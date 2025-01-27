บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ SmartSuite ในปี 2025

Engineering Team
27 มกราคม 2568

SmartSuite โฆษณาตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับทุกกระบวนการและทุกโครงการ แต่ไม่ใช่โซลูชันการจัดการงานเพียงหนึ่งเดียวที่มีอยู่ ยังมีทางเลือกอื่น ๆ อีกมากมายในช่องทางการทำงานอัตโนมัติที่คุ้มค่าแก่การสำรวจก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้หรือดำเนินการต่อกับ SmartSuite

ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปดูทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ SmartSuite ที่มีให้บริการในปัจจุบัน เราจะเปรียบเทียบเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์บนเว็บ การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ การจัดการงาน และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เพื่อนำเสนอรายชื่อสุดยอดตัวเลือกที่คุณควรลองในปี 2024 ?

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ SmartSuite?

SmartSuite เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานและระบบอัตโนมัติบนคลาวด์ที่ครอบคลุมการใช้งานหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจัดการโครงการ การบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการบุคลากร การตลาด และการปฏิบัติตามข้อกำหนด คุณอาจใช้แพลตฟอร์มนี้สำหรับทุกฟีเจอร์หรือเพียงบางส่วนเท่านั้น

มุมมองของ ClickUp
มองเห็นงานของคุณด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp รวมถึงรายการ บอร์ด แผนภูมิแกนต์ และปฏิทิน

เมื่อคุณกำลังพิจารณาทางเลือกอื่นสำหรับ SmartSuite โปรดพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายหรือไม่? มีความจำเป็นต้องฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด?
  • ความเชี่ยวชาญ: เครื่องมือใหม่ดังกล่าวมีฟังก์ชันการทำงานที่เหนือกว่าในด้านที่คุณให้ความสำคัญหรือไม่?
  • การปรับแต่ง: ทางเลือกใหม่นี้มีความยืดหยุ่นมากกว่าหรือไม่? คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่หรือไม่?
  • ระบบอัตโนมัติ: เครื่องมือนี้สามารถทำงานอัตโนมัติตามความต้องการของฉันได้หรือไม่? มันมีฟีเจอร์มากกว่า SmartSuite หรือไม่?
  • ราคา: เครื่องมือใหม่นี้มีราคาที่จับต้องได้หรือไม่? ตรงกับงบประมาณของคุณหรือไม่?
  • ความสามารถในการขยายขนาด: ทางเลือกนั้นสามารถขยายตามความต้องการของคุณได้หรือไม่? การขยายขนาดจะทำให้ต้นทุนสูงเกินกว่าจะรับไหวหรือไม่?

ด้วยผลิตภัณฑ์มากมายที่มีอยู่ในตลาดระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ ทำให้มีตัวเลือกมากมายสำหรับบริษัททุกขนาด งบประมาณ และความต้องการ—ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการการจัดการทรัพยากรบุคคล หรือบริษัท SaaS ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและต้องการซอฟต์แวร์อัตโนมัติด้านการตลาด ลองพิจารณาการใช้งานส่วนตัวของคุณเองและสิ่งที่ทีมของคุณต้องการ เพื่อสร้างรายชื่อตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการทดลองใช้

ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ SmartSuite ที่ควรใช้

เครื่องมือจัดการงานที่เหมาะสมช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้น และประสบความสำเร็จมากขึ้น นี่คือทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ SmartSuite ที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

1. คลิกอัพ

ทางเลือกของ SmartSuite: สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองที่ดำเนินการตามการกระตุ้นและเงื่อนไขที่คุณเลือก
สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองที่ทำงานตามเงื่อนไขและทริกเกอร์ที่คุณเลือกใน ClickUp

ClickUp เป็นทางเลือกที่โดดเด่นสำหรับ SmartSuite เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลกำไรของคุณ ฟีเจอร์ที่หลากหลายของ ClickUp ช่วยให้การจัดระเบียบงาน การจัดการงานและทรัพยากร และการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมเป็นเรื่องง่าย ✨

ตั้งแต่แคมเปญไปจนถึงการวางแผนสปรินต์ClickUp Automationsสามารถทำให้ทุกการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ห้องสมุดของเราที่มี Automations แบบไม่ต้องเขียนโค้ดมากกว่า 100 แบบ ประกอบด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น ทำให้งานประจำเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้การส่งมอบโครงการเป็นเรื่องง่าย

ใช้สูตรอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าของเราตามที่เป็นอยู่ หรือปรับแต่งด้วยตรรกะและสถานะที่กำหนดเองของคุณ เพลิดเพลินกับสูตรที่ครอบคลุมการใช้งานหลากหลายรูปแบบ—รวมถึงการมอบหมายงาน ความคิดเห็น การอัปเดตสถานะ และอื่นๆ อีกมากมาย

ไม่เพียงแต่คุณสามารถทำให้การทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติภายใน ClickUp ได้เท่านั้น แต่คุณยังสามารถขยายฟังก์ชันการทำงานนี้ไปยังแอปอื่น ๆ ที่คุณใช้ได้ด้วย นำแอปภายนอกของคุณ เช่น Github, Slack, Dropbox และ Calendly เข้ามาในกระบวนการทำงานของ ClickUp ของคุณ ห้องสมุดการผสานการทำงานยังคงเติบโตขึ้นทุกเดือน

นอกเหนือจากระบบอัตโนมัติของ ClickUp แล้ว แพลตฟอร์มยังมีสิ่งต่าง ๆ มากมายที่มอบให้กับทีมที่ต้องการรักษาความเป็นระเบียบและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้ClickUp Tasksเพื่อจัดการงานส่วนตัวและงานของทีม, มองเห็นความคืบหน้าในClickUp Dashboard ของคุณ, และย้ายข้อมูลติดต่อของคุณไปยังClickUp CRMเพื่อให้คุณสามารถบริหารระบบจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้จากที่เดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ใช้ ClickUp Automations และตรรกะเงื่อนไขเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ทรงพลัง
  • จัดการงาน รายการที่ต้องทำ และกระบวนการทางธุรกิจ
  • กำหนดและติดตามความคืบหน้าตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านการบริหารโครงการ
  • เปิดใช้งานการส่งข้อความและการทำงานร่วมกันกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Chat
  • บริหารจัดการโครงการทางเทคนิคและสร้างสรรค์
  • สร้างเอกสารและสเปรดชีตเพื่อทำงานร่วมกันและแบ่งปันกับทีมของคุณ
  • บริหารจัดการทรัพยากรและเวลาของสมาชิกในทีม ประสิทธิภาพการทำงาน และชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
  • ตั้งค่าสิทธิ์และแชร์โครงการเพื่อเพิ่มความโปร่งใสของโครงการ
  • ใช้ประโยชน์จากเทมเพลต ClickUpเพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงเทมเพลตแผนงาน
  • ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณด้วยมุมมองที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และการประสานสี
  • ผสานการทำงานกับแอปภายนอกนับพัน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ด้วยคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีช่วงการเรียนรู้เบื้องต้น
  • อาจไม่มีการเชื่อมต่อแบบเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันภายนอกทุกตัว แต่คุณสามารถเชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมืออื่น ๆ ได้หลายพันตัวผ่านZapier

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,500+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. การไหล

การไหลของงานในมุมมองคัมบัง
ผ่านโฟลว์

Flow อธิบายตัวเองว่าเป็นซอฟต์แวร์โซลูชันการจัดการโครงการและงานที่ทันสมัยสำหรับทีม แพลตฟอร์มนี้รวบรวมองค์ประกอบสำคัญต่างๆ เช่น การจัดการโครงการ การสนทนา และการจัดการงาน เพื่อสร้างสถานที่ครบวงจรสำหรับการทำงานให้สำเร็จ ✔️

คุณสมบัติเด่นของ Flow

  • จัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยงานที่ทำซ้ำโดยอัตโนมัติ
  • เชิญสมาชิกทีมเข้าร่วมโครงการและควบคุมความเป็นส่วนตัวด้วยสิทธิ์การเข้าถึง
  • ปรับแต่งโปรเจกต์ด้วยสีและไอคอน

ข้อจำกัดการไหล

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการซิงค์อาจช้าในทั้งเวอร์ชันเว็บและแอป
  • คุณสามารถยกเลิกการใช้งานบัญชีของคุณได้เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่สามารถลบข้อมูลบัญชีได้

การกำหนดราคาแบบไหล

  • พื้นฐาน: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • เพิ่มเติม: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้

อัตราการไหลและการรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

3. ฟังก์ชันฟ็อกซ์

ทางเลือกของ SmartSuite: ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์ของ FunctionFox
ผ่านทางFunctionFox

FunctionFox เป็นเครื่องมือสำหรับจัดการเวลาและโครงการที่ใช้ในการติดตามเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม และวัดคุณค่าโดยรวม เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์และทีมที่ต้องการจัดระเบียบการวางแผนภายในและรักษาความมุ่งมั่นในหลายโครงการ ⚒️

คุณสมบัติเด่นของ FunctionFox

  • มองเห็นปริมาณงานที่จัดสรรไว้สำหรับสมาชิกทีมทุกคน
  • บันทึกเวลาโดยใช้แบบฟอร์มบันทึกเวลาและนาฬิกาจับเวลาในตัว
  • ดูว่างานใดที่ยังเปิดอยู่และงานใดที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ข้อจำกัดของ FunctionFox

  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้ฟังก์ชันการทำงานเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติและงานที่ทำซ้ำมีให้ใช้งาน
  • มีตัวเลือกการปรับแต่งน้อย

ราคาของ FunctionFox

  • คลาสสิก: $35/เดือน สำหรับผู้ใช้รายแรก, จากนั้น $5/เดือน ต่อผู้ใช้เพิ่มเติม
  • พรีเมียร์: 50 ดอลลาร์/เดือนสำหรับผู้ใช้รายแรก, จากนั้น 10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้เพิ่มเติม
  • ภายในองค์กร: $150/เดือน สำหรับผู้ใช้รายแรก, จากนั้น $20/เดือน สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละราย

คะแนนและรีวิวของ FunctionFox

  • G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

4. พลูติโอ

กระดานโครงการ Plutio
ผ่านทางPlutio

Plutioเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ช่วยให้ทีมสามารถติดตามโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ผู้ใช้สามารถเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการ วางแผนไทม์ไลน์ มอบหมายงาน และส่งข้อเสนอให้กับลูกค้าได้จากที่เดียว—ทำให้เหมาะสำหรับทีมและเอเจนซี่ ?

คุณสมบัติเด่นของ Plutio

  • สร้างโครงการโดยอัตโนมัติจากเทมเพลตเมื่อมีการลงนามในสัญญา
  • ใช้เทมเพลตเพื่อสร้างงานที่ทำซ้ำสำหรับงานที่คุณดำเนินการเป็นประจำ
  • เลือกให้แสดงใบแจ้งหนี้, ตารางนัดหมาย, หรือข้อเสนอโดยอัตโนมัติหลังจากที่ลูกค้าของคุณเซ็นสัญญา

ข้อจำกัดของ Plutio

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าข้อเสนออาจแก้ไขได้ช้า
  • ไม่มีวิธีง่าย ๆ ในการส่งออกข้อมูลไปยังเครื่องมืออื่น

การกำหนดราคาของ Plutio

  • โซโล: $19/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
  • สตูดิโอ: $39/เดือน สำหรับผู้ร่วมงาน 10 คน
  • หน่วยงาน: $99/เดือน สำหรับผู้เขียน 30 คน
  • ผู้ร่วมงานเพิ่มเติม สามารถเพิ่มได้ในแผนสตูดิโอและเอเจนซี โดยเสียค่าใช้จ่าย $5 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Plutio

  • G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

5. Nintex

ทางเลือกของ SmartSuite: ตัวอย่างแผนผังงาน Nintex
ผ่านทางNintex

Nintex เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการกระบวนการและเวิร์กโฟลว์ที่ใช้ ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตซอฟต์แวร์นี้สำหรับการปรับโครงสร้าง กระบวนการ ทางธุรกิจและการทำแผนผังกระบวนการช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ ทำงานอัตโนมัติได้อย่างสำเร็จ และดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Nintex

  • สร้างกระบวนการและปรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติและให้ทำงานเป็นประจำ
  • สร้างเทมเพลตและปรับแต่งได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด

ข้อจำกัดของ Nintex

  • Nintex เชี่ยวชาญด้านการจัดการกระบวนการทำงาน จึงอาจขาดคุณสมบัติบางอย่างที่มีอยู่ในโซลูชันแบบครบวงจร
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน

ราคาของ Nintex

Nintex นำเสนอแผนการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งแบบมืออาชีพ แบบพรีเมียม และแบบกำหนดเอง สำหรับแต่ละแพลตฟอร์มการทำงานอัตโนมัติทั้งหกแพลตฟอร์มของตน:

  • ข้อดี: ราคาเริ่มต้นอยู่ระหว่าง $15,000-$35,000 ต่อปี
  • พรีเมียม: ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ $2,400-$60,000/ปี
  • กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Nintex

  • G2: 4. 2/5 (700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (80+ รีวิว)

6. Process Street

รายการตรวจสอบของ Process Street
ผ่านทางProcess Street

Process Street เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) รายการตรวจสอบ และการจัดการเวิร์กโฟลว์ มีเป้าหมายเพื่อทำให้การจัดการกระบวนการง่ายขึ้นนำไปสู่ประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น อัตโนมัติงานต่างๆ ปรับกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์จากการออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานของคุณ ?

คุณสมบัติเด่นของ Process Street

  • จัดตั้งกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้เพื่อเพิ่มผลผลิต
  • ใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อปรับแต่งลำดับขั้นตอนภายในกระบวนการ
  • จินตนาการถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปและติดตามความก้าวหน้าของคุณ

ข้อจำกัดของ Process Street

  • ผู้ใช้ได้กล่าวว่าตัวเลือกการรายงานอาจรู้สึกจำกัด
  • มีรายงานว่าฟังก์ชันการค้นหาสำหรับเอกสารและงานจะเป็นประโยชน์

ราคาของ Process Street

  • เริ่มต้นธุรกิจ: $100/เดือน
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $415/เดือน
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $1,660/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวของ Process Street

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)

7. ความเป็นทีม

ทางเลือกของ SmartSuite: Teamhood คุณสมบัติต่าง ๆ สำหรับการจัดการโครงการ
ผ่านทางTeamhood

Teamhood คือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่รวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว แพลตฟอร์มนี้รวมถึงการติดตามเวลาการจัดการปริมาณงาน การจัดตารางเวลา การจัดการขั้นตอนและกระบวนการ การสนทนา และอื่นๆ อีกมากมาย ?

คุณสมบัติเด่นของความเป็นทีม

  • มองเห็นความคืบหน้าของโครงการของคุณผ่านมุมมองต่าง ๆ รวมถึงกระดานคัมบังและแผนภูมิแกนต์
  • วางแผนเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเวลาที่ประมาณการไว้และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึม
  • อัตโนมัติภารกิจที่คุณทำซ้ำเป็นประจำด้วยภารกิจที่เกิดซ้ำ

ข้อจำกัดของทีมเวิร์ก

  • ผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่มไฟล์ในความคิดเห็นภายในงานได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบางทีม
  • ผู้ใช้บางรายต้องการที่จะปิดการใช้งานฟีเจอร์ที่ไม่ได้ใช้งาน

การกำหนดราคาแบบทีม

  • ฟรี
  • มืออาชีพ: $9. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: 15 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: $19/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของทีม

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

8. คลื่น

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นระลอกคลื่น
ผ่านทางRippling

Rippling เป็นแพลตฟอร์มการจัดการกำลังคนที่เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล (HR), IT และการเงิน จัดการสวัสดิการพนักงาน, เงินเดือน และค่าใช้จ่ายด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ซึ่งทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติเพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ?

คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น

  • ทำให้กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล, ไอที, หรือการเงินที่เกือบทุกอย่างเป็นอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติแบบ if/then
  • ใช้ทริกเกอร์ที่กำหนดเองเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
  • เชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามเพื่อขยายความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานให้ครอบคลุมเกินกว่าข้อมูลใน Rippling ของคุณ

ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง

  • Rippling มีความเชี่ยวชาญในด้านทรัพยากรบุคคล, เทคโนโลยีสารสนเทศ, และการเงิน ดังนั้นหากพื้นที่ที่คุณสนใจแตกต่างออกไป เครื่องมืออื่นอาจเหมาะสมกับคุณมากกว่า
  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้ฟีเจอร์การเริ่มต้นใช้งานมีความครอบคลุมมากกว่านี้

การส่งผ่านราคา

  • เริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้

เรตติ้งและรีวิวที่พุ่งสูงขึ้น

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 9/5 (2,000+ รีวิว)

9. Workfront

ทางเลือกของ SmartSuite: ตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญใน Workfront
ผ่านทางWorkfront

Workfrontคือเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการโครงการและงานจากบริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่อย่าง Adobe แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนและดำเนินโครงการ จัดการงบประมาณ และใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกระบวนการทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workfront

  • มอบหมายและติดตามงานระหว่างสมาชิกในทีม แผนก และโครงการต่างๆ
  • ใช้กฎตรรกะที่ปรับแต่งเองเพื่อซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัติระหว่างทีม
  • จัดการความคาดหวังและจัดลำดับความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติด้วยคิวคำขอในตัว

ข้อจำกัดของ Workfront

  • บางคนบอกว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ผู้ใช้รายงานว่าจำนวนการแจ้งเตือนและการเตือนภัยที่ส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณอาจมากเกินไป

ราคาของ Workfront

  • เลือก: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • Prime: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • สูงสุด: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Workfront

  • G2: 4. 1/5 (900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)

10. ฟลูอิซ

คุณสมบัติของ Fluix Taskstream
ผ่านทางFluix

Fluix คือแพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานที่ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนกระบวนการเอกสารให้เป็นดิจิทัลและทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ ปรับปรุงงานประจำวันให้ราบรื่น เช่น การตรวจสอบ การตรวจสอบ การฝึกอบรม การจัดการใบแจ้งหนี้ และอื่นๆ อีกมากมายด้วยระบบอัตโนมัติของ Fluix ?

คุณสมบัติเด่นของ Fluix

  • เลิกใช้เอกสารกระดาษ และเปลี่ยนไปใช้เวอร์ชันดิจิทัลที่คุณสามารถใส่คำอธิบายประกอบได้
  • ออกแบบกระบวนการทำงานที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
  • อัตโนมัติการทำงานที่ต้องทำซ้ำด้วยมือ และติดตามความคืบหน้าจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์

ข้อจำกัดของ Fluix

  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้ตัวสร้างแบบฟอร์มใช้งานง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
  • ขณะนี้ยังไม่มีแอปสำหรับ Android แต่มีแอปสำหรับ iOS ให้ใช้งาน

ราคาของ Fluix

  • Fluix Core: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ส่วนเสริมตรรกะเงื่อนไข: $5/เดือนต่อผู้ใช้
  • Power Analytics add-on: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ส่วนเสริมการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มและเอกสารล่วงหน้า: $10/เดือนต่อผู้ใช้
  • แพ็กเกจเสริมการทบทวนรายไตรมาส: 50 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Fluix

  • G2: 4. 8/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยทางเลือก SmartSuite

SmartSuite เป็นตัวเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้ทีมที่กระจายตัวสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นั่นไม่ได้หมายความว่ามันเป็นตัวเลือกเดียว และคู่มือนี้จะแสดงให้เห็นว่ามีคู่แข่งของ SmartSuite ที่น่าประทับใจมากมายเพียงใด ใช้คู่มือนี้เพื่อค้นหาเครื่องมือที่ตรงกับเป้าหมายของคุณมากที่สุด และเพลิดเพลินกับประโยชน์ของทีมที่มีการประสานงานที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการจัดการที่ดี

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่มอบทุกสิ่งที่ SmartSuite มีให้และมากกว่านั้น ลองใช้ ClickUp แพลตฟอร์มครบวงจรนี้เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ทำให้การจัดการโครงการ การจัดการงาน และการจัดการบุคลากรเป็นเรื่องง่าย สำรวจประโยชน์ทั้งหมดและลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้?