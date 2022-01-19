sanal Takımlarda Güven ve İletişimi Kolaylaştırmanın 7 Yolu

Meri, içerik meraklısı ve kitap tutkunu biridir. Renkli görseller ve parlak illüstrasyonlara olan sevgisi, bilgilendirici ve ilgi çekici makaleler yazma konusunda yaratıcılığını beslemektedir. İş dışında, onu yatakta bir kitapla bulabilirsiniz.

Duydunuz mu?

Zoom konferanslarınız sırasında sıkıntıdan kaynaklanan sessizlik mi?

Takım üyelerinizin katılım eksikliğinin sesi mi?

…🦗🦗🦗…

Öyleyse, sanal takımınızın iletişim stratejisini gözden geçirmenin zamanı gelmiş olabilir. 👀

Uzaktan çalışmanın yeni normal haline gelmesiyle birlikte, takım liderleri daha işbirlikçi bir çalışma ortamı oluşturmak için yaratıcı ve yenilikçi yöntemler bulmak zorundadır.

Uzaktan çalışmak, iletişim engelleri, iş yorgunluğu, teknoloji sorunları ve daha fazlası dahil olmak üzere hem çalışanlar hem de yöneticiler için kendine özgü zorluklar getirir.

COVID-19 sırasında sanal takım yönetiminin zorluklarını anlamak için bir Harvard Business Review araştırması yapıldı. Araştırma, çoğu uzaktan çalışan takım liderinin etkili iletişim kurmakta ve sanal takımlarıyla güven köprüsü kurmakta zorlandığını gösteriyor.

Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, bu iki faktör çalışanların verimliliğini, motivasyonunu ve üretimini büyük ölçüde etkiler ve bunları göz ardı etmenin sonuçları verimsizlik ve hatalı işlerin ötesine geçer.

Peki, sanal takımlar içinde güven ve etkili işbirliği oluşturmak için ne yapmak gerekir ve bunlar çalışanların performansında nasıl bir rol oynar? Gelin birlikte öğrenelim.

Cricket seslerini ortadan kaldırmaya hazır mısınız? 🧨

İyi bir sanal takım iletişimi verimliliği nasıl artırır?

Bazılarımız, iş arkadaşlarının güvenilmez, ilgisiz ve tepkisiz olduğu olumsuz bir ortamda çalışmışızdır.

Bu tür durumlarda, çalışanlar takımlarıyla güven, destek ve bağlantı eksikliği hissettikleri için enerjilerini, becerilerini, tutkularını ve motivasyonlarını geri çekme eğilimindedir.

Peki, güven oluşturmak nasıl yardımcı olabilir?

1. Daha fazla güven = Daha az çatışma

Güven, sanal takımlar içindeki iletişim sorunlarını çözen bir süper güçtür. 💪

Çalışanlar ve yöneticiler arasındaki kişilerarası güven, yanlış anlaşılmaları daha sorunsuz bir şekilde azaltmaya ve çözmeye yardımcı olur.

Müzakere süreçlerini hızlandırmak ve sanal ekipler içinde daha yakın kişisel ilişkiler kurmak için güven ruhunu paylaşın. Profesyonel bir düzeyde kalmaya özen gösterirken, gelecekteki çatışmaları mümkün olduğunca önlemek için zamanla güçlü bir güven temeli oluşturmayı düşünün.

Nasıl yapılacak? 🤔

İnsanlar iş arkadaşlarına ve yöneticilerine karşı karşılıklı güven duyduklarında, çalışma ortamlarında kendilerini güvende hissederler.

Böylece takım üyeleri müzakerelere, tartışmalara ve takımla sağlıklı diyaloglara daha açık hale gelirler.

2. Güven, "Ben senin dostunum!" havası yaratır

Mükemmel çalışan performansının temel unsurlarından biri, takımlar içindeki daha da iyi işbirliğidir. Özellikle yüz yüze iletişimin en az olduğu uzaktan çalışmada, işbirliğine dayalı bir uzaktan takımı yönetmek daha da zor hale gelmiştir.

Şüpheli iş ilişkileri zayıf işbirliğine yol açarken, güvene dayalı bağlar çalışanlar ve yöneticiler arasında daha güçlü ortaklıklar kurmayı kolaylaştırır. ✊

Toy Story/ GIPHY

Harvard Business Review tarafından yapılan bir araştırma, güvenin yüksek olduğu ortamlarda çalışanların verimliliğinin %50 daha fazla olduğunu gösteriyor. Bu, güvenin güçlü sanal takımlar oluşturmak için en önemli unsur olduğunu kanıtlıyor. 🥗

Basitçe ifade etmek gerekirse, takımlar içinde güvene dayalı iletişim, üyeleri bir araya gelerek daha yenilikçi fikirler üretmeye motive edecektir.

Davullar lütfen…🥁 Randy Man'in tatlı sözleri için. 🎶

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3. Stresi ve izolasyonu azaltır

Günümüzde çoğu şirket, tüm çalışanların ve yönetimin hazırlıklı olmadığı bir şekilde, hibrit bir çalışma ortamına ve tamamen uzaktan çalışma kültürüne geçmiştir.

Evden çalışmanın beraberinde getirdiği yeni zorluklar ve sayısız engel, çalışanlarınız arasında yüksek düzeyde strese ve izolasyon veya silo çalışmaya yol açabilir.

Diğer yandan… 😍

Sanal takımlarla açık, şeffaf ve güvenilir ilişkiler, çalışanların iş baskısını aşmalarına, daha motive olmalarına ve uzaktan çalışmanın getirdiği tüm baskıyı azaltmalarına yardımcı olur.

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Sanal Takım İletişimini Geliştirmenin ve Güveni Güçlendirmenin 7 Akıllı Yolu

Neyse ki, mükemmel yöneticilerin sanal takımlarda güven ve şeffaf iletişim kurmanın birkaç yolu var. 🥳

İşbirliğine dayalı, uyumlu ve yetkin takımlar oluşturmak için bu pratik ipuçlarını inceleyin.

1. Sanal takım iletişimi konusunda esnek olun

Günümüzde, iş dünyasında takım çalışması konusunda daha açık bir zihniyet ve daha esnek bir bakış açısı benimseniyor. Özellikle etkili sosyalleşmenin biraz karmaşık olduğu sanal takımlarda, sadeliği uygulamak çok önemli hale geldi.

Sanal takım liderleri, çalışanların soru sormaktan, sorunları tartışmaktan ve fikirlerini ifade etmekten çekinmemeleri için ulaşılabilir ve dostça davranmalıdır. 🗣️

Değişikliklere açık olmak, liderlerin sürekli değişikliklere karşı esnek ve çevik kalmasına yardımcı olur. Ayrıca, şeffaf şirket kültürü üyeler arasında daha verimli iletişim sağlar.

2. Kesin ortak hedefler belirleyin

Evden çalışma yöntemi, hem kişisel hem de profesyonel hayatımızın dengesini kesinlikle değiştirdi.

Bu da önceliklerin belirlenmesini zorlaştırır.

Bu nedenle sanal takım liderleri, her çalışan için şirket hedeflerini açıkça tanımlamalıdır.

Üyeler bazen sadece coğrafi olarak uzak olmanın bir sonucu olarak bağlantılarının koptuğunu hissedebilirler. Dolayısıyla, ister bir SaaS şirketinde ister bir fırın işinde çalışıyor olun, yönetici olarak göreviniz açıkça tanımlanmış hedeflerle ortak bir varış noktası belirlemektir.

Bruce Almighty/ GIPHY

Herkes günün/haftanın/ayın görevlerini, son teslim tarihlerini ve diğer gereklilikleri bildiğinde iletişim daha kolay hale gelir.

Ayrıca, her üyenin katkıda bulunabileceği ortak şirket değerlerinin sağlam bir temelini oluşturmak için paylaşılan hedefleri ana hatlarıyla belirtin. ClickUp'ın özel görev yönetimi özelliği ile bunu daha basit bir şekilde gerçekleştirin.

3. Sanal takımınıza "Teşekkür ederim!" deyin

Kabul edelim: İnsanlar olarak hepimiz görülmek ve takdir edilmek isteriz. 😌

Sanal takımlarla çalışırken, değerlendirme ve takdir, sürekli video görüşmeleri, hızlı tartışmalar ve bitmek bilmeyen projelerin akışında genellikle kaybolur. Bu nedenle, samimi takdir ve beğeninin gücünü kullanmak, sanal takımınızla iletişimi geliştirme avantajı sağlar.

Glassdoor'a göre, çalışanların %53'ü kendilerini yeterince takdir edildiğini hissetmeleri halinde şirketlerinde daha uzun süre kalacaklarını itiraf ediyor.

İşte çalışanları takdir etmek için bazı yaratıcı uygulamalar:

Bir çalışan takdir programı uygulayın. Örneğin, en küçük görevleri tamamlayan veya dakik olan çalışanlara puan verebilirsiniz. Bu puanlar daha sonra daha fazla izin gibi avantajlarla değiştirilebilir

Verimli çalışanları öne çıkarmak için bireysel başarıları takdir edin. Yöneticiler, üyelerin küçük başarılarını vurgulayıp kişisel telefon görüşmeleriyle teşekkür ettiklerinde, üyeler kendilerini değerli hisseder ve daha fazla katılım gösterir

Risk almayı ve kararlılığı destekleyerek çalışanların başarısızlıklarını bile kutlayın. Dahası, başarısızlıkları diğer üyelerin yeni şeyler denemeye motive etmek için kullanın

Takım başarılarını sosyal medya ve diğer platformlar aracılığıyla paylaşın. Özel Instagram hashtag'leri (ör. #ayınçalışanı) kullanın ve basit bir Facebook gönderisiyle minnettarlığınızı ifade ederek takım üyelerine kendilerini özel hissettirin

Sanal takım üyeleri genellikle şirketten kopuk hissedebilirler, bu nedenle onlara takdir göstermek, onları daha iyi motive etmek ve bağlılıklarını artırmak için yardımcı olacaktır.

4. 1:1 toplantılar, mükemmel sanal takım iletişimi oluşturur

Başarılı iletişimin bir parçası, sanal takım üyelerine bireysel yaklaşımdır.

Düzenli toplantılar düzenlemek, işin ilerlemesini ve genel çalışan performansını takip etmenin yanı sıra sanal takım üyeleriyle iletişim kurmanın bir yoludur.

Ancak, sağlam bir güven temeli ve işbirliğine dayalı bir ortam oluşturmak istiyorsanız, bire bir görüşmeler için de zaman ayırın. 🤝

Ofiste çalışırken kişisel bir ilişki kurmak oldukça kolaydır. Basit bir "Merhaba" veya kahve yaparken kısa bir sohbet, buzları kırmak için yararlıdır.

100'den fazla ofis çalışanınızla e-posta pazarlaması veya toplu metin mesajları yoluyla iletişim kuruyor olsanız bile, fiziksel varlık hala önemlidir.

Uzaktan çalışma, kişilerarası iletişimde zorluklar getirmiş olsa da, sanal dünyada arkadaşlar edinme şansı hala var. 🧑‍💻

Uzaktan çalışanlarınızla başarılı bire bir toplantılar düzenlemek için bazı hızlı ipuçları:

Tekrarlanan bir programı takip edin

Üyelerin karşılaştığı zorlukları sorun

İlerlemeyi takip etmek için notlar alın

Arka plan gürültüsünü azaltın ve diğer teknik sorunları ortadan kaldırın

Bazı gündelik sorular hazırlayın

İyi bir dinleyici olun

Her üyeyle yüz yüze toplantılar düzenleyen takım liderleri, onların güvenini kazanma ve dostane ilişkileri geliştirme olasılıkları daha yüksektir.

Dürüst ve samimi empati, sanal takımınıza ne kadar saygı duyduğunuzu ve onları önemsediğinizi gösterir. Bu da iç bağlantıları güçlendirir.

Bunun yanı sıra, sohbet etmek ve görüş alışverişinde bulunmak için uygun bir ortam yaratmalısınız. Toplantı yazılımı kullanmaya karar verirseniz veya mobil uygulamaları tercih ederseniz, en uygun zamanı seçin, arka plan gürültüsünü ortadan kaldırın ve samimi bir atmosfer yaratın.

ClickUp, her türlü takım iletişimi için favori aracınız olacak. Özellikle uzaktan çalışan sanal takımlar söz konusu olduğunda, mevcut araçlar ve özellikler şirketinizde olup biten her şeyi düzenlemenize yardımcı olur. Görselleştirilmiş proje haritalarından gerçek zamanlı iş izlemeye, sprint grafiklerinden öncelik listelerine kadar, görevleri tek bir yerden oluşturabilir, tamamlayabilir ve yönetebilirsiniz!

5. Sanal takımınızın paylaşım ve beyin fırtınası yapmasına izin verin

Bilgi alışverişi, iletişimin kutsal kasesidir.

(Burada biraz ses efekti lütfen… 🙌)

Beyin fırtınası gibi işbirliğine dayalı bir deneyim, sanal takımınızın sakladıkları fikir ve önerileri, belirli bir konu hakkındaki görüşleri ve mevcut sorunlara çözümleri hakkında daha açık olmalarına yardımcı olacaktır.

Fikir alışverişi, işbirliğine dayalı bir çaba olduğundan, daha güçlü takımlar ve verimli bağlar oluşturmaya yardımcı olur.

Özellikle sanal takım liderleri için, katılımcıların "kötü" fikirleri bile dinlenip takdir edildiğini hissettikleri beyin fırtınası oturumları düzenlemek çok önemlidir. 🧠

6. İş dışında da hayat var!

İş dışındaki konuları tartışmak, sanal takımınızla güvene dayalı ilişkiler kurmak için en kolay seçenektir.

Bu da yine, şirketinizin uzaktaki çalışanlarına karşı şeffaflığını ve açıklığını yansıtıyor.

Gallup tarafından yapılan bir araştırma, çalışanların %50'sinin işlerinden memnun olmadıkları ve yöneticileriyle bağlantı kuramadıkları için işlerinden ayrıldıklarını gösteriyor.

Bunun ardındaki gerçek neden, insanların sadece gerçek insan etkileşimi arıyor olmasıdır.

Ve zor zamanlarda, tüm iş yorgunluğundan, proje teslim tarihlerinden ve bitmek bilmeyen raporlardan uzaklaşmak isterler.

İş projelerini köpeklerine olan sevgileriyle aynı şekilde tartışabilecekleri bir liderin olması, tam bir nimettir.

7. Eğlenceyi unutmayın

Son olarak, herkes eğlenmeyi sever. 💃

İş yerinde bile. 🤫

Uzaktan çalışanların maruz kaldığı stresin miktarı göz önüne alındığında, yöneticiler sanal takımlar için biraz boş zaman yaratmalıdır. Takım oluşturma etkinlikleri genellikle işten kopma olarak görülse de, daha güçlü bağlar kurmaya yardımcı olurlar.

Uzaktan eğlenmenin bazı yolları nelerdir?

Sanal video oyunları ve trivia oyunları oynayın ( üyeleriniz arasında mutlaka oyun severler vardır)

Virtual Happy Hour Trivia gibi sanal testlere katılın

Çevrimiçi kaçış odasını çözün

Zorlu senaryolar oluşturun ve çözün

İki gerçek ve bir yalan oyunu oynayın: tam bir klasik

Ve daha fazlası!

Özellikle sanal takımlarda, eğlence sağlamak onların bağlantılarını ve katılımlarını sürdürmelerine yardımcı olur. Dahası, izole olmuş üyelerin kendilerini daha yakın hissetmelerine ve yöneticilere daha fazla güvenmelerine yardımcı olur.

Sonuç!

Sanal bir takım lideri olarak güven ve işbirliğini geliştirmek kolay değildir, ancak basit ve pratik ipuçlarımız, işe başlamak ve iş ilişkilerini bir üst düzeye taşımak için size yardımcı olacaktır. ↗️

Unutmayın: Sonuçta her şey sanal takımlara duyulan takdir, saygı ve özenle ilgilidir.

Monsters Inc. / GIPHY

Sanal bir takımla veya sanal bir takımda çalışma deneyiminizi bizimle paylaşın.

ClickUp hakkındaki yorumum

Uzaktan çalışma yeni normal haline geldiğinde ClickUp'ı kullanmaya başladık. Kullanmamız gereken çok sayıda yeni araç (Zoom, TeamViewer vb.) varken, ClickUp bize başka bir düzeyde basitlik sağladı. Biz onu çoğunlukla görev yönetimi için kullandık. Takımımız küçük olmasına rağmen, yine de kullanımı kolay bir şeye ihtiyacımız vardı. ClickUp ile görevi veya son teslim tarihini aramak zorunda kalmadık. Ayrıca, her şeyi daha da az kafa karıştırıcı hale getiren özel renk kodlama sistemini de kullanabildik.

Şahsen, tüm görevleri aşamalarına taşıyabileceğiniz görev kutularını çok sevdim (Süreçte, Tamamlandı, Belirlenecek vb.). Bu, görev yönetimimde nerede olduğumu ve takımımın nerede olduğunu görsel olarak anlamama yardımcı oldu. Böylece, yardımcı olabileceğim bir şey varsa, bunu Gösterge Panelinden hemen görebiliyordum.