วิธีใช้ 5 คำถามทำไมเพื่อการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง พร้อมตัวอย่าง

สำหรับบางบริษัท ปัญหาคุณภาพคิดเป็นต้นทุนการดำเนินงานสูงถึง40% ซึ่งเปรียบเสมือนการเผาเงินเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณทั้งหมด!
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณสามารถมองเห็นปัญหาเหล่านี้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ?
เข้าสู่เทคนิค 5 คำถาม—เทคนิคการแก้ปัญหาที่ถือกำเนิดขึ้นในองค์กรโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่น
ในช่วงทศวรรษ 1930 ผู้ก่อตั้ง ซาคิจิ โทโยดะ ได้ปฏิวัติวิธีการแก้ไขปัญหาการผลิตที่เรื้อรัง แทนที่จะใช้วิธีการแก้ไขแบบชั่วคราว เขาได้สนับสนุนวิธีการ การถาม "ทำไม?" ซ้ำๆ—ห้าครั้ง โดยเฉพาะ เพื่อเข้าถึงแก่นของปัญหาแต่ละอย่าง
วิธีการ 5 ทำไม ถูกนำมาใช้ในภายหลังในวิธีการซิกซ์ซิกมาซึ่งเป็นชุดของเทคนิคที่ช่วยลดข้อบกพร่องและปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต ปัจจุบันนี้ วิธีการนี้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่ยานยนต์ไปจนถึงการดูแลสุขภาพ
ด้วยคู่มือการใช้ 5 Whys นี้ คุณพร้อมแล้วที่จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงภายในบริษัทของคุณ มาเริ่มกันเลย!
การทำความเข้าใจวิธีการ 5 ทำไม
ในการแก้ปัญหา การค้นหาสาเหตุที่แท้จริงหรือสาเหตุรากฐานของปัญหาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการนำไปสู่การแก้ไขที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
เทคนิค 5 ทำไม เป็นวิธีการที่ตรงไปตรงมาและทรงพลังในการตรวจสอบปัญหา โดยจะถามคำถามว่า 'ทำไม?' ซ้ำๆ จนกว่าจะพบสาเหตุที่แท้จริง
วิธีการ 5 ทำไม คืออะไร?
ห้าทำไม (หรือ 5 ทำไม) ถูกกำหนดให้เป็น 'เทคนิคการตั้งคำถามซ้ำที่ใช้เพื่อตรวจสอบพลวัตของสาเหตุและผลลัพธ์ที่มีส่วนทำให้เกิดปัญหาเฉพาะ'
เทคนิคนี้คือการเดินทางห้าขั้นตอนสู่ใจกลางของปัญหา คล้ายกับการปอกเปลือกหัวหอม โดยการถามคำถามว่า "ทำไม?" ซ้ำๆ ทีมสามารถค่อยๆ ปอกเปลือกชั้นของอาการเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังได้
กรอบงานนี้มอบแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการแก้ปัญหา ซึ่งคำตอบแต่ละข้อจะกลายเป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และในที่สุดจะค้นพบต้นตอที่แท้จริงของปัญหา
ความสำคัญของ 5 ทำไม ในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงและการแก้ปัญหา
เทคนิค 5 ทำไม มีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (RCA) โดยช่วยให้องค์กรสามารถ:
- ปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการตั้งคำถาม: ส่งเสริมให้ทีมงานกล้าตั้งคำถามต่อกระบวนการและสมมติฐานที่มีอยู่ นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- ระบุปัญหาพื้นฐาน: ช่วยเปิดเผยปัญหาที่ซ่อนอยู่ซึ่งอาจไม่ปรากฏให้เห็นในทันที
- ปรับปรุงกระบวนการ: โดยการแก้ไขสาเหตุที่แท้จริง บริษัทสามารถปรับปรุงกระบวนการของตนเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต
- เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ: ส่งเสริมการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยมุ่งเน้นการหาแนวทางแก้ไขจากสาเหตุที่แท้จริงแทนที่จะแก้ไขเพียงอาการ
- ปรับปรุงการควบคุมโครงการ:ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโครงการโดยการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของความเบี่ยงเบน ทำให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
วิธีการนำวิธีการ 5 ทำไมมาใช้
การนำวิธีการ 5 ทำไมมาใช้เป็นเรื่องง่ายและสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพได้ นี่คือคู่มือแบบเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการนำ 5 ทำไมไปใช้:
📌 ขั้นตอนที่ 1: กำหนดปัญหา: ระบุปัญหาที่คุณต้องการแก้ไขอย่างชัดเจน ให้เฉพาะเจาะจงและหลีกเลี่ยงคำอธิบายที่คลุมเครือหรือทั่วไป
📌 ขั้นตอนที่ 2: เริ่มต้นด้วยการถามว่าทำไม: ถาม "ทำไม?" ห้าครั้ง โดยต่อยอดจากคำตอบแต่ละข้อเพื่อเจาะลึกถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา แต่ละ "ทำไม" ควรนำไปสู่ระดับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
📌 ขั้นตอนที่ 3: หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา: หลังจากถาม "ทำไม?" ซ้ำๆ แล้ว ให้วิเคราะห์คำตอบเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ซึ่งอาจต้องมีการหารือและวิเคราะห์เพิ่มเติม
📌 ขั้นตอนที่ 4: ดำเนินการตามแนวทางแก้ไข: พัฒนาและดำเนินการตามแนวทางแก้ไขที่ตอบโจทย์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแนวทางแก้ไขมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
📌 ขั้นตอนที่ 5: ประเมินประสิทธิผลของวิธีแก้ไข และปรับตามความเหมาะสม กระบวนการนี้จะช่วยแก้ไขปัญหา และวิธีแก้ไขสุดท้ายจะให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโซลูชันที่ทรงพลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวิเคราะห์ 5 เหตุผลของคุณ
มาดูตัวอย่างของวิธีการ 5 Whys ในการใช้งานจริง:
ปัญหา: ผู้ป่วยได้รับยาผิดชนิดในระหว่างที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
การประยุกต์ใช้หลักการ 5 ทำไม:
1. ทำไม ผู้ป่วยถึงได้รับยาผิด?
พยาบาลไม่ได้ทำกระบวนการระบุตัวตนของผู้ป่วยให้ถูกต้อง
2. ทำไม พยาบาลจึงไม่ดำเนินการยืนยันตัวตนของผู้ป่วยให้เสร็จสมบูรณ์?
ผู้ป่วยไม่มีสายรัดข้อมือสำหรับระบุตัวตน
3. ทำไม ผู้ป่วยถึงไม่มีสายรัดข้อมือ?
สายรัดข้อมือถูกถอดออกเพื่อทำการรักษา และไม่ได้สวมกลับคืนหลังจากนั้น
4. ทำไม สายรัดข้อมือถึงไม่ได้รับการเปลี่ยน?
พนักงานไม่ทราบว่าจำเป็นต้องใส่กลับเข้าไปหลังจากขั้นตอนเสร็จสิ้น
5. ทำไม พวกเขาถึงไม่ทราบข้อกำหนดนี้?
ไม่มีระเบียบหรือการฝึกอบรมที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการเปลี่ยนสายรัดข้อมือหลังการดำเนินการ
การระบุสาเหตุที่แท้จริงและการดำเนินการแก้ไข
สาเหตุหลักที่ระบุผ่านกระบวนการนี้คือการขาดระเบียบวิธีสำหรับการเปลี่ยนสายรัดข้อมือหลังการรักษา เพื่อแก้ไขปัญหานี้ โรงพยาบาลสามารถนำขั้นตอนการปฏิบัติมาตรฐานมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยทุกคนได้รับการเปลี่ยนสายรัดข้อมือประจำตัวทันทีหลังจากการรักษาทางการแพทย์ทุกครั้ง
คุณได้เห็นการนำ 5 Whys ไปใช้จริงแล้ว มีวิธีง่ายๆ และตรงไปตรงมาในการนำมาใช้ในองค์กรของคุณหรือไม่?
การใช้วิธี 5 ทำไมด้วย ClickUp
ClickUpเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งมีเครื่องมือและฟีเจอร์ต่างๆ สำหรับการตั้งเป้าหมายและการจัดการงาน รวมถึงฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงและการทำแผนผังกระบวนการอย่างละเอียดได้อีกด้วย
เริ่มต้นด้วยการสร้างพื้นที่เฉพาะ สำหรับการวิเคราะห์ของคุณในClickUp Docs ที่นี่ คุณสามารถระดมความคิด บันทึกแต่ละ "เหตุผล" และให้แน่ใจว่าทุกคนได้บันทึกและพิจารณาข้อมูลเชิงลึกของพวกเขา ใช้การจัดรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์ เช่น แบนเนอร์สีน้ำเงินหรือสีเขียวเพื่อ เน้นเหตุผลที่แตกต่างกันและข้อสรุป หรือคำถามที่นำไปสู่
คุณยังสามารถไฮไลต์ข้อความและเพิ่มความคิดเห็นเพื่อขอคำชี้แจงหรือให้ข้อเสนอแนะได้อีกด้วย หากคุณกำลังทำการวิเคราะห์ 5 Whys ในเซสชันระดมความคิดแบบไดนามิก คุณสามารถแก้ไขเอกสารร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
แผนผังความคิดของ ClickUpมอบเครื่องมือภาพที่ทรงพลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ของคุณ
คุณสมบัตินี้เปลี่ยนบันทึกของคุณให้กลายเป็นตัวแทนภาพของปัญหา ช่วยให้ทีมสามารถ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น และระบุรูปแบบหรือหัวข้อที่เกิดซ้ำได้
เมื่อการวิเคราะห์ของคุณก้าวหน้าไป ให้เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเป็นการกระทำด้วยClickUp Tasks. รายการสิ่งที่ต้องทำแบบดิจิทัลเหล่านี้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นรายการการกระทำแต่ละรายการ ช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามการนำไปใช้ของข้อเสนอแนะในผลงานของคุณ
คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม กำหนดวันครบกำหนด และเพิ่มความคิดเห็น เพื่อให้ทุกคนทราบความคืบหน้า
การผสานรวมเอกสารและการดำเนินการอย่างไร้รอยต่อนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ 5 Whys ของคุณจะแปลงเป็นขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมในการดำเนินการต่อไป
เพื่อให้กระบวนการ 5 Whys เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น ClickUpมีเทมเพลตการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงโดยเฉพาะ เทมเพลตเหล่านี้จะแนะนำผู้ใช้ผ่านแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีแง่มุมสำคัญใดถูกมองข้าม
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยการจำกัดเครื่องมือไว้ไม่เกิน 9 แพลตฟอร์ม แล้วการใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
เทมเพลตการวิเคราะห์หาสาเหตุรากฐานของปัญหา ClickUp
เทมเพลตการวิเคราะห์สาเหตุรากฐานของ ClickUpมอบกรอบการวิเคราะห์สาเหตุรากฐานที่มีโครงสร้างและครอบคลุมอย่างครบถ้วน นำคุณผ่านกระบวนการกำหนดปัญหา การใช้วิธี 5 Whys และการบันทึกการดำเนินการแก้ไข
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ได้:
- ใช้เอกสาร ClickUpที่แชร์ร่วมกันเพื่อระดมความคิดและกำหนดปัญหาให้ชัดเจนกับทีมของคุณ
- ระดมความคิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริง
- ใช้มุมมองตารางของ ClickUpเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
- เมื่อคุณได้ระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาแล้ว ให้เริ่มดำเนินการแก้ไข
เทมเพลต 5 เหตุผลของ ClickUp
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเทคนิค 5 Whys,เทมเพลต ClickUp 5 Whysจะนำคุณผ่านแต่ละคำถาม "ทำไม" พร้อมให้คุณบันทึกข้อมูลและแนบไฟล์ในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่าการสำรวจปัญหาเป็นไปอย่างละเอียดถี่ถ้วน
เทมเพลต ClickUp 5 Whysช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง เทมเพลตไวท์บอร์ดนี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- สร้างงานใน ClickUpเพื่อกำหนดปัญหา
- ใช้มุมมองบอร์ดของ ClickUpเพื่อสร้างภาพแสดงกระบวนการ 5 Whys ของคุณ
- บันทึกผลการค้นพบของคุณโดยใช้ ClickUp Docs
- ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริง
- ดำเนินการและติดตามความคืบหน้า
โดยการผสานคุณสมบัติของ ClickUp เข้ากับวิธีการ 5 Whys ของคุณ คุณจะสร้างแนวทางที่เป็นระบบ มีภาพชัดเจน และขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อระบุและแก้ไขสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในองค์กรของคุณ
ชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดและนำโซลูชันที่มีประสิทธิภาพไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการแรงบันดาลใจหรือไม่? นี่คือรายการเทมเพลต "5 เหตุผล"ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ เทมเพลตเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมสำหรับการค้นหาสาเหตุที่แท้จริง
ความท้าทายในการนำ 5 Whys ไปปฏิบัติและวิธีเอาชนะ
แม้ว่า "5 ทำไม" จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทาย นี่คืออุปสรรคทั่วไปและกลยุทธ์ในการเอาชนะ:
ความท้าทายที่ 1: หยุดเพียงแค่ที่อาการแทนที่จะแก้ไขที่สาเหตุที่แท้จริง
มันง่ายที่จะติดอยู่ในวงจรของวิธีแก้ปัญหาผิวเผิน ทีมอาจคิดว่าพวกเขาได้แก้ไขปัญหาแล้วเมื่อพวกเขาพบอาการ แต่บ่อยครั้งนั่นเป็นเพียงส่วนปลายของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น
ตัวอย่างเช่น ทีมบริการลูกค้าอาจโทษการเพิ่มขึ้นของข้อร้องเรียนว่าเกิดจากการขาดแคลนบุคลากร และจ้างพนักงานเพิ่ม อย่างไรก็ตาม หากปัญหาที่แท้จริงคือการฝึกอบรมที่ไม่ดี ปัญหาจะยังคงอยู่
วิธีแก้ไข: เพื่อหลีกเลี่ยงกับดักนี้ ให้กระตุ้นทีมของคุณให้ขุดลึกลงไปอีก ถาม "ทำไม?" ซ้ำๆ แม้ว่าคุณจะต้องถาม "ทำไม?" มากกว่าห้าครั้งก็ตาม จนกว่าคุณจะค้นพบสาเหตุที่แท้จริง
ความท้าทายที่ 2: อคติทางความคิดที่ส่งผลต่อการวิเคราะห์
อคติส่วนตัวของเราสามารถบดบังการตัดสินใจของเราได้ ความคิดที่มีอยู่ก่อนแล้วอาจทำให้ทีม มองข้ามสาเหตุเฉพาะหรือด่วนสรุป ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการที่โทษพนักงานปฏิบัติการเมื่อเกิดปัญหาอุปกรณ์อาจมองข้ามปัญหาทางกลไกที่ซ่อนอยู่
วิธีแก้ไข: เพื่อหลีกเลี่ยงกับดักอคตินี้ ควรจัดตั้งทีมที่มีความหลากหลายและมีมุมมองที่แตกต่างกัน สนับสนุนคำตอบ "ทำไม?" ของคุณด้วยข้อมูลและหลักฐาน งานวิจัยจาก Harvard Business Reviewพบว่าทีมที่มีความหลากหลายมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาสูงกว่าถึง 35%เนื่องจากพวกเขานำเสนอแนวคิดที่หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น
ความท้าทายที่ 3: การไม่มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสม
การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงที่ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับการมีชิ้นส่วนของปริศนาทั้งหมด หากคุณละเลยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่มีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับปัญหา คุณเสี่ยงที่จะ ได้รับภาพที่บิดเบือนหรือไม่สมบูรณ์
ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ปัญหาการผลิตโดยไม่ได้รับข้อมูลจากพนักงานสายการผลิตอาจทำให้มองข้ามรายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญได้
วิธีแก้ไข: ควรให้สมาชิกทีมจากทุกระดับของปัญหาเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้มั่นใจว่าการวิเคราะห์จะครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจปัญหาได้อย่างครบถ้วนมากขึ้น รายงานโดย McKinsey & Company พบว่าโครงการที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างทีมจากหลายฝ่ายมีความสำเร็จสูงกว่าถึง 20%
ความท้าทายที่ 4: การหยุดที่สาเหตุเดียว
ปัญหาหลายอย่างเปรียบเสมือนใยแมงมุมที่พันกันยุ่ง ซึ่งมักมี สาเหตุหลักมากกว่าหนึ่งประการ ทีมอาจรู้สึกตื่นเต้นเมื่อพบสาเหตุหนึ่งที่อยู่เบื้องหลัง แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาได้เห็นทั้งหมดแล้ว
วิธีแก้ไข: การสำรวจสาเหตุหลายประการและแก้ไขสาเหตุรากฐานหลายประการเป็นสิ่งจำเป็น
ความท้าทายที่ 5: ไม่บันทึกการเรียนรู้
ความรู้คือพลัง แต่จะเป็นเช่นนั้นก็ต่อเมื่อคุณติดตามมันไว้เท่านั้น หากไม่มีการบันทึกข้อมูลที่เหมาะสม ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าจากการวิเคราะห์ 5 Whys ของคุณอาจถูกลืมไปได้ และหากคุณไม่ ติดตามผลของวิธีแก้ปัญหา คุณอาจต้องเผชิญกับปัญหาเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า
วิธีแก้ไข: ดำเนินการวิเคราะห์ 5 Whys อย่างเป็นระบบโดยใช้ ClickUp Docs เพื่อสร้างคลังข้อมูลกลาง เช่น วิกิ สำหรับรวบรวมความพยายามในการแก้ปัญหาทั้งหมดของคุณ
ตัวอย่างการวิเคราะห์ 5 ทำไมในภาคส่วนต่างๆ
เทคนิค 5 ทำไม เป็นเครื่องมือที่ง่ายและมีประสิทธิภาพที่สามารถนำไปใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม. มันได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการระบุสาเหตุที่แท้จริงและนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน.
มาสำรวจตัวอย่างจากโลกจริงว่าภาคส่วนต่าง ๆ ใช้เทคนิค 5 Whys อย่างไร
การผลิตแบบลีน
ปัญหา: ผู้ผลิตรถยนต์สังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ที่มีข้อบกพร่อง
1. ทำไม รถยนต์ของเราจำนวนมากถึงเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางจราจรในฤดูหนาวนี้?
จำนวนเบรกที่ล้มเหลวในการทำงานเพิ่มขึ้น
2. ทำไม ระบบเบรกถึงไม่ทำงานในฤดูหนาวนี้?
เนื่องจากความหนืดของน้ำมันเบรกจะสูงเกินไปในสภาพอากาศหนาวเย็น ทำให้การตอบสนองของเบรกช้าลงเมื่อเหยียบเบรก
3. ทำไม ความหนืดถึงสูงเกินไปในฤดูหนาวนี้?
เนื่องจากเราได้เปลี่ยนผู้จัดจำหน่ายน้ำมันเบรกในปีนี้ และน้ำมันเบรกที่เราได้รับในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะข้นตัวในสภาพอากาศหนาวเย็น
4. ทำไม เราถึงเปลี่ยนผู้จัดจำหน่ายน้ำมันเบรกของเรา?
เนื่องจากผู้ขายเสนอราคาของเหลวเบรกในราคาที่ต่ำกว่า
5. ทำไม น้ำมันเบรกของผู้ขายรายนี้ถึงถูกกว่า?
เนื่องจากมันถูกออกแบบมาสำหรับประเทศที่มีอากาศอบอุ่นและไม่มีสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด
สาเหตุหลัก: การตัดสินใจลดต้นทุนโดยการเปลี่ยนผู้จัดจำหน่ายโดยไม่ตรวจสอบความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ใหม่กับทุกสภาพการทำงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน
วิธีแก้ไข: (a) กลับไปหาผู้จำหน่ายน้ำมันเบรกเดิม, (b) ตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคของผู้จำหน่ายรายใหม่ให้ละเอียดอีกครั้ง, และ (c) ให้หัวหน้าฝ่ายการผลิตตรวจสอบก่อนเปลี่ยนผู้จำหน่ายวัสดุ.
การแก้ไขข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์
ปัญหา: รายงานข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันหลักกำลังก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการเหตุการณ์ที่ปลายทางของลูกค้า เนื่องจากระบบล่มบ่อยครั้งระหว่างที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
1. ทำไม แอปพลิเคชันถึงเกิดการขัดข้องระหว่างการเข้าสู่ระบบ?
เนื่องจากมันทำให้เกิดข้อยกเว้น null pointer
2. ทำไม จึงเกิดข้อยกเว้น null pointer?
เนื่องจากออบเจ็กต์ผู้ใช้เป็นค่าว่าง (null)
3. ทำไม ออบเจ็กต์ผู้ใช้ถึงเป็น null?
เนื่องจากคำสั่งค้นหาฐานข้อมูลไม่พบผลลัพธ์ใดๆ
4. ทำไม ฐานข้อมูลถึงไม่แสดงผลลัพธ์?
เนื่องจากตารางผู้ใช้เสียหาย
5. ทำไม ตารางผู้ใช้ถึงเสียหาย?
เนื่องจากระบบปิดโดยไม่คาดคิดระหว่างการอัปเดตฐานข้อมูล
สาเหตุหลัก: ขาดการปฏิบัติในการจัดการฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับการปิดระบบที่ไม่คาดคิดและรับประกันความถูกต้องของข้อมูล
วิธีแก้ไข: จัดตั้งขั้นตอนการสำรองข้อมูลที่เหมาะสมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลหลังจากการปิดระบบโดยไม่คาดคิด
การแก้ปัญหาเป็นทีม
ปัญหา: โครงการของทีมล่าช้ากำหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง
1. ทำไม โครงการถึงล่าช้ากว่ากำหนด?
เนื่องจากงานล่าช้า
2. ทำไม งานถึงล่าช้า?
เนื่องจากสมาชิกในทีมพลาดกำหนดส่งงานในเดือนนี้
3. ทำไม สมาชิกในทีมถึงพลาดกำหนดเวลา?
เพราะพวกเขาไม่ชัดเจนเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ
4. ทำไม พวกเขาถึงไม่ชัดเจนเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ?
เนื่องจากในเดือนนี้ ความถี่ของการสื่อสารจากสำนักงานบริหารโครงการได้ลดลง
5. ทำไม การสื่อสารจึงลดลง?
เนื่องจากผู้จัดการโครงการมีภาระงานด้านการบริหารที่เกี่ยวข้องกับสิ้นปีงบประมาณมากเกินไป
สาเหตุหลัก: การจัดสรรทรัพยากรไม่เพียงพอ ทำให้ผู้จัดการโครงการต้องรับภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการมากเกินไป ส่งผลกระทบต่อการสื่อสารและการจัดลำดับความสำคัญของทีม
วิธีแก้ไข: มอบหมายงานด้านการบริหารให้กับผู้อื่นเพื่อให้ผู้จัดการโครงการสามารถมุ่งเน้นที่การสื่อสารและการจัดลำดับความสำคัญของทีมได้ พัฒนาแม่แบบวาระการประชุมมาตรฐานใน ClickUp และจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ นำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้เพื่อให้การมีส่วนร่วมในการประชุมมีประสิทธิผล
กรณีศึกษา: การประยุกต์ใช้จริงของ 5 Whys
โปรดพิจารณาตัวอย่างกรณีศึกษาต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้เทคนิค 5 Whys ในทางปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น:
กรณีศึกษา 1: ข้อบกพร่องของสีรถยนต์โตโยต้า
โตโยต้า ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเทคนิค 5 Whys ได้ใช้วิธีนี้อย่างโด่งดังในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสีที่เกิดซ้ำในระบบการผลิตของโตโยต้า
ปัญหา: รถยนต์ออกจากโรงงานสีรถยนต์พร้อมตำหนิเล็ก ๆ ที่ต้องทำการซ่อมแซมใหม่ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง
1. ทำไม รถถึงมีรอยตำหนิ?
เนื่องจากฝุ่นกำลังจับตัวบนสีที่ยังเปียกอยู่
2. ทำไม ฝุ่นถึงจับตัวบนสี?
เนื่องจากอากาศในห้องพ่นสีไม่สะอาดเพียงพอ
3. ทำไม อากาศถึงไม่สะอาดเพียงพอ?
เนื่องจากระบบกรองอากาศไม่ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทำไม ระบบกรองจึงไม่มีประสิทธิภาพ?
เนื่องจากไม่ได้เปลี่ยนตัวกรองอย่างสม่ำเสมอ
5. ทำไม ไม่เปลี่ยนฟิลเตอร์เป็นประจำ?
เนื่องจากไม่มีระบบในการติดตามอายุการใช้งานของตัวกรองและกำหนดตารางการเปลี่ยน
สาเหตุหลัก: ขาดแนวทางที่เป็นระบบในการบำรุงรักษาการกรองอากาศในโรงงานพ่นสี
วิธีแก้ไข: โตโยต้าได้กำหนดตารางการเปลี่ยนไส้กรองเป็นประจำและระบบติดตามผล ซึ่งช่วยลดข้อบกพร่องของสีและต้นทุนการแก้ไขงานได้อย่างมีนัยสำคัญ
กรณีศึกษา 2: การวิเคราะห์การหยุดทำงานของฐานข้อมูลของ GitLab
ในปี 2017, GitLab เผชิญกับการหยุดชะงักของฐานข้อมูลอย่างรุนแรง, นำไปสู่เวลาหยุดให้บริการอย่างมากและสูญเสียข้อมูล.
ปัญหา: GitLab.com ล่มเนื่องจากข้อผิดพลาดของฐานข้อมูล
1. ทำไม GitLab.com ถึงล่ม?
เนื่องจากไดเรกทอรีในฐานข้อมูลการผลิตถูกลบโดยไม่ได้ตั้งใจ
2. ทำไม ถึงถูกลบ?
เนื่องจากผู้ดูแลระบบได้รันคำสั่งที่ลบข้อมูลออกไป
3. ทำไม ผู้ดูแลระบบจึงรันคำสั่งนั้น?
พวกเขาตั้งใจจะกำจัดความล่าช้าในการทำซ้ำโดยการลบสำเนาฐานข้อมูล แต่กลับเลือกฐานข้อมูลผิด
4. ทำไม พวกเขาจึงสามารถลบฐานข้อมูลการผลิตได้สำเร็จ?
เนื่องจากขาดมาตรการป้องกันเพื่อป้องกันการลบข้อมูลการผลิตที่สำคัญโดยไม่ได้ตั้งใจ
5. ทำไม จึงไม่มีมาตรการป้องกัน?
เนื่องจากไม่มีระบบควบคุมภายในที่ต้องได้รับการอนุมัติเพื่อปกป้องฐานข้อมูลการผลิตจากการลบ
สาเหตุหลัก: มาตรการป้องกันและการอนุมัติในการดำเนินงานไม่เพียงพอสำหรับกิจกรรมที่สำคัญในฐานข้อมูล ประกอบกับการแยกแยะระหว่างสภาพแวดล้อมการผลิตและสภาพแวดล้อมจำลองในอินเทอร์เฟซคำสั่งไม่ชัดเจน
วิธีแก้ไข: GitLab ได้ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานโดยเพิ่มมาตรการป้องกันและเอกสารประกอบที่ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติสำหรับกิจกรรมที่มีความสำคัญ
กรณีศึกษา 3: การลดเวลาหยุดทำงานในกระบวนการผลิตของโตโยต้า
โตโยต้าตั้งเป้าที่จะแก้ไขปัญหาขัดข้องบ่อยครั้งในแขนกลของหุ่นยนต์ในโรงงานและสายการผลิต
ปัญหา: แขนกลหุ่นยนต์หยุดทำงานบนสายการผลิต
1. ทำไม หุ่นยนต์ถึงหยุด?
วงจรไฟฟ้าเกิดการลัดวงจร ทำให้ฟิวส์ขาด
2. ทำไม วงจรถึงมีภาระเกิน?
ตลับลูกปืนติดขัดเนื่องจากขาดการหล่อลื่น
3. ทำไม จึงมีการหล่อลื่นไม่เพียงพอที่ตลับลูกปืน?
ปั๊มน้ำมันบนหุ่นยนต์ไม่หมุนเวียนน้ำมันเพียงพอ
4. ทำไม ปั๊มจึงไม่หมุนเวียนน้ำมันเพียงพอ?
ช่องดูดของปั๊มอุดตันด้วยเศษโลหะ
5. ทำไม ช่องรับอากาศถึงอุดตันด้วยเศษโลหะ?
เนื่องจากไม่มีตัวกรองที่ปั๊ม
ผลลัพธ์: ผู้ผลิตได้กำหนดมาตรการบำรุงรักษาที่เข้มงวดและมาตรการความรับผิดชอบ ซึ่งช่วยลดข้อบกพร่องลงได้ 30%
ตัวอย่างและกรณีศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเทคนิค 5 Whys มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันในอุตสาหกรรมและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการผลิตอย่าง Toyota และ Bosch ไปจนถึงผู้นำด้านเทคโนโลยีอย่าง GitLab และ Google การตั้งคำถามว่า "ทำไม?" อย่างเป็นระบบช่วยให้องค์กรค้นพบสาเหตุที่แท้จริงและนำไปสู่การแก้ไขที่ยั่งยืน
ทำให้การตั้งคำถาม 5 ทำไมเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือของคุณด้วย ClickUp
วิธีการ 5 ทำไม แสดงให้เห็นถึงพลังของการตั้งคำถามที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งในการแก้ปัญหา โดยการส่งเสริมให้ทีมค้นหาสาเหตุที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เทคนิคนี้จะช่วยเปิดเผยสาเหตุที่แท้จริง นำไปสู่การแก้ไขที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในหลากหลายภาคส่วน
ตอนนี้คุณได้เห็นวิธีการใช้ 5 คำถามทำไมพร้อมตัวอย่างแล้ว ให้คุณนำไปทดลองใช้ในสาขาของคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคหรือการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า การถามคำถามว่า 'ทำไม?' อย่างง่าย ๆ ก็สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ทรงพลังและแนวทางแก้ไขที่เปลี่ยนแปลงได้
รอไม่ไหวที่จะเพิ่มพลังให้กับการแก้ปัญหาของคุณใช่ไหม?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออันทรงพลังเพื่อทำการวิเคราะห์ 5 Whys ของคุณ ส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในองค์กรของคุณ