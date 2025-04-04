50 ไอเดียจดหมายข่าวสร้างสรรค์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน

คุณเคยเห็นมันมาก่อน—ป๊อปอัปที่คอยกระตุ้นให้คุณสมัครรับจดหมายข่าว สัญญาว่าจะมีเนื้อหาพิเศษ การเข้าถึงก่อนใคร หรือส่วนลดที่น่าดึงดูด คุณคิดว่า ทำไมจะไม่สมัครล่ะ? แล้วกรอกอีเมลของคุณลงไป
ข้ามไปอีกไม่กี่สัปดาห์ จดหมายข่าวที่เคยน่าตื่นเต้นนั้น? ถูกฝังอยู่ใต้กองอีเมลที่ยังไม่ได้เปิด รอคอยชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้—การคลิก ยกเลิกการสมัคร ที่น่าหวาดกลัว
แล้วคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจดหมายข่าวของคุณจะไม่จบลงแบบเดียวกัน?
จดหมายข่าวที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่การกด ส่ง ในอีเมลที่เต็มไปด้วยการอัปเดตเท่านั้น แต่คือการสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดใจ สร้างความไว้วางใจ และทำให้ผู้อ่านของคุณตั้งตารอฉบับถัดไป
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแบ่งปันคู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการสร้างจดหมายข่าว รวมถึง 50 ไอเดียที่ช่วยดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่อง
⏰ สรุป 60 วินาที
- เลือกประเภทจดหมายข่าวที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ—ข้อมูลเชิงลึก, การอัปเดต, เรื่องราว, การคัดสรร, ชุมชน, หรือการขาย
- มีจดหมายข่าวหกประเภทที่ควรพิจารณา: ข้อมูลเชิงลึกและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม, การอัปเดตผลิตภัณฑ์และธุรกิจ, เรื่องราวและบทเรียนส่วนตัว, การคัดสรรและสรุป, การสร้างชุมชน, การขาย, และการส่งเสริมการขาย
- ออกแบบจดหมายข่าวที่มีประสิทธิภาพด้วยเนื้อหาที่สแกนได้ง่าย ลำดับความสำคัญทางสายตาที่ชัดเจน ปรับให้เหมาะสมกับอุปกรณ์มือถือ และมีปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล พร้อมทั้งทดสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
- สร้างนิสัยในการทำจดหมายข่าวเชิงสร้างสรรค์โดยการจับความคิดเมื่อเกิดขึ้น พัฒนากระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI และติดตามประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับและปรับปรุงให้ดีขึ้นตลอดเวลา
- ClickUpช่วยให้การรวบรวมไอเดีย การจัดระเบียบงาน การติดตามประสิทธิภาพ การสร้างเนื้อหา และอื่นๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การสร้างจดหมายข่าวที่น่าสนใจและสม่ำเสมอได้รับการเสริมด้วย AI
ประเภทของจดหมายข่าวที่ควรพิจารณา
คุณต้องการบรรลุอะไรด้วยจดหมายข่าวของคุณ? การมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในใจซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายหลักทางธุรกิจของคุณนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้สามารถจัดโครงสร้างเนื้อหาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาดูประเภทของจดหมายข่าวที่ได้รับความนิยมกัน
📌 คัดสรรและรวบรวม
ใครว่าจดหมายข่าวต้องเป็นเรื่องของข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ เสมอไป? มีข้อมูลมากมายอยู่แล้ว และคุณสามารถสร้างจดหมายข่าวได้โดยการคัดสรรเนื้อหาที่มีคุณค่าที่สุดเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนดไว้ในอีเมลรายสัปดาห์ฉบับเดียว
นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับหัวข้อที่มีความอิ่มตัวสูง เช่น SEO หรือ Generative AI ที่ผู้คนต้องการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุดอย่างรวดเร็ว
💬 เรื่องราวส่วนตัวและบทเรียน
นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวและแบรนด์ในวงการสร้างสรรค์ในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายของพวกเขา
มุ่งเน้นไปที่เนื้อหาที่แท้จริงและดิบ เช่น บทเรียนที่ได้เรียนรู้ ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอารมณ์ การอัปเดตประจำวัน เคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะกับคุณ และอื่น ๆ อย่าลืมใช้ภาษาที่ง่ายและซื่อสัตย์เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงได้มากขึ้น
ℹ️ อัปเดตผลิตภัณฑ์และธุรกิจ
หากคุณต้องการให้กลุ่มเป้าหมายของคุณตื่นเต้นกับสิ่งที่คุณกำลังสร้างอยู่ จดหมายข่าวของคุณสามารถแบ่งปันการอัปเดตผลิตภัณฑ์, เนื้อหาเบื้องหลัง, การอัปเดตเกี่ยวกับการระดมทุน, การนับถอยหลังสู่การเปิดตัว, ข้อมูลการเข้าถึงก่อนใคร, และอื่น ๆ ได้
💲 การขายและโปรโมชั่น
จดหมายข่าวสามารถเพิ่มคุณค่าอย่างมีนัยสำคัญให้กับวงจรการขายของคุณ! สิ่งสำคัญคือการทำให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้แค่ขายให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ—คุณกำลังมอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าซึ่งช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้ดีขึ้น แม้ว่าจะไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณก็ตามมีเทมเพลตแคมเปญแบบหยดหลายแบบที่คุณสามารถดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจได้
👥 การสร้างชุมชน
หากคุณต้องการรวมผู้ชมของคุณให้เป็นเหมือนครอบครัว ให้จดหมายข่าวของคุณเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงพวกเขาไว้ด้วยกัน แบ่งปันมุมมองของผู้ใช้ รวมถึงคำถาม-คำตอบ จัดกิจกรรมท้าทายสนุก ๆ ทุกสัปดาห์ หรือจัดเวลาให้คุยกันแบบออนไลน์
📊 ข้อมูลเชิงลึกและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
นี่คือรูปแบบที่เหมาะสมอย่างยิ่งหากคุณต้องการสร้างตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ คุณสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรม นำเสนอมุมมองจากประสบการณ์หลายปีของคุณ หรือเจาะลึกในหัวข้อที่คุณมีความรู้เฉพาะทาง
📮ClickUp Insight: ในขณะที่ 60% ของพนักงานตอบกลับข้อความทันทีภายใน 10 นาที แต่ 15% ใช้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมงในการตอบกลับ
การผสมผสานระหว่างการตอบกลับที่รวดเร็วปานสายฟ้าแลบและการตอบกลับที่ล่าช้าอาจทำให้เกิดช่องว่างในการสื่อสารและทำให้การทำงานร่วมกันช้าลง ด้วยClickUp ข้อความ งาน และการอัปเดตทั้งหมดของคุณจะอยู่ในที่เดียว ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการสนทนาใดถูกทิ้งไว้กลางทาง และทุกคนจะทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะตอบกลับเร็วหรือช้าเพียงใดก็ตาม
50 ไอเดียเนื้อหาจดหมายข่าวที่น่าสนใจ
การคัดสรรและรวบรวม
1. การโปรโมทบล็อก
ต้องการเพิ่มการเข้าถึงบล็อกของคุณหรือไม่? ใช้จดหมายข่าวของคุณเพื่อโปรโมตบทความล่าสุดของคุณ ไม่ว่าคุณจะแชร์โพสต์เดียวหรือรวบรวมบทความที่คัดสรรมาแล้ว กลยุทธ์นี้จะช่วยให้ผู้ติดตามจดหมายข่าวของคุณมีส่วนร่วมในขณะที่เพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ
✨ แรงบันดาลใจ : นี่คือจดหมายข่าวของเราเอง WriteClick ที่รวบรวมบทความบล็อกที่คัดสรรมาอย่างดีให้คุณทุกสองสัปดาห์! ตั้งแต่แนวทางเชิงลึกไปจนถึงเคล็ดลับที่สามารถนำไปใช้ได้จริง มันจะนำเทรนด์ล่าสุดจากโลกแห่งการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมาให้คุณ
2. รวบรวมคำถามที่พบบ่อย
เปลี่ยนคำถามที่พบบ่อยให้เป็นเนื้อหา! รวบรวมคำถามที่พบบ่อยจากบันทึกการสนทนาสด ความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย หรืออีเมลสอบถาม แล้วนำมาตอบในจดหมายข่าวของคุณ วิธีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลา แต่ยังช่วยให้คุณตอบคำถามที่กลุ่มเป้าหมายต้องการรู้ได้อย่างตรงจุดอีกด้วย
📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านสุขภาพ คุณสามารถพูดว่า:
เราได้ตรวจสอบความคิดเห็นและคำถามในแชทของคุณแล้ว และนี่คือคำถามยอดนิยมที่คุณถามบ่อยที่สุด:
ถาม: ซอฟต์แวร์ของคุณสามารถผสานการทำงานกับระบบสาธารณสุขที่มีอยู่ได้อย่างไร?
3. ไฟล์ตัวอย่างและแม่แบบ
ทุกคนทิ้งของฟรีไว้เสมอ ยิ่งถ้าเป็นของที่หยิบง่ายด้วยแล้วล่ะก็ ยิ่งไม่ต้องพูดถึง ให้ผู้ติดตามของคุณได้รับแบบฟอร์ม, กรอบการทำงาน, หรือรายการตรวจสอบที่พวกเขาสามารถนำไปใช้ได้ทันทีในชีวิตส่วนตัวหรืออาชีพของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ปฏิทินการวางแผน, แผ่นงบประมาณ, แผนการออกกำลังกาย,และแม้กระทั่งแบบฟอร์มสำหรับจดหมายข่าว
✨ แรงบันดาลใจ: DesignModoตอบโจทย์ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการนำเสนอชุดทรัพยากรสำหรับการสร้างต้นแบบฟรี ซึ่งรวมถึงสไลด์และแผงนำทาง พวกเขาไม่ได้แค่พูดว่า "นี่คือของแจกฟรี" แต่พวกเขาจัดวางให้เป็นเครื่องมือที่นักออกแบบต้องมี พร้อมกระบวนการดาวน์โหลดที่ราบรื่นและง่ายดาย
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: รักษาคำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ของคุณให้ตรงไปตรงมาและกระตุ้นให้เกิดการกระทำ วลีเช่น 'ดาวน์โหลดคู่มือของคุณ' หรือ 'รับเทมเพลตฟรีของคุณ' ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับอีเมลที่มีทรัพยากร
4. คู่มือของขวัญ
สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ วันพิเศษต่างๆ คือขุมทรัพย์แห่งยอดขาย และไม่ใช่แค่เฉพาะวันคริสต์มาสเท่านั้น! คุณสามารถสร้างคู่มือการช้อปปิ้ง ของขวัญ หรือท่องเที่ยวสำหรับวันวาเลนไทน์ วันแม่ วันเปิดเทอม และอื่นๆ ได้เลย
✨ แรงบันดาลใจ: คิดนอกกรอบอยู่หรือเปล่า? ส่งรายการของขวัญที่คัดสรรมาอย่างดีสำหรับคนรักกาแฟให้กับผู้ติดตามของคุณ หรือจะทำแบบWarby Parker ก็ได้ จดหมายข่าวของพวกเขาแนะนำคู่มือของขวัญที่มีสไตล์และจัดระเบียบอย่างดี ประกอบด้วยสินค้าที่คัดสรรมาอย่างดี ภาพถ่ายที่สวยงาม และลิงก์การช็อปปิ้งที่ชัดเจน เพื่อให้ประสบการณ์การท่องเว็บราบรื่น
📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นบริษัทท่องเที่ยว ให้แชร์ คู่มือการท่องเที่ยววันวาเลนไทน์ที่ดีที่สุด เน้นสถานที่ท่องเที่ยวในฝัน ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร และข้อเสนอพิเศษสำหรับการเดินทาง พร้อมทำให้ลูกค้าสามารถจองได้ง่ายด้วยลิงก์ตรง! ❤️✈️
5. สิ่งที่ต้องรู้ตามฤดูกาล
นี่ไม่ใช่แค่การส่งคำทักทายตามฤดูกาลเท่านั้น ปรับคำแนะนำ ผลิตภัณฑ์ หรือโปรโมชั่นของคุณให้เหมาะสมกับช่วงเวลาของปี
📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นบริษัทผลิตภัณฑ์ดูแลผิว คุณสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจำกัดการสัมผัสแสงแดดในช่วงฤดูร้อนและพูดถึงครีมกันแดดได้เช่นกัน
6. วันที่สำคัญที่ควรจำไว้
ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใด—การผลิต องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร การศึกษา—จะมีวันที่สำคัญอยู่เสมอที่ผู้สมัครสมาชิกอาจไม่ทราบหรืออาจต้องการการเตือน สร้างจดหมายข่าวเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้น
✨ แรงบันดาลใจ:Intuit Turbotaxทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นด้วยการส่งการแจ้งเตือนกำหนดเวลาภาษีที่ตรงเวลา จดหมายข่าวของพวกเขายังมีตัวเลือก "เพิ่มในปฏิทิน" เพื่อให้ผู้อ่านสามารถจัดระเบียบได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกเดียว
7. แบบทดสอบ
แบบทดสอบเป็นกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์ สนุก และน่าติดตาม ใช้เป็นโอกาสในการเพิ่มการมีส่วนร่วมและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องด้วยคำถามที่ปรับให้เหมาะกับผู้ติดตามและธุรกิจของคุณ
✨ แรงบันดาลใจ: ตะขอแขวนที่สูงพร้อมปริศนาที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Vitals อย่างแนบเนียน ด้วยการเชิญชวนให้ผู้อ่านตอบคำถาม ทำให้จดหมายข่าวมีความโต้ตอบแทนที่จะเป็นเพียงการสื่อสารทางเดียว
📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นบริษัทความงาม คุณสามารถถามว่า—คุณมีสภาพผิวแบบไหน? ทำแบบทดสอบ 2 นาทีของเราเพื่อค้นหาคำตอบ รับคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะเพื่อให้ผิวของคุณเปล่งประกายตลอดทั้งปี!
8. คำถาม 'คุณอยากเลือกอะไร?' ในอุตสาหกรรม
รูปแบบที่เบาสบายและมีปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยให้สมาชิกสามารถมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของคุณในแบบที่สนุกสนาน ตั้งคำถามหรือสถานการณ์จำลองเฉพาะทางอุตสาหกรรมที่กระตุ้นให้พวกเขาต้องตัดสินใจที่น่าสนใจ
📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ คุณสามารถถามได้: คุณต้องการแก้ไขโค้ด 1,000 บรรทัดที่ไม่มีคอมเมนต์หรือเขียนใหม่ทั้งหมด
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในจดหมายข่าวด้านเทคโนโลยี ให้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นภายในอีเมลของคุณ และแชร์คำตอบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในฉบับถัดไป
เรื่องราวส่วนตัวและบทเรียน
9. ข้อมูลเบื้องหลัง (BTS)
ทำให้ผู้ติดตามของคุณรู้สึกเหมือนเป็นคนวงใน แสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณสร้างผลิตภัณฑ์อย่างไร ส่งมอบโครงการ หรือวัฒนธรรมในออฟฟิศของคุณ แนะนำสมาชิกในทีมด้วยข้อเท็จจริงสนุกๆ และบทบาทของพวกเขา หรือแบ่งปันความผิดพลาดและฉากหลุดเบื้องหลังแคมเปญ เนื้อหาเบื้องหลังช่วยสร้างความเป็นมนุษย์ให้กับแบรนด์ของคุณและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับผู้ชมของคุณ
📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นบริษัทผลิตภัณฑ์ คุณสามารถคิดเกี่ยวกับอะไรบางอย่างเช่น เคยสงสัยไหมว่าผลิตภัณฑ์ล่าสุดของเรามาจากไหน? พบกับซาร่าห์ หัวหน้าทีมออกแบบของเรา และชมภาพร่างสนุกๆ ที่เธอทำก่อนผลิตภัณฑ์สุดท้าย! นี่คือภาพเบื้องหลังกระบวนการสร้างสรรค์!
10. ข้อความส่วนตัวจากทีมงาน
แบ่งปันข้อความจากใครสักคนในทีมของคุณเพื่อให้จดหมายข่าวของคุณดูเป็นส่วนตัวมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องเป็น CEO เสมอไป การได้ยินจากนักออกแบบผลิตภัณฑ์, ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หรือแม้แต่นักศึกษาฝึกงานก็สามารถน่าสนใจได้เช่นกัน
📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นแบรนด์องค์กร ลองแนะนำ 'หนึ่งสัปดาห์ในชีวิตของหัวหน้า [แผนก]' ซีรีส์ ดูไหม?
11. บอร์ดอารมณ์หรือแรงบันดาลใจของแบรนด์คุณ
ให้ผู้ติดตามของคุณได้เห็นภาพรวมของสุนทรียภาพ ธีม และอิทธิพลที่หล่อหลอมเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ ไม่ว่าจะเป็นภาพตัดปะของสีสัน พื้นผิว หรือองค์ประกอบทางดีไซน์ สิ่งนี้จะทำให้แบรนด์ของคุณดูมีจุดมุ่งหมายและดึงดูดสายตามากยิ่งขึ้น
✨ แรงบันดาลใจ: จดหมายข่าว 'Monday Mood: Autumn Essentials'ของ Opumoรวบรวมบอร์ดอารมณ์ตามฤดูกาลที่เน้นโทนสีอบอุ่น เนื้อสัมผัสที่นุ่มนวล และสไตล์มินิมอล สร้างประสบการณ์ที่ดื่มด่ำซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์
12. มีอะไรอยู่บนโต๊ะของเราบ้าง?
ผู้คนชื่นชอบการค้นพบสิ่งที่คนในวงการชื่นชอบ—ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้มืออาชีพในวงการนั้นๆ มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ หรือผ่อนคลายได้มากขึ้น นำเสนอสิ่งจำเป็นที่ทีมของคุณต้องมีในแบบที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและมอบคุณค่า
📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นเอเจนซี่ด้านการออกแบบ ลองคิดทำอะไรแบบนี้: ภายในชุดเครื่องมือของนักออกแบบกราฟิก: 7 อุปกรณ์ที่ทำให้งานของเราง่ายขึ้น ซึ่งรวมถึงปากกาสไตลัส พาเลตต์สี และเมาส์ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้เวลานาน
13. ความท้าทายส่วนตัวจากทีม
เชิญชวนสมาชิกของคุณให้เข้าร่วมท้าทายไอเดียจดหมายข่าวที่มีประโยชน์หรือสนุกสนานร่วมกับทีมของคุณ ทำให้ง่าย ทำได้จริง และเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของคุณ อาจจะเป็นอะไรง่ายๆ เช่น 'ท้าทาย Inbox Zero 5 วัน' ที่กระตุ้นให้ผู้คนจัดระเบียบกล่องจดหมาย
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตอีเมลยืนยันเพื่อส่งการยืนยันการลงทะเบียนให้กับผู้เข้าร่วมเมื่อพวกเขาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมท้าทายได้
📌 ตัวอย่าง: หากคุณมีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลองแนะนำกิจกรรมท้าทายการจัดระเบียบดูไหม?
พร้อมที่จะจัดระเบียบพื้นที่ทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณหรือยัง? เข้าร่วมความท้าทาย 'ดีท็อกซ์โต๊ะทำงาน' 7 วันของเรา!
14. การตลาดย้อนยุคเพื่อกระตุ้นความคิดถึง
เทรนด์มักจะวนกลับมาเสมอ และการนำความทรงจำในอดีตกลับมาใช้สามารถเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลังได้ ลองย้อนกลับไปดูเทรนด์ในอุตสาหกรรมที่ผ่านมา สำรวจวิวัฒนาการของมัน และพูดคุยถึงความเกี่ยวข้องในปัจจุบัน เพิ่มสิ่งนี้เข้าไปในแนวคิดจดหมายข่าวรายเดือนของคุณเพื่อครอบคลุมหัวข้อให้ได้มากที่สุด
📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นบริษัทฟินเทค ให้จัดทำจดหมายข่าวในหัวข้อ บูมหรือบูมแตก? การทบทวนยุคดอทคอมกับฟองสบู่สตาร์ทอัพในปัจจุบัน หรือหัวข้อที่คล้ายกัน
15. รูปสัตว์เลี้ยง
พูดถึงไอเดียจดหมายข่าวที่ปลอดภัยที่สุด! รูปภาพสัตว์เลี้ยงน่ารักเป็นที่ชื่นชอบในทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย และทำให้แบรนด์ของคุณดูเป็นมนุษย์มากขึ้นและเข้าถึงได้ง่าย
✨ แรงบันดาลใจ:Fi nnนำเสนอสิ่งนี้ด้วยการโชว์ภาพสัตว์เลี้ยงที่น่ารักน่าเอ็นดูในจดหมายข่าวของพวกเขา แทนที่จะใส่ข้อความมากเกินไปในอีเมล พวกเขาปล่อยให้ภาพได้แสดงออกอย่างเต็มที่ พร้อมผสานข้อความเชิญชวนให้มีส่วนร่วมอย่างลงตัว
16. การโปรโมตเพลย์ลิสต์ Spotify
จดหมายข่าวช่วยสร้างความสัมพันธ์ และอะไรจะดีไปกว่าการเชื่อมต่อผ่านดนตรี? ท้ายที่สุดแล้ว มันเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจได้ทั่วโลก แบ่งปันเพลย์ลิสต์ที่ทีมงานของคุณใช้ทำงาน เพลงที่สร้างแรงบันดาลใจ หรือแม้แต่เพลย์ลิสต์ที่มีธีมสำหรับวันหยุด สิ่งใดก็ตามที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ ยกระดับบรรยากาศ และสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์คุณ
📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ คุณสามารถพูดว่า เริ่มต้นสัปดาห์ของคุณด้วยเพลย์ลิสต์แรงบันดาลใจวันจันทร์ของเรา ฟังที่นี่และบอกเราว่าเพลงโปรดของคุณคือเพลงอะไร!
17. แบบสำรวจหรือการสำรวจความคิดเห็น
คุณกำลังมองหาข้อเสนอแนะโดยตรงจากผู้ติดตามของคุณอยู่หรือไม่? ส่งแบบสำรวจหรือแบบสอบถามสั้น ๆ ในจดหมายข่าวของคุณ และดูคำตอบไหลเข้ามา อย่างไรก็ตาม ให้แบบสำรวจสั้น ๆ (ไม่เกิน 3-5 คำถาม) และทำให้สนุกเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
✨ แรงบันดาลใจ: จดหมายข่าวของMir o's ออกแบบอย่างเรียบง่าย พวกเขาเชิญชวนผู้ติดตามให้ตอบแบบสำรวจ 3 คำถามเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ โดยใช้ดีไซน์ที่สะอาดตาพร้อมปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการที่ชัดเจน
👀 คุณรู้หรือไม่? เนื้อหาแบบโต้ตอบมีอัตราการมีส่วนร่วมสูงกว่าเนื้อหาแบบคงที่ถึง 2 เท่า!
18. คำคมสร้างแรงบันดาลใจหรือคำคมตลก
แม้ว่าเนื้อหาของจดหมายข่าวนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของคุณ แต่ก็สามารถช่วยให้คุณยกระดับ สร้างแรงบันดาลใจ หรือสร้างความบันเทิงให้กับผู้ติดตามของคุณได้ เลือกคำคมที่สอดคล้องกับข้อความที่คุณต้องการสื่อ เช่น คำคมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการเติบโต คำคมที่ฉลาดสำหรับไลฟ์สไตล์ หรือคำคมที่กระตุ้นความคิดสำหรับมืออาชีพ
✨ แรงบันดาลใจ:Zenpenนำเสนอแนวทางแบบมินิมอลด้วย "หยดแห่งปัญญาประจำสัปดาห์" แทนที่จะแค่หยิบคำคมสุ่มมาใส่ พวกเขาสร้างประสบการณ์ที่ชวนดื่มด่ำด้วยข้อความที่ใส่ใจ ภาพวาดสีน้ำนุ่มนวล และการจัดวางที่สะอาดตา ไม่รกรุงรัง
การอัปเดตผลิตภัณฑ์และธุรกิจ
19. เนื้อหาพิเศษ
เปลี่ยนจดหมายข่าวของคุณให้กลายเป็นประสบการณ์วีไอพีสุดพิเศษ เสนอให้สมาชิกของคุณเข้าถึงเนื้อหา ภายใน เช่น ข้อมูลเบื้องหลังการทำงาน ฟีเจอร์ที่ซ่อนอยู่ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะมาถึง หรือส่วนลดพิเศษที่ไม่มีในที่อื่น สิ่งนี้จะสร้างความตื่นเต้นและทำให้ผู้คนตั้งตารอคอยอีเมลจากคุณ
📌 ตัวอย่าง: หากคุณมีสินค้าที่มีคุณสมบัติ AI, เช่น, รับชมเป็นครั้งแรกก่อนใครกับคุณสมบัติใหม่ที่ใช้ AI ของเราที่จะเปิดตัวในเดือนหน้า—เฉพาะผู้สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเราเท่านั้น!
20. ข้อเท็จจริงที่ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ
แบ่งปันข้อมูลเบื้องหลังที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับธุรกิจ, ทีม, หรือประวัติของคุณเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับผู้ติดตามของคุณ
📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นสตาร์ทอัพ ให้แนะนำ คุณรู้ไหมว่าเราเริ่มต้นในโรงรถเล็กๆ ด้วยคนเพียงสองคนและแล็ปท็อปเครื่องเก่า? การเดินทางของเรานั้นเต็มไปด้วยความประหลาดใจ—นี่คือห้าข้อเท็จจริงที่ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับวิธีที่เราเดินทางมาจนถึงจุดนี้!
21. ซีรีส์ 'คุณใช้สิ่งนี้ผิดวิธี'
ลูกค้าจำนวนมากใช้ผลิตภัณฑ์ผิดวิธีโดยไม่รู้ตัว ซึ่งส่งผลต่อประสบการณ์ของพวกเขา ชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดทั่วไปเพื่อให้ความรู้แก่พวกเขาเกี่ยวกับวิธีการให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด นี่เป็นเพียงวิธีการแบ่งปันเคล็ดลับในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร
📌 ตัวอย่าง: บริษัทเทคโนโลยีสามารถพูดว่า, คิดว่าคุณใช้แอปของเราอย่างเต็มศักยภาพแล้วหรือยัง? นี่คือเหตุผลที่คุณอาจกำลังใช้งานผิดวิธี และวิธีที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ!
22. การอัปเดตเกี่ยวกับช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณ
แจ้งให้ผู้ติดตามของคุณทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มโซเชียลของคุณ และกระตุ้นให้พวกเขาติดตามเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรม
✨ แรงบันดาลใจ: ชมวิธีที่Fractelกระตุ้นให้ผู้ติดตามของพวกเขาอัปเดตข้อมูลล่าสุดโดยการติดตามพวกเขาบน Instagram และ Facebook ในจดหมายข่าวฉบับนี้
23. การตลาดผ่านสัมมนาออนไลน์
กำลังจะจัดสัมมนาออนไลน์อยู่หรือเปล่า? จดหมายข่าวของคุณสามารถช่วยโปรโมตและสร้างกระแสเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมได้ ไม่ว่าจะเป็น Q&A สด เซสชันฝึกอบรม หรือการพูดคุยในแวดวงอุตสาหกรรม อย่าลืมเน้นย้ำถึงประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ ในอีเมลให้ใส่ลิงก์สำหรับลงทะเบียนและรายการหัวข้อสั้น ๆ ที่พวกเขาจะได้เรียนรู้
📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน โปรดส่งคำเชิญว่า เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรีของเรา: วิธีสร้างความมั่งคั่งในปี 2025 (จำนวนที่นั่งมีจำกัด!)
24. การส่งเสริมกิจกรรม
นี่คล้ายกับการโปรโมตเว็บสัมมนา แต่กว้างกว่า สร้างลำดับของอีเมลที่สร้างความตื่นเต้นสำหรับกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
📌 ตัวอย่าง: หากคุณกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ให้เตือนผู้อ่านว่า:
ตื่นเต้นกับงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราที่กำลังจะมาถึงหรือไม่? เข้าร่วมกับเราเพื่อชมเป็นกลุ่มแรก! ที่นั่งกำลังเต็มอย่างรวดเร็ว—จองที่นั่งของคุณวันนี้!
25. วันครบรอบหรือเหตุการณ์สำคัญของบริษัท
ผู้ชมของคุณต้องการเฉลิมฉลองชัยชนะกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นวันครบรอบของบริษัทหรือเหตุการณ์สำคัญ (เช่น การทำรายได้ถึง 100 ล้านดอลลาร์หรือการได้รับรางวัล) ให้แบ่งปันในจดหมายข่าวของคุณ การยอมรับต่อสาธารณะทำให้แบรนด์ของคุณดูน่าเชื่อถือและมีอำนาจมากขึ้น
✨ แรงบันดาลใจ: จดหมายข่าวMad ewellฉบับนี้ใช้แนวทางการเล่าเรื่องเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จในปี 2024 โดยใช้ภาพที่น่าสนใจเพื่อให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของแบรนด์ พร้อมทั้งเสริมสร้างความตื่นเต้นสำหรับอนาคต
การขายและการส่งเสริมการขาย
26. ข้อเสนอและส่วนลด
ดีลและส่วนลด (หรือที่รู้จักกันในชื่ออีเมลจูงใจ) เป็นกลยุทธ์การตลาดทางอีเมลที่ขาดไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ชัดเจน เราทุกคนต่างตื่นเต้นกับการสมัครรับจดหมายข่าวเพื่อรับส่วนลด 10% สำหรับการซื้อครั้งแรก! คุณยังสามารถตั้งค่าแคมเปญแบบหยดและทริกเกอร์อัตโนมัติใน CRM ของคุณเพื่อส่งอีเมลที่มีเทมเพลตพร้อมรหัสส่วนลดโดยอัตโนมัติ
✨ แรงบันดาลใจ:Canvaทำได้ดีมาก—ในจดหมายข่าวฉบับนี้ พวกเขาโปรโมทส่วนลด 50% สำหรับ Canva Pro แบบจำกัดเวลา โดยใช้ดีไซน์ที่ดึงดูดสายตาและข้อความที่กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจทันที
27. ชุดวิดีโอ
วิดีโอสร้างความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับผู้ติดตามของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบทแนะนำ การเปิดเผยเบื้องหลัง หรือการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ การแชร์วิดีโอ YouTube สั้นๆ ในจดหมายข่าวของคุณจะช่วยให้เนื้อหาดูมีชีวิตชีวาและน่าสนใจอยู่เสมอ
📌 ตัวอย่าง: หากคุณอยู่ในวงการเทคโนโลยี สร้างวิดีโอเกี่ยวกับ:
การวิเคราะห์ใน 2 นาที: วิธีที่ AI จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมของคุณ
28. โปรแกรมแนะนำเพื่อน
เปลี่ยนผู้ติดตามของคุณให้กลายเป็นผู้แทนแบรนด์ด้วยโปรแกรมแนะนำเพื่อน มอบส่วนลด, ทรัพยากรฟรี, หรือสิทธิพิเศษเฉพาะเมื่อพวกเขาแนะนำลูกค้าใหม่ให้กับแบรนด์ของคุณ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณในการสร้างรายชื่ออีเมลของคุณด้วย
✨ แรงบันดาลใจ:Busu uทำสิ่งนี้ด้วยอีเมลที่สะอาดและน่าสนใจ ซึ่งมอบการเข้าถึง Premium Plus ฟรี 30 วันสำหรับเพื่อนทุกคนที่เชิญชวน พวกเขายังรวมตัวติดตามความคืบหน้าเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูได้ว่าพวกเขาได้ทำการเชิญชวนไปแล้วกี่คน
29. คำอวยพรในวันหยุด
วันหยุดเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบในการส่งความสุขและเตือนให้ผู้ติดตามทราบว่าคุณกำลังคิดถึงพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดสำคัญอย่างวันขอบคุณพระเจ้าหรือวันหยุดทางการตลาดที่สนุกสนานอย่างวันพิซซ่าแห่งชาติ การส่งอีเมลสั้นๆ ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศเทศกาลจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
✨ แรงบันดาลใจ:Coterieถ่ายทอดสิ่งนี้ได้อย่างงดงามด้วยข้อความเทศกาลที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความจริงใจ ขอบคุณผู้ติดตามสำหรับการสนับสนุน ภาพที่หรูหราและปุ่มเรียกร้องการกระทำที่วางไว้อย่างเหมาะสม ทำให้รู้สึกเหมือนการเฉลิมฉลองมากกว่าการขายสินค้า
30. เราได้ลองแล้ว คุณจึงไม่ต้องลองเอง
ลองทดสอบเทรนด์ที่กำลังเป็นกระแส วิธีการ หรือผลิตภัณฑ์ และแบ่งปันประสบการณ์จริงของคุณโดยไม่ต้องกรอง ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของคุณและสามารถเป็นอะไรที่สนุกและน่าสนใจได้
📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ บอกผู้อ่านของคุณว่า ฉันใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์กินแต่บาร์โปรตีน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น: ทั้งข้อดี ข้อเสีย และความจริงที่เต็มไปด้วยโปรตีน!
31. อีเมลที่ลบทิ้งเอง
ทดลองใช้อีเมลลึกลับที่มีเวลาจำกัดซึ่งสร้างความรู้สึกกลัวพลาดโอกาส (FOMO) ให้กับผู้รับ แจ้งให้ผู้ติดตามทราบว่าพวกเขามีเวลาเพียง 24 ชั่วโมงในการอ่านและดำเนินการก่อนที่อีเมลจะหายไปตลอดกาล (หรือก่อนที่ข้อเสนอ เนื้อหา หรือโอกาสจะหมดอายุ) ทำไมถึงได้ผล? เพราะมันเล่นกับความรู้สึกเร่งด่วน ความอยากรู้อยากเห็น และความพิเศษเฉพาะกลุ่ม ทำให้ผู้คนเปิดอีเมลเพียงเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ข้างใน
📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นบริษัทรองเท้าผ้าใบ ลองทำตามนี้:
โอกาสสุดท้ายในการรับส่วนลด 10% สำหรับรองเท้าผ้าใบรุ่นลิมิเต็ดของเรา อีเมลนี้จะลบตัวเองใน 24 ชั่วโมง อย่าพลาด!
การสร้างชุมชน
32. เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC)
UGC คือของขวัญที่มอบให้อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปแบบของหลักฐานทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยเนื้อหาที่ลูกค้าของคุณแบ่งปันกับคุณ เช่น คำรับรอง การกล่าวถึงในโซเชียลมีเดีย หรือภาพ (ภาพถ่าย/วิดีโอ)
แม้ว่า UGC มักจะถูกแชร์บนโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์ของบริษัท แต่ก็ยังเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมสำหรับจดหมายข่าวเช่นกัน
✨ แรงบันดาลใจ:Bubble Goodsใช้กลยุทธ์นี้โดยเน้นย้ำแบรนด์ที่นำโดยผู้หญิงในอุตสาหกรรมอาหาร จดหมายข่าวของพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงการโปรโมทสินค้าเท่านั้น แต่ยังเล่าเรื่องราวของผู้ก่อตั้ง แสดงภาพคุณภาพสูง และมีลิงก์ช้อปปิ้งโดยตรง ทำให้เนื้อหามีทั้งแรงบันดาลใจและโต้ตอบได้
📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นแบรนด์กาแฟ ดึงดูดผู้อ่านของคุณด้วย:
ขอชื่นชม @CoffeeLover89 ที่แบ่งปันกาแฟยามเช้าที่สมบูรณ์แบบที่ทำจากเมล็ดกาแฟของเรา อยากได้รับการแนะนำบ้างไหม? แท็กเราด้วย #MyBestBrew!
33. จากกล่องจดหมายของเรา (เรื่องราวที่น่าสนใจจากสมาชิก)
นี่คือรูปแบบหนึ่งของ UGC แต่มีการปรับเปลี่ยนให้เน้นไปที่เรื่องราวส่วนตัวและการเล่าเรื่อง ผู้ติดตามของคุณมีเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมมากมาย แล้วทำไมไม่ลองนำมาแบ่งปันล่ะ? นำเสนอความสำเร็จในชีวิตจริง ความท้าทาย หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณในรูปแบบที่สร้างสรรค์
📌 ตัวอย่าง: หากคุณขายอุปกรณ์ออกกำลังกาย คุณสามารถแชร์:
สเตซี่แบ่งปันว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายของเราช่วยให้เธอสามารถวิ่ง 5 กิโลเมตรครั้งแรกได้สำเร็จ อ่านเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจของเธอ!
34. พนักงานดีเด่นประจำเดือน
แนะนำสมาชิกของคุณให้รู้จักกับบุคคลที่น่าทึ่งเบื้องหลังแบรนด์ของคุณ การนำเสนอ พนักงานดีเด่นประจำเดือน ช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในทีม และทำให้แบรนด์ของคุณดูเป็นกันเองมากขึ้น นอกจากนี้ ใครจะไม่อยากได้รับการยกย่องในจดหมายข่าวของบริษัทบ้างล่ะ? มันเป็นความรู้สึกที่ได้รับการยอมรับอย่างมาก!
📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการออกแบบที่ยอดเยี่ยม ส่งข้อความถึงผู้อ่านของคุณว่า ขอแนะนำ Josh นักออกแบบกราฟิกที่ยอดเยี่ยมของเรา สายตาที่สร้างสรรค์ของเขาทำให้แคมเปญล่าสุดของเรามีชีวิตชีวา—และเขายังสามารถโยนลูกบอลได้ 5 ลูกพร้อมกัน!
35. ประกาศรับสมัครงาน
กำลังรับสมัครพนักงานอยู่หรือไม่? พนักงานที่ยอดเยี่ยมคนต่อไปของคุณอาจกำลังสมัครรับข่าวสารจากคุณอยู่แล้ว หรืออาจรู้จักผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดก็ได้ อย่าลืมเขียนอีเมลให้กระชับและอ่านง่าย เพิ่มลิงก์ไปยังรายละเอียดงานฉบับเต็ม และเน้นสวัสดิการที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้สมัครมากขึ้น
✨ แรงบันดาลใจ:ลองดูจดหมายข่าวของ Social Print Studio นี้สิ ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักออกแบบนำ (Lead Designer) พร้อมงานออกแบบที่โดดเด่น สนุกสนาน และข้อความที่ดึงดูดใจ อีเมลนี้อธิบายบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน เน้นคุณสมบัติที่สำคัญ และมีปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTA) ที่โดดเด่น ("ดูตำแหน่งงานของเรา") เพื่อกระตุ้นให้ผู้สนใจสมัครงาน
36. ขอส่งเสียงเชียร์ให้กับคนที่คุณชื่นชม
ทำให้จดหมายข่าวของคุณเป็นพื้นที่แห่งความขอบคุณ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน พันธมิตร ลูกค้า หรือสมาชิกในชุมชน การแสดงความขอบคุณเสมอจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งขึ้นเสมอ กล่าวคำว่า 'ขอบคุณ!'
คุณยังสามารถเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นคอลัมน์ประจำเดือนและเน้นย้ำถึงสมาชิก พนักงาน หรือพันธมิตรในแต่ละฉบับได้อีกด้วย และยิ่งไปกว่านั้น เชิญชวนผู้ชมของคุณให้เสนอชื่อบุคคลสำหรับคำชื่นชมในครั้งถัดไป
📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นบริษัทที่มีบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม เช่น ขอขอบคุณอย่างยิ่งต่อ Emily สำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในทีมบริการลูกค้าของเรา เธอเพิ่งบรรลุเป้าหมายรีวิวเชิงบวกครบ 500 รายการ!
37. การทดสอบการออกแบบ 3 วินาที
ทดสอบสัญชาตญาณของผู้ติดตามของคุณโดยการแสดงสองแบบของดีไซน์สินค้า, ภาพทางการตลาด, หรือตัวเลือกแบรนด์ และถามว่าพวกเขาชอบอะไรมากกว่า
📌 ตัวอย่าง: หากคุณกำลังจะตัดสินใจเลือกโลโก้ใหม่สำหรับสินค้าของคุณ ให้ถามว่า โลโก้ใดทำให้คุณรู้สึกมั่นใจมากกว่า: ตัวเลือก A (หนา) หรือ ตัวเลือก B (หรูหรา)? โหวตตอนนี้!
38. การตรวจสอบแอปพลิเคชันและเครื่องมือของบุคคลที่สาม
รวบรวมรายการแอป บริการ หรือเครื่องมือที่มีประโยชน์ซึ่งสมาชิกของคุณอาจยังไม่ทราบ
📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นบริษัทรถยนต์ ให้ส่งสิ่งนี้ไปยังผู้อ่านของคุณ:
ค้นพบเพื่อนร่วมเดินทางบนท้องถนนที่ดีที่สุด! 🚗 ตรวจสอบ ABC สำหรับการวางแผนเส้นทางที่ราบรื่น, การอัปเดตการจราจรแบบเรียลไทม์, และการติดตามการบำรุงรักษารถยนต์อย่างง่ายดาย ทั้งหมดในที่เดียว!
39. ถามอะไรก็ได้ (AMA)
นี่เป็นประเภทกิจกรรมยอดนิยมบน Reddit คุณสามารถทำแบบเดียวกันนี้ในจดหมายข่าวของคุณได้เช่นกัน ตอบคำถามที่ผู้ชมส่งเข้ามาในรูปแบบอีเมลสไตล์ถาม-ตอบโดยเฉพาะ
📌 ตัวอย่าง: หากคุณมีสินค้าที่จะเปิดตัวในอนาคต แจ้งให้ผู้อ่านทราบ:
สัปดาห์นี้ เราจะมาตอบคำถามที่ทุกคนอยากรู้เกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราที่กำลังจะมาถึง!
ข้อมูลเชิงลึกและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
40. คู่มือวิธีการและบทเรียนสอน
ผู้คนชื่นชอบคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนที่ช่วยให้พวกเขาแก้ปัญหาหรือพัฒนาทักษะได้ มีหัวข้อที่ซับซ้อนอยู่ในใจหรือไม่? ลองแบ่งออกเป็นขั้นตอนง่าย ๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง แล้วส่งผ่านอีเมล
✨ แรงบันดาลใจ:Reclai m AIทำได้ดีมากในจดหมายข่าวของพวกเขา โดยนำเสนอแนวทางที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอนในการนำวันไร้การประชุมมาใช้ในพื้นที่ทำงาน อีเมลนี้ประกอบด้วยจุดดำเนินการที่ชัดเจน การจัดวางที่ดึงดูดสายตา และปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการที่นำไปสู่แหล่งข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม
41. ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง
ไม่มีใครต้องการทำผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง แทนที่จะทำเช่นนั้น พวกเขาต้องการกลยุทธ์ที่มีข้อมูลสนับสนุนซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเพื่อผลลัพธ์ที่ดี ทำไมไม่เน้นย้ำถึงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในอุตสาหกรรมและแบ่งปันเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านั้น?
📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นโค้ชด้านการขาย ให้เขียนเกี่ยวกับ 5 ข้อผิดพลาดในการส่งอีเมลหาลูกค้าใหม่ที่ทำให้คุณพลาดโอกาส (และวิธีแก้ไข) หรือ หลีกเลี่ยง 3 ข้อผิดพลาดในการนำเสนอขายที่พบบ่อยซึ่งทำให้ลูกค้าไม่สนใจ
42. ความเชื่อผิด ๆ และความเข้าใจผิด
ทุกอุตสาหกรรมล้วนมีตำนานหรือความเชื่อผิด ๆ ของตัวเอง ตำนานที่ทำให้เข้าใจผิด ตำนานที่ทำให้สับสน ตำนานที่ฉุดรั้งผู้คนไว้ ผู้ติดตามอีเมลของคุณก็เชื่อสิ่งเหล่านี้ และถึงเวลาแล้วที่คุณจะไขข้อเท็จจริงและจุดประกายความอยากรู้อยากเห็น ทำสิ่งนั้นผ่านจดหมายข่าวของคุณ
📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นนักโภชนาการ ให้ครอบคลุมหัวข้อ 5 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับโภชนาการที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณ หรือ ความจริงเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต: ทำไมมันไม่ใช่ศัตรูของคุณ
43. กรณีศึกษาและเรื่องราวความสำเร็จ
แสดง อย่าบอก ใช้ผลลัพธ์จริงจากลูกค้า ผู้ขาย หรือสมาชิกในชุมชนเพื่อสร้างกรณีศึกษาที่น่าสนใจ หลักฐานทางสังคมช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ และช่วยให้ลูกค้าที่มีศักยภาพมองเห็นความสำเร็จของพวกเขาเมื่อทำธุรกิจกับคุณ
✨ แรงบันดาลใจ: ยกตัวอย่างเช่นจดหมายข่าวของ Beefree ที่เน้นให้เห็นว่า Madison Taylor Marketing สามารถลดเวลาในการพัฒนาอีเมลลงได้ถึง 66% ด้วยการใช้เครื่องมือลากและวางของพวกเขา อีเมลไม่ได้เพียงแค่บอกว่า "เครื่องมือของเราช่วยประหยัดเวลา" แต่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเลข ทำให้ผลกระทบไม่สามารถปฏิเสธได้
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:สร้างแม่แบบกรณีศึกษาเพื่อเน้นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ เช่น การเติบโตของรายได้หรือการประหยัดเวลา
44. เคล็ดลับจากคนวงในและเคล็ดลับในวงการ
ให้ผู้ติดตามของคุณเข้าถึงความรู้ที่พวกเขาไม่สามารถหาได้ง่ายจากที่อื่น นี่อาจเป็นเทคนิคเฉพาะในอุตสาหกรรม, กลยุทธ์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้, หรือข้อมูลเชิงลึกจากการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาพิเศษช่วยสร้างความไว้วางใจและทำให้ผู้อ่านกลับมาอีก
📌 ตัวอย่าง: หากคุณดำเนินธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ให้แบ่งปัน 5 ปัจจัยทางจิตวิทยาที่กระตุ้นยอดขายออนไลน์
45. การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
ใครจะไม่ชอบคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ? เชิญผู้เชี่ยวชาญมาทำจดหมายข่าวในรูปแบบถาม-ตอบ หรือเน้นประเด็นสำคัญจากการสัมภาษณ์ในจดหมายข่าว นอกจากนี้ยังสามารถฝังลิงก์วิดีโอหรือพอดแคสต์ไว้ในเนื้อหาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
✨ แรงบันดาลใจ: ตัวอย่างเช่นDesignB etter ได้แบ่งปันบทสัมภาษณ์กับ Jason Goodwin ซึ่งสำรวจว่าผู้นำด้านการออกแบบผสมผสานการคิดเชิงออกแบบและวิธีการแบบ Agile เข้ากับกระบวนการทำงานอย่างไร แทนที่จะเป็นบทสัมภาษณ์ยาว ๆ อีเมลได้ดึงเอาข้อคิดที่ดีที่สุดออกมา พร้อมตัวเลือกให้อ่านเพิ่มเติม
46. อินโฟกราฟิก
ไม่ใช่ทุกข้อมูลที่ต้องมีเนื้อหาเป็นข้อความมากมาย—บางครั้ง อินโฟกราฟิกที่ดึงดูดสายตาสามารถช่วยให้เข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มในอุตสาหกรรม คู่มือการใช้งาน หรือข้อมูลเชิงสถิติ อินโฟกราฟิกช่วยให้เนื้อหาเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
✨ แรงบันดาลใจ: ลองดูว่าGrüns Nutritionเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารอาหารในลูกอมกับเม็ดยาอย่างไร? จดหมายข่าวของพวกเขาใช้ภาพอินโฟกราฟิกที่ดูทันสมัยพร้อมแผนภูมิแท่งที่แสดงอัตราการดูดซึมในช่วงเวลาต่างๆ แทนที่จะใช้คำอธิบายยาวๆ ภาพนี้เล่าเรื่องราวได้ทั้งหมด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้สีเพียง 2-3 สี และรักษาข้อความให้น้อยที่สุด—ปล่อยให้ภาพเล่าเรื่องแทน
47. คอลัมน์ให้คำแนะนำ
จดหมายข่าวที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลสามารถสร้างความน่าสนใจได้เป็นอย่างมาก กระตุ้นให้ผู้ติดตามส่งคำถามและแบ่งปันคำตอบในรูปแบบอีเมลที่ให้คำแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำทางธุรกิจ, สุขภาพ, หรืออาชีพ การตอบคำถามที่เป็นปัญหาจริง ๆ จะทำให้จดหมายข่าวของคุณรู้สึกเหมือนมีการโต้ตอบและมีคุณค่า
📌 ตัวอย่าง: จดหมายข่าวที่เน้นสตาร์ทอัพสามารถมี มุมผู้ก่อตั้ง ที่ผู้ประกอบการส่งคำถามเกี่ยวกับการขยายธุรกิจของตน ฉบับหนึ่งอาจตอบคำถามว่า ฉันจะดึงดูดลูกค้า 100 คนแรกได้อย่างไรโดยไม่มีงบประมาณการตลาด? พร้อมกลยุทธ์การเติบโตที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
48. แบ่งปันข่าวสารเฉพาะทางอุตสาหกรรม
จดหมายข่าวไม่จำเป็นต้องครอบคลุมทุกเรื่อง—แต่ควรคัดสรรข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สุดสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี แฟชั่น การเงิน หรือสุขภาพ ช่วยให้ผู้ติดตามได้รับข้อมูลที่จำเป็นโดยไม่รู้สึกถูกท่วมด้วยข้อมูลมากเกินไป เพิ่มข้อคิดเห็น ข้อมูลเชิงลึก หรือสรุปเนื้อหาเพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย
✨ แรงบันดาลใจ:McKinseyทำได้ดีมาก ในจดหมายข่าวฉบับหนึ่ง พวกเขาได้สรุปรายงานเศรษฐกิจที่ซับซ้อนให้กลายเป็นบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ 'สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของยุโรป' ผู้อ่านได้รับความรู้ที่มีคุณค่าโดยไม่ต้องไปค้นหาในรายงานฉบับเต็ม
49. คำแนะนำพอดแคสต์
พอดแคสต์กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก และผู้ติดตามของคุณจะชื่นชอบคำแนะนำที่คัดสรรมาอย่างดี คุณสามารถนำเสนอตอนที่คุณชื่นชอบ บทสัมภาษณ์จากแขกรับเชิญที่น่าสนใจ หรือแม้แต่พอดแคสต์ของบริษัทคุณเอง
✨ แรงบันดาลใจ: ตัวอย่างเช่นGuru Conferenceโปรโมตตอนหนึ่งของรายการ Guru Insider Podcast ในอีเมลนี้ แทนที่จะแค่ใส่ลิงก์ไว้เฉย ๆ พวกเขาเน้นประเด็นสำคัญที่ผู้อ่านควรได้รับ ทำให้ผู้อ่านมีเหตุผลที่น่าสนใจในการรับฟัง
50. บทวิจารณ์
รีวิวไม่จำเป็นต้องเน้นที่สินค้าหรือบริการเสมอไป หนังสือ แนวโน้ม รายงานอุตสาหกรรม—มุมมองของคุณเกี่ยวกับสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย (และอุตสาหกรรม) ของคุณสามารถเพิ่มคุณค่าได้ ที่จริงแล้ว คุณยังสามารถแบ่งปันว่าธุรกิจของคุณถูกมองอย่างไรในวงการอุตสาหกรรมอีกด้วย จงสร้างสรรค์!
✨ แรงบันดาลใจ:Figliaทำสิ่งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม จดหมายข่าวของพวกเขาแสดงบทวิจารณ์จาก The New York Times, Vogue, Forbes และ GQ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเครื่องดื่มอะเพอริทิฟไร้แอลกอฮอล์ของพวกเขา แทนที่จะพูดว่า "ผลิตภัณฑ์ของเราดีเยี่ยม" พวกเขาให้เสียงที่เชื่อถือได้เป็นผู้พูดแทน
คำแนะนำการออกแบบและจัดวางสำหรับจดหมายข่าว
มันไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งที่คุณกำลังพูดในจดหมายข่าวของคุณ—แต่มันคือวิธีที่คุณพูดมัน การใช้สี, ภาพ, และพื้นที่ว่างอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการสื่อสารข้อความของคุณและกระตุ้นให้ผู้ติดตามของคุณทำตามที่ต้องการ
นี่คือคำแนะนำบางประการที่ควรคำนึงถึง
1. จัดโครงสร้างจดหมายข่าวแต่ละฉบับให้สามารถอ่านแบบสแกนได้
ไม่มีใครอยากเปิดอีเมลแล้วเจอข้อความยาวเหยียดเต็มหน้า ให้เว้นระยะเนื้อหาของคุณเพื่อให้อ่านง่าย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกประเด็นสำคัญสามารถอ่านผ่านได้อย่างรวดเร็ว
คุณสามารถทำได้โดย:
- การเขียนย่อหน้าให้สั้น (ไม่เกินสามประโยค)
- การใช้รายการแบบมีหัวข้อย่อยหรือกล่องสรุปข้อมูลเพื่อสรุปเนื้อหา
- การเพิ่มรูปภาพ อินโฟกราฟิก หรือ GIF เพื่อเสริมเนื้อหาของคุณ
2. ใช้ลำดับความสำคัญทางสายตา
หากผู้ติดตามของคุณไม่เลื่อนผ่านส่วนแรกของจดหมายข่าวของคุณ ให้แน่ใจว่าพวกเขาเห็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดตั้งแต่แรกเห็น หัวข้อและข้อความตัวหนาคือเพื่อนของคุณในที่นี้ เพิ่มลิงก์และคำกระตุ้นการตัดสินใจตามความจำเป็น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ปฏิบัติตามรูปแบบพีระมิดกลับหัว เริ่มต้นด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุด จากนั้นให้รายละเอียดทั้งหมด และจบด้วยข้อความกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจน
3. ปรับให้เหมาะสมสำหรับมือถือ
ทุกวันนี้เกือบทุกคนอ่านอีเมลบนโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าจดหมายข่าวของคุณได้รับการออกแบบมาให้เลื่อนดูได้ง่าย
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ได้แก่:
- หลีกเลี่ยงไฟล์ภาพ/วิดีโอที่มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจใช้เวลาในการโหลด
- การใช้ปุ่ม CTA ขนาดใหญ่ที่ง่ายต่อการแตะ
- ยึดรูปแบบการจัดวางแบบคอลัมน์เดียว
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ซอฟต์แวร์สำหรับจดหมายข่าวส่วนใหญ่ให้คุณสามารถดูตัวอย่างอีเมลของคุณบนหน้าจอเดสก์ท็อปและมือถือได้ ใช้สิ่งนี้เพื่อปรับแต่งเลย์เอาต์ของคุณตามความจำเป็น
4. มีคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียว
จดหมายข่าวทุกฉบับควรมีรายการการกระทำที่ชัดเจนเพียงหนึ่งรายการ อย่าทำให้ผู้ติดตามของคุณสับสนด้วยตัวเลือกมากเกินไป อย่าลืมใช้ภาษาที่ง่ายและตรงไปตรงมาบนปุ่ม CTA ของคุณ เช่น ดาวน์โหลดตอนนี้ หรือ ลงทะเบียนฟรี
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพิ่มปุ่ม CTA หนึ่งปุ่มไว้ที่จุดเริ่มต้นของอีเมล เพื่อให้ผู้สมัครสมาชิกเห็นได้ทันทีโดยไม่ต้องเลื่อนลงไปด้านล่างของหน้าจอ
5. ปรับแต่งให้เหมาะกับผู้สมัครสมาชิกแต่ละคน
ไม่มีอะไรที่บ่งบอกถึง การตลาดแบบมวลชน ได้ชัดเจนไปกว่าจดหมายข่าวหรือหัวข้ออีเมลที่ขึ้นต้นด้วย เรียนผู้อ่าน หรือ เรียนสมาชิก อีกแล้ว
ทักทายสมาชิกแต่ละคนด้วยชื่อ และปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันและความสนใจของพวกเขา
🧠 คุณรู้หรือไม่? หัวข้ออีเมลที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลเพิ่มอัตราการเปิดถึง 26%
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างรายการตรวจสอบการตลาดทางอีเมล
วิธีสร้างนิสัยในการสร้างจดหมายข่าวเชิงสร้างสรรค์
คุณอาจเบื่อที่จะได้ยินคำว่า "ความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญ" แต่จริงๆ แล้วมันเป็นความจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับจดหมายข่าว การส่งอีเมลที่ยอดเยี่ยมหนึ่งฉบับหรือสามฉบับนั้นง่าย แต่การส่งอีเมลที่ยอดเยี่ยมทุกสัปดาห์? นั่นต้องใช้ความมุ่งมั่น
ข่าวดีก็คือ มันง่ายกว่าที่คุณคิด
คุณต้องการระบบที่ชัดเจนสำหรับการคิดสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์ที่เหมาะกับตารางการทำงานและจังหวะสร้างสรรค์ตามธรรมชาติของคุณ
นี่คือวิธีเริ่มต้น
1. จับภาพแรงบันดาลใจเมื่อใดก็ตามที่มันเกิดขึ้น
เคยมีไอเดียดีๆ ตอนกลางวันไหม แล้วบอกตัวเองว่า 'เดี๋ยวค่อยเขียนไว้ทีหลัง'
เพื่อป้องกันไม่ให้ไอเดียจดหมายข่าวของคุณสูญหายในความวุ่นวาย จดบันทึกไอเดียเหล่านั้นทันทีที่นึกขึ้นได้
หากคุณกำลังมองหาแรงบันดาลใจสมัครรับจดหมายข่าว AI ที่ดีที่สุดในตลาดและดูว่าพวกเขากำลังเล่นกับมุมมองและรูปแบบใดบ้าง
นอกจากนี้ คุณควรสร้าง คลังไอเดีย กลางเพื่อที่คุณจะได้พัฒนาความคิดของคุณและสร้างความเชื่อมโยงใหม่ๆ ระหว่างไอเดียเหล่านั้น
ให้ClickUp Docsช่วยคุณ
เริ่มต้นเอกสารใหม่เพื่อจดบันทึกไอเดียจดหมายข่าวของคุณ และใช้หน้าเอกสารซ้อนเพื่อจัดระเบียบไอเดียตามแนวโน้มอุตสาหกรรม ข้อมูลเชิงลึกส่วนตัว หรือกรณีศึกษาต่าง ๆ คุณยังสามารถแทรกลิงก์บุ๊กมาร์กเพื่อบันทึกแรงบันดาลใจจากจดหมายข่าวของคู่แข่ง บทความที่เกี่ยวข้อง หรือแนวโน้มในโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิงในภายหลัง
ClickUp Docs ยังช่วยให้การระดมความคิดร่วมกันเป็นเรื่องง่ายด้วยการแก้ไขพร้อมกันและฟีเจอร์การตรวจจับการทำงานร่วมกันเมื่อใดก็ตามที่คุณคิดถึงมุมมองใหม่หรือหัวข้อที่ไม่ซ้ำใคร ให้เพิ่มลงในเอกสารและแท็กสมาชิกในทีมเพื่อขอความคิดเห็น
คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นและแปลงข้อความให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ เมื่อไอเดียพร้อมที่จะพัฒนาเป็นจดหมายข่าว คุณสามารถย้ายมันเข้าสู่การผลิตได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ถามผู้ติดตามของคุณโดยตรงว่าพวกเขาต้องการอะไร พวกเขาประสบปัญหาอะไร? คำถามอะไรที่พวกเขาถามบ่อยๆ? คุณสามารถใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมแนวคิดเหล่านี้ เมื่อเริ่มมีคำตอบเข้ามาระบบอัตโนมัติของ ClickUpสามารถแปลงแนวคิดเหล่านั้นเป็นงานที่เชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ทันที
2. มีกระบวนการเขียนที่เป็นจริง
วิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะความตื่นตระหนกในนาทีสุดท้าย? มีขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถทำตามได้ ซึ่งจะทำให้คุณมีเวลาเพียงพอในการคิดสร้างสรรค์, พักผ่อน, และแก้ไขตามความจำเป็น
ตัวอย่างเช่น หากคุณส่งจดหมายข่าวของคุณในวันศุกร์ ตารางการเขียนของคุณอาจจะเป็นดังนี้:
- วันจันทร์: ระดมความคิดและสรุปโครงร่าง
- วันอังคาร: เขียนฉบับร่างแรก
- วันพุธ: แก้ไขและเขียนฉบับร่างที่สอง
- วันพฤหัสบดี: เพิ่มองค์ประกอบการออกแบบ
- วันศุกร์: กด ส่ง
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบจดหมายข่าวฟรีสำหรับ Google Docs
3. ใช้ AI ให้เป็นประโยชน์
มีหลายสิ่งที่ AI สามารถทำได้เพื่อทำให้การจัดการจดหมายข่าวง่ายขึ้น มันสามารถระดมความคิดสำหรับไอเดียจดหมายข่าวทางอีเมล สร้างโครงร่าง เขียนร่างที่สอดคล้องกับน้ำเสียงของแบรนด์ของคุณ ปรับปรุงข้อความทางการตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย
ตัวอย่างเช่น ผู้ช่วยเขียนในตัวของ ClickUp Brainจะช่วยให้จดหมายข่าวของคุณฟังดูเป็นมืออาชีพ น่าสนใจ และสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังคัดสรรบทนำ สรุปข้อมูลสำคัญ หรือสร้างข้อความกระตุ้นการตัดสินใจ เครื่องมือนี้สามารถ:
- เขียนใหม่และปรับปรุงเนื้อหาของคุณให้ชัดเจนและมีโทนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
- ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์แบบเรียลไทม์—ไม่ต้องใช้ปลั๊กอิน
- แนะนำคำตอบด่วนสำหรับการตอบกลับความคิดเห็นจากจดหมายข่าวอย่างรวดเร็ว
หรือหากคุณชอบระดมความคิดออกเสียงผ่านประชุมทีมหรือบันทึกเสียง ClickUp Brain สามารถถอดเสียงการประชุมและบันทึกเสียงเป็นข้อความที่มีโครงสร้างได้ โดยจะเปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นร่างจดหมายข่าวที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
ต้องการให้รูปแบบจดหมายข่าวของคุณเป็นมาตรฐานใช่ไหม? ขอให้ Brain สร้างเทมเพลตสำหรับงาน เอกสาร และโครงการต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการขยายการสร้างเนื้อหา สร้างและตั้งค่าโครงสร้างจดหมายข่าวที่ส่งเป็นประจำ ปฏิทินบรรณาธิการ และลำดับการติดต่อสื่อสารด้วยClickUp Automationsเพื่อให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ดูวิดีโอสอนการใช้ AI ในการเขียนอีเมลเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความสะดวกของเนื้อหาที่สร้างโดย AI กับความสดใหม่ในมุมมองของคุณเอง
4. ติดตามและปรับตามเวลา
ทุกเดือน ให้จัดสรรเวลาไว้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อประเมินว่าจดหมายข่าวของคุณกำลังดำเนินการเป็นอย่างไร และส่วนใดที่ต้องการความสนใจ
เน้นที่ด้านต่างๆ เช่น:
- หัวข้อใดที่มีอัตราการเปิดอ่านสูงสุด?
- คุณเห็นอีเมลตอบกลับประเภทใดบ้าง?
- อัตราการคลิกผ่านของ CTA ของคุณคืออะไร?
คำตอบจะให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการปรับกลยุทธ์จดหมายข่าวของคุณให้ตรงกับความต้องการของผู้ติดตาม
ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถตั้งค่ามุมมองรวมของตัวชี้วัดสำคัญของจดหมายข่าว เช่น อัตราการเปิดอ่าน ระดับการมีส่วนร่วม และการเติบโตของผู้สมัครสมาชิก แทนที่จะต้องดึงรายงานด้วยตนเอง ให้แดชบอร์ดของคุณทำงานแทนคุณ พร้อมให้คุณเห็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ได้ทันที
ใช้แผนภูมิ, รายการ, และตารางเพื่อแสดงแนวโน้มตามเวลา. ต้องการทราบเมื่อใดที่การมีส่วนร่วมลดลงหรือเมื่อใดที่แคมเปญทำงานได้ดีเป็นพิเศษหรือไม่? ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีเกณฑ์ที่กำหนดไว้ถูกบรรลุเพื่อให้คุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว.
เตรียมตัว เตรียมใจ ส่งจดหมายข่าวของคุณด้วย ClickUp
จดหมายข่าวที่ดีที่สุดจะปรากฏในกล่องจดหมายของผู้สมัครสมาชิกเมื่อถึงเวลาที่ควรจะเป็น ทุกครั้งโดยไม่พลาดเลย
ตัวอย่างจดหมายข่าวที่กล่าวถึงในบล็อกนี้ช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับจดหมายข่าวของคุณและทำให้ผู้อ่านมีส่วนร่วม เมื่อคุณมีขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้างซึ่งคุณสามารถพึ่งพาได้และกระบวนการในการประเมินและปรับปรุงแล้ว คุณก็เดินมาครึ่งทางแล้ว
ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดการเวิร์กโฟลว์จดหมายข่าวได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การสร้างแนวคิดไปจนถึงการติดตามประสิทธิภาพ มีเครื่องมือและความสามารถที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงกระบวนการของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน ติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหา และรักษาแผนกลยุทธ์จดหมายข่าวของคุณให้เป็นระเบียบ