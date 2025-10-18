เทมเพลตการไหลของผู้ใช้ Miro ฟรี เพื่อปรับปรุงการออกแบบ UX ให้มีประสิทธิภาพ

ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์เคยใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการถกเถียงว่าทำไมกระบวนการลงทะเบียนใหม่ของพวกเขาถึงไม่ทำงาน
แบบฟอร์มดูเรียบง่าย ข้อความชัดเจน และปุ่มต่าง ๆ อยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับที่ผู้ใช้คาดไว้ทุกประการ
แต่เมื่อพวกเขาวางแผนขั้นตอนที่ลูกค้าทำจริง ๆ พวกเขาพบปัญหา: ผู้ใช้หลุดออกจากกระบวนการกลางคันเพราะการเดินทางเต็มไปด้วยการคลิกที่ไม่จำเป็น 🫤
จากจุดเริ่มต้นไปจนถึงช่วงเวลาตัดสินใจ เทมเพลตการไหลของผู้ใช้ Miro จัดวางทุกอย่างอย่างเป็นภาพ ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นอุปสรรคและออกแบบประสบการณ์ที่ใช้งานง่าย
มาสำรวจเทมเพลตที่ดีที่สุดที่คุณสามารถเริ่มใช้ได้ทันที
และเพื่อเพิ่มความพิเศษ เราจะพาคุณไปดูเทมเพลตClickUpที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและการทำงานร่วมกันในทีม 🤩
แบบฟอร์มการไหลของผู้ใช้ยอดนิยมในมุมมองที่ชัดเจน
นี่คือตารางสรุปสำหรับเทมเพลตการไหลของผู้ใช้ที่ดีที่สุดสำหรับ Miro และ ClickUp:
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะสำหรับ
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตการไหลของผู้ใช้ Miro
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|รูปร่างสำเร็จรูป, แคนวาสไม่จำกัด, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, โหมดนำเสนอ
|นักออกแบบ UX, ผู้จัดการโครงการ, นักพัฒนาที่กำลังวางแผนเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้
|บอร์ดมิโร
|เทมเพลตแผนผังกระบวนการ UI ของ Miro
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|องค์ประกอบ UI, การแมปการนำทาง, ส่วนที่จัดกลุ่ม, การแนะนำทีละขั้นตอน
|นักออกแบบ UX/UI, ผู้จัดการโครงการ, นักพัฒนาที่สร้างอินเทอร์เฟซ
|บอร์ดมิโร
|เทมเพลต Miro Screen Flow
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|การจัดลำดับโครงร่าง การนำทาง เส้นทางการตอบสนองแบบเรียลไทม์
|นักออกแบบ UX, PM, นักพัฒนาตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ
|บอร์ดมิโร
|เทมเพลตการเดินทางของลูกค้า Miro
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|การทำแผนที่จุดสัมผัส, จุดเจ็บปวด, เลนว่ายน้ำ, ภาพที่นำไปปฏิบัติได้
|ทีมการตลาด, ผลิตภัณฑ์, ประสบการณ์ลูกค้า
|บอร์ดมิโร
|แม่แบบแผนผังกระบวนการ Miro
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|รูปทรงมาตรฐาน, ความสัมพันธ์, การไหลที่สามารถปรับแต่งได้
|นักวิเคราะห์, ผู้จัดการโครงการ, นักพัฒนาซอฟต์แวร์กำลังวางแผนกระบวนการทำงาน
|บอร์ดมิโร
|เทมเพลตการไหลของผู้ใช้ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การแมปหลายหน้าจอ, ป้ายกำกับ/สี, การเชื่อมโยงงาน, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|ผู้จัดการโครงการ, นักออกแบบ UX, ทีมการตลาด
|ClickUp Whiteboard
|เทมเพลตแผนผังกระบวนการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เส้นแบ่งงาน, งานที่ดำเนินการคู่ขนาน, จุดตรวจสอบ, แผนผังการสื่อสาร
|ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายปฏิบัติการ, ทีมข้ามสายงาน
|ClickUp Whiteboard
|เทมเพลตแผนภาพการไหลของข้อมูล ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|สัญลักษณ์ DFD, การตรวจจับความซ้ำซ้อน, สะพานเชื่อมธุรกิจ/เทคโนโลยี
|นักวิเคราะห์ระบบ, นักพัฒนา, ทีมธุรกิจ
|ClickUp Whiteboard
|แม่แบบแผนผังแนวคิด ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|แนวคิดหลัก, ระบุว่าเป็นตัวเชื่อม, การเข้ารหัสสี
|นักการศึกษา, ทีมผลิตภัณฑ์, นักวิจัย
|ClickUp Whiteboard
|เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การแบ่งขั้นตอน, การติดตามอารมณ์, ความเป็นเจ้าของของทีม
|การตลาด, ประสบการณ์ลูกค้า, ทีมผลิตภัณฑ์
|ClickUp Whiteboard
|เทมเพลตแผนผังกระบวนการแบบ Swimlane ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เส้นแบ่งหน้าที่, แผนผังการส่งต่อ, การติดตามความไม่มีประสิทธิภาพ
|Ops, ข้อความส่วนตัว, การเริ่มต้นใช้งาน, กระบวนการทำงานข้ามแผนก
|ClickUp Whiteboard
|เทมเพลตกิจกรรม UML ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|สัญลักษณ์ UML, การไหลขนาน, การแยกกรณีการใช้งาน
|สถาปนิกซอฟต์แวร์, ทีมวิศวกรรม
|ClickUp Whiteboard
|แม่แบบแผนที่เส้นทาง UX ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การปรับให้สอดคล้องกับการวิจัย, การติดตามขั้นตอน, มุมมองหลายด้าน
|นักออกแบบ UX, ทีมผลิตภัณฑ์, ผู้นำ
|ClickUp Whiteboard, รายการ
|เทมเพลตการทดสอบการใช้งาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การวางแผนเซสชัน, ช่องแสดงความคิดเห็น, มุมมองหลายแบบ
|ทีม UX/UI, นักออกแบบผลิตภัณฑ์, นักวิเคราะห์
|ClickUp Whiteboard, รายการ
เทมเพลตการไหลของผู้ใช้ Miro คืออะไร?
เทมเพลตการไหลของผู้ใช้ Miro คือกรอบงานเชิงภาพที่แสดงแผนผัง วาดแผนภาพ และบันทึกลำดับขั้นตอนที่ผู้ใช้ดำเนินการเพื่อบรรลุงานเฉพาะหรือเป้าหมายภายในผลิตภัณฑ์หรือบริการดิจิทัล
มันช่วยให้ทีม UX และทีมผลิตภัณฑ์สามารถแสดงเส้นทางของผู้ใช้ จุดตัดสินใจ และการโต้ตอบต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการออกแบบ ตรวจสอบ และปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ร่วมกัน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า'ประสบการณ์ผู้ใช้'ถูกบัญญัติขึ้นในปี 1993 โดย Donald Norman ขณะทำงานที่ Apple ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในจุดมุ่งเน้นของการออกแบบจากด้านความสวยงามไปสู่การใช้งานที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการไหลของผู้ใช้ Miro ดี?
นี่คือสิ่งที่คุณควรสังเกตในตัวอย่างการไหลของผู้ใช้ Miro ที่ดี:
- การมองเห็นที่ชัดเจน ของแต่ละขั้นตอนของผู้ใช้ จุดตัดสินใจ และผลลัพธ์
- ปรับแต่งได้ง่าย สำหรับกรณีการใช้งานและเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน
- การจัดระเบียบอย่างมีเหตุผล ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด โดยมีการระบุจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอย่างชัดเจน
- การใช้สัญลักษณ์แผนผังงานมาตรฐาน (วงรีสำหรับเริ่มต้น/สิ้นสุด, สี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับขั้นตอน, รูปเพชรสำหรับการตัดสินใจ, ลูกศรสำหรับทิศทางการไหล)
- คุณสมบัติการร่วมมือ สำหรับการให้คำแนะนำจากเพื่อน, ความคิดเห็น, และการให้ข้อมูลแบบไม่พร้อมกันของทีม
- มุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ของผู้ใช้และธุรกิจ โดยรักษาการไหลของงานให้มุ่งเน้นเป้าหมายและยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในยุค 1980sอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก(GUI) ได้ปฏิวัติการออกแบบโดยเปลี่ยนจุดสนใจจากความสวยงามแบบคงที่ไปสู่ประสบการณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งได้วางรากฐานสำหรับการออกแบบ UX สมัยใหม่
5 แม่แบบการไหลของผู้ใช้ Miro
นี่คือเทมเพลต Miro บางส่วนที่คุณสามารถใช้ได้:
1. แม่แบบการไหลของผู้ใช้ Miro
เทมเพลตการไหลของผู้ใช้ Miro ช่วยให้ทีมสามารถวางแผนเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ทีละขั้นตอน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงการตัดสินใจและผลลัพธ์ ด้วยรูปร่างที่สร้างไว้ล่วงหน้า ตัวเชื่อมต่อ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัว เทมเพลตนี้ช่วยให้การโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องง่ายขึ้น พร้อมทั้งระบุจุดที่ควรปรับปรุง
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ออกแบบตัวอย่างการไหลของผู้ใช้ที่มีโครงสร้างโดยใช้รูปร่างและตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- แผนที่การเดินทางที่ซับซ้อนและมีหลายระดับบนผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุด
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพด้วยความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ การกล่าวถึง และการแก้ไขร่วมกัน
- ลิงก์นำไปสู่บทสรุปผลิตภัณฑ์ การสังเคราะห์งานวิจัย หรือบันทึกการประชุมเพื่อเป็นบริบท
- แสดงเส้นทางของผู้ใช้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร้รอยต่อด้วยโหมด 'การนำเสนอ' ในแผนภาพการไหลของผู้ใช้
📌 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ UX ที่กำลังสร้างกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการปรับปรุงเส้นทางการนำทาง, และนักพัฒนาที่ต้องการแผนภาพที่ชัดเจนสำหรับการโต้ตอบของผู้ใช้
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีการวิจัย UX เพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้
2. แม่แบบแผนผังกระบวนการ UI ของ Miro
เทมเพลตแผนผังการไหลของ UI Miro ช่วยให้ทีมสามารถวางแผนโครงสร้างและการนำทางของผลิตภัณฑ์ดิจิทัลได้ มันแสดงหน้าจอ การกระทำ และจุดตัดสินใจ ทำให้ง่ายต่อการออกแบบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและค้นพบช่องว่างในการนำทางก่อนเริ่มการพัฒนา
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ออกแบบกระบวนการผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายด้วยองค์ประกอบ UI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าและตัวเชื่อมต่อ
- สร้างภาพเส้นทางนำทางระหว่างหน้าจอเพื่อตรวจหาปัญหาการใช้งานตั้งแต่เนิ่นๆ
- จัดระเบียบขั้นตอนที่ซับซ้อนด้วยส่วนที่จัดกลุ่มสำหรับผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ หรือมุมมองของลูกค้า
- นำเสนอข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจนในรูปแบบการอธิบายทีละขั้นตอน
📌 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ UX/UI ที่กำลังสร้างกลยุทธ์ UXเพื่อพัฒนาอินเทอร์เฟซแอปพลิเคชัน, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบตรรกะการนำทาง, และนักพัฒนาที่ต้องการแปลงกระบวนการให้เป็นดีไซน์ที่ใช้งานได้จริง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1955 วิศวกรอุตสาหกรรมเฮนรี่ เดรย์ฟัสได้ตีพิมพ์หนังสือ Designing for People ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการออกแบบที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. เทมเพลต Miro Screen Flow
เทมเพลต Miro Screen Flow ช่วยให้ทีมสามารถวางแผนการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ผ่านแอปหรือเว็บไซต์ได้ทีละหน้าจอ
เทมเพลตไวร์เฟรมนี้จัดวางไวร์เฟรมตามลำดับและเชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางการนำทางบนบอร์ด Miro ช่วยให้ง่ายต่อการตรวจสอบตรรกะการออกแบบ ระบุจุดที่ใช้งานไม่ได้ และปรับปรุงเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ก่อนการพัฒนา
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เชื่อมต่อหน้าจอด้วยลูกศรเพื่อแสดงการกระทำของผู้ใช้และการเปลี่ยนผ่านอย่างชัดเจน
- แผนผังรายละเอียดขั้นตอนสำหรับการลงทะเบียน, การเข้าสู่ระบบ, การค้นหา และการจัดการโปรไฟล์
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับนักออกแบบ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และนักพัฒนา เพื่อรับข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็ว
📌 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ UX ที่ต้องการทดสอบตรรกะของเลย์เอาต์, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการตรวจสอบการไหลของการนำทาง, และนักพัฒนาที่ต้องการตรวจสอบให้การเปลี่ยนหน้าจอตรงตามข้อกำหนด
📮 ClickUp Insight: 24% ของพนักงานระบุว่างานที่ทำซ้ำๆ เป็นอุปสรรคต่อการทำงานที่มีความหมายมากขึ้น และอีก 24% รู้สึกว่าทักษะของตนไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ นั่นหมายถึงเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานรู้สึกถูกปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์และถูกประเมินค่าต่ำเกินไป 💔
ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความสนใจกลับมาที่งานที่มีผลกระทบสูงได้ง่ายขึ้น ด้วยตัวแทน AI ที่สามารถตั้งค่าได้สะดวก และระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น เมื่องานใด ๆ ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นตัวแทน AI ของ ClickUpจะสามารถมอบหมายขั้นตอนต่อไป, ส่งการแจ้งเตือน, หรืออัปเดตสถานะของโครงการได้โดยอัตโนมัติ ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการติดตามงานด้วยตัวเอง
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลง 50% หรือมากกว่าด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ทำให้ทีมงานมีเวลาโฟกัสกับการคาดการณ์มากขึ้นแทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบ
4. แม่แบบการเดินทางของลูกค้า Miro
เทมเพลตการเดินทางของลูกค้า Miro ช่วยในการวาดภาพทุกจุดสัมผัสที่ลูกค้าจะมีกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ คุณสามารถวางแผนขั้นตอนต่างๆ เป้าหมาย และจุดที่เกิดปัญหา เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงได้ง่ายขึ้น และทำให้ทีมต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันสามารถทำงานสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้
ทีมการตลาด, ทีมขาย, ทีมผลิตภัณฑ์, และทีมสนับสนุนสามารถทำงานบนแผนที่ประสบการณ์ผู้ใช้เดียวกันได้
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- แสดงการโต้ตอบของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบในหลายขั้นตอนและช่องทาง
- จับเป้าหมายของผู้ใช้, จุดปวด, และอารมณ์ ด้วยองค์ประกอบภาพและโน้ตติด
- จัดระเบียบกิจกรรมการเดินทางในช่องทางว่ายน้ำที่มีโครงสร้างเพื่อการวิเคราะห์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น
- นำเสนอการเดินทางในปัจจุบันในรูปแบบภาพที่ชัดเจนซึ่งทำให้ข้อมูลลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้จริง
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ต้องการปรับปรุงแคมเปญ, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการปรับคุณสมบัติให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า, และผู้เชี่ยวชาญด้านประสบการณ์ลูกค้าที่ต้องการปรับปรุงประสบการณ์โดยรวม
🔍 คุณทราบหรือไม่?แบบสอบถามประสบการณ์ผู้ใช้(UEQ) ซึ่งพัฒนาขึ้นในปี 2008 เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการประเมินคุณภาพของประสบการณ์ผู้ใช้ในผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
5. แม่แบบแผนผังกระบวนการ Miro
แม่แบบแผนผังการไหลของ Miro ช่วยให้กระบวนการที่ซับซ้อนง่ายขึ้นโดยการแสดงทุกขั้นตอนในรูปแบบภาพ ไม่ว่าคุณจะกำลังบันทึกระบบ, กระบวนการทำงาน, หรือกระบวนการตัดสินใจซอฟต์แวร์แผนผังการไหลนี้จะให้โครงสร้างที่ชัดเจนเพื่อลดความคลุมเครือ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างกระบวนการทำงานด้วยรูปแบบมาตรฐาน เช่น การตัดสินใจ การดำเนินการ และตัวเชื่อมต่อ
- มองเห็นการพึ่งพาและลำดับเพื่อตรวจจับคอขวดตั้งแต่เนิ่นๆ
- ปรับแต่งขั้นตอนด้วยข้อความ สี และป้ายกำกับเพื่อความชัดเจนและความสอดคล้อง
📌 เหมาะสำหรับ: นักวิเคราะห์ธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, ผู้จัดการโครงการที่ต้องการวางแผนการดำเนินงาน, และนักพัฒนาที่ต้องการชี้แจงตรรกะของระบบ.
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในปี 1947สมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่งสหรัฐอเมริกาได้นำสัญลักษณ์มาตรฐานสำหรับแผนผังกระบวนการไหล (ซึ่งดัดแปลงมาจากผลงานของ Gilbreth) มาใช้ ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับมาตรฐานแผนผังกระบวนการไหลและแผนผัง UX ในยุคปัจจุบัน
ข้อจำกัดของการใช้ Miro ในการออกแบบโฟลว์ผู้ใช้
Miro มีข้อจำกัดหลายประการที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและประสบการณ์ของทีม มาดูข้อจำกัดบางประการที่คุณควรหลีกเลี่ยง:
- ประสิทธิภาพช้า บนบอร์ดขนาดใหญ่หรือซับซ้อน โดยเฉพาะเมื่อมีเนื้อหาที่มีฟีเจอร์มาก อาจขัดขวางการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- ฟีเจอร์ที่มากเกินไป อาจทำให้สมาชิกในทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิครู้สึกสับสนและยากต่อการเริ่มต้นใช้งานขั้นพื้นฐาน
- ข้อจำกัดด้านรูปแบบ (เช่น 6,000 สัญลักษณ์ต่อบอร์ด) จำกัดขนาดของกระบวนการใช้งานหรือแผนผังขั้นตอนที่ซับซ้อน
- ข้อบกพร่องในการนำทางและการเลือก (การลากเพื่อเลือกเทียบกับการเคลื่อนย้ายวัตถุ) อาจทำให้เกิดการแก้ไขโดยไม่ตั้งใจบ่อยครั้งและสร้างความหงุดหงิดให้กับผู้ใช้
- การจัดระเบียบบอร์ดแบบไม่มีโครงสร้าง นำไปสู่พื้นที่ทำงานที่รก เนื่องจาก การจัดระเบียบบอร์ดเป็นโฟลเดอร์หรือโครงการย่อยนั้นยุ่งยาก
- ขาดคุณสมบัติการออกแบบกราฟิกขั้นสูง ทำให้ไม่เหมาะสำหรับงานออกแบบที่ต้องการความละเอียดอ่อนทางภาพหรืองานที่ต้องการความสมจริงสูง
เทมเพลตการไหลของผู้ใช้ทางเลือก
ClickUp คือ แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติและการค้นหาด้วย AI รุ่นใหม่
นี่คือแม่แบบที่ยอดเยี่ยมบางอย่างที่ซอฟต์แวร์ติดตามผู้ใช้มีให้:
1. แม่แบบการไหลของผู้ใช้ ClickUp
เทมเพลต ClickUp User Flowช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ในผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการของคุณได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่จุดเริ่มต้น การตัดสินใจ ไปจนถึงการดำเนินการต่าง ๆ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณบันทึกและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องจากเทมเพลตนี้สร้างขึ้นในClickUp Whiteboards คุณจึงสามารถเชื่อมต่อเส้นทางการใช้งานกับงานต่าง ๆ ข้อเสนอแนะ และการดำเนินงานของโครงการได้โดยตรง
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- แผนผังหน้าจอหลายหน้าจอและการตัดสินใจของผู้ใช้เพื่อระบุจุดขัดข้องในกระบวนการออกแบบเว็บของคุณ
- ปรับแต่งขั้นตอนด้วยป้ายกำกับ ข้อความ และสี เพื่อการจดจำและการจัดระเบียบอย่างรวดเร็ว
- แบ่งปันกระบวนการใช้งานที่มืออาชีพและเรียบร้อยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้สอดคล้องกับการตัดสินใจด้านการออกแบบก่อนที่จะสร้าง
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งาน, นักออกแบบ UX ที่ตรวจสอบเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้, และทีมการตลาดที่วางแผนการแปลงลูกค้า
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณร่างเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ แผนผังจุดตัดสินใจ และเชื่อมโยงทุกขั้นตอนได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ นอกจากนี้ ด้วยฟีเจอร์สร้างภาพด้วย AI คุณสามารถเปลี่ยนแนวคิดหรือหน้าจอที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นภาพจริงได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือสร้างภาพภายนอก 👇🏼
2. แม่แบบแผนผังกระบวนการ ClickUp
เทมเพลตแผนผังกระบวนการทำงานของ ClickUpช่วยให้คุณแยกย่อยขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอน คุณสามารถวางแผนกระบวนการจ้างงาน กระบวนการอนุมัติ และการส่งต่องานระหว่างทีมต่างๆ แทนที่จะแสดงเพียงการกระทำและผลลัพธ์ เทมเพลตนี้จะจัดระเบียบงานตามบทบาท ทำให้คุณสามารถเห็นความรับผิดชอบของผู้จัดการฝ่ายสรรหา ผู้สรรหา ผู้สมัคร หรือทีมอื่นๆ ได้อย่างชัดเจน
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดระเบียบกระบวนการโดยใช้ช่องทางว่ายน้ำเพื่อให้ความรับผิดชอบชัดเจนในบทบาทหรือทีมต่างๆ
- ติดตามงานที่ดำเนินการคู่ขนานและงานที่เชื่อมโยงระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ใช่เพียงแค่ขั้นตอนที่ทำตามลำดับ
- เพิ่มเส้นทางการปฏิเสธ การอนุมัติ หรือจุดตรวจสอบ เพื่อแสดงภาพสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผน
- บันทึกทั้งจุดตัดสินใจและจุดติดต่อสื่อสารในกระบวนการเดียว
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลที่ต้องการมาตรฐานขั้นตอนการสรรหา, ผู้นำฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการความสอดคล้องของกระบวนการ, และทีมข้ามสายงาน
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ClickUp Brainคือผู้จัดการโครงการที่ใช้ AI ช่วยคุณปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการออกแบบ UX ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น เมื่อวางแผนเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ คุณสามารถถามได้ว่า:
- สร้างขั้นตอนการใช้บริการสำหรับกระบวนการชำระเงินตามการวิจัย UX ล่าสุดของเรา
- เสนอแนะการปรับปรุงสำหรับกระบวนการหน้าแลนดิ้งเพจนี้เพื่อลดอัตราการออกจากหน้า
- สร้างรายการงานสำหรับการดำเนินการขั้นตอนการแนะนำพนักงานใหม่
เครื่องมือ AIวิเคราะห์งานที่มีอยู่ เอกสาร และกระบวนการทำงาน จากนั้นให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
3. แม่แบบแผนผังการไหลของข้อมูล ClickUp
เทมเพลตแผนภาพการไหลของข้อมูล ClickUpช่วยคุณในการวางแผนการเคลื่อนที่ของข้อมูลผ่านระบบ. มันมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลนำเข้า, การจัดเก็บ, และข้อมูลส่งออก ทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับสถาปนิกระบบ, นักพัฒนา, และนักวิเคราะห์. คุณจะได้รับวิธีการที่มีโครงสร้างในการมองเห็นการสร้างสรรค์, การเปลี่ยนแปลง, และการแบ่งปันข้อมูลผ่านสัญลักษณ์กระบวนการ, ที่เก็บข้อมูล, และหน่วยงานภายนอก.
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- มาตรฐานการใช้สัญลักษณ์ DFD (เอนทิตี, กระบวนการ, ที่เก็บข้อมูล, การไหล) เพื่อให้แผนภาพสามารถเข้าใจได้ทั่วโลก
- ตรวจพบความซ้ำซ้อน ความไม่มีประสิทธิภาพ หรือการขาดการเชื่อมต่อ ก่อนการนำระบบไปใช้
- บันทึกการเคลื่อนย้ายข้อมูลเอกสารในลักษณะที่เชื่อมโยงทีมธุรกิจและทีมเทคนิคเข้าด้วยกัน
📌 เหมาะสำหรับ: นักวิเคราะห์ระบบที่จัดทำเอกสารสถาปัตยกรรมข้อมูล, นักพัฒนาที่ออกแบบการผสานรวม, และทีมธุรกิจที่ต้องการชี้แจงวิธีการเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชัน
4. แม่แบบแผนผังแนวคิด ClickUp
แม่แบบแผนผังแนวคิด ClickUpช่วยให้คุณจับประเด็น จัดระเบียบ และเชื่อมโยงไอเดียต่างๆ ได้
ในฐานะแม่แบบแผนผังงาน มันช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นด้วยแนวคิดหลัก แตกแขนงไปสู่แนวคิดย่อย และเชื่อมโยงแนวคิดเหล่านั้นกับแนวคิดและผลลัพธ์ต่างๆ ซึ่งทำให้มันมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับการระดมความคิด การทำแผนที่ความรู้ และการสำรวจหัวข้อที่เป็นนามธรรมหรือซับซ้อน
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เริ่มต้นด้วยแนวคิดหลักและขยายไปสู่แนวคิดย่อย ความคิด และผลลัพธ์สำหรับการคิดที่ไม่เป็นเส้นตรง
- สร้างภาพความสัมพันธ์ด้วยตัวเชื่อมต่อที่มีป้ายกำกับ (เช่น 'นำไปสู่', 'สำหรับ', 'สามารถ') เพื่อจับความหมาย
- เปลี่ยนการระดมความคิดที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นแผนภาพที่ชัดเจนซึ่งกระตุ้นให้เกิดการกระทำ
- ปรับแต่งโหนดและตัวเชื่อมต่อด้วยสีและป้ายกำกับเพื่อความชัดเจนและบริบท
📌 เหมาะสำหรับ: ครูหรือผู้สอนที่ต้องการอธิบายแนวคิด, ทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการระดมความคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติ, นักวิจัยผู้ใช้ที่ต้องการทำแผนที่ความรู้, และนักกลยุทธ์ที่ต้องการเชื่อมโยงความคิดกับผลลัพธ์
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: แผนผังความคิดของ ClickUpเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นกระบวนการทำงานแบบไดนามิกที่มองเห็นได้
วางแผนเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว, คิดค้นเส้นทางทางเลือก, หรือเชื่อมต่อองค์ประกอบการออกแบบในพื้นที่เดียวที่สามารถโต้ตอบได้. แต่ละโหนดสามารถเปลี่ยนเป็นงานที่สามารถทำได้, เชื่อมต่อเอกสาร, หรือมอบหมายให้สมาชิกในทีม, ทำให้การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่น.
5. แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUp
เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้าใน ClickUpช่วยให้คุณมองเห็นผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณผ่านสายตาของลูกค้า แบ่งการเดินทางทั้งหมดออกเป็นขั้นตอน: การรับรู้ การพิจารณา และการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถติดตามสิ่งที่ลูกค้าทำ รู้สึก และประสบในแต่ละขั้นตอนได้อีกด้วย
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างภาพการเดินทางของลูกค้าให้เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน พร้อมกับการกระทำ จุดสัมผัส และประสบการณ์ที่สอดคล้องกัน
- จับอารมณ์ของลูกค้าเพื่อค้นหาจุดเสียดสีและช่วงเวลาแห่งความประทับใจ
- มอบหมายความเป็นเจ้าของเพื่อให้ทุกขั้นตอนของการเดินทางมีทีมที่รับผิดชอบเป็นผู้นำ
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ต้องการปรับปรุงแคมเปญ, ผู้นำด้านประสบการณ์ลูกค้าที่ต้องการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า, และทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการปรับคุณสมบัติให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้จริง
6. แม่แบบแผนผังกระบวนการแบบ Swimlane ของ ClickUp
แม่แบบแผนผังกระบวนการ ClickUp Swimlaneช่วยเพิ่มความชัดเจนให้กับกระบวนการที่ซับซ้อนและข้ามสายงาน โดยแยกความรับผิดชอบออกเป็น 'ช่องทาง' สำหรับแต่ละบทบาท แผนก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งช่วยให้มองเห็นได้ง่ายว่าใครรับผิดชอบอะไร งานเคลื่อนย้ายระหว่างทีมอย่างไร และจุดที่อาจเกิดปัญหาคอขวดอยู่ที่ใด
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- แบ่งกระบวนการออกเป็นเลนว่ายน้ำเพื่อแสดงว่าทีมหรือบทบาทใดรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน
- วางแผนการส่งมอบงานเพื่อเปิดเผยความล่าช้า การทับซ้อน หรือความเสี่ยงจากการสื่อสารที่ผิดพลาด
- ระบุความไม่มีประสิทธิภาพโดยการติดตามการไหลของงานระหว่างทีมหรือแผนก
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมปฏิบัติการ, ผู้จัดการโครงการ, กระบวนการรับพนักงานใหม่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล, โครงการริเริ่มข้ามแผนก, และกระบวนการทำงานใด ๆ ที่ต้องการการส่งต่อหลายขั้นตอน
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Miro
7. แม่แบบกิจกรรม UML ของ ClickUp
เทมเพลตกิจกรรม UML ของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนและควบคุมลำดับการทำงานในซอฟต์แวร์หรือกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างละเอียด แตกต่างจากแผนผังงานทั่วไป เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจับคู่เส้นทางที่มีเงื่อนไข วนซ้ำ การดำเนินการพร้อมกัน และการเปลี่ยนสถานะได้ตามที่กำหนดไว้ใน Unified Modeling Language (UML)
นอกจากนี้ เนื่องจากมันถูกสร้างขึ้นใน ClickUp Whiteboards คุณสามารถฝังแผนภาพนี้ไว้ในแผนโครงการของคุณได้ และเชื่อมโยงมันกับงานต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- แสดงพฤติกรรมผู้ใช้ที่ซับซ้อน: การแยกสาขา, การรวมสาขา, การตัดสินใจแยกสาขา, การไหลขนาน, และการไหลของวัตถุ
- ใช้โครงสร้างที่เป็นทางการซึ่งคุ้นเคยกับทั้งทีมเทคนิค (นักพัฒนา, สถาปนิก) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่ด้านเทคนิค
- แยกกรณีการใช้งานหรือคุณลักษณะออกเป็นขั้นตอนกิจกรรมโดยละเอียดเพื่อค้นหาตรรกะที่ซ่อนอยู่หรือกรณีขอบเขต
📌 เหมาะสำหรับ: สถาปนิกซอฟต์แวร์ที่ต้องการบันทึกเวิร์กโฟลว์ของกรณีการใช้งาน และทีมวิศวกรรมที่ต้องการสร้างแบบจำลองพฤติกรรมก่อนการพัฒนา
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ClickUp Brain MAXยกระดับการจัดการโครงการด้วย AI ไปอีกขั้น ช่วยให้ผู้ออกแบบ UX เปลี่ยนกระบวนการทำงานแบบคงที่ให้เป็นเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงและได้รับการปรับแต่งอย่างเหมาะสม คุณสามารถทำได้มากกว่าการสร้างงานธรรมดา: มันวิเคราะห์การออกแบบของคุณ แนะนำการปรับปรุง และแม้แต่ทำนายจุดติดขัดก่อนที่มันจะเกิดขึ้น
พึ่งพาสิ่งนี้สำหรับ:
- เทคโนโลยีการแปลงเสียงเป็นข้อความ: แปลงความคิดที่พูดออกมาเป็นงาน ความคิดเห็น หรือบันทึกขณะเดินทาง
- การจัดการการขยายตัวของ AI: รวม LLM หลายตัวเข้าไว้ในเครื่องมือเดียว
- การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: รับการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของคุณและได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปรับปรุง, เส้นทางทางเลือก, หรือจุดที่อาจเกิดการติดขัด
8. แม่แบบแผนที่เส้นทาง UX ของ ClickUp
เทมเพลตแผนที่ UX ของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผน, มองเห็นภาพ,และติดตามกระบวนการออกแบบ UXได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณกำลังสร้างสิ่งใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว, เทมเพลตนี้จะช่วยให้เป้าหมาย UX ระยะยาวของคุณชัดเจนขึ้น
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ดำเนินการวิจัยผู้ใช้เพื่อให้แนวคิดและเป้าหมายทางธุรกิจสอดคล้องกัน เพื่อให้การทำงานมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
- ติดตามความคืบหน้าด้วยขั้นตอนต่างๆ เช่น เปิด, เสร็จสมบูรณ์ และอื่นๆ เพื่อตรวจสอบทุกงาน UX
- วางแผนและระดมความคิดด้วยมุมมองที่หลากหลาย รวมถึง มุมมองไวท์บอร์ด สำหรับการระดมสมอง และ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน สำหรับการแนะนำการใช้งาน
📌 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ UX, ทีมผลิตภัณฑ์, ผู้นำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายแผนกที่ต้องการข้อมูลอ้างอิงร่วมกันสำหรับงาน UX ที่กำลังจะมาถึง
9. แม่แบบการทดสอบการใช้งาน ClickUp
เทมเพลตการทดสอบการใช้งาน ClickUpให้พื้นที่สำหรับวางแผน จัดระเบียบ และดำเนินการทดสอบการใช้งาน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเห็นวิธีที่ผู้ใช้จริงโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ของคุณและจุดที่พวกเขาประสบปัญหาเพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงได้อย่างมีข้อมูล
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- วางแผนการทดสอบผู้ใช้โดยละเอียดโดยใช้ฟิลด์สำหรับเป้าหมาย, งาน, ผลลัพธ์, ผู้เข้าร่วม, และบันทึก
- จัดหมวดหมู่ตัวอย่างการทดสอบการใช้งานและข้อเสนอแนะโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมองเห็นสิ่งที่สำคัญได้
- สลับระหว่างมุมมอง ClickUpหลากหลายรูปแบบ เช่น กระดานไวท์บอร์ด, รายการ, แผนกางันต์, ปฏิทิน, ปริมาณงาน และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีคิดและวิธีการทำงานของคุณและทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
📌 เหมาะสำหรับ: ทีม UX/UI, นักออกแบบผลิตภัณฑ์, และนักวิเคราะห์ธุรกิจที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้จริงโดยตรงจากการโต้ตอบของผู้ใช้
นี่คือสิ่งที่ Bazza Gilbertผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ AccuWeather กล่าวถึง ClickUp:
ClickUp ได้ทำให้การประสานงานแบบไม่พร้อมกันง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการสร้างกรอบการทำงานเพื่อกำหนดโครงสร้างและเป้าหมาย รวมถึงผลลัพธ์ ทีมงานที่ทำงานระยะไกลสามารถเข้าใจความคาดหวังและอัปเดตสถานะได้อย่างราบรื่น การระดมความคิดด้วยไวท์บอร์ดเป็นเรื่องง่าย การจัดลำดับความสำคัญใหม่ก็ง่าย และการเพิ่มภาพอ้างอิง ฯลฯ ก็ทำได้อย่างลื่นไหล
ClickUp ได้ทำให้การประสานงานแบบไม่พร้อมกันง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการสร้างกรอบการทำงานเพื่อกำหนดโครงร่างและโครงสร้างของวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ ทีมงานที่ทำงานทางไกลสามารถเข้าใจความคาดหวังและให้การอัปเดตสถานะได้อย่างราบรื่น การระดมความคิดด้วยไวท์บอร์ดเป็นเรื่องง่าย การจัดลำดับความสำคัญใหม่เป็นเรื่องง่าย และการเพิ่มรูปภาพอ้างอิง ฯลฯ ล้วนเป็นไปอย่างราบรื่น
ออกแบบกระบวนการทำงานของคุณด้วย ClickUp
การไหลของผู้ใช้สามารถทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้กับผลิตภัณฑ์ของคุณดีขึ้นหรือแย่ลงได้ เครื่องมือเช่น Miro user flow templates เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการร่างเส้นทางการใช้งานและค้นหาจุดที่เกิดการเสียดสีได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
แต่ด้วย ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์การทำงาน คุณสามารถนำกระบวนการเหล่านั้นมาเปลี่ยนให้เป็นโครงการจริงได้
ใช้เพื่อแยกความคิดออกเป็นงาน กำหนดให้กับเพื่อนร่วมทีม ติดตามความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ด และแม้แต่ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ นี่คือจุดที่การวางแผนและการจัดการมาบรรจบกัน และที่ซึ่งแผน UX ที่ยอดเยี่ยมจะกลายเป็นประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅