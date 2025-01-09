บล็อก ClickUp
กรอบการกำหนดลำดับความสำคัญชั้นนำเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
Product Management

กรอบการกำหนดลำดับความสำคัญชั้นนำเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
9 มกราคม 2568

ความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงคือ คนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงจะปฏิเสธเกือบทุกสิ่งทุกอย่าง

ความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงคือ คนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงจะปฏิเสธเกือบทุกสิ่งทุกอย่าง

ไม่ว่าคุณจะปฏิเสธเกือบทุกสิ่งหรือไม่ก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ นั่นคือการเลือกอย่างตั้งใจในสิ่งที่คุณทำ

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การจัดลำดับความสำคัญของงานที่คุณทำคือรากฐานของความสำเร็จ

คำกล่าวนี้เป็นจริงอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในบทความบล็อกนี้ เราจะหารือถึงเหตุผลว่าทำไม, เมื่อไร, และวิธีการใช้กรอบการจัดลำดับความสำคัญขณะสร้างผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ประสบความสำเร็จ

การทำความเข้าใจกรอบการกำหนดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์

การจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์เป็นวิธีการที่มีโครงสร้างซึ่งทีมวิศวกรรมใช้เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับคุณลักษณะที่จะสร้าง เมื่อใด และทำไม

ในสถานการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั่วไป จะมีข้อบกพร่อง การปรับปรุง และคุณสมบัติมากมายที่ต้องการความสนใจจากทีม การจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นความสนใจไปที่งานที่มีความสำคัญได้

ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณกำลังสร้างแอปพลิเคชันมือถือสำหรับผู้ใช้เพื่อเล่นเกมไพ่ Solitaire ผู้ใช้อาจต้องการปุ่มยกเลิก ผู้ลงโฆษณาอาจต้องการวิธีเพิ่มวิดีโอระหว่างเกม

ประสิทธิภาพของแอปของคุณอาจจำเป็นต้องแยกฟีเจอร์บางอย่างออกเป็นหน่วยย่อย ทีมผลิตภัณฑ์อาจมีชุดฟีเจอร์เกมใหม่ของตัวเอง คุณจะทำอะไรก่อน? คุณจะจัดลำดับความสำคัญอย่างไร?

ทีมพัฒนาที่ดีใช้เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญแบบอไจล์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วหลายวิธีในการตัดสินใจ กรอบงานเหล่านี้สร้าง:

  • ความร่วมมือ: กรอบงานนี้มอบพื้นฐานร่วมกันให้กับทุกคนในการตัดสินใจ ช่วยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จำเป็น
  • ความสม่ำเสมอ: เมื่อใช้แนวทางเดียวกันในการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ในแต่ละสปรินต์ ทีมงานจะมีความสม่ำเสมอและสามารถคาดการณ์ได้ในระยะยาว
  • ความชัดเจน: เมื่อทั้งทีมเข้าใจเหตุผลของการตัดสินใจ จะเกิดความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์กับแผนงานผลิตภัณฑ์
  • ความเร็ว: การตัดสินใจสามารถทำได้เร็วขึ้นด้วยกรอบการทำงาน ซึ่งช่วยลดการประชุมและการสื่อสารซ้ำไปซ้ำมา
  • การตรวจสอบย้อนกลับ: เฟรมเวิร์กยังทำหน้าที่เป็นบันทึกการตัดสินใจในอดีต ซึ่งช่วยให้สมาชิกใหม่สามารถปรับตัวและเริ่มงานได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งหมดนั้นยอดเยี่ยม แต่กรอบแนวคิดเหล่านี้คืออะไรกันแน่? 🤔

มาดูกัน

กรอบการให้ความสำคัญกับสินค้ายอดนิยม

ไม่มีกรอบการจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์เพียงหนึ่งเดียวที่ดีที่สุดสำหรับทุกกรณี ในความเป็นจริง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ทรัพยากร และการตัดสินใจที่ต้องทำ มีหลายกรอบที่ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้ นี่คือกรอบการจัดการลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญบางประการที่สามารถช่วยในการเดินทางของคุณได้

1. วิธี MoSCoW

MoSCoW—ย่อมาจาก must-have, should-have, could-have, และ won't-have—เป็นกรอบการจัดลำดับความสำคัญที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ตามชื่อที่บ่งบอก มันช่วยให้ทีมสามารถจัดหมวดหมู่คุณสมบัติต่างๆ ได้เป็น:

  • ต้องมี: คุณสมบัติที่ไม่สามารถต่อรองได้และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
  • ควรมี: จำเป็นแต่ไม่เร่งด่วนเท่าคุณสมบัติที่ต้องมี
  • อาจจะมี: คุณสมบัติที่ดีหากมี ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องมี
  • ไม่มี: ไม่สำคัญพอที่จะอยู่ในความสนใจของทีม

นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการปฏิบัติตามหากความต้องการของผู้ใช้ชัดเจนและเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจ วิธีการพัฒนาแบบไดนามิก (DSDM) และกรอบการส่งมอบโครงการแบบคล่องตัว (Agile) ให้ความสำคัญกับ MoSCoW เป็นกรอบการจัดลำดับความสำคัญ

ข้อดีข้อเสีย
ง่ายและใช้งานสะดวกการตัดสินใจอาจเป็นการตัดสินใจตามอำเภอใจหากไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้
ชัดเจนและมุ่งเน้นลูกค้าง่ายที่จะประเมินจำนวนคุณสมบัติที่ต้องมีเกินจริง
เหมาะสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเช่นกันในแต่ละหมวดหมู่ ไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญเพิ่มเติมได้

2. แบบจำลองการให้คะแนน RICE

RICE ย่อมาจาก reach, impact, confidence, และ effort. แบบจำลองการจัดลำดับความสำคัญของ RICEกำหนดค่าให้กับแต่ละพารามิเตอร์เหล่านี้ และคำนวณคะแนนรวมตามคุณสมบัติที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญ.

  • การเข้าถึง หมายถึง จำนวนบุคคล/ผู้ใช้ที่จะได้รับผลกระทบจากฟีเจอร์นี้ (ในช่วงเวลาที่กำหนด)
  • ผลกระทบ หมายถึง ระดับที่ผู้ใช้จะได้รับผลกระทบ โดยมักให้คะแนนบนมาตราส่วน 0.25 ถึง 3 (โดย 3 หมายถึงผลกระทบที่รุนแรงมาก)
  • ความมั่นใจ หมายถึง ระดับของความเชื่อมั่นในประมาณการการเข้าถึงและผลกระทบ ซึ่งมักแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์
  • ความพยายาม คือปริมาณงานที่ฟีเจอร์ต้องใช้ โดยปกติจะประมาณการเป็นจำนวนเดือนคน

เมื่อคุณมีตัวเลขเหล่านี้แล้ว คุณสามารถคำนวณคะแนน RICE ได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้

คะแนน RICE = (การเข้าถึง × ผลกระทบ × ความมั่นใจ) / ความพยายาม

คะแนน RICE แสดงถึงมูลค่าทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นของคุณลักษณะเมื่อเทียบกับความพยายาม/ทรัพยากรในการพัฒนา คุณลักษณะที่มีคะแนน RICE สูงกว่าจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญก่อน

ข้อดีข้อเสีย
พิจารณาปัจจัยหลายประการขณะตัดสินใจอาจซับซ้อนในการคำนวณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีคุณลักษณะจำนวนมาก
ค่าความเชื่อมั่นชดเชยความไม่แน่นอนในการประมาณค่าการประมาณการถึงขอบเขต, ผลกระทบ, ความพยายาม, เป็นต้น อาจเป็นเรื่องยาก, ซึ่งอาจนำไปสู่การให้คะแนนที่ไม่เป็นระบบ
แสดงมูลค่าเป็นฟังก์ชันของความพยายาม (ช่วยวัดผลตอบแทนจากการลงทุนด้วย)ไม่ได้รวมการพึ่งพาที่อาจส่งผลต่อลำดับความสำคัญ

3. แบบจำลองคานู

เช่นเดียวกับ MoSCoW ที่คำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้ โมเดล Kano ให้ความสำคัญกับคุณลักษณะตามความพึงพอใจของลูกค้า สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพ Noriaki Kano โมเดลนี้แบ่งคุณลักษณะออกเป็น:

  • พื้นฐาน: หากไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว ลูกค้าจะไม่พอใจ
  • ความต้องการ: คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
  • ผู้สร้างความประทับใจ: พวกเขาทุ่มเทเกินกว่าหน้าที่เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

บางครั้ง ทีมปฏิบัติการผลิตภัณฑ์อาจใช้หมวดหมู่เพิ่มเติมอีกสองหมวดหมู่ เช่น 'คุณภาพเฉื่อย' คือ คุณสมบัติที่ไม่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจหรือผิดหวัง และ 'คุณภาพย้อนกลับ' คือ คุณสมบัติที่อาจสร้างความไม่พึงพอใจเมื่อนำไปใช้

ข้อดีข้อเสีย
มุ่งเน้นผู้ใช้โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ากระบวนการจัดลำดับความสำคัญและการรวบรวมข้อมูล CSAT อาจใช้เวลามาก
ความคิดเห็นของลูกค้าถูกเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม Kano จากผู้ใช้จริงลูกค้าที่กำลังถูกสำรวจอาจไม่เข้าใจ/จินตนาการถึงคุณสมบัติที่จะถูกพัฒนาในอนาคต
เชื่อมโยงประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นเฉพาะความพึงพอใจของลูกค้าโดยไม่คำนึงถึงความพยายามหรือทรัพยากร

4. ควอดแรนต์คุณค่าเทียบกับความพยายาม

แผนภาพคุณค่าเทียบกับความพยายามเป็นเวอร์ชันที่ง่ายขึ้นของแบบจำลองการให้คะแนน RICE. มันเปรียบเทียบคุณค่าที่ได้จากคุณสมบัติ เช่น รายได้, กำไร, การได้มาซึ่งลูกค้า, การประหยัดต้นทุน เป็นต้น กับความพยายามที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณสมบัติดังกล่าว รวมถึงความเสี่ยง, ความพึ่งพา, และความซับซ้อน

ตามคะแนนคุณค่าต่อความพยายาม คุณสมบัติจะถูกจัดวางบนสี่ส่วนเหมือนกับเมทริกซ์ของไอเซนฮาวร์ คุณสมบัติที่ให้คะแนนคุณค่าต่อความพยายามสูงที่สุดจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนา

ข้อดีข้อเสีย
มุ่งเน้นคุณค่าทางธุรกิจ เชื่อมโยงทีมผลิตภัณฑ์และทีมวิศวกรรมมูลค่าและความพยายามสามารถถูกนิยามได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งอาจนำไปสู่การประมาณค่าที่ไม่แน่นอน
ช่วยจัดสรรทรัพยากรและแรงงานที่มีจำกัดไปยังด้านที่มีคุณค่ามากที่สุด'คุณค่าทางธุรกิจ' มักจะทำให้ความสนใจเบี่ยงเบนไปจากประสบการณ์ของลูกค้า
ใช้งานง่ายสำหรับทีมธุรกิจและทีมเทคนิคเนื่องจากความพยายามหรือคุณค่าที่สูงหรือต่ำเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคล จึงอาจเกิดความไม่เห็นด้วยขึ้นได้ ซึ่งอาจทำให้การตัดสินใจล่าช้า
หนี้ทางเทคโนโลยีและคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพอาจถูกจัดลำดับความสำคัญต่ำลงเนื่องจากไม่สามารถประเมินมูลค่าได้
แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของ ClickUp

สำหรับเวอร์ชันที่ตรงไปตรงมาของโมเดลนี้ลองใช้เทมเพลต ClickUp Priority Matrix ในวิธีนี้ คุณจะจัดหมวดหมู่คุณสมบัติตามสองมิติ: ความสำคัญและความเร่งด่วน จากนั้นจัดวางลงในเมทริกซ์ 2×2 อย่างชัดเจน แล้วดำเนินการทีละรายการ

5. การให้คะแนน ICE

ICE, ตามที่คุณอาจเดาได้, คล้ายกับแบบจำลองการให้คะแนน RICE, แต่มีความแตกต่างเล็กน้อย. ICE ย่อมาจาก ผลกระทบ, ความมั่นใจ, และความง่าย.

  • ผลกระทบ: ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหรือคุณค่าทางธุรกิจจากคุณลักษณะ
  • ความมั่นใจ: ความแน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบที่คาดการณ์และความง่าย
  • ความง่าย: ความง่ายในการพัฒนาคุณลักษณะนี้ โดยพิจารณาถึงความเสี่ยง ทรัพยากร และความซับซ้อน

คะแนน ICE = ผลกระทบ x ความมั่นใจ x ความง่าย

คุณสมบัติที่มีคะแนน ICE สูงกว่าจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญเหนือกว่าคุณสมบัติที่มีคะแนนต่ำกว่า

ข้อดีข้อเสีย
ง่ายกว่า RICE ในการคำนวณและใช้งานผลกระทบและความง่ายเป็นเรื่องอัตวิสัย ส่งผลให้เกิดคะแนนที่ไม่แน่นอน
คะแนนความมั่นใจช่วยชดเชยความไม่แม่นยำในการประมาณค่าไม่เน้นความต้องการของลูกค้าโดยตรง
เชื่อมโยงคุณค่าทางธุรกิจกับความพยายาม/ความง่ายในการพัฒนาสิ่งที่คุณนิยามว่าเป็นผลกระทบอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญอย่างไม่สมส่วน

6. การให้คะแนนโอกาส

แบบจำลองการให้คะแนนโอกาสซึ่งได้แรงบันดาลใจจากหนังสือที่เป็นการบุกเบิกของแอนโทนี อัลวิก ชื่อว่า "นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์" ได้จัดอันดับคุณสมบัติต่าง ๆ บนมาตราส่วนของความพึงพอใจและความสำคัญ การจัดอันดับที่แท้จริงนั้นทำโดยลูกค้า ดังนั้นทีมจึงถามลูกค้าสองคำถาม:

  • คุณลักษณะหรือฟังก์ชันการทำงานที่มันให้มานั้นมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด?
  • ลูกค้าพึงพอใจกับวิธีแก้ปัญหาปัจจุบันในการบรรลุผลลัพธ์เดียวกันมากน้อยเพียงใด?

นี่ช่วยระบุคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดแต่มีความพึงพอใจต่ำที่สุด คุณจะให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้น

ข้อดีข้อเสีย
มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างคุณค่าทางธุรกิจขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ลูกค้าให้มา ซึ่งลูกค้าอาจมีหรือไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ควรมี
ง่ายและใช้งานสะดวกการสำรวจทุกฟีเจอร์ในแผนงานผลิตภัณฑ์อาจเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับทีมพัฒนาและลูกค้า
แผนที่บนกราฟ 2×2 ง่าย ๆ สำหรับการวิเคราะห์ทางสายตา

7. การทำแผนที่เรื่องราว

การวางแผนเรื่องราว (Story mapping) คือกรอบการจัดลำดับความสำคัญที่สร้างขึ้นโดยยึดตามเส้นทางของผู้ใช้ผ่านผลิตภัณฑ์

พูดง่ายๆ คือ ทีมบริหารผลิตภัณฑ์สร้างคอลัมน์สำหรับแต่ละจุดสำคัญในเส้นทางของผู้ใช้

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างเกมโซลิแทร์ คอลัมน์ของคุณอาจประกอบด้วย การเข้าสู่ระบบ การออกแบบไพ่ การตั้งค่า การจัดเรียงไพ่ แอนิเมชันเมื่อจบเกม เป็นต้น

ภายใต้แต่ละคอลัมน์เหล่านี้ ทีมจะระบุคุณลักษณะและจัดลำดับความสำคัญตามความสำคัญที่มีต่อประสบการณ์ผู้ใช้โดยรวม

การใช้แผนที่เรื่องราว (story mapping) ที่ใหญ่ที่สุดคือการระบุคุณสมบัติในผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ขั้นต่ำ (MVP) อย่างไรก็ตาม เมื่อผลิตภัณฑ์มีความเรียบง่ายเพียงพอ กรอบงานนี้สามารถใช้ได้ไกลกว่าขั้นตอน MVP ด้วยเช่นกัน

ข้อดีข้อเสีย
มุ่งเน้นที่การเดินทางของผู้ใช้ เพื่อให้ครอบคลุมสูงสุดเมื่อเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้มีความหลากหลายและซับซ้อน วิธีการนี้อาจสูญเสียความเรียบง่าย
ใช้งานง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน — วาดเส้นแบ่งสิ่งที่ทำและจะไม่ทำได้อย่างง่ายดาย (ตามตัวอักษร)มุ่งเน้นภายในองค์กรทั้งหมด ไม่พิจารณาคุณค่าทางธุรกิจหรือทรัพยากร
ช่วยให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญตามกิจกรรม งาน และงานย่อย

8. ต้นทุนจากความล่าช้า

กรอบการทำงานทั้งหมดข้างต้นมุ่งเน้นไปที่ผลตอบแทนของฟีเจอร์ เช่น คุณค่าทางธุรกิจหรือการเพิ่มขึ้นของคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า การจัดลำดับความสำคัญตามต้นทุนของความล่าช้าจะพลิกแนวคิดนี้โดยสิ้นเชิง

เมื่อคุณใช้แบบจำลองต้นทุนของความล่าช้า คุณจะให้ความสำคัญกับคุณสมบัติตามผลกระทบที่เกิดจากการไม่สร้างคุณสมบัตินั้น ๆ คือ อะไรจะเกิดขึ้นหากลูกค้าไม่มีคุณสมบัตินี้ในวันนี้? หรือจะสูญเสียผู้ใช้ใหม่กี่คนหากเราไม่มีคุณสมบัติพื้นฐานบางประการ?

การพิจารณาต้นทุนทางการเงินและต้นทุนโอกาสของการไม่ทำงานเป็นแรงจูงใจให้ทีมทำงานที่สำคัญที่สุดให้เสร็จก่อน

ข้อดีข้อเสีย
ต้นทุนของการไม่ทำอะไรบางอย่างทำให้ทีมต้องตื่นตัวอยู่เสมอเกี่ยวกับโอกาสที่กำลังสูญเสียไปมูลค่าทางการเงินที่กำหนดให้กับลักษณะต่างๆ อาจเป็นไปตามอำเภอใจ ซึ่งอาจทำให้กระบวนการทั้งหมดกลายเป็นผลเสีย
การมุ่งเน้นที่ต้นทุนของความล่าช้าอาจนำไปสู่ความรู้สึกเชิงลบเกี่ยวกับเหตุผลที่ทีมกำลังสร้างผลิตภัณฑ์การมุ่งเน้นที่ต้นทุนของความล่าช้าอาจนำไปสู่ความรู้สึกเชิงลบเกี่ยวกับเหตุผลที่ทีมกำลังสร้างผลิตภัณฑ์
นำทีมมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความรวดเร็ว และคุณค่า

รายการข้างต้นเป็นเพียงเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบางส่วนที่มีให้สำหรับทีมวิศวกรรมใช้งานในปัจจุบัน โดยขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และความต้องการของคุณ คุณสามารถเลือกกรอบการทำงานที่เหมาะสมกับคุณได้

ตัวอย่างเช่น ทีมใช้การทดสอบ 100 ดอลลาร์หรือโมเดลซื้อฟีเจอร์เมื่อพวกเขามีลำดับความสำคัญที่แข่งขันกัน ในแต่ละกรณีเหล่านี้ ทีมจะตัดสินใจเรื่องลำดับความสำคัญโดยอิงจากสิ่งที่พวกเขาจะใช้จ่ายงบประมาณ (100 ดอลลาร์) ไปกับอะไร

หากคุณเป็นมือใหม่ในการจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ คุณอาจเริ่มต้นด้วยตาราง Eisenhower ที่เรียบง่ายมีแม่แบบการจัดลำดับความสำคัญหลายสิบแบบให้คุณเลือกใช้

ไม่ว่าคุณจะใช้กรอบการทำงานแบบใดก็ตาม มีปัจจัยสำคัญบางประการที่ควรพิจารณา มาดูกันต่อไป

การเลือกกรอบการจัดลำดับความสำคัญที่เหมาะสม

ไม่มีกรอบการจัดลำดับความสำคัญที่สมบูรณ์แบบเพียงหนึ่งเดียวสำหรับทุกสถานการณ์ เมื่อคุณต้องการความเรียบง่าย โมเดล MoSCoW จะเหมาะสมที่สุด เมื่อคุณมีทรัพยากรจำกัด โมเดลคุณค่าเทียบกับความพยายามจะเหมาะสมกว่า และเมื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด โมเดล Kano จะช่วยคุณได้

ดังนั้น การเลือกกรอบการจัดลำดับความสำคัญที่เหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ต่อไปนี้

เป้าหมาย

เป้าหมายทางธุรกิจของคุณคืออะไร? เป้าหมายของผลิตภัณฑ์ของคุณคืออะไร? หากคุณอยู่ในช่วงเริ่มต้นมาก เป้าหมายหลักของคุณอาจเป็นการเปิดตัว MVP ภายในกำหนดเวลา

สำหรับสิ่งนี้ กรอบการวางแผนเรื่องราวผู้ใช้ (User Story Mapping Framework) อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด

ทรัพยากร

หากคุณเป็นองค์กรขนาดเล็กที่มีทรัพยากรการพัฒนาจำกัด เป้าหมายของคุณอาจเป็นการสร้างฟีเจอร์ที่จะสร้างผลกระทบสูงสุดด้วยทรัพยากรที่น้อยที่สุด กรอบการจัดลำดับความสำคัญของคุณต้องรองรับสิ่งนี้

ในกรณีเช่นนี้ แบบจำลอง RICE หรือเมทริกซ์คุณค่าต่อความพยายามเหมาะสมที่สุด

ความพร้อมของทีม

วิธีที่ดีที่สุดในการจัดลำดับความสำคัญคือการร่วมมือกัน อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะมีทีมที่มีความเป็นผู้ใหญ่เพียงพอในการตัดสินใจที่สำคัญ

ตัวอย่างเช่น ทีมนักพัฒนาหนุ่มสาวอาจไม่สามารถมองเห็นเส้นจากความพยายามไปสู่คุณค่าทางธุรกิจได้

ในกรณีเช่นนี้ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์มักตัดสินใจแทนทีม จากนั้น กรอบการจัดลำดับความสำคัญเช่น RICE หรือคุณค่าเทียบกับความพยายามจะเป็นประโยชน์ในการให้เหตุผลแก่ทีมสำหรับการตัดสินใจ

ข้อมูลที่มีอยู่

กรอบการวัดเชิงปริมาณส่วนใหญ่ เช่น RICE หรือ ICE ต่างก็อาศัยความแข็งแกร่งของข้อมูลเป็นหลัก

ตัวอย่างเช่น คุณจำเป็นต้องสามารถคำนวณได้อย่างมีความแน่นอนในระดับที่เหมาะสมว่า ขอบเขตหรือผลกระทบของฟีเจอร์เฉพาะนั้นอาจจะเป็นอย่างไร

เมื่อไม่มีข้อมูลดังกล่าว การตัดสินใจอาจกลายเป็นเรื่องตามอำเภอใจและความคิดเห็นอาจรุนแรง

หากคุณไม่มีข้อมูล วิธีการร่วมมือเช่น MoSCoW หรือการทำแผนที่เรื่องราวจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์

ทุกองค์กรมีกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์หนึ่งอาจต้องการนำเสนอคุณสมบัติเพียงไม่กี่อย่างในรูปแบบที่น่าประทับใจ อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งอาจต้องการเป็นแอปที่รวมทุกอย่าง บรรจุคุณสมบัติไว้มากมาย ในขณะที่อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งอาจพึ่งพาสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง การจัดลำดับความสำคัญที่ดีจำเป็นต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์

เมื่อคุณได้เลือกกลยุทธ์การจัดลำดับความสำคัญแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

การนำการจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ไปใช้ในสถานการณ์จริง

กรอบการจัดลำดับความสำคัญเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยนำทางคุณในการตัดสินใจ ความสำเร็จของคุณขึ้นอยู่กับการใช้เครื่องมือนี้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ สำหรับสิ่งนี้ คุณจำเป็นต้องนำไปใช้ในองค์กรของคุณอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการเช่นClickUp สำหรับทีมผลิตภัณฑ์ นี่คือวิธีการ

ระบุและจัดประเภทงาน

การจัดลำดับความสำคัญที่ดีต้องอาศัยงานค้างที่ดี ก่อนที่คุณจะทำอะไร ให้แน่ใจว่าคุณมีงานค้างที่แข็งแกร่งของฟีเจอร์ที่ทีมของคุณต้องสร้าง

สร้างงานค้าง

ให้ชื่อที่แตกต่างกันแก่แต่ละรายการงานค้างและเพิ่มคำอธิบายที่ชัดเจนของมัน.เทมเพลตการจัดการงานเหล่านี้ให้จุดเริ่มต้นที่ดี.

วิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือการใช้เครื่องมือจัดการงาน เช่นClickUp สร้างงานสำหรับแต่ละรายการงานค้าง เพิ่มคำอธิบาย สร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง และรักษาบันทึกที่ชัดเจนของทุกแนวคิด

งานใน ClickUp
งานค้างแบบไดนามิกด้วยงานใน ClickUp

ดูงาน

ตอนนี้ คุณสามารถดูงานทั้งหมดของคุณในที่เดียว ทำให้การตัดสินใจในแต่ละงานง่ายขึ้น มุมมองรายการ ปฏิทิน และบอร์ดของ ClickUp นั้นยอดเยี่ยมสำหรับสิ่งนี้ พวกเขาช่วยให้คุณมองเห็นงานของคุณได้ชัดเจนขึ้น ทำให้คุณสามารถลากและวางฟีเจอร์ต่างๆ ลงในถังลำดับความสำคัญของคุณได้อย่างง่ายดาย

จัดหมวดหมู่ภารกิจ

ตอนนี้ ให้จัดหมวดหมู่ภารกิจหากกรอบการจัดลำดับความสำคัญของคุณต้องการ

ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกแบบจำลองการแผนที่เรื่องราว คุณจำเป็นต้องจัดหมวดหมู่ภารกิจของคุณภายใต้แต่ละหมุดหมายในเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้

แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของงานของ ClickUpมอบวิธีการง่ายๆ ในการจัดหมวดหมู่งานตามความพยายามและผลกระทบ แม่แบบนี้ช่วยให้การตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญง่ายขึ้นและให้ความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไป

กำหนดลำดับความสำคัญและเจ้าของ

เมื่อคุณได้วางรากฐานเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะจัดลำดับความสำคัญของงานตามหมวดหมู่ที่คุณเลือกไว้

ให้ความสำคัญ

มาร่วมกันเป็นทีม ดูงานทั้งหมดที่มีอยู่ และย้ายงานเหล่านั้นไปยังกลุ่มความสำคัญที่เหมาะสมใช้การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเพื่อกำหนดระดับความสำคัญได้ทันที

ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp
การจัดลำดับความสำคัญแบบพร้อมใช้งานทันทีบน ClickUp

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อระดับความสำคัญที่ปรับแต่งได้อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของ MoSCoW และมีตัวเลือกสำหรับสิ่งที่ต้องมี สิ่งที่ควรมี สิ่งที่สามารถมีได้ และสิ่งที่ไม่ควรมี

หากต้องการแนวทางที่มองเห็นได้ชัดเจนสำหรับกระบวนการนี้ ลองใช้แม่แบบ Prioritization Matrix ของ ClickUp ซึ่งเป็นแม่แบบที่ปรับแต่งได้และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น คุณสามารถลากและวางฟีเจอร์ต่างๆ ลงบนเมทริกซ์ 2×2 เพื่อจัดลำดับความสำคัญได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเก็บกลุ่มความคิดของคุณไว้ในกระดานไวท์บอร์ดเดียวกันได้อีกด้วย

มอบความเป็นเจ้าของ

ตามการหารือของคุณ มอบหมายความรับผิดชอบของงานให้กับสมาชิกทีม

ทบทวนและปรับลำดับความสำคัญ

ทุกสปรินต์คือการจัดลำดับความสำคัญ สิ่งที่ไม่สำคัญมากนักในสปรินต์ก่อนหน้าอาจกลายเป็นสิ่งสำคัญในไม่ช้า ดังนั้น เจ้าของผลิตภัณฑ์จึงต้องมีความยืดหยุ่นอยู่เสมอเพื่อทบทวนและปรับลำดับความสำคัญเป็นระยะ

ClickUp ทำให้เรื่องนั้นง่ายขึ้นแดชบอร์ดของ ClickUpให้มุมมองแบบเรียลไทม์ของความคืบหน้าในแต่ละงาน ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและปรับลำดับความสำคัญได้ตามต้องการ

ตัวอย่างเช่น หากคุณเห็นว่าฟีเจอร์หนึ่งใช้เวลามากกว่าที่ประมาณการไว้ คุณสามารถคำนวณคะแนน RICE ใหม่ได้อย่างรวดเร็วและจัดลำดับความสำคัญใหม่

แดชบอร์ด ClickUp
การรายงานแบบสปรินต์บนแดชบอร์ด ClickUp

ด้วยClickUp Automations คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการให้ราบรื่นขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดลำดับความสำคัญและการส่งมอบที่ดีขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น หากฟีเจอร์ใดใช้เวลานานเกินไป ระบบสามารถแจ้งเตือนเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อจัดลำดับความสำคัญใหม่ได้ หากมีสิ่งใดที่ต้องพึ่งพาการทำงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ นักพัฒนาสามารถได้รับการแจ้งเตือนเพื่อทำการปรับเปลี่ยนได้ หรือหากคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าในฟีเจอร์ใดลดลง ระบบสามารถเลื่อนลำดับความสำคัญขึ้นโดยอัตโนมัติ

ด้วยกรอบการทำงาน เครื่องมือ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทั้งหมดที่คุณได้เรียนรู้มา คุณได้เชี่ยวชาญในการจัดลำดับความสำคัญของงานแล้ว ตอนนี้ คุณจะรู้ได้อย่างไรว่ามีประสิทธิภาพ? นี่คือแนวคิดบางประการ

การวัดความสำเร็จของการจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์

สำหรับหลายทีมการจัดลำดับความสำคัญของโครงการเป็นกิจกรรมที่มีความเป็นอัตวิสัย คำตอบสำหรับสิ่งที่จะสร้างต่อไปมักเป็นการคาดเดาที่ดีที่สุด แม้จะมีกรอบการทำงานที่ได้รับการทดสอบและพิสูจน์แล้วก็ตาม การตัดสินใจก็ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่บ้าง

วิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นได้คือการทบทวนความสำเร็จของการจัดลำดับความสำคัญเอง นี่คือวิธีการ

เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์คือเป้าหมายทางธุรกิจ วัดความสำเร็จของกรอบการจัดลำดับความสำคัญของคุณโดยถามว่าคุณได้บรรลุเป้าหมายที่กล่าวไว้หรือไม่

ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายทางธุรกิจคือการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า และคุณใช้แบบจำลอง Kano ให้วัดการเพิ่มขึ้นของคะแนน CSAT หลังจากที่คุณได้PLOYคุณลักษณะนี้แล้ว

วัดมูลค่า

หลายแบบจำลองการจัดลำดับความสำคัญ รวมถึง RICE, ICE, คุณค่าเทียบกับความพยายาม ฯลฯ ต่างพึ่งพาผลกระทบของฟีเจอร์ต่อธุรกิจ ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดในการวัดประสิทธิภาพของการจัดลำดับความสำคัญคือการติดตามว่ามูลค่าได้ถูกนำมาใช้จริงหรือไม่

ตัวอย่างเช่น หากคุณคาดหวังว่าจำนวนผู้ใช้ใหม่จะเพิ่มขึ้นหลังจากเวอร์ชันล่าสุดที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ ให้ใช้วิดเจ็ตบนแดชบอร์ด ClickUp เพื่อติดตามตั้งแต่วันที่ปล่อยฟีเจอร์นั้น

ความถูกต้องของข้อมูลการติดตาม

หากคุณกำลังใช้โมเดลที่รวมความพยายามเข้าไปในการตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญ คุณอาจพบประโยชน์ในการติดตามประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น เปรียบเทียบเวลาที่ประมาณการไว้กับเวลาที่ใช้จริงเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณใช้ในการจัดลำดับความสำคัญมีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ประสิทธิภาพของทีม

หนึ่งในสิ่งที่มักไม่ได้วัดบ่อยนักคือประสิทธิภาพและความพึงพอใจของทีม ทีมรู้สึกว่าถูกกดดันมากเกินไปจากกรอบการจัดลำดับความสำคัญหรือไม่? ใช้เวลามากเกินไปหรือไม่? กรอบการจัดลำดับความสำคัญนี้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่หรือไม่?

เพื่อวัดประสิทธิภาพของการจัดลำดับความสำคัญของคุณ การคำนึงถึงทีมของคุณก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เช่นกัน ดำเนินการสำรวจสั้น ๆ เพื่อเข้าใจว่าการจัดลำดับความสำคัญมีผลกระทบต่อการจัดการปริมาณงานอย่างไร ปรับปรุงตามความเหมาะสม

ให้ความสำคัญกับความสำเร็จด้วย ClickUp

การสร้างซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมขึ้นอยู่หลายปัจจัย: การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง, ความเป็นเลิศทางเทคนิค, ความพร้อมของทรัพยากร, กลยุทธ์ที่ชัดเจน, ตลาด และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อสร้างสมดุลระหว่างส่วนต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้และสร้างฟีเจอร์ที่มีผลกระทบสูงสุด คุณต้องการสองสิ่ง: กรอบการจัดลำดับความสำคัญที่ถูกต้องและเครื่องมือที่ทรงพลังเพื่อนำไปใช้

ในบล็อกโพสต์นี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับกรอบการกำหนดลำดับความสำคัญที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบางประการซึ่งใช้โดยทีมที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับการจัดการลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ ให้ผสานกรอบการทำงานของคุณเข้ากับการวางแผนโครงการของคุณด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรของ ClickUp

ใช้ ClickUp เพื่อบันทึกข้อมูล, สร้างภาพ, จัดหมวดหมู่, และจัดลำดับความสำคัญของงานค้างของคุณเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ.ทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้.