10 แบบฟอร์มวิเคราะห์การรั่วไหลของฟันเนลฟรี

บริษัท B2B SaaS มี MQLs จำนวน 2,000 รายเข้าสู่กระบวนการขาย แต่มีเพียง 47 รายที่ปิดการขายได้ พวกเขาสงสัยว่ามีการรั่วไหลในช่วงกลางของกระบวนการขาย แต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้เนื่องจากระบบ CRM, ระบบการตลาดอัตโนมัติ และบันทึกการโทรขายของพวกเขาถูกกระจายอยู่ในสามระบบที่แตกต่างกัน
นี่เป็นปัญหาทั่วไปที่ทีมต่างๆ มักเผชิญอยู่ มันนำไปสู่การใช้จ่ายทางการตลาดที่สูญเปล่า ทีมขายที่รู้สึกผิดหวัง และเป้าหมายรายได้ที่ไม่เป็นไปตามเป้า เนื่องจากคุณขาดการมองเห็นประสิทธิภาพของช่องทางการขายของคุณ
เทมเพลตการวิเคราะห์การรั่วไหลของฟันเนลสามารถช่วยได้ บทความนี้จะแนะนำคุณผ่านเทมเพลตที่ดีที่สุดบางตัวที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณระบุจุดที่ลูกค้าหลุดออกได้อย่างรวดเร็ว วินิจฉัยสาเหตุที่แท้จริง และทดสอบการแก้ไขปัญหาตลอดทั้งกระบวนการขายและการตลาดของคุณ
10 แบบฟอร์มวิเคราะห์การรั่วไหลของฟันเนลฟรีในพริบตา
|ชื่อเทมเพลต
|ลิงก์ดาวน์โหลด
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เทมเพลตกระบวนการขายโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมขายและผู้จัดการรายได้ที่ต้องการระบุดีลที่หยุดชะงักและจุดคอขวดได้อย่างรวดเร็ว
|มุมมองบอร์ดและรายการที่ปรับแต่งได้; ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับมูลค่าดีล, ความน่าจะเป็นในการปิด, และจำนวนวันที่อยู่ในขั้นตอน; ข้อมูลเชิงลึกของดีลที่ติดขัดด้วย AI; การทำงานอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนความล่าช้าของขั้นตอน
|ขั้นตอนการสร้างเทมเพลต Sales Funnel โดยใช้ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่กำลังสร้างหรือปรับปรุงกระบวนการขายของตนด้วยการกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนขึ้นและกฎการส่งต่อที่ชัดเจน
|งานออกแบบฟันเนลทีละขั้นตอน; คำแนะนำในตัวสำหรับความเป็นเจ้าของและการส่งต่อ; เชื่อมต่อกับ Docs สำหรับเอกสารกระบวนการ; โครงสร้างการตรวจสอบรายไตรมาสที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
|เทมเพลตรายงานการวิเคราะห์โดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้นำด้าน RevOps, การตลาด และการขาย ที่เปลี่ยนข้อมูลจากช่องทางการขายให้เป็นรายงานที่ชัดเจนและสม่ำเสมอสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
|ส่วน KPI และข้อมูลเชิงลึกที่จัดโครงสร้างไว้ล่วงหน้า; ข้อมูลสดจากแดชบอร์ด; สรุปและประเด็นสำคัญโดย AI; รายงานตามกำหนดเวลา
|แบบฟอร์มผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่ต้องการบันทึกที่สามารถค้นหาได้สำหรับการวิเคราะห์ฟันเนลในอดีต สมมติฐาน และคำแนะนำ
|ส่วนที่มีโครงสร้างสำหรับสมมติฐาน, วิธีการ, ผลการค้นพบ, และข้อเสนอแนะ; ช่องข้อมูลที่กำหนดเองสำหรับขั้นตอนของฟันเนลและสาเหตุที่แท้จริง; การทำงานร่วมกันผ่านความคิดเห็นและการกล่าวถึง; การกรองประวัติย้อนหลังได้อย่างง่ายดาย
|แบบฟอร์มการตรวจสอบกระบวนการและการปรับปรุงโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมปฏิบัติการและทีม RevOps กำลังตรวจสอบกระบวนการของช่องทางเพื่อค้นหาการส่งต่อที่ไม่สมบูรณ์และการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกัน
|รายการตรวจสอบการตรวจสอบอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน; ส่วนการวิเคราะห์ช่องว่าง; ระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามผล; การตรวจสอบความถูกต้องหลังการเปลี่ยนแปลงหลังจากการปรับปรุงกระบวนการครั้งใหญ่
|แบบฟอร์มการวิเคราะห์สาเหตุรากฐานโดย ClickUp
|รับแม่แบบฟรี
|ทีมข้ามสายงานที่วิเคราะห์สาเหตุของการรั่วไหลของกระบวนการก่อนเลือกวิธีแก้ไข
|กรอบการทำงาน 5 ทำไม; แผนภูมิปลาในไวท์บอร์ด; ข้อเสนอแนะสาเหตุที่แท้จริงโดย AI; การแชร์ที่ง่ายสำหรับการรับข้อมูลจากหลายฝ่าย
|เทมเพลตการไหลของผู้ใช้โดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีม PLG และทีมการตลาดกำลังวางแผนเส้นทางการใช้งานดิจิทัลเพื่อค้นหาจุดเสียดทานและจุดที่ผู้ใช้หลุดออกจากการใช้งาน UX
|การวางแผนภาพจากหน้าลงจอดสู่การแปลงผล; การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนไวท์บอร์ด; การใส่หมายเหตุสำหรับจุดที่มีปัญหา; การตรวจสอบความถูกต้องด้วยการซ้อนทับการวิเคราะห์พฤติกรรม
|แม่แบบไวท์บอร์ดสำหรับการทดลองการเติบโต โดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมการเติบโตที่ให้ความสำคัญและทดสอบแนวคิดเพื่อแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของช่องทางในลักษณะที่เป็นระบบ
|กระดานทดลองสำหรับสมมติฐาน, ตัวชี้วัด, และผลลัพธ์; การจัดลำดับความสำคัญแบบภาพบนไวท์บอร์ด; งานที่เชื่อมโยงกันสำหรับการเปิดตัว; การคิดแบบผลกระทบเทียบกับความพยายามเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น
|รายการตรวจสอบการตรวจสอบช่องทางการตลาดโดย HubSpot
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมการตลาด โดยเฉพาะผู้ใช้ HubSpot ที่กำลังตรวจสอบประสิทธิภาพของช่องทางขาเข้าและช่องว่างในการดูแลลูกค้า
|การตรวจสอบตามรายการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอน; เน้นเนื้อหาและการดูแลลูกค้าอย่างเข้มข้น; กรอบการตรวจสอบช่องทางการตลาดอย่างรวดเร็ว
|เทมเพลตการวิเคราะห์ช่องทางการขายสำหรับการขนส่งและโลจิสติกส์ โดย Template.net
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมขนส่งและโลจิสติกส์ที่ต้องการการติดตามช่องทางแบบง่ายผ่านสเปรดชีต โดยไม่ต้องการฟีเจอร์เวิร์กโฟลว์ขั้นสูง
|สูตรการแปลงสำเร็จรูป; การปรับแต่งที่ง่าย; โครงสร้างที่เหมาะสำหรับการส่งออกเพื่อการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน
การวิเคราะห์การรั่วไหลของฟันเนลคืออะไร?
การวิเคราะห์การรั่วไหลของกรวยคือการระบุจุดที่ลูกค้าเป้าหมายหลุดออกไปในแต่ละขั้นตอนของกรวยการขายหรือการตลาดของคุณ จากนั้นวินิจฉัยสาเหตุที่ทำให้เกิดการหลุดออกเหล่านั้น นี่คือวิธีที่คุณจะหยุดการคาดเดาและเริ่มตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
กรวยทั่วไปจะเคลื่อนผ่านขั้นตอนเหล่านี้:
- การรับรู้: ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าค้นพบแบรนด์ของคุณเป็นครั้งแรก
- ความสนใจ: พวกเขาโต้ตอบกับเนื้อหาของคุณหรือขอข้อมูล
- การพิจารณา: พวกเขาประเมินโซลูชันของคุณเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ
- เจตนา: พวกเขาแสดงถึงความพร้อมในการซื้อผ่านการขอสาธิตหรือสอบถามราคา
- การซื้อ: พวกเขาเปลี่ยนเป็นลูกค้าที่จ่ายเงิน
การ "รั่วไหล" ในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตของลูกค้าหมายความว่าคุณกำลังสูญเสียลูกค้าที่มีศักยภาพ การวิเคราะห์การรั่วไหลของช่องทางช่วยให้คุณค้นหาช่องโหว่เหล่านั้นและแก้ไขได้
แทนที่จะต้องต่อสู้กับข้อมูลที่กระจัดกระจาย คุณสามารถใช้เทมเพลตการวิเคราะห์การรั่วไหลของฟันเนลเพื่อให้กรอบมาตรฐานสำหรับการทำแผนที่แต่ละขั้นตอน ติดตามจุดที่ข้อมูลหลุดหาย และบันทึกสาเหตุที่แท้จริง
แม่แบบที่ดีจะเปลี่ยนกระบวนการทำงานของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถทำซ้ำได้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ซึ่งช่วยให้สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพได้ทั้งในระยะยาวและระหว่างแคมเปญต่าง ๆ
📮ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย ผู้ช่วย AI อัจฉริยะที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้
เข้าสู่ClickUp Brain มันมอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการดึงเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่เหมาะสมขึ้นมาภายในไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
วิธีระบุจุดที่ช่องทางการขายของคุณรั่วไหล
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่ทีมทำคือการกระโดดไปยังอัตราการแปลงโดยตรงโดยไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละขั้นตอน เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบแต่ละขั้นตอนของช่องทางการขายอย่างอิสระก่อนที่จะดูการเปลี่ยนผ่านระหว่างขั้นตอนเหล่านั้น
ติดตามอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างขั้นตอนต่างๆ, เวลาเฉลี่ยที่ผู้มุ่งหวังใช้ในแต่ละขั้นตอน, และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในความเร็วที่บ่งบอกถึงความขัดข้อง การลดลงอย่างรวดเร็วของอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างสองขั้นตอนเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญซึ่งชี้ไปที่หนึ่งในจุดคอขวดของการเปลี่ยนแปลงที่ควรค่าแก่การตรวจสอบ
👀 มองหาลักษณะการรั่วซึมที่พบบ่อยเหล่านี้:
- การรั่วไหลของกลุ่มเป้าหมายในช่วงต้น: คุณมีปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์สูงแต่มีผู้กรอกแบบฟอร์มน้อย สิ่งนี้มักบ่งชี้ถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อความโฆษณาของคุณกับหน้าแลนดิ้ง หรือมีขั้นตอนในการลงทะเบียนที่ยุ่งยากเกินไป
- การรั่วไหลของกลุ่มเป้าหมายในช่วงกลางของกระบวนการ: กลุ่มเป้าหมายไม่มีความคืบหน้าหลังจากมีการสนทนาหรือการสาธิตครั้งแรก ซึ่งบ่งชี้ว่ามีช่องว่างในกระบวนการดูแลกลุ่มเป้าหมายหรือเกณฑ์การคัดเลือกของคุณอาจหละหลวมเกินไป ทำให้กลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมหลุดรอดไป
- การรั่วไหลที่ปลายน้ำของกระบวนการขาย: คุณกำลังส่งข้อเสนอ แต่ดีลกลับหยุดชะงักก่อนปิดการขาย ปัญหานี้มักเกิดจากข้อโต้แย้งเรื่องราคา แรงกดดันจากคู่แข่ง หรือความล้มเหลวในการเข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจที่แท้จริง
เพื่อวินิจฉัยปัญหาเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลจากบันทึก CRMรายงานการตลาดอัตโนมัติการวิเคราะห์เว็บไซต์ และบันทึกการโทรขายของคุณ นี่คือจุดที่เทมเพลตมีคุณค่าอย่างยิ่ง ช่วยคุณในการวิเคราะห์ข้อมูลและนำทางการตรวจสอบของคุณ
📮ClickUp Insight: 16% ของผู้จัดการประสบปัญหาในการรวมการอัปเดตจากเครื่องมือหลายแห่งให้เป็นมุมมองที่สอดคล้องกัน เมื่อการอัปเดตกระจัดกระจาย คุณจะเสียเวลาไปกับการรวบรวมข้อมูลมากขึ้นและมีเวลาในการนำทีมน้อยลง ผลลัพธ์คือ? ภาระงานด้านการบริหารที่ไม่จำเป็น ข้อมูลเชิงลึกที่พลาดไป และความไม่สอดคล้องกัน
ด้วยพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรของ ClickUp ผู้จัดการสามารถรวมงาน เอกสาร และการอัปเดตต่างๆ ไว้ที่เดียว ลดงานที่ไม่จำเป็นและเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดได้ทันทีที่ต้องการ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: รวมผู้เชี่ยวชาญ 200 คนให้ทำงานร่วมกันใน ClickUp เพียงที่เดียว ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้และการติดตามเวลา เพื่อลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงเวลาการส่งมอบงานในหลายสถานที่
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Brain MAXเพื่อรวบรวมหลักฐานของกระบวนการขายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปนี้รวบรวมบริบททั้งหมดจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ รวมถึงแอปที่เชื่อมต่อ ค้นหาข้อมูลจากบันทึกการขาย แดชบอร์ด เอกสาร และเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณได้ในที่เดียว จากนั้นเปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นสรุปที่ชัดเจนว่าลูกค้าเป้าหมายหลุดจากกระบวนการขายตรงจุดไหน และควรตรวจสอบอะไรต่อไป
10 แม่แบบการวิเคราะห์การรั่วไหลของกรวยที่ดีที่สุด
รายการเทมเพลตที่คัดสรรนี้ครอบคลุมงานแก้ไขปัญหาช่องโหว่ของฟันเนลอย่างครบถ้วน ตั้งแต่การมองเห็นภาพท่องานเบื้องต้น การวินิจฉัยสาเหตุที่แท้จริง ไปจนถึงการทดสอบแก้ไขปัญหา
แต่ละเครื่องมือได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับแต่ละขั้นตอนเฉพาะของกระบวนการวิเคราะห์ คุณจึงสามารถสร้างชุดเครื่องมือที่ครบถ้วนสำหรับการเปลี่ยนการวินิจฉัยปัญหาการรั่วไหลให้กลายเป็นกระบวนการที่ทำได้ซ้ำและขยายขนาดได้ 🛠️
1. แม่แบบกระบวนการขายโดย ClickUp
ข้อตกลงของคุณติดขัด แต่คุณไม่สามารถมองเห็นจุดที่ติดขัดได้ ซึ่งนี่คือจุดที่การระบุคอขวดด้วย AIสามารถช่วยได้ หากไม่มีการติดตามตัวชี้วัดในกระบวนการขายที่ถูกต้อง การระบุคอขวดก็จะเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้น และข้อตกลงที่มีมูลค่าสูงอาจหลุดลอยไป
รับภาพรวมที่ชัดเจนของกระบวนการขายทั้งหมดของคุณและตรวจจับได้ทันทีว่าดีลใดกำลังกระจุกตัวหรือหยุดชะงักด้วยเทมเพลต Sales Pipeline จาก ClickUp ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการมองเห็นสถานะของกระบวนการขายแบบเรียลไทม์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญและขับเคลื่อนดีลให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง
ทำไมคุณถึงชอบมัน:
- มุมมองที่ปรับแต่งได้: ติดตามดีลในแต่ละขั้นตอนด้วยมุมมอง ClickUp ที่คุณชื่นชอบ ลากและวางการ์ดในมุมมอง ClickUp Kanbanเพื่อดูภาพรวมในระดับสูง หรือสลับไปยังมุมมองรายการเพื่อดูรายละเอียดที่เจาะลึกมากขึ้น
- ข้อมูลโดยละเอียด: เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับงานของคุณด้วยข้อมูลสำคัญ เช่น มูลค่าดีล ความน่าจะเป็นในการปิดดีล และจำนวนวันที่อยู่ในขั้นตอน ผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณระบุได้อย่างรวดเร็วว่าดีลใดต้องการความสนใจมากที่สุด
- ข้อมูลเชิงลึกด้วย AI: ตรวจจับดีลที่ค้างอยู่ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งนานเกินไปด้วยClickUp Brain เพียงถามว่า 'ดีลใดที่อยู่ในขั้นตอนข้อเสนอเกิน 14 วันแล้วบ้าง?' คุณจะได้รับรายการทันทีพร้อมคำแนะนำการติดตามผลที่แนะนำโดยอิงจากประวัติของดีลและรูปแบบการปิดดีลที่คล้ายกัน
- การติดตามอัตโนมัติ: ติดธงข้อเสนอโดยอัตโนมัติเมื่อเกินเวลาเฉลี่ยในแต่ละขั้นตอนด้วยClickUp Automations เพื่อให้ไม่พลาดทุกโอกาสสำคัญ
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมขายและผู้จัดการรายได้ที่ต้องการระบุดีลที่หยุดชะงักและจุดคอขวดได้อย่างรวดเร็ว
2. ขั้นตอนการสร้างเทมเพลต Sales Funnel โดยใช้ ClickUp
หากปราศจากแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับกระบวนการขาย คุณเสี่ยงที่จะสร้างคำจำกัดความของขั้นตอนที่คลุมเครือและโปรโตคอลการส่งต่อที่ไม่ชัดเจน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการรั่วไหลในช่วงกลางของกระบวนการขาย
สร้างความชัดเจนให้กับกระบวนการของคุณด้วยเทมเพลต Steps To Create Sales Funnel จาก ClickUpและป้องกันปัญหาการรั่วไหลก่อนที่มันจะเกิดขึ้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่กำลังสร้างหรือปรับปรุงกระบวนการขายใหม่ เพื่อให้ทุกขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีเกณฑ์การคัดเลือกที่เหมาะสม
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- โครงสร้างแบบขั้นตอน: แบ่งกระบวนการสร้างฟันเนลออกเป็นงานที่ทำได้จริง และกำหนดแต่ละขั้นตอนด้วยเกณฑ์การเข้าและออกที่ชัดเจน
- คำแนะนำในตัว: กำหนดขั้นตอนการส่งต่อเอกสารระหว่างทีมขายและทีมการตลาดของคุณได้โดยตรงในเทมเพลต ช่วยขจัดความสับสนเกี่ยวกับความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย
- เอกสารที่เชื่อมโยง: บันทึกเอกสารกระบวนการอย่างเป็นทางการของคุณในClickUp Docs เชื่อมโยงโดยตรงกับงานการจัดการช่องทางของคุณ
- กระบวนการตรวจสอบรายไตรมาส: ใช้เทมเพลตนี้ทุกไตรมาสเพื่อตรวจสอบช่องทางของคุณและยืนยันว่าการกำหนดขั้นตอนของคุณยังคงสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ซื้อจริง
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังสร้างหรือปรับปรุงกระบวนการขายใหม่ พร้อมการกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนและกฎการส่งต่อที่ชัดเจน
3. แม่แบบรายงานการวิเคราะห์โดย ClickUp
การรวบรวมข้อมูลดิบเป็นรายงานด้วยตนเองนั้นใช้เวลานานและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด และผลลัพธ์สุดท้ายมักไม่สามารถถ่ายทอดข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญซึ่งจำเป็นต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานได้
เทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสื่อสารความสำเร็จและบทเรียนที่ได้รับโดยการรวบรวมข้อมูลเมตริกของช่องทางต่างๆ ไว้ในรายงานเดียวที่สามารถแชร์ได้
ทำไมคุณถึงชอบมัน:
- ส่วนที่จัดโครงสร้างไว้ล่วงหน้า: จัดระเบียบ KPI, แนวโน้ม, และข้อมูลเชิงลึกของคุณให้เป็นรูปแบบที่สม่ำเสมอ ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามได้ง่าย
- ข้อมูลแบบเรียลไทม์: ขจัดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองด้วยการดึงข้อมูลสดจากแดชบอร์ด ClickUpของคุณโดยตรงเข้าสู่รายงานของคุณ
- สรุปโดยใช้ AI: สรุปผลการค้นพบสำคัญโดยอัตโนมัติและสร้างข้อสรุปสำหรับผู้บริหารได้ในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp Brain
- การรายงานตามกำหนดการ: ตั้งค่าการรายงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำเพื่อติดตามรูปแบบการรั่วไหลตลอดเวลา เปลี่ยนการวิเคราะห์ครั้งเดียวให้กลายเป็นวงจรการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
🚀 เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้าน RevOps, การตลาด และการขายที่ต้องการเปลี่ยนข้อมูลจากช่องทางการขายให้เป็นรายงานที่ชัดเจนและสม่ำเสมอสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. แบบฟอร์มผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดย ClickUp
ทีมของคุณทำการวิเคราะห์, พบการรั่วไหล, และแล้ว... ผลการค้นพบก็หายไปในเอกสารสุ่ม. หกเดือนต่อมา, คุณกำลังแก้ปัญหาเดิมอีกครั้งเพราะไม่มีบันทึกความทรงจำขององค์กร.
เทมเพลตการวิเคราะห์ข้อมูลของ ClickUpสร้างฐานความรู้ที่มีโครงสร้างและค้นหาได้จากการวิเคราะห์ช่องทางในอดีตของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจะถูกบันทึกและนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ทำไมคุณถึงชอบมัน:
- เอกสารที่จัดระเบียบ: จัดทำเอกสารการวิเคราะห์แต่ละครั้งอย่างละเอียด โดยแบ่งส่วนเฉพาะสำหรับสมมติฐาน วิธีการวิจัย ผลการค้นพบ และข้อเสนอแนะ
- การจัดหมวดหมู่แบบชาญฉลาด: จัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ค้นพบตามขั้นตอนของกระบวนการ, ความรุนแรง, และสาเหตุที่แท้จริง ด้วย ClickUp Custom Fields ทำให้สามารถคัดกรองและตรวจสอบรูปแบบในอดีตได้อย่างง่ายดาย
- การทำงานร่วมกันเป็นทีม: ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลากหลายแผนกร่วมตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะโดยตรงในเอกสารการวิเคราะห์ผ่านฟีเจอร์ความคิดเห็นและการกล่าวถึง (@mentions)
- การทบทวนประวัติ: ก่อนเริ่มการวิเคราะห์ใหม่ ให้กรองผลการค้นหาในอดีตอย่างรวดเร็วเพื่อดูว่าทีมของคุณเคยแก้ไขปัญหาที่คล้ายกันหรือไม่ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาอันมีค่า
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการบันทึกการวิเคราะห์ช่องทางที่ผ่านมา ข้อสมมติ และคำแนะนำที่สามารถค้นหาได้
5. แม่แบบการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการโดย ClickUp
คุณรู้ว่าช่องทางการขายของคุณมีปัญหา แต่คุณสงสัยว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ลูกค้าเป้าหมาย—มันอยู่ที่กระบวนการของคุณ การคัดกรองลูกค้าที่ไม่สม่ำเสมอ การติดตามผลที่ล่าช้า และการส่งต่อข้อมูลระหว่างทีมที่ไม่เป็นระบบ ล้วนเป็นปัจจัยเงียบที่คอยทำลายรายได้ ซึ่งยากจะสังเกตได้หากไม่มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
เทมเพลตการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการของ ClickUpมอบรายการตรวจสอบที่มีโครงสร้างสำหรับการตรวจสอบกระบวนการของช่องทางการตลาดที่มีอยู่ของคุณ ช่วยให้คุณระบุสิ่งที่บกพร่องและสิ่งที่ทำงานได้ดี
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- การทบทวนอย่างเป็นระบบ: ให้โครงสร้างของรายการตรวจสอบการตรวจสอบนำคุณผ่านการทบทวนอย่างครอบคลุมของกระบวนการในแต่ละขั้นตอนของฟันเนล ตั้งแต่การรับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขาย
- การวิเคราะห์ช่องว่าง: ใช้ส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะเพื่อบันทึกจุดที่กระบวนการของคุณล้มเหลวและระบุโอกาสในการปรับปรุง
- รายการดำเนินการอัตโนมัติ: ดำเนินการติดตามงานโดยอัตโนมัติและมอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสมเมื่อรายการถูกทำเครื่องหมายว่า "ต้องปรับปรุง" โดยใช้การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
- การตรวจสอบหลังการเปลี่ยนแปลง: ดำเนินการตรวจสอบนี้หลังจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกระบวนการ—เช่น การนำ CRM ใหม่มาใช้หรือการปรับโครงสร้างทีมขาย—เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการใหม่ทำงานตามที่ตั้งใจไว้
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมปฏิบัติการและทีม RevOps ที่กำลังตรวจสอบกระบวนการของช่องทางเพื่อค้นหาจุดที่การส่งต่อไม่ราบรื่นและการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกัน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ClickUp Super Agentสามารถตรวจสอบสถานะงานใน pipeline ของคุณตามกำหนดเวลา แจ้งเตือนดีลที่หยุดชะงักหรือขั้นตอนที่ล่าช้า และส่งสรุปสั้น ๆ ก่อนที่ปัญหาเล็ก ๆ จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ด้านรายได้
คิดถึง Super Agents ว่าเป็นเพื่อนร่วมทีมที่มีทักษะสูงพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน พวกเขามีบริบทที่สมบูรณ์ของ Workspace ที่รวมกันของคุณ พร้อมเรียนรู้และปรับปรุงจากทุกการโต้ตอบ งาน และคำแนะนำที่ได้รับ
6. แม่แบบการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงโดย ClickUp
การระบุเพียงว่า จุดไหน ที่ช่องทางการขายของคุณรั่วไหลนั้นยังไม่เพียงพอ หากไม่ลงลึกวิเคราะห์เพิ่มเติม คุณอาจเสี่ยงที่จะแก้ไขปัญหาเพียงผิวเผิน ซึ่งไม่ได้ตอบโจทย์สาเหตุที่แท้จริง ส่งผลให้ปัญหาเดิมยังคงเกิดขึ้นซ้ำอีก
เทมเพลตการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของ ClickUpจะนำคุณผ่านการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงอย่างเป็นระบบ ช่วยให้คุณเข้าใจปัจจัยที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังการรั่วไหลของช่องทางของคุณ
ทำไมคุณถึงชอบมัน:
- กรอบการทำงาน 5 ทำไม: ใช้กระบวนการ 5 ทำไมในการตั้งคำถามซ้ำเพื่อเจาะลึกปัญหาจากระดับผิวเผินไปสู่สาเหตุที่แท้จริง
- การระดมความคิดด้วยภาพ: สร้างแผนภูมิปลาและวางแผนภาพปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการรั่วไหลทั้งหมดโดยใช้ClickUp Whiteboards
- คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI: เปิดเผยสาเหตุที่แท้จริงที่อาจเกิดขึ้นตามบริบทของการรั่วไหลและการวิเคราะห์ที่คล้ายกันจากประวัติการทำงานในพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain
- ข้อมูลจากหลายฝ่าย: แบ่งปันเทมเพลตได้อย่างง่ายดายและเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากฝ่ายขาย การตลาด และผลิตภัณฑ์ให้ร่วมแสดงความคิดเห็น เนื่องจากข้อมูลที่รั่วไหลมักเกิดขึ้นข้ามขอบเขตของทีม
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมข้ามสายงานที่วิเคราะห์สาเหตุของการรั่วไหลของช่องทางการขาย ก่อนเลือกวิธีแก้ไข
7. แม่แบบการไหลของผู้ใช้โดย ClickUp
เทมเพลต User Flow ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการวิเคราะห์ช่องทางดิจิทัลเช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อค้นหาจุดเสียดทานที่ซ่อนอยู่
มันช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้และระบุโอกาสที่จะปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้โดยรวม ซึ่งจะช่วยอุดช่องโหว่ในกระบวนการได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ทำไมคุณถึงชอบมัน:
- การวางแผนภาพ: วางแผนทุกขั้นตอนของเส้นทางผู้ใช้ ตั้งแต่หน้าแรกที่ผู้ใช้เข้ามาจนถึงเหตุการณ์การแปลงเป็นลูกค้าสุดท้าย โดยใช้โครงสร้างแผนภาพการไหล
- การวางแผนการไหลของข้อมูลแบบร่วมมือ: ร่วมมือกับทีมของคุณทั้งหมดในการวางแผนการไหลของผู้ใช้แบบเรียลไทม์ผ่าน ClickUp Whiteboards
- จุดเสียดสีเชิงอรรถ: ระบุจุดที่ผู้ใช้หลุดออก จุดที่ส่วนติดต่อผู้ใช้สร้างความสับสน และพื้นที่ที่มีปัญหาอื่นๆ โดยตรงบนแผนผังการไหลด้วยเชิงอรรถและคำอธิบายประกอบ
- การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล: นำข้อมูลการวิเคราะห์พฤติกรรมจากเครื่องมือต่างๆ เช่น แผนที่ความร้อนและเครื่องบันทึกเซสชัน มาซ้อนทับบนแผนผังกระบวนการของคุณ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสมมติฐานของคุณด้วยพฤติกรรมผู้ใช้จริง
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีม PLG และทีมการตลาดที่ต้องการวางแผนเส้นทางดิจิทัลเพื่อค้นหาจุดเสียดทานและจุดที่ผู้ใช้หลุดออกไประหว่างการใช้งาน UX
🎥 ต้องการเปลี่ยนการสร้างแบรนด์และประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นเส้นทางเดียวที่เชื่อมโยงกันและดีขึ้นหรือไม่?
8. แม่แบบไวท์บอร์ดสำหรับการทดลองการเติบโต โดย ClickUp
เมื่อคุณมีไอเดียมากมายสำหรับการแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของฟันเนล แต่ไม่มีวิธีการทดสอบอย่างเป็นระบบ คุณอาจรู้สึกไม่แน่ใจได้ง่าย ไอเดียที่ดีอาจไม่ได้รับการนำมาใช้เพราะทีมไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะลองอะไรก่อนหรือจะวัดความสำเร็จอย่างไร
เทมเพลตไวท์บอร์ดการทดลองการเติบโตของ ClickUpมอบผืนผ้าใบที่มีโครงสร้างสำหรับการออกแบบ ดำเนินการ และวิเคราะห์การทดลองการเติบโตเพื่ออุดช่องโหว่ในกระบวนการของคุณ
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ผืนผ้าใบการทดลอง: บันทึกสมมติฐานการทดลอง การออกแบบการทดสอบ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และผลลัพธ์ทั้งหมดไว้ในมุมมองที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบในที่เดียว
- การจัดลำดับความสำคัญทางสายตา: ระดมความคิดและจัดลำดับความสำคัญของแนวคิดการทดลองร่วมกับทีมของคุณโดยใช้กรอบการทำงาน เช่นผลกระทบเทียบกับความพยายามใน ClickUp Whiteboards
- ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้: สร้างงานได้ทันทีเพื่อปรับใช้รูปแบบที่ประสบความสำเร็จเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการถาวร โดยการเชื่อมต่อบอร์ดการทดลองของคุณกับClickUp Tasks
- แนวทางที่เน้นผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI): จัดลำดับความสำคัญของการทดลองตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและความง่ายในการนำไปใช้ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในจุดที่มีความสำคัญสูงสุด
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมการเติบโตที่ให้ความสำคัญกับการจัดลำดับและทดสอบแนวคิดเพื่อแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของช่องทางในลักษณะที่เป็นระบบ
9. รายการตรวจสอบการตรวจสอบช่องทางการตลาดโดย HubSpot
HubSpot's Marketing Funnel Audit Checklistนำเสนอแบบตรวจสอบอย่างรวดเร็วสำหรับทีมการตลาดที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพของช่องทางเข้า (inbound funnel) เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ทำงานอยู่ในระบบนิเวศของ HubSpot อยู่แล้ว
ทำไมคุณถึงชอบมัน:
- รูปแบบรายการตรวจสอบ: แม่แบบนี้มีรายการตรวจสอบสำหรับการทบทวนแต่ละขั้นตอนของช่องทางการตลาดอย่างเป็นระบบ
- เน้นเนื้อหา: มุ่งเน้นอย่างมากในการประเมินแม่เหล็กดึงดูดลูกค้า (lead magnets), ลำดับการดูแลลูกค้า (nurture sequences) และประสิทธิภาพของเนื้อหาโดยรวม
ข้อจำกัด: รายการตรวจสอบนี้มุ่งเน้นไปที่การตลาดเป็นหลัก และไม่ได้ครอบคลุมถึงการส่งต่อข้อมูลการขายหรือขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการขายอย่างลึกซึ้ง ซึ่งอาจเป็นจุดที่มองข้ามได้
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด โดยเฉพาะผู้ใช้ HubSpot ที่ต้องการตรวจสอบประสิทธิภาพของช่องทางการเข้าและช่องว่างในการดูแลลูกค้า
10. แม่แบบการวิเคราะห์ช่องทางการขายสำหรับการขนส่งและโลจิสติกส์ โดย Template.net
เทมเพลตการวิเคราะห์ช่องทางการขายสำหรับการขนส่งและโลจิสติกส์จาก Template.net เป็นเทมเพลตในรูปแบบสเปรดชีตที่เรียบง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่บริหารจัดการธุรกิจขนส่งหรือโลจิสติกส์ ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ช่องทางการขายในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การสร้างโอกาสทางการขายไปจนถึงการปิดการขาย
เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมที่ต้องการการติดตามขั้นพื้นฐานโดยไม่มีคุณสมบัติการทำงานที่ซับซ้อน
ทำไมคุณถึงชอบมัน:
- สูตรสำเร็จรูป: เทมเพลตจะคำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างแต่ละขั้นตอนโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาในการสร้างสูตรด้วยตนเอง
- การปรับแต่งอย่างง่าย: โครงสร้างพื้นฐานของมันสามารถปรับให้เข้ากับการกำหนดค่าของฟันเนลต่าง ๆ ได้ไม่ยาก และสามารถส่งออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ ได้
ข้อจำกัด: นี่คือเทมเพลตแบบคงที่ที่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ไม่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลสด จึงอาจล้าสมัยได้อย่างรวดเร็วและไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันเหมือนแพลตฟอร์มแบบบูรณาการ
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมขนส่งและโลจิสติกส์ที่ต้องการการติดตามช่องทางแบบง่ายผ่านสเปรดชีต โดยไม่ต้องการฟีเจอร์เวิร์กโฟลว์ขั้นสูง
วิธีเลือกเทมเพลตการวิเคราะห์การรั่วไหลของกรวยที่เหมาะสม
การเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมไม่ใช่เรื่องของความชอบส่วนตัว—แต่เป็นการเลือกเทมเพลตที่ตรงกับงานที่คุณต้องการทำให้สำเร็จอย่างแท้จริง หากคุณเลือกผิด คุณจะได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ข้อมูลที่แยกจากกัน และการแก้ไขที่ไม่ยั่งยืน
นี่คือวิธีปฏิบัติจริงในการเลือกตามขั้นตอนการวิเคราะห์ โครงสร้างทีม และจุดเน้นของแต่ละช่วงของฟันเนล อย่าลืมว่าทีมส่วนใหญ่จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการใช้เทมเพลตหลายแบบร่วมกัน
การเลือกตามขั้นตอนการวิเคราะห์:
|ระยะการวิเคราะห์
|เทมเพลตที่แนะนำ
|การค้นพบและการทำแผนที่
|เทมเพลตกระบวนการขาย, เทมเพลตการไหลของผู้ใช้
|การวินิจฉัย
|แบบฟอร์มการวิเคราะห์สาเหตุรากฐาน, แบบฟอร์มผลการวิเคราะห์ข้อมูล
|การทดสอบและการแก้ไข
|แม่แบบไวท์บอร์ดสำหรับการทดลองการเติบโต, แม่แบบการตรวจสอบกระบวนการ
|รายงาน
|เทมเพลตรายงานการวิเคราะห์
คุณอาจพบว่ามีประโยชน์ในการ เลือกตามประเภทของทีมของคุณ
สำหรับองค์กรที่เน้นการขายเป็นหลักการใช้เทมเพลตการจัดการโอกาสการขายร่วมกับเทมเพลตการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ทรงพลังได้ ทีมที่ขับเคลื่อนด้วยการตลาดหรือการเติบโตที่เน้นผลิตภัณฑ์ (PLG) จะพบว่าการจับคู่เทมเพลตการไหลของผู้ใช้กับเทมเพลตการทดลองการเติบโตให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ทีมไฮบริดจะได้รับประโยชน์จากการรวมหลายเทมเพลตไว้ในเวิร์กสเปซเดียวที่เชื่อมต่อข้อมูลการขาย,การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์, และประสิทธิภาพการตลาด
บางทีมอาจได้รับประโยชน์จากการ เลือกตามจุดเน้นของขั้นตอนในกระบวนการ
- การรั่วไหลของกลุ่มเป้าหมายในช่วงต้นของกระบวนการ: ใช้ เทมเพลตการไหลของผู้ใช้ พร้อมเทมเพลตที่เน้นการตลาดเพื่อวินิจฉัยปัญหา เช่น การกำหนดเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน ข้อความที่ไม่น่าสนใจ หรือการสูญเสียกลุ่มเป้าหมายบนหน้าแลนดิ้งเพจ
- การรั่วไหลในช่วงกลางของกระบวนการ: ใช้ เทมเพลตการตรวจสอบกระบวนการ และ เทมเพลตผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อระบุจุดเสียดทานในกระบวนการบ่มเพาะ การเริ่มต้นใช้งาน หรือการคัดกรองคุณสมบัติ
- การรั่วไหลที่ส่วนล่างของช่องทางการขาย: ผสาน เทมเพลตกระบวนการขาย กับ เทมเพลตการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง และมุ่งเน้นไปที่ความไม่มีประสิทธิภาพในขั้นตอนการเจรจา ข้อคัดค้านด้านราคา หรือช่องว่างในการดำเนินการขาย
ปรับปรุงกระบวนการขายของคุณด้วยพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมของ ClickUp
ทีมส่วนใหญ่ไม่ล้มเหลวเพราะเลือกเทมเพลตผิด แต่ล้มเหลวเพราะเทมเพลตของพวกเขาอยู่ในเครื่องมือที่แตกต่างกัน การจัดการการวิเคราะห์ผ่านสเปรดชีต เอกสาร และแอปการจัดการโครงการที่ไม่เชื่อมต่อกันนั้นเพียงแค่สร้างเครื่องมือที่กระจัดกระจายและบังคับให้ทีมต้องสลับบริบทอย่างต่อเนื่อง
บริบทที่กระจัดกระจายนี้ทำลายแรงขับเคลื่อน ข้อมูลเชิงลึกสูญหาย การส่งต่องานสะดุด และไม่มีใครเห็นภาพรวมทั้งหมด
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือวิเคราะห์ฟันเนลอีกตัวหนึ่ง—แต่เป็น พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ ที่กระบวนการวิเคราะห์ฟันเนลทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียว
- สร้างและเชื่อมต่อทุกเทมเพลต—ตั้งแต่การไหลของผู้ใช้ไปจนถึงการขาย—ภายในพื้นที่ทำงานเดียว
- เชื่อมโยงงาน ข้อมูล แดชบอร์ด และเอกสาร เพื่อให้ทุกข้อมูลเชิงลึกสามารถนำไปปฏิบัติได้
- ใช้ AI เพื่อค้นหาแบบแผน, สรุปผลการค้นพบ, และเร่งกระบวนการตัดสินใจ
- ให้ทีมขาย, ทีมการตลาด, และทีมผลิตภัณฑ์ทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องกันภายใต้บริบทแบบเรียลไทม์เดียวกัน
คำถามที่พบบ่อย
แม่แบบช่องทางการขายช่วยให้คุณมองเห็นและจัดการข้อตกลงต่างๆ ในขณะที่ข้อตกลงเหล่านั้นเคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอน ในขณะที่แม่แบบการวิเคราะห์การรั่วไหลของช่องทางการขายได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อวินิจฉัยว่าลูกค้าเป้าหมายหลุดออกไปที่ไหนและเพราะเหตุใด ลองนึกถึงแบบแรกเป็นการติดตามการทำงาน และแบบที่สองเป็นการตรวจสอบเชิงวินิจฉัย
ทีมส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากการวิเคราะห์เชิงลึกทุกไตรมาส พร้อมกับการตรวจสอบรายเดือนที่เบาลงเกี่ยวกับตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ หากคุณเพิ่งเปลี่ยนโครงสร้างของฟันเนล เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือสังเกตเห็นการลดลงอย่างกะทันหันในอัตราการเปลี่ยนแปลง คุณควรทำการวิเคราะห์ทันที
การรั่วไหลในระยะเริ่มต้น ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะการรับรู้และความสนใจ มักบ่งชี้ถึงปัญหาในการสื่อสารหรือการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การรั่วไหลในระยะปลาย ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ระยะการพิจารณาจนถึงการซื้อ มักชี้ให้เห็นถึงปัญหาในการจัดการข้อโต้แย้ง การกำหนดราคา หรือการวางตำแหน่งทางการแข่งขัน
ไม่มีประสิทธิภาพ. ขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิเคราะห์ต้องการโครงสร้างที่แตกต่างกัน. ทีมส่วนใหญ่ใช้สองหรือสามแบบฟอร์มร่วมกัน—หนึ่งสำหรับการวางแผนช่องทาง, หนึ่งสำหรับการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง, และอีกหนึ่งสำหรับการติดตามการทดลองและการรายงานผลการค้นพบ.