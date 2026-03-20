เทมเพลตอีเมล Figma ฟรี สำหรับทีมการตลาดและการออกแบบ

เทมเพลตอีเมล Figma เป็นไฟล์ออกแบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมเลย์เอาต์ องค์ประกอบ และสไตล์สำหรับการสร้างแคมเปญอีเมล
พวกเขาทำงานได้ดีเยี่ยมสำหรับตัวอย่างเทมเพลตอีเมลทุกประเภท ตั้งแต่ลำดับอีเมลต้อนรับและประกาศโปรโมชั่น ไปจนถึงจดหมายข่าวรายสัปดาห์และอีเมลธุรกรรม เช่น การยืนยันคำสั่งซื้อ
ส่วนที่ดีที่สุด? การออกแบบแบบโมดูลาร์ช่วยให้คุณผสมผสานส่วนต่าง ๆ ได้ตามความต้องการของแต่ละแคมเปญโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด สรุปคือ พวกมันยอดเยี่ยมมาก
บทความนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เทมเพลตอีเมล Figma ที่ดี พร้อมกับคำแนะนำที่ดีบางอย่าง คุณจะได้เรียนรู้ว่าเทมเพลต ClickUp ฟรีสามารถเชื่อมช่องว่างการจัดการโครงการระหว่างไฟล์ Figma ของคุณกับแคมเปญที่เปิดตัวแล้วได้อย่างไร โดยไม่เกิดความวุ่นวาย
เทมเพลตอีเมล Figma คืออะไร?
เทมเพลตอีเมล Figma ที่ยอดเยี่ยมควรให้พื้นฐานที่มั่นคงสำหรับ UI อีเมลของคุณ พร้อมด้วยองค์ประกอบที่ตอบสนองได้ดีและดูสวยงามบนทุกอุปกรณ์
นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในเทมเพลตอีเมล Figma ที่มีคุณภาพ: ✨
- เค้าโครงที่ตอบสนอง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์ประกอบต่างๆ ปรับตัวเข้ากับขนาดหน้าจอที่แตกต่างกันได้ ตั้งแต่เดสก์ท็อปไปจนถึงมือถือ (46.56% ของการเปิดอีเมลเกิดขึ้นบนอุปกรณ์ Apple) โดยใช้การออกแบบตามข้อจำกัด
- การจัดวางอัตโนมัติ: ใช้เทมเพลตที่มีการเว้นระยะที่ยืดหยุ่นซึ่งปรับโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มหรือลบเนื้อหา ช่วยประหยัดเวลาจากการปรับแต่งด้วยตนเอง
- ตัวเลือกของส่วนประกอบ: มองหาสถานะที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับปุ่ม, หัวข้อ, และคำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTAs) เพื่อรักษาความสม่ำเสมอด้วยแรงงานน้อยลง
- ระบบตัวอักษร: เทมเพลตควรใช้รูปแบบข้อความที่สอดคล้องกันและใช้ฟอนต์ที่ปลอดภัยสำหรับอีเมล เช่น Arial, Georgia หรือ Helvetica
- ตัวแปรสี: ค้นหาเทมเพลตที่มีสีแบรนด์ที่อัปเดตได้ง่าย ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้กับทุกองค์ประกอบพร้อมกัน
เทมเพลตออกแบบอีเมลฟรีสำหรับกระบวนการทำงานใน Figma
จากไฟล์ชุมชน Figma ที่คุณให้มา ฉันได้สร้างส่วนสำหรับแต่ละเทมเพลตตามรูปแบบที่คุณร้องขอ
1. เทมเพลตอีเมลฟรีโดย Designmodo
เทมเพลตอีเมลฟรีจาก Designmodo ชุดนี้มอบวิธีที่สะดวกและรวดเร็วในการสร้างอีเมลมืออาชีพโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ เทมเพลตเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่ความต้องการด้านการตลาดไปจนถึงธุรกรรมต่างๆ เพื่อให้แบรนด์ของคุณมีความสม่ำเสมอในทุกจุดสัมผัสกับลูกค้า ไม่ว่าคุณจะกำลังประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือส่งอัปเดตประจำสัปดาห์ รูปแบบเหล่านี้จะมอบพื้นฐานที่ดูเป็นมืออาชีพและน่าประทับใจ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เหมาะสำหรับนักพัฒนา: ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับเฟรมเวิร์กอีเมลและเครื่องมือส่งออกยอดนิยมได้
- แบบใช้คอมโพเนนต์: ใช้การจัดวางอัตโนมัติและคอมโพเนนต์ของ Figma ทำให้สามารถเปลี่ยนรูปภาพและเปลี่ยนสีได้ทันที
- ความงามสมัยใหม่: มีการใช้ตัวอักษรที่สะอาดตาและพื้นที่ว่างที่เพียงพอเพื่อให้อ่านง่ายบนทุกอุปกรณ์
🧠 เกร็ดความรู้: ในปี 1976สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐพระองค์แรกที่ส่งอีเมล โดยใช้ระบบ ARPANET (ซึ่งเป็นต้นแบบของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน) ระหว่างการเสด็จเยือนสถาบันสัญญาณและเรดาร์หลวง ชื่อผู้ใช้ของพระองค์คือ HME2 (Her Majesty, Elizabeth II) ซึ่งสะท้อนถึงพระอิสริยศักดิ์
2. แบบฟอร์มอีเมลสำหรับนักออกแบบและสตาร์ทอัพ
เทมเพลตสำหรับนักออกแบบและสตาร์ทอัพ ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการโดดเด่น แตกต่างจากอีเมลองค์กรที่ดูน่าเบื่อ เทมเพลตนี้ใช้การออกแบบที่แหวกกรอบและเน้นการเรียกร้องความสนใจอย่างชัดเจน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผลงานพอร์ตโฟลิโอหรือการประกาศผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ต้องการความโดดเด่นทางสายตา
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- การเล่าเรื่องด้วยภาพ: ปรับแต่งเพื่อภาพคุณภาพสูงและการจัดวางตัวอักษรที่สร้างสรรค์
- พร้อมสำหรับสตาร์ทอัพ: ประกอบด้วยส่วนเฉพาะสำหรับการแนะนำ "ทีม" "หมุดหมายสำคัญของผลิตภัณฑ์" และ "ไฮไลท์ฟีเจอร์เด่น"
- ความสะดวกในการใช้งาน: มาพร้อมระบบโมดูลาร์แบบลากและวาง ช่วยให้คุณสามารถจัดวางส่วนต่าง ๆ ได้เหมือนการต่อบล็อก
3. เทมเพลตอีเมล 2025: เดสก์ท็อปและมือถือ
มองไปสู่อนาคตของการสื่อสาร เทมเพลตอีเมล 2025 เน้นที่การเข้าถึงและการโต้ตอบบนมือถือที่ล้ำสมัย เทมเพลตเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับคุณสมบัติของอีเมลไคลเอนต์สมัยใหม่ มอบรูปลักษณ์ที่ดูหรูหราและทันสมัย โดยให้ความสำคัญกับการนำทางที่ "ใช้งานด้วยนิ้วโป้ง" และเค้าโครงที่มีความคมชัดสูง
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ปรับให้เหมาะสมกับโหมดมืด: ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ดูสวยงามทั้งในธีมโหมดสว่างและโหมดมืด
- การออกแบบที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก: ให้ความสำคัญกับประสบการณ์การใช้งานบนมือถือเป็นหลัก เพื่อให้ปุ่มและลิงก์สามารถแตะได้ง่ายบนหน้าจอขนาดเล็ก
- องค์ประกอบแบบโต้ตอบ: ออกแบบโดยคำนึงถึง "สถานะเมื่อเลื่อนเมาส์" และส่วนประกอบแบบโต้ตอบสำหรับลูกค้าที่รองรับ
📮ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ประโยชน์จาก AI เป็นหลักในการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย
แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร? นี่คือจุดที่คุณต้องการไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างClickUp Whiteboards เพื่อเปลี่ยนไอเดียจากการประชุมระดมสมองให้กลายเป็นงานได้ทันที
และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงขอให้ผู้สร้างภาพ AI สร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ มันคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณสร้างสรรค์ วางแผนภาพ และดำเนินการได้เร็วขึ้น!
4. แบบฟอร์มอีเมลจดหมายข่าว
เทมเพลตอีเมลจดหมายข่าว ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ดูแลเนื้อหาและนักเขียน หากคุณต้องการแบ่งปันข้อมูล บทความ หรือสรุปข่าวสารประจำสัปดาห์ เทมเพลตนี้มอบโครงสร้างที่เหมาะสมที่สุด โดยผสมผสานส่วนที่มีเนื้อหาจำนวนมากกับภาพเด่นอย่างลงตัว เพื่อให้ผู้อ่านไม่รู้สึกหนักใจกับข้อมูลที่นำเสนอ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ลำดับชั้นที่ชัดเจน: ใช้ขนาดหัวข้อที่หลากหลายและตัวแบ่งเนื้อหาเพื่อจัดระเบียบข้อมูลอย่างมีเหตุผล
- รูปแบบที่อ่านง่าย: รวมส่วน "ลิงก์ด่วน" และ "รายการแนะนำ" สำหรับผู้อ่านที่ต้องการอ่านแบบผ่านๆ
- การจัดรูปแบบตัวอักษรที่สะอาด: เน้นความชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าจดหมายข่าวแบบยาวสบายตา
5. 10 แบบฟอร์มอีเมลฟรี
ชุดเทมเพลต 10 แบบ นี้คือ "มีดพับสวิส" ของการออกแบบอีเมล มีสไตล์ที่หลากหลายมากมาย หมายความว่าคุณสามารถหาเทมเพลตสำหรับเกือบทุกโอกาสได้ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล "ยินดีต้อนรับ" การแจ้งเตือน "ลืมรหัสผ่าน" หรือการประกาศ "ลดราคาตามฤดูกาล" เป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างคลังอีเมลที่ครอบคลุมได้อย่างรวดเร็ว
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ความหลากหลาย: ครอบคลุมหลายหมวดหมู่ รวมถึงอีคอมเมิร์ซ, ซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS), และการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล
- ชั้นที่มีโครงสร้าง: ชั้นใน Figma ที่จัดระเบียบอย่างพิถีพิถันทำให้ผู้เริ่มต้นสามารถนำทางไฟล์ได้อย่างง่ายดาย
- พร้อมใช้งานทันที: แต่ละเทมเพลตจากทั้งหมด 10 แบบเป็นหน้าเพจที่สมบูรณ์ ไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น มอบการออกแบบที่ครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนจบ
ข้อจำกัดของการใช้เทมเพลต Figma สำหรับอีเมล
การออกแบบอีเมล Figma ที่สวยงามของคุณติดอยู่ มันเป็นเพียงภาพของอีเมล ไม่ใช่ของจริง และมันถูกเก็บไว้ในระบบแยกส่วน ไม่เชื่อมโยงกับแผนแคมเปญ ข้อความ และกระบวนการอนุมัติของคุณ
ดูเหมือนจะเป็นเพียงการเชื่อมต่อที่หลุดออกไป แต่ในที่สุดก็ทำให้เกิดการส่งต่อข้อมูลด้วยตนเอง การสูญเสียข้อมูลย้อนกลับในเธรดความคิดเห็นที่ไม่มีที่สิ้นสุด และการขาดการมองเห็นสถานะของแคมเปญ นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของการทำงานที่กระจายตัว— การแยกส่วนของงานออกเป็นหลายเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกันและไม่สามารถสื่อสารกันได้ — ซึ่งทำให้คุณเสียเวลาและสร้างโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาด
ประเด็นคือ Figma ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการกระบวนการทำงานทั้งหมดของการบริหารแคมเปญอีเมลโดยตรง นี่คือช่องว่างที่คุณจะพบเจอ:
- ไม่สามารถส่งออกเป็น HTML: การออกแบบ Figma ของคุณจะต้องถูกเขียนโค้ดด้วยตนเองหรือผ่านเครื่องมือของบุคคลที่สามเพื่อให้กลายเป็นอีเมล HTML ที่ใช้งานได้ ซึ่งเพิ่มขั้นตอนและอาจเกิดข้อผิดพลาดได้
- ไม่มีการติดตามแคมเปญ: เมื่อดีไซน์ออกจาก Figma คุณจะสูญเสียการมองเห็นทั้งหมดในดีไซน์นั้น ไม่มีวิธีเชื่อมต่อไฟล์ดีไซน์กับอัตราการเปิด อัตราการคลิก หรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพอื่นๆ
- คอขวดในการอนุมัติ: การแสดงความคิดเห็นใน Figma เป็นวิธีที่ดีสำหรับการให้ข้อเสนอแนะแบบเห็นภาพ แต่ไม่ได้เชื่อมต่อกับกระบวนการอนุมัติอย่างเป็นทางการที่มีกำหนดเวลาและการมอบหมายงานให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ช่องว่างในการควบคุมเวอร์ชัน: การจัดการอีเมลหลายเวอร์ชันสำหรับการทดสอบ A/B หรือแคมเปญหลายรายการจะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากอย่างรวดเร็วหากไม่มีชั้นการจัดการโครงการเพื่อจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระบบ
- การส่งมอบโครงการที่ยาก: นักพัฒนาและนักการตลาดทางอีเมลของคุณต้องการมากกว่าแค่ไฟล์ออกแบบ พวกเขาต้องการข้อมูลจำเพาะ, ข้อความสุดท้าย, และกำหนดเวลา ทั้งหมดในที่เดียว เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน
ตัวอย่างเช่น การทดสอบ A/B เป็นหนึ่งในวิธีที่เร็วที่สุดที่ทำให้เวอร์ชันและผลลัพธ์กลายเป็นเรื่องยากที่จะติดตามหากไม่มีชั้นเวิร์กโฟลว์ที่เฉพาะเจาะจง
เทมเพลต ClickUp ฟรีสำหรับการจัดการอีเมล
เมื่อกระบวนการทำงานของอีเมลกลายเป็นความยุ่งเหยิงจากแอปต่างๆ และขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเอง คุณจะเสียเวลาไปกับการทำงานด้านธุรการแทนที่จะสร้างแคมเปญที่ยอดเยี่ยม
ช่องว่างเหล่านี้คือจุดที่แพลตฟอร์มการจัดการเวิร์กโฟลว์เข้ามามีบทบาท มันเชื่อมโยงขั้นตอนการออกแบบของคุณเข้ากับกระบวนการผลิตอีเมลทั้งหมด ทำให้คุณมีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียวตั้งแต่ต้นจนจบ
จัดการด้านปฏิบัติการของแคมเปญอีเมลของคุณ—ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพ—ด้วยเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ของ ClickUp ที่เสริมการออกแบบ Figma ของคุณ
แนบไฟล์ Figma เข้ากับงานโดยตรง ติดตามการตรวจสอบการออกแบบ และประสานงานทีมโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือด้วยเทมเพลต ClickUp นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างข้อความอีเมลเริ่มต้น สรุปความคิดเห็นจากแคมเปญ และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัว
นี่คือ 9 แม่แบบฟรีสำหรับจัดการทุกขั้นตอนของการผลิตอีเมลของคุณ 🛠️
1. เทมเพลตอีเมลการตลาดโดย ClickUp™
การวางแผนแคมเปญการตลาดทางอีเมลแบบหลายจุดสัมผัสในสเปรดชีตเป็นสูตรสำเร็จสำหรับการพลาดกำหนดเวลาและลืมงานต่างๆแม่แบบอีเมลการตลาดนี้โดย ClickUp™มอบโครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับการดำเนินแคมเปญตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการส่ง เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมการตลาดที่จัดการแคมเปญอีเมลหลายรายการพร้อมกัน
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- การติดตามระยะของแคมเปญ: ย้ายแคมเปญผ่านส่วนที่จัดระเบียบไว้สำหรับการวางแผน, การออกแบบ, การเขียนข้อความ, การตรวจสอบ, และการส่ง
- ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp: ติดตามประเภทอีเมล, กลุ่มเป้าหมาย, และสถานะแคมเปญได้ในพริบตา
- มุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUp: จัดตารางแคมเปญอย่างชัดเจนเพื่อกำหนดเส้นตายที่เป็นจริงและจัดการความสามารถของทีม
- การผสานการทำงานกับ ClickUp Brain: สร้างรูปแบบหัวข้ออีเมลและร่างข้อความเริ่มต้นได้โดยตรงในภารกิจแคมเปญของคุณ (92% ของผู้ใช้ AI รายวันรายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น)
2. เทมเพลตโฆษณาทางอีเมลโดย ClickUp™
เมื่อการขายแบบแฟลชเซลเริ่มขึ้นแล้ว จะไม่มีที่ว่างสำหรับข้อผิดพลาด เทมเพลตโฆษณาทางอีเมล จะช่วยให้รหัสส่วนลด วันที่หมดอายุ และข้อความโฆษณาของคุณถูกจัดเก็บไว้อย่างรัดกุมในวงจรเดียว
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมอีคอมเมิร์ซที่ต้องการซิงค์การออกแบบ Figma กับสินค้าคงคลังจริงและวันที่เปิดตัว เปลี่ยนความวุ่นวายในการโปรโมทให้กลายเป็นวิทยาศาสตร์แห่งการเปลี่ยนผู้เข้าชมให้เป็นลูกค้า
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ปฏิทินส่งเสริมการขาย: วางแผนกิจกรรมการขาย, การเปิดตัวสินค้า, และแคมเปญตามฤดูกาลในปฏิทินที่แชร์ร่วมกัน
- ช่องติดตามข้อเสนอ: ใช้ช่องข้อมูลที่กำหนดเองเพื่อจัดเก็บรหัสส่วนลด วันหมดอายุ และรายละเอียดโปรโมชั่น
- การสนับสนุนการแนบไฟล์ Figma: เชื่อมต่อไฟล์การออกแบบเทมเพลตอีเมล Figma ของคุณโดยตรงกับงานเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงระหว่างการตรวจสอบ
- หมายเหตุการแปลง: จดบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพของเอกสารในแต่ละงานเพื่อปรับปรุงการโปรโมทในอนาคต
3. แม่แบบแคมเปญการตลาดทางอีเมลโดย ClickUp™
การดำเนินการตามลำดับอีเมลที่ซับซ้อนต้องใช้วิธีการจัดการงานโดยแบ่งอีเมลแต่ละฉบับออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้
เทมเพลตแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลนี้จะช่วยให้คุณเชี่ยวชาญในการสร้างอีเมลหลายชุดโดยถือว่าทุกข้อความเป็นโครงการย่อยที่ละเอียดอ่อน ไม่ว่าคุณจะสร้างซีรีส์ต้อนรับ 7 วันหรือเส้นทางดูแลระยะยาว กรอบการทำงานนี้จะช่วยให้เรื่องราวของคุณมีความสอดคล้องกัน และทุก CTA จะได้รับการตรวจสอบสองครั้งก่อนส่งถึงกล่องจดหมาย
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- งานย่อยใน ClickUpสำหรับแต่ละส่วนประกอบ: แยกหัวเรื่อง, ข้อความตัวอย่าง, เนื้อหาหลัก และ CTA ออกเป็นรายการตรวจสอบแยกต่างหาก
- การเชื่อมโยงงานใน ClickUp: เชื่อมโยงงานเพื่อให้ผู้เขียนข้อความได้รับการแจ้งเตือนเมื่อการออกแบบได้รับการอนุมัติ ป้องกันการติดขัด
- การติดตามกำหนดเวลา: กำหนดวันที่ครบกำหนดใน ClickUpที่สมจริงสำหรับแต่ละขั้นตอนเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานเร่งด่วนในนาทีสุดท้าย
- การติดตามลำดับ: จัดการแคมเปญอีเมลหลายฉบับพร้อมการมองเห็นที่ชัดเจนว่าอะไรถูกส่งไปแล้วและอะไรจะเป็นขั้นตอนต่อไป
🌼 คุณรู้หรือไม่:บิล คลินตันเคยอ้างอย่างโด่งดังว่าเขาส่งอีเมลเพียงสองฉบับตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้น ยังมีหลักฐานการส่งอีเมลของเขาอยู่!
4. ระบบอีเมลอัตโนมัติด้วยเทมเพลต ClickUp โดย ClickUp™
งานอีเมลที่ทำซ้ำ เช่น การส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์หรือรายงานประจำเดือน สร้างงานธุรการที่ต้องทำด้วยมือเป็นจำนวนมากการทำงานอัตโนมัติของอีเมลด้วยเทมเพลตจาก ClickUp™ โดย ClickUp™ช่วยให้คุณตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำเหล่านั้น ทำให้ทีมของคุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับงานที่มีกลยุทธ์มากขึ้น
ในขณะที่บางแคมเปญอาจต้องการการสัมผัสส่วนตัว แคมเปญนี้ถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่มีปริมาณงานอีเมลสูงและมีรูปแบบที่คาดการณ์ได้
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ClickUp Automations: กำหนดงานโดยอัตโนมัติ, เปลี่ยนสถานะ, หรือแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อบรรลุเป้าหมายของแคมเปญ
- งานที่ทำซ้ำใน ClickUp: สร้างงานการผลิตที่สม่ำเสมอสำหรับจดหมายข่าวของคุณตามกำหนดเวลาเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน
- ตัวกระตุ้นการผสานรวม: เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอีเมลของคุณเพื่อกระตุ้นการดำเนินการใน ClickUp ตามเหตุการณ์ภายนอก
👉🏽 ทำไมไม่ลองมอบหมายงานอัปเดตข้อมูลที่ต้องทำด้วยมือบางส่วนให้กับเอเจนต์ดูล่ะ? นี่คือซูเปอร์เอเจนต์สามตัวจาก ClickUp ที่จะช่วยคุณได้:
5. แม่แบบไวท์บอร์ดจดหมายข่าวโดย ClickUp™
บางครั้งรายการงานที่เป็นเส้นตรงอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นวางแผนโครงการสร้างสรรค์ เช่น จดหมายข่าว
สำหรับผู้ที่ชอบการคิดแบบภาพเทมเพลตไวท์บอร์ดสำหรับจดหมายข่าวมอบผืนผ้าใบไร้ขีดจำกัดให้คุณลาก วาง และเชื่อมโยงแกนเนื้อหาต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ทำหน้าที่เป็นแผนที่บริหารจัดการโปรเจกต์ออกแบบที่สมบูรณ์แบบ ระหว่างโครงร่างคร่าว ๆ ใน Figma กับปฏิทินบรรณาธิการฉบับสมบูรณ์ ช่วยให้คุณมองเห็น "บรรยากาศ" ของจดหมายข่าวได้ก่อนกำหนดวันส่งจริง
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ClickUp Whiteboard Sticky Notes สำหรับการระดมความคิด: จับประเด็นไอเดีย มุมมองเนื้อหา และหัวข้อข่าวในรูปแบบอิสระและมองเห็นได้ชัดเจน
- แปลงเป็นงาน: เปลี่ยนไอเดียที่ดีที่สุดจากไวท์บอร์ดของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยตรงในรายการโครงการของคุณด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- ฝังต้นแบบ Figma: วางลิงก์ต้นแบบ Figma ที่ใช้งานอยู่ลงใน Whiteboard ของคุณเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงทางภาพในระหว่างการวางแผน
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ระดมความคิดกับทีมของคุณและเห็นเคอร์เซอร์ของทุกคนเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน
6. แบบฟอร์มการทบทวนการออกแบบโดย ClickUp™
การไล่ตามความคิดเห็นและการอนุมัติผ่านอีเมลหรือ Slack นั้นไม่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การพลาดความคิดเห็นและการควบคุมเวอร์ชันที่สับสน
แม่แบบการทบทวนการออกแบบหยุดวงจร "การให้ข้อเสนอแนะที่ไม่มีที่สิ้นสุด" ด้วยการสร้างเวทีที่โปร่งใสสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน โดยการรวบรวมคำวิจารณ์ในที่เดียว คุณจะมั่นใจได้ว่าทุกการปรับปรุงของการออกแบบ Figma ของคุณได้รับการตรวจสอบ ติดตาม และอนุมัติโดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการแก้ไขซ้ำไปซ้ำมา
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ขั้นตอนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ: ใช้เวิร์กโฟลว์การอนุมัติของ ClickUp โดยเฉพาะเพื่อดำเนินการออกแบบผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น การแก้ไข และอนุมัติขั้นสุดท้าย
- หัวข้อความคิดเห็นใน ClickUp: เชื่อมโยงความคิดเห็นกับงานออกแบบโดยตรง เพื่อให้ทุกความคิดเห็นอยู่ในที่เดียวและเชื่อมโยงกับเวอร์ชันที่ถูกต้อง
- ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการอนุมัติ: ติดตามสถานะการอนุมัติ, ดูว่าใครยังต้องตรวจสอบ, และนับรอบการแก้ไข
7. แม่แบบการออกแบบกราฟิกโดย ClickUp™
เมื่อคำขอออกแบบมาจากทุกทิศทาง ทำให้ยากที่จะจัดลำดับความสำคัญและบริหารจัดการปริมาณงาน
เทมเพลตออกแบบกราฟิกนี้ทำหน้าที่เป็นประตูน้ำ ช่วยกำหนดมาตรฐานในการรับและดำเนินการกับส่วนหัวอีเมล ไอคอน และภาพเด่นต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยให้ผู้นำด้านการออกแบบมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์สำคัญที่มีผลกระทบสูงก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าทีมงานจะไม่จมอยู่กับงานเล็กๆ น้อยๆ ในขณะที่แคมเปญใหญ่กำลังจะมาถึง
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ClickUp Forms สำหรับการรับคำขอ: มาตรฐานคำขอออกแบบที่เข้ามาด้วยแบบฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลจำเพาะ กำหนดเวลา และแนวทางของแบรนด์ที่จำเป็นทั้งหมด
- ลำดับความสำคัญของ ClickUp: ใช้ฟิลด์ลำดับความสำคัญเพื่อระบุคำขอเร่งด่วน เพื่อให้ดีไซเนอร์ของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบมากที่สุดก่อน
- ไฟล์แนบใน ClickUp: จัดเก็บผลงานสุดท้ายไว้โดยตรงในภารกิจเพื่อการส่งต่อที่ง่ายดายและบันทึกที่ชัดเจนของงานที่เสร็จสมบูรณ์
- การติดตามกำหนดเวลา: กำหนดและติดตามวันครบกำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกส่งมอบตรงเวลา
8. แบบกำหนดรูปแบบโดย ClickUp™
การสร้างแบรนด์ที่ไม่สอดคล้องกัน—เช่น การใช้รัศมีปุ่มที่ไม่ถูกต้องหรือรหัสสีที่ "ใกล้เคียงพอ"—อาจทำให้อีเมลที่ดูเป็นมืออาชีพกลายเป็นสแปมได้ ใช้เทมเพลตคู่มือสไตล์เพื่อสร้าง "คู่มือกฎ" ของแบรนด์คุณ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่มีชีวิตซึ่งเก็บแนวทางการใช้ตัวอักษร การออกแบบปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTA) และแนวทางการใช้โลโก้ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอีเมลจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นของแบรนด์คุณเอง
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- การผสานการทำงานกับ ClickUp Docs: สร้างคู่มือสไตล์ที่สามารถค้นหาและแชร์ได้ ซึ่งอยู่เคียงข้างกับโปรเจ็กต์และงานของคุณ
- ประวัติเวอร์ชันของ ClickUp: ติดตามการอัปเดตแนวทางของคุณตลอดเวลาและกู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าหากจำเป็น
- ลิงก์แชร์ได้จาก ClickUp: ให้ผู้ร่วมงานภายนอกหรือหน่วยงานเข้าถึงคู่มือสไตล์ของคุณได้อย่างปลอดภัยและดูได้เท่านั้น
- ฝัง: รวมการฝัง Figma แบบสด, ตัวอย่างสี, และตัวอย่างฟอนต์ไว้ในเอกสารของคุณโดยตรง
9. แม่แบบอัตลักษณ์แบรนด์โดย ClickUp™
เมื่อสินทรัพย์ของแบรนด์กระจัดกระจายอยู่ในหลายโฟลเดอร์และไดรฟ์ ทีมงานต้องเสียเวลาในการค้นหาไฟล์ที่ถูกต้อง และมักจบลงด้วยการใช้งานไฟล์เวอร์ชันที่ล้าสมัย
เทมเพลตอัตลักษณ์แบรนด์โดย ClickUp™นี้รวบรวมสินทรัพย์และแนวทางปฏิบัติด้านอัตลักษณ์แบรนด์ทั้งหมดของคุณไว้ในพื้นที่ ClickUp ที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบในที่เดียว ตั้งแต่เอกสารเกี่ยวกับน้ำเสียงและโทนการสื่อสาร ไปจนถึงชุดไอคอนและโลโก้ พื้นที่นี้ช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีม—ตั้งแต่ CMO ภายในองค์กรไปจนถึงฟรีแลนซ์ภายนอก—จะทำงานจากข้อมูลชุดเดียวกัน
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- การจัดระเบียบคลังสินทรัพย์: ใช้ภารกิจเพื่อเก็บโลโก้, ไอคอน, และองค์ประกอบแบรนด์ตามระบบการตั้งชื่อที่ชัดเจนพร้อมไฟล์แนบ
- เอกสารกำหนดเสียงแบรนด์: สร้างเอกสารใน ClickUp เพื่อกำหนดโทนเสียงของแบรนด์ แนวทางในการสื่อสาร ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติสำหรับเนื้อหาอีเมล
- แนวทางการใช้โลโก้: กฎการเว้นระยะในเอกสาร, การเปลี่ยนแปลงสี, และการใช้ที่ห้ามเพื่อความสม่ำเสมอ
- การมองเห็นข้ามสายงาน: แบ่งปันพื้นที่กับทีมการตลาด ทีมออกแบบ และทีมคอนเทนต์ เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
กระบวนการออกแบบที่ล้มเหลว? เปลี่ยนมันด้วย ClickUp!
การออกแบบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเท่านั้น วิธีที่เรื่องราวนั้นจะไปถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณนั้นขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานของคุณทั้งหมด
เทมเพลตอีเมล Figma เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเล่าเรื่องด้วยภาพ แต่แม้การออกแบบที่ดีที่สุดก็อาจถูกทำลายได้หากกระบวนการทำงานไม่ต่อเนื่อง
โดยการจับคู่ไฟล์การออกแบบของคุณกับ เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ของ ClickUp คุณจะสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและต่อเนื่องตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการลงมือปฏิบัติจริง การผสานนี้ช่วยให้เป้าหมาย แอสเซท และไทม์ไลน์ของแคมเปญของคุณสอดคล้องกันอยู่เสมอ ยกระดับมาตรฐานการผลิตของคุณด้วยการลดการอัปเดตด้วยตนเองและก้าวสู่ระบบนิเวศที่เชื่อมต่อและทำงานอัตโนมัติ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตอีเมล Figma
ใช่. แนบลิงก์ไฟล์ Figma ไปยังงานใน ClickUp ได้โดยตรง หรือฝังต้นแบบแบบเรียลไทม์ในเอกสาร ClickUp เพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดเกี่ยวกับการออกแบบของคุณในที่เดียว
ชุด UI อีเมล Figma ให้ส่วนประกอบการออกแบบที่มองเห็นได้อย่างเช่น ปุ่ม, หัวข้อ, และเลย์เอาต์ให้คุณใช้ภายใน Figma. แม่แบบกระบวนการทำงานอีเมล เช่นเดียวกับใน ClickUp จัดการกระบวนการทำงานสำหรับการออกแบบ รวมถึงการมอบหมายงาน, การอนุมัติ, กำหนดเวลา, และการติดตามแคมเปญ.
ติดตามตัวชี้วัดสำคัญของแคมเปญอีเมลโดยการสร้างรายงานที่กำหนดเองผ่านแดชบอร์ดของ ClickUp. แนบรายงานประสิทธิภาพจากผู้ให้บริการอีเมลของคุณไปยังงานแคมเปญที่เสร็จสมบูรณ์. สรุปผลลัพธ์และได้รับคำแนะนำการปรับปรุงสำหรับแคมเปญในอนาคตผ่าน ClickUp Brain.