เราสร้าง ClickUp Brain ขึ้นมา จากนั้นเราก็เริ่มใช้งานมันทันทีเพื่อจัดการงานของเราที่ClickUp ซึ่งเป็นแอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน
ฟังดูเหมือนวนซ้ำ แต่ขอให้เราอธิบายให้ฟัง เราเคยเจอปัญหาเดียวกันกับคุณ:การขยายงานที่ไร้ทิศทาง หรือมีงานนับพันที่ต้องทำในหลายโครงการ ทีมต่าง ๆ กระจายอยู่คนละโซนเวลา ข้อมูลในอดีตมหาศาลที่กระจัดกระจายอยู่ในแอปต่าง ๆ มากมาย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ได้—ถ้าเราสามารถหาวิธีเชื่อมโยงและวิเคราะห์มันได้
ClickUp Brain เชื่อมโยงจุดต่าง ๆ ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ในเวลาจริง สิ่งเหล่านี้รวมถึงประเภทของความพึ่งพาที่ส่งผลเสียต่อกำหนดเวลา ขั้นตอนการอนุมัติที่สร้างคอขวด และทีมที่ทำงานหนักเกินไป
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพาคุณไปดูว่า ClickUp ใช้ ClickUp Brain อย่างไรในการเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสำหรับเรา และสิ่งที่คุณอาจเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน 🪄
คลิกอัพ เบรน คืออะไร?
ClickUp Brainคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งถูกผสานเข้ากับ ClickUp เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้น คุณสามารถโต้ตอบกับ ClickUp Brain ได้โดยกล่าวถึง @Brain ในความคิดเห็นของงานหรือแชท เช่นเดียวกับการกล่าวถึงสมาชิกในทีม นี่คือสิ่งที่ ClickUp Brain สามารถทำได้:
- ให้คำแนะนำและตอบคำถามโดยใช้บริบทของพื้นที่ทำงานของคุณ
- สรุปรายการในพื้นที่ทำงานของคุณ เช่นงานใน ClickUp, ความคิดเห็น, การแชท และเอกสาร
- ดำเนินการต่างๆ เช่น การสร้างงาน การอัปเดตสถานะความคืบหน้า การโพสต์ความคิดเห็น การสรุปงานหรือเอกสาร การค้นหาในพื้นที่ทำงาน และอื่นๆ
- เข้าถึงทั้งรายการสาธารณะและ (เมื่อได้รับอนุญาต) รายการส่วนตัวในพื้นที่ทำงานของคุณ เพื่อให้สามารถให้คำตอบที่เกี่ยวข้องและมีบริบทมากยิ่งขึ้น
คุณสามารถใช้ ClickUp Brainได้ในหลายตำแหน่งภายในพื้นที่ทำงานของคุณ เช่น แถบเครื่องมือ หัวข้อตำแหน่ง งาน เอกสาร และแชท มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในทุกสิ่งตั้งแต่การจัดการงานไปจนถึงการสร้างสรุปและแม้กระทั่งการค้นหาบนเว็บ
สำหรับพลังที่มากยิ่งขึ้นClickUp Brain MAX คือผู้ช่วยบนเดสก์ท็อปที่นำประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI มาสู่กระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณ ไม่ใช่แค่ภายใน ClickUp เท่านั้น
46.5% ของพนักงานถูกบังคับให้สลับไปมาระหว่างเครื่องมือ AI สองตัวหรือมากกว่าเพื่อทำงานเพียงงานเดียวให้เสร็จ
Brain MAX ยังช่วยขจัดปัญหา AI ที่กระจายตัวโดยการรวมเครื่องมือและกระบวนการทำงานของ AI ทั้งหมดไว้ในที่เดียว คุณสามารถค้นหา สร้าง และดำเนินการต่างๆ ได้ทั้งใน ClickUp แอปงานที่เชื่อมต่อ (เช่น Figma, GitHub, Google Drive, SharePoint) และบนเว็บ ทั้งหมดจากอินเทอร์เฟซเดียวที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
หนึ่ง AI สำหรับทุกงานของคุณ
เรียนรู้วิธีการทำงานในวิดีโอสั้นนี้:
เหตุใดข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงจึงมีความสำคัญ
ข้อมูลที่ไม่มีทิศทางไม่ช่วยเหลือใครเลย เราต้องการข้อมูลเชิงลึกที่เราสามารถนำไปใช้ได้—ข้อมูลที่แสดงให้เราเห็นว่าเราควรทำอะไรต่อไป ไม่ใช่แค่สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต
นี่คือเหตุผลว่าทำไมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จึงมีความสำคัญมาก 👇
ตรวจจับการใช้งานเกินและต่ำกว่าเกณฑ์
สมาชิกในทีมบางคนทำงานหนักเกินไป ในขณะที่บางคนมีเวลาว่างเหลือเฟือ หากขาดการมองเห็น เราจะไม่รู้เรื่องนี้เลย ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จะช่วยให้เราเห็นความไม่สมดุลเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว
เราสามารถเห็นได้ว่าใครที่รู้สึกหนักเกินไปและใครที่สามารถรับภาระเพิ่มเติมได้ สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถกระจายงานได้อย่างยุติธรรมและป้องกันการหมดไฟก่อนที่จะเกิดขึ้น
ให้ความสำคัญกับงานที่มีผลกระทบสูง
ไม่ใช่ทุกงานจะมีน้ำหนักเท่ากัน บางงานสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ในขณะที่บางงานเพียงแค่ทำให้เราวุ่นวาย
ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนให้สิทธิ์เราในการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด มันแสดงให้เราเห็นว่าโครงการใดจะเพิ่มรายได้ ฟีเจอร์ใดที่ลูกค้าต้องการอย่างเร่งด่วน และโครงการริเริ่มใดที่ดูดีในการประชุมวางแผนแต่จะไม่มีความสำคัญในอีกหกเดือนข้างหน้า
📮 ClickUp Insight: 13% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อตัดสินใจในเรื่องที่ยากและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม มีเพียง 28% เท่านั้นที่ระบุว่าใช้ AI เป็นประจำในการทำงาน
เหตุผลที่เป็นไปได้: ความกังวลด้านความปลอดภัย! ผู้ใช้อาจไม่ต้องการแบ่งปันข้อมูลการตัดสินใจที่ละเอียดอ่อนกับ AI ภายนอก ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยการนำการแก้ปัญหาด้วย AI มาสู่ Workspace ที่ปลอดภัยของคุณ ตั้งแต่มาตรฐาน SOC 2 ถึง ISO ClickUp ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุดและช่วยให้คุณใช้เทคโนโลยี AI สร้างสรรค์ได้อย่างปลอดภัยทั่วทั้ง Workspace ของคุณ
เร่งการตัดสินใจ
เมื่อการตัดสินใจล่าช้า แรงขับเคลื่อนก็จางหายไป ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่อยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว เราสามารถตัดผ่านความล่าช้าและมีข้อมูลที่ต้องการเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม สิ่งนี้ช่วยให้เราดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ รักษาโครงการให้อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ในความเป็นจริง, อัลลิสเตอร์ ครอลล์ และ เบน โยสกวิทซ์, ผู้เขียนหนังสือLean Analytics, กล่าวว่า:
หากคุณมัวแต่ยุ่งกับการอธิบายข้อมูล คุณจะไม่มีเวลาลงมือทำตามข้อมูลนั้น
หากคุณมัวแต่ยุ่งกับการอธิบายข้อมูล คุณจะไม่มีเวลาลงมือทำตามข้อมูลนั้น
พนักงานหนึ่งในห้าคนที่ได้รับการสำรวจโดย ClickUp กล่าวว่าเพียงแค่การรู้ว่าเมื่อใดจะมีการตัดสินใจ (การสื่อสารที่ดีขึ้น) จะช่วยให้พวกเขาทำงานได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม ในความเร่งรีบของวันทำงานที่ยุ่ง การสื่อสารเกี่ยวกับกำหนดเวลามักจะตกหล่นไป
นั่นคือจุดที่ ClickUp Brain เข้ามาช่วย ในฐานะผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI มันจะรวบรวมข้อมูลอัปเดตจากงาน กระทู้ และเอกสารโดยอัตโนมัติ พร้อมส่งสรุปประจำวัน สรุปการตัดสินใจ และความคิดเห็นโดยย่อ เพื่อให้คุณไม่ต้องตามหาคนหรือข้อมูลอีกต่อไป
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ประโยชน์จาก AI ด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp Brain สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง
นี่คือวิธีที่เราได้ผสาน ClickUp Brain เข้ากับกระบวนการทำงานของเราเอง เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว แก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และรักษาความสอดคล้องของทีม 📋
ตรวจพบปัญหาโครงการก่อนที่มันจะลุกลาม
วิกฤตที่แพงที่สุดคือวิกฤตที่คุณมองไม่เห็นล่วงหน้า เราใช้ ClickUp Brain เพื่อเปิดเผยสัญญาณเตือนที่เราอาจมองข้ามไป
ลองนึกถึงสถานการณ์จริง: ทีมผลิตภัณฑ์ของเราได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่ขึ้นอยู่กับสามสายงานที่เชื่อมโยงกัน เมื่อใช้ฟีเจอร์ 'ค้นหางานที่ติดขัด' ของ ClickUp Brain พบว่างานส่งมอบงานออกแบบไม่ได้มีการอัปเดตมาเป็นเวลา 12 วัน การแจ้งเตือนเพียงครั้งเดียวนี้ช่วยป้องกันความล่าช้าที่อาจลุกลามต่อเนื่องไปถึงสองสัปดาห์ในกระบวนการถัดไป
เราจับตัวกีดขวางได้ ย้ายการเป็นเจ้าของ และทำให้การเปิดตัวเป็นไปตามแผน หากไม่มีความโปร่งใสนี้ เราคงพบปัญหาในการทบทวนการสปรินต์—ซึ่งสายเกินไปที่จะแก้ไข
📌 ลองใช้คำสั่งนี้: ค้นหางานในโปรเจกต์ 'Q4 Campaign' ที่ยังไม่ได้รับการอัปเดตเกิน 10 วัน และไฮไลต์งานที่มีความเสี่ยงจะล่าช้า
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อัปโหลดไฟล์ Excel โดยตรงไปยังแชท ClickUp Brain ใหม่และถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูล นอกจากนี้ คุณยังสามารถวางลิงก์สเปรดชีต (จาก Google Sheets เป็นต้น) เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกได้อีกด้วย วิธีนี้ช่วยให้วิเคราะห์สเปรดชีตได้ทันทีโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน
แทนที่การรายงานสถานะเป็นเวลาหลายชั่วโมง
สรุปผู้บริหารคือจุดที่ทีมส่วนใหญ่เสียเวลาไปกับการทำงานด้วยตนเองเป็นชั่วโมง ๆ ตอนนี้เราสร้างมันโดยอัตโนมัติแล้ว
เมื่อสิ้นสุดแต่ละสปรินต์ เราจะขอให้ ClickUp Brain สรุปพื้นที่การพัฒนาของเรา โดยเน้นสิ่งที่ได้ส่งมอบแล้ว สิ่งที่ยังดำเนินการอยู่ และสิ่งที่ติดขัดอยู่ ระบบจะดึงข้อมูลจากสถานะงาน ความคิดเห็น และไฟล์แนบทั้งหมดในพื้นที่นั้น แล้วสรุปเป็นข้อมูลอัปเดตที่อ่านง่าย ใช้เวลาตรวจสอบเพียง 30 วินาที แทนที่จะต้องใช้เวลา 30 นาทีในการรวบรวมข้อมูลเอง
นอกจากนี้ เมื่อหัวหน้าของเราอ่านสรุป พวกเขาจะเห็นความคืบหน้าจริง ไม่ใช่แค่รายการสถานะ
เราบอกพวกเขาว่า, 'เราได้ส่งฟีเจอร์สามอย่าง, ยกเลิกการบล็อกการเชื่อมต่อระบบชำระเงินโดยการมอบหมายงานระบบหลังบ้านใหม่, และมีปัญหาขัดขวางหนึ่งอย่างบน iOS ที่กำลังรอการเข้าถึง API ภายนอก' นั่นคือการอัปเดตที่พร้อมสำหรับการตัดสินใจ
📌 ลองใช้ข้อความนี้: สร้างสรุปผู้บริหารของ 'การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ' โดยครอบคลุมคุณสมบัติที่เสร็จสมบูรณ์ ปัญหาที่ยังเปิดอยู่ และอุปสรรคในสปรินต์ล่าสุด
ตัดสินใจเกี่ยวกับภาระงานอย่างสมดุล
ปริมาณงานที่ไม่สมดุลมักกลายเป็นความเหนื่อยล้า, การติดขัด, และการพลาดกำหนดเวลา. เราใช้ ClickUp Brain เพื่อปรับสมดุลก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้น.
ในขณะที่มุมมอง Workload ของ ClickUpแสดงความจุตามบุคคล ผู้ช่วย AI จะไปไกลกว่านั้น มันวิเคราะห์ทุกอย่าง รวมถึงปริมาณงาน วันที่ครบกำหนด สัญญาณความซับซ้อน และการพึ่งพา ดังนั้นเมื่อ ClickUp Brain เห็นสมาชิกทีมคนหนึ่งมีงานเร่งด่วน 12 งาน ในขณะที่อีกคนมีเพียง 4 งาน มันจะแนะนำการมอบหมายงานใหม่เฉพาะเจาะจง
ในไตรมาสที่ผ่านมา เราได้นำไปใช้กับทีมออกแบบของเรา
ClickUp Brain แจ้งเตือนว่ามีนักออกแบบคนหนึ่งรับงานที่มีความสำคัญสูงเกือบทั้งหมด ในขณะที่คนอื่นๆ ยังมีศักยภาพเหลืออยู่ เราจึงได้จัดสรรงานใหม่อย่างมีกลยุทธ์ เราสามารถป้องกันภาวะหมดไฟของพนักงานที่มีผลงานดีที่สุดได้ และปริมาณงานที่เสร็จสมบูรณ์ก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากงานถูกดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งทีม
📌 ลองใช้ข้อความนี้: ตรวจสอบมุมมองปริมาณงานของทีมออกแบบและเสนอแนะวิธีการจัดสรรงานใหม่เพื่อให้เกิดความสมดุลในสัปดาห์นี้
สร้างแดชบอร์ดที่บอกเราว่าอะไรสำคัญ
เราได้เรียนรู้ว่าแดชบอร์ดที่ผู้คนใช้คือแดชบอร์ดที่ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนที่สุดกลายเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ลองนึกภาพแดชบอร์ดที่ไม่เพียงแค่แสดงรายการตัวเลขให้คุณดูเท่านั้น แต่ยังมีการตีความที่เข้าใจง่ายว่าตัวเลขเหล่านั้นหมายถึงอะไรแดชบอร์ดของเราที่ขับเคลื่อนด้วยAI ใน ClickUpทำได้เช่นนั้นจริงๆ
บัตร AIช่วยเรา:
- ดึงข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมของทีมในช่วงเวลาที่กำหนดโดยอัตโนมัติด้วย AI Team StandUp Card
- สร้างภาพรวมระดับสูงเกี่ยวกับสถานะ ความคืบหน้า และขั้นตอนถัดไปของโครงการ พร้อมการให้คะแนนแบบผู้บริหารด้วย บัตรอัปเดตโครงการด้วย AI
- สร้างคำแนะนำที่กำหนดเองเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเฉพาะกิจหรือดำเนินการต่างๆ ด้วย AI Brain Card
- อัปเดตสรุปผู้บริหารให้ทันสมัยอยู่เสมอสำหรับผู้นำด้วย บัตรสรุปผู้บริหารด้วย AI
- สรุปกิจกรรมล่าสุดของคุณสำหรับการประชุมแบบยืนหรือการรายงานด้วย AI StandUp Card
ทีมการตลาดของเราทำการอัปเดตแดชบอร์ดของพวกเขาทุกเช้าวันจันทร์. พวกเขาจะเห็นสรุปความคืบหน้าของแคมเปญ, สิ่งที่อยู่เบื้องหลังกำหนด, และช่องทางที่ถูกบล็อก—ในภาษาที่เข้าใจง่าย.
เราได้สร้างแดชบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับปัญหาของลูกค้า การวางแผนสปรินต์และการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ แต่ละแดชบอร์ดจะแสดงข้อมูลที่ทีมนั้นต้องการเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างชัดเจน
แดชบอร์ดการขายจะแสดงว่าดีลใดกำลังดำเนินไปและดีลใดติดขัด แดชบอร์ดด้านวิศวกรรมจะแสดงว่าบริการใดมีสุขภาพดีและบริการใดต้องการความสนใจ เมื่อซีอีโอต้องการทราบสถานะของโครงการ เราจะชี้ให้พวกเขาดูที่แดชบอร์ดแทนการนัดประชุม
🔍 คุณรู้หรือไม่? Netflix กลายเป็นสัญลักษณ์องค์กรสมัยใหม่ของการดำเนินการตามข้อมูล ในปี 2006 เมื่อเปิดตัว Netflix Prize พวกเขาได้ระดมสมองจากผู้คนเพื่อพัฒนาอัลกอริทึมที่ดีขึ้นในการทำนายความชอบของผู้ใช้ผลลัพธ์คือการปรับปรุงความแม่นยำในการแนะนำถึง 8%
เชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกกับการดำเนินการด้วยระบบอัตโนมัติและเป้าหมาย
การสังเกตเห็นปัญหาไม่มีความหมายหากไม่มีใครดำเนินการตาม เราถือว่าข้อมูลเชิงลึกเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทำงาน ไม่ใช่จุดสิ้นสุด
เมื่อ AI ตรวจพบงานที่ค้างเกินกำหนดอย่างรุนแรงระบบอัตโนมัติของ ClickUpจะแจ้งเตือนผู้จัดการโครงการทันที เมื่อเราบันทึกบทเรียนจากการวิเคราะห์หลังเหตุการณ์ในClickUp Docs เราจะขอให้ ClickUp Brain สกัดประเด็นสำคัญและเชื่อมโยงกับเป้าหมายการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของเรา
ข้อมูลเชิงลึกกลายเป็นส่วนหนึ่งของความรู้เชิงสถาบันของเรา และการกระทำกลายเป็นสิ่งที่ทำโดยอัตโนมัติ
📌 ลองใช้ข้อความนี้: สรุปเอกสารหลังการวิเคราะห์ล่าสุดและเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญกับเป้าหมาย 'การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง'
📮 ClickUp Insight: 47% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราไม่เคยลองใช้ AI ในการจัดการงานที่ต้องทำด้วยตนเองเลย แต่ 23% ของผู้ที่ได้นำ AI มาใช้กล่าวว่ามันช่วยลดภาระงานของพวกเขาได้อย่างมีนัยสำคัญ
ความแตกต่างนี้อาจมากกว่าแค่ช่องว่างทางเทคโนโลยี ในขณะที่ผู้ใช้งานกลุ่มแรกกำลังปลดล็อกผลลัพธ์ที่วัดได้ หลายคนอาจประเมินต่ำเกินไปว่า AI สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากเพียงใดในการลดภาระทางความคิดและคืนเวลาให้กับเรา 🔥
ClickUp Brainช่วยเชื่อมช่องว่างนี้ด้วยการผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณอย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่การสรุปหัวข้อ การร่างเนื้อหา ไปจนถึงการแยกโปรเจกต์ที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย และสร้างงานย่อย AI ของเราสามารถทำได้ทั้งหมด โดยไม่จำเป็นต้องสลับเครื่องมือหรือเริ่มต้นใหม่จากศูนย์
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลง 50% หรือมากกว่า ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ช่วยให้ทีมงานมีเวลาโฟกัสกับการคาดการณ์มากขึ้น แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบเอกสาร
เข้าถึงโมเดล AI หลากหลาย
การคิดต่างออกไปบางครั้งอาจง่ายขึ้นเมื่อคุณพึ่งพาเครื่องมือ AIที่แตกต่างกันเพื่อจัดการกับงานประเภทต่างๆ
เมื่อเราคิดหาแนวคิดสำหรับแคมเปญ เราต้องการการสร้างสรรค์ไอเดียอย่างรวดเร็ว เมื่อเราออกแบบการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เราต้องการการให้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างลึกซึ้ง เมื่อเราทำการวิจัยเรื่องเฉพาะทาง เราอาจต้องการเครื่องมือที่ได้รับการฝึกฝนมาแตกต่างกัน การแสร้งทำเป็นว่าโมเดลเดียวสามารถจัดการทุกอย่างได้ดีเท่าเทียมกันนั้นเป็นเรื่องที่ผิด
Brain MAX ช่วยให้เราสามารถเข้าถึง Claude สำหรับงานที่ต้องใช้เหตุผลเชิงลึก, ChatGPT สำหรับการสร้างไอเดียเชิงสร้างสรรค์, และ Gemini สำหรับโดเมนเฉพาะทาง เราเลือกใช้งานตามสิ่งที่เราต้องการแก้ไขในขณะนั้น
ทีมผลิตภัณฑ์ของเราใช้ Claude เมื่อเราต้องพิจารณาทางเลือกที่ซับซ้อนเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ ในขณะที่ทีมการตลาดของเราจะเปลี่ยนไปใช้ ChatGPT เมื่อพวกเขาต้องการสำรวจทิศทางของแคมเปญ
💡 สิ่งที่ได้ผลสำหรับเรา: เราใช้ Brain MAX +ClickUp Whiteboardsเป็นศูนย์บัญชาการความคิดสร้างสรรค์ของเรา ตัวอย่างเช่น เราหยิบไอเดียดิบๆ จากโปรแกรมเสริมบนเดสก์ท็อป จากนั้นวางลงบนไวท์บอร์ดใน ClickUp จากนั้นเราใช้ภาพแบบเรียลไทม์ เชื่อมโยงกับงานและเอกสาร และให้ทีมรีมิกซ์ ปรับปรุง และดำเนินการโดยไม่ต้องออกจากผืนผ้าใบเลย
ค้นหาทุกเครื่องมือที่เราใช้
ทีมในปัจจุบันทำงานผ่านเครื่องมือหลากหลาย: Figma มีงานออกแบบ, GitHub มีโค้ด, Google Drive มีเอกสารกลยุทธ์, SharePoint มีเอกสารทางกฎหมาย, และ ClickUp มีทุกอย่างที่เหลือ
การค้นหาสิ่งที่คุณต้องการหมายถึงการเปิดแท็บหลายหน้า, การเปลี่ยนบริบท, การจดจำว่าคุณเห็นสิ่งนั้นครั้งสุดท้ายที่ไหน, และการหวังว่าคุณกำลังค้นหาในที่ที่ถูกต้อง
Brain MAX เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้เพราะมันค้นหาข้ามทุกแอปของคุณพร้อมกัน เราพิมพ์ว่า 'แสดงการออกแบบ Figma สำหรับ Release 2.1 และเชื่อมโยงกับสเปคทางเทคนิคและข้อเสนอแนะจากลูกค้าที่เราได้รับ' แล้วมันจะแสดงโมเดลจำลองจาก Figma ดึงเอกสารที่เกี่ยวข้องจาก ClickUp และ Drive และแสดงการสนทนาที่เราได้พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆ จากการปล่อยเวอร์ชันนั้น
ทุกอย่างปรากฏในที่เดียว และทุกสิ่งเชื่อมโยงถึงกัน
พูดออกเสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เราคิดได้เร็วกว่าที่เราพิมพ์ ดังนั้นเราจึงบันทึกไอเดียในขณะที่มันกำลังก่อตัวขึ้น แทนที่จะเสียมันไปเพราะพยายามหาแป้นพิมพ์
การแปลงข้อความเป็นข้อความใน ClickUpBrain MAX ช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้น 4 เท่า เพราะข้อจำกัดของการพิมพ์ไม่ได้ทำให้การคิดของเราช้าลง
เราแค่พูดสิ่งที่อยู่ในใจ แล้วพบว่าความคิดของเราถูกจัดรูปแบบและจัดระเบียบไว้พร้อมใช้งานใน Brain MAX
นอกจากนี้ พจนานุกรมที่ปรับแต่งเองยังช่วยให้ AI สามารถจดจำชื่อ คำเฉพาะ และข้อมูลอ้างอิงที่เราใช้ได้อย่างถูกต้อง เช่น 'Q4 push' 'API ของบ็อบ' 'การตรวจสอบ UX' ระบบจะเขียนตามที่เราพูดเป๊ะ ๆ แทนที่จะแปลตามเสียง นั่นคือความแตกต่างระหว่างการพิมพ์ตามคำบอกที่เป็นแค่ของใหม่กับการพิมพ์ตามคำบอกที่เป็นวิธีที่เราใช้บันทึกความคิด
ดูว่าผู้ใช้ของเราคนหนึ่งกำลังใช้ ClickUp Brain MAX อย่างเต็มประสิทธิภาพได้อย่างไร:
ClickUp Brain MAX เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทำงานของฉัน วิธีที่มันรวมเอา LLM หลายตัวไว้ในแพลตฟอร์มเดียวทำให้การตอบสนองรวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น และการแปลงเสียงเป็นข้อความที่ใช้ได้ทั่วทั้งแพลตฟอร์มช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก ผมยังชื่นชมระบบความปลอดภัยระดับองค์กรอย่างมาก ซึ่งให้ความสบายใจเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือวิธีที่มันช่วยให้ผมตัดเสียงรบกวนและคิดได้ชัดเจนขึ้น — ไม่ว่าจะเป็นการสรุปการประชุม การร่างเนื้อหา หรือการระดมความคิดใหม่ ๆ มันรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วย AI แบบครบวงจรที่ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ผมต้องการได้เสมอ
ClickUp Brain MAX เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทำงานของฉัน การที่มันรวมเอา LLM หลายตัวไว้ในแพลตฟอร์มเดียวทำให้การตอบสนองรวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น และการแปลงเสียงเป็นข้อความที่ใช้ได้ทั่วทั้งแพลตฟอร์มช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก ผมยังชื่นชมระบบความปลอดภัยระดับองค์กรอย่างมาก ซึ่งให้ความสบายใจเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือวิธีที่มันช่วยให้ผมตัดเสียงรบกวนและคิดได้ชัดเจนขึ้น — ไม่ว่าจะเป็นการสรุปการประชุม การร่างเนื้อหา หรือการระดมความคิดใหม่ ๆ มันรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วย AI แบบครบวงจรที่ปรับตัวตามสิ่งที่ผมต้องการ
ดำเนินการวิจัยที่มีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริง
เราตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลทุกวัน เช่น สิ่งที่คู่แข่งของเรากำลังทำอยู่และการเปลี่ยนแปลงของตลาด หากเราได้รับข้อมูลนั้นผิดพลาด ทุกอย่างที่อยู่ถัดไปก็จะผิดพลาดตามไปด้วย หากคุณไม่สามารถย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นได้ คุณก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือไม่
Brain MAX ค้นหาข้อมูลจากเว็บและแสดงผลลัพธ์พร้อมแหล่งที่มา คุณสามารถคลิกไปยังแหล่งข้อมูลได้ทุกแหล่ง เมื่อเราใช้การวิจัยในการตัดสินใจ เราจะเชื่อมโยงกลับไปยังเอกสารของเราเพื่อให้ทีมเห็นทั้งข้อมูลเชิงลึกและหลักฐาน
📌 ลองใช้คำสั่งนี้: ค้นหาข้อมูลรายงานล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มประสิทธิภาพการทำงานของทีมระยะไกล และสรุปข้อค้นพบสำคัญพร้อมอ้างอิงแหล่งที่มา
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI ในการตลาด (พร้อมตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพ)
ปกป้องเวลาที่คุณมีสมาธิ
เราปกป้องเวลาโฟกัสในแบบเดียวกับที่เราปกป้องการประชุม ClickUp Brain ภายในClickUp Plannerจะเห็นตารางเวลาของคุณ เข้าใจว่าคุณต้องการช่วงเวลาทำงานอย่างลึกซึ้งเมื่อใด และจะสำรองเวลานั้นโดยอัตโนมัติ
ที่สำคัญกว่านั้น มันจะจัดตารางงานที่มีความสำคัญน้อยกว่าใหม่ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่คุณกำหนดไว้สำหรับการโฟกัสอย่างเต็มที่ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องคอยจัดการงานอย่างเร่งด่วนอยู่ตลอดเวลา
เมื่อมีเรื่องเร่งด่วนเกิดขึ้นและคุกคามเวลาที่คุณตั้งใจจะโฟกัส ClickUp Brain จะจัดตารางงานของคุณใหม่โดยอัตโนมัติอย่างชาญฉลาด แทนที่จะผลักงานเหล่านั้นไปอยู่ในปฏิทินที่ยุ่งเหยิงโดยไม่เป็นระเบียบ มันเข้าใจถึงความเชื่อมโยงและกำหนดส่งของแต่ละงาน ดังนั้นจึงไม่ย้ายงานที่ต้องส่งพรุ่งนี้หรือขัดขวางงานอื่น ๆ ของคุณ
ผลลัพธ์คือเวลาที่ไม่ถูกขัดจังหวะเพื่อทำงานจริง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1854 แพทย์ชื่อจอห์น สโนว์ (ไม่ใช่คนเดียวกับในซีรีส์ Game of Thrones) ได้ใช้แผนที่โรคที่วาดด้วยมือซึ่งแสดงการเสียชีวิตจากโรคอหิวาตกโรคในลอนดอนเพื่อติดตามการระบาดไปยังปั๊มน้ำเพียงตัวเดียว นี่เป็นตัวอย่างแรกๆ ที่รู้จักของการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และมันช่วยชีวิตผู้คนได้จริง
บันทึกการประชุมโดยไม่ต้องจดบันทึกตลอดเวลา
เราใช้เวลาหลายชั่วโมงในการประชุม และอีกหลายชั่วโมงในการพยายามจำสิ่งที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่ไม่ได้ติดอยู่ในความทรงจำ มีคนกำลังพิมพ์บันทึกในขณะที่คนอื่น ๆ กำลังดูอยู่ ซึ่งหมายความว่า การประชุมกลายเป็นเรื่องของการจัดทำเอกสารแทนที่จะเป็นการสนทนา หลังจากสายการประชุมสิ้นสุดลง มีคนต้องมาทำความสะอาดบันทึก แยกแยะรายการที่ต้องดำเนินการ สร้างงาน และกระจายข้อมูล
นั่นคือเวลาหลายชั่วโมงที่ทำงานไปโดยที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลย
ClickUp's AI Notetakerทำงานระหว่างการโทรและบันทึกทุกสิ่ง:
- บันทึกการสนทนาเพื่อให้คุณสามารถค้นหาได้อย่างแม่นยำว่าใครพูดอะไร
- สรุปอัจฉริยะที่กลั่นกรองเนื้อหาการสนทนาให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญ
- รายการที่ต้องดำเนินการซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนเป็นงานที่ได้รับมอบหมายโดยอัตโนมัติด้วยการกระตุ้น ClickUp Brain
ทั้งหมดนั้นจะปรากฏในเอกสารของคุณ ดังนั้นจึงเชื่อมโยงกับงานของคุณแทนที่จะถูกเก็บแยกไว้และถูกลืมในแอปบันทึก
📖 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ดีที่สุด [รีวิว]
วิธีที่ทีมของเราใช้ ClickUp Brain
นี่คือวิธีที่เราใช้ ClickUp Brain ในชีวิตประจำวันของทีมเรา—คำสั่งที่เราใช้ ปัญหาที่เราแก้ไข และงานที่เราหลีกเลี่ยง 😌
ทีมบริหารโครงการและปฏิบัติการ
เมื่อต้นสัปดาห์ ทีม PMO ของเราจะดำเนินการตามคำแนะนำเดิม: ค้นหางานในพื้นที่ปฏิบัติการที่ยังไม่ได้อัปเดตเป็นเวลา 7 วันขึ้นไป และมีกำหนดภายในสองสัปดาห์
นี่จะจับงานที่หยุดชะงักไว้ได้ เมื่อเดือนที่แล้ว งานตรวจสอบทางกฎหมายที่ค้างอยู่นานกว่าหนึ่งสัปดาห์ก็ปรากฏขึ้นมา ผู้จัดการโครงการคิดว่าฝ่ายกฎหมายได้รับงานนี้แล้ว ในขณะที่ทีมกฎหมายคิดว่ากำลังรอผู้จัดการโครงการอยู่ เราสามารถแก้ไขได้ทันเวลาเพื่อให้การเปิดตัวผลิตภัณฑ์เป็นไปตามแผน
สิ่งที่เราใช้ ClickUp Brain สำหรับ:
- การสร้างสรุปผู้บริหารประจำสัปดาห์จากพื้นที่ปฏิบัติการของเรา
- ระบุการพึ่งพาที่ขัดขวางหลายสายงานก่อนที่ใครจะสังเกตเห็น
- รวบรวมการอัปเดตสถานะจากโครงการต่างๆ เพื่อการทบทวนโดยผู้บริหาร
💡 สิ่งที่ได้ผลสำหรับเรา: ใน PMO ของเรา เราใช้ ฟิลด์ AI แบบกำหนดเอง เพื่อประหยัดเวลาและรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง เราสร้างฟิลด์ AI สรุปเพื่อย่อคำอธิบายงาน ความคิดเห็น และงานย่อยโดยอัตโนมัติให้อยู่ในภาพรวมที่รวดเร็ว
อีกสาขาหนึ่งของ AI ติดตามความคืบหน้าโดยการวิเคราะห์งานย่อยและรายการตรวจสอบ ทำให้เราทราบสถานะของงานได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องอัปเดตข้อมูลด้วยตนเอง
ทีมการตลาดและทีมสร้างสรรค์
เรากำลังดำเนินแคมเปญผ่านเนื้อหาบล็อก, โซเชียลมีเดีย, อีเมล, โฆษณาแบบชำระเงิน, กิจกรรม, และความร่วมมือไปพร้อมกัน เมื่อมีใครถามว่า 'สถานะของแคมเปญเว็บสัมมนาคืออะไร?' เราถาม ClickUp Brain โดยตรง
วิธีที่เราใช้เครื่องมือการตลาด AI ของเรา:
- สรุปความคิดเห็นจากกระทู้ในบล็อกเพื่อให้ผู้เขียนทราบอย่างชัดเจนว่าควรแก้ไขอะไร
- ดึงข้อมูลประสิทธิภาพของแคมเปญจากหลายแหล่งมาไว้ในที่เดียวที่สอดคล้องกัน
- การสกัดประเด็นสำคัญจากการทบทวนหลังการเปิดตัวเพื่อปรับปรุงแคมเปญในอนาคต
ทีมสร้างสรรค์ของเราใช้ ClickUp Brain ในการสร้างภาพสำหรับโพสต์ทางสังคม, หัวข้อบล็อก, และภาพประกอบแคมเปญ. เมื่อพวกเขาต้องการภาพแนวคิดหรือกราฟิกฮีโร่ที่รวดเร็ว พวกเขาจะอธิบายสิ่งที่ต้องการ และ ClickUp Brain จะสร้างมันขึ้นมาทันที.
สิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับร่างแรก การทดสอบ A/B กับแนวคิดที่แตกต่างกัน หรือเมื่อจำเป็นต้องใช้ภาพตัวแทนชั่วคราวในขณะที่รอการออกแบบขั้นสุดท้าย
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร
ทีมผลิตภัณฑ์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของเรากำลังปรับสมดุลระหว่างคำขอของลูกค้า หนี้ทางเทคนิค โครงการเชิงกลยุทธ์ และขีดความสามารถของทีมอยู่ตลอดเวลา ClickUp Brain ช่วยให้พวกเขาเห็นรูปแบบต่างๆทั่วทั้งกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พวกเขาพึ่งพาการจัดการความรู้ด้วย AI ของ ClickUpสำหรับ:
- เชื่อมโยงจุดเจ็บปวดของลูกค้าที่กล่าวถึงในระหว่างการโทรขาย, ตั๋วการสนับสนุน, และแบบฟอร์มความคิดเห็น
- ตรวจสอบความสามารถของทีมวิศวกรรมก่อนตัดสินใจทำงานในสปรินต์
- สรุปเอกสารทางเทคนิคเมื่อพวกเขาต้องการเข้าใจข้อจำกัดของระบบ
เมื่อวางแผนเส้นทาง พวกเขาถามว่า: แสดงรายการคำขอฟีเจอร์ทั้งหมดที่ติดแท็ก 'ลูกค้าองค์กร' จากไตรมาสที่แล้ว ClickUp Brain ดึงข้อมูลจากงานข้อเสนอแนะของลูกค้า บันทึกการขาย และตั๋วสนับสนุน เพื่อแสดงปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ
ในไตรมาสที่ผ่านมา ได้เปิดเผยว่าลูกค้าองค์กรหลายรายได้ขอให้มีการควบคุม SSO ที่ดีขึ้น ทีมของเราได้ยื่นคำขอเหล่านี้แยกต่างหาก และไม่ทราบว่าทั้งหมดนี้ชี้ไปที่ความต้องการพื้นฐานเดียวกัน เราได้จัดลำดับความสำคัญ ดำเนินการส่งมอบ และได้รับฟังจากลูกค้าที่รอคอยสิ่งนี้อย่างตรงประเด็นทันที
ทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้า
ทีมขายของเราใช้ ClickUp Brain เหมือนเป็นวิศวกรขายที่พร้อมให้บริการตลอดเวลา ก่อนการสาธิต พวกเขาต้องการข้อมูลบริบทอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกัน ทีมบริการลูกค้าของเราต้องการข้อมูลบริบทก่อนตอบกลับข้อกังวลของลูกค้า
ก่อนที่ตัวแทนจะโทรหาลูกค้าเป้าหมาย พวกเขาจะได้รับการกระตุ้นให้: สรุปทุกสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับ [ชื่อบริษัท] ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากบันทึกการโทรที่เก็บไว้ในความคิดเห็นของงาน อีเมลที่ซิงค์ และการโต้ตอบที่บันทึกไว้ พวกเขาจะได้รับสรุปข้อมูลครบถ้วนภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที แทนที่จะต้องค้นหาผ่านงานเก่าและพยายามจำรายละเอียดต่างๆ
ผู้จัดการฝ่ายขายใช้มันแตกต่างกัน พวกเขาถามว่า: แสดงดีลในสถานะ 'ส่งข้อเสนอแล้ว' ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวใน 10 วันที่ผ่านมา สิ่งนี้จะบอกพวกเขาอย่างชัดเจนว่าดีลติดขัดตรงไหน: เอกสารการจัดซื้อที่ขาดหาย, การติดตามผลที่ลืมไป, หรือผู้สนับสนุนภายในที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในช่วงทศวรรษ 1960 Procter & Gambleเป็นผู้บุกเบิกการจัดการแบรนด์และการติดตามข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคพวกเขาได้สร้างระบบ 'แบรนด์แมน' ที่ทำให้ทีมสามารถรวบรวมและดำเนินการตามข้อมูลผู้บริโภคได้อย่างเป็นระบบ นี่ถือเป็นการกำเนิดของการวิเคราะห์การตลาดสมัยใหม่ ก่อนที่คอมพิวเตอร์จะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
ทีมวิศวกรรม
วิศวกรของเราเคยขัดจังหวะกันอยู่ตลอดเวลาด้วย 'คำถามสั้นๆ' เกี่ยวกับการทำงานของระบบ ตอนนี้พวกเขาถาม ClickUp Brain ก่อนแล้ว
วิศวกรของเราใช้มันอย่างไร:
- เข้าใจสถาปัตยกรรมระบบโดยไม่ต้องรบกวนวิศวกรที่สร้างมันขึ้นมา
- การค้นหาบันทึกเหตุการณ์ในอดีตและวิธีที่เราแก้ไขปัญหา
- ดึงสรุปสปรินต์ที่ครอบคลุมสำหรับการทบทวน
ในระหว่างเหตุการณ์ พวกเขาจะถามว่า: แสดงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับ [ชื่อระบบ] และวิธีที่เราแก้ไข ClickUp Brain จะแสดงงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ผ่านมา การวิเคราะห์หลังเหตุการณ์ และรายละเอียดการแก้ไข เราไม่ต้องแก้ไขปัญหาใหม่ทุกครั้ง ซึ่งช่วยให้การกู้คืนทำได้เร็วขึ้น
สำหรับการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ แทนที่จะให้ทุกคนระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสองสัปดาห์ก่อน เราจะให้ ClickUp Brain สรุปสิ่งที่ได้ส่งมอบไปแล้ว สิ่งที่ขัดขวางการทำงาน และจุดที่ความเร็วในการทำงานเปลี่ยนแปลง เราเข้าสู่การทบทวนการทำงานด้วยข้อมูลจริง
💡 สิ่งที่ได้ผลสำหรับเรา: เราเปิดงานใน ClickUp และขอให้ Brain สร้างงานย่อยให้ มันให้แผนขั้นตอนที่ชัดเจนสำหรับสปรินท์หรือเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้เราไม่ต้องขัดจังหวะกันเพื่อขอรายละเอียด
ทีมทรัพยากรบุคคลและการดำเนินงานด้านบุคลากร
ทีม People Ops ของเราใช้ ClickUp Brain เพื่อให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ โดยไม่ต้องกลายเป็นคอขวดสำหรับทุกคำถาม
ClickUp Brain ช่วยโดย:
- ตอบคำถามของพนักงานเกี่ยวกับนโยบาย สวัสดิการ และขั้นตอนต่างๆ ทันที
- การรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานจากงานที่เสร็จสิ้นจริง
- การวิเคราะห์ปริมาณงานระหว่างทีมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการจ้างงาน
พนักงานใหม่ถาม ClickUp Brain โดยตรงว่า: นโยบายการลาพักร้อนเป็นอย่างไร? หรือ ฉันจะส่งรายงานค่าใช้จ่ายได้อย่างไร? มันดึงข้อมูลจากคู่มือพนักงานใน Docs และชี้ไปยังแบบฟอร์มที่ถูกต้อง พวกเขาได้รับคำตอบทันทีแทนที่จะต้องรอการตอบกลับจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ยิ่งไปกว่านั้นตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าใน ClickUp เช่น ตัวแทนคำตอบ จะเพิ่มชั้นการสนับสนุนอีกระดับหนึ่งโดยตอบคำถามที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ในช่องแชท ClickUpของทีม เมื่อมีคนแท็กตัวแทนในกระทู้แชทและถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน หรือความคาดหวังในบทบาท ตัวแทนจะตอบกลับด้วยข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งดึงมาจากคู่มือ นโยบาย หรือบันทึกงานของคุณ
ทุกคำตอบมีแหล่งข้อมูลต้นฉบับเพื่อให้พนักงานทราบว่าพวกเขากำลังได้รับนโยบายที่ถูกต้อง
ในช่วงฤดูการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้จัดการจะกระตุ้นให้: สรุปงานของ [ชื่อพนักงาน] ในไตรมาสนี้ รวมถึงโครงการที่เสร็จสมบูรณ์ การมีส่วนร่วม และข้อเสนอแนะที่ได้รับ ClickUp Brain จะรวบรวมทุกอย่างจากงานของพวกเขา ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่ส่งมอบ และการกล่าวชื่นชมในช่องทีม
บทวิจารณ์จะสมบูรณ์และเป็นธรรมมากขึ้นเพราะอิงจากผลงานจริง ไม่ใช่แค่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา
💡 สิ่งที่ได้ผลสำหรับเรา: เราแปลและปรับเนื้อหาของเราให้เข้ากับท้องถิ่นได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Brain นอกจากนี้ เรายังใช้มันในการแปลนโยบาย HR คู่มือพนักงาน คู่มือผลิตภัณฑ์ และเอกสารการแนะนำลูกค้าเป็นภาษาต่างๆ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส เยอรมัน อิตาลี สวีเดน ดัตช์ เกาหลี ญี่ปุ่น จีน และอาหรับ—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาโทน ความหมาย และการจัดรูปแบบให้สอดคล้องกัน
การผสาน ClickUp Brain กับคุณสมบัติของ ClickUp
ClickUp Brain เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานของเรา มันอยู่ทุกที่ในเวิร์กสเปซของเรา ทำให้ข้อมูลทุกชิ้นไหลเข้าสู่การทำงานของเราโดยตรง 🔄
การอัตโนมัติของงานและตัวแทน AI
การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงสำหรับเราเกิดขึ้นเมื่อ ClickUp Brain เปลี่ยนจากการแสดงข้อมูลให้เราเห็น มาเป็นการลงมือทำสิ่งต่าง ๆ แทน
เราเริ่มต้นด้วยระบบอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน กฎ if-then ที่ง่าย ๆ ซึ่งทำงานได้ดีเมื่อสถานการณ์สามารถจัดหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจน จากนั้นเราตระหนักว่างานส่วนใหญ่ที่เราต้องการให้ระบบอัตโนมัติต้องใช้การตัดสินใจจริง ๆ ว่าอะไรควรเกิดขึ้นต่อไป
ClickUp AI Agentsตรวจสอบสถานการณ์เฉพาะและดำเนินการโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
เรามีตัวแทนนั่งอยู่ในรายการความคิดเห็นของลูกค้า เมื่อมีใครกรอกแบบฟอร์ม ตัวแทนจะอ่านสิ่งที่พวกเขาพูด คิดหาหมวดหมู่ที่มันควรอยู่ และสร้างงานสำหรับทีมสนับสนุนเพื่อติดตามผล
อีกเอเจนต์หนึ่งจะทำงานเมื่อเริ่มต้นแต่ละสปรินต์ โดยจะดึงเอกสารทั้งหมดที่ทีมของเราเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังสร้างอยู่ นำส่วนสำคัญออกมา และโพสต์สรุปไว้ในช่องทีมของเราก่อนที่ใครจะมาถึงที่ทำงาน
นั่นเคยเป็นชั่วโมงแรกของการวางแผนสปรินต์; ตอนนี้สรุปพร้อมใช้งานแล้ว ตัวแทนเหล่านี้ทำงานได้เพราะพวกเขาเข้าใจบริบท
การสร้างตัวแทน AI ดูเหมือนการสนทนา เราสั่งการตัวแทนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องค้นหา ข้อมูลใดที่สำคัญ และการดำเนินการใดที่ต้องทำ เครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดช่วยให้ทุกคนในทีมสามารถตั้งค่าตัวแทน AI สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
การถอดเสียงและสรุปคลิป
เราบันทึกคลิปใน ClickUpอย่างต่อเนื่อง—วิศวกรอธิบายสถาปัตยกรรมทางเทคนิค, นักออกแบบเดินผ่านแบบจำลอง, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สาธิตคุณสมบัติ, ผู้ประสบความสำเร็จของลูกค้าแบ่งปันคำแนะนำจากการโทร.
ClickUp Brain จะถอดเสียงทุกคลิปที่เราสร้างโดยอัตโนมัติ ทุกการบันทึกหน้าจอและคลิปเสียงจะกลายเป็นข้อความที่สามารถค้นหาได้ เราสามารถสแกนข้อความถอดเสียง กระโดดไปยังช่วงเวลาที่ต้องการ และคัดลอกข้อความบางส่วนได้โดยไม่ต้องดูวิดีโอซ้ำทั้งหมด
ทีมวิศวกรรมของเราบันทึกคลิปขณะเดินผ่านโค้ดหรือสถาปัตยกรรมระบบ ClickUp Brain จะสรุปประเด็นสำคัญเพื่อให้สมาชิกทีมสามารถอ่านสรุปได้ใน 30 วินาที และดูคลิปเต็มเฉพาะเมื่อต้องการบริบทที่ลึกขึ้นเท่านั้น
🔍 คุณรู้หรือไม่? ตามรายงานของ McKinsey บริษัทส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้ AIในมากกว่าหนึ่งส่วนของธุรกิจ โดยเฉลี่ยแล้ว องค์กรต่างๆ กำลังนำ AI ไปใช้ในสามหน้าที่ที่แตกต่างกัน
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเพิ่มศักยภาพของ ClickUp Brain อย่างสูงสุด
นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการที่ทีมของเราใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพของเครื่องมือ AI ของ ClickUp:
- บันทึกและนำคำสั่งที่มีประสิทธิภาพกลับมาใช้ใหม่: เราบันทึกคำสั่งที่สร้างผลลัพธ์ที่มั่นคงอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในอนาคตและแบ่งปันกับทีม ClickUp Brain รองรับคำสั่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ดังนั้นทุกคนสามารถรักษาความสม่ำเสมอและประหยัดเวลาในงานที่ต้องทำซ้ำ
- เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์หลายขั้นตอน: ทีมของเราวางแผนลำดับขั้นตอนที่ผลลัพธ์ของ AI หนึ่งขั้นตอนกลายเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับงานถัดไป เราสร้างแนวคิดเริ่มต้น ขอให้ ClickUp Brain วิจารณ์แนวคิดเหล่านั้น จากนั้นปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ กระบวนการนี้สะท้อนการทำงานร่วมกันของมนุษย์ด้วยความเร็วของเครื่องจักร
- ตรวจสอบและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ: เรามุ่งมั่นที่จะตรวจสอบคำแนะนำใน ClickUp Brain, กระบวนการทำงาน, และ AI Agents ของเราอยู่เสมอ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องช่วยให้ AI ยังคงสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของเรา และสะท้อนบริบทปัจจุบันของทีมเรา
- ใช้ AI เป็นผู้คัดค้านเชิงกลยุทธ์: ทีมกระตุ้น ClickUp Brain ให้ค้นหาข้อบกพร่อง ความเสี่ยง และจุดบอดหลังจากพัฒนากลยุทธ์ ตัวอย่างเช่น ถามว่า 'อะไรคือสามวิธีหลักที่สิ่งนี้อาจล้มเหลว?' เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวคิดก่อนนำไปปฏิบัติ
- ลองใช้การกระตุ้นเชิงเวลาสำหรับการวางแผนสถานการณ์: เราสร้างแบบจำลองสถานการณ์ในอนาคตที่แตกต่างกันโดยถาม ClickUp Brain ว่า 'กลยุทธ์นี้จะทำงานอย่างไรหากสภาวะเศรษฐกิจแย่ลงในไตรมาสที่ 3?' แนวทางที่มองไปข้างหน้านี้ช่วยให้เราสร้างกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
- ให้ AI เป็นเครื่องตรวจจับอคติส่วนตัวของเรา: จากนั้น เราขอให้ ClickUp Brain ระบุข้อสมมติที่ซ่อนอยู่ อคติทางความคิด และข้อผิดพลาดทางตรรกะ AI จะกลายเป็นกระจกสะท้อนที่เป็นกลางสำหรับกับดักทางความคิดที่มักบ่อนทำลายการตัดสินใจของมนุษย์
- เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงตามบทบาท: ทีมงานของเราตรวจสอบและปรับแต่งสิทธิ์ของทีมใน ClickUp Brain เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราทำให้ผู้ดูแลระบบ/เจ้าของมีสิทธิ์เข้าถึงอย่างเต็มที่ ในขณะที่แขก/สมาชิกที่มีสิทธิ์จำกัดจะได้รับการจำกัดที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยและความสม่ำเสมอของกระบวนการทำงาน
📖 อ่านเพิ่มเติม:ปัญญาประดิษฐ์: สถิติ AI และอนาคตของ AI
เชื่อมโยงจุดต่างๆ (+ ข้อมูล) ด้วย ClickUp Brain
เราสร้าง ClickUp Brain ขึ้นมาเพื่อให้คิดเหมือนเรา ทุกวันมันช่วยให้เราเห็นสิ่งที่สัญชาตญาณของเราอาจมองข้ามไป และสิ่งที่ทีมของเราต้องการก่อนที่จะขอ เราไม่เสียเวลาไปกับการวิเคราะห์สเปรดชีตหรือการตามหาการอัปเดต เราคุยกับ ClickUp Brain และมันตอบกลับมาด้วยคำตอบที่มีความหมาย
สำหรับเรา AI คือสิ่งที่ทำให้การทำงานมีชีวิตชีวา มันสามารถมองเห็นรูปแบบก่อนที่พวกมันจะกลายเป็นปัญหา นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้การตัดสินใจเฉียบคมขึ้น และเชื่อมโยงการสนทนาเข้ากับบริบทในเวลาจริง เมื่อเราวางแผนการเปิดตัว ปิดสปรินต์ หรือเขียนบล็อกโพสต์เช่นนี้ ClickUp Brain อยู่เบื้องหลังทุกการตัดสินใจเพื่อจัดระเบียบ ปรับปรุง และเตือนความจำ
แต่ละงาน ความคิดเห็น และการสนทนาจะสอนระบบว่าเราคิดอย่างไรและคุณภาพหมายถึงอะไรสำหรับเรา ClickUp Brain และ Brain MAX เรียนรู้ผ่านการทำงานของเราและนำการเรียนรู้นั้นกลับมาในรูปแบบของความชัดเจนที่คมชัดยิ่งขึ้นและความรวดเร็วที่มากขึ้น
หากคุณต้องการสัมผัสประสบการณ์การทำงานที่เรียนรู้ไปพร้อมกับคุณสมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
ClickUp Brain คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่สมบูรณ์และเข้าใจบริบทมากที่สุดในโลก ซึ่งถูกผสานรวมอยู่ใน ClickUp ช่วยให้คุณตอบคำถาม สรุปข้อมูล สร้างรายงาน และทำงานอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณ คุณสามารถโต้ตอบกับมันผ่านคำสั่งในทุกที่ในพื้นที่ทำงานของคุณที่ยอมรับงาน เช่น งาน แชท หัวข้อตำแหน่ง หรือแถบเครื่องมือ และมันจะมอบข้อมูลเชิงลึกและการดำเนินการที่เข้าใจบริบทได้ทันที
ClickUp Brain วิเคราะห์ปริมาณงานของทีมคุณ และชี้ให้เห็นเมื่อมีใครได้รับภาระงานมากเกินไปหรือไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ ระบบสามารถแนะนำการจัดสรรงานใหม่เพื่อให้ทุกคนมีปริมาณงานที่จัดการได้ ช่วยให้ทีมของคุณมีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ
ใช่ ClickUp Brain สามารถระบุแนวโน้มและแจ้งเตือนงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงที่จะล่าช้าได้โดยการวิเคราะห์รายการที่ค้างอยู่ การขาดการอัปเดต หรือจุดติดขัด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดำเนินการแก้ไขได้ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่
คุณสามารถเพิ่มการ์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ลงในแดชบอร์ดของคุณได้ ซึ่งจะแสดงสรุปแบบเรียลไทม์ การอัปเดตโครงการ และภาพรวมสำหรับผู้บริหารที่สร้างโดย ClickUp Brain การ์ดเหล่านี้จะอัปเดตโดยอัตโนมัติและสามารถปรับแต่งให้แสดงข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการได้
ใช่ คุณสามารถปรับแต่งข้อความแจ้งเตือน, การ์ดบนแดชบอร์ด, และรายงานเพื่อให้เน้นข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดสำหรับแต่ละทีมได้ นี่จะทำให้ทุกทีมได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้ได้ซึ่งปรับแต่งตามความต้องการของพวกเขา