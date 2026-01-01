25 ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดในปี 2025

การทำซ้ำไม่ได้น่าเบื่อเท่านั้น แต่ยังสิ้นเปลืองอีกด้วย ทีมงานจำนวนมากใช้เวลาทั้งวันไปกับการคัดลอกและวางข้อมูลอัปเดต สร้างงานเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า และคอยติดตามสถานะ แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความก้าวหน้า
🧐 คุณทราบหรือไม่? 67% ของพนักงานทั่วโลกยอมรับว่าพวกเขาใช้เวลามากเกินไปกับงานที่ทำซ้ำๆ
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์จึงมีความสำคัญ มันไม่ได้เพียงแค่ทำให้การคลิกเป็นอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ทีมกลับมาโฟกัส มีความชัดเจน และมีแรงผลักดันอีกด้วย
ในบทความนี้ มาสำรวจซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุด 25 อันดับ เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีมคุณ! 🔧
ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์คืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่จัดระเบียบวิธีการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย แทนที่จะกระจายงานไปทั่วอีเมลและสเปรดชีต ซอฟต์แวร์นี้จะให้ทีมมีที่เดียวสำหรับงาน การอัปเดต ข้อเสนอแนะ และการอนุมัติ ผลลัพธ์ที่ได้คือ? ลดปัญหาคอขวดและเพิ่มความชัดเจนในการมองเห็นทั่วทั้งทีมหรืออุตสาหกรรม
การรับพนักงานใหม่แทนที่จะส่งคำขอไปมาระหว่างฝ่ายบุคคล, ฝ่ายไอที, และฝ่ายการเงิน, กระบวนการทั้งหมดจะดำเนินการในระบบเดียว ทุกขั้นตอนจะถูกมอบหมาย, อัตโนมัติในที่ที่เหมาะสม, และสามารถมองเห็นได้โดยทุกคน ทำให้การทำงานดำเนินไปข้างหน้าโดยไม่มีความล่าช้าหรือความสับสน
📮 ClickUp Insight: 45% ของพนักงานเคยคิดเกี่ยวกับการใช้ระบบอัตโนมัติ แต่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ปัจจัยต่างๆ เช่น เวลาจำกัด ความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ดีที่สุด และตัวเลือกที่มีมากเกินไป อาจทำให้ผู้คนลังเลที่จะก้าวแรกสู่การใช้ระบบอัตโนมัติ ⚒️ ด้วยตัวแทน AI ที่สร้างได้ง่ายและคำสั่งที่ใช้ภาษาธรรมชาติClickUp ทำให้การ เริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติเป็นเรื่อง ง่าย จากการมอบหมายงานอัตโนมัติไปจนถึงสรุปโครงการที่สร้างโดย AI คุณสามารถปลดล็อกการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลังและสร้างตัวแทน AI ที่กำหนดเองได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที—โดยไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม 💫 ผลลัพธ์จริง: QubicaAMF ลดเวลาในการรายงานลง 40% โดยใช้แดชบอร์ดแบบไดนามิกและแผนภูมิอัตโนมัติของ ClickUp เปลี่ยนงานที่ต้องทำด้วยมือหลายชั่วโมงให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์?
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ให้ความสำคัญกับความสามารถในการขยายตัวเสมอ และเลือกใช้เครื่องมือที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณและปรับตัวตามความต้องการในอนาคตได้
ด้วยเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่มากมาย การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมไม่ใช่เรื่องของโชค—แต่เป็นเรื่องของการรู้ว่าควรมองหาอะไร นี่คือปัจจัยที่สำคัญที่สุด:
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ: จัดการงานและภารกิจที่ทำซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาสำหรับงานเชิงกลยุทธ์
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: ช่วยให้คุณปรับแต่งมุมมองและตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานและลำดับความสำคัญของทีมคุณ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: มอบประสบการณ์ที่เรียบง่ายและเข้าใจง่าย—แม้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค—ลดความจำเป็นในการฝึกอบรม
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อกับเครื่องมือและระบบที่คุณมีอยู่ได้อย่างง่ายดายเพื่อการเปิดตัวที่ราบรื่นและไม่สะดุด
- การวิเคราะห์ขั้นสูง: จัดทำรายงานแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเพื่อติดตามความคืบหน้าและปรับปรุงการตัดสินใจ
- ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง: ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการเข้ารหัสระดับองค์กรและรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
🎥 สงสัยไหมว่า "การทำงานอัตโนมัติ" หมายถึงอะไรกันแน่? ในวิดีโอนี้ คุณจะได้เห็นว่าเครื่องมือการทำงานอัตโนมัติเปลี่ยนงานที่ทำซ้ำๆ ให้กลายเป็นกระบวนการที่ราบรื่นได้อย่างไร—เพื่อให้ทีมต่างๆ หยุดการจัดการงานส่งต่ออย่างละเอียดและปล่อยให้ซอฟต์แวร์จัดการการไหลของงานแทน
สรุป: 25 ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
นี่คือภาพรวมของเครื่องมือ 25 รายการ:
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|กรณีการใช้งานหลัก
|ราคา
|ClickUp
|เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ + ระบบอัตโนมัติด้วย AI
|การทำให้เป็นอัตโนมัติ การแสดงภาพ และการจัดการเวิร์กโฟลว์ในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์และทำงานร่วมกันได้
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|อาสนะ
|กราฟการทำงาน + แดชบอร์ดแบบภาพ
|การมองเห็นและจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของทีมด้วยมุมมองที่ยืดหยุ่น
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10.99 ต่อเดือน
|monday. com
|เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด + แดชบอร์ด
|ทีมที่ต้องการเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และข้อมูลเชิงลึกของโครงการ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือน
|ProofHub
|พื้นที่ทำงานครบวงจรพร้อมแชทและไทม์ไลน์ในตัว
|การทำงานร่วมกันของทีมแบบรวมศูนย์โดยใช้เวลาเรียนรู้เพียงเล็กน้อย
|เริ่มต้นที่ $50/เดือน (อัตราเหมาจ่าย)
|ProcessMaker
|การออกแบบเวิร์กโฟลว์แบบใช้โค้ดน้อยด้วยแบบฟอร์มอัจฉริยะ
|การทำให้กระบวนการทำงานทางธุรกิจที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติในระดับกลางถึงองค์กร
|จาก $3,000/เดือน
|สมาร์ทชีต
|อินเตอร์เฟซแบบสเปรดชีต + ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
|ระบบการทำงานแบบปรับขนาดได้และการจัดการข้อมูลสำหรับทีมปฏิบัติการและทีมโครงการ
|จาก $12/เดือน ต่อผู้ใช้
|Wrike
|ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการทำงาน + การควบคุมองค์กร
|การบริหารโครงการที่ซับซ้อนข้ามแผนกด้วยการมองเห็นขั้นสูง
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
|กระบวนการสตรีท
|ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยรายการตรวจสอบโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
|การจัดการกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำด้วยตรรกะเงื่อนไข
|ราคาตามความต้องการ
|รังผึ้ง
|แชทในตัว + ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
|การทำงานร่วมกันและการดำเนินการแบบเรียลไทม์สำหรับทีมที่กระจายอยู่
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $1.50/เดือน
|Zapier
|การผสานรวมแอปมากกว่า 7,000 รายการเพื่อการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์
|การทำให้งานข้ามแพลตฟอร์มเป็นอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์หลายขั้นตอน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29.99/เดือน
|คิสฟลอว์
|เครื่องมือสร้างแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์
|สร้างแอปพลิเคชันธุรกิจภายในและกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องใช้ฝ่ายไอที
|ราคาตามความต้องการ
|คินโทน
|กระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลพร้อมการทำงานร่วมกันภายในแอป
|ออกแบบพื้นที่ทำงานดิจิทัลเฉพาะทีม
|เริ่มต้นที่ $16/เดือนต่อผู้ใช้
|Qntrl
|เวิร์กโฟลว์เชิงภาพ + การควบคุมกระบวนการ + การเขียนสคริปต์
|การจัดการกระบวนการทำงานทางธุรกิจที่ซับซ้อนด้วยการมองเห็นและตรรกะ
|เริ่มต้นที่ $20/เดือน
|Airtable
|เวิร์กโฟลว์แบบสเปรดชีต + ผู้ร่วมสร้าง
|การจัดระเบียบข้อมูลโครงการและงานต่าง ๆ ในรูปแบบตารางที่สามารถทำงานร่วมกันได้
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24/เดือนต่อผู้ใช้
|Trello
|กระดานคัมบังพร้อมระบบอัตโนมัติบัตเลอร์
|การจัดการงานด้วยภาพสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/เดือน
|นูแลบ
|ชุดเครื่องมือแบบรวมศูนย์พร้อมระบบติดตามปัญหาและการสร้างแผนภาพ
|การวางแผนแบบรวมศูนย์ การติดตามปัญหา และการแสดงภาพข้อมูลสำหรับทีมที่ทำงานแบบคล่องตัว
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $35/เดือน
|Cflow
|เวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด + ตรรกะเงื่อนไข
|การทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติด้วยคุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการอนุมัติ
|จาก $22/เดือน ต่อผู้ใช้
|แนวคิด
|พื้นที่ทำงานครบวงจร + กระบวนการทำงานฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้
|การสร้างศูนย์กลางความรู้ ระบบงาน และเอกสารร่วมกัน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือน
|โปรโปรฟส์ โปรเจ็กต์
|การจัดการโครงการแบบแกนต์พร้อมการออกใบแจ้งหนี้และการติดตามเวลา
|ระบบการทำงานและการจัดการงานสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
|ฟรี; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $49.97/เดือน
|Nintex
|เครื่องมือสร้างกระบวนการแบบลากและวาง + ระบบอัตโนมัติสำหรับแบบฟอร์ม
|ระบบการทำงานอัตโนมัติระดับองค์กรและเอกสาร
|ราคาตามความต้องการ
|Pipefy
|แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด + แม่แบบเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป
|การจัดการกระบวนการทำงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล การจัดซื้อจัดจ้าง และประสบการณ์ลูกค้าโดยไม่ต้องใช้ไอที
|ฟรี; ราคาพิเศษตามความต้องการ
|มิโร
|การเขียนกระดานไวท์บอร์ดพร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ + AI
|การระดมความคิดและการสร้างสรรค์แนวคิดที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานของงาน
|ฟรี; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้
|เรื่องถัดไป
|การประสานงานกระบวนการทำงานแบบครบวงจรสำหรับองค์กร
|การทำให้กระบวนการทำงานข้ามสายงานเป็นอัตโนมัติในระดับขนาดใหญ่
|จาก $7,500/เดือน
|beSlick
|การดำเนินการตามงานที่มีคำแนะนำ + บันทึกการตรวจสอบ
|การมาตรฐานกระบวนการทำงานและการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
|เริ่มต้นที่ $16/เดือนต่อผู้ใช้
|Bynder
|การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยระบบ AI + กระบวนการทำงาน
|การจัดการการดำเนินงานด้านเนื้อหา การอนุมัติ และความสอดคล้องของแบรนด์
|ราคาตามความต้องการ
25 ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุด
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราตั้งอยู่บนคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
เลือกจากรายการแอปจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้และการจัดการโครงการแบบร่วมมือ)
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, นำเสนอซอฟต์แวร์อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อรวมการทำงานของคุณจากหลากหลายแอปไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทำงานร่วมกันได้
✨ อัตโนมัติการทำงานด้วย ClickUp Automations
ใช้เวลาน้อยลงกับงานที่ทำซ้ำ ๆ และเพิ่มเวลาให้กับโครงการที่สำคัญคลิกอัพ ออโตเมชั่นเปลี่ยนขั้นตอนที่เป็นกิจวัตรให้กลายเป็นเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ
ด้วยทริกเกอร์และการดำเนินการที่กำหนดเอง ทีมงานสามารถลดชั่วโมงการทำงานด้วยตนเองได้หลายชั่วโมงในขณะที่ยังคงทุกขั้นตอนให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ตั้งแต่การอัปเดตสถานะที่ง่ายไปจนถึงกระบวนการทำงานหลายขั้นตอนที่ซับซ้อน ClickUp ปรับตัวเข้ากับกระบวนการของทีมคุณโดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด
สิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นคือความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ระบบการทำงานอัตโนมัติทำงานได้ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ: มอบหมายงานโดยอัตโนมัติ, อัปเดตข้อมูล, ส่งการแจ้งเตือน, หรือสร้างงานใหม่ตามเงื่อนไขเช่นวันที่ครบกำหนดหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะ ผลลัพธ์ที่ได้คือกระบวนการที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้พร้อมกับการลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเองอย่างมาก
คุณสมบัติหลักของระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน:
- อัตโนมัติการจัดสรรงานให้กับสมาชิกทีมตามปริมาณงาน, ความเชี่ยวชาญ, หรือตารางการทำงานหมุนเวียน
- สร้างกระบวนการทำงานแบบมีเงื่อนไขที่กระตุ้นให้เกิดการกระทำต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- ตั้งค่างานที่ทำซ้ำด้วยเทมเพลตที่กรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้าสำหรับกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน
- ย้ายงานระหว่างโครงการและอัปเดตสถานะเมื่อเงื่อนไขตรงตามที่กำหนด
- ส่งการแจ้งเตือนที่กำหนดเองไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: 94% ของธุรกิจกำลังดำเนินการแปลงกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัลด้วยระบบบริหารจัดการแล้ว
👀 สำรวจมุมมองใน ClickUp เพื่อจัดการงานในแบบของคุณ
จากบอร์ดภาพไปจนถึงการวางแผนตามไทม์ไลน์ ClickUp มอบมุมมองหลากหลายให้คุณเพื่อติดตาม และจัดการงาน:
- มุมมองรายการสำหรับการติดตามงานที่เน้น
- มุมมองบอร์ด (คัมบัง) สำหรับการจัดการความคืบหน้าแบบภาพ
- มุมมองแผนภูมิแกนต์สำหรับไทม์ไลน์และการพึ่งพา
- มุมมองปฏิทินสำหรับการจัดตารางงานอย่างรวดเร็ว
- ตารางมุมมองสำหรับการวางแผนในรูปแบบสเปรดชีต
- มุมมองกล่องสำหรับการจัดการปริมาณงานของทีม
สลับระหว่างมุมมองได้ตลอดเวลาเพื่อให้ตรงกับสไตล์ของโครงการของคุณ
🧠 รักษาความเฉียบคมด้วย ClickUp Brain, AI ที่เชื่อมโยงงานและไอเดียของคุณ
ClickUp Brainมอบการอัปเดตความคืบหน้าและรายงานสถานะด้วย AI สำหรับงาน เอกสาร และบุคคล ด้วย AI ที่คอยช่วยเหลือ คุณสามารถประหยัดเวลาและมุ่งเน้นกับงานได้มากขึ้นด้วยการประชุมที่น้อยลง สรุปอย่างรวดเร็ว และงานอัตโนมัติ
🗺️ วางแผนความคิดด้วยแผนผังความคิด ClickUp
กระบวนการทำงานที่ซับซ้อน? ไม่ใช่ปัญหา.คลิกอัพ มายด์แมปช่วยคุณแยกแยะความคิดใหญ่ ๆสร้างแผนผังกระบวนการทำงาน และเปลี่ยนให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงในคลิกอัพ.
🧩 ร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp
แทนที่การประชุมบนไวท์บอร์ดแบบครั้งเดียวด้วยงานที่เชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ ClickUp Whiteboards ช่วยให้คุณระดมความคิดแบบเรียลไทม์ แทรกเอกสาร และเชื่อมโยงงานต่างๆ ได้โดยตรง ด้วยวิธีนี้ ไอเดียของคุณจะเข้าถึงได้ตลอดเวลาและทุกที่
📝 ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน? ใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ของ ClickUp
เริ่มต้นกระบวนการใด ๆ ด้วยเทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูปกว่า 100แบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานการตลาด วิศวกรรม ทรัพยากรบุคคล การปฏิบัติการ และอื่น ๆ อีกมากมาย คุณสามารถปรับแต่งแต่ละเทมเพลตให้ตรงกับกระบวนการของคุณได้อย่างแม่นยำ—โดยไม่ต้องสร้างใหม่ตั้งแต่ต้น
ใช้แม่แบบแผนผังกระบวนการทำงาน มันช่วยให้คุณมองเห็นแต่ละขั้นตอนได้ชัดเจน เร่งรัดจุดตัดสินใจ และทำให้การส่งต่อระหว่างสมาชิกในทีมง่ายขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น มันยังยืดหยุ่นพอที่จะปรับใช้กับทุกอุตสาหกรรมหรือกระบวนการทำงานได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบขั้นตอนการทำงานโดยใช้ลำดับชั้นของ Workspaces, Spaces, Folders, Lists และ Tasks
- เลือกจาก 100+ ระบบการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อมอบหมายงานที่กำหนดเอง, โพสต์ความคิดเห็น, และอื่น ๆ
- ติดตามความคืบหน้า, ตรวจสอบประสิทธิภาพ, และระบุจุดติดขัดด้วยClickUp Dashboards
- สร้างระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการที่ออกแบบเฉพาะสำหรับกระบวนการของคุณ
- ตั้งค่าตรรกะเงื่อนไขเพื่อให้การทำงานอัตโนมัติทำงานเฉพาะเมื่อมีเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น
- สร้างงานที่ทำซ้ำในClickUpโดยอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง
- ใช้ClickUp Formsเพื่อสร้างและจัดเส้นทางงานตามการส่งแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ
- ติดตามกิจกรรมการทำงานอัตโนมัติด้วยบันทึกการตรวจสอบและประวัติการทำงานอัตโนมัติเพื่อความโปร่งใส
- ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสที่แข็งแกร่ง การควบคุมการเข้าถึง และการรับรองมาตรฐาน SOC 2
- ผสานการทำงานกับแอปกว่า 1,000 รายการ เช่น Slack, GitHub และ Dropbox
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายและการปรับแต่งได้มากมาย ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- เวอร์ชันมือถือไม่มีคุณสมบัติทั้งหมดของเวอร์ชันเดสก์ท็อป (ยัง!)
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง ClickUp:
ClickUp โดดเด่นด้วยความหลากหลายและแนวทางแบบครบวงจรในการจัดการโครงการ มันกลายเป็นแอปที่ใช้บ่อยที่สุดในองค์กรของเรา มันรวมการจัดการงาน การสร้างเอกสาร การติดตามเวลา เป้าหมาย และเครื่องมือการทำงานร่วมกันไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่ใช้งานได้ง่าย ตัวเลือกการปรับแต่งเป็นจุดเด่น ตั้งแต่มุมมองและสถานะที่กำหนดเองไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติและแดชบอร์ด มันสามารถปรับขนาดได้สูง ทำให้เหมาะสำหรับบุคคล ทีมงานขนาดเล็ก และองค์กรขนาดใหญ่เช่นกัน อินเทอร์เฟซมีความเรียบหรู และฟีเจอร์ต่างๆ เช่น งานที่ทำซ้ำได้ การเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ และมุมมอง "ทุกอย่าง" ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานได้อย่างมาก
ClickUp โดดเด่นด้วยความหลากหลายและแนวทางแบบครบวงจรในการจัดการโครงการ มันกลายเป็นแอปที่ใช้บ่อยที่สุดในองค์กรของเรา มันรวมการจัดการงาน การสร้างเอกสาร การติดตามเวลา เป้าหมาย และเครื่องมือการทำงานร่วมกันไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่ใช้งานได้ง่าย ตัวเลือกการปรับแต่งเป็นจุดเด่น ตั้งแต่มุมมองและสถานะที่กำหนดเองไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติและแดชบอร์ด มันสามารถปรับขนาดได้สูง ทำให้เหมาะสำหรับบุคคล ทีมงานขนาดเล็ก และองค์กรขนาดใหญ่เช่นกัน อินเทอร์เฟซมีความเรียบหรู และฟีเจอร์ต่างๆ เช่น งานที่ทำซ้ำได้ การเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ และมุมมอง "ทุกอย่าง" ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานได้อย่างมาก
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เริ่มต้นด้วยการทำให้งานที่มีความเสี่ยงต่ำและเกิดขึ้นบ่อยเป็นอัตโนมัติ เช่น การแจ้งเตือนการประชุมประจำวันหรือการมอบหมายงาน วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างความไว้วางใจในระบบอัตโนมัติของคุณ
2. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นภาพและเพิ่มความชัดเจนให้กับกระบวนการทำงาน)
อาสนะมักถูกมองว่าเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม คุณสมบัติของมันช่วยให้ทีมสามารถร่วมมือกัน จัดระเบียบ และทำให้โครงการเสร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยรูปแบบข้อมูลกราฟงานที่นวัตกรรมและคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น การมอบหมายงาน การติดตามโครงการ และมุมมองที่ปรับแต่งได้ Asana ช่วยให้มั่นใจว่าทุกโครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- เลือกจากมุมมองหลากหลาย—รายการ ปฏิทิน แผนภูมิแกนต์ และกระดานคัมบัง—เพื่อตอบสนองความต้องการของทีมคุณ
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ และมุ่งเน้นไปที่การริเริ่มเชิงกลยุทธ์ด้วยระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AIที่ช่วยประหยัดเวลา
- เชื่อมต่อกับแอปกว่า 270 รายการได้อย่างง่ายดาย เช่น Google Workspace, Microsoft Teams และ Slack
ข้อจำกัดของอาสนะ
- งานสามารถมอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียวในแต่ละครั้ง
- Asana AI ไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ฟรี
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $10. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $24.99/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ:
- G2: 4. 4/5 (10,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana ว่าอย่างไร
อ่านความคิดเห็นของผู้รีวิว G2เกี่ยวกับ Asana
ใช้งานง่าย คุณสามารถใช้เครื่องมือที่ง่ายหรือทำให้ซับซ้อนขึ้นได้ แม้แต่การควบคุมเหล่านี้ก็มีให้ในแต่ละโปรเจ็กต์ บางอย่างอาจง่าย บางอย่างอาจซับซ้อน ฉันยังชอบแดชบอร์ดที่คุณสามารถเห็นโปรเจ็กต์ของทีมหลาย ๆ โปรเจ็กต์ได้ในครั้งเดียว
ใช้งานง่าย คุณสามารถใช้เครื่องมือที่ง่ายหรือทำให้ซับซ้อนขึ้นได้ แม้กระทั่งการควบคุมเหล่านี้ก็มีให้ในแต่ละโปรเจ็กต์ บางอย่างอาจง่าย บางอย่างอาจซับซ้อน ฉันก็ชอบแดชบอร์ดเช่นกัน ที่คุณสามารถเห็นโปรเจ็กต์ของทีมหลาย ๆ โปรเจ็กต์ได้ในครั้งเดียว
🎉 เกร็ดความรู้: คำว่า "เวิร์กโฟลว์" ถูกใช้ครั้งแรกในวงการการผลิตช่วงต้นทศวรรษ 1900 และปัจจุบันได้กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมซอฟต์แวร์ส่งมอบงานได้เร็วขึ้น รวมถึงช่วยนักการตลาดวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราได้พัฒนามาไกลจากสายพานลำเลียงแล้วจริงๆ
3. วันจันทร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น)
ต้องการพื้นที่ทำงานที่ทรงพลังซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมให้ราบรื่นและมอบข้อมูลเชิงลึกของโครงการที่ชัดเจนหรือไม่? monday.com พร้อมให้บริการคุณ
หนึ่งในคุณสมบัติที่เจ๋งที่สุดคือการปรับแต่งแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ทีมงานของคุณสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้ตรงกับความต้องการได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
นอกจากนี้ monday.com ยังมีเครื่องมือจัดการทรัพยากรที่ทรงพลังและโซลูชันเฉพาะทาง เช่น Monday CRM และ Monday Dev ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจทุกประเภท
monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ติดตามความคืบหน้าด้วยแผนภูมิแกนต์ การจัดการปริมาณงาน และข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ เช่น การมอบหมายงานและการติดตามผลทางอีเมล
- เชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 200 แอปเพื่อทำให้กระบวนการทำงานต่าง ๆ ง่ายขึ้น
monday.com ข้อจำกัด
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้เริ่มต้น
- การออกแบบของแพลตฟอร์มอาจดูรกสำหรับผู้ใช้บางคน
monday.com ราคา
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
monday.com รีวิวและคะแนน:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,500+)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง monday.com ว่าอย่างไร
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2คนนี้พูดถึง monday.com:
ฉันได้ใช้ monday work management มาหลายเดือนแล้ว และมันได้เปลี่ยนเกมสำหรับทีมของเราอย่างสิ้นเชิง แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อและช่วยให้เราปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในแบบที่เราไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้
ฉันได้ใช้ monday work management มาหลายเดือนแล้ว และมันได้เปลี่ยนเกมสำหรับทีมของเราอย่างสิ้นเชิง แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อและช่วยให้เราปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในแบบที่เราไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้
4. ProofHub (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบองค์รวมและการประสานงานทีม)
ProofHub เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่รวมงาน การติดตามเวลา และการทำงานร่วมกันของทีมไว้ในศูนย์กลางเดียว ถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการความเรียบง่ายมากกว่าการเรียนรู้ที่ซับซ้อน ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น แผนภูมิแกนต์ กระดานคัมบัง และแชทในตัว เพื่อให้การสนทนาอยู่ใกล้กับงานที่ทำ
ผู้จัดการสามารถมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือหลายตัว แพลตฟอร์มนี้ยังรวมถึงการรายงานและการแชร์ไฟล์ ทำให้ง่ายต่อการรักษาทุกอย่างให้อยู่ในบริบทเดียวกัน แม้ว่าอาจไม่ได้มีระดับการปรับแต่งหรือการผสานรวมเท่ากับคู่แข่งบางราย แต่ ProofHub ก็เป็นที่ดึงดูดสำหรับทีมที่ต้องการโซลูชันที่ง่ายต่อการนำไปใช้และรวมศูนย์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub
- กำหนดจุดสำคัญเพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ
- ติดตามประสิทธิภาพของทีมด้วยคุณสมบัติการติดตามเวลาที่ติดตั้งไว้
- ปรับปรุงการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ ProofHub
- ฟีเจอร์การจัดการผู้ดูแลระบบที่จำกัด เช่น การจัดการสิทธิ์การใช้งาน อยู่ในแผน Essential
- ProofHub ไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามได้มากเท่ากับคู่แข่งอย่าง ClickUp หรือ Asana ซึ่งอาจจำกัดสำหรับทีมที่พึ่งพาเครื่องมือหลากหลายประเภท
ราคาของ ProofHub
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- จำเป็น: 50 ดอลลาร์/เดือน
- การควบคุมสูงสุด: $99/เดือน
คะแนนและรีวิว ProofHub
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ProofHub อย่างไร
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2กล่าวถึง ProofHub:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ProofHub คือวิธีที่มันทำให้การจัดการด้านต่างๆ ของการตลาดเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้น ฉันสามารถจัดการทุกอย่างได้ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาและการทำงานร่วมกันไปจนถึงการตรวจทาน ทั้งหมดจากที่เดียว เมื่อเราสรุปวัตถุประสงค์ของแคมเปญแล้ว ฉันจะใช้กระดาน 'การสนทนา' เพื่อบันทึกแผนของเราและทำการปรับเปลี่ยนได้ทันที ฉันชอบความสามารถในการสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองและจัดการงานโดยใช้มุมมอง 'กระดาน' มากจริงๆ
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ProofHub คือวิธีที่มันทำให้การจัดการด้านต่างๆ ของการตลาดเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้น ฉันสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่การสร้างเนื้อหาและการทำงานร่วมกันไปจนถึงการตรวจทาน ทั้งหมดนี้จากที่เดียว เมื่อเราสรุปวัตถุประสงค์ของแคมเปญแล้ว ฉันจะใช้กระดาน 'การสนทนา' เพื่อบันทึกแผนของเราและทำการปรับเปลี่ยนได้ทันที ฉันชอบความสามารถในการสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองและจัดการงานโดยใช้มุมมอง 'กระดาน' มากจริงๆ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากทีมของคุณต้องคอย "ติดตาม" อยู่ตลอดเวลา นั่นเป็นสัญญาณว่ากระบวนการทำงานของคุณขาดความโปร่งใส ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อมีงานที่รอการดำเนินการจากพวกเขา
5. ProcessMaker (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนง่ายขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดกลาง)
ProcessMaker เป็นแพลตฟอร์มการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM) แบบ low-code ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติและจัดการได้ง่ายขึ้น ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางและเครื่องมือสร้างฟอร์มที่สะดวก ทำให้การออกแบบกระบวนการทำงาน การแปลงการอนุมัติให้เป็นดิจิทัล และการลดการพึ่งพาอีเมลหรือสเปรดชีตเป็นเรื่องง่าย
เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้นำด้านไอที สถาปนิกองค์กร และวิศวกรซอฟต์แวร์ที่ต้องการมาตรฐานกระบวนการทำงานระหว่างแผนกต่างๆ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแบบกำหนดเองมากนัก แม้ว่าจะมีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง แต่การตั้งค่าขั้นสูงอาจดูซับซ้อนเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการเพียงการจัดการโครงการแบบเบาๆ
คุณสมบัติเด่นของ ProcessMaker
- ออกแบบกระบวนการทำงานและสร้างแบบฟอร์มอัตโนมัติด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI
- ทำลายกำแพงข้อมูลที่แยกส่วนด้วยการผสานรวมระบบ เช่น Salesforce, SAP และ Microsoft Dynamics 365
- สกัด, วิเคราะห์, และประมวลผลข้อมูลจากเอกสารหลากหลายประเภท เช่น ใบแจ้งหนี้, สัญญา, หรือแบบฟอร์ม, ด้วยระบบประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ (IDP)
ข้อจำกัดของ ProcessMaker
- การปรับแต่งขั้นสูงต้องมีความรู้เกี่ยวกับ PHP หรือ JavaScript
- เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ ProcessMaker
- มีตัวอย่างให้ทดลองใช้ตามคำขอ
- มาตรฐาน: $3,000 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ ProcessMaker
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ProofHub อย่างไร
อ่านความคิดเห็นของผู้รีวิว G2เกี่ยวกับ ProcessMaker:
ProcessMaker มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน แพลตฟอร์มมีความสามารถในการทดสอบการทำงานเพื่อให้แน่ใจในกระบวนการที่คุณกำลังสร้าง คุณสามารถรันกระบวนการได้มากเท่าที่คุณต้องการเพื่อสร้างและดำเนินการ
ProcessMaker มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน แพลตฟอร์มมีความสามารถในการทดสอบการทำงานเพื่อให้แน่ใจในกระบวนการที่คุณกำลังสร้าง คุณสามารถรันกระบวนการได้มากเท่าที่คุณต้องการเพื่อสร้างและดำเนินการ
6. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานที่สามารถปรับขนาดได้ และการทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย)
Smartsheet เป็นเครื่องมือจัดการโครงการในรูปแบบสเปรดชีตที่ออกแบบมาเพื่อให้การจัดการขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น มีมุมมองที่ปรับแต่งได้สำหรับการจัดระเบียบข้อมูล ระบบอัตโนมัติเพื่อลดงานที่ทำซ้ำๆ และยังมีฟีเจอร์การสร้างเอกสารสำหรับสร้างรายงานและสัญญาที่ดูเป็นมืออาชีพ
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการออกแบบที่ปรับขนาดได้ Smartsheet จึงเหมาะสำหรับทีมที่ต้องการความคุ้นเคยของสเปรดชีตควบคู่ไปกับความสามารถในการจัดการโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความนิยมในหมู่ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและผู้จัดการโครงการที่ต้องการระบบที่ยืดหยุ่นเพื่อติดตามงานข้ามแผนก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- จัดระเบียบและแสดงภาพงานในรูปแบบตาราง กราฟแกนต์ หรือคัมบังเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
- สร้างและจัดการเอกสารได้อย่างง่ายดาย พร้อมผสานการทำงานกับ DocuSign สำหรับสัญญา
- นำเข้าและส่งออกข้อมูลระหว่าง Smartsheet และระบบภายนอกได้อย่างง่ายดายเพื่อให้กระบวนการทำงานของคุณทันสมัยอยู่เสมอ
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- คุณสมบัติการติดตามเวลาที่จำกัดสำหรับงาน
- ระบบอัตโนมัติขั้นสูงอาจต้องใช้การทำงานด้วยมือมากกว่าที่คาดไว้
ราคาของ Smartsheet
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (18,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Smartsheet อย่างไร
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2คนนี้พูดถึง Smartsheet:
Smartsheet เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นและค่อนข้างง่ายในการตั้งค่าตารางพื้นฐาน รายงาน และแม้แต่แดชบอร์ดระดับสูง แม้ว่าจะมีบางส่วนที่อาจซับซ้อนได้หากคุณต้องการ แต่คุณไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ Smartsheet ทำงานให้คุณได้
Smartsheet เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นและค่อนข้างง่ายในการตั้งค่าตารางพื้นฐาน รายงาน และแม้กระทั่งแดชบอร์ดระดับสูง แม้ว่าจะมีบางส่วนที่อาจซับซ้อนได้หากคุณต้องการ แต่คุณไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ Smartsheet ทำงานให้คุณได้
7. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนพร้อมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคน)
ด้วยการจัดการงานแบบรวมศูนย์และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง Wrike จึงเหมาะสำหรับทีมที่จัดการโครงการที่ซับซ้อนและข้ามแผนกต่างๆ Wrike ช่วยให้คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ โครงการ งาน และงานย่อยได้ไม่จำกัด พร้อมทั้งติดตามความรับผิดชอบได้อย่างง่ายดายด้วยการมองเห็นผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Wrike คือ Work Intelligence ซึ่งใช้ AI เพื่อทำให้งานง่ายขึ้น ทำนายผลลัพธ์ และช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลด้วย Work Intelligence AI
ข้อจำกัดของ Wrike
- การตั้งค่าการเชื่อมต่ออาจซับซ้อนในบางครั้ง
- คุณสมบัติบางอย่างของเดสก์ท็อปไม่มีให้บริการในแอปมือถือ
ราคาของ Wrike
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไร
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง Wrike:
เครื่องมือ PM ที่มีประโยชน์สำหรับทุกความต้องการของทีมเรา – ตั้งแต่การจัดตารางเวลา การจัดสรรทรัพยากร ไปจนถึงการรายงานที่แม่นยำ เราใช้สิ่งนี้ทุกวัน และการผสานรวมก็ง่ายมาก การสนับสนุนลูกค้าพร้อมให้บริการเสมอ
เครื่องมือ PM ที่มีประโยชน์สำหรับทุกความต้องการของทีมเรา – ตั้งแต่การจัดตารางเวลา การจัดสรรทรัพยากร ไปจนถึงการรายงานที่แม่นยำ เราใช้สิ่งนี้ทุกวัน และการผสานรวมก็ง่ายมาก การสนับสนุนลูกค้าพร้อมให้บริการเสมอ
🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ใน ClickUp คุณสามารถรวมการทำงานอัตโนมัติ (Automations), แม่แบบ (Templates), และความคิดเห็นที่มอบหมายแล้ว (assigned Comments) เพื่อสร้างวงจรงานที่เกิดซ้ำซึ่งจะแจ้งเตือน, มอบหมายงาน, และบันทึกความคืบหน้าโดยที่ไม่ต้องใช้การแทรกแซงจากมนุษย์
8. Process Street (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานด้วยประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Process Street เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังสำหรับการจัดการขั้นตอนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำ ช่วยคุณสร้างรายการตรวจสอบกระบวนการ, อัตโนมัติการอนุมัติ, และใช้ตรรกะเงื่อนไข
ด้วยเครื่องมือสำหรับการมอบหมายงาน การอนุมัติ และฟีดกิจกรรมร่วมกัน Process Street ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผสานรวมเครื่องมือที่คุณชื่นชอบเพื่อสร้างประสบการณ์การทำงานที่ราบรื่นและเป็นหนึ่งเดียว
คุณสมบัติเด่นของ Process Street
- ใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขเฉพาะอย่างไดนามิก ทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
- รวบรวมและจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแบบฟอร์มที่ผสานรวมเข้ากับกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดาย
- สร้างรายการตรวจสอบกระบวนการและSOP ที่ปรับแต่งได้จากไลบรารีเทมเพลตและนำไปใช้ในหลายพื้นที่ทำงาน
ข้อจำกัดของ Process Street
- แนวทางที่เน้นการใช้รายการตรวจสอบอาจไม่เหมาะสมสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
- การขาดการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
ราคาของ Process Street
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- สตาร์ทอัพ: ราคาตามความต้องการ
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเองได้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Process Street
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (600+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Process Street ว่าอย่างไร
อ่านความคิดเห็นของผู้รีวิว G2เกี่ยวกับ Process Street:
มันสร้างประสบการณ์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ปลายทางอย่างแท้จริง และให้ตัวเลือกสำหรับกระบวนการต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในเครื่องมือได้ (เช่น แบบสำรวจ, การรวบรวมข้อมูลและสินทรัพย์, การลงทะเบียน, เป็นต้น) ความสามารถในการดูสถานะและข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการไหลของข้อมูลนั้นยอดเยี่ยมมาก และความสามารถในการเชื่อมต่อกับแอปเพาเวอร์และเครื่องมืออื่น ๆ ก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน ท้ายที่สุด บริการลูกค้าจากทีมสนับสนุนของพวกเขาก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน
มันสร้างประสบการณ์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ปลายทางอย่างแท้จริง และให้ตัวเลือกสำหรับกระบวนการต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในเครื่องมือได้ (เช่น แบบสำรวจ, การรวบรวมข้อมูลและสินทรัพย์, การรับเข้าใช้งาน, เป็นต้น) ความสามารถในการดูสถานะและข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการไหลของข้อมูลนั้นยอดเยี่ยมมาก และความสามารถในการเชื่อมต่อไปยังแอปเพาเวอร์และเครื่องมืออื่น ๆ ก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน ท้ายที่สุด บริการลูกค้าจากทีมสนับสนุนของพวกเขาก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน
9. Hive (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารที่ง่ายและการดำเนินโครงการ)
ลองนึกภาพการมีแชทในตัว, การโทรผ่านวิดีโอ, และปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน—นั่นคือ Hive ที่ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน Hive ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการงานเท่านั้น แต่เป็นศูนย์กลางการสื่อสารที่นำทีมของคุณมารวมกันและทำให้งานสำเร็จลุล่วง
การจัดการงาน การติดตามโครงการ และการผสานรวมของมันช่วยให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น และปรับปรุงการร่วมมือแบบเรียลไทม์ ผลลัพธ์ที่ได้? การสื่อสารที่ราบรื่นขึ้น และการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Hive
- สร้าง, มอบหมาย, และติดตามงานได้อย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติเช่นวันครบกำหนด, ระดับความสำคัญ, และการพึ่งพากันของงาน
- รับภาพรวมแบบเรียลไทม์ของความคืบหน้าของทีมคุณด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Workspace, Slack และ Trello เพื่อรวมศูนย์การทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของรังผึ้ง
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น ผู้ช่วย AI และแผนภูมิแกนต์ มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้เวลาในการตั้งค่ายาวนานขึ้น
ราคาของฮีฟ
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $1. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของฮีฟ
- G2: 4. 6/5 (550+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hive อย่างไร
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2 คนนี้ได้กล่าวถึง Hive:
Hive เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่ร่วมมือกัน ยืดหยุ่น และรองรับการทำงานอัตโนมัติ ซึ่งสามารถขยายตามการเติบโตได้ Hive เป็นที่ชื่นชอบเป็นพิเศษสำหรับทีมที่ทำงานทางไกล แผนกการตลาด และทีมข้ามสายงานที่ต้องพึ่งพาการสื่อสารที่ชัดเจนและการมองเห็นงาน
Hive เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่ร่วมมือกัน ยืดหยุ่น และรองรับการทำงานอัตโนมัติ ซึ่งสามารถขยายตามการเติบโตได้ Hive เป็นที่ชื่นชอบเป็นพิเศษสำหรับทีมที่ทำงานทางไกล แผนกการตลาด และทีมข้ามสายงานที่ต้องพึ่งพาการสื่อสารที่ชัดเจนและการมองเห็นงาน
10. Zapier (ดีที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อแอปและทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ)
Zapier เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการทำงานอัตโนมัติที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เป็นที่รู้จักดีที่สุดในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนับพันโดยไม่ต้องเขียนโค้ด การทำงานอัตโนมัติของมันที่เรียกว่า "Zaps" ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อชุดการกระทำข้ามเครื่องมือต่างๆ ได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
ด้วยการเชื่อมต่อมากกว่า 7,000 รายการ Zapier สามารถเข้ากับระบบเทคโนโลยีเกือบทุกประเภท ทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องจัดการกับแอปพลิเคชันหลายตัว แพลตฟอร์มนี้ยังรองรับการทำงานแบบหลายขั้นตอน, ตรรกะเงื่อนไข, และการจัดรูปแบบข้อมูล—ดังนั้นจึงไม่จำกัดเพียงแค่การกระตุ้นแบบง่าย ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อการทำงานซับซ้อนขึ้นหรือขยายตัว ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และทีมมักพึ่งพาการออนไลน์ของ Zapier อย่างมาก เนื่องจากมันทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างระบบต่าง ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- สร้าง Zaps ได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- ตั้งค่าทริกเกอร์และการดำเนินการด้วยภาพ และทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติ
- เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วย Zaps ที่สร้างไว้ล่วงหน้าและใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ AI เพื่อสรุปบทสนทนาหรือดึงข้อมูลเชิงลึก
ข้อจำกัดของ Zapier
- การสร้างระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
- คุณสมบัติขั้นสูงต้องการการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคาของ Zapier
- ฟรีตลอดไป
- มืออาชีพ: $29.99/เดือน
- ทีม: $103. 5/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zapier ว่าอย่างไร
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง Zapier:
ฉันได้ใช้ Zapier ในการผสานรวมแอปพลิเคชันอื่น ๆ บน WordPress มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Zapier คือความง่ายในการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แม้ว่าจะไม่มีทักษะการเขียนโค้ด การตั้งค่า "Zaps" (กระบวนการทำงานอัตโนมัติ) ก็เป็นไปอย่างเข้าใจง่ายและตรงไปตรงมา
ฉันได้ใช้ Zapier เพื่อผสานรวมแอปพลิเคชันอื่น ๆ บน WordPress มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Zapier คือความง่ายในการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แม้ไม่มีทักษะการเขียนโค้ด การตั้งค่า "Zaps" (กระบวนการทำงานอัตโนมัติ) ก็เป็นไปอย่างง่ายดายและเข้าใจได้
11. Kissflow (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันธุรกิจแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด)
เสริมพลังให้ผู้ที่ไม่ใช่ผู้พัฒนาสามารถสร้างแอปได้ ด้วย Kissflow และเครื่องมือสร้างแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ใช้งานง่าย พวกเขาสามารถทำได้อย่างแน่นอน
ฟังก์ชันการลากและวางของมันช่วยให้ใครก็ตามสามารถสร้างแอปพลิเคชันตามความต้องการและทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติซึ่งช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจง่ายขึ้นได้ มันช่วยลดความจำเป็นในการเขียนโค้ดที่ซับซ้อนหรือการพึ่งพาทรัพยากรด้านไอที
คุณสมบัติเด่นของ Kissflow
- สร้างแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของคุณได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
- มอบหมายงานให้กับบุคคล, หลายคน, หรือแผนกต่างๆ ด้วยตัวเลือกที่ยืดหยุ่น เช่น การหมุนเวียนงานหรือกำหนดเส้นตายคงที่
- วัดประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานด้วยตัวชี้วัดที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าและรายงานที่สร้างไว้แล้วเพื่อติดตามความคืบหน้า
ข้อจำกัดของ Kissflow
- อาจมีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ อย่างจำกัด
ราคาของ Kissflow
- ทดลองใช้ฟรี
- พื้นฐาน: ราคาที่กำหนดเอง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นของ Kissflow
- G2: 4. 3/5 (550+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Kissflow อย่างไร
อ่านความคิดเห็นของผู้รีวิว G2เกี่ยวกับ Kissflow:
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ KissFlow คือมันช่วยให้เราสามารถทำงานอัตโนมัติกับแบบฟอร์มและเอกสารทั้งหมดได้ พนักงานของฉันสามารถติดตามความคืบหน้าได้ และมันยังช่วยให้เกิดความรับผิดชอบและความสะดวกในการใช้งาน มันง่ายมากที่จะผสานรวมและนำไปใช้
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ KissFlow คือมันช่วยให้เราสามารถทำให้แบบฟอร์มและเอกสารทั้งหมดเป็นอัตโนมัติได้ พนักงานของฉันสามารถติดตามความคืบหน้าได้ และมันยังช่วยให้เกิดความรับผิดชอบและใช้งานง่ายอีกด้วย การผสานรวมและการนำไปใช้งานนั้นง่ายมาก
12. Kintone (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่กำหนดเองสำหรับพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ)
ลืมสเปรดชีตที่ยุ่งยากและเครื่องมือทั่วไปไปได้เลย—ด้วย Kintone คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งได้เฉพาะสำหรับความต้องการที่ไม่เหมือนใครของคุณ สร้างพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับทีมของคุณ!
ตั้งแต่การจัดการตั๋วสนับสนุนลูกค้าไปจนถึงการติดตามสินค้าคงคลังและการจัดระเบียบกระบวนการทรัพยากรบุคคลไปจนถึงการจัดการโครงการ Kintone ช่วยให้คุณสร้างเครื่องมือที่คุณต้องการได้พอดีเพื่อให้คุณทำงานได้ฉลาดขึ้น ไม่เหนื่อยมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kintone
- ออกแบบฐานข้อมูล สร้างกระบวนการทำงาน และปรับแต่งมุมมองให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ
- ร่วมมือกับทีมของคุณผ่านความคิดเห็นในแอป, การกล่าวถึง @, และการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าด้วยแผนภูมิและกราฟที่ปรับแต่งได้ ซึ่งให้การแสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Kintone
- ข้อจำกัดที่ติดตั้งมาทำให้ไม่เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในขนาดใหญ่
- เส้นทางการเรียนรู้ของแพลตฟอร์มอาจทำให้การนำไปใช้ในระยะแรกช้าลง
ราคาของ Kintone
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- มืออาชีพ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- แบบกำหนดเอง: $20/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Kintone
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Kintone ว่าอย่างไร
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2คนนี้พูดถึง Kintone:
Kintone เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของทีมเรา เราขอขอบคุณการจัดระเบียบแอปพลิเคชันอย่างเป็นระบบ ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งแต่ละแอป และที่สำคัญที่สุดคือบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมที่เราได้รับตลอดกระบวนการติดตั้ง ทีมสนับสนุนทำให้ประสบการณ์การเริ่มต้นของเราเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งเสริมสร้างความมั่นใจของเราในแพลตฟอร์มนี้
Kintone เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของทีมเรา เราขอขอบคุณการจัดระเบียบแอปพลิเคชันอย่างเป็นระบบ ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งแต่ละแอป และที่สำคัญที่สุดคือบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมที่เราได้รับตลอดกระบวนการติดตั้ง ทีมสนับสนุนทำให้ประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานของเราเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในแพลตฟอร์มนี้
13. Qntrl (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนด้วยการมองเห็นและการควบคุมอย่างครบถ้วน)
Qntrl ช่วยให้คุณควบคุมกระบวนการทำงานของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่ช่วยให้จัดระเบียบงาน อัตโนมัติขั้นตอนการทำงาน และเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน
มองเห็นทุกสิ่งด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง อัตโนมัติการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด และจัดการคำขอจากศูนย์กลางเดียว การรายงานและการวิเคราะห์ช่วยให้คุณวัดประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Qntrl
- มองเห็นกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานด้วยการตรวจสอบกระบวนการอัตโนมัติและการบังคับใช้นโยบาย
- ทำลายกำแพงการสื่อสารโดยการผสานการเข้าถึงข้อมูล, การอัปเดต, และการให้คำแนะนำกลับเข้าไปในกระบวนการทำงานโดยตรง
ข้อจำกัดของ Qntrl
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- ประสบการณ์การใช้งานบนมือถืออาจไม่ดีพอ
การกำหนดราคา Qntrl
- ทดลองใช้ฟรี
- มาตรฐาน: 20 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: 40 ดอลลาร์/เดือน
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Qntrl
- G2: 4. 5/5 (รีวิว 25+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Qntrl ว่าอย่างไร
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง Qntrl:
เราสามารถสร้างสคริปต์ที่กำหนดเองได้ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก javascript. มีตัวเลือกหลายอย่างเช่น มอบหมายให้กับบุคคลเฉพาะ มอบหมายให้กับบทบาทใด ๆ หรือทีมใด ๆ หรือทำให้เป็นอัตโนมัติด้วยฟังก์ชันที่กำหนดเอง.
เราสามารถสร้างสคริปต์ที่กำหนดเองได้ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก javascript. มีตัวเลือกหลายอย่างเช่น มอบหมายให้กับบุคคลเฉพาะ มอบหมายให้กับบทบาทใด ๆ หรือทีมใด ๆ หรือทำให้เป็นอัตโนมัติด้วยฟังก์ชันที่กำหนดเอง.
14. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานร่วมกันในรูปแบบสเปรดชีต)
เครื่องมือที่ได้รับความนิยมในตัวเอง Airtable ผสมผสานความง่ายของสเปรดชีตกับความทรงพลังของฐานข้อมูล
Airtable ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มสเปรดชีตเท่านั้น—มันยังช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานการจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้เอง คุณสามารถออกแบบกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง จัดการโครงการ จัดระเบียบข้อมูล และทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ยืดหยุ่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- สร้างพื้นที่ทำงานที่เหมาะกับทีมของคุณด้วยฟีเจอร์ Co-builder ของ Airtable
- เลือกจากกระดานคัมบัง ปฏิทิน และอื่นๆ เพื่อแสดงภาพโครงการของคุณในแบบที่ทีมของคุณทำงานได้ดีที่สุด
- มอบหมายงาน, แชร์สถานะโครงการ, และบันทึกประวัติกิจกรรมเพื่อการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Airtable
- อาจไม่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนและการรายงาน
- คุณสมบัติขั้นสูงมีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ Airtable
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 54 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ระดับองค์กร: ราคาตามการตกลง
คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Airtable อย่างไร
อ่านความคิดเห็นของผู้รีวิว Capterraเกี่ยวกับ Airtable:
โดยรวมแล้ว Airtable มอบความสมดุลที่ยอดเยี่ยมระหว่างความเรียบง่ายและความทรงพลัง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงการ การจัดระเบียบข้อมูล และการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ การออกแบบที่ใช้งานง่ายและตัวเลือกการปรับแต่งทำให้เหมาะสำหรับทั้งบุคคลและทีม
โดยรวมแล้ว Airtable มอบความสมดุลที่ยอดเยี่ยมระหว่างความเรียบง่ายและความทรงพลัง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงการ การจัดระเบียบข้อมูล และการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การออกแบบที่ใช้งานง่ายและตัวเลือกการปรับแต่งทำให้เหมาะสำหรับทั้งบุคคลและทีม
🧐 คุณทราบหรือไม่? เวิร์กโฟลว์ที่อิงตามสิทธิ์อนุญาตช่วยป้องกันการแชร์ข้อมูลเกินความจำเป็นโดยไม่ได้ตั้งใจ เพราะงานอนุมัติทางการเงินของคุณไม่ควรปรากฏให้ทีมออกแบบทั้งหมดเห็น
15. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกันแบบภาพ)
ได้รับการยอมรับว่าเป็นแอปพลิเคชันโน้ตดิจิทัลที่ทีมทั่วโลกเลือกใช้ Trello เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบภาพ
ไม่ว่าคุณกำลังวางแผนแคมเปญการตลาดหรือประสานงานการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์นี้จะเปลี่ยนรายการสิ่งที่ต้องทำที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นกระดานคัมบังที่เรียบง่ายซึ่งทำให้การติดตามงานง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- สร้างภาพกระบวนการทำงานด้วยกระดานคัมบัง รายการ และบัตร
- สลับระหว่างมุมมองไทม์ไลน์ ปฏิทิน และแดชบอร์ดได้อย่างรวดเร็ว
- ใช้ Butler เครื่องมืออัตโนมัติของ Trello เพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Trello
- คุณสมบัติการจัดการโครงการในตัวที่มีจำกัด—การติดตามเวลาและการรายงานต้องใช้ส่วนเสริมเพิ่มเติม
- การส่งออกบอร์ดนอกเหนือจาก PDF มักจะต้องใช้ส่วนเสริม
ราคาของ Trello
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Trello:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello ว่าอย่างไร:
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2คนนี้พูดถึง Trello:
ฉันชอบมากที่มันใช้งานง่ายมาก ง่ายจนพนักงานที่ไม่ถนัดเทคโนโลยีก็สามารถใช้งานได้ และฉันไม่ต้องคอยตามแก้ไขข้อผิดพลาดให้เลย สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ทำให้ฉันนำไปใช้กับทุกโปรเจกต์ที่เราทำงานอยู่ได้ ไม่ใช่แค่โปรเจกต์ที่เฉพาะเจาะจงกับอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเท่านั้น
ฉันชอบมากที่มันใช้งานง่ายมาก ง่ายจนพนักงานที่ไม่ถนัดเทคโนโลยีก็สามารถใช้งานได้ และฉันไม่ต้องคอยแก้ไขข้อผิดพลาดให้พวกเขาเลย มันสามารถปรับแต่งได้ ทำให้ฉันสามารถใช้มันกับทุกโปรเจกต์ที่เรากำลังทำอยู่ได้ ไม่ใช่แค่โปรเจกต์ที่เฉพาะเจาะจงกับอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเท่านั้น
16. Nulab (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์เพื่อนวัตกรรมและการทำงานร่วมกัน)
Nulab รวมเครื่องมือการทำงานร่วมกันหลายอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียว Backlog รองรับการจัดการโครงการและการติดตามปัญหา ในขณะที่ Cacoo จัดการการสร้างแผนผังการทำงานและการทำงานร่วมกันแบบภาพ ทีมสามารถวางแผนงาน แผนผังกระบวนการ และติดตามความคืบหน้าทั้งหมดได้ในแอปเดียว
นอกจากนี้ยังมีระบบแชทในตัว, การแชร์ไฟล์, และการควบคุมเวอร์ชัน ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมซอฟต์แวร์ที่ต้องการทั้งการติดตามโครงการและการสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่เชื่อมต่อกัน
คุณสมบัติเด่นของ Nulab
- วางแผน, ติดตาม, และบริหารโครงการด้วยเครื่องมือเช่น แผนภูมิแกนต์, กระดานคันบัน, และแผนภูมิการเผาผลาญ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ เอกสารที่ใช้ร่วมกัน และเครื่องมือสื่อสารที่ผสานรวม
- จับภาพ, มอบหมาย, และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ในตัวซึ่งช่วยให้กระบวนการติดตามบั๊กเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Nulab
- แผนฟรีอนุญาตให้เชื่อมต่อได้สูงสุดเพียงห้าการผสานรวม
- การจัดการไฟล์ถูกจำกัดเนื่องจากขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB
การกำหนดราคาของ Nulab
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: 35 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: 100 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: 175 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Nulab:
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ รีวิว
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Nulab อย่างไร
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2กล่าวเกี่ยวกับเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ของ Nulab, Backlog:
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้คือการออกแบบที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ใหม่ เช่นตอนที่ฉันเข้าร่วมบริษัทนี้ ฉันเป็นมือใหม่มากและสามารถปรับตัวกับทุกอย่างได้อย่างง่ายดายเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันต้องรายงานข้อบกพร่องผ่านซอฟต์แวร์ติดตามข้อบกพร่อง ฉันสามารถระบุข้อบกพร่องได้อย่างง่ายดายและมอบหมายงานได้ นอกจากนี้ฉันยังสามารถระบุได้ว่าข้อบกพร่องใดมีความสำคัญสูง
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้คือการออกแบบที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ใหม่ เช่นตอนที่ฉันเข้าร่วมบริษัทนี้ ฉันเป็นมือใหม่มากและสามารถปรับตัวกับทุกอย่างได้อย่างง่ายดายเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันต้องรายงานข้อบกพร่องผ่านซอฟต์แวร์ติดตามข้อบกพร่อง ฉันสามารถระบุข้อบกพร่องได้อย่างง่ายดายและมอบหมายงานได้ นอกจากนี้ฉันยังสามารถระบุได้ว่าข้อบกพร่องใดมีความสำคัญสูง
🧐 คุณรู้หรือไม่? เวิร์กโฟลว์ช่วยเปิดเผยงานที่มองไม่เห็น—เช่น การติดตามผล การอัปเดต หรืองานธุรการ—เพื่อให้คุณสามารถกำจัดหรือทำให้เป็นอัตโนมัติแทนที่จะปล่อยให้มันกินเวลาของคุณไปทั้งวัน
17. Cflow (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนกระบวนการธุรกิจแบบดั้งเดิมให้เป็นระบบการทำงานอัตโนมัติ)
ต้องการเลิกใช้กระดาษและทำให้กระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนของคุณเป็นระบบมากขึ้นหรือไม่? Cflow คือโซลูชันการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ทรงพลังและไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งสามารถทำสิ่งนั้นได้
มันใช้ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานของคุณและทำให้การดำเนินงานในทุกแผนกของคุณเป็นดิจิทัล มันเป็นระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่เชื่อถือได้พร้อมการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ เช่น Zapier และความปลอดภัยของข้อมูลระดับสูง
คุณสมบัติเด่นของ Cflow
- สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองได้โดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิค ด้วยเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวาง
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อนด้วยตรรกะเงื่อนไขสำหรับการอนุมัติ
- ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจ และระบุจุดติดขัดในกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของ Cflow
- ห้องสมุดเทมเพลตประกอบด้วยเทมเพลตสำหรับระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานทางธุรกิจเป็นหลัก ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน
- คุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำกัด
ราคา Cflow
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- จอย: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
- บลิซ: $32/เดือน ต่อผู้ใช้
- เซน: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Cflow:
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Cflow ว่าอย่างไร
อ่านความคิดเห็นของผู้รีวิว G2เกี่ยวกับ Cflow:
ฉันได้ใช้มันมาหลายเดือนแล้ว และมันช่วยให้ฉันจัดระเบียบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งานแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้การจัดการโครงการและการขออนุมัติหลายโครงการเป็นเรื่องง่าย ฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่สุดสำหรับฉันคือคุณสามารถสร้างเทมเพลตสำหรับแต่ละโครงการ แล้วปรับแต่งเทมเพลตเหล่านั้นตามความต้องการสำหรับโครงการใหม่แต่ละโครงการได้ กระดานคัมบัง (Kanban) ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีที่ทำให้การจัดการโครงการเป็นมาตรฐานและเป็นระบบมากขึ้น สถานะของทุกโครงการหรือภารกิจสามารถติดตามได้อย่างง่ายดายและสามารถบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ฉันได้ใช้มันมาหลายเดือนแล้ว และมันช่วยให้ฉันจัดระเบียบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งานแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและโซลูชันที่ใช้ AI ทำให้การจัดการโครงการและการอนุมัติหลายโครงการเป็นเรื่องง่าย ฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่สุดสำหรับฉันคือคุณสามารถสร้างเทมเพลตสำหรับแต่ละโครงการ จากนั้นปรับแต่งเทมเพลตเหล่านั้นตามต้องการสำหรับแต่ละโครงการใหม่ กระดานคัมบังเป็นอีกหนึ่งข้อดีที่ทำให้การจัดการโครงการเป็นมาตรฐานและเป็นระบบ สถานะของทุกโครงการหรือภารกิจสามารถติดตามได้อย่างง่ายดายและสามารถนำไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
18. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างฐานความรู้แบบรวมศูนย์พร้อมพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้)
ลืมการสลับแอปหลายตัวไปได้เลย—Notion ได้คิดค้นพื้นที่ทำงานใหม่ด้วยการรวมเอกสารกระบวนการ การจัดการโครงการ และการทำงานร่วมกันของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลัง
มันจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียว ทำให้การจัดการงาน บันทึก และโครงการต่างๆ เป็นเรื่องง่าย ด้วยเทมเพลตและฐานข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้ คุณจึงสามารถปรับ Notion ให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างลงตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ออกแบบพื้นที่ทำงานที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของทีมคุณอย่างสมบูรณ์แบบ—จัดระเบียบโครงการ, งาน, และเอกสาร
- แสดงออกถึงตัวคุณด้วยเนื้อหาหลากหลายประเภท—ข้อความ รูปภาพ ตาราง และแม้แต่กระดานคัมบังและปฏิทิน
- ใช้ความคิดเห็น การกล่าวถึง และเอกสารที่แชร์เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
ข้อจำกัดของ Notion
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าอินเทอร์เฟซแบบแบ่งเป็นหน้าซับซ้อน
- เมื่อทีมขยายตัวและฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น Notion อาจทำงานช้าลงหรือตอบสนองได้ช้าลง
ราคาของ Notion
- ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion ว่าอย่างไร
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Capterraได้กล่าวถึง Notion:
โดยรวมแล้ว ฉันชอบมันมาก ฉันใช้ Notion เกือบทุกวัน ทั้งสำหรับงานและโครงการส่วนตัว และแม้จะใช้มาหลายเดือนแล้ว ฉันก็ยังไม่พบปัญหาใดๆ เลย มันเป็นแอปพลิเคชันที่ยอดเยี่ยมและเป็นหนึ่งในแอปโปรดของฉัน
โดยรวมแล้ว ฉันชอบมันมาก ฉันใช้ Notion เกือบทุกวัน ทั้งสำหรับงานและโครงการส่วนตัว และแม้จะใช้มาหลายเดือนแล้ว ฉันก็ยังไม่พบปัญหาใดๆ เลย มันเป็นแอปพลิเคชันที่ยอดเยี่ยมและเป็นหนึ่งในแอปโปรดของฉัน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถเชื่อมต่อมุมมองปฏิทินและมุมมองแคนบานในเครื่องมือต่างๆ เช่น Notion, ClickUp หรือ Trello ได้—ช่วยให้คุณสลับระหว่างไทม์ไลน์และสถานะต่างๆ โดยไม่สูญเสียบริบท
19. ProProfs Project (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก)
ProProfs Project จัดการการบริหารโครงการสำหรับทีมขนาดเล็กและที่กำลังเติบโต เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าพร้อมแผนฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุดห้าคน เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังเริ่มต้น
คุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย ติดตามค่าใช้จ่าย และสร้างรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการ การจัดสรรทรัพยากร และประสิทธิผลของทีม
คุณสมบัติเด่นของ ProProfs Project
- มอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าด้วยงานย่อยและระดับความสำคัญ เพื่อให้ทุกคนรับผิดชอบงานของตนเอง
- สร้างภาพแผนงานโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงานด้วยแผนภูมิแกนต์ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
- บันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างง่ายดาย และสร้างใบแจ้งหนี้ได้โดยตรงจากเวลาที่ติดตามไว้ ทำให้กระบวนการเรียกเก็บเงินง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของโปรโปรฟ์โปรเจ็กต์
- คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัดสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของโปรโปรฟส์ โปรเจ็กต์
- ฟรีตลอดไป
- ธุรกิจ: $49.97/เดือน
คะแนนและรีวิวโครงการ ProProfs:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 75+ รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ProProfs Project ว่าอย่างไร
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ ProProfs Project:
ProProfs ช่วยให้ฉันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหา ด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ฉันสามารถติดตามได้ว่ามีทรัพยากรใดที่ทำงานหนักเกินไปหรือถูกใช้งานน้อยเกินไป ด้วยวิธีนี้ ฉันสามารถปรับกระบวนการทำงานและจัดการปริมาณงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ProProfs ช่วยให้ฉันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างราบรื่น ด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ฉันสามารถติดตามได้ว่ามีทรัพยากรใดที่ทำงานหนักเกินไปหรือถูกใช้งานน้อยเกินไป ด้วยวิธีนี้ ฉันสามารถปรับกระบวนการทำงานและจัดการปริมาณงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
20. Nintex (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่เน้นการทำงานอัตโนมัติ)
Nintex เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน การเน้นที่การอัตโนมัติและการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล การเงิน และการบริการลูกค้า
แพลตฟอร์มรองรับแอปพลิเคชันมากมายเพื่อการจัดการเอกสารและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Nintex
- สร้างกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- ทำให้การอนุมัติง่ายขึ้นและมั่นใจในความสอดคล้องตามข้อกำหนดด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ลายเซ็นดิจิทัลและกระบวนการทำงานเอกสารแบบโต้ตอบ
- ระบบอัตโนมัติบนคลาวด์สำหรับการรวมข้อมูลและการจัดการงาน
ข้อจำกัดของ Nintex
- ขาดการจัดการเวิร์กโฟลว์ขั้นสูงและฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน
- อาจมีราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคาของ Nintex
- มีตัวอย่างให้ทดลองใช้ตามคำขอ
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Nintex:
- G2: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Nintex ว่าอย่างไร
อ่านความคิดเห็นของผู้รีวิว G2เกี่ยวกับ Nintex:
Nintex ได้เปลี่ยนแปลงเกมอย่างสิ้นเชิงสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทำงานของเรา ฟีเจอร์การอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ที่ทรงพลังและใช้งานง่ายนั้นแข็งแกร่งมาก มันช่วยประหยัดเวลาของเราไปอย่างมากมายในด้านนี้ และเราสามารถอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การป้อนข้อมูลและกระบวนการอนุมัติได้ นอกจากนี้ ฟีเจอร์ฟอร์มและแอปของพวกเขายังช่วยเราในการพัฒนาฟอร์มที่กำหนดเองซึ่งสามารถกรอกและส่งได้จากทุกที่ ซึ่งทำให้เราสามารถรับข้อมูลจากภาคสนามได้ง่ายขึ้น
Nintex ได้เปลี่ยนแปลงเกมอย่างสิ้นเชิงสำหรับการทำให้กระบวนการทำงานของธุรกิจของเราเป็นอัตโนมัติ คุณสมบัติการทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติที่ทรงพลังและใช้งานง่ายนั้นแข็งแกร่งมาก มันช่วยประหยัดเวลาให้เราอย่างมากมายในด้านนี้ และเราสามารถทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การป้อนข้อมูลและกระบวนการอนุมัติเป็นอัตโนมัติได้ นอกจากนี้ คุณสมบัติของแบบฟอร์มและแอปของพวกเขายังช่วยเราในการพัฒนาแบบฟอร์มที่กำหนดเองซึ่งสามารถกรอกและส่งได้จากทุกที่ ซึ่งทำให้เราสามารถนำข้อมูลจากสนามมาได้สะดวกขึ้น
🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เช็กลิสต์คือเครื่องมือในการทำงานที่ถูกประเมินค่าต่ำที่สุด ตั้งแต่ห้องผ่าตัดไปจนถึงภารกิจในอวกาศ แม้แต่งานที่ซับซ้อนที่สุดก็เริ่มต้นจากรายการที่เรียบง่ายและทำซ้ำได้
21. Pipefy (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด)
ตั้งแต่การจัดการงานทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาบุคลากร ไปจนถึงการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการลูกค้า Pipefy ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย
Pipefy เป็นแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่นำเสนอเครื่องมือสำหรับสร้าง อัตโนมัติ และจัดการเวิร์กโฟลว์โดยไม่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากฝ่ายไอทีมากนัก
คุณสมบัติเด่นของ Pipefy
- ออกแบบกระบวนการทำงานด้วยการลากและวางเครื่องมือ, เงื่อนไขตรรกะ, และการมอบหมายงานอัตโนมัติ
- เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมากกว่า 300 รายการ เพื่อให้มั่นใจในความราบรื่นของการไหลของข้อมูล
- ดำเนินการเวิร์กโฟลว์อย่างรวดเร็วโดยใช้เทมเพลตสำหรับการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
ข้อจำกัดของ Pipefy
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดกับแผนฟรี
- ตรรกะเงื่อนไขไม่สามารถใช้กับไฟล์ PDF ได้
ราคาของ Pipefy
- ฟรีตลอดไป
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ไม่จำกัด: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Pipefy:
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pipefy ว่าอย่างไร
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2คนนี้พูดถึง Pipefy:
Pipefy ช่วยให้ฉันติดตามสิ่งที่ต้องทำและขั้นตอนที่ฉันอยู่ในกระบวนการประจำวันได้ สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับสิ่งนี้คือฉันแทบจะไม่พลาดการทำกิจกรรมสำคัญเลย
Pipefy ช่วยให้ฉันติดตามสิ่งที่ต้องทำและขั้นตอนที่ฉันอยู่ในกระบวนการประจำวันได้ สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับสิ่งนี้คือฉันแทบจะไม่พลาดการทำกิจกรรมที่สำคัญเลย
22. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพและทำงานร่วมกันเกี่ยวกับไอเดียอย่างมีประสิทธิภาพ)
Miro เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่มีนวัตกรรมใหม่ ช่วยเร่งกระบวนการจากความคิดไปสู่ผลลัพธ์. แพลตฟอร์มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่ต้องการแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่ายเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันและการจัดการโครงการ.
ความสามารถในการสนับสนุนการระดมความคิดและการวางแผนแบบเรียลไทม์ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แคมเปญการตลาด และการออกแบบ UX
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- ใช้ Intelligent Canvas เพื่อรวมเอกสาร, แผนความคิด, แผนภาพ, และอื่น ๆ ได้ไม่จำกัดสมาชิก แม้ในเวอร์ชันฟรี
- ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ การประชุมผ่านวิดีโอ และการแสดงความคิดเห็นโดยตรง
- สร้างต้นแบบ สรุปการสนทนา และรับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจากการทำงานร่วมกันของคุณกับ AI
ข้อจำกัดของ Miro
- แอปพลิเคชันมือถืออาจขาดฟังก์ชันการทำงานในบางครั้ง
- กระดานขนาดใหญ่ทำให้ผู้ใช้ทำงานช้าลง
ราคาของ Miro
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: 8 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- ผู้รักษาความปลอดภัยขององค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Miro ว่าอย่างไร
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2 กล่าว ถึง Miro:
ฉันใช้ Miro สำหรับการจัดระเบียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รูปภาพหน้าจอ, ลิงก์, แผนผัง, ข้อมูลการแข่งขัน, กำหนดการ – ทุกอย่างถูกจัดไว้ในบอร์ด Miro ขนาดใหญ่ที่ฉันสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและแบ่งปันกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฉันใช้ Miro สำหรับการจัดระเบียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รูปภาพหน้าจอ, ลิงก์, แผนผัง, รายละเอียดการแข่งขัน, กำหนดการ – ทุกอย่างถูกจัดไว้ในบอร์ด Miro ขนาดใหญ่ที่ฉันสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและแบ่งปันกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🧐 คุณรู้หรือไม่? เครื่องมือไวท์บอร์ดอย่าง ClickUp Whiteboards หรือ Miro ไม่ได้มีไว้แค่สำหรับการระดมความคิดเท่านั้น—ยังสามารถเชื่อมต่อกับงานและกระบวนการทำงานแบบเรียลไทม์ได้ ทำให้การคิดไอเดียกลายเป็นส่วนหนึ่งของการลงมือทำจริง
23. Next Matter (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนสำหรับองค์กร)
Next Matter คือซอฟต์แวร์อัตโนมัติการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่ช่วยให้การดำเนินงานง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงใหญ่
มันช่วยให้คุณจัดการเรื่องกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดอย่างกว้างขวาง เพื่อความเป็นเลิศในการดำเนินงานข้ามแผนกต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ Next Matter
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันมากกว่า 3,000 รายการเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ง่ายดายและอัตโนมัติการป้อนข้อมูล
- ติดตามงานแต่ละอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการบันทึกเวลาที่แม่นยำ
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของเรื่องถัดไป
- อาจมีราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็ก
- เวิร์กโฟลว์ขนาดใหญ่อาจประสบกับความล่าช้าในการโหลด
การกำหนดราคาของ Next Matter
- ทดลองใช้ฟรี
- องค์กร: ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม $7,500 ต่อเดือน
- องค์กรแบบกำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
การจัดอันดับและรีวิวของ Next Matter:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Next Matter ว่าอย่างไร
อ่านความคิดเห็นของผู้รีวิว G2เกี่ยวกับ Next Matter:
เครื่องมือนี้เองก็ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ ทีมงานทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในระหว่างการฝึกอบรมการเริ่มต้นใช้งาน โดยสอนเราถึงวิธีการใช้งานและตอบคำถามทุกข้อ ทำให้ตอนนี้การสร้างโฟลว์และกระบวนการใหม่ ๆ สำหรับบริษัทของเราเป็นเรื่องง่ายมาก ผมคิดว่าการฝึกอบรมส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นใช้งานนั้นเป็นกุญแจสำคัญต่อความสำเร็จและการยอมรับแพลตฟอร์มของเรา
เครื่องมือนี้เองก็ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ ทีมงานทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในระหว่างการฝึกอบรมการเริ่มต้นใช้งาน โดยสอนเราถึงวิธีการใช้งานและตอบคำถามทุกข้อ ทำให้ตอนนี้การสร้างโฟลว์และกระบวนการใหม่ ๆ สำหรับบริษัทของเราเป็นเรื่องง่ายมาก ฉันคิดว่าการฝึกอบรมส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นใช้งานนั้นเป็นกุญแจสำคัญต่อความสำเร็จและการยอมรับแพลตฟอร์มของเรา
24. beSlick (เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนด)
เดิมรู้จักในนาม Process Bliss, beSlick เป็นแพลตฟอร์มการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน, และรับประกันความรับผิดชอบ
ด้วยการผสานการทำงานมากกว่า 3,000 รายการ มันเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับแอปที่คุณชื่นชอบ การออกแบบที่ใช้งานง่ายและแอปมือถือทำให้ทีมของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับอุตสาหกรรมการเงิน การก่อสร้าง และการจัดการโครงการ
คุณสมบัติเด่นของ beSlick
- สร้างและปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
- มอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าของทุกคนด้วยแดชบอร์ดและรายงานแบบภาพ
- ติดตามงานสำคัญได้อย่างใกล้ชิดด้วยเส้นทางการตรวจสอบและเครื่องมือที่ช่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อบังคับ
ข้อจำกัดของ beSlick
- การทดลองใช้ฟรีไม่มีให้บริการทุกฟีเจอร์
- การตั้งค่าต้องใช้เวลา
ราคา beSlick
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- เวอร์ชันเสียค่าใช้จ่าย: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว beSlick:
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (25+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง beSlick ว่าอย่างไร
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2คนนี้พูดถึง beSlick:
เทมเพลตที่ใช้งานง่ายและตั้งค่าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเชื่อมโยงเอกสารกับกระบวนการมาตรฐานที่มีการแนะนำและบันทึกการดำเนินการจริง ความสะดวกในการใช้งานและความพยายามเพียงเล็กน้อยในการตั้งค่ากระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการที่ตรงไปตรงมา มีเงื่อนไข หรือมีหลายขั้นตอน การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมและรวดเร็ว
เทมเพลตที่ใช้งานง่ายและตั้งค่าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเชื่อมโยงเอกสารกับกระบวนการมาตรฐานที่มีการแนะนำและบันทึกการดำเนินการจริง ความสะดวกในการใช้งานและความพยายามเพียงเล็กน้อยในการตั้งค่ากระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการที่ตรงไปตรงมา มีเงื่อนไข หรือมีหลายขั้นตอน การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมและรวดเร็ว
25. Bynder (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลแบบครบวงจร)
ต้องการเครื่องมือในการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดของคุณหรือไม่? ลองใช้ Bynder แพลตฟอร์ม DAM (Digital Asset Management) นี้จะช่วยคุณจัดระเบียบกระบวนการทำงานของเนื้อหา, รักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI
นอกจากนี้ การผสานรวมกับแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น WordPress, Hootsuite และ Vimeo ช่วยให้พื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียวที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ Bynder
- จัดระเบียบและค้นหาทุกสิ่งที่คุณต้องการในที่เดียวด้วยคลังทรัพยากรส่วนกลาง
- สร้าง, ตรวจสอบ, และอนุมัติเนื้อหาได้อย่างง่ายดายด้วยระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้
- ใช้ AI เพื่อการจัดการสินทรัพย์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น รวมถึงการติดแท็กอัตโนมัติ การค้นหาที่ดีขึ้น และข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Bynder
- ไฟล์ขนาดใหญ่หรือคลังสินทรัพย์อาจทำให้ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ช้าลง
- ลูกค้าบางรายพบว่ากระบวนการอนุมัติไม่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด
การกำหนดราคาของ Bynder
- มีตัวอย่างให้ทดลองใช้ตามคำขอ
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Bynder:
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bynder อย่างไร
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง Bynder:
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผมได้ใช้ระบบ DAM มาหลายตัว และ Bynder คือระบบที่ใช้งานง่ายที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย ทั้งในด้านการตั้งค่าผู้ดูแลระบบและประสบการณ์การใช้งานโดยรวม ซึ่งช่วยให้การนำไปใช้และการประสบความสำเร็จในภาพรวมเป็นไปได้มากขึ้น ด้วยเหตุผลที่ Bynder มีคุณสมบัติที่ทรงพลังมากมาย การอบรมเบื้องต้นของพวกเขาจึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้ ผม/ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งนี้ เพราะมันช่วยให้ทีมของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น: เราไม่ต้องเสียเวลาในการประชุมเพื่อพูดคุยเรื่องเดิมๆ ที่เคยพูดถึงไปแล้ว
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผมได้ใช้ระบบ DAM มาหลายตัว และ Bynder คือระบบที่ใช้งานง่ายที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย ทั้งในด้านการตั้งค่าผู้ดูแลระบบและประสบการณ์การใช้งานโดยรวม ซึ่งสิ่งนี้ช่วยส่งเสริมการนำไปใช้และประสบความสำเร็จในระยะยาวได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก Bynder เป็นระบบที่ทรงพลังและมีคุณสมบัติมากมาย การอบรมเบื้องต้นของพวกเขาจึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้ ผม/ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งนี้ เพราะมันช่วยให้ทีมของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น: เราไม่ต้องเสียเวลาในการประชุมเพื่อพูดคุยเรื่องเดิมๆ อีก
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างและกรณีการใช้งานของเวิร์กโฟลว์
ขอชื่นชมเป็นพิเศษสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์
Camunda เป็นแพลตฟอร์มการอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถปรับปรุงกระบวนการที่ซับซ้อนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยคุณสมบัติแบบโอเพ่นซอร์สและปรับแต่งได้สูง
การทำงานเป็นทีม เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบร่วมมือที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล และติดตามความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ได้พร้อมกัน
Toggl Track เป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ทีมสามารถติดตามชั่วโมงการทำงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และปรับปรุงระยะเวลาของโครงการได้
ประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์จัดการเวิร์กโฟลว์
มีข้อดีมากกว่าข้อเสียเมื่อพูดถึงซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์. นี่คือบางข้อ:
- เพิ่มผลผลิต: อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ, ขจัดคอขวด, และปลดปล่อยเวลาที่มีค่าสำหรับการคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
- การร่วมมือที่ดีขึ้น: สร้างระบบการสื่อสารและการทำงานที่ราบรื่นโดยมีการแทรกแซงด้วยมือให้น้อยที่สุด
- ลดข้อผิดพลาด: ทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์
- การมองเห็นที่ดีขึ้น: รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว
🧐 คุณทราบหรือไม่? ธุรกิจอาจสูญเสียเงินสูงถึง 1.3 ล้านดอลลาร์ต่อปีเนื่องจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งทำให้พนักงานทำงานช้าลง
ดังนั้น ไม่มีเหตุผลใดที่คุณไม่ควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์จัดการเวิร์กโฟลว์!
เพลิดเพลินกับการจัดการเวิร์กโฟลว์อย่างไร้รอยต่อด้วย ClickUp
การเลือกแพลตฟอร์มการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่เหมาะสมจะกำหนดความก้าวหน้าและประสิทธิภาพการทำงานของคุณทั้งหมด แม้ว่าจะมีตัวเลือกมากมาย แต่ ClickUp เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมและหลากหลายซึ่งช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น ไม่ใช่ทำงานหนักขึ้น
ต้องการฟีเจอร์การจัดการงาน การติดตาม และการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งหรือไม่? ตรวจสอบแล้ว! ต้องการผสาน AI ขั้นสูงเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณหรือไม่? ตรวจสอบอีกครั้ง!
ClickUp มอบแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับทุกงานของคุณ สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้! ✅