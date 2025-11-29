10 กลยุทธ์การตลาดผ่านวิดีโอเพื่อความสำเร็จของสตาร์ทอัพ

คุณกำลังเลื่อนดูฟีดของคุณอยู่เมื่อคลิปความยาว 15 วินาทีสะดุดตาคุณ มันเล่าเรื่องราวที่คุณสนใจ มันดึงดูดคุณ ทำให้คุณอยากสำรวจหน้าเพจมากขึ้น และก่อนที่คุณจะรู้ตัว คุณก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการติดตามบัญชีนั้นแล้ว
วิดีโอการตลาดที่ยอดเยี่ยมทำให้ผู้คนหยุดดู, รับชม, และจดจำ.
นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงไม่น่าแปลกใจที่93% ของนักการตลาดกล่าวว่าการตลาดผ่านวิดีโอให้ผลตอบแทนที่ดีแก่พวกเขา
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจกลยุทธ์การตลาดวิดีโอที่เหมาะสมสำหรับความสำเร็จของสตาร์ทอัพ เพื่อเปลี่ยนความสนใจเพียงไม่กี่วินาทีให้กลายเป็นความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยั่งยืน 🤩
🔍 คุณรู้หรือไม่? วิดีโอให้ผลตอบแทนที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องโดยสองในสามของผู้เข้าร่วมการศึกษาบอกว่าROI กำลังดีขึ้นหรือคงที่ เกือบ 50% ของนักการตลาดรายงานผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่ 44% ของผู้เชี่ยวชาญด้านการขายกล่าวเช่นเดียวกัน
ทำไมการตลาดผ่านวิดีโอจึงสำคัญต่อการเติบโตของสตาร์ทอัพ
เมื่อคุณกำลังสร้างบริษัท ความสนใจคือสกุลเงินที่มีค่าที่สุด และวิดีโอคือหนึ่งในวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการดึงดูดสายตา
นี่คือเหตุผลที่คุณต้องตั้งค่ากระบวนการผลิตวิดีโอ:
- เพิ่มการมีส่วนร่วม ด้วยการผสมผสานภาพและเสียงเพื่อสร้างข้อความที่น่าจดจำและสร้างความรู้สึกทางอารมณ์
- ทำให้ความคิดซับซ้อนง่ายขึ้นผ่านวิดีโออธิบายที่ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคหรือนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว
- เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง ด้วยการใช้วิดีโอในหน้าแลนดิ้งเพจของคุณ เปลี่ยนผู้เข้าชมที่เฉยเมยให้กลายเป็นลูกค้าที่กระตือรือร้น
- เพิ่มประสิทธิภาพ SEO เนื่องจากเครื่องมือค้นหาให้ความสำคัญกับหน้าเว็บที่มีวิดีโอฝังอยู่ ช่วยเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณแบบออร์แกนิก
- ขยายการเข้าถึงและความน่าเชื่อถือ ผ่านการเล่าเรื่องที่จริงใจและสามารถแชร์ได้ ซึ่งสร้างความไว้วางใจและเพิ่มการมองเห็นในหลากหลายแพลตฟอร์ม
- กระจายกลยุทธ์เนื้อหา โดยใช้วิดีโอสำหรับสาธิต, อธิบายผลิตภัณฑ์, คำรับรอง, เรื่องราววัฒนธรรม, หรือคลิปการศึกษาสำหรับแต่ละขั้นตอนของช่องทางการตลาดของคุณ
- ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาแบบสั้นและเนื้อหาจากผู้สร้าง เพื่อเน้นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ แสดงบุคลิกของแบรนด์ และสร้างความภักดีในงบประมาณที่จำกัด
- ขับเคลื่อนผลกระทบที่วัดผลได้ ผ่านการสมัครที่เพิ่มขึ้น ความสนใจในผลิตภัณฑ์ และการแชร์บนโซเชียล
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: รูปแบบวิดีโอสั้น (เช่น 'Shorts' บน YouTube) มีจำนวนการรับชมและยอดไลก์ต่อครั้งสูงกว่าวิดีโอปกติ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความคิดเห็นต่อครั้งน้อยกว่า และไม่ได้รับความนิยมมากนักในหมวดหมู่การศึกษา/การเมือง
10 กลยุทธ์การตลาดวิดีโอที่พิสูจน์แล้วสำหรับการเติบโตของสตาร์ทอัพ
คุณได้สร้างสิ่งที่มีความหมายขึ้นมาแล้ว: ผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาได้, ทีมที่เชื่อมั่นในมัน, และตลาดที่พร้อมสำหรับมัน. คุณไม่สามารถเพียงแค่รวบรวมคลิปแล้วหวังให้ดีที่สุดได้; คุณต้องดำเนินกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเปลี่ยนผู้ชมทั่วไปให้กลายเป็นผู้ใช้ที่ภักดีได้.
ดังนั้น...นั่นแหละคือสิ่งที่เรามีอยู่ตรงนี้! 💁
1. กำหนดเป้าหมายการตลาดผ่านวิดีโอสำหรับสตาร์ทอัพของคุณ
เริ่มต้นด้วยทิศทางก่อนการผลิต; อย่ากระโดดเข้าสู่การถ่ายทำทันที ถามตัวเองว่า จุดประสงค์ของวิดีโอนี้คืออะไร?
ก่อนที่คุณจะกดบันทึก ให้ตัดสินใจก่อนว่าความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร คุณต้องการเพิ่มจำนวนผู้ลงทะเบียน เพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ หรือให้ความรู้แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ?
📌 ตัวอย่าง: สตาร์ทอัพด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มคำขอเดโมขึ้น 15% ภายใน 60 วัน โดยใช้วิดีโออธิบายสั้นๆ หลายตอน ทุกสคริปต์และจุด CTA จะชี้ตรงไปยังเป้าหมายนั้น
🔍 คุณรู้หรือไม่? แม้แต่แนวคิดที่ว่าโฆษณาวิดีโอจะสั้นแค่ไหนก็มีประวัติศาสตร์: คำว่า 'บลิปเวอร์ต' (โฆษณาที่สั้นมาก) ถูกบัญญัติขึ้นในซีรีส์โทรทัศน์ยุค1980ชื่อ Max Headroomเพื่อใช้เรียกโฆษณาที่อาจสั้นเพียงหนึ่งวินาทีเท่านั้น
2. รู้จักกลุ่มเป้าหมายและแพลตฟอร์มที่เหมาะสม
วิดีโอของคุณมีไว้สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (และอยู่ในที่ที่เหมาะสมด้วย) เริ่มต้นด้วยการระบุให้ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณใช้เวลาอยู่ที่ไหน และพวกเขาบริโภคเนื้อหาอย่างไรในพื้นที่นั้น
📌 ตัวอย่าง: สตาร์ทอัพ B2B SaaS อาจพบว่ากลุ่มเป้าหมายของตนมีความเคลื่อนไหวมากที่สุดบน LinkedIn ซึ่งวิดีโอที่สั้น กระชับ และให้ข้อมูลเชิงลึกมักจะได้ผลดีที่สุด ในขณะเดียวกัน สตาร์ทอัพแอปไลฟ์สไตล์อาจเห็นการมีส่วนร่วมที่สูงกว่าบน Instagram Reels หรือ TikTok ซึ่งการเล่าเรื่องผ่านภาพและเทรนด์ที่กำลังมาแรงเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างโปรไฟล์กลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกับแผนเนื้อหาเฉพาะแพลตฟอร์มในเทมเพลตโซเชียลมีเดีย วิธีนี้จะช่วยให้ทีมของคุณปรับแต่งโทนเสียง ภาพ และระยะเวลาของวิดีโอให้เหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์ม
3. สร้างเรื่องราวแบรนด์ที่แข็งแกร่ง
แทนที่จะระบุคุณสมบัติ ให้สร้างเรื่องราวรอบปัญหาที่คุณแก้ไขและผู้คนที่คุณช่วยเหลือ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเล่าเรื่องราวของคุณได้สร้างสตอรี่บอร์ดและสคริปต์สำหรับแต่ละวิดีโอก่อนการผลิต
เรื่องราววงดนตรีที่ยอดเยี่ยม:
- เน้นปัญหาด้วยจุดเจ็บปวดที่เข้าใจได้
- นำเสนอโซลูชันของคุณในฐานะฮีโร่
- เชื่อมโยงทางอารมณ์กับผู้คน
📌 ตัวอย่าง: สตาร์ทอัพแฟชั่นที่ยั่งยืนอาจเปิดวิดีโอด้วยปัญหาขยะจากแฟชั่นรวดเร็ว ตามด้วยการอธิบายว่าพวกเขาจัดหาวัสดุอย่างมีจริยธรรม และปิดท้ายด้วยการเรียกร้องให้ 'ช้อปอย่างมีสติ' มันเป็นอารมณ์ เรียบง่าย และมีจุดประสงค์
🚀 เคล็ดลับด่วน: การระดมความคิดสร้างสรรค์มักจะไม่เป็นเส้นตรงเสมอไปClickUp Whiteboardsช่วยในการวางแผนเรื่องราวของคุณอย่างเป็นภาพและเมื่อไอเดียผุดขึ้นมา วางโครงเรื่อง เพิ่มโน้ตติดสำหรับฉากสำคัญ และมอบหมายงานให้กับทีมสร้างสรรค์ของคุณ วิธีนี้ช่วยให้ทุกคน ตั้งแต่ผู้เขียนไปจนถึงบรรณาธิการ มีความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องราวเดียวกัน
4. วางแผนปฏิทินเนื้อหาวิดีโอของคุณ
ความสม่ำเสมอชนะความเข้มข้น คุณไม่จำเป็นต้องปล่อยวิดีโอทุกครั้งที่มีแรงบันดาลใจเพียงแค่สร้างปฏิทินเนื้อหาที่สอดคล้องกับรอบการเปิดตัว แคมเปญ หรือกิจกรรมของคุณ อย่าลืมปรับสมดุลประเภทของเนื้อหาด้วย
ผสมผสานการสาธิตผลิตภัณฑ์ วิดีโอสอนวิธีการ และคลิปเบื้องหลังการทำงานเข้าด้วยกันเพื่อดึงดูดกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย คุณยังสามารถซิงค์วิดีโอกับอีเมลเปิดตัว กิจกรรม หรือโปรโมชั่นการขายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงได้ดียิ่งขึ้น
📌 ตัวอย่าง: สตาร์ทอัพส่งอาหารอาจวางแผนวิดีโอ 'Behind-the-Box' รายสัปดาห์ที่แสดงการทำงานของเชฟ รีวิวจากลูกค้า และเคล็ดลับการใช้แอป เพื่อรักษาการมีส่วนร่วมให้คงที่ในทุกแพลตฟอร์ม
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณวางแผนและเผยแพร่เนื้อหาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทมเพลตนี้มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ทำให้คุณสามารถลากและวางไฟล์ เพิ่มความคิดเห็น และติดตามความคืบหน้าของเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย
5. เน้นประเภทวิดีโอที่มีผลกระทบสูง
เมื่องบประมาณและทรัพยากรของสตาร์ทอัพคุณมีจำกัด ไม่ใช่ทุกวิดีโอที่จะสมควรได้รับเวลาบนหน้าจอเท่ากัน กุญแจสำคัญคือการมุ่งเน้นไปที่รูปแบบที่สามารถส่งมอบทั้งการเข้าถึงและการรักษาผู้ชม จุดสมดุลระหว่างการสร้างเรื่องราวที่สร้างสรรค์และประสิทธิภาพที่สามารถวัดได้
เริ่มต้นด้วยไอเดียวิดีโอที่ดึงดูดและรักษาความสนใจได้อย่างเป็นธรรมชาติ: วิดีโออธิบายสินค้าหรือบริการ, คำรับรองจากลูกค้า, และวิดีโอสอนใช้งาน รูปแบบเหล่านี้ช่วยให้ข้อเสนอคุณค่าของคุณเข้าใจง่ายขึ้น พร้อมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือได้อย่างรวดเร็ว
นี่คือสิ่งที่ข้อมูลการมีส่วนร่วมของ Wistiaบอกเรา:
นี่คือประเด็น: ยิ่งวิดีโอมีความยาวมากเท่าไหร่ อัตราการมีส่วนร่วมก็จะยิ่งต่ำลงเท่านั้น นั่นเป็นเพียงวิธีการทำงานของความสนใจของมนุษย์ แต่สั้นกว่าไม่ได้หมายความว่าดีกว่าเสมอไป วิดีโอสอนวิธีใช้ 10 นาทีที่เจาะลึกถึงคุณค่าสามารถทำผลงานได้ดีกว่าคลิป 1 นาทีเมื่อพูดถึงเวลาการรับชมทั้งหมด
สัญญาณที่ชัดเจนคือ: ผู้คนจะยังคงสนใจเมื่อพวกเขากำลังเรียนรู้สิ่งที่มีประโยชน์ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นเคล็ดลับสั้นๆ 60 วินาทีหรือการแนะนำผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด ให้มุ่งเน้นการสอนก่อนที่จะขาย
📌 ตัวอย่าง: สตาร์ทอัพสามารถปล่อยคลิปวิดีโอสั้นๆ ความยาวสองนาทีในชุด 'วิธีการทำงาน' ที่อธิบายคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยข้อความรับรองสั้นๆ คลิปวิดีโอขนาดเล็กที่อัดแน่นด้วยคุณค่าเหล่านี้ช่วยสร้างความคุ้นเคยและความสนใจได้เร็วกว่าคลิปยาวๆ ที่นำเสนอทั้งหมดในครั้งเดียว
6. ปรับแต่งวิดีโอให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงสูงสุด
ให้การรักษาความสามารถในการค้นพบเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ ทำให้วิดีโอของคุณง่ายต่อการค้นหาโดยใช้ชื่อที่ชัดเจน คำค้นหาที่ง่าย และภาพตัวอย่างที่ดูน่าสนใจจริง ๆ ให้รูปแบบและความยาวเหมาะกับแพลตฟอร์มเพื่อให้ระบบอัลกอริทึมไม่มองคุณด้วยสายตาที่ไม่พอใจ
แชร์วิดีโอของคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงให้มากขึ้น อย่าลืมว่า การปรับเล็กๆ น้อยๆ = การเข้าถึงที่มากขึ้นโดยไม่มีปัญหา
นี่คือวิธีที่คุณสามารถเพิ่มการเข้าถึงได้สูงสุด:
- ใช้หัวข้อที่ขับเคลื่อนด้วย SEO: เน้นที่เจตนาในการค้นหา (สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายของคุณกำลังพิมพ์จริงๆ) และรักษาความยาวของหัวข้อให้ไม่เกิน 60 ตัวอักษรเพื่อไม่ให้ถูกตัดออก
- เขียนคำอธิบายที่อุดมไปด้วยคำค้นหา: รวมคำค้นหาหลักไว้ในประโยคแรก ๆ อย่างเป็นธรรมชาติ และเพิ่มเวลาหรือลิงก์แหล่งข้อมูลสำหรับวิดีโอที่ยาวกว่า
- ออกแบบภาพขนาดย่อที่น่าสนใจ: ใช้สีที่ตัดกัน, ภาพที่สื่ออารมณ์, และข้อความให้น้อยที่สุด พร้อมรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์
- เพิ่ม CTA ที่ชัดเจน: นำทางผู้ชมให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป เช่น สมัครสมาชิก, เยี่ยมชม, หรือดาวน์โหลด ด้วยคำแนะนำบนหน้าจอหรือหน้าจอท้าย
- เพิ่มประสิทธิภาพเมตาดาต้าและแท็ก: เพิ่มคำค้นหาที่ถูกต้อง, แท็กแบรนด์, และหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้ระบบอัลกอริทึมจัดหมวดหมู่เนื้อหาของคุณได้อย่างถูกต้อง
- เพิ่มคำบรรยายและคำถอดเสียง: เพิ่มการเข้าถึง, เสริมประสิทธิภาพ SEO, และทำให้วิดีโอของคุณสามารถรับชมได้แม้ไม่มีเสียง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ผลิตวิดีโอสั้นๆ ที่ทรงพลังหลายคลิปในครั้งเดียว จะช่วยให้เนื้อหาของคุณมีความสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานบนหลายแพลตฟอร์ม ในขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์สูงสุดจากทุกวินาทีที่ผู้ชมของคุณให้ความสนใจ
7. ใช้ช่องทางโซเชียลอย่างมีประสิทธิภาพ
แต่ละแพลตฟอร์มโซเชียลมีจังหวะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และวิดีโอของคุณควรปรับให้เหมาะสมกับมัน สิ่งที่ได้ผลบน YouTube อาจล้มเหลวบน Instagram และสิ่งที่กลายเป็นไวรัลบน LinkedIn อาจจมหายไปบน TikTok เคล็ดลับคือ? จับคู่ข้อความของคุณกับสื่อที่เหมาะสม
นี่คือคำแนะนำ:
- ปรับรูปแบบวิดีโอของคุณ: ใช้วิดีโอแนวตั้ง (9:16) สำหรับ Instagram Reels และ TikTok และแนวนอน (16:9) สำหรับ YouTube และ LinkedIn
- ดึงดูดความสนใจตั้งแต่ต้น: ดึงดูดความสนใจภายในสามวินาทีแรก โดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มที่มีการเลื่อนดูบ่อย เช่น Instagram และ TikTok
- ปรับแต่งคำบรรยายของคุณ: เขียนคำบรรยายที่เหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์ม: ใช้การสนทนาบน Instagram, เน้นคุณค่าบน LinkedIn, และติดตามเทรนด์บน TikTok
- โพสต์ในเวลาที่เหมาะสม: ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเพื่อระบุช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายของคุณมีความเคลื่อนไหวมากที่สุด และกำหนดเวลาการโพสต์วิดีโอให้สอดคล้องกัน
🤝 แจ้งเตือนอย่างเป็นมิตร: กรุณาตอบกลับความคิดเห็น แชร์คลิปที่ผู้ใช้สร้างขึ้น และปักหมุดวิดีโอที่ดีที่สุดของคุณเพื่อรักษาการมองเห็น
💡 โบนัส: ต้องการค้นหาสคริปต์การสาธิตผลิตภัณฑ์จากสามสัปดาห์ที่แล้วหรือวิดีโอเปิดตัวเวอร์ชันสุดท้ายใช่ไหม? ด้วย ClickUp Brain MAX คุณสามารถทำได้และอีกมากมาย:
- ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, Dropbox และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ เพื่อค้นหาไฟล์วิดีโอ, สคริปต์ และบรีฟงานสร้างสรรค์ได้ในไม่กี่วินาที—ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาในโฟลเดอร์หรือถามใครอีกว่า "ใครมีเวอร์ชันล่าสุด?"
- ใช้Talk to Textเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียวิดีโอ มอบหมายงานตัดต่อ หรืออัปเดตไทม์ไลน์การผลิตด้วยเสียง—โดยไม่ต้องใช้มือขณะที่คุณกำลังตรวจสอบฟุตเทจหรือเตรียมการถ่ายทำครั้งถัดไป
- ใช้โมเดล AI ระดับพรีเมียม เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ในโซลูชันเดียวที่เข้าใจบริบทและตอบโจทย์เป้าหมายการตลาดวิดีโอ เสียงแบรนด์ และประสิทธิภาพแคมเปญที่ผ่านมาของคุณ
ลองใช้ClickUp Brain MAX— AI ที่เข้าใจกลยุทธ์วิดีโอ ความชอบของผู้ชม และปฏิทินเนื้อหาของสตาร์ทอัพคุณอย่างแท้จริง เลิกใช้เครื่องมือ AI ที่ซับซ้อนมากมายได้แล้ววันนี้
8. นำวิดีโอที่มีอยู่มาใช้ใหม่และปรับขนาดให้เหมาะสม
การสร้างวิดีโอใหม่ทุกสัปดาห์อาจไม่ยั่งยืนสำหรับสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ แต่การนำกลับมาใช้ใหม่ในทางที่ชาญฉลาดนั้นยั่งยืนได้ คุณมีทองคำอยู่ในคลังของคุณแล้ว เพียงแค่ต้องขัดเกลาเท่านั้น
คุณสามารถตัดเนื้อหาแบบยาวเป็นชิ้นสั้น ๆ ได้ เช่น การเปลี่ยนเว็บบินาร์หรือการสาธิตเป็นคลิปสั้น ๆ 30-60 วินาทีสำหรับโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ การนำบทถอดความจากวิดีโอแบบยาวมาปรับใช้เป็นเนื้อหาที่เขียนซึ่งเหมาะกับ SEO สำหรับเว็บไซต์ของคุณก็เป็นไอเดียที่ดี
ฟังจากหัวหน้าทีมบล็อกนานาชาติที่ Wix:
การนำเนื้อหาแบบยาวของคุณมาปรับใช้ในรูปแบบสั้น (เช่น Instagram Reels, YouTube Shorts ฯลฯ) หรือในทางกลับกันนั้น ไม่เคยเป็นสิ่งที่เสียหายเลย—และยังเป็นวิธีที่ดีอีกด้วย ด้วยการทำเช่นนี้ คุณสามารถดึงดูดผู้ที่บริโภคข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกันได้ นี่เป็นเทคนิคที่เหนือกาลเวลาซึ่งช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลงานของคุณได้อย่างมาก
การนำเนื้อหาแบบยาวของคุณมาปรับใช้ในรูปแบบสั้น (เช่น Instagram Reels, YouTube Shorts ฯลฯ) หรือในทางกลับกันนั้น ไม่เคยเป็นสิ่งที่เสียหายเลย—และยังเป็นวิธีที่ดีอีกด้วย ด้วยการทำเช่นนี้ คุณสามารถดึงดูดผู้ที่บริโภคข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกันได้ นี่เป็นเทคนิคที่เหนือกาลเวลาซึ่งช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลงานของคุณได้อย่างมาก
9. ติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพ
ข้อมูลช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่ได้รับการตอบรับ สิ่งที่ไม่เป็นไปตามคาด และจุดที่ควรลงทุนความพยายามครั้งต่อไป นี่คือตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่คุณควรติดตามในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับการผลิตวิดีโอ:
- จำนวนครั้งที่รับชม: วิดีโอของคุณถูกรับชมกี่ครั้ง; ตัวชี้วัดพื้นฐานของการเข้าถึง
- เวลาการรับชม: ระยะเวลาทั้งหมดที่ผู้ชมใช้เวลาในการรับชมวิดีโอของคุณ; มีค่าอย่างมากสำหรับอัลกอริทึมของแพลตฟอร์ม
- อัตราการรับชมจนจบ (VTR): ร้อยละของผู้ชมที่รับชมวิดีโอของคุณจนจบทั้งหมด
- การรักษาผู้ชม: แสดงจุดที่ผู้ชมเลิกรับชม ช่วยให้คุณสามารถระบุช่วงเวลาที่แข็งแกร่งและอ่อนแอในวิดีโอของคุณ
- ระยะเวลาการรับชมเฉลี่ย: ระยะเวลาที่ผู้ชมโดยเฉลี่ยมีส่วนร่วมก่อนที่จะออกจากหน้า
- อัตราการคลิกผ่าน (CTR): วัดจำนวนผู้ชมที่คลิกที่ปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ, ภาพขนาดย่อ, หรือลิงก์ของคุณหลังจากรับชม
- อัตราการมีส่วนร่วม: จำนวนการโต้ตอบทั้งหมด (การกดไลค์, ความคิดเห็น, การแชร์, การบันทึก) ต่อจำนวนการเข้าชมหรือการเข้าถึงทั้งหมด
- การแชร์ทางสังคม: ความถี่ที่วิดีโอของคุณถูกแชร์ ซึ่งช่วยเพิ่มการมองเห็นและการเข้าถึงแบบออร์แกนิก
- อัตราการเปลี่ยนแปลง: จำนวนผู้ชมที่ทำตามการกระทำที่ต้องการ (ลงทะเบียน, ซื้อ, ดาวน์โหลด) หลังจากชม
📌 ตัวอย่าง: หากวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ของคุณมีเวลาชมสูงแต่มีอัตราการคลิกผ่าน (CTR) ต่ำ อาจเป็นเพราะข้อความกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ปรากฏช้าเกินไป ลองทดสอบวาง CTA ให้อยู่ก่อนหน้าในวิดีโอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:วิดีโอแบรนด์แรกที่กลายเป็นไวรัลอย่างแท้จริงมักถูกยกเครดิตให้กับซีรีส์'Will It Blend?' โดย BlendTec (เริ่มประมาณปี 2006) แนวคิดที่เรียบง่าย (ซีอีโอผสมวัตถุแปลกๆ เช่น iPhone ในวิดีโอ) แสดงให้เห็นว่าวิดีโอ + อารมณ์ขัน + ความสามารถในการแชร์ = ทองคำทางการตลาดในยุคออนไลน์
10. ทำซ้ำโดยใช้ข้อเสนอแนะและข้อมูลเชิงลึก
ปฏิบัติต่อการอัปโหลดทุกครั้งเสมือนเป็นการทดลอง เรียนรู้จากความสำเร็จ (และความผิดพลาด) เพื่อทำให้ครั้งต่อไปดียิ่งขึ้น ใช้ ความคิดเห็นของผู้ชม กราฟระยะเวลาการรับชม การทดสอบ A/B และการวิเคราะห์ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม เพื่อปรับปรุงแนวทางสร้างสรรค์ จังหวะการนำเสนอ ข้อความ และคำกระตุ้นการตัดสินใจของคุณ
แม้การปรับเปลี่ยนเล็กน้อย เช่น การปรับขนาดภาพตัวอย่าง การปรับปรุงประโยคเปิด หรือการทดลองใช้รูปแบบใหม่ ก็สามารถนำไปสู่การปรับปรุงที่สำคัญได้ นี่คือวิธีง่ายๆ ในการปรับปรุงด้วยข้อเสนอแนะ:
- ลองใช้ภาพขนาดย่อ, บทนำ, หรือคำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ที่แตกต่างกัน
- ส่งเสริมความคิดเห็น, โพล, หรือการสำรวจ
- เปรียบเทียบประเภทวิดีโอ, หัวข้อ, และแนวโน้มประสิทธิภาพทุกเดือน
- อัปเดตกลยุทธ์เนื้อหาตามพฤติกรรมของผู้ชมและการเปลี่ยนแปลงของอัลกอริทึมแพลตฟอร์ม
📌 ตัวอย่าง: หากวิดีโอการศึกษาให้ผลลัพธ์ดีกว่าคลิปวัฒนธรรม ให้เปลี่ยน 60% ของตารางการผลิตในอนาคตของคุณไปเป็นวิดีโอสอนหรือวิธีการทำ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สร้างรูปแบบวิดีโอที่ออกเป็นประจำตั้งแต่เนิ่นๆ แม้จะเป็นอะไรที่เรียบง่าย เช่น 'แก้ไขปัญหาประจำวันศุกร์' หรือ 'ของว่างสำหรับสตาร์ทอัพ' ก็ช่วยสร้างความสม่ำเสมอ และความสม่ำเสมอจะชนะการเป็นไวรัลในแง่ของการเข้าถึงระยะยาว
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แคมเปญThe Force โดย Volkswagen ในปี 2011ถูกปล่อยบน YouTube สี่วันก่อนการแข่งขัน Super Bowl มันดึงดูดผู้ชมถึง 1.8 ล้านครั้งในเช้าวันพฤหัสบดีและ 17 ล้านครั้งก่อนเริ่มการแข่งขัน เปลี่ยนลักษณะของโฆษณา Super Bowl จาก 'โฆษณาทีวีครั้งเดียว' เป็นแคมเปญที่เน้นดิจิทัลอย่างเต็มที่
วิธีจัดการกระบวนการทำงานด้านการตลาดวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพ
คุณรู้ว่าวิดีโอได้ผล ข้อมูลชัดเจน—เนื้อหาวิดีโอช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วม สร้างความไว้วางใจ และเปลี่ยนเป็นยอดขายได้ดีกว่าข้อความเพียงอย่างเดียว
แต่สำหรับสตาร์ทอัพ ช่องว่างระหว่าง "เราควรทำวิดีโอให้มากขึ้น" กับการส่งมอบเนื้อหาที่มีคุณภาพและสม่ำเสมอจริง ๆ ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ไม่อาจข้ามผ่านได้ นี่หมายถึงสินทรัพย์ที่กระจัดกระจายอยู่ในโฟลเดอร์ต่าง ๆ เวอร์ชันที่สูญหายไปในอีเมลเก่า ๆ กำหนดส่งที่ค่อย ๆ ใกล้เข้ามาโดยไม่ทันสังเกต และปัญหาการอนุมัติที่ติดขัด นี่คือสิ่งที่เรียกว่าWork Sprawl ClickUpนำการดำเนินงานด้านการตลาดวิดีโอทั้งหมดของคุณมาไว้ในที่เดียว ในฐานะConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาด ClickUpรวมแอปงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน ตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้นจนถึงการเผยแพร่ขั้นสุดท้าย ทีมงานของคุณสามารถวางแผนปฏิทินเนื้อหา ร่วมมือกันในสคริปต์ ติดตามไทม์ไลน์การผลิต จัดการสินทรัพย์ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
นี่คือวิธีที่เครื่องมือจัดการโครงการผลิตวิดีโอรวมศูนย์การระดมความคิด การผลิต และการเผยแพร่ไว้ในที่ทำงานเดียว:
การสร้างสรรค์ไอเดียด้วย ClickUp Docs
วิดีโอที่ยอดเยี่ยมทุกเรื่องเริ่มต้นจากแนวคิดที่แข็งแกร่ง และClickUp Docsช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์นี้ เอกสารแบบร่วมมือและอัปเดตได้ตลอดเวลาเหล่านี้มอบพื้นที่ให้คุณระดมความคิดเกี่ยวกับแนวคิดแคมเปญ ร่างสคริปต์ และจัดเก็บบรีฟงานสร้างสรรค์ต่างๆ
คุณสามารถจัดรูปแบบความคิดของคุณด้วยหัวข้อ, รายการตรวจสอบ, การฝังเนื้อหา, และแม้กระทั่งการ @mention เพื่อนร่วมทีมเพื่อรับข้อเสนอแนะทันที นอกจากนี้ เนื่องจากเอกสารเชื่อมโยงโดยตรงกับงานใน ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนความคิดใด ๆ ให้เป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้
📌 ตัวอย่าง: ทีมการตลาดของคุณร่างแนวคิดวิดีโอ 'เบื้องหลังสตาร์ทอัพ' ในเอกสาร ClickUp จากเอกสารเดียวกันนี้ คุณสามารถแท็กหัวหน้าฝ่ายออกแบบของคุณเพื่อเพิ่มภาพสตอรี่บอร์ด มอบหมายงานให้กับนักเขียนคำโฆษณาสำหรับสคริปต์วิดีโอ และเชื่อมโยงแนวคิดที่เสร็จสมบูรณ์กับปฏิทินเนื้อหาของคุณ
📮 ClickUp Insight: 45% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเปิดเผยว่าพวกเขาเปิดแท็บงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทิ้งไว้เป็นสัปดาห์ สำหรับอีก 23% แท็บอันมีค่าเหล่านี้ยังรวมถึงบทสนทนาในแชท AI ที่อัดแน่นไปด้วยบริบทสำคัญอีกด้วย
โดยพื้นฐานแล้ว คนส่วนใหญ่กำลังเอาหน่วยความจำและบริบทไปฝากไว้กับแท็บเบราว์เซอร์ที่เปราะบาง ทำตามเรา: แท็บไม่ใช่ฐานความรู้ 👀 ClickUp Brain MAXเปลี่ยนเกมตรงนี้ แอปซูเปอร์ AI นี้ช่วยให้คุณค้นหาพื้นที่ทำงานของคุณ มีปฏิสัมพันธ์กับโมเดล AI หลายตัว และแม้กระทั่งใช้คำสั่งเสียงเพื่อดึงบริบทจากอินเทอร์เฟซเดียว เนื่องจาก MAX อยู่ในพีซีของคุณ จึงไม่แย่งพื้นที่แท็บและสามารถบันทึกการสนทนาไว้ได้จนกว่าคุณจะลบ!
สร้างขั้นตอนการทำงานของงานที่ง่ายต่อการปฏิบัติตาม
เมื่อความคิดของคุณพร้อมแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นแผนที่มีโครงสร้าง แบ่งแต่ละโปรเจ็กต์วิดีโอออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถทำได้โดยใช้ClickUp Tasksพร้อมด้วย subtasks และ checklistsภายในซอฟต์แวร์การตลาดวิดีโอ
คุณสามารถกำหนดเจ้าของงาน ตั้งลำดับความสำคัญ เพิ่มการพึ่งพา (เพื่อให้การแก้ไขไม่เริ่มก่อนการถ่ายทำจะเสร็จสิ้น) และใช้แม่แบบงานเพื่อประหยัดเวลาสำหรับงานวิดีโอที่ทำซ้ำบ่อย เช่น การสาธิตผลิตภัณฑ์หรือคำรับรอง
📌 ตัวอย่าง: ทีมการตลาดของสตาร์ทอัพของคุณสร้างงานสำหรับแต่ละขั้นตอน: แนวคิด, การอนุมัติสคริปต์, การถ่ายทำ, การตัดต่อ, และการเผยแพร่ พร้อมกำหนดเวลา, ผู้รับผิดชอบ, และเอกสารหรือคลิปที่แนบมา ผู้จัดการโครงการสามารถเห็นได้ทันทีว่าใครกำลังทำงานอะไร, อะไรที่เกินกำหนด, และอะไรที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสมบัติของงานย่อย (Subtask) และความสามารถในการกำหนดการพึ่งพาของโครงการได้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับเรา เนื่องจากเราทำงานกับโครงการที่มีหลายส่วนประกอบอยู่บ่อยครั้ง และมักจะมีสมาชิกจากทีมของเรา (หรือทีมของลูกค้า) ที่เกี่ยวข้องกับงานต่าง ๆ นอกจากนี้ แถบเมนูหลัก (Home tab) ซึ่งให้ภาพรวมของโครงการอย่างครอบคลุม ยังช่วยเราอย่างมากในการหลีกเลี่ยงการล่าช้าที่ไม่จำเป็นในด้านการสื่อสารหรือการผลิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟีเจอร์งานย่อย (Subtask) และความสามารถในการกำหนดความเชื่อมโยงระหว่างงานในโครงการ ได้เปลี่ยนแปลงการทำงานของเราอย่างมาก เนื่องจากเราต้องทำงานกับโครงการที่มีหลายองค์ประกอบอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งมักจะมีสมาชิกในทีมของเรา (หรือของลูกค้า) หลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ แถบเมนูหลัก (Home) ที่แสดงภาพรวมของโครงการอย่างครบถ้วน ยังช่วยป้องกันความล่าช้าที่ไม่จำเป็นในการสื่อสารหรือการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มระบบอัตโนมัติด้วย AI ด้วย ClickUp Brain
ClickUp Brainเร่งกระบวนการทำงานด้านการตลาดวิดีโอของคุณตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการเผยแพร่
ใช้เพื่อสร้างสคริปต์วิดีโอตามตำแหน่งของสินค้าคุณ, คิดค้นหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ, หรือเขียนคำอธิบายวิดีโอและคำบรรยายที่สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์คุณ.
ต้องการนำเว็บบินาร์มาปรับใช้ใหม่เป็นคลิปสั้นหรือไม่?
ClickUp Brain สามารถแนะนำช่วงเวลาสำคัญที่ควรเน้นและร่างข้อความสำหรับโซเชียลในแต่ละส่วนได้ หากคุณติดขัดกับชื่อวิดีโอหรือภาพตัวอย่าง ลองให้ Brain วิเคราะห์เนื้อหาที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดของคุณและแนะนำวิธีปรับปรุงให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย ดูด้านล่างว่า คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนื้อหาวิดีโอทั้งหมดด้วย ClickUp AI ได้อย่างไร
ข้อได้เปรียบที่แท้จริง: สมองเข้าใจบริบทของสตาร์ทอัพของคุณเพราะสามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อของคุณได้
มันคุ้นเคยกับ แนวทางแบรนด์ของคุณ, กลุ่มเป้าหมาย, ประสิทธิภาพของแคมเปญที่ผ่านมา, และข้อความของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นเมื่อคุณขอให้มันช่วยเกี่ยวกับกลยุทธ์วิดีโอ คุณจะไม่ได้รับคำแนะนำทางการตลาดทั่วไป—คุณจะได้รับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับสิ่งที่ได้ผลจริงสำหรับทีมของคุณและสอดคล้องกับเป้าหมายปัจจุบันของคุณ
นอกจากนี้ สมองของคุณยังสามารถเป็นผู้จัดการโครงการร่วมได้ด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างงาน 'วิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์' ระบบจะสร้างกรอบงานที่สมบูรณ์ทันที รวมถึงงานย่อยสำหรับการเขียนสคริปต์ การถ่ายทำ การตัดต่อ และการเผยแพร่ โดยแต่ละงานจะถูกกำหนดให้กับเจ้าของที่เหมาะสม
คุณสามารถถามได้เช่นกันว่า 'สถานะของการเปิดตัววิดีโอครั้งต่อไปของเราเป็นอย่างไร?' หรือ 'งานวิดีโอใดที่ล่าช้ากว่ากำหนด?' ภายในไม่กี่วินาทีเครื่องมือการตลาด AIจะสรุปการอัปเดต มอบหมายผู้รับผิดชอบ และเน้นย้ำถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 1941 โฆษณาความยาว 10 วินาทีของ Bulova ได้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ WNBT ของนิวยอร์ก (ปัจจุบันคือ WNBC) ก่อนการแข่งขันเบสบอล โฆษณานี้มีค่าใช้จ่ายประมาณ 9 ดอลลาร์ มีนาฬิกาแสดงอยู่บนแผนที่สหรัฐอเมริกา และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นโฆษณาทางโทรทัศน์แบบเสียเงินครั้งแรก
รับรองกระบวนการอนุมัติที่ราบรื่นด้วย ClickUp Clips
เมื่อทีมของคุณต้องการสื่อสารด้วยภาพคลิป ClickUpจะเปลี่ยนความคิดเห็นยาวเหยียดให้กลายเป็นข้อความวิดีโอที่ชัดเจนและคมชัด
แทนที่จะพิมพ์ความคิดเห็นโดยละเอียดเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอหรืออธิบายวิสัยทัศน์ของคุณสำหรับสื่อแคมเปญถัดไป ให้บันทึกการแชร์หน้าจออย่างรวดเร็วเพื่อแสดงสิ่งที่คุณต้องการอย่างชัดเจน
ตัวอย่างเช่น ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของคุณสามารถบันทึกคลิปที่เดินผ่านตัวเลือกภาพขนาดย่อและอธิบายว่าทำไมตัวเลือกหนึ่งถึงมีประสิทธิภาพดีกว่า
ทุกคลิปจะถูกบันทึกไว้ในClips Hub ของคุณโดยอัตโนมัติ สร้างคลังวิดีโอที่สามารถค้นหาได้ของคำแนะนำวิดีโอ, ทิศทางสร้างสรรค์, และการหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ทีมของคุณสามารถอ้างอิงได้ตลอดเวลา สมาชิกทีมใหม่สามารถดูคลิปที่ผ่านมาเพื่อเข้าใจสไตล์วิดีโอและมาตรฐานของคุณได้ แทนที่จะต้องรวบรวมข้อมูลจากข้อความใน Slack ที่กระจัดกระจาย
🚀 คำแนะนำที่เป็นมิตร: ClickUp Brain มอบผู้ช่วยเขียนที่ฝังตัวซึ่งเข้าใจบริบทของโครงการตัวอย่างชุดแบรนด์ และกระบวนการทำงานของคุณ ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถร่างสคริปต์วิดีโอ คำบรรยายบนโซเชียล คำอธิบาย และแม้แต่โครงร่างของกระบวนการทำงานได้
ตัวอย่างคำแนะนำ: เขียนสคริปต์ความยาว 90 วินาทีสำหรับวิดีโอคำรับรองลูกค้าครั้งต่อไปของสตาร์ทอัพของเรา โทน: เป็นมิตรแต่เป็นมืออาชีพ รวมถึงการกระตุ้นให้กระทำอย่างชัดเจนให้ผู้ชม 'ทดลองใช้เดโมฟรี' ที่ตอนจบ
ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations
เมื่อวิดีโอพัฒนาจากแนวคิดไปสู่การเผยแพร่ การส่งต่อด้วยมือจะทำให้กระบวนการช้าลงClickUp Automationsใช้ Triggers > Conditions > Actions เพื่อย้ายงาน, มอบหมายเจ้าของ, เปลี่ยนสถานะ, และโพสต์ความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น เมื่อสถานะของงาน 'ถ่ายทำ' เปลี่ยนเป็น 'เสร็จสิ้น' ระบบอัตโนมัติสามารถมอบหมายงาน 'ตัดต่อ' ให้กับผู้ตัดต่อของคุณโดยอัตโนมัติ ตั้งวันครบกำหนดเป็น +2 วัน และแจ้งเตือนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง วิธีนี้ทำให้กระบวนการผลิตวิดีโอของคุณดำเนินต่อไปได้แม้ว่าคุณจะกำลังทำสิ่งอื่นอีก 10 อย่างก็ตาม
🚀 เคล็ดลับด่วน: ในขณะที่ระบบอัตโนมัติจัดการกับงานที่คาดการณ์ได้และอิงตามกฎเกณฑ์ClickUp Agentsจะนำความฉลาดที่ปรับตัวได้มาสู่กระบวนการทำงานของคุณ พวกเขาเข้าใจบริบท วิเคราะห์รูปแบบ และตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
ตัวอย่างเช่น หากบรรณาธิการของคุณพลาดกำหนดเวลาในการส่งวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ ตัวแทนอัจฉริยะสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานที่เกี่ยวข้องใหม่โดยอัตโนมัติ แจ้งผู้จัดการโครงการของคุณ และแม้แต่สรุปการอัปเดตที่รอดำเนินการ
เพิ่มตัวแทน AI ไปยัง:
- ตรวจจับสิ่งที่อาจขัดขวาง
- สร้างสรุปอย่างรวดเร็วของตัวอย่างวิดีโอการฝึกอบรมทั้งหมดที่กำลังดำเนินการอยู่
- กำหนดเส้นทางงานแบบไดนามิกตามปริมาณงานหรือชุดทักษะ
จัดตารางเวลาของคุณด้วย ClickUp Calendar
การเผยแพร่เนื้อหาอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตของสตาร์ทอัพClickUp Calendarช่วยให้คุณเห็นทุกขั้นตอนของสคริปต์ การถ่ายทำ การตัดต่อ และการเผยแพร่ได้ในที่เดียว
ด้วยการซิงค์สองทางกับปฏิทินภายนอก เช่น Google Calendar การอัปเดตใดๆ ที่ทำใน ClickUp จะถูกสะท้อนโดยอัตโนมัติในทุกแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถลากและวางงานระหว่างวันหรือสัปดาห์เพื่อจัดตารางใหม่ได้ทันที และเลือกจากเค้าโครงรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนเพื่อให้เข้ากับจังหวะการทำงานของคุณ
งานที่ระบุด้วยสีช่วยให้ระบุลำดับความสำคัญได้ง่าย เช่น สีแดงสำหรับ 'แก้ไข' สีเขียวสำหรับ 'อนุมัติ' และสีน้ำเงินสำหรับ 'เผยแพร่แล้ว' งานย่อยที่มีกำหนดส่งเฉพาะจะปรากฏเป็นเหตุการณ์แยกต่างหากด้วย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อมีกำหนดเวลาที่เร่งด่วน การแจ้งเตือนแบบกำหนดเองจะช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยเตือนทีมของคุณก่อนการถ่ายทำครั้งใหญ่ การเปิดตัววิดีโอ หรือการตรวจสอบเนื้อหา
ติดตามและวัดผลด้วยแดชบอร์ด ClickUp
เมื่อวิดีโอถูกเผยแพร่แล้ว คุณจำเป็นต้องดูว่ามันกำลังทำงานอย่างไร และClickUp Dashboardsจะให้ความชัดเจนแบบเรียลไทม์นี้ คุณสามารถเพิ่มการ์ดสำหรับงานที่กำลังผลิตอยู่, เวลาเฉลี่ยจากสคริปต์ถึงเผยแพร่, ปริมาณงานต่อผู้แก้ไข, หรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพเช่นการมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างเช่น คุณสร้างแดชบอร์ดที่ชื่อว่า 'ตัวชี้วัดการผลิตวิดีโอ'
บัตรหนึ่งใบแสดงวิดีโอแปดรายการที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการตัดต่อ ขณะที่บัตรอีกใบแสดงเวลาเฉลี่ยในการส่งงานคืนที่ 12 วัน (เพิ่มขึ้นจาก 9 วันในไตรมาสที่แล้ว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? 78% ของผู้บริโภคต้องการให้แบรนด์ใช้วิดีโอมากขึ้นในการสื่อสารกับพวกเขา และเมื่อวิดีโอเหล่านั้นได้รับการปรับให้เหมาะกับบุคคล จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น วิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลมีโอกาสสูงกว่าวิดีโอทั่วไปถึง 3.5 เท่าในการทำให้ใครบางคนกลายเป็นลูกค้าหรือคงสถานะลูกค้าไว้
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่สตาร์ทอัพมักทำในการตลาดผ่านวิดีโอ
นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณอาจพบในการทำการตลาดผ่านวิดีโอ พร้อมวิธีแก้ไขที่เป็นประโยชน์สำหรับแต่ละข้อ:
|ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
|✅ วิธีแก้ไข
|ไม่มีวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจน
|กำหนดเป้าหมายวิดีโอที่ชัดเจนก่อนการผลิตเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเนื้อหา
|การไล่ตามกระแสไวรัลเหนือคุณค่าหลัก
|มุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอย่างลึกซึ้ง
|การจัดสรรงบประมาณผิดพลาด
|ลงทุนอย่างเพียงพอในกลยุทธ์เขียนสคริปต์สำหรับวิดีโอ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกระจายเป็นหลายช่องทาง ไม่ใช่แค่เพียงอุปกรณ์
|ขาดกลยุทธ์การกระจายสินค้า
|พัฒนาแผนที่ชัดเจนในการใช้ช่องทางที่เป็นเจ้าของ, ได้รับมา, และชำระเงิน
|การส่งข้อความที่เน้นฟีเจอร์เป็นหลัก
|เน้นประโยชน์และผลกระทบทางอารมณ์มากกว่าการระบุคุณสมบัติของสินค้าเพียงอย่างเดียว
|ข้อความที่ไม่ชัดเจนหรือทำให้สับสน
|ใช้ภาษาที่เรียบง่าย ปราศจากศัพท์เทคนิคที่ซับซ้อน เพื่อให้ข้อความหลักชัดเจน
|จังหวะการดำเนินเรื่องไม่ดีและจุดดึงดูดไม่ชัดเจน
|ดึงดูดความสนใจภายในไม่กี่วินาทีแรกและรักษาความต่อเนื่องด้วยเรื่องราวที่ชัดเจนและการตัดต่อที่กระชับ
|การเพิกเฉยต่อกลุ่มเป้าหมาย
|วิจัยและปรับแต่งวิดีโอให้ตรงกับความสนใจ, ปัญหาที่พบ, และความชอบของผู้ชมเป้าหมายที่ชัดเจน
'หยุดชั่วคราว' และ 'เล่น' อย่างชาญฉลาด: เปลี่ยนมาใช้ ClickUp
การสร้างวิดีโอที่ได้ผลจริงนั้นขึ้นอยู่กับโครงสร้าง การจัดเวลา และการดำเนินการอย่างชาญฉลาด เมื่อสคริปต์ การตัดต่อ และตารางการเผยแพร่ของคุณทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน การตลาดด้วยวิดีโอจะกลายเป็น...เรื่องง่าย (ใช่แล้ว เรากล้าพูดเลย!)
ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกการทำงาน ช่วยให้ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตวิดีโอของคุณมีประสิทธิภาพ ใช้ ClickUp Docs เพื่อเขียนสคริปต์วิดีโอของคุณ ใช้ Tasks เพื่อจัดการขั้นตอนการผลิต และใช้ Calendar เพื่อกำหนดวันเผยแพร่โดยไม่พลาดทุกจังหวะสำคัญ
ติดตามความคืบหน้าของแคมเปญผ่านแดชบอร์ด และให้ ClickUp Automations จัดการขั้นตอนที่ซ้ำซาก และแน่นอนว่าคุณมี ClickUp Brain ที่คอยปรับแต่งทุกขั้นตอนโดยการสรุปการอัปเดต จัดลำดับความสำคัญของงาน และเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึก
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
สตาร์ทอัพควรเริ่มต้นด้วยวิดีโอสั้น ๆ ที่ชัดเจน ซึ่งอธิบายสินค้าหรือบริการของตน แบ่งปันเรื่องราวของแบรนด์หรือผู้ก่อตั้ง และสร้างความไว้วางใจ ประเภทที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ วิดีโออธิบายสินค้า วิดีโอคำรับรองจากลูกค้า วิดีโอสาธิตสินค้า วิดีโอสอนทำอย่างมืออาชีพ และวิดีโอเบื้องหลังการทำงาน
ด้วยงบประมาณที่จำกัด สตาร์ทอัพสามารถใช้สมาร์ทโฟนหรือกล้องราคาประหยัดและเครื่องมือตัดต่อฟรีหรือราคาไม่แพง เน้นการเล่าเรื่องที่จริงใจมากกว่าความสมบูรณ์แบบในการผลิต การใช้เนื้อหาที่มีอยู่แล้ว เช่น คลิปที่ผู้ใช้สร้างขึ้นหรือคำรับรองจากลูกค้า ช่วยลดต้นทุน การทำงานร่วมกับฟรีแลนซ์หรือใช้แอนิเมชันและเทมเพลตที่เรียบง่ายก็เป็นประโยชน์เช่นกัน
ความถี่ในการโพสต์ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มและกลุ่มเป้าหมาย แต่ตารางเวลาที่เหมาะสมคือสามถึงเจ็ดโพสต์ต่อสัปดาห์บนแพลตฟอร์มเช่น Instagram และ Facebook TikTok รองรับความถี่ที่สูงขึ้นโดยโพสต์สี่ครั้งต่อวัน อย่างไรก็ตาม การโพสต์ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ถือว่าเหมาะสม
การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เกี่ยวข้องกับการติดตามยอดวิววิดีโอ ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม อัตราการคลิกผ่านและอัตราการเปลี่ยนแปลง และอัตราการรักษาผู้ชม บูรณาการการวิเคราะห์วิดีโอกับระบบขายหรือระบบ CRM เพื่อระบุแหล่งที่มาของลีดหรือยอดขายจากเนื้อหาวิดีโอ ตัวชี้วัดเพิ่มเติมรวมถึงการรับรู้แบรนด์ ระยะเวลา และการสร้างลีด
เครื่องมือเช่น Filmora, CapCut และ iMovie สามารถจัดการการตัดต่อได้ในราคาประหยัด อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการแพลตฟอร์มเพื่อจัดการกระบวนการสร้างเนื้อหาวิดีโอทั้งหมดของคุณ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มันมีเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนคุณในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคิดไอเดียและการเขียนบทภายใน ClickUp Docs ไปจนถึงการถ่ายทำ การตัดต่อ และการเผยแพร่โดยใช้ ClickUp Calendar