20 จดหมายข่าวเทคโนโลยีที่จำเป็นเพื่ออัปเดตคุณอยู่เสมอ

ด้วยข้อมูลที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง แต่ข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริงกลับหาได้ยาก การตามทันเทคโนโลยีจึงรู้สึกเหมือนกับการไล่ตามเป้าหมายที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
แต่ถ้าเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการตัดผ่านเสียงรบกวนคือสิ่งที่เรียบง่ายอย่างกล่องจดหมายอีเมลของคุณล่ะ?
จดหมายข่าวเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถเป็นอาวุธลับของคุณในการก้าวล้ำหน้าอยู่เสมอ บทสรุปที่คัดสรรมาอย่างดีเหล่านี้จะส่งมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและให้ข้อมูลเชิงลึกที่สุดตรงถึงกล่องจดหมายของคุณ ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณ
ในบทความนี้ เราจะสำรวจจดหมายข่าวเทคโนโลยีที่จำเป็น 20 ฉบับที่จะช่วยให้คุณอัปเดตข้อมูลได้ทันเวลา
⏰ สรุป 60 วินาที
- นี่คือ 20 อันดับจดหมายข่าวเทคโนโลยีที่คุณควรอ่าน TechCrunch: อัปเดตประจำวันและรายสัปดาห์เกี่ยวกับสตาร์ทอัพ, AI และฟินเทค พร้อมข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับผู้อ่านทั่วโลก Tech Daily: ข่าวเทคโนโลยีรายวันคัดสรรโดย Bloomberg พร้อมสรุป "สามเรื่องที่คุณต้องรู้วันนี้" อย่างกระชับ Bizarro Devs: เรื่องราวเทคโนโลยีแปลกๆ ประจำเดือน, ข้อเท็จจริงสนุกๆ และเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงสำหรับมุมมองใหม่ๆ CIO: ออกแบบมาสำหรับผู้นำด้านไอทีด้วยคำแนะนำที่ใช้งานได้จริงและแนวโน้มของอุตสาหกรรม จดหมายข่าวของ Lenny: เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การเติบโตพร้อมชุมชนใน Slack Product Hunt: ค้นพบเครื่องมือและอุปกรณ์ใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์พร้อมข้อมูลเชิงลึกจากชุมชน จดหมายข่าวสำหรับแฮกเกอร์: รับลิงก์ที่คัดสรรจาก Hacker News สำหรับนักพัฒนาและผู้ชื่นชอบเทคโนโลยี TLDR: สรุปข่าวเทคโนโลยีประจำวัน 5 นาทีสำหรับมืออาชีพที่ยุ่ง ดาวน์โหลด: ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการสนับสนุนจาก MIT เกี่ยวกับเทคโนโลยีและแนวโน้มใหม่ ๆ NextDraft: ข่าวที่คัดสรรประจำวันพร้อมอารมณ์ขันและการวิเคราะห์ที่เฉียบคม Interesting Engineering: เนื้อหาหลากหลายเกี่ยวกับ AI ความยั่งยืน และนวัตกรรมทางวิศวกรรม KnowTechie's Weekly Download: สรุปเทคโนโลยีประจำสัปดาห์ที่เข้าถึงง่าย พร้อมเคล็ดลับและข้อเสนอพิเศษ Import AI: ข้อมูลเชิงลึกด้าน AI คัดสรรโดย Jack Clark ผู้ร่วมก่อตั้ง Anthropic CB Insights: ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ, VC และแนวโน้มเทคโนโลยี Benedict's Newsletter: การวิเคราะห์พัฒนาการด้านเทคโนโลยีประจำสัปดาห์โดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมตัวเลือกพรีเมียม The Intelligent Worker: เคล็ดลับประจำสัปดาห์ในการใช้ประโยชน์จาก AI และเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Internet Is Beautiful: เว็บไซต์เจ๋งๆ เครื่องมือ และสิ่งน่าสนใจออนไลน์ที่คัดสรรมาทุกสัปดาห์ The Information: รายงานเชิงลึกเฉพาะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี Dense Discovery: เนื้อหาที่คิดมาอย่างดีเกี่ยวกับเทคโนโลยี การออกแบบ และความยั่งยืน Tedium: การเจาะลึกเรื่องราวเทคโนโลยีที่มักถูกมองข้ามด้วยอารมณ์ขันและความลึกซึ้ง
- TechCrunch: อัปเดตประจำวันและรายสัปดาห์เกี่ยวกับสตาร์ทอัพ, AI, และฟินเทค พร้อมข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับผู้ชมทั่วโลก
- Tech Daily: ข่าวเทคโนโลยีรายวันคัดสรรโดย Bloomberg พร้อมสรุป "สามเรื่องที่คุณต้องรู้วันนี้"
- บิซาร์โร เดฟส์: เรื่องราวเทคโนโลยีแปลกใหม่ทุกเดือน, ข้อเท็จจริงสนุก ๆ และเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงเพื่อมุมมองใหม่ ๆ
- CIO: ออกแบบมาสำหรับผู้นำด้านไอที พร้อมคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงและแนวโน้มในอุตสาหกรรม
- จดหมายข่าวของเลนนี่: เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การเติบโต พร้อมชุมชนใน Slack
- Product Hunt: ค้นพบเครื่องมือและอุปกรณ์นวัตกรรมใหม่ ๆ พร้อมข้อมูลเชิงลึกจากชุมชน
- จดหมายข่าวสำหรับแฮ็กเกอร์: รับลิงก์ที่คัดสรรจาก Hacker News สำหรับนักพัฒนาและผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยี
- สรุปข่าวเทคโนโลยีประจำวัน: สรุปข่าวเทคโนโลยีสั้น ๆ 5 นาที สำหรับมืออาชีพที่มีเวลาจำกัด
- ดาวน์โหลด: ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการสนับสนุนจาก MIT เกี่ยวกับเทคโนโลยีและแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้น
- NextDraft: ข่าวรายวันคัดสรรอย่างมีอารมณ์ขันและการวิเคราะห์ที่เฉียบคม
- วิศวกรรมที่น่าสนใจ: เนื้อหาหลากหลายเกี่ยวกับ AI, ความยั่งยืน, และนวัตกรรมทางวิศวกรรม
- ดาวน์โหลดประจำสัปดาห์จาก KnowTechie: สรุปเทคโนโลยีประจำสัปดาห์ที่เข้าใจง่าย พร้อมเคล็ดลับและข้อเสนอสุดพิเศษ
- Import AI: ข้อมูลเชิงลึกด้าน AI คัดสรรโดย Jack Clark ผู้ร่วมก่อตั้ง Anthropic
- CB Insights: ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ, การลงทุนจากนักลงทุนเอกชน, และเทรนด์ทางเทคโนโลยี
- จดหมายข่าวของเบเนดิกต์: การวิเคราะห์เชิงลึกประจำสัปดาห์โดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พร้อมตัวเลือกพิเศษ
- พนักงานอัจฉริยะ: เคล็ดลับรายสัปดาห์ในการใช้ประโยชน์จาก AI และเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- อินเทอร์เน็ตช่างงดงาม: เว็บไซต์เจ๋ง ๆ เครื่องมือ และสิ่งน่าสนใจออนไลน์ที่คัดสรรมาทุกสัปดาห์
- ข้อมูล: รายงานเชิงลึกและพิเศษเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
- การค้นพบที่ลึกซึ้ง: เนื้อหาที่ผ่านการคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับเทคโนโลยี, การออกแบบ, และความยั่งยืน
- ความน่าเบื่อ: การเจาะลึกเรื่องราวเทคโนโลยีที่มักถูกมองข้าม พร้อมอารมณ์ขันและความลึกซึ้ง
- จดหมายข่าวเหล่านี้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่คัดสรรมาอย่างดี คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และเนื้อหาพิเศษเฉพาะ เพื่อช่วยให้คุณก้าวล้ำนำหน้าในโลกเทคโนโลยี
- และหากคุณรู้สึกมีแรงบันดาลใจที่จะสร้างจดหมายข่าวของคุณเอง เราขอแนะนำให้ใช้ClickUp
- ClickUp มีเครื่องมือต่างๆ เช่น ClickUp Docs สำหรับจัดระเบียบเนื้อหา, เทมเพลต สำหรับวางแผนจดหมายข่าว, และ การผสานการทำงานด้านการจัดการงาน เพื่อให้มั่นใจในการส่งมอบงานตรงเวลา
- ด้วย ClickUp Brain ผู้ใช้สามารถสร้างไอเดีย เขียนเนื้อหา ตรวจทาน และแม้กระทั่งแปลจดหมายข่าว เพิ่มประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์
- TechCrunch: อัปเดตประจำวันและรายสัปดาห์เกี่ยวกับสตาร์ทอัพ, ปัญญาประดิษฐ์ (AI), และฟินเทค พร้อมข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับผู้ชมทั่วโลก
- Tech Daily: ข่าวเทคโนโลยีรายวันคัดสรรโดย Bloomberg พร้อมสรุป "สามเรื่องที่คุณต้องรู้วันนี้"
- Bizarro Devs: เรื่องราวเทคโนโลยีแปลกใหม่ประจำเดือน, ข้อเท็จจริงสนุกๆ และเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงเพื่อมุมมองใหม่ๆ
- CIO: ออกแบบมาสำหรับผู้นำด้านไอที พร้อมคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงและแนวโน้มในอุตสาหกรรม
- จดหมายข่าวของเลนนี่: เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การเติบโต พร้อมชุมชนใน Slack
- Product Hunt: ค้นพบเครื่องมือและอุปกรณ์นวัตกรรมใหม่ ๆ พร้อมข้อมูลเชิงลึกจากชุมชน
- จดหมายข่าวสำหรับแฮ็กเกอร์: รับลิงก์ที่คัดสรรจาก Hacker News สำหรับนักพัฒนาและผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยี
- สรุปข่าวเทคโนโลยีประจำวัน: สรุปข่าวเทคโนโลยีสั้น ๆ 5 นาที สำหรับมืออาชีพที่มีเวลาจำกัด
- ดาวน์โหลด: ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการสนับสนุนจาก MIT เกี่ยวกับเทคโนโลยีและแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้น
- NextDraft: ข่าวรายวันคัดสรรอย่างมีอารมณ์ขันและการวิเคราะห์ที่เฉียบคม
- วิศวกรรมที่น่าสนใจ: เนื้อหาหลากหลายเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์, ความยั่งยืน, และนวัตกรรมทางวิศวกรรม
- ดาวน์โหลดประจำสัปดาห์จาก KnowTechie: สรุปเทคโนโลยีประจำสัปดาห์ที่เข้าใจง่าย พร้อมเคล็ดลับและข้อเสนอสุดพิเศษ
- Import AI: ข้อมูลเชิงลึกด้าน AI คัดสรรโดย Jack Clark ผู้ร่วมก่อตั้ง Anthropic
- CB Insights: ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ, การลงทุนจากนักลงทุนเอกชน, และเทรนด์ทางเทคโนโลยี
- จดหมายข่าวของเบเนดิกต์: การวิเคราะห์รายสัปดาห์โดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพัฒนาการทางเทคโนโลยี พร้อมตัวเลือกพิเศษ
- พนักงานอัจฉริยะ: เคล็ดลับรายสัปดาห์ในการใช้ประโยชน์จาก AI และเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- อินเทอร์เน็ตช่างงดงาม: เว็บไซต์เจ๋ง ๆ เครื่องมือ และสิ่งน่าสนใจออนไลน์ที่คัดสรรมาทุกสัปดาห์
- ข้อมูล: รายงานเชิงลึกและพิเศษเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
- การค้นพบที่ลึกซึ้ง: เนื้อหาที่ผ่านการคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับเทคโนโลยี, การออกแบบ, และความยั่งยืน
- ความน่าเบื่อ: การเจาะลึกเรื่องราวเทคโนโลยีที่มักถูกมองข้าม พร้อมด้วยอารมณ์ขันและความลึกซึ้ง
ทำไมคุณควรสมัครรับจดหมายข่าวเทคโนโลยี?
การสมัครรับจดหมายข่าวด้านเทคโนโลยีก็เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวคอยส่งข่าวสาร ข้อมูลเชิงลึก และบทวิจารณ์ที่สำคัญที่สุดตรงถึงคุณ โดยปรับให้ตรงกับความสนใจเฉพาะของคุณ
จดหมายข่าวด้านเทคโนโลยีสามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับคุณ ช่วยคุณ ติดตามข้อมูล เกี่ยวกับแนวโน้มและพัฒนาการล่าสุดในสาขาที่คุณสนใจ
นอกเหนือจากการติดตามข้อมูลข่าวสารแล้ว จดหมายข่าวเหล่านี้ยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อกับบุคคลที่มีความคิดคล้ายกันและสร้างเครือข่ายวิชาชีพของคุณอีกด้วย จดหมายข่าวหลายฉบับมี ฟอรัมหรือกลุ่มโซเชียลมีเดีย ที่คุณสามารถพูดคุย แบ่งปันแนวคิด และร่วมมือกับผู้อื่นได้
บล็อกเทคโนโลยีและจดหมายข่าวบางแห่งยังมี เนื้อหาพิเศษ หรือการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ก่อนใคร ซึ่งช่วยให้คุณทันต่อความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมอยู่เสมอ
อ่านเพิ่มเติม: พอดแคสต์ด้านวิศวกรรมที่ดีที่สุด
20 จดหมายข่าวเทคโนโลยีชั้นนำที่ควรสมัครรับ
1. Tech Crunch
- ปีเปิดตัว: 2005
- ผู้สมัครสมาชิก: 17 ล้านคนขึ้นไป
- กำหนดการจดหมายข่าว: รายวันและรายสัปดาห์
จดหมายข่าวของ TechCrunch นำเสนอข่าวสารด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีให้คุณทุกวัน ตั้งแต่สตาร์ทอัพที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปจนถึงแนวโน้มที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม จดหมายข่าวของพวกเขาจะส่งข่าวสารที่สำคัญที่สุด ข้อมูลเชิงลึก และแรงบันดาลใจตรงถึงกล่องจดหมายของคุณ
TechCrunch นำเสนอ จดหมายข่าวหลากหลายที่ปรับให้ตรงกับความสนใจเฉพาะ เช่น สรุปข่าวประจำวัน การเจาะลึกเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ หรือการรายงานเชิงลึกในหัวข้อต่างๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ฟินเทค และอื่นๆ อีกมากมาย
เพลิดเพลินกับเนื้อหาที่หลากหลาย รวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับการระดมทุนสำหรับสตาร์ทอัพ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และบทความเชิงความคิดผู้นำ
เหตุผลที่เราชอบ: ผู้ชมทั่วโลกและผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมเขียนบทความของพวกเขาให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโลกเทคโนโลยี
2. เทค เดลี่
- ปีที่เปิดตัว: ไม่มีข้อมูล
- ผู้สมัครสมาชิก: ไม่พร้อมให้บริการ
- กำหนดการจดหมายข่าว: ทุกวัน
Tech Daily นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีที่จำเป็นในแต่ละวัน คัดสรรโดยนักข่าวจาก Bloomberg จดหมายข่าวของพวกเขาจะนำเสนอข่าวสารที่สำคัญที่สุดของวันเกี่ยวกับเทคโนโลยีและ AI ส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณ
จดหมายข่าวฉบับนี้นำเสนอ การวิเคราะห์เชิงลึก จากนักข่าวเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์ของ Bloomberg ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่มีคุณค่า ผู้อ่านชื่นชอบเป็นพิเศษกับส่วน 'สามสิ่งที่คุณต้องรู้วันนี้' ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุการณ์สำคัญล่าสุดในวงการเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว
ไม่ว่าคุณจะสนใจการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์องค์กร หรือนโยบายเทคโนโลยี จดหมายข่าวนี้จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณ ทำให้เป็นสิ่งที่ต้องอ่านสำหรับผู้ที่จริงจังกับเทคโนโลยี
ทำไมเราถึงชอบ: การวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้ผู้อ่านที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเทคโนโลยีได้ดีขึ้น
3. นักพัฒนาบิซาร์โร
- ปีเปิดตัว: 2017
- ผู้สมัครสมาชิก: 10,000+
- กำหนดการจดหมายข่าว: รายเดือน
หากคุณชื่นชอบเรื่องราวเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใครและสนุกกับการผสมผสานระหว่างข้อเท็จจริงแปลกใหม่กับเครื่องมือที่ใช้งานได้จริง BizzaroDevs คือจดหมายข่าวที่เหมาะกับคุณที่สุด ส่งตรงถึงคุณทุกเดือน คัดสรร ข่าวเทคโนโลยีที่แปลกและน่าสนใจที่สุด พร้อมนำเสนอเรื่องราวเด่น 10 เรื่อง และเจาะลึก 3 เรื่องเพื่อขยายมุมมองและบริบทเพิ่มเติม
นอกเหนือจากเนื้อหาหลักแล้ว จดหมายข่าวยังมีส่วนสนุกที่มีข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ คำคมที่น่าจดจำ และเครื่องมือที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของคุณได้
ทำไมเราถึงชอบ: หนังสือที่มีเอกลักษณ์และให้ความบันเทิง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมุมมองใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
4. ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ
- ปีที่เปิดตัว: ไม่มีข้อมูล
- ผู้สมัครสมาชิก: ไม่พร้อมให้บริการ
- กำหนดการจดหมายข่าว: รายวันและรายสัปดาห์
CIO นำเสนอเคล็ดลับและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในหลากหลายหัวข้อ ตั้งแต่การนำเทคโนโลยีมาใช้ไปจนถึงการพัฒนาภาวะผู้นำ โดยมี บทความจากผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีชั้นนำ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ที่มีคุณค่า
จดหมายข่าวนี้รวบรวมข่าวสารและแนวโน้มที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมไอที พร้อมอัปเดตประจำวันและรายสัปดาห์ มีจดหมายข่าวให้เลือกถึงแปดฉบับแยกตามหัวข้อ โดยแต่ละฉบับนำเสนอข่าวสารล่าสุด แนวโน้ม และการวิเคราะห์ในประเด็นสำคัญที่ผู้นำด้านไอทีให้ความสนใจมากที่สุด
เหตุผลที่เราชอบ: ข้อมูลเชิงลึกที่คัดสรรมาโดยคำนึงถึง CIO และผู้นำด้านเทคโนโลยีองค์กรเป็นหลัก
5. จดหมายข่าวของเลนนี่
- ปีที่เปิดตัว: 2018
- ผู้สมัครสมาชิก: 790,000+
- กำหนดการจดหมายข่าว: รายสัปดาห์และรายเดือน
จัดทำโดย Lenny Rachitsky อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ Dropbox จดหมายข่าวของ Lenny นำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์ จดหมายข่าวรายสัปดาห์และรายเดือนนี้ให้คำแนะนำและกลยุทธ์ที่นำไปใช้ได้จริงกับอาชีพของคุณ
จดหมายข่าวของเลนนี่ เป็น หนึ่งในจดหมายข่าวด้านเทคโนโลยีชั้นนำบน Substack นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การเติบโต และการพัฒนาอาชีพ
💡เคล็ดลับเพิ่มเติม: จดหมายข่าวเช่นนี้ถูกโฮสต์บน Substack หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่คล้ายกัน ลองดูรายการทางเลือกของ Substack ของเรา
ทุกสัปดาห์ เลนนี่ตอบคำถามจากผู้อ่านในหัวข้อต่างๆ เช่น ความเหมาะสมระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาด กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด และความท้าทายในการเป็นผู้นำ
สมาชิกที่ชำระเงินจะได้รับจดหมายข่าวรายสัปดาห์ พร้อมสิทธิ์เข้าถึงชุมชน Slack สำหรับสมาชิกเท่านั้นที่มีสมาชิกมากกว่า 15,000 คน และทรัพยากรพิเศษ เช่น ส่วนลดและไดเรกทอรีที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ
สมาชิกที่ไม่ได้ชำระเงินยังคงได้รับประโยชน์จากการโพสต์รายเดือนฟรี ทำให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับทุกคนที่ต้องการเติบโตในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ทำไมเราถึงชอบ: แหล่งข้อมูลที่เหมาะสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์และนักเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของพวกเขา
6. Product Hunt
- ปีเปิดตัว: 2013
- ผู้สมัครสมาชิก: ไม่สามารถใช้งานได้
- กำหนดการจดหมายข่าว: รายวันและรายสัปดาห์
จดหมายข่าว Product Hunt เป็นสรุปประจำวันและรายสัปดาห์ที่คัดสรรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีใหม่ที่ดีที่สุด ช่วยให้คุณ ค้นพบเครื่องมือ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ที่ล้ำสมัยที่สุด ในวงการ
แต่ละฉบับจะเน้นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ชั้นนำ แนวโน้มสำคัญของอุตสาหกรรม และข่าวสารจากโลกเทคโนโลยี ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หลงใหลในสตาร์ทอัพ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือผู้รักเทคโนโลยี จดหมายข่าวนี้จะช่วยให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว พร้อมอัปเดตข่าวสารล่าสุดส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณ
ด้วย แนวทางที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน, จดหมายข่าวของ Product Hunt เชื่อมโยงผู้อ่านกับนวัตกรรมและพัฒนาการล่าสุด ทำให้เป็นแหล่งข้อมูลที่มืออาชีพและผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีต่างไว้วางใจ
ทำไมเราถึงชอบ: อ่านจำเป็นสำหรับการติดตามผลิตภัณฑ์และเครื่องมือใหม่ๆ
7. จดหมายข่าวแฮกเกอร์
- ปีที่เปิดตัว: 2010
- ผู้ติดตาม: 60,000+
- กำหนดการจดหมายข่าว: รายสัปดาห์
จดหมายข่าวแฮ็กเกอร์ ได้รับการคัดสรรโดยโปรแกรมเมอร์ผู้มากผลงาน คาเล เดวิส จดหมายข่าวรายสัปดาห์ฉบับนี้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยี นักพัฒนา และผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ นำเสนอการเชื่อมโยงที่คัดสรรมาอย่างดีไปยัง บทความ ข่าวสาร และแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจที่สุดจาก Hacker News และทั่วทั้งเว็บ
ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมมิ่ง ข่าวสตาร์ทอัพ หรือเรื่องราวเด่นในวงการเทคโนโลยี จดหมายข่าวนี้คัดสรรเนื้อหาที่กระชับและมีคุณค่าไว้อย่างครบถ้วน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่มีเวลาจำกัด
ส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณทุกวันศุกร์ เป็นวิธีที่ง่ายในการติดตามเทรนด์และนวัตกรรมล่าสุดในโลกเทคโนโลยี
เหตุผลที่เราชอบ: การจัดวางที่ไม่ซับซ้อนพร้อมธีมต่างๆ เช่น 'การออกแบบ', 'ข่าวสตาร์ทอัพ', 'ความสนุก' และอื่นๆ
8. สรุปสั้น
- ปีที่เปิดตัว: 2018
- ผู้สมัครสมาชิก: 1. 2 ล้านคนขึ้นไป
- กำหนดการจดหมายข่าว: ทุกวัน
TLDR ส่งจดหมายข่าวรายวันครอบคลุมข่าวสารเทคโนโลยีหลากหลายประเภท รวมถึงการอัปเดตเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ งานวิจัยล้ำสมัย และเทรนด์ล่าสุดในด้าน AI, บล็อกเชน, การเขียนโปรแกรม และอื่นๆ อีกมากมาย
เหมาะสำหรับมืออาชีพที่มีเวลาจำกัด สรุปประจำวันแบบกระชับ นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดในรูปแบบสรุปสั้น ๆ ภายในเพียงห้านาที
จดหมายข่าวฟรีนี้มุ่งเน้นหัวข้อต่างๆ เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ แนวโน้ม AI ความปลอดภัยของข้อมูล DevOps และการจัดการผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้อ่านมากกว่า 1.2 ล้านคนทั่วโลก
หากคุณกำลังมองหาบทความที่อ่านง่ายและให้ข้อมูลอย่างรวดเร็วเพื่อติดตามพัฒนาการสำคัญในโลกเทคโนโลยี TLDR เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยม
ทำไมเราถึงชอบ: รูปแบบ—มันเคารพเวลาของคุณ!
9. การดาวน์โหลด
- ปีเปิดตัว: ไม่มีข้อมูล
- ผู้สมัครสมาชิก: ไม่พร้อมให้บริการ
- กำหนดการจดหมายข่าว: ทุกวัน
ได้รับการสนับสนุนจาก MIT Technology Review ที่มีชื่อเสียง, The Download ใช้ความรู้จากนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ นำเสนอทุกวันทำการ ให้รายงานเชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อที่สำคัญในปัจจุบัน และเตรียมผู้อ่านให้พร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในโลกเทคโนโลยี
ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์, การค้นพบทางวิทยาศาสตร์, หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบาย, The Download จะช่วยให้คุณทราบถึงเทรนด์สำคัญที่กำลังกำหนดอนาคต
เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีอย่างรอบด้าน ด้วยงานข่าวที่สร้างสรรค์และน่าเชื่อถือ
เหตุผลที่เราชอบ: ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นใหม่
10. NextDraft
- ปีที่เปิดตัว: 2010
- ผู้ติดตาม: 128,000+
- กำหนดการจดหมายข่าว: ทุกวัน
NextDraft เป็นจดหมายข่าวรายวันที่คัดสรรโดย Dave Pell หรือที่รู้จักกันในนาม 'บรรณาธิการบริหารแห่งโลกอินเทอร์เน็ต' แทนที่จะพึ่งพาอัลกอริทึม Pell คัดเลือกและสรุป ข่าวที่น่าสนใจที่สุดประจำวัน ด้วยตนเอง พร้อมเติมอารมณ์ขันและมุมมองเฉพาะตัวของเขา
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุดหรือบทความที่กระตุ้นความคิดเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม NextDraft รวบรวมทุกอย่างไว้ในรูปแบบที่อ่านง่าย
นี่คือการนำเสนอข่าวสารในรูปแบบใหม่ที่น่าชื่นชม มอบความผสมผสานระหว่างความฉลาด, การวิเคราะห์ที่เฉียบแหลม, และความบันเทิง—ทั้งหมดนี้ส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณแบบฟรี ๆ
ทำไมเราถึงชอบ: มุมมองข่าวเทคโนโลยีที่ตลกไม่เหมือนใครของเพลล์
11. วิศวกรรมที่น่าสนใจ
- ปีที่เปิดตัว: ไม่มีข้อมูล
- ผู้สมัครสมาชิก: ไม่พร้อมให้บริการ
- กำหนดการจดหมายข่าว: รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
จดหมายข่าว Interesting Engineering นำเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย เน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ครอบคลุมนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ความสำเร็จทางวิศวกรรม และอนาคตของเทคโนโลยีในหลากหลายสาขา เช่น อวกาศ ความยั่งยืน ปัญญาประดิษฐ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
สรุปข่าวรายวันฟรีและฉบับรายสัปดาห์สำหรับสมาชิกเท่านั้นได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน มอบบทความเชิงลึก ข่าวสารล่าสุด และบทวิเคราะห์ที่ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับพัฒนาการที่น่าสนใจที่สุดในสาขาเหล่านี้แก่ผู้อ่าน
นอกจากนี้ คุณสามารถสมัครรับจดหมายข่าวรายเดือนที่เจาะลึกในหัวข้อเฉพาะ—กลไก, AI, วิศวกรรมอากาศยาน, อาชีพด้านเทคโนโลยี, และอื่นๆ อีกมากมาย
ความหลากหลายของหัวข้อเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทั้งผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญในวงการ ไม่ว่าคุณจะสนใจวิศวกรรมล้ำสมัย นวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุด หรือวิธีที่วิทยาศาสตร์กำลังกำหนดอนาคตของเรา จดหมายข่าวเหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีทุกด้าน
ทำไมเราถึงชอบ: ความหลากหลายของหัวข้อที่คุณสามารถเรียนรู้ได้
12. ดาวน์โหลดประจำสัปดาห์โดย KnowTechie
- ปีที่เปิดตัว: ไม่มีข้อมูล
- ผู้สมัครสมาชิก: ไม่พร้อมให้บริการ
- กำหนดการจดหมายข่าว: รายสัปดาห์
KnowTechie's Weekly Download เป็นจดหมายข่าวเทคโนโลยีที่คุณไม่ควรพลาด ซึ่งรวบรวม ข่าวสารเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด ที่คุณอาจพลาดไปในแต่ละสัปดาห์ ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารโดยไม่ถูกท่วมท้นด้วยข่าวสารที่ไม่มีที่สิ้นสุด
จดหมายข่าวนี้ครอบคลุมเคล็ดลับทางเทคโนโลยี, ข่าวสาร, สิ่งที่น่าสนใจ, ข้อเสนอพิเศษ, และแม้กระทั่งเรื่องน่ารู้ที่สนุกสนาน ทำให้เป็นแหล่งข้อมูลที่ครบถ้วนสำหรับผู้รักเทคโนโลยีและผู้อ่านทั่วไปเช่นกัน
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ปกครอง นักเรียน หรือมืออาชีพ จดหมายข่าวนี้จะช่วยให้เรื่องเทคโนโลยีที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย เพื่อให้คุณเพลิดเพลินไปกับข่าวสารล่าสุดโดยไม่ต้องเจอศัพท์เทคนิค
นอกจากนี้ KnowTechie ยังเพิ่มความหลากหลายด้วยการแจกของรางวัลและของฟรีต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีสิ่งน่าตื่นเต้นในทุกฉบับ
ทำไมเราถึงชอบ: น้ำเสียงที่เป็นกันเองและเหมือนการสนทนา—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่ชื่นชอบเทคโนโลยีแต่ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับมันตลอดเวลา
13. นำเข้า AI
- ปีที่เปิดตัว: 2016
- ผู้ติดตาม: 58,000+
- กำหนดการจดหมายข่าว: รายสัปดาห์
คัดสรรโดย Jack Clark ผู้ร่วมก่อตั้ง Anthropic (บริษัทวิจัยและพัฒนาความปลอดภัยด้านปัญญาประดิษฐ์) จดหมายข่าว Import AI นำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากผู้นำในวงการปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
Import AI เป็นหนึ่งในจดหมายข่าวเกี่ยวกับ AI ที่ดีที่สุดในปัจจุบันนำเสนอเนื้อหาเชิงลึกทุกสัปดาห์เพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ AI
มันส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและการหารือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางในอนาคตของเทคโนโลยีนี้ได้ จดหมายข่าวฉบับนี้รวบรวมสรุปของเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย ทำให้ผู้อ่านได้รับทราบถึงความก้าวหน้าล่าสุดอย่างต่อเนื่อง
เหตุผลที่เราชอบ: ความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งของคลาร์กในทุกเรื่องเกี่ยวกับ AI
14. CB Insights
- ปีเปิดตัว: 2017
- ผู้สมัครสมาชิก: 1 ล้านคนขึ้นไป
- กำหนดการจดหมายข่าว: 4 ครั้งต่อสัปดาห์
จดหมายข่าว CB Insights เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ที่ต้องการก้าวล้ำหน้าเทรนด์อุตสาหกรรม นวัตกรรม และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลที่ครอบคลุม จดหมายข่าวนี้ให้การรายงานอย่างละเอียดเกี่ยวกับ ข่าวสารล่าสุดในวงการทุนร่วมลงทุน ธุรกิจสตาร์ทอัพ และเทคโนโลยีที่กำลังเติบโต
สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างครอบคลุม
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการ นักลงทุน หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จดหมายข่าวฉบับนี้จะมอบความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับคุณ ด้วยการนำเสนอการเปลี่ยนแปลงสำคัญของอุตสาหกรรม รูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของจดหมายข่าว CB Insights คือความสามารถในการกลั่นกรองแนวโน้มตลาดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจง่าย ซึ่งคุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจหรือกลยุทธ์การลงทุนของคุณได้โดยตรง
ทำไมเราถึงชอบ: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวิธีที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องเผชิญกับศัพท์เทคนิคที่ซับซ้อนมากเกินไป
15. จดหมายข่าวของเบเนดิกต์
- ปีเปิดตัว: 1999
- ผู้สมัครสมาชิก: 175,000+
- กำหนดการจดหมายข่าว: รายสัปดาห์
จดหมายข่าวของเบเนดิกต์ คือแหล่งข้อมูลที่คุณไว้วางใจสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดประจำสัปดาห์ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี เบเนดิกต์ อีแวนส์ จะวิเคราะห์เจาะลึกแนวโน้มอุตสาหกรรมที่ซับซ้อน มอบข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่จำเป็นเพื่อให้คุณก้าวล้ำหน้าอยู่เสมอ
จดหมายข่าวมีให้บริการทั้งเวอร์ชันฟรีและเวอร์ชันพรีเมียม ในขณะที่เวอร์ชันฟรีมีคอลัมน์รายสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึกของเขา ผู้สมัครสมาชิกพรีเมียมจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงคลังจดหมายข่าวฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลอันล้ำค่าสำหรับการทำความเข้าใจแนวโน้มและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชื่นชอบเทคโนโลยี, ผู้เชี่ยวชาญ, หรือเพียงแค่อยากรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมล่าสุด, จดหมายข่าวของเบเนดิกต์ มอบการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญที่คุณต้องการเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลและทันสมัยอยู่เสมอ
ทำไมเราถึงชอบ: ไม่เพียงแต่ให้ข่าวสารทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังให้บริบทที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
16. คนทำงานอัจฉริยะ
- ปีเปิดตัว: ไม่มีข้อมูล
- ผู้สมัครสมาชิก: 85,000+
- กำหนดการจดหมายข่าว: ทุกสองสัปดาห์
เขียนและจัดการโดย เฮนรี่ ฮาบิบ, จดหมายข่าว The Intelligent Worker นำเสนอ มุมมองสู่อนาคตของการทำงาน ที่ซึ่งปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเรา จดหมายข่าว Intelligent Worker มุ่งเน้นที่การช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการใช้ประโยชน์จาก AI, ระบบอัตโนมัติ และเครื่องมือที่ไม่ต้องเขียนโค้ด
ส่งมอบทุกสัปดาห์ นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง กรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง และเครื่องมือที่กำลังเป็นที่นิยม ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในที่ทำงาน
ไม่ว่าคุณจะต้องการประหยัดเวลาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จดหมายข่าวฉบับนี้จะให้คำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงโดยไม่มีเนื้อหาที่ไม่จำเป็น เป็นสิ่งที่ต้องอ่านสำหรับผู้ที่จริงจังกับการก้าวล้ำในภูมิทัศน์เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ทำไมเราถึงชอบ: หนึ่งในจดหมายข่าวเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับมืออาชีพยุคใหม่ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากพลังของเทคโนโลยีในงานประจำวันของพวกเขา
17. อินเทอร์เน็ตช่างงดงาม
- ปีที่เปิดตัว: 2016
- ผู้ติดตาม: 10,000+
- กำหนดการจดหมายข่าว: รายสัปดาห์
อินเทอร์เน็ตสวยงาม คือแหล่งข้อมูลที่คุณไว้วางใจในการค้นหาสิ่งที่น่าสนใจและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก ทุกสัปดาห์ ร่วมกับผู้อ่านหลายพันคนที่ได้รับรายการคัดสรร เว็บไซต์ใหม่ที่ดีที่สุด เครื่องมือทางเทคโนโลยี และสินค้าออนไลน์
จากบทความที่สร้างแรงบันดาลใจและวิดีโอที่น่าหลงใหลไปจนถึงทวีตที่น่าสนใจและเนื้อหาที่ให้ความรู้จากจดหมายข่าวเทคโนโลยีอื่น ๆ อินเทอร์เน็ตสวยงาม นำเสนอเนื้อหาที่น่าตื่นเต้นและเกี่ยวข้องที่สุดที่อินเทอร์เน็ตมีให้คุณ
ทำไมเราถึงชอบ: มันช่วยให้คุณติดตามเทรนด์การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้ทันท่วงที พร้อมทั้งค้นพบสิ่งที่น่าสนใจที่ซ่อนอยู่และขยายขอบเขตออนไลน์ของคุณ
18. ข้อมูล
- ปีเปิดตัว: 2013
- ผู้สมัครสมาชิก: ไม่สามารถใช้งานได้
- กำหนดการจดหมายข่าว: รายวันและรายสัปดาห์
จดหมายข่าวข้อมูล ได้รับการยกย่องอย่างสูงว่าเป็นหนึ่งในจดหมายข่าวเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการ รายงานเชิงลึกและพิเศษเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ครอบคลุมทุกแง่มุมตั้งแต่เงินทุนร่วมลงทุนและสตาร์ทอัพไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรม มอบข้อมูลเชิงลึกที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งลึกซึ้งกว่าการรับรู้ในระดับผิวเผิน
ด้วยการมุ่งเน้นเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับและผ่านการวิจัยมาอย่างดี The Information จะช่วยให้คุณก้าวล้ำนำหน้าเทรนด์สำคัญ พร้อมนำเสนอการวิเคราะห์เชิงลึกที่มีคุณค่าซึ่งคุณไม่สามารถหาได้จากที่อื่น
จดหมายข่าวนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร นักลงทุน และผู้ที่สนใจเทคโนโลยีที่ต้องการแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับเรื่องราวที่รายงานอย่างละเอียดและทันเวลา
การสมัครสมาชิกไม่เพียงแต่ให้คุณเข้าถึงรายงานที่ครอบคลุมของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงจดหมายข่าวพิเศษที่ครอบคลุม AI, เศรษฐกิจของผู้สร้าง, การทำข้อตกลง, และอื่น ๆ อีกมากมาย
นี่คือหนึ่งในจดหมายข่าวเทคโนโลยีชั้นนำที่คุณควรติดตาม หากคุณจริงจังกับการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจและนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ทำไมเราถึงชอบ: บทความที่รายงานอย่างลึกซึ้งในสไตล์บรรณาธิการ พร้อมคุณค่ามากมาย
19. การค้นพบที่หนาแน่น
- ปีที่เปิดตัว: 2018
- ผู้ติดตาม: 37,000+
- กำหนดการจดหมายข่าว: รายสัปดาห์
Dense Discovery เป็นหนึ่งในจดหมายข่าวด้านเทคโนโลยีที่รอบคอบและคัดสรรมาอย่างดีเยี่ยมที่คุณสามารถสมัครรับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณสนใจในจุดตัดของเทคโนโลยี การออกแบบ และวัฒนธรรม
ส่งมอบทุกสัปดาห์ นำเสนอแอป เครื่องมือ หนังสือ และบทความที่คัดสรรมาอย่างดีซึ่งมีประโยชน์และกระตุ้นความคิด สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือการมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืน เมือง และเทคโนโลยี นำเสนอมุมมองใหม่ๆ ที่ก้าวข้ามข่าวพาดหัวที่เต็มไปด้วยกระแส hype ทั่วไป
การค้นพบที่เข้มข้น เป็น, ตามคำพูดของพวกเขาเอง, "ภูมิใจที่เป็นอิสระและปราศจากอัลกอริทึม," ทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและมีความหมายในทุกฉบับ
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาโครงการที่สร้างแรงบันดาลใจหรือขยายความรู้ของคุณด้วยเนื้อหาที่ลึกซึ้งและสะท้อนความคิด จดหมายข่าวนี้มอบคอลเลกชันของลิงก์ที่ออกแบบอย่างสวยงามและคัดสรรมาอย่างดีซึ่งคุ้มค่ากับเวลาของคุณ
เหตุผลที่เราชอบ: โปรแกรมการชดเชยคาร์บอนของพวกเขาปลูกต้นไม้หนึ่งต้นสำหรับทุกจดหมายข่าวที่ส่งออกไป
20. ความเบื่อหน่าย
- ปีที่เปิดตัว: 2015
- ผู้สมัครสมาชิก: 10,000+
- กำหนดการจดหมายข่าว: ทุกสองสัปดาห์
Tedium เป็นจดหมายข่าวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ การเจาะลึกเรื่องราวแปลกประหลาดและไม่ธรรมดา แทนที่จะวิ่งตามกระแสไวรัล Tedium เลือกที่จะส่องแสงให้กับสิ่งที่ถูกมองข้ามและธรรมดาในชีวิตประจำวัน สำรวจเรื่องราวเบื้องหลังเทคโนโลยีและแนวคิดที่พบเห็นได้ทั่วไป ซึ่งมักไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร
แต่ละบทความถูกสร้างสรรค์อย่างพิถีพิถันเพื่อมอบบริบทและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวและหัวข้อที่ต้องการการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อเปิดเผยความหมายที่แท้จริงของมัน
ด้วยผู้อ่านประจำกว่า 12,000 คน Tedium ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งข้อมูลเท่านั้น—แต่ยังเกี่ยวกับความอยากรู้อยากเห็นและการค้นพบ หากคุณเบื่อข่าวเทคโนโลยีแบบเดิมๆ และต้องการอะไรที่กระตุ้นความคิดและแตกต่าง Tedium คือจดหมายข่าวสำหรับคุณ
ทำไมเราถึงชอบ: มุมมองที่ไม่เหมือนใครต่อสิ่งธรรมดา นำเสนอด้วยอารมณ์ขันและความลึกซึ้ง ทำให้เป็นหนึ่งในจดหมายข่าวเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่ควรสมัครรับข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่และคาดไม่ถึงอย่างแท้จริง
รู้สึกได้รับแรงบันดาลใจที่จะสร้างจดหมายข่าวของคุณเองหรือไม่?
ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ของ Tedium หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของ Benedict Evans? คุณสามารถสร้างจดหมายข่าวที่น่าสนใจของคุณเองได้เช่นกัน!
ClickUpคือซอฟต์แวร์จดหมายข่าวแบบครบวงจรที่รวมเครื่องมืออันทรงพลังไว้เพื่อช่วยให้กระบวนการตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการเผยแพร่เป็นไปอย่างราบรื่น
📮 ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วย ClickUpคุณจะได้รับฟีเจอร์ช่วยเหลือการเขียนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณไว้อย่างครบถ้วน
เริ่มต้นด้วยการวางรากฐานสำหรับจดหมายข่าวของคุณด้วย ClickUp Docs
คลิกอัพ ด็อกส์
ClickUp Docsทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการสร้างจดหมายข่าวของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่หลากหลาย Docs ช่วยให้คุณสามารถวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อหาจดหมายข่าวของคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติหลักสำหรับการสร้างจดหมายข่าว:
- การจัดระเบียบทางสายตา: ใช้ ClickUp Docs ในการสร้างโครงร่างที่น่าสนใจสำหรับจดหมายข่าวของคุณ โดยจัดเนื้อหาของคุณออกเป็นส่วนและหัวข้อย่อย ซึ่งช่วยให้คุณรักษาโครงสร้างที่ชัดเจนและทำให้การไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น เอาชนะเครื่องมือบล็อกที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ในเกมของพวกเขาเอง
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: หากคุณกำลังทำงานร่วมกับทีม ClickUp Docs ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ง่ายต่อการแบ่งปันไอเดีย ให้ข้อเสนอแนะ และติดตามความคืบหน้าไปพร้อมกัน
- การผสานรวมการจัดการงาน: ผสานงานจดหมายข่าวของคุณเข้ากับพื้นที่ทำงาน ClickUp ได้อย่างราบรื่น เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและดำเนินไปตามแผน กำหนดงานให้กับสมาชิกในทีม กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าการส่งจดหมายข่าวของคุณเป็นไปตามกำหนดเวลา
- ประวัติเวอร์ชัน: ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญหายของงานของคุณด้วยคุณสมบัติประวัติเวอร์ชันของ ClickUp Docs ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับจดหมายข่าวของคุณตลอดเวลา ทำให้คุณสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้หากจำเป็น
- แม่แบบเอกสาร: เพื่อเริ่มต้นกระบวนการวางแผนของคุณอย่างรวดเร็วให้ใช้แม่แบบจดหมายข่าวที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่นแม่แบบ ClickUp Newsletter Whiteboard และแม่แบบ ClickUp Real Estate Newsletter แม่แบบเหล่านี้จะมอบพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับจดหมายข่าวของคุณ ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณ
เทมเพลตไวท์บอร์ดจดหมายข่าว ClickUp
เทมเพลตไวท์บอร์ดจดหมายข่าว ClickUpช่วยให้คุณสามารถปรับกระบวนการสร้างจดหมายข่าวของคุณให้ราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างง่ายดาย มันช่วยให้คุณมองเห็นกลยุทธ์เนื้อหาของคุณได้ชัดเจน จัดระเบียบทุกงานในที่เดียวเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด และติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้อ่านของคุณสนใจ
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างจดหมายข่าวฉบับเดียวหรือวางแผนทั้งชุด เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างจดหมายข่าวที่มีผลกระทบและมุ่งเน้นผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดาย
ปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการของจดหมายข่าวของคุณ เพิ่มหรือลบส่วนต่าง ๆ ปรับแต่งป้ายกำกับ และปรับเปลี่ยนการจัดวางตามที่ต้องการ ใช้ส่วน 'การระดมความคิด' เพื่อจดบันทึกหัวข้อที่เป็นไปได้ หัวข้อข่าว และไอเดียเนื้อหา
กำหนดวันครบกำหนดสำหรับแต่ละชิ้นงานในส่วน 'กำหนดส่ง' สิ่งนี้ช่วยให้ทีมของคุณทำงานเป็นไปตามแผนและมั่นใจได้ว่าการเผยแพร่จะตรงเวลา
เทมเพลตจดหมายข่าวอสังหาริมทรัพย์ ClickUp
ตอนนี้ มาสำรวจอย่างรวดเร็วกันว่าแม่แบบจดหมายข่าวอสังหาริมทรัพย์ของ ClickUpสามารถให้แรงบันดาลใจและโครงสร้างสำหรับจดหมายข่าวอสังหาริมทรัพย์ของคุณเองได้อย่างไร
เทมเพลตจดหมายข่าวอสังหาริมทรัพย์ ClickUpเป็นเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสร้างจดหมายข่าวอสังหาริมทรัพย์ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และมั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถส่งมอบเนื้อหาที่น่าสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมายในวงการอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างสม่ำเสมอ เทมเพลตนี้มอบโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการจัดระเบียบเนื้อหาในจดหมายข่าวของคุณ พร้อมด้วยรูปแบบที่ดูเป็นมืออาชีพและดึงดูดสายตา
ปรับแต่งและกรอกข้อมูลในเทมเพลตให้สะท้อนถึงแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายของคุณ ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีอยู่ในระบบเพื่อเชิญชวนสมาชิกทีมเข้าร่วมและรวบรวมความคิดเห็นก่อนกำหนดเวลาการส่งจดหมายข่าว
ติดตามประสิทธิภาพของจดหมายข่าวของคุณโดยใช้คุณสมบัติการติดตามและการวิเคราะห์ที่มีอยู่ในตัวของ ClickUp
คลิกอัพ เบรน
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังของเรา ผสานการทำงานกับ ClickUp Docs อย่างราบรื่นเพื่อยกระดับกระบวนการสร้างจดหมายข่าวของคุณ ด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI และความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ ClickUp AI ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของคุณ
- การสร้างข้อความ: ต้องการแรงบันดาลใจสำหรับบทนำหรือเนื้อหาในจดหมายข่าวของคุณหรือไม่? เพียงไฮไลต์ส่วนใดส่วนหนึ่งในเอกสาร ClickUp ของคุณ แล้ว ClickUp AI จะสร้างข้อความแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับหัวข้อและโทนเสียงที่คุณต้องการ
- คำแนะนำเนื้อหา: กำลังประสบปัญหาในการคิดหัวข้อหรือหัวข้อย่อยที่น่าสนใจอยู่หรือไม่? ClickUp AI สามารถให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์เพื่อช่วยให้คุณดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้
- การสร้างไอเดีย: ติดขัดกับไอเดียเนื้อหาอยู่ใช่ไหม? ใช้ ClickUp AI เพื่อระดมสมองหาหัวข้อและมุมมองที่เป็นไปได้สำหรับจดหมายข่าวของคุณ ขยายขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ของคุณ
- การตรวจทานและแก้ไข: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจดหมายข่าวของคุณปราศจากข้อผิดพลาดและสมบูรณ์แบบโดยใช้ความสามารถในการตรวจทานและแก้ไขของ ClickUp AI AI สามารถระบุข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ แนะนำการปรับปรุง และช่วยคุณปรับแต่งการเขียนของคุณ
- Translation: ต้องการเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกหรือไม่? ClickUp AI สามารถแปลเนื้อหาจดหมายข่าวของคุณเป็นหลายภาษา ทำให้เข้าถึงผู้อ่านได้กว้างขึ้น
ClickUp AI ยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือเขียน AI ชั้นนำที่สามารถปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณให้ราบรื่นและเพิ่มคุณภาพของจดหมายข่าวของคุณได้อีกด้วย
🔗 คลังแม่แบบ: ต้องการปรับกลยุทธ์การสื่อสารของคุณให้ราบรื่นหรือสร้างประกาศที่สมบูรณ์แบบสำหรับการอัปเดตเทคโนโลยีของคุณหรือไม่? คลังแม่แบบของเรามีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความของคุณชัดเจน กระชับ และมีผลกระทบ
จากเทมเพลตแผนการสื่อสารไปจนถึงเทมเพลตประกาศและเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา เรามีโซลูชันพร้อมใช้งานที่ปรับให้เหมาะสำหรับมืออาชีพด้านเทคโนโลยี
เริ่มต้นสร้างจดหมายข่าวที่ดึงดูดสายตาด้วย ClickUp
ในบทความนี้ เราได้เปิดเผยส่วนผสมสำคัญที่ทำให้จดหมายข่าวประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง—เนื้อหาที่น่าสนใจ การออกแบบที่ดึงดูดสายตา และการกระจายเนื้อหาอย่างชาญฉลาด แต่การสร้างจดหมายข่าวที่โดดเด่นไม่ได้เป็นเพียงการติ๊กช่องให้ครบเท่านั้น มันคือการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย
ด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp Docs สำหรับจัดระเบียบเนื้อหาและ ClickUp Brain สำหรับสร้างไอเดียใหม่ ๆ คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างราบรื่น ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่าจดหมายข่าวของคุณจะส่งถึงกล่องจดหมายตรงเวลาทุกครั้ง
พร้อมที่จะยกระดับจดหมายข่าวของคุณแล้วหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และสัมผัสประสบการณ์วิธีที่แพลตฟอร์มครบวงจรนี้เปลี่ยนแปลงวิธีการวางแผน สร้าง และส่งมอบเนื้อหาของคุณ