinasyonu

💜 🌿 🕊️ ☁️ 🍇

Lavanta alanları onaltılık renk kodları

#6A0572

#A4508B

#DDA0DD

#E6E6FA

#98FB98

2. Retro 80'ler renk düzeni

Retro 80'ler renk düzeni

Arcade ışıkları, synth ritimleri ve neon parıltısı: Bu retro 80'ler tarzı pembe ve bebek mavisi karışımı nostaljiyi canlandırıyor.

Retro 80'ler emoji kombinasyonu

🎧 🕶️ 🎮 📼 💾

Retro 80'ler hex renk kodları

#FF0080

#FFD700

#00FFFF

#8A2BE2

#FF4500

3. Minimalist gri tonlu renk düzeni

Net ve minimalist özelleştirme ile programınızı düzenleyin

Net ve minimalist bir özelleştirme ile programınızı düzenleyin. Slate gri, siyah ve beyaz renkler, Google Takvim'e şık ve dikkat dağıtmayan bir görünüm kazandırır.

Minimalist gri tonlu emoji kombinasyonu

⚫ ⚪ 🎩 🏙️ 🖋️

Minimalist gri tonlu onaltılık renk kodları

#000000

#333333

#808080

#C0C0C0

#FFFFFF

4. Çilekli limonata renk düzeni

Çilekli limonata renk düzeni

Taze, meyveli ve eğlenceli! Parlak pembe ve canlı sarı renkler, paylaşılan takviminizi yaz rüyasına dönüştürür.

Çilekli limonata emoji kombinasyonu

🍓 🍋 🍹 🌞 🍉

Çilekli limonata altıgen renk kodları

#FF6384

#FFCD56

#FF5733

#FF9A76

#FFA07A

5. Galaxy nebula renk düzeni

Galaxy nebula renk düzeni

Evren parmaklarınızın ucunda. Kozmik morlar, derin maviler ve bordo tonları, her planın sınırsız hissettirir.

Galaxy nebula emoji kombinasyonu

🌌 🌠 🛸 🔭 🪐

Galaxy nebula hex renk kodları

#2C003E

#5D0E41

#8E24AA

#4A00E0

#1E88E5

6. Yosunlu çayır renk düzeni

Yosunlu çayır renk düzeni

Doğa severler, sevinin! Toprak yeşilleri, planlayıcınıza orman açıklığının huzurlu cazibesini getiriyor.

Yosunlu çayır emoji kombinasyonu

🌿 🍃 🐸 🏡 🦔

Yosunlu çayır altıgen renk kodları

#4B6F44

#739E82

#A4C3B2

#D2E3C8

#EEF4D4

7. Rahat kabin renk düzeni

Rahat kabin renk düzeni

Rahat bir kulübenin sıcaklığını hiçbir şey yenemez. Rustik kırmızılar ve koyu kahverengiler, programınızı sonbaharın kucaklamasıyla sarar.

Rahat kabin emoji kombinasyonu

🔥 🍂 🏡 ☕ 📖

Rahat kabin altıgen renk kodları

#8B4513

#CD853F

#D2691E

#F4A460

#FFDAB9

8. Şekerci dükkanı renk düzeni

Takviminizi şeker kaplı canlı pembe, pastel mavi ve neşeli sarı renklerle süsleyin.

Takviminiz, ama şeker kaplı! Canlı pembe, pastel mavi ve neşeli sarı renkler, işi eğlenceli hale getirir.

Şekerci dükkanı emoji kombinasyonu

🍬 🍭 🎠 🍩 🍪

Şekerci dükkanı onaltılık renk kodları

#FF69B4

#FFD700

#FF7F50

#87CEFA

#98FB98

9. Midnight luxe renk düzeni

Takviminizi midnight luxe renk düzeniyle zarif, duygusal ve lüks hale getirin.

Zarif, duygusal ve lüks olan bu palet, koyu lacivert, zengin erik rengi ve bir dokunuş sarıyı bir araya getirerek iş toplantılarını birinci sınıf bir sofistike havaya taşır.

Gece yarısı lüks emoji kombinasyonu

🌙 🌌 🕶️ 🎩 🏛️

Midnight luxe onaltılık renk kodları

#0A043C

#03506F

#3E065F

#5D0E41

#FFD700

10. Narenciye patlaması renk düzeni

Narenciye patlaması renk düzeni

Parlak, canlı ve enerji dolu! Narenciye esintili turuncu ve yeşil renkler, programınızın taze sıkılmış limonata kadar canlı kalmasını sağlar.

Narenciye patlaması emoji kombinasyonu

🍊 🍋 🥭 🍏 🌿

Narenciye patlaması onaltılık renk kodları

#FFA500

#FFEC40

#FFD700

#32CD32

#228B22

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11. Dondurma salonu renk düzeni

Dondurma dükkanı renk düzeniyle takviminizi pastel mükemmelliğe kavuşturun.

Pastel renklerin mükemmelliğiyle nostaljiye kapılın. Yumuşak pembe, mavi ve kremsi sarı renkler her görevi tatlı hale getirir.

Dondurma dükkanı emoji kombinasyonu

🍦 🍧 🍨 🍒 🍫

Dondurma salonu onaltılık renk kodları

#FFB6C1

#FDD9B5

#FFFACD

#ADD8E6

#C3E8CB

12. Süper kahraman temalı renk düzeni

Süper kahraman temalı renk düzeni

Programınızı kahramanca bir enerjiyle güçlendirin. Cesur kırmızılar, derin maviler ve altın sarıları günlük görevlerinize çizgi roman havası katar.

Süper kahraman temalı emoji kombinasyonu

🦸‍♂️ 🦸‍♀️ 💥 ⚡ 🏆

Süper kahraman temalı onaltılık renk kodları

#FF0000

#0000FF

#FFD700

#000000

#808080

🔍 Biliyor muydunuz? Farklı saat dilimlerinde çalışıyorsanız, Google Takvim ayarlarından Dünya Saati'ni etkinleştirerek birden fazla saat dilimini aynı anda görebilirsiniz. 🌍

13. Kraliyet mücevher tonları renk düzeni

Kraliyet mücevher tonları renk düzeni

Mücevher tonlarının zarafetiyle krallar gibi plan yapın. Zümrüt yeşili, yakut kırmızısı ve safir mavisi gününüzü zenginleştirir.

Kraliyet mücevher tonları emoji kombinasyonu

👑 💎 🎭 🎻 🏛️

Kraliyet mücevher tonları onaltılık renk kodları

#2E4374

#A72056

#5E239D

#01796F

#E0115F

14. Sakura çiçeği renk düzeni

Sakura çiçeği renk düzeni

Kiraz çiçeklerinin geçici güzelliğinin tadını çıkarın. Narin pembe ve yumuşak beyazlar, planlarınıza baharın huzurunu katar.

Sakura çiçeği emoji kombinasyonu

🌸 🎎 🍵 🏯 🐦

Sakura çiçeği altıgen renk kodları

#FADADD

#FFB6C1

#F8C8DC

#F5E1DA

#FFD1DC

15. Okyanus derinliği renk düzeni

Okyanus derinliği renk düzeni

Sakin mavilerle okyanusun derinliklerine dalın. Turkuaz, koyu lacivert ve soğuk turkuazın huzur verici karışımı stresi ortadan kaldırır.

Okyanus derinliği emoji kombinasyonu

🌊 🐳 🏝️ ⚓ 🐠

Okyanus derinliği hex renk kodları

#013A63

#0077B6

#0096C7

#00B4D8

#90E0EF

16. Sonbahar hasadı renk düzeni

Sonbahar hasadı renk düzeni

Taze sonbahar havası altın tonlarla buluşuyor. Yanık turuncular, zengin kahverengiler ve koyu kırmızılar takviminize rahat bir sonbahar havası getiriyor.

Sonbahar hasadı emoji kombinasyonu

🍁 🎃 🦃 🍂 🏕️

Sonbahar hasadı onaltılık renk kodları

#D2691E

#FF8C00

#B22222

#FFD700

#8B4513

17. Kahve evi renk düzeni

Kahve evi renk düzeni

Sıcak bir espresso, taze bir yapılacaklar listesi. Topraksı kahverengiler, kremsi bejler ve karamel tonları, takviminize rahatlatıcı bir kahve dükkanı havası verir.

Kahve dükkanı emoji kombinasyonu

☕ 🍂 🍫 🥐 📖

Kahve evi onaltılık renk kodları

#6F4E37

#8B5A2B

#C19A6B

#F5DEB3

#EEDFCC

18. Cyberpunk neon renk düzeni

Cyberpunk neon renk düzeni

Neon ışıkları fütüristik bir silüette parıldıyor. Siberpunk enerjisi, elektrikli pembe, koyu mor ve kontrastlı mavi renklerle buluşuyor.

Cyberpunk neon emoji kombinasyonu

🔮 🕶️ 🌃 💾 🚥

Cyberpunk neon altıgen renk kodları

#FF00FF

#00FFFF

#8A2BE2

#00FF7F

#FFD700

19. Yumuşak nötr renk düzeni

Yumuşak nötr renk düzeni

Bu, kişisel planlamalar için nazik ve zarif bir palettir. Yumuşak nötr renkler, sıcak taupe tonları ve yumuşak griler, Google Takvim'e ince ve estetik bir görünüm kazandırır.

Yumuşak nötr emoji kombinasyonu

🤍 ☁️ 🕊️ 🏡 📖

Yumuşak nötr onaltılık renk kodları

#F8F1F1

#EDEADE

#C8C6C6

#A8A7A7

#7E7D7D

20. Ateş ve buz renk düzeni

Ateş ve buz renk düzeni

Zıtlıklar arasında çarpıcı bir denge. Ateşli kırmızılar ve buz maviler, her görevi mükemmel bir uyumla bir araya getiren cesur bir kontrast oluşturur.

Ateş ve buz emoji kombinasyonu

🔥 ❄️ 🔵 🔴 🌊

Ateş ve buz altıgen renk kodları

#D7263D

#F46036

#2E86AB

#33658A

#0A043C

21. Derin alan renk düzeni

Derin alan renk düzeni

Programınız, ama derin uzayın gizemiyle. Gece mavisi ve koyu indigo renkleri, proje takviminize başka bir dünya etkisi katar.

Derin alan emoji kombinasyonu

🌌 🚀 🪐 ✨ 🛸

Derin alan onaltılık renk kodları

#0C1446

#1C2951

#2D437A

#4A5AA3

#8293D6

22. Bahar çiçekleri renk düzeni

Bahar çiçekleri renk düzeni

Bahar mevsimi çiçeklerin patlamasıyla uyanır. Canlı pembe, yeşil ve sarı renkler planlarınıza taze ve genç bir hava katar.

Bahar çiçekleri emoji kombinasyonu

🌸 🌷 🌿 ☀️ 🐝

Bahar çiçekleri onaltılık renk kodları

#FFB6C1

#FFD700

#98FB98

#8A2BE2

#FFA07A

23. Vintage film renk düzeni

Vintage film renk düzeni

Bu, eski ruhlara hitap eden vintage estetiğinde bir Google Takvim renk düzenidir. Soluk kahverengiler, yumuşak sepya ve pastel bej tonları, programınıza sinematik bir çekicilik katar.

Vintage film emoji kombinasyonu

📽️ 🎞️ 📷 🛤️ 🌅

Vintage film onaltılık renk kodları

#6B4226

#A67C52

#C4A484

#D6B89C

#E6CBA8

24. Buz kraliçesi renk düzeni

Buz kraliçesi renk düzeni

Planlayıcınız için buz gibi, asil bir serinlik. Soğuk maviler ve ışıltılı gümüşler, planlamayı kış harikalar diyarına dönüştürür.

Buz kraliçesi emoji kombinasyonu

❄️ 🧊 🏔️ 👑 💎

Buz kraliçesi onaltılık renk kodları

#5DADE2

#AED6F1

#D6EAF8

#EBF5FB

#FFFFFF

25. Masal renk düzeni

Masal renk düzeni

Bir masal kitabının içine adım atın. Yumuşak pastel renkler ve romantik lavanta tonları, bu tuhaf, masallardan ilham alan takvimin sahnesini hazırlıyor.

Masal emoji kombinasyonu

🦄 ✨ 🌸 🧚 🌙

Masal altıgen renk kodları

#F4C2C2

#D8BFD8

#ADD8E6

#FFF0F5

#E6E6FA

26. Gökkuşağı parlak renk düzeni

Gökkuşağı parlak renk düzeni

Heyecan dolu bir gökkuşağı patlaması. Hayal edebileceğiniz her renk bir araya gelerek planlarınızı olabildiğince canlı hale getirir.

Gökkuşağı renkli emoji kombinasyonu

🌈 🟣 🔴 🟠 🟡 🟢 🔵

Gökkuşağı parlak altıgen renk kodları

#FF0000

#FF7F00

#FFFF00

#00FF00

#0000FF

27. Çöl serabı renk düzeni

Çöl serabı renk düzeni

Altın güneşin altında kumlar kayıyor. Sıcak terrakotta, kumlu bej ve gün batımı turuncuları, çöl serabının güzelliğini yansıtıyor.

Çöl serabı emoji kombinasyonu

🏜️ 🌅 🏺 🐪 ☀️

Çöl serabı onaltılık renk kodları

#E29578

#E07A5F

#F4A261

#FFBA08

#B5838D

28. Kozmik rüyalar renk düzeni

Kozmik rüyalar renk düzeni

Yıldızları izlemek programınızda! Gökyüzünün pembe tonları, derin maviler ve rüya gibi menekşeler kozmik hayalleri gerçeğe dönüştürür.

Kozmik rüyalar emoji kombinasyonu

🚀 🌠 🔭 🌌 🪐

Kozmik rüyalar onaltılık renk kodları

#4A00E0

#8E2DE2

#D16BA5

#FF8C42

#FCE38A

29. Taze nane renk düzeni

Taze nane renk düzeni

Tazeleyici, canlı ve serin. Nane yeşili ve yumuşak turkuaz renkleri planlarınıza ferahlık katar.

Taze nane emoji kombinasyonu

🌿 🍃 🍏 🧊 🌱

Taze nane altıgen renk kodları

#A7E9AF

#3AAFA9

#DEFDE0

#B8E994

#75B79E

30. Gece yarısı gizemi renk düzeni

Midnight mystery renk düzeni

Karanlık ve gizem bir araya geliyor. Derin erik ve dumanlı siyah tonları gizem katarak takviminizi şık bir görünümde tutar.

Gece yarısı gizemli emoji kombinasyonu

🌙 🔮 🖤 🎭 ✨

Gece yarısı gizemli onaltılık renk kodları

#0A043C

#1B1A55

#535C91

#9A348E

#FDEBED

31. Kıyı sükuneti renk düzeni

Kıyı sükuneti renk düzeni

Planlarınızı dalgaların yönlendirsin. Okyanus mavisi ve kum rengi nötr tonlar, her görevi sahilde geçirmiş gibi hissettirir.

Kıyı şeridi sükuneti emoji kombinasyonu

🏖️ 🌊 🐚 ☀️ 🏝️

Kıyı sükuneti onaltılık renk kodları

#0077B6

#00B4D8

#90E0EF

#CAF0F8

#FFD166

32. Şeker pop renk düzeni

Şeker pop renk düzeni

Tatlı, eğlenceli ve neşeli! Parlak pembe ve şekerden ilham alan sarı renkler, her son teslim tarihine neşe katar.

Şeker pop emoji kombinasyonu

🍭 🍬 🎀 🌈 💖

Candy pop onaltılık renk kodları

#FF69B4

#FFD700

#87CEFA

#FFA07A

#F0E68C

33. Galaxy gece renk düzeni

Galaxy gece renk düzeni

Gece gökyüzü her zaman göz kamaştırıcıdır. Gece mavisi ve parıldayan morlar, takviminize göksel bir ışıltı katar.

Galaxy gece emoji kombinasyonu

🌌 ✨ 🌠 🔮 🌙

Galaxy gece onaltılık renk kodları

#1E1E50

#512888

#7D5BA6

#D4A5A5

#FCE38A

34. Neon pop renk düzeni

Neon pop renk düzeni

Elektrik enerjisi patlaması! Neon pembe ve cesur yeşil renkler, programınızın dinamik ve dikkat çekici olmasını sağlar.

Neon pop emoji kombinasyonu

💚 💖 💙 💛 💜

Neon pop onaltılık renk kodları

#39FF14

#FF0099

#0096FF

#FFD700

#9400D3

35. Orman inziva renk düzeni

Orman inziva renk düzeni

Doğa kaçamağı artık planlayıcınızda. Derin yeşiller ve zengin kahverengiler, huzurlu bir orman kaçamağının özünü yansıtıyor.

Orman kaçamağı emoji kombinasyonu

🌲 🍃 🦌 🍂 🏕️ 🌳

Orman inziva yeri onaltılık renk kodları

#0B6623

#1D5C3A

#B49A67

#D9BF77

#845422

36. Gün batımı rengi renk düzeni

Gün batımı rengi renk düzeni

Altın tonları yumuşak pembe gökyüzüyle buluşuyor. Gün batımından ilham alan turuncu ve koyu kırmızı renkler takviminize sıcaklık katıyor.

Gün batımı parıltısı emoji kombinasyonu

🌅 🔥 🍂 🧡 🏜️ 🌄

Gün batımı parıltısı onaltılık renk kodları

#FF4500

#FF6B6B

#FFA07A

#FFD166

#A53860

🧠 Eğlenceli Bilgi: Araştırmalar, farklı görevler için belirli renkler kullanmanın hafızayı güçlendirdiğini gösteriyor. Peki, o parlak kırmızı ACİL toplantı? Beyniniz onu ciddiye alıyor.

37. Film gecesi renk düzeni

Film gecesi renk düzeni

Işıkları kısın, gösteri başlıyor! Koyu kırmızılar ve klasik siyahlar, film gecesinden ilham alan bir planlayıcı deneyimi yaratır.

Film gecesi emoji kombinasyonu

🎬 🍿 🎥 🎭 🏆

Film gecesi onaltılık renk kodları

#8B0000

#B22222

#FFD700

#2F4F4F

#000000

38. Büyülü orman renk düzeni

Büyülü orman renk düzeni

Büyülü bir ormana dalın. Turuncu ve yosun yeşili tonları, günlük planlarınıza masalsı bir hava katar.

Büyülü orman emoji kombinasyonu

🌲 🧙‍♂️ 🔮 🦉 🍄

Büyülü orman altıgen renk kodları

#264653

#2A9D8F

#E9C46A

#F4A261

#E76F51

39. Kır çiçekleri bahçesi renk düzeni

Yabani çiçek bahçesi renk düzeni

Programınız çiçek açtı. Parlak çiçek tonları her etkinliğe neşe katarak görevlerinizi taze ve canlı hale getirir.

Yabani çiçek bahçesi emoji kombinasyonu

🌻 🌺 🐝 🦋 🌸

Yabani çiçek bahçesi onaltılık renk kodları

#FFA07A

#FF4500

#FFD700

#8A2BE2

#98FB98

40. Soğuk sabah renk düzeni

Soğuk sabah renk düzeni

Havada serinlik, yeni bir gün başlıyor. Soğuk maviler ve yumuşak griler, takviminize farklı bir renk paletinin sessiz güzelliğini getiriyor.

Soğuk sabah emoji kombinasyonu

❄️ ☃️ 🧣 🍵 🌨️

Soğuk sabah altıgen renk kodları

#D8E3E7

#A6C0D6

#7BAFD4

#426B8C

#1C3D5A

Ayrıca okuyun: En iyi Google Takvim uzantıları ve eklentileri

Google Takvim'de özel paletler oluşturma ve uygulama

Google Takvim'de özel renk paletleri oluşturmak ve uygulamak çok kolaydır. Bu estetik Google Takvim eğitimi, masaüstü, iPhone ve Android cihazlarda bunun nasıl yapılacağını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

1. Masaüstü bilgisayar

Tarayıcı uzantısında Google Takvim'i açın

Takvimlerim'e gidin ve temasını değiştirmek istediğiniz takvimi seçin

Seçtikten sonra, takvimin adının yanındaki üç noktaya tıklayın

Google Takvim'i değiştirin

Bir açılır menü görünecektir. Buradan takvimde kullanmak istediğiniz rengi seçin

Google Takvim

Daha fazla renk keşfetmek için + simgesine dokunun veya onaltılık kod girin

2. iPhone'da

IPhone'unuzda Google Takvim uygulamasını açın

Ekranın sol üst köşesindeki üç yatay çizgiye tıklayın

IPhone'daki Google Takvim uygulaması

Ayarlar'a tıklayın ve renk atamak istediğiniz takvim adını seçin

IPhone'da Google Takvim Ayarları

Üstteki renk adına dokunun

*Google Takvim ayarlarında renk ayarları

Beğendiğiniz rengi seçin

Google Takvim Ayarları

➡️ Daha fazla bilgi: İki veya daha fazla Google Takvimi birleştirme

3. Android

Android telefonunuzda Google Takvim'i açın

Ekranın sol üst köşesindeki üç yatay çizgiye dokunun

Android telefonda Google Takvim

Ayarlar'a tıklayın ve etkinlikleri renk kodlarıyla işaretlemek istediğiniz takvimi seçin

Google Takvim için Android Ayarları

Renk'e dokunun ve mevcut seçeneklerden tercih ettiğiniz renk etiketini seçin

Renk Ayarları: Android'de Google Takvim

💡 Profesyonel ipucu: Ayarlar'da Hızlı Toplantılar'ı açarak 60 dakikalık toplantıları otomatik olarak 50 dakikaya, 30 dakikalık toplantıları ise 25 dakikaya kısaltın ve nefes alabileceğiniz bir alan yaratın. 😌

Google Takvim ve Renk Şemalarını Kullanmanın Sınırlamaları

Google Takvim, takvim renklerini özelleştirmenize izin verse de, birkaç tuhaflığı vardır. İleride herhangi bir sıkıntı yaşamamak için bu küçük sınırlamaları aklınızda bulundurmanızda fayda var!

Sınırlı ön tanımlı renk seçenekleri: Google Takvim'in ön tanımlı renk paleti yalnızca 24 önceden ayarlanmış renk sunar. Dolayısıyla, onaltılık kodları kullanmayı veya özel tonlar oluşturmayı bilmiyorsanız, birden fazla takvimi özelleştirirken bu bir engel oluşturabilir

Renk görünürlük sorunları : Bazı renkler, özellikle küçük ekranlarda veya renk körlüğü olan kişiler için ayırt edilmesi zor olabilir ve bu da net bir organizasyon için etkinliği azaltabilir

Özel renk oluşturma yok : Diğer takvim uygulamalarının aksine, Google Takvim özel renkler oluşturmanıza izin vermez. Her zaman tercihlerinize uymayabilecek önceden ayarlanmış seçeneklerle sınırlı kalırsınız

Renk senkronizasyonundaki tutarsızlıklar : Renk şemaları farklı cihazlarda veya platformlarda aynı görünmeyebilir, bu da telefon, dizüstü bilgisayar veya tablet gibi cihazlar arasında geçiş yaparken karışıklığa neden olabilir

Sınırlı takvim ayırma: Farklı takvimlere farklı renkler atayabilirsiniz, ancak aynı takvim içindeki belirli etkinlik türlerine renk düzenleri uygulayamazsınız. Bu da, tek bir takvim içinde daha fazla kategorize etme olanağınızı sınırlar

📚 Ayrıca okuyun: Microsoft Word'de takvim oluşturma

Google Takvim'e alternatif olarak ClickUp

Google Takvim'in özelleştirme özellikleri, sıradan kullanıcılar için idealdir. Ancak, birden fazla takvim yönetiyorsanız ve her birini tercihinize göre kişiselleştirmek istiyorsanız, bu özellikler yeterli olmayabilir. Ancak endişelenmeyin, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp sizin yanınızda!

Örneğin, ClickUp'ın Takvim Görünümü, programınızın her yönünü özelleştirmenize olanak tanır.

TrustRadius kullanıcısının yorumları:

Görevleri son teslim tarihinden önce tamamlamak için takvimlerin kullanımı her zaman çok önemlidir. ClickUp ile bu çok kolaydır, çünkü son teslim tarihleriniz görevlerle birlikte takvimlerinizde görünür, böylece gününüzü/haftanızı planlamak çok kolay ve hızlıdır.

Görevleri son teslim tarihinden önce tamamlamak için takvimlerin kullanımı her zaman çok önemlidir. ClickUp ile bu çok kolaydır, çünkü son teslim tarihleriniz görevlerle birlikte takvimlerinizde görünür, böylece gününüzü/haftanızı planlamak çok kolay ve hızlıdır.

ClickUp ile takviminizin görünümünü değiştirmekle kalmaz, tüm çalışma alanınızın görünümünü yenileyebilirsiniz. Hedeflerden, görevlerden ve zihin haritalarından formlara, düğmelere ve bağlantılara kadar bir tema rengi seçin ve her öğeyi özelleştirin.

Hepsi bu kadar değil: Klasör renklerini seçip değiştirerek düzeni iyileştirebilir ve verimliliği artırabilirsiniz.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %18'i, takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hayatlarını düzenlemek için yapay zeka kullanmak istiyor. %15'i ise rutin görevleri ve idari işleri yapay zekanın halletmesini istiyor. Bunu yapmak için, bir AI'nın bir iş akışındaki her görevin öncelik düzeylerini anlaması, görevleri oluşturmak veya ayarlamak için gerekli adımları çalıştırması ve otomatik iş akışları kurması gerekir. Çoğu araç, bu adımlardan bir veya ikisini gerçekleştirir. Ancak ClickUp, kullanıcıların platformumuzu kullanarak 5'ten fazla uygulamayı birleştirmelerine yardımcı oldu! Görevlerin ve toplantıların öncelik düzeylerine göre takviminizdeki açık zaman dilimlerine kolayca atanabildiği, yapay zeka destekli planlama deneyim ini yaşayın. Ayrıca, rutin görevleri yönetmek için ClickUp Brain aracılığıyla özel otomasyon kuralları da oluşturabilirsiniz. Yoğun işlere veda edin!

Google Takvim'den farklı olarak, ClickUp takvim etkinliklerini ve görevlerini renge göre özelleştirmenize olanak tanır. Yapmanız gereken tek şey, özel renk seçeneklerinden bir etkinlik rengi seçmek ve hazırsınız.

İyi tanımlanmış renk kategorileriyle belirli etkinlikleri, yinelenen etkinlikleri ve hatta hatırlatıcıları kolayca işaretleyerek programınızı takip edebilirsiniz.

ClickUp'ın Takvim Etkinliği

Takvim Görünümünü başka şekillerde de özelleştirebilirsiniz:

Alt görevleri ayrı Takvim etkinlikleri olarak gösterin

Tercih ettiğiniz saat ve tarih biçimini seçin

Hafta sonlarını, hafta sayılarını ve saat ızgaralarını gösterin veya gizleyin

Görevleri filtreleyin ve belirli görev alanlarını ve tarihlerini gösterin veya gizleyin

Takvime ulusal tatilleri ekleyin

Ve hepsi bu kadar değil! Yapay zeka destekli ClickUp Takvim, size normal takvim uygulamanızın ötesinde özellikler sunar. İşte nasıl:

ClickUp Takvim ile tüm görevlerinizi görüntüleyin ve kategorilere ayırın

Öncelikli, gecikmiş ve birikmiş görevlerinizi tek bir kompakt görünümde görün. ClickUp'ta yapılan değişiklikler Takvim ile senkronize edilir ve tersi de geçerlidir!

Öncelik vermeniz gereken görevler için yapay zeka tarafından oluşturulan öneriler alın

AI ve zaman tahminlerini kullanarak görevleri planlayın

ClickUp'ın herhangi bir yerinden programınızla ilgili arama yapın ve sorular sorun

ClickUp'ta tek bir tıklama ile toplantılara katılın ve toplantılar planlayın

✨ Bonus İpucu: Geleneksel takvim uygulamalarının aksine, ClickUp, Liste, Pano, Gantt ve Takvim görünümleri arasında geçiş yapmanızı ve size en uygun olanı planlamanızı sağlar. Dahası, tam bir genel bakış için bunları yan yana bile görüntüleyebilirsiniz!

Temel Google Takvim'den yükseltin — Clickup'ı kullanarak programınızı yönetin

Google Takvim, yoğun programları yönetmek için mükemmel bir araçtır. Cihazlar arasında senkronizasyon sağlar, hatırlatıcılar gönderir ve her şeyi tek bir yerde tutar. Ayrıca, etkinlikleri daha iyi düzenlemek için renkleri özelleştirebilirsiniz.

Ancak bunun dezavantajları da vardır. Ön tanımlı renk seçenekleri sınırlıdır, paylaşılan takvim değişiklikleri zor olabilir ve etkinlik görünürlük ayarları her zaman esnek değildir.

İşte burada ClickUp devreye giriyor. Daha akıllı planlama ve daha iyi işbirliği yapmanıza yardımcı olmak için gelişmiş planlama, görev entegrasyonu ve tam renkli özelleştirme sunar.

Ve elbette, tek bir sezgisel platformda belge yönetimi, sohbet, takım işbirliği ve proje yönetimi gibi özellikleri de sunar. Neden başka bir şey kullanasınız ki?

Daha fazlasını yapacak bir takvim mi arıyorsunuz? ClickUp'ı bugün deneyin — ücretsiz deneme için hemen kaydolun!