วิธีที่นักพัฒนาสามารถจัดการกับสปรินต์แบ็กล็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการแบ็กล็อกของสปรินต์อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การจัดลำดับความสำคัญที่สมจริง และการให้ข้อเสนอแนะทุกวัน
แต่คุณจะนำสิ่งนั้นไปใช้ในสปรินต์จริงได้อย่างไร เมื่อข้อกำหนดเปลี่ยนแปลงและเวลาจำกัด?
ด้านล่างนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีที่นักพัฒนาสามารถจัดการกับสปรินต์แบ็กล็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
⭐ แม่แบบแนะนำ
รักษาคลังงานผลิตภัณฑ์หลักที่ใช้งานอยู่ให้เป็นศูนย์กลาง และพัฒนาคลังงานสปรินต์ได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงานเดียวกัน ด้วยเทมเพลตคลังงานและสปรินต์ของ ClickUp
สร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ซึ่งทุกเรื่องราว, ข้อบกพร่อง, และงานทางเทคนิคมีผู้รับผิดชอบ, ลำดับความสำคัญ, และการประมาณการอย่างชัดเจน และเพื่อทำเช่นนั้น ให้ใช้ClickUp Custom Fieldsเพื่อติดตามคะแนนเรื่องราว, ระดับความพยายาม, หรือหมวดหมู่คุณสมบัติ และใช้ClickUp Custom Statusesเช่น 'พร้อมสำหรับ Sprint', 'กำลังดำเนินการ', และ 'ตรวจสอบโค้ด' เพื่อให้งานมองเห็นได้ในทุกขั้นตอน
อะไรคือสปรินต์แบ็กล็อก?
สปรินต์แบ็กล็อก เป็นแนวคิดพื้นฐานในกรอบการจัดการโครงการแบบAgile และScrum
มันแสดงถึงแผนที่ละเอียดและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งนำทางสมาชิกทีม Scrum ผ่าน Sprint ที่เฉพาะเจาะจง: ช่วงเวลาสั้น ๆ ที่มีกรอบเวลาแน่นอน (โดยทั่วไปคือ 1–4 สัปดาห์) ซึ่งในระหว่างนั้นจะมีการพัฒนาและส่งมอบคุณสมบัติหรือการปรับปรุงของผลิตภัณฑ์ชุดหนึ่ง
ทีมพัฒนาเป็นเจ้าของสปรินต์แบ็กล็อก สปรินต์แบ็กล็อกเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์แบ็กล็อก ซึ่งเป็นรายการงานทั้งหมดที่ต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์
มันประกอบด้วยรายการทั้งหมด เช่น เรื่องราวของผู้ใช้ งานที่ต้องทำ การแก้ไขข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาด ที่ทีมพัฒนาและสครัมมาสเตอร์ตกลงที่จะทำให้เสร็จในสปรินต์หนึ่งๆ รายการเหล่านี้จะถูกเลือกในระหว่างการประชุมวางแผนสปรินต์ โดยพิจารณาจากความสามารถของทีมและเป้าหมายของสปรินต์
🎯 ตัวอย่าง
เป้าหมายสปรินต์: ปรับปรุงประสบการณ์การเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ใช้
งานค้างในสปรินต์:
- เรื่องราวผู้ใช้ #1: ดำเนินการฟังก์ชันการรีเซ็ตรหัสผ่าน งานที่ 1: ออกแบบ UI สำหรับการรีเซ็ตรหัสผ่าน งานที่ 2: เขียนการทดสอบหน่วย งานที่ 3: พัฒนาจุดสิ้นสุด API
- เรื่องราวของผู้ใช้ #2: เพิ่มประสิทธิภาพเวลาในการเข้าสู่ระบบ งานที่ 1: วิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพปัจจุบัน งานที่ 2: เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาข้อมูลในระบบหลังบ้าน งานที่ 3: ทำการทดสอบการถดถอย
- งานที่ 1: วิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพปัจจุบัน
- งานที่ 2: ปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบค้นข้อมูลฝั่งเซิร์ฟเวอร์
- งานที่ 3: ดำเนินการทดสอบการถดถอย
องค์ประกอบสำคัญของแบ็กล็อกสปรินต์
แล้วอะไรกันแน่ที่ประกอบเป็นสปรินต์แบ็กล็อก? องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ทุกสปรินต์ดำเนินไปอย่างราบรื่นคือ 👇
- รายการงานในแบ็คล็อกผลิตภัณฑ์ที่เลือก (PBIs): สิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติหรือเรื่องราวของผู้ใช้ที่เลือกจากแบ็คล็อกผลิตภัณฑ์สำหรับสปรินต์ปัจจุบัน พวกเขาแสดงถึงสิ่งที่ทีมมุ่งมั่นที่จะส่งมอบ โดยพิจารณาจากความสำคัญ เป้าหมายของสปรินต์ และขีดความสามารถของทีม
- การแบ่งงาน: PBI ที่เลือกแต่ละรายการจะถูกแบ่งออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งอธิบายว่าทีมจะดำเนินการอย่างไร งานแต่ละชิ้นควรมีความเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ และมีขนาดเล็กพอที่จะทำให้เสร็จภายในหนึ่งวันหรือน้อยกว่า
- เป้าหมายสปรินต์: ข้อความที่กระชับซึ่งสรุปวัตถุประสงค์หลักหรือคุณค่าที่ต้องการบรรลุในระหว่างสปรินต์ เป้าหมายนี้ช่วยให้ทีมมีจุดมุ่งเน้นและชี้นำการตัดสินใจเมื่อจัดลำดับความสำคัญของงานหรือปรับเปลี่ยนการทำงาน
- ประมาณการงาน: การประมาณความพยายาม (เป็นคะแนนเรื่องราว, ชั่วโมง, หรือหน่วยอื่น) ที่กำหนดให้กับแต่ละงานหรือรายการในแบ็กล็อก ซึ่งช่วยทีมโครงการในการคาดการณ์ปริมาณงาน, วางแผนกำลังการผลิต, และติดตามความคืบหน้า
- การติดตามความคืบหน้า: เครื่องมือเชิงภาพ เช่น กระดานงาน (สิ่งที่ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, เสร็จแล้ว)และแผนภูมิการลดภาระงาน ช่วยติดตามความคืบหน้าตลอดช่วงสปรินท์ ส่งเสริมความโปร่งใสและช่วยให้ทีมสามารถระบุความเสี่ยงหรือความล่าช้าได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือจัดการงานค้างในผลิตภัณฑ์ยอดนิยม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ชื่อ 'Scrum' ถูกยืมมาจากกีฬา รักบี้ ในกีฬา รักบี้ สกรัมคือจุดที่ทีมรวมตัวกันและดันไปข้างหน้าเป็นหนึ่งเดียว Scrum ในซอฟต์แวร์ยืมภาพของการเคลื่อนไหวที่เป็นหนึ่งเดียวมาใช้
ความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์แบ็กล็อกและสปรินต์แบ็กล็อก
หากเราจะปรับปรุงวิธีการทำงานกับสปรินต์แบ็กล็อก เราจำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่ และมีความแตกต่างอย่างไรกับสิ่งที่ใหญ่กว่ามัน ซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์แบ็กล็อก
โดยสรุป นี่คือสิ่งที่ผลิตภัณฑ์และสปรินต์แบ็กล็อกมุ่งเน้น👇
|คุณสมบัติ
|รายการงานที่ต้องทำ
|งานค้างในสปรินต์
|ขอบเขต
|สินค้าทั้งหมด
|สปรินต์ปัจจุบัน
|เจ้าของ
|ทีมผลิตภัณฑ์
|ทีมพัฒนา
|เนื้อหา
|คุณสมบัติ, อีปิค, และความคิดทั้งหมดที่เป็นไปได้
|งานและรายการที่เลือกสำหรับหนึ่งสปรินต์
|ความถี่ในการเปลี่ยนแปลง
|พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
|อัปเดตเฉพาะในระหว่างสปรินต์ (หากจำเป็น)
|เป้าหมาย
|แนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระยะยาว
|ส่งมอบคุณค่าที่จับต้องได้และเห็นผลในระยะสั้น
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เมื่อแบ็กล็อกของสปรินต์ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน นักพัฒนาสามารถดำเนินการจากงานไปสู่การสร้างโค้ดได้ทันที ด้วยCodegen ที่ผสานรวมกับ ClickUp แล้ว รายการแบ็กล็อกที่มีขอบเขตชัดเจน พร้อมข้อกำหนด เกณฑ์การยอมรับ และเอกสารที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงไว้ สามารถนำไปใช้สำหรับการสร้างโค้ดโดยมี AI ช่วยได้อย่างสะดวก
แทนที่จะเขียนสเปคใหม่หรือค้นหาบริบท นักพัฒนาจะใช้แบ็กล็อกเองในการเริ่มต้นการดำเนินการ ยิ่งแบ็กล็อกสะอาดมากเท่าไร Codegen ก็จะสามารถสร้างและอัปเดตโค้ดได้แม่นยำมากขึ้นเท่านั้น การปรับปรุงแบ็กล็อกจะหยุดเป็นภาระและกลายเป็นตัวเร่งการสร้าง
ทำไมการจัดการงานค้างอย่างมีประสิทธิภาพจึงสำคัญสำหรับนักพัฒนา
ทุกการตัดสินใจในแบ็กล็อกของสปรินต์จะเป็นการปกป้องเวลาของนักพัฒนาหรือค่อยๆ สูบมันออกไป นี่คือวิธีการที่มันเกิดขึ้น:
|อะไร
|สิ่งที่ปกป้องหรือปรับปรุงสำหรับนักพัฒนา
|ความชัดเจนทางเทคนิคและความสมบูรณ์ของสถาปัตยกรรม
|รายการงานค้างที่ชัดเจนและได้รับการปรับปรุงอย่างละเอียดช่วยลดความคลุมเครือ ช่วยให้ผู้พัฒนาตัดสินใจด้านสถาปัตยกรรมได้ดีขึ้นและตรวจพบการพึ่งพาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
|กระบวนการทำงานที่คาดการณ์ได้และมุ่งเน้น
|งานค้างที่มีเป้าหมายชัดเจนช่วยลดการสลับบริบทและการเสียสมาธิ ทำให้สามารถอยู่ในสภาวะการทำงานที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพได้นานขึ้น
|สมดุลระหว่างคุณค่าของสินค้าและสุขภาพทางเทคนิค
|รับประกันว่าการปรับโครงสร้างใหม่ การทดสอบ และการบำรุงรักษาจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญควบคู่ไปกับฟีเจอร์ใหม่ ๆ เพื่อปกป้องคุณภาพของโค้ดในระยะยาว
|การร่วมมือและการประสานงานที่ดีขึ้น
|การประชุมปรับปรุงให้ละเอียดช่วยให้ผู้พัฒนาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตและความเสี่ยง นำไปสู่แผนที่เป็นจริงมากขึ้นและการประสานงานระหว่างผลิตภัณฑ์กับวิศวกรรมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
📚 อ่านเพิ่มเติม:การทำงานร่วมกันข้ามสายงาน: ประโยชน์ ความท้าทาย และเคล็ดลับ
วิธีที่นักพัฒนาสามารถจัดการกับสปรินต์แบ็กล็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานค้างที่รกสามารถทำให้แผนสปรินต์ที่ดีที่สุดต้องสะดุดได้
ด้านล่างนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีที่นักพัฒนาสามารถจัดการกับแบ็กล็อกของสปรินต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
แยกเรื่องราวออกเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
เพื่อให้ความก้าวหน้าสามารถมองเห็นได้และวัดผลได้ ให้เปลี่ยนทุกเรื่องราวในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ของคุณให้กลายเป็นงานย่อยที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
ในขั้นตอนนี้ กระบวนการทำงานที่ดีควรประกอบด้วย:
- การแยกคุณลักษณะออกเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน เช่น 'สร้าง API สำหรับการยืนยันตัวตน' หรือ 'ออกแบบเลย์เอาต์ของการ์ดวิเคราะห์สำหรับ [X]'
- การเขียนชื่องานที่สั้นและอธิบายได้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจสิ่งที่กำลังสร้าง
- เชื่อมโยงงานกับความพึ่งพาตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถวางแผนลำดับและขั้นตอนการส่งมอบได้
- การรักษาขนาดของงานให้คงที่เพียงพอเพื่อให้สามารถประมาณการและตรวจสอบได้ภายในสปรินต์เดียว
จัดลำดับความสำคัญตามความต้องการทางธุรกิจและทางเทคนิค
นอกเหนือจากผลกระทบและความพยายามแล้ว คุณยังต้องประเมินบริบทที่ล้อมรอบงานด้วย ซึ่งรวมถึงการพึ่งพา ความเสี่ยงด้านความเสถียร และเป้าหมายการเรียนรู้ของทีม ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นตัวกำหนดว่าตารางเวลาของสปรินต์จะคงอยู่ได้ดีเพียงใด หรือสปรินต์จะกลายเป็นงานที่ต้องทำซ้ำหรือไม่
|สัญญาณความสำคัญที่ซ่อนอยู่
|สิ่งที่มันเปิดเผย
|วิธีใช้ในระหว่างการวางแผน
|การพึ่งพาต้นน้ำ
|งานที่ปลดล็อกความก้าวหน้าสำหรับเรื่องราวอื่น ๆ
|กำหนดเวลาสิ่งเหล่านี้ไว้ตั้งแต่ต้นสปรินต์เพื่อให้งานที่ต่อเนื่องไม่ติดขัด
|ความผันผวนของฐานโค้ด
|โมดูลที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยหรือมีการถดถอย
|ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างหรือการทดสอบในพื้นที่เหล่านี้ก่อนที่จะเพิ่มฟีเจอร์ใหม่
|ความคุ้นเคยของทีม
|ใครมีบริบทหรือความเชี่ยวชาญในส่วนนี้ของผลิตภัณฑ์
|มอบหมายงานตามประสบการณ์เพื่อลดเวลาในการปฐมนิเทศและรอบการตรวจสอบ
|ความเร่งด่วนของลูกค้า
|ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ประสบปัญหาหรือรายงานเหตุการณ์
|ยกระดับการแก้ไขปัญหาที่สำคัญเหนือการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่ำ
|หนี้ความรู้
|ความสับสนซ้ำซาก, ความไม่ชัดเจนในความเป็นเจ้าของ, หรือเอกสารที่ล้าสมัย
|สำรองกำลังการผลิตสำหรับการทำความสะอาดเพื่อปรับปรุงความเร็วในสปรินท์ถัดไป
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
คุณสามารถจำลองความละเอียดอ่อนนี้ได้มากขึ้นด้วยClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์
พูดง่ายๆ คือ คุณสามารถ:
- จับผลตอบรับทันที: เปลี่ยนรายงานข้อบกพร่องและคำขอฟีเจอร์ให้เป็นรายการงานในแบ็กล็อกได้ทันทีด้วยแบบฟอร์ม ClickUpที่ออกแบบเฉพาะ
- มองเห็นงานในแบบของคุณ: เลือกจากมุมมอง ClickUp กว่า 15 แบบ เช่น รายการ กระดาน หรือแกนต์ เพื่อดูรายการงานค้างจากมุมมองที่แตกต่างกัน
- การเผยแพร่แผนที่และการพึ่งพา:ใช้แผนภูมิ Ganttแบบโต้ตอบของClickUpเพื่อเชื่อมต่อรายการงานที่ค้างอยู่กับการเผยแพร่ในอนาคต
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ในเมื่อเรากำลังพูดถึงการทำให้การทำงานแบบสปรินต์ราบรื่นขึ้นอยู่แล้ว... เราก็ยังพึ่งพาหนึ่งในพลังพิเศษของ ClickUp ที่เราชื่นชอบมากที่สุดเพื่อช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปโดยไม่ต้องคอยดูแลบอร์ดตลอดเวลา เราใช้Super Agentsแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ของ ClickUp เอง เพราะมันช่วยเราหลุดพ้นจากวังวน 'มีใครทำอะไรไว้บ้างไหม?'
นี่คือวิธีที่พวกเขาช่วยเราทุกวัน:
- เมื่อมีคนกล่าวถึง Sprint Task Creation Agent ในความคิดเห็นหรือแชท ระบบจะวิเคราะห์บริบทโดยรอบและสร้างงานที่ชัดเจนและมีเป้าหมายในการดำเนินการ งานนี้จะเชื่อมโยงกลับไปยังการสนทนาเดิม ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นสปรินท์ของ Growth Ops ปัจจุบัน และมอบหมายให้กับบุคคลที่เรียกใช้งาน เว้นแต่จะมีการระบุผู้รับมอบหมายอื่นอย่างชัดเจน
- เมื่องานถูกย้ายไปยัง 'กำลังดำเนินการ' ระบบ Sprint Task Creation Agent จะติดแท็กเพื่อนร่วมทีม QA ของเราโดยอัตโนมัติ พร้อมส่งข้อความแจ้งเตือนที่กระชับและเป็นมิตรในกระทู้ เพื่อให้มั่นใจว่างานถูกส่งต่อโดยไม่จำเป็นต้องติดตามผล
- เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ Sprint Task Creation Agent จะรวบรวมสรุปที่ชัดเจนของสิ่งที่ได้ส่งมอบแล้ว สิ่งที่ยังดำเนินการอยู่ และสิ่งที่ต้องการความสนใจต่อไป รายงานคำสั่งรายสัปดาห์แบบเบา ไม่ต้องการการเตรียมการด้วยตนเอง
ใช้เซสชันปรับปรุงงานค้าง
งานค้างควรอยู่ข้างหน้าของสปรินท์ไปสองสามขั้นตอน ทำหน้าที่เป็นแนวทางสำหรับการวางแผนทรัพยากรและการจัดลำดับความสำคัญในอนาคต
คุณจะใช้วิธีปรับปรุงงานค้างเพื่อ:
- ทบทวนความชัดเจนของเรื่องราว: ยืนยันว่าแต่ละเรื่องราวอธิบายถึงความต้องการของผู้ใช้จริงและผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ ลบสิ่งที่ยังเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของความคิดออก
- กำหนดความหมายของคำว่า 'เสร็จ': บันทึกเกณฑ์การยอมรับ, ความสัมพันธ์ของข้อมูล, และเงื่อนไขการทดสอบเพื่อให้สมาชิกทีมทุกคนทราบว่าจะหยุดเมื่อใด
- ตรวจสอบขอบเขต: แยกหรือรวมเรื่องราวที่รู้สึกว่าใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปที่จะใส่ในสปรินต์เดียว
- ลำดับอย่างมีจุดมุ่งหมาย: นำงานที่ช่วยปลดล็อกความก้าวหน้าสำหรับทีมหรือส่วนประกอบอื่น ๆ มาดำเนินการก่อน
- รักษาปริมาณงานค้างให้กระชับ: จัดเก็บสิ่งที่ไม่ได้สอดคล้องกับแผนงานปัจจุบันไว้ในคลังแทนที่จะปล่อยให้มีความยุ่งเหยิงสะสม
⚡ คลังแม่แบบ: หากคุณกำลังจัดการงานแบบ Agile คุณจำเป็นต้องมีแม่แบบการวางแผน Sprint Agile ของ ClickUp ซึ่งครอบคลุมทุกขั้นตอนของ Sprint ตั้งแต่ To-Do และการวางแผน ไปจนถึงการดำเนินการ การตรวจสอบ การปรับใช้ และอื่นๆ
นอกจากนี้ แต่ละงานจะประกอบด้วยบริบทที่ครบถ้วน ซึ่งรวมถึงประเภท, อีปิค, วันที่ครบกำหนด, และประมาณเวลาที่ใช้ ทั้งหมดนี้รวมกันทำให้แต่ละสปรินต์กลายเป็นวงจรที่โปร่งใสของความสำเร็จและการส่งมอบ
ติดตามความคืบหน้าทุกวันด้วยการประชุมแบบยืนและการแสดงผลการใช้เวลา
เมื่อเริ่มสปรินต์แล้ว ความตระหนักรู้จะสำคัญกว่าความเร็ว ดังนั้นให้แน่ใจว่าการประชุมสแตนด์อัพประจำวันนั้นสั้น กระชับ มุ่งเน้นที่การดำเนินการ และมุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนที่ชัดเจนเพียงหนึ่งอย่าง
เมื่อการสปรินต์เริ่มต้นขึ้น บักล็อกต้องการการให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการประชุมประจำวันแบบยืน (Daily stand-ups) คุณจะมองเห็นงานที่หยุดชะงักและลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่จะกลายเป็นความล่าช้าที่ใหญ่ขึ้น
⭐ โบนัส:ClickUp SyncUpsเปลี่ยนสปรินต์ให้เป็นการดำเนินงานจริง เป็นเครื่องมือสำหรับการประชุมและการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณเริ่มต้นการโทรเสียงและวิดีโอได้ทันทีภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
ClickUp AI สร้างสรุปที่ชัดเจนสำหรับทุกคนที่ไม่ได้ออนไลน์ในเวลาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องตามหาบริบทหรือนั่งฟังการประชุมสรุป
ที่สำคัญกว่านั้น การอัปเดตเหล่านี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การสนทนาเท่านั้น การตัดสินใจที่สำคัญ อุปสรรค และขั้นตอนต่อไปสามารถแปลงเป็นงาน การอัปเดต หรือการปรับงานค้างได้ทันที ทำให้การดำเนินการเชื่อมโยงกับการวางแผนอย่างแน่นหนา
นอกเหนือจากการประชุมสแตนด์อัพแล้ว แผนภูมิการลดภาระงานยังให้มุมมองแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะของสปรินต์ เมื่อแผนภูมิแบนราบหรือพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่คาดคิด คุณจะทราบว่ามีบางอย่างในการดำเนินงานที่ต้องการความสนใจก่อนที่จะทำให้เป้าหมายของสปรินต์ตกอยู่ในความเสี่ยง
📌 รายการตรวจสอบแบบยืนสำหรับการประชุมงานค้างของคุณ
- ตรวจสอบแนวโน้มการเผาไหม้ล่าสุด: หากความคืบหน้าชะลอตัวลง ให้ระบุว่ามีขอบเขตงานเพิ่มขึ้นหรือมีงานใดที่หยุดชะงัก
- ดูงานที่กำลังดำเนินการอยู่: หากมีงานหลายอย่างที่กำลังดำเนินการอยู่แต่ไม่มีงานใดที่เสร็จสมบูรณ์ ให้จำกัดขอบเขตจนกว่าจะมีงานบางส่วนที่เสร็จสมบูรณ์
- ทบทวนอุปสรรคที่ขัดขวาง: ยืนยันความรับผิดชอบและระยะเวลาที่คาดว่าจะแก้ไขได้ก่อนที่จะดำเนินการต่อ
- ยืนยันรายการถัดไปที่พร้อม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงตามคำจำกัดความของทีมว่าพร้อมก่อนที่จะดึงเข้ามา
📮 ClickUp Insight: เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าขั้นตอนเพิ่มเติมที่ใหญ่ที่สุดที่แชทเพิ่มเข้ามาคือการย้ายงานไปยังเครื่องมืออื่นด้วยตนเอง
อีก 20% ใช้เวลาในการอ่านกระทู้ซ้ำเพื่อหาสิ่งที่ต้องดำเนินการจริง
การขัดจังหวะเล็กๆ เหล่านั้นสะสมขึ้นเรื่อยๆ เพราะการส่งต่อแต่ละครั้งเปรียบเสมือนการรั่วไหลเล็กๆ ของเวลา พลังงาน และความชัดเจน
ClickUp แทนที่การแข่งขันผลัดด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียว ภายใน ClickUp Chat หัวข้อสนทนาของคุณสามารถเปลี่ยนเป็นงานที่ติดตามได้ทันที คุณไม่ต้องเสียจังหวะในการย้ายบริบทเพราะ Converged AI Workspace ของ ClickUp จะเก็บทุกอย่างไว้ให้คุณครบถ้วน
เครื่องมือที่นักพัฒนาสามารถใช้สำหรับการจัดการงานค้างในสปรินต์
นี่คือเครื่องมือสำหรับการจัดการงานค้างในสปรินต์:
1. คลิกอัพ
ClickUp,แพลตฟอร์มการทำงานแบบรวม AI ที่แรกของโลก, รวมเครื่องมือและกระบวนการทำงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว.
สำหรับทีมที่จัดการสปรินต์ใน Agile ระบบนี้จะรวมการดำเนินการแบ็กล็อก สัญญาณทางวิศวกรรม และการวิเคราะห์สปรินต์ไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน กล่าวโดยสรุป 👇
ดำเนินโครงการแบบ Agile อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณมีแผนงาน, งานค้าง, และทีมที่พร้อมแล้ว
สิ่งที่คุณต้องการตอนนี้คือพื้นที่ทำงานที่เก็บทุกเรื่องราวของผู้ใช้, งาน, และความเกี่ยวข้องไว้ให้เห็นได้ชัดเจน (และนักพัฒนาทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน)
เข้าสู่:ClickUp สำหรับทีม Agile. ช่วยให้ทีมพัฒนาทุกขนาดสามารถดำเนินโครงการแบบ Agile ได้อย่างราบรื่น.
ภายในโซลูชันนี้ คุณสามารถจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณได้โดยใช้ClickUp Tasks
แต่ละงานสามารถแทนเรื่องราวของผู้ใช้, ข้อบกพร่อง, หรือการปรับปรุงทางเทคนิค, พร้อมด้วยคะแนนเรื่องราว, ผู้รับผิดชอบ, วันที่ครบกำหนด, และสิ่งที่ต้องพึ่งพา
นี่คือวิธีที่นักพัฒนาและทีมผลิตภัณฑ์ใช้มันเพื่อจัดการสปรินต์และจัดการลำดับความสำคัญแบบ Agileได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- เชื่อมโยงทุกงานเข้ากับสปรินต์: จัดระเบียบรายการงานค้างในรายการที่แสดงถึงสปรินต์หรืออีปิค
- เวิร์กโฟลว์ที่สร้างขึ้นสำหรับวงจรการพัฒนาจริง: ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น 'คะแนนเรื่องราว,' 'ความสำคัญ,' หรือ 'หมายเลขสปรินต์,' และตั้งกฎอัตโนมัติเพื่อย้ายงานเมื่อเสร็จสิ้นหรือถูกบล็อก
- รักษาบริบทของการทำงานร่วมกัน: เพิ่มความคิดเห็น แนบแบบหรือสเปค และแท็กเพื่อนร่วมทีมด้วยการ @mention เพื่อให้การสนทนาสอดคล้องกับงานที่กำลังทำอยู่
จัดการสปรินต์, อัตโนมัติข้อมูลเชิงลึกการส่งมอบ, และได้รับการผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการ
ClickUp Sprintsถูกออกแบบมาเพื่อลดภาระงานซ้ำซ้อนในการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับทีมพัฒนาและทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณสามารถกำหนดวันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดของสปรินต์ มอบหมายคะแนน และกำหนดลำดับความสำคัญได้ ในขณะที่ ClickUp จะจัดการการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ
สรุปโดยย่อ:
- เมื่อถึงวันที่เริ่มต้นสปรินต์ ClickUp สามารถย้ายสปรินต์ไปยังสถานะ 'กำลังดำเนินการ' โดยอัตโนมัติ
- ในวันที่สิ้นสุด ระบบจะถือว่าสปรินต์เสร็จสมบูรณ์โดยไม่ต้องปิดงานด้วยตนเอง
- งานที่ยังไม่เสร็จจากสปรินต์ที่เสร็จสิ้นแล้วจะถูกย้าย (การล้น) ไปยังสปรินต์ถัดไปโดยอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนที่ไม่จำเป็น
- คุณสามารถทำซ้ำมุมมองสปรินต์ได้เพื่อที่คุณจะไม่ต้องสร้างเลย์เอาต์บอร์ดใหม่ทุกครั้งในสปรินต์
🤔 คำถามที่พบบ่อย
เราจะกำหนดคะแนนสปรินต์สำหรับผู้รับผิดชอบหลายคนใน ClickUp ได้อย่างไร?
หากทีมของคุณใช้การเป็นเจ้าของงานร่วมกัน คุณสามารถกำหนดคะแนนสปรินต์ให้กับผู้รับงานแต่ละคนได้โดยตรง แทนที่จะแบ่งหรือทำซ้ำงาน
- เปิดใช้งาน Multiple Assignees ClickApp ในการตั้งค่า Workspace ของคุณ
- เปิดงานและคลิก เพิ่มคะแนนสปรินต์ ที่มุมบนซ้าย
- ในหน้าต่าง Sprint Points ให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงข้างๆ อวตารของแต่ละผู้รับมอบหมาย: พิมพ์ค่าที่กำหนดเองเพื่อกำหนดคะแนนที่แตกต่างกันต่อคน หรือคลิก ตั้งค่าทั้งหมด เพื่อใช้ค่าคะแนนเดียวกันกับทุกคนพร้อมกัน
- พิมพ์ค่าที่กำหนดเองเพื่อกำหนดคะแนนที่แตกต่างกันต่อคน
- หรือคลิก ตั้งค่าทั้งหมด เพื่อใช้ค่าคะแนนเดียวกันกับทุกคนพร้อมกัน
- พิมพ์ค่าที่กำหนดเองเพื่อกำหนดคะแนนต่าง ๆ ต่อคน
- หรือคลิก ตั้งค่าทั้งหมด เพื่อใช้ค่าคะแนนเดียวกันกับทุกคนพร้อมกัน
คะแนนสปรินต์ทั้งหมดที่แสดงในภารกิจแสดงผลรวมของคะแนนแต่ละรายการ
ตัวอย่างเช่น หากดีนมี 5 คะแนน และอเล็กซ์มี 8 คะแนน งานจะแสดงคะแนนรวมทั้งหมด 13 คะแนน
ใช้การเชื่อมต่อ ClickUpเพื่อเชื่อมโยงงานใน backlog/sprint ของคุณกับกระบวนการพัฒนา นั่นหมายความว่าคุณสามารถเชื่อมต่อกับ GitHub, GitLab หรือ Bitbucket เพื่อให้การคอมมิต, การแตกสาขา, หรือกิจกรรมปัญหาสามารถเชื่อมโยงกันได้
|การบูรณาการ
|คำอธิบาย
|โค้ดเจ็น
|Codegenคือเพื่อนร่วมทีมพัฒนา AI ของคุณใน ClickUp เป็น เอเจนต์ AI ที่ทำงานให้เสร็จ สร้างฟีเจอร์ และตอบคำถามเกี่ยวกับโค้ดโดยใช้ภาษาธรรมชาติ
|กิตลาบ
|เชื่อมต่อพื้นที่ (Spaces)โดยตรงกับโครงการใน GitLab งานใน Spaces ที่เชื่อมต่อกับโครงการสามารถเชื่อมโยงกับการคอมมิต, สาขา, และคำขอการผสานได้
|GitHub
|เชื่อมต่อพื้นที่ (Spaces)โดยตรงกับที่เก็บ (repositories) ของ Bitbucket เพื่อให้คุณทราบเสมอว่างานใดเกี่ยวข้องกันงานในSpaces ที่เชื่อมต่อกับที่เก็บสามารถเชื่อมโยงกับการคอมมิต, สาขา, และคำขอดึง (pull requests) ได้
|บิตบักเก็ต
|เชื่อมต่อพื้นที่ (Spaces)โดยตรงกับที่เก็บ (repositories) ของ Bitbucket เพื่อให้คุณทราบเสมอว่างานใดเกี่ยวข้องกันงานในSpaces ที่เชื่อมต่อกับที่เก็บสามารถเชื่อมโยงกับการคอมมิต, สาขา, และการขอดึง (pull requests) ได้
🎯 เคล็ดลับการใช้ ClickUp: หากมีงานที่คุณทำทุกสปรินต์ (เช่น การทบทวนย้อนหลัง, การทำความสะอาด, การตรวจสอบการปล่อยงาน) อย่าเสียเวลาสร้างงานเหล่านี้ใหม่ด้วยตนเองในแต่ละรอบใช้การทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อเพิ่มงานเหล่านี้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทีมของคุณเริ่มต้นด้วยพื้นฐานที่แน่นอนเสมอ
ตัวอย่าง:
- สร้างระบบอัตโนมัติในรายการดำเนินการประจำสัปดาห์ของคุณเพื่อเพิ่มงานไปยังรายการแผนงานผลิตภัณฑ์เมื่อมีการทำเครื่องหมายในช่อง "อยู่ในแผนงาน"
- สร้างระบบอัตโนมัติในรายการสำรองหลักของผลิตภัณฑ์ของคุณที่เพิ่มงานไปยังรายการดำเนินการประจำสัปดาห์เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น "สำคัญ"
- สร้างการทำงานอัตโนมัติในรายการแบ็กล็อกหลักของผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อตั้งค่าฟิลด์กำหนดเองของสควอดเมื่อมีการสร้างงานใหม่ตามป้ายกำกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
รับชั้น AI ที่ชาญฉลาดและเข้าใจบริบท
เข้าสู่:BrainGPT แอปซูเปอร์ AI แบบสแตนด์อโลนจาก ClickUp
AI ที่เข้าใจบริบทจะเข้าใจวิธีการทำงานของทีมคุณและนำเสนอสิ่งที่สำคัญก่อนที่คุณจะต้องค้นหาเอง ในระหว่างการวางแผนสปรินต์ BrainGPT สามารถแปลรายการงานที่ค้างอยู่ซึ่งคลุมเครือให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมด้วยงานย่อยที่แนะนำ การประมาณเวลา และความสำคัญ
ขณะที่การสปรินต์กำลังดำเนินอยู่ BrainGPT จะสแกนการอัปเดตงานเพื่อระบุความเสี่ยงล่วงหน้า เช่น มีอุปสรรคหลายอย่างในตั๋วงานที่มีความสำคัญสูง หรือเป้าหมายของการสปรินต์กำลังล่าช้ากว่ากำหนด นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายงานสถานะแบบทันทีที่ดึงข้อมูลจริงจากงาน ความคิดเห็น และแดชบอร์ดต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่จำเป็นต้องสร้างรายงานด้วยตนเองอีกต่อไป
ไม่ว่าคุณจะกำลังค้นหาผ่านงานของคุณ, เอกสาร, หรือแอปพลิเคชันที่ผสานรวม, โดยใช้การค้นหาองค์กร, คุณสามารถดึงข้อมูลที่คุณต้องการได้ (ทันทีและในบริบท)
ต้องการอ้างอิงไฟล์ดีไซน์ใน Figma, โค้ดหนึ่งบรรทัดใน GitHub หรือการสนทนาที่ผ่านมาใน Slack? ทั้งหมดนี้สามารถเข้าถึงได้ในการค้นหาครั้งเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- พูดเป็นข้อความ: จับการอัปเดต ไอเดีย หรือการเปลี่ยนแปลงงานได้ทันทีด้วยเสียง ข้ามการพิมพ์ระหว่างการประชุมสั้นหรือการทบทวน และเปลี่ยนข้อมูลที่พูดเป็นงาน ความคิดเห็น หรือบันทึกโดยตรง
- เข้าถึงโมเดล AI หลากหลาย: เลือกโมเดลที่เหมาะสมกับงานภายใน Workspaceและลดความซับซ้อนของ AI ที่ไม่จำเป็น ใช้โมเดล AI ที่แตกต่างกันสำหรับการเขียน การวิเคราะห์ การวิจัย หรือการสังเคราะห์ ขึ้นอยู่กับความต้องการที่แท้จริงของงาน
- แดชบอร์ด: รับมุมมองแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสุขภาพของสปรินต์, ปริมาณงาน, และความคืบหน้าในที่เดียว ติดตามการเผาผลาญ, อุปสรรค, และสัญญาณการดำเนินการโดยไม่ต้องดึงรายงานหรือสลับเครื่องมือ
- บัตร AI: แสดงข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดยAIบนแดชบอร์ดโดยตรง สรุปความคืบหน้าของสปรินต์โดยอัตโนมัติ แจ้งเตือนความเสี่ยง หรือเน้นงานที่หยุดชะงักโดยไม่ต้องวิเคราะห์ด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,585+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ClickUp AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ ClickUpยังแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาบน G2:
ClickUp Brain MAX เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับกระบวนการทำงานของฉัน การที่มันรวมเอา LLM หลายตัวไว้ในแพลตฟอร์มเดียวทำให้การตอบสนองรวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น และการแปลงเสียงเป็นข้อความที่ใช้ได้ทั่วทั้งแพลตฟอร์มช่วยประหยัดเวลาได้มาก ฉันยังชื่นชมความปลอดภัยระดับองค์กรซึ่งให้ความสบายใจเมื่อต้องจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน […] สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือวิธีที่มันช่วยให้ฉันตัดผ่านเสียงรบกวนและคิดได้ชัดเจนขึ้น — ไม่ว่าจะเป็นการสรุปการประชุม, การร่างเนื้อหา, หรือการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ มันรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วย AI ที่ครบทุกอย่างในตัวเดียวที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ฉันต้องการได้
2. Azure DevOps
Azure DevOps คือแพลตฟอร์มการส่งมอบซอฟต์แวร์แบบบูรณาการของ Microsoft ที่ช่วยให้ทีมวางแผน สร้าง ทดสอบ และส่งมอบซอฟต์แวร์ในระดับที่ใหญ่ขึ้น
มันรวมเครื่องมือสำหรับการวางแผนแบบคล่องตัว, การควบคุมแหล่งที่มา, CI/CD, การทดสอบ, และการร่วมมือไว้ในบริการเดียว, มอบให้ทีมพัฒนาสามารถมองเห็นและควบคุมได้ตลอดทั้งวงจรชีวิต
เพื่อสนับสนุนการวางแผนสปรินต์ของคุณ คุณมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น บักล็อกที่สามารถกำหนดค่าได้, บอร์ด, และเส้นทางการวนซ้ำ ซึ่งช่วยให้คุณมอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าตลอดวงจร Scrum หรือ Kanban ได้ เครื่องมือวางแผนสปรินต์ทั้งหมดนี้ได้รวมเข้ากับการควบคุมแหล่งที่มา, การสร้าง, และ CI/CD
คุณสมบัติหลักของ Azure DevOps
- ระหว่างการวางแผนสปรินต์ คุณสามารถกำหนดรายการงานที่ค้างอยู่ไปยังรอบการทำงานที่กำหนดได้โดยการลากรายการเหล่านั้นไปยังมุมมองแผนสปรินต์
- กำหนดขีดความสามารถของทีมหรือบุคคล (ชั่วโมงหรือวันที่มีให้) เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นภาระงานที่มากเกินไปก่อนที่สปรินต์จะเริ่มต้น
- แผนภูมิและแดชบอร์ดที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าจะแสดงสถานะ ความเร็ว และแนวโน้มการคาดการณ์ของสปรินต์ เพื่อช่วยให้การตัดสินใจในการวางแผนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Azure DevOps
- Azure DevOps บังคับใช้ลำดับชั้นที่มีโครงสร้าง (Epics → Features → User Stories → Tasks) ซึ่งอาจรู้สึกจำกัดสำหรับทีมที่ชอบการวางแผนสปรินต์แบบเบาหรือยืดหยุ่นมากกว่า
ราคา Azure DevOps
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Azure DevOps
- G2: 4. 2/5 (680+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Azure DevOps อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
คุณสมบัติของระบบเก็บโค้ด (code repositories) ที่ช่วยให้สามารถเก็บโค้ดที่จัดหมวดหมู่ไว้ตามโครงการต่าง ๆ ได้ และยังสามารถสร้าง pipeline สำหรับแต่ละโครงการได้อีกด้วย pipeline สามารถถูกกระตุ้นได้ทั้งแบบแมนนวลเมื่อต้องการ หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (custom event) เกิดขึ้น ระบบ Devops ให้การเข้าถึงและการควบคุมตามบทบาท (role-based accesses and controls) เช่น จำนวนการอนุมัติขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการผสาน pull request หรือการเพิ่มล็อกบนสาขาเฉพาะ (specific branches) เป็นต้น
คุณสมบัติของระบบเก็บโค้ด (code repositories) ที่ใช้สำหรับเก็บโค้ดที่จัดหมวดหมู่ไว้ตามโครงการต่าง ๆ และสามารถสร้าง.Pipelines สำหรับแต่ละโครงการได้. Pipelines สามารถถูกกระตุ้นได้ทั้งแบบแมนนวลเมื่อต้องการหรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเกิดขึ้น. Devops ให้สิทธิ์การเข้าถึงและการควบคุมตามบทบาท (role-based accesses and controls) เช่น จำนวนการอนุมัติขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการผสานคำขอดึงโค้ด (pull request) หรือการเพิ่มล็อกบนสาขาเฉพาะ (specific branches) เป็นต้น.
👀 คุณรู้หรือไม่? มีภาษาโปรแกรมมิ่งมากกว่า8,000 ภาษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน! ตามที่ระบุในสารานุกรมประวัติศาสตร์ของภาษาโปรแกรมมิ่ง จำนวนนั้นสูงถึง 8,945 ภาษา ตั้งแต่ชื่อที่คุ้นเคยอย่าง Python และ Java ไปจนถึงชื่อที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักและแทบไม่มีใครเคยใช้เลย
3. Jira
Jira เป็นเครื่องมือวางแผนสปรินต์ รองรับการจัดการงาน การติดตามเรื่องราวของผู้ใช้ การทำงานร่วมกันในทีม และการติดตามความคืบหน้าของสปรินต์สำหรับทีมที่ใช้แนวทาง Agile
คุณสามารถวางแผน ดำเนินการ และจัดการการทบทวนสปรินต์บน Jira ได้ นอกจากนี้ยังมีการจัดการงานค้างที่ยืดหยุ่นและรองรับกระบวนการ Agile, Scrum และวิธีการบริหารโครงการอื่นๆ
คุณสามารถวางแผนงานแบบวนซ้ำในแบ็กล็อกเพื่อให้มองเห็นขอบเขตของโครงการได้อย่างครบถ้วน Jira ช่วยให้คุณเริ่มสปรินต์แบบจำกัดเวลาเพื่อจัดการงานโครงการเป็นช่วงๆ และใช้กระดาน Scrum เพื่อติดตามความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัดเมื่องานดำเนินไป
คุณสมบัติหลักของ Jira
- ใช้ Confluence สำหรับเอกสารสปรินต์และสร้างฐานความรู้กลาง
- การจัดการงานค้างแบบลากและวาง พร้อมการประมาณการและปรับขอบเขตสปรินต์
- ใช้ไทม์ไลน์แบบโต้ตอบเพื่อแสดงแผนที่เรื่องราวใหญ่, เรื่องราวของผู้ใช้, และความสัมพันธ์เชิงพึ่งพาในลักษณะที่มองเห็นได้
ข้อจำกัดของ Jira
- บอร์ดของ Jira ไม่สามารถแสดงคะแนนเรื่องราวที่รวมกันเทียบกับความสามารถของทีมได้โดยไม่มีปลั๊กอิน
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $7. 91/ผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $14.54/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 7,000+)
- Capterra: 4. 5/5 (14,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Jira อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
ผมได้ใช้ Jira มาเกินหนึ่งปีแล้ว และผมชื่นชมวิธีที่มันเชื่อมโยงเรื่องราวหรือบั๊กกับคำขอดึงหรือการแก้ไขที่เราสร้างใน Bitbucket การผสานรวมนี้ทำให้การติดตามงานสะดวกมากขึ้นมาก
ผมได้ใช้ Jira มาเป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้ว และผมชื่นชมวิธีที่มันเชื่อมโยงเรื่องราวหรือบั๊กกับคำขอดึงหรือการคอมมิตที่เราสร้างใน Bitbucket การผสานรวมนี้ทำให้การติดตามงานสะดวกมากขึ้นมาก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: วอร์ด คันนิงแฮม หนึ่งในผู้ร่วมเขียน Agile Manifestoได้คิดค้นวิกิตัวแรกในปี 1994 ทำให้การแก้ไขร่วมกันเป็นเรื่องง่ายและสดใหม่
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Jira สำหรับทีม Agile
ความท้าทายทั่วไปในการจัดการงานค้างในสปรินต์
งานค้างในสปรินต์อาจดูเรียบง่ายบนกระดาษ แต่การรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีนั้นพูดง่ายกว่าทำ นี่คืออุปสรรคทั่วไปที่คุณอาจพบเมื่อจัดการสปรินต์ใน Agile:
1. การรับภาระงานมากเกินไปในระหว่างการวางแผนสปรินต์
ทีมมักจะรับงานมากกว่าที่พวกเขาสามารถทำได้จริงภายในสปรินต์ สิ่งนี้มักเกิดขึ้นเมื่อการประมาณการมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเมื่อมีแรงกดดันให้รวมรายการเพิ่มเติม
📌 ตัวอย่าง: ทีมหนึ่งให้คำมั่นว่าจะทำงานได้ 60 สตอรี่พอยต์ ทั้งที่ในอดีตเคยส่งมอบได้ประมาณ 40 เท่านั้น ส่งผลให้เกิดงานล้นและพลาดเป้าหมายของสปรินต์หลายครั้ง
2. การประมาณการที่ไม่สอดคล้องกัน
เมื่อทีมไม่สามารถตกลงรายละเอียดเฉพาะของคะแนนเรื่องราวได้ การวางแผนจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่เชื่อถือได้ ซึ่งส่งผลให้ตัวเลขความเร็วสูญเสียความแม่นยำ และสปรินท์ในอนาคตจะได้รับผลกระทบตามมา
📌 ตัวอย่าง: นักพัฒนาคนหนึ่งเรียกการปรับแต่ง UI ว่า '1 คะแนน' ในขณะที่อีกคนเรียกมันว่า '3' ทำให้แผนภูมิสปรินต์ของทีมยุ่งเหยิงไปหมด
3. ความพึ่งพาที่ขัดขวางความก้าวหน้า
งานที่ต้องพึ่งพาทีมหรือระบบอื่นมักจะติดขัด หากไม่มีการประสานงานที่เหมาะสม ความล่าช้าจะลุกลามจนกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางการทำงานในแต่ละสปรินต์
📌 ตัวอย่าง: ทีมฟรอนต์เอนด์ติดขัดเนื่องจากรอจุดเชื่อมต่อ API จากทีมแบ็กเอนด์ ส่งผลให้การพัฒนาฟีเจอร์ล่าช้า
4. การละเลยหนี้ทางเทคนิคและงานที่ไม่ใช่ฟีเจอร์
เมื่อทีมมุ่งเน้นแต่การพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ๆ คุณภาพของโค้ดมักจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป การละเลยการปรับโครงสร้างหรือการทำความสะอาดโค้ดอาจทำให้การดำเนินงานในแต่ละสปรินต์ช้าลงในอนาคต
📌 ตัวอย่าง: การเลื่อนการปรับปรุงฐานข้อมูลซ้ำ ๆ ทำให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพซึ่งต้องใช้เวลาทั้งสปรินท์ในการแก้ไขในภายหลัง
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนาในการจัดการงานค้างในสปรินต์
ลองถามนักพัฒนาคนใดก็ได้ว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้สปรินท์ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว แล้วคุณจะเห็นว่าพวกเขามักจะพูดถึง (บ่อยครั้งทีเดียว) ว่ามันอยู่ที่การจัดการกับงานค้าง (backlog) อย่างไร
นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับงานค้างของนักพัฒนาที่คุณต้องปฏิบัติตาม 👇
- ให้ความสำคัญกับงานที่ช่วยปลดล็อกงานอื่น: เริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่เพื่อนร่วมทีมคนอื่นต้องพึ่งพา เช่น API ด้านหลัง, ส่วนประกอบที่ใช้ร่วมกัน, หรืองานโครงสร้างพื้นฐาน การทำงานเหล่านี้ให้เสร็จก่อนจะช่วยป้องกันปัญหาที่ตามมาและทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- ประมาณการโดยใช้สัญญาณความพยายามจริง: อย่าเดาจำนวน story point ให้ใช้การคอมมิตล่าสุด ขนาดของ PR หรือบันทึกเวลาจากเรื่องราวที่คล้ายกันเป็นข้อมูลอ้างอิง การประมาณการที่สม่ำเสมอและอิงตามข้อมูลจะช่วยเพิ่มความคาดการณ์ได้ของสปรินต์และลดการทำงานที่เร่งรีบ
- เพิ่มรายละเอียดทางเทคนิคในระหว่างการปรับปรุง: ก่อนที่เรื่องราวจะเข้าสู่สปรินต์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสภาพแวดล้อม ชื่อของสาขา และข้อกำหนดการทดสอบรวมอยู่ด้วย ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการสลับบริบทเมื่อเริ่มทำงาน
- รักษาสมดุลระหว่างฟีเจอร์ใหม่กับการปรับปรุงโครงสร้าง: สำหรับทุกสปรินต์ที่เน้นฟีเจอร์ใหม่ ควรมีงานปรับปรุงทางเทคนิคอย่างน้อยหนึ่งงาน เช่น การปรับแต่งประสิทธิภาพ การอัปเดต dependency หรือการทำความสะอาดโค้ด สิ่งนี้จะช่วยให้ความเร็วในการพัฒนาคงที่ในระยะยาวและลดความเสี่ยงในอนาคต
- ทบทวนขีดจำกัด WIP (งานที่กำลังดำเนินการ) อย่างจริงจัง: อย่าเก็บงานไว้ 'กำลังดำเนินการ' มากกว่าห้าชิ้นพร้อมกัน การทำงานเป็นชุดเล็กๆ จะช่วยปรับปรุงการไหลของงานและให้ QA หรือผู้ตรวจสอบโค้ดได้ทำงานเร็วขึ้น ลดความเร่งรีบในช่วงสิ้นสปรินต์
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับเรื่องราวผู้ใช้ในการพัฒนาแบบ Agile
จัดการงานค้างในสปรินต์ด้วย ClickUp
การวัดที่แม่นยำเพียงหนึ่งครั้งมีค่ามากกว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนับพัน
สปรินต์จะดำเนินไปได้ดีเมื่อแบ็กล็อกชัดเจน ทันสมัย และเชื่อมโยงกับโค้ด นักพัฒนาจะรู้ว่าอะไรสำคัญในวันนี้ อะไรติดขัด และอะไรที่ทำเสร็จแล้ว
ClickUp รวบรวมโครงสร้างทั้งหมดไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณวางแผนสปรินต์ กำหนดคะแนน และวางแผนความจุด้วยมุมมองที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้ พร้อมเชื่อมโยงการคอมมิตและคำขอ pull ไปยังงานต่างๆ เพื่อให้ความคืบหน้าเป็นข้อเท็จจริง ใช้การ์ด burndown, velocity และ cumulative flow เพื่อดูจังหวะการทำงาน ในขณะที่ระบบอัตโนมัติและ AI จัดการกับการทำงานที่ต่อเนื่อง งานประจำ และการอัปเดตตามกำหนดเวลา
หากคุณต้องการการวิ่งที่มั่นคงและลดความประหลาดใจ ให้จัดการงานค้างใน ClickUp สร้างระบบที่คุณไว้วางใจได้ แล้วให้ทีมมุ่งเน้นไปที่โค้ดลองใช้ ClickUp วันนี้!✅
คำถามที่พบบ่อย
สปรินต์แบ็กล็อกควรประกอบด้วยเรื่องราว งาน และบั๊กทั้งหมดที่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ตกลงที่จะทำในสปรินต์นั้น สปรินต์แบ็กล็อกที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจบทบาทและลำดับความสำคัญของตนเองสำหรับสปรินต์นั้น
เมื่อสปรินต์เริ่มต้นขึ้น ทีมพัฒนาจะเป็นผู้จัดการแบ็กล็อกเพียงฝ่ายเดียว ผู้ครอบครองผลิตภัณฑ์จะกำหนดลำดับความสำคัญก่อนการวางแผน แต่เป็นหน้าที่ของนักพัฒนาที่จะอัปเดตความคืบหน้า ปรับประมาณการ และตัดสินใจว่าจะทำงานให้เสร็จอย่างไร แบ็กล็อกของสปรินต์ทำหน้าที่เป็นแผนที่มีชีวิตซึ่งพัฒนาไปพร้อมกับการเรียนรู้ของทีมในระหว่างการทำงาน
โดยทั่วไป วันละครั้ง การอัปเดตประจำวันบนกระดานสปรินต์จะแสดงให้ทุกคนเห็นสิ่งที่ทำเสร็จแล้ว สิ่งที่ติดขัด และสิ่งที่ต้องทำต่อไป
กฎ 20–30–50 ช่วยสร้างสมดุลระหว่างความแน่นอนและความเสี่ยงในการวางแผนสปรินต์: 20% งานที่มีความมั่นใจสูง, 30% งานที่มีความซับซ้อนปานกลาง, และ 50% งานที่ซับซ้อนหรืองานสำรวจใหม่ การรักษากฎนี้ช่วยให้แบ็กล็อกมีความสมจริง โดยป้องกันไม่ให้ทีมรับงานที่มีความไม่แน่นอนสูงมากเกินไปในแต่ละสปรินต์ ขณะเดียวกันก็ยังคงความก้าวหน้าในการทำงาน
ClickUp กลายเป็นที่ชื่นชอบของทีมที่ต้องการการจัดการสปรินต์ที่รวมอยู่ในระบบเวิร์กโฟลว์ที่กว้างขึ้น มันช่วยให้คุณวางแผนสปรินต์สกรัม, ตั้งค่าคะแนนเรื่องราว, ติดตามแผนภูมิการเผาผลาญ, และแม้กระทั่งจัดการเอกสารหรือเป้าหมายในพื้นที่เดียวกัน
ประมาณการตามความพยายามและความซับซ้อน ไม่ใช่จำนวนชั่วโมง ใช้เรื่องราวที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบและหารือเกี่ยวกับส่วนที่ยากก่อนกำหนดค่า
งานค้างที่ชัดเจนช่วยลดการสลับบริบท ทำให้ลำดับความสำคัญชัดเจน และเปิดเผยอุปสรรคตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยงานค้างที่ได้รับการดูแลอย่างดี นักพัฒนาจะใช้เวลามากขึ้นในการส่งมอบโค้ดและใช้เวลาน้อยลงในการคาดเดาสิ่งที่ต้องทำต่อไป
สำหรับทีมส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ClickUp เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jira ในการจัดการงานค้างในสปรินต์ ClickUp มีการตั้งค่าที่สะอาดกว่า ระบบอัตโนมัติที่ง่ายกว่า (และละเอียดกว่า) และมีความยืดหยุ่นมากกว่า Jira โดยเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาทุกขนาด รองรับทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนสปรินต์ไปจนถึงกราฟการเผาผลาญงาน (burndown charts) สามารถเชื่อมต่อกับ GitHub และ GitLab และมีเครื่องมือสำหรับเอกสารและการรายงาน ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่ทำงานเดียว