บล็อก ClickUp
Manage

วิธีที่ผู้จัดการการเติบโตสามารถจัดการแผนที่การเติบโต

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
30 มกราคม 2569

แผนที่นำทางการเติบโตมีไว้เพื่อให้คุณมีทิศทางที่ชัดเจนและมุ่งเน้น แต่สำหรับผู้จัดการการเติบโตหลายคน แผนเหล่านี้กลับกลายเป็นรายการแนวคิดที่ล้าสมัยในไม่ช้าหลังจากที่คุณเปิดตัวไปแล้ว

นั่นเป็นเพราะคุณทำงานข้ามทีมต่างๆ: ผลิตภัณฑ์, การตลาด, วิศวกรรม, และการวิเคราะห์ ดังนั้นหากคุณไม่มีมุมมองที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ แผนกลยุทธ์ก็จะกลายเป็นเอกสารที่หยุดนิ่ง

นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างและจัดการแผนที่เส้นทางเพื่อการเติบโตที่ปรับตัวอย่างรวดเร็วตามข้อมูลเชิงลึกและการดำเนินการของคุณ

⭐ เทมเพลตแนะนำ

ใช้เทมเพลตคำขอและอนุมัติโครงการ ClickUpเพื่อตั้งค่าและจัดการแผนที่เส้นทางสู่การเติบโตของคุณได้ทันที เทมเพลตนี้ประกอบด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับติดตามตัวชี้วัด เช่น ผลกระทบ ต้นทุน และความน่าจะเป็น ทำให้ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญของการริเริ่มที่ดีที่สุด คุณสามารถติดตามความคืบหน้าโดยใช้สถานะต่างๆ เช่น อยู่ระหว่างการพิจารณา กำลังดำเนินการ และได้รับการอนุมัติ และมองเห็นการริเริ่มการเติบโตทั้งหมดในมุมมองที่หลากหลาย

เทมเพลตคำขอและอนุมัติโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ออกแบบและจัดการแผนที่เส้นทางเพื่อการเติบโตของบริษัทคุณเป็นขั้นตอนโดยใช้เทมเพลตคำขอและอนุมัติโครงการของ ClickUp

ความท้าทายทั่วไปในการจัดการแผนที่นำทางการเติบโต

เพื่อที่จะเข้าใจว่าผู้จัดการการเติบโตสามารถบริหารแผนที่การเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับจุดเสียดทานทั้งหมดที่คุณมีแนวโน้มจะพบเจอ

❌ ขาดการมองเห็นแบบรวมศูนย์

ผู้จัดการการเติบโตถูกดึงไปในสองทิศทางอยู่เสมอ: การรักษาวิสัยทัศน์ภาพรวมสำหรับบริษัท ขณะเดียวกันก็ต้องจัดการกับความวุ่นวายในแต่ละวันเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น

อะไรที่ทำให้สิ่งนี้แย่ลง? การขาดการมองเห็น 🔎

แทนที่จะเป็นระบบที่ครอบคลุมเพียงระบบเดียว แผนที่ทางนี้กลับกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือและเอกสารต่าง ๆ:

  • สมมติฐานเดิมและข้อกำหนดของโครงการอยู่ใน Google Doc
  • ข้อมูลล่าสุดและผลการทดลองถูกเก็บไว้ในเครื่องมือวิเคราะห์
  • ปริมาณงานของทีม, สถานะของงาน, เป็นต้น, ถูกติดตามในเครื่องมือการจัดการโครงการ
  • การตัดสินใจ, การอัปเดต, และคำแนะนำที่สำคัญถูกฝังอยู่ในเส้นทางการสื่อสารทางอีเมล

ทีมการเติบโตของคุณกำลังตามงานไม่ทันอยู่เสมอ ค้นหาข้อมูล และทำการปรับปรุงข้อมูลด้วยตนเองแทนที่จะตัดสินใจ

📌 ตัวอย่าง: ผู้จัดการที่กำลังดูสถานะงานในเครื่องมือหนึ่งต้องคลิกผ่านแอปพลิเคชันอื่นอีกสามตัวและค้นหาอีเมลเก่าสองสัปดาห์เพื่อทำความเข้าใจ:

  • ทำไมถึงเลือกการทดลองนี้
  • เป้าหมายเดิมคืออะไร
  • ผลลัพธ์ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ของบริษัทอย่างไร

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีจัดระเบียบงานของคุณด้วยปฏิทินการจัดการโครงการ

❌ เป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างทีม

อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทีมหลุดจากแผนการเติบโตเดียวกัน? กระบวนการภายในที่กระจัดกระจาย เนื่องจากทีมมักได้รับรางวัลตาม KPI (ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก) ของแผนกตนเอง

ตัวอย่าง:

  • ทีมคอนเทนต์มุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายจำนวนการเข้าชมหน้าเว็บและเวลาที่ใช้บนหน้าเว็บ
  • ทีมการเข้าซื้อกิจการมุ่งเน้นไปที่การบรรลุต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้า (CPA) ที่ต่ำ
  • ทีมผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นไปที่การเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ในจำนวนที่มากขึ้น

ทีมเนื้อหาเผยแพร่บทความที่ช่วยเพิ่มปริมาณผู้เข้าชมแต่ไม่สนับสนุนการทดลองที่คุณต้องการเพื่อยืนยันการเปิดใช้งาน

ทีมการเข้าซื้อกิจการขยายช่องทางที่นำผู้ใช้คุณภาพต่ำเข้ามาเพราะมันช่วยปรับปรุง CPA แม้ว่าอัตราการรักษาผู้ใช้จะลดลงก็ตาม ทีมผลิตภัณฑ์ส่งฟีเจอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทดลองการเติบโตของคุณ

แต่ละทีมดูประสบความสำเร็จเมื่อแยกกัน แต่ ผลรวมของทั้งหมด กลับไม่มีความก้าวหน้าใด ๆ ในเป้าหมายการเติบโตที่แท้จริง

👀 คุณรู้หรือไม่?งานวิจัยจาก Muralระบุว่า 85% ของทีมที่รับผิดชอบการนำสินค้าสู่ตลาด (GTM) ประสบปัญหาความไม่สอดคล้องของลำดับความสำคัญอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้ง ในความเป็นจริง 95% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าระบบการวางแผนแบบรวมศูนย์ที่ช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันข้ามสายงานได้อย่างง่ายดายจะมีประสิทธิภาพสูงในการปรับปรุงวิธีการดำเนินกลยุทธ์ของพวกเขา

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีการนำการจัดการโครงการแบบลีนมาใช้

❌ ความยากลำบากในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ

เมื่อแผนงานผลิตภัณฑ์ของคุณกระจายอยู่ในเครื่องมือหลายตัว การสร้างรายการลำดับความสำคัญแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ในกรณีนี้ คุณจะสูญเสียสองสิ่งสำคัญที่จำเป็นสำหรับการให้คะแนนอย่างเป็นวัตถุประสงค์:

  • ความมั่นใจ: การจัดลำดับความสำคัญของโครงการต่างๆ อย่างมั่นใจเป็นเรื่องยาก เนื่องจากคุณขาดการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วเพื่อสนับสนุนข้ออ้างของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาศัยการคาดเดาแทนที่จะใช้ข้อมูล
  • ความพยายาม: ผู้จัดการอาจให้คะแนนโครงการริเริ่มว่า "ง่าย" โดยอิงจากการประเมินเมื่อสองเดือนที่แล้ว แต่กลับพบว่างานจริงในเครื่องมือทางวิศวกรรมถูกปรับคะแนนใหม่เป็น "ยาก" เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคใหม่

แต่ที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นไปไม่ได้ เพราะการจัดลำดับความสำคัญเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ♾️

เมื่อคุณทำงานในโครงการริเริ่มใหม่ มีโอกาสสูงที่ข้อมูลใหม่จะทำให้สมมติฐานเดิมของคุณไม่ถูกต้อง หรืออาจเกิดแนวโน้มในอุตสาหกรรมที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ หรือการเคลื่อนไหวของคู่แข่งที่กะทันหัน ซึ่งต้องการความสนใจทันที หากคุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้รวดเร็ว คุณจะสูญเสียแรงผลักดัน

📚 อ่านเพิ่มเติม:คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการบริหารโครงการแบบ Scrum

❌ ตัวติดตามและการอัปเดตที่เชื่อมต่อไม่สำเร็จ

ทีมต่างๆ ใช้เครื่องมือเฉพาะแผนกสำหรับงานของพวกเขา แทนที่จะมีทุกอย่างไว้ในที่เดียว

งานถูกติดตามผ่านเครื่องมือการจัดการโครงการ การเติบโตถูกวัดผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ และแผนการเติบโตหรือแผนผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ที่อื่น

สำหรับผู้จัดการด้านการเติบโต นี่หมายถึงการเชื่อมต่อจุดต่าง ๆ ด้วยตนเองและทบทวนแผนงานทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอ ไม่น่าแปลกใจที่การติดตามความคืบหน้าจึงไม่มีประสิทธิภาพ นี่คือตัวอย่างของงานที่ขยายตัวอย่างไร้ทิศทาง และกำลังทำให้บริษัทต่าง ๆ สูญเสียผลผลิตถึง 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี

📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานของคุณมองเห็นได้ และให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ขณะที่ AI จัดการกับสิ่งอื่น ๆ ให้คุณ

❌ การทำงานร่วมกันที่จำกัดและวงจรการตอบกลับที่ช้าลง

มาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรเมื่อการวางแผน การดำเนินการ และการวิเคราะห์ถูกทำแยกกัน:

  • การส่งต่องานที่ไม่ดี: งานติดค้างอยู่ในสถานะไม่ชัดเจนเพราะคำจำกัดความของคำว่า "เสร็จ" ของทีมหนึ่ง (เช่น "โค้ดถูกผสานแล้ว") ไม่ตรงกับจุดเริ่มต้นของทีมถัดไป (เช่น "โค้ดพร้อมสำหรับการทดสอบ A/B")
  • การต่อต้านการทำงาน: ทีมที่ไม่ได้รับการมีส่วนร่วมในการวางแผนมักต่อต้านการดำเนินการตามแผนงานใหม่ เนื่องจากไม่เข้าใจกลยุทธ์ที่อยู่เบื้องหลัง และมองว่าเป็นงานเพิ่มเติม
  • ความคิดที่ไม่ดี: ความคิดใหม่ ๆ ถูกสร้างขึ้นในสภาพที่ไร้มิติและไม่มีทิศทางที่ชัดเจน โดยละเลยบทเรียนที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งได้จ่ายไปแล้วจากการทดลองในอดีต

ด้วยพื้นที่จำกัดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะและการเรียนรู้ กระบวนการทั้งหมดจึงกลายเป็นคำสั่งจากบนลงล่างแทนที่จะเป็นความร่วมมือของทีม ส่งผลให้ประสบความสำเร็จน้อยลง

ทำไมผู้จัดการการเติบโตจึงต้องการแผนที่ทาง (และสิ่งที่พวกเขาใช้มันจริง ๆ)

ผู้จัดการการเติบโตไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งฟีเจอร์หรือเปิดตัวแคมเปญอย่างโดดเดี่ยว พวกเขาต้องรับผิดชอบในการ ประสานงานการเติบโตข้ามทีม, ระยะเวลา, และความไม่แน่นอน

แผนที่นำทางการเติบโตมีอยู่เพื่อสนับสนุนความรับผิดชอบนั้น ไม่ใช่เพื่อจัดการงาน

ผู้จัดการการเติบโตต้องรับผิดชอบอะไรบ้างทำไมความรับผิดชอบนี้ถึงล้มเหลวโดยไม่มีแผนงานสิ่งที่แผนที่นำทางให้ไว้โดยพื้นฐาน
การรักษาคำนิยามเดียวของการเติบโตทีมต่างๆ ตีความคำว่า "การเติบโต" แตกต่างกันไปตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ของพวกเขากรอบอ้างอิงร่วมสำหรับความหมายของความสำเร็จในตอนนี้
การทำให้การแลกเปลี่ยนเพื่อการเติบโตมองเห็นได้การตัดสินใจเกิดขึ้นในการสนทนาส่วนตัวและในกระทู้ Slackความโปร่งใสในการอธิบายว่าทำไมการเดิมพันบางรายการจึงได้รับการจัดลำดับความสำคัญมากกว่าการเดิมพันอื่นๆ
การถ่ายทอดบริบทระหว่างทีมและช่วงเวลาความทรงจำขององค์กรถูกรีเซ็ตทุกไตรมาสความต่อเนื่องระหว่างการเรียนรู้ในอดีต การลงทุนในปัจจุบัน และแผนการในอนาคต
การป้องกันจุดโฟกัสภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่องทุกความคิดใหม่รู้สึกเร่งด่วนและสมเหตุสมผลวิธีพูดว่า "ไม่ตอนนี้" โดยไม่ทำลายความคิดอย่างถาวร
เปลี่ยนการเรียนรู้ให้กลายเป็นความก้าวหน้าขององค์กรข้อมูลเชิงลึกยังคงติดอยู่ในสำรับและบทสรุปหลังเหตุการณ์ความเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องระหว่างการทดลองกับทิศทางเชิงกลยุทธ์
การป้องกันงานการเติบโตแบบตอบสนองแผนที่นำทางกลายเป็นรายการความคิดที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์การจัดลำดับการเดิมพันอย่างตั้งใจแทนการสับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง
ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างทีมผู้จัดการการเติบโตกลายเป็นผู้กำหนดเส้นทางของมนุษย์ระบบที่รักษาความสอดคล้องโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงอย่างต่อเนื่อง

ตรวจสอบข้อเท็จจริง:ตามข้อมูลจาก Gallup พบว่ามีพนักงานถึง 47% ที่ได้รับคำติชมจากผู้จัดการเพียงไม่กี่ครั้งต่อปีหรือน้อยกว่านั้น การขาดการสื่อสารที่ทันเวลาและบ่อยครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความหงุดหงิดเท่านั้น แต่ยังเป็นอันตรายอีกด้วย Gallup ยังพบว่าเมื่อคำติชมถูกส่งมอบไม่บ่อยนัก มันจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานแย่ลงประมาณหนึ่งในสามของเวลา

วิธีจัดการแผนที่เส้นทางเพื่อการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือคู่มือขั้นตอนต่อขั้นตอนสำหรับการจัดการแผนที่เส้นทางเพื่อการเติบโตอย่างถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเป้าหมายและโครงการเชิงกลยุทธ์

เริ่มต้นด้วยการกำหนดตัวชี้วัดหลัก (North Star Metric หรือ NSM) ของคุณ นี่คือตัวชี้วัดเดียวที่ครอบคลุมและสะท้อนคุณค่าหลักที่ผลิตภัณฑ์ของคุณมอบให้กับลูกค้าได้ดีที่สุด โดยมุ่งเน้นไปที่คุณค่าที่ผู้ใช้ได้รับ (ซึ่งเป็นปัจจัยเบื้องต้นก่อนเกิดรายได้)

ตัวอย่างเช่นNSM ของ Spotifyไม่ใช่ "จำนวนสมาชิกใหม่" แต่เป็น "เวลาที่ใช้ในการฟัง" ยิ่งผู้ใช้ฟังมากเท่าไร ผลิตภัณฑ์ก็ยิ่งมีคุณค่าต่อพวกเขามากขึ้นเท่านั้น และยิ่งมีโอกาสสูงขึ้นในการรักษาผู้ใช้และสร้างรายได้ในระยะยาว

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:เมื่อระบุตัวชี้วัดหลัก (north star metric) ให้แน่ใจว่า:

  • คาดการณ์ได้: ทำนายผลลัพธ์ที่คุณต้องการได้อย่างน่าเชื่อถือ (เช่น การรักษาลูกค้าไว้สูงหรือความพึงพอใจของลูกค้า)
  • สามารถนำไปปฏิบัติได้: ทีมต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่ากิจกรรมประจำวันของพวกเขาส่งผลโดยตรงต่อ NSM อย่างไร
  • เกี่ยวข้องกับรายได้: การปรับปรุง NSM ควรเพิ่มรายได้โดยตรง

ต่อไป, แปลวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ระดับสูงนี้ให้กลายเป็นเป้าหมายที่สามารถวัดได้ โดยใช้เป้าหมายและผลลัพธ์หลัก (หรือที่รู้จักในนามของ OKRs):

  • วัตถุประสงค์ คือคำแถลงเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ กล่าวคือ ปรับปรุงการรักษาลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ
  • ผลลัพธ์หลัก คือผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน ซึ่งพิสูจน์ว่าวัตถุประสงค์ได้บรรลุแล้ว ผลลัพธ์เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จของเป้าหมายหลักของคุณ ตัวอย่างเช่น การลดอัตราการยกเลิกบริการภายใน 30 วันจาก 15% เป็น 10% ภายในไตรมาสที่ 4

เมื่อคุณได้กำหนด OKRs แล้ว ให้กำหนดโครงการริเริ่มสำหรับแผนงานของคุณ ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วจะบรรลุผลลัพธ์หลักโดยตรง อย่าลืมว่าโครงการริเริ่มยังคงเป็นหัวข้อที่กว้าง เช่น "ปรับปรุงประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งาน" ไม่ใช่ภารกิจเฉพาะ เช่น "เปลี่ยนสีปุ่ม"

📌 ตัวอย่าง:

  • ตัวชี้วัดดาวเหนือ: คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT)
  • วัตถุประสงค์: ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวมเพื่อส่งเสริมความภักดี
  • ผลลัพธ์สำคัญ: เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) จาก 6.5 เป็น 8.0 ภายในไตรมาสที่ 3
  • โครงการที่ 1: ลดเวลาการตอบกลับตั๋วสนับสนุนจากสี่ชั่วโมงเหลือ 30 นาที
  • โครงการที่ 2: ปรับปรุงขั้นตอนการชำระเงินใหม่เพื่อลดความยุ่งยากสำหรับลูกค้า

🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: คำว่าNorth Star Metricเป็นการตั้งใจอ้างอิงถึงดาวเหนือ (Polaris) ซึ่งเป็นดาวที่นักเดินเรือและนักเดินทางใช้เป็นจุดนำทางมาตั้งแต่โบราณ เช่นเดียวกับที่ดาวเหนือให้จุดอ้างอิงที่แน่นอนและเชื่อถือได้ในการกำหนดเส้นทางที่ชัดเจน North Star Metric ก็เป็นมาตรวัดเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยนำทางทุกการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และธุรกิจให้มุ่งสู่การเติบโตในระยะยาว

ขั้นตอนที่ 2: สร้างแผนที่นำทางแบบภาพ

การใช้สเปรดชีตในการจัดการแผนที่เส้นทางเพื่อการเติบโตในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนั้นเปรียบเสมือนการกินซุปด้วยส้อม มันน่าหงุดหงิดและแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะติดตามความคืบหน้า

นอกจากนี้ แผนที่เส้นทางจะทำงานได้ดีขึ้นเมื่อมีการนำเสนอในรูปแบบที่มองเห็นได้ถึงการที่คุณจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และแนวทางที่มีกลยุทธ์ในการเติบโตของธุรกิจของคุณ การใช้แถวและคอลัมน์ไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดในการพัฒนาแผนที่เส้นทางของคุณ

เมื่อสร้างของคุณ ให้มองหาเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสร้าง แชร์ และติดตามแผนงานของคุณได้อย่างง่ายดาย

เริ่มต้นด้วยการใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิด สร้าง และแบ่งปันแผนงานการเติบโตแบบรวมศูนย์

ผืนผ้าใบแบบลากและวางช่วยให้คุณวางแผนเส้นทางด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ของคุณได้ วาดเส้นเชื่อมโยงระหว่างรูปร่างต่างๆ เพิ่มองค์ประกอบแบบโต้ตอบ ติดแท็กเพื่อนร่วมทีม บันทึกข้อความ และอื่นๆ อีกมากมาย

เพิ่มโน้ตติด, รูปร่าง, และรูปภาพเพื่อบันทึกความคิดที่เกิดจากการระดมสมอง, หัวข้อหลัก, วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์, จุดสำคัญทางกลยุทธ์, เป็นต้น ให้สีรหัส, จัดกลุ่ม, และติดป้ายกำกับเพื่อความชัดเจน

ClickUp Whiteboards: วิธีที่ผู้จัดการการเติบโตสามารถจัดการแผนที่การเติบโต
สร้างภาพและปรับปรุงแผนการเติบโตของคุณด้วย ClickUp Whiteboards

ตอนนี้มาถึงส่วนที่ดีที่สุดแล้ว หลายคนสามารถเพิ่ม, ย้าย, แสดงความคิดเห็น, หรือแก้ไของค์ประกอบบนไวท์บอร์ดพร้อมกันได้

เมื่อแนวคิดได้รับการสรุปแล้ว ให้แปลงเป็นงาน (Task) ภายในไวท์บอร์ดของคุณ คุณสามารถเพิ่มระดับความสำคัญของงาน (ด่วน สูง ปานกลาง ฯลฯ) ได้

🛠️ เคล็ดลับด่วน: ใช้ Cursor Chat เพื่อทิ้งข้อความชั่วคราวแบบเรียลไทม์ไว้บนกระดานไวท์บอร์ด ClickUp ของคุณ เพียงกดปุ่ม / (เครื่องหมายทับ) พิมพ์ข้อความของคุณ แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนผืนผ้าใบ ข้อความจะหายไปโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน ช่วยให้กระดานของคุณสะอาดอยู่เสมอ

ขั้นตอนที่ 3: จัดลำดับความสำคัญของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเมินว่าแผนการเติบโตใดที่มอบคุณค่าสูงสุดให้กับลูกค้า แล้วจัดทำรายการลำดับความสำคัญของคุณ

การนำกรอบการให้คะแนนมาตรฐานมาใช้ในที่นี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งจะช่วยให้คุณกำหนดค่าตัวเลขให้กับมูลค่าของแต่ละโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆ

นี่คือวิธีการให้คะแนนและจัดลำดับความสำคัญที่ได้รับความนิยมซึ่งคุณสามารถลองใช้ได้:

  • ICE: คุณวัดแต่ละโครงการโดยใช้สามปัจจัย: ผลกระทบ (Impact), ความมั่นใจ (Confidence), และความพยายาม (Effort) คุณกำหนดค่าตัวเลข (โดยทั่วไปคือ 1 ถึง 10) ให้กับแต่ละปัจจัย จากนั้นนำมารวมกันเพื่อได้คะแนน ICE สุดท้าย คะแนนยิ่งสูง โครงการก็ยิ่งมีคุณค่า
  • วิธีการจัดลำดับความสำคัญของ RICE: นี่คือเวอร์ชันที่ก้าวหน้ากว่าของ ICE ซึ่งเพิ่มปัจจัยที่สี่: การเข้าถึง เพื่อวัดจำนวนผู้ใช้ที่โครงการจะส่งผลกระทบในช่วงเวลาที่กำหนด
  • วิธี MoSCoW: วิธีนี้จัดลำดับโครงการออกเป็น 4 ประเภท: ต้องทำ (Must-have) (สำคัญและไม่สามารถต่อรองได้สำหรับการเติบโตของธุรกิจ), ควรทำ (สำคัญ มีมูลค่าสูง แต่ไม่สำคัญมาก), อาจทำ (ดีที่จะมี, ต้นทุนต่ำ), และ ไม่ทำ (อยู่นอกขอบเขตสำหรับรอบการเติบโตนี้)

การเพิ่มลำดับความสำคัญให้กับทุกโครงการด้วยตนเองนั้นใช้เวลามากและเป็นฝันร้าย เรามีข้อเสนอที่ดีกว่า ใช้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังของเรา เพื่อวิเคราะห์โครงการเพื่อการเติบโตทั้งหมดของคุณและจัดหมวดหมู่ตามความเกี่ยวข้อง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และความเร่งด่วน

ClickUp Brain วิเคราะห์ข้อมูลประวัติบริษัทของคุณ, สรุปโครงการ, แผนการเติบโต, จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์, บันทึกการประชุม, การสนทนาของทีม, และทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีอยู่ จากนั้นจะแนะนำการดำเนินการที่สำคัญที่สุดที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ของคุณ

⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบแผนงานโครงการฟรีใน Excel & ClickUp

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เพิ่มประสิทธิภาพการจัดลำดับความสำคัญด้วยBrainGPT

นี่คือผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปของคุณที่รวบรวมบริบทการทำงานทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน—ไอเดีย, บันทึก, งาน, การทดลอง, และเอกสาร—เพื่อให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ

ใช้เพื่อ:

  • พูดเหตุผลในการให้คะแนนของคุณ แทนการพิมพ์Talk to Textจะเปลี่ยนเสียงของคุณให้เป็นบันทึกและงานที่มีโครงสร้าง
  • ค้นหาทันทีในทุกสิ่ง ด้วยEnterprise Search แม้แต่ภายในไฟล์ PDF, แชท และไฟล์แนบ
  • ตัดผ่าน การขยายตัวของ AIด้วยการดึงข้อมูลเชิงลึกจากทุกเครื่องมือของคุณมาไว้ในที่เดียว
  • สลับระหว่างโมเดล AI หลายแบบ เพื่อปรับปรุงแนวคิด เปรียบเทียบตัวเลือก หรือวิเคราะห์โครงการอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

หากคุณกำลังจมอยู่กับเครื่องมือ AI มากมาย วิดีโอนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีควบคุมเครื่องมือเหล่านั้นให้ อยู่หมัด

📚 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างบอร์ดคัมบังเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 4: มอบหมายความเป็นเจ้าของและกำหนดเส้นตาย

การมีเจ้าของที่ชัดเจนช่วยให้มั่นใจว่าทุกโครงการมีบุคคลที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนไปข้างหน้า หากไม่มีสิ่งนี้ งานจะโยนไปมาระหว่างทีม การทดลองจะหยุดชะงัก และลำดับความสำคัญจะค่อยๆ หายไปในรายการงานที่ค้างอยู่

เริ่มต้นด้วยการกำหนด:

  • บุคคลที่รับผิดชอบโดยตรง (DRI) เพียงคนเดียว: บุคคลที่เป็นเจ้าของผลลัพธ์ ไม่ใช่แค่เพียงผู้รับผิดชอบงาน
  • ผู้ร่วมงาน: บุคคลที่มีส่วนร่วมแต่ไม่รับผิดชอบ
  • กำหนดเวลาที่เป็นจริง: ขึ้นอยู่กับความพยายาม, ความพึ่งพา, และกำลังความสามารถทางวิศวกรรม/การออกแบบที่มีอยู่
  • ความคาดหวังเกี่ยวกับสถานะ: เมื่อต้องการการอัปเดต จะรายงานความคืบหน้าอย่างไร และ "เสร็จสิ้น" มีลักษณะอย่างไร

แม้จะฟังดูง่าย แต่การสร้างงานและมอบหมายงานนั้นเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังจัดการแผนงานที่ซับซ้อนและระยะยาว คุณจำเป็นต้องกำจัดขอบเขตงานที่ขยายตัวออกไปอย่างต่อเนื่อง และทำให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมไม่หลงทางในรายการงานที่มากมายและแบนราบ

เพื่อให้ระบบนี้เป็นระบบปิด ให้เปลี่ยนแต่ละโครงการหรือการทดลองเป็นงานใน ClickUp ให้เพิ่มผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน, วันที่ครบกำหนด, ความสำคัญ, งานย่อยสำหรับการดำเนินการ, และงานที่ต้องพึ่งพาสำหรับงานที่ต้องทำร่วมกับแผนกอื่น ๆ

มอบหมายงาน, กำหนดวันครบกำหนด, และติดตามผลงานที่ต้องส่งใน ClickUp Tasks

ในขณะที่ งาน ทำหน้าที่เป็นชั้นการดำเนินการสำหรับแผนงานการเติบโตของคุณ ลองก้าวไปอีกขั้นด้วยชุดรวม ClickUp Brain + Task ซึ่งช่วยให้คุณรักษาความชัดเจนในการเป็นเจ้าของงาน ขจัดขอบเขตงานที่ขยายเกินขอบเขต และผลักดันโครงการต่างๆ ไปข้างหน้าโดยไม่ต้องติดตามงานด้วยตนเอง:

  • สร้างงานโดยอัตโนมัติ จากบันทึกแผนงานหรือสรุปโครงการริเริ่มของคุณ (สมองเปลี่ยนแนวคิดให้เป็นงานที่มีโครงสร้างพร้อมเจ้าของ งานย่อย และลำดับความสำคัญ)
  • ปรับปรุงหรือชี้แจงขอบเขต โดยให้ Brain แนะนำขั้นตอนที่ขาดหาย ความเสี่ยง หรือสิ่งที่ต้องพึ่งพา ก่อนเริ่มงาน
  • มอบหมายเจ้าของที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ โดยใช้กฎงาน การจัดเส้นทางตามความจุ หรือผู้รับที่แนะนำโดย AI
  • ให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยสรุปที่สร้างโดยสมองภายในงานเพื่ออัปเดตสถานะอย่างรวดเร็วและขั้นตอนถัดไป
ใช้ฟีเจอร์งานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp: วิธีที่ผู้จัดการการเติบโตสามารถจัดการแผนที่การเติบโต
ใช้ฟีเจอร์งานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp เพื่อเปลี่ยนทุกแผนงานในโรดแมปให้กลายเป็นปฏิบัติการที่ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบ พร้อมขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ในขั้นตอนนี้Super Agents และ ClickUp Brain จะทำงานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนกระบวนการทำงานแบบแมนนวลให้กลายเป็นลำดับขั้นตอนที่ขับเคลื่อนด้วยตรรกะและปรับตัวเองได้โดยอัตโนมัติ

ตัวแทน AI ทำหน้าที่เป็นพันธมิตรด้านระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ แทนที่จะต้องจัดเรียงตัวกระตุ้น เงื่อนไข และการดำเนินการด้วยตนเอง คุณสามารถอธิบายผลลัพธ์ที่ต้องการ—และ Brain จะช่วยสร้างตรรกะที่ชัดเจนเบื้องหลังให้โดยอัตโนมัติ ตัวแทนจะตีความบริบทจากงานและความคิดเห็น ดำเนินการโดยอิสระ ปรับตัวตามข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง และลดเวลาในการตั้งค่าได้อย่างมาก

พบกับซูเปอร์เอเจนต์จาก Libby ที่ ClickUp ผู้ตรวจสอบเนื้อหาแทนเธอ!

⚡ คลังแม่แบบ:แม่แบบการจัดการโครงการแบบน้ำตกฟรี

ขั้นตอนที่ 5: ติดตามความคืบหน้าและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ ให้ติดตามทั้งผลกระทบของแผนการเติบโตของคุณและประสิทธิภาพของทีมในการดำเนินการตามแผนงานต่างๆ ตั้งแต่แรกเริ่ม อย่าลืมพิจารณา:

  • สถานะงานและโครงการริเริ่ม: อะไรที่อยู่ในเส้นทาง, หยุดชะงัก, หรือถูกขัดขวาง
  • ผลการทดลอง: การทดสอบใดที่แสดงสัญญาณเริ่มต้น การทดสอบใดที่ต้องการเวลาเพิ่มเติม การทดสอบใดที่ควรหยุด
  • ตัวชี้วัดหลักที่เชื่อมโยงกับ North Star และ OKR ของคุณ: ความคิดริเริ่มของคุณกำลังขับเคลื่อนตัวเลขที่สำคัญจริงหรือไม่?
  • การพึ่งพากันระหว่างหน่วยงาน: การส่งต่องานทำให้กระบวนการล่าช้ากว่าที่ควรหรือไม่? เจ้าของงานต้องการความช่วยเหลือหรือไม่?
  • ความคิดเห็นของลูกค้าและข้อมูลเชิงคุณภาพ: ผู้ใช้ตอบสนองตามที่สมมติฐานของคุณคาดการณ์ไว้หรือไม่?

แดชบอร์ดของ ClickUpให้คุณเห็นภาพรวมในระดับสูงแบบเรียลไทม์ของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในแผนงานการเติบโตของคุณ ตรวจสอบความคืบหน้าของการทดลอง ความรับผิดชอบของเจ้าของงาน และตัวชี้วัดสำคัญ ทั้งหมดนี้ได้จากที่เดียว

แดชบอร์ด ClickUp: วิธีที่ผู้จัดการการเติบโตสามารถจัดการแผนที่การเติบโต
คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อติดตามประสิทธิภาพในแต่ละรอบ ทีมงาน และขั้นตอนของกระบวนการได้อีกด้วย

⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบการจัดการโครงการฟรี

ด้วยฟีเจอร์ Cards ของ ClickUp คุณสามารถมองเห็นทุกส่วนของแผนงานการเติบโตของคุณในรูปแบบที่คุณต้องการได้อย่างชัดเจน คุณจะได้รับไลบรารีการ์ดที่มีตัวเลือกสำเร็จรูปสำหรับติดตามความก้าวหน้า ความเร็วในการทดลอง ปริมาณงาน และประสิทธิภาพการทำงานตลอดทั้งแผนงานของคุณ

บัตร AI ในแดชบอร์ด ClickUp
ใช้การ์ดแดชบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อปรับแต่งมุมมองการรายงานของคุณ

📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ Scrum สำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile

ขั้นตอนที่ 6: โบนัส ปิดท้ายด้วยเอกสารประกอบ

เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับผิดชอบต้องสรุปอย่างชัดเจนว่า สมมติฐานนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง

  • หากถูกต้อง ให้เริ่มขั้นตอนต่อไปตามแผนที่ทันที
  • หากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง ให้ลดลำดับความสำคัญและเก็บโครงการในอนาคตทั้งหมดที่อิงจากสมมติฐานที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ถูกต้องนั้นไว้ในคลังเอกสาร

การเรียนรู้เหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในเอกสารที่มีชีวิตเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้สำหรับแผนที่อนาคตได้

ClickUp Docsทำหน้าที่เป็นแหล่งความรู้กลางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและแบ่งปันได้ สำหรับการเรียนรู้ การทบทวน และแนวทางที่ดีที่สุดที่ค้นพบในระหว่างการดำเนินการตามแผนงาน Docs สามารถค้นหาได้และสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน

นี่คือเคล็ดลับพิเศษ. ให้ ClickUp Brain สรุปผลลัพธ์ของการทดลองและเชื่อมโยงไปยังเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติเพื่อให้ฐานความรู้ของคุณเติบโตขึ้นทุกครั้งที่มีรอบการทำงาน.

ใช้ ClickUp Brain + Doc: วิธีที่ผู้จัดการการเติบโตสามารถจัดการแผนที่การเติบโต
ใช้ ClickUp Brain + Doc เพื่อบันทึกสิ่งที่เรียนรู้และแสดงข้อมูลเชิงลึกได้ทันที

🛠️ เคล็ดลับด่วน: มีเอกสารสำคัญที่ทุกคนถือว่าเป็น "แหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง" (เช่น คู่มือการดำเนินการตามแผนงานของคุณ) หรือไม่? เปลี่ยนเป็น Wiki! เมื่อเพื่อนร่วมทีมถามคำถามกับ ClickUp Brain ระบบ AI จะจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาใน Wiki เหนือกว่าเอกสารทั่วไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าคำตอบที่พวกเขาได้รับจะมาจากข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วและเชื่อถือได้มากที่สุดของคุณเสมอ

หากต้องการเรียนรู้วิธีสร้างฐานความรู้ AI ใน ClickUpโปรดชมวิดีโอสั้นนี้

สร้างแผนที่เส้นทางสู่การเติบโตที่ประสบความสำเร็จด้วย ClickUp

การบริหารจัดการแผนงานทั้งหมดของบริษัทของคุณเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ซึ่งต้องการมากกว่าแค่ความคิดที่ดี คุณต้องมีระบบที่มีโครงสร้างชัดเจน สามารถทำซ้ำได้ และชาญฉลาด ที่สามารถเปลี่ยนความพยายามเชิงกลยุทธ์ให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้

ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยการมอบพื้นที่ทำงานแบบบูรณาการเพียงหนึ่งเดียวให้คุณ ไม่เพียงแต่สำหรับจัดเก็บแผนงานการเติบโตของคุณเท่านั้น แต่ยังใช้จัดการทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดในที่เดียว

นี่คือที่เดียวที่คุณต้องการเพื่อวางแผนเป้าหมายของคุณ, สร้างภาพแผนที่เส้นทาง, จัดลำดับความสำคัญของโครงการ, มอบหมายงาน, ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์, และบันทึกทุกคำแนะนำ

สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเปลี่ยนแปลงวิธีการเติบโตของบริษัทคุณ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

การจัดการแผนที่นำทางการเติบโตมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้คุณสามารถรักษาความสอดคล้องทางกลยุทธ์กับเป้าหมายทางธุรกิจระยะยาว และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตามกลยุทธ์ของบริษัทได้ ด้วยการจัดลำดับความสำคัญอย่างเป็นระบบและติดตามการดำเนินการตามแผนการเติบโต คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทีมของคุณกำลังทำงานในโครงการที่มีผลกระทบสูงที่สุดอยู่เสมอ ป้องกันการสูญเสียทรัพยากรไปกับไอเดียที่มีผลกระทบต่ำ และสร้างวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบและการเรียนรู้ที่มีข้อมูลเป็นฐาน

ClickUp นำเสนอแพลตฟอร์มศูนย์กลางเพื่อช่วยจัดการแผนงานระยะยาวและระยะสั้นสำหรับการเติบโตทางธุรกิจ การจัดการผลิตภัณฑ์ การตลาดผลิตภัณฑ์ ฯลฯ คุณสามารถใช้ ClickUp Docs เพื่อจัดเก็บข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่นำทางการเติบโต, ClickUp Goals เพื่อกำหนด OKRs, ClickUp Dashboards เพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนที่นำทาง, ClickUp Tasks เพื่อจัดสรรทรัพยากรและความรับผิดชอบ, และ ClickUp Views เพื่อแสดงภาพความคืบหน้าในหลากหลายรูปแบบ (เช่น ไทม์ไลน์, ปฏิทิน, กระดาน, เป็นต้น)

ความท้าทายที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ การขาดการมองเห็นแบบรวมศูนย์ในแผนงานการเติบโตและความคืบหน้าของแผนงาน การตั้งเป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างทีมต่างๆ ความยากลำบากในการจัดลำดับความสำคัญของการริเริ่มการเติบโต การติดตามและอัปเดตที่ไม่มีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกันที่จำกัด และวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่ไม่สมบูรณ์

การจัดลำดับความสำคัญของโครงการช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่โครงการที่มีโอกาสสูงที่สุดในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่สูงที่สุด การติดตามความคืบหน้าช่วยให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ของคุณถูกนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง และแผนงานของคุณยังคงมีความเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ทั้งสองอย่างนี้สร้างวงจรที่ต่อเนื่อง: การติดตามความคืบหน้าเผยให้เห็นสิ่งที่ได้ผล และข้อมูลนั้นจะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญในรอบถัดไป ทำให้คุณสามารถปรับปรุง ปรับแผนงาน และเพิ่มโอกาสในการบรรลุสถานะในอนาคตที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว