13 ซอฟต์แวร์เครื่องมือติดตามลูกค้าที่ดีที่สุด

แซม วอลตัน ผู้ร่วมก่อตั้งวอลมาร์ทเคยกล่าวไว้ว่า"มีเจ้านายเพียงคนเดียวเท่านั้น คือลูกค้า"
และพูดตามตรง นั่นคือหัวใจของทุกธุรกิจ: การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
แต่การให้บริการลูกค้าอย่างดีไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนเมื่อก่อน ในความเป็นจริง86% ของตัวแทนบริการและ 74% ของพนักงานที่ทำงานผ่านมือถือกล่าวว่าความคาดหวังของลูกค้าเพิ่มขึ้นเท่านั้น 📈
วิธีหนึ่งที่จะก้าวไปข้างหน้าคือการให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับวิธีที่ลูกค้าเคลื่อนไหวผ่านการเดินทางของพวกเขา
เมื่อคุณเข้าใจการกระทำ, คำถาม, และนิสัยของพวกเขา, คุณจะได้รับโอกาสที่จะเข้าใจพวกเขาดีขึ้นและแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่พวกเขาจะสังเกตเห็น. นั่นคือบริการที่คิดถึงซึ่งลูกค้ามักจะจดจำ.
ในบทความนี้ เราจะสำรวจซอฟต์แวร์บริการลูกค้าที่ดีที่สุดบางตัวเพื่อช่วยคุณติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าของคุณ
ซอฟต์แวร์การติดตามลูกค้าชั้นนำในภาพรวม
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของโซลูชันการติดตามลูกค้าที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณเลือกสิ่งที่เหมาะกับคุณ:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|การกำหนดเส้นทางของกระบวนการทำงานและการทำงานร่วมกันของทีม
|แดชบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI, เทมเพลต CRM, แบบฟอร์มและการทำงานอัตโนมัติ, การแจ้งเตือนลูกค้า
|แผนฟรีตลอดไป. แผนชำระเงินพร้อมให้บริการ.
|ฮอตจา
|การติดตามพฤติกรรมและความคิดเห็นของลูกค้า
|แผนที่ความร้อน, การเล่นซ้ำเซสชัน, ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์, แบบสำรวจ, การวิเคราะห์ช่องทาง
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือนต่อผู้ใช้
|เรื่องราวทั้งหมด
|ข้อมูลพฤติกรรมและข้อมูลเชิงลึกของเซสชั่น
|การเล่นซ้ำเซสชันอัตโนมัติ, การวิเคราะห์เส้นทางและช่องทางการขาย, สรุปโดย AI, การแบ่งกลุ่มผู้ใช้, การทำงานร่วมกันในแอป
|ราคาตามความต้องการ
|มิกซ์เพนเนล
|การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และแนวโน้มของลูกค้า
|การติดตามการใช้งานแบบเรียลไทม์, กลุ่มผู้ใช้ที่เก็บรักษาไว้, แดชบอร์ดแบบบริการตนเอง, ลิงก์สำหรับเล่นซ้ำ, การผสานรวมกับคลังข้อมูล
|ราคาตามความต้องการ
|Crazy Egg
|การติดตามพฤติกรรมเว็บไซต์แบบภาพ
|แผนที่ความร้อนและแผนที่การเลื่อนหน้า, การบันทึกเซสชัน, การทดสอบ A/B, การแบ่งกลุ่มการเข้าชม, การตั้งค่าตัวจัดการแท็กที่ง่ายดาย
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือนต่อผู้ใช้
|ChurnZero
|ทีมความสำเร็จของลูกค้าและการรักษาลูกค้า
|การให้คะแนนสุขภาพ, คู่มือการทำงานอัตโนมัติ, แบบสำรวจในตัว, การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์, การผสานระบบ CRM อย่างลึกซึ้ง
|ราคาตามความต้องการ
|ยูสเซอร์ไพล็อต
|การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ในแอปและการเริ่มต้นใช้งาน
|การเดินชมตามบริบท, การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์, การเล่นซ้ำเซสชัน, แบบสำรวจในแอป & NPS, การผสานข้อมูล
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $299/เดือนต่อผู้ใช้
|อินเตอร์คอม
|การสนับสนุนด้วยปัญญาประดิษฐ์และการส่งข้อความเชิงรุก
|Fin AI agent, แชทสดและกล่องข้อความ, กระบวนการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, ข้อความที่ตรงเป้าหมาย, รายงานละเอียด
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39/เดือนต่อผู้ใช้
|สปริงค์เลอร์
|องค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการการจัดการประสบการณ์ลูกค้าแบบรวมศูนย์
|บริการแบบหลายช่องทาง & โซเชียล, การตรวจสอบคุณภาพด้วย AI, การฟังความคิดเห็นในโซเชียล, การทำงานอัตโนมัติ, รองรับมากกว่า 30 ช่องทาง
|ราคาตามความต้องการ
|เซนเดสก์
|บริการลูกค้าแบบหลายช่องทางพร้อมระบบอัตโนมัติ
|ระบบจำหน่ายบัตรหลายช่องทาง, ตัวแทน AI, กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25/เดือนต่อผู้ใช้
|ฮับสปอต
|ระบบ CRM แบบครบวงจรพร้อม CMS และการวิเคราะห์
|โฮสติ้ง CMS, แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้, แชทบอทและแชทสด, การตลาดอัตโนมัติ, เครื่องมือเนื้อหา AI
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $45/เดือนต่อผู้ใช้
|ริชพาเนล
|แบรนด์อีคอมเมิร์ซที่ต้องการลดต้นทุนการสนับสนุน
|ระบบบริการตนเองด้วย AI, กล่องข้อความรวม, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, รายงานผลกระทบต่อรายได้, ศูนย์ช่วยเหลือที่มีแบรนด์
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $69/เดือนต่อผู้ใช้
|ไพพ์ไดรฟ์
|ทีมขายที่ติดตามทุกดีล
|ระบบภาพรวมการทำงาน, การติดตามอัตโนมัติ, การคาดการณ์, การเชื่อมต่อแอปพลิเคชันมากกว่า 500 รายการ, ตัวเลือกเสริมสำหรับข้อมูลลูกค้าและเอกสาร
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือนต่อผู้ใช้
|ชาน360
|ทีม SaaS ที่มุ่งเน้นข้อมูลเชิงลึกด้านการรักษาลูกค้า
|คะแนนสุขภาพแบบเรียลไทม์, กลุ่มตามพฤติกรรม, แดชบอร์ดที่กำหนดเอง, แบบสำรวจ, การซิงค์ข้อมูล CRM
|ราคาตามความต้องการ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้า?
ด้วยเครื่องมือเช่น AI, ข้อมูลขนาดใหญ่, และระบบ CRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) ทำให้การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและความชอบของลูกค้าง่ายกว่าที่เคย
แต่การติดตาม ตัวชี้วัด CRMที่ถูกต้องและการสรุปข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จากข้อมูลลูกค้าของคุณนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับการรู้ว่าคุณต้องการปรับปรุงอะไร
ตามที่ JD Rico บรรณาธิการและหุ้นส่วนร่วมลงทุนที่ Digitalist Hub กล่าวไว้ว่า"เมื่อคุณรู้จักลูกค้าของคุณดีขึ้น คุณก็สามารถให้บริการพวกเขาได้ดีขึ้น" การเข้าใจว่าลูกค้าของคุณชอบอะไร (รวมถึงสิ่งที่พวกเขาไม่ชอบ) จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการส่งอีเมลการตลาดหรือโทรศัพท์แบบเดียวกันไปยังทุกคน
นี่คือสิ่งที่เครื่องมือติดตามลูกค้าในอุดมคติควรทำได้:
✅ จัดการลูกค้าเป้าหมาย, บันทึกการติดต่อ, ติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า, และดูประวัติการสื่อสารในที่เดียว
✅ ใช้ ซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าและ ระบบCRM เพื่อติดตามการจัดการกระบวนการขายของคุณ ติดตามลูกค้าเป้าหมายและดีลต่าง ๆ และมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายได้อย่างชัดเจน
✅ จัดการตั๋วสนับสนุน, อัตโนมัติการตอบกลับ, และจัดการการสื่อสารกับลูกค้า
✅ รวบรวมข้อมูลลูกค้าไว้ที่ศูนย์กลาง พร้อมรายงานพฤติกรรมและความมีส่วนร่วมของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
✅ เข้าถึงรายงานแบบเรียลไทม์และผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือ CRM ของคุณ ระบบการตลาดอัตโนมัติ หรือเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์
ซอฟต์แวร์การติดตามลูกค้าที่ดีที่สุด
นี่คือ 13 ตัวเลือกซอฟต์แวร์การติดตามลูกค้าที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบัน มาดูจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละตัวเพื่อดูว่าเหมาะสมกับทีมของคุณหรือไม่
1. Hotjar (ดีที่สุดสำหรับการติดตามพฤติกรรมและความคิดเห็นของลูกค้า)
ไม่มีใครชอบเดาว่าทำไมผู้เยี่ยมชมถึงออกจากเว็บไซต์ของพวกเขา และด้วยผู้บริโภคถึง 73%ที่พร้อมจะเปลี่ยนไปใช้คู่แข่งหลังจากมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเพียงไม่กี่ครั้ง คุณจึงไม่มีเวลามากนักในการหาคำตอบ นั่นคือจุดที่ Hotjar เข้ามาช่วย
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่าผู้คนเคลื่อนไหวผ่านเว็บไซต์ของคุณอย่างไร พวกเขาคลิกที่ไหน ลังเลตรงจุดใด และออกจากเว็บไซต์ที่ส่วนไหน
ด้วยฮีตแมป, การบันทึกเซสชัน, และเครื่องมือให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์, Hotjar ช่วยให้ทีมของคุณสามารถตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และแก้ไขก่อนที่จะถึงมือลูกค้าของคุณเสียอีก ก่อนที่พวกเขาจะคิดถึงการรีเฟรชหน้าเว็บหรือเดินออกไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hotjar
- ให้ทีมสามารถสังเกตการโต้ตอบของลูกค้าแบบเรียลไทม์ผ่านแผนที่ความร้อนและการบันทึกการใช้งาน
- รวบรวมความคิดเห็นโดยตรงผ่านแบบสำรวจและปุ่มแสดงความคิดเห็นโดยไม่รบกวนประสบการณ์ของลูกค้า
- ระบุจุดที่การขายหยุดชะงักในกระบวนการขายด้วยการวิเคราะห์ช่องทางการขายและการติดตามพฤติกรรม
- ให้คำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกสำหรับการสำรวจโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงแคมเปญการตลาด
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น HubSpot, Slack และ Zendesk เพื่อทำให้การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Hotjar
- กระบวนการติดตั้งอาจซับซ้อนสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้พัฒนา
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีการตอบกลับจากฝ่ายบริการลูกค้าล่าช้า
- สคริปต์ติดตามอาจส่งผลกระทบต่อความเร็วในการโหลดเว็บไซต์
ราคาของ Hotjar
- ฟรี: ฟรีตลอดไป
- การเติบโต: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
- ขนาด: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Hotjar
- G2: 4. 3/5 (310+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (530+ รีวิว)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Hotjar
บทวิจารณ์ G2นี้เน้นย้ำว่า:
Hotjar เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการติดตามประสบการณ์ของผู้ใช้บนเว็บไซต์ สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Hotjar คือการดูวิดีโอเซสชันจากผู้ใช้จริง
Hotjar เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการติดตามประสบการณ์ของผู้ใช้บนเว็บไซต์ สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Hotjar คือการดูวิดีโอเซสชันจากผู้ใช้จริง
2. ฟูลสตอรี (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลพฤติกรรมและข้อมูลเชิงลึกของเซสชั่น)
บางครั้ง สิ่งที่ผู้ใช้ทำบนเว็บไซต์ของคุณอาจมีความหมายมากกว่าการสำรวจใด ๆ Fullstory ช่วยให้คุณจับภาพช่วงเวลาที่ไม่ได้พูดออกมาได้โดยการบันทึกอย่างละเอียดว่าผู้คนเคลื่อนไหว คลิก เลื่อน หรือติดขัดอย่างไร
ด้วยข้อมูลพฤติกรรมแบบเรียลไทม์ การเล่นซ้ำเซสชัน และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AIซอฟต์แวร์ติดตามการจัดการลูกค้านี้จะมอบความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางของลูกค้าให้กับทีมของคุณ
จากการตรวจจับจุดเสียดสีไปจนถึงการเข้าใจสิ่งที่ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้ง Fullstory ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์, ทีมออกแบบ, และทีมสนับสนุนสามารถทำงานได้อย่างมั่นใจ ระบบยังบันทึกทุกการโต้ตอบโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถเจาะลึกเข้าสู่เซสชั่นของผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องติดแท็กทุกอย่างไว้ล่วงหน้า
คุณสมบัติเด่นของ Fullstory
- จับทุกการโต้ตอบของผู้ใช้โดยอัตโนมัติด้วยการเล่นซ้ำเซสชันขั้นสูง
- วิเคราะห์แผนที่การเดินทางและช่องทางเพื่อเข้าใจการเดินทางของลูกค้าอย่างครบถ้วน
- ใช้สรุปข้อมูลด้วยระบบ AI เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมลูกค้าอย่างรวดเร็ว
- แบ่งกลุ่มผู้ใช้ตามพฤติกรรม อุปกรณ์ หรือสัญญาณความไม่พอใจเพื่อการวิเคราะห์ที่เจาะจง
- ทำงานร่วมกันข้ามทีมด้วยฟีเจอร์บันทึกไฮไลท์และแชร์โดยตรง
ข้อจำกัดของฟูลสตอรี่
- ราคาอาจสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- สัญญาณพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การคลิกด้วยความโกรธ อาจขาดความแม่นยำ
- บางครั้งอาจมีการโหลดข้อมูลช้าเมื่อจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ราคาเต็มของสตอรี่
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Fullstory
- G2: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Fullstory
รีวิวจาก Capterraนี้ได้แบ่งปันว่า:
ช่วยได้มากในการกำหนดพฤติกรรมของการแบ่งตลาดเฉพาะ ซึ่งช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่าตลาดของเรายังขาดอะไรอยู่ เป็นเครื่องมือที่ดีในการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้และวิธีการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของพวกเขาเพื่อทำให้ประสบการณ์ของพวกเขาดีขึ้นมาก
ช่วยได้มากในการกำหนดพฤติกรรมของการแบ่งตลาดเฉพาะ ซึ่งช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่าตลาดของเรายังขาดอะไรอยู่ เป็นเครื่องมือที่ดีในการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้และวิธีการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของพวกเขาเพื่อทำให้ประสบการณ์ของพวกเขาดีขึ้นมาก
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แนวคิดเรื่อง "การแผนที่การเดินทางของลูกค้า" จริงๆ แล้วมีต้นกำเนิดจากการออกแบบบริการในช่วงทศวรรษ 1990 ไม่ใช่การขายหรือการตลาดมันถูกนำมาใช้ครั้งแรกโดยสายการบินและทีมบริการด้านการต้อนรับเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเช็คอินและการขึ้นเครื่อง
3. มิกซ์เพนเนล (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และแนวโน้มของลูกค้า)
การได้ยินสิ่งที่ลูกค้าพูดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การได้เห็นว่าพวกเขาทำอะไรกับมันจริงๆ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง Mixpanel ช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้
มันแสดงให้คุณเห็นว่าผู้คนใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร คุณสมบัติใดที่พวกเขาชื่นชอบ จุดที่พวกเขาหยุดใช้ และพฤติกรรมของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป ด้วยการรวบรวมข้อมูลลูกค้า การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และการย้อนดูเซสชัน Mixpanel ช่วยให้ทีมต่างๆ ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดโดยไม่ต้องรอรายงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mixpanel
- ติดตามการกระทำของลูกค้า, การใช้ผลิตภัณฑ์, และแนวโน้มในเวลาจริง
- วิเคราะห์การรักษาลูกค้าด้วยรายงานกลุ่มลูกค้าและการติดตามพฤติกรรม
- แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกได้อย่างง่ายดายด้วยแดชบอร์ดแบบบริการตนเองสำหรับทั้งทีม
- เชื่อมต่อการเล่นซ้ำของเซสชันกับข้อมูลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เห็นภาพรวมของเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
- ผสานรวมกับคลังข้อมูลของคุณ, ซอฟต์แวร์ CRM, และเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Mixpanel
- ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นเมื่อมีปริมาณกิจกรรมสูง
- อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องการการสนับสนุนจากทีมข้อมูล
ราคาของ Mixpanel
- ฟรีตลอดไป
- การเติบโต: ฟรี
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Mixpanel
- G2: 4. 6/5 (1,160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Mixpanel ว่าอย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้ระบุว่า:
Mixpanel นำเสนอความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่แข็งแกร่ง ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้อย่างลึกซึ้งและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน ความสามารถในการติดตามและวิเคราะห์การโต้ตอบของผู้ใช้แบบเรียลไทม์บนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ นั้นน่าประทับใจเป็นพิเศษ
Mixpanel นำเสนอความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่แข็งแกร่ง ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้อย่างลึกซึ้งและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน ความสามารถในการติดตามและวิเคราะห์การโต้ตอบของผู้ใช้แบบเรียลไทม์บนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ นั้นน่าประทับใจเป็นพิเศษ
4. Crazy Egg (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามพฤติกรรมเว็บไซต์ด้วยภาพ)
มากกว่าครึ่งของผู้บริโภคกล่าวว่าบริการที่ยอดเยี่ยมมีความสำคัญมากกว่าราคาที่พวกเขาจ่าย นั่นเป็นแรงกดดันอย่างมากสำหรับทีมที่พยายามจะชนะใจลูกค้า แต่ด้วย Crazy Egg คุณไม่จำเป็นต้องเดาว่าอะไรกำลังทำงานบนเว็บไซต์ของคุณ
Crazy Egg แสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าผู้เข้าชมเคลื่อนไหว คลิก และเลื่อนดูหน้าเว็บของคุณอย่างไร ด้วยแผนที่ความร้อน การบันทึกเซสชัน และการทดสอบ A/B ช่วยคุณระบุจุดติดขัด แก้ไขปัญหา และสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ก่อนที่ปัญหาเล็กๆ จะกลายเป็นลูกค้าที่สูญเสียไป
คุณสมบัติเด่นของ Crazy Egg
- มองเห็นการคลิก การเลื่อน และการมีส่วนร่วมของลูกค้าด้วยฮีทแมปและสครอลล์แมป
- ดูเส้นทางการใช้งานจริงของผู้ใช้ด้วยการบันทึกเซสชันเพื่อค้นหาจุดที่เกิดปัญหา
- ทดสอบ A/B เพื่อดูว่าดีไซน์ใดที่กระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีกว่า
- แบ่งกลุ่มการเข้าชมตามอุปกรณ์ แหล่งที่มา หรือแคมเปญ เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ตรงเป้าหมาย
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Google Tag Manager, Shopify และ WordPress เพื่อการตั้งค่าที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Crazy Egg
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความลึกของข้อมูลวิเคราะห์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- การกำหนดราคาเป็นรายปีเท่านั้น และอาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้ครั้งแรก
- เวลาการตอบกลับของฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอาจช้า
ราคาของ Crazy Egg
- เริ่มต้น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- บวก: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $249/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $499/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Crazy Egg
- G2: 4. 1/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Crazy Egg
รีวิว Capterraนี้ประกอบด้วย:
ฉันได้รับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้เกี่ยวกับการที่ผู้ชมของฉันใช้เว็บไซต์ของฉันในแต่ละวัน ฉันได้รับการบันทึกการเยี่ยมชมแบบเรียลไทม์จากลูกค้า ฉันได้รับฟังก์ชันการทดสอบแบบแยกที่ยอดเยี่ยมพร้อมการวิเคราะห์อย่างละเอียดซึ่งฉันสามารถนำไปใช้ปรับแต่งเนื้อหาของฉันให้เหมาะกับผู้เยี่ยมชมของฉันได้
ฉันได้รับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้เกี่ยวกับการที่ผู้ชมของฉันใช้เว็บไซต์ของฉันในแต่ละวัน ฉันได้รับการบันทึกการเยี่ยมชมแบบเรียลไทม์จากลูกค้า ฉันได้รับฟังก์ชันการทดสอบแบบแยกส่วนที่ยอดเยี่ยมพร้อมการวิเคราะห์อย่างละเอียดซึ่งฉันสามารถนำไปใช้ปรับแต่งเนื้อหาของฉันให้เหมาะกับผู้เยี่ยมชมของฉันได้
📮 ClickUp Insight: ประมาณ 31% ของผู้จัดการนิยมใช้บอร์ดภาพ ในขณะที่คนอื่นๆ ชอบแผนภูมิแกนต์ แดชบอร์ด หรือมุมมองภาระงาน ความท้าทายคืออะไร? เครื่องมือส่วนใหญ่บังคับให้คุณยึดติดกับแบบเดียว และเมื่อมุมมองไม่เข้ากับวิธีการทำงานของคุณ มันก็แค่ทำให้คุณช้าลงเท่านั้น
ClickUp ช่วยให้คุณสลับระหว่างแผนภูมิแกนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI,กระดานคัมบัง,แดชบอร์ด ClickUp หรือมุมมองงานได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ด้วยผู้ช่วย AI ของ ClickUp ที่ชื่อว่า ClickUp Brain คุณยังสามารถสร้างมุมมองหรือสรุปที่กำหนดเองได้ ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับผู้ที่ต้องการได้
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง:CEMEXลดความล่าช้าในการสื่อสารจาก 24 ชั่วโมงเหลือเพียงไม่กี่วินาที และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น 15% ด้วย ClickUp
5. ChurnZero (เหมาะที่สุดสำหรับทีมความสำเร็จของลูกค้าและการรักษาลูกค้า)
ไม่มีใครอยากสูญเสียลูกค้าเพราะสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น
แทนที่จะรอให้ปัญหาเกิดขึ้น คุณจะรู้ได้อย่างแม่นยำว่าเมื่อใดควรเข้าไปเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ ChurnZero
ChurnZero ช่วยให้คุณนำหน้าคู่แข่งด้วยการมอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้า การมีส่วนร่วม และความพึงพอใจให้กับทีมความสำเร็จของลูกค้า
สิ่งนี้ช่วยให้ทีมติดตามรูปแบบการใช้งาน, รวบรวมข้อเสนอแนะ, และคาดการณ์การต่ออายุได้
คุณสมบัติเด่นของ ChurnZero
- ติดตามการโต้ตอบของลูกค้าและสุขภาพของลูกค้าด้วยระบบให้คะแนนที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ทำให้กระบวนการสำเร็จอัตโนมัติ, การติดตามการต่ออายุ, และกระบวนการต้อนรับผู้ใช้บริการใหม่
- รวบรวมความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ด้วยเครื่องมือสำรวจในตัว (NPS, CSAT, CES)
- รับการแจ้งเตือนทันทีสำหรับการกระทำของลูกค้าหรือความเสี่ยงที่สำคัญ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack, Salesforce และ Snowflake เพื่อเสริมสร้างความสอดคล้องของทีมให้ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ ChurnZero
- การตั้งค่าและการปรับแต่งอาจใช้เวลานานสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ฟีเจอร์ขั้นสูง
- การอัปเดต UI บางครั้งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้งาน
ราคาของ ChurnZero
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ChurnZero
- G2: 4. 7/5 (1,420+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง ChurnZero
บทวิจารณ์ G2นี้ได้บันทึกไว้ว่า:
ChurnZero ได้มอบเครื่องมือให้เราเพื่อติดตามความรู้สึกของลูกค้าอย่างถูกต้องทั้งในเชิงวัตถุประสงค์และเชิงอัตวิสัย ในฐานะผู้ดูแลระบบ ฉันได้รวบรวมข้อมูลมากมายจากการสร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเอง ทำให้ฉันสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกค้าและสมาชิกในทีมของเรา
ChurnZero ได้มอบเครื่องมือให้เราในการติดตามความรู้สึกของลูกค้าได้อย่างแม่นยำทั้งในเชิงวัตถุประสงค์และเชิงอัตวิสัย ในฐานะผู้ดูแลระบบ ฉันได้รวบรวมข้อมูลจำนวนมากจากการสร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเอง ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าและสมาชิกในทีมของเรา
6. Userpilot (ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ในแอปและการเริ่มต้นใช้งาน)
บริษัทที่ให้ความสำคัญกับลูกค้ามากที่สุดเติบโตเร็วกว่าบริษัทที่ไม่ให้ความสำคัญถึง 41%แต่คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าลูกค้าทุกคนรู้สึกได้รับการมองเห็นและให้คุณค่า? คุณสามารถบรรลุผลลัพธ์เช่นนี้ได้ด้วยการมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย
Userpilot ช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้อย่างแท้จริง
ด้วยข้อความในแอป, กระบวนการเริ่มต้นใช้งาน, และเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะ, มันช่วยให้คุณสนับสนุนและแนะนำผู้ใช้ของคุณได้โดยตรงภายในผลิตภัณฑ์ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Userpilot
- แนะนำผู้ใช้ด้วยกระบวนการเริ่มต้นใช้งานตามบริบท คำอธิบายเครื่องมือ และการแนะนำผลิตภัณฑ์
- ติดตามพฤติกรรมผู้ใช้ด้วยการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และแนวโน้มการใช้งาน
- เล่นซ้ำเซสชันเพื่อตรวจหาปัญหาการใช้งานและทำความเข้าใจเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้
- รวบรวมความคิดเห็นของผู้ใช้ด้วยแบบสำรวจในแอปและเครื่องมือ NPS
- ผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีของคุณเพื่อการซิงค์ข้อมูลและการแบ่งกลุ่ม
ข้อจำกัดของ Userpilot
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การเล่นซ้ำเซสชันและการมีส่วนร่วมบนมือถือ เป็นส่วนเสริม
- ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าการไหลและการวิเคราะห์ที่ปรับแต่งตามความต้องการ
- ราคาเริ่มต้นอาจสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคาของ Userpilot
- เริ่มต้น: $299/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: การกำหนดราคาแบบเฉพาะเจาะจง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นของ Userpilot
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Userpilot
บทวิจารณ์ G2นี้ระบุว่า:
เครื่องมือนี้ได้เปิดโอกาสการเติบโตหลายประการให้กับเราในการลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นใช้งาน เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงและการรักษาลูกค้า วิเคราะห์กิจกรรมของผู้ใช้ รวบรวมความคิดเห็นของพวกเขา และวัดค่า NPS
เครื่องมือนี้ได้เปิดโอกาสการเติบโตหลายด้านให้กับเรา ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นใช้งาน เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงและการรักษาลูกค้า วิเคราะห์กิจกรรมของผู้ใช้ รวบรวมข้อเสนอแนะ และวัดค่า NPS
7. อินเตอร์คอม (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนด้วย AI และการส่งข้อความเชิงรุก)
เมื่อลูกค้าติดต่อเข้ามา พวกเขามักจะคาดหวังเพียงสองสิ่งง่ายๆ คือ ความช่วยเหลือที่รวดเร็วและการตอบสนองจากมนุษย์ที่ทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่า
อินเตอร์คอมรวบรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันด้วยเครื่องมือบริการลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น Fin AI Agent
ด้วยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ แชทสดที่เป็นมิตร และศูนย์กลางเดียวในการจัดการการสนทนา Intercom ช่วยให้ทีมที่กำลังเติบโตรักษาความเป็นส่วนตัวได้ แม้ในขณะที่ขยายตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของอินเตอร์คอม
- นำเสนอการสนับสนุนด้วยปัญญาประดิษฐ์ผ่าน Fin AI Agent เพื่อแก้ไขคำถามทั่วไปโดยอัตโนมัติ
- ใช้แชทสดและกล่องจดหมายร่วมเพื่อติดตามการสนทนากับลูกค้าอย่างใกล้ชิด
- สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองและทำงานประจำโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- ส่งข้อความเชิงรุก, การแนะนำผลิตภัณฑ์, และการอัปเดตที่ตรงเป้าหมายตามพฤติกรรมของลูกค้า
- เข้าถึงการวิเคราะห์เชิงลึกและรายงานที่กำหนดเองเพื่อติดตามประสิทธิภาพการสนับสนุนและการมีส่วนร่วม
ข้อจำกัดของอินเตอร์คอม
- อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
- ราคาอาจสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการคิดราคาตามการใช้งานสำหรับความละเอียดของ AI
ราคาของอินเตอร์คอม
- ทดลองใช้ฟรี
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวอินเตอร์คอม
- G2: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (1,120+ รีวิว)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Intercom
บทวิจารณ์นี้จากCapterraได้เน้นย้ำว่า:
โดยรวมแล้ว Intercom เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก มันตอบโจทย์ความต้องการหลักของธุรกิจเราได้อย่างดีเยี่ยม นั่นคือการให้การสนับสนุนที่ต่อเนื่องและรวดเร็วแก่ผู้ใช้ของเรา
โดยรวมแล้ว Intercom เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก มันตอบโจทย์ความต้องการหลักของธุรกิจเราได้อย่างดีเยี่ยม นั่นคือการให้การสนับสนุนที่ต่อเนื่องและรวดเร็วแก่ผู้ใช้ของเรา
👀 เกร็ดความรู้: การใช้ระบบฟีดแบ็กย้อนกลับเพื่อประสบการณ์ลูกค้าครั้งแรกเกิดขึ้นในวงการการผลิตของญี่ปุ่นช่วงทศวรรษ 1960 โดยแนวคิด "ไคเซ็น" ส่งเสริมให้พนักงานแนวหน้าเสนอแนะวิธีการปรับปรุงผลลัพธ์สำหรับลูกค้า
8. Sprinklr (เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการการจัดการประสบการณ์ลูกค้าแบบรวมศูนย์)
เมื่อธุรกิจของคุณดำเนินการผ่านหลายช่องทางและสัมผัสกับลูกค้าหลายพันคนทุกวัน การรักษาทุกอย่างให้สอดคล้องกันไม่ใช่เรื่องง่าย
นั่นคือจุดที่ Sprinklr เข้ามาช่วย Sprinklr รวมบริการลูกค้า การตลาด โซเชียลมีเดีย และการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลัง คุณสามารถจัดการการสนทนาบนโซเชียล คำถามของลูกค้า ข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด และแคมเปญต่างๆ ได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ Sprinklr
- บริหารจัดการบริการลูกค้า การมีส่วนร่วมทางสังคม และการตลาดจากแพลตฟอร์มเดียวที่รวมศูนย์
- ใช้การตรวจสอบคุณภาพและการวิเคราะห์การสนทนาด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาด ผลิตภัณฑ์ และลูกค้าผ่านการฟังและวิเคราะห์โซเชียลขั้นสูง
- ทำให้กระบวนการทำงานของบริการเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทนด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- สนับสนุนการติดต่อของลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัลและเสียงมากกว่า 30 ช่องทาง
ข้อจำกัดของ Sprinklr
- การเรียนรู้อาจมีความชันสูงเนื่องจากความลึกและความซับซ้อนของแพลตฟอร์ม
- การกำหนดราคาตามความต้องการอาจทำให้ทีมขนาดเล็กประเมินความสามารถในการจ่ายได้ยากตั้งแต่แรก
ราคาของ Sprinklr
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Sprinklr
- G2: 4. 1/5 (1,120+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Sprinklr
บทวิจารณ์ G2นี้แบ่งปันว่า:
Sprinklr ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการติดตามและจัดการความพยายามในสื่อสังคมออนไลน์ของเราอย่างแท้จริง ตั้งแต่แรกเริ่ม การออกแบบที่ใช้งานง่ายทำให้ทีมของเราเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย—ไม่มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชัน เพียงแค่การใช้งานที่ราบรื่น
Sprinklr ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการติดตามและจัดการความพยายามในสื่อสังคมออนไลน์ของเราอย่างแท้จริง ตั้งแต่แรกเริ่ม การออกแบบที่ใช้งานง่ายทำให้ทีมของเราเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย—ไม่มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชัน เพียงแค่การนำไปใช้ที่ราบรื่น
9. Zendesk (เหมาะที่สุดสำหรับการให้บริการลูกค้าแบบหลายช่องทางพร้อมคุณสมบัติการอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง)
Zendesk เป็นชื่อที่ได้รับความไว้วางใจมายาวนานสำหรับธุรกิจที่ต้องการการสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้ผ่านทุกช่องทาง ช่วยให้ทีมจัดการตั๋วจากอีเมล แชท โซเชียลมีเดีย และเสียง ทั้งหมดในที่เดียว
ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของพวกเขาทำงานร่วมกับทีมมนุษย์เพื่อแก้ไขคำถามทั่วไปได้ทันที ในขณะที่ฟีเจอร์อัตโนมัติช่วยลดงานประจำและช่วยให้ฝ่ายบริการลูกค้าทำงานได้อย่างราบรื่น Zendesk ยังรองรับบริการสำหรับพนักงานภายในองค์กร เพื่อให้ทีมภายในสามารถจัดการคำขอด้วยประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- รวมศูนย์การสนับสนุนลูกค้าด้วยระบบตั๋วแบบหลายช่องทางและการสื่อสารแบบเรียลไทม์
- ใช้ตัวแทน AI และเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อลดเวลาในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพ
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน, ตัวกระตุ้น, และการทำงานอัตโนมัติให้เหมาะกับความต้องการการสนับสนุนของคุณ
- รับข้อมูลเชิงลึกด้วยแดชบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้า เครื่องมือวิเคราะห์ และเครื่องมือรายงาน
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่าหนึ่งพันแอป รวมถึง Microsoft Teams และ Salesforce
ข้อจำกัดของ Zendesk
- การตั้งราคาอาจแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- คุณภาพการสนับสนุนลูกค้าและเวลาการตอบกลับได้รับคำวิจารณ์ที่หลากหลาย
ราคาของ Zendesk
- ทีมสวีท: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโตของห้องสวีท: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- Suite Professional: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
- ชุดองค์กร: $219/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Zendesk
- G2: 4. 3/5 (6,220+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Zendesk
บทวิจารณ์จาก Capterraนี้เปิดเผยให้เห็น:
ยอดเยี่ยมตั้งแต่วันแรก การเปลี่ยนจากความทรมานของการตอบกลับลูกค้าแต่ละรายผ่าน Gmail และไม่สามารถเปรียบเทียบคำตอบหรือค้นหาการโต้ตอบในอดีตกับทุกคนและทุกเรื่องได้อย่างง่ายดาย มาเป็นระบบเดียวที่มีฟังก์ชันค้นหาที่ยอดเยี่ยมนั้นน่าทึ่งมาก
ยอดเยี่ยมตั้งแต่วันแรก การเปลี่ยนจากความทรมานของการตอบกลับลูกค้าแต่ละรายผ่าน Gmail และไม่สามารถเปรียบเทียบคำตอบหรือค้นหาการโต้ตอบในอดีตกับทุกคนได้อย่างง่ายดาย มาเป็นระบบที่รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวพร้อมฟังก์ชันการค้นหาที่ยอดเยี่ยมนั้นน่าทึ่งมาก
10. HubSpot (เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการระบบ CRM แบบครบวงจรพร้อม CMS และการวิเคราะห์ข้อมูล)
การดำเนินธุรกิจนั้นยากพออยู่แล้วโดยไม่ต้องมาวุ่นวายกับเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับเนื้อหา การบริการลูกค้า และการรายงาน HubSpot นำทุกอย่างมารวมไว้ในที่เดียว
เครื่องมือนี้มอบพื้นที่เดียวให้กับทีมของคุณเพื่อจัดการการตลาด, การขาย, การสนับสนุนลูกค้า, และการจัดการเว็บไซต์
คุณสามารถจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ สร้างรายงาน อัตโนมัติงานต่าง ๆ และแม้กระทั่งสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการสลับแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- ให้บริการโฮสติ้งเว็บไซต์ที่ปลอดภัยพร้อมระบบ CMS Hub ในตัว
- สร้างแดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมของคุณทั้งหมด
- จัดการแชทกับลูกค้าด้วยแชทสด, ตัวสร้างแชทบอท, และการติดตามอีเมล
- ระบบอัตโนมัติการจัดการลูกค้าเป้าหมายและกระบวนการทำงานทางการตลาด
- ใช้เครื่องมือฟรี เช่น ตัวสร้างหน้าแลนดิ้ง, ตัวจัดตารางประชุม และผู้สร้างเนื้อหาด้วย AI
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนไปใช้แผนพรีเมียม
- การจัดตั้งรายงานและกระบวนการทำงานอย่างละเอียดอาจต้องใช้เวลาปรับตัว
ราคาของ HubSpot
- เริ่มต้น: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $270/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $900/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (12,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4,400+ รีวิว)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง HubSpot
บทวิจารณ์ G2นี้ประกอบด้วย:
ผม/ดิฉันชื่นชมว่าเทมเพลตอีเมลของ HubSpot ช่วยลดขั้นตอนการทำงานซ้ำๆ และช่วยให้แบรนด์มีความสม่ำเสมอในทุกการสื่อสาร ความสามารถในการติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม เช่น การเปิดอ่าน การส่ง และการตีกลับ มีประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมและเข้าใจพฤติกรรมของผู้รับสาร
ผม/ดิฉันชื่นชมว่าเทมเพลตอีเมลของ HubSpot ช่วยลดขั้นตอนการทำงานซ้ำๆ และช่วยให้แบรนด์มีความสม่ำเสมอในการสื่อสารทุกช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม เช่น จำนวนการเปิดอีเมล การส่งสำเร็จ และการตีกลับอีเมล มีประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมและเข้าใจพฤติกรรมของผู้รับสาร
11. Richpanel (เหมาะที่สุดสำหรับแบรนด์อีคอมเมิร์ซที่ต้องการลดต้นทุนการสนับสนุน)
เมื่อแบรนด์สามารถทำให้การปรับแต่งเป็นส่วนตัวได้อย่างถูกต้อง ลูกค้าจะสังเกตเห็น. ในความเป็นจริง บริษัทที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมมีโอกาสถึง 71%ที่จะได้รับความภักดีที่แข็งแกร่งขึ้น. แต่การรักษาการบริการให้เป็นส่วนตัวนั้นอาจฟังดูง่ายกว่าทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมสนับสนุนต้องรับมือกับปริมาณงานที่สูงทุกวัน.
Richpanel ทำให้งานง่ายขึ้นนิดหน่อย
ด้วยการผสมผสานตัวเลือกการบริการตนเองเข้ากับระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ช่วยให้แบรนด์อีคอมเมิร์ซสามารถจัดการกับคำถามทั่วไปได้ในขณะที่ให้ตัวแทนมีพื้นที่ในการเชื่อมต่อกับลูกค้าในวิธีที่มีความหมายมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Richpanel
- ให้บริการลูกค้าด้วยระบบสนับสนุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมระบบอัตโนมัติและช่องทางบริการตนเอง
- จัดการการสนทนาผ่านอีเมล แชท โซเชียล SMS และโทรศัพท์จากกล่องจดหมายเดียว
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยบอท, การมอบหมายงาน, และการตอบกลับที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- นำเสนอรายงานขั้นสูงเกี่ยวกับการสนทนา กิจกรรมของทีม และผลกระทบต่อรายได้
- ปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ด้วยเครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ด และศูนย์ช่วยเหลือที่มีแบรนด์ของคุณเอง
ข้อจำกัดของ Richpanel
- ต้องใช้เวลาและการสนับสนุนในการตั้งค่ากระบวนการบริการตนเองที่ซับซ้อน
- คุณสมบัติสำหรับองค์กร เช่น ร้านค้าหลายแห่งและหลายแบรนด์ มีให้บริการเฉพาะในแผนที่สูงกว่าเท่านั้น
- ตัวเลือกการรายงานมีมากมายแต่ในตอนแรกอาจรู้สึกท่วมท้น
ราคาของ Richpanel
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปร แม็กซ์: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Richpanel
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Richpanel
บทวิจารณ์ G2นี้ได้แบ่งปันว่า:
Richpanel ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราเข้าใจและมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของเราอย่างสิ้นเชิง วิธีการที่มันรวบรวมข้อมูลลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ และช่องทางต่าง ๆ นั้นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง
Richpanel ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราเข้าใจและมีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างสิ้นเชิง วิธีที่มันรวบรวมข้อมูลลูกค้าจากแหล่งและช่องทางต่างๆ นั้นเป็นสิ่งที่พลิกโฉมวงการอย่างแท้จริง
12. Pipedrive (เหมาะสำหรับทีมขายที่ต้องการติดตามทุกดีลอย่างใกล้ชิด)
เมื่อทีมขายของคุณกำลังจัดการกับลูกค้าเป้าหมายจำนวนมาก มันง่ายที่บางสิ่งจะตกหล่น Pipedrive ช่วยโดยเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว
ตั้งแต่การติดตามผลไปจนถึงการคาดการณ์ Pipedrive มอบมุมมองที่ชัดเจนของทุกดีลและสิ่งที่ต้องการความสนใจให้กับทีมของคุณ ด้วยระบบท่อการขายที่มองเห็นได้ชัดเจนและคำแนะนำที่เป็นมิตรจาก AI Pipedrive ทำให้กระบวนการขายรู้สึกจัดการได้ แม้ในวันที่ยุ่งที่สุด
สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือความมุ่งมั่นในเป้าหมาย Pipedrive ไม่ได้พยายามเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมทุกอย่าง แต่ช่วยให้ทีมขายสามารถจัดระเบียบงาน อัตโนมัติ และปิดการขายได้มากขึ้นโดยไม่มีขั้นตอนยุ่งยากเพิ่มเติม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- จัดระเบียบและติดตามดีลต่าง ๆ พร้อมภาพรวมขั้นตอนของกระบวนการขาย
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามและแจ้งเตือนลูกค้าเป้าหมายและงานต่างๆ
- เข้าถึงรายงานที่ชัดเจน การคาดการณ์ และข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพ
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 500 รายการ รวมถึงเครื่องมืออีเมลและการสื่อสาร
- ใช้ส่วนเสริมเช่น LeadBooster และ Smart Docs เพื่อความยืดหยุ่นมากขึ้น
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- รายงานขั้นสูงและการคาดการณ์มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับสูงเท่านั้น
- การสนับสนุนทางโทรศัพท์มีให้บริการเฉพาะผู้สมัครสมาชิกแบบพรีเมียมเท่านั้น
ราคาของ Pipedrive
- ไลท์: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $64/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 2,560+ รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Pipedrive
บทวิจารณ์นี้จากCapterraได้เน้นย้ำว่า:
คุณสามารถดึงข้อมูลของบุคคลสำคัญขึ้นมาได้ และรู้สีตา อาหารโปรด สถานที่ที่คุณพบกัน และแม้กระทั่งบันทึกโน้ตที่มีรายละเอียดสำคัญในการสนทนากับพวกเขา ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ในบทสนทนาครั้งต่อไปได้
คุณสามารถดึงข้อมูลของบุคคลสำคัญขึ้นมาได้ และรู้สีตา อาหารโปรด สถานที่ที่คุณพบกัน และยังสามารถบันทึกโน้ตที่มีรายละเอียดสำคัญในการสนทนากับพวกเขา เพื่อนำไปใช้ในบทสนทนาครั้งถัดไปได้อีกด้วย
13. Churn360 (เหมาะที่สุดสำหรับทีม SaaS ที่มุ่งเน้นการรักษาลูกค้าและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก)
การสูญเสียลูกค้าเป็นความกังวลเงียบๆ ของทุกบริษัท SaaS Churn360 เข้ามาพร้อมภารกิจที่ชัดเจน: ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับลูกค้าของพวกเขา
เครื่องมือนี้ทำงานโดยการให้ผู้จัดการความสำเร็จมีมุมมองที่ครบถ้วนของทุกบัญชี ติดตามคะแนนสุขภาพ และทำให้ง่ายต่อการดำเนินการก่อนที่จะสายเกินไป
แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นเป็นพิเศษด้วยการวิเคราะห์ที่รอบคอบและวิธีการรวบรวมข้อมูลลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
คุณสมบัติเด่นของ Churn360
- ติดตามคะแนนสุขภาพของลูกค้าและการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์
- แบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมและแนวโน้มการมีส่วนร่วม
- ตั้งค่าแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อติดตามตัวชี้วัดประสบการณ์ลูกค้าที่สำคัญ
- ส่งแคมเปญที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและแบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า
- ผสานการทำงานกับระบบ CRM และดึงข้อมูลลูกค้าเข้าสู่หน้าจอเดียว
ข้อจำกัดของ Churn360
- ระบบอัตโนมัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือความสำเร็จของลูกค้าอื่น ๆ
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าอินเทอร์เฟซมีความซับซ้อนในตอนแรก
- ฟีเจอร์การรายงานอาจดูพื้นฐานสำหรับความต้องการขั้นสูง
ราคา Churn360
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Churn360
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Churn360
Churn360 ช่วยลดอัตราการสูญเสียลูกค้าเพราะแจ้งเตือนคุณว่าลูกค้าคนใดมีความเสี่ยง ซึ่งหมายความว่าเราสามารถบริหารจัดการลูกค้าได้มากกว่าที่เคยทำได้โดยไม่มี Churn360 ส่งผลให้รายได้ของเราเพิ่มขึ้น
Churn360 ช่วยลดอัตราการสูญเสียลูกค้าเพราะแจ้งเตือนคุณว่าลูกค้าคนใดมีความเสี่ยง ซึ่งหมายความว่าเราสามารถบริหารจัดการลูกค้าได้มากกว่าที่เราทำได้โดยไม่มี Churn360 ส่งผลให้รายได้ของเราเพิ่มขึ้น
เครื่องมือติดตามลูกค้าอื่น ๆ
เครื่องมือติดตามลูกค้าส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น การติดตามเซสชัน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การรวบรวมข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสำเร็จของลูกค้า
แต่เมื่อทีมต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอปเพียงเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครบถ้วน บริบทก็สูญหาย การติดตามงานก็ล่าช้า และเรื่องราวของลูกค้าที่แท้จริงยังคงกระจัดกระจาย
นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่นในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก ✅.
แทนที่จะติดตามหลายส่วนของเส้นทางการเดินทางของลูกค้าผ่านเครื่องมือหลายตัวที่ไม่เชื่อมต่อซึ่งกันและกันหรือที่เรียกว่าการขยายงานที่ไม่เป็นระเบียบ ClickUp นำทุกอย่างมาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่สามารถปรับแต่งได้ ตั้งแต่การบันทึกความคิดเห็นของลูกค้าและการติดตามคะแนนสุขภาพ ไปจนถึงการอัตโนมัติการติดตามผลและการซิงค์การอัปเดต CRM ClickUp มอบวิธีการที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นให้กับทีมของคุณในการติดตามและจัดการทุกการโต้ตอบกับลูกค้า
มาดูรายละเอียดและดูว่าคุณสามารถทำให้กระบวนการติดตามลูกค้าของคุณประสบความสำเร็จได้อย่างไร:
บันทึกปัญหาและข้อเสนอแนะของลูกค้าโดยใช้ ClickUp Forms และ Tasks
แบบฟอร์มและงานต่าง ๆ ทำงานร่วมกันอย่างลงตัวใน ClickUp
สมมติว่าทีมสนับสนุนของคุณต้องการวิธีที่ง่ายสำหรับลูกค้าในการบันทึกปัญหา คุณสามารถตั้งค่าแบบฟอร์ม ClickUpที่จะเปลี่ยนทุกการส่งข้อมูลให้กลายเป็นงานในกระบวนการสนับสนุนของคุณ
ClickUp Tasksช่วยให้การมอบหมายงาน การติดตามความคืบหน้า และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีงานใดตกหล่นเป็นเรื่องง่าย หากลูกค้าให้คะแนนประสบการณ์ในแบบฟอร์มความคิดเห็นต่ำ ClickUp จะสามารถแจ้งเตือนเป็นงานที่ต้องติดตามสำหรับผู้จัดการบัญชีได้
ทีมที่ดูแลการปฐมนิเทศสามารถทำเช่นเดียวกันได้ โดยเปลี่ยนแต่ละขั้นตอนให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้ ตั้งแต่การประชุมเริ่มต้นไปจนถึงการประชุมส่งมอบงาน
ความเชื่อมโยงที่เรียบง่ายระหว่างรูปแบบและงานช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และทำให้มั่นใจว่าทุกจุดสัมผัสกับลูกค้าได้รับการติดตามอย่างครบถ้วน
รักษาการสนทนาภายในให้ชัดเจนด้วยความคิดเห็นใน ClickUp และแชทใน ClickUp
ClickUp มอบสองวิธีให้คุณสื่อสารแบบเรียลไทม์: ความคิดเห็นในระดับงานและการแชทของทีม แต่ละวิธีมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันในกระบวนการทำงานของการติดตามลูกค้า
ใช้ClickUp Assign Commentsเมื่อคุณต้องการบันทึกการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงานของลูกค้าเฉพาะราย
📌 ตัวอย่าง: หากตั๋วการสนับสนุนต้องการข้อมูลจากฝ่ายวิศวกรรม ตัวแทนสามารถแสดงความคิดเห็นโดยตรงในภารกิจ ติดแท็กนักพัฒนาที่เหมาะสม และบันทึกขั้นตอนการแก้ไข ทุกการอัปเดตจะยังคงแนบกับภารกิจ ดังนั้นหากกรณีต้องยกระดับในภายหลัง ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถดูประวัติทั้งหมดได้โดยไม่ต้องตามหาอีเมล
ClickUp Chat, ในทางกลับกัน, ทำงานเหมือนกับช่องทางที่ใช้ร่วมกันสำหรับการสนทนาแบบเรียลไทม์ทั่วทั้งทีม
ลองนึกถึงสถานการณ์ที่ทีมบริหารบัญชีและทีมสนับสนุนต้องการการประสานงานอย่างรวดเร็วเมื่อบัญชีสำคัญแจ้งปัญหา แทนที่จะเริ่มหัวข้อสนทนาหรือข้อความแยกต่างหาก พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมโดยตรงในพื้นที่ทำงาน กำหนดขั้นตอนต่อไป และมอบหมายงานหรือติดตามผลได้ทันที
สร้างแดชบอร์ดสุขภาพลูกค้าด้วย ClickUp Dashboards
สำหรับทีมความสำเร็จของลูกค้า ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และผู้นำฝ่ายสนับสนุน การก้าวล้ำหน้ากับความเสี่ยงมักขึ้นอยู่กับการมีข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ตรงหน้าพวกเขา โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาจากรายงานที่กระจัดกระจาย
แดชบอร์ดของ ClickUpให้คุณเห็นภาพเมตริกของลูกค้าอย่างชัดเจนและปรับแต่งได้ตามต้องการ ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
คุณสามารถเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย เช่น บัญชีที่มีความเสี่ยง แนวโน้มความพึงพอใจ หรือกำหนดการติดตามผล โดยไม่จำเป็นต้องมีนักวิเคราะห์ข้อมูลคอยให้บริการ
📌 ตัวอย่าง: ผู้จัดการความสำเร็จของ SaaS สามารถสร้างแดชบอร์ดที่แสดงคะแนนสุขภาพของลูกค้าที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด, ข้อเสนอแนะ NPS แบบเรียลไทม์, และงานการแนะนำที่เกินกำหนด—ทั้งหมดนี้ในเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ พวกเขาจะได้รับมุมมองเดียวที่ช่วยให้สามารถแทรกแซงก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม
รักษาการแจ้งเตือนและงานของลูกค้าให้ไหลลื่นด้วย ClickUp Automations และตัวแทน AI
ClickUp Automationsช่วยให้ทีมตอบสนองได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเติมจากฝ่ายบริหาร ลองนึกภาพนี้: คะแนนสุขภาพของลูกค้าลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งติดตามผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง
ClickUp สามารถสร้างงานสำหรับผู้จัดการบัญชีโดยอัตโนมัติ แจ้งเตือนหัวหน้าฝ่ายสนับสนุน และส่งการอัปเดตใน Slack ได้อีกด้วย คุณยังสามารถตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการต่ออายุ การติดตามผลแบบสำรวจ หรือการทำเครื่องหมายตั๋วที่ยังไม่ได้รับการตอบกลับเป็นเวลานานเกินไป
ClickUp BrainและClickUp Agentsทำให้กระบวนการทั้งหมดรู้สึกง่ายขึ้นเล็กน้อยสำหรับทีมของคุณ มันช่วยรวบรวมการอัปเดตของลูกค้า แนะนำสิ่งที่คุณอาจต้องการทำต่อไป และแม้กระทั่งตอบคำถามสั้น ๆ เกี่ยวกับบัญชีของคุณ—ทั้งหมดนี้ภายใน ClickUp
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:Brain MAXคือผู้ช่วยอัจฉริยะบนเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้การติดตามลูกค้าของคุณฉลาดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับระบบ CRM, อีเมล, ตั๋วสนับสนุน, และเครื่องมือการจัดการโครงการ Brain MAX จะติดตามการโต้ตอบของลูกค้า, ข้อเสนอแนะ, และการมีส่วนร่วมของลูกค้าอย่างต่อเนื่องแบบเรียลไทม์ มันใช้ประโยชน์จากโมเดล AI ชั้นนำหลายตัวเพื่อวิเคราะห์การสนทนา, แจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึก, และแสดงแนวโน้มที่สำคัญ—เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำหรือโอกาสที่มีมูลค่าสูง—เพื่อให้คุณสามารถตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อบันทึกข้อมูลอัปเดตของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว, พูดคำสั่งสำหรับการติดตามผล, หรือขอให้ Brain MAX สรุปกิจกรรมล่าสุดของลูกค้าได้ ฟีเจอร์นี้จะจัดระเบียบข้อมูลโดยอัตโนมัติ, เชื่อมโยงกับบัญชีหรือโปรเจกต์ที่ถูกต้อง, และยังสามารถกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติ เช่น การส่งการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผลหรือการยกระดับปัญหาเร่งด่วน ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจบริบทและการแจ้งเตือนอัจฉริยะ Brain MAX ช่วยให้คุณไม่พลาดทุกช่วงเวลาสำคัญของลูกค้า ช่วยให้คุณให้บริการได้ดียิ่งขึ้น ตรวจพบความเสี่ยงได้ล่วงหน้า และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
เชื่อมต่อ ClickUp กับระบบ CRM และชุดเครื่องมือสนับสนุนของคุณ
ในที่สุด ผ่านการผสานรวมกว่า 1,000 รายการ ClickUp จึงกลายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นสำหรับทีมของคุณและกระบวนการทำงานที่มีอยู่เดิม
หากทีมของคุณใช้ Intercom, Zendesk หรือ HubSpot คุณสามารถซิงค์ข้อมูลเพื่อให้การสนทนาของลูกค้า การอัปเดตดีล หรือตั๋วสนับสนุนไหลเข้าสู่ ClickUp ได้โดยตรง
📌 ตัวอย่าง: เมื่อมีการเปิดตั๋วใน Zendesk งานที่ตรงกันสามารถปรากฏใน ClickUp เพื่อการติดตามและการทำงานร่วมกันของทีม ด้วยวิธีนี้ ทีมต่างๆ จะทำงานด้วยข้อมูลเดียวกัน
เทมเพลต CRM ของ ClickUpก้าวไปอีกขั้นด้วยการมอบพื้นที่ทำงานที่มีโครงสร้างและพร้อมใช้งานให้กับทีม เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการต่ออายุ
คุณค่าที่แท้จริง? มันตัดเสียงรบกวนออกไป นี่คือวิธีการ:
- รวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย รายชื่อผู้ติดต่อ และขั้นตอนการทำธุรกรรมไว้ในที่ทำงานที่เป็นระเบียบเพียงแห่งเดียว เพื่อให้ทีมมีข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับลูกค้าอยู่เสมอ
- จัดลำดับความสำคัญของงานตามขั้นตอนของการขายและความต้องการของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีโอกาสหรือการติดตามผลใดหลุดรอดไป
- เชื่อมโยงรายละเอียดการติดต่อ, การสนทนา, และการอัปเดตโดยตรงกับงาน ทำให้การร่วมมือกันระหว่างทีมขาย, ทีมสนับสนุน, และทีมบัญชีเป็นไปอย่างราบรื่น
👀 เกร็ดความรู้:ผู้ค้าปลีกอย่าง IKEAสังเกตเห็นว่าผู้ซื้อสินค้าเดินสำรวจร้านอย่างไร และพบว่าเส้นทางที่ยาวและคดเคี้ยวช่วยเพิ่มการมองเห็นสินค้า—นี่คือตัวอย่างในโลกออฟไลน์ของการติดตามเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ซึ่งได้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบร้านค้าทั่วโลก
เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์
นี่คือเครื่องมือติดตามลูกค้าเพิ่มเติมสามรายการที่ช่วยในการติดตามพฤติกรรมและความสำเร็จของลูกค้า:
- แอมพลิจูด: ช่วยให้ทีมเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้ การรักษาผู้ใช้ และการเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างขั้นสูง
- Freshdesk: ให้บริการระบบตั๋ว, การสนับสนุนแบบหลายช่องทาง, และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI, เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการสนับสนุนที่ง่ายขึ้น
- Heap: บันทึกทุกการโต้ตอบของผู้ใช้บนเว็บไซต์หรือแอปของคุณโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องแท็กเหตุการณ์ด้วยตนเอง
เปลี่ยนจุดสัมผัสของลูกค้าให้กลายเป็นจุดตรวจสอบใน ClickUp
บริการที่ยอดเยี่ยมคือการสังเกตเห็นปัญหา ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น มากกว่าการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดขึ้นแล้ว
นั่นคือสิ่งที่เครื่องมือติดตามลูกค้าช่วยให้คุณทำได้ พวกมันมอบความสามารถให้คุณมองเห็นรูปแบบ ตรวจจับสัญญาณเตือนล่วงหน้าของการสูญเสียลูกค้า และเข้าใจอย่างแท้จริงว่าลูกค้าของคุณต้องการอะไรจากคุณ
ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณกำลังเชื่อมต่อ นี่คือจุดที่ ClickUp แสดงความแตกต่างอย่างเงียบๆ 🌟
ClickUp เป็นพื้นที่ที่ยืดหยุ่นซึ่งทีมที่ติดต่อกับลูกค้าสามารถติดตามความคิดเห็น ตรวจสอบปัญหา อัตโนมัติการติดตามผล และทำงานร่วมกันโดยไม่สูญเสียภาพรวมที่ใหญ่กว่า
หากคุณพร้อมที่จะรวมการตรวจสอบและติดตามลูกค้าของคุณไว้ในที่เดียวลงทะเบียนกับ ClickUpได้เลยตอนนี้!
คำถามที่พบบ่อย
ตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าที่ดีที่สุดบางตัว ได้แก่ Salesforce, HubSpot CRM, Zoho CRM, Monday Sales CRM, Insightly และ Bitrix24 แพลตฟอร์มเหล่านี้มีคุณสมบัติหลากหลาย เช่น การจัดการกระบวนการขาย การสื่อสารกับลูกค้า การทำงานอัตโนมัติ และการผสานรวม การเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับขนาดธุรกิจและความต้องการเฉพาะของคุณ ตัวอย่างเช่น Salesforce เป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและการผสานรวมที่ครอบคลุม ในขณะที่ HubSpot CRM และ Zoho CRM เป็นที่นิยมในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและแผนการใช้งานฟรี
CRM (การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า) มุ่งเน้นการจัดการปฏิสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพ รวมถึงการขาย การตลาด และการสนับสนุน ในขณะที่ CSM (การบริหารความสำเร็จของลูกค้า) มุ่งเน้นการทำให้แน่ใจว่าลูกค้าบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ แม้ว่า CRM จะเกี่ยวกับการจัดระเบียบและติดตามความสัมพันธ์และข้อมูล แต่ CSM จะเน้นเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการแนะนำการใช้งาน การฝึกอบรม และการเพิ่มมูลค่าและการรักษาลูกค้าให้สูงสุด
แอปยอดนิยมสำหรับการติดตามลูกค้า ได้แก่ ClickUp, HubSpot CRM, Zoho CRM และ Pipedrive โดย HubSpot CRM มอบแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ ข้อเสนอ และงานต่าง ๆ พร้อมฟีเจอร์ติดตามอีเมลและจัดตารางประชุม Zoho CRM มีระบบอัตโนมัติด้านการขายและการสื่อสารหลายช่องทาง ส่วน Pipedrive เป็นที่รู้จักด้านการจัดการกระบวนการขายแบบภาพ ClickUp รวบรวมเครื่องมือทั้งหมดของคุณไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว เพื่อให้ทุกอย่างอยู่รวมกันในที่เดียว
ใช่ครับ มีตัวเลือก CRM ฟรีหลายตัวให้เลือกใช้ ClickUp มีแผนฟรีตลอดชีพพร้อมฟีเจอร์ AI HubSpot CRM มีเวอร์ชันฟรีที่แข็งแกร่งพร้อมการจัดการรายชื่อติดต่อ การติดตามอีเมล และแชทสด Zoho CRM มีแผนฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุดสามคน รวมถึงการจัดการลีดและดีล Bitrix24 ก็มีแผนฟรีพร้อม CRM การจัดการงาน และเครื่องมือสื่อสาร แม้ว่าจะต้องใช้เวลาเรียนรู้มากกว่าเล็กน้อย