บล็อก ClickUp

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา Asana ฟรีเพื่อวางแผนและจัดตารางงานอย่างชาญฉลาด

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
26 ตุลาคม 2568

การวางแผนเนื้อหาอาจมีความต้องการมากกว่าการสร้างเนื้อหาเอง

คุณจำเป็นต้องติดตามวันที่สำคัญ, การประกาศของบริษัท, การอัปเดตสินค้า, และกิจกรรมออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมให้สูงสุด

นั่นคือเหตุผลที่ปฏิทินเนื้อหาเป็นสิ่งจำเป็น มันช่วยรักษาความสม่ำเสมอ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับแคมเปญใดๆ

เพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น เราได้คัดสรรเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาที่ดีที่สุดจาก Asana ซึ่งสามารถช่วยคุณประหยัดเวลา จัดระเบียบ และปรับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณให้สอดคล้องตั้งแต่วันแรก

แบบแผนปฏิทินเนื้อหาที่ดีที่สุดในมุมมอง

นี่คือตารางสรุปสำหรับแม่แบบปฏิทินเนื้อหาที่ดีที่สุดของ Asana และ ClickUp:

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตคุณสมบัติที่ดีที่สุดเหมาะสำหรับรูปแบบภาพ
เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียสำหรับ Asanaดาวน์โหลดเทมเพลตนี้มุมมองปฏิทิน, การพึ่งพาของงาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การอัปเดตแบบเรียลไทม์ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, นักการตลาดเนื้อหา, ทีมดิจิทัลกระดานอาสนะ, ปฏิทิน
เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการสำหรับอาสนะดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ขั้นตอนร่าง/แก้ไข/ตรวจสอบ/เผยแพร่, แท็ก, มุมมองปฏิทิน/รายการนักการตลาดเนื้อหา, ทีมบรรณาธิการ, ผู้นำการตลาดกระดานอาสนะ, ปฏิทิน, รายการ
เทมเพลตปฏิทินการตลาดทางอีเมลสำหรับ Asanaดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ส่งการจัดตารางเวลา, การอนุมัติ, การผสานระบบ CRM, การติดตาม A/Bนักการตลาดทางอีเมล, ทีม CRM, ผู้นำการตลาดกระดานอาสนะ, ปฏิทิน, รายการ
แบบแผนโครงการออกแบบอาสนะดาวน์โหลดเทมเพลตนี้สรุป, การสร้างสินทรัพย์, การตรวจสอบ, การผสานกับ Figma, ความพึ่งพานักออกแบบ, ทีมสร้างสรรค์, ผู้นำโครงการกระดานอาสนะ, ไทม์ไลน์, รายการ
เทมเพลตกลยุทธ์การตลาดสำหรับ Asanaดาวน์โหลดเทมเพลตนี้วัตถุประสงค์, ตัวชี้วัด, การเชื่อมโยงแคมเปญ, การผสานระบบ CRM/เอกสารผู้มุ่งหวังทางการตลาด, ทีมกลยุทธ์, ผู้จัดการแคมเปญกระดานอาสนะ, รายการ
เทมเพลตกำหนดการโครงการอาสนะดาวน์โหลดเทมเพลตนี้แผนที่เส้นทางเชิงภาพ, จุดสำคัญ, วันที่เปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ, อุปสรรคผู้จัดการโครงการ, ทีมปฏิบัติการ, ผู้นำทีมข้ามสายงานไทม์ไลน์ของอาสนะ, รายการ
เทมเพลตคำขอสร้างสรรค์ของ Asanaดาวน์โหลดเทมเพลตนี้แบบฟอร์มการรับเข้า, การจัดเส้นทางอัตโนมัติ, SLA, การติดตามสินทรัพย์/การอนุมัติผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์, นักออกแบบ, ทีมคอนเทนต์กระดานอาสนะ, รายการ, แบบฟอร์ม
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาประจำเดือน ClickUpรับเทมเพลตฟรีปฏิทินรวม, แท็ก, ลากและวาง, การพึ่งพาผู้จัดการเนื้อหา, ผู้วางแผนแคมเปญClickUp ปฏิทิน, รายการ
แม่แบบปฏิทินเนื้อหาประจำสัปดาห์ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีการวิ่งระยะสั้นประจำสัปดาห์, การทำงานเป็นชุด, มุมมองงานครบกำหนด/ค้างทีมการตลาด, กระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตรายการปฏิทินเนื้อหา ClickUpรับเทมเพลตฟรีรายการที่สามารถจัดเรียงได้, วันที่ครบกำหนด, แก้ไขแบบกลุ่ม, ตัวกรองผู้ประสานงานเนื้อหา, นักการตลาดเดี่ยวClickUp รายการ
เทมเพลตแผนเนื้อหา ClickUpรับเทมเพลตฟรีการแผนที่ผู้ชม/ช่องทางการตลาด, มุมมองที่แบ่งส่วน, การติดตามสินทรัพย์นักกลยุทธ์ด้านเนื้อหา, ทีมประสิทธิภาพClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียสมัยใหม่ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีเป้าหมาย/แท็กของแพลตฟอร์ม, ฟิลด์ประสิทธิภาพ, บัญชีหลายบัญชีผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, ผู้วางแผนแคมเปญClickUp บอร์ด, ปฏิทิน
เทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดีย ClickUpรับเทมเพลตฟรีการจับคู่สินทรัพย์/รูปแบบ/ลำดับ, รายการตรวจสอบความพร้อมทีมที่จัดการโพสต์หลายรูปแบบClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ClickUpรับเทมเพลตฟรีธีมของแคมเปญ, การกำหนดเจ้าของ/วันที่, มุมมองคู่ทีมโซเชียล, แคมเปญหลายแพลตฟอร์มClickUp รายการ, ปฏิทิน
เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีสรุปงาน, กำหนดเวลา, การติดตามเจ้าของ, วงจรการตรวจสอบทีมบรรณาธิการ, เนื้อหาหลายรูปแบบClickUp รายการ, ปฏิทิน
เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการบล็อก ClickUpรับเทมเพลตฟรีหัวข้อ/SEO/แท็กช่องทาง, การมอบหมายงานเขียน/รีวิวบรรณาธิการบล็อก, นักการตลาดเนื้อหา, นักเขียนอิสระClickUp รายการ, ปฏิทิน
เทมเพลตปฏิทินพอดแคสต์ ClickUpรับเทมเพลตฟรีการวางแผนตอน, การจัดการแขก, การติดตามสินทรัพย์ทีมพอดแคสต์, ผู้สร้างเนื้อหาเดี่ยวClickUp รายการ, ปฏิทิน
เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการการตลาดเนื้อหา ClickUpรับเทมเพลตฟรีการจัดแนวแคมเปญ/KPI, การมอบหมายบทบาท, การรายงานสถานะทีมการตลาดเนื้อหา, ผู้จัดการแคมเปญClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตปฏิทินส่งเสริมการขาย ClickUpรับเทมเพลตฟรีการรวมศูนย์โปรโมชัน, การติดแท็กการพึ่งพา, มุมมองเดียวทีมการตลาด/ผลิตภัณฑ์, โปรโมชั่นข้ามช่องทางClickUp รายการ, ปฏิทิน
เทมเพลตปฏิทินการโพสต์ ClickUpรับเทมเพลตฟรีการติดตามที่กำหนดไว้/อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/ล่าช้า งานที่ทำซ้ำทีมการตลาด/คอนเทนต์, การสร้างกลุ่มเป้าหมายClickUp รายการ, ปฏิทิน
เทมเพลตปฏิทินแคมเปญ ClickUpรับเทมเพลตฟรีการวางแผนระยะ/เป้าหมาย, งานที่ต้องทำร่วมกัน, ผลกระทบทีมการตลาด, ผู้จัดการแคมเปญClickUp รายการ, ปฏิทิน
เทมเพลตการขยายการผลิตเนื้อหา ClickUpรับเทมเพลตฟรีสรุป, สถานะ, รายการตรวจสอบ, การติดตามปริมาณรายเดือนทีมผลิตเนื้อหาคุณภาพสูงClickUp รายการ, บอร์ด

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาอาสนะคืออะไร?

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาAsana เป็นกรอบการทำงานสำเร็จรูปใน Asana ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักการตลาดเนื้อหา ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย และทีมต่างๆ วางแผน จัดการ สร้างเทมเพลต และติดตามกระบวนการทำงานทั้งหมดในการสร้างเนื้อหา

โปรดจำไว้ว่า: แม่แบบที่มีประสิทธิภาพควรมีช่องข้อมูลที่จำเป็น เช่น วันที่เผยแพร่ แพลตฟอร์ม ประเภทเนื้อหา และสถานะ (เช่น ร่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ เผยแพร่แล้ว) นอกจากนี้ ควรทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันด้านเนื้อหาและช่วยให้มองเห็นปฏิทินเนื้อหาของคุณได้อย่างชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างทีม

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาอาสนะที่ดี?

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดีย, ท่อบล็อก, หรือปฏิทินบรรณาธิการ, แบบฟอร์มเหล่านี้:

✅ ให้โครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างปฏิทินเนื้อหาจากศูนย์หรือปรับแต่งปฏิทินที่มีอยู่

✅ ช่วยให้มองเห็นเนื้อหาทุกชิ้น—โพสต์, วิดีโอ, สินทรัพย์แคมเปญ—ใน มุมมองปฏิทินแบบแชร์

✅ ช่วยให้ทีมสามารถมอบหมายงาน กำหนดวันครบกำหนด และเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับหมวดหมู่ ช่องทาง หรือสถานะ

✅ ช่วยปรับปรุงการประสานงานระหว่างสมาชิกในทีม รวมถึงนักเขียน นักออกแบบ และผู้อนุมัติ

ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้า เติมเต็มช่องว่างของเนื้อหา และรักษาตารางการเผยแพร่ที่คาดการณ์ได้

แม้ว่าเราได้ครอบคลุมคุณสมบัติพื้นฐานของเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา Asana ไว้ข้างต้นแล้ว แต่โปรดดูข้อเสนอต่อไปนี้เพื่อประสบการณ์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น:

  • อนุญาตให้ปรับแต่งผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับสถานะ, กลุ่มเป้าหมาย, และหมวดหมู่เนื้อหา
  • ใช้ส่วนหรือแท็กเพื่อจัดระเบียบเนื้อหาตามแพลตฟอร์ม ช่องทาง หรือแคมเปญ
  • รวมถึงช่องรายละเอียดสำหรับคำอธิบายโพสต์ ลิงก์ และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รองรับการติดตามสถานะแบบเรียลไทม์เพื่อให้มั่นใจในความต่อเนื่องตั้งแต่การสร้างจนถึงการเผยแพร่

👀 เกร็ดความรู้: ฮอลลีวูดอาจเป็นต้นกำเนิดของคำว่า "คอนเทนต์" ในช่วงทศวรรษ 1990 ขณะที่สตูดิโอต่างๆ เริ่มสำรวจช่องทางการจัดจำหน่ายดิจิทัลใหม่ๆผู้บริหารได้เริ่มเรียกภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และโปรโมชันต่างๆ ว่า "คอนเทนต์" ซึ่งเป็นคำที่ครอบคลุมทุกอย่างและได้กลายเป็นคำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการการตลาดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา Asana ฟรี

เทมเพลตฟรีคือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณหากคุณต้องการข้ามขั้นตอนการตั้งค่าและเริ่มวางแผนได้ทันที

นี่คือเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา Asana ฟรี 7 แบบที่มีโครงสร้างพร้อมใช้งานเพื่อจัดระเบียบแนวคิดเนื้อหาของคุณและจัดการกำหนดการเผยแพร่ ทำให้ง่ายต่อการมอบหมายงานใหม่

1. แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดียสำหรับ Asana

เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดีย Asana: เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา Asana
ผ่านทาง Asana

หากคุณกำลังจัดการโพสต์บนโซเชียลมีเดียข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook, LinkedIn และ Instagram เทมเพลตนี้จะช่วยผสานความสม่ำเสมอเข้ากับกลยุทธ์เนื้อหาโดยรวมของคุณ

เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียสำหรับ Asana เป็นปฏิทินเนื้อหาฟรีที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสร้าง ติดตาม และจัดการเนื้อหาโซเชียลมีเดียในที่ทำงานส่วนกลางเดียว

ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น มุมมองปฏิทิน, การเชื่อมโยงงาน, และฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับวันที่เผยแพร่, ช่องทาง, ประเภทเนื้อหา, และสถานะโพสต์, เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นตารางการเผยแพร่ของคุณได้อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถอนุญาตให้สมาชิกในทีมมอบหมายงาน ตรวจสอบรายละเอียดโพสต์ และอัปเดตสถานะได้แบบเรียลไทม์

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • โพสต์แผนที่ตามช่องทาง ประเภทเนื้อหา และวันที่เผยแพร่ในมุมมองปฏิทิน
  • มอบหมายเจ้าของ, กำหนดการพึ่งพา, และติดตามสถานะ
  • กรองตามแพลตฟอร์มหรือแคมเปญเพื่อดูสินทรัพย์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย, นักการตลาดเนื้อหา, และทีมดิจิทัลที่จัดการเนื้อหาโซเชียลมีเดียปริมาณมาก

2. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการอาสนะ

เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการ Asana: เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา Asana
ผ่านทาง Asana

คุณกำลังจัดการบล็อก, จดหมายข่าว, วิดีโอ, หรือบทความหลายช่องทางอยู่หรือไม่? เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการ Asana เป็นปฏิทินเนื้อหาฟรีที่ออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบและติดตามเนื้อหาในทุกขั้นตอน—ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการเผยแพร่

ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถติดแท็กงานแต่ละรายการตามประเภทเนื้อหา แพลตฟอร์ม และสถานะ ในขณะที่มุมมองปฏิทินช่วยให้คุณมองเห็นสิ่งที่กำลังจะเผยแพร่และกำหนดเวลาได้ คุณยังสามารถมอบหมายงานสำหรับการร่าง การแก้ไข และการตรวจสอบ และทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายระหว่างทีมการตลาด ทีมประชาสัมพันธ์ และทีมออกแบบ

จากบทความยาวไปจนถึงโพสต์โซเชียลสั้น ๆ ปฏิทินเนื้อหาใน Asana นี้จะช่วยให้คุณวางแผนล่วงหน้า ติดตามความคืบหน้า และจัดการการอัปเดตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • จัดระเบียบความคิดผ่านขั้นตอนการร่าง แก้ไข ทบทวน และเผยแพร่
  • ติดแท็กเนื้อหาตามประเภท, ผู้ชม, และช่องทาง
  • ใช้มุมมองปฏิทินและรายการเพื่อตรวจหาช่องว่างและปรับสมดุลปริมาณงานในแต่ละสัปดาห์

เหมาะสำหรับ: นักการตลาดเนื้อหา, ทีมบรรณาธิการ, และผู้นำการตลาดที่จัดการการสร้างเนื้อหาข้ามสายงาน

📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียยอดนิยมสำหรับนักการตลาด

3. แม่แบบปฏิทินการตลาดทางอีเมลสำหรับอาสนะ

เทมเพลตปฏิทินการตลาดทางอีเมล Asana: เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา Asana
ผ่านทาง Asana

หากทีมของคุณส่งการอัปเดตผลิตภัณฑ์, อีเมลแคมเปญ, หรือจดหมายข่าวเป็นประจำ, แบบฟอร์มนี้ช่วยคุณจัดระเบียบทุกข้อความและป้องกันการทับซ้อนระหว่างแผนก

เทมเพลตปฏิทินการตลาดทางอีเมลสำหรับ Asana มอบวิธีการที่มีโครงสร้างในการกำหนดวันที่ส่งงาน มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้า

ด้วยมุมมองโครงการที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น มุมมองรายการและมุมมองปฏิทิน คุณสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่บรรทัดหัวเรื่องและบันทึกการทดสอบ A/B ไปจนถึงสินทรัพย์เนื้อหาและรายชื่ออีเมลที่แบ่งกลุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถใช้การผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Gmail, Outlook และ Salesforce เพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันและขจัดปัญหาการพลาดกำหนดเวลา

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • กำหนดวันที่ส่ง, การอนุมัติ, และงานแบ่งกลุ่ม
  • ติดตามหัวเรื่องอีเมล, ไฟล์สื่อ, และการทดสอบ A/B ไว้ในที่เดียว
  • เชื่อมต่อระบบอินบ็อกซ์และการผสานระบบ CRM เพื่อให้การประสานงานรวดเร็วขึ้น

เหมาะสำหรับ: นักการตลาดทางอีเมล, ทีม CRM และผู้นำการตลาดที่ประสานงานแคมเปญอีเมลหลายทีม

👋🏾 ต้องการวิธีที่ดีกว่าในการจัดการปฏิทินหลายรายการหรือไม่? รวมทุกขั้นตอนการทำงานของคุณไว้ในโซลูชันปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI หนึ่งเดียว:

4. แผนโครงการออกแบบอาสนะ

เทมเพลตแผนโครงการออกแบบ Asana: เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา Asana
ผ่านทาง Asana

หากทีมสร้างสรรค์ของคุณใช้เวลาในการติดตามการอนุมัติมากกว่าการสร้างผลงาน เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณปรับกระบวนการออกแบบให้เรียบง่ายตั้งแต่การรับบรีฟจนถึงการส่งมอบผลงาน

แม่แบบแผนโครงการออกแบบอาสนะ จัดโครงสร้างงานของคุณให้เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน: การระดมความคิด, การสร้างสินทรัพย์, การตรวจสอบ, และการอนุมัติ, พร้อมกับการจัดระเบียบไฟล์, ข้อเสนอแนะ, และรายการที่ต้องดำเนินการในที่ทำงานร่วมกันเพียงแห่งเดียว

ปฏิทินและมุมมองรายการนำเสนอวิธีการที่ยืดหยุ่นในการจัดการไทม์ไลน์ ในขณะที่การผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Figma ช่วยให้ไฟล์การออกแบบและบริบทของโครงการยังคงเชื่อมต่อกัน นอกจากนี้ ปฏิทินเนื้อหาใน Asana ยังรองรับการพึ่งพาของงาน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีงานใดดำเนินต่อไปโดยไม่ได้รับการอนุมัติที่จำเป็น

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • สรุปโครงสร้าง, การสร้างสินทรัพย์, การตรวจสอบ, และการอนุมัติ
  • ใช้การพึ่งพาและไทม์ไลน์เพื่อปลดบล็อกงาน
  • แนบไฟล์ Figma และความคิดเห็นไปยังงาน

เหมาะสำหรับ: นักออกแบบกราฟิก, ทีมสร้างสรรค์, และผู้นำโครงการที่จัดการงานออกแบบหลายขั้นตอน

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณเคยประสบปัญหาในการตามเทรนด์ล่าสุดในอุตสาหกรรมของคุณHow to Use Trendspotting (with Examples)จะอธิบายวิธีการสังเกตการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน

5. แม่แบบกลยุทธ์การตลาดแบบอาสนะ

เทมเพลตกลยุทธ์การตลาด Asana: เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา Asana
ผ่านทาง Asana

เทมเพลตกลยุทธ์การตลาด Asana เป็นกรอบการทำงานแบบโครงการที่ช่วยให้ทีมสามารถกำหนด ดำเนินการ และติดตามเนื้อหาของตนได้ฟรี

นี่คือวิธีการ:แม่แบบกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาฉบับนี้จะช่วยแบ่งกลยุทธ์การตลาดของคุณออกเป็นส่วนประกอบที่มีโครงสร้าง เช่น วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ตัวชี้วัดสำคัญ และโครงการการตลาดต่างๆ

คุณสามารถเชื่อมโยงกลยุทธ์กับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ กำหนดระยะเวลา และทำให้ทีมคอนเทนต์ ทีมขาย และทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ทำงานสอดคล้องกัน

นอกจากนี้ การผสานการทำงานกับ HubSpot, Salesforce และ Google Workspace ยังช่วยให้การสร้างงานจากข้อมูลอัปเดตใน CRM เป็นเรื่องง่าย และสามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • แปลงวัตถุประสงค์ให้เป็นโครงการริเริ่ม กำหนดระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
  • เชื่อมโยงโครงการกับตัวชี้วัดและแคมเปญเพื่อให้รายงานสอดคล้องกับเป้าหมาย
  • ดึงเอกสารและการอัปเดต CRM เข้าสู่รายการงาน

เหมาะสำหรับ: ลูกค้าเป้าหมาย ทีมวางกลยุทธ์ และผู้จัดการแคมเปญที่ต้องการเชื่อมโยงเป้าหมายระหว่างเนื้อหา การขาย และการตลาดดิจิทัล

ClickUp Brain
วางแผนเนื้อหาของคุณ, สร้างข้อความ, และอื่น ๆ ด้วย AI ของ ClickUp

6. แผนงานโครงการอาสนะ

เทมเพลตกำหนดการโครงการ Asana: เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา Asana
ผ่านทาง Asana

หากคุณกำลังบริหารโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีหลายส่วนที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา แม่แบบกำหนดการโครงการของ Asana จะช่วยให้ทีมสามารถแบ่งงานใหญ่ ๆ ออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ สำหรับความรับผิดชอบ คุณจะได้รับกำหนดเวลาที่ชัดเจนและผู้รับผิดชอบ

การใช้มุมมองไทม์ไลน์และการเชื่อมโยงงาน คุณสามารถสร้างแผนที่เส้นทางที่เชื่อมโยงแต่ละงานไปยังงานถัดไปได้อย่างชัดเจน คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัวช่วยให้คุณเลื่อนวันที่และกระตุ้นการอัปเดตเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง

สุดท้ายนี้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง กฎเกณฑ์ และหมุดหมายช่วยให้คุณและทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่การผสานรวมกับ Gmail, Outlook, Clockwise และ Google Workspace จะช่วยนำการจัดตารางเวลาเข้าสู่กระบวนการทำงานประจำวันของคุณ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • สร้างแผนที่เส้นทางเชิงภาพพร้อมด้วยหมุดหมายสำคัญและความสัมพันธ์ที่พึ่งพาอาศัยกัน
  • เปลี่ยนวันที่โดยอัตโนมัติตามกฎเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง
  • ติดตามเจ้าของสถานะและผู้ขัดขวางของงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตามผลที่เฉพาะเจาะจงและรวดเร็ว

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ทีมปฏิบัติการ, และผู้นำข้ามสายงานที่จัดการงานที่มีรายละเอียดและต้องส่งมอบตามเวลาที่กำหนด

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: รู้สึกจมอยู่กับบล็อก, ไฟล์, และไอเดียเนื้อหาที่กระจัดกระจายอยู่หรือไม่?วิธีสร้างฐานข้อมูลเนื้อหา (พร้อมเทมเพลต)จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในระบบเดียวที่สามารถปรับขนาดได้และค้นหาได้

7. แบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์สำหรับอาสนะ

เทมเพลตคำขอสร้างสรรค์ของ Asana: เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ Asana
ผ่านทาง Asana

หากทีมสร้างสรรค์ของคุณรู้สึกหนักใจกับคำขอที่กระจัดกระจายจากอีเมล, Slack, และการประชุม, แม่แบบคำขอสร้างสรรค์ของ Asana จะช่วยสร้างโครงสร้างและความชัดเจนให้กับกระบวนการรับคำขอ.

แทนที่จะรวบรวมข้อมูลสั้นๆ ที่กระจัดกระจายด้วยตนเอง ทีมงานสามารถใช้แบบฟอร์มที่มีอยู่ในระบบเพื่อรวบรวมข้อกำหนดด้านความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มต้น

ในขณะเดียวกัน กฎของงานจะช่วยให้การส่งต่องานเป็นไปโดยอัตโนมัติ ในขณะที่การผสานรวมกับ Figma และเครื่องมืออื่น ๆ จะช่วยให้ข้อมูลย้อนกลับและทรัพยากรต่าง ๆ อยู่ในที่เดียว

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • คำขอการรับเข้าผ่านแบบฟอร์มที่มีช่องข้อมูลที่จำเป็นเพื่อเริ่มทำงานพร้อมบริบทที่ครบถ้วน
  • กำหนดเส้นทางงานอัตโนมัติไปยังทีมและสถานะที่เหมาะสม เพื่อให้การส่งต่องานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม
  • ติดตาม SLA, ทรัพย์สิน และการอนุมัติในคิวเดียว

เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์, นักออกแบบ, และทีมคอนเทนต์ที่จัดการกับปริมาณคำขอที่เข้ามาจำนวนมากจากหลากหลายแผนก

📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่

ข้อจำกัดในการจัดการโครงการด้วย Asana

Asana ถูกใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการวางแผนเนื้อหา แต่เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ มันมีข้อจำกัดที่ต้องพิจารณา การเข้าใจข้อจำกัดเหล่านี้สามารถช่วยให้ทีมตัดสินใจได้ว่า Asana เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพวกเขาหรือไม่ หรือจำเป็นต้องใช้ทางเลือกอื่นเพื่อเติมเต็มช่องว่างที่ขาดไป

  • Asana ขาดระบบติดตามเวลาในตัว จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบชั่วโมงการทำงานหรือระยะเวลาของงาน
  • ผู้ใช้ใหม่มักเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากปริมาณของฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่ง ซึ่งอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
  • อนุญาตให้มีผู้รับมอบหมายเพียงหนึ่งคนต่อหนึ่งงานเท่านั้น ซึ่ง จำกัดการทำงานร่วมกัน ในความรับผิดชอบที่แบ่งปันกัน และมักนำไปสู่การมอบหมายงานซ้ำซ้อน
  • อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกซับซ้อนสำหรับความต้องการพื้นฐาน โดยเฉพาะเมื่อโครงการง่าย ๆ ถูกซ้อนอยู่ในมุมมองหรือฟีเจอร์มากเกินไป
  • ในขณะที่แผนฟรีครอบคลุมความต้องการพื้นฐาน ฟีเจอร์ขั้นสูงเช่นมุมมองไทม์ไลน์, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และการขยายขนาดทีมจะถูกจำกัดไว้เบื้องหลังระดับราคาที่สูงกว่า

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: รู้สึกติดขัดระหว่างการขยายเนื้อหาและการรักษาคุณภาพให้สูงอยู่ใช่ไหม? บล็อก"วิธีสร้างเนื้อหาโดยอัตโนมัติ" จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการใช้ AI เพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำๆ—เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ ไม่ใช่การหมดไฟ

เทมเพลตอาสนะทางเลือก

หากคุณพบข้อจำกัดกับ Asana, ClickUp ให้บริการโซลูชันทันทีสำหรับปัญหาเหล่านี้มากมาย.ซอฟต์แวร์ปฏิทินเนื้อหาให้บริการระบบติดตามเวลาในตัว, ผู้รับผิดชอบหลายคนต่อภารกิจ, และระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น.

นี่คือ 15 แม่แบบปฏิทินเนื้อหาทรงพลังจาก ClickUp ที่ช่วยให้ทีมสร้าง จัดระเบียบ และติดตามเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น:

1. แม่แบบปฏิทินเนื้อหาประจำเดือนของ ClickUp

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาประจำเดือน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการปริมาณเนื้อหาและความมองเห็นของแคมเปญพร้อมกันด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาประจำเดือนของ ClickUp

สมมติว่าทีมของคุณกำลังวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์, ซีรีส์บล็อกในไตรมาสที่ 3 และการผลักดันความเป็นผู้นำทางความคิดบน LinkedIn เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดกำหนดเวลา คุณจำเป็นต้องเห็นว่าการไหลของเนื้อหาเหล่านี้สอดคล้องกันอย่างไรในแต่ละสัปดาห์โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างบอร์ดต่างๆ

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาประจำเดือนของClickUpมอบมุมมองปฏิทินแบบรวมที่แสดงทุกอย่างอย่างชัดเจนในคราวเดียว

มันถูกสร้างขึ้นเพื่อการวางแผนระดับสูง ช่วยให้คุณติดตามแคมเปญ ประสานงานทรัพยากร และกำหนดเส้นตายที่เป็นจริงได้เดือนต่อเดือน ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับประเภทเนื้อหา วันที่เผยแพร่ และสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมาย คุณสามารถป้องกันความขัดแย้งในการจัดตารางเวลาและทำให้มั่นใจว่าทุกชิ้นส่วนสนับสนุนกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของคุณ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • ดูทุกแคมเปญและโพสต์บนปฏิทินเดียว
  • ติดแท็กสินค้าตามประเภท ช่องทาง และเจ้าของ เพื่อรักษาความสมดุลของกำลังการผลิตในแต่ละเดือน
  • ลากวันที่และอัปเดตการพึ่งพาโดยอัตโนมัติ

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการเนื้อหาที่ดูแลหลายช่องทางของเนื้อหาในไทม์ไลน์รายเดือน

🎥 เรียนรู้วิธีสร้างกระบวนการผลิตเนื้อหาที่สมบูรณ์ด้วย ClickUp:

📖 อ่านเพิ่มเติม: Asana Vs. ClickUp: เครื่องมือการจัดการทีมใดดีกว่ากัน

2. แม่แบบปฏิทินเนื้อหาประจำสัปดาห์ของ ClickUp

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาประจำสัปดาห์โดย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รักษาโพสต์, กำหนดเวลา, และผู้รับผิดชอบงานให้สอดคล้องกันในแต่ละช่วงเวลาเจ็ดวันโดยใช้แบบแผนปฏิทินเนื้อหาประจำสัปดาห์ของ ClickUp

หากทีมคอนเทนต์ของคุณทำงานเป็นสปรินต์รายสัปดาห์ เช่น การเผยแพร่บล็อกโพสต์ทุกวันจันทร์ การเตรียมโพสต์โซเชียลกลางสัปดาห์ และการตรวจสอบร่างจดหมายข่าวภายในวันศุกร์ แบบฟอร์มนี้จะมอบระดับการควบคุมที่เหมาะสมให้กับคุณ

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาประจำสัปดาห์ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและต้องการจัดการตารางการเผยแพร่รายละเอียดรายสัปดาห์โดยไม่ติดขัดกับสเปรดชีต

มันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้คุณจัดการงานเป็นชุด ประสานงานแคมเปญระยะสั้น และปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • วางแผนการเร่งงานเจ็ดวันพร้อมสถานะและเจ้าของ
  • ทำงานเป็นชุดตามช่องทางหรือธีมเพื่อหลีกเลี่ยงการสลับบริบท
  • รายงานที่ต้องส่งวันนี้และความคิดเห็นที่ค้างอยู่เพื่อช่วยให้การประชุมสแตนด์อัพมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ดำเนินงานในรูปแบบสปรินต์รายสัปดาห์หรือจัดการกับกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาที่เกิดซ้ำ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การจัดการแคมเปญสำหรับลูกค้าหลายรายโดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ?"การจัดการแคมเปญการตลาด (พร้อมตัวอย่างและเทมเพลต)"จะแสดงวิธีทำให้กระบวนการของคุณมีประสิทธิภาพตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการดำเนินการ

3. แม่แบบรายการปฏิทินเนื้อหา ClickUp

เทมเพลตรายการปฏิทินเนื้อหา ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
มีสมาชิกทีมหลายคนมีส่วนร่วมในแคมเปญเดียวหรือไม่? ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีทัศนวิสัยด้วยเทมเพลตรายการปฏิทินเนื้อหาของ ClickUp

หากทีมของคุณชอบใช้รายการตรวจสอบที่มีโครงสร้างมากกว่าบอร์ดภาพ และคุณต้องการวิธีการทำงานที่รวดเร็วโดยไม่ต้องสลับมุมมอง เทมเพลตแบบรายการนี้จะช่วยให้ทุกอย่างชัดเจน

เทมเพลตรายการปฏิทินเนื้อหาของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักการตลาดเนื้อหาที่ต้องการวิธีการวางแผน จัดตารางเวลา และเผยแพร่เนื้อหาแบบเรียบง่ายไม่มีสิ่งฟุ่มเฟือย

นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณได้รับรายการงานเนื้อหาที่เป็นเส้นตรงและสามารถจัดเรียงได้ตามต้องการ พร้อมวันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ สถานะ และช่องทาง เพื่อให้คุณสามารถจัดการการผลิตเนื้อหาได้เหมือนกับรายการสิ่งที่ต้องทำ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • จัดการรายการที่สามารถเรียงลำดับได้พร้อมวันที่ครบกำหนด สถานะ และช่องทาง
  • กรองตามผู้รับผิดชอบ, ขั้นตอน, หรือแคมเปญเพื่อให้งานที่เหมาะสมอยู่ในสายตา
  • แก้ไขข้อมูลและวันที่จำนวนมากพร้อมกันเพื่อลดความยุ่งยากในการเปลี่ยนแปลงตารางงาน

เหมาะสำหรับ: ผู้ประสานงานเนื้อหาและนักการตลาดอิสระที่ชอบทำงานจากมุมมองที่มีโครงสร้างและเป็นรายการ

4. แม่แบบแผนเนื้อหา ClickUp

เทมเพลตแผนเนื้อหา ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เชื่อมโยงเนื้อหาอย่างง่ายดายกับผลลัพธ์ทางธุรกิจด้วยเทมเพลตแผนเนื้อหาของ ClickUp

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของคุณเพิ่งขอแผนงานเนื้อหาประจำไตรมาสที่แยกตามกลุ่มผู้ชม, ขั้นตอนของช่องทาง, และช่องทางการจัดจำหน่าย...ภายในสิ้นวัน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้คุณจำเป็นต้องใช้เทมเพลตแผนเนื้อหา ClickUp เทมเพลตนี้จะมอบกรอบการทำงานเชิงกลยุทธ์เพื่อจัดระเบียบโครงการเนื้อหาตามแคมเปญ กลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามไม่เพียงแค่สิ่งที่กำลังถูกสร้างขึ้น แต่ยังรวมถึงเหตุผลเบื้องหลังด้วย

ด้วยมุมมองที่กำหนดเองสำหรับบล็อก วิดีโอ และเนื้อหาที่ต้องลงทะเบียน คุณสามารถมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามประสิทธิภาพการทำงานได้ทั้งหมด ในขณะที่ยังคงรักษาข้อความให้สอดคล้องกันในทุกรูปแบบ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • กำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนการตัดสินใจ และเป้าหมาย
  • ติดตามสรุปงาน ทรัพยากร และกำหนดเวลาของแต่ละโครงการ
  • ตรวจสอบความคืบหน้าด้วยมุมมองแบบแบ่งส่วน

เหมาะสำหรับ: นักกลยุทธ์ด้านเนื้อหาที่กำลังสร้างแผนเนื้อหาที่มีโครงสร้างและแบ่งกลุ่มสำหรับทีมที่มุ่งเน้นผลลัพธ์

👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ:ปฏิทินที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักมีอายุย้อนไปกว่า 10,000 ปี นักโบราณคดีค้นพบหลุม 12 หลุมในสกอตแลนด์ที่เชื่อกันว่าใช้ติดตามเดือนตามจันทรคติ แม้ว่าจะไม่ใช่ปฏิทินสำหรับบล็อก แต่ก็แสดงให้เห็นว่าเรามีแนวโน้มที่จะวางแผนวันที่มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว

5. แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดียสมัยใหม่ของ ClickUp

เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียสมัยใหม่โดย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
กำหนดเวลาและเรียนรู้สิ่งที่ได้ผลแบบเรียลไทม์ด้วยเทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียสมัยใหม่ของ ClickUp

สมมติว่าคุณกำลังจัดการบัญชีแบรนด์สามบัญชี เตรียมเนื้อหาสำหรับการเปิดตัวในสองอุตสาหกรรม และตอบรับคำขอโปรโมชั่นด่วนจากฝ่ายขาย แต่คุณยังต้องรักษาความสม่ำเสมอในการโพสต์ปกติบน Instagram, LinkedIn และ X อีกด้วย

เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียแบบทันสมัยของClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับความวุ่นวายในระดับนี้โดยเฉพาะ (อ่านว่า: การทำงานหลายอย่างพร้อมกัน)

เทมเพลตนี้ใช้แดชบอร์ดเดียวเพื่อกำหนดงานทั้งหมด: จัดระเบียบโพสต์ตามแพลตฟอร์ม, มอบหมายเจ้าของ, ติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์, และปรับให้ข้อความสอดคล้องกันในแคมเปญต่างๆ

ด้วยมุมมองการกำหนดเวลาแบบบูรณาการ การติดตามเป้าหมาย และแท็กประสิทธิภาพ คุณสามารถรักษาความคล่องตัวได้โดยไม่สูญเสียการมองเห็นกลยุทธ์ระยะยาว

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • จัดระเบียบโพสต์ตามแพลตฟอร์มพร้อมเป้าหมายและแท็ก
  • ตรวจสอบช่องข้อมูลประสิทธิภาพที่อยู่ถัดจากงานเพื่อให้การปรับปรุงเป็นไปอย่างทันเวลา
  • ประสานตารางเวลาหลายบัญชีในบอร์ดเดียวเพื่อให้จังหวะการทำงานคงที่

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโซเชียลมีเดียที่ต้องดูแลหลายบัญชีและแคมเปญพร้อมกัน ต้องการการควบคุมแบบเรียลไทม์และการประสานงานข้ามช่องทาง

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังประสบปัญหาในการจัดการแคมเปญ, ผู้สร้าง, และปฏิทินเนื้อหาทั้งหมดพร้อมกันอยู่หรือไม่? บล็อกการจัดการโครงการโซเชียลมีเดียในปี 2025จะอธิบายวิธีการดำเนินโครงการโซเชียลให้ราบรื่นและชาญฉลาดขึ้น...ทีละขั้นตอน!

6. แม่แบบกำหนดเวลาการโพสต์บนโซเชียลมีเดียของ ClickUp

เทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดีย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รักษาปฏิทินการเผยแพร่ของคุณให้สะอาดโดยไม่ต้องจัดการรายละเอียดปลีกย่อยด้วยเทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUp

กราฟิกของคุณพร้อมแล้ว ข้อความก็ได้รับการอนุมัติ—แต่ทีมวิดีโอเพิ่งเริ่มตัดต่อ และไม่มีใครแน่ใจเลยว่าโพสต์ไหนจะได้ออกไปก่อน ทุกคนกำลังทำงานกันอยู่ แต่ลำดับงานก็ยังคงล่าช้าไปเรื่อย

เทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUpช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยากนี้โดยมอบตารางเวลาส่วนกลางให้กับทีมของคุณ ซึ่งทุกสินทรัพย์ รูปแบบ และวันที่เผยแพร่จะถูกจัดวางไว้อย่างชัดเจน ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณประสานงานข้อมูลจากหลายฝ่าย การเขียนข้อความ การออกแบบ และวิดีโอ โดยไม่สูญเสียภาพรวมที่สำคัญ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามความพร้อมของแต่ละโพสต์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวลา, ลำดับ, และการสื่อสารยังคงถูกต้องและสอดคล้องกันในทุกช่องทาง

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • จัดวางสินทรัพย์ รูปแบบ และลำดับการเผยแพร่เพื่อให้ลำดับการเรียงลำดับชัดเจน
  • ติดตามความพร้อมด้วยรายการตรวจสอบและสถานะ เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดถูกส่งออกไปในสภาพไม่สมบูรณ์
  • ซิงค์งานข้ามทีมเพื่อให้งานคัดลอก ออกแบบ และวิดีโอมาอยู่ด้วยกัน

เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการโพสต์หลากหลายรูปแบบซึ่งต้องการการประสานงานระหว่างเนื้อหา การออกแบบ และสื่อ

📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการเขียนเนื้อหาฟรีสำหรับการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้น

7. แม่แบบแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ClickUp

เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนล่วงหน้าและประสานงานระหว่างทีมเพื่อให้มีเสียงที่สอดคล้องกันในทุกช่องทางด้วยเทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียของ ClickUp

หนึ่งในข้อผิดพลาดที่ทีมโซเชียลมักทำบ่อยที่สุดคือการโพสต์โดยไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น: การเปิดตัวแคมเปญที่ทีเซอร์บน Instagram ปล่อยช้ากว่ากำหนดหนึ่งสัปดาห์, กระทู้บน Twitter ไม่เคยเผยแพร่, และข้อความเรียกร้องให้ดำเนินการแตกต่างกันในแต่ละแพลตฟอร์ม สถานการณ์นี้มักทำให้ข้อความของคุณกระจัดกระจายและลืมได้ง่าย

เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียของClickUpช่วยป้องกันปัญหานี้โดยมอบพื้นที่ส่วนกลางให้กับทีมในการวางแผนเนื้อหาเฉพาะแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

คุณสามารถวางแผนโพสต์แต่ละโพสต์ด้วยข้อความที่สอดคล้องกัน มอบหมายเจ้าของเนื้อหา และกำหนดเวลาทุกอย่างล่วงหน้าได้ด้วยเทมเพลตการวางแผนสื่อนี้

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • กำหนดธีมของแคมเปญและรูปแบบของแพลตฟอร์ม
  • กำหนดเจ้าของและวันที่ต่อโพสต์เพื่อติดตามความรับผิดชอบ
  • ดูปฏิทินและรายการควบคู่กันเพื่อให้กลยุทธ์และการดำเนินการเชื่อมโยงกัน

เหมาะสำหรับ: ทีมโซเชียลที่ดูแลแคมเปญหลายแพลตฟอร์มซึ่งต้องการการประสานงานอย่างใกล้ชิดและความสม่ำเสมอของข้อความ

👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า "ปฏิทิน" มาจากบันทึกภาษีของชาวโรมันคำในภาษาละตินว่า calendaeหมายถึงวันแรกของเดือน ซึ่งเป็นวันที่ต้องชำระหนี้และปิดบัญชี

8. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp

เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ช่วยให้ทีมรับผิดชอบได้แม้ในขณะที่จัดการแผนบรรณาธิการที่ต้องใช้เวลาเตรียมนานด้วยเทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการของ ClickUp

ไม่เหมือนกับปฏิทินเนื้อหาพื้นฐานที่หยุดแค่กำหนดวันเผยแพร่ แบบฟอร์มนี้ให้คุณมองเห็นภาพรวมของ กระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การรับไอเดียไปจนถึงการอนุมัติขั้นสุดท้าย

เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการของClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่จัดการเนื้อหาหลายรูปแบบในบล็อก อีเมล และแคมเปญต่างๆ

นอกจากนี้ เอกสารยังมีพื้นที่เฉพาะสำหรับสรุปเนื้อหา กำหนดเวลา เจ้าของ และรอบการตรวจสอบ เพื่อให้ทุกชิ้นงานได้รับความใส่ใจอย่างเพียงพอ ก่อนที่จะเผยแพร่

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • จัดการแนวคิดผ่านบรีฟ ร่าง การตรวจสอบ และเผยแพร่
  • เจ้าของแทร็ก, กำหนดเวลา, และผู้ขัดขวาง
  • ใช้ปฏิทินเพื่อปรับสมดุลระหว่างงานที่ต้องเตรียมล่วงหน้าและงานที่ต้องทำอย่างรวดเร็ว

เหมาะสำหรับ: ทีมบรรณาธิการที่ต้องจัดการบล็อก จดหมายข่าว และเนื้อหาข้ามช่องทาง พร้อมขั้นตอนการตรวจสอบหลายระดับ

📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบโซเชียลมีเดียฟรีที่ดีที่สุดสำหรับโพสต์ แคมเปญ และเนื้อหา

9. เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการบล็อก ClickUp

เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการบล็อก ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เพลิดเพลินกับระบบที่มีโครงสร้างสำหรับการระดมความคิด, มอบหมาย, เขียน, ทบทวน, และเผยแพร่เนื้อหาบล็อกด้วยเทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการบล็อกของ ClickUp

เมื่อบล็อกของคุณเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างทราฟฟิกที่ขับเคลื่อน SEO, ความเป็นผู้นำทางความคิด, และการเชื่อมโยงแคมเปญ คุณต้องการมากกว่าแค่กระดาษโน้ตหรือตารางใน Notion

เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมบล็อกที่มองการเผยแพร่เป็นกระบวนการ ไม่ใช่การเร่งรีบ

เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการบล็อก ClickUpให้คุณมองเห็นสถานะของแต่ละโพสต์ ผู้เขียนที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดเวลาส่งได้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งเปิดเผยช่องว่างในกระบวนการทำงานของคุณก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม ด้วยสิทธิ์เข้าถึงClickUp Calendar คุณสามารถจัดระเบียบโพสต์บล็อกตามหัวข้อ ขั้นตอนของช่องทางการขาย หรือประเภทของเนื้อหา และกำหนดเส้นตายที่เป็นไปได้จริง

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • ติดแท็กโพสต์ตามหัวข้อ, จุดเน้น SEO, และขั้นตอนของฟันเนล
  • มอบหมายนักเขียนและผู้ตรวจสอบพร้อมกำหนดวันครบกำหนดเพื่อให้สามารถคาดการณ์ปริมาณงานได้
  • แสดงภาพท่อในปฏิทินหรือรายการเพื่อเปิดเผยจุดคอขวดตั้งแต่เนิ่นๆ

เหมาะสำหรับ: บรรณาธิการบล็อก, นักการตลาดเนื้อหา, และนักเขียนอิสระที่ต้องการควบคุมตารางการเผยแพร่บล็อกของตนเองอย่างเต็มที่

10. แม่แบบปฏิทินพอดแคสต์ ClickUp

เทมเพลตปฏิทินพอดแคสต์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ทำงานร่วมกับทีมผลิตที่กระจายตัวอยู่? ติดตามความคืบหน้าด้วยเทมเพลตปฏิทินพอดแคสต์ของ ClickUp

เทมเพลตปฏิทินพอดแคสต์ของClickUpเปลี่ยนการผลิตพอดแคสต์ให้เป็นกระบวนการที่ซ้ำได้และเป็นระเบียบ

นี่คือวิธีการ: ตั้งแต่การคิดค้นไอเดียไปจนถึงการโปรโมต, เทมเพลตนี้มอบที่เดียวให้ทีมสามารถจัดการงาน, มอบหมายบทบาท, และมองเห็นกำหนดเวลาได้. มันช่วยให้คุณสามารถวางแผนตอนต่อไป, มอบหมายงานให้บรรณาธิการและผู้ดำเนินรายการ, และกำหนดกำหนดเวลาสำหรับการบันทึกและเผยแพร่.

นอกจากนี้ ด้วยมุมมองปฏิทินและรายการ คุณสามารถติดตามแต่ละขั้นตอนของการผลิต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดการด้านโลจิสติกส์ของแขกได้รับการดูแล และรักษาตารางการเผยแพร่ที่สม่ำเสมอ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • วางแผนตอนต่างๆ พร้อมงานที่ต้องทำสำหรับการจอง การบันทึก การตัดต่อ และการโปรโมท
  • ติดตามการจัดการด้านโลจิสติกส์และทรัพย์สินของผู้เข้าพักในที่เดียว
  • กำหนดการเผยแพร่บนปฏิทิน

เหมาะสำหรับ: ทีมพอดแคสต์และผู้สร้างเนื้อหาเดี่ยวที่ต้องการกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ เพื่อให้แต่ละตอนเป็นระเบียบและตรงตามกำหนดเวลา

11. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการการตลาดเนื้อหา ClickUp

เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการการตลาดเนื้อหาโดย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดให้ผู้เขียน, บรรณาธิการ, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสอดคล้องกับเป้าหมายของแคมเปญโดยใช้เทมเพลตปฏิทินการจัดการเนื้อหาการตลาดทางสื่อสังคมของ ClickUp

โครงสร้างบรรณาธิการที่ชัดเจนมักแยกแยะกลยุทธ์เนื้อหาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ออกจากบล็อกโพสต์ที่กระจัดกระจาย

เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการการตลาดเนื้อหาของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการมองเห็นภาพรวมอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังสร้างขึ้น เหตุผลที่สำคัญ และกำหนดเวลาที่จะเผยแพร่

เทมเพลตนี้ช่วยให้ผู้เขียน บรรณาธิการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับเป้าหมายของแคมเปญ ด้วยการวางแผนเนื้อหาแต่ละชิ้นตั้งแต่บรีฟไปจนถึงการโปรโมต นอกจากนี้ทีมการตลาดบน ClickUpยังสามารถใช้งานระบบติดตามงาน การกำหนดบทบาทหน้าที่ และการจัดการกำหนดส่งงานที่ติดตั้งมาพร้อมระบบ สำหรับทุกขั้นตอนของการผลิต

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • จัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแคมเปญและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI)
  • ประสานงานกับนักเขียน นักออกแบบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • รายงานสถานะตามแคมเปญหรือรูปแบบ

เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดเนื้อหาที่จัดการแคมเปญแบบยาวหลายรูปแบบที่มีกำหนดเวลาที่เข้มงวดและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

12. แม่แบบปฏิทินส่งเสริมการขาย ClickUp

เทมเพลตปฏิทินส่งเสริมการขาย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สัมผัสความชัดเจนในการมองเห็นโครงการที่กำลังจะมาถึงด้วยเทมเพลตปฏิทินการส่งเสริมการขายของ ClickUp

ปฏิทินไตรมาสที่ 4 ของคุณมีการจัดโปรโมชั่นวันหยุด, การเปิดตัวในวัน Black Friday, และชุดสินค้าพิเศษส่งท้ายปี แต่ละหมวดหมู่เหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของทีมที่แตกต่างกันและมีช่วงเวลาที่ทับซ้อนกัน

หากไม่มีปฏิทินกลาง คุณเสี่ยงต่อการเกิดความเหนื่อยล้าจากการโปรโมต ความสับสนภายใน หรือที่แย่กว่านั้น...การเผยแพร่ข้อความที่ขัดแย้งกัน

เทมเพลตปฏิทินส่งเสริมการขายของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันปัญหานั้นโดยเฉพาะ เทมเพลตนี้มอบแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ให้กับทีมของคุณ สำหรับการกำหนดเวลา จัดระเบียบ และติดตามทุกกิจกรรมส่งเสริมการขาย คุณสามารถเชื่อมโยงแคมเปญตามสายผลิตภัณฑ์ มอบหมายเจ้าของงาน และติดแท็กความเกี่ยวข้องระหว่างแผนก เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนหรือข้อขัดแย้ง

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • รวมโปรโมชั่นตามสายผลิตภัณฑ์และช่องทาง
  • ติดแท็กการพึ่งพาข้ามทีมเพื่อให้ลำดับการทำงานเป็นไปอย่างสมจริง
  • แชร์การดูโปรโมชั่นเพียงครั้งเดียวเพื่อให้ข้อความมีความสอดคล้องกันทุกที่

เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและทีมผลิตภัณฑ์ที่จัดการโปรโมชั่นที่ทับซ้อนกันในหลายช่องทางและหลายแผนก

13. แม่แบบปฏิทินการโพสต์ ClickUp

เทมเพลตปฏิทินการโพสต์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ปรับขนาดผลลัพธ์โดยไม่ต้องเสียสละการนอนหลับด้วยเทมเพลตปฏิทินการโพสต์ของ ClickUp

เมื่อผู้ชมของคุณเห็นการไหลเวียนของเนื้อหาที่ทันเวลาและเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง พวกเขาจะเริ่มพึ่งพาแบรนด์ของคุณ นี่คือเหตุผลว่าทำไมความสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างความไว้วางใจระยะยาว

เทมเพลตปฏิทินการโพสต์ของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างความสม่ำเสมอได้โดยการมอบระบบที่ชัดเจนและรวมศูนย์ให้กับทีมของคุณในการจัดการทุกโพสต์บล็อก การอัปเดตทางโซเชียล และการประกาศต่างๆ

แทนที่จะจมอยู่กับกำหนดส่งงานที่กระจัดกระจายในเครื่องมือหรือช่องทางต่าง ๆ คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่กำหนดไว้ สิ่งที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และสิ่งที่ล่าช้า เพื่อให้สามารถรักษาจังหวะการโพสต์ที่เชื่อถือได้

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • ติดตามรายการที่กำหนดไว้, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, และล่าช้า
  • จัดกลุ่มตามช่องทางหรือเจ้าของเพื่อให้เห็นความครอบคลุมและความจุอย่างชัดเจน
  • ใช้การตั้งค่างานซ้ำสำหรับระบบแบบชุดเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอ

เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและทีมคอนเทนต์ที่มุ่งมั่นสร้างความไว้วางใจจากกลุ่มเป้าหมายผ่านการเผยแพร่ข้อมูลที่ตรงเวลาและเป็นระบบ

14. แม่แบบปฏิทินแคมเปญ ClickUp

ประสานจุดสัมผัสหลายจุดผ่านเนื้อหา อีเมล และโฆษณาได้อย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตปฏิทินแคมเปญ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ประสานจุดสัมผัสหลายจุดผ่านเนื้อหา อีเมล และโฆษณาได้อย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตปฏิทินแคมเปญของ ClickUp

สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้แตกต่างคือความสามารถในการเชื่อมโยงเป้าหมายของแคมเปญกับการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ ดังนั้นคุณจึงไม่ได้เพียงแค่กำหนดตารางงาน แต่กำลังติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้น

เทมเพลตปฏิทินแคมเปญ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการแคมเปญหลายขั้นตอนที่มีส่วนประกอบที่เปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างทีมต่างๆ

ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือดำเนินการผลักดันการสร้างลูกค้าเป้าหมายแม่แบบแผนการตลาดนี้จะช่วยให้คุณวางแผนไทม์ไลน์ มอบหมายงานข้ามสายงาน และมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างแต่ละส่วนได้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าแคมเปญดำเนินไปอย่างสอดคล้องตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการส่งมอบผลลัพธ์

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • กำหนดแผนที่ขั้นตอน, จุดสำคัญ, และความเชื่อมโยงเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมด
  • มอบหมายงานข้ามสายงานพร้อมวันที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน
  • ติดตามผลกระทบของฟิลด์ข้างๆ งานเพื่อให้การตัดสินใจเชื่อมโยงกลับไปยังเป้าหมาย

เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่จัดการกำหนดการแคมเปญระดับสูงที่มีผู้ร่วมงานหลายคนและมีผลงานที่ต้องส่งมอบหลายรายการ

15. เทมเพลตการขยายการผลิตเนื้อหา ClickUp

เทมเพลตการขยายการผลิตเนื้อหา ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รับการมองเห็นอย่างเต็มที่ในทุกขั้นตอนของการผลิตด้วยเทมเพลตการขยายการผลิตเนื้อหาของ ClickUp

การปรับขนาดเนื้อหาอาจดูน่าสนใจ แต่สามารถกลายเป็นเรื่องที่ท่วมท้นได้เมื่อคุณต้องจัดการกับเอกสารสรุปงานจำนวนมาก, URL ที่ร่างไว้, สถานะ CMS, และตารางเวลาการเผยแพร่ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ

เทมเพลตการขยายการผลิตเนื้อหาของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการผลิตผลงานสูงและต้องการทำงานอย่างรวดเร็วโดยไม่ลดคุณภาพ

มันรวมการสร้างงานค้าง การมอบหมายงาน และกำหนดเวลาการผลิตไว้ในที่ทำงานเดียว นอกจากนี้ คุณยังได้รับมุมมองสำหรับผลลัพธ์รายเดือน เจ้าของงาน และลิงก์ร่างแบบเรียลไทม์

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • มาตรฐานเอกสารสรุป, สถานะ, และรายการตรวจสอบ
  • ติดตามปริมาณและเจ้าของรายเดือน
  • ลิงก์ร่างเบื้องต้นและสถานะ CMS

เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและทีมคอนเทนต์ที่ผลิตคอนเทนต์ปริมาณมากในหลายช่องทางที่ต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนโดยไม่ทำให้ช้าลง

คลิกอัพและนับถอยหลังสู่ความสม่ำเสมอของเนื้อหา

เราเริ่มต้นด้วยการกล่าวว่าปฏิทินเนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวางแผน แต่จริงๆ แล้วมันมีประโยชน์มากกว่านั้น แม่แบบช่วยลดความไม่แน่นอนด้วยการนำเสนอโครงสร้างที่พร้อมใช้งาน ทำให้ทีมของคุณใช้เวลาในการจัดระเบียบน้อยลง

แม้ว่าแม่แบบของ Asana จะให้จุดเริ่มต้นที่ดี แต่ทีมมักจะถึงขีดจำกัดเมื่อเวิร์กโฟลว์ต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น การทำงานอัตโนมัติ หรือการมองเห็นข้ามฟังก์ชัน นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาด

ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ครบวงจรที่มีโครงสร้าง มุมมอง และเทมเพลตเพื่อรองรับทุกประเภทของโครงการเนื้อหา ตั้งแต่การส่งอีเมลต้อนรับไปจนถึงการเปิดตัวแคมเปญ

ตามที่อเล็กซิส วาเลนติน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจระดับโลกของ Pigment กล่าวไว้ว่า:

ด้วย ClickUp เราสามารถลดเวลาที่ใช้ในการจัดส่งงานและดำเนินการจากสองสามวันเหลือเพียงสองสามชั่วโมง ตอนนี้ทุกคนทราบแล้วว่างานใดที่ยังค้างอยู่สำหรับการเริ่มต้นงานของพวกเขาและพวกเขาต้องทำอะไร—ซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะจัดการผ่านอีเมล ผู้จัดการสามารถสร้างบอร์ดการเริ่มต้นงานสำหรับสมาชิกใหม่แต่ละคนได้เพียงคลิกเดียวด้วยเทมเพลต เปลี่ยนเกมไปเลย

ด้วย ClickUp เราสามารถลดเวลาที่ใช้ในการจัดส่งงานและดำเนินการจากสองสามวันเหลือเพียงสองสามชั่วโมง ตอนนี้ทุกคนทราบแล้วว่างานใดที่ยังค้างอยู่สำหรับการเริ่มต้นงานของพวกเขาและพวกเขาต้องทำอะไร—ซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะจัดการผ่านอีเมล ผู้จัดการสามารถสร้างบอร์ดการเริ่มต้นงานสำหรับพนักงานใหม่แต่ละคนได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวด้วยเทมเพลต เปลี่ยนเกมไปเลย

มอบเครื่องมือให้ทีมของคุณเพื่อตามให้ทันด้วยการลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้!