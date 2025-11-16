ข่าวเด่นทางเลือกของ Chief ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดเนื้อหา

StoryChief เป็นแพลตฟอร์มการตลาดเนื้อหาที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ต้องการพื้นที่ครบวงจรในการเขียน ปรับปรุง และเผยแพร่เนื้อหา ฟีเจอร์การให้คะแนน SEO และ "เผยแพร่ทุกที่" เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้นักการตลาดหลายคนสนใจใช้งานตั้งแต่แรก
แต่เมื่อการดำเนินงานด้านเนื้อหาเติบโตขึ้น ทีมบางทีมเริ่มสังเกตเห็นข้อจำกัด — การแก้ไขที่ช้าลงเมื่อมีผู้ร่วมงานหลายคน การควบคุมเวอร์ชันที่สับสน และราคาที่อาจเพิ่มขึ้นเมื่อทีมขยายตัว
นั่นคือเวลาที่นักการตลาดมักจะเริ่มเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ดังนั้นหลังจากวิเคราะห์แพลตฟอร์มยอดนิยมที่ทีมคอนเทนต์และการตลาดใช้ในปัจจุบันแล้ว ฉันได้รวบรวม 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ StoryChief (รวมถึงClickUp) ที่ตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านั้นและช่วยให้การทำงานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
มาเริ่มกันเลย 🎯
ทางเลือกยอดนิยมของ Chief ในภาพรวม
นี่คือตารางเปรียบเทียบแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียทั้งหมดในบล็อกนี้ 📊
|คลิกอัพ
|การจัดการเวิร์กโฟลว์โครงการและเนื้อหาแบบครบวงจร ขนาดทีม: ทีมคอนเทนต์, ทีมปฏิบัติการการตลาด, เอเจนซี่
|นักเขียน AI สำหรับงาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด แม่แบบ ปฏิทิน ระบบอัตโนมัติ
|ฟรีตลอดไป; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|สามารถวางแผนได้
|การอนุมัติแบบร่วมมือ + การเผยแพร่หลายแพลตฟอร์ม ขนาดทีม: เอเจนซี่, ทีมโซเชียล, นักการตลาดที่ติดต่อกับลูกค้า
|มุมมองฟีด, มุมมองปฏิทิน, การอนุมัติตามบทบาท, ความคิดเห็นที่แชร์
|แผนฟรี; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $39/เดือน
|คอนเทนต์สตูดิโอ
|การจัดตารางเนื้อหาด้วย AI พร้อมรายงาน ขนาดทีม: เอเจนซี่, ฟรีแลนซ์, ผู้จัดการหลายแบรนด์
|คำบรรยายอัตโนมัติด้วย AI, การวิเคราะห์ข้อมูล, บริการย่อลิงก์, รายงานแบบปรับแบรนด์
|แผนเริ่มต้นที่ $29/เดือน
|เซมรัช
|SEO + การตลาดเนื้อหา ขนาดทีม: นักการตลาดเพื่อการเติบโต, นักกลยุทธ์ SEO
|เครื่องมือวางแผนคำค้นหา, การค้นคว้าหัวข้อ, การตรวจสอบเนื้อหา, ข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่งขัน
|แผนเริ่มต้นที่ $199/เดือน
|ฮูตสูท
|การเผยแพร่ทางสังคม + การติดตามความรู้สึก ขนาดทีม: องค์กรขนาดใหญ่, เอเจนซี่, ทีมข้ามสายงาน
|OwlyGPT, สตรีม, การฟังทางสังคม, กล่องข้อความขั้นสูง
|แผนเริ่มต้นที่ $149/เดือน
|บัฟเฟอร์
|การเผยแพร่หลายแพลตฟอร์ม + แคมเปญลิงก์ในไบโอ ขนาดทีม: ผู้สร้างสรรค์, สตาร์ทอัพ, ทีมการตลาดแบบลีน
|แผงควบคุม, หน้าเริ่มต้น, นำเข้า Canva, เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
|แผนฟรี; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/เดือน
|นักโต้คลื่น SEO
|การปรับแต่ง SEO บนหน้าเว็บโดยใช้ข้อมูล SERP ขนาดทีม: ทีม SEO, ผู้จัดการบล็อก, นักการตลาดเนื้อหา
|บรรณาธิการเนื้อหา, เครื่องมือวิเคราะห์ SERP, การตรวจสอบ, ผู้ปรับเนื้อหาให้เป็นมนุษย์ด้วย AI
|แผนเริ่มต้นที่ $99/เดือน
|แจสเปอร์
|การสร้างเนื้อหาด้วย AI ในระดับขนาดใหญ่ ขนาดทีม: ทีมคอนเทนต์, เอเจนซี่, นักการตลาดอีคอมเมิร์ซ
|เสียงแบรนด์, แชท AI, แม่แบบแคมเปญ, ชุดภาพ AI
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $69/เดือน
|CoSchedule
|การวางแผนแคมเปญตามปฏิทิน ขนาดทีม: ทีมการตลาด, ผู้จัดการแคมเปญ
|ปฏิทิน, ReQueue, ข้อมูลเชิงลึก, สตูดิโอหัวข้อข่าว
|แผนฟรี; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน
|ปริซึมิก
|ระบบจัดการเนื้อหาแบบไม่มีส่วนหัว (Headless CMS) + การสร้างหน้าเว็บแบบขับเคลื่อนด้วยคอมโพเนนต์ ขนาดทีม: ทีมนักพัฒนาและนักการตลาด, องค์กรที่มีเนื้อหาจำนวนมาก
|เครื่องหั่น, การปรับให้เข้ากับท้องถิ่น, โหมดแสดงตัวอย่าง, การเผยแพร่ตามกำหนดเวลา
|แผนฟรี; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน
ทีมคอนเทนต์ส่วนใหญ่ทำผิดพลาดครั้งใหญ่: พวกเขาไม่มีคู่มือคอนเทนต์ที่สม่ำเสมอ นั่นคือเหตุผลที่กระบวนการทำงานของคุณรู้สึกกระจัดกระจาย การอนุมัติล่าช้า และการเผยแพร่กลายเป็นความโกลาหล 🎥 ในวิดีโอนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างคู่มือคอนเทนต์ที่สามารถขยายได้จริง—โดยใช้เพียงห้าขั้นตอนง่าย ๆ และเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ StoryChief?
เมื่อสำรวจทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจาก StoryChief ให้เริ่มต้นด้วยการระบุสิ่งที่กำลังเป็นอุปสรรคต่อการจัดการการตลาดเนื้อหา เช่น เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมที่จำกัด กระบวนการทำงานที่ตายตัว หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณา:
- เครื่องมือคัดสรรเนื้อหาที่ยืดหยุ่น: รองรับเอกสาร,แม่แบบปฏิทินเนื้อหา, และการเขียนที่ช่วยโดย AI เพื่อการร่างและการทำงานร่วมกันที่รวดเร็วขึ้น
- การเผยแพร่ข้ามช่องทาง: ช่วยให้คุณเผยแพร่เนื้อหาผ่านหลายช่องทางหรือจัดการปฏิทินเนื้อหาโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
- การจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง: รวมงาน การอนุมัติ และกำหนดเวลาไว้ในที่เดียวเพื่อการติดตามโครงการการตลาดที่ดีขึ้น
- ระบบช่วยเหลือด้วย AI ในตัว: ไม่เพียงแต่ตรวจสอบไวยากรณ์ แต่ยังช่วยสร้างไอเดีย สรุปเนื้อหา สนับสนุนการแก้ไขตามบริบทและมอบเทมเพลตสำหรับการเขียนเนื้อหา
- การวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงาน: วัดการมีส่วนร่วม, ประสิทธิภาพ SEO, และผลตอบแทนจากการลงทุนของแคมเปญแบบเรียลไทม์
- การกำหนดราคาและการผสานรวมที่ยืดหยุ่น: เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Slack, HubSpot และโปรไฟล์ธุรกิจของคุณบน Google เพื่อเติบโตอย่างคุ้มค่ากับทีมของคุณ
📮 ClickUp Insight:37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วย ClickUpคุณจะได้รับเครื่องมือช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ StoryChief
นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ StoryChief 👇🏼
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและเวิร์กโฟลว์เนื้อหาแบบครบวงจร)
ฉันได้ใช้ ClickUp ในหลายโครงการเนื้อหา และพูดตามตรง มันเป็นเครื่องมือเดียวที่ฉันกลับมาใช้ซ้ำเสมอ ต่างจาก StoryChief ที่เน้นไปที่การเผยแพร่และการทำงานร่วมกันเป็นหลัก มันได้มอบระบบนิเวศที่ครบถ้วนสำหรับการวางแผน การสร้าง การตรวจสอบ และการจัดตารางเนื้อหาให้กับฉัน
ClickUp สำหรับนักการตลาดเนื้อหาคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ผสานการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
นี่คือวิธีที่ทีมการตลาดสามารถใช้ ClickUp ได้ 🤩
โครงสร้างโครงการของ ClickUpช่วยขจัดความวุ่นวายแบบ "ทุกอย่างรวมกันในถังเดียว" และสร้างโครงสร้างด้วย พื้นที่, โฟลเดอร์, รายการ, งาน, และ งานย่อย
งานใน ClickUpที่นี่สร้างพื้นฐานสำหรับโครงการการตลาด สมมติว่าคุณมีนักเขียนห้าคน บรรณาธิการสองคน และผู้รับผิดชอบด้านกราฟิก คุณสามารถสร้างบัตรงานสำหรับ 'บทความบล็อก A' และมอบหมายให้นักเขียน ลิงก์งานย่อย และเพิ่มธงความสำคัญสูงพร้อมกำหนดวันครบกำหนด วิธีนี้ข้อมูลจะถูกรวบรวมไว้ที่ศูนย์กลางและบริบทจะถูกบันทึกไว้
เอกสารได้อย่างง่ายดาย
เมื่อโครงสร้างการจัดการเนื้อหาของคุณถูกกำหนดไว้แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะร่างเอกสาร, บรีฟ, แผนเนื้อหา, และคู่มือสไตล์ClickUp Docsรวมการเขียน, การร่วมมือ, และการดำเนินการไว้ในที่เดียว
เครื่องมือนี้สนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้เขียน บรรณาธิการ และนักออกแบบสามารถทำงานในเอกสารเดียวกันได้โดยไม่ทับซ้อนการแก้ไขของกันและกัน นอกจากนี้ ความคิดเห็นยังสามารถเปลี่ยนเป็นรายการที่ต้องดำเนินการได้โดยตรง สมมติว่าคุณให้ข้อเสนอแนะว่า 'เพิ่มภาพประกอบในส่วนนี้' คุณสามารถแปลงบันทึกนั้นให้เป็นงานและมอบหมายให้กับนักออกแบบของคุณได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน
ฝังรายการตรวจสอบ ตาราง และแม้แต่การแสดงผลแบบเรียลไทม์ของงานหรือแดชบอร์ดส่วนกลาง นั่นหมายความว่าเอกสารกลยุทธ์เนื้อหาของคุณสามารถรวมการแสดงผลแบบเรียลไทม์ของปฏิทินบรรณาธิการของคุณได้ด้วย!
เรียนรู้วิธีบรรลุเป้าหมายการตลาดเฉพาะของคุณด้วย ClickUp 👀
รับความช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์
การก้าวกระโดดด้านประสิทธิภาพการทำงานครั้งต่อไปคือการใช้ClickUp Brainเพื่อขับเคลื่อน จัดลำดับความสำคัญ และทำงานอัตโนมัติ มันเชื่อมต่องาน เอกสาร และการสนทนาของคุณเข้าด้วยกัน
มีสามเสาหลัก:
- ผู้จัดการโครงการ AI เพื่อทำให้กิจกรรมการจัดการโครงการที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติ เช่น การติดตามความคืบหน้า การประชุมแบบยืน การอัปเดต และการสร้างงาน
- AI Knowledge Manager, หรือที่รู้จักในชื่อClickUp Enterprise Search, สำหรับคำตอบตามบริบททันทีจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
- นักเขียน AI สำหรับการทำงาน เพื่อเขียนรายงาน อีเมล เอกสาร และอื่นๆ ที่เฉพาะเจาะจงตามบทบาทและบริบท
นี่คือตัวอย่างคำสั่งโปรดบางส่วนของฉันสำหรับผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI:
- ร่างบทนำบล็อกความยาว 200 คำสำหรับการอัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา
- สรุปเอกสารนี้ให้เหลือสามข้อที่เป็นจุดสำคัญสำหรับลูกค้า
- เปลี่ยนบันทึกการระดมความคิดนี้เป็นโครงร่างเนื้อหา
และเนื่องจากมันถูกผสานเข้ากับกระบวนการทำงานบนโซเชียลมีเดียของคุณ มันจึงเข้าใจโครงการ กำหนดเวลา และเป้าหมายของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้องและตรงประเด็น
ClickUp Brain ยังรองรับโมเดล AI รุ่นล่าสุดเพื่อขจัดปัญหาการแพร่กระจายของ AI รวมถึง ChatGPT, Claude Opus และ Sonnet และ Gemini
ใช้แบบฟอร์มที่มีโครงสร้างไว้ล่วงหน้า
เมื่อฉันไม่ต้องการสร้างกระบวนการทำงานทางการตลาดแบบกำหนดเองตั้งแต่ต้น ฉันก็แค่หันไปใช้เทมเพลตของ ClickUp
หนึ่งในรายการโปรดของฉันคือเทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUp
มันมีสถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น แนวคิด, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, กำลังพัฒนา, และ เผยแพร่แล้ว เพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละชิ้นงานอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการClickUp Custom Fields เช่น ช่องทาง, งบประมาณ, ชื่อแคมเปญ, และ แบบจำลอง ช่วยให้ทุกงานเชื่อมโยงกับรายละเอียดการตลาดได้อย่างครบถ้วน ฉันยังสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ของ ClickUpเช่น บอร์ด ไทม์ไลน์ หรือแกนต์ เพื่อวางแผนกำหนดเส้นตายด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- กำหนดและติดตามเป้าหมายสำคัญของเนื้อหา: กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จด้านการตลาดเนื้อหา (KPI) แยกย่อยเป็นเป้าหมายที่วัดผลได้ และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp
- เปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำ: วางแผนการระดมสมองบนClickUp Whiteboards เปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นแผนภาพที่มีโครงสร้าง และเชื่อมโยงโดยตรงกับงานหรือเอกสาร
- สร้างภาพไทม์ไลน์: ติดตามการประชุม, กำหนดเวลา, และวันที่เผยแพร่โดยไม่ต้องสลับแอปด้วยClickUp Calendar
- อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ: ตั้งค่าการกระตุ้นตามกฎเพื่อดำเนินการขั้นตอนเดียวหรือหลายขั้นตอนเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาไปกับงานที่ซ้ำซากด้วยClickUp Automations
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติมากมายที่รวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ผู้ใช้ใหม่อาจต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันในช่วงแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2นี้บอกทุกอย่างแล้ว:
ในฐานะนักการตลาดเนื้อหา ฉันได้รับงานส่วนใหญ่ผ่านการมอบหมายจากผู้จัดการโครงการของเรา และ ClickUp ได้ทำให้กระบวนการทั้งหมดนี้ราบรื่นขึ้นมาก แทนที่จะต้องค้นหาอีเมลหรือข้อความใน Slack เพื่อพยายามหาลำดับความสำคัญ ฉันสามารถเปิด ClickUp และเห็นได้ทันทีว่ามีอะไรอยู่ในความรับผิดชอบของฉัน อะไรที่กำลังจะมาถึง และอะไรที่เลยกำหนดแล้ว
ฉันชอบมากที่ทุกอย่างถูกจัดวางไว้อย่างชัดเจน แต่ละงานมีรายละเอียดครบถ้วนที่ฉันต้องการ—ทั้งข้อมูลเบื้องต้น ไฟล์แนบ กำหนดส่ง ความคิดเห็น—ทำให้ฉันไม่ต้องตามหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือสงสัยว่าต้องทำอะไร...
ในฐานะนักการตลาดเนื้อหา ฉันได้รับงานส่วนใหญ่ผ่านการมอบหมายจากผู้จัดการโครงการของเรา และ ClickUp ได้ทำให้กระบวนการทั้งหมดนี้ราบรื่นขึ้นมาก แทนที่จะต้องค้นหาอีเมลหรือข้อความใน Slack เพื่อพยายามหาลำดับความสำคัญ ฉันสามารถเปิด ClickUp และเห็นได้ทันทีว่ามีอะไรอยู่ในความรับผิดชอบของฉัน อะไรที่กำลังจะมาถึง และอะไรที่เลยกำหนดแล้ว
ฉันชอบมากที่ทุกอย่างถูกจัดวางไว้อย่างชัดเจน แต่ละงานมีรายละเอียดครบถ้วนที่ฉันต้องการ—ทั้งข้อมูลเบื้องต้น ไฟล์แนบ กำหนดส่ง ความคิดเห็น—ทำให้ฉันไม่ต้องตามหาข้อมูลเองหรือสงสัยว่าต้องทำอะไร...
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำให้การทำงานอัตโนมัติฉลาดขึ้นด้วยClickUp Autopilot Agents เปิดใช้งานตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น Team StandUp สำหรับการอัปเดต, Weekly Project Update สำหรับการรายงานเนื้อหา, หรือ Answers Agent สำหรับการตอบกลับสถานะอย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถสร้างตัวแทนที่กำหนดเอง เช่น การตรวจสอบเนื้อหา, การติดตามแคมเปญ, หรือตัวแทนการเผยแพร่ เพื่อให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้
นี่คือคู่มือสั้น ๆ!
2. สามารถวางแผนได้ (เหมาะที่สุดสำหรับการอนุมัติสื่อสังคมออนไลน์แบบร่วมมือและการเผยแพร่หลายแพลตฟอร์ม)
Planable เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันด้านเนื้อหาที่ออกแบบมาเพื่อวางแผน อนุมัติ และกำหนดเวลาการโพสต์บนหลายแพลตฟอร์ม คุณสามารถดูโพสต์ได้เหมือนกับที่ปรากฏบนแต่ละแพลตฟอร์ม ใส่ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือหมายเหตุต่างๆ สิ่งนี้ช่วยให้ความคิดเห็นจากลูกค้าแยกออกจากบทสนทนาภายในองค์กร
ฉันชอบเป็นพิเศษที่สามารถมองเห็นตาราง Instagram ได้แบบภาพรวม และสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าโพสต์ต่าง ๆ ดูสอดคล้องกัน แม้กระทั่งเมื่อเนื้อหาที่เผยแพร่ภายนอกเครื่องมือปรากฏอยู่ในเลย์เอาต์ก็ตาม ทีมของฉันสร้างพื้นที่ทำงานแยกต่างหากสำหรับลูกค้าแต่ละราย ควบคุมบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึง และปรับแต่งขั้นตอนการอนุมัติเพื่อให้เนื้อหาสามารถเคลื่อนย้ายจากร่างไปสู่โพสต์สุดท้ายได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สามารถวางแผนได้
- Feed View แสดงภาพเนื้อหาให้เห็นว่าโพสต์ของคุณจะปรากฏบนแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆ อย่างไร
- กำหนดเวลา, อนุมัติ, และปรับโพสต์ใน มุมมองปฏิทิน โดยใช้การลากและวางพร้อมป้ายกำกับสีเพื่อจัดระเบียบ
- เก็บรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดไว้ในที่เดียว แก้ไขประเด็นได้อย่างรวดเร็ว และแชร์ลิงก์สำหรับรีวิวเฉพาะกิจด้วย ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- รวมศูนย์เนื้อหาด้วย คลังสื่อ ที่มีอยู่ในตัว ซึ่งคุณสามารถจัดเก็บรูปภาพ วิดีโอ และทรัพยากรอื่นๆ ได้เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดที่สามารถวางแผนได้
- การวิเคราะห์ไม่รวมอยู่ในแผนพื้นฐานและต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
- การจัดการลูกค้าหลายรายหรือแคมเปญขนาดใหญ่สามารถเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ราคาที่สามารถวางแผนได้
- ฟรี
- พื้นฐาน: $39/เดือนต่อพื้นที่ทำงาน
- ข้อดี: $59/เดือนต่อพื้นที่ทำงาน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวที่สามารถวางแผนได้
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Planable อย่างไรบ้าง?
Planable เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาโซเชียลมีเดียที่เชื่อถือได้มากที่สุดที่เราเคยทดสอบมา และเราได้ใช้งานมันมาหลายปีแล้ว [...] ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลและการสนทนาเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมและรู้สึกเหมือนเป็นชิ้นส่วนเดียวที่ขาดหายไป แต่การเก็บเงินเพิ่มเล็กๆ น้อยๆ ทำให้เราไม่สามารถเพิ่มฟีเจอร์เหล่านี้เข้าไปในซอฟต์แวร์ที่มีราคาค่อนข้างสูงอยู่แล้วได้
Planable เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาโซเชียลมีเดียที่เชื่อถือได้มากที่สุดที่เราเคยทดสอบมา และเราได้ใช้งานมันมาหลายปีแล้ว […] ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์และบทสนทนาเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมและรู้สึกเหมือนเป็นชิ้นส่วนเดียวที่ขาดหายไป แต่การเก็บเงินเพิ่มเล็กๆ น้อยๆ ทำให้เราไม่สามารถเพิ่มมันเข้าไปในซอฟต์แวร์ที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงอยู่แล้วได้
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ClickUp Brain MAX ผสานรวมโมเดล AI ชั้นนำหลายตัว รวมถึง ChatGPT, Claude และ Gemini ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ ChatGPT มีความเชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์และระดมความคิด Claude อาจมีความสามารถมากกว่าในการจัดการงานวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน
3. คอนเทนต์สตูดิโอ (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนเนื้อหา, การจัดตาราง, และการติดตามประสิทธิภาพด้วยระบบ AI)
ฉันได้ใช้ ContentStudio เพื่อจัดการและขยายช่องทางโซเชียลหลายช่องทางพร้อมกัน มันรวมการเผยแพร่, การวิเคราะห์,และเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกัน ช่วยให้ผู้ทำการตลาดและเอเจนซี่สามารถทำให้กระบวนการทำงานประจำวันและผลลัพธ์ของโซเชียลมีเดียง่ายขึ้น กล่องข้อความช่วยให้คุณจัดการการมีส่วนร่วมทั้งหมดได้ ดังนั้นการตอบกลับ DM และความคิดเห็นในทุกแพลตฟอร์มจึงเป็นเรื่องง่าย
ทุกอย่างดูเป็นระเบียบเรียบร้อย พื้นที่ทำงานเฉพาะ แดชบอร์ดแบบไม่มีแบรนด์ และรายงานอัตโนมัติช่วยให้การจัดการแบรนด์เป็นเรื่องง่ายและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ฉันสามารถตั้งค่า รายงานที่มีแบรนด์ ที่จะส่งออกไปโดยอัตโนมัติทางอีเมล ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ด้วยโลโก้และข้อมูลของลูกค้าแต่ละราย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ContentStudio
- เร่งการสร้างเนื้อหาด้วย AI Powerpack เพื่อสร้างคำบรรยาย, แฮชแท็ก, และไอเดียโพสต์จากคำสั่งง่าย ๆ
- ออกแบบได้อย่างง่ายดายด้วย AI Image Generator ที่เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และตรงกับแบรนด์ของคุณ
- ติดตามความสำเร็จทางสังคมด้วย การวิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและระบุแนวโน้ม
- ทำให้การลงทะเบียนลูกค้าง่ายขึ้นด้วย EasyConnect ช่วยให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อบัญชีโซเชียลได้โดยไม่ต้องแชร์รหัสผ่านอย่างปลอดภัย
ข้อจำกัดของ ContentStudio
- การแจ้งเตือนภายในสำหรับข้อความที่ยังไม่ได้อ่านอาจรบกวนหรือซ้ำซ้อน
- เครื่องมือการจัดการอินฟลูเอนเซอร์ยังต้องปรับปรุงสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะทาง รวมถึงการจัดการข้อความส่วนตัวและการจัดการแคมเปญ
ราคาของ ContentStudio
- มาตรฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $69/เดือนต่อสองผู้ใช้
- เอเจนซี่ไม่จำกัด: $139/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด)
คะแนนและรีวิวของ ContentStudio
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ContentStudio อย่างไรบ้าง?
อัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน ContentStudio เป็นแพลตฟอร์มที่มั่นคงอย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมเนื้อหาออนไลน์ของตนและจัดการกับตัวชี้วัดต่าง ๆ... สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค แพลตฟอร์มนี้อาจดูซับซ้อนเกินไป บางคนอาจมองว่ามีตัวเลือกมากเกินไปและมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ต้องใช้เวลาในการใช้งานอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ฉันชอบการควบคุมและการจัดการเนื้อหาอย่างละเอียดมากกว่า
อัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติและฟังก์ชันการใช้งาน ContentStudio เป็นแพลตฟอร์มที่มั่นคงจริง ๆ สำหรับใครก็ตามที่ต้องการควบคุมเนื้อหาออนไลน์ของตนและจัดการกับตัวชี้วัดต่าง ๆ…สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค แพลตฟอร์มนี้อาจดูซับซ้อนเกินไป บางคนอาจบอกว่ามีตัวเลือกมากเกินไปและมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ต้องใช้เวลาในการใช้งานอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ฉันชอบการควบคุมและการจัดการเนื้อหาของฉันอย่างละเอียดมากกว่า
🧠 เกร็ดความรู้: ความพยายามทางการตลาดเชิงเนื้อหาที่มีการบันทึกไว้เป็นครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1732 โดยเบนจามิน แฟรงคลิน ได้ตีพิมพ์Poor Richard's Almanackเพื่อโปรโมทธุรกิจโรงพิมพ์ของเขา ซึ่งผสมผสานข้อมูลที่เป็นประโยชน์เข้ากับการโฆษณาอย่างแนบเนียน
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร
4. Semrush (เหมาะที่สุดสำหรับการทำ SEO ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดเนื้อหา)
Semrush เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลที่มีข้อมูลมากที่สุด ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้แบรนด์เข้าใจตลาดของตน ปรับปรุงการมองเห็น และเอาชนะคู่แข่ง สิ่งที่เริ่มต้นเป็นเพียงชุดเครื่องมือ SEO ได้พัฒนาเป็นชุดเครื่องมือที่ครบครันกว่า 50 ชนิด ครอบคลุม SEO, PPC, การตลาดเนื้อหา, การวิจัยตลาด,และการจัดการสื่อสังคมออนไลน์
ฉันชอบวิธีที่มันรวมการรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่เข้ากับอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องและนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับสิ่งที่ขับเคลื่อนการเข้าชม การแปลงเป็นลูกค้า และการจัดอันดับ มันถูกใช้ในการวิเคราะห์ว่าคู่แข่งของฉันจัดอันดับสำหรับอะไร แหล่งที่มาของการเข้าชมของพวกเขาคืออะไร และคำหลักหรือลิงก์ย้อนกลับใดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Semrush
- ตรวจสอบเว็บไซต์โดยอัตโนมัติด้วยเครื่องมือ SEO ทางเทคนิค เพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดในการรวบรวมข้อมูล ลิงก์ที่เสีย และปัญหาด้านประสิทธิภาพ
- ค้นพบโอกาสโดยใช้ชุดเครื่องมือ การวิจัยคำหลัก เพื่อระบุคำค้นหาที่มีผลกระทบสูงและมีการแข่งขันต่ำ
- เสริมสร้างอำนาจของโดเมนโดยใช้เครื่องมือ การสร้างลิงก์ ที่ระบุแหล่งที่มาของลิงก์ย้อนกลับที่น่าเชื่อถือ
- เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาที่มีอยู่ด้วยชุดเครื่องมือ Content Optimization ให้สอดคล้องกับเจตนาในการค้นหาและมาตรฐานความอ่านง่าย
ข้อจำกัดของ Semrush
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขาดความโปร่งใสในกระบวนการสร้างข้อมูล
- คุณสมบัติเฉพาะบางประการ (เช่น หัวข้อที่คัดสรรหรือการกล่าวถึง LLM) อาจต้องการความชัดเจนหรือแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ Semrush
- เริ่มต้น: $199/เดือน
- โปร+: $299/เดือน
- ขั้นสูง: 549 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Semrush
- G2: 4. 5/5 (2,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Semrush อย่างไรบ้าง?
ผู้วิจารณ์ท่านนี้จับประเด็นได้ดี:
Semrush ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ แม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้น ในขณะที่ยังคงให้ความลึกและความซับซ้อนที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ SEO และการตลาดขั้นสูง อินเทอร์เฟซของแพลตฟอร์มเป็นมิตรกับผู้ใช้ และการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ (เช่น Google Analytics หรือ Search Console) ก็รวดเร็วและราบรื่น […] แม้ว่าแพลตฟอร์มจะทรงพลัง แต่บางครั้งฉันก็สงสัยในความแม่นยำของฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และข้อมูลเชิงลึกบางอย่าง
Semrush ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ แม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้น ในขณะที่ยังคงให้ความลึกและความซับซ้อนที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ SEO และการตลาดขั้นสูง อินเทอร์เฟซของแพลตฟอร์มเป็นมิตรกับผู้ใช้ และการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ (เช่น Google Analytics หรือ Search Console) ก็รวดเร็วและราบรื่น […] แม้ว่าแพลตฟอร์มจะทรงพลัง แต่บางครั้งฉันก็สงสัยในความแม่นยำของฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และข้อมูลเชิงลึกบางอย่าง
🔍 คุณรู้หรือไม่? อีเมลฉบับแรกที่ส่งถึงกลุ่มผู้รับจำนวนมากถูกส่งในปี 1978 โดยGary Thuerkจากบริษัท Digital Equipment Corp. ไปยังผู้รับ 400 ราย ซึ่งสร้างยอดขายได้ถึง 13 ล้านดอลลาร์
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Semrush เพื่อยกระดับ SEO ของคุณ
5. Hootsuite (เหมาะที่สุดสำหรับการเผยแพร่ทางสังคมแบบรวมศูนย์, การฟัง, และการจัดการการมีส่วนร่วม)
Hootsuite ยังคงเป็นซอฟต์แวร์การจัดการแคมเปญที่เชื่อถือได้สำหรับธุรกิจและเอเจนซี่ที่ดูแลหลายแบรนด์ Hootsuite Analytics ช่วยให้ฉันวางแผน เผยแพร่ และวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในทุกแพลตฟอร์มหลัก เช่น Instagram, LinkedIn, X, YouTube, TikTok และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเองและการรายงานความรู้สึก
สิ่งที่ทำให้ Hootsuite โดดเด่นสำหรับฉันจริง ๆ คือ OwlyGPT ผู้ช่วย AI ในตัวที่ฝึกฝนจากแนวโน้มโซเชียลแบบเรียลไทม์ มันให้ไอเดียตามหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม วิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ชมและเสนอคำแนะนำกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแบรนด์ของฉัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite
- อัตโนมัติการโต้ตอบกับลูกค้าโดยใช้คุณสมบัติ กล่องข้อความขั้นสูง เช่น การตอบกลับที่บันทึกไว้และการตอบกลับแชทด้วย AI
- ค้นพบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแบรนด์ผ่านเครื่องมือ Social Listening ที่ติดตามการกล่าวถึง แฮชแท็ก และการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึก
- ปรับเวลาการโพสต์ให้เหมาะสมด้วย แผนที่ความร้อนเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์ ที่แสดงช่วงเวลาที่ผู้ชมของคุณมีความเคลื่อนไหวมากที่สุด
- ขยายการเข้าถึงโดยใช้ Hootsuite Boost เพื่อเปลี่ยนโพสต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในแบบออร์แกนิกให้กลายเป็นโฆษณาแบบชำระเงินโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Hootsuite
- การวิเคราะห์ความรู้สึกมีปัญหาในการตรวจจับการเสียดสีและคำสแลง
- ประสบการณ์ที่ล้าสมัยหรือขาดความต่อเนื่องระหว่างโมดูลต่าง ๆ เช่น Planner, Streams และ Analytics
ราคาของ Hootsuite
- มาตรฐาน: 149 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $399/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Hootsuite
- G2: 4. 3/5 (6,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hootsuite อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Capterraได้กล่าวไว้:
ความสามารถในการโพสต์ไปยังหลายเว็บไซต์มีประโยชน์มาก ความสะดวกในการอัปเดตข้อความของโพสต์ไปยังแต่ละเว็บไซต์ก็เป็นกระบวนการที่ดีเช่นกัน ฉันยังชอบความสามารถในการกำหนดเวลาโพสต์...ฉันมักจะพบว่าโพสต์ไม่ถูกเผยแพร่และฉันไม่ได้รับการแจ้งเตือนว่ามันไม่ถูกเผยแพร่และดังนั้นจึงพลาดไป ฉันยังพบว่ามันมักจะหลุดการเชื่อมต่อจากแพลตฟอร์มบ่อยครั้ง
ความสามารถในการโพสต์ไปยังหลายเว็บไซต์มีประโยชน์มาก ความสะดวกในการอัปเดตข้อความของโพสต์ไปยังแต่ละเว็บไซต์ก็เป็นกระบวนการที่ดีเช่นกัน ฉันยังชอบความสามารถในการกำหนดเวลาโพสต์...ฉันมักจะพบว่าโพสต์ไม่ถูกเผยแพร่และฉันไม่ได้รับการแจ้งเตือนว่ามันไม่ถูกเผยแพร่และดังนั้นจึงพลาดไป ฉันยังพบว่ามันมักจะหลุดการเชื่อมต่อจากแพลตฟอร์มบ่อยครั้ง
🧠 เกร็ดความรู้: ในปี 1900คู่มือมิชลินได้ถูกเปิดตัวขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนขับรถมากขึ้น พี่น้องตระกูลมิชลินได้สร้างคู่มือนี้ขึ้นมาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อมอบข้อมูลต่าง ๆ ให้กับผู้ขับขี่ เช่น แผนที่ ตำแหน่งปั๊มน้ำมัน และอู่ซ่อมรถ สิ่งนี้ทำให้การเดินทางด้วยรถยนต์สะดวกและน่าสนใจยิ่งขึ้น และพวกเขาหวังว่าผู้คนจะขับรถมากขึ้น ยางรถจะสึกหรอ และในที่สุดก็จำเป็นต้องเปลี่ยนยางใหม่
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Hootsuite
6. Buffer (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาแบบหลายแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายและแคมเปญลิงก์ในไบโอที่มีแบรนด์)
ในความเห็นของฉัน Buffer เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับผู้สร้างและทีมการตลาดขนาดเล็กที่ต้องการวิธีง่ายๆ ในการวางแผน เผยแพร่ และติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหาโดยไม่มีความซับซ้อน มันมีการผสานรวมการเผยแพร่ที่หลากหลาย รวมถึง Instagram, TikTok และแม้แต่ Bluesky ฉันใช้มันเพื่อกำหนดเวลาโพสต์ เผยแพร่โดยอัตโนมัติ หรือรับการแจ้งเตือนแบบเนทีฟเมื่อถึงเวลาที่ต้องโพสต์
หากคุณต้องการเพิ่มการมีส่วนร่วม Buffer ช่วยคุณจัดการการสนทนาของผู้ชม และแม้กระทั่งออกแบบหน้าลิงก์ในไบโอที่สามารถปรับแต่งได้ของคุณเองเพื่อขับเคลื่อนการจราจรกลับไปยังเนื้อหาหรือสินค้าของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบัฟเฟอร์
- จัดระเบียบความคิดอย่างเป็นระบบด้วย โหมดสร้างสรรค์ โดยการจัดกลุ่มเนื้อหาตามธีม แคมเปญ หรือเป้าหมาย
- เชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณผ่านแดชบอร์ด Engage เพื่อตอบกลับความคิดเห็นและข้อความบน Facebook และ Instagram
- สร้างศูนย์กลางแบรนด์ของคุณด้วยลิงก์ในไบโอ (หน้าเริ่มต้น) หน้าเว็บที่ปรับแต่งได้เพื่อแสดงลิงก์ วิดีโอ และผลิตภัณฑ์ พร้อมระบบวิเคราะห์ข้อมูลในตัว
- นำเข้าสื่อจาก Canva, Google Drive หรือ Dropbox ได้อย่างราบรื่น เพื่อรักษาการออกแบบและการเผยแพร่ให้เป็นกระบวนการเดียวกัน
ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์
- ไม่มีกล่องข้อความรวมหรือฟีเจอร์การมีส่วนร่วมขั้นสูงสำหรับการตอบกลับความคิดเห็น/ข้อความ ซึ่งแตกต่างจากทางเลือกอื่นของ Buffer
- ข้อขัดข้องเป็นครั้งคราวหรือการอัปโหลดโพสต์ที่ล้มเหลว โดยเฉพาะบน Instagram
การกำหนดราคาแบบบัฟเฟอร์
- ฟรี
- จำเป็น: $6/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของบัฟเฟอร์
- G2: 4. 3/5 (1000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Buffer อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2หนึ่งฉบับมองว่า:
สิ่งที่ฉันรักอย่างแท้จริงเกี่ยวกับ Buffer คือความเรียบง่ายและสะอาดที่มันทำให้ทุกอย่าง มันช่วยลดความรู้สึกท่วมท้นในการจัดการสื่อสังคมออนไลน์...
สิ่งที่ฉันรักอย่างแท้จริงเกี่ยวกับ Buffer คือความเรียบง่ายและสะอาดที่มันทำให้ทุกอย่าง มันช่วยลดความรู้สึกท่วมท้นในการจัดการสื่อสังคมออนไลน์...
7. เซิร์ฟเฟอร์ SEO (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนเนื้อหา SEO และการปรับปรุงหน้าเว็บแบบเรียลไทม์โดยใช้ข้อมูลจาก SERP)
Surfer SEO เป็นแพลตฟอร์มที่ฉันเลือกใช้สำหรับทุกคนที่จริงจังกับการเพิ่มอันดับใน Google มันแยกแยะสิ่งที่กำลังได้ผลสำหรับคู่แข่งที่มีอันดับสูงและให้แผนที่นำทางการตลาดเนื้อหาที่อิงข้อมูลสำหรับการปรับปรุงหน้าของฉัน
ผู้แก้ไขเนื้อหา วิเคราะห์ปัจจัยมากกว่า 500 รายการ ตั้งแต่ความหนาแน่นของคำค้นหาและโครงสร้าง ไปจนถึงจำนวนคำและหัวข้อ เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาสอดคล้องกับสิ่งที่เครื่องมือค้นหา (และบอท AI) ให้คุณค่า
จากประสบการณ์ของฉัน Surfer ทำงานได้ดีสำหรับผู้จัดการเนื้อหาเพราะมันผสมผสานข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ด้วยเครื่องมืออย่าง Content Planner คุณสามารถวางแผนกลุ่มหัวข้อที่เสริมสร้างอำนาจของคุณในระยะยาว ในขณะที่ Content Audit จะเน้นโอกาสที่พลาดไปในหน้าที่มีอยู่แล้วของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- วิเคราะห์กลยุทธ์ของคู่แข่งด้วย SERP Analyzer เปรียบเทียบปัจจัยการจัดอันดับมากกว่า 500 รายการที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
- ใช้ AI ในการตลาดเนื้อหาด้วย AI Humanizer เพื่อสร้างเนื้อหาที่เป็นธรรมชาติและอ่านง่าย
- สร้างสรุปเนื้อหาได้ทันทีด้วย Outline Builder พร้อมหัวข้อและคำถามที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม
- เขียนและปรับแต่งเนื้อหาในภาษาใดก็ได้เพื่อเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกด้วยข้อมูลเชิงลึกด้าน SEO ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่
ข้อจำกัดของ SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- ราคาแพงสำหรับฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนเริ่มต้น
- ระบบเครดิตจำกัดปริมาณเนื้อหาที่คุณสามารถสร้างได้ต่อแผน
ราคาบริการ SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- จำเป็น: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: $219/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $999/เดือนขึ้นไป (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Surfer SEO อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Surfer ใช้งานง่ายมาก แม่นยำ และพวกเขามีการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม...มีเพียงข้อเดียวที่ฉันไม่สามารถซื้อเครดิตเพิ่มเติมสำหรับนักเขียนเนื้อหาได้ นอกเหนือจากนั้น ทุกอย่างดีมาก 🙂
Surfer ใช้งานง่ายมาก แม่นยำ และพวกเขามีการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม...มีเพียงข้อเดียวที่ฉันไม่สามารถซื้อเครดิตเพิ่มเติมสำหรับนักเขียนเนื้อหาได้ นอกเหนือจากนั้น ทุกอย่างดีมาก 🙂
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เนื้อหาเชิงโต้ตอบเกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20โกดักได้สร้างความผูกพันกับลูกค้าผ่านการประกวดภาพถ่ายประจำปี โดยเชิญชวนให้ช่างภาพสมัครเล่นส่งภาพถ่ายของตนเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล สิ่งนี้ช่วยสร้างชุมชนของผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมกล้องถ่ายภาพของบริษัท
นี่คือภาพถ่ายรางวัลชนะเลิศภาพแรก (มูลค่าสูงถึง $2,500 ในปี 1929!):
8. แจสเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์และการเขียนที่สอดคล้องกับแบรนด์ในทุกรูปแบบ)
Jasper เป็นแพลตฟอร์ม AI สร้างสรรค์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักการตลาด เอเจนซี่ และทีมคอนเทนต์ในการสร้างเนื้อหาทั้งในรูปแบบข้อความและภาพที่มีคุณภาพสูงในปริมาณมาก มีชุดเครื่องมือที่ช่วยรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ ปรับปรุงกระบวนการทำงานของแคมเปญให้มีประสิทธิภาพ และให้ข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
ฉันชื่นชม ชุดเครื่องมือ AI ขั้นสูง ที่ช่วยให้ฉันสร้างหรือแก้ไขภาพสำหรับแคมเปญได้ในไม่กี่วินาที ตั้งแต่การลบพื้นหลัง การปรับขนาดภาพ การอัปสเกลภาพจำนวนมาก และการลบข้อความ เครื่องมือนี้ช่วยลดปัญหาคอขวดในกระบวนการทำงานของเนื้อหาภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- รักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์โดยใช้ เสียงของแบรนด์ และ ไอคิวของแบรนด์ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกชิ้นงานสอดคล้องกับสไตล์และน้ำเสียงของคุณ
- ระดมความคิดและร่วมมือกับ Jasper Chat เพื่อสร้างสรรค์ ปรับปรุง และแก้ไขเนื้อหาแบบโต้ตอบ
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานด้วย Canvas และ Agents ที่กำหนดเองเพื่อจัดการการวิจัย, การเพิ่มประสิทธิภาพ, และการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคล
- สร้างเนื้อหาด้วยเทมเพลตโซเชียลมีเดียสำหรับบล็อกโพสต์ โซเชียลมีเดีย อีเมล และคำอธิบายสินค้า
ข้อจำกัดของ Jasper
- ผู้ใช้บ่นว่าผลลัพธ์ยังคงคล้ายเดิมแม้ว่าจะมีการกำหนดข้อความกระตุ้นแบบกำหนดเองแล้วก็ตาม
- เนื้อหาแบบสั้นที่สร้างโดย AI ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังได้
ราคาของ Jasper
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของแจสเปอร์
- G2: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2หนึ่งฉบับกล่าวไว้ว่า:
Jasper Chat เป็นเครื่องมือช่วยเขียนที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้ฉันสามารถเอาชนะภาวะเขียนไม่ออกได้ มันช่วยเพิ่มไอเดียสร้างสรรค์และทำให้ฉันไม่มีวันหยุดคิดหาวิธีใหม่ๆ ในการเผชิญกับปัญหา […] พูดตามตรง มันไม่ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตเนื้อหา และรู้สึกว่าอาจไม่แม่นยำนัก โดยเฉพาะเมื่อเป็นเรื่องของข้อเท็จจริง
Jasper Chat เป็นเครื่องมือช่วยเขียนที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้ฉันสามารถเอาชนะภาวะตันทางความคิดได้ มันช่วยเพิ่มไอเดียสร้างสรรค์และทำให้ฉันไม่มีวันหยุดคิดหาวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา […] พูดตามตรง มันไม่ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตเนื้อหา และรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยแม่นยำนัก โดยเฉพาะเมื่อเป็นเรื่องของข้อเท็จจริง
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Jasper AI
9. CoSchedule (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนแคมเปญการตลาดและการประสานงานตามปฏิทิน)
อันดับที่เก้าในรายการของฉัน CoSchedule เป็นแพลตฟอร์มปฏิทินการตลาดและการจัดการโครงการโซเชียลมีเดียที่ออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบแคมเปญการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มนี้ช่วยอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การโพสต์บนโซเชียลมีเดียด้วย ReQueue ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ และทำให้การอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่น ฉันสามารถจัดระเบียบโครงการด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง กระดานคัมบัง และกระบวนการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนในทีมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและใครรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CoSchedule
- ใช้ ปฏิทิน เพื่อดูภาพรวมของทุกโครงการ งาน และโพสต์ทางสังคม
- เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ จากแดชบอร์ดเดียว ครอบคลุมบล็อก, อีเมล, และสื่อสังคมออนไลน์
- วิเคราะห์แคมเปญโดยใช้ Insights Assistant เพื่อติดตามประสิทธิภาพข้ามแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์
- เพิ่มประสิทธิภาพข้อความและพาดหัวด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น Headline Studio และ Hire Mia
ข้อจำกัดของ CoSchedule
- การเชื่อมต่อที่อ่อนแอหรือเสียหายกับแพลตฟอร์มเช่น Meta (Facebook) และการไม่รองรับ X
- ไม่แจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อบัญชีโซเชียลถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ ทำให้โพสต์ล้มเหลว
ราคา CoSchedule
- ฟรี
- ปฏิทินกิจกรรมสังคม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ปฏิทินของหน่วยงาน: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- ปฏิทินเนื้อหา: ราคาตามตกลง
- ชุดการตลาด: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว CoSchedule
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง CoSchedule อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
หัวข้อข่าวของฉันกำลังดีขึ้น ผู้คนเริ่มคลิกเข้ามาอ่านบทความของฉันจริง ๆ ไม่ใช่แค่เรื่องคะแนนหรือเคล็ดลับเท่านั้น แต่มันคือความมั่นใจที่ฉันได้รับ ฉันไม่ลังเลกับการเลือกใช้คำอีกต่อไป...มันอาจจะไม่เหมาะกับทุกอุตสาหกรรม หากคุณเขียนเพื่อความสนุก บางเทคนิคขั้นสูงอาจจะมากเกินไป
หัวข้อข่าวของฉันกำลังดีขึ้น ผู้คนเริ่มคลิกเข้ามาอ่านบทความของฉันจริง ๆ แล้ว มันไม่ได้เกี่ยวกับแค่คะแนนหรือเคล็ดลับต่าง ๆ เท่านั้น แต่มันเกี่ยวกับความมั่นใจที่ฉันได้รับด้วย ฉันไม่ลังเลกับการเลือกใช้คำอีกต่อไป...มันอาจจะไม่เหมาะกับทุกอุตสาหกรรมก็ได้ ถ้าคุณเขียนเพื่อความสนุก บางเทคนิคขั้นสูงอาจจะมากเกินไปสำหรับคุณ
🧠 เกร็ดความรู้: หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของคำว่า 'โฆษณา' พบในงานเขียนของวิลเลียม เชกสเปียร์ก่อนปี ค.ศ. 1616
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกของ CoSchedule เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด
10. Prismic (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างหน้าเว็บแบบไม่มีส่วนหัวด้วยคอมโพเนนต์ที่กำหนดโดยนักพัฒนา)
ฉันใช้ Prismic เป็น CMS แบบไม่มีส่วนหน้าและเครื่องมือสร้างหน้าเพจเพื่อเปิดตัวเว็บไซต์และหน้าแลนดิ้งได้อย่างรวดเร็วโดยไม่กระทบต่อความสม่ำเสมอของแบรนด์ มันถูกสร้างขึ้นรอบ Slices ซึ่งเป็นส่วนประกอบแบบโมดูลาร์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้ง่ายต่อการรักษาลักษณะที่สอดคล้องกันในหลายหน้า นอกจากนี้ยังช่วยลดงานพัฒนาที่ต้องทำซ้ำๆ อย่างมาก
ผมขอขอบคุณที่มี Slice Machine ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างส่วนประกอบที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าและสามารถนำไปใช้กับตัวสร้างหน้าแบบกำหนดเองได้ ซึ่งหมายความว่าทีมของผมสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างคุณสมบัติต่าง ๆ ได้ในขณะที่นักการตลาดสามารถเปิดตัวหรืออัปเดตหน้าเว็บได้ด้วยตัวเองอย่างอิสระ
คุณสมบัติเด่นของ Prismic
- ใช้ Page Builder เพื่อสร้างและแก้ไขหน้าเว็บที่น่าสนใจทางสายตาแบบเรียลไทม์
- ใช้ประโยชน์จากการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับเฟรมเวิร์กอย่าง Next.js, Nuxt และ SvelteKit
- กำหนดเวลา การเผยแพร่ เพื่อเผยแพร่หน้าเว็บหรือการอัปเดตที่จัดกลุ่มไว้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
- จัดการการแปลภาษาท้องถิ่นโดยการสร้างและแก้ไขหน้าในหลายภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดเชิงปริซึม
- ตัวเลือกที่จำกัดในการเพิ่มลงใน 'สไลซ์' ของคุณ
- ฟีเจอร์บันทึกอัตโนมัติไม่ได้บันทึกเนื้อหาเสมอไป โดยเฉพาะก่อนที่คุณจะออกจากหน้า
การกำหนดราคาแบบปริซึม
- ฟรี
- เริ่มต้น: $15/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
- ขนาดเล็ก: $30/เดือน ต่อผู้ใช้เจ็ดคน
- ระดับกลาง: $180/เดือน ต่อ 25 ผู้ใช้
- แพลทินัม: $750/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
การให้คะแนนและรีวิวแบบปริซึม
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Prismic อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวได้กล่าวไว้:
ฉันสร้างหน้าแลนดิ้งเพจสำหรับการตลาดทั้งหมดของเราโดยใช้ Prismic และใช้งานทุกวันเป็นเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ Prismic ใช้งานง่ายมากเมื่อคุณเรียนรู้พื้นฐานแล้ว […] เอกสารเริ่มต้นค่อนข้างน้อย ดังนั้นพวกเขาสามารถปรับปรุงคู่มือเริ่มต้นใช้งานได้แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฉันรู้สึกสับสนเกี่ยวกับวิธีการใช้สิ่งต่างๆ เช่น Slices ภายใน Custom Types
ฉันสร้างหน้าแลนดิ้งเพจสำหรับการตลาดทั้งหมดของเราโดยใช้ Prismic และใช้งานทุกวันเป็นเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ Prismic ใช้งานง่ายมากเมื่อคุณเรียนรู้พื้นฐานแล้ว […] เอกสารเริ่มต้นค่อนข้างน้อย ดังนั้นพวกเขาสามารถปรับปรุงคู่มือเริ่มต้นใช้งานได้แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฉันรู้สึกสับสนเกี่ยวกับวิธีการใช้สิ่งต่างๆ เช่น Slices ภายใน Custom Types
🔍 คุณรู้หรือไม่? การเล่าเรื่องในคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งไม่ใช่เรื่องใหม่ ในปี 1885 จอห์น เดียร์ เริ่มตีพิมพ์The Furrow นิตยสารที่นำเสนอเคล็ดลับการทำฟาร์มเพื่อขายรถแทรกเตอร์ หลักการยังคงเหมือนเดิมในปัจจุบัน: เนื้อหาที่มีคุณค่าสร้างความไว้วางใจก่อนการนำเสนอขาย
เขียนเรื่องราวของคุณใหม่ด้วย ClickUp
การค้นหาเครื่องมือการตลาดเนื้อหาที่เหมาะสมคือการสร้างกระบวนการที่ร่วมมือกันมากขึ้นซึ่งสนับสนุนการเติบโตของทีมคุณ StoryChief เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรวมเนื้อหาไว้ในที่เดียว แต่เมื่อกลยุทธ์ของคุณขยายตัว คุณอาจต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น การร่วมมือแบบเรียลไทม์ หรือการผสานการทำงานที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
เครื่องมือทั้งหมดในรายการของฉันมีจุดแข็งที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม ไม่มีระบบใดที่สามารถเชื่อมโยงทุกขั้นตอนของเส้นทางการเดินทางของเนื้อหาได้อย่างแท้จริงเหมือนกับ ClickUp ตั้งแต่การร่างแนวคิดใน ClickUp Docs, การระดมสมองและอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain, ไปจนถึงการวางแผนแคมเปญใน ClickUp Calendar ทั้งหมดนี้ถูกรวมไว้ในที่ทำงานเดียว
ก่อนที่รอบแคมเปญถัดไปของคุณจะเริ่มต้นขึ้นลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีได้เลย แล้วค่อยมาขอบคุณฉันทีหลัง! 🚀
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
มองหาการเผยแพร่หลายช่องทาง, คำแนะนำ SEO ในตัว, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, กระบวนการอนุมัติ, และการจัดตารางเวลาเนื้อหา การผสานรวมกับแพลตฟอร์มโซเชียลและ CMS ก็เป็นกุญแจสำคัญสำหรับการกระจายเนื้อหาที่ราบรื่น
เครื่องมือที่มีราคาถูกกว่าบางตัวครอบคลุมเพียงหนึ่งหรือสองด้าน เช่น การจัดตารางเวลาบนโซเชียลหรือการตรวจสอบ SEO พื้นฐาน แต่แทบจะไม่มีการนำเสนอชุดการทำงานร่วมกัน การอนุมัติ และการเพิ่มประสิทธิภาพ SEO อย่างครบถ้วนในแพลตฟอร์มเดียว
คาดว่าจะได้รับ $40-$450/เดือน ขึ้นอยู่กับขนาดของทีมและช่องทางการเผยแพร่ ทีมขนาดเล็กอาจเริ่มต้นที่ต่ำกว่า ในขณะที่เอเจนซี่หรือทีมขนาดใหญ่จะจ่ายมากขึ้นสำหรับการผสานรวมที่ขยายออกไป, ที่นั่งผู้ใช้, และคุณสมบัติการวิเคราะห์
มันสำคัญมาก. หากไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูล จะยากที่จะเห็นว่าอะไรที่สอดคล้องกับผู้ชม, ปรับปรุงแคมเปญให้ดีขึ้น, หรือชี้แจงผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด. การติดตามประสิทธิภาพช่วยให้การตัดสินใจฉลาดขึ้น และกลยุทธ์เนื้อหาที่ดีขึ้นในระยะยาว.