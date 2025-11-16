ข่าวเด่นทางเลือกของ Chief ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดเนื้อหา

บล็อก ClickUp

16 พฤศจิกายน 2568

StoryChief เป็นแพลตฟอร์มการตลาดเนื้อหาที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ต้องการพื้นที่ครบวงจรในการเขียน ปรับปรุง และเผยแพร่เนื้อหา ฟีเจอร์การให้คะแนน SEO และ "เผยแพร่ทุกที่" เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้นักการตลาดหลายคนสนใจใช้งานตั้งแต่แรก

แต่เมื่อการดำเนินงานด้านเนื้อหาเติบโตขึ้น ทีมบางทีมเริ่มสังเกตเห็นข้อจำกัด — การแก้ไขที่ช้าลงเมื่อมีผู้ร่วมงานหลายคน การควบคุมเวอร์ชันที่สับสน และราคาที่อาจเพิ่มขึ้นเมื่อทีมขยายตัว

นั่นคือเวลาที่นักการตลาดมักจะเริ่มเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ดังนั้นหลังจากวิเคราะห์แพลตฟอร์มยอดนิยมที่ทีมคอนเทนต์และการตลาดใช้ในปัจจุบันแล้ว ฉันได้รวบรวม 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ StoryChief (รวมถึงClickUp) ที่ตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านั้นและช่วยให้การทำงานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น

มาเริ่มกันเลย 🎯

ทางเลือกยอดนิยมของ Chief ในภาพรวม

นี่คือตารางเปรียบเทียบแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียทั้งหมดในบล็อกนี้ 📊

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดราคา
คลิกอัพการจัดการเวิร์กโฟลว์โครงการและเนื้อหาแบบครบวงจร ขนาดทีม: ทีมคอนเทนต์, ทีมปฏิบัติการการตลาด, เอเจนซี่นักเขียน AI สำหรับงาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด แม่แบบ ปฏิทิน ระบบอัตโนมัติฟรีตลอดไป; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
สามารถวางแผนได้การอนุมัติแบบร่วมมือ + การเผยแพร่หลายแพลตฟอร์ม ขนาดทีม: เอเจนซี่, ทีมโซเชียล, นักการตลาดที่ติดต่อกับลูกค้ามุมมองฟีด, มุมมองปฏิทิน, การอนุมัติตามบทบาท, ความคิดเห็นที่แชร์แผนฟรี; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $39/เดือน
คอนเทนต์สตูดิโอการจัดตารางเนื้อหาด้วย AI พร้อมรายงาน ขนาดทีม: เอเจนซี่, ฟรีแลนซ์, ผู้จัดการหลายแบรนด์คำบรรยายอัตโนมัติด้วย AI, การวิเคราะห์ข้อมูล, บริการย่อลิงก์, รายงานแบบปรับแบรนด์แผนเริ่มต้นที่ $29/เดือน
เซมรัชSEO + การตลาดเนื้อหา ขนาดทีม: นักการตลาดเพื่อการเติบโต, นักกลยุทธ์ SEOเครื่องมือวางแผนคำค้นหา, การค้นคว้าหัวข้อ, การตรวจสอบเนื้อหา, ข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่งขันแผนเริ่มต้นที่ $199/เดือน
ฮูตสูทการเผยแพร่ทางสังคม + การติดตามความรู้สึก ขนาดทีม: องค์กรขนาดใหญ่, เอเจนซี่, ทีมข้ามสายงานOwlyGPT, สตรีม, การฟังทางสังคม, กล่องข้อความขั้นสูงแผนเริ่มต้นที่ $149/เดือน
บัฟเฟอร์การเผยแพร่หลายแพลตฟอร์ม + แคมเปญลิงก์ในไบโอ ขนาดทีม: ผู้สร้างสรรค์, สตาร์ทอัพ, ทีมการตลาดแบบลีนแผงควบคุม, หน้าเริ่มต้น, นำเข้า Canva, เครื่องมือการทำงานร่วมกันแผนฟรี; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/เดือน
นักโต้คลื่น SEOการปรับแต่ง SEO บนหน้าเว็บโดยใช้ข้อมูล SERP ขนาดทีม: ทีม SEO, ผู้จัดการบล็อก, นักการตลาดเนื้อหาบรรณาธิการเนื้อหา, เครื่องมือวิเคราะห์ SERP, การตรวจสอบ, ผู้ปรับเนื้อหาให้เป็นมนุษย์ด้วย AIแผนเริ่มต้นที่ $99/เดือน
แจสเปอร์การสร้างเนื้อหาด้วย AI ในระดับขนาดใหญ่ ขนาดทีม: ทีมคอนเทนต์, เอเจนซี่, นักการตลาดอีคอมเมิร์ซเสียงแบรนด์, แชท AI, แม่แบบแคมเปญ, ชุดภาพ AIแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $69/เดือน
CoScheduleการวางแผนแคมเปญตามปฏิทิน ขนาดทีม: ทีมการตลาด, ผู้จัดการแคมเปญปฏิทิน, ReQueue, ข้อมูลเชิงลึก, สตูดิโอหัวข้อข่าวแผนฟรี; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน
ปริซึมิกระบบจัดการเนื้อหาแบบไม่มีส่วนหัว (Headless CMS) + การสร้างหน้าเว็บแบบขับเคลื่อนด้วยคอมโพเนนต์ ขนาดทีม: ทีมนักพัฒนาและนักการตลาด, องค์กรที่มีเนื้อหาจำนวนมากเครื่องหั่น, การปรับให้เข้ากับท้องถิ่น, โหมดแสดงตัวอย่าง, การเผยแพร่ตามกำหนดเวลาแผนฟรี; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน

คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ StoryChief?

เมื่อสำรวจทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจาก StoryChief ให้เริ่มต้นด้วยการระบุสิ่งที่กำลังเป็นอุปสรรคต่อการจัดการการตลาดเนื้อหา เช่น เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมที่จำกัด กระบวนการทำงานที่ตายตัว หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณา:

  • เครื่องมือคัดสรรเนื้อหาที่ยืดหยุ่น: รองรับเอกสาร,แม่แบบปฏิทินเนื้อหา, และการเขียนที่ช่วยโดย AI เพื่อการร่างและการทำงานร่วมกันที่รวดเร็วขึ้น
  • การเผยแพร่ข้ามช่องทาง: ช่วยให้คุณเผยแพร่เนื้อหาผ่านหลายช่องทางหรือจัดการปฏิทินเนื้อหาโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
  • การจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง: รวมงาน การอนุมัติ และกำหนดเวลาไว้ในที่เดียวเพื่อการติดตามโครงการการตลาดที่ดีขึ้น
  • ระบบช่วยเหลือด้วย AI ในตัว: ไม่เพียงแต่ตรวจสอบไวยากรณ์ แต่ยังช่วยสร้างไอเดีย สรุปเนื้อหา สนับสนุนการแก้ไขตามบริบทและมอบเทมเพลตสำหรับการเขียนเนื้อหา
  • การวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงาน: วัดการมีส่วนร่วม, ประสิทธิภาพ SEO, และผลตอบแทนจากการลงทุนของแคมเปญแบบเรียลไทม์
  • การกำหนดราคาและการผสานรวมที่ยืดหยุ่น: เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Slack, HubSpot และโปรไฟล์ธุรกิจของคุณบน Google เพื่อเติบโตอย่างคุ้มค่ากับทีมของคุณ

📮 ClickUp Insight:37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วย ClickUpคุณจะได้รับเครื่องมือช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ StoryChief

นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ StoryChief 👇🏼

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและเวิร์กโฟลว์เนื้อหาแบบครบวงจร)

ทางเลือกของ StoryChief: เพิ่มการ์ดงานลงในพื้นที่ทำงานเนื้อหาของคุณ พร้อมผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลา ข้อมูลการอ่านขั้นต่ำ และวันที่ครบกำหนด
จัดการโครงการสร้างสรรค์ด้วย ClickUp Tasks
สร้างงานใน ClickUp สำหรับสื่อการตลาดเนื้อหาแต่ละรายการเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่น

ฉันได้ใช้ ClickUp ในหลายโครงการเนื้อหา และพูดตามตรง มันเป็นเครื่องมือเดียวที่ฉันกลับมาใช้ซ้ำเสมอ ต่างจาก StoryChief ที่เน้นไปที่การเผยแพร่และการทำงานร่วมกันเป็นหลัก มันได้มอบระบบนิเวศที่ครบถ้วนสำหรับการวางแผน การสร้าง การตรวจสอบ และการจัดตารางเนื้อหาให้กับฉัน

ClickUp สำหรับนักการตลาดเนื้อหาคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ผสานการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

นี่คือวิธีที่ทีมการตลาดสามารถใช้ ClickUp ได้ 🤩

โครงสร้างโครงการของ ClickUpช่วยขจัดความวุ่นวายแบบ "ทุกอย่างรวมกันในถังเดียว" และสร้างโครงสร้างด้วย พื้นที่, โฟลเดอร์, รายการ, งาน, และ งานย่อย

งานใน ClickUpที่นี่สร้างพื้นฐานสำหรับโครงการการตลาด สมมติว่าคุณมีนักเขียนห้าคน บรรณาธิการสองคน และผู้รับผิดชอบด้านกราฟิก คุณสามารถสร้างบัตรงานสำหรับ 'บทความบล็อก A' และมอบหมายให้นักเขียน ลิงก์งานย่อย และเพิ่มธงความสำคัญสูงพร้อมกำหนดวันครบกำหนด วิธีนี้ข้อมูลจะถูกรวบรวมไว้ที่ศูนย์กลางและบริบทจะถูกบันทึกไว้

เอกสารได้อย่างง่ายดาย

เมื่อโครงสร้างการจัดการเนื้อหาของคุณถูกกำหนดไว้แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะร่างเอกสาร, บรีฟ, แผนเนื้อหา, และคู่มือสไตล์ClickUp Docsรวมการเขียน, การร่วมมือ, และการดำเนินการไว้ในที่เดียว

ทางเลือกของ StoryChief: สร้างเอกสารประกอบเนื้อหา, สรุปงาน, และคู่มือสไตล์สำหรับการตรวจสอบในอนาคต
เชื่อมโยงรายละเอียดเนื้อหาของคุณกับการดำเนินการด้วย ClickUp Docs

เครื่องมือนี้สนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้เขียน บรรณาธิการ และนักออกแบบสามารถทำงานในเอกสารเดียวกันได้โดยไม่ทับซ้อนการแก้ไขของกันและกัน นอกจากนี้ ความคิดเห็นยังสามารถเปลี่ยนเป็นรายการที่ต้องดำเนินการได้โดยตรง สมมติว่าคุณให้ข้อเสนอแนะว่า 'เพิ่มภาพประกอบในส่วนนี้' คุณสามารถแปลงบันทึกนั้นให้เป็นงานและมอบหมายให้กับนักออกแบบของคุณได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน

ฝังรายการตรวจสอบ ตาราง และแม้แต่การแสดงผลแบบเรียลไทม์ของงานหรือแดชบอร์ดส่วนกลาง นั่นหมายความว่าเอกสารกลยุทธ์เนื้อหาของคุณสามารถรวมการแสดงผลแบบเรียลไทม์ของปฏิทินบรรณาธิการของคุณได้ด้วย!

เรียนรู้วิธีบรรลุเป้าหมายการตลาดเฉพาะของคุณด้วย ClickUp 👀

รับความช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์

การก้าวกระโดดด้านประสิทธิภาพการทำงานครั้งต่อไปคือการใช้ClickUp Brainเพื่อขับเคลื่อน จัดลำดับความสำคัญ และทำงานอัตโนมัติ มันเชื่อมต่องาน เอกสาร และการสนทนาของคุณเข้าด้วยกัน

ClickUp Brain: ขอให้ AI Writer สร้างสรรค์บรีฟงานภายในเอกสาร
ใช้ AI Writer ของ ClickUp Brain สำหรับการทำงานใน ClickUp Docs ทุกครั้งที่คุณประสบปัญหาการเขียน!

มีสามเสาหลัก:

  • ผู้จัดการโครงการ AI เพื่อทำให้กิจกรรมการจัดการโครงการที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติ เช่น การติดตามความคืบหน้า การประชุมแบบยืน การอัปเดต และการสร้างงาน
  • AI Knowledge Manager, หรือที่รู้จักในชื่อClickUp Enterprise Search, สำหรับคำตอบตามบริบททันทีจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
  • นักเขียน AI สำหรับการทำงาน เพื่อเขียนรายงาน อีเมล เอกสาร และอื่นๆ ที่เฉพาะเจาะจงตามบทบาทและบริบท

นี่คือตัวอย่างคำสั่งโปรดบางส่วนของฉันสำหรับผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI:

  • ร่างบทนำบล็อกความยาว 200 คำสำหรับการอัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา
  • สรุปเอกสารนี้ให้เหลือสามข้อที่เป็นจุดสำคัญสำหรับลูกค้า
  • เปลี่ยนบันทึกการระดมความคิดนี้เป็นโครงร่างเนื้อหา

และเนื่องจากมันถูกผสานเข้ากับกระบวนการทำงานบนโซเชียลมีเดียของคุณ มันจึงเข้าใจโครงการ กำหนดเวลา และเป้าหมายของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้องและตรงประเด็น

ClickUp Brain ยังรองรับโมเดล AI รุ่นล่าสุดเพื่อขจัดปัญหาการแพร่กระจายของ AI รวมถึง ChatGPT, Claude Opus และ Sonnet และ Gemini

ใช้แบบฟอร์มที่มีโครงสร้างไว้ล่วงหน้า

เมื่อฉันไม่ต้องการสร้างกระบวนการทำงานทางการตลาดแบบกำหนดเองตั้งแต่ต้น ฉันก็แค่หันไปใช้เทมเพลตของ ClickUp

หนึ่งในรายการโปรดของฉันคือเทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการเนื้อหา ClickUp: วางแผน แก้ไข และเชี่ยวชาญการจัดการเนื้อหาด้วยสถานะและฟิลด์ที่กำหนดเอง
รับเทมเพลตฟรี
วางแผน จัดระเบียบ และติดตามเนื้อหา พร้อมทั้งวัดผลประสิทธิภาพเทียบกับเป้าหมายด้วยเทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUp

มันมีสถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น แนวคิด, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, กำลังพัฒนา, และ เผยแพร่แล้ว เพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละชิ้นงานอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการClickUp Custom Fields เช่น ช่องทาง, งบประมาณ, ชื่อแคมเปญ, และ แบบจำลอง ช่วยให้ทุกงานเชื่อมโยงกับรายละเอียดการตลาดได้อย่างครบถ้วน ฉันยังสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ของ ClickUpเช่น บอร์ด ไทม์ไลน์ หรือแกนต์ เพื่อวางแผนกำหนดเส้นตายด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • กำหนดและติดตามเป้าหมายสำคัญของเนื้อหา: กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จด้านการตลาดเนื้อหา (KPI) แยกย่อยเป็นเป้าหมายที่วัดผลได้ และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp
  • เปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำ: วางแผนการระดมสมองบนClickUp Whiteboards เปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นแผนภาพที่มีโครงสร้าง และเชื่อมโยงโดยตรงกับงานหรือเอกสาร
  • สร้างภาพไทม์ไลน์: ติดตามการประชุม, กำหนดเวลา, และวันที่เผยแพร่โดยไม่ต้องสลับแอปด้วยClickUp Calendar
  • อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ: ตั้งค่าการกระตุ้นตามกฎเพื่อดำเนินการขั้นตอนเดียวหรือหลายขั้นตอนเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาไปกับงานที่ซ้ำซากด้วยClickUp Automations

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ด้วยคุณสมบัติมากมายที่รวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ผู้ใช้ใหม่อาจต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันในช่วงแรก

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2นี้บอกทุกอย่างแล้ว:

ในฐานะนักการตลาดเนื้อหา ฉันได้รับงานส่วนใหญ่ผ่านการมอบหมายจากผู้จัดการโครงการของเรา และ ClickUp ได้ทำให้กระบวนการทั้งหมดนี้ราบรื่นขึ้นมาก แทนที่จะต้องค้นหาอีเมลหรือข้อความใน Slack เพื่อพยายามหาลำดับความสำคัญ ฉันสามารถเปิด ClickUp และเห็นได้ทันทีว่ามีอะไรอยู่ในความรับผิดชอบของฉัน อะไรที่กำลังจะมาถึง และอะไรที่เลยกำหนดแล้ว

ฉันชอบมากที่ทุกอย่างถูกจัดวางไว้อย่างชัดเจน แต่ละงานมีรายละเอียดครบถ้วนที่ฉันต้องการ—ทั้งข้อมูลเบื้องต้น ไฟล์แนบ กำหนดส่ง ความคิดเห็น—ทำให้ฉันไม่ต้องตามหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือสงสัยว่าต้องทำอะไร...

ในฐานะนักการตลาดเนื้อหา ฉันได้รับงานส่วนใหญ่ผ่านการมอบหมายจากผู้จัดการโครงการของเรา และ ClickUp ได้ทำให้กระบวนการทั้งหมดนี้ราบรื่นขึ้นมาก แทนที่จะต้องค้นหาอีเมลหรือข้อความใน Slack เพื่อพยายามหาลำดับความสำคัญ ฉันสามารถเปิด ClickUp และเห็นได้ทันทีว่ามีอะไรอยู่ในความรับผิดชอบของฉัน อะไรที่กำลังจะมาถึง และอะไรที่เลยกำหนดแล้ว

ฉันชอบมากที่ทุกอย่างถูกจัดวางไว้อย่างชัดเจน แต่ละงานมีรายละเอียดครบถ้วนที่ฉันต้องการ—ทั้งข้อมูลเบื้องต้น ไฟล์แนบ กำหนดส่ง ความคิดเห็น—ทำให้ฉันไม่ต้องตามหาข้อมูลเองหรือสงสัยว่าต้องทำอะไร...

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำให้การทำงานอัตโนมัติฉลาดขึ้นด้วยClickUp Autopilot Agents เปิดใช้งานตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น Team StandUp สำหรับการอัปเดต, Weekly Project Update สำหรับการรายงานเนื้อหา, หรือ Answers Agent สำหรับการตอบกลับสถานะอย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถสร้างตัวแทนที่กำหนดเอง เช่น การตรวจสอบเนื้อหา, การติดตามแคมเปญ, หรือตัวแทนการเผยแพร่ เพื่อให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้

2. สามารถวางแผนได้ (เหมาะที่สุดสำหรับการอนุมัติสื่อสังคมออนไลน์แบบร่วมมือและการเผยแพร่หลายแพลตฟอร์ม)

วางแผนได้: แพลตฟอร์มการตลาดเนื้อหาสำหรับทีมเพื่อทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยโดยใช้แดชบอร์ดเดียวและปฏิทินเนื้อหาแบบภาพ
ผ่านทางPlanable

Planable เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันด้านเนื้อหาที่ออกแบบมาเพื่อวางแผน อนุมัติ และกำหนดเวลาการโพสต์บนหลายแพลตฟอร์ม คุณสามารถดูโพสต์ได้เหมือนกับที่ปรากฏบนแต่ละแพลตฟอร์ม ใส่ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือหมายเหตุต่างๆ สิ่งนี้ช่วยให้ความคิดเห็นจากลูกค้าแยกออกจากบทสนทนาภายในองค์กร

ฉันชอบเป็นพิเศษที่สามารถมองเห็นตาราง Instagram ได้แบบภาพรวม และสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าโพสต์ต่าง ๆ ดูสอดคล้องกัน แม้กระทั่งเมื่อเนื้อหาที่เผยแพร่ภายนอกเครื่องมือปรากฏอยู่ในเลย์เอาต์ก็ตาม ทีมของฉันสร้างพื้นที่ทำงานแยกต่างหากสำหรับลูกค้าแต่ละราย ควบคุมบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึง และปรับแต่งขั้นตอนการอนุมัติเพื่อให้เนื้อหาสามารถเคลื่อนย้ายจากร่างไปสู่โพสต์สุดท้ายได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สามารถวางแผนได้

  • Feed View แสดงภาพเนื้อหาให้เห็นว่าโพสต์ของคุณจะปรากฏบนแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆ อย่างไร
  • กำหนดเวลา, อนุมัติ, และปรับโพสต์ใน มุมมองปฏิทิน โดยใช้การลากและวางพร้อมป้ายกำกับสีเพื่อจัดระเบียบ
  • เก็บรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดไว้ในที่เดียว แก้ไขประเด็นได้อย่างรวดเร็ว และแชร์ลิงก์สำหรับรีวิวเฉพาะกิจด้วย ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
  • รวมศูนย์เนื้อหาด้วย คลังสื่อ ที่มีอยู่ในตัว ซึ่งคุณสามารถจัดเก็บรูปภาพ วิดีโอ และทรัพยากรอื่นๆ ได้เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย

ข้อจำกัดที่สามารถวางแผนได้

  • การวิเคราะห์ไม่รวมอยู่ในแผนพื้นฐานและต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
  • การจัดการลูกค้าหลายรายหรือแคมเปญขนาดใหญ่สามารถเป็นเรื่องที่ท้าทาย

ราคาที่สามารถวางแผนได้

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $39/เดือนต่อพื้นที่ทำงาน
  • ข้อดี: $59/เดือนต่อพื้นที่ทำงาน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวที่สามารถวางแผนได้

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Planable อย่างไรบ้าง?

ตามความคิดเห็นของผู้ใช้:

Planable เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาโซเชียลมีเดียที่เชื่อถือได้มากที่สุดที่เราเคยทดสอบมา และเราได้ใช้งานมันมาหลายปีแล้ว [...] ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลและการสนทนาเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมและรู้สึกเหมือนเป็นชิ้นส่วนเดียวที่ขาดหายไป แต่การเก็บเงินเพิ่มเล็กๆ น้อยๆ ทำให้เราไม่สามารถเพิ่มฟีเจอร์เหล่านี้เข้าไปในซอฟต์แวร์ที่มีราคาค่อนข้างสูงอยู่แล้วได้

Planable เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาโซเชียลมีเดียที่เชื่อถือได้มากที่สุดที่เราเคยทดสอบมา และเราได้ใช้งานมันมาหลายปีแล้ว […] ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์และบทสนทนาเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมและรู้สึกเหมือนเป็นชิ้นส่วนเดียวที่ขาดหายไป แต่การเก็บเงินเพิ่มเล็กๆ น้อยๆ ทำให้เราไม่สามารถเพิ่มมันเข้าไปในซอฟต์แวร์ที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงอยู่แล้วได้

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ClickUp Brain MAX ผสานรวมโมเดล AI ชั้นนำหลายตัว รวมถึง ChatGPT, Claude และ Gemini ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ ChatGPT มีความเชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์และระดมความคิด Claude อาจมีความสามารถมากกว่าในการจัดการงานวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน

ClickUp Brain MAX: ให้ ChatGPT และเครื่องมือ AI อื่น ๆ สร้างเนื้อหาให้คุณภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
ให้ ChatGPT ช่วยสร้างเนื้อหาสำหรับแคมเปญของคุณจากภายใน ClickUp Brain MAX

3. คอนเทนต์สตูดิโอ (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนเนื้อหา, การจัดตาราง, และการติดตามประสิทธิภาพด้วยระบบ AI)

ContentStudio: จัดการ Facebook, Instagram และ YouTube Shorts พร้อมรายงานแบบ White-label อัตโนมัติเพื่อการจัดตารางเวลาที่ราบรื่น
ผ่านทางContentStudio

ฉันได้ใช้ ContentStudio เพื่อจัดการและขยายช่องทางโซเชียลหลายช่องทางพร้อมกัน มันรวมการเผยแพร่, การวิเคราะห์,และเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกัน ช่วยให้ผู้ทำการตลาดและเอเจนซี่สามารถทำให้กระบวนการทำงานประจำวันและผลลัพธ์ของโซเชียลมีเดียง่ายขึ้น กล่องข้อความช่วยให้คุณจัดการการมีส่วนร่วมทั้งหมดได้ ดังนั้นการตอบกลับ DM และความคิดเห็นในทุกแพลตฟอร์มจึงเป็นเรื่องง่าย

ทุกอย่างดูเป็นระเบียบเรียบร้อย พื้นที่ทำงานเฉพาะ แดชบอร์ดแบบไม่มีแบรนด์ และรายงานอัตโนมัติช่วยให้การจัดการแบรนด์เป็นเรื่องง่ายและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ฉันสามารถตั้งค่า รายงานที่มีแบรนด์ ที่จะส่งออกไปโดยอัตโนมัติทางอีเมล ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ด้วยโลโก้และข้อมูลของลูกค้าแต่ละราย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ContentStudio

  • เร่งการสร้างเนื้อหาด้วย AI Powerpack เพื่อสร้างคำบรรยาย, แฮชแท็ก, และไอเดียโพสต์จากคำสั่งง่าย ๆ
  • ออกแบบได้อย่างง่ายดายด้วย AI Image Generator ที่เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และตรงกับแบรนด์ของคุณ
  • ติดตามความสำเร็จทางสังคมด้วย การวิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและระบุแนวโน้ม
  • ทำให้การลงทะเบียนลูกค้าง่ายขึ้นด้วย EasyConnect ช่วยให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อบัญชีโซเชียลได้โดยไม่ต้องแชร์รหัสผ่านอย่างปลอดภัย

ข้อจำกัดของ ContentStudio

  • การแจ้งเตือนภายในสำหรับข้อความที่ยังไม่ได้อ่านอาจรบกวนหรือซ้ำซ้อน
  • เครื่องมือการจัดการอินฟลูเอนเซอร์ยังต้องปรับปรุงสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะทาง รวมถึงการจัดการข้อความส่วนตัวและการจัดการแคมเปญ

ราคาของ ContentStudio

  • มาตรฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $69/เดือนต่อสองผู้ใช้
  • เอเจนซี่ไม่จำกัด: $139/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด)

คะแนนและรีวิวของ ContentStudio

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ContentStudio อย่างไรบ้าง?

จากรีวิวในCapterra:

อัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน ContentStudio เป็นแพลตฟอร์มที่มั่นคงอย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมเนื้อหาออนไลน์ของตนและจัดการกับตัวชี้วัดต่าง ๆ... สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค แพลตฟอร์มนี้อาจดูซับซ้อนเกินไป บางคนอาจมองว่ามีตัวเลือกมากเกินไปและมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ต้องใช้เวลาในการใช้งานอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ฉันชอบการควบคุมและการจัดการเนื้อหาอย่างละเอียดมากกว่า

อัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติและฟังก์ชันการใช้งาน ContentStudio เป็นแพลตฟอร์มที่มั่นคงจริง ๆ สำหรับใครก็ตามที่ต้องการควบคุมเนื้อหาออนไลน์ของตนและจัดการกับตัวชี้วัดต่าง ๆ…สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค แพลตฟอร์มนี้อาจดูซับซ้อนเกินไป บางคนอาจบอกว่ามีตัวเลือกมากเกินไปและมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ต้องใช้เวลาในการใช้งานอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ฉันชอบการควบคุมและการจัดการเนื้อหาของฉันอย่างละเอียดมากกว่า

🧠 เกร็ดความรู้: ความพยายามทางการตลาดเชิงเนื้อหาที่มีการบันทึกไว้เป็นครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1732 โดยเบนจามิน แฟรงคลิน ได้ตีพิมพ์Poor Richard's Almanackเพื่อโปรโมทธุรกิจโรงพิมพ์ของเขา ซึ่งผสมผสานข้อมูลที่เป็นประโยชน์เข้ากับการโฆษณาอย่างแนบเนียน

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร

4. Semrush (เหมาะที่สุดสำหรับการทำ SEO ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดเนื้อหา)

Semrush: ทางเลือกของ StoryChief สำหรับประสิทธิภาพ SEO และความสมบูรณ์ของข้อมูลเพื่อป้องกันการโจมตีออนไลน์ผ่านบริการความปลอดภัยที่เชื่อถือได้
ผ่านทางSemrush

Semrush เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลที่มีข้อมูลมากที่สุด ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้แบรนด์เข้าใจตลาดของตน ปรับปรุงการมองเห็น และเอาชนะคู่แข่ง สิ่งที่เริ่มต้นเป็นเพียงชุดเครื่องมือ SEO ได้พัฒนาเป็นชุดเครื่องมือที่ครบครันกว่า 50 ชนิด ครอบคลุม SEO, PPC, การตลาดเนื้อหา, การวิจัยตลาด,และการจัดการสื่อสังคมออนไลน์

ฉันชอบวิธีที่มันรวมการรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่เข้ากับอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องและนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับสิ่งที่ขับเคลื่อนการเข้าชม การแปลงเป็นลูกค้า และการจัดอันดับ มันถูกใช้ในการวิเคราะห์ว่าคู่แข่งของฉันจัดอันดับสำหรับอะไร แหล่งที่มาของการเข้าชมของพวกเขาคืออะไร และคำหลักหรือลิงก์ย้อนกลับใดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพวกเขา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Semrush

  • ตรวจสอบเว็บไซต์โดยอัตโนมัติด้วยเครื่องมือ SEO ทางเทคนิค เพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดในการรวบรวมข้อมูล ลิงก์ที่เสีย และปัญหาด้านประสิทธิภาพ
  • ค้นพบโอกาสโดยใช้ชุดเครื่องมือ การวิจัยคำหลัก เพื่อระบุคำค้นหาที่มีผลกระทบสูงและมีการแข่งขันต่ำ
  • เสริมสร้างอำนาจของโดเมนโดยใช้เครื่องมือ การสร้างลิงก์ ที่ระบุแหล่งที่มาของลิงก์ย้อนกลับที่น่าเชื่อถือ
  • เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาที่มีอยู่ด้วยชุดเครื่องมือ Content Optimization ให้สอดคล้องกับเจตนาในการค้นหาและมาตรฐานความอ่านง่าย

ข้อจำกัดของ Semrush

  • ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขาดความโปร่งใสในกระบวนการสร้างข้อมูล
  • คุณสมบัติเฉพาะบางประการ (เช่น หัวข้อที่คัดสรรหรือการกล่าวถึง LLM) อาจต้องการความชัดเจนหรือแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ราคาของ Semrush

  • เริ่มต้น: $199/เดือน
  • โปร+: $299/เดือน
  • ขั้นสูง: 549 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Semrush

  • G2: 4. 5/5 (2,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,200+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Semrush อย่างไรบ้าง?

ผู้วิจารณ์ท่านนี้จับประเด็นได้ดี:

Semrush ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ แม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้น ในขณะที่ยังคงให้ความลึกและความซับซ้อนที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ SEO และการตลาดขั้นสูง อินเทอร์เฟซของแพลตฟอร์มเป็นมิตรกับผู้ใช้ และการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ (เช่น Google Analytics หรือ Search Console) ก็รวดเร็วและราบรื่น […] แม้ว่าแพลตฟอร์มจะทรงพลัง แต่บางครั้งฉันก็สงสัยในความแม่นยำของฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และข้อมูลเชิงลึกบางอย่าง

Semrush ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ แม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้น ในขณะที่ยังคงให้ความลึกและความซับซ้อนที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ SEO และการตลาดขั้นสูง อินเทอร์เฟซของแพลตฟอร์มเป็นมิตรกับผู้ใช้ และการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ (เช่น Google Analytics หรือ Search Console) ก็รวดเร็วและราบรื่น […] แม้ว่าแพลตฟอร์มจะทรงพลัง แต่บางครั้งฉันก็สงสัยในความแม่นยำของฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และข้อมูลเชิงลึกบางอย่าง

🔍 คุณรู้หรือไม่? อีเมลฉบับแรกที่ส่งถึงกลุ่มผู้รับจำนวนมากถูกส่งในปี 1978 โดยGary Thuerkจากบริษัท Digital Equipment Corp. ไปยังผู้รับ 400 ราย ซึ่งสร้างยอดขายได้ถึง 13 ล้านดอลลาร์

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Semrush เพื่อยกระดับ SEO ของคุณ

5. Hootsuite (เหมาะที่สุดสำหรับการเผยแพร่ทางสังคมแบบรวมศูนย์, การฟัง, และการจัดการการมีส่วนร่วม)

Hootsuite: ทางเลือกของ StoryChief สำหรับเจ้าของเว็บไซต์ในการจัดระเบียบแคมเปญ, ติดตามการมีส่วนร่วม, และเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ทางสังคม
ผ่านทางHootsuite

Hootsuite ยังคงเป็นซอฟต์แวร์การจัดการแคมเปญที่เชื่อถือได้สำหรับธุรกิจและเอเจนซี่ที่ดูแลหลายแบรนด์ Hootsuite Analytics ช่วยให้ฉันวางแผน เผยแพร่ และวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในทุกแพลตฟอร์มหลัก เช่น Instagram, LinkedIn, X, YouTube, TikTok และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเองและการรายงานความรู้สึก

สิ่งที่ทำให้ Hootsuite โดดเด่นสำหรับฉันจริง ๆ คือ OwlyGPT ผู้ช่วย AI ในตัวที่ฝึกฝนจากแนวโน้มโซเชียลแบบเรียลไทม์ มันให้ไอเดียตามหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม วิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ชมและเสนอคำแนะนำกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแบรนด์ของฉัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite

  • อัตโนมัติการโต้ตอบกับลูกค้าโดยใช้คุณสมบัติ กล่องข้อความขั้นสูง เช่น การตอบกลับที่บันทึกไว้และการตอบกลับแชทด้วย AI
  • ค้นพบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแบรนด์ผ่านเครื่องมือ Social Listening ที่ติดตามการกล่าวถึง แฮชแท็ก และการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึก
  • ปรับเวลาการโพสต์ให้เหมาะสมด้วย แผนที่ความร้อนเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์ ที่แสดงช่วงเวลาที่ผู้ชมของคุณมีความเคลื่อนไหวมากที่สุด
  • ขยายการเข้าถึงโดยใช้ Hootsuite Boost เพื่อเปลี่ยนโพสต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในแบบออร์แกนิกให้กลายเป็นโฆษณาแบบชำระเงินโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Hootsuite

  • การวิเคราะห์ความรู้สึกมีปัญหาในการตรวจจับการเสียดสีและคำสแลง
  • ประสบการณ์ที่ล้าสมัยหรือขาดความต่อเนื่องระหว่างโมดูลต่าง ๆ เช่น Planner, Streams และ Analytics

ราคาของ Hootsuite

  • มาตรฐาน: 149 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $399/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Hootsuite

  • G2: 4. 3/5 (6,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Hootsuite อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Capterraได้กล่าวไว้:

ความสามารถในการโพสต์ไปยังหลายเว็บไซต์มีประโยชน์มาก ความสะดวกในการอัปเดตข้อความของโพสต์ไปยังแต่ละเว็บไซต์ก็เป็นกระบวนการที่ดีเช่นกัน ฉันยังชอบความสามารถในการกำหนดเวลาโพสต์...ฉันมักจะพบว่าโพสต์ไม่ถูกเผยแพร่และฉันไม่ได้รับการแจ้งเตือนว่ามันไม่ถูกเผยแพร่และดังนั้นจึงพลาดไป ฉันยังพบว่ามันมักจะหลุดการเชื่อมต่อจากแพลตฟอร์มบ่อยครั้ง

ความสามารถในการโพสต์ไปยังหลายเว็บไซต์มีประโยชน์มาก ความสะดวกในการอัปเดตข้อความของโพสต์ไปยังแต่ละเว็บไซต์ก็เป็นกระบวนการที่ดีเช่นกัน ฉันยังชอบความสามารถในการกำหนดเวลาโพสต์...ฉันมักจะพบว่าโพสต์ไม่ถูกเผยแพร่และฉันไม่ได้รับการแจ้งเตือนว่ามันไม่ถูกเผยแพร่และดังนั้นจึงพลาดไป ฉันยังพบว่ามันมักจะหลุดการเชื่อมต่อจากแพลตฟอร์มบ่อยครั้ง

🧠 เกร็ดความรู้: ในปี 1900คู่มือมิชลินได้ถูกเปิดตัวขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนขับรถมากขึ้น พี่น้องตระกูลมิชลินได้สร้างคู่มือนี้ขึ้นมาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อมอบข้อมูลต่าง ๆ ให้กับผู้ขับขี่ เช่น แผนที่ ตำแหน่งปั๊มน้ำมัน และอู่ซ่อมรถ สิ่งนี้ทำให้การเดินทางด้วยรถยนต์สะดวกและน่าสนใจยิ่งขึ้น และพวกเขาหวังว่าผู้คนจะขับรถมากขึ้น ยางรถจะสึกหรอ และในที่สุดก็จำเป็นต้องเปลี่ยนยางใหม่

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Hootsuite

6. Buffer (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาแบบหลายแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายและแคมเปญลิงก์ในไบโอที่มีแบรนด์)

บัฟเฟอร์: ช่วยให้การเผยแพร่เนื้อหาเป็นไปอย่างราบรื่นในขณะที่ป้องกันข้อมูลที่ผิดรูปแบบจากการรบกวนการวิเคราะห์และการติดตามประสิทธิภาพ
ผ่านทางBuffer

ในความเห็นของฉัน Buffer เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับผู้สร้างและทีมการตลาดขนาดเล็กที่ต้องการวิธีง่ายๆ ในการวางแผน เผยแพร่ และติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหาโดยไม่มีความซับซ้อน มันมีการผสานรวมการเผยแพร่ที่หลากหลาย รวมถึง Instagram, TikTok และแม้แต่ Bluesky ฉันใช้มันเพื่อกำหนดเวลาโพสต์ เผยแพร่โดยอัตโนมัติ หรือรับการแจ้งเตือนแบบเนทีฟเมื่อถึงเวลาที่ต้องโพสต์

หากคุณต้องการเพิ่มการมีส่วนร่วม Buffer ช่วยคุณจัดการการสนทนาของผู้ชม และแม้กระทั่งออกแบบหน้าลิงก์ในไบโอที่สามารถปรับแต่งได้ของคุณเองเพื่อขับเคลื่อนการจราจรกลับไปยังเนื้อหาหรือสินค้าของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบัฟเฟอร์

  • จัดระเบียบความคิดอย่างเป็นระบบด้วย โหมดสร้างสรรค์ โดยการจัดกลุ่มเนื้อหาตามธีม แคมเปญ หรือเป้าหมาย
  • เชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณผ่านแดชบอร์ด Engage เพื่อตอบกลับความคิดเห็นและข้อความบน Facebook และ Instagram
  • สร้างศูนย์กลางแบรนด์ของคุณด้วยลิงก์ในไบโอ (หน้าเริ่มต้น) หน้าเว็บที่ปรับแต่งได้เพื่อแสดงลิงก์ วิดีโอ และผลิตภัณฑ์ พร้อมระบบวิเคราะห์ข้อมูลในตัว
  • นำเข้าสื่อจาก Canva, Google Drive หรือ Dropbox ได้อย่างราบรื่น เพื่อรักษาการออกแบบและการเผยแพร่ให้เป็นกระบวนการเดียวกัน

ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์

  • ไม่มีกล่องข้อความรวมหรือฟีเจอร์การมีส่วนร่วมขั้นสูงสำหรับการตอบกลับความคิดเห็น/ข้อความ ซึ่งแตกต่างจากทางเลือกอื่นของ Buffer
  • ข้อขัดข้องเป็นครั้งคราวหรือการอัปโหลดโพสต์ที่ล้มเหลว โดยเฉพาะบน Instagram

การกำหนดราคาแบบบัฟเฟอร์

  • ฟรี
  • จำเป็น: $6/เดือนต่อผู้ใช้
  • ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของบัฟเฟอร์

  • G2: 4. 3/5 (1000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Buffer อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2หนึ่งฉบับมองว่า:

สิ่งที่ฉันรักอย่างแท้จริงเกี่ยวกับ Buffer คือความเรียบง่ายและสะอาดที่มันทำให้ทุกอย่าง มันช่วยลดความรู้สึกท่วมท้นในการจัดการสื่อสังคมออนไลน์...

สิ่งที่ฉันรักอย่างแท้จริงเกี่ยวกับ Buffer คือความเรียบง่ายและสะอาดที่มันทำให้ทุกอย่าง มันช่วยลดความรู้สึกท่วมท้นในการจัดการสื่อสังคมออนไลน์...

7. เซิร์ฟเฟอร์ SEO (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนเนื้อหา SEO และการปรับปรุงหน้าเว็บแบบเรียลไทม์โดยใช้ข้อมูลจาก SERP)

Surfer SEO: ทางเลือกของ StoryChief สำหรับข้อมูลเชิงลึก SEO ที่ชาญฉลาด
ผ่านทางSurfer SEO

Surfer SEO เป็นแพลตฟอร์มที่ฉันเลือกใช้สำหรับทุกคนที่จริงจังกับการเพิ่มอันดับใน Google มันแยกแยะสิ่งที่กำลังได้ผลสำหรับคู่แข่งที่มีอันดับสูงและให้แผนที่นำทางการตลาดเนื้อหาที่อิงข้อมูลสำหรับการปรับปรุงหน้าของฉัน

ผู้แก้ไขเนื้อหา วิเคราะห์ปัจจัยมากกว่า 500 รายการ ตั้งแต่ความหนาแน่นของคำค้นหาและโครงสร้าง ไปจนถึงจำนวนคำและหัวข้อ เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาสอดคล้องกับสิ่งที่เครื่องมือค้นหา (และบอท AI) ให้คุณค่า

จากประสบการณ์ของฉัน Surfer ทำงานได้ดีสำหรับผู้จัดการเนื้อหาเพราะมันผสมผสานข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ด้วยเครื่องมืออย่าง Content Planner คุณสามารถวางแผนกลุ่มหัวข้อที่เสริมสร้างอำนาจของคุณในระยะยาว ในขณะที่ Content Audit จะเน้นโอกาสที่พลาดไปในหน้าที่มีอยู่แล้วของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SEO สำหรับนักโต้คลื่น

  • วิเคราะห์กลยุทธ์ของคู่แข่งด้วย SERP Analyzer เปรียบเทียบปัจจัยการจัดอันดับมากกว่า 500 รายการที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
  • ใช้ AI ในการตลาดเนื้อหาด้วย AI Humanizer เพื่อสร้างเนื้อหาที่เป็นธรรมชาติและอ่านง่าย
  • สร้างสรุปเนื้อหาได้ทันทีด้วย Outline Builder พร้อมหัวข้อและคำถามที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม
  • เขียนและปรับแต่งเนื้อหาในภาษาใดก็ได้เพื่อเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกด้วยข้อมูลเชิงลึกด้าน SEO ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่

ข้อจำกัดของ SEO สำหรับนักโต้คลื่น

  • ราคาแพงสำหรับฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนเริ่มต้น
  • ระบบเครดิตจำกัดปริมาณเนื้อหาที่คุณสามารถสร้างได้ต่อแผน

ราคาบริการ SEO สำหรับนักโต้คลื่น

  • จำเป็น: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขนาด: $219/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $999/เดือนขึ้นไป (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิว SEO สำหรับนักโต้คลื่น

  • G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Surfer SEO อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

Surfer ใช้งานง่ายมาก แม่นยำ และพวกเขามีการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม...มีเพียงข้อเดียวที่ฉันไม่สามารถซื้อเครดิตเพิ่มเติมสำหรับนักเขียนเนื้อหาได้ นอกเหนือจากนั้น ทุกอย่างดีมาก 🙂

Surfer ใช้งานง่ายมาก แม่นยำ และพวกเขามีการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม...มีเพียงข้อเดียวที่ฉันไม่สามารถซื้อเครดิตเพิ่มเติมสำหรับนักเขียนเนื้อหาได้ นอกเหนือจากนั้น ทุกอย่างดีมาก 🙂

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เนื้อหาเชิงโต้ตอบเกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20โกดักได้สร้างความผูกพันกับลูกค้าผ่านการประกวดภาพถ่ายประจำปี โดยเชิญชวนให้ช่างภาพสมัครเล่นส่งภาพถ่ายของตนเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล สิ่งนี้ช่วยสร้างชุมชนของผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมกล้องถ่ายภาพของบริษัท

นี่คือภาพถ่ายรางวัลชนะเลิศภาพแรก (มูลค่าสูงถึง $2,500 ในปี 1929!):

ภาพของโคดาค
แหล่งที่มา

8. แจสเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์และการเขียนที่สอดคล้องกับแบรนด์ในทุกรูปแบบ)

Jasper: ทางเลือกของ StoryChief สำหรับการเขียนและแก้ไขข้อความไดนามิก พร้อมการจัดการงานอัตโนมัติสำหรับทีมการตลาด
ผ่านทางJasper

Jasper เป็นแพลตฟอร์ม AI สร้างสรรค์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักการตลาด เอเจนซี่ และทีมคอนเทนต์ในการสร้างเนื้อหาทั้งในรูปแบบข้อความและภาพที่มีคุณภาพสูงในปริมาณมาก มีชุดเครื่องมือที่ช่วยรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ ปรับปรุงกระบวนการทำงานของแคมเปญให้มีประสิทธิภาพ และให้ข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

ฉันชื่นชม ชุดเครื่องมือ AI ขั้นสูง ที่ช่วยให้ฉันสร้างหรือแก้ไขภาพสำหรับแคมเปญได้ในไม่กี่วินาที ตั้งแต่การลบพื้นหลัง การปรับขนาดภาพ การอัปสเกลภาพจำนวนมาก และการลบข้อความ เครื่องมือนี้ช่วยลดปัญหาคอขวดในกระบวนการทำงานของเนื้อหาภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Jasper

  • รักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์โดยใช้ เสียงของแบรนด์ และ ไอคิวของแบรนด์ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกชิ้นงานสอดคล้องกับสไตล์และน้ำเสียงของคุณ
  • ระดมความคิดและร่วมมือกับ Jasper Chat เพื่อสร้างสรรค์ ปรับปรุง และแก้ไขเนื้อหาแบบโต้ตอบ
  • อัตโนมัติกระบวนการทำงานด้วย Canvas และ Agents ที่กำหนดเองเพื่อจัดการการวิจัย, การเพิ่มประสิทธิภาพ, และการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคล
  • สร้างเนื้อหาด้วยเทมเพลตโซเชียลมีเดียสำหรับบล็อกโพสต์ โซเชียลมีเดีย อีเมล และคำอธิบายสินค้า

ข้อจำกัดของ Jasper

  • ผู้ใช้บ่นว่าผลลัพธ์ยังคงคล้ายเดิมแม้ว่าจะมีการกำหนดข้อความกระตุ้นแบบกำหนดเองแล้วก็ตาม
  • เนื้อหาแบบสั้นที่สร้างโดย AI ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังได้

ราคาของ Jasper

  • ข้อดี: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของแจสเปอร์

  • G2: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2หนึ่งฉบับกล่าวไว้ว่า:

Jasper Chat เป็นเครื่องมือช่วยเขียนที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้ฉันสามารถเอาชนะภาวะเขียนไม่ออกได้ มันช่วยเพิ่มไอเดียสร้างสรรค์และทำให้ฉันไม่มีวันหยุดคิดหาวิธีใหม่ๆ ในการเผชิญกับปัญหา […] พูดตามตรง มันไม่ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตเนื้อหา และรู้สึกว่าอาจไม่แม่นยำนัก โดยเฉพาะเมื่อเป็นเรื่องของข้อเท็จจริง

Jasper Chat เป็นเครื่องมือช่วยเขียนที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้ฉันสามารถเอาชนะภาวะตันทางความคิดได้ มันช่วยเพิ่มไอเดียสร้างสรรค์และทำให้ฉันไม่มีวันหยุดคิดหาวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา […] พูดตามตรง มันไม่ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตเนื้อหา และรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยแม่นยำนัก โดยเฉพาะเมื่อเป็นเรื่องของข้อเท็จจริง

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Jasper AI

9. CoSchedule (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนแคมเปญการตลาดและการประสานงานตามปฏิทิน)

CoSchedule นำเสนอระบบอัตโนมัติ เครื่องมือเผยแพร่ และฟีเจอร์การจัดตารางเวลาที่ทัดเทียมกับระบบการตลาดชั้นนำในด้านความใช้งานง่าย
ผ่านทางCoSchedule

อันดับที่เก้าในรายการของฉัน CoSchedule เป็นแพลตฟอร์มปฏิทินการตลาดและการจัดการโครงการโซเชียลมีเดียที่ออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบแคมเปญการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

แพลตฟอร์มนี้ช่วยอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การโพสต์บนโซเชียลมีเดียด้วย ReQueue ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ และทำให้การอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่น ฉันสามารถจัดระเบียบโครงการด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง กระดานคัมบัง และกระบวนการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนในทีมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและใครรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CoSchedule

  • ใช้ ปฏิทิน เพื่อดูภาพรวมของทุกโครงการ งาน และโพสต์ทางสังคม
  • เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ จากแดชบอร์ดเดียว ครอบคลุมบล็อก, อีเมล, และสื่อสังคมออนไลน์
  • วิเคราะห์แคมเปญโดยใช้ Insights Assistant เพื่อติดตามประสิทธิภาพข้ามแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์
  • เพิ่มประสิทธิภาพข้อความและพาดหัวด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น Headline Studio และ Hire Mia

ข้อจำกัดของ CoSchedule

  • การเชื่อมต่อที่อ่อนแอหรือเสียหายกับแพลตฟอร์มเช่น Meta (Facebook) และการไม่รองรับ X
  • ไม่แจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อบัญชีโซเชียลถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ ทำให้โพสต์ล้มเหลว

ราคา CoSchedule

  • ฟรี
  • ปฏิทินกิจกรรมสังคม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ปฏิทินของหน่วยงาน: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ปฏิทินเนื้อหา: ราคาตามตกลง
  • ชุดการตลาด: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิว CoSchedule

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (100+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง CoSchedule อย่างไรบ้าง?

ตรงจากบทวิจารณ์ G2:

หัวข้อข่าวของฉันกำลังดีขึ้น ผู้คนเริ่มคลิกเข้ามาอ่านบทความของฉันจริง ๆ ไม่ใช่แค่เรื่องคะแนนหรือเคล็ดลับเท่านั้น แต่มันคือความมั่นใจที่ฉันได้รับ ฉันไม่ลังเลกับการเลือกใช้คำอีกต่อไป...มันอาจจะไม่เหมาะกับทุกอุตสาหกรรม หากคุณเขียนเพื่อความสนุก บางเทคนิคขั้นสูงอาจจะมากเกินไป

หัวข้อข่าวของฉันกำลังดีขึ้น ผู้คนเริ่มคลิกเข้ามาอ่านบทความของฉันจริง ๆ แล้ว มันไม่ได้เกี่ยวกับแค่คะแนนหรือเคล็ดลับต่าง ๆ เท่านั้น แต่มันเกี่ยวกับความมั่นใจที่ฉันได้รับด้วย ฉันไม่ลังเลกับการเลือกใช้คำอีกต่อไป...มันอาจจะไม่เหมาะกับทุกอุตสาหกรรมก็ได้ ถ้าคุณเขียนเพื่อความสนุก บางเทคนิคขั้นสูงอาจจะมากเกินไปสำหรับคุณ

🧠 เกร็ดความรู้: หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของคำว่า 'โฆษณา' พบในงานเขียนของวิลเลียม เชกสเปียร์ก่อนปี ค.ศ. 1616

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกของ CoSchedule เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด

10. Prismic (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างหน้าเว็บแบบไม่มีส่วนหัวด้วยคอมโพเนนต์ที่กำหนดโดยนักพัฒนา)

Prismic: ทางเลือกของ StoryChief เพื่อลดข้อผิดพลาดของคำสั่ง SQL และรับประกันความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์ม
ผ่านทางPrismic

ฉันใช้ Prismic เป็น CMS แบบไม่มีส่วนหน้าและเครื่องมือสร้างหน้าเพจเพื่อเปิดตัวเว็บไซต์และหน้าแลนดิ้งได้อย่างรวดเร็วโดยไม่กระทบต่อความสม่ำเสมอของแบรนด์ มันถูกสร้างขึ้นรอบ Slices ซึ่งเป็นส่วนประกอบแบบโมดูลาร์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้ง่ายต่อการรักษาลักษณะที่สอดคล้องกันในหลายหน้า นอกจากนี้ยังช่วยลดงานพัฒนาที่ต้องทำซ้ำๆ อย่างมาก

ผมขอขอบคุณที่มี Slice Machine ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างส่วนประกอบที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าและสามารถนำไปใช้กับตัวสร้างหน้าแบบกำหนดเองได้ ซึ่งหมายความว่าทีมของผมสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างคุณสมบัติต่าง ๆ ได้ในขณะที่นักการตลาดสามารถเปิดตัวหรืออัปเดตหน้าเว็บได้ด้วยตัวเองอย่างอิสระ

คุณสมบัติเด่นของ Prismic

  • ใช้ Page Builder เพื่อสร้างและแก้ไขหน้าเว็บที่น่าสนใจทางสายตาแบบเรียลไทม์
  • ใช้ประโยชน์จากการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับเฟรมเวิร์กอย่าง Next.js, Nuxt และ SvelteKit
  • กำหนดเวลา การเผยแพร่ เพื่อเผยแพร่หน้าเว็บหรือการอัปเดตที่จัดกลุ่มไว้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
  • จัดการการแปลภาษาท้องถิ่นโดยการสร้างและแก้ไขหน้าในหลายภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดเชิงปริซึม

  • ตัวเลือกที่จำกัดในการเพิ่มลงใน 'สไลซ์' ของคุณ
  • ฟีเจอร์บันทึกอัตโนมัติไม่ได้บันทึกเนื้อหาเสมอไป โดยเฉพาะก่อนที่คุณจะออกจากหน้า

การกำหนดราคาแบบปริซึม

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $15/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
  • ขนาดเล็ก: $30/เดือน ต่อผู้ใช้เจ็ดคน
  • ระดับกลาง: $180/เดือน ต่อ 25 ผู้ใช้
  • แพลทินัม: $750/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด

การให้คะแนนและรีวิวแบบปริซึม

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Prismic อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวได้กล่าวไว้:

ฉันสร้างหน้าแลนดิ้งเพจสำหรับการตลาดทั้งหมดของเราโดยใช้ Prismic และใช้งานทุกวันเป็นเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ Prismic ใช้งานง่ายมากเมื่อคุณเรียนรู้พื้นฐานแล้ว […] เอกสารเริ่มต้นค่อนข้างน้อย ดังนั้นพวกเขาสามารถปรับปรุงคู่มือเริ่มต้นใช้งานได้แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฉันรู้สึกสับสนเกี่ยวกับวิธีการใช้สิ่งต่างๆ เช่น Slices ภายใน Custom Types

ฉันสร้างหน้าแลนดิ้งเพจสำหรับการตลาดทั้งหมดของเราโดยใช้ Prismic และใช้งานทุกวันเป็นเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ Prismic ใช้งานง่ายมากเมื่อคุณเรียนรู้พื้นฐานแล้ว […] เอกสารเริ่มต้นค่อนข้างน้อย ดังนั้นพวกเขาสามารถปรับปรุงคู่มือเริ่มต้นใช้งานได้แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฉันรู้สึกสับสนเกี่ยวกับวิธีการใช้สิ่งต่างๆ เช่น Slices ภายใน Custom Types

🔍 คุณรู้หรือไม่? การเล่าเรื่องในคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งไม่ใช่เรื่องใหม่ ในปี 1885 จอห์น เดียร์ เริ่มตีพิมพ์The Furrow นิตยสารที่นำเสนอเคล็ดลับการทำฟาร์มเพื่อขายรถแทรกเตอร์ หลักการยังคงเหมือนเดิมในปัจจุบัน: เนื้อหาที่มีคุณค่าสร้างความไว้วางใจก่อนการนำเสนอขาย

เขียนเรื่องราวของคุณใหม่ด้วย ClickUp

การค้นหาเครื่องมือการตลาดเนื้อหาที่เหมาะสมคือการสร้างกระบวนการที่ร่วมมือกันมากขึ้นซึ่งสนับสนุนการเติบโตของทีมคุณ StoryChief เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรวมเนื้อหาไว้ในที่เดียว แต่เมื่อกลยุทธ์ของคุณขยายตัว คุณอาจต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น การร่วมมือแบบเรียลไทม์ หรือการผสานการทำงานที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

เครื่องมือทั้งหมดในรายการของฉันมีจุดแข็งที่แตกต่างกัน

อย่างไรก็ตาม ไม่มีระบบใดที่สามารถเชื่อมโยงทุกขั้นตอนของเส้นทางการเดินทางของเนื้อหาได้อย่างแท้จริงเหมือนกับ ClickUp ตั้งแต่การร่างแนวคิดใน ClickUp Docs, การระดมสมองและอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain, ไปจนถึงการวางแผนแคมเปญใน ClickUp Calendar ทั้งหมดนี้ถูกรวมไว้ในที่ทำงานเดียว

ก่อนที่รอบแคมเปญถัดไปของคุณจะเริ่มต้นขึ้นลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีได้เลย แล้วค่อยมาขอบคุณฉันทีหลัง! 🚀

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

มองหาการเผยแพร่หลายช่องทาง, คำแนะนำ SEO ในตัว, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, กระบวนการอนุมัติ, และการจัดตารางเวลาเนื้อหา การผสานรวมกับแพลตฟอร์มโซเชียลและ CMS ก็เป็นกุญแจสำคัญสำหรับการกระจายเนื้อหาที่ราบรื่น

เครื่องมือที่มีราคาถูกกว่าบางตัวครอบคลุมเพียงหนึ่งหรือสองด้าน เช่น การจัดตารางเวลาบนโซเชียลหรือการตรวจสอบ SEO พื้นฐาน แต่แทบจะไม่มีการนำเสนอชุดการทำงานร่วมกัน การอนุมัติ และการเพิ่มประสิทธิภาพ SEO อย่างครบถ้วนในแพลตฟอร์มเดียว

คาดว่าจะได้รับ $40-$450/เดือน ขึ้นอยู่กับขนาดของทีมและช่องทางการเผยแพร่ ทีมขนาดเล็กอาจเริ่มต้นที่ต่ำกว่า ในขณะที่เอเจนซี่หรือทีมขนาดใหญ่จะจ่ายมากขึ้นสำหรับการผสานรวมที่ขยายออกไป, ที่นั่งผู้ใช้, และคุณสมบัติการวิเคราะห์

มันสำคัญมาก. หากไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูล จะยากที่จะเห็นว่าอะไรที่สอดคล้องกับผู้ชม, ปรับปรุงแคมเปญให้ดีขึ้น, หรือชี้แจงผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด. การติดตามประสิทธิภาพช่วยให้การตัดสินใจฉลาดขึ้น และกลยุทธ์เนื้อหาที่ดีขึ้นในระยะยาว.