กรอบการกำหนดลำดับความสำคัญชั้นนำเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น

ความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงคือ คนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงจะปฏิเสธเกือบทุกสิ่งทุกอย่าง
ไม่ว่าคุณจะปฏิเสธเกือบทุกสิ่งหรือไม่ก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ นั่นคือการเลือกอย่างตั้งใจในสิ่งที่คุณทำ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง การจัดลำดับความสำคัญของงานที่คุณทำคือรากฐานของความสำเร็จ
คำกล่าวนี้เป็นจริงอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในบทความบล็อกนี้ เราจะหารือถึงเหตุผลว่าทำไม, เมื่อไร, และวิธีการใช้กรอบการจัดลำดับความสำคัญขณะสร้างผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ประสบความสำเร็จ
การทำความเข้าใจกรอบการกำหนดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์
การจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์เป็นวิธีการที่มีโครงสร้างซึ่งทีมวิศวกรรมใช้เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับคุณลักษณะที่จะสร้าง เมื่อใด และทำไม
ในสถานการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั่วไป จะมีข้อบกพร่อง การปรับปรุง และคุณสมบัติมากมายที่ต้องการความสนใจจากทีม การจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นความสนใจไปที่งานที่มีความสำคัญได้
ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณกำลังสร้างแอปพลิเคชันมือถือสำหรับผู้ใช้เพื่อเล่นเกมไพ่ Solitaire ผู้ใช้อาจต้องการปุ่มยกเลิก ผู้ลงโฆษณาอาจต้องการวิธีเพิ่มวิดีโอระหว่างเกม
ประสิทธิภาพของแอปของคุณอาจจำเป็นต้องแยกฟีเจอร์บางอย่างออกเป็นหน่วยย่อย ทีมผลิตภัณฑ์อาจมีชุดฟีเจอร์เกมใหม่ของตัวเอง คุณจะทำอะไรก่อน? คุณจะจัดลำดับความสำคัญอย่างไร?
ทีมพัฒนาที่ดีใช้เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญแบบอไจล์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วหลายวิธีในการตัดสินใจ กรอบงานเหล่านี้สร้าง:
- ความร่วมมือ: กรอบงานนี้มอบพื้นฐานร่วมกันให้กับทุกคนในการตัดสินใจ ช่วยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จำเป็น
- ความสม่ำเสมอ: เมื่อใช้แนวทางเดียวกันในการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ในแต่ละสปรินต์ ทีมงานจะมีความสม่ำเสมอและสามารถคาดการณ์ได้ในระยะยาว
- ความชัดเจน: เมื่อทั้งทีมเข้าใจเหตุผลของการตัดสินใจ จะเกิดความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์กับแผนงานผลิตภัณฑ์
- ความเร็ว: การตัดสินใจสามารถทำได้เร็วขึ้นด้วยกรอบการทำงาน ซึ่งช่วยลดการประชุมและการสื่อสารซ้ำไปซ้ำมา
- การตรวจสอบย้อนกลับ: เฟรมเวิร์กยังทำหน้าที่เป็นบันทึกการตัดสินใจในอดีต ซึ่งช่วยให้สมาชิกใหม่สามารถปรับตัวและเริ่มงานได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งหมดนั้นยอดเยี่ยม แต่กรอบแนวคิดเหล่านี้คืออะไรกันแน่? 🤔
มาดูกัน
กรอบการให้ความสำคัญกับสินค้ายอดนิยม
ไม่มีกรอบการจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์เพียงหนึ่งเดียวที่ดีที่สุดสำหรับทุกกรณี ในความเป็นจริง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ทรัพยากร และการตัดสินใจที่ต้องทำ มีหลายกรอบที่ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้ นี่คือกรอบการจัดการลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญบางประการที่สามารถช่วยในการเดินทางของคุณได้
1. วิธี MoSCoW
MoSCoW—ย่อมาจาก must-have, should-have, could-have, และ won't-have—เป็นกรอบการจัดลำดับความสำคัญที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ตามชื่อที่บ่งบอก มันช่วยให้ทีมสามารถจัดหมวดหมู่คุณสมบัติต่างๆ ได้เป็น:
- ต้องมี: คุณสมบัติที่ไม่สามารถต่อรองได้และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
- ควรมี: จำเป็นแต่ไม่เร่งด่วนเท่าคุณสมบัติที่ต้องมี
- อาจจะมี: คุณสมบัติที่ดีหากมี ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องมี
- ไม่มี: ไม่สำคัญพอที่จะอยู่ในความสนใจของทีม
นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการปฏิบัติตามหากความต้องการของผู้ใช้ชัดเจนและเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจ วิธีการพัฒนาแบบไดนามิก (DSDM) และกรอบการส่งมอบโครงการแบบคล่องตัว (Agile) ให้ความสำคัญกับ MoSCoW เป็นกรอบการจัดลำดับความสำคัญ
|ข้อดี
|ข้อเสีย
|ง่ายและใช้งานสะดวก
|การตัดสินใจอาจเป็นการตัดสินใจตามอำเภอใจหากไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้
|ชัดเจนและมุ่งเน้นลูกค้า
|ง่ายที่จะประเมินจำนวนคุณสมบัติที่ต้องมีเกินจริง
|เหมาะสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเช่นกัน
|ในแต่ละหมวดหมู่ ไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญเพิ่มเติมได้
2. แบบจำลองการให้คะแนน RICE
RICE ย่อมาจาก reach, impact, confidence, และ effort. แบบจำลองการจัดลำดับความสำคัญของ RICEกำหนดค่าให้กับแต่ละพารามิเตอร์เหล่านี้ และคำนวณคะแนนรวมตามคุณสมบัติที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญ.
- การเข้าถึง หมายถึง จำนวนบุคคล/ผู้ใช้ที่จะได้รับผลกระทบจากฟีเจอร์นี้ (ในช่วงเวลาที่กำหนด)
- ผลกระทบ หมายถึง ระดับที่ผู้ใช้จะได้รับผลกระทบ โดยมักให้คะแนนบนมาตราส่วน 0.25 ถึง 3 (โดย 3 หมายถึงผลกระทบที่รุนแรงมาก)
- ความมั่นใจ หมายถึง ระดับของความเชื่อมั่นในประมาณการการเข้าถึงและผลกระทบ ซึ่งมักแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์
- ความพยายาม คือปริมาณงานที่ฟีเจอร์ต้องใช้ โดยปกติจะประมาณการเป็นจำนวนเดือนคน
เมื่อคุณมีตัวเลขเหล่านี้แล้ว คุณสามารถคำนวณคะแนน RICE ได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้
คะแนน RICE = (การเข้าถึง × ผลกระทบ × ความมั่นใจ) / ความพยายาม
คะแนน RICE แสดงถึงมูลค่าทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นของคุณลักษณะเมื่อเทียบกับความพยายาม/ทรัพยากรในการพัฒนา คุณลักษณะที่มีคะแนน RICE สูงกว่าจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญก่อน
|ข้อดี
|ข้อเสีย
|พิจารณาปัจจัยหลายประการขณะตัดสินใจ
|อาจซับซ้อนในการคำนวณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีคุณลักษณะจำนวนมาก
|ค่าความเชื่อมั่นชดเชยความไม่แน่นอนในการประมาณค่า
|การประมาณการถึงขอบเขต, ผลกระทบ, ความพยายาม, เป็นต้น อาจเป็นเรื่องยาก, ซึ่งอาจนำไปสู่การให้คะแนนที่ไม่เป็นระบบ
|แสดงมูลค่าเป็นฟังก์ชันของความพยายาม (ช่วยวัดผลตอบแทนจากการลงทุนด้วย)
|ไม่ได้รวมการพึ่งพาที่อาจส่งผลต่อลำดับความสำคัญ
3. แบบจำลองคานู
เช่นเดียวกับ MoSCoW ที่คำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้ โมเดล Kano ให้ความสำคัญกับคุณลักษณะตามความพึงพอใจของลูกค้า สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพ Noriaki Kano โมเดลนี้แบ่งคุณลักษณะออกเป็น:
- พื้นฐาน: หากไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว ลูกค้าจะไม่พอใจ
- ความต้องการ: คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
- ผู้สร้างความประทับใจ: พวกเขาทุ่มเทเกินกว่าหน้าที่เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
บางครั้ง ทีมปฏิบัติการผลิตภัณฑ์อาจใช้หมวดหมู่เพิ่มเติมอีกสองหมวดหมู่ เช่น 'คุณภาพเฉื่อย' คือ คุณสมบัติที่ไม่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจหรือผิดหวัง และ 'คุณภาพย้อนกลับ' คือ คุณสมบัติที่อาจสร้างความไม่พึงพอใจเมื่อนำไปใช้
|ข้อดี
|ข้อเสีย
|มุ่งเน้นผู้ใช้โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
|กระบวนการจัดลำดับความสำคัญและการรวบรวมข้อมูล CSAT อาจใช้เวลามาก
|ความคิดเห็นของลูกค้าถูกเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม Kano จากผู้ใช้จริง
|ลูกค้าที่กำลังถูกสำรวจอาจไม่เข้าใจ/จินตนาการถึงคุณสมบัติที่จะถูกพัฒนาในอนาคต
|เชื่อมโยงประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
|มุ่งเน้นเฉพาะความพึงพอใจของลูกค้าโดยไม่คำนึงถึงความพยายามหรือทรัพยากร
4. ควอดแรนต์คุณค่าเทียบกับความพยายาม
แผนภาพคุณค่าเทียบกับความพยายามเป็นเวอร์ชันที่ง่ายขึ้นของแบบจำลองการให้คะแนน RICE. มันเปรียบเทียบคุณค่าที่ได้จากคุณสมบัติ เช่น รายได้, กำไร, การได้มาซึ่งลูกค้า, การประหยัดต้นทุน เป็นต้น กับความพยายามที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณสมบัติดังกล่าว รวมถึงความเสี่ยง, ความพึ่งพา, และความซับซ้อน
ตามคะแนนคุณค่าต่อความพยายาม คุณสมบัติจะถูกจัดวางบนสี่ส่วนเหมือนกับเมทริกซ์ของไอเซนฮาวร์ คุณสมบัติที่ให้คะแนนคุณค่าต่อความพยายามสูงที่สุดจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนา
|ข้อดี
|ข้อเสีย
|มุ่งเน้นคุณค่าทางธุรกิจ เชื่อมโยงทีมผลิตภัณฑ์และทีมวิศวกรรม
|มูลค่าและความพยายามสามารถถูกนิยามได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งอาจนำไปสู่การประมาณค่าที่ไม่แน่นอน
|ช่วยจัดสรรทรัพยากรและแรงงานที่มีจำกัดไปยังด้านที่มีคุณค่ามากที่สุด
|'คุณค่าทางธุรกิจ' มักจะทำให้ความสนใจเบี่ยงเบนไปจากประสบการณ์ของลูกค้า
|ใช้งานง่ายสำหรับทีมธุรกิจและทีมเทคนิค
|เนื่องจากความพยายามหรือคุณค่าที่สูงหรือต่ำเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคล จึงอาจเกิดความไม่เห็นด้วยขึ้นได้ ซึ่งอาจทำให้การตัดสินใจล่าช้า
|หนี้ทางเทคโนโลยีและคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพอาจถูกจัดลำดับความสำคัญต่ำลงเนื่องจากไม่สามารถประเมินมูลค่าได้
สำหรับเวอร์ชันที่ตรงไปตรงมาของโมเดลนี้ลองใช้เทมเพลต ClickUp Priority Matrix ในวิธีนี้ คุณจะจัดหมวดหมู่คุณสมบัติตามสองมิติ: ความสำคัญและความเร่งด่วน จากนั้นจัดวางลงในเมทริกซ์ 2×2 อย่างชัดเจน แล้วดำเนินการทีละรายการ
5. การให้คะแนน ICE
ICE, ตามที่คุณอาจเดาได้, คล้ายกับแบบจำลองการให้คะแนน RICE, แต่มีความแตกต่างเล็กน้อย. ICE ย่อมาจาก ผลกระทบ, ความมั่นใจ, และความง่าย.
- ผลกระทบ: ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหรือคุณค่าทางธุรกิจจากคุณลักษณะ
- ความมั่นใจ: ความแน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบที่คาดการณ์และความง่าย
- ความง่าย: ความง่ายในการพัฒนาคุณลักษณะนี้ โดยพิจารณาถึงความเสี่ยง ทรัพยากร และความซับซ้อน
คะแนน ICE = ผลกระทบ x ความมั่นใจ x ความง่าย
คุณสมบัติที่มีคะแนน ICE สูงกว่าจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญเหนือกว่าคุณสมบัติที่มีคะแนนต่ำกว่า
|ข้อดี
|ข้อเสีย
|ง่ายกว่า RICE ในการคำนวณและใช้งาน
|ผลกระทบและความง่ายเป็นเรื่องอัตวิสัย ส่งผลให้เกิดคะแนนที่ไม่แน่นอน
|คะแนนความมั่นใจช่วยชดเชยความไม่แม่นยำในการประมาณค่า
|ไม่เน้นความต้องการของลูกค้าโดยตรง
|เชื่อมโยงคุณค่าทางธุรกิจกับความพยายาม/ความง่ายในการพัฒนา
|สิ่งที่คุณนิยามว่าเป็นผลกระทบอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญอย่างไม่สมส่วน
6. การให้คะแนนโอกาส
แบบจำลองการให้คะแนนโอกาสซึ่งได้แรงบันดาลใจจากหนังสือที่เป็นการบุกเบิกของแอนโทนี อัลวิก ชื่อว่า "นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์" ได้จัดอันดับคุณสมบัติต่าง ๆ บนมาตราส่วนของความพึงพอใจและความสำคัญ การจัดอันดับที่แท้จริงนั้นทำโดยลูกค้า ดังนั้นทีมจึงถามลูกค้าสองคำถาม:
- คุณลักษณะหรือฟังก์ชันการทำงานที่มันให้มานั้นมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด?
- ลูกค้าพึงพอใจกับวิธีแก้ปัญหาปัจจุบันในการบรรลุผลลัพธ์เดียวกันมากน้อยเพียงใด?
นี่ช่วยระบุคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดแต่มีความพึงพอใจต่ำที่สุด คุณจะให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้น
|ข้อดี
|ข้อเสีย
|มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างคุณค่าทางธุรกิจ
|ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ลูกค้าให้มา ซึ่งลูกค้าอาจมีหรือไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ควรมี
|ง่ายและใช้งานสะดวก
|การสำรวจทุกฟีเจอร์ในแผนงานผลิตภัณฑ์อาจเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับทีมพัฒนาและลูกค้า
|แผนที่บนกราฟ 2×2 ง่าย ๆ สำหรับการวิเคราะห์ทางสายตา
7. การทำแผนที่เรื่องราว
การวางแผนเรื่องราว (Story mapping) คือกรอบการจัดลำดับความสำคัญที่สร้างขึ้นโดยยึดตามเส้นทางของผู้ใช้ผ่านผลิตภัณฑ์
พูดง่ายๆ คือ ทีมบริหารผลิตภัณฑ์สร้างคอลัมน์สำหรับแต่ละจุดสำคัญในเส้นทางของผู้ใช้
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างเกมโซลิแทร์ คอลัมน์ของคุณอาจประกอบด้วย การเข้าสู่ระบบ การออกแบบไพ่ การตั้งค่า การจัดเรียงไพ่ แอนิเมชันเมื่อจบเกม เป็นต้น
ภายใต้แต่ละคอลัมน์เหล่านี้ ทีมจะระบุคุณลักษณะและจัดลำดับความสำคัญตามความสำคัญที่มีต่อประสบการณ์ผู้ใช้โดยรวม
การใช้แผนที่เรื่องราว (story mapping) ที่ใหญ่ที่สุดคือการระบุคุณสมบัติในผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ขั้นต่ำ (MVP) อย่างไรก็ตาม เมื่อผลิตภัณฑ์มีความเรียบง่ายเพียงพอ กรอบงานนี้สามารถใช้ได้ไกลกว่าขั้นตอน MVP ด้วยเช่นกัน
|ข้อดี
|ข้อเสีย
|มุ่งเน้นที่การเดินทางของผู้ใช้ เพื่อให้ครอบคลุมสูงสุด
|เมื่อเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้มีความหลากหลายและซับซ้อน วิธีการนี้อาจสูญเสียความเรียบง่าย
|ใช้งานง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน — วาดเส้นแบ่งสิ่งที่ทำและจะไม่ทำได้อย่างง่ายดาย (ตามตัวอักษร)
|มุ่งเน้นภายในองค์กรทั้งหมด ไม่พิจารณาคุณค่าทางธุรกิจหรือทรัพยากร
|ช่วยให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญตามกิจกรรม งาน และงานย่อย
8. ต้นทุนจากความล่าช้า
กรอบการทำงานทั้งหมดข้างต้นมุ่งเน้นไปที่ผลตอบแทนของฟีเจอร์ เช่น คุณค่าทางธุรกิจหรือการเพิ่มขึ้นของคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า การจัดลำดับความสำคัญตามต้นทุนของความล่าช้าจะพลิกแนวคิดนี้โดยสิ้นเชิง
เมื่อคุณใช้แบบจำลองต้นทุนของความล่าช้า คุณจะให้ความสำคัญกับคุณสมบัติตามผลกระทบที่เกิดจากการไม่สร้างคุณสมบัตินั้น ๆ คือ อะไรจะเกิดขึ้นหากลูกค้าไม่มีคุณสมบัตินี้ในวันนี้? หรือจะสูญเสียผู้ใช้ใหม่กี่คนหากเราไม่มีคุณสมบัติพื้นฐานบางประการ?
การพิจารณาต้นทุนทางการเงินและต้นทุนโอกาสของการไม่ทำงานเป็นแรงจูงใจให้ทีมทำงานที่สำคัญที่สุดให้เสร็จก่อน
|ข้อดี
|ข้อเสีย
|ต้นทุนของการไม่ทำอะไรบางอย่างทำให้ทีมต้องตื่นตัวอยู่เสมอเกี่ยวกับโอกาสที่กำลังสูญเสียไป
|มูลค่าทางการเงินที่กำหนดให้กับลักษณะต่างๆ อาจเป็นไปตามอำเภอใจ ซึ่งอาจทำให้กระบวนการทั้งหมดกลายเป็นผลเสีย
|การมุ่งเน้นที่ต้นทุนของความล่าช้าอาจนำไปสู่ความรู้สึกเชิงลบเกี่ยวกับเหตุผลที่ทีมกำลังสร้างผลิตภัณฑ์
|การมุ่งเน้นที่ต้นทุนของความล่าช้าอาจนำไปสู่ความรู้สึกเชิงลบเกี่ยวกับเหตุผลที่ทีมกำลังสร้างผลิตภัณฑ์
|นำทีมมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความรวดเร็ว และคุณค่า
รายการข้างต้นเป็นเพียงเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบางส่วนที่มีให้สำหรับทีมวิศวกรรมใช้งานในปัจจุบัน โดยขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และความต้องการของคุณ คุณสามารถเลือกกรอบการทำงานที่เหมาะสมกับคุณได้
ตัวอย่างเช่น ทีมใช้การทดสอบ 100 ดอลลาร์หรือโมเดลซื้อฟีเจอร์เมื่อพวกเขามีลำดับความสำคัญที่แข่งขันกัน ในแต่ละกรณีเหล่านี้ ทีมจะตัดสินใจเรื่องลำดับความสำคัญโดยอิงจากสิ่งที่พวกเขาจะใช้จ่ายงบประมาณ (100 ดอลลาร์) ไปกับอะไร
หากคุณเป็นมือใหม่ในการจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ คุณอาจเริ่มต้นด้วยตาราง Eisenhower ที่เรียบง่ายมีแม่แบบการจัดลำดับความสำคัญหลายสิบแบบให้คุณเลือกใช้
ไม่ว่าคุณจะใช้กรอบการทำงานแบบใดก็ตาม มีปัจจัยสำคัญบางประการที่ควรพิจารณา มาดูกันต่อไป
การเลือกกรอบการจัดลำดับความสำคัญที่เหมาะสม
ไม่มีกรอบการจัดลำดับความสำคัญที่สมบูรณ์แบบเพียงหนึ่งเดียวสำหรับทุกสถานการณ์ เมื่อคุณต้องการความเรียบง่าย โมเดล MoSCoW จะเหมาะสมที่สุด เมื่อคุณมีทรัพยากรจำกัด โมเดลคุณค่าเทียบกับความพยายามจะเหมาะสมกว่า และเมื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด โมเดล Kano จะช่วยคุณได้
ดังนั้น การเลือกกรอบการจัดลำดับความสำคัญที่เหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ต่อไปนี้
เป้าหมาย
เป้าหมายทางธุรกิจของคุณคืออะไร? เป้าหมายของผลิตภัณฑ์ของคุณคืออะไร? หากคุณอยู่ในช่วงเริ่มต้นมาก เป้าหมายหลักของคุณอาจเป็นการเปิดตัว MVP ภายในกำหนดเวลา
สำหรับสิ่งนี้ กรอบการวางแผนเรื่องราวผู้ใช้ (User Story Mapping Framework) อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด
ทรัพยากร
หากคุณเป็นองค์กรขนาดเล็กที่มีทรัพยากรการพัฒนาจำกัด เป้าหมายของคุณอาจเป็นการสร้างฟีเจอร์ที่จะสร้างผลกระทบสูงสุดด้วยทรัพยากรที่น้อยที่สุด กรอบการจัดลำดับความสำคัญของคุณต้องรองรับสิ่งนี้
ในกรณีเช่นนี้ แบบจำลอง RICE หรือเมทริกซ์คุณค่าต่อความพยายามเหมาะสมที่สุด
ความพร้อมของทีม
วิธีที่ดีที่สุดในการจัดลำดับความสำคัญคือการร่วมมือกัน อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะมีทีมที่มีความเป็นผู้ใหญ่เพียงพอในการตัดสินใจที่สำคัญ
ตัวอย่างเช่น ทีมนักพัฒนาหนุ่มสาวอาจไม่สามารถมองเห็นเส้นจากความพยายามไปสู่คุณค่าทางธุรกิจได้
ในกรณีเช่นนี้ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์มักตัดสินใจแทนทีม จากนั้น กรอบการจัดลำดับความสำคัญเช่น RICE หรือคุณค่าเทียบกับความพยายามจะเป็นประโยชน์ในการให้เหตุผลแก่ทีมสำหรับการตัดสินใจ
ข้อมูลที่มีอยู่
กรอบการวัดเชิงปริมาณส่วนใหญ่ เช่น RICE หรือ ICE ต่างก็อาศัยความแข็งแกร่งของข้อมูลเป็นหลัก
ตัวอย่างเช่น คุณจำเป็นต้องสามารถคำนวณได้อย่างมีความแน่นอนในระดับที่เหมาะสมว่า ขอบเขตหรือผลกระทบของฟีเจอร์เฉพาะนั้นอาจจะเป็นอย่างไร
เมื่อไม่มีข้อมูลดังกล่าว การตัดสินใจอาจกลายเป็นเรื่องตามอำเภอใจและความคิดเห็นอาจรุนแรง
หากคุณไม่มีข้อมูล วิธีการร่วมมือเช่น MoSCoW หรือการทำแผนที่เรื่องราวจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
ทุกองค์กรมีกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์หนึ่งอาจต้องการนำเสนอคุณสมบัติเพียงไม่กี่อย่างในรูปแบบที่น่าประทับใจ อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งอาจต้องการเป็นแอปที่รวมทุกอย่าง บรรจุคุณสมบัติไว้มากมาย ในขณะที่อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งอาจพึ่งพาสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง การจัดลำดับความสำคัญที่ดีจำเป็นต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์
เมื่อคุณได้เลือกกลยุทธ์การจัดลำดับความสำคัญแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
การนำการจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ไปใช้ในสถานการณ์จริง
กรอบการจัดลำดับความสำคัญเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยนำทางคุณในการตัดสินใจ ความสำเร็จของคุณขึ้นอยู่กับการใช้เครื่องมือนี้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ สำหรับสิ่งนี้ คุณจำเป็นต้องนำไปใช้ในองค์กรของคุณอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการเช่นClickUp สำหรับทีมผลิตภัณฑ์ นี่คือวิธีการ
ระบุและจัดประเภทงาน
การจัดลำดับความสำคัญที่ดีต้องอาศัยงานค้างที่ดี ก่อนที่คุณจะทำอะไร ให้แน่ใจว่าคุณมีงานค้างที่แข็งแกร่งของฟีเจอร์ที่ทีมของคุณต้องสร้าง
สร้างงานค้าง
ให้ชื่อที่แตกต่างกันแก่แต่ละรายการงานค้างและเพิ่มคำอธิบายที่ชัดเจนของมัน.เทมเพลตการจัดการงานเหล่านี้ให้จุดเริ่มต้นที่ดี.
วิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือการใช้เครื่องมือจัดการงาน เช่นClickUp สร้างงานสำหรับแต่ละรายการงานค้าง เพิ่มคำอธิบาย สร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง และรักษาบันทึกที่ชัดเจนของทุกแนวคิด
ดูงาน
ตอนนี้ คุณสามารถดูงานทั้งหมดของคุณในที่เดียว ทำให้การตัดสินใจในแต่ละงานง่ายขึ้น มุมมองรายการ ปฏิทิน และบอร์ดของ ClickUp นั้นยอดเยี่ยมสำหรับสิ่งนี้ พวกเขาช่วยให้คุณมองเห็นงานของคุณได้ชัดเจนขึ้น ทำให้คุณสามารถลากและวางฟีเจอร์ต่างๆ ลงในถังลำดับความสำคัญของคุณได้อย่างง่ายดาย
จัดหมวดหมู่ภารกิจ
ตอนนี้ ให้จัดหมวดหมู่ภารกิจหากกรอบการจัดลำดับความสำคัญของคุณต้องการ
ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกแบบจำลองการแผนที่เรื่องราว คุณจำเป็นต้องจัดหมวดหมู่ภารกิจของคุณภายใต้แต่ละหมุดหมายในเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้
แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของงานของ ClickUpมอบวิธีการง่ายๆ ในการจัดหมวดหมู่งานตามความพยายามและผลกระทบ แม่แบบนี้ช่วยให้การตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญง่ายขึ้นและให้ความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไป
กำหนดลำดับความสำคัญและเจ้าของ
เมื่อคุณได้วางรากฐานเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะจัดลำดับความสำคัญของงานตามหมวดหมู่ที่คุณเลือกไว้
ให้ความสำคัญ
มาร่วมกันเป็นทีม ดูงานทั้งหมดที่มีอยู่ และย้ายงานเหล่านั้นไปยังกลุ่มความสำคัญที่เหมาะสมใช้การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเพื่อกำหนดระดับความสำคัญได้ทันที
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อระดับความสำคัญที่ปรับแต่งได้อีกด้วย
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของ MoSCoW และมีตัวเลือกสำหรับสิ่งที่ต้องมี สิ่งที่ควรมี สิ่งที่สามารถมีได้ และสิ่งที่ไม่ควรมี
หากต้องการแนวทางที่มองเห็นได้ชัดเจนสำหรับกระบวนการนี้ ลองใช้แม่แบบ Prioritization Matrix ของ ClickUp ซึ่งเป็นแม่แบบที่ปรับแต่งได้และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น คุณสามารถลากและวางฟีเจอร์ต่างๆ ลงบนเมทริกซ์ 2×2 เพื่อจัดลำดับความสำคัญได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเก็บกลุ่มความคิดของคุณไว้ในกระดานไวท์บอร์ดเดียวกันได้อีกด้วย
มอบความเป็นเจ้าของ
ตามการหารือของคุณ มอบหมายความรับผิดชอบของงานให้กับสมาชิกทีม
ทบทวนและปรับลำดับความสำคัญ
ทุกสปรินต์คือการจัดลำดับความสำคัญ สิ่งที่ไม่สำคัญมากนักในสปรินต์ก่อนหน้าอาจกลายเป็นสิ่งสำคัญในไม่ช้า ดังนั้น เจ้าของผลิตภัณฑ์จึงต้องมีความยืดหยุ่นอยู่เสมอเพื่อทบทวนและปรับลำดับความสำคัญเป็นระยะ
ClickUp ทำให้เรื่องนั้นง่ายขึ้นแดชบอร์ดของ ClickUpให้มุมมองแบบเรียลไทม์ของความคืบหน้าในแต่ละงาน ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและปรับลำดับความสำคัญได้ตามต้องการ
ตัวอย่างเช่น หากคุณเห็นว่าฟีเจอร์หนึ่งใช้เวลามากกว่าที่ประมาณการไว้ คุณสามารถคำนวณคะแนน RICE ใหม่ได้อย่างรวดเร็วและจัดลำดับความสำคัญใหม่
ด้วยClickUp Automations คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการให้ราบรื่นขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดลำดับความสำคัญและการส่งมอบที่ดีขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น หากฟีเจอร์ใดใช้เวลานานเกินไป ระบบสามารถแจ้งเตือนเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อจัดลำดับความสำคัญใหม่ได้ หากมีสิ่งใดที่ต้องพึ่งพาการทำงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ นักพัฒนาสามารถได้รับการแจ้งเตือนเพื่อทำการปรับเปลี่ยนได้ หรือหากคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าในฟีเจอร์ใดลดลง ระบบสามารถเลื่อนลำดับความสำคัญขึ้นโดยอัตโนมัติ
ด้วยกรอบการทำงาน เครื่องมือ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทั้งหมดที่คุณได้เรียนรู้มา คุณได้เชี่ยวชาญในการจัดลำดับความสำคัญของงานแล้ว ตอนนี้ คุณจะรู้ได้อย่างไรว่ามีประสิทธิภาพ? นี่คือแนวคิดบางประการ
การวัดความสำเร็จของการจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์
สำหรับหลายทีมการจัดลำดับความสำคัญของโครงการเป็นกิจกรรมที่มีความเป็นอัตวิสัย คำตอบสำหรับสิ่งที่จะสร้างต่อไปมักเป็นการคาดเดาที่ดีที่สุด แม้จะมีกรอบการทำงานที่ได้รับการทดสอบและพิสูจน์แล้วก็ตาม การตัดสินใจก็ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่บ้าง
วิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นได้คือการทบทวนความสำเร็จของการจัดลำดับความสำคัญเอง นี่คือวิธีการ
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์คือเป้าหมายทางธุรกิจ วัดความสำเร็จของกรอบการจัดลำดับความสำคัญของคุณโดยถามว่าคุณได้บรรลุเป้าหมายที่กล่าวไว้หรือไม่
ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายทางธุรกิจคือการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า และคุณใช้แบบจำลอง Kano ให้วัดการเพิ่มขึ้นของคะแนน CSAT หลังจากที่คุณได้PLOYคุณลักษณะนี้แล้ว
วัดมูลค่า
หลายแบบจำลองการจัดลำดับความสำคัญ รวมถึง RICE, ICE, คุณค่าเทียบกับความพยายาม ฯลฯ ต่างพึ่งพาผลกระทบของฟีเจอร์ต่อธุรกิจ ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดในการวัดประสิทธิภาพของการจัดลำดับความสำคัญคือการติดตามว่ามูลค่าได้ถูกนำมาใช้จริงหรือไม่
ตัวอย่างเช่น หากคุณคาดหวังว่าจำนวนผู้ใช้ใหม่จะเพิ่มขึ้นหลังจากเวอร์ชันล่าสุดที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ ให้ใช้วิดเจ็ตบนแดชบอร์ด ClickUp เพื่อติดตามตั้งแต่วันที่ปล่อยฟีเจอร์นั้น
ความถูกต้องของข้อมูลการติดตาม
หากคุณกำลังใช้โมเดลที่รวมความพยายามเข้าไปในการตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญ คุณอาจพบประโยชน์ในการติดตามประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น เปรียบเทียบเวลาที่ประมาณการไว้กับเวลาที่ใช้จริงเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณใช้ในการจัดลำดับความสำคัญมีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ประสิทธิภาพของทีม
หนึ่งในสิ่งที่มักไม่ได้วัดบ่อยนักคือประสิทธิภาพและความพึงพอใจของทีม ทีมรู้สึกว่าถูกกดดันมากเกินไปจากกรอบการจัดลำดับความสำคัญหรือไม่? ใช้เวลามากเกินไปหรือไม่? กรอบการจัดลำดับความสำคัญนี้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่หรือไม่?
เพื่อวัดประสิทธิภาพของการจัดลำดับความสำคัญของคุณ การคำนึงถึงทีมของคุณก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เช่นกัน ดำเนินการสำรวจสั้น ๆ เพื่อเข้าใจว่าการจัดลำดับความสำคัญมีผลกระทบต่อการจัดการปริมาณงานอย่างไร ปรับปรุงตามความเหมาะสม
ให้ความสำคัญกับความสำเร็จด้วย ClickUp
การสร้างซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมขึ้นอยู่หลายปัจจัย: การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง, ความเป็นเลิศทางเทคนิค, ความพร้อมของทรัพยากร, กลยุทธ์ที่ชัดเจน, ตลาด และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อสร้างสมดุลระหว่างส่วนต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้และสร้างฟีเจอร์ที่มีผลกระทบสูงสุด คุณต้องการสองสิ่ง: กรอบการจัดลำดับความสำคัญที่ถูกต้องและเครื่องมือที่ทรงพลังเพื่อนำไปใช้
ในบล็อกโพสต์นี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับกรอบการกำหนดลำดับความสำคัญที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบางประการซึ่งใช้โดยทีมที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับการจัดการลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ ให้ผสานกรอบการทำงานของคุณเข้ากับการวางแผนโครงการของคุณด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรของ ClickUp
ใช้ ClickUp เพื่อบันทึกข้อมูล, สร้างภาพ, จัดหมวดหมู่, และจัดลำดับความสำคัญของงานค้างของคุณเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ.ทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้.