บล็อก ClickUp
Software Teams

วิธีที่นักพัฒนาสามารถจัดการกับสปรินต์แบ็กล็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
17 มกราคม 2569

การจัดการแบ็กล็อกของสปรินต์อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การจัดลำดับความสำคัญที่สมจริง และการให้ข้อเสนอแนะทุกวัน

แต่คุณจะนำสิ่งนั้นไปใช้ในสปรินต์จริงได้อย่างไร เมื่อข้อกำหนดเปลี่ยนแปลงและเวลาจำกัด?

ด้านล่างนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีที่นักพัฒนาสามารถจัดการกับสปรินต์แบ็กล็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

⭐ แม่แบบแนะนำ

รักษาคลังงานผลิตภัณฑ์หลักที่ใช้งานอยู่ให้เป็นศูนย์กลาง และพัฒนาคลังงานสปรินต์ได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงานเดียวกัน ด้วยเทมเพลตคลังงานและสปรินต์ของ ClickUp

เทมเพลต ClickUp Backlogs และ Sprints
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบงานค้างและวางแผนสปรินต์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตงานค้างและสปรินต์ของ ClickUp

สร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ซึ่งทุกเรื่องราว, ข้อบกพร่อง, และงานทางเทคนิคมีผู้รับผิดชอบ, ลำดับความสำคัญ, และการประมาณการอย่างชัดเจน และเพื่อทำเช่นนั้น ให้ใช้ClickUp Custom Fieldsเพื่อติดตามคะแนนเรื่องราว, ระดับความพยายาม, หรือหมวดหมู่คุณสมบัติ และใช้ClickUp Custom Statusesเช่น 'พร้อมสำหรับ Sprint', 'กำลังดำเนินการ', และ 'ตรวจสอบโค้ด' เพื่อให้งานมองเห็นได้ในทุกขั้นตอน

อะไรคือสปรินต์แบ็กล็อก?

สปรินต์แบ็กล็อก เป็นแนวคิดพื้นฐานในกรอบการจัดการโครงการแบบAgile และScrum

มันแสดงถึงแผนที่ละเอียดและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งนำทางสมาชิกทีม Scrum ผ่าน Sprint ที่เฉพาะเจาะจง: ช่วงเวลาสั้น ๆ ที่มีกรอบเวลาแน่นอน (โดยทั่วไปคือ 1–4 สัปดาห์) ซึ่งในระหว่างนั้นจะมีการพัฒนาและส่งมอบคุณสมบัติหรือการปรับปรุงของผลิตภัณฑ์ชุดหนึ่ง

กระดานคัมบัง_วิธีที่นักพัฒนาสามารถจัดการกับสปรินต์แบ็กล็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สปรินต์ที่แสดงผลในกระดานงานแบบคัมบังผ่าน ClickUp

ทีมพัฒนาเป็นเจ้าของสปรินต์แบ็กล็อก สปรินต์แบ็กล็อกเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์แบ็กล็อก ซึ่งเป็นรายการงานทั้งหมดที่ต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์

มันประกอบด้วยรายการทั้งหมด เช่น เรื่องราวของผู้ใช้ งานที่ต้องทำ การแก้ไขข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาด ที่ทีมพัฒนาและสครัมมาสเตอร์ตกลงที่จะทำให้เสร็จในสปรินต์หนึ่งๆ รายการเหล่านี้จะถูกเลือกในระหว่างการประชุมวางแผนสปรินต์ โดยพิจารณาจากความสามารถของทีมและเป้าหมายของสปรินต์

🎯 ตัวอย่าง

เป้าหมายสปรินต์: ปรับปรุงประสบการณ์การเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ใช้

งานค้างในสปรินต์:

  • เรื่องราวผู้ใช้ #1: ดำเนินการฟังก์ชันการรีเซ็ตรหัสผ่าน งานที่ 1: ออกแบบ UI สำหรับการรีเซ็ตรหัสผ่าน งานที่ 2: เขียนการทดสอบหน่วย งานที่ 3: พัฒนาจุดสิ้นสุด API
  • งานที่ 1: ออกแบบ UI สำหรับรีเซ็ต
  • งานที่ 2: เขียนหน่วยทดสอบ
  • งานที่ 3: พัฒนาจุดสิ้นสุดของ API
  • เรื่องราวของผู้ใช้ #2: เพิ่มประสิทธิภาพเวลาในการเข้าสู่ระบบ งานที่ 1: วิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพปัจจุบัน งานที่ 2: เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาข้อมูลในระบบหลังบ้าน งานที่ 3: ทำการทดสอบการถดถอย
  • งานที่ 1: วิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพปัจจุบัน
  • งานที่ 2: ปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบค้นข้อมูลฝั่งเซิร์ฟเวอร์
  • งานที่ 3: ดำเนินการทดสอบการถดถอย
  • งานที่ 1: ออกแบบ UI สำหรับรีเซ็ต
  • งานที่ 2: เขียนการทดสอบหน่วย
  • งานที่ 3: พัฒนาจุดเชื่อมต่อ API
  • งานที่ 1: วิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพปัจจุบัน
  • งานที่ 2: ปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบค้นข้อมูลฝั่งเซิร์ฟเวอร์
  • งานที่ 3: ดำเนินการทดสอบการถดถอย

⭐ โบนัส:การจัดการงานค้าง (Backlog Grooming) ช่วยทีมผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไร?

องค์ประกอบสำคัญของแบ็กล็อกสปรินต์

แล้วอะไรกันแน่ที่ประกอบเป็นสปรินต์แบ็กล็อก? องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ทุกสปรินต์ดำเนินไปอย่างราบรื่นคือ 👇

  • รายการงานในแบ็คล็อกผลิตภัณฑ์ที่เลือก (PBIs): สิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติหรือเรื่องราวของผู้ใช้ที่เลือกจากแบ็คล็อกผลิตภัณฑ์สำหรับสปรินต์ปัจจุบัน พวกเขาแสดงถึงสิ่งที่ทีมมุ่งมั่นที่จะส่งมอบ โดยพิจารณาจากความสำคัญ เป้าหมายของสปรินต์ และขีดความสามารถของทีม
  • การแบ่งงาน: PBI ที่เลือกแต่ละรายการจะถูกแบ่งออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งอธิบายว่าทีมจะดำเนินการอย่างไร งานแต่ละชิ้นควรมีความเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ และมีขนาดเล็กพอที่จะทำให้เสร็จภายในหนึ่งวันหรือน้อยกว่า
  • เป้าหมายสปรินต์: ข้อความที่กระชับซึ่งสรุปวัตถุประสงค์หลักหรือคุณค่าที่ต้องการบรรลุในระหว่างสปรินต์ เป้าหมายนี้ช่วยให้ทีมมีจุดมุ่งเน้นและชี้นำการตัดสินใจเมื่อจัดลำดับความสำคัญของงานหรือปรับเปลี่ยนการทำงาน
  • ประมาณการงาน: การประมาณความพยายาม (เป็นคะแนนเรื่องราว, ชั่วโมง, หรือหน่วยอื่น) ที่กำหนดให้กับแต่ละงานหรือรายการในแบ็กล็อก ซึ่งช่วยทีมโครงการในการคาดการณ์ปริมาณงาน, วางแผนกำลังการผลิต, และติดตามความคืบหน้า
  • การติดตามความคืบหน้า: เครื่องมือเชิงภาพ เช่น กระดานงาน (สิ่งที่ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, เสร็จแล้ว)และแผนภูมิการลดภาระงาน ช่วยติดตามความคืบหน้าตลอดช่วงสปรินท์ ส่งเสริมความโปร่งใสและช่วยให้ทีมสามารถระบุความเสี่ยงหรือความล่าช้าได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือจัดการงานค้างในผลิตภัณฑ์ยอดนิยม

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ชื่อ 'Scrum' ถูกยืมมาจากกีฬา รักบี้ ในกีฬา รักบี้ สกรัมคือจุดที่ทีมรวมตัวกันและดันไปข้างหน้าเป็นหนึ่งเดียว Scrum ในซอฟต์แวร์ยืมภาพของการเคลื่อนไหวที่เป็นหนึ่งเดียวมาใช้

ความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์แบ็กล็อกและสปรินต์แบ็กล็อก

หากเราจะปรับปรุงวิธีการทำงานกับสปรินต์แบ็กล็อก เราจำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่ และมีความแตกต่างอย่างไรกับสิ่งที่ใหญ่กว่ามัน ซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์แบ็กล็อก

แบ็กล็อกผลิตภัณฑ์__วิธีที่นักพัฒนาสามารถจัดการแบ็กล็อกสปรินต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ ClickUp เพื่อสร้างมุมมองรายการงานค้าง (Backlog) พร้อมฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ความสำคัญ (Priority), รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ (ARR) และอื่นๆ

โดยสรุป นี่คือสิ่งที่ผลิตภัณฑ์และสปรินต์แบ็กล็อกมุ่งเน้น👇

คุณสมบัติรายการงานที่ต้องทำงานค้างในสปรินต์
ขอบเขตสินค้าทั้งหมดสปรินต์ปัจจุบัน
เจ้าของทีมผลิตภัณฑ์ทีมพัฒนา
เนื้อหาคุณสมบัติ, อีปิค, และความคิดทั้งหมดที่เป็นไปได้งานและรายการที่เลือกสำหรับหนึ่งสปรินต์
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่องอัปเดตเฉพาะในระหว่างสปรินต์ (หากจำเป็น)
เป้าหมายแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระยะยาวส่งมอบคุณค่าที่จับต้องได้และเห็นผลในระยะสั้น

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เมื่อแบ็กล็อกของสปรินต์ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน นักพัฒนาสามารถดำเนินการจากงานไปสู่การสร้างโค้ดได้ทันที ด้วยCodegen ที่ผสานรวมกับ ClickUp แล้ว รายการแบ็กล็อกที่มีขอบเขตชัดเจน พร้อมข้อกำหนด เกณฑ์การยอมรับ และเอกสารที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงไว้ สามารถนำไปใช้สำหรับการสร้างโค้ดโดยมี AI ช่วยได้อย่างสะดวก

แทนที่จะเขียนสเปคใหม่หรือค้นหาบริบท นักพัฒนาจะใช้แบ็กล็อกเองในการเริ่มต้นการดำเนินการ ยิ่งแบ็กล็อกสะอาดมากเท่าไร Codegen ก็จะสามารถสร้างและอัปเดตโค้ดได้แม่นยำมากขึ้นเท่านั้น การปรับปรุงแบ็กล็อกจะหยุดเป็นภาระและกลายเป็นตัวเร่งการสร้าง

⚡ ⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡

ทำไมการจัดการงานค้างอย่างมีประสิทธิภาพจึงสำคัญสำหรับนักพัฒนา

ทุกการตัดสินใจในแบ็กล็อกของสปรินต์จะเป็นการปกป้องเวลาของนักพัฒนาหรือค่อยๆ สูบมันออกไป นี่คือวิธีการที่มันเกิดขึ้น:

อะไรสิ่งที่ปกป้องหรือปรับปรุงสำหรับนักพัฒนา
ความชัดเจนทางเทคนิคและความสมบูรณ์ของสถาปัตยกรรมรายการงานค้างที่ชัดเจนและได้รับการปรับปรุงอย่างละเอียดช่วยลดความคลุมเครือ ช่วยให้ผู้พัฒนาตัดสินใจด้านสถาปัตยกรรมได้ดีขึ้นและตรวจพบการพึ่งพาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
กระบวนการทำงานที่คาดการณ์ได้และมุ่งเน้นงานค้างที่มีเป้าหมายชัดเจนช่วยลดการสลับบริบทและการเสียสมาธิ ทำให้สามารถอยู่ในสภาวะการทำงานที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพได้นานขึ้น
สมดุลระหว่างคุณค่าของสินค้าและสุขภาพทางเทคนิครับประกันว่าการปรับโครงสร้างใหม่ การทดสอบ และการบำรุงรักษาจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญควบคู่ไปกับฟีเจอร์ใหม่ ๆ เพื่อปกป้องคุณภาพของโค้ดในระยะยาว
การร่วมมือและการประสานงานที่ดีขึ้นการประชุมปรับปรุงให้ละเอียดช่วยให้ผู้พัฒนาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตและความเสี่ยง นำไปสู่แผนที่เป็นจริงมากขึ้นและการประสานงานระหว่างผลิตภัณฑ์กับวิศวกรรมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

📚 อ่านเพิ่มเติม:การทำงานร่วมกันข้ามสายงาน: ประโยชน์ ความท้าทาย และเคล็ดลับ

วิธีที่นักพัฒนาสามารถจัดการกับสปรินต์แบ็กล็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานค้างที่รกสามารถทำให้แผนสปรินต์ที่ดีที่สุดต้องสะดุดได้

ด้านล่างนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีที่นักพัฒนาสามารถจัดการกับแบ็กล็อกของสปรินต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

แยกเรื่องราวออกเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้

เพื่อให้ความก้าวหน้าสามารถมองเห็นได้และวัดผลได้ ให้เปลี่ยนทุกเรื่องราวในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ของคุณให้กลายเป็นงานย่อยที่มุ่งเน้นผลลัพธ์

ในขั้นตอนนี้ กระบวนการทำงานที่ดีควรประกอบด้วย:

  • การแยกคุณลักษณะออกเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน เช่น 'สร้าง API สำหรับการยืนยันตัวตน' หรือ 'ออกแบบเลย์เอาต์ของการ์ดวิเคราะห์สำหรับ [X]'
  • การเขียนชื่องานที่สั้นและอธิบายได้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจสิ่งที่กำลังสร้าง
  • เชื่อมโยงงานกับความพึ่งพาตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถวางแผนลำดับและขั้นตอนการส่งมอบได้
  • การรักษาขนาดของงานให้คงที่เพียงพอเพื่อให้สามารถประมาณการและตรวจสอบได้ภายในสปรินต์เดียว

⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ �

จัดลำดับความสำคัญตามความต้องการทางธุรกิจและทางเทคนิค

นอกเหนือจากผลกระทบและความพยายามแล้ว คุณยังต้องประเมินบริบทที่ล้อมรอบงานด้วย ซึ่งรวมถึงการพึ่งพา ความเสี่ยงด้านความเสถียร และเป้าหมายการเรียนรู้ของทีม ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นตัวกำหนดว่าตารางเวลาของสปรินต์จะคงอยู่ได้ดีเพียงใด หรือสปรินต์จะกลายเป็นงานที่ต้องทำซ้ำหรือไม่

สัญญาณความสำคัญที่ซ่อนอยู่สิ่งที่มันเปิดเผยวิธีใช้ในระหว่างการวางแผน
การพึ่งพาต้นน้ำงานที่ปลดล็อกความก้าวหน้าสำหรับเรื่องราวอื่น ๆกำหนดเวลาสิ่งเหล่านี้ไว้ตั้งแต่ต้นสปรินต์เพื่อให้งานที่ต่อเนื่องไม่ติดขัด
ความผันผวนของฐานโค้ดโมดูลที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยหรือมีการถดถอยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างหรือการทดสอบในพื้นที่เหล่านี้ก่อนที่จะเพิ่มฟีเจอร์ใหม่
ความคุ้นเคยของทีมใครมีบริบทหรือความเชี่ยวชาญในส่วนนี้ของผลิตภัณฑ์มอบหมายงานตามประสบการณ์เพื่อลดเวลาในการปฐมนิเทศและรอบการตรวจสอบ
ความเร่งด่วนของลูกค้าผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ประสบปัญหาหรือรายงานเหตุการณ์ยกระดับการแก้ไขปัญหาที่สำคัญเหนือการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่ำ
หนี้ความรู้ความสับสนซ้ำซาก, ความไม่ชัดเจนในความเป็นเจ้าของ, หรือเอกสารที่ล้าสมัยสำรองกำลังการผลิตสำหรับการทำความสะอาดเพื่อปรับปรุงความเร็วในสปรินท์ถัดไป

ClickUp ช่วยได้อย่างไร

คุณสามารถจำลองความละเอียดอ่อนนี้ได้มากขึ้นด้วยClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์

ปรับปรุงการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบแบ็กล็อก สปรินต์ และแผนงานใน ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์: วิธีที่นักพัฒนาสามารถจัดการแบ็กล็อกสปรินต์
ปรับปรุงการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบ backlog, sprint และ roadmap ใน ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์

พูดง่ายๆ คือ คุณสามารถ:

  • จับผลตอบรับทันที: เปลี่ยนรายงานข้อบกพร่องและคำขอฟีเจอร์ให้เป็นรายการงานในแบ็กล็อกได้ทันทีด้วยแบบฟอร์ม ClickUpที่ออกแบบเฉพาะ
  • มองเห็นงานในแบบของคุณ: เลือกจากมุมมอง ClickUp กว่า 15 แบบ เช่น รายการ กระดาน หรือแกนต์ เพื่อดูรายการงานค้างจากมุมมองที่แตกต่างกัน
  • การเผยแพร่แผนที่และการพึ่งพา:ใช้แผนภูมิ Ganttแบบโต้ตอบของClickUpเพื่อเชื่อมต่อรายการงานที่ค้างอยู่กับการเผยแพร่ในอนาคต

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ในเมื่อเรากำลังพูดถึงการทำให้การทำงานแบบสปรินต์ราบรื่นขึ้นอยู่แล้ว... เราก็ยังพึ่งพาหนึ่งในพลังพิเศษของ ClickUp ที่เราชื่นชอบมากที่สุดเพื่อช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปโดยไม่ต้องคอยดูแลบอร์ดตลอดเวลา เราใช้Super Agentsแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ของ ClickUp เอง เพราะมันช่วยเราหลุดพ้นจากวังวน 'มีใครทำอะไรไว้บ้างไหม?'

ซูเปอร์เอเจนต์__วิธีที่นักพัฒนาสามารถจัดการกับสปรินต์แบ็กล็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เอเจนต์สร้างงานสปรินต์นี้ทำงานเหมือนเพื่อนร่วมทีมดิจิทัล คุณสามารถแท็กพวกเขาในงานหรือส่งข้อความส่วนตัวถึงพวกเขาด้วยคำถามได้

นี่คือวิธีที่พวกเขาช่วยเราทุกวัน:

  • เมื่อมีคนกล่าวถึง Sprint Task Creation Agent ในความคิดเห็นหรือแชท ระบบจะวิเคราะห์บริบทโดยรอบและสร้างงานที่ชัดเจนและมีเป้าหมายในการดำเนินการ งานนี้จะเชื่อมโยงกลับไปยังการสนทนาเดิม ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นสปรินท์ของ Growth Ops ปัจจุบัน และมอบหมายให้กับบุคคลที่เรียกใช้งาน เว้นแต่จะมีการระบุผู้รับมอบหมายอื่นอย่างชัดเจน
  • เมื่องานถูกย้ายไปยัง 'กำลังดำเนินการ' ระบบ Sprint Task Creation Agent จะติดแท็กเพื่อนร่วมทีม QA ของเราโดยอัตโนมัติ พร้อมส่งข้อความแจ้งเตือนที่กระชับและเป็นมิตรในกระทู้ เพื่อให้มั่นใจว่างานถูกส่งต่อโดยไม่จำเป็นต้องติดตามผล
  • เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ Sprint Task Creation Agent จะรวบรวมสรุปที่ชัดเจนของสิ่งที่ได้ส่งมอบแล้ว สิ่งที่ยังดำเนินการอยู่ และสิ่งที่ต้องการความสนใจต่อไป รายงานคำสั่งรายสัปดาห์แบบเบา ไม่ต้องการการเตรียมการด้วยตนเอง

ใช้เซสชันปรับปรุงงานค้าง

งานค้างควรอยู่ข้างหน้าของสปรินท์ไปสองสามขั้นตอน ทำหน้าที่เป็นแนวทางสำหรับการวางแผนทรัพยากรและการจัดลำดับความสำคัญในอนาคต

คุณจะใช้วิธีปรับปรุงงานค้างเพื่อ:

  • ทบทวนความชัดเจนของเรื่องราว: ยืนยันว่าแต่ละเรื่องราวอธิบายถึงความต้องการของผู้ใช้จริงและผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ ลบสิ่งที่ยังเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของความคิดออก
  • กำหนดความหมายของคำว่า 'เสร็จ': บันทึกเกณฑ์การยอมรับ, ความสัมพันธ์ของข้อมูล, และเงื่อนไขการทดสอบเพื่อให้สมาชิกทีมทุกคนทราบว่าจะหยุดเมื่อใด
  • ตรวจสอบขอบเขต: แยกหรือรวมเรื่องราวที่รู้สึกว่าใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปที่จะใส่ในสปรินต์เดียว
  • ลำดับอย่างมีจุดมุ่งหมาย: นำงานที่ช่วยปลดล็อกความก้าวหน้าสำหรับทีมหรือส่วนประกอบอื่น ๆ มาดำเนินการก่อน
  • รักษาปริมาณงานค้างให้กระชับ: จัดเก็บสิ่งที่ไม่ได้สอดคล้องกับแผนงานปัจจุบันไว้ในคลังแทนที่จะปล่อยให้มีความยุ่งเหยิงสะสม

⚡ คลังแม่แบบ: หากคุณกำลังจัดการงานแบบ Agile คุณจำเป็นต้องมีแม่แบบการวางแผน Sprint Agile ของ ClickUp ซึ่งครอบคลุมทุกขั้นตอนของ Sprint ตั้งแต่ To-Do และการวางแผน ไปจนถึงการดำเนินการ การตรวจสอบ การปรับใช้ และอื่นๆ

นอกจากนี้ แต่ละงานจะประกอบด้วยบริบทที่ครบถ้วน ซึ่งรวมถึงประเภท, อีปิค, วันที่ครบกำหนด, และประมาณเวลาที่ใช้ ทั้งหมดนี้รวมกันทำให้แต่ละสปรินต์กลายเป็นวงจรที่โปร่งใสของความสำเร็จและการส่งมอบ

ติดตามความคืบหน้าทุกวันด้วยการประชุมแบบยืนและการแสดงผลการใช้เวลา

เมื่อเริ่มสปรินต์แล้ว ความตระหนักรู้จะสำคัญกว่าความเร็ว ดังนั้นให้แน่ใจว่าการประชุมสแตนด์อัพประจำวันนั้นสั้น กระชับ มุ่งเน้นที่การดำเนินการ และมุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนที่ชัดเจนเพียงหนึ่งอย่าง

เมื่อการสปรินต์เริ่มต้นขึ้น บักล็อกต้องการการให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง

ด้วยการประชุมประจำวันแบบยืน (Daily stand-ups) คุณจะมองเห็นงานที่หยุดชะงักและลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่จะกลายเป็นความล่าช้าที่ใหญ่ขึ้น

⭐ โบนัส:ClickUp SyncUpsเปลี่ยนสปรินต์ให้เป็นการดำเนินงานจริง เป็นเครื่องมือสำหรับการประชุมและการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณเริ่มต้นการโทรเสียงและวิดีโอได้ทันทีภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ

เริ่มการซิงค์อัพจากช่องทางใดก็ได้หรือข้อความโดยตรงในแชท ClickUp__วิธีที่นักพัฒนาสามารถจัดการงานค้างในสปรินต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เริ่มการซิงค์จากช่องใดก็ได้หรือข้อความโดยตรงในแชท ClickUp

ClickUp AI สร้างสรุปที่ชัดเจนสำหรับทุกคนที่ไม่ได้ออนไลน์ในเวลาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องตามหาบริบทหรือนั่งฟังการประชุมสรุป

ที่สำคัญกว่านั้น การอัปเดตเหล่านี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การสนทนาเท่านั้น การตัดสินใจที่สำคัญ อุปสรรค และขั้นตอนต่อไปสามารถแปลงเป็นงาน การอัปเดต หรือการปรับงานค้างได้ทันที ทำให้การดำเนินการเชื่อมโยงกับการวางแผนอย่างแน่นหนา

นอกเหนือจากการประชุมสแตนด์อัพแล้ว แผนภูมิการลดภาระงานยังให้มุมมองแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะของสปรินต์ เมื่อแผนภูมิแบนราบหรือพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่คาดคิด คุณจะทราบว่ามีบางอย่างในการดำเนินงานที่ต้องการความสนใจก่อนที่จะทำให้เป้าหมายของสปรินต์ตกอยู่ในความเสี่ยง

📌 รายการตรวจสอบแบบยืนสำหรับการประชุมงานค้างของคุณ

  • ตรวจสอบแนวโน้มการเผาไหม้ล่าสุด: หากความคืบหน้าชะลอตัวลง ให้ระบุว่ามีขอบเขตงานเพิ่มขึ้นหรือมีงานใดที่หยุดชะงัก
  • ดูงานที่กำลังดำเนินการอยู่: หากมีงานหลายอย่างที่กำลังดำเนินการอยู่แต่ไม่มีงานใดที่เสร็จสมบูรณ์ ให้จำกัดขอบเขตจนกว่าจะมีงานบางส่วนที่เสร็จสมบูรณ์
  • ทบทวนอุปสรรคที่ขัดขวาง: ยืนยันความรับผิดชอบและระยะเวลาที่คาดว่าจะแก้ไขได้ก่อนที่จะดำเนินการต่อ
  • ยืนยันรายการถัดไปที่พร้อม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงตามคำจำกัดความของทีมว่าพร้อมก่อนที่จะดึงเข้ามา

📮 ClickUp Insight: เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าขั้นตอนเพิ่มเติมที่ใหญ่ที่สุดที่แชทเพิ่มเข้ามาคือการย้ายงานไปยังเครื่องมืออื่นด้วยตนเอง

อีก 20% ใช้เวลาในการอ่านกระทู้ซ้ำเพื่อหาสิ่งที่ต้องดำเนินการจริง

การขัดจังหวะเล็กๆ เหล่านั้นสะสมขึ้นเรื่อยๆ เพราะการส่งต่อแต่ละครั้งเปรียบเสมือนการรั่วไหลเล็กๆ ของเวลา พลังงาน และความชัดเจน

ClickUp แทนที่การแข่งขันผลัดด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียว ภายใน ClickUp Chat หัวข้อสนทนาของคุณสามารถเปลี่ยนเป็นงานที่ติดตามได้ทันที คุณไม่ต้องเสียจังหวะในการย้ายบริบทเพราะ Converged AI Workspace ของ ClickUp จะเก็บทุกอย่างไว้ให้คุณครบถ้วน

เครื่องมือที่นักพัฒนาสามารถใช้สำหรับการจัดการงานค้างในสปรินต์

นี่คือเครื่องมือสำหรับการจัดการงานค้างในสปรินต์:

1. คลิกอัพ

ClickUp,แพลตฟอร์มการทำงานแบบรวม AI ที่แรกของโลก, รวมเครื่องมือและกระบวนการทำงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว.

สำหรับทีมที่จัดการสปรินต์ใน Agile ระบบนี้จะรวมการดำเนินการแบ็กล็อก สัญญาณทางวิศวกรรม และการวิเคราะห์สปรินต์ไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน กล่าวโดยสรุป 👇

ดำเนินโครงการแบบ Agile อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณมีแผนงาน, งานค้าง, และทีมที่พร้อมแล้ว

สิ่งที่คุณต้องการตอนนี้คือพื้นที่ทำงานที่เก็บทุกเรื่องราวของผู้ใช้, งาน, และความเกี่ยวข้องไว้ให้เห็นได้ชัดเจน (และนักพัฒนาทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน)

เข้าสู่:ClickUp สำหรับทีม Agile. ช่วยให้ทีมพัฒนาทุกขนาดสามารถดำเนินโครงการแบบ Agile ได้อย่างราบรื่น.

จัดการวงจรชีวิตแบบคล่องตัวด้วยการจัดการงานแบบครบวงจรด้วย ClickUp สำหรับทีม Agile: วิธีที่นักพัฒนาสามารถจัดการกับ Sprint Backlogs
จัดการวงจรชีวิตแบบคล่องตัวด้วยการจัดการงานแบบครบวงจรด้วย ClickUp สำหรับทีม Agile

ภายในโซลูชันนี้ คุณสามารถจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณได้โดยใช้ClickUp Tasks

ปรับแต่งงานให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง หมวดหมู่ และอื่นๆ อีกมากมายด้วย ClickUp Tasks
ปรับแต่งงานให้เข้ากับกระบวนการของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง หมวดหมู่ และอื่นๆ อีกมากมายด้วย ClickUp Tasks

แต่ละงานสามารถแทนเรื่องราวของผู้ใช้, ข้อบกพร่อง, หรือการปรับปรุงทางเทคนิค, พร้อมด้วยคะแนนเรื่องราว, ผู้รับผิดชอบ, วันที่ครบกำหนด, และสิ่งที่ต้องพึ่งพา

นี่คือวิธีที่นักพัฒนาและทีมผลิตภัณฑ์ใช้มันเพื่อจัดการสปรินต์และจัดการลำดับความสำคัญแบบ Agileได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

  • เชื่อมโยงทุกงานเข้ากับสปรินต์: จัดระเบียบรายการงานค้างในรายการที่แสดงถึงสปรินต์หรืออีปิค
  • เวิร์กโฟลว์ที่สร้างขึ้นสำหรับวงจรการพัฒนาจริง: ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น 'คะแนนเรื่องราว,' 'ความสำคัญ,' หรือ 'หมายเลขสปรินต์,' และตั้งกฎอัตโนมัติเพื่อย้ายงานเมื่อเสร็จสิ้นหรือถูกบล็อก
  • รักษาบริบทของการทำงานร่วมกัน: เพิ่มความคิดเห็น แนบแบบหรือสเปค และแท็กเพื่อนร่วมทีมด้วยการ @mention เพื่อให้การสนทนาสอดคล้องกับงานที่กำลังทำอยู่

จัดการสปรินต์, อัตโนมัติข้อมูลเชิงลึกการส่งมอบ, และได้รับการผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการ

ClickUp Sprintsถูกออกแบบมาเพื่อลดภาระงานซ้ำซ้อนในการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับทีมพัฒนาและทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณสามารถกำหนดวันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดของสปรินต์ มอบหมายคะแนน และกำหนดลำดับความสำคัญได้ ในขณะที่ ClickUp จะจัดการการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ

ทำให้การวางแผนสปรินต์ง่ายขึ้นและทำให้การเปลี่ยนผ่านเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Sprints
ทำให้การวางแผนสปรินต์ง่ายขึ้นและทำให้การเปลี่ยนผ่านเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Sprints

สรุปโดยย่อ:

  • เมื่อถึงวันที่เริ่มต้นสปรินต์ ClickUp สามารถย้ายสปรินต์ไปยังสถานะ 'กำลังดำเนินการ' โดยอัตโนมัติ
  • ในวันที่สิ้นสุด ระบบจะถือว่าสปรินต์เสร็จสมบูรณ์โดยไม่ต้องปิดงานด้วยตนเอง
  • งานที่ยังไม่เสร็จจากสปรินต์ที่เสร็จสิ้นแล้วจะถูกย้าย (การล้น) ไปยังสปรินต์ถัดไปโดยอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนที่ไม่จำเป็น
  • คุณสามารถทำซ้ำมุมมองสปรินต์ได้เพื่อที่คุณจะไม่ต้องสร้างเลย์เอาต์บอร์ดใหม่ทุกครั้งในสปรินต์

🤔 คำถามที่พบบ่อย

เราจะกำหนดคะแนนสปรินต์สำหรับผู้รับผิดชอบหลายคนใน ClickUp ได้อย่างไร?

หากทีมของคุณใช้การเป็นเจ้าของงานร่วมกัน คุณสามารถกำหนดคะแนนสปรินต์ให้กับผู้รับงานแต่ละคนได้โดยตรง แทนที่จะแบ่งหรือทำซ้ำงาน

  1. เปิดใช้งาน Multiple Assignees ClickApp ในการตั้งค่า Workspace ของคุณ
  2. เปิดงานและคลิก เพิ่มคะแนนสปรินต์ ที่มุมบนซ้าย
  3. ในหน้าต่าง Sprint Points ให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงข้างๆ อวตารของแต่ละผู้รับมอบหมาย: พิมพ์ค่าที่กำหนดเองเพื่อกำหนดคะแนนที่แตกต่างกันต่อคน หรือคลิก ตั้งค่าทั้งหมด เพื่อใช้ค่าคะแนนเดียวกันกับทุกคนพร้อมกัน
  4. พิมพ์ค่าที่กำหนดเองเพื่อกำหนดคะแนนที่แตกต่างกันต่อคน
  5. หรือคลิก ตั้งค่าทั้งหมด เพื่อใช้ค่าคะแนนเดียวกันกับทุกคนพร้อมกัน
  • พิมพ์ค่าที่กำหนดเองเพื่อกำหนดคะแนนต่าง ๆ ต่อคน
  • หรือคลิก ตั้งค่าทั้งหมด เพื่อใช้ค่าคะแนนเดียวกันกับทุกคนพร้อมกัน
กำหนดคะแนนสปรินต์ให้กับผู้รับมอบหมายหลายคนโดยไม่ซ้ำซ้อนด้วย ClickUp Sprints
กำหนดคะแนนสปรินต์ให้กับผู้รับมอบหมายหลายคนโดยไม่ซ้ำซ้อนด้วย ClickUp Sprints

คะแนนสปรินต์ทั้งหมดที่แสดงในภารกิจแสดงผลรวมของคะแนนแต่ละรายการ

ตัวอย่างเช่น หากดีนมี 5 คะแนน และอเล็กซ์มี 8 คะแนน งานจะแสดงคะแนนรวมทั้งหมด 13 คะแนน

ใช้การเชื่อมต่อ ClickUpเพื่อเชื่อมโยงงานใน backlog/sprint ของคุณกับกระบวนการพัฒนา นั่นหมายความว่าคุณสามารถเชื่อมต่อกับ GitHub, GitLab หรือ Bitbucket เพื่อให้การคอมมิต, การแตกสาขา, หรือกิจกรรมปัญหาสามารถเชื่อมโยงกันได้

เชื่อมต่อแอปสำหรับนักพัฒนาหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้มากที่สุดทั้งหมดกับ ClickUp
เชื่อมต่อแอปสำหรับนักพัฒนาหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้มากที่สุดทั้งหมดกับ ClickUp
การบูรณาการคำอธิบาย
โค้ดเจ็นCodegenคือเพื่อนร่วมทีมพัฒนา AI ของคุณใน ClickUp เป็น เอเจนต์ AI ที่ทำงานให้เสร็จ สร้างฟีเจอร์ และตอบคำถามเกี่ยวกับโค้ดโดยใช้ภาษาธรรมชาติ
กิตลาบเชื่อมต่อพื้นที่ (Spaces)โดยตรงกับโครงการใน GitLab งานใน Spaces ที่เชื่อมต่อกับโครงการสามารถเชื่อมโยงกับการคอมมิต, สาขา, และคำขอการผสานได้
GitHubเชื่อมต่อพื้นที่ (Spaces)โดยตรงกับที่เก็บ (repositories) ของ Bitbucket เพื่อให้คุณทราบเสมอว่างานใดเกี่ยวข้องกันงานในSpaces ที่เชื่อมต่อกับที่เก็บสามารถเชื่อมโยงกับการคอมมิต, สาขา, และคำขอดึง (pull requests) ได้
บิตบักเก็ตเชื่อมต่อพื้นที่ (Spaces)โดยตรงกับที่เก็บ (repositories) ของ Bitbucket เพื่อให้คุณทราบเสมอว่างานใดเกี่ยวข้องกันงานในSpaces ที่เชื่อมต่อกับที่เก็บสามารถเชื่อมโยงกับการคอมมิต, สาขา, และการขอดึง (pull requests) ได้

🎯 เคล็ดลับการใช้ ClickUp: หากมีงานที่คุณทำทุกสปรินต์ (เช่น การทบทวนย้อนหลัง, การทำความสะอาด, การตรวจสอบการปล่อยงาน) อย่าเสียเวลาสร้างงานเหล่านี้ใหม่ด้วยตนเองในแต่ละรอบใช้การทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อเพิ่มงานเหล่านี้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทีมของคุณเริ่มต้นด้วยพื้นฐานที่แน่นอนเสมอ

สร้างงานสปรินต์ที่เกิดซ้ำโดยอัตโนมัติพร้อมเงื่อนไขด้วย ClickUp Automations: วิธีที่นักพัฒนาสามารถจัดการงานค้างในสปรินต์
สร้างงานสปรินต์ที่เกิดซ้ำโดยอัตโนมัติพร้อมเงื่อนไขด้วย ClickUp Automations

ตัวอย่าง:

  • สร้างระบบอัตโนมัติในรายการดำเนินการประจำสัปดาห์ของคุณเพื่อเพิ่มงานไปยังรายการแผนงานผลิตภัณฑ์เมื่อมีการทำเครื่องหมายในช่อง "อยู่ในแผนงาน"
  • สร้างระบบอัตโนมัติในรายการสำรองหลักของผลิตภัณฑ์ของคุณที่เพิ่มงานไปยังรายการดำเนินการประจำสัปดาห์เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น "สำคัญ"
  • สร้างการทำงานอัตโนมัติในรายการแบ็กล็อกหลักของผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อตั้งค่าฟิลด์กำหนดเองของสควอดเมื่อมีการสร้างงานใหม่ตามป้ายกำกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

รับชั้น AI ที่ชาญฉลาดและเข้าใจบริบท

เข้าสู่:BrainGPT แอปซูเปอร์ AI แบบสแตนด์อโลนจาก ClickUp

AI ที่เข้าใจบริบทจะเข้าใจวิธีการทำงานของทีมคุณและนำเสนอสิ่งที่สำคัญก่อนที่คุณจะต้องค้นหาเอง ในระหว่างการวางแผนสปรินต์ BrainGPT สามารถแปลรายการงานที่ค้างอยู่ซึ่งคลุมเครือให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมด้วยงานย่อยที่แนะนำ การประมาณเวลา และความสำคัญ

ใช้ ClickUp BrainGPT เพื่อทำความเข้าใจพื้นที่ทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น
ใช้ ClickUp BrainGPT เพื่อรับความช่วยเหลือตามบริบทได้รวดเร็วขึ้น

ขณะที่การสปรินต์กำลังดำเนินอยู่ BrainGPT จะสแกนการอัปเดตงานเพื่อระบุความเสี่ยงล่วงหน้า เช่น มีอุปสรรคหลายอย่างในตั๋วงานที่มีความสำคัญสูง หรือเป้าหมายของการสปรินต์กำลังล่าช้ากว่ากำหนด นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายงานสถานะแบบทันทีที่ดึงข้อมูลจริงจากงาน ความคิดเห็น และแดชบอร์ดต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่จำเป็นต้องสร้างรายงานด้วยตนเองอีกต่อไป

ไม่ว่าคุณจะกำลังค้นหาผ่านงานของคุณ, เอกสาร, หรือแอปพลิเคชันที่ผสานรวม, โดยใช้การค้นหาองค์กร, คุณสามารถดึงข้อมูลที่คุณต้องการได้ (ทันทีและในบริบท)

ต้องการอ้างอิงไฟล์ดีไซน์ใน Figma, โค้ดหนึ่งบรรทัดใน GitHub หรือการสนทนาที่ผ่านมาใน Slack? ทั้งหมดนี้สามารถเข้าถึงได้ในการค้นหาครั้งเดียว

ขอให้ BrainGPT ค้นหาคำตอบจากทั่วทั้งเว็บ เปรียบเทียบข้อมูล หรือแสดงเอกสารประกอบ—แม้จะอยู่นอกพื้นที่ทำงานของคุณก็ตาม : วิธีที่นักพัฒนาสามารถจัดการกับ Sprint Backlogs
ขอให้ BrainGPT ค้นหาคำตอบจากทั่วทั้งเว็บ เปรียบเทียบข้อมูล หรือแสดงเอกสารประกอบ—แม้กระทั่งนอกเหนือจากพื้นที่ทำงานของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • พูดเป็นข้อความ: จับการอัปเดต ไอเดีย หรือการเปลี่ยนแปลงงานได้ทันทีด้วยเสียง ข้ามการพิมพ์ระหว่างการประชุมสั้นหรือการทบทวน และเปลี่ยนข้อมูลที่พูดเป็นงาน ความคิดเห็น หรือบันทึกโดยตรง
  • เข้าถึงโมเดล AI หลากหลาย: เลือกโมเดลที่เหมาะสมกับงานภายใน Workspaceและลดความซับซ้อนของ AI ที่ไม่จำเป็น ใช้โมเดล AI ที่แตกต่างกันสำหรับการเขียน การวิเคราะห์ การวิจัย หรือการสังเคราะห์ ขึ้นอยู่กับความต้องการที่แท้จริงของงาน
  • แดชบอร์ด: รับมุมมองแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสุขภาพของสปรินต์, ปริมาณงาน, และความคืบหน้าในที่เดียว ติดตามการเผาผลาญ, อุปสรรค, และสัญญาณการดำเนินการโดยไม่ต้องดึงรายงานหรือสลับเครื่องมือ
  • บัตร AI: แสดงข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดยAIบนแดชบอร์ดโดยตรง สรุปความคืบหน้าของสปรินต์โดยอัตโนมัติ แจ้งเตือนความเสี่ยง หรือเน้นงานที่หยุดชะงักโดยไม่ต้องวิเคราะห์ด้วยตนเอง

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,585+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ClickUp AI อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ ClickUpยังแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาบน G2:

ClickUp Brain MAX เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเวิร์กโฟลว์ของฉัน วิธีที่มันรวม LLM หลายตัวไว้ในแพลตฟอร์มเดียวทำให้การตอบสนองรวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น และการแปลงเสียงเป็นข้อความทั่วทั้งแพลตฟอร์มช่วยประหยัดเวลาได้มาก ฉันยังชื่นชมความปลอดภัยระดับองค์กรซึ่งให้ความสบายใจเมื่อจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน […] สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือวิธีที่มันช่วยให้ฉันตัดผ่านเสียงรบกวนและคิดได้ชัดเจนขึ้น — ไม่ว่าจะเป็นการสรุปการประชุม, การร่างเนื้อหา, หรือการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ มันรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วย AI ที่ครบจบในตัวเดียวที่สามารถปรับตัวตามสิ่งที่ฉันต้องการได้

ClickUp Brain MAX เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับกระบวนการทำงานของฉัน การที่มันรวมเอา LLM หลายตัวไว้ในแพลตฟอร์มเดียวทำให้การตอบสนองรวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น และการแปลงเสียงเป็นข้อความที่ใช้ได้ทั่วทั้งแพลตฟอร์มช่วยประหยัดเวลาได้มาก ฉันยังชื่นชมความปลอดภัยระดับองค์กรซึ่งให้ความสบายใจเมื่อต้องจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน […] สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือวิธีที่มันช่วยให้ฉันตัดผ่านเสียงรบกวนและคิดได้ชัดเจนขึ้น — ไม่ว่าจะเป็นการสรุปการประชุม, การร่างเนื้อหา, หรือการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ มันรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วย AI ที่ครบทุกอย่างในตัวเดียวที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ฉันต้องการได้

⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบการวางแผนสปรินต์ฟรีสำหรับทีม Agile ใน Excel & ClickUp

2. Azure DevOps

แดชบอร์ด Azure DevOps: วิธีที่นักพัฒนาสามารถจัดการกับงานค้างในสปรินต์
Azure DevOps

Azure DevOps คือแพลตฟอร์มการส่งมอบซอฟต์แวร์แบบบูรณาการของ Microsoft ที่ช่วยให้ทีมวางแผน สร้าง ทดสอบ และส่งมอบซอฟต์แวร์ในระดับที่ใหญ่ขึ้น

มันรวมเครื่องมือสำหรับการวางแผนแบบคล่องตัว, การควบคุมแหล่งที่มา, CI/CD, การทดสอบ, และการร่วมมือไว้ในบริการเดียว, มอบให้ทีมพัฒนาสามารถมองเห็นและควบคุมได้ตลอดทั้งวงจรชีวิต

เพื่อสนับสนุนการวางแผนสปรินต์ของคุณ คุณมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น บักล็อกที่สามารถกำหนดค่าได้, บอร์ด, และเส้นทางการวนซ้ำ ซึ่งช่วยให้คุณมอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าตลอดวงจร Scrum หรือ Kanban ได้ เครื่องมือวางแผนสปรินต์ทั้งหมดนี้ได้รวมเข้ากับการควบคุมแหล่งที่มา, การสร้าง, และ CI/CD

คุณสมบัติหลักของ Azure DevOps

  • ระหว่างการวางแผนสปรินต์ คุณสามารถกำหนดรายการงานที่ค้างอยู่ไปยังรอบการทำงานที่กำหนดได้โดยการลากรายการเหล่านั้นไปยังมุมมองแผนสปรินต์
  • กำหนดขีดความสามารถของทีมหรือบุคคล (ชั่วโมงหรือวันที่มีให้) เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นภาระงานที่มากเกินไปก่อนที่สปรินต์จะเริ่มต้น
  • แผนภูมิและแดชบอร์ดที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าจะแสดงสถานะ ความเร็ว และแนวโน้มการคาดการณ์ของสปรินต์ เพื่อช่วยให้การตัดสินใจในการวางแผนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ Azure DevOps

  • Azure DevOps บังคับใช้ลำดับชั้นที่มีโครงสร้าง (Epics → Features → User Stories → Tasks) ซึ่งอาจรู้สึกจำกัดสำหรับทีมที่ชอบการวางแผนสปรินต์แบบเบาหรือยืดหยุ่นมากกว่า

ราคา Azure DevOps

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Azure DevOps

  • G2: 4. 2/5 (680+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,200+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Azure DevOps อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:

คุณสมบัติของระบบเก็บโค้ด (code repositories) ที่ช่วยให้สามารถเก็บโค้ดที่จัดหมวดหมู่ไว้ตามโครงการต่าง ๆ ได้ และยังสามารถสร้าง pipeline สำหรับแต่ละโครงการได้อีกด้วย pipeline สามารถถูกกระตุ้นได้ทั้งแบบแมนนวลเมื่อต้องการ หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (custom event) เกิดขึ้น ระบบ Devops ให้การเข้าถึงและการควบคุมตามบทบาท (role-based accesses and controls) เช่น จำนวนการอนุมัติขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการผสาน pull request หรือการเพิ่มล็อกบนสาขาเฉพาะ (specific branches) เป็นต้น

คุณสมบัติของระบบเก็บโค้ด (code repositories) ที่ใช้สำหรับเก็บโค้ดที่จัดหมวดหมู่ไว้ตามโครงการต่าง ๆ และสามารถสร้าง.Pipelines สำหรับแต่ละโครงการได้. Pipelines สามารถถูกกระตุ้นได้ทั้งแบบแมนนวลเมื่อต้องการหรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเกิดขึ้น. Devops ให้สิทธิ์การเข้าถึงและการควบคุมตามบทบาท (role-based accesses and controls) เช่น จำนวนการอนุมัติขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการผสานคำขอดึงโค้ด (pull request) หรือการเพิ่มล็อกบนสาขาเฉพาะ (specific branches) เป็นต้น.

👀 คุณรู้หรือไม่? มีภาษาโปรแกรมมิ่งมากกว่า8,000 ภาษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน! ตามที่ระบุในสารานุกรมประวัติศาสตร์ของภาษาโปรแกรมมิ่ง จำนวนนั้นสูงถึง 8,945 ภาษา ตั้งแต่ชื่อที่คุ้นเคยอย่าง Python และ Java ไปจนถึงชื่อที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักและแทบไม่มีใครเคยใช้เลย

3. Jira

แดชบอร์ด Jira: วิธีที่นักพัฒนาสามารถจัดการกับงานค้างในสปรินต์
ผ่านทางJira

Jira เป็นเครื่องมือวางแผนสปรินต์ รองรับการจัดการงาน การติดตามเรื่องราวของผู้ใช้ การทำงานร่วมกันในทีม และการติดตามความคืบหน้าของสปรินต์สำหรับทีมที่ใช้แนวทาง Agile

คุณสามารถวางแผน ดำเนินการ และจัดการการทบทวนสปรินต์บน Jira ได้ นอกจากนี้ยังมีการจัดการงานค้างที่ยืดหยุ่นและรองรับกระบวนการ Agile, Scrum และวิธีการบริหารโครงการอื่นๆ

คุณสามารถวางแผนงานแบบวนซ้ำในแบ็กล็อกเพื่อให้มองเห็นขอบเขตของโครงการได้อย่างครบถ้วน Jira ช่วยให้คุณเริ่มสปรินต์แบบจำกัดเวลาเพื่อจัดการงานโครงการเป็นช่วงๆ และใช้กระดาน Scrum เพื่อติดตามความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัดเมื่องานดำเนินไป

คุณสมบัติหลักของ Jira

  • ใช้ Confluence สำหรับเอกสารสปรินต์และสร้างฐานความรู้กลาง
  • การจัดการงานค้างแบบลากและวาง พร้อมการประมาณการและปรับขอบเขตสปรินต์
  • ใช้ไทม์ไลน์แบบโต้ตอบเพื่อแสดงแผนที่เรื่องราวใหญ่, เรื่องราวของผู้ใช้, และความสัมพันธ์เชิงพึ่งพาในลักษณะที่มองเห็นได้

ข้อจำกัดของ Jira

  • บอร์ดของ Jira ไม่สามารถแสดงคะแนนเรื่องราวที่รวมกันเทียบกับความสามารถของทีมได้โดยไม่มีปลั๊กอิน

ราคาของ Jira

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $7. 91/ผู้ใช้/เดือน
  • พรีเมียม: $14.54/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Jira

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 7,000+)
  • Capterra: 4. 5/5 (14,000+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Jira อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:

ผมได้ใช้ Jira มาเกินหนึ่งปีแล้ว และผมชื่นชมวิธีที่มันเชื่อมโยงเรื่องราวหรือบั๊กกับคำขอดึงหรือการแก้ไขที่เราสร้างใน Bitbucket การผสานรวมนี้ทำให้การติดตามงานสะดวกมากขึ้นมาก

ผมได้ใช้ Jira มาเป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้ว และผมชื่นชมวิธีที่มันเชื่อมโยงเรื่องราวหรือบั๊กกับคำขอดึงหรือการคอมมิตที่เราสร้างใน Bitbucket การผสานรวมนี้ทำให้การติดตามงานสะดวกมากขึ้นมาก

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: วอร์ด คันนิงแฮม หนึ่งในผู้ร่วมเขียน Agile Manifestoได้คิดค้นวิกิตัวแรกในปี 1994 ทำให้การแก้ไขร่วมกันเป็นเรื่องง่ายและสดใหม่

📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Jira สำหรับทีม Agile

ความท้าทายทั่วไปในการจัดการงานค้างในสปรินต์

งานค้างในสปรินต์อาจดูเรียบง่ายบนกระดาษ แต่การรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีนั้นพูดง่ายกว่าทำ นี่คืออุปสรรคทั่วไปที่คุณอาจพบเมื่อจัดการสปรินต์ใน Agile:

1. การรับภาระงานมากเกินไปในระหว่างการวางแผนสปรินต์

ทีมมักจะรับงานมากกว่าที่พวกเขาสามารถทำได้จริงภายในสปรินต์ สิ่งนี้มักเกิดขึ้นเมื่อการประมาณการมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเมื่อมีแรงกดดันให้รวมรายการเพิ่มเติม

📌 ตัวอย่าง: ทีมหนึ่งให้คำมั่นว่าจะทำงานได้ 60 สตอรี่พอยต์ ทั้งที่ในอดีตเคยส่งมอบได้ประมาณ 40 เท่านั้น ส่งผลให้เกิดงานล้นและพลาดเป้าหมายของสปรินต์หลายครั้ง

2. การประมาณการที่ไม่สอดคล้องกัน

เมื่อทีมไม่สามารถตกลงรายละเอียดเฉพาะของคะแนนเรื่องราวได้ การวางแผนจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่เชื่อถือได้ ซึ่งส่งผลให้ตัวเลขความเร็วสูญเสียความแม่นยำ และสปรินท์ในอนาคตจะได้รับผลกระทบตามมา

📌 ตัวอย่าง: นักพัฒนาคนหนึ่งเรียกการปรับแต่ง UI ว่า '1 คะแนน' ในขณะที่อีกคนเรียกมันว่า '3' ทำให้แผนภูมิสปรินต์ของทีมยุ่งเหยิงไปหมด

3. ความพึ่งพาที่ขัดขวางความก้าวหน้า

งานที่ต้องพึ่งพาทีมหรือระบบอื่นมักจะติดขัด หากไม่มีการประสานงานที่เหมาะสม ความล่าช้าจะลุกลามจนกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางการทำงานในแต่ละสปรินต์

📌 ตัวอย่าง: ทีมฟรอนต์เอนด์ติดขัดเนื่องจากรอจุดเชื่อมต่อ API จากทีมแบ็กเอนด์ ส่งผลให้การพัฒนาฟีเจอร์ล่าช้า

4. การละเลยหนี้ทางเทคนิคและงานที่ไม่ใช่ฟีเจอร์

เมื่อทีมมุ่งเน้นแต่การพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ๆ คุณภาพของโค้ดมักจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป การละเลยการปรับโครงสร้างหรือการทำความสะอาดโค้ดอาจทำให้การดำเนินงานในแต่ละสปรินต์ช้าลงในอนาคต

📌 ตัวอย่าง: การเลื่อนการปรับปรุงฐานข้อมูลซ้ำ ๆ ทำให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพซึ่งต้องใช้เวลาทั้งสปรินท์ในการแก้ไขในภายหลัง

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนาในการจัดการงานค้างในสปรินต์

ลองถามนักพัฒนาคนใดก็ได้ว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้สปรินท์ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว แล้วคุณจะเห็นว่าพวกเขามักจะพูดถึง (บ่อยครั้งทีเดียว) ว่ามันอยู่ที่การจัดการกับงานค้าง (backlog) อย่างไร

นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับงานค้างของนักพัฒนาที่คุณต้องปฏิบัติตาม 👇

  • ให้ความสำคัญกับงานที่ช่วยปลดล็อกงานอื่น: เริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่เพื่อนร่วมทีมคนอื่นต้องพึ่งพา เช่น API ด้านหลัง, ส่วนประกอบที่ใช้ร่วมกัน, หรืองานโครงสร้างพื้นฐาน การทำงานเหล่านี้ให้เสร็จก่อนจะช่วยป้องกันปัญหาที่ตามมาและทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  • ประมาณการโดยใช้สัญญาณความพยายามจริง: อย่าเดาจำนวน story point ให้ใช้การคอมมิตล่าสุด ขนาดของ PR หรือบันทึกเวลาจากเรื่องราวที่คล้ายกันเป็นข้อมูลอ้างอิง การประมาณการที่สม่ำเสมอและอิงตามข้อมูลจะช่วยเพิ่มความคาดการณ์ได้ของสปรินต์และลดการทำงานที่เร่งรีบ
  • เพิ่มรายละเอียดทางเทคนิคในระหว่างการปรับปรุง: ก่อนที่เรื่องราวจะเข้าสู่สปรินต์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสภาพแวดล้อม ชื่อของสาขา และข้อกำหนดการทดสอบรวมอยู่ด้วย ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการสลับบริบทเมื่อเริ่มทำงาน
  • รักษาสมดุลระหว่างฟีเจอร์ใหม่กับการปรับปรุงโครงสร้าง: สำหรับทุกสปรินต์ที่เน้นฟีเจอร์ใหม่ ควรมีงานปรับปรุงทางเทคนิคอย่างน้อยหนึ่งงาน เช่น การปรับแต่งประสิทธิภาพ การอัปเดต dependency หรือการทำความสะอาดโค้ด สิ่งนี้จะช่วยให้ความเร็วในการพัฒนาคงที่ในระยะยาวและลดความเสี่ยงในอนาคต
  • ทบทวนขีดจำกัด WIP (งานที่กำลังดำเนินการ) อย่างจริงจัง: อย่าเก็บงานไว้ 'กำลังดำเนินการ' มากกว่าห้าชิ้นพร้อมกัน การทำงานเป็นชุดเล็กๆ จะช่วยปรับปรุงการไหลของงานและให้ QA หรือผู้ตรวจสอบโค้ดได้ทำงานเร็วขึ้น ลดความเร่งรีบในช่วงสิ้นสปรินต์

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับเรื่องราวผู้ใช้ในการพัฒนาแบบ Agile

จัดการงานค้างในสปรินต์ด้วย ClickUp

การวัดที่แม่นยำเพียงหนึ่งครั้งมีค่ามากกว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนับพัน

การวัดที่แม่นยำเพียงหนึ่งครั้งมีค่ามากกว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนับพัน

สปรินต์จะดำเนินไปได้ดีเมื่อแบ็กล็อกชัดเจน ทันสมัย และเชื่อมโยงกับโค้ด นักพัฒนาจะรู้ว่าอะไรสำคัญในวันนี้ อะไรติดขัด และอะไรที่ทำเสร็จแล้ว

ClickUp รวบรวมโครงสร้างทั้งหมดไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณวางแผนสปรินต์ กำหนดคะแนน และวางแผนความจุด้วยมุมมองที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้ พร้อมเชื่อมโยงการคอมมิตและคำขอ pull ไปยังงานต่างๆ เพื่อให้ความคืบหน้าเป็นข้อเท็จจริง ใช้การ์ด burndown, velocity และ cumulative flow เพื่อดูจังหวะการทำงาน ในขณะที่ระบบอัตโนมัติและ AI จัดการกับการทำงานที่ต่อเนื่อง งานประจำ และการอัปเดตตามกำหนดเวลา

หากคุณต้องการการวิ่งที่มั่นคงและลดความประหลาดใจ ให้จัดการงานค้างใน ClickUp สร้างระบบที่คุณไว้วางใจได้ แล้วให้ทีมมุ่งเน้นไปที่โค้ดลองใช้ ClickUp วันนี้!

คำถามที่พบบ่อย

สปรินต์แบ็กล็อกควรประกอบด้วยเรื่องราว งาน และบั๊กทั้งหมดที่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ตกลงที่จะทำในสปรินต์นั้น สปรินต์แบ็กล็อกที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจบทบาทและลำดับความสำคัญของตนเองสำหรับสปรินต์นั้น

เมื่อสปรินต์เริ่มต้นขึ้น ทีมพัฒนาจะเป็นผู้จัดการแบ็กล็อกเพียงฝ่ายเดียว ผู้ครอบครองผลิตภัณฑ์จะกำหนดลำดับความสำคัญก่อนการวางแผน แต่เป็นหน้าที่ของนักพัฒนาที่จะอัปเดตความคืบหน้า ปรับประมาณการ และตัดสินใจว่าจะทำงานให้เสร็จอย่างไร แบ็กล็อกของสปรินต์ทำหน้าที่เป็นแผนที่มีชีวิตซึ่งพัฒนาไปพร้อมกับการเรียนรู้ของทีมในระหว่างการทำงาน

โดยทั่วไป วันละครั้ง การอัปเดตประจำวันบนกระดานสปรินต์จะแสดงให้ทุกคนเห็นสิ่งที่ทำเสร็จแล้ว สิ่งที่ติดขัด และสิ่งที่ต้องทำต่อไป

กฎ 20–30–50 ช่วยสร้างสมดุลระหว่างความแน่นอนและความเสี่ยงในการวางแผนสปรินต์: 20% งานที่มีความมั่นใจสูง, 30% งานที่มีความซับซ้อนปานกลาง, และ 50% งานที่ซับซ้อนหรืองานสำรวจใหม่ การรักษากฎนี้ช่วยให้แบ็กล็อกมีความสมจริง โดยป้องกันไม่ให้ทีมรับงานที่มีความไม่แน่นอนสูงมากเกินไปในแต่ละสปรินต์ ขณะเดียวกันก็ยังคงความก้าวหน้าในการทำงาน

ClickUp กลายเป็นที่ชื่นชอบของทีมที่ต้องการการจัดการสปรินต์ที่รวมอยู่ในระบบเวิร์กโฟลว์ที่กว้างขึ้น มันช่วยให้คุณวางแผนสปรินต์สกรัม, ตั้งค่าคะแนนเรื่องราว, ติดตามแผนภูมิการเผาผลาญ, และแม้กระทั่งจัดการเอกสารหรือเป้าหมายในพื้นที่เดียวกัน

ประมาณการตามความพยายามและความซับซ้อน ไม่ใช่จำนวนชั่วโมง ใช้เรื่องราวที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบและหารือเกี่ยวกับส่วนที่ยากก่อนกำหนดค่า

งานค้างที่ชัดเจนช่วยลดการสลับบริบท ทำให้ลำดับความสำคัญชัดเจน และเปิดเผยอุปสรรคตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยงานค้างที่ได้รับการดูแลอย่างดี นักพัฒนาจะใช้เวลามากขึ้นในการส่งมอบโค้ดและใช้เวลาน้อยลงในการคาดเดาสิ่งที่ต้องทำต่อไป

สำหรับทีมส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ClickUp เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jira ในการจัดการงานค้างในสปรินต์ ClickUp มีการตั้งค่าที่สะอาดกว่า ระบบอัตโนมัติที่ง่ายกว่า (และละเอียดกว่า) และมีความยืดหยุ่นมากกว่า Jira โดยเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาทุกขนาด รองรับทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนสปรินต์ไปจนถึงกราฟการเผาผลาญงาน (burndown charts) สามารถเชื่อมต่อกับ GitHub และ GitLab และมีเครื่องมือสำหรับเอกสารและการรายงาน ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่ทำงานเดียว