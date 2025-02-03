10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการการสื่อสารลูกค้าที่ดีที่สุดในปี 2025

ลองนึกภาพว่าคุณเปิดกล่องจดหมายแล้วพบว่ามีอีเมล ข้อความ และข้อความจากโซเชียลมีเดียท่วมท้น ทั้งหมดมาจากลูกค้าที่ต้องการความสนใจจากคุณอย่างเร่งด่วน ฉันเคยเจอแบบนั้นมาแล้ว!
มันรู้สึกเหมือนกับการทรงตัวอยู่ตลอดเวลา โดยมีข้อความแต่ละข้อความเรียกร้องความสนใจ แม้จะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม บางข้อความก็หลุดรอดไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้ลูกค้าไม่พอใจและเกิดความกังวลใจอย่างต่อเนื่องว่าจะทำให้ทีมผิดหวัง
ฉันตระหนักว่าฉันต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเชื่อมต่อกับลูกค้าของฉัน ดังนั้นฉันจึงเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์การจัดการการสื่อสารลูกค้า (CCM) สำหรับองค์กรของฉัน
เครื่องมือการจัดการการสื่อสารได้ช่วยให้ฉันปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดีขึ้น, รวมศูนย์การจัดการข้อมูล,สร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้า, ติดตามการโต้ตอบของลูกค้า, และทำให้การส่งมอบสินค้าเป็นไปตามกำหนดเวลาและสมบูรณ์แบบ
หากคุณกำลังมองหาวิธีปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการสื่อสารกับลูกค้า คุณมาถูกที่แล้ว ในบล็อกนี้ ฉันได้รวบรวมซอฟต์แวร์ CCM ที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อขับเคลื่อนความพึงพอใจของลูกค้า
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการการสื่อสารกับลูกค้า?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการการสื่อสารกับลูกค้า สิ่งสำคัญคือต้องหาโซลูชันที่ผสานประสิทธิภาพ การปรับให้เป็นส่วนตัว และความสามารถในการขยายขนาดเข้ากับกลยุทธ์การสื่อสารของคุณได้อย่างราบรื่น ต่อไปนี้คือปัจจัยสำคัญที่คุณควรพิจารณา:
- การสนับสนุนหลายช่องทาง: มองหาโซลูชันการจัดการการสื่อสารลูกค้าที่ช่วยให้การสื่อสารราบรื่นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย อีเมล ข้อความ และตั๋วบริการลูกค้า
- การทำงานเป็นทีม: เลือกแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยในการจัดการปริมาณงานและแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น
- การวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า: เลือกโซลูชันที่สามารถติดตามและวิเคราะห์การโต้ตอบและประสบการณ์ของลูกค้าในทุกจุดสัมผัส ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าได้
- ระบบอัตโนมัติ: เลือกซอฟต์แวร์ CCM ที่มีคุณสมบัติการผสานรวม AI เพื่อทำให้การโต้ตอบทั้งขาเข้าและขาออกกับลูกค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติ และให้การตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว
- การปรับแต่งให้เป็นส่วนตัว: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณปรับแต่งการสื่อสารได้ ซอฟต์แวร์การจัดการการสื่อสารลูกค้าที่ดีที่สุดควรสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า คำถาม โปรไฟล์ และประวัติการโต้ตอบได้อย่างละเอียด เพื่อสร้างข้อความที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
10 ซอฟต์แวร์การจัดการการสื่อสารลูกค้าที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ตอนนี้เรามาดูแพลตฟอร์มการสื่อสารลูกค้าที่ดีที่สุดตามคุณสมบัติหลัก ราคา ข้อจำกัด และรีวิวจากลูกค้า
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน)
ขั้นตอนแรกในการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าคือการจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ฉันได้เรียนรู้สิ่งนี้จากประสบการณ์ที่ยากลำบาก ในอดีต ทีมของฉันพึ่งพาข้อมูลลูกค้าที่ไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์ และเราต้องสงสัยว่าทำไมลูกค้าของเราถึงไม่พอใจหรือตอบสนองตามที่คาดหวังไว้
ในที่สุดฉันก็สามารถเอาชนะความท้าทายในการจัดการลูกค้าได้ด้วยClickUpโซลูชัน CRM จาก ClickUpช่วยให้การจัดการข้อมูลลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการสร้างฐานข้อมูลกลางที่ฉันสามารถดูการโต้ตอบและคำถามของลูกค้าทั้งหมดได้
มันช่วยให้ฉันมองเห็นความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ชัดเจน ส่งการอัปเดตโครงการสำหรับการรายงานให้ลูกค้า และนำลูกค้าเข้าสู่ระบบได้—ผ่านแพลตฟอร์มเดียว
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีประโยชน์สำหรับการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและการบรรลุความคาดหวังของลูกค้าคือการผสานการทำงานกับอีเมลของ ClickUp มันช่วยให้ฉันส่งและรับอีเมลของลูกค้าได้โดยตรงภายใน ClickUp ทำให้ฉันสามารถจัดการทุกอย่างได้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสลับแท็บ
ฉันสามารถสร้างงานและติดแท็กสมาชิกในทีมของฉัน, แนบอีเมลไปยังงานเพื่อบริบทที่ดีขึ้น, ตอบกลับการแจ้งเตือน, ส่งการอัปเดตโครงการให้กับลูกค้า, และทำงานอัตโนมัติได้
โซลูชันบริการลูกค้าของ ClickUpช่วยให้ทีมของฉันจัดการเวิร์กโฟลว์ได้ดีขึ้นโดยการเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง ตอนนี้พวกเขาสามารถจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามลูกค้า, ตั๋ว, หรือปัญหาเพื่อติดตามและปรับปรุงประสบการณ์และการโต้ตอบกับลูกค้า
นอกจากนี้ แท็กยังช่วยระบุปัญหาที่พบบ่อยเพื่อให้เราสามารถจัดลำดับความสำคัญได้ การมอบหมายงานก็ง่ายขึ้นมากเช่นกัน เนื่องจากฉันสามารถเพิ่มผู้รับมอบหมายหลายคนในหนึ่งงานได้
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUp เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ฉันเลือกใช้ ClickUp เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า ฉันใช้มันเพื่อสร้างอีเมลสำหรับลูกค้า ร่างคำตอบสำหรับลูกค้า สร้างแบบสำรวจสำหรับลูกค้า และสรุปการสนทนาทางโทรศัพท์กับลูกค้า
แนวทางที่ช่วยให้ฉันปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าคือการกำหนดโปรไฟล์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำหนดแนวทางการสื่อสารที่ชัดเจน และการกำหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสารโดยใช้เทมเพลตแผนการสื่อสาร
คุณสามารถลองใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUpเพื่อสร้างแผนการสื่อสารที่สามารถนำไปปฏิบัติได้มันช่วยในการตั้งเป้าหมายการสื่อสาร สร้างกลยุทธ์การสื่อสาร สร้างข้อความที่น่าสนใจสำหรับลูกค้า ระบุช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม และวัดผลกระทบของความพยายามในการสื่อสาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ: แสดงข้อมูลลูกค้าและติดตามมูลค่าตลอดอายุการใช้งานด้วยClickUp Dashboardsเพื่อปรับแต่งการสื่อสารให้ตรงกับความต้องการ
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: สร้างงานสื่อสารกับลูกค้าแบบอัตโนมัติสำหรับแต่ละขั้นตอนในกระบวนการของคุณ และดำเนินการอย่างรวดเร็วด้วยClickUp Automations
- การจัดการบัญชี: สร้างโฟลเดอร์และรายการแยกต่างหากสำหรับบัญชีต่าง ๆ และแชร์กับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการข้อเสนอแนะจากลูกค้า: รวบรวมข้อเสนอแนะจากลูกค้าโดยใช้ClickUp Formsเพื่อค้นหาพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและแปลงคำตอบของลูกค้าให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้
การผสานรวมกับช่องทางต่าง ๆ:ใช้การผสานรวมของ ClickUp กับ Intercomเพื่อสร้างงานอัตโนมัติเมื่อมีลูกค้าเป้าหมายแปลงเป็นลูกค้า ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณสามารถส่งการตอบกลับอย่างรวดเร็วแก่ลูกค้า
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากฟีเจอร์ที่หลากหลายของ ClickUp
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,100+ รีวิว)
2. ด้านหน้า (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการสนทนากับลูกค้าในที่เดียว)
Front รวมศูนย์การสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียวผ่านฟีเจอร์ Omnichannel Inbox คุณไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดข้อความจากลูกค้า เพราะสามารถดูและจัดการทุกการสนทนาจากช่องทางการติดต่อต่าง ๆ ได้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นอีเมล, SMS, Instagram, Slack และ WhatsApp บน Front
ระบบจะจัดลำดับความสำคัญของบทสนทนากับลูกค้าโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ข้อความเร่งด่วนจากหลากหลายช่องทาง ฟีเจอร์รายงานสำหรับลูกค้ายังช่วยให้คุณสามารถดูภาพรวมของบทสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่และบทสนทนาใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพของทีมและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Front ยังทำงานได้ดีเยี่ยมสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์และการทำงานอัตโนมัติ โดยจะจัดเส้นทางและมอบหมายข้อความไปยังสมาชิกในทีมที่แตกต่างกันโดยอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงเวลาในการแก้ไขปัญหา
คุณสมบัติเด่นด้านหน้า
- ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อกลับมาดูแชทอีกครั้งเพื่อให้ไม่มีข้อความใดถูกปล่อยปละละเลย
- กรองการสนทนาของลูกค้าเพื่อมุ่งเน้นที่รายการที่ต้องดำเนินการที่สำคัญ
- ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ในตัวเพื่อติดตามประสิทธิภาพของทีมและติดตาม KPI และเมตริกต่างๆ มากมายโดยอัตโนมัติ เช่น การจัดการข้อความต่อชั่วโมง เวลาที่ใช้ในการตอบกลับ เป็นต้น
- สร้างแชทบอท AI สำหรับการสื่อสารขาออก แก้ไขข้อสงสัยของลูกค้า และยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าได้ทันที
ข้อจำกัดด้านหน้า
- ฟีเจอร์การค้นหาบางครั้งล่าช้า และคุณต้องค้นหาข้อความด้วยตนเอง
ราคาหน้า
- ฟรี: ทดลองใช้ 7 วัน
- เริ่มต้น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: $99/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- พรีเมียร์: $229/เดือน ต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวด้านหน้า
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
3. อินเตอร์คอม (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารกับลูกค้าโดยอัตโนมัติด้วย AI)
Intercom เป็นแพลตฟอร์มบริการลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นอันดับแรก ออกแบบมาเพื่อช่วยในการดำเนินกลยุทธ์การสื่อสารกับลูกค้าแบบเรียลไทม์ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายผสานรวมศูนย์ช่วยเหลือ AI บอท AI และการสนับสนุนเชิงรุก เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า แพลตฟอร์มนี้ยังมีกล่องจดหมายร่วมที่ช่วยให้ทีมงานสามารถจัดการอีเมลและข้อความต่าง ๆ ได้ร่วมกันบนแพลตฟอร์มเดียว
ฉันใช้ Business Messenger ซึ่งเป็นฟีเจอร์แชทสดอยู่บ่อยครั้ง เพื่อส่งข้อความส่วนตัวสำหรับเปลี่ยนลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าจริงและแนะนำการใช้งาน ส่วนที่ดีที่สุดของการใช้ Intercom คือทีมของฉันจะได้รับสายลูกค้าทั้งหมดในกล่องข้อความเดียว ทำให้พวกเขามีข้อมูลครบถ้วนและสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของอินเตอร์คอม
- สร้างตั๋วเดี่ยวสำหรับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้หลายคน
- แก้ไขปัญหาของลูกค้าผ่านการแชท, โทรศัพท์, วิดีโอคอล, และการแชร์หน้าจอ ตามประสบการณ์และความชอบของลูกค้า
- แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ทันทีด้วยแชทบอท AI
- ส่งแบบฟอร์มตั๋วผ่านบอทหรือโดยตรงในผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อปรับปรุงการสื่อสารและลดการส่งอีเมลไปมา
ข้อจำกัดของอินเตอร์คอม
- กระบวนการกำหนดเส้นทางและระบบอัตโนมัติสำหรับตั๋วสนับสนุนใน Intercom อาจมีความซับซ้อนและต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมในการกำหนดค่า
- มีคุณสมบัติการปรับแต่งอีเมลที่จำกัด
ราคาของอินเตอร์คอม
- ฟรี: ทดลองใช้ 14 วัน
- จำเป็น: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้เชี่ยวชาญ: $139/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวอินเตอร์คอม
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
4. Respond.io (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนผู้ติดต่อให้กลายเป็นลูกค้าผ่านการแชท)
Respond. io เป็นซอฟต์แวร์การจัดการการสื่อสารกับลูกค้าที่ช่วยในการจับลูกค้าใหม่ เปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นลูกค้า และรักษาลูกค้าไว้ ฉันสามารถส่งอีเมลอัปเดตจำนวนมาก เนื้อหาส่งเสริมการขาย และจดหมายข่าวสำหรับการสื่อสารแบบโต้ตอบกับลูกค้าที่มีอยู่
ฉันชอบโฆษณาคลิกเพื่อแชทของ Respond.io ที่ช่วยให้ลูกค้าที่มีศักยภาพสามารถติดต่อเราโดยตรงผ่านโฆษณา แทนที่จะเปลี่ยนเส้นทางพวกเขาไปยังเว็บไซต์ของเรา ฉันสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าที่มีศักยภาพและเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้ทันที
ฉันพบว่า AI แชทสดและการประมวลผลภาษาธรรมชาติของมันน่าประทับใจมาก ฟีเจอร์ช่วยเหลือ AI ของมันจะส่งคำตอบอัตโนมัติให้กับลูกค้าโดยค้นหาข้อมูลจากเนื้อหาสนับสนุนของเรา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Respond.io
- ใช้ Respond AI เพื่อให้บริการตอบกลับอัตโนมัติและทันทีต่อคำถามของลูกค้า
- กระตุ้นให้ตัวแทน AI ให้คำตอบที่เฉพาะเจาะจงแก่ลูกค้า
- รับสรุปบทสนทนาเพื่อระบุจุดความคิดเห็นที่พบบ่อยจากลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบกับลูกค้า
- ติดตามการสนทนาของเจ้าหน้าที่ลูกค้า ประสิทธิภาพการทำงาน และปริมาณงานแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Respond.io
- ผู้ใช้บางรายพบว่าแพลตฟอร์มโหลดช้า โดยเฉพาะเมื่อดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนมาก
- ไม่รองรับคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น การแก้ไขข้อความที่ส่งไปแล้ว
ราคาของ Respond.io
- ฟรี: ทดลองใช้ 7 วัน
- เริ่มต้น: $99/เดือน, รวมผู้ใช้ 5 คน
- การเติบโต: $199/เดือน, รวมผู้ใช้ 5 คน
- ขั้นสูง: $349/เดือน, รวมผู้ใช้ 5 คน
ตอบกลับ. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิว 10+ รายการ)
5. Help Scout (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความเชิงรุกและการสนับสนุนแบบบริการตนเอง)
การสร้างกลยุทธ์การจัดการลูกค้าที่แข็งแกร่งกลายเป็นเรื่องง่ายด้วย Help Scout. มันช่วยจัดการการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมลและแชทสด พร้อมให้บริการเครื่องมือสำหรับการสื่อสารเชิงรุกและการช่วยเหลือตนเอง.
นอกจากนี้ยังจัดการกับตั๋วการสนับสนุน, ส่งต่อไปยังกล่องจดหมายที่จัดระเบียบไว้, และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคำขอการสนับสนุนได้รับการบันทึกไว้และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ. มันปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้โดยการนำเสนอตัวชี้วัดต่าง ๆ, แบบテンプレート, และบันทึกส่วนตัว.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Help Scout
- เสนอข้อความส่วนบุคคลและการสนับสนุนลูกค้าหลังจากการวิเคราะห์โปรไฟล์ลูกค้าและประวัติการสนทนา
- มีส่วนร่วมกับลูกค้าแบบเรียลไทม์ผ่านการแชท เพื่อให้แน่ใจว่ามีการตอบกลับทันทีต่อคำถามเร่งด่วน
- เข้าถึงรายงานที่มีอยู่ในระบบเพื่อติดตามปริมาณข้อความ ความพึงพอใจของลูกค้า เวลาการตอบกลับ และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Help Scout
- มันไม่รองรับช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายอย่างครอบคลุมเช่นโซเชียลมีเดียหรือเอสเอ็มเอส
- ธุรกิจอาจต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการตั้งค่าการผสานระบบให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของตน
ราคาของ Help Scout
- ฟรี: ทดลองใช้ได้
- มาตรฐาน: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $65/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและความคิดเห็นของ Help Scout
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
6. Zoho Desk (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาแบบมีไกด์กับลูกค้า)
Zoho Desk ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายโดยการเปลี่ยนอีเมลให้กลายเป็นตั๋วที่จัดระเบียบไว้อย่างดี อินเทอร์เฟซที่เต็มไปด้วยบริบทของมันให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้า ประวัติการติดต่อ การสื่อสารในอดีต และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ จากแอปพลิเคชัน Zoho อื่น ๆ ซึ่งช่วยให้ตัวแทนสามารถให้คำตอบแก่ลูกค้าได้อย่างเป็นส่วนตัวและมีข้อมูลครบถ้วน
นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์สภาพแวดล้อมแซนด์บ็อกซ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทดสอบและปรับปรุงการบริการลูกค้าโดยไม่ต้องรบกวนการดำเนินงานแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Desk
- เพิ่มประสบการณ์การบริการตนเองของลูกค้าผ่านการสนทนาแบบมีคำแนะนำ
- ตั๋วเส้นทางไปยังแผนกที่เหมาะสม พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการติดตามประสิทธิภาพของตัวแทน การตอบสนอง และระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาสำหรับแต่ละแผนก
- ใช้ Blueprint Builder เพื่อปรับแต่งแต่ละขั้นตอนสำหรับตั๋ว ตั้งแต่การสร้างจนถึงการปิด
ข้อจำกัดของ Zoho Desk
- ไม่มีแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อป
- ระบบออกตั๋วของไม่มีตัวเลือกให้เพิ่มภาษีการขายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ราคาของ Zoho Desk
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $15. 55/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $38. 29/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho Desk คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 5,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
7. Adobe Experience Manager (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่ตอบสนอง)
Adobe Experience Manager เป็นโซลูชันการสร้างเอกสารดิจิทัลที่ช่วยให้คุณสามารถออกแบบแบบฟอร์มที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
มันช่วยให้ฉันสามารถโต้ตอบกับลูกค้าบนช่องทางดิจิทัลที่หลากหลายได้โดยการผสานแบบฟอร์มเข้ากับแอปพลิเคชันใด ๆ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันแชท และอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยแบบฟอร์มที่ปรับให้เหมาะกับระบบที่ไม่มีส่วนหน้า (headless adaptive forms)
ฟีเจอร์ 'การแปลงแบบฟอร์ม' อัตโนมัติของแพลตฟอร์มสามารถแปลแบบฟอร์ม PDF แบบเก่าจำนวนมากเป็นแบบฟอร์มที่รองรับการใช้งานบนมือถือได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Experience Manager
- เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างแบบฟอร์มใหม่ตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนด้วย Adobe Sensei GenAI
- สร้างและส่งมอบเอกสารส่วนบุคคลที่ถูกกระตุ้นโดยกฎทางธุรกิจสำหรับการสื่อสารแบบกลุ่ม
- ใช้แนวทางการลากและวางที่มองเห็นได้และแผนผังข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อรวมระบบหลังบ้านที่สำคัญและแหล่งข้อมูลเข้าด้วยกันในไม่กี่คลิก
ข้อจำกัดของ Adobe Experience Manager
- ปัญหาความไม่เสถียรของแพลตฟอร์ม เช่น การหยุดทำงาน การขัดข้อง ข้อผิดพลาด หรือประสิทธิภาพที่ลดลง อาจเกิดขึ้นได้
- ความพร้อมของทรัพยากรในภูมิภาค การสนับสนุนด้านภาษา และเวลาให้บริการอาจเป็นความท้าทาย
ราคาของ Adobe Experience Manager
- ราคาที่กำหนดตามขนาดธุรกิจและอุตสาหกรรม
คะแนนและรีวิวของ Adobe Experience Manager
- G2: 4. 4/5 (4+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
8. พอดิอัม (ดีที่สุดสำหรับการทำให้กระบวนการตอบกลับรีวิวง่ายขึ้น)
Podium เป็นอีกหนึ่งซอฟต์แวร์การจัดการการสื่อสารลูกค้าชั้นนำที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านการโทร ข้อความ อีเมล ช่องทางโซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์
ด้วยฟีเจอร์ AI Employee คุณสามารถตอบกลับลูกค้าได้ทันทีเพื่อให้การสนทนาดำเนินต่อไปทางข้อความ แม้หลังจากที่พวกเขาออกจากเว็บไซต์ไปแล้ว ส่วนที่ดีที่สุดของเครื่องมือนี้คือสามารถตอบกลับลูกค้าภายใน 30 วินาที
เมื่อใดก็ตามที่มีคนกรอกแบบฟอร์ม 'ติดต่อเรา' บนเว็บไซต์ของบริษัท ระบบจะส่งข้อความอัตโนมัติไปยังผู้ติดต่อเพื่อเริ่มกระบวนการสื่อสาร
คุณสมบัติเด่นของโพเดียม
- จัดการและตอบกลับรีวิวจากแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google และ Facebook ได้โดยตรงภายใน Podium
- มอบประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลโดยการร่างข้อความที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลจากแม่แบบ
- ส่งข้อความอัตโนมัติไปยังผู้โทรเพื่อกระตุ้นให้พวกเขากลับมาติดต่อและเพื่อให้แน่ใจว่าทุกโอกาสทางการตลาดได้รับการบันทึกไว้
ข้อจำกัดของโพเดียม
- การโอนข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไปยังระบบ CRM อาจเป็นไปอย่างล่าช้า
- คุณสมบัติการค้นหาของมันอนุญาตให้ผู้ใช้ค้นหาการสนทนาเก่า ๆ ได้เพียงการจดจำชื่อของบุคคลที่พวกเขากำลังคุยกับอยู่ ซึ่งอาจไม่สะดวก
การตั้งราคาแบบโพเดียม
- คอร์: $399/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $599/เดือน ต่อผู้ใช้
- ลายเซ็น: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวจากโพเดียม
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
9. Quadient Inspire (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับแบรนด์)
Quadient Inspire เป็นเครื่องมือสำหรับปรับแต่งกลยุทธ์การจัดการการสื่อสารกับลูกค้าให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลผ่านหลากหลายช่องทาง
Inspire Evolve แพลตฟอร์มการจัดการการสื่อสารลูกค้าแบบ SaaS ของ Quadient ประกอบด้วยสี่ส่วนเพื่อทำให้การมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป็นเรื่องง่าย:
- ผู้เขียนเนื้อหา: ใช้เพื่อสร้างและจัดการเทมเพลตสำหรับการสื่อสารจำนวนมาก
- แผนกต้อนรับ: เมื่อแม่แบบสำหรับการสื่อสารกับลูกค้าทั่วไปได้รับการอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจะใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และส่งมอบผ่านอีเมลหรือไฟล์ PDF
- สร้าง: ส่วนประกอบนี้ช่วยส่งอีเมลและข้อความของลูกค้าเป็นชุด
- คลังเก็บ: ช่วยจัดเก็บและจัดการแม่แบบเก่า
ฉันยังชอบใช้ Quadient Inspire iForms ในการรวบรวมข้อมูลลูกค้าและปรับแต่งการสื่อสารกับลูกค้าให้เหมาะสมอีกด้วย นอกจากนี้ Quadient Inspire Journey ยังช่วยให้ฉันสามารถวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้าและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าอย่างละเอียด ทำให้ฉันสามารถจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เหมาะสมเพื่อมอบการสนับสนุนที่มีคุณภาพสูงสุดได้
คุณสมบัติเด่นของ Quadient Inspire
- เชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าโดยใช้แบบฟอร์มอัจฉริยะเพื่อออกแบบแผนที่การเดินทางของลูกค้าอย่างครอบคลุม และทำให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
- ออกแบบและส่งมอบการสื่อสารที่ปลอดภัย ปรับแต่งเฉพาะบุคคล และสอดคล้องตามข้อกำหนดได้อย่างง่ายดาย โดยสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ด้วยฟีเจอร์ Quadient Inspire Evolve
- ใช้บริการตามความต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของคุณได้รับข้อความที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลในเวลาใดก็ได้ ด้วยความรวดเร็วและความน่าเชื่อถือ
ข้อจำกัดของ Quadient Inspire
- ซอฟต์แวร์อาจเกิดการขัดข้องเมื่อทำงานกับข้อมูลขนาดใหญ่
- มันทำงานได้ไม่ราบรื่นบนอุปกรณ์ Mac
Quadient Inspire ราคา
- ราคาที่กำหนดเองตามขนาดธุรกิจและอุตสาหกรรม
คะแนนและรีวิว Quadient Inspire
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90+)
- Capterra: 4. 6/5 (10+ รีวิว)
10. LiveAgent (ดีที่สุดสำหรับการแก้ไขตั๋วของลูกค้า)
ต้องการติดตามการสื่อสารทั้งหมดจากลูกค้าและเปลี่ยนให้เป็นตั๋วเพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้นหรือไม่? ลองใช้ LiveAgent ดูสิ มันมีระบบตั๋วที่แข็งแกร่งพร้อมแอปพลิเคชันแชทสดที่ช่วยให้ทีมสามารถตอบกลับข้อความของลูกค้าและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้แบบเรียลไทม์
คุณยังสามารถติดตามการวิเคราะห์ข้อความเพื่อดูคำขอหรือข้อเสนอแนะที่พบบ่อยจากลูกค้า เวลาในการตอบกลับ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ ซอฟต์แวร์หลายภาษาของมันช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งหน้าต่างแชทใน 40 ภาษาได้
LiveAgent มีฟีเจอร์การตรวจสอบเว็บไซต์ที่ช่วยให้คุณเห็นว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณเรียกดูอย่างไร เพื่อที่คุณจะสามารถส่งคำเชิญแชทที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LiveAgent
- ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าแบบตัวต่อตัว โดยใช้คุณสมบัติการโทรผ่านวิดีโอที่ผสานรวมไว้
- ใช้ระบบการจัดการตั๋วเพื่อแปลงคำขอให้เป็นตั๋วและกระจายไปยังสมาชิกในทีมเพื่อการจัดการการสื่อสารกับลูกค้าที่รวดเร็วขึ้น
- จัดการคำขอของลูกค้าจากช่องทางการสนับสนุนต่างๆ รวมถึงอีเมล แชทสด ข้อความทางโซเชียล การโทรศัพท์ การวิดีโอคอล การส่งข้อความในฟอรัม และแบบฟอร์มติดต่อในที่เดียว
ข้อจำกัดของ LiveAgent
- มีการเชื่อมต่อกับระบบธุรกิจที่จำกัด
- ไม่มีบริการแชทบอท AI สำหรับการตอบกลับข้อความของลูกค้าโดยอัตโนมัติ
ราคาของ LiveAgent
- ฟรี ตลอดไป
- ขนาดเล็ก: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ระดับกลาง: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาดใหญ่: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว LiveAgent
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
ปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าด้วย ClickUp
การใช้โซลูชัน CCM เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ลดต้นทุนการบริการลูกค้า และเพิ่มศักยภาพให้พนักงานของคุณมุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชันหลัก
หากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการสื่อสารกับลูกค้าและทีมของคุณบนแพลตฟอร์มเดียว ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า ClickUp มันถูกออกแบบมาเพื่อจัดการงานทุกประเภท ตั้งแต่การปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างทีม การอัตโนมัติการสื่อสาร ไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ลงทะเบียนฟรีบน ClickUpเพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารที่สอดคล้องหรือระบบข้อความทันทีสำหรับลูกค้าของคุณ และสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับพวกเขาผ่านทุกช่องทาง