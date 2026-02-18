9 ตัวเลือกทางเลือก AI ของ Zencoder ที่ดีที่สุดสำหรับ [ปี]

บล็อก ClickUp

คุณรู้ถึงความรู้สึกที่ปะปนกันนี้ใช่ไหม: AI ช่วยคุณเขียนโค้ดได้เร็วขึ้น แล้วคุณก็ใช้เวลาชั่วโมงถัดไปทำความสะอาดส่วนที่ "เกือบถูกต้อง"

นั่นคือเหตุผลที่การเลือกทางเลือกของ Zencoder AI นั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากร่างแรกมากกว่า: ข้อเสนอแนะจาก PR (Pull Request), การแก้ไข, และว่าทีมของคุณยังไว้วางใจผลลัพธ์หรือไม่

การแลกเปลี่ยนนี้มีความสำคัญเพราะการนำ AI มาใช้ได้กลายเป็นเรื่องปกติแล้ว ในการสำรวจนักพัฒนาปี 2025 ของ Stack Overflowพบว่า 84% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าพวกเขากำลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้เครื่องมือ AI ในกระบวนการพัฒนาของพวกเขา

ดังนั้นคำถามที่แท้จริงคือคุณต้องการความช่วยเหลือแบบไหน: ตัวช่วยเขียนโค้ด AI ที่สามารถทำงานข้ามไฟล์ได้หลายไฟล์ หรือผู้ช่วยเขียนโค้ด AI ที่สามารถให้คำแนะนำโค้ดที่เข้าใจบริบทภายในโปรแกรมแก้ไขของคุณได้หลายภาษาการเขียนโปรแกรม

คู่มือนี้ได้แยกแยะทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Zencoder AI พร้อมคุณสมบัติหลัก และตำแหน่งที่เหมาะสมในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์จริง

9 ทางเลือก AI ที่ดีที่สุดของ Zencoder ในพริบตา

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือก AI ที่ดีที่สุดของ Zencoder เพื่อให้คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณได้ก่อนที่จะลงลึกในบทวิจารณ์โดยละเอียด

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา*
คลิกอัพการทำงานของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ใน Converged AI Workspace เดียวการช่วยเหลือจาก AI ครอบคลุมบริบทการทำงาน เอกสาร และข้อกำหนดต่าง ๆ ไว้ในที่เดียว พร้อมระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน และการติดตามการจัดส่งซอฟต์แวร์ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
GitHub Copilotคำแนะนำโค้ดที่คำนึงถึงบริบทภายใน VS Code และ IDE ยอดนิยมอื่น ๆคำแนะนำโค้ดในตัวแก้ไข, ความช่วยเหลือผ่านการแชท, รองรับหลายภาษาการเขียนโปรแกรม, ความช่วยเหลือในการตรวจสอบโค้ดมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
นักพัฒนา Amazon Qการช่วยเหลือการเขียนโค้ดด้วย AI แบบเนทีฟของ AWS ครอบคลุมทั้ง IDE และ CLIรองรับ IDE + CLI, คำขอการเขียนโค้ดแบบตัวแทน, ข้อเสนอแนะที่ตระหนักถึง AWS,การปรับปรุงประสิทธิภาพของนักพัฒนาสำหรับงานที่ทำซ้ำมีบริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือนต่อผู้ใช้
Tabnineการเขียนโค้ด AI ที่ปลอดภัยสำหรับทีมองค์กรที่มีความต้องการความเป็นส่วนตัวของโค้ดการรองรับ IDE, การสร้างโค้ด, การควบคุมสำหรับองค์กร, ตัวเลือกการโฮสต์ด้วยตนเองแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $59 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
เคอร์เซอร์ความเข้าใจเชิงลึกในฐานโค้ดและการแก้ไขหลายไฟล์ด้วยผู้ช่วยเขียนโค้ด AIการแก้ไขหลายไฟล์พร้อมกัน, กระบวนการทำงานของตัวแทน, ตัวเลือกของแบบจำลอง, คำแนะนำที่ตระหนักถึงบริบทใน IDE ของ AIมีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $40 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
Replit AIสร้างและปรับใช้แอปพลิเคชันอย่างรวดเร็วด้วยตัวแทนการเขียนโค้ด AI ในเบราว์เซอร์การสร้างแอปแบบใช้ตัวแทน, IDE บนเบราว์เซอร์, การปรับใช้จากสถานที่เดียวกัน, การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วมีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
วินด์เซิร์ฟตัวแทนการเขียนโค้ด AI ภายใน IDE แบบตัวแทนสำหรับการทำงานหลายไฟล์ตัวแทนแบบลำดับชั้น, การเปลี่ยนแปลงหลายไฟล์, การใช้งานตามเครดิต, ประสบการณ์ IDE บนเดสก์ท็อปมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
โคดาซีการตรวจสอบโค้ดอัตโนมัติที่ปกป้องคุณภาพโค้ดในคำขอดึงการสแกน PR, เกณฑ์คุณภาพ, การตรวจสอบความปลอดภัย, การรองรับหลายภาษามีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $21 ต่อเดือนต่อผู้พัฒนา
Deepcode AI (Snyk)การตรวจสอบโค้ดด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เน้นการเขียนโค้ดอย่างปลอดภัยและการตรวจจับช่องโหว่การวิเคราะห์ที่เน้นความปลอดภัย, รองรับหลายภาษา, ความช่วยเหลือในการจัดลำดับความสำคัญ, การวิเคราะห์การไหลของข้อมูลมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $25/เดือน ต่อผู้พัฒนา

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทำไมควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน Zencoder AI

คุณจะเริ่มมองหาทางเลือกอื่นแทน Zencoder AI เมื่อเครื่องมือไม่ตรงกับวิธีการทำงานของคุณอีกต่อไป บางทีคุณอาจชอบความเร็วในการเขียนโค้ดด้วย AI แต่ยังคงเสียเวลาไปกับการตรวจสอบโค้ด แก้ไขข้อแนะนำที่ไม่ได้ตรงกับเจตนา

หรือคุณต้องการคำแนะนำที่เข้าใจบริบทซึ่งสอดคล้องกับสไตล์การเขียนโค้ดและมาตรฐานของโปรเจกต์ ไม่ใช่แค่ตัวอย่างโค้ดทั่วไปที่ดูถูกต้องแต่กลับล้มเหลวในกรณีเฉพาะ

ค่าใช้จ่ายก็สำคัญเช่นกัน เมื่อการใช้งานแพร่กระจายไปทั่วทีม แผนการชำระเงินอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นแผนฟรีที่เชื่อถือได้จึงช่วยได้ขณะที่คุณทดสอบกระบวนการทำงาน สำหรับทีมอื่น ๆ ปัญหาที่ใหญ่กว่าคือการควบคุม: ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล, ความเป็นส่วนตัวของโค้ด, มาตรการรักษาความปลอดภัย, และในบางกรณี การตั้งค่าโฮสต์เองสำหรับที่เก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

ที่สำคัญที่สุด คุณต้องการความช่วยเหลือจาก AI ที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการพัฒนาของคุณแทนที่จะสร้างงานทำความสะอาด เครื่องมือที่เหมาะสมช่วยให้คุณแก้ไขข้อบกพร่องได้เร็วขึ้น รักษาคุณภาพของโค้ด ลดงานที่ทำซ้ำ และมั่นใจเมื่อรวมโค้ดใหม่

ทางเลือก AI ที่ดีที่สุด 9 อันดับของ Zencoder ที่ควรใช้

การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Zencoder AI ขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานของคุณในแต่ละวัน เครื่องมือบางตัวเน้นการเขียนโค้ดใหม่ภายในสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) ของคุณ ในขณะที่เครื่องมืออื่นๆ ทำงานคล้ายกับตัวแทนการเขียนโค้ด AI ที่สามารถอัปเดตไฟล์หลายไฟล์หรือสนับสนุนการตรวจสอบโค้ดอัตโนมัติ

นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับทางเลือก AI ของ Zencoder ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์เพื่อจัดการโครงการซอฟต์แวร์และอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์)

รักษาพื้นที่ทำงานของคุณให้อยู่ในแนวเดียวกัน
ให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยพื้นที่ทำงานเดียวที่รองรับการเขียนโค้ดด้วย AI การตรวจสอบโค้ด และการส่งมอบซอฟต์แวร์แบบครบวงจรด้วย ClickUp

หากปัญหาหลักของคุณคือ "AI ไม่ฉลาดพอ" คุณอาจเริ่มต้นด้วยผู้ช่วยเขียนโค้ด หากปัญหาของคุณคือ "ทีมไม่สามารถส่งมอบงานได้อย่างสะอาดเพราะบริบทกระจายอยู่ในเครื่องมือมากเกินไป" คุณต้องการวิธีแก้ไขที่แตกต่าง นั่นคือจุดที่ClickUpเหมาะสมในฐานะทางเลือกที่เป็นประโยชน์ของ Zencoder AI

แทนที่จะมอง AI เป็นชั้นแยกต่างหาก ClickUp ทำงานเป็นConverged AI Workspaceที่เชื่อมโยงงาน การสนทนา และการติดตามการส่งมอบไว้ในที่เดียว

ClickUp ช่วยลดการทำงานที่กระจายไปทั่วหลายแอป (Work Sprawl) และการใช้งาน AIที่มากเกินไป (AI Sprawl) ซึ่งหมายถึงเครื่องมือ AI ที่แยกตัวกันโดยมีบริบทไม่ครบถ้วน ทำให้ทีมของคุณใช้เวลาน้อยลงในการตามหาการตัดสินใจล่าสุด และมีเวลามากขึ้นในการส่งมอบงาน

นี่คือวิธี:

รับความช่วยเหลือด้านการเขียนโค้ดตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ

ClickUp Codegenนำการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย AI มาสู่กระบวนการทำงานของคุณโดยตรง ราวกับมีเพื่อนร่วมทีมพัฒนา AI ที่เข้าใจภาษาธรรมชาติอยู่ภายใน ClickUp นอกจากนี้ยังสามารถอ่านและเรียนรู้จากบริบทงานทั้งหมดเพื่อเขียนโค้ดคุณภาพสูง แก้ไขข้อบกพร่อง และสร้าง pull request ที่พร้อมใช้งานจริงได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ

ทำให้การส่งต่อจากคำแนะนำของ AI ไปยังคำขอการดึงจริงเป็นไปโดยอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์ของทีมคุณด้วย ClickUp Codegen

ด้วย Codegen คุณสามารถ:

  • เปลี่ยนคำอธิบายภาษาธรรมดาให้กลายเป็นโค้ดที่ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
  • มอบหมายงานหรือแท็ก @codegen เพื่อมอบหมายการสร้างฟีเจอร์ แก้ไขข้อบกพร่อง และตอบคำถามเกี่ยวกับโค้ด
  • ลดระยะเวลาการพัฒนา, ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง, และหลีกเลี่ยงการสลับระหว่างเครื่องมือหลายสิบตัว

เปลี่ยนบริบทการพัฒนาที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจนด้วย ClickUp Brain

ทางเลือกแทน zencoder ai - clickup brain
เข้าใจในขั้นตอนง่ายๆ ว่าบริบทการพัฒนาที่กระจัดกระจายของคุณสามารถจัดระเบียบให้สอดคล้องกันได้อย่างไรเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นด้วย ClickUp Brain

เมื่อข้อกำหนดอยู่ในที่หนึ่ง บันทึกการดำเนินการอยู่ในที่อื่น และการตัดสินใจอยู่ในแชท มันเป็นเรื่องปกติที่จะส่งโค้ดที่ "ถูกต้อง" แต่ยังขาดเจตนาClickUp Brainถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วงเวลานั้น

ในฐานะ AI ที่ตระหนักถึงบริบท มันจะอยู่ภายในพื้นที่ทำงานของคุณและช่วยให้คุณเปลี่ยนความรู้จาก ClickUp Tasks, Docs และ Chat ให้เป็นสิ่งที่คุณสามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องคัดลอกรายละเอียดข้ามเครื่องมือต่างๆ

นี่คือวิธีการปฏิบัติที่นักพัฒนาและผู้นำด้านวิศวกรรมสามารถใช้ ClickUp Brain ได้:

  • สรุปหัวข้องานที่ยาวให้เหลือเพียง "อะไรที่เปลี่ยนไป, ทำไมถึงเปลี่ยน, อะไรที่ติดขัด" สำหรับการประชุมสแตนด์อัพและการอัปเดตแบบอะซิงโครนัส
  • แปลงเกณฑ์การยอมรับที่กระจัดกระจายและกรณีขอบให้กลายเป็นรายการตรวจสอบที่ชัดเจนซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้ระหว่างการตรวจสอบคำขอดึง
  • ร่างบันทึกทางเทคนิคจากบริบทงานที่มีอยู่ เพื่อให้การสร้างเอกสารเป็นไปอย่างสอดคล้องกับการส่งมอบงาน
  • รักษาความปลอดภัยในการใช้ AI สำหรับการเปิดตัวทีมด้วยมาตรการควบคุมด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่ ClickUp กำหนดไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 การไม่มีการฝึกอบรมของบุคคลที่สามบนข้อมูลของคุณ และการไม่มีการเก็บข้อมูลของบุคคลที่สาม
  • ใช้การสนับสนุนหลายโมเดลภายใต้ชุดสิทธิ์และการควบคุมเดียวกัน เพื่อไม่ให้ทีมต้องกระจายบริบทที่ละเอียดอ่อนไปยังเครื่องมือ AI ที่แยกจากกัน

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Super Agentsเพื่อให้การติดตามงานด้านวิศวกรรมมีความสม่ำเสมอ

การวางแผนงานอีเวนต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ พร้อมภาพตัวแทนจากเอเจนต์ชั้นนำ
สร้างตัวแทน AI ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ด้วย ClickUp Super Agents

ซูเปอร์เอเจนต์คือเพื่อนร่วมงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ที่ออกแบบมาเพื่อดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนโดยใช้บริบทของ Workspace ของคุณ

นี่คือตัวอย่างการใช้งาน ClickUp Super Agent ที่สอดคล้องกับการส่งมอบซอฟต์แวร์:

  • "ตัวแทนการติดตามงานวิศวกรรม" ที่เปลี่ยนงานให้เป็นเอกสารสรุปพร้อมการตัดสินใจ ความเสี่ยง กรณีพิเศษ และเกณฑ์การยอมรับ จากนั้นโพสต์ไปยังงานและช่องของทีม
  • "ตัวแทนเตรียม PR" ที่ร่างบริบทสำหรับผู้ตรวจสอบ รวมถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ เพื่อให้การตรวจสอบคำขอดึงเริ่มต้นด้วยบริบทที่ทุกคนเข้าใจร่วมกัน
  • "ผู้ช่วยคัดกรอง" ตัวแทนที่สแกนบั๊กใหม่จากขั้นตอนการรับเรื่องและแนะนำขั้นตอนถัดไป เจ้าของงาน และรายละเอียดที่ขาดหาย ก่อนที่งานจะเข้าสู่สปรินต์
  • สร้างตัวแทนด้วยเครื่องมือสร้างภาษาธรรมชาติจากพื้นที่ AI ใน ClickUp และควบคุมตำแหน่งที่พวกเขาสามารถดำเนินการได้โดยการจำกัดการเข้าถึงไปยังพื้นที่และเอกสารที่เหมาะสม

เก็บสเปคและโค้ดสแนปช็อตให้ค้นหาได้ง่ายด้วย ClickUp Docs

ทางเลือกแทน zencoder ai - เอกสาร clickup
บันทึกการตัดสินใจทางเทคนิค, ทำให้สเปคค้นหาได้, และเก็บโค้ดสแนปช็อตไว้ในที่ที่ทีมของคุณสามารถค้นหาได้กับ ClickUp Docs

เมื่อ AI ช่วยคุณเขียนโค้ดได้เร็วขึ้น ความเสี่ยงที่แท้จริงจะเปลี่ยนไปเป็นการสูญเสียการติดตามการตัดสินใจ ข้อกำหนดเริ่มเบี่ยงเบน เหตุผลถูกฝังอยู่ใต้ข้อมูล และโค้ดบางส่วนก็กระจัดกระจายอยู่ในความคิดเห็นและการสนทนา

ClickUp Docsช่วยให้เอกสารเชื่อมโยงกับการดำเนินงานโดยตรง ทำให้ผู้ตรวจสอบเข้าใจเจตนาได้ก่อนที่จะถกเถียงเกี่ยวกับการนำไปใช้

ด้วย ClickUp Docs ทีมสามารถ:

  • สร้างสเปคทางเทคนิคที่มีชีวิตชีวาพร้อมหน้าเพจซ้อนสำหรับบันทึกสถาปัตยกรรม, กรณีขอบเขต, และรายละเอียด API
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในตัวเอกสาร จากนั้นเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของเอกสารให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้
  • จัดเก็บโค้ดที่อ่านได้โดยใช้บล็อกโค้ดที่จัดรูปแบบไว้สำหรับหลายภาษาโปรแกรม
  • ใช้Docs Hubเป็นห้องสมุดกลางสำหรับเอกสารทางวิศวกรรมทั้งหมด ทำให้ง่ายต่อการค้นหาสเปคที่ถูกต้อง การตัดสินใจ หรือเอกสารอ้างอิงในระหว่างการตรวจสอบโค้ด

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ClickUp Brain MAXช่วยให้คุณเชื่อมโยงกระบวนการทำงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์กับบริบทเดิมอยู่เสมอ เพื่อให้การอัปเดตไม่สูญหายระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ และการตรวจสอบโค้ดยังคงยึดโยงกับ "เหตุผล" ที่แท้จริง

เปลี่ยนการอัปเดตงานให้กลายเป็นสรุปงานวิศวกรรมที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบด้วย ClickUp Brain MAX
  • บันทึกความคืบหน้าได้เร็วขึ้นด้วย Talk to Text: หลังจากการประชุมสแตนด์อัพหรือการซิงค์งานอย่างรวดเร็ว เพียงพูดสรุปอัปเดตอย่างชัดเจน เช่น "สถานะ, อุปสรรค, ขั้นตอนถัดไป, ผู้รับผิดชอบ, วันครบกำหนด" Talk to Text จะถอดเสียงเป็นบันทึกงานในรูปแบบที่มีโครงสร้างโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณรักษาความต่อเนื่องโดยไม่ต้องพิมพ์บันทึกยาวๆ ด้วยตนเอง
  • เพิ่มความชัดเจนในทุกขั้นตอนการทำงานของคุณ: ถามคำถาม ClickUp Brain MAX เช่น "งานใดมีความเสี่ยงในสปรินท์นี้และเพราะอะไร?" หรือ "สรุปข้อบกพร่องที่ยังเปิดอยู่และใครรับผิดชอบการดำเนินการถัดไป" คุณจะได้รับภาพรวมที่ชัดเจนโดยไม่ต้องสแกนทุกรายการ
  • ค้นหาแหล่งที่มาของการตัดสินใจด้วย ClickUp Enterprise AI Search: เมื่อมีคนถามว่า "ทำไมเราถึงเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้?" ใช้ Enterprise Search เพื่อดึงสเปคต้นฉบับ, กระทู้ความคิดเห็น, หรือเอกสารที่นำไปสู่การทำงานนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการคาดเดาและทำให้การตรวจสอบรวดเร็วขึ้น
  • เลือกโมเดล AI ที่เหมาะสมกับงาน: สลับโมเดลและเลือกใช้ ChatGPT, Gemini หรือ Claude ตามความต้องการของผลลัพธ์ ใช้หนึ่งโมเดลสำหรับสรุปสถานะอย่างกระชับ หนึ่งโมเดลสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึก และอีกหนึ่งโมเดลสำหรับการเขียนบันทึกของผู้ตรวจสอบใหม่

ทำให้งานที่ทำซ้ำๆ ในกระบวนการพัฒนาของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations

ทางเลือกแทน zencoder ai - ClickUp Automations
เปลี่ยนผู้รับมอบหมายหรือฟิลด์ที่กำหนดเองเกี่ยวกับบุคคลเป็นกลุ่มแบบไดนามิก เช่น ผู้ติดตามทั้งหมด ผู้สร้างงาน หรือบุคคลอื่นใดที่มีการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติใน ClickUp

ClickUp Automationsแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำให้งานเป็นอัตโนมัติจากทริกเกอร์และการดำเนินการ พร้อมเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อควบคุมได้มากขึ้น

นี่คือวิธีที่ทีมของคุณสามารถใช้ ClickUp Automations เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์:

  • กำหนดงานโดยอัตโนมัติโดยใช้ผู้รับงานแบบไดนามิก (ผู้สร้างงาน ผู้ติดตาม หรือผู้ที่กระตุ้นการทำงานอัตโนมัติ) เพื่อให้การส่งงานยังคงถูกต้อง แม้ว่ารูปแบบทีมจะเปลี่ยนแปลง
  • เพิ่มความแม่นยำด้วยเงื่อนไขเพื่อให้การทำงานอัตโนมัติทำงานเฉพาะเมื่อจำเป็น เช่น "เฉพาะสำหรับบั๊ก" "เฉพาะเมื่อความสำคัญเป็น P0" หรือ "เฉพาะเมื่อมีฟิลด์เปลี่ยนแปลง"
  • ตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างงานหรือย้ายไปยังขั้นตอนใหม่ เพื่อให้การรายงานและการส่งต่องานมีความสอดคล้องกันในทุกโครงการ
  • เริ่มต้นจากระบบอัตโนมัติหรือเทมเพลตที่แนะนำ จากนั้นปรับแต่งกฎให้เหมาะกับกระบวนการสปรินต์หรือขั้นตอนในรายการตรวจสอบการปล่อยเวอร์ชันของคุณ

วางแผนและติดตามการส่งมอบซอฟต์แวร์ด้วย ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์

หากคุณปรับปรุงเพียงความเร็วในการสร้างโค้ดเท่านั้น คุณก็ยังคงประสบกับความล่าช้าในจุดเดิม ๆ: ลำดับความสำคัญที่ไม่ชัดเจน, การขาดการพึ่งพา, และการส่งต่อระหว่างงานใน backlog, ข้อบกพร่อง, และการปล่อยเวอร์ชันที่ไม่ราบรื่นClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์มุ่งเน้นในการนำกระบวนการทำงานเหล่านั้นมารวมไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถจัดการการส่งมอบงาน ไม่ใช่แค่เพียงงานแต่ละชิ้น

นี่คือวิธีที่มันให้วิธีการที่มีโครงสร้างในการจัดการวงจรชีวิตทางวิศวกรรมของคุณอย่างครบถ้วน:

  • ดำเนินการสปรินต์, งานค้าง, บัก, และแผนงานในหนึ่งระบบเพื่อให้งานส่งมอบไม่กระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่าง ๆ
  • ลดการติดตามข้อผิดพลาดและการส่งต่อด้วยมือโดยรักษาความสอดคล้องของกระบวนการทำงานตลอดวงจรสปรินต์
  • ปรับปรุงการมองเห็นในปริมาณงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานเพื่อให้งานที่ถูก "บล็อก" ปรากฏชัดเจนก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาที่ไม่คาดคิดในช่วงท้ายของวงจร
  • ใช้โครงสร้างที่เน้นการปล่อยเวอร์ชัน เช่น รายการตรวจสอบก่อนเปิดใช้งานจริง (go-live checklists) และกระบวนการปล่อยเวอร์ชันแบบต่อเนื่อง (release trains) เพื่อให้ขั้นตอนในการเปิดตัวมีความสอดคล้องกันทั่วทั้งทีม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างภาพรวมสุขภาพการส่งมอบด้วยแดชบอร์ด ClickUpเพื่อติดตามอุปสรรค ตรวจสอบคิว และแนวโน้มความก้าวหน้า
  • มาตรฐานรายงานข้อบกพร่องและคำขอคุณสมบัติด้วยClickUp Formsเพื่อให้การรับข้อมูลคงที่และสามารถดำเนินการได้
  • เชื่อมโยงงานใน GitHub กับการติดตามการส่งมอบด้วยระบบเชื่อมต่อ GitHub ของ ClickUpสำหรับการคอมมิต, สาขา, และการขอดึงที่เชื่อมโยงกับงาน
  • รับสรุปและข้อมูลเชิงลึกในระดับสูงจากการประชุมพัฒนาทั้งหมดของคุณด้วยAI Notetaker ของ ClickUp
  • แบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นหน่วยปฏิบัติการที่สามารถจัดการได้ ด้วยรายการตรวจสอบงานของ ClickUp เพื่อให้งานที่ซับซ้อนไม่ติดขัดเป็นงานใหญ่เพียงงานเดียว

ราคาของ ClickUp:

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (11,030+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,530+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

นักพัฒนาซอฟต์แวร์บน G2กล่าวว่า:

ในฐานะวิศวกรซอฟต์แวร์ สิ่งที่ผมชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งรวมการจัดการงาน เอกสาร และการสื่อสารเข้าด้วยกันอย่างราบรื่น ความสามารถในการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ พร้อมกับการทำงานอัตโนมัติและการผสานรวมที่แข็งแกร่ง ช่วยให้ผมสามารถจัดระเบียบ ลดการสลับบริบท และทำให้ทีมพัฒนาทั้งหมดทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เครื่องมือเช่น ClickUp Docs และมุมมองงานที่เน้น Agile ช่วยให้การวางแผนและการติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น ทั้งหมดนี้ทำให้ ClickUp ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉัน

📮ClickUp Insight: 33% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาทักษะเป็นหนึ่งในกรณีการใช้งาน AI ที่พวกเขาสนใจมากที่สุด ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ไม่ใช่สายเทคนิคอาจต้องการเรียนรู้วิธีสร้างโค้ดสั้น ๆ สำหรับหน้าเว็บโดยใช้เครื่องมือ AI

ในกรณีเช่นนี้ ยิ่ง AI มีบริบทเกี่ยวกับงานของคุณมากเท่าไร การตอบสนองของ AI ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น ในฐานะแอปสำหรับทุกงาน ClickUp's AIจึงโดดเด่นในเรื่องนี้ มันรู้ว่าคุณกำลังทำงานในโปรเจกต์ใด และสามารถแนะนำขั้นตอนเฉพาะหรือแม้กระทั่งทำงานบางอย่าง เช่น การสร้างโค้ดสั้นๆ ได้อย่างง่ายดาย

2. GitHub Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการแนะนำโค้ดที่เข้าใจบริบทภายใน VS Code และ IDE ยอดนิยมอื่น ๆ)

ทางเลือกแทน zencoder ai - ทางเลือก GitHub
ผ่านทาง GitHub Copilot

หากคุณต้องการทางเลือกแทน Zencoder AI ที่สามารถทำงานในพื้นหลังขณะที่คุณทำงาน Copilot ถูกสร้างขึ้นเพื่อการทำงานแบบ "ในตัวแก้ไข" นี้โดยเฉพาะ คุณเขียนโค้ดใน VS Code (หรือ IDE ที่รองรับอื่น ๆ) และ Copilot จะแนะนำการเติมเต็มและตัวอย่างโค้ดให้คุณในขณะที่คุณทำงาน สิ่งนี้ช่วยได้เมื่อคุณกำลังทำงานซ้ำ ๆ อย่างรวดเร็วหรือพยายามรักษาความต่อเนื่องในระหว่างการเขียนโค้ดที่ซับซ้อน

มันจะมีประโยชน์มากขึ้นเมื่อการทำงานของคุณครอบคลุมหลายไฟล์ GitHub มีวิธีให้ Copilot เข้าถึงบริบทของรีโพสิตอรีมากขึ้น (รวมถึงคำแนะนำในระดับรีโพสิตอรี) ซึ่งช่วยให้มันสามารถให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับบริบทได้มากขึ้นแทนที่จะเป็นการเติมคำอัตโนมัติทั่วไป

หากการตรวจสอบโค้ดคือจุดที่เวลาหายไป Copilot code review สามารถขอได้ใน pull requests เพื่อเปิดเผยปัญหาและคำแนะนำในการแก้ไขที่คุณสามารถนำไปใช้ได้โดยตรง ซึ่งทำให้มีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับทีมที่ต้องการปกป้องคุณภาพโค้ดในขณะที่การเขียนโค้ดด้วย AI กลายเป็นกิจวัตร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub Copilot

  • รับคำแนะนำโค้ดที่เข้าใจบริบทใน VS Code และ IDE ยอดนิยมอื่น ๆ ขณะที่คุณเขียนโค้ด
  • สร้างโค้ดตัวอย่างและโค้ดใหม่สำหรับรูปแบบทั่วไปที่ใช้ในหลายภาษาการเขียนโปรแกรม
  • รับความช่วยเหลือจาก AI แบบแชทสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง, คำอธิบาย, และการวางแผนการเปลี่ยนแปลงในหลายไฟล์
  • แนะนำการแก้ไขและปรับปรุงด้วย GitHub Copilot ในการตรวจสอบโค้ด เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของโค้ดในระหว่างการตรวจสอบคำขอดึง (pull request)
  • ปรับให้เข้ากับสไตล์การเขียนโค้ดของคุณโดยใช้บริบทโค้ดโดยรอบและสัญญาณจากคลังโค้ดเพื่อให้ได้คำแนะนำโค้ดที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

ข้อจำกัดของ GitHub Copilot

  • สร้างข้อเสนอแนะที่มั่นใจได้แต่ยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติมในกรณีเฉพาะเจาะจง ประเด็นด้านความปลอดภัย และมาตรฐานการเขียนโค้ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานเขียนโค้ดที่ซับซ้อน
  • ไม่สามารถเข้าใจเจตนาที่ลึกซึ้งในโค้ดเบสขนาดใหญ่ที่มีอยู่เดิมได้หากขาดบริบทที่เพียงพอ ซึ่งอาจนำไปสู่การตรวจสอบโค้ดที่ต้องแก้ไขกลับไปกลับมาเพิ่มเติม
  • ขึ้นอยู่กับแผนการชำระเงินสำหรับการใช้งานที่กว้างขึ้นและคุณสมบัติขั้นสูงที่ทีมองค์กรมักต้องการ

ราคา GitHub Copilot

  • ฟรี
  • Copilot Pro: 10 ดอลลาร์/เดือน
  • Copilot Pro+: $39/เดือน
  • ธุรกิจ: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ GitHub Copilot

  • G2: 4. 5/5 (220+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง GitHub Copilot อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปันว่า:

"GitHub Copilot พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับกิจกรรมการเขียนโค้ดในทุกๆ วัน การนำไปใช้งานค่อนข้างตรงไปตรงมา และไม่ต้องการการตั้งค่าที่ซับซ้อน การผสานรวมกับสภาพแวดล้อมการพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วอย่างมาก"

🤔 คุณรู้หรือไม่: GitHub พบว่า Copilot ช่วยให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ใน "สภาวะไหลลื่น" (ประมาณ 73%)และลดความพยายามทางความคิดในงานที่ทำซ้ำๆ ลงได้เกือบ 87%

3. Amazon Q Developer (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการเขียนโค้ด AI ที่ใช้ AWS เป็นหลักใน IDE และ CLI)

ผ่านทาง Amazon Q Developer
Amazon Q Developer เหมาะสมที่สุดในฐานะทางเลือก AI ของ Zencoder เมื่อกระบวนการพัฒนาของคุณเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นกับ AWS

ใช้เพื่อสร้างและอัปเดตโค้ด, ตรวจสอบปัญหาด้านความปลอดภัย, และช่วยเหลือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและปรับโครงสร้างโค้ด

นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำแบบอินไลน์, แชท, และการสแกนช่องโหว่ใน IDE ที่ใช้กันทั่วไป รวมถึงการสนับสนุนเทอร์มินัลสำหรับการเติมคำอัตโนมัติใน CLI และการแชทเมื่อคุณกำลังทำงานผ่านขั้นตอนการตั้งค่าและการปรับใช้บนคลาวด์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Amazon Q Developer

  • เสนอปลั๊กอิน IDE และการสนับสนุน CLI เพื่อให้คุณสามารถใช้ผู้ช่วยเขียนโค้ด AI เดียวกันในทั้งตัวแก้ไขและเทอร์มินัลของคุณ
  • สนับสนุนคำขอการเข้ารหัสเชิงตัวแทนสำหรับงานการเข้ารหัสที่ซับซ้อนซึ่งครอบคลุมการวางแผนและการดำเนินการ
  • ช่วยอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การร่างข้อความมาตรฐาน การแก้ไขปัญหา และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อเร่งกระบวนการพัฒนา
  • จัดเตรียมการควบคุมด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เช่น การติดตามการอ้างอิงและการระงับคำแนะนำโค้ดสาธารณะ เพื่อการเขียนโค้ดที่ปลอดภัย
  • สนับสนุนการจำกัดและอัปเกรดการเปลี่ยนแปลงโค้ดสำหรับ Java และ. NET เมื่อคุณต้องการการปรับปรุงให้ทันสมัยแบบมีคำแนะนำ

ข้อจำกัดของนักพัฒนา Amazon Q

  • ให้คำตอบทั่วไปเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเฉพาะด้าน คุณอาจยังต้องตรวจสอบด้วยตนเองระหว่างการตรวจสอบโค้ด
  • ใช้เวลาในการตั้งค่าสำหรับทีมที่ยังไม่คุ้นเคยกับข้อมูลประจำตัว AWS และกระบวนการทำงานของ Identity Center
  • รู้สึกช้าลงเมื่ออยู่ในโค้ดเบสขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับโค้ดเบสทั้งหมด

ราคาสำหรับนักพัฒนา Amazon Q

  • แพ็กเกจฟรี
  • ระดับโปร: $19/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Amazon Q Developer

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Amazon Q Developer อย่างไรบ้าง?

ความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบ G2ระบุว่า:

"สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือวิธีที่มันช่วยให้ฉันเขียนและแก้ไขโค้ดได้เร็วขึ้น ข้อเสนอแนะจาก AI มักจะถูกต้องและช่วยประหยัดเวลาได้มาก โดยเฉพาะเมื่อฉันทำงานที่ต้องทำซ้ำๆ"

🎥 ดูวิดีโอ: คุณรักษาคุณภาพของโค้ดได้อย่างไรเมื่อ AI เข้ามาแทนที่การสร้างโค้ด? ให้มนุษย์มีส่วนร่วมในกระบวนการและติดอาวุธให้พวกเขาด้วยรายการตรวจสอบการตรวจสอบโค้ด! นี่คือวิธีสร้าง:

4. Tabnine (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโค้ดด้วย AI อย่างปลอดภัยในทีมองค์กรที่ต้องการการควบคุมความเป็นส่วนตัวของโค้ด)

ทางเลือกแทน zencoder ai - Tabnine
ผ่าน Tabnine

Tabnine เป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือในการเขียนโค้ดด้วย AI แต่ยังต้องการการควบคุมที่เข้มงวดสำหรับความเป็นส่วนตัวของโค้ดและการปฏิบัติตามข้อกำหนด มันสามารถใช้งานได้ทั้งในระบบคลาวด์, ภายในองค์กร, หรือในสภาพแวดล้อมที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก ซึ่งมีความสำคัญสำหรับทีมองค์กรที่จัดการกับแหล่งเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวหรือข้อมูลที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ

เอกสารความเป็นส่วนตัวของ Tabnine ระบุชัดเจนถึงนโยบายไม่ฝึกฝนและไม่เก็บรักษาข้อมูล ไม่ว่าโมเดลใดจะถูกใช้งานก็ตาม ในทางปฏิบัติ นโยบายนี้ทำให้ Tabnine ง่ายต่อการประเมินสำหรับทีมที่ต้องการความช่วยเหลือจาก AI ในหลายภาษาโปรแกรม แต่ต้องการการกำกับดูแลและความคุ้มครองด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tabnine

  • รองรับหลายภาษาการเขียนโปรแกรมและทำงานข้าม IDE หลักสำหรับการเขียนโค้ด AI ในชีวิตประจำวัน
  • เสนอตัวเลือกการปรับใช้แบบโฮสต์เองสำหรับทีมที่มีข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของโค้ดที่เข้มงวดมากขึ้น
  • ใช้บริบทระดับองค์กรเพื่อปรับปรุงคำแนะนำโค้ดที่ตระหนักถึงบริบทและลดคำแนะนำโค้ดที่ไม่เกี่ยวข้อง
  • ช่วยในการสร้างโค้ดและปรับปรุงโครงสร้างโค้ดภายในตัวแก้ไขของคุณ เพื่อให้คุณใช้เวลาทำงานซ้ำๆ น้อยลง
  • ครอบคลุมภาษาโปรแกรมที่หลากหลายสำหรับทีมที่ทำงานข้ามสแต็กผสม

ข้อจำกัดของ Tabnine

  • ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดสำหรับการเขียนโค้ดที่ซับซ้อน โดยเฉพาะเมื่อทำงานภายในโค้ดเบสขนาดใหญ่ที่มีอยู่เดิม
  • รู้สึกไม่สม่ำเสมอจนกว่าคุณจะปรับตั้งค่าให้ตรงกับสไตล์การเขียนโค้ดของคุณและมาตรฐานของทีม
  • ต้องใช้เวลาในการประเมินในกระบวนการทำงานจริง เนื่องจากคำแนะนำของ AI อาจแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละโครงการ

ราคาของ Tabnine

  • แพลตฟอร์ม Tabnine Agentic: $59/เดือนต่อผู้ใช้ (สมัครสมาชิกแบบรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Tabnine

  • G2: 4. 1/5 (45+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Tabnine อย่างไรบ้าง?

ตรงจากบทวิจารณ์ G2:

"ฉันทำงานเป็นนักพัฒนาและใช้ Tabnine ในหลายด้านที่ฉันพบว่ามีคุณค่าอย่างมาก ฟีเจอร์การลดขนาดโค้ดต้นแบบ (Boilerplate Reduction) นั้นยอดเยี่ยมมากสำหรับการสร้างโครงสร้างโค้ดที่ซ้ำซ้อนโดยอัตโนมัติ เช่น เฟรมเวิร์กสำหรับการทดสอบหน่วย (unit test frameworks) และการกำหนดค่า API มาตรฐาน"

5. เคอร์เซอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำความเข้าใจโค้ดฐานลึกและการแก้ไขหลายไฟล์พร้อมผู้ช่วยเขียนโค้ด AI)

ผ่านทางเคอร์เซอร์
ผ่าน เคอร์เซอร์

Cursor ถูกสร้างขึ้นสำหรับสถานการณ์ที่โค้ดของคุณมีการเปลี่ยนแปลงครอบคลุมหลายไฟล์ โหมด Agent ของ Cursor ได้รับการออกแบบมาเพื่อสำรวจฐานโค้ดของคุณ แก้ไขหลายไฟล์พร้อมกัน รันคำสั่ง และแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้สามารถดำเนินการตามคำขอได้สำเร็จ

นั่นมีประโยชน์ไม่เพียงแค่สำหรับการสร้างโค้ดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปรับโครงสร้างโค้ดหรือการอัปเดตที่ประสานกันในฐานโค้ดที่มีอยู่ด้วย

Cursor ยังรองรับรูปแบบการทำงานแบบ "หลายตัวแทน" ซึ่งตัวแทนที่แตกต่างกันสามารถทำงานในพื้นที่ต่างๆ ของโค้ดเบสได้พร้อมกัน เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการแบ่งงาน: ตัวแทนหนึ่งเพิ่มการทดสอบในขณะที่อีกตัวแทนจัดการกับการปรับโครงสร้างเล็กๆ จากนั้นคุณจึงตรวจสอบผลลัพธ์ที่รวมกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเคอร์เซอร์

  • แก้ไขและนำไปใช้การเปลี่ยนแปลงในหลายไฟล์พร้อมกันผ่านคำขอของเอเจนต์สำหรับการอัปเดตขนาดใหญ่
  • ให้คำแนะนำโค้ดที่ตระหนักถึงบริบทผ่านการเติมคำอัตโนมัติในแท็บและเวิร์กโฟลว์ที่ผสานกับ IDE
  • รองรับโมเดล AI หลายแบบ รวมถึงตัวเลือกที่สามารถปรับให้เหมาะกับสไตล์การเขียนโค้ดและงานที่แตกต่างกัน
  • สร้างโค้ดใหม่และโค้ดสแนปช็อตในขณะที่ทำงานภายในตัวแก้ไขของคุณ
  • เสนอตัวแทนตรวจสอบประวัติสำหรับแผนชำระเงินสำหรับงานเขียนโค้ดที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน

ข้อจำกัดของเคอร์เซอร์

  • จำเป็นต้องมีการตรวจสอบโค้ดอย่างละเอียด เนื่องจากข้อเสนอแนะอาจมีความซับซ้อนเกินไปหรือพลาดเจตนาในกรณีเฉพาะ
  • รู้สึกใช้ทรัพยากรมากเมื่อรันเวิร์กโฟลว์ของเอเจนต์บนโปรเจกต์ที่มีข้อมูลหนัก
  • การใช้งานถึงขีดจำกัดอย่างรวดเร็วหากคุณไม่เปลี่ยนไปใช้แผนชำระเงิน

การกำหนดราคาแบบเคอร์เซอร์

  • งานอดิเรก: ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • ทีม: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของเคอร์เซอร์

  • G2: 4. 5/5 (25+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Cursor อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ที่เป็นบวกระบุว่า:

"เคอร์เซอร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของนักพัฒนาได้อย่างมากโดยการผสานรวม AI เข้ากับตัวแก้ไขโค้ดอย่างแน่นหนา คุณสมบัติเช่นคำแนะนำโค้ดที่ตระหนักถึงบริบท, การสร้างโค้ดแบบอินไลน์, และความสามารถในการถามคำถามเกี่ยวกับโค้ดที่มีอยู่ทำให้การแก้ไขข้อผิดพลาดและการพัฒนาเร็วขึ้นมาก"

6. Replit AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและปรับใช้แอปพลิเคชันอย่างรวดเร็วด้วยตัวแทนการเขียนโค้ด AI ในเบราว์เซอร์)

ทางเลือกแทน zencoder ai - Replit AI
ผ่านทาง Replit AI

Replit AI ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานที่รวดเร็วในเบราว์เซอร์: ป้อนคำสั่ง, สร้าง, รัน, ทำซ้ำ, และแชร์. Replit Agent สามารถตั้งค่าและสร้างแอปจากศูนย์โดยใช้ภาษาทั่วไป ที่คุณอธิบายสิ่งที่คุณต้องการ และตัวแทนจะสร้างแอปที่ใช้งานได้.

สิ่งนี้ทำให้ Replit มีประโยชน์เมื่อเป้าหมายของคุณคือความเร็วและวงจรการตอบกลับที่รวดเร็ว คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างโครงร่างโครงการ สร้างโค้ดสั้นๆ และสร้างต้นแบบที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการตั้งค่าสภาพแวดล้อมในเครื่อง

มันมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการทดสอบความคิด สร้างเครื่องมือภายใน หรือตรวจสอบ UX อย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะลงทุนเวลาทางวิศวกรรมเพิ่มเติม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Replit AI

  • สร้างแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จากข้อความภาษาธรรมชาติโดยใช้ Replit Agent
  • สร้างและรันโค้ดในเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องตั้งค่าในเครื่อง เหมาะสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างรวดเร็ว
  • ปรับใช้และแชร์แอปได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม ทำให้ต้นแบบไม่ติดค้างอยู่ในรูปแบบการสาธิต
  • ใช้เครดิตการใช้งานและการเข้าถึงโมเดลล่าสุดในแผนชำระเงินสำหรับการสร้างงานที่ใช้พลัง AI อย่างหนัก
  • ร่วมมือกับระบบควบคุมของทีม เช่น การเข้าถึงตามบทบาทบน Teams และแผน Enterprise

ข้อจำกัดของ Replit AI

  • ใช้เครดิตอย่างรวดเร็วเมื่อสร้างขนาดใหญ่ ดังนั้นค่าใช้จ่ายอาจรู้สึกไม่แน่นอนเมื่อทำงานที่ยาวนานและซับซ้อน
  • จำเป็นต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเนื่องจากตัวแทนสามารถทำผิดพลาดซ้ำและยังคงต้องการการแก้ไขด้วยตนเอง
  • รู้สึกว่าไม่เหมาะสำหรับฐานโค้ดขนาดใหญ่ที่มีอยู่เดิม ซึ่งการเข้าใจฐานโค้ดอย่างลึกซึ้งมีความสำคัญมากกว่าความเร็ว

ราคาของ Replit AI

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • Replit Core: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

เรตติ้งและรีวิวของ Replit AI

  • G2: 4. 5/5 (290+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Replit AI อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้บน Capterra แชร์ว่า:

มันค่อนข้างง่ายที่จะเริ่มต้น ด้วยสิ่งที่ผมกำลังทำระหว่าง Replit และ AWS มันจะมีค่าใช้จ่ายหลายหมื่นบาทหากต้องจ้างนักพัฒนาอาชีพมาสร้างแอปให้ผม สำหรับคนส่วนใหญ่ที่กำลังสร้างอะไรที่ง่ายๆ นี่ถือเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมาก

7. วินด์เซิร์ฟ (เหมาะที่สุดสำหรับเอเจนต์ AI ที่สามารถจัดการไฟล์หลายไฟล์ภายใน IDE แบบเอเจนต์)

ผ่านทางวินด์เซิร์ฟ
ผ่าน วินด์เซิร์ฟ

วินด์เซิร์ฟมีศูนย์กลางอยู่ที่คาสเคด ซึ่งเป็นผู้ช่วยเชิงตัวแทนที่ออกแบบมาเพื่อทำงานทั้งในโหมดโค้ดและแชท พร้อมการเรียกใช้เครื่องมือและการผสานรวมกับตัวตรวจสอบโค้ด แนวคิดคือคุณสามารถขอการเปลี่ยนแปลงหลายขั้นตอน ให้ตัวแทนทำการแก้ไข และตรวจสอบความคืบหน้าตามจุดตรวจต่างๆ แทนที่จะยอมรับการเสร็จสิ้นเพียงครั้งเดียว

ส่วนสำคัญของข้อเสนอของ Windsurf คือการจัดการบริบท Windsurf มาพร้อมกับ "Fast Context" ซึ่งเป็นซับเอเจนต์เฉพาะทางที่ดึงโค้ดที่เกี่ยวข้องจากฐานโค้ดของคุณได้เร็วกว่าการค้นหาแบบเอเจนต์ทั่วไปมาก สิ่งนี้ช่วยให้เอเจนต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในคลังโค้ดขนาดใหญ่

หากทีมของคุณไม่ต้องการเปลี่ยนไปใช้ IDE ใหม่ทั้งหมด Windsurf ยังมีปลั๊กอินสำหรับตัวแก้ไขและ IDE หลายตัวให้เลือกใช้ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการทดลองใช้การช่วยเหลือ AI แบบ Windsurf โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความต้องการหลักของคุณคือการแก้ไขไฟล์หลายไฟล์พร้อมกันและการมีบริบทของ repository ที่ดีขึ้นในระหว่างการทำงานที่ซับซ้อน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของวินด์เซิร์ฟ

  • ทำงานผ่านงานที่ซับซ้อนด้วยตัวแทนการเขียนโค้ด Cascade รวมถึงการแก้ไขข้ามไฟล์หลายไฟล์
  • ใช้ Windsurf Editor เพื่อประสบการณ์ IDE แบบเอเจนต์บน Mac, Windows และ Linux
  • เข้าถึงโมเดลพรีเมียมและโหมดบริบทที่สูงขึ้นในแผนชำระเงินสำหรับการสร้างโค้ดที่ใช้พลัง AI อย่างหนัก
  • ติดตามและจัดการเครดิตสำหรับคำแนะนำ พร้อมการควบคุมการใช้งานที่ชัดเจนและตัวเลือกการเติมเครดิตเพิ่มเติม
  • ปรับขนาดจากการใช้งานส่วนบุคคลไปจนถึงทีม พร้อมการเรียกเก็บเงินและการควบคุมผู้ดูแลระบบแบบรวมศูนย์

ข้อจำกัดของวินด์เซิร์ฟ

  • จำเป็นต้องมีการตรวจสอบโค้ดอย่างละเอียด เนื่องจากผลลัพธ์ของเอเจนต์อาจยังทำให้เกิดข้อผิดพลาดในกรณีเฉพาะได้
  • การใช้งานถึงขีดจำกัดการใช้งานในแผนฟรีอย่างรวดเร็วหากคุณพึ่งพาแผนนี้สำหรับการเขียนโค้ด AI ในแต่ละวัน
  • ต้องใช้เวลาปรับตัวบ้างหากทีมของคุณชอบใช้งานอยู่ภายใน VS Code มากกว่าการสลับไปใช้โปรแกรมแก้ไขใหม่

ราคาวินด์เซิร์ฟ

  • ฟรี
  • ข้อดี: 15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิววินด์เซิร์ฟ

  • G2: 4. 2/5 (รีวิว 25+ รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Windsurf อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2 กล่าวว่า:

ฟีเจอร์ช่วยเหลือด้วย AI เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของ Windsurf และเหนือกว่าเครื่องมือ IDE AI อื่น ๆ ที่ฉันเคยใช้มาอย่างแท้จริง มันฉลาดพอที่จะเข้าใจโค้ดเบส โครงสร้างโฟลเดอร์ เจตนาของคุณ และยังสามารถแนะนำคุณในการแก้ไขปัญหาและอื่น ๆ ได้อีกด้วย คุณเพียงแค่เปิดมันขึ้นมา เลือกโมเดลที่ต้องการ แล้วใช้งานได้เลย

8. Codacy (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบโค้ดอัตโนมัติที่ช่วยปกป้องคุณภาพโค้ดในคำขอ pull request)

ผ่านทาง Codacy
ผ่านทาง Codacy

Codacy เป็นทางเลือกแทน Zencoder สำหรับทีมที่ต้องการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของโค้ดให้คงที่เมื่อปริมาณ PR (Pull Request) เพิ่มขึ้น รวมถึงเมื่อการสร้างโค้ดโดย AI เพิ่มผลผลิตขึ้น แพลตฟอร์มของ Codacy ถูกสร้างขึ้นโดยใช้การวิเคราะห์แบบสถิตอัตโนมัติและการบังคับใช้รูปแบบโค้ด เพื่อให้โค้ดได้รับการประเมินก่อนถึงขั้นตอนการผลิต

Codacy Guardrails สามารถสแกนโค้ดที่สร้างโดย AI และโค้ดที่เขียนโดยมนุษย์ในเครื่องได้ผ่านส่วนขยายของ IDE นอกจากนี้ยังสามารถตรวจจับข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยและคุณภาพ พร้อมทั้งแก้ไขอัตโนมัติก่อนที่โค้ดจะถูกนำไปใช้งานจริง ในด้าน PR (Pull Request) Codacy ยังช่วยให้มองเห็นสถานะของ pull request และวัดคุณภาพโค้ดในแต่ละ PR ได้ ทำให้คุณสามารถติดตามคุณภาพงานที่กำลังดำเนินการอยู่ ไม่ใช่แค่หลังจากการผสานโค้ดเท่านั้น

คุณสมบัติเด่นของ Codacy

  • บังคับใช้การสแกน pull request และ merge gates เพื่อปกป้องคุณภาพของโค้ดก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะถูกนำไปใช้
  • สนับสนุนการให้ข้อเสนอแนะสำหรับคำขอการดึงข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI และตระหนักถึงบริบท เพื่อเร่งกระบวนการตรวจสอบให้รวดเร็วขึ้น
  • ครอบคลุมการสแกนความปลอดภัย เช่น SAST, การตรวจสอบความลับ และการตรวจสอบการพึ่งพา ควบคู่ไปกับสัญญาณการตรวจสอบโค้ด
  • รองรับหลายภาษาการเขียนโปรแกรมด้วยการสแกนครอบคลุมหลายสิบภาษาและเฟรมเวิร์ก
  • จัดเตรียมแนวทางป้องกันสำหรับโค้ดที่สร้างโดย AI เพื่อให้สามารถตรวจพบปัญหาได้ขณะที่กำลังเขียนโค้ด

ข้อจำกัดของ Codacy

  • ใช้เวลาในการปรับกฎเกณฑ์และเกณฑ์การแจ้งเตือนให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้ทีมได้รับแจ้งเตือนที่ไม่สำคัญมากเกินไป
  • รู้สึกว่ามีประโยชน์น้อยลงหากรีโพสิตอรีของคุณไม่ได้ใช้กระบวนการทำงานแบบ pull request อย่างสม่ำเสมอ

ราคาของ Codacy

  • ผู้พัฒนา: ฟรี
  • ทีม: $21/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
  • การตรวจสอบ: การกำหนดราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Codacy

  • G2: 4. 6/5 (25+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Codacy อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2 กล่าวว่า:

"ฉันได้ใช้ Codacy มาประมาณหนึ่งปีแล้ว และฉันสามารถบอกได้ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากจนถึงตอนนี้ วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ Codacy เป็นเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของโค้ดได้บรรลุผลแล้ว"

9. DeepCode AI (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบโค้ดด้วย AI ที่ช่วยตรวจจับปัญหาด้านความปลอดภัยและปรับปรุงคุณภาพของโค้ด)

Deepcode AI
ผ่านทาง ซิงค์

DeepCode AI ถูกสร้างขึ้นเพื่อการตรวจสอบที่เน้นความปลอดภัยเป็นอันดับแรก มากกว่าการช่วยเหลือการเขียนโค้ดทั่วไป. สิ่งนี้มีความสำคัญเมื่อการเขียนโค้ดด้วย AI ทำให้ปริมาณโค้ดใหม่เข้าสู่ PRs เพิ่มขึ้น.

คุณสามารถใช้ DeepCode AI ผ่านการวิเคราะห์โค้ดของ Snyk เพื่อตรวจจับปัญหาด้านความปลอดภัยได้ตั้งแต่เนิ่นๆ จัดลำดับความสำคัญในสิ่งที่สำคัญจริง และลดสัญญาณรบกวนด้วยการวิเคราะห์ที่คำนึงถึงกระแสข้อมูล แทนที่จะใช้เพียงการจับคู่รูปแบบเท่านั้น

หากความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของคุณคือช่องโหว่ในการจัดส่งเนื่องจากแบนด์วิดท์การตรวจสอบไม่เพียงพอ DeepCode AI เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Zencoder AI ในหมวดหมู่ "การตรวจสอบโค้ดอัตโนมัติ" โดยเฉพาะสำหรับทีมองค์กรที่ต้องการการครอบคลุมด้านความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน (AppSec) ที่ฝังอยู่ในกระบวนการทำงานของนักพัฒนา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DeepCode AI

  • วิเคราะห์โค้ดด้วย AI ที่เน้นความปลอดภัย ซึ่งได้รับการฝึกฝนมาเพื่อตรวจจับช่องโหว่ ไม่ใช่การตอบแชททั่วไป
  • ใช้ภาษาโปรแกรมมากกว่า 19 ภาษาและความเข้าใจในกระแสข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อลดผลลัพธ์ที่ไม่น่าเชื่อถือ
  • จัดลำดับความสำคัญของการแก้ไขด้วยคะแนนความเสี่ยงและบริบทแบบการเข้าถึง เพื่อให้ทีมมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน
  • ปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลโดยเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าให้พ้นจากการฝึกอบรม ใช้โครงการโอเพนซอร์สที่ได้รับอนุญาตอย่างเสรีพร้อมการแก้ไขที่ได้รับการยืนยัน
  • ช่วยให้ทีมสร้างและจัดการกฎที่กำหนดเองได้เร็วขึ้นด้วย DeepCode AI Search สำหรับมาตรฐานการเขียนโค้ดที่สม่ำเสมอ

ข้อจำกัดของ DeepCode AI

  • อาจทำให้เกิดการแจ้งเตือนผิดพลาดในบางคลังโค้ดเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นคุณยังคงต้องมีการตรวจสอบโดยมนุษย์ในระหว่างการตรวจสอบโค้ด
  • จำเป็นต้องปรับแต่งกฎเกณฑ์และเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาของคุณ และหลีกเลี่ยงการแจ้งเตือนที่มากเกินไป

ราคา DeepCode AI

  • ฟรี
  • ทีม: เริ่มต้นที่ $25/เดือน ต่อผู้พัฒนาที่มีส่วนร่วม
  • จุดประกาย: $1,260/ปี ต่อผู้พัฒนาที่มีส่วนร่วม
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

DeepCode AI คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง DeepCode AI อย่างไรบ้าง?

จากบทวิจารณ์ G2:

"ผลิตภัณฑ์ของ Snyk มีคุณสมบัติ GUI ที่ใช้งานง่ายมาก ทำให้สามารถระบุและแก้ไขช่องโหว่ได้อย่างง่ายดาย แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบนักพัฒนาเป็นกลุ่มองค์กร (Orgs) ซึ่งช่วยรับประกันว่าเฉพาะทีมพัฒนาที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถดูช่องโหว่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของตนเองได้"

เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์

หากคุณยังคงเปรียบเทียบตัวเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจากทางเลือกหลักของ Zencoder AI เครื่องมือเหล่านี้สามารถเติมเต็มช่องว่างทั่วไปเมื่อ AI เริ่มเขียนโค้ดมากกว่าที่ทีมของคุณจะตรวจสอบได้อย่างสบายใจ พวกมันมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการมาตรการป้องกันที่เข้มงวดขึ้นและลดความประหลาดใจในการตรวจสอบ pull request:

  • SonarQube (Sonar AI Code Assurance): เครื่องมือที่มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเกณฑ์คุณภาพที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับโค้ดที่สร้างโดย AI เพื่อให้คุณสามารถตรวจจับปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และรักษาคุณภาพของโค้ดให้คงที่เมื่อการเขียนโค้ดด้วย AI กลายเป็นเรื่องปกติ
  • Semgrep Assistant: เครื่องมือที่มีประโยชน์เมื่อความสำคัญของคุณคือการเขียนโค้ดที่ปลอดภัยและคำแนะนำการแก้ไขที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ พร้อมคำแนะนำจาก AI ที่ช่วยคุณคัดแยกปัญหาและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น
  • CodeRabbit: ส่วนเสริมที่ใช้งานได้จริงเมื่อแบนด์วิดท์สำหรับการตรวจสอบมีจำกัด และคุณต้องการผู้ตรวจสอบ AI ที่แสดงความคิดเห็นใน PR และช่วยลดเวลาที่ใช้ในการให้ข้อเสนอแนะซ้ำๆ
  • Sourcegraph Cody หรือ Amp: ควรพิจารณาเมื่อคุณต้องการบริบทของโค้ดเบสที่แข็งแกร่งขึ้นและความช่วยเหลือแบบตัวแทนสำหรับการนำทางในรีโพซิทอรีขนาดใหญ่และการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งโค้ดเบส

ClickUp: ปุ่ม "Ship It" สำหรับกระบวนการทำงานของทีมพัฒนาทั้งหมดของคุณ

หากคุณเลือกหัวข้อเดียวจากรายการนี้ นั่นก็คือ การเขียนโค้ดด้วย AI นั้นเริ่มต้นได้ง่ายแต่ขยายผลได้ยาก การสร้างโค้ดสามารถช่วยให้คุณเขียนโค้ดได้เร็วขึ้น แต่คุณยังคงต้องมีการตรวจสอบโค้ด เอกสารที่ชัดเจน และกระบวนการพัฒนาที่สม่ำเสมอเพื่อรักษาคุณภาพของโค้ดไม่ให้ลดลง

นั่นคือจุดที่ ClickUp คว้าตำแหน่งเป็นทางเลือกของ Zencoder AI ได้สำเร็จ ✨️

ClickUp มอบบ้านเดียวที่เชื่อมต่อสำหรับกระบวนการทำงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ ทำให้งานไม่กระจัดกระจายไปตามเครื่องมือต่าง ๆ และ "ผลลัพธ์จาก AI" จะไม่กลายเป็นภาระที่ค้างคา เมื่อทีมของคุณมีความเข้าใจตรงกันในเรื่องของสิ่งที่ต้องทำ เหตุผล และขั้นตอนถัดไป การแก้ไขข้อบกพร่องและการส่งมอบโค้ดใหม่ก็จะง่ายขึ้น พร้อมลดความประหลาดใจที่อาจเกิดขึ้น

