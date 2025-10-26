เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา Asana ฟรีเพื่อวางแผนและจัดตารางงานอย่างชาญฉลาด

การวางแผนเนื้อหาอาจมีความต้องการมากกว่าการสร้างเนื้อหาเอง
คุณจำเป็นต้องติดตามวันที่สำคัญ, การประกาศของบริษัท, การอัปเดตสินค้า, และกิจกรรมออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมให้สูงสุด
นั่นคือเหตุผลที่ปฏิทินเนื้อหาเป็นสิ่งจำเป็น มันช่วยรักษาความสม่ำเสมอ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับแคมเปญใดๆ
เพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น เราได้คัดสรรเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาที่ดีที่สุดจาก Asana ซึ่งสามารถช่วยคุณประหยัดเวลา จัดระเบียบ และปรับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณให้สอดคล้องตั้งแต่วันแรก
แบบแผนปฏิทินเนื้อหาที่ดีที่สุดในมุมมอง
นี่คือตารางสรุปสำหรับแม่แบบปฏิทินเนื้อหาที่ดีที่สุดของ Asana และ ClickUp:
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะสำหรับ
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียสำหรับ Asana
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|มุมมองปฏิทิน, การพึ่งพาของงาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การอัปเดตแบบเรียลไทม์
|ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, นักการตลาดเนื้อหา, ทีมดิจิทัล
|กระดานอาสนะ, ปฏิทิน
|เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการสำหรับอาสนะ
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ขั้นตอนร่าง/แก้ไข/ตรวจสอบ/เผยแพร่, แท็ก, มุมมองปฏิทิน/รายการ
|นักการตลาดเนื้อหา, ทีมบรรณาธิการ, ผู้นำการตลาด
|กระดานอาสนะ, ปฏิทิน, รายการ
|เทมเพลตปฏิทินการตลาดทางอีเมลสำหรับ Asana
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ส่งการจัดตารางเวลา, การอนุมัติ, การผสานระบบ CRM, การติดตาม A/B
|นักการตลาดทางอีเมล, ทีม CRM, ผู้นำการตลาด
|กระดานอาสนะ, ปฏิทิน, รายการ
|แบบแผนโครงการออกแบบอาสนะ
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|สรุป, การสร้างสินทรัพย์, การตรวจสอบ, การผสานกับ Figma, ความพึ่งพา
|นักออกแบบ, ทีมสร้างสรรค์, ผู้นำโครงการ
|กระดานอาสนะ, ไทม์ไลน์, รายการ
|เทมเพลตกลยุทธ์การตลาดสำหรับ Asana
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|วัตถุประสงค์, ตัวชี้วัด, การเชื่อมโยงแคมเปญ, การผสานระบบ CRM/เอกสาร
|ผู้มุ่งหวังทางการตลาด, ทีมกลยุทธ์, ผู้จัดการแคมเปญ
|กระดานอาสนะ, รายการ
|เทมเพลตกำหนดการโครงการอาสนะ
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|แผนที่เส้นทางเชิงภาพ, จุดสำคัญ, วันที่เปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ, อุปสรรค
|ผู้จัดการโครงการ, ทีมปฏิบัติการ, ผู้นำทีมข้ามสายงาน
|ไทม์ไลน์ของอาสนะ, รายการ
|เทมเพลตคำขอสร้างสรรค์ของ Asana
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|แบบฟอร์มการรับเข้า, การจัดเส้นทางอัตโนมัติ, SLA, การติดตามสินทรัพย์/การอนุมัติ
|ผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์, นักออกแบบ, ทีมคอนเทนต์
|กระดานอาสนะ, รายการ, แบบฟอร์ม
|เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาประจำเดือน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ปฏิทินรวม, แท็ก, ลากและวาง, การพึ่งพา
|ผู้จัดการเนื้อหา, ผู้วางแผนแคมเปญ
|ClickUp ปฏิทิน, รายการ
|แม่แบบปฏิทินเนื้อหาประจำสัปดาห์ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การวิ่งระยะสั้นประจำสัปดาห์, การทำงานเป็นชุด, มุมมองงานครบกำหนด/ค้าง
|ทีมการตลาด, กระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตรายการปฏิทินเนื้อหา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|รายการที่สามารถจัดเรียงได้, วันที่ครบกำหนด, แก้ไขแบบกลุ่ม, ตัวกรอง
|ผู้ประสานงานเนื้อหา, นักการตลาดเดี่ยว
|ClickUp รายการ
|เทมเพลตแผนเนื้อหา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การแผนที่ผู้ชม/ช่องทางการตลาด, มุมมองที่แบ่งส่วน, การติดตามสินทรัพย์
|นักกลยุทธ์ด้านเนื้อหา, ทีมประสิทธิภาพ
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียสมัยใหม่ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เป้าหมาย/แท็กของแพลตฟอร์ม, ฟิลด์ประสิทธิภาพ, บัญชีหลายบัญชี
|ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, ผู้วางแผนแคมเปญ
|ClickUp บอร์ด, ปฏิทิน
|เทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดีย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การจับคู่สินทรัพย์/รูปแบบ/ลำดับ, รายการตรวจสอบความพร้อม
|ทีมที่จัดการโพสต์หลายรูปแบบ
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ธีมของแคมเปญ, การกำหนดเจ้าของ/วันที่, มุมมองคู่
|ทีมโซเชียล, แคมเปญหลายแพลตฟอร์ม
|ClickUp รายการ, ปฏิทิน
|เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|สรุปงาน, กำหนดเวลา, การติดตามเจ้าของ, วงจรการตรวจสอบ
|ทีมบรรณาธิการ, เนื้อหาหลายรูปแบบ
|ClickUp รายการ, ปฏิทิน
|เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการบล็อก ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|หัวข้อ/SEO/แท็กช่องทาง, การมอบหมายงานเขียน/รีวิว
|บรรณาธิการบล็อก, นักการตลาดเนื้อหา, นักเขียนอิสระ
|ClickUp รายการ, ปฏิทิน
|เทมเพลตปฏิทินพอดแคสต์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การวางแผนตอน, การจัดการแขก, การติดตามสินทรัพย์
|ทีมพอดแคสต์, ผู้สร้างเนื้อหาเดี่ยว
|ClickUp รายการ, ปฏิทิน
|เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการการตลาดเนื้อหา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การจัดแนวแคมเปญ/KPI, การมอบหมายบทบาท, การรายงานสถานะ
|ทีมการตลาดเนื้อหา, ผู้จัดการแคมเปญ
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตปฏิทินส่งเสริมการขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การรวมศูนย์โปรโมชัน, การติดแท็กการพึ่งพา, มุมมองเดียว
|ทีมการตลาด/ผลิตภัณฑ์, โปรโมชั่นข้ามช่องทาง
|ClickUp รายการ, ปฏิทิน
|เทมเพลตปฏิทินการโพสต์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การติดตามที่กำหนดไว้/อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/ล่าช้า งานที่ทำซ้ำ
|ทีมการตลาด/คอนเทนต์, การสร้างกลุ่มเป้าหมาย
|ClickUp รายการ, ปฏิทิน
|เทมเพลตปฏิทินแคมเปญ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การวางแผนระยะ/เป้าหมาย, งานที่ต้องทำร่วมกัน, ผลกระทบ
|ทีมการตลาด, ผู้จัดการแคมเปญ
|ClickUp รายการ, ปฏิทิน
|เทมเพลตการขยายการผลิตเนื้อหา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|สรุป, สถานะ, รายการตรวจสอบ, การติดตามปริมาณรายเดือน
|ทีมผลิตเนื้อหาคุณภาพสูง
|ClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาอาสนะคืออะไร?
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาAsana เป็นกรอบการทำงานสำเร็จรูปใน Asana ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักการตลาดเนื้อหา ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย และทีมต่างๆ วางแผน จัดการ สร้างเทมเพลต และติดตามกระบวนการทำงานทั้งหมดในการสร้างเนื้อหา
โปรดจำไว้ว่า: แม่แบบที่มีประสิทธิภาพควรมีช่องข้อมูลที่จำเป็น เช่น วันที่เผยแพร่ แพลตฟอร์ม ประเภทเนื้อหา และสถานะ (เช่น ร่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ เผยแพร่แล้ว) นอกจากนี้ ควรทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันด้านเนื้อหาและช่วยให้มองเห็นปฏิทินเนื้อหาของคุณได้อย่างชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างทีม
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาอาสนะที่ดี?
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดีย, ท่อบล็อก, หรือปฏิทินบรรณาธิการ, แบบฟอร์มเหล่านี้:
✅ ให้โครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างปฏิทินเนื้อหาจากศูนย์หรือปรับแต่งปฏิทินที่มีอยู่
✅ ช่วยให้มองเห็นเนื้อหาทุกชิ้น—โพสต์, วิดีโอ, สินทรัพย์แคมเปญ—ใน มุมมองปฏิทินแบบแชร์
✅ ช่วยให้ทีมสามารถมอบหมายงาน กำหนดวันครบกำหนด และเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับหมวดหมู่ ช่องทาง หรือสถานะ
✅ ช่วยปรับปรุงการประสานงานระหว่างสมาชิกในทีม รวมถึงนักเขียน นักออกแบบ และผู้อนุมัติ
✅ ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้า เติมเต็มช่องว่างของเนื้อหา และรักษาตารางการเผยแพร่ที่คาดการณ์ได้
แม้ว่าเราได้ครอบคลุมคุณสมบัติพื้นฐานของเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา Asana ไว้ข้างต้นแล้ว แต่โปรดดูข้อเสนอต่อไปนี้เพื่อประสบการณ์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น:
- อนุญาตให้ปรับแต่งผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับสถานะ, กลุ่มเป้าหมาย, และหมวดหมู่เนื้อหา
- ใช้ส่วนหรือแท็กเพื่อจัดระเบียบเนื้อหาตามแพลตฟอร์ม ช่องทาง หรือแคมเปญ
- รวมถึงช่องรายละเอียดสำหรับคำอธิบายโพสต์ ลิงก์ และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- รองรับการติดตามสถานะแบบเรียลไทม์เพื่อให้มั่นใจในความต่อเนื่องตั้งแต่การสร้างจนถึงการเผยแพร่
👀 เกร็ดความรู้: ฮอลลีวูดอาจเป็นต้นกำเนิดของคำว่า "คอนเทนต์" ในช่วงทศวรรษ 1990 ขณะที่สตูดิโอต่างๆ เริ่มสำรวจช่องทางการจัดจำหน่ายดิจิทัลใหม่ๆผู้บริหารได้เริ่มเรียกภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และโปรโมชันต่างๆ ว่า "คอนเทนต์" ซึ่งเป็นคำที่ครอบคลุมทุกอย่างและได้กลายเป็นคำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการการตลาดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา Asana ฟรี
เทมเพลตฟรีคือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณหากคุณต้องการข้ามขั้นตอนการตั้งค่าและเริ่มวางแผนได้ทันที
นี่คือเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา Asana ฟรี 7 แบบที่มีโครงสร้างพร้อมใช้งานเพื่อจัดระเบียบแนวคิดเนื้อหาของคุณและจัดการกำหนดการเผยแพร่ ทำให้ง่ายต่อการมอบหมายงานใหม่
1. แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดียสำหรับ Asana
หากคุณกำลังจัดการโพสต์บนโซเชียลมีเดียข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook, LinkedIn และ Instagram เทมเพลตนี้จะช่วยผสานความสม่ำเสมอเข้ากับกลยุทธ์เนื้อหาโดยรวมของคุณ
เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียสำหรับ Asana เป็นปฏิทินเนื้อหาฟรีที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสร้าง ติดตาม และจัดการเนื้อหาโซเชียลมีเดียในที่ทำงานส่วนกลางเดียว
ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น มุมมองปฏิทิน, การเชื่อมโยงงาน, และฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับวันที่เผยแพร่, ช่องทาง, ประเภทเนื้อหา, และสถานะโพสต์, เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นตารางการเผยแพร่ของคุณได้อย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ คุณยังสามารถอนุญาตให้สมาชิกในทีมมอบหมายงาน ตรวจสอบรายละเอียดโพสต์ และอัปเดตสถานะได้แบบเรียลไทม์
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- โพสต์แผนที่ตามช่องทาง ประเภทเนื้อหา และวันที่เผยแพร่ในมุมมองปฏิทิน
- มอบหมายเจ้าของ, กำหนดการพึ่งพา, และติดตามสถานะ
- กรองตามแพลตฟอร์มหรือแคมเปญเพื่อดูสินทรัพย์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย, นักการตลาดเนื้อหา, และทีมดิจิทัลที่จัดการเนื้อหาโซเชียลมีเดียปริมาณมาก
2. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการอาสนะ
คุณกำลังจัดการบล็อก, จดหมายข่าว, วิดีโอ, หรือบทความหลายช่องทางอยู่หรือไม่? เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการ Asana เป็นปฏิทินเนื้อหาฟรีที่ออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบและติดตามเนื้อหาในทุกขั้นตอน—ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการเผยแพร่
ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถติดแท็กงานแต่ละรายการตามประเภทเนื้อหา แพลตฟอร์ม และสถานะ ในขณะที่มุมมองปฏิทินช่วยให้คุณมองเห็นสิ่งที่กำลังจะเผยแพร่และกำหนดเวลาได้ คุณยังสามารถมอบหมายงานสำหรับการร่าง การแก้ไข และการตรวจสอบ และทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายระหว่างทีมการตลาด ทีมประชาสัมพันธ์ และทีมออกแบบ
จากบทความยาวไปจนถึงโพสต์โซเชียลสั้น ๆ ปฏิทินเนื้อหาใน Asana นี้จะช่วยให้คุณวางแผนล่วงหน้า ติดตามความคืบหน้า และจัดการการอัปเดตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดระเบียบความคิดผ่านขั้นตอนการร่าง แก้ไข ทบทวน และเผยแพร่
- ติดแท็กเนื้อหาตามประเภท, ผู้ชม, และช่องทาง
- ใช้มุมมองปฏิทินและรายการเพื่อตรวจหาช่องว่างและปรับสมดุลปริมาณงานในแต่ละสัปดาห์
✨ เหมาะสำหรับ: นักการตลาดเนื้อหา, ทีมบรรณาธิการ, และผู้นำการตลาดที่จัดการการสร้างเนื้อหาข้ามสายงาน
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียยอดนิยมสำหรับนักการตลาด
3. แม่แบบปฏิทินการตลาดทางอีเมลสำหรับอาสนะ
หากทีมของคุณส่งการอัปเดตผลิตภัณฑ์, อีเมลแคมเปญ, หรือจดหมายข่าวเป็นประจำ, แบบฟอร์มนี้ช่วยคุณจัดระเบียบทุกข้อความและป้องกันการทับซ้อนระหว่างแผนก
เทมเพลตปฏิทินการตลาดทางอีเมลสำหรับ Asana มอบวิธีการที่มีโครงสร้างในการกำหนดวันที่ส่งงาน มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้า
ด้วยมุมมองโครงการที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น มุมมองรายการและมุมมองปฏิทิน คุณสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่บรรทัดหัวเรื่องและบันทึกการทดสอบ A/B ไปจนถึงสินทรัพย์เนื้อหาและรายชื่ออีเมลที่แบ่งกลุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถใช้การผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Gmail, Outlook และ Salesforce เพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันและขจัดปัญหาการพลาดกำหนดเวลา
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- กำหนดวันที่ส่ง, การอนุมัติ, และงานแบ่งกลุ่ม
- ติดตามหัวเรื่องอีเมล, ไฟล์สื่อ, และการทดสอบ A/B ไว้ในที่เดียว
- เชื่อมต่อระบบอินบ็อกซ์และการผสานระบบ CRM เพื่อให้การประสานงานรวดเร็วขึ้น
✨ เหมาะสำหรับ: นักการตลาดทางอีเมล, ทีม CRM และผู้นำการตลาดที่ประสานงานแคมเปญอีเมลหลายทีม
👋🏾 ต้องการวิธีที่ดีกว่าในการจัดการปฏิทินหลายรายการหรือไม่? รวมทุกขั้นตอนการทำงานของคุณไว้ในโซลูชันปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI หนึ่งเดียว:
4. แผนโครงการออกแบบอาสนะ
หากทีมสร้างสรรค์ของคุณใช้เวลาในการติดตามการอนุมัติมากกว่าการสร้างผลงาน เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณปรับกระบวนการออกแบบให้เรียบง่ายตั้งแต่การรับบรีฟจนถึงการส่งมอบผลงาน
แม่แบบแผนโครงการออกแบบอาสนะ จัดโครงสร้างงานของคุณให้เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน: การระดมความคิด, การสร้างสินทรัพย์, การตรวจสอบ, และการอนุมัติ, พร้อมกับการจัดระเบียบไฟล์, ข้อเสนอแนะ, และรายการที่ต้องดำเนินการในที่ทำงานร่วมกันเพียงแห่งเดียว
ปฏิทินและมุมมองรายการนำเสนอวิธีการที่ยืดหยุ่นในการจัดการไทม์ไลน์ ในขณะที่การผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Figma ช่วยให้ไฟล์การออกแบบและบริบทของโครงการยังคงเชื่อมต่อกัน นอกจากนี้ ปฏิทินเนื้อหาใน Asana ยังรองรับการพึ่งพาของงาน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีงานใดดำเนินต่อไปโดยไม่ได้รับการอนุมัติที่จำเป็น
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- สรุปโครงสร้าง, การสร้างสินทรัพย์, การตรวจสอบ, และการอนุมัติ
- ใช้การพึ่งพาและไทม์ไลน์เพื่อปลดบล็อกงาน
- แนบไฟล์ Figma และความคิดเห็นไปยังงาน
✨ เหมาะสำหรับ: นักออกแบบกราฟิก, ทีมสร้างสรรค์, และผู้นำโครงการที่จัดการงานออกแบบหลายขั้นตอน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณเคยประสบปัญหาในการตามเทรนด์ล่าสุดในอุตสาหกรรมของคุณHow to Use Trendspotting (with Examples)จะอธิบายวิธีการสังเกตการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน
5. แม่แบบกลยุทธ์การตลาดแบบอาสนะ
เทมเพลตกลยุทธ์การตลาด Asana เป็นกรอบการทำงานแบบโครงการที่ช่วยให้ทีมสามารถกำหนด ดำเนินการ และติดตามเนื้อหาของตนได้ฟรี
นี่คือวิธีการ:แม่แบบกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาฉบับนี้จะช่วยแบ่งกลยุทธ์การตลาดของคุณออกเป็นส่วนประกอบที่มีโครงสร้าง เช่น วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ตัวชี้วัดสำคัญ และโครงการการตลาดต่างๆ
คุณสามารถเชื่อมโยงกลยุทธ์กับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ กำหนดระยะเวลา และทำให้ทีมคอนเทนต์ ทีมขาย และทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ทำงานสอดคล้องกัน
นอกจากนี้ การผสานการทำงานกับ HubSpot, Salesforce และ Google Workspace ยังช่วยให้การสร้างงานจากข้อมูลอัปเดตใน CRM เป็นเรื่องง่าย และสามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- แปลงวัตถุประสงค์ให้เป็นโครงการริเริ่ม กำหนดระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
- เชื่อมโยงโครงการกับตัวชี้วัดและแคมเปญเพื่อให้รายงานสอดคล้องกับเป้าหมาย
- ดึงเอกสารและการอัปเดต CRM เข้าสู่รายการงาน
✨ เหมาะสำหรับ: ลูกค้าเป้าหมาย ทีมวางกลยุทธ์ และผู้จัดการแคมเปญที่ต้องการเชื่อมโยงเป้าหมายระหว่างเนื้อหา การขาย และการตลาดดิจิทัล
6. แผนงานโครงการอาสนะ
หากคุณกำลังบริหารโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีหลายส่วนที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา แม่แบบกำหนดการโครงการของ Asana จะช่วยให้ทีมสามารถแบ่งงานใหญ่ ๆ ออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ สำหรับความรับผิดชอบ คุณจะได้รับกำหนดเวลาที่ชัดเจนและผู้รับผิดชอบ
การใช้มุมมองไทม์ไลน์และการเชื่อมโยงงาน คุณสามารถสร้างแผนที่เส้นทางที่เชื่อมโยงแต่ละงานไปยังงานถัดไปได้อย่างชัดเจน คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัวช่วยให้คุณเลื่อนวันที่และกระตุ้นการอัปเดตเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง
สุดท้ายนี้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง กฎเกณฑ์ และหมุดหมายช่วยให้คุณและทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่การผสานรวมกับ Gmail, Outlook, Clockwise และ Google Workspace จะช่วยนำการจัดตารางเวลาเข้าสู่กระบวนการทำงานประจำวันของคุณ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- สร้างแผนที่เส้นทางเชิงภาพพร้อมด้วยหมุดหมายสำคัญและความสัมพันธ์ที่พึ่งพาอาศัยกัน
- เปลี่ยนวันที่โดยอัตโนมัติตามกฎเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง
- ติดตามเจ้าของสถานะและผู้ขัดขวางของงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตามผลที่เฉพาะเจาะจงและรวดเร็ว
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ทีมปฏิบัติการ, และผู้นำข้ามสายงานที่จัดการงานที่มีรายละเอียดและต้องส่งมอบตามเวลาที่กำหนด
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: รู้สึกจมอยู่กับบล็อก, ไฟล์, และไอเดียเนื้อหาที่กระจัดกระจายอยู่หรือไม่?วิธีสร้างฐานข้อมูลเนื้อหา (พร้อมเทมเพลต)จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในระบบเดียวที่สามารถปรับขนาดได้และค้นหาได้
7. แบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์สำหรับอาสนะ
หากทีมสร้างสรรค์ของคุณรู้สึกหนักใจกับคำขอที่กระจัดกระจายจากอีเมล, Slack, และการประชุม, แม่แบบคำขอสร้างสรรค์ของ Asana จะช่วยสร้างโครงสร้างและความชัดเจนให้กับกระบวนการรับคำขอ.
แทนที่จะรวบรวมข้อมูลสั้นๆ ที่กระจัดกระจายด้วยตนเอง ทีมงานสามารถใช้แบบฟอร์มที่มีอยู่ในระบบเพื่อรวบรวมข้อกำหนดด้านความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มต้น
ในขณะเดียวกัน กฎของงานจะช่วยให้การส่งต่องานเป็นไปโดยอัตโนมัติ ในขณะที่การผสานรวมกับ Figma และเครื่องมืออื่น ๆ จะช่วยให้ข้อมูลย้อนกลับและทรัพยากรต่าง ๆ อยู่ในที่เดียว
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- คำขอการรับเข้าผ่านแบบฟอร์มที่มีช่องข้อมูลที่จำเป็นเพื่อเริ่มทำงานพร้อมบริบทที่ครบถ้วน
- กำหนดเส้นทางงานอัตโนมัติไปยังทีมและสถานะที่เหมาะสม เพื่อให้การส่งต่องานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม
- ติดตาม SLA, ทรัพย์สิน และการอนุมัติในคิวเดียว
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์, นักออกแบบ, และทีมคอนเทนต์ที่จัดการกับปริมาณคำขอที่เข้ามาจำนวนมากจากหลากหลายแผนก
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่
ข้อจำกัดในการจัดการโครงการด้วย Asana
Asana ถูกใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการวางแผนเนื้อหา แต่เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ มันมีข้อจำกัดที่ต้องพิจารณา การเข้าใจข้อจำกัดเหล่านี้สามารถช่วยให้ทีมตัดสินใจได้ว่า Asana เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพวกเขาหรือไม่ หรือจำเป็นต้องใช้ทางเลือกอื่นเพื่อเติมเต็มช่องว่างที่ขาดไป
- Asana ขาดระบบติดตามเวลาในตัว จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบชั่วโมงการทำงานหรือระยะเวลาของงาน
- ผู้ใช้ใหม่มักเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากปริมาณของฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่ง ซึ่งอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
- อนุญาตให้มีผู้รับมอบหมายเพียงหนึ่งคนต่อหนึ่งงานเท่านั้น ซึ่ง จำกัดการทำงานร่วมกัน ในความรับผิดชอบที่แบ่งปันกัน และมักนำไปสู่การมอบหมายงานซ้ำซ้อน
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกซับซ้อนสำหรับความต้องการพื้นฐาน โดยเฉพาะเมื่อโครงการง่าย ๆ ถูกซ้อนอยู่ในมุมมองหรือฟีเจอร์มากเกินไป
- ในขณะที่แผนฟรีครอบคลุมความต้องการพื้นฐาน ฟีเจอร์ขั้นสูงเช่นมุมมองไทม์ไลน์, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และการขยายขนาดทีมจะถูกจำกัดไว้เบื้องหลังระดับราคาที่สูงกว่า
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: รู้สึกติดขัดระหว่างการขยายเนื้อหาและการรักษาคุณภาพให้สูงอยู่ใช่ไหม? บล็อก"วิธีสร้างเนื้อหาโดยอัตโนมัติ" จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการใช้ AI เพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำๆ—เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ ไม่ใช่การหมดไฟ
เทมเพลตอาสนะทางเลือก
หากคุณพบข้อจำกัดกับ Asana, ClickUp ให้บริการโซลูชันทันทีสำหรับปัญหาเหล่านี้มากมาย.ซอฟต์แวร์ปฏิทินเนื้อหาให้บริการระบบติดตามเวลาในตัว, ผู้รับผิดชอบหลายคนต่อภารกิจ, และระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น.
นี่คือ 15 แม่แบบปฏิทินเนื้อหาทรงพลังจาก ClickUp ที่ช่วยให้ทีมสร้าง จัดระเบียบ และติดตามเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น:
1. แม่แบบปฏิทินเนื้อหาประจำเดือนของ ClickUp
สมมติว่าทีมของคุณกำลังวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์, ซีรีส์บล็อกในไตรมาสที่ 3 และการผลักดันความเป็นผู้นำทางความคิดบน LinkedIn เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดกำหนดเวลา คุณจำเป็นต้องเห็นว่าการไหลของเนื้อหาเหล่านี้สอดคล้องกันอย่างไรในแต่ละสัปดาห์โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างบอร์ดต่างๆ
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาประจำเดือนของClickUpมอบมุมมองปฏิทินแบบรวมที่แสดงทุกอย่างอย่างชัดเจนในคราวเดียว
มันถูกสร้างขึ้นเพื่อการวางแผนระดับสูง ช่วยให้คุณติดตามแคมเปญ ประสานงานทรัพยากร และกำหนดเส้นตายที่เป็นจริงได้เดือนต่อเดือน ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับประเภทเนื้อหา วันที่เผยแพร่ และสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมาย คุณสามารถป้องกันความขัดแย้งในการจัดตารางเวลาและทำให้มั่นใจว่าทุกชิ้นส่วนสนับสนุนกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของคุณ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- ดูทุกแคมเปญและโพสต์บนปฏิทินเดียว
- ติดแท็กสินค้าตามประเภท ช่องทาง และเจ้าของ เพื่อรักษาความสมดุลของกำลังการผลิตในแต่ละเดือน
- ลากวันที่และอัปเดตการพึ่งพาโดยอัตโนมัติ
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการเนื้อหาที่ดูแลหลายช่องทางของเนื้อหาในไทม์ไลน์รายเดือน
🎥 เรียนรู้วิธีสร้างกระบวนการผลิตเนื้อหาที่สมบูรณ์ด้วย ClickUp:
📖 อ่านเพิ่มเติม: Asana Vs. ClickUp: เครื่องมือการจัดการทีมใดดีกว่ากัน
2. แม่แบบปฏิทินเนื้อหาประจำสัปดาห์ของ ClickUp
หากทีมคอนเทนต์ของคุณทำงานเป็นสปรินต์รายสัปดาห์ เช่น การเผยแพร่บล็อกโพสต์ทุกวันจันทร์ การเตรียมโพสต์โซเชียลกลางสัปดาห์ และการตรวจสอบร่างจดหมายข่าวภายในวันศุกร์ แบบฟอร์มนี้จะมอบระดับการควบคุมที่เหมาะสมให้กับคุณ
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาประจำสัปดาห์ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและต้องการจัดการตารางการเผยแพร่รายละเอียดรายสัปดาห์โดยไม่ติดขัดกับสเปรดชีต
มันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้คุณจัดการงานเป็นชุด ประสานงานแคมเปญระยะสั้น และปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- วางแผนการเร่งงานเจ็ดวันพร้อมสถานะและเจ้าของ
- ทำงานเป็นชุดตามช่องทางหรือธีมเพื่อหลีกเลี่ยงการสลับบริบท
- รายงานที่ต้องส่งวันนี้และความคิดเห็นที่ค้างอยู่เพื่อช่วยให้การประชุมสแตนด์อัพมีประสิทธิภาพมากขึ้น
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ดำเนินงานในรูปแบบสปรินต์รายสัปดาห์หรือจัดการกับกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาที่เกิดซ้ำ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การจัดการแคมเปญสำหรับลูกค้าหลายรายโดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ?"การจัดการแคมเปญการตลาด (พร้อมตัวอย่างและเทมเพลต)"จะแสดงวิธีทำให้กระบวนการของคุณมีประสิทธิภาพตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการดำเนินการ
3. แม่แบบรายการปฏิทินเนื้อหา ClickUp
หากทีมของคุณชอบใช้รายการตรวจสอบที่มีโครงสร้างมากกว่าบอร์ดภาพ และคุณต้องการวิธีการทำงานที่รวดเร็วโดยไม่ต้องสลับมุมมอง เทมเพลตแบบรายการนี้จะช่วยให้ทุกอย่างชัดเจน
เทมเพลตรายการปฏิทินเนื้อหาของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักการตลาดเนื้อหาที่ต้องการวิธีการวางแผน จัดตารางเวลา และเผยแพร่เนื้อหาแบบเรียบง่ายไม่มีสิ่งฟุ่มเฟือย
นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณได้รับรายการงานเนื้อหาที่เป็นเส้นตรงและสามารถจัดเรียงได้ตามต้องการ พร้อมวันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ สถานะ และช่องทาง เพื่อให้คุณสามารถจัดการการผลิตเนื้อหาได้เหมือนกับรายการสิ่งที่ต้องทำ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดการรายการที่สามารถเรียงลำดับได้พร้อมวันที่ครบกำหนด สถานะ และช่องทาง
- กรองตามผู้รับผิดชอบ, ขั้นตอน, หรือแคมเปญเพื่อให้งานที่เหมาะสมอยู่ในสายตา
- แก้ไขข้อมูลและวันที่จำนวนมากพร้อมกันเพื่อลดความยุ่งยากในการเปลี่ยนแปลงตารางงาน
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ประสานงานเนื้อหาและนักการตลาดอิสระที่ชอบทำงานจากมุมมองที่มีโครงสร้างและเป็นรายการ
4. แม่แบบแผนเนื้อหา ClickUp
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของคุณเพิ่งขอแผนงานเนื้อหาประจำไตรมาสที่แยกตามกลุ่มผู้ชม, ขั้นตอนของช่องทาง, และช่องทางการจัดจำหน่าย...ภายในสิ้นวัน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้คุณจำเป็นต้องใช้เทมเพลตแผนเนื้อหา ClickUp เทมเพลตนี้จะมอบกรอบการทำงานเชิงกลยุทธ์เพื่อจัดระเบียบโครงการเนื้อหาตามแคมเปญ กลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามไม่เพียงแค่สิ่งที่กำลังถูกสร้างขึ้น แต่ยังรวมถึงเหตุผลเบื้องหลังด้วย
ด้วยมุมมองที่กำหนดเองสำหรับบล็อก วิดีโอ และเนื้อหาที่ต้องลงทะเบียน คุณสามารถมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามประสิทธิภาพการทำงานได้ทั้งหมด ในขณะที่ยังคงรักษาข้อความให้สอดคล้องกันในทุกรูปแบบ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- กำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนการตัดสินใจ และเป้าหมาย
- ติดตามสรุปงาน ทรัพยากร และกำหนดเวลาของแต่ละโครงการ
- ตรวจสอบความคืบหน้าด้วยมุมมองแบบแบ่งส่วน
✨ เหมาะสำหรับ: นักกลยุทธ์ด้านเนื้อหาที่กำลังสร้างแผนเนื้อหาที่มีโครงสร้างและแบ่งกลุ่มสำหรับทีมที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ:ปฏิทินที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักมีอายุย้อนไปกว่า 10,000 ปี นักโบราณคดีค้นพบหลุม 12 หลุมในสกอตแลนด์ที่เชื่อกันว่าใช้ติดตามเดือนตามจันทรคติ แม้ว่าจะไม่ใช่ปฏิทินสำหรับบล็อก แต่ก็แสดงให้เห็นว่าเรามีแนวโน้มที่จะวางแผนวันที่มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว
5. แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดียสมัยใหม่ของ ClickUp
สมมติว่าคุณกำลังจัดการบัญชีแบรนด์สามบัญชี เตรียมเนื้อหาสำหรับการเปิดตัวในสองอุตสาหกรรม และตอบรับคำขอโปรโมชั่นด่วนจากฝ่ายขาย แต่คุณยังต้องรักษาความสม่ำเสมอในการโพสต์ปกติบน Instagram, LinkedIn และ X อีกด้วย
เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียแบบทันสมัยของClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับความวุ่นวายในระดับนี้โดยเฉพาะ (อ่านว่า: การทำงานหลายอย่างพร้อมกัน)
เทมเพลตนี้ใช้แดชบอร์ดเดียวเพื่อกำหนดงานทั้งหมด: จัดระเบียบโพสต์ตามแพลตฟอร์ม, มอบหมายเจ้าของ, ติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์, และปรับให้ข้อความสอดคล้องกันในแคมเปญต่างๆ
ด้วยมุมมองการกำหนดเวลาแบบบูรณาการ การติดตามเป้าหมาย และแท็กประสิทธิภาพ คุณสามารถรักษาความคล่องตัวได้โดยไม่สูญเสียการมองเห็นกลยุทธ์ระยะยาว
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดระเบียบโพสต์ตามแพลตฟอร์มพร้อมเป้าหมายและแท็ก
- ตรวจสอบช่องข้อมูลประสิทธิภาพที่อยู่ถัดจากงานเพื่อให้การปรับปรุงเป็นไปอย่างทันเวลา
- ประสานตารางเวลาหลายบัญชีในบอร์ดเดียวเพื่อให้จังหวะการทำงานคงที่
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโซเชียลมีเดียที่ต้องดูแลหลายบัญชีและแคมเปญพร้อมกัน ต้องการการควบคุมแบบเรียลไทม์และการประสานงานข้ามช่องทาง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังประสบปัญหาในการจัดการแคมเปญ, ผู้สร้าง, และปฏิทินเนื้อหาทั้งหมดพร้อมกันอยู่หรือไม่? บล็อกการจัดการโครงการโซเชียลมีเดียในปี 2025จะอธิบายวิธีการดำเนินโครงการโซเชียลให้ราบรื่นและชาญฉลาดขึ้น...ทีละขั้นตอน!
6. แม่แบบกำหนดเวลาการโพสต์บนโซเชียลมีเดียของ ClickUp
กราฟิกของคุณพร้อมแล้ว ข้อความก็ได้รับการอนุมัติ—แต่ทีมวิดีโอเพิ่งเริ่มตัดต่อ และไม่มีใครแน่ใจเลยว่าโพสต์ไหนจะได้ออกไปก่อน ทุกคนกำลังทำงานกันอยู่ แต่ลำดับงานก็ยังคงล่าช้าไปเรื่อย
เทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUpช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยากนี้โดยมอบตารางเวลาส่วนกลางให้กับทีมของคุณ ซึ่งทุกสินทรัพย์ รูปแบบ และวันที่เผยแพร่จะถูกจัดวางไว้อย่างชัดเจน ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณประสานงานข้อมูลจากหลายฝ่าย การเขียนข้อความ การออกแบบ และวิดีโอ โดยไม่สูญเสียภาพรวมที่สำคัญ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามความพร้อมของแต่ละโพสต์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวลา, ลำดับ, และการสื่อสารยังคงถูกต้องและสอดคล้องกันในทุกช่องทาง
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดวางสินทรัพย์ รูปแบบ และลำดับการเผยแพร่เพื่อให้ลำดับการเรียงลำดับชัดเจน
- ติดตามความพร้อมด้วยรายการตรวจสอบและสถานะ เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดถูกส่งออกไปในสภาพไม่สมบูรณ์
- ซิงค์งานข้ามทีมเพื่อให้งานคัดลอก ออกแบบ และวิดีโอมาอยู่ด้วยกัน
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการโพสต์หลากหลายรูปแบบซึ่งต้องการการประสานงานระหว่างเนื้อหา การออกแบบ และสื่อ
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการเขียนเนื้อหาฟรีสำหรับการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้น
7. แม่แบบแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ClickUp
หนึ่งในข้อผิดพลาดที่ทีมโซเชียลมักทำบ่อยที่สุดคือการโพสต์โดยไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น: การเปิดตัวแคมเปญที่ทีเซอร์บน Instagram ปล่อยช้ากว่ากำหนดหนึ่งสัปดาห์, กระทู้บน Twitter ไม่เคยเผยแพร่, และข้อความเรียกร้องให้ดำเนินการแตกต่างกันในแต่ละแพลตฟอร์ม สถานการณ์นี้มักทำให้ข้อความของคุณกระจัดกระจายและลืมได้ง่าย
เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียของClickUpช่วยป้องกันปัญหานี้โดยมอบพื้นที่ส่วนกลางให้กับทีมในการวางแผนเนื้อหาเฉพาะแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
คุณสามารถวางแผนโพสต์แต่ละโพสต์ด้วยข้อความที่สอดคล้องกัน มอบหมายเจ้าของเนื้อหา และกำหนดเวลาทุกอย่างล่วงหน้าได้ด้วยเทมเพลตการวางแผนสื่อนี้
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- กำหนดธีมของแคมเปญและรูปแบบของแพลตฟอร์ม
- กำหนดเจ้าของและวันที่ต่อโพสต์เพื่อติดตามความรับผิดชอบ
- ดูปฏิทินและรายการควบคู่กันเพื่อให้กลยุทธ์และการดำเนินการเชื่อมโยงกัน
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมโซเชียลที่ดูแลแคมเปญหลายแพลตฟอร์มซึ่งต้องการการประสานงานอย่างใกล้ชิดและความสม่ำเสมอของข้อความ
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า "ปฏิทิน" มาจากบันทึกภาษีของชาวโรมันคำในภาษาละตินว่า calendaeหมายถึงวันแรกของเดือน ซึ่งเป็นวันที่ต้องชำระหนี้และปิดบัญชี
8. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp
ไม่เหมือนกับปฏิทินเนื้อหาพื้นฐานที่หยุดแค่กำหนดวันเผยแพร่ แบบฟอร์มนี้ให้คุณมองเห็นภาพรวมของ กระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การรับไอเดียไปจนถึงการอนุมัติขั้นสุดท้าย
เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการของClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่จัดการเนื้อหาหลายรูปแบบในบล็อก อีเมล และแคมเปญต่างๆ
นอกจากนี้ เอกสารยังมีพื้นที่เฉพาะสำหรับสรุปเนื้อหา กำหนดเวลา เจ้าของ และรอบการตรวจสอบ เพื่อให้ทุกชิ้นงานได้รับความใส่ใจอย่างเพียงพอ ก่อนที่จะเผยแพร่
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดการแนวคิดผ่านบรีฟ ร่าง การตรวจสอบ และเผยแพร่
- เจ้าของแทร็ก, กำหนดเวลา, และผู้ขัดขวาง
- ใช้ปฏิทินเพื่อปรับสมดุลระหว่างงานที่ต้องเตรียมล่วงหน้าและงานที่ต้องทำอย่างรวดเร็ว
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมบรรณาธิการที่ต้องจัดการบล็อก จดหมายข่าว และเนื้อหาข้ามช่องทาง พร้อมขั้นตอนการตรวจสอบหลายระดับ
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบโซเชียลมีเดียฟรีที่ดีที่สุดสำหรับโพสต์ แคมเปญ และเนื้อหา
9. เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการบล็อก ClickUp
เมื่อบล็อกของคุณเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างทราฟฟิกที่ขับเคลื่อน SEO, ความเป็นผู้นำทางความคิด, และการเชื่อมโยงแคมเปญ คุณต้องการมากกว่าแค่กระดาษโน้ตหรือตารางใน Notion
เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมบล็อกที่มองการเผยแพร่เป็นกระบวนการ ไม่ใช่การเร่งรีบ
เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการบล็อก ClickUpให้คุณมองเห็นสถานะของแต่ละโพสต์ ผู้เขียนที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดเวลาส่งได้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งเปิดเผยช่องว่างในกระบวนการทำงานของคุณก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม ด้วยสิทธิ์เข้าถึงClickUp Calendar คุณสามารถจัดระเบียบโพสต์บล็อกตามหัวข้อ ขั้นตอนของช่องทางการขาย หรือประเภทของเนื้อหา และกำหนดเส้นตายที่เป็นไปได้จริง
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- ติดแท็กโพสต์ตามหัวข้อ, จุดเน้น SEO, และขั้นตอนของฟันเนล
- มอบหมายนักเขียนและผู้ตรวจสอบพร้อมกำหนดวันครบกำหนดเพื่อให้สามารถคาดการณ์ปริมาณงานได้
- แสดงภาพท่อในปฏิทินหรือรายการเพื่อเปิดเผยจุดคอขวดตั้งแต่เนิ่นๆ
✨ เหมาะสำหรับ: บรรณาธิการบล็อก, นักการตลาดเนื้อหา, และนักเขียนอิสระที่ต้องการควบคุมตารางการเผยแพร่บล็อกของตนเองอย่างเต็มที่
10. แม่แบบปฏิทินพอดแคสต์ ClickUp
เทมเพลตปฏิทินพอดแคสต์ของClickUpเปลี่ยนการผลิตพอดแคสต์ให้เป็นกระบวนการที่ซ้ำได้และเป็นระเบียบ
นี่คือวิธีการ: ตั้งแต่การคิดค้นไอเดียไปจนถึงการโปรโมต, เทมเพลตนี้มอบที่เดียวให้ทีมสามารถจัดการงาน, มอบหมายบทบาท, และมองเห็นกำหนดเวลาได้. มันช่วยให้คุณสามารถวางแผนตอนต่อไป, มอบหมายงานให้บรรณาธิการและผู้ดำเนินรายการ, และกำหนดกำหนดเวลาสำหรับการบันทึกและเผยแพร่.
นอกจากนี้ ด้วยมุมมองปฏิทินและรายการ คุณสามารถติดตามแต่ละขั้นตอนของการผลิต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดการด้านโลจิสติกส์ของแขกได้รับการดูแล และรักษาตารางการเผยแพร่ที่สม่ำเสมอ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- วางแผนตอนต่างๆ พร้อมงานที่ต้องทำสำหรับการจอง การบันทึก การตัดต่อ และการโปรโมท
- ติดตามการจัดการด้านโลจิสติกส์และทรัพย์สินของผู้เข้าพักในที่เดียว
- กำหนดการเผยแพร่บนปฏิทิน
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมพอดแคสต์และผู้สร้างเนื้อหาเดี่ยวที่ต้องการกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ เพื่อให้แต่ละตอนเป็นระเบียบและตรงตามกำหนดเวลา
11. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการการตลาดเนื้อหา ClickUp
โครงสร้างบรรณาธิการที่ชัดเจนมักแยกแยะกลยุทธ์เนื้อหาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ออกจากบล็อกโพสต์ที่กระจัดกระจาย
เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการการตลาดเนื้อหาของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการมองเห็นภาพรวมอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังสร้างขึ้น เหตุผลที่สำคัญ และกำหนดเวลาที่จะเผยแพร่
เทมเพลตนี้ช่วยให้ผู้เขียน บรรณาธิการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับเป้าหมายของแคมเปญ ด้วยการวางแผนเนื้อหาแต่ละชิ้นตั้งแต่บรีฟไปจนถึงการโปรโมต นอกจากนี้ทีมการตลาดบน ClickUpยังสามารถใช้งานระบบติดตามงาน การกำหนดบทบาทหน้าที่ และการจัดการกำหนดส่งงานที่ติดตั้งมาพร้อมระบบ สำหรับทุกขั้นตอนของการผลิต
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแคมเปญและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI)
- ประสานงานกับนักเขียน นักออกแบบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- รายงานสถานะตามแคมเปญหรือรูปแบบ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดเนื้อหาที่จัดการแคมเปญแบบยาวหลายรูปแบบที่มีกำหนดเวลาที่เข้มงวดและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
12. แม่แบบปฏิทินส่งเสริมการขาย ClickUp
ปฏิทินไตรมาสที่ 4 ของคุณมีการจัดโปรโมชั่นวันหยุด, การเปิดตัวในวัน Black Friday, และชุดสินค้าพิเศษส่งท้ายปี แต่ละหมวดหมู่เหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของทีมที่แตกต่างกันและมีช่วงเวลาที่ทับซ้อนกัน
หากไม่มีปฏิทินกลาง คุณเสี่ยงต่อการเกิดความเหนื่อยล้าจากการโปรโมต ความสับสนภายใน หรือที่แย่กว่านั้น...การเผยแพร่ข้อความที่ขัดแย้งกัน
เทมเพลตปฏิทินส่งเสริมการขายของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันปัญหานั้นโดยเฉพาะ เทมเพลตนี้มอบแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ให้กับทีมของคุณ สำหรับการกำหนดเวลา จัดระเบียบ และติดตามทุกกิจกรรมส่งเสริมการขาย คุณสามารถเชื่อมโยงแคมเปญตามสายผลิตภัณฑ์ มอบหมายเจ้าของงาน และติดแท็กความเกี่ยวข้องระหว่างแผนก เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนหรือข้อขัดแย้ง
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- รวมโปรโมชั่นตามสายผลิตภัณฑ์และช่องทาง
- ติดแท็กการพึ่งพาข้ามทีมเพื่อให้ลำดับการทำงานเป็นไปอย่างสมจริง
- แชร์การดูโปรโมชั่นเพียงครั้งเดียวเพื่อให้ข้อความมีความสอดคล้องกันทุกที่
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและทีมผลิตภัณฑ์ที่จัดการโปรโมชั่นที่ทับซ้อนกันในหลายช่องทางและหลายแผนก
13. แม่แบบปฏิทินการโพสต์ ClickUp
เมื่อผู้ชมของคุณเห็นการไหลเวียนของเนื้อหาที่ทันเวลาและเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง พวกเขาจะเริ่มพึ่งพาแบรนด์ของคุณ นี่คือเหตุผลว่าทำไมความสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างความไว้วางใจระยะยาว
เทมเพลตปฏิทินการโพสต์ของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างความสม่ำเสมอได้โดยการมอบระบบที่ชัดเจนและรวมศูนย์ให้กับทีมของคุณในการจัดการทุกโพสต์บล็อก การอัปเดตทางโซเชียล และการประกาศต่างๆ
แทนที่จะจมอยู่กับกำหนดส่งงานที่กระจัดกระจายในเครื่องมือหรือช่องทางต่าง ๆ คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่กำหนดไว้ สิ่งที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และสิ่งที่ล่าช้า เพื่อให้สามารถรักษาจังหวะการโพสต์ที่เชื่อถือได้
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- ติดตามรายการที่กำหนดไว้, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, และล่าช้า
- จัดกลุ่มตามช่องทางหรือเจ้าของเพื่อให้เห็นความครอบคลุมและความจุอย่างชัดเจน
- ใช้การตั้งค่างานซ้ำสำหรับระบบแบบชุดเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและทีมคอนเทนต์ที่มุ่งมั่นสร้างความไว้วางใจจากกลุ่มเป้าหมายผ่านการเผยแพร่ข้อมูลที่ตรงเวลาและเป็นระบบ
14. แม่แบบปฏิทินแคมเปญ ClickUp
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้แตกต่างคือความสามารถในการเชื่อมโยงเป้าหมายของแคมเปญกับการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ ดังนั้นคุณจึงไม่ได้เพียงแค่กำหนดตารางงาน แต่กำลังติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้น
เทมเพลตปฏิทินแคมเปญ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการแคมเปญหลายขั้นตอนที่มีส่วนประกอบที่เปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างทีมต่างๆ
ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือดำเนินการผลักดันการสร้างลูกค้าเป้าหมายแม่แบบแผนการตลาดนี้จะช่วยให้คุณวางแผนไทม์ไลน์ มอบหมายงานข้ามสายงาน และมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างแต่ละส่วนได้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าแคมเปญดำเนินไปอย่างสอดคล้องตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการส่งมอบผลลัพธ์
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- กำหนดแผนที่ขั้นตอน, จุดสำคัญ, และความเชื่อมโยงเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมด
- มอบหมายงานข้ามสายงานพร้อมวันที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน
- ติดตามผลกระทบของฟิลด์ข้างๆ งานเพื่อให้การตัดสินใจเชื่อมโยงกลับไปยังเป้าหมาย
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่จัดการกำหนดการแคมเปญระดับสูงที่มีผู้ร่วมงานหลายคนและมีผลงานที่ต้องส่งมอบหลายรายการ
15. เทมเพลตการขยายการผลิตเนื้อหา ClickUp
การปรับขนาดเนื้อหาอาจดูน่าสนใจ แต่สามารถกลายเป็นเรื่องที่ท่วมท้นได้เมื่อคุณต้องจัดการกับเอกสารสรุปงานจำนวนมาก, URL ที่ร่างไว้, สถานะ CMS, และตารางเวลาการเผยแพร่ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ
เทมเพลตการขยายการผลิตเนื้อหาของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการผลิตผลงานสูงและต้องการทำงานอย่างรวดเร็วโดยไม่ลดคุณภาพ
มันรวมการสร้างงานค้าง การมอบหมายงาน และกำหนดเวลาการผลิตไว้ในที่ทำงานเดียว นอกจากนี้ คุณยังได้รับมุมมองสำหรับผลลัพธ์รายเดือน เจ้าของงาน และลิงก์ร่างแบบเรียลไทม์
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- มาตรฐานเอกสารสรุป, สถานะ, และรายการตรวจสอบ
- ติดตามปริมาณและเจ้าของรายเดือน
- ลิงก์ร่างเบื้องต้นและสถานะ CMS
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและทีมคอนเทนต์ที่ผลิตคอนเทนต์ปริมาณมากในหลายช่องทางที่ต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนโดยไม่ทำให้ช้าลง
คลิกอัพและนับถอยหลังสู่ความสม่ำเสมอของเนื้อหา
เราเริ่มต้นด้วยการกล่าวว่าปฏิทินเนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวางแผน แต่จริงๆ แล้วมันมีประโยชน์มากกว่านั้น แม่แบบช่วยลดความไม่แน่นอนด้วยการนำเสนอโครงสร้างที่พร้อมใช้งาน ทำให้ทีมของคุณใช้เวลาในการจัดระเบียบน้อยลง
แม้ว่าแม่แบบของ Asana จะให้จุดเริ่มต้นที่ดี แต่ทีมมักจะถึงขีดจำกัดเมื่อเวิร์กโฟลว์ต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น การทำงานอัตโนมัติ หรือการมองเห็นข้ามฟังก์ชัน นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาด
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ครบวงจรที่มีโครงสร้าง มุมมอง และเทมเพลตเพื่อรองรับทุกประเภทของโครงการเนื้อหา ตั้งแต่การส่งอีเมลต้อนรับไปจนถึงการเปิดตัวแคมเปญ
ตามที่อเล็กซิส วาเลนติน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจระดับโลกของ Pigment กล่าวไว้ว่า:
ด้วย ClickUp เราสามารถลดเวลาที่ใช้ในการจัดส่งงานและดำเนินการจากสองสามวันเหลือเพียงสองสามชั่วโมง ตอนนี้ทุกคนทราบแล้วว่างานใดที่ยังค้างอยู่สำหรับการเริ่มต้นงานของพวกเขาและพวกเขาต้องทำอะไร—ซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะจัดการผ่านอีเมล ผู้จัดการสามารถสร้างบอร์ดการเริ่มต้นงานสำหรับสมาชิกใหม่แต่ละคนได้เพียงคลิกเดียวด้วยเทมเพลต เปลี่ยนเกมไปเลย
ด้วย ClickUp เราสามารถลดเวลาที่ใช้ในการจัดส่งงานและดำเนินการจากสองสามวันเหลือเพียงสองสามชั่วโมง ตอนนี้ทุกคนทราบแล้วว่างานใดที่ยังค้างอยู่สำหรับการเริ่มต้นงานของพวกเขาและพวกเขาต้องทำอะไร—ซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะจัดการผ่านอีเมล ผู้จัดการสามารถสร้างบอร์ดการเริ่มต้นงานสำหรับพนักงานใหม่แต่ละคนได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวด้วยเทมเพลต เปลี่ยนเกมไปเลย
มอบเครื่องมือให้ทีมของคุณเพื่อตามให้ทันด้วยการลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้!