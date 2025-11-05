11 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

ในวงการสาธารณสุข การทำงานร่วมกันไม่ได้หมายถึงแค่การทำงานเป็นทีมเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาด และในที่สุดก็เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วยให้ดีขึ้น แต่เมื่อทีมดูแล ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ไอทีต้องจัดการกับระบบและช่องทางการสื่อสารหลายสิบอย่าง การประสานงานที่ง่ายที่สุดก็อาจรู้สึกเหมือนอยู่ในเขาวงกต
นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์ความร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพเข้ามามีบทบาท
เครื่องมือเหล่านี้รวบรวมทุกคน—ตั้งแต่ผู้นำทางคลินิกไปจนถึงผู้จัดการการปฏิบัติงาน—ไว้บนแพลตฟอร์มเดียวเพื่อแบ่งปันการอัปเดต ติดตามข้อมูลผู้ป่วย และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไม่ว่าคุณจะพยายามลดปัญหาคอขวดในงานธุรการ, เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีม, หรือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างแผนก, ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดขึ้นได้
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะทบทวนเครื่องมือที่ดีที่สุดบางส่วนที่อิงจากกระบวนการทำงานทางคลินิกจริง เพื่อยกระดับการดูแลผู้ป่วย
มาเริ่มกันเลย!
ซอฟต์แวร์ความร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำในภาพรวม
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของซอฟต์แวร์โซลูชันความร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำ
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การประสานงานการดูแลแบบบูรณาการและการดำเนินงานสำหรับทีมคลินิก, วิจัย, และทีมบริหารในสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ HIPAA
|การจัดการโครงการที่สอดคล้องกับ HIPAA ด้วยบทบาทที่กำหนดเอง, การสื่อสารตามบริบทด้วย ClickUp Chat, การแชร์ SOP และเอกสารผ่าน ClickUp Docs, การประสานงานการดูแลอัจฉริยะด้วย ClickUp Brain, การจัดตารางเวลาแบบเรียลไทม์ผ่าน AI Calendar, การติดตาม PHI ระดับงานด้วย Custom Fields, มุมมองรวมสำหรับกระบวนการทำงานของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่, และรายการตรวจสอบการจำหน่ายผู้ป่วยและข้อมูลอ้างอิงจาก CDC ที่สร้างโดย AI
|ฟรีตลอดไป; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|ไทเกอร์คอนเน็กต์
|การสื่อสารทางคลินิกและการประสานงานแบบเรียลไทม์สำหรับโรงพยาบาล แพทย์ และทีมตอบสนองฉุกเฉิน
|การสื่อสารตามบทบาทกับทีมแบบไดนามิก, การบูรณาการกระบวนการดูแลผ่าน EHR และระบบติดตาม, การส่งข้อความผ่านมือถืออย่างปลอดภัยพร้อมการยกระดับอัตโนมัติ, และการจัดเส้นทางที่มีความเร่งด่วนสูงพร้อมการแจ้งเตือนลำดับความสำคัญ
|ราคาตามความต้องการ
|ห้องพยาบาล
|การติดตามผู้ป่วยแบบเรียลไทม์และการติดตามความเสี่ยงสำหรับโรงพยาบาลวิจัยและระบบสุขภาพหลายสถานพยาบาล
|แพลตฟอร์มข้อมูลที่เป็นกลางต่อผู้ขายสำหรับการตรวจสอบข้อมูลทางไกล การวิเคราะห์แนวโน้มในอดีต การทำงานร่วมกันระยะไกลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางคลินิก และแดชบอร์ดความต่อเนื่องสำหรับหลายหน่วยงาน
|ราคาตามความต้องการ
|โอเชียนเอ็มดี
|การจัดการการส่งต่อและการทำงานร่วมกันสำหรับเครือข่ายผู้ให้บริการหลายคลินิก
|การส่งต่อผู้ป่วยและคำปรึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามจังหวัด, เครื่องมือการจองและเช็คอินอัตโนมัติ, การวิเคราะห์เวลารอคอยและความคิดเห็นของผู้ป่วย, และการผสานระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) กับแพลตฟอร์มมากกว่า 30 แห่ง
|ราคาตามความต้องการ
|CareCloud
|ระบบเอกสาร, การเรียกเก็บเงิน, และกระบวนการทำงาน EHR ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับคลินิกผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะทาง
|cirrusAI รองรับการบันทึกข้อมูลทางคลินิกอัตโนมัติ การสร้างคำอุทธรณ์ การสนทนาผู้ช่วย EHR คำแนะนำการดูแลที่อิงหลักฐาน และการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกที่ได้รับการรับรองจาก ONC
|ราคาตามความต้องการ
|ไมโครซอฟต์ ทีมส์
|การสื่อสารที่ปลอดภัยและการประชุมทางวิดีโอสำหรับระบบโรงพยาบาลและทีมดูแลผู้ป่วย
|การแชทในทีมที่สอดคล้องกับ HIPAA, การปรึกษาผ่านวิดีโอ และการจัดตารางกะผ่าน Microsoft Cloud, ช่องทางที่มีโครงสร้างสำหรับสาขาเฉพาะทาง และการเปิดตัว EHR อย่างราบรื่นด้วยการผสานรวม FHIR
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|ขี้เกียจ
|การสื่อสารภายในที่สอดคล้องกับ HIPAA สำหรับทีมวิจัย ผู้จ่ายเงิน และฝ่ายบริหาร
|ระบบควบคุมการเข้าถึงระดับองค์กร, ตัวสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับกระบวนการดูแล, Slack Connect สำหรับการสนทนาระหว่างองค์กร, และการสนับสนุน DLP สำหรับการใช้ไฟล์และข้อความอย่างปลอดภัย
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|Zoom สำหรับการดูแลสุขภาพ
|การปรึกษาทางไกลและการเยี่ยมผู้ป่วยเสมือนจริงสำหรับคลินิกและทีมดูแลที่กระจายอยู่
|การประชุมวิดีโอที่สอดคล้องกับ HIPAA พร้อมการเข้าถึงที่เป็นมิตรกับผู้ป่วย, การบูรณาการ EHR กับเครื่องมือเช่น MyChart, การสตรีมอุปกรณ์ระหว่างการเยี่ยมชมเสมือนจริง, และ Zoom Rooms สำหรับคลินิกอัจฉริยะ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16.99/เดือนต่อผู้ใช้
|Google Workspace
|การทำงานร่วมกันและการเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้เอกสารสำหรับการศึกษาด้านสุขภาพและการวางแผนข้ามทีม
|Google Docs และ Meet ที่สอดคล้องกับ HIPAA, ศูนย์การฝึกอบรมที่ฝังตัวผ่าน Google Sites, การซิงค์แบบฟอร์มและชีตสำหรับการรับข้อมูล, และการเข้าถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ปลอดภัย
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8.40 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|ระบบอีพิค
|การจัดการระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรและการดำเนินงานทางคลินิกสำหรับโรงพยาบาลและระบบสุขภาพองค์กร
|ระบบ UI ใน Hyperspace ที่เฉพาะเจาะจงตามบทบาท, การสรุปแผนภูมิ AI ด้วย Comet, การสื่อสารที่ปลอดภัยผ่าน In Basket, และการเข้าถึงระบบ EHR บนมือถือผ่าน Haiku และ Canto
|ราคาตามความต้องการ
|Oracle Health (Cerner)
|การจัดการข้อมูลทางคลินิก การเงิน และการดำเนินงานแบบบูรณาการทั่วทั้งเครือข่ายขนาดใหญ่
|กระบวนการทำงานแบบบูรณาการผ่าน Cerner Millennium, การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยผ่าน HealtheLife, การวิเคราะห์สุขภาพประชากรด้วย HealtheIntent, และ API แบบเปิดสำหรับเครื่องมือของบุคคลที่สาม
|ราคาตามความต้องการ
ทำไมการดูแลสุขภาพจึงต้องการซอฟต์แวร์สำหรับการร่วมมือ
การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิมมักประสบปัญหาในการก้าวทันความต้องการของการปฏิบัติทางการแพทย์สมัยใหม่ ซอฟต์แวร์การร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดย:
- การเสริมสร้างการสื่อสารระหว่างวิชาชีพ:อำนวยความสะดวกในการสื่อสารแบบเรียลไทม์ ปลอดภัยและรวมศูนย์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและการแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้อง
- การปรับปรุงกระบวนการทำงานทางคลินิกให้มีประสิทธิภาพ: ผสานรวมกับระบบที่มีอยู่เพื่อทำให้งานเป็นอัตโนมัติ ลดภาระงานด้านการบริหาร และช่วยให้แพทย์สามารถมุ่งเน้นไปที่การดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น
- สนับสนุนรูปแบบการทำงานทางไกลและแบบผสมผสาน: รองรับทีมดูแลสุขภาพทางไกลและทีมดูแลสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อให้มั่นใจในการสื่อสารอย่างต่อเนื่องโดยไม่คำนึงถึงสถานที่
- การรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัย: ปฏิบัติตามข้อบังคับ เช่น พระราชบัญญัติการพกพาและการรับผิดชอบของประกันสุขภาพ (HIPAA) เพื่อปกป้องข้อมูลผู้ป่วยและรักษาความไว้วางใจในระบบนิเวศการดูแลสุขภาพ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: บันทึกการตัดสินใจในการรักษาโดยอธิบายถึง 'เหตุผล' ไม่ใช่แค่ 'สิ่งที่ทำ' เท่านั้น วิธีนี้จะช่วยให้แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปท่านอื่นหรือสมาชิกใหม่ในทีมสามารถเข้าใจเหตุผลได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องย้อนกลับไปตรวจสอบซ้ำ
ประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการร่วมมือทางการแพทย์คืออะไร?
การนำซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันมาใช้ในวงการสาธารณสุขมีข้อดีมากมาย ซึ่งได้แก่:
- ลดข้อผิดพลาดทางการแพทย์: เอกสารที่ชัดเจนและเส้นทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพช่วยลดความเข้าใจผิดและความผิดพลาด
- การปรับปรุงความพึงพอใจของผู้ป่วย: เวลาการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นและการดูแลที่ประสานงานกันดีนำไปสู่ประสบการณ์ของผู้ป่วยที่ดีขึ้นและผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
- การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น: เครื่องมือสื่อสารแบบเรียลไทม์ช่วยให้การปรึกษาหารือและการอนุมัติเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดความล่าช้าในการดูแลผู้ป่วย
- การแบ่งปันความรู้เชิงรุก: เครื่องมือการทำงานร่วมกันช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- การจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้น: พวกเขาช่วยติดตามและจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจได้ถึงการจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและลดการสูญเสีย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การทำงานร่วมกันสามารถช่วยปรับปรุงการฟื้นตัวหลังจากการทำหัตถการทางหัวใจได้อีกด้วย ผู้ป่วยที่มีแพทย์และพยาบาลทำงานร่วมกันใน 'รูปแบบการดูแลแบบร่วมมือ'ที่มีโครงสร้างรายงานว่ามีการนอนหลับที่ดีขึ้น สุขภาพจิตที่แข็งแรงขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นภายในสามเดือน
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์ความร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพ?
การเลือกซอฟต์แวร์ความร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างการประสานงานของทีมและการดูแลผู้ป่วย นี่คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย เพื่อลดระยะเวลาการเรียนรู้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพสามารถเชื่อมต่อและรับข้อมูลได้ตลอดเวลา
- ความสามารถในการผสานรวม: เลือกโซลูชันที่สามารถผสานรวมกับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) และระบบทางคลินิกอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้: มองหาคุณสมบัติที่อนุญาตให้มีการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าจะตอบสนองต่อความต้องการที่สำคัญของผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที
- เครื่องมือรายงานที่ครอบคลุม: เลือกซอฟต์แวร์ด้านการดูแลสุขภาพที่มีฟีเจอร์การวิเคราะห์และรายงานที่แข็งแกร่ง เพื่อติดตามประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🔍 คุณรู้หรือไม่? การทำงานร่วมกันช่วยในการจัดการโรคเรื้อรังได้เช่นกัน การวิเคราะห์อภิมานพบว่าการดูแลแบบสหวิชาชีพ (ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลากหลายสาขาทำงานร่วมกัน)ช่วยลดความดันโลหิตซิสโตลิก, คอเลสเตอรอล LDL, และ HbA1c ในผู้ป่วย พร้อมทั้งลดจำนวนวันนอนโรงพยาบาลด้วย
ซอฟต์แวร์ความร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด
นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับซอฟต์แวร์ความร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด 👇
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมด้านการดูแลสุขภาพที่ต้องการแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่ปลอดภัยเพื่อจัดการการดูแลและการดำเนินงาน)
ตัวเลือกแรกของเราคือClickUp และด้วยเหตุผลที่ชัดเจน
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพของ ClickUpเป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่ปลอดภัยซึ่งรวมทีมคลินิกและทีมบริหารจัดการไว้ในที่ทำงานเดียวกัน
มันถูกออกแบบมาเพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่กระบวนการทำงานของผู้ป่วยและเอกสารทางการแพทย์ ไปจนถึงการจัดตารางเวลาของบุคลากรและการจัดการสินค้าคงคลัง ทั้งหมดนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน HIPAA
ปรับปรุงการสื่อสารแบบเรียลไทม์ให้มีประสิทธิภาพ
การสื่อสารเป็นส่วนสำคัญของการทำงานร่วมกันในด้านการดูแลสุขภาพ และClickUp Chatทำให้การสื่อสารราบรื่นด้วยคุณสมบัติเช่น การสนทนาตามช่องทาง และ การตอบกลับแบบเรียงลำดับ
ตัวอย่างเช่น ทีมดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจสามารถสร้างช่องแชทเฉพาะสำหรับ 'โรคหัวใจ' ที่พยาบาลสามารถอัปเดตข้อมูลสำคัญของผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ เภสัชกรสามารถแจ้งการปรับเปลี่ยนยา และแพทย์โรคหัวใจที่อยู่ในเวรจะได้รับแจ้งเตือนทันทีด้วย @Mention เพื่อการปรึกษาอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากบทสนทนาเชื่อมโยงโดยตรงกับงานของผู้ป่วยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง คำแนะนำในการจำหน่ายหรือการเปลี่ยนแปลงยาจะยังคงปรากฏให้เห็นและดำเนินการได้สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
การรวมศูนย์ความรู้และเอกสาร
ClickUp Docsช่วยให้ทีมสามารถสร้างและแบ่งปันเอกสารต่าง ๆ เช่น SOPs, เอกสารการศึกษาผู้ป่วย, หรือโปรโตคอล โดยเชื่อมโยงเอกสารเหล่านี้โดยตรงกับงานที่เกี่ยวข้องหรือกรณีผู้ป่วย ซึ่งช่วยให้ทุกคนมีข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
คุณยังสามารถฝังการอ้างอิงจาก PubMed หรือ Scopus เพื่อทำงานร่วมกันในสิ่งพิมพ์หรือข้อมูลการทดลองได้อีกด้วย
ด้วยการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยหลายคนสามารถแก้ไข แสดงความคิดเห็น และอัปเดตเอกสารได้พร้อมกัน
จัดการกรณีผู้ป่วยด้วยความชัดเจน
ปฏิทิน ClickUpที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยรวมการนัดหมาย ตารางกะ และการประชุมทีมดูแลไว้ในที่เดียวที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ง่าย ด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ การมองเห็นที่แชร์ได้ และการผสานรวมกับงานอย่างราบรื่น ช่วยให้ทีมด้านการดูแลสุขภาพประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดในการจัดตารางเวลา
ด้วยClickUp Tasks ทีมดูแลสามารถมอบหมายและติดตามการติดตามผลผู้ป่วย กำหนดการส่งต่อ หรือจัดการกระบวนการทำงานด้านการบริหาร เช่น การอนุมัติประกัน
ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น PHI, รหัสผู้ป่วย หรือระดับความเร่งด่วน ซึ่งช่วยขจัดความสับสนในระหว่างการจัดตารางนัดหมายและกระบวนการรับข้อมูลเบื้องต้น
ใช้ AI เพื่อเชื่อมต่อบุคลากรทางการแพทย์
สุดท้ายClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมไว้อย่างครบวงจร จะเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกัน
คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปบันทึกการประชุม, แยกแยะรายการที่ต้องดำเนินการจากการสนทนาด้านการดูแล, หรือสร้างรายการตรวจสอบการติดตามผู้ป่วยโดยไม่ต้องเสียเวลาเพิ่มเติมในการจัดทำเอกสารด้วยตนเอง
ตัวอย่างเช่น ทีมควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อประมวลผลรายงานเหตุการณ์ประจำวันและสกัดแนวโน้มสำคัญ (เช่น แหล่งที่มาของการติดเชื้อที่เกิดขึ้นซ้ำ)
คุณสามารถสร้างรายการการกระทำที่มีความสำคัญลำดับแรกสำหรับทีมได้ และให้การเข้าถึงทันทีต่อโปรโตคอลล่าสุดของ CDC ภายในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
📌 ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:
- สรุปบันทึกการประชุมทีมสหสาขาวิชาชีพวันนี้ และจัดทำรายการการดำเนินการที่ต้องทำแยกต่างหากสำหรับทีมแพทย์โรคหัวใจ, ทีมพยาบาล, และทีมเภสัชกรรม
- สร้างรายการตรวจสอบติดตามผลสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดตามแนวทางจำหน่ายผู้ป่วยนี้ และมอบหมายงานให้กับหน่วยฟื้นฟู
- เน้นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำจากรายงานเหตุการณ์ควบคุมการติดเชื้อประจำสัปดาห์นี้ และเสนอแนะสามแนวทางปฏิบัติเร่งด่วนสำหรับการประชุมทบทวนครั้งถัดไป
- ให้ข้อมูลอ้างอิงอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของ CDC สำหรับการปฏิบัติตามสุขอนามัยมือ และเชื่อมโยงไปยังเอกสารควบคุมการติดเชื้อของเรา
สำรวจวิธีเพิ่มเติมในการใช้ ClickUp Brain เป็นผู้ช่วยส่วนตัว:
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยความมั่นใจ: เพิ่มบทบาทที่กำหนดเองเพื่อควบคุมการเข้าถึงและสิทธิ์การใช้งาน ทำให้เฉพาะบุคคลที่เหมาะสมเท่านั้นที่สามารถดูหรือแก้ไขข้อมูลสำคัญได้
- จัดระเบียบสินค้าคงคลังและทรัพยากรอย่างเป็นระบบ: ติดตามวันหมดอายุของวัคซีน ระดับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยใช้มุมมองใน ClickUpเช่น แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง
- ทำให้กระบวนการทำงานประจำเป็นอัตโนมัติ: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อจัดการการแจ้งเตือนการนัดหมาย การส่งแบบฟอร์มการรับเข้า หรือการเติมสินค้าคงคลัง ช่วยให้พนักงานมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วย
- ติดตามทุกสิ่งจากจุดเดียว: สร้างแดชบอร์ด ClickUpเพื่อรับการมองเห็นแบบเรียลไทม์ในกระบวนการทำงานของผู้ป่วย ตารางงานของพนักงาน และสถานะสินค้าคงคลังเพื่อการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
- รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ: สร้างแบบฟอร์ม ClickUpเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย คำขออุปกรณ์ หรือรายงานเหตุการณ์ คำตอบจะถูกบันทึกเป็นงานโดยอัตโนมัติ ทำให้ข้อมูลถูกจัดเก็บรวมศูนย์และติดตามได้ง่าย
- เชื่อมต่อทุกที่ทุกเวลา: จัดการรายการที่ต้องทำ, โพสต์อัปเดต, ตรวจสอบการแจ้งเตือน และอื่นๆ ได้จากแอปมือถือของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์และการปรับแต่งที่หลากหลายของ ClickUp อาจรู้สึกท่วมท้นเล็กน้อย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2สรุปได้อย่างสมบูรณ์แบบ:
ClickUp ทำให้การจัดระเบียบและติดตามงานสำนักงานประจำวันของฉันเป็นเรื่องง่ายมาก ฉันสามารถสร้างงาน ตั้งการแจ้งเตือน และติดตามกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่เกิดความสับสน ไม่ต้องใช้เวลามากในการเริ่มต้นใช้งาน และฉันพบว่ามันทำงานได้อย่างราบรื่นในทุกๆ วัน ฉันยังชอบที่มันเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นๆ ที่เราใช้ได้ดี ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน การสนับสนุนลูกค้ายังให้ความช่วยเหลือทุกครั้งเมื่อฉันต้องการคำแนะนำ
ClickUp ทำให้การจัดระเบียบและติดตามงานสำนักงานประจำวันของฉันเป็นเรื่องง่ายมาก ฉันสามารถสร้างงาน ตั้งการแจ้งเตือน และติดตามกิจกรรมที่ดำเนินอยู่ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่เกิดความสับสน ไม่ต้องใช้เวลามากในการเริ่มต้นใช้งาน และฉันพบว่ามันทำงานได้อย่างราบรื่นในทุกๆ วัน ฉันยังชอบที่มันเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นๆ ที่เราใช้ได้ดี ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและความพยายาม การสนับสนุนลูกค้ายังมีประโยชน์ทุกครั้งที่ฉันต้องการคำแนะนำ
📮ClickUp Insight: 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาเปิดแท็บค้างไว้เพราะวางแผนที่จะ "กลับมาดูทีหลัง" เราเคยได้ยินแบบนี้มาก่อน 🤭ที่น่าขันคือ 30% บอกว่าพวกเขาจะรู้สึกโล่งใจหากแท็บทั้งหมดเหล่านั้นหายไปในกรณีที่เบราว์เซอร์ล่ม ตัวอย่างเช่น นั่นคือ ปรากฏการณ์ไซการ์นิก ที่กำลังทำงานอยู่ สมองของเราจะยึดติดกับงานที่ยังไม่เสร็จ ทำให้ทุกแท็บกลายเป็นเรื่องค้างคาใจ คุณรู้สึกยุ่งอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าจะไม่มีอะไรคืบหน้าไปจริง ๆ ในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบบูรณาการClickUpจะจัดลำดับความสำคัญของคุณไว้อย่างชัดเจน ถามClickUp Brainเพื่อแสดงสิ่งที่ต้องทำประจำวันหรือประจำสัปดาห์ หรือค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องแบบเรียลไทม์ได้ทันทีที่ต้องการ ตอนนี้คุณสามารถปิดแท็บโดยไม่ต้องกังวลเรื่องงานค้าง 🕊️
2. TigerConnect (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทางคลินิกและการประสานงานด้านการดูแล)
TigerConnect เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและการทำงานร่วมกันทางคลินิก (CC&C) ที่พัฒนาบนคลาวด์โดยเฉพาะ ออกแบบมาเพื่อเชื่อมช่องว่างในการสื่อสารระหว่างองค์กรด้านสุขภาพ
มันรวมการสื่อสาร, การแจ้งเตือน, และกระบวนการทำงานทางคลินิกไว้ในแพลตฟอร์มเดียว, ทำให้ทีมดูแลผู้ป่วย, ตั้งแต่แพทย์, พยาบาล, ไปจนถึงผู้ให้บริการ EMS, สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้ทันเวลา.
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านสุขภาพผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับระบบโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม รวมถึงระบบเรียกพยาบาล อุปกรณ์ติดตาม และเครื่องมือจัดตารางแพทย์ ซึ่งช่วยให้ทีมดูแลสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ยกระดับข้อความเร่งด่วนโดยอัตโนมัติ และรักษาการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงที่ระบบไอทีขัดข้อง
คุณสมบัติเด่นของ TigerConnect
- เพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานด้านการดูแลโดยการส่งการแจ้งเตือนที่มีบริบทครบถ้วนจากระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบติดตามผล และคำขอปรึกษาไปยังสมาชิกทีมที่เหมาะสมโดยตรง
- ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นด้วย การส่งข้อความตามบทบาท ช่วยให้แพทย์สามารถเข้าถึงผู้ให้บริการทุกคนตามบทบาทแทนที่จะเป็นชื่อ
- เปิดใช้งาน ทีมไดนามิกแบบกำหนดเอง ทันทีเพื่อให้พนักงานสอดคล้องกับกระบวนการทำงานเร่งด่วนและการส่งต่อผู้ป่วย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความเร่งด่วนได้รับการจัดการด้วย การแจ้งเตือนลำดับความสำคัญ และ การยกระดับข้อความ สำหรับการแจ้งเตือนที่ไม่มีผู้ดูแล
ข้อจำกัดของ TigerConnect
- การสนับสนุนลูกค้าแบบสดมีจำกัด โดยหมายเลขโทรศัพท์ถูกออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อโดยตรงกับตัวแทน
- อาจมีการล่าช้าเป็นครั้งคราวระหว่างการลงชื่อเข้าใช้ ซึ่งอาจรบกวนการสื่อสารที่รวดเร็ว
- ผู้ใช้รายงานว่าไม่สามารถแท็กบุคคลเฉพาะในข้อความได้ ซึ่งทำให้การสื่อสารไม่ชัดเจน
- สิทธิ์การเข้าถึงคลังข้อมูลกว้างเกินไป; ผู้ใช้บางรายที่มีสิทธิ์เข้าถึงคลังข้อมูลสามารถเห็นข้อความทั้งหมดได้ แม้กระทั่งข้อความที่พวกเขาไม่ควรมีสิทธิ์เข้าถึง
ราคาของ TigerConnect
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ TigerConnect
- G2: 4. 5/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง TigerConnect อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ได้แบ่งปัน:
ผมคิดว่าแพลตฟอร์มนี้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อกับผู้ป่วย/ลูกค้าของคุณผ่านช่องทางที่แตกต่าง (SMS / ข้อความ) ผมยังคิดว่ามันทำงานได้ค่อนข้างดีในฐานะโซลูชันการประชุมทางวิดีโอ อย่างไรก็ตาม มีหลายสิ่งเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่ผมอยากให้แตกต่างออกไป ผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์หากเราสามารถมีส่วนร่วมกับผู้คนผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้ด้วย เช่น อีเมล ทั้งหมดนี้ภายในผลิตภัณฑ์เดียวกัน
ผมคิดว่าแพลตฟอร์มนี้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อกับผู้ป่วย/ลูกค้าของคุณผ่านช่องทางที่แตกต่าง (SMS / ข้อความ) ผมยังคิดว่ามันทำงานได้ค่อนข้างดีในฐานะโซลูชันการประชุมทางวิดีโอ อย่างไรก็ตาม มีหลายสิ่งเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่ผมอยากให้แตกต่างออกไป ผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์หากเราสามารถมีส่วนร่วมกับผู้คนผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้ด้วย เช่น อีเมล ทั้งหมดนี้ภายในผลิตภัณฑ์เดียวกัน
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในหอผู้ป่วยวิกฤตทางการแพทย์การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยรายวันโดยทีมสหสาขาวิชาชีพช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย โรงพยาบาลที่มีการจัดสรรแพทย์อย่างเข้มข้นและมีทีมดูแลอย่างครบถ้วน มีอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ แม้แต่ในกรณีรุนแรง เช่น ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
3. ห้องพยาบาล (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามผู้ป่วยและกระบวนการทำงาน)
Sickbay เป็นซอฟต์แวร์ความร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพที่ไม่ผูกขาดกับผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ซึ่งช่วยให้ข้อมูลการติดตามผู้ป่วยสามารถนำไปใช้ได้จริงตลอดกระบวนการดูแลรักษา
นอกเหนือจากการเฝ้าระวังแล้ว Sickbay ยังเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นเครื่องมือสำหรับการวิจัย การปรับปรุงการดำเนินงาน และการดูแลเชิงรุก ช่วยให้ผู้บริหาร ทีมไอที และบุคลากรทางคลินิกสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น บันทึกเหตุการณ์ และมาตรฐานการดูแลรักษา
คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรโดยใช้แดชบอร์ดการติดตามผู้ป่วยแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกจากระบบโทรมาตร เพื่อให้ผู้ดูแลที่เหมาะสมอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมเสมอ
คุณสมบัติเด่นของห้องพยาบาล
- มาตรฐานกระบวนการทำงานทางคลินิกและการวิจัยโดยใช้ วิเคราะห์ มอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้พร้อมข้อมูลเกือบเรียลไทม์และข้อมูลประวัติศาสตร์
- ปรับปรุงการดำเนินงานหลายสถานที่ให้มีประสิทธิภาพด้วย Automate โดยเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัลและลดการส่งต่องานด้วยมือ
- เปิดใช้งานการวิจัยระดับประชากรและการปรับปรุงการดำเนินงานด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบบูรณาการและเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
- ปรับปรุงความต่อเนื่องของการดูแลรักษาโดยการติดตามผู้ป่วยข้ามหน่วยงานและแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของห้องพยาบาล
- มันมอบภาระในการตั้งค่า, การบำรุงรักษา, และการแก้ไขปัญหาให้กับทีมไอทีภายในของโรงพยาบาล
- แพทย์และนักวิจัยจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างกว้างขวางเพื่อใช้คุณสมบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
ราคาห้องพยาบาล
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวห้องพยาบาล
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ความร่วมมือที่เกินกว่าโรงพยาบาลก็มีความสำคัญเช่นกัน เมื่อคลินิก รัฐบาลท้องถิ่น และบริการสังคมทำงานร่วมกันผลลัพธ์ด้านสุขภาพของชุมชนจะดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดโครงสร้างและรักษาความร่วมมือเหล่านั้นให้คงอยู่ได้ดีเพียงใด
🌟 โบนัส: ใช้ClickUp Brain MAXเพื่อค้นหาข้อมูลในประวัติผู้ป่วย เอกสารทางคลินิก และการสื่อสารของทีมดูแลได้ทันที—ทั้งหมดจากเพื่อนคู่ใจบนเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI หนึ่งเดียว
มันช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ค้นหาข้อมูล สรุปการอัปเดต และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าและสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้น
4. OceanMD (ดีที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายผู้ให้บริการและการจัดการการส่งต่อ)
OceanMD เป็นแพลตฟอร์มการจัดการคลินิกที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อผู้ป่วย ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ และระบบสุขภาพโดยปราศจากอุปสรรค
ออกแบบโดยมีหลักการทำงานร่วมกันเป็นหัวใจสำคัญ OceanMD สามารถเชื่อมต่อกับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) และระบบสารสนเทศสุขภาพหลักได้หลากหลายรูปแบบ ช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคลินิก โรงพยาบาล และจังหวัดต่าง ๆ เป็นไปอย่างปลอดภัย
แพลตฟอร์มนี้มีคุณค่าเท่าเทียมกันสำหรับทั้งเจ้าหน้าที่แนวหน้าและผู้ป่วย ด้วย ชุดเครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย คลินิกสามารถนำเสนอเครื่องมือบริการตนเอง เช่น การจองออนไลน์ การแจ้งเตือน และการเช็คอินดิจิทัล ในขณะที่ เครือข่ายผู้ให้บริการ Ocean ช่วยให้การส่งต่อผู้ป่วยทางอิเล็กทรอนิกส์ (eReferrals) การปรึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ (eConsults) และการสั่งงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (eOrders) เป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ OceanMD
- มอบความสะดวกสบายยิ่งขึ้นให้กับผู้ป่วยด้วยการจองออนไลน์ ข้อความผู้ป่วย การแจ้งเตือน และ คีออสก์/แท็บเล็ตเช็คอิน
- ติดตามผลลัพธ์โดยใช้เครื่องมือรายงานขั้นสูงที่ให้ข้อมูลการใช้งาน, การเผยแพร่เวลารอคอย, และตัวชี้วัดประสบการณ์ของผู้ป่วย
- ผสานรวมกับระบบข้อมูลทางคลินิกและคลังข้อมูลมากกว่า 30 ระบบ โดยใช้ API ที่เปิดและมาตรฐาน
- สร้าง เทมเพลตการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ ที่กรอกข้อมูลในช่องประวัติโดยอัตโนมัติจากคำตอบของผู้ป่วย
ข้อจำกัดของ OceanMD
- OceanMD ได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และไม่ใช่โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยในระยะยาว
- ระบบการจองออนไลน์ต้องการข้อมูลที่ตรงกันอย่างสมบูรณ์ระหว่างข้อมูลที่ผู้ป่วยกรอก (ชื่อ, วันเดือนปีเกิด, หมายเลขบัตรสุขภาพ) กับข้อมูลในประวัติสุขภาพของพวกเขา แม้แต่ความไม่ตรงกันเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้
ราคาของ OceanMD
- ราคาตามความต้องการ
OceanMD คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: บันทึกบทเรียนที่ได้จากกรณีศึกษาข้ามทีมไว้ในฐานความรู้ภายในองค์กร หากเส้นทางการดูแลผู้ป่วยรายหนึ่งพบเทคนิคการประสานงานหรือการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน ให้บันทึกไว้เพื่อให้ทั้งองค์กรได้รับประโยชน์
5. CareCloud (ดีที่สุดสำหรับการบันทึกข้อมูลทางคลินิกด้วย AI และการผสานระบบ EHR)
สำหรับคลินิกส่วนใหญ่ อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดคือการทำงานซ้ำซากในแต่ละวัน เช่น การจัดทำเอกสาร การเรียกเก็บเงิน และการแยกข้อมูลในระบบ CareCloud แก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการผสานรวมระบบ EHR การจัดการคลินิก การเพิ่มประสิทธิภาพวงจรรายได้ และการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบ
สิ่งที่ทำให้ CareCloudแตกต่างจากซอฟต์แวร์การจัดการผู้ป่วยอื่น ๆคือ cirrusAI ชุดเครื่องมือที่สร้างขึ้นบน AI เชิงสร้างสรรค์ เพื่อบันทึกข้อมูลทางคลินิกที่ชาญฉลาดขึ้น การจัดการการอุทธรณ์อัตโนมัติ และการสนับสนุนการตัดสินใจ
เพิ่มเครื่องมือการเชื่อมต่อที่ได้รับการรับรองจาก ONC อย่างเช่น CareCloud Connector เข้าไป และคลินิกของคุณจะได้รับวิธีการที่ปลอดภัยและสามารถปรับขนาดได้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างห้องปฏิบัติการ ระบบการลงทะเบียนการฉีดวัคซีน และระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CareCloud
- ทำให้การบันทึกข้อมูลทางคลินิกเป็นอัตโนมัติด้วย cirrusAI Notes บันทึกการสนทนาระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการสำหรับบันทึกที่พร้อมใช้งานในระบบ EHR
- สนับสนุนความถูกต้องของการรักษาด้วยคำแนะนำที่อิงหลักฐานและขับเคลื่อนด้วย AI จาก cirrusAI Guide ในระหว่างการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
- เร่งการคืนเงินด้วย cirrusAI Appeals สร้างจดหมายอุทธรณ์ที่ปรับแต่งตามข้อมูลการเรียกร้องและข้อกำหนดของผู้ชำระเงิน
- ให้การสนับสนุนภาษาธรรมชาติแก่พนักงานด้วย cirrusAI Chat ผู้ช่วยใน EHR สำหรับการปฐมนิเทศและการนำทางในกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของ CareCloud
- ไม่มีแอป Android ให้บริการ
- ซอฟต์แวร์มักเกิดการขัดข้อง และผู้ใช้ต้องเผชิญกับประสิทธิภาพที่ช้าและความหน่วง
- ผู้ใช้รายงานปัญหาการบริการลูกค้าอย่างรุนแรง
- ความล่าช้าในการเรียกเก็บเงินและการจัดการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยมีผู้ใช้รายงานความสูญเสียทางการเงิน
ราคาของ CareCloud
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว CareCloud
- G2: 3. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 3. 6/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง CareCloud อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวไว้:
หนึ่งในข้อดีที่ดีที่สุดของ CareCloud คือเป็นระบบออนไลน์ที่ไม่ต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณเอง (local installation) แต่สามารถใช้งานผ่านเว็บได้ อินเตอร์เฟซมีการจัดระเบียบอย่างดีเยี่ยม ทำให้การนำทางภายในระบบเป็นไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ศูนย์กลางการเคลม (clearing house) ไม่มีความสามารถในการส่งคำขอเคลมทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกรณีค่าชดเชยแรงงานหรือผู้ให้บริการประกันภัยรถยนต์ ซึ่งทำให้คำขอเคลมเหล่านี้ต้องถูกทำเป็นเอกสารกระดาษและส่งทางไปรษณีย์แทน
หนึ่งในข้อดีที่ดีที่สุดของ CareCloud คือเป็นระบบออนไลน์ที่ไม่ต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณเอง (local installation) แต่สามารถใช้งานผ่านเว็บได้ อินเทอร์เฟซมีการจัดระเบียบอย่างดีเยี่ยม ทำให้การนำทางภายในระบบเป็นไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ศูนย์กลางการเคลม (clearing house) ไม่มีความสามารถในการส่งคำขอเคลมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประกันค่าเสียหายจากการทำงานหรือประกันรถยนต์ ทำให้คำขอเคลมเหล่านี้ต้องถูกทำเป็นเอกสารกระดาษและส่งทางไปรษณีย์แทน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สร้างระบบให้ข้อเสนอแนะโดยตรงในเครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น อนุญาตให้พยาบาลแจ้งเตือนหากแผนการจำหน่ายผู้ป่วยดูไม่สมเหตุสมผล หรือให้เภสัชกรทำเครื่องหมายยาสั่งจ่ายที่ไม่ชัดเจน การให้ข้อมูลย้อนกลับแบบเรียลไทม์ช่วยป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนถัดไป
6. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทีมด้านการดูแลสุขภาพและการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย)
ในโรงพยาบาล การตัดสินใจอย่างรวดเร็วขึ้นอยู่กับการสื่อสารที่ราบรื่น แต่การอัปเดตที่สำคัญมักถูกฝังอยู่ในโทรศัพท์ อีเมล หรือข้อความที่พลาดไป Microsoft Teams แก้ไขปัญหานี้โดยมอบวิธีการที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA ให้แก่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพในการแชท ประชุม และแชร์การอัปเดตแบบเรียลไทม์
Microsoft Cloud for Healthcare ได้ผสานการทำงานของ Teams เข้ากับระบบ EHR ที่รองรับ FHIR โดยตรง ทำให้สามารถเริ่มการปรึกษาผู้ป่วยหรืออัปเดตแผนการดูแลได้อย่างง่ายดายจากภายในระบบที่มีอยู่เดิม
ไม่ว่าจะเป็นข้อความด่วนที่ต้องการความเร่งด่วน การปรึกษาผ่านวิดีโอที่นัดหมายไว้ล่วงหน้า หรือกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจนด้วย รายการ และ การอนุมัติ Teams ช่วยให้โรงพยาบาลลดความล่าช้าและรักษาการไหลเวียนของข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- เริ่มการปรึกษาผ่านวิดีโอและการประชุมทีมโดยใช้การประชุมทางเสียง/วิดีโอแบบบูรณาการ
- กำหนดการนัดหมายผู้ป่วยด้วย แอป Bookings พร้อมสร้างเซสชัน Teams โดยอัตโนมัติ
- ใช้เทมเพลตที่พร้อมใช้งานด้านการดูแลสุขภาพเพื่อตั้งค่าช่องทางและแอปพลิเคชันสำหรับทีมแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว
- ประสานตารางเวลาของพนักงานแนวหน้ากับ แอปกะ เพื่อทำให้กระบวนการทำงานด้านการบริหารง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- ความสามารถในการจัดการที่จำกัด, จำกัดการดำเนินการด้านไอทีบางอย่าง เช่น การป้อนข้อมูลประจำตัวหรือการจัดการอุปกรณ์ผ่าน Teams
- การตั้งค่าการแจ้งเตือนที่ซับซ้อนทำให้ผู้ใช้ปรับแต่งการแจ้งเตือนได้อย่างมีประสิทธิภาพยากขึ้น
- ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างอุปกรณ์/แพลตฟอร์มอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ราคาของ Microsoft Teams
- ฟรี
- องค์กร: $5. 25/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 F3: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 4/5 (16,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (10,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Teams อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นโดยตรงจากรีวิวใน G2:
ทีมส์ทำให้การแชท, โทร, หรือเข้าร่วมการประชุมอย่างรวดเร็วได้ง่ายมากโดยไม่ต้องเปลี่ยนแอป. ฉันชอบที่ทุกอย่าง—ข้อความ, ไฟล์, และปฏิทิน—อยู่ในที่เดียว. แอปนี้หนักไปหน่อยทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ และใช้เวลาในการโหลด. หน้าต่างการแชทก็ต้องการการปรับปรุงเช่นกัน.
ทีมส์ทำให้การแชท, โทร, หรือเข้าร่วมการประชุมอย่างรวดเร็วได้ง่ายมากโดยไม่ต้องเปลี่ยนแอป. ฉันชอบที่ทุกอย่าง—ข้อความ, ไฟล์, และปฏิทิน—อยู่ในที่เดียว. แอปนี้หนักไปหน่อยทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ และใช้เวลาโหลดนาน. หน้าต่างการแชทก็ต้องการการปรับปรุงเช่นกัน.
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกยอดนิยมของ Microsoft Teams สำหรับการทำงานร่วมกัน
7. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการสื่อสารที่สอดคล้องกับ HIPAA)
Slack เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ปลอดภัยซึ่งให้สภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นสำหรับการเชื่อมต่อ แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และประสานงานด้านการดูแลสุขภาพ แผน Enterprise Grid ของ Slack สามารถกำหนดค่าให้สอดคล้องกับมาตรฐาน HIPAA ได้ ช่วยให้ผู้ให้บริการ ผู้จ่ายเงิน และนักวิจัยสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ePHI) ได้อย่างปลอดภัยในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนด
ด้วยช่องทางเฉพาะ การผสานระบบที่ปลอดภัย และการควบคุมความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ช่วยลดความล่าช้าในการดูแลผู้ป่วยและรับรองว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจะยังคงได้รับการปกป้อง
การผสานรวมกับแพลตฟอร์มเช่น Salesforce Health Cloud และ Service Cloud ช่วยรวมศูนย์ข้อมูลผู้ป่วยและสมาชิก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- ทำให้กระบวนการซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่การรับผู้ป่วยไปจนถึงการรายงานเหตุการณ์และการอนุมัติ ด้วย Workflow Builder
- ร่วมมืออย่างปลอดภัยกับองค์กรภายนอกผ่านช่องทางที่ใช้ร่วมกันของ Slack Connect
- ใช้ เครื่องมือป้องกันการสูญหายของข้อมูล เพื่อตรวจสอบการใช้งาน Slack ของทีมคุณ และบังคับใช้ข้อจำกัดเกี่ยวกับข้อความและไฟล์
- ตรวจสอบข้อมูลอัปเดตของผู้ป่วยแบบไม่พร้อมกันด้วย คลิป และจัดการประชุมทีมสั้น ๆ ด้วย ฮัดเดิล
ข้อจำกัดของ Slack
- ฟังก์ชันการค้นหาถูกจำกัด ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อความหรือไฟล์เก่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของSlack
- ไม่มีตัวเลือกการลบข้อความโดยตรงแบบจำนวนมาก บังคับให้ผู้ใช้ต้องลบการสนทนาเก่าด้วยตนเอง
- Slack ห้ามอย่างชัดเจนในการใช้แพลตฟอร์มของตนเพื่อการสื่อสารกับผู้ป่วย (ผู้ป่วย สมาชิกแผน ครอบครัว หรือ นายจ้าง) เมื่อมีการเกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพที่ระบุตัวบุคคล (PHI) การสนทนาที่มีข้อมูล PHI ต้องเป็นภายในองค์กรเท่านั้น
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: 8.75 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 35,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (24,000+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: Slack vs. ClickUp: เครื่องมือสื่อสารทีมไหนดีที่สุด?
8. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการปรึกษาทางไกลและการประชุมทีมดูแลสุขภาพเสมือนจริง)
Zoom สำหรับการดูแลสุขภาพถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น
บริการที่เฉพาะเจาะจงด้านการดูแลสุขภาพของเรารวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA, BAA ที่กำหนดเฉพาะ, และการผสานรวมกับระบบ EHR ชั้นนำต่างๆ ซึ่งช่วยให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้รับการปกป้องในขณะที่ผู้ให้บริการสามารถทำการตรวจสุขภาพทางไกล, ดำเนินการคลินิกเสมือนจริง, หรือร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในสถานที่ต่างๆ ได้
Zoom สร้างสมดุลระหว่างการเข้าถึงผู้ป่วยกับประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานทางคลินิก ผู้ป่วยสามารถเข้าร่วมการนัดหมายเสมือนจริงผ่านลิงก์เดียว ซึ่งมักผ่านพอร์ทัลเช่น MyChart โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- ใช้ แชทห้องรอ และการแจ้งเตือนผู้ให้บริการเพื่อปรับปรุงการไหลเวียนของผู้ป่วย
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น TytoCare ระหว่างการเยี่ยมผู้ป่วยทางไกล เพื่อสตรีมข้อมูลและภาพของผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ไปยังแพทย์โดยตรง
- ติดตั้งรถเข็นบริการสุขภาพทางไกลในห้องผู้ป่วยพร้อมทีวีอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี Zoom Rooms
- ร่วมมือกันแบบภาพกับ Zoom Whiteboard สำหรับการประชุมคณะกรรมการมะเร็งและการวางแผนการรักษา
ข้อจำกัดของ Zoom
- การอัปเดตระบบขนาดใหญ่และการแก้ไขปัญหาบ่อยครั้งอาจขัดจังหวะการประชุมในเวลาที่ไม่สะดวก
- ความกังวลด้านความปลอดภัยจากช่องโหว่ในอดีต (เช่น การโจมตี Zoom bombing, ช่องโหว่ในการเข้ารหัส) ยังคงสร้างความลังเลใจสำหรับกรณีการใช้งานที่มีความอ่อนไหว
- มันขาดคุณสมบัติเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพที่ติดตั้งมาในตัว เช่น แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลก่อนเข้ารับบริการ การแจ้งเตือนอัตโนมัติ และระบบการทำงานของเวชระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) ที่ผสานรวมไว้ ซึ่งมักจะต้องเพิ่มผ่านเครื่องมือภายนอก
ราคาของ Zoom
- ข้อดี: $16.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ, ธุรกิจพลัส, และองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zoom
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (14,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Zoom อย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวล่าสุดจากG2:
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Zoom Workplace คือการรวมเครื่องมือการทำงานร่วมกันหลายอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ การผสานรวม Zoom Meetings, Team Chat, Whiteboard และเครื่องมือการนัดหมายไว้ในอินเตอร์เฟซเดียวช่วยประหยัดเวลาได้มากและลดความจำเป็นในการสลับใช้แอปหลายตัว อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์การใช้งานบนมือถืออาจไม่สม่ำเสมอ
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Zoom Workplace คือการรวมเครื่องมือการทำงานร่วมกันหลายอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ การผสานรวม Zoom Meetings, Team Chat, Whiteboard และเครื่องมือการนัดหมายไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวช่วยประหยัดเวลาได้มากและลดความจำเป็นในการสลับใช้หลายแอป อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์การใช้งานบนมือถืออาจไม่สม่ำเสมอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การทำงานร่วมกันช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ในโรงพยาบาลญี่ปุ่น เมื่อการทำงานเป็นทีมและการเรียนรู้ขององค์กรเพิ่มขึ้นพร้อมกัน ความปลอดภัยในโรงพยาบาลก็จะดีขึ้น—พนักงานรู้สึกสบายใจมากขึ้นในการรายงานข้อผิดพลาด การมีส่วนร่วมกับครอบครัว และการทำงานเพื่อป้องกันอันตราย
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Zoom
9. Google Workspace (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่คุ้นเคย)
Google Workspace รวมเครื่องมือที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น Gmail, Docs, Sheets และ Meet เข้าไว้ในสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ HIPAA ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับภาคสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
เนื่องจากบุคลากรและแพทย์ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับแอปพลิเคชันเหล่านี้อยู่แล้ว การนำไปใช้จึงรวดเร็วและต้องการการฝึกอบรมน้อยมาก ความคุ้นเคยนี้ช่วยให้การลดการแยกตัวระหว่างทีมคลินิกเป็นไปได้ง่ายขึ้น
Google Workspace มุ่งเน้นสองด้านเพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการด้านสุขภาพและเร่งการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้วยความปลอดภัยแบบศูนย์ความไว้วางใจและการเข้ารหัสในตัว องค์กรต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันในระดับใหญ่ได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก VPN หรือการอัปเดตแพตช์อย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- รวบรวมข้อมูลการรับผู้ป่วยและข้อเสนอแนะด้วย Google Forms และซิงค์คำตอบได้ทันทีไปยัง Google Sheets
- เปิดใช้งานการกำหนดเวลาที่สะดวกด้วย Google Calendar
- ดำเนินการประชุมทางไกลที่ปลอดภัย การประชุมทีม หรือกิจกรรมการฝึกอบรมผ่าน Google Meet
- สร้างพอร์ทัลการเริ่มต้นใช้งานและศูนย์การฝึกอบรมด้วย Google Sites และ Google Vids
- ให้พนักงานแนวหน้าใช้งาน Chromebook และอุปกรณ์ Android Enterprise เพื่อการเข้าถึงที่ปลอดภัยขณะปฏิบัติงานนอกสถานที่
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- แอปภายนอกบางตัวไม่ซิงค์อย่างถูกต้อง ทำให้เกิดปัญหาในการจัดตารางเวลาหรือการทำงานเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นของ Google Workspace
- ผู้ดูแลระบบพบว่าคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google Workspace นั้นซับซ้อนเกินไปเนื่องจากมีตัวเลือกการกำหนดค่าจำนวนมาก
- Google Contacts (ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมภายใต้ BAA เสมอไป) อาจจัดเก็บข้อมูลรายชื่อติดต่อและหัวเรื่องโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจเปิดเผยข้อมูล PHI
ราคาของ Google Workspace
- เริ่มต้น: $8. 40/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $16. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $26. 40/เดือนต่อผู้ใช้
- Enterprise Plus: 42 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (46,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (17,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Workspace อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้คนหนึ่งสรุปไว้ว่า:
ฉันชอบที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกันอย่างราบรื่นในแพลตฟอร์มเดียว การมี Gmail, Drive, Docs, Sheets, Calendar และ Meet รวมกันทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายมาก มันใช้งานง่ายมาก ติดตั้งง่าย และเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเอกสารและสเปรดชีตช่วยประหยัดเวลาและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการทำงานทางไกลหรือการทำงานแบบผสมผสาน
ฉันชอบที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกันอย่างราบรื่นในแพลตฟอร์มเดียว การมี Gmail, Drive, Docs, Sheets, Calendar และ Meet รวมกันทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายมาก มันใช้งานง่ายมาก ติดตั้งง่าย และเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเอกสารและสเปรดชีตช่วยประหยัดเวลาและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการทำงานทางไกลหรือการทำงานแบบผสมผสาน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ฝังรายการตรวจสอบงานของ ClickUpสำหรับกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำ เช่น การวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยหรือการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด การทำให้เป็นมาตรฐานจะช่วยให้การทำงานร่วมกันราบรื่นขึ้นโดยขจัดความไม่แน่นอนจากงานที่มีความเสี่ยงสูง
10. Epic Systems (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการ EHR อย่างครอบคลุมและกระบวนการทำงานทางคลินิก)
Epic ทำหน้าที่เป็นระบบบันทึกข้อมูลที่ช่วยปรับปรุงวิธีการที่แพทย์ ผู้บริหาร และผู้ให้บริการภายนอกประสานงานกันในการดูแลผู้ป่วย อินเทอร์เฟซของมัน Hyperspace ปรับตัวให้เข้ากับบทบาทของผู้ใช้แต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
Comet ให้ข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับความเสี่ยง ผลลัพธ์ และระยะเวลาการพักรักษาตัว ในขณะที่ฟีเจอร์ AI เชิงสร้างสรรค์ของ Epic ช่วยในการจัดทำแผนภูมิ การเข้ารหัส และแม้แต่การร่างข้อความสื่อสารที่เป็นมิตรกับผู้ป่วย
ผู้ให้บริการด้านสุขภาพสามารถแบ่งปันข้อมูลได้อย่างราบรื่นเมื่อผู้ป่วยเปลี่ยนสถานที่ระหว่างสถานพยาบาลที่ใช้ระบบ Epic ต่าง ๆ ระบบนี้จัดการทั้งงานทางคลินิกและงานธุรการ ทำให้ทีมดูแลผู้ป่วยสามารถประสานงานกันได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะอยู่ในอาคารเดียวกันหรือต่างสถานที่ก็ตาม
คุณสมบัติเด่นของ Epic Systems
- จัดการการสื่อสารและงานที่ปลอดภัยผ่าน In Basket การส่งข้อความและการแจ้งเตือน
- ขยายการเข้าถึงให้กับผู้ให้บริการที่ส่งต่อโดยใช้ EpicCare Link สำหรับการแบ่งปันเวชระเบียนผ่านเว็บ
- ลดเวลาในการจัดทำเอกสารด้วย การสร้างแผนภูมิด้วย AI และฟีเจอร์ AI สร้างสรรค์
- ตรวจสอบและสั่งซื้อได้ทุกที่ด้วยแอป Haiku (มือถือ) และ Canto (แท็บเล็ต)
ข้อจำกัดของระบบ Epic
- ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้ยากต่อการวิเคราะห์แนวโน้มในระยะยาว
- ระยะเวลาการนำไปใช้ที่ยาวนาน โดยเฉลี่ยประมาณเก้าเดือน ก่อนที่จะนำไปใช้อย่างสมบูรณ์
- การเชื่อมต่อกับระบบภายนอกบางระบบมีความยากลำบาก
การกำหนดราคาของ Epic Systems
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Epic Systems
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างเส้นทางการแจ้งเตือนแบบลำดับขั้นภายในระบบการทำงานร่วมกันของคุณ หากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการหรือบันทึกผู้ป่วยถูกระบุว่ามีความสำคัญเร่งด่วน ระบบควรแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่อาวุโสที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ แทนที่จะถูกทิ้งไว้ในคิวของใครบางคนโดยไม่ได้รับการอ่าน
11. Oracle Health (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูลทางคลินิกและข้อมูลการดำเนินงานแบบบูรณาการ)
Cerner ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Oracle Health นำเสนอแพลตฟอร์ม EHR ที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลทางคลินิก การเงิน และการดำเนินงานเข้าด้วยกัน
Cerner Millennium ซึ่งเป็นโซลูชันหลักของบริษัท มอบสภาพแวดล้อมแบบครบวงจรให้กับองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ โดยผู้ให้บริการสามารถบันทึกข้อมูลการดูแล วางคำสั่ง และเข้าถึงประวัติผู้ป่วยได้แบบเรียลไทม์ในที่เดียว
สิ่งที่ทำให้ Cerner โดดเด่นคือการเน้นย้ำถึงความสามารถในการทำงานร่วมกันและการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ด้วยเครื่องมืออย่าง HealtheIntent สำหรับสุขภาพประชากร และ HealtheLife สำหรับการเข้าถึงของผู้ป่วย ทำให้สามารถขยายความร่วมมือออกไปนอกทีมภายในองค์กรได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle Health
- จัดการคำสั่งซื้อ เอกสาร และแผนการดูแลโดยตรงจาก PowerChart
- แลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างราบรื่นผ่านเครือข่าย CommonWell Health Alliance และ Carequality
- ขยายฟังก์ชันการทำงานของระบบโดยใช้ Oracle Health Developer APIs และการผสานรวมกับระบบของบุคคลที่สาม
- ให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมโดยตรงในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วย HealtheLife ซึ่งช่วยให้สามารถส่งข้อความอย่างปลอดภัย เข้าถึงผลแล็บ และขอเวลานัดหมายได้
ข้อจำกัดของ Oracle Health
- การขาดการปรับแต่งในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะขององค์กร
- การรักษาชุดข้อมูลขนาดใหญ่, โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีคุณสมบัติของ AI, อาจซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง
ราคาของ Oracle Health
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Oracle Health
- G2: 4. 1/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การทำงานเป็นทีมระหว่างพยาบาลและแพทย์ช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ของการผ่าตัด การศึกษาขนาดใหญ่ที่มีผู้ป่วยมากกว่า 1.3 ล้านคนในโรงพยาบาลเฉียบพลัน 665 แห่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อทีมเหล่านี้ทำงานร่วมกันได้ดี โอกาสในการเสียชีวิตภายใน 30วันหลังการผ่าตัดจะลดลง
วิธีเลือกซอฟต์แวร์ความร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม
ความเสี่ยงสูงเมื่อเลือกซอฟต์แวร์สำหรับการร่วมมือในด้านการแพทย์. นี่คือจุดเริ่มต้น.
เริ่มต้นจากปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
ก่อนที่จะพิจารณาซอฟต์แวร์ใด ๆ ให้ติดตามปัญหาการสื่อสารของคุณเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ จดบันทึกเมื่อข้อความสูญหาย เมื่อพนักงานไม่สามารถหาข้อมูลอัปเดตของผู้ป่วยได้ หรือเมื่อข้อมูลสำคัญมาถึงช้าเกินไป ตัวอย่างจริงเหล่านี้จะช่วยแนะนำการเลือกของคุณได้ดีกว่ารายการคุณสมบัติใด ๆ
รับข้อมูลจากผู้ใช้จริง
อย่าเลือกซอฟต์แวร์โดยไม่ถามคนที่ต้องใช้งานทุกวัน
พูดคุยกับพยาบาล แพทย์ และพนักงานต้อนรับเกี่ยวกับปัญหาการสื่อสารที่สร้างความปวดหัวมากที่สุดสำหรับพวกเขา อะไรที่ทำให้พวกเขาทำงานช้าลง? ข้อมูลใดที่พวกเขาต้องการอย่างรวดเร็ว? คำตอบของพวกเขามีความสำคัญมากกว่าคำสัญญาจากผู้ขาย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ผู้ใช้จะชื่นชอบฟีเจอร์Talk to Text ของ ClickUpที่ช่วยให้พวกเขาสามารถบันทึกข้อความทางคลินิก อัปเดตผู้ป่วย หรือคำแนะนำการดูแลได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้มือและสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา ฟีเจอร์นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำเอกสาร ลดการพิมพ์ด้วยมือ และช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถบันทึกข้อมูลสำคัญได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยเพิ่มความถูกต้องและประสิทธิภาพในการทำงาน
ตรวจสอบว่ามันทำงานร่วมกับระบบปัจจุบันของคุณอย่างไร
เครื่องมือการทำงานร่วมกันของคุณต้องเชื่อมต่อกับระบบ EMR, การจัดตารางเวลา, และซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินที่คุณมีอยู่ได้อย่างง่ายดาย หากพนักงานต้องสลับระหว่างโปรแกรมหลายตัวหรือป้อนข้อมูลซ้ำสองครั้ง พวกเขาจะไม่ใช้เครื่องมือนี้
ขอให้ผู้ขายให้รายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับวิธีการที่ซอฟต์แวร์เชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว
ไม่ต้องพูดถึง ทุกสิ่งที่คุณใช้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ HIPAA
ทดสอบด้วยสถานการณ์จริง
ทดสอบซอฟต์แวร์ในช่วงเวลาที่มีการใช้งานจริงกับเคสผู้ป่วยจริง ลองใช้งานในช่วงเปลี่ยนกะ, กรณีฉุกเฉิน, และกระบวนการทำงานประจำวันทั่วไป ดูว่าซอฟต์แวร์ทำงานอย่างไรเมื่อเครือข่ายช้าหรือเมื่อพนักงานเร่งรีบ
คิดถึงความต้องการในอนาคต
เลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับคลินิกของคุณได้ สามารถรองรับผู้ใช้ได้สองเท่าหรือไม่ ผู้จำหน่ายมีการเพิ่มคุณสมบัติใหม่เป็นประจำหรือไม่ เลือกแพลตฟอร์มที่จะใช้งานได้หลายปี ไม่ใช่แค่ไม่กี่เดือน
📖 อ่านเพิ่มเติม: AI ในที่ทำงาน: วิธีเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
กรณีการใช้งานซอฟต์แวร์ความร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพ
ซอฟต์แวร์ความร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพกำลังเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานทางคลินิกในหลากหลายสาขา นี่คือตัวอย่างการใช้งานจริง:
- การช่วยเหลือการผ่าตัดทางไกล: แพลตฟอร์มบางแห่งช่วยให้แพทย์สามารถนำทางกระบวนการผ่าตัดได้จากทุกที่โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมและวิดีโอสด เทคโนโลยีนี้ได้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการผ่าตัดที่ซับซ้อนในช่วงการระบาดของ COVID-19
- การประสานงานในแผนกฉุกเฉิน: ในสภาพแวดล้อมที่มีความกดดันสูงเช่นห้องฉุกเฉิน ซอฟต์แวร์การร่วมมือช่วยให้การสื่อสารระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพเป็นไปอย่างรวดเร็ว การแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจที่ทันเวลาและมีข้อมูลเพียงพอ
- การศึกษาทางการแพทย์และการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน: แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสามารถแบ่งปันกรณีศึกษาผู้ป่วยจริงและการอภิปราย ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันการแลกเปลี่ยนความรู้แบบเพื่อนสู่เพื่อนนี้ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและทักษะทางคลินิก
- การตรวจจับการฉ้อโกงในคำขอค่าชดเชยทางการแพทย์: เครื่องมือ AI ในระบบสาธารณสุขช่วยตรวจจับกิจกรรมฉ้อโกงเช่น การยื่นคำขอค่าชดเชยเท็จ และการเรียกเก็บเงินเกินจริง ซึ่งช่วยให้สถาบันการแพทย์ลดการสูญเสียจากกรณีฉ้อโกงได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตัวแทน AI ของ ClickUpสามารถทำงานซ้ำๆ ของคุณให้เป็นอัตโนมัติได้ เช่น การติดตามผู้ป่วยและการประสานงานด้านการดูแล
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดค่า ClickUp Custom Agent เพื่อตรวจสอบเมื่อสถานะของผู้ป่วยเปลี่ยนแปลง (เช่น การจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลหรือผลการทดสอบใหม่) จากนั้นมอบหมายงานติดตามผลให้กับสมาชิกทีมดูแลโดยอัตโนมัติ ส่งการแจ้งเตือน และสรุปข้อมูลสำคัญในช่องแชทที่ปลอดภัย สิ่งนี้ช่วยลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง ทำให้มั่นใจในการดูแลผู้ป่วยที่ทันเวลา และปรับปรุงทั้งประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของผู้ป่วย
เรียนรู้วิธีตั้งค่าตัวแทน AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดตัวแรกของคุณ:
🔍 คุณทราบหรือไม่? โรงพยาบาลที่มีการร่วมมือระหว่างพยาบาลและแพทย์ที่ดีกว่า รายงานอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่าที่คาดไว้มาก. การศึกษาหนึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่าที่คาดไว้ถึง 41%ในโรงพยาบาลที่มีการร่วมมือสูง ขณะที่โรงพยาบาลที่มีการร่วมมืออ่อนแอมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าที่คาดไว้ถึง 58%.
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผ่นรายงานการพยาบาลฟรีเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยที่ดีขึ้น
รวมทีมดูแลผู้ป่วยของคุณไว้ใน ClickUp
การโทรที่ไม่ได้รับ บันทึกที่กระจัดกระจาย หรือตารางเวลาที่ล้าสมัยสามารถกลายเป็นความล่าช้าที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยได้ ClickUp แก้ไขปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจายนี้โดยมอบพื้นที่ที่ปลอดภัยเพียงแห่งเดียวให้กับทีมด้านการดูแลสุขภาพเพื่อประสานงานการรักษา บันทึกการอัปเดต และจัดการขั้นตอนการทำงาน
ทีมดูแลสามารถมอบหมายความรับผิดชอบ, บันทึกโปรโตคอล, และติดตามการอัปเดตของผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ. การสนทนาภายใน ClickUp Chat จะยังคงเชื่อมโยงกับงานของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ดังนั้นบริบทจะไม่สูญหาย. ClickUp Docs ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์เกี่ยวกับแนวทางการรักษา, บันทึกการวิจัย, หรือคำแนะนำในการจำหน่ายผู้ป่วย, ในขณะที่ Custom Fields สามารถบันทึกข้อมูลเช่นรหัสผู้ป่วยหรือระดับความเร่งด่วนได้โดยตรงในกระบวนการทำงาน.
ClickUp Brain เพิ่มอีกชั้นด้วยการเปิดเผยความเสี่ยง สร้างรายการตรวจสอบติดตามผล และตอบคำถามสำคัญตามความต้องการ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยซึ่งทำให้การทำงานร่วมกันในวงการสุขภาพเป็นไปอย่างแท้จริง—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น และลดภาระในการประสานงานลง
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้!
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ซอฟต์แวร์ความร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพเชื่อมต่อแพทย์ บุคลากร และผู้ป่วยโดยการรวมศูนย์การสื่อสาร การจัดการงาน และการแบ่งปันข้อมูล เครื่องมือเหล่านี้ช่วยลดการแยกส่วน ปรับปรุงการประสานงานด้านการดูแล และทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้นระหว่างทีมและแผนกต่างๆ
ClickUp Enterprise รองรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA เมื่อใช้งานร่วมกับข้อตกลงผู้ร่วมงานทางธุรกิจ (BAA) ที่ลงนามแล้ว แพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Slack Enterprise Grid และ Microsoft Teams (แผนสำหรับองค์กร) ก็สามารถกำหนดค่าให้สอดคล้องกับข้อกำหนด HIPAA ได้เช่นกัน หากมีการตั้งค่าอย่างถูกต้องและใช้งานภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด
สำหรับการสื่อสารที่รวดเร็วและปลอดภัย ClickUp และ TigerConnect เป็นที่นิยม ในทางกลับกัน สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคลินิกที่ปลอดภัย Epic Systems และ Oracle Health โดดเด่น
หากความสำคัญของคุณคือการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยและบันทึกทางคลินิกโดยตรง เครื่องมือที่ผสานรวมกับระบบ EHR เช่น Epic หรือ Cerner จะเหมาะสมที่สุด หากคุณต้องการการจัดการโครงการที่กว้างขึ้น กระบวนการทำงานข้ามแผนก หรือการผสานรวมกับแอปพลิเคชันหลายตัว แพลตฟอร์มทั่วไปอย่าง ClickUp จะให้ความยืดหยุ่นมากกว่า
ซอฟต์แวร์ความร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพช่วยให้ทีมในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพสามารถแบ่งปันข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น ลดการสื่อสารผิดพลาด และประสานงานการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การลดความล่าช้า การตัดสินใจที่แม่นยำยิ่งขึ้น และการดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้นโดยรวม
ราคาแตกต่างกันอย่างมาก: แพลตฟอร์มการจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพเช่น ClickUp เริ่มต้นด้วยแผนฟรีและมีหลายระดับรวมถึงแผน Enterprise ที่เกี่ยวข้องกับ HIPAA ในขณะที่เครื่องมือเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพเช่น Epic หรือ Oracle Health อาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับโรงพยาบาลหลายแสนบาทต่อปี ขึ้นอยู่กับขนาดและการปรับแต่ง
ไม่, เครื่องมือการทำงานร่วมกันเป็นเพียงส่วนเสริม แต่ไม่สามารถทดแทนระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) ได้ แม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยจัดการการสื่อสารและกระบวนการทำงาน แต่ EHR ยังคงเป็นระบบหลักในการบันทึกข้อมูลทางคลินิกและประวัติผู้ป่วย ทั้งสองระบบจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมีการบูรณาการเข้าด้วยกัน