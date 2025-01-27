10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ SmartSuite ในปี 2025

SmartSuite โฆษณาตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับทุกกระบวนการและทุกโครงการ แต่ไม่ใช่โซลูชันการจัดการงานเพียงหนึ่งเดียวที่มีอยู่ ยังมีทางเลือกอื่น ๆ อีกมากมายในช่องทางการทำงานอัตโนมัติที่คุ้มค่าแก่การสำรวจก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้หรือดำเนินการต่อกับ SmartSuite
ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปดูทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ SmartSuite ที่มีให้บริการในปัจจุบัน เราจะเปรียบเทียบเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์บนเว็บ การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ การจัดการงาน และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เพื่อนำเสนอรายชื่อสุดยอดตัวเลือกที่คุณควรลองในปี 2024 ?
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ SmartSuite?
SmartSuite เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานและระบบอัตโนมัติบนคลาวด์ที่ครอบคลุมการใช้งานหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจัดการโครงการ การบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการบุคลากร การตลาด และการปฏิบัติตามข้อกำหนด คุณอาจใช้แพลตฟอร์มนี้สำหรับทุกฟีเจอร์หรือเพียงบางส่วนเท่านั้น
เมื่อคุณกำลังพิจารณาทางเลือกอื่นสำหรับ SmartSuite โปรดพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:
- ความสะดวกในการใช้งาน: แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายหรือไม่? มีความจำเป็นต้องฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด?
- ความเชี่ยวชาญ: เครื่องมือใหม่ดังกล่าวมีฟังก์ชันการทำงานที่เหนือกว่าในด้านที่คุณให้ความสำคัญหรือไม่?
- การปรับแต่ง: ทางเลือกใหม่นี้มีความยืดหยุ่นมากกว่าหรือไม่? คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่หรือไม่?
- ระบบอัตโนมัติ: เครื่องมือนี้สามารถทำงานอัตโนมัติตามความต้องการของฉันได้หรือไม่? มันมีฟีเจอร์มากกว่า SmartSuite หรือไม่?
- ราคา: เครื่องมือใหม่นี้มีราคาที่จับต้องได้หรือไม่? ตรงกับงบประมาณของคุณหรือไม่?
- ความสามารถในการขยายขนาด: ทางเลือกนั้นสามารถขยายตามความต้องการของคุณได้หรือไม่? การขยายขนาดจะทำให้ต้นทุนสูงเกินกว่าจะรับไหวหรือไม่?
ด้วยผลิตภัณฑ์มากมายที่มีอยู่ในตลาดระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ ทำให้มีตัวเลือกมากมายสำหรับบริษัททุกขนาด งบประมาณ และความต้องการ—ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการการจัดการทรัพยากรบุคคล หรือบริษัท SaaS ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและต้องการซอฟต์แวร์อัตโนมัติด้านการตลาด ลองพิจารณาการใช้งานส่วนตัวของคุณเองและสิ่งที่ทีมของคุณต้องการ เพื่อสร้างรายชื่อตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการทดลองใช้
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ SmartSuite ที่ควรใช้
เครื่องมือจัดการงานที่เหมาะสมช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้น และประสบความสำเร็จมากขึ้น นี่คือทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ SmartSuite ที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้น
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นทางเลือกที่โดดเด่นสำหรับ SmartSuite เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลกำไรของคุณ ฟีเจอร์ที่หลากหลายของ ClickUp ช่วยให้การจัดระเบียบงาน การจัดการงานและทรัพยากร และการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมเป็นเรื่องง่าย ✨
ตั้งแต่แคมเปญไปจนถึงการวางแผนสปรินต์ClickUp Automationsสามารถทำให้ทุกการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ห้องสมุดของเราที่มี Automations แบบไม่ต้องเขียนโค้ดมากกว่า 100 แบบ ประกอบด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น ทำให้งานประจำเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้การส่งมอบโครงการเป็นเรื่องง่าย
ใช้สูตรอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าของเราตามที่เป็นอยู่ หรือปรับแต่งด้วยตรรกะและสถานะที่กำหนดเองของคุณ เพลิดเพลินกับสูตรที่ครอบคลุมการใช้งานหลากหลายรูปแบบ—รวมถึงการมอบหมายงาน ความคิดเห็น การอัปเดตสถานะ และอื่นๆ อีกมากมาย
ไม่เพียงแต่คุณสามารถทำให้การทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติภายใน ClickUp ได้เท่านั้น แต่คุณยังสามารถขยายฟังก์ชันการทำงานนี้ไปยังแอปอื่น ๆ ที่คุณใช้ได้ด้วย นำแอปภายนอกของคุณ เช่น Github, Slack, Dropbox และ Calendly เข้ามาในกระบวนการทำงานของ ClickUp ของคุณ ห้องสมุดการผสานการทำงานยังคงเติบโตขึ้นทุกเดือน
นอกเหนือจากระบบอัตโนมัติของ ClickUp แล้ว แพลตฟอร์มยังมีสิ่งต่าง ๆ มากมายที่มอบให้กับทีมที่ต้องการรักษาความเป็นระเบียบและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้ClickUp Tasksเพื่อจัดการงานส่วนตัวและงานของทีม, มองเห็นความคืบหน้าในClickUp Dashboard ของคุณ, และย้ายข้อมูลติดต่อของคุณไปยังClickUp CRMเพื่อให้คุณสามารถบริหารระบบจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้จากที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ ClickUp Automations และตรรกะเงื่อนไขเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ทรงพลัง
- จัดการงาน รายการที่ต้องทำ และกระบวนการทางธุรกิจ
- กำหนดและติดตามความคืบหน้าตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านการบริหารโครงการ
- เปิดใช้งานการส่งข้อความและการทำงานร่วมกันกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Chat
- บริหารจัดการโครงการทางเทคนิคและสร้างสรรค์
- สร้างเอกสารและสเปรดชีตเพื่อทำงานร่วมกันและแบ่งปันกับทีมของคุณ
- บริหารจัดการทรัพยากรและเวลาของสมาชิกในทีม ประสิทธิภาพการทำงาน และชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- ตั้งค่าสิทธิ์และแชร์โครงการเพื่อเพิ่มความโปร่งใสของโครงการ
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลต ClickUpเพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงเทมเพลตแผนงาน
- ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณด้วยมุมมองที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และการประสานสี
- ผสานการทำงานกับแอปภายนอกนับพัน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีช่วงการเรียนรู้เบื้องต้น
- อาจไม่มีการเชื่อมต่อแบบเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันภายนอกทุกตัว แต่คุณสามารถเชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมืออื่น ๆ ได้หลายพันตัวผ่านZapier
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,500+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. การไหล
Flow อธิบายตัวเองว่าเป็นซอฟต์แวร์โซลูชันการจัดการโครงการและงานที่ทันสมัยสำหรับทีม แพลตฟอร์มนี้รวบรวมองค์ประกอบสำคัญต่างๆ เช่น การจัดการโครงการ การสนทนา และการจัดการงาน เพื่อสร้างสถานที่ครบวงจรสำหรับการทำงานให้สำเร็จ ✔️
คุณสมบัติเด่นของ Flow
- จัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยงานที่ทำซ้ำโดยอัตโนมัติ
- เชิญสมาชิกทีมเข้าร่วมโครงการและควบคุมความเป็นส่วนตัวด้วยสิทธิ์การเข้าถึง
- ปรับแต่งโปรเจกต์ด้วยสีและไอคอน
ข้อจำกัดการไหล
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการซิงค์อาจช้าในทั้งเวอร์ชันเว็บและแอป
- คุณสามารถยกเลิกการใช้งานบัญชีของคุณได้เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่สามารถลบข้อมูลบัญชีได้
การกำหนดราคาแบบไหล
- พื้นฐาน: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
อัตราการไหลและการรีวิว
- G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
3. ฟังก์ชันฟ็อกซ์
FunctionFox เป็นเครื่องมือสำหรับจัดการเวลาและโครงการที่ใช้ในการติดตามเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม และวัดคุณค่าโดยรวม เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์และทีมที่ต้องการจัดระเบียบการวางแผนภายในและรักษาความมุ่งมั่นในหลายโครงการ ⚒️
คุณสมบัติเด่นของ FunctionFox
- มองเห็นปริมาณงานที่จัดสรรไว้สำหรับสมาชิกทีมทุกคน
- บันทึกเวลาโดยใช้แบบฟอร์มบันทึกเวลาและนาฬิกาจับเวลาในตัว
- ดูว่างานใดที่ยังเปิดอยู่และงานใดที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ข้อจำกัดของ FunctionFox
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้ฟังก์ชันการทำงานเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติและงานที่ทำซ้ำมีให้ใช้งาน
- มีตัวเลือกการปรับแต่งน้อย
ราคาของ FunctionFox
- คลาสสิก: $35/เดือน สำหรับผู้ใช้รายแรก, จากนั้น $5/เดือน ต่อผู้ใช้เพิ่มเติม
- พรีเมียร์: 50 ดอลลาร์/เดือนสำหรับผู้ใช้รายแรก, จากนั้น 10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้เพิ่มเติม
- ภายในองค์กร: $150/เดือน สำหรับผู้ใช้รายแรก, จากนั้น $20/เดือน สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละราย
คะแนนและรีวิวของ FunctionFox
- G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
4. พลูติโอ
Plutioเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ช่วยให้ทีมสามารถติดตามโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ผู้ใช้สามารถเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการ วางแผนไทม์ไลน์ มอบหมายงาน และส่งข้อเสนอให้กับลูกค้าได้จากที่เดียว—ทำให้เหมาะสำหรับทีมและเอเจนซี่ ?
คุณสมบัติเด่นของ Plutio
- สร้างโครงการโดยอัตโนมัติจากเทมเพลตเมื่อมีการลงนามในสัญญา
- ใช้เทมเพลตเพื่อสร้างงานที่ทำซ้ำสำหรับงานที่คุณดำเนินการเป็นประจำ
- เลือกให้แสดงใบแจ้งหนี้, ตารางนัดหมาย, หรือข้อเสนอโดยอัตโนมัติหลังจากที่ลูกค้าของคุณเซ็นสัญญา
ข้อจำกัดของ Plutio
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าข้อเสนออาจแก้ไขได้ช้า
- ไม่มีวิธีง่าย ๆ ในการส่งออกข้อมูลไปยังเครื่องมืออื่น
การกำหนดราคาของ Plutio
- โซโล: $19/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- สตูดิโอ: $39/เดือน สำหรับผู้ร่วมงาน 10 คน
- หน่วยงาน: $99/เดือน สำหรับผู้เขียน 30 คน
- ผู้ร่วมงานเพิ่มเติม สามารถเพิ่มได้ในแผนสตูดิโอและเอเจนซี โดยเสียค่าใช้จ่าย $5 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Plutio
- G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
5. Nintex
Nintex เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการกระบวนการและเวิร์กโฟลว์ที่ใช้ ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตซอฟต์แวร์นี้สำหรับการปรับโครงสร้าง กระบวนการ ทางธุรกิจและการทำแผนผังกระบวนการช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ ทำงานอัตโนมัติได้อย่างสำเร็จ และดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Nintex
- สร้างกระบวนการและปรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติและให้ทำงานเป็นประจำ
- สร้างเทมเพลตและปรับแต่งได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
ข้อจำกัดของ Nintex
- Nintex เชี่ยวชาญด้านการจัดการกระบวนการทำงาน จึงอาจขาดคุณสมบัติบางอย่างที่มีอยู่ในโซลูชันแบบครบวงจร
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
ราคาของ Nintex
Nintex นำเสนอแผนการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งแบบมืออาชีพ แบบพรีเมียม และแบบกำหนดเอง สำหรับแต่ละแพลตฟอร์มการทำงานอัตโนมัติทั้งหกแพลตฟอร์มของตน:
- ข้อดี: ราคาเริ่มต้นอยู่ระหว่าง $15,000-$35,000 ต่อปี
- พรีเมียม: ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ $2,400-$60,000/ปี
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Nintex
- G2: 4. 2/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (80+ รีวิว)
6. Process Street
Process Street เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) รายการตรวจสอบ และการจัดการเวิร์กโฟลว์ มีเป้าหมายเพื่อทำให้การจัดการกระบวนการง่ายขึ้นนำไปสู่ประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น อัตโนมัติงานต่างๆ ปรับกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์จากการออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานของคุณ ?
คุณสมบัติเด่นของ Process Street
- จัดตั้งกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้เพื่อเพิ่มผลผลิต
- ใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อปรับแต่งลำดับขั้นตอนภายในกระบวนการ
- จินตนาการถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปและติดตามความก้าวหน้าของคุณ
ข้อจำกัดของ Process Street
- ผู้ใช้ได้กล่าวว่าตัวเลือกการรายงานอาจรู้สึกจำกัด
- มีรายงานว่าฟังก์ชันการค้นหาสำหรับเอกสารและงานจะเป็นประโยชน์
ราคาของ Process Street
- เริ่มต้นธุรกิจ: $100/เดือน
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $415/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $1,660/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Process Street
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
7. ความเป็นทีม
Teamhood คือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่รวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว แพลตฟอร์มนี้รวมถึงการติดตามเวลาการจัดการปริมาณงาน การจัดตารางเวลา การจัดการขั้นตอนและกระบวนการ การสนทนา และอื่นๆ อีกมากมาย ?
คุณสมบัติเด่นของความเป็นทีม
- มองเห็นความคืบหน้าของโครงการของคุณผ่านมุมมองต่าง ๆ รวมถึงกระดานคัมบังและแผนภูมิแกนต์
- วางแผนเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเวลาที่ประมาณการไว้และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึม
- อัตโนมัติภารกิจที่คุณทำซ้ำเป็นประจำด้วยภารกิจที่เกิดซ้ำ
ข้อจำกัดของทีมเวิร์ก
- ผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่มไฟล์ในความคิดเห็นภายในงานได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบางทีม
- ผู้ใช้บางรายต้องการที่จะปิดการใช้งานฟีเจอร์ที่ไม่ได้ใช้งาน
การกำหนดราคาแบบทีม
- ฟรี
- มืออาชีพ: $9. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 15 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $19/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของทีม
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
8. คลื่น
Rippling เป็นแพลตฟอร์มการจัดการกำลังคนที่เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล (HR), IT และการเงิน จัดการสวัสดิการพนักงาน, เงินเดือน และค่าใช้จ่ายด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ซึ่งทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติเพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ?
คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น
- ทำให้กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล, ไอที, หรือการเงินที่เกือบทุกอย่างเป็นอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติแบบ if/then
- ใช้ทริกเกอร์ที่กำหนดเองเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- เชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามเพื่อขยายความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานให้ครอบคลุมเกินกว่าข้อมูลใน Rippling ของคุณ
ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง
- Rippling มีความเชี่ยวชาญในด้านทรัพยากรบุคคล, เทคโนโลยีสารสนเทศ, และการเงิน ดังนั้นหากพื้นที่ที่คุณสนใจแตกต่างออกไป เครื่องมืออื่นอาจเหมาะสมกับคุณมากกว่า
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้ฟีเจอร์การเริ่มต้นใช้งานมีความครอบคลุมมากกว่านี้
การส่งผ่านราคา
- เริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้
เรตติ้งและรีวิวที่พุ่งสูงขึ้น
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 9/5 (2,000+ รีวิว)
9. Workfront
Workfrontคือเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการโครงการและงานจากบริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่อย่าง Adobe แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนและดำเนินโครงการ จัดการงบประมาณ และใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกระบวนการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workfront
- มอบหมายและติดตามงานระหว่างสมาชิกในทีม แผนก และโครงการต่างๆ
- ใช้กฎตรรกะที่ปรับแต่งเองเพื่อซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัติระหว่างทีม
- จัดการความคาดหวังและจัดลำดับความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติด้วยคิวคำขอในตัว
ข้อจำกัดของ Workfront
- บางคนบอกว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ผู้ใช้รายงานว่าจำนวนการแจ้งเตือนและการเตือนภัยที่ส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณอาจมากเกินไป
ราคาของ Workfront
- เลือก: ติดต่อเพื่อขอราคา
- Prime: ติดต่อเพื่อขอราคา
- สูงสุด: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Workfront
- G2: 4. 1/5 (900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
10. ฟลูอิซ
Fluix คือแพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานที่ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนกระบวนการเอกสารให้เป็นดิจิทัลและทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ ปรับปรุงงานประจำวันให้ราบรื่น เช่น การตรวจสอบ การตรวจสอบ การฝึกอบรม การจัดการใบแจ้งหนี้ และอื่นๆ อีกมากมายด้วยระบบอัตโนมัติของ Fluix ?
คุณสมบัติเด่นของ Fluix
- เลิกใช้เอกสารกระดาษ และเปลี่ยนไปใช้เวอร์ชันดิจิทัลที่คุณสามารถใส่คำอธิบายประกอบได้
- ออกแบบกระบวนการทำงานที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
- อัตโนมัติการทำงานที่ต้องทำซ้ำด้วยมือ และติดตามความคืบหน้าจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์
ข้อจำกัดของ Fluix
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้ตัวสร้างแบบฟอร์มใช้งานง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
- ขณะนี้ยังไม่มีแอปสำหรับ Android แต่มีแอปสำหรับ iOS ให้ใช้งาน
ราคาของ Fluix
- Fluix Core: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- ส่วนเสริมตรรกะเงื่อนไข: $5/เดือนต่อผู้ใช้
- Power Analytics add-on: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ส่วนเสริมการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มและเอกสารล่วงหน้า: $10/เดือนต่อผู้ใช้
- แพ็กเกจเสริมการทบทวนรายไตรมาส: 50 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Fluix
- G2: 4. 8/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยทางเลือก SmartSuite
SmartSuite เป็นตัวเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้ทีมที่กระจายตัวสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นั่นไม่ได้หมายความว่ามันเป็นตัวเลือกเดียว และคู่มือนี้จะแสดงให้เห็นว่ามีคู่แข่งของ SmartSuite ที่น่าประทับใจมากมายเพียงใด ใช้คู่มือนี้เพื่อค้นหาเครื่องมือที่ตรงกับเป้าหมายของคุณมากที่สุด และเพลิดเพลินกับประโยชน์ของทีมที่มีการประสานงานที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการจัดการที่ดี
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่มอบทุกสิ่งที่ SmartSuite มีให้และมากกว่านั้น ลองใช้ ClickUp แพลตฟอร์มครบวงจรนี้เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ทำให้การจัดการโครงการ การจัดการงาน และการจัดการบุคลากรเป็นเรื่องง่าย สำรวจประโยชน์ทั้งหมดและลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้?