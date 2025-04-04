บล็อก ClickUp

50 ไอเดียจดหมายข่าวสร้างสรรค์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
4 เมษายน 2568

คุณเคยเห็นมันมาก่อน—ป๊อปอัปที่คอยกระตุ้นให้คุณสมัครรับจดหมายข่าว สัญญาว่าจะมีเนื้อหาพิเศษ การเข้าถึงก่อนใคร หรือส่วนลดที่น่าดึงดูด คุณคิดว่า ทำไมจะไม่สมัครล่ะ? แล้วกรอกอีเมลของคุณลงไป

ข้ามไปอีกไม่กี่สัปดาห์ จดหมายข่าวที่เคยน่าตื่นเต้นนั้น? ถูกฝังอยู่ใต้กองอีเมลที่ยังไม่ได้เปิด รอคอยชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้—การคลิก ยกเลิกการสมัคร ที่น่าหวาดกลัว

แล้วคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจดหมายข่าวของคุณจะไม่จบลงแบบเดียวกัน?

จดหมายข่าวที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่การกด ส่ง ในอีเมลที่เต็มไปด้วยการอัปเดตเท่านั้น แต่คือการสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดใจ สร้างความไว้วางใจ และทำให้ผู้อ่านของคุณตั้งตารอฉบับถัดไป

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแบ่งปันคู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการสร้างจดหมายข่าว รวมถึง 50 ไอเดียที่ช่วยดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่อง

⏰ สรุป 60 วินาที

  • เลือกประเภทจดหมายข่าวที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ—ข้อมูลเชิงลึก, การอัปเดต, เรื่องราว, การคัดสรร, ชุมชน, หรือการขาย
  • มีจดหมายข่าวหกประเภทที่ควรพิจารณา: ข้อมูลเชิงลึกและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม, การอัปเดตผลิตภัณฑ์และธุรกิจ, เรื่องราวและบทเรียนส่วนตัว, การคัดสรรและสรุป, การสร้างชุมชน, การขาย, และการส่งเสริมการขาย
  • ออกแบบจดหมายข่าวที่มีประสิทธิภาพด้วยเนื้อหาที่สแกนได้ง่าย ลำดับความสำคัญทางสายตาที่ชัดเจน ปรับให้เหมาะสมกับอุปกรณ์มือถือ และมีปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล พร้อมทั้งทดสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
  • สร้างนิสัยในการทำจดหมายข่าวเชิงสร้างสรรค์โดยการจับความคิดเมื่อเกิดขึ้น พัฒนากระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI และติดตามประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับและปรับปรุงให้ดีขึ้นตลอดเวลา
  • ClickUpช่วยให้การรวบรวมไอเดีย การจัดระเบียบงาน การติดตามประสิทธิภาพ การสร้างเนื้อหา และอื่นๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การสร้างจดหมายข่าวที่น่าสนใจและสม่ำเสมอได้รับการเสริมด้วย AI

ประเภทของจดหมายข่าวที่ควรพิจารณา

คุณต้องการบรรลุอะไรด้วยจดหมายข่าวของคุณ? การมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในใจซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายหลักทางธุรกิจของคุณนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้สามารถจัดโครงสร้างเนื้อหาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาดูประเภทของจดหมายข่าวที่ได้รับความนิยมกัน

📌 คัดสรรและรวบรวม

ใครว่าจดหมายข่าวต้องเป็นเรื่องของข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ เสมอไป? มีข้อมูลมากมายอยู่แล้ว และคุณสามารถสร้างจดหมายข่าวได้โดยการคัดสรรเนื้อหาที่มีคุณค่าที่สุดเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนดไว้ในอีเมลรายสัปดาห์ฉบับเดียว

นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับหัวข้อที่มีความอิ่มตัวสูง เช่น SEO หรือ Generative AI ที่ผู้คนต้องการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุดอย่างรวดเร็ว

💬 เรื่องราวส่วนตัวและบทเรียน

นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวและแบรนด์ในวงการสร้างสรรค์ในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายของพวกเขา

มุ่งเน้นไปที่เนื้อหาที่แท้จริงและดิบ เช่น บทเรียนที่ได้เรียนรู้ ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอารมณ์ การอัปเดตประจำวัน เคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะกับคุณ และอื่น ๆ อย่าลืมใช้ภาษาที่ง่ายและซื่อสัตย์เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงได้มากขึ้น

ℹ️ อัปเดตผลิตภัณฑ์และธุรกิจ

หากคุณต้องการให้กลุ่มเป้าหมายของคุณตื่นเต้นกับสิ่งที่คุณกำลังสร้างอยู่ จดหมายข่าวของคุณสามารถแบ่งปันการอัปเดตผลิตภัณฑ์, เนื้อหาเบื้องหลัง, การอัปเดตเกี่ยวกับการระดมทุน, การนับถอยหลังสู่การเปิดตัว, ข้อมูลการเข้าถึงก่อนใคร, และอื่น ๆ ได้

💲 การขายและโปรโมชั่น

จดหมายข่าวสามารถเพิ่มคุณค่าอย่างมีนัยสำคัญให้กับวงจรการขายของคุณ! สิ่งสำคัญคือการทำให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้แค่ขายให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ—คุณกำลังมอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าซึ่งช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้ดีขึ้น แม้ว่าจะไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณก็ตามมีเทมเพลตแคมเปญแบบหยดหลายแบบที่คุณสามารถดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจได้

👥 การสร้างชุมชน

หากคุณต้องการรวมผู้ชมของคุณให้เป็นเหมือนครอบครัว ให้จดหมายข่าวของคุณเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงพวกเขาไว้ด้วยกัน แบ่งปันมุมมองของผู้ใช้ รวมถึงคำถาม-คำตอบ จัดกิจกรรมท้าทายสนุก ๆ ทุกสัปดาห์ หรือจัดเวลาให้คุยกันแบบออนไลน์

📊 ข้อมูลเชิงลึกและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

นี่คือรูปแบบที่เหมาะสมอย่างยิ่งหากคุณต้องการสร้างตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ คุณสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรม นำเสนอมุมมองจากประสบการณ์หลายปีของคุณ หรือเจาะลึกในหัวข้อที่คุณมีความรู้เฉพาะทาง

📮ClickUp Insight: ในขณะที่ 60% ของพนักงานตอบกลับข้อความทันทีภายใน 10 นาที แต่ 15% ใช้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมงในการตอบกลับ

การผสมผสานระหว่างการตอบกลับที่รวดเร็วปานสายฟ้าแลบและการตอบกลับที่ล่าช้าอาจทำให้เกิดช่องว่างในการสื่อสารและทำให้การทำงานร่วมกันช้าลง ด้วยClickUp ข้อความ งาน และการอัปเดตทั้งหมดของคุณจะอยู่ในที่เดียว ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการสนทนาใดถูกทิ้งไว้กลางทาง และทุกคนจะทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะตอบกลับเร็วหรือช้าเพียงใดก็ตาม

50 ไอเดียเนื้อหาจดหมายข่าวที่น่าสนใจ

การคัดสรรและรวบรวม

1. การโปรโมทบล็อก

ต้องการเพิ่มการเข้าถึงบล็อกของคุณหรือไม่? ใช้จดหมายข่าวของคุณเพื่อโปรโมตบทความล่าสุดของคุณ ไม่ว่าคุณจะแชร์โพสต์เดียวหรือรวบรวมบทความที่คัดสรรมาแล้ว กลยุทธ์นี้จะช่วยให้ผู้ติดตามจดหมายข่าวของคุณมีส่วนร่วมในขณะที่เพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ

✨ แรงบันดาลใจ : นี่คือจดหมายข่าวของเราเอง WriteClick ที่รวบรวมบทความบล็อกที่คัดสรรมาอย่างดีให้คุณทุกสองสัปดาห์! ตั้งแต่แนวทางเชิงลึกไปจนถึงเคล็ดลับที่สามารถนำไปใช้ได้จริง มันจะนำเทรนด์ล่าสุดจากโลกแห่งการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมาให้คุณ

จดหมายข่าว ClickUp_ไอเดียจดหมายข่าว

2. รวบรวมคำถามที่พบบ่อย

เปลี่ยนคำถามที่พบบ่อยให้เป็นเนื้อหา! รวบรวมคำถามที่พบบ่อยจากบันทึกการสนทนาสด ความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย หรืออีเมลสอบถาม แล้วนำมาตอบในจดหมายข่าวของคุณ วิธีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลา แต่ยังช่วยให้คุณตอบคำถามที่กลุ่มเป้าหมายต้องการรู้ได้อย่างตรงจุดอีกด้วย

📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านสุขภาพ คุณสามารถพูดว่า:

เราได้ตรวจสอบความคิดเห็นและคำถามในแชทของคุณแล้ว และนี่คือคำถามยอดนิยมที่คุณถามบ่อยที่สุด:

ถาม: ซอฟต์แวร์ของคุณสามารถผสานการทำงานกับระบบสาธารณสุขที่มีอยู่ได้อย่างไร?

3. ไฟล์ตัวอย่างและแม่แบบ

ทุกคนทิ้งของฟรีไว้เสมอ ยิ่งถ้าเป็นของที่หยิบง่ายด้วยแล้วล่ะก็ ยิ่งไม่ต้องพูดถึง ให้ผู้ติดตามของคุณได้รับแบบฟอร์ม, กรอบการทำงาน, หรือรายการตรวจสอบที่พวกเขาสามารถนำไปใช้ได้ทันทีในชีวิตส่วนตัวหรืออาชีพของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ปฏิทินการวางแผน, แผ่นงบประมาณ, แผนการออกกำลังกาย,และแม้กระทั่งแบบฟอร์มสำหรับจดหมายข่าว

แรงบันดาลใจ: DesignModoตอบโจทย์ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการนำเสนอชุดทรัพยากรสำหรับการสร้างต้นแบบฟรี ซึ่งรวมถึงสไลด์และแผงนำทาง พวกเขาไม่ได้แค่พูดว่า "นี่คือของแจกฟรี" แต่พวกเขาจัดวางให้เป็นเครื่องมือที่นักออกแบบต้องมี พร้อมกระบวนการดาวน์โหลดที่ราบรื่นและง่ายดาย

จดหมายข่าว DesignModo : ไอเดียสำหรับจดหมายข่าว

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: รักษาคำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ของคุณให้ตรงไปตรงมาและกระตุ้นให้เกิดการกระทำ วลีเช่น 'ดาวน์โหลดคู่มือของคุณ' หรือ 'รับเทมเพลตฟรีของคุณ' ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับอีเมลที่มีทรัพยากร

4. คู่มือของขวัญ

สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ วันพิเศษต่างๆ คือขุมทรัพย์แห่งยอดขาย และไม่ใช่แค่เฉพาะวันคริสต์มาสเท่านั้น! คุณสามารถสร้างคู่มือการช้อปปิ้ง ของขวัญ หรือท่องเที่ยวสำหรับวันวาเลนไทน์ วันแม่ วันเปิดเทอม และอื่นๆ ได้เลย

แรงบันดาลใจ: คิดนอกกรอบอยู่หรือเปล่า? ส่งรายการของขวัญที่คัดสรรมาอย่างดีสำหรับคนรักกาแฟให้กับผู้ติดตามของคุณ หรือจะทำแบบWarby Parker ก็ได้ จดหมายข่าวของพวกเขาแนะนำคู่มือของขวัญที่มีสไตล์และจัดระเบียบอย่างดี ประกอบด้วยสินค้าที่คัดสรรมาอย่างดี ภาพถ่ายที่สวยงาม และลิงก์การช็อปปิ้งที่ชัดเจน เพื่อให้ประสบการณ์การท่องเว็บราบรื่น

📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นบริษัทท่องเที่ยว ให้แชร์ คู่มือการท่องเที่ยววันวาเลนไทน์ที่ดีที่สุด เน้นสถานที่ท่องเที่ยวในฝัน ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร และข้อเสนอพิเศษสำหรับการเดินทาง พร้อมทำให้ลูกค้าสามารถจองได้ง่ายด้วยลิงก์ตรง! ❤️✈️

5. สิ่งที่ต้องรู้ตามฤดูกาล

นี่ไม่ใช่แค่การส่งคำทักทายตามฤดูกาลเท่านั้น ปรับคำแนะนำ ผลิตภัณฑ์ หรือโปรโมชั่นของคุณให้เหมาะสมกับช่วงเวลาของปี

📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นบริษัทผลิตภัณฑ์ดูแลผิว คุณสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจำกัดการสัมผัสแสงแดดในช่วงฤดูร้อนและพูดถึงครีมกันแดดได้เช่นกัน

6. วันที่สำคัญที่ควรจำไว้

ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใด—การผลิต องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร การศึกษา—จะมีวันที่สำคัญอยู่เสมอที่ผู้สมัครสมาชิกอาจไม่ทราบหรืออาจต้องการการเตือน สร้างจดหมายข่าวเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้น

✨ แรงบันดาลใจ:Intuit Turbotaxทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นด้วยการส่งการแจ้งเตือนกำหนดเวลาภาษีที่ตรงเวลา จดหมายข่าวของพวกเขายังมีตัวเลือก "เพิ่มในปฏิทิน" เพื่อให้ผู้อ่านสามารถจัดระเบียบได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกเดียว

จดหมายข่าว Intuit Turbotax: ไอเดียสำหรับจดหมายข่าว

7. แบบทดสอบ

แบบทดสอบเป็นกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์ สนุก และน่าติดตาม ใช้เป็นโอกาสในการเพิ่มการมีส่วนร่วมและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องด้วยคำถามที่ปรับให้เหมาะกับผู้ติดตามและธุรกิจของคุณ

✨ แรงบันดาลใจ: ตะขอแขวนที่สูงพร้อมปริศนาที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Vitals อย่างแนบเนียน ด้วยการเชิญชวนให้ผู้อ่านตอบคำถาม ทำให้จดหมายข่าวมีความโต้ตอบแทนที่จะเป็นเพียงการสื่อสารทางเดียว

📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นบริษัทความงาม คุณสามารถถามว่า—คุณมีสภาพผิวแบบไหน? ทำแบบทดสอบ 2 นาทีของเราเพื่อค้นหาคำตอบ รับคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะเพื่อให้ผิวของคุณเปล่งประกายตลอดทั้งปี!

8. คำถาม 'คุณอยากเลือกอะไร?' ในอุตสาหกรรม

รูปแบบที่เบาสบายและมีปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยให้สมาชิกสามารถมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของคุณในแบบที่สนุกสนาน ตั้งคำถามหรือสถานการณ์จำลองเฉพาะทางอุตสาหกรรมที่กระตุ้นให้พวกเขาต้องตัดสินใจที่น่าสนใจ

📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ คุณสามารถถามได้: คุณต้องการแก้ไขโค้ด 1,000 บรรทัดที่ไม่มีคอมเมนต์หรือเขียนใหม่ทั้งหมด

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในจดหมายข่าวด้านเทคโนโลยี ให้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นภายในอีเมลของคุณ และแชร์คำตอบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในฉบับถัดไป

เรื่องราวส่วนตัวและบทเรียน

9. ข้อมูลเบื้องหลัง (BTS)

ทำให้ผู้ติดตามของคุณรู้สึกเหมือนเป็นคนวงใน แสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณสร้างผลิตภัณฑ์อย่างไร ส่งมอบโครงการ หรือวัฒนธรรมในออฟฟิศของคุณ แนะนำสมาชิกในทีมด้วยข้อเท็จจริงสนุกๆ และบทบาทของพวกเขา หรือแบ่งปันความผิดพลาดและฉากหลุดเบื้องหลังแคมเปญ เนื้อหาเบื้องหลังช่วยสร้างความเป็นมนุษย์ให้กับแบรนด์ของคุณและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับผู้ชมของคุณ

📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นบริษัทผลิตภัณฑ์ คุณสามารถคิดเกี่ยวกับอะไรบางอย่างเช่น เคยสงสัยไหมว่าผลิตภัณฑ์ล่าสุดของเรามาจากไหน? พบกับซาร่าห์ หัวหน้าทีมออกแบบของเรา และชมภาพร่างสนุกๆ ที่เธอทำก่อนผลิตภัณฑ์สุดท้าย! นี่คือภาพเบื้องหลังกระบวนการสร้างสรรค์!

10. ข้อความส่วนตัวจากทีมงาน

แบ่งปันข้อความจากใครสักคนในทีมของคุณเพื่อให้จดหมายข่าวของคุณดูเป็นส่วนตัวมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องเป็น CEO เสมอไป การได้ยินจากนักออกแบบผลิตภัณฑ์, ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หรือแม้แต่นักศึกษาฝึกงานก็สามารถน่าสนใจได้เช่นกัน

📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นแบรนด์องค์กร ลองแนะนำ 'หนึ่งสัปดาห์ในชีวิตของหัวหน้า [แผนก]' ซีรีส์ ดูไหม?

11. บอร์ดอารมณ์หรือแรงบันดาลใจของแบรนด์คุณ

ให้ผู้ติดตามของคุณได้เห็นภาพรวมของสุนทรียภาพ ธีม และอิทธิพลที่หล่อหลอมเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ ไม่ว่าจะเป็นภาพตัดปะของสีสัน พื้นผิว หรือองค์ประกอบทางดีไซน์ สิ่งนี้จะทำให้แบรนด์ของคุณดูมีจุดมุ่งหมายและดึงดูดสายตามากยิ่งขึ้น

✨ แรงบันดาลใจ: จดหมายข่าว 'Monday Mood: Autumn Essentials'ของ Opumoรวบรวมบอร์ดอารมณ์ตามฤดูกาลที่เน้นโทนสีอบอุ่น เนื้อสัมผัสที่นุ่มนวล และสไตล์มินิมอล สร้างประสบการณ์ที่ดื่มด่ำซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์

จดหมายข่าว Opumo : ไอเดียจดหมายข่าว

12. มีอะไรอยู่บนโต๊ะของเราบ้าง?

ผู้คนชื่นชอบการค้นพบสิ่งที่คนในวงการชื่นชอบ—ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้มืออาชีพในวงการนั้นๆ มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ หรือผ่อนคลายได้มากขึ้น นำเสนอสิ่งจำเป็นที่ทีมของคุณต้องมีในแบบที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและมอบคุณค่า

📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นเอเจนซี่ด้านการออกแบบ ลองคิดทำอะไรแบบนี้: ภายในชุดเครื่องมือของนักออกแบบกราฟิก: 7 อุปกรณ์ที่ทำให้งานของเราง่ายขึ้น ซึ่งรวมถึงปากกาสไตลัส พาเลตต์สี และเมาส์ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้เวลานาน

13. ความท้าทายส่วนตัวจากทีม

เชิญชวนสมาชิกของคุณให้เข้าร่วมท้าทายไอเดียจดหมายข่าวที่มีประโยชน์หรือสนุกสนานร่วมกับทีมของคุณ ทำให้ง่าย ทำได้จริง และเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของคุณ อาจจะเป็นอะไรง่ายๆ เช่น 'ท้าทาย Inbox Zero 5 วัน' ที่กระตุ้นให้ผู้คนจัดระเบียบกล่องจดหมาย

คุณยังสามารถใช้เทมเพลตอีเมลยืนยันเพื่อส่งการยืนยันการลงทะเบียนให้กับผู้เข้าร่วมเมื่อพวกเขาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมท้าทายได้

📌 ตัวอย่าง: หากคุณมีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลองแนะนำกิจกรรมท้าทายการจัดระเบียบดูไหม?

พร้อมที่จะจัดระเบียบพื้นที่ทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณหรือยัง? เข้าร่วมความท้าทาย 'ดีท็อกซ์โต๊ะทำงาน' 7 วันของเรา!

14. การตลาดย้อนยุคเพื่อกระตุ้นความคิดถึง

เทรนด์มักจะวนกลับมาเสมอ และการนำความทรงจำในอดีตกลับมาใช้สามารถเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลังได้ ลองย้อนกลับไปดูเทรนด์ในอุตสาหกรรมที่ผ่านมา สำรวจวิวัฒนาการของมัน และพูดคุยถึงความเกี่ยวข้องในปัจจุบัน เพิ่มสิ่งนี้เข้าไปในแนวคิดจดหมายข่าวรายเดือนของคุณเพื่อครอบคลุมหัวข้อให้ได้มากที่สุด

📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นบริษัทฟินเทค ให้จัดทำจดหมายข่าวในหัวข้อ บูมหรือบูมแตก? การทบทวนยุคดอทคอมกับฟองสบู่สตาร์ทอัพในปัจจุบัน หรือหัวข้อที่คล้ายกัน

15. รูปสัตว์เลี้ยง

พูดถึงไอเดียจดหมายข่าวที่ปลอดภัยที่สุด! รูปภาพสัตว์เลี้ยงน่ารักเป็นที่ชื่นชอบในทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย และทำให้แบรนด์ของคุณดูเป็นมนุษย์มากขึ้นและเข้าถึงได้ง่าย

✨ แรงบันดาลใจ:Fi nnนำเสนอสิ่งนี้ด้วยการโชว์ภาพสัตว์เลี้ยงที่น่ารักน่าเอ็นดูในจดหมายข่าวของพวกเขา แทนที่จะใส่ข้อความมากเกินไปในอีเมล พวกเขาปล่อยให้ภาพได้แสดงออกอย่างเต็มที่ พร้อมผสานข้อความเชิญชวนให้มีส่วนร่วมอย่างลงตัว

จดหมายข่าวฟินน์: ไอเดียจดหมายข่าว

16. การโปรโมตเพลย์ลิสต์ Spotify

จดหมายข่าวช่วยสร้างความสัมพันธ์ และอะไรจะดีไปกว่าการเชื่อมต่อผ่านดนตรี? ท้ายที่สุดแล้ว มันเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจได้ทั่วโลก แบ่งปันเพลย์ลิสต์ที่ทีมงานของคุณใช้ทำงาน เพลงที่สร้างแรงบันดาลใจ หรือแม้แต่เพลย์ลิสต์ที่มีธีมสำหรับวันหยุด สิ่งใดก็ตามที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ ยกระดับบรรยากาศ และสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์คุณ

📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ คุณสามารถพูดว่า เริ่มต้นสัปดาห์ของคุณด้วยเพลย์ลิสต์แรงบันดาลใจวันจันทร์ของเรา ฟังที่นี่และบอกเราว่าเพลงโปรดของคุณคือเพลงอะไร!

17. แบบสำรวจหรือการสำรวจความคิดเห็น

คุณกำลังมองหาข้อเสนอแนะโดยตรงจากผู้ติดตามของคุณอยู่หรือไม่? ส่งแบบสำรวจหรือแบบสอบถามสั้น ๆ ในจดหมายข่าวของคุณ และดูคำตอบไหลเข้ามา อย่างไรก็ตาม ให้แบบสำรวจสั้น ๆ (ไม่เกิน 3-5 คำถาม) และทำให้สนุกเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม

✨ แรงบันดาลใจ: จดหมายข่าวของMir o's ออกแบบอย่างเรียบง่าย พวกเขาเชิญชวนผู้ติดตามให้ตอบแบบสำรวจ 3 คำถามเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ โดยใช้ดีไซน์ที่สะอาดตาพร้อมปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการที่ชัดเจน

จดหมายข่าว Miro: ไอเดียสำหรับจดหมายข่าว

👀 คุณรู้หรือไม่? เนื้อหาแบบโต้ตอบมีอัตราการมีส่วนร่วมสูงกว่าเนื้อหาแบบคงที่ถึง 2 เท่า!

18. คำคมสร้างแรงบันดาลใจหรือคำคมตลก

แม้ว่าเนื้อหาของจดหมายข่าวนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของคุณ แต่ก็สามารถช่วยให้คุณยกระดับ สร้างแรงบันดาลใจ หรือสร้างความบันเทิงให้กับผู้ติดตามของคุณได้ เลือกคำคมที่สอดคล้องกับข้อความที่คุณต้องการสื่อ เช่น คำคมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการเติบโต คำคมที่ฉลาดสำหรับไลฟ์สไตล์ หรือคำคมที่กระตุ้นความคิดสำหรับมืออาชีพ

✨ แรงบันดาลใจ:Zenpenนำเสนอแนวทางแบบมินิมอลด้วย "หยดแห่งปัญญาประจำสัปดาห์" แทนที่จะแค่หยิบคำคมสุ่มมาใส่ พวกเขาสร้างประสบการณ์ที่ชวนดื่มด่ำด้วยข้อความที่ใส่ใจ ภาพวาดสีน้ำนุ่มนวล และการจัดวางที่สะอาดตา ไม่รกรุงรัง

จดหมายข่าว Zenpen : ไอเดียจดหมายข่าว

การอัปเดตผลิตภัณฑ์และธุรกิจ

19. เนื้อหาพิเศษ

เปลี่ยนจดหมายข่าวของคุณให้กลายเป็นประสบการณ์วีไอพีสุดพิเศษ เสนอให้สมาชิกของคุณเข้าถึงเนื้อหา ภายใน เช่น ข้อมูลเบื้องหลังการทำงาน ฟีเจอร์ที่ซ่อนอยู่ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะมาถึง หรือส่วนลดพิเศษที่ไม่มีในที่อื่น สิ่งนี้จะสร้างความตื่นเต้นและทำให้ผู้คนตั้งตารอคอยอีเมลจากคุณ

📌 ตัวอย่าง: หากคุณมีสินค้าที่มีคุณสมบัติ AI, เช่น, รับชมเป็นครั้งแรกก่อนใครกับคุณสมบัติใหม่ที่ใช้ AI ของเราที่จะเปิดตัวในเดือนหน้า—เฉพาะผู้สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเราเท่านั้น!

20. ข้อเท็จจริงที่ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ

แบ่งปันข้อมูลเบื้องหลังที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับธุรกิจ, ทีม, หรือประวัติของคุณเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับผู้ติดตามของคุณ

📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นสตาร์ทอัพ ให้แนะนำ คุณรู้ไหมว่าเราเริ่มต้นในโรงรถเล็กๆ ด้วยคนเพียงสองคนและแล็ปท็อปเครื่องเก่า? การเดินทางของเรานั้นเต็มไปด้วยความประหลาดใจ—นี่คือห้าข้อเท็จจริงที่ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับวิธีที่เราเดินทางมาจนถึงจุดนี้!

21. ซีรีส์ 'คุณใช้สิ่งนี้ผิดวิธี'

ลูกค้าจำนวนมากใช้ผลิตภัณฑ์ผิดวิธีโดยไม่รู้ตัว ซึ่งส่งผลต่อประสบการณ์ของพวกเขา ชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดทั่วไปเพื่อให้ความรู้แก่พวกเขาเกี่ยวกับวิธีการให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด นี่เป็นเพียงวิธีการแบ่งปันเคล็ดลับในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร

📌 ตัวอย่าง: บริษัทเทคโนโลยีสามารถพูดว่า, คิดว่าคุณใช้แอปของเราอย่างเต็มศักยภาพแล้วหรือยัง? นี่คือเหตุผลที่คุณอาจกำลังใช้งานผิดวิธี และวิธีที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ!

22. การอัปเดตเกี่ยวกับช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณ

แจ้งให้ผู้ติดตามของคุณทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มโซเชียลของคุณ และกระตุ้นให้พวกเขาติดตามเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรม

✨ แรงบันดาลใจ: ชมวิธีที่Fractelกระตุ้นให้ผู้ติดตามของพวกเขาอัปเดตข้อมูลล่าสุดโดยการติดตามพวกเขาบน Instagram และ Facebook ในจดหมายข่าวฉบับนี้

จดหมายข่าว Fractel: ไอเดียจดหมายข่าว

23. การตลาดผ่านสัมมนาออนไลน์

กำลังจะจัดสัมมนาออนไลน์อยู่หรือเปล่า? จดหมายข่าวของคุณสามารถช่วยโปรโมตและสร้างกระแสเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมได้ ไม่ว่าจะเป็น Q&A สด เซสชันฝึกอบรม หรือการพูดคุยในแวดวงอุตสาหกรรม อย่าลืมเน้นย้ำถึงประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ ในอีเมลให้ใส่ลิงก์สำหรับลงทะเบียนและรายการหัวข้อสั้น ๆ ที่พวกเขาจะได้เรียนรู้

📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน โปรดส่งคำเชิญว่า เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรีของเรา: วิธีสร้างความมั่งคั่งในปี 2025 (จำนวนที่นั่งมีจำกัด!)

24. การส่งเสริมกิจกรรม

นี่คล้ายกับการโปรโมตเว็บสัมมนา แต่กว้างกว่า สร้างลำดับของอีเมลที่สร้างความตื่นเต้นสำหรับกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

📌 ตัวอย่าง: หากคุณกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ให้เตือนผู้อ่านว่า:

ตื่นเต้นกับงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราที่กำลังจะมาถึงหรือไม่? เข้าร่วมกับเราเพื่อชมเป็นกลุ่มแรก! ที่นั่งกำลังเต็มอย่างรวดเร็ว—จองที่นั่งของคุณวันนี้!

25. วันครบรอบหรือเหตุการณ์สำคัญของบริษัท

ผู้ชมของคุณต้องการเฉลิมฉลองชัยชนะกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นวันครบรอบของบริษัทหรือเหตุการณ์สำคัญ (เช่น การทำรายได้ถึง 100 ล้านดอลลาร์หรือการได้รับรางวัล) ให้แบ่งปันในจดหมายข่าวของคุณ การยอมรับต่อสาธารณะทำให้แบรนด์ของคุณดูน่าเชื่อถือและมีอำนาจมากขึ้น

✨ แรงบันดาลใจ: จดหมายข่าวMad ewellฉบับนี้ใช้แนวทางการเล่าเรื่องเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จในปี 2024 โดยใช้ภาพที่น่าสนใจเพื่อให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของแบรนด์ พร้อมทั้งเสริมสร้างความตื่นเต้นสำหรับอนาคต

จดหมายข่าว Madewell : ไอเดียจดหมายข่าว

การขายและการส่งเสริมการขาย

26. ข้อเสนอและส่วนลด

ดีลและส่วนลด (หรือที่รู้จักกันในชื่ออีเมลจูงใจ) เป็นกลยุทธ์การตลาดทางอีเมลที่ขาดไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ชัดเจน เราทุกคนต่างตื่นเต้นกับการสมัครรับจดหมายข่าวเพื่อรับส่วนลด 10% สำหรับการซื้อครั้งแรก! คุณยังสามารถตั้งค่าแคมเปญแบบหยดและทริกเกอร์อัตโนมัติใน CRM ของคุณเพื่อส่งอีเมลที่มีเทมเพลตพร้อมรหัสส่วนลดโดยอัตโนมัติ

✨ แรงบันดาลใจ:Canvaทำได้ดีมาก—ในจดหมายข่าวฉบับนี้ พวกเขาโปรโมทส่วนลด 50% สำหรับ Canva Pro แบบจำกัดเวลา โดยใช้ดีไซน์ที่ดึงดูดสายตาและข้อความที่กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจทันที

ส่งเสริมส่วนลด 50% ในช่วงเวลาจำกัด : ไอเดียจดหมายข่าว

27. ชุดวิดีโอ

วิดีโอสร้างความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับผู้ติดตามของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบทแนะนำ การเปิดเผยเบื้องหลัง หรือการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ การแชร์วิดีโอ YouTube สั้นๆ ในจดหมายข่าวของคุณจะช่วยให้เนื้อหาดูมีชีวิตชีวาและน่าสนใจอยู่เสมอ

📌 ตัวอย่าง: หากคุณอยู่ในวงการเทคโนโลยี สร้างวิดีโอเกี่ยวกับ:

การวิเคราะห์ใน 2 นาที: วิธีที่ AI จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมของคุณ

28. โปรแกรมแนะนำเพื่อน

เปลี่ยนผู้ติดตามของคุณให้กลายเป็นผู้แทนแบรนด์ด้วยโปรแกรมแนะนำเพื่อน มอบส่วนลด, ทรัพยากรฟรี, หรือสิทธิพิเศษเฉพาะเมื่อพวกเขาแนะนำลูกค้าใหม่ให้กับแบรนด์ของคุณ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณในการสร้างรายชื่ออีเมลของคุณด้วย

✨ แรงบันดาลใจ:Busu uทำสิ่งนี้ด้วยอีเมลที่สะอาดและน่าสนใจ ซึ่งมอบการเข้าถึง Premium Plus ฟรี 30 วันสำหรับเพื่อนทุกคนที่เชิญชวน พวกเขายังรวมตัวติดตามความคืบหน้าเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูได้ว่าพวกเขาได้ทำการเชิญชวนไปแล้วกี่คน

จดหมายข่าว Busuu: ไอเดียจดหมายข่าว

29. คำอวยพรในวันหยุด

วันหยุดเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบในการส่งความสุขและเตือนให้ผู้ติดตามทราบว่าคุณกำลังคิดถึงพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดสำคัญอย่างวันขอบคุณพระเจ้าหรือวันหยุดทางการตลาดที่สนุกสนานอย่างวันพิซซ่าแห่งชาติ การส่งอีเมลสั้นๆ ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศเทศกาลจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

✨ แรงบันดาลใจ:Coterieถ่ายทอดสิ่งนี้ได้อย่างงดงามด้วยข้อความเทศกาลที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความจริงใจ ขอบคุณผู้ติดตามสำหรับการสนับสนุน ภาพที่หรูหราและปุ่มเรียกร้องการกระทำที่วางไว้อย่างเหมาะสม ทำให้รู้สึกเหมือนการเฉลิมฉลองมากกว่าการขายสินค้า

30. เราได้ลองแล้ว คุณจึงไม่ต้องลองเอง

ลองทดสอบเทรนด์ที่กำลังเป็นกระแส วิธีการ หรือผลิตภัณฑ์ และแบ่งปันประสบการณ์จริงของคุณโดยไม่ต้องกรอง ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของคุณและสามารถเป็นอะไรที่สนุกและน่าสนใจได้

📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ บอกผู้อ่านของคุณว่า ฉันใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์กินแต่บาร์โปรตีน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น: ทั้งข้อดี ข้อเสีย และความจริงที่เต็มไปด้วยโปรตีน!

31. อีเมลที่ลบทิ้งเอง

ทดลองใช้อีเมลลึกลับที่มีเวลาจำกัดซึ่งสร้างความรู้สึกกลัวพลาดโอกาส (FOMO) ให้กับผู้รับ แจ้งให้ผู้ติดตามทราบว่าพวกเขามีเวลาเพียง 24 ชั่วโมงในการอ่านและดำเนินการก่อนที่อีเมลจะหายไปตลอดกาล (หรือก่อนที่ข้อเสนอ เนื้อหา หรือโอกาสจะหมดอายุ) ทำไมถึงได้ผล? เพราะมันเล่นกับความรู้สึกเร่งด่วน ความอยากรู้อยากเห็น และความพิเศษเฉพาะกลุ่ม ทำให้ผู้คนเปิดอีเมลเพียงเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ข้างใน

📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นบริษัทรองเท้าผ้าใบ ลองทำตามนี้:

โอกาสสุดท้ายในการรับส่วนลด 10% สำหรับรองเท้าผ้าใบรุ่นลิมิเต็ดของเรา อีเมลนี้จะลบตัวเองใน 24 ชั่วโมง อย่าพลาด!

การสร้างชุมชน

32. เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC)

UGC คือของขวัญที่มอบให้อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปแบบของหลักฐานทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยเนื้อหาที่ลูกค้าของคุณแบ่งปันกับคุณ เช่น คำรับรอง การกล่าวถึงในโซเชียลมีเดีย หรือภาพ (ภาพถ่าย/วิดีโอ)

แม้ว่า UGC มักจะถูกแชร์บนโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์ของบริษัท แต่ก็ยังเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมสำหรับจดหมายข่าวเช่นกัน

✨ แรงบันดาลใจ:Bubble Goodsใช้กลยุทธ์นี้โดยเน้นย้ำแบรนด์ที่นำโดยผู้หญิงในอุตสาหกรรมอาหาร จดหมายข่าวของพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงการโปรโมทสินค้าเท่านั้น แต่ยังเล่าเรื่องราวของผู้ก่อตั้ง แสดงภาพคุณภาพสูง และมีลิงก์ช้อปปิ้งโดยตรง ทำให้เนื้อหามีทั้งแรงบันดาลใจและโต้ตอบได้

จดหมายข่าวสินค้าฟองสบู่: ไอเดียจดหมายข่าว

📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นแบรนด์กาแฟ ดึงดูดผู้อ่านของคุณด้วย:

ขอชื่นชม @CoffeeLover89 ที่แบ่งปันกาแฟยามเช้าที่สมบูรณ์แบบที่ทำจากเมล็ดกาแฟของเรา อยากได้รับการแนะนำบ้างไหม? แท็กเราด้วย #MyBestBrew!

33. จากกล่องจดหมายของเรา (เรื่องราวที่น่าสนใจจากสมาชิก)

นี่คือรูปแบบหนึ่งของ UGC แต่มีการปรับเปลี่ยนให้เน้นไปที่เรื่องราวส่วนตัวและการเล่าเรื่อง ผู้ติดตามของคุณมีเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมมากมาย แล้วทำไมไม่ลองนำมาแบ่งปันล่ะ? นำเสนอความสำเร็จในชีวิตจริง ความท้าทาย หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณในรูปแบบที่สร้างสรรค์

📌 ตัวอย่าง: หากคุณขายอุปกรณ์ออกกำลังกาย คุณสามารถแชร์:

สเตซี่แบ่งปันว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายของเราช่วยให้เธอสามารถวิ่ง 5 กิโลเมตรครั้งแรกได้สำเร็จ อ่านเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจของเธอ!

34. พนักงานดีเด่นประจำเดือน

แนะนำสมาชิกของคุณให้รู้จักกับบุคคลที่น่าทึ่งเบื้องหลังแบรนด์ของคุณ การนำเสนอ พนักงานดีเด่นประจำเดือน ช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในทีม และทำให้แบรนด์ของคุณดูเป็นกันเองมากขึ้น นอกจากนี้ ใครจะไม่อยากได้รับการยกย่องในจดหมายข่าวของบริษัทบ้างล่ะ? มันเป็นความรู้สึกที่ได้รับการยอมรับอย่างมาก!

📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการออกแบบที่ยอดเยี่ยม ส่งข้อความถึงผู้อ่านของคุณว่า ขอแนะนำ Josh นักออกแบบกราฟิกที่ยอดเยี่ยมของเรา สายตาที่สร้างสรรค์ของเขาทำให้แคมเปญล่าสุดของเรามีชีวิตชีวา—และเขายังสามารถโยนลูกบอลได้ 5 ลูกพร้อมกัน!

35. ประกาศรับสมัครงาน

กำลังรับสมัครพนักงานอยู่หรือไม่? พนักงานที่ยอดเยี่ยมคนต่อไปของคุณอาจกำลังสมัครรับข่าวสารจากคุณอยู่แล้ว หรืออาจรู้จักผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดก็ได้ อย่าลืมเขียนอีเมลให้กระชับและอ่านง่าย เพิ่มลิงก์ไปยังรายละเอียดงานฉบับเต็ม และเน้นสวัสดิการที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้สมัครมากขึ้น

✨ แรงบันดาลใจ:ลองดูจดหมายข่าวของ Social Print Studio นี้สิ ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักออกแบบนำ (Lead Designer) พร้อมงานออกแบบที่โดดเด่น สนุกสนาน และข้อความที่ดึงดูดใจ อีเมลนี้อธิบายบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน เน้นคุณสมบัติที่สำคัญ และมีปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTA) ที่โดดเด่น ("ดูตำแหน่งงานของเรา") เพื่อกระตุ้นให้ผู้สนใจสมัครงาน

จดหมายข่าวของ Social Print Studio : ไอเดียจดหมายข่าว

36. ขอส่งเสียงเชียร์ให้กับคนที่คุณชื่นชม

ทำให้จดหมายข่าวของคุณเป็นพื้นที่แห่งความขอบคุณ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน พันธมิตร ลูกค้า หรือสมาชิกในชุมชน การแสดงความขอบคุณเสมอจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งขึ้นเสมอ กล่าวคำว่า 'ขอบคุณ!'

คุณยังสามารถเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นคอลัมน์ประจำเดือนและเน้นย้ำถึงสมาชิก พนักงาน หรือพันธมิตรในแต่ละฉบับได้อีกด้วย และยิ่งไปกว่านั้น เชิญชวนผู้ชมของคุณให้เสนอชื่อบุคคลสำหรับคำชื่นชมในครั้งถัดไป

📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นบริษัทที่มีบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม เช่น ขอขอบคุณอย่างยิ่งต่อ Emily สำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในทีมบริการลูกค้าของเรา เธอเพิ่งบรรลุเป้าหมายรีวิวเชิงบวกครบ 500 รายการ!

37. การทดสอบการออกแบบ 3 วินาที

ทดสอบสัญชาตญาณของผู้ติดตามของคุณโดยการแสดงสองแบบของดีไซน์สินค้า, ภาพทางการตลาด, หรือตัวเลือกแบรนด์ และถามว่าพวกเขาชอบอะไรมากกว่า

📌 ตัวอย่าง: หากคุณกำลังจะตัดสินใจเลือกโลโก้ใหม่สำหรับสินค้าของคุณ ให้ถามว่า โลโก้ใดทำให้คุณรู้สึกมั่นใจมากกว่า: ตัวเลือก A (หนา) หรือ ตัวเลือก B (หรูหรา)? โหวตตอนนี้!

38. การตรวจสอบแอปพลิเคชันและเครื่องมือของบุคคลที่สาม

รวบรวมรายการแอป บริการ หรือเครื่องมือที่มีประโยชน์ซึ่งสมาชิกของคุณอาจยังไม่ทราบ

📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นบริษัทรถยนต์ ให้ส่งสิ่งนี้ไปยังผู้อ่านของคุณ:

ค้นพบเพื่อนร่วมเดินทางบนท้องถนนที่ดีที่สุด! 🚗 ตรวจสอบ ABC สำหรับการวางแผนเส้นทางที่ราบรื่น, การอัปเดตการจราจรแบบเรียลไทม์, และการติดตามการบำรุงรักษารถยนต์อย่างง่ายดาย ทั้งหมดในที่เดียว!

39. ถามอะไรก็ได้ (AMA)

นี่เป็นประเภทกิจกรรมยอดนิยมบน Reddit คุณสามารถทำแบบเดียวกันนี้ในจดหมายข่าวของคุณได้เช่นกัน ตอบคำถามที่ผู้ชมส่งเข้ามาในรูปแบบอีเมลสไตล์ถาม-ตอบโดยเฉพาะ

📌 ตัวอย่าง: หากคุณมีสินค้าที่จะเปิดตัวในอนาคต แจ้งให้ผู้อ่านทราบ:

สัปดาห์นี้ เราจะมาตอบคำถามที่ทุกคนอยากรู้เกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราที่กำลังจะมาถึง!

ข้อมูลเชิงลึกและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

40. คู่มือวิธีการและบทเรียนสอน

ผู้คนชื่นชอบคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนที่ช่วยให้พวกเขาแก้ปัญหาหรือพัฒนาทักษะได้ มีหัวข้อที่ซับซ้อนอยู่ในใจหรือไม่? ลองแบ่งออกเป็นขั้นตอนง่าย ๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง แล้วส่งผ่านอีเมล

✨ แรงบันดาลใจ:Reclai m AIทำได้ดีมากในจดหมายข่าวของพวกเขา โดยนำเสนอแนวทางที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอนในการนำวันไร้การประชุมมาใช้ในพื้นที่ทำงาน อีเมลนี้ประกอบด้วยจุดดำเนินการที่ชัดเจน การจัดวางที่ดึงดูดสายตา และปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการที่นำไปสู่แหล่งข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

จดหมายข่าว Reclaim AI: ไอเดียจดหมายข่าว

41. ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง

ไม่มีใครต้องการทำผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง แทนที่จะทำเช่นนั้น พวกเขาต้องการกลยุทธ์ที่มีข้อมูลสนับสนุนซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเพื่อผลลัพธ์ที่ดี ทำไมไม่เน้นย้ำถึงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในอุตสาหกรรมและแบ่งปันเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านั้น?

📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นโค้ชด้านการขาย ให้เขียนเกี่ยวกับ 5 ข้อผิดพลาดในการส่งอีเมลหาลูกค้าใหม่ที่ทำให้คุณพลาดโอกาส (และวิธีแก้ไข) หรือ หลีกเลี่ยง 3 ข้อผิดพลาดในการนำเสนอขายที่พบบ่อยซึ่งทำให้ลูกค้าไม่สนใจ

42. ความเชื่อผิด ๆ และความเข้าใจผิด

ทุกอุตสาหกรรมล้วนมีตำนานหรือความเชื่อผิด ๆ ของตัวเอง ตำนานที่ทำให้เข้าใจผิด ตำนานที่ทำให้สับสน ตำนานที่ฉุดรั้งผู้คนไว้ ผู้ติดตามอีเมลของคุณก็เชื่อสิ่งเหล่านี้ และถึงเวลาแล้วที่คุณจะไขข้อเท็จจริงและจุดประกายความอยากรู้อยากเห็น ทำสิ่งนั้นผ่านจดหมายข่าวของคุณ

📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นนักโภชนาการ ให้ครอบคลุมหัวข้อ 5 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับโภชนาการที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณ หรือ ความจริงเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต: ทำไมมันไม่ใช่ศัตรูของคุณ

43. กรณีศึกษาและเรื่องราวความสำเร็จ

แสดง อย่าบอก ใช้ผลลัพธ์จริงจากลูกค้า ผู้ขาย หรือสมาชิกในชุมชนเพื่อสร้างกรณีศึกษาที่น่าสนใจ หลักฐานทางสังคมช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ และช่วยให้ลูกค้าที่มีศักยภาพมองเห็นความสำเร็จของพวกเขาเมื่อทำธุรกิจกับคุณ

✨ แรงบันดาลใจ: ยกตัวอย่างเช่นจดหมายข่าวของ Beefree ที่เน้นให้เห็นว่า Madison Taylor Marketing สามารถลดเวลาในการพัฒนาอีเมลลงได้ถึง 66% ด้วยการใช้เครื่องมือลากและวางของพวกเขา อีเมลไม่ได้เพียงแค่บอกว่า "เครื่องมือของเราช่วยประหยัดเวลา" แต่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเลข ทำให้ผลกระทบไม่สามารถปฏิเสธได้

จดหมายข่าวของ Beefree

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:สร้างแม่แบบกรณีศึกษาเพื่อเน้นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ เช่น การเติบโตของรายได้หรือการประหยัดเวลา

44. เคล็ดลับจากคนวงในและเคล็ดลับในวงการ

ให้ผู้ติดตามของคุณเข้าถึงความรู้ที่พวกเขาไม่สามารถหาได้ง่ายจากที่อื่น นี่อาจเป็นเทคนิคเฉพาะในอุตสาหกรรม, กลยุทธ์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้, หรือข้อมูลเชิงลึกจากการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาพิเศษช่วยสร้างความไว้วางใจและทำให้ผู้อ่านกลับมาอีก

📌 ตัวอย่าง: หากคุณดำเนินธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ให้แบ่งปัน 5 ปัจจัยทางจิตวิทยาที่กระตุ้นยอดขายออนไลน์

45. การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

ใครจะไม่ชอบคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ? เชิญผู้เชี่ยวชาญมาทำจดหมายข่าวในรูปแบบถาม-ตอบ หรือเน้นประเด็นสำคัญจากการสัมภาษณ์ในจดหมายข่าว นอกจากนี้ยังสามารถฝังลิงก์วิดีโอหรือพอดแคสต์ไว้ในเนื้อหาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม

✨ แรงบันดาลใจ: ตัวอย่างเช่นDesignB etter ได้แบ่งปันบทสัมภาษณ์กับ Jason Goodwin ซึ่งสำรวจว่าผู้นำด้านการออกแบบผสมผสานการคิดเชิงออกแบบและวิธีการแบบ Agile เข้ากับกระบวนการทำงานอย่างไร แทนที่จะเป็นบทสัมภาษณ์ยาว ๆ อีเมลได้ดึงเอาข้อคิดที่ดีที่สุดออกมา พร้อมตัวเลือกให้อ่านเพิ่มเติม

จดหมายข่าว DesignBetter

46. อินโฟกราฟิก

ไม่ใช่ทุกข้อมูลที่ต้องมีเนื้อหาเป็นข้อความมากมาย—บางครั้ง อินโฟกราฟิกที่ดึงดูดสายตาสามารถช่วยให้เข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มในอุตสาหกรรม คู่มือการใช้งาน หรือข้อมูลเชิงสถิติ อินโฟกราฟิกช่วยให้เนื้อหาเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

✨ แรงบันดาลใจ: ลองดูว่าGrüns Nutritionเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารอาหารในลูกอมกับเม็ดยาอย่างไร? จดหมายข่าวของพวกเขาใช้ภาพอินโฟกราฟิกที่ดูทันสมัยพร้อมแผนภูมิแท่งที่แสดงอัตราการดูดซึมในช่วงเวลาต่างๆ แทนที่จะใช้คำอธิบายยาวๆ ภาพนี้เล่าเรื่องราวได้ทั้งหมด

จดหมายข่าวโภชนาการของกรีนส์

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้สีเพียง 2-3 สี และรักษาข้อความให้น้อยที่สุด—ปล่อยให้ภาพเล่าเรื่องแทน

47. คอลัมน์ให้คำแนะนำ

จดหมายข่าวที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลสามารถสร้างความน่าสนใจได้เป็นอย่างมาก กระตุ้นให้ผู้ติดตามส่งคำถามและแบ่งปันคำตอบในรูปแบบอีเมลที่ให้คำแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำทางธุรกิจ, สุขภาพ, หรืออาชีพ การตอบคำถามที่เป็นปัญหาจริง ๆ จะทำให้จดหมายข่าวของคุณรู้สึกเหมือนมีการโต้ตอบและมีคุณค่า

📌 ตัวอย่าง: จดหมายข่าวที่เน้นสตาร์ทอัพสามารถมี มุมผู้ก่อตั้ง ที่ผู้ประกอบการส่งคำถามเกี่ยวกับการขยายธุรกิจของตน ฉบับหนึ่งอาจตอบคำถามว่า ฉันจะดึงดูดลูกค้า 100 คนแรกได้อย่างไรโดยไม่มีงบประมาณการตลาด? พร้อมกลยุทธ์การเติบโตที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

48. แบ่งปันข่าวสารเฉพาะทางอุตสาหกรรม

จดหมายข่าวไม่จำเป็นต้องครอบคลุมทุกเรื่อง—แต่ควรคัดสรรข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สุดสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี แฟชั่น การเงิน หรือสุขภาพ ช่วยให้ผู้ติดตามได้รับข้อมูลที่จำเป็นโดยไม่รู้สึกถูกท่วมด้วยข้อมูลมากเกินไป เพิ่มข้อคิดเห็น ข้อมูลเชิงลึก หรือสรุปเนื้อหาเพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย

✨ แรงบันดาลใจ:McKinseyทำได้ดีมาก ในจดหมายข่าวฉบับหนึ่ง พวกเขาได้สรุปรายงานเศรษฐกิจที่ซับซ้อนให้กลายเป็นบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ 'สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของยุโรป' ผู้อ่านได้รับความรู้ที่มีคุณค่าโดยไม่ต้องไปค้นหาในรายงานฉบับเต็ม

จดหมายข่าว McKinsey

49. คำแนะนำพอดแคสต์

พอดแคสต์กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก และผู้ติดตามของคุณจะชื่นชอบคำแนะนำที่คัดสรรมาอย่างดี คุณสามารถนำเสนอตอนที่คุณชื่นชอบ บทสัมภาษณ์จากแขกรับเชิญที่น่าสนใจ หรือแม้แต่พอดแคสต์ของบริษัทคุณเอง

✨ แรงบันดาลใจ: ตัวอย่างเช่นGuru Conferenceโปรโมตตอนหนึ่งของรายการ Guru Insider Podcast ในอีเมลนี้ แทนที่จะแค่ใส่ลิงก์ไว้เฉย ๆ พวกเขาเน้นประเด็นสำคัญที่ผู้อ่านควรได้รับ ทำให้ผู้อ่านมีเหตุผลที่น่าสนใจในการรับฟัง

จดหมายข่าวการประชุมกูรู

50. บทวิจารณ์

รีวิวไม่จำเป็นต้องเน้นที่สินค้าหรือบริการเสมอไป หนังสือ แนวโน้ม รายงานอุตสาหกรรม—มุมมองของคุณเกี่ยวกับสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย (และอุตสาหกรรม) ของคุณสามารถเพิ่มคุณค่าได้ ที่จริงแล้ว คุณยังสามารถแบ่งปันว่าธุรกิจของคุณถูกมองอย่างไรในวงการอุตสาหกรรมอีกด้วย จงสร้างสรรค์!

✨ แรงบันดาลใจ:Figliaทำสิ่งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม จดหมายข่าวของพวกเขาแสดงบทวิจารณ์จาก The New York Times, Vogue, Forbes และ GQ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเครื่องดื่มอะเพอริทิฟไร้แอลกอฮอล์ของพวกเขา แทนที่จะพูดว่า "ผลิตภัณฑ์ของเราดีเยี่ยม" พวกเขาให้เสียงที่เชื่อถือได้เป็นผู้พูดแทน

จดหมายข่าว Figlia

คำแนะนำการออกแบบและจัดวางสำหรับจดหมายข่าว

มันไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งที่คุณกำลังพูดในจดหมายข่าวของคุณ—แต่มันคือวิธีที่คุณพูดมัน การใช้สี, ภาพ, และพื้นที่ว่างอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการสื่อสารข้อความของคุณและกระตุ้นให้ผู้ติดตามของคุณทำตามที่ต้องการ

นี่คือคำแนะนำบางประการที่ควรคำนึงถึง

1. จัดโครงสร้างจดหมายข่าวแต่ละฉบับให้สามารถอ่านแบบสแกนได้

ไม่มีใครอยากเปิดอีเมลแล้วเจอข้อความยาวเหยียดเต็มหน้า ให้เว้นระยะเนื้อหาของคุณเพื่อให้อ่านง่าย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกประเด็นสำคัญสามารถอ่านผ่านได้อย่างรวดเร็ว

คุณสามารถทำได้โดย:

  • การเขียนย่อหน้าให้สั้น (ไม่เกินสามประโยค)
  • การใช้รายการแบบมีหัวข้อย่อยหรือกล่องสรุปข้อมูลเพื่อสรุปเนื้อหา
  • การเพิ่มรูปภาพ อินโฟกราฟิก หรือ GIF เพื่อเสริมเนื้อหาของคุณ

2. ใช้ลำดับความสำคัญทางสายตา

หากผู้ติดตามของคุณไม่เลื่อนผ่านส่วนแรกของจดหมายข่าวของคุณ ให้แน่ใจว่าพวกเขาเห็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดตั้งแต่แรกเห็น หัวข้อและข้อความตัวหนาคือเพื่อนของคุณในที่นี้ เพิ่มลิงก์และคำกระตุ้นการตัดสินใจตามความจำเป็น

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ปฏิบัติตามรูปแบบพีระมิดกลับหัว เริ่มต้นด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุด จากนั้นให้รายละเอียดทั้งหมด และจบด้วยข้อความกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจน

3. ปรับให้เหมาะสมสำหรับมือถือ

ทุกวันนี้เกือบทุกคนอ่านอีเมลบนโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าจดหมายข่าวของคุณได้รับการออกแบบมาให้เลื่อนดูได้ง่าย

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ได้แก่:

  • หลีกเลี่ยงไฟล์ภาพ/วิดีโอที่มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจใช้เวลาในการโหลด
  • การใช้ปุ่ม CTA ขนาดใหญ่ที่ง่ายต่อการแตะ
  • ยึดรูปแบบการจัดวางแบบคอลัมน์เดียว

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ซอฟต์แวร์สำหรับจดหมายข่าวส่วนใหญ่ให้คุณสามารถดูตัวอย่างอีเมลของคุณบนหน้าจอเดสก์ท็อปและมือถือได้ ใช้สิ่งนี้เพื่อปรับแต่งเลย์เอาต์ของคุณตามความจำเป็น

4. มีคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียว

จดหมายข่าวทุกฉบับควรมีรายการการกระทำที่ชัดเจนเพียงหนึ่งรายการ อย่าทำให้ผู้ติดตามของคุณสับสนด้วยตัวเลือกมากเกินไป อย่าลืมใช้ภาษาที่ง่ายและตรงไปตรงมาบนปุ่ม CTA ของคุณ เช่น ดาวน์โหลดตอนนี้ หรือ ลงทะเบียนฟรี

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพิ่มปุ่ม CTA หนึ่งปุ่มไว้ที่จุดเริ่มต้นของอีเมล เพื่อให้ผู้สมัครสมาชิกเห็นได้ทันทีโดยไม่ต้องเลื่อนลงไปด้านล่างของหน้าจอ

5. ปรับแต่งให้เหมาะกับผู้สมัครสมาชิกแต่ละคน

ไม่มีอะไรที่บ่งบอกถึง การตลาดแบบมวลชน ได้ชัดเจนไปกว่าจดหมายข่าวหรือหัวข้ออีเมลที่ขึ้นต้นด้วย เรียนผู้อ่าน หรือ เรียนสมาชิก อีกแล้ว

ทักทายสมาชิกแต่ละคนด้วยชื่อ และปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันและความสนใจของพวกเขา

🧠 คุณรู้หรือไม่? หัวข้ออีเมลที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลเพิ่มอัตราการเปิดถึง 26%

วิธีสร้างนิสัยในการสร้างจดหมายข่าวเชิงสร้างสรรค์

คุณอาจเบื่อที่จะได้ยินคำว่า "ความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญ" แต่จริงๆ แล้วมันเป็นความจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับจดหมายข่าว การส่งอีเมลที่ยอดเยี่ยมหนึ่งฉบับหรือสามฉบับนั้นง่าย แต่การส่งอีเมลที่ยอดเยี่ยมทุกสัปดาห์? นั่นต้องใช้ความมุ่งมั่น

ข่าวดีก็คือ มันง่ายกว่าที่คุณคิด

คุณต้องการระบบที่ชัดเจนสำหรับการคิดสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์ที่เหมาะกับตารางการทำงานและจังหวะสร้างสรรค์ตามธรรมชาติของคุณ

นี่คือวิธีเริ่มต้น

1. จับภาพแรงบันดาลใจเมื่อใดก็ตามที่มันเกิดขึ้น

เคยมีไอเดียดีๆ ตอนกลางวันไหม แล้วบอกตัวเองว่า 'เดี๋ยวค่อยเขียนไว้ทีหลัง'

เพื่อป้องกันไม่ให้ไอเดียจดหมายข่าวของคุณสูญหายในความวุ่นวาย จดบันทึกไอเดียเหล่านั้นทันทีที่นึกขึ้นได้

หากคุณกำลังมองหาแรงบันดาลใจสมัครรับจดหมายข่าว AI ที่ดีที่สุดในตลาดและดูว่าพวกเขากำลังเล่นกับมุมมองและรูปแบบใดบ้าง

นอกจากนี้ คุณควรสร้าง คลังไอเดีย กลางเพื่อที่คุณจะได้พัฒนาความคิดของคุณและสร้างความเชื่อมโยงใหม่ๆ ระหว่างไอเดียเหล่านั้น

ให้ClickUp Docsช่วยคุณ

คลิกอัพ ด็อกส์
สร้างคลังไอเดียจดหมายข่าวเฉพาะใน ClickUp Docs

เริ่มต้นเอกสารใหม่เพื่อจดบันทึกไอเดียจดหมายข่าวของคุณ และใช้หน้าเอกสารซ้อนเพื่อจัดระเบียบไอเดียตามแนวโน้มอุตสาหกรรม ข้อมูลเชิงลึกส่วนตัว หรือกรณีศึกษาต่าง ๆ คุณยังสามารถแทรกลิงก์บุ๊กมาร์กเพื่อบันทึกแรงบันดาลใจจากจดหมายข่าวของคู่แข่ง บทความที่เกี่ยวข้อง หรือแนวโน้มในโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิงในภายหลัง

ClickUp Docs ยังช่วยให้การระดมความคิดร่วมกันเป็นเรื่องง่ายด้วยการแก้ไขพร้อมกันและฟีเจอร์การตรวจจับการทำงานร่วมกันเมื่อใดก็ตามที่คุณคิดถึงมุมมองใหม่หรือหัวข้อที่ไม่ซ้ำใคร ให้เพิ่มลงในเอกสารและแท็กสมาชิกในทีมเพื่อขอความคิดเห็น

คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นและแปลงข้อความให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ เมื่อไอเดียพร้อมที่จะพัฒนาเป็นจดหมายข่าว คุณสามารถย้ายมันเข้าสู่การผลิตได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ถามผู้ติดตามของคุณโดยตรงว่าพวกเขาต้องการอะไร พวกเขาประสบปัญหาอะไร? คำถามอะไรที่พวกเขาถามบ่อยๆ? คุณสามารถใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมแนวคิดเหล่านี้ เมื่อเริ่มมีคำตอบเข้ามาระบบอัตโนมัติของ ClickUpสามารถแปลงแนวคิดเหล่านั้นเป็นงานที่เชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ทันที

2. มีกระบวนการเขียนที่เป็นจริง

วิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะความตื่นตระหนกในนาทีสุดท้าย? มีขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถทำตามได้ ซึ่งจะทำให้คุณมีเวลาเพียงพอในการคิดสร้างสรรค์, พักผ่อน, และแก้ไขตามความจำเป็น

ตัวอย่างเช่น หากคุณส่งจดหมายข่าวของคุณในวันศุกร์ ตารางการเขียนของคุณอาจจะเป็นดังนี้:

  • วันจันทร์: ระดมความคิดและสรุปโครงร่าง
  • วันอังคาร: เขียนฉบับร่างแรก
  • วันพุธ: แก้ไขและเขียนฉบับร่างที่สอง
  • วันพฤหัสบดี: เพิ่มองค์ประกอบการออกแบบ
  • วันศุกร์: กด ส่ง

3. ใช้ AI ให้เป็นประโยชน์

มีหลายสิ่งที่ AI สามารถทำได้เพื่อทำให้การจัดการจดหมายข่าวง่ายขึ้น มันสามารถระดมความคิดสำหรับไอเดียจดหมายข่าวทางอีเมล สร้างโครงร่าง เขียนร่างที่สอดคล้องกับน้ำเสียงของแบรนด์ของคุณ ปรับปรุงข้อความทางการตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย

ตัวอย่างเช่น ผู้ช่วยเขียนในตัวของ ClickUp Brainจะช่วยให้จดหมายข่าวของคุณฟังดูเป็นมืออาชีพ น่าสนใจ และสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังคัดสรรบทนำ สรุปข้อมูลสำคัญ หรือสร้างข้อความกระตุ้นการตัดสินใจ เครื่องมือนี้สามารถ:

  • เขียนใหม่และปรับปรุงเนื้อหาของคุณให้ชัดเจนและมีโทนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
  • ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์แบบเรียลไทม์—ไม่ต้องใช้ปลั๊กอิน
  • แนะนำคำตอบด่วนสำหรับการตอบกลับความคิดเห็นจากจดหมายข่าวอย่างรวดเร็ว
ClickUp Brain: ไอเดียจดหมายข่าว
เขียนและปรับปรุงเนื้อหาจดหมายข่าวด้วย ClickUp Brain

หรือหากคุณชอบระดมความคิดออกเสียงผ่านประชุมทีมหรือบันทึกเสียง ClickUp Brain สามารถถอดเสียงการประชุมและบันทึกเสียงเป็นข้อความที่มีโครงสร้างได้ โดยจะเปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นร่างจดหมายข่าวที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

ต้องการให้รูปแบบจดหมายข่าวของคุณเป็นมาตรฐานใช่ไหม? ขอให้ Brain สร้างเทมเพลตสำหรับงาน เอกสาร และโครงการต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการขยายการสร้างเนื้อหา สร้างและตั้งค่าโครงสร้างจดหมายข่าวที่ส่งเป็นประจำ ปฏิทินบรรณาธิการ และลำดับการติดต่อสื่อสารด้วยClickUp Automationsเพื่อให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ

ClickUp อัตโนมัติ
สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองด้วยคำสั่งภาษาธรรมชาติโดยใช้ ClickUp Brain

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ดูวิดีโอสอนการใช้ AI ในการเขียนอีเมลเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความสะดวกของเนื้อหาที่สร้างโดย AI กับความสดใหม่ในมุมมองของคุณเอง

4. ติดตามและปรับตามเวลา

ทุกเดือน ให้จัดสรรเวลาไว้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อประเมินว่าจดหมายข่าวของคุณกำลังดำเนินการเป็นอย่างไร และส่วนใดที่ต้องการความสนใจ

เน้นที่ด้านต่างๆ เช่น:

  • หัวข้อใดที่มีอัตราการเปิดอ่านสูงสุด?
  • คุณเห็นอีเมลตอบกลับประเภทใดบ้าง?
  • อัตราการคลิกผ่านของ CTA ของคุณคืออะไร?

คำตอบจะให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการปรับกลยุทธ์จดหมายข่าวของคุณให้ตรงกับความต้องการของผู้ติดตาม

ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถตั้งค่ามุมมองรวมของตัวชี้วัดสำคัญของจดหมายข่าว เช่น อัตราการเปิดอ่าน ระดับการมีส่วนร่วม และการเติบโตของผู้สมัครสมาชิก แทนที่จะต้องดึงรายงานด้วยตนเอง ให้แดชบอร์ดของคุณทำงานแทนคุณ พร้อมให้คุณเห็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ได้ทันที

แดชบอร์ด ClickUp
สร้างภาพรวมประสิทธิภาพของจดหมายข่าวของคุณด้วยแดชบอร์ดจาก ClickUp

ใช้แผนภูมิ, รายการ, และตารางเพื่อแสดงแนวโน้มตามเวลา. ต้องการทราบเมื่อใดที่การมีส่วนร่วมลดลงหรือเมื่อใดที่แคมเปญทำงานได้ดีเป็นพิเศษหรือไม่? ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีเกณฑ์ที่กำหนดไว้ถูกบรรลุเพื่อให้คุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว.

เตรียมตัว เตรียมใจ ส่งจดหมายข่าวของคุณด้วย ClickUp

จดหมายข่าวที่ดีที่สุดจะปรากฏในกล่องจดหมายของผู้สมัครสมาชิกเมื่อถึงเวลาที่ควรจะเป็น ทุกครั้งโดยไม่พลาดเลย

ตัวอย่างจดหมายข่าวที่กล่าวถึงในบล็อกนี้ช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับจดหมายข่าวของคุณและทำให้ผู้อ่านมีส่วนร่วม เมื่อคุณมีขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้างซึ่งคุณสามารถพึ่งพาได้และกระบวนการในการประเมินและปรับปรุงแล้ว คุณก็เดินมาครึ่งทางแล้ว

ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดการเวิร์กโฟลว์จดหมายข่าวได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การสร้างแนวคิดไปจนถึงการติดตามประสิทธิภาพ มีเครื่องมือและความสามารถที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงกระบวนการของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน ติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหา และรักษาแผนกลยุทธ์จดหมายข่าวของคุณให้เป็นระเบียบ

ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้