15 แบบฟอร์มสรุปการตลาดฟรีสำหรับโปรเจกต์สร้างสรรค์

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
6 กันยายน 2568

🚀 แคมเปญที่ยอดเยี่ยมไม่ได้เริ่มต้นในตัวจัดการโฆษณาหรือเครื่องมือออกแบบ—แต่เริ่มต้นด้วยความชัดเจน ความชัดเจนนั้นมาจาก เอกสารสรุปการตลาด

เอกสารสรุปไม่ใช่แค่รายการตรวจสอบ แต่เป็น GPS ของแคมเปญคุณ—กำหนดจุดหมายปลายทาง (เป้าหมาย) เส้นทาง (กลยุทธ์) และผู้โดยสาร (กลุ่มเป้าหมาย) หากไม่มีสิ่งนี้ ทีมมักจะหลงทาง ที่จริงแล้วนักการตลาดกว่า 80%ระบุว่าการเขียนเอกสารสรุปที่ชัดเจนเป็นหนึ่งในงานที่ยากที่สุดของพวกเขา—และสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในงานที่ส่งมอบไม่ชัดเจน งบประมาณสูญเปล่า และการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย

นั่นคือเหตุผลว่าทำไม แบบฟอร์มสรุปการตลาด จึงเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง มันช่วยขจัดความไม่แน่นอน กระตุ้นคำถามที่ถูกต้อง และมอบคู่มือการทำงานร่วมกันให้กับทีมของคุณก่อนเริ่มดำเนินการ

✨ ในคู่มือนี้ คุณจะพบกับเทมเพลตฟรีที่ออกแบบมาเพื่อลดความยุ่งยากในการบรีฟงาน—เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนจากไอเดียไปสู่การเปิดตัวได้อย่างรวดเร็ว มุ่งมั่น และมั่นใจ

🧠 เกร็ดความรู้: คำว่า marketing มีรากศัพท์มาจาก mercatus ในภาษาละติน ซึ่งแปลว่า ตลาด ก่อนที่จะมีเอกสารสรุปงาน (briefs) ในยุคปัจจุบัน พ่อค้าแม่ค้าในจีนโบราณและยุโรปยุคกลางได้สร้างสรรค์ข้อความที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำ

เครื่องมืออาจเปลี่ยนแปลง แต่เจตนาไม่เปลี่ยนแปลง: เชื่อมต่อ, ชักชวน, เปลี่ยนแปลง. ✨

เทมเพลตสรุปการตลาดคืออะไร?

แม่แบบเอกสารสรุปการตลาดเป็นเอกสารที่สร้างไว้ล่วงหน้าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งช่วยให้กระบวนการวางแผนของคุณเป็นระบบได้อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญทั้งหมด ได้แก่ เป้าหมายของแคมเปญ งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย ข้อความหลัก น้ำเสียงของแบรนด์ บทบาทของทีม และงานสร้างสรรค์ที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นจริง

ผลลัพธ์คือ? คุณได้เริ่มต้นก่อนใคร ไม่ต้องกังวลกับหน้ากระดาษเปล่า เพียงแค่เริ่มต้นอย่างเฉียบคมบนแผนที่การตลาด

นี่คือวิธีการ:

  • กำหนดกลยุทธ์การตลาดของคุณด้วยคำแนะนำที่ชี้แจงเป้าหมายของโครงการ
  • ปรับให้สอดคล้องอย่างรวดเร็วด้วยแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียว ไม่ต้องถามว่า "เดี๋ยวนะ เรากำลังทำอะไรอยู่?" อีกต่อไป
  • ล็อกโทน, ฮุค, และข้อความให้แน่นเพื่อให้เนื้อหาของคุณสอดคล้องกับผู้ชมของคุณ
  • ประเมินความก้าวหน้าตามข้อกำหนดของโครงการ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และผู้รับผิดชอบ

📌 ตัวอย่าง: บรีฟสร้างสรรค์ของโคคา-โคลามักถูกยกให้เป็นบทเรียนชั้นเยี่ยมในการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้กลายเป็นผลกระทบที่ชัดเจน แทนที่จะหยุดอยู่แค่การสร้างภาพลักษณ์ผู้ชมในระดับผิวเผิน พวกเขาจะวางแผนอย่างละเอียดว่ามุมมองของผู้คนเปลี่ยนแปลงและอารมณ์ความรู้สึกก่อตัวขึ้นอย่างไรในทุกจุดสัมผัส

ระดับความชัดเจนเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเอง—มันถูกออกแบบมาอย่างตั้งใจ และแบบฟอร์มบรีฟการตลาดที่เหมาะสมจะมอบกรอบการทำงานให้กับทุกทีม เพื่อให้สามารถบรรลุความแม่นยำในระดับเดียวกันได้

แม่แบบที่มั่นคงสามารถเริ่มต้นสิ่งต่าง ๆ ได้—แต่แม่แบบที่ดีที่สุดไม่เพียงแค่เริ่มต้นแคมเปญของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้แคมเปญดำเนินไปตามแผนเมื่อกำหนดเวลาที่เข้มงวดและไอเดียเริ่มยุ่งเหยิง แล้วอะไรที่ทำให้แม่แบบสรุปการตลาดที่ยอดเยี่ยมโดดเด่นออกมา? มาดูกันทีละขั้นตอน 👇

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มบรีฟการตลาดที่ดี?

แม่แบบบรีฟการตลาดที่ยอดเยี่ยมจะต้องกระชับ ชัดเจน และออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำ ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป และช่วยให้ทีมสร้างสรรค์ของคุณทำงานได้อย่างรวดเร็ว นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณา:

  • โครงสร้างที่ชัดเจน: กำหนดแผนที่ เหตุผล, ผู้เกี่ยวข้อง, สิ่งที่จะทำ, และ วิธีการ ในรูปแบบที่สะอาดและเป็นลำดับตรรกะ เทมเพลตที่มีโครงสร้างดีสามารถใช้เป็นรายการตรวจสอบแคมเปญการตลาดของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นรีแบรนด์, การโปรโมทผ่านอินฟลูเอนเซอร์, หรือการผลักดันในวันเปิดตัว
  • ความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง: ปรับเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบ โครงการสร้างสรรค์ และกระบวนการทำงาน มองหาเลย์เอาต์แบบโมดูลาร์และฟิลด์ที่แก้ไขได้ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนจากอีเมลตามฤดูกาลไปจนถึงการเปิดตัวหลายช่องทางอย่างเต็มรูปแบบ
  • ภาพรวมผู้ชม: เทมเพลตอัจฉริยะกำหนดบุคลิกภาพ จุดเจ็บปวดของลูกค้า แรงจูงใจ และพฤติกรรมการใช้งานช่องทาง เพื่อให้ทุกการสร้างสรรค์ตอบโจทย์ทุกช่วงเวลา
  • มุ่งเน้นผลลัพธ์: เชื่อมโยงทิศทางความคิดสร้างสรรค์กับผลกระทบที่จับต้องได้ เทมเพลตที่ชาญฉลาดจะเชื่อมโยงทุกแนวคิดกับตัวชี้วัดทางการตลาดเช่น การเปลี่ยนแปลง การรักษาลูกค้า หรือการมีส่วนร่วม เพื่อให้ทุกคนทำงานร่วมกันไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
  • พร้อมสำหรับการทำงานร่วมกัน: รับประกันการทำงานเป็นทีมอย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะในสถานที่ ระยะไกล หรือแบบผสมผสาน แม่แบบที่มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ความคิดเห็นในตัว ประวัติเวอร์ชัน และการควบคุมการเข้าถึง ช่วยให้คุณสื่อสารแนวคิดได้อย่างชัดเจน

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ให้แนวทางการสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของบรีฟ ไม่ใช่สิ่งที่คิดขึ้นทีหลัง เทมเพลตของคุณควรมีพื้นที่สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับโทนเสียง สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ ชุดเครื่องมือของแบรนด์ เอกสารการวิจัย แนวทางทางกฎหมาย และผลงานที่ประสบความสำเร็จในอดีต ทำไมถึงสำคัญ? เพื่อช่วยให้ผู้ร่วมงานครั้งแรกสามารถสร้างผลงานที่มีความสอดคล้องกัน

แบบฟอร์มสรุปการตลาดในพริบตา

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดรูปแบบภาพ
แม่แบบสรุปโครงการการตลาด ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการโครงการ, ผู้นำการตลาด, ผู้บริหารบัญชีภาพรวมโครงการ, หลักชัย, ระยะเวลา, บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, การนำเสนอที่สมบูรณ์แบบClickUp Doc, รายการ
แม่แบบสรุปแคมเปญการตลาด ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการฝ่ายการตลาด, นักวางกลยุทธ์ด้านเนื้อหาวิสัยทัศน์แคมเปญ, ข้อความ, ตัวชี้วัด KPI, ผู้รับผิดชอบงาน, การติดตามเวอร์ชันคลิกอัพ ด็อก
แม่แบบเอกสารสรุปแนวคิดสร้างสรรค์ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์, ฟรีแลนซ์, ผู้จัดการฝ่ายการตลาดทิศทางเชิงสร้างสรรค์, โทน, ผลลัพธ์ตามประเภทของเนื้อหา, ข้อกำหนดของแพลตฟอร์มคลิกอัพ ด็อก
แม่แบบสรุปแคมเปญ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมการตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ววัตถุประสงค์, ผู้ชม, งบประมาณ, ผลลัพธ์ทางยุทธวิธี, ข้อมูลเชิงลึกหลังการเปิดตัวคลิกอัพ ด็อก
เทมเพลตไวท์บอร์ดสรุปแนวคิดสร้างสรรค์ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักออกแบบ, ผู้สร้างเนื้อหา, ผู้จัดการแคมเปญการวางแผนด้วยภาพ, สติ๊กเกอร์โน้ต, รูปร่าง, รหัสสี, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ClickUp Whiteboard
เทมเพลตการวางแผนความต้องการสำหรับงานสร้างสรรค์ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมการตลาด, สตาร์ทอัพ, ทีมขนาดเล็กการรับคำขอเชิงสร้างสรรค์ การคาดการณ์ปริมาณงาน การจัดสรรทรัพยากรคลิกอัพ รายการ, เอกสาร
เทมเพลตสรุปเหตุการณ์ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้วางแผนกิจกรรม, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ผู้นำการตลาดวัตถุประสงค์, การมอบหมายงาน, การร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, การจัดการด้านลอจิสติกส์ClickUp Doc, รายการ
แม่แบบสรุปการออกแบบ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักออกแบบกราฟิก, UI/UX, ผู้นำด้านการตลาดพารามิเตอร์การออกแบบ แรงบันดาลใจ วงจรการให้ข้อเสนอแนะ ข้อกำหนดไฟล์คลิกอัพ ด็อก
เทมเพลตสรุปเนื้อหา SEO ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีลูกค้าที่มาจาก SEO, นักการตลาดด้านเนื้อหา, นักเขียนการจัดทำแผนผังคำหลัก, การวิเคราะห์ SERP, รายการตรวจสอบบนหน้าเว็บ, การมอบหมายบทบาทคลิกอัพ ด็อก
เทมเพลตสร้างสรรค์และการออกแบบ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์, นักออกแบบ, นักการตลาดแบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์, การคิดค้น, วงจรการตรวจสอบ, คลังสินทรัพย์ClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตออกแบบกราฟิก ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักออกแบบอิสระ, ทีมจากเอเจนซี่การจัดลำดับความสำคัญของงาน, แผนภูมิแกนต์, ลิงก์ไฟล์, การติดตามการแก้ไขClickUp รายการ, แผนงานแกนต์
เทมเพลตการออกแบบเว็บไซต์ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักออกแบบเว็บไซต์, เอเจนซี่, ฟรีแลนซ์ขั้นตอนที่ส่งมอบได้, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ไทม์ไลน์, มุมมองปริมาณงานClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตแนวคิดการออกแบบ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักออกแบบ UX, ทีมผลิตภัณฑ์, ผู้นำด้านนวัตกรรมถังไอเดีย, โน้ตติดผนัง, การโหวต, การแปลงงานClickUp Whiteboard, รายการ
เทมเพลตกระดานออกแบบ ClickUpรับเทมเพลตฟรีฟรีแลนซ์, นักสร้างสรรค์ในองค์กร, ทีมการแผนที่ภาพ, การติดตามการแก้ไข, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ลิงก์แคมเปญClickUp Board, รายการ
คำแนะนำและคู่มือสำหรับใช้ ClickUp AI กับเทมเพลตโพสต์บล็อกรับเทมเพลตฟรีนักการตลาดเนื้อหา, นักเขียน SEO, บรรณาธิการบล็อกเป้าหมายเนื้อหา, การจับคู่คำหลัก, คำสั่งสำหรับ AI, การมอบหมายงานคลิกอัพ ด็อก

15 แม่แบบสรุปการตลาดเพื่อเริ่มต้นแคมเปญของคุณ

ในการตลาด ทุกการเคลื่อนไหวมีความสำคัญ ตั้งแต่การสร้างสรรค์บรีฟที่เฉียบคมไปจนถึงการกำหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการขายและการพิสูจน์ผลตอบแทนจากการลงทุนในทุกช่องทาง นี่คือจุดที่ClickUpเข้ามามีบทบาท—แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ที่ซึ่งไอเดีย งานที่ต้องส่ง และกำหนดเวลาของคุณอยู่รวมกันในที่เดียว

ผลลัพธ์พูดแทนตัวเองได้ แค่ถามCartoon Network ซึ่งทีมของพวกเขาเห็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมากหลังจากเปลี่ยนมาใช้ ClickUp 🎯

เราสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมาก เพราะมีแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงและมีรายละเอียดทั้งหมดที่เราต้องการ เราสามารถเผยแพร่ข้อมูลบนโซเชียลมีเดียได้อย่างแม่นยำมาก เพราะเรามีสถานะงานที่ช่วยป้องกันข้อผิดพลาด

🚀 นี่คือวิธีที่ ClickUp ขับเคลื่อนแรงขับเคลื่อนด้านความคิดสร้างสรรค์:

  • ผลิตและส่งมอบสินทรัพย์สร้างสรรค์มากกว่า 2,000 รายการได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp
  • ลดเวลาในการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาโซเชียลลง 50%
  • เพิ่มจำนวนช่องทางที่จัดการได้เป็น 2 เท่าด้วยทีมงานขนาดเดิม

หากคุณพร้อมที่จะสร้างแคมเปญการตลาดที่ดีขึ้นแล้ว แบบฟอร์มบรีฟสร้างสรรค์ฟรีของ ClickUp คือจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ มาเริ่มกันเลย

1. แม่แบบสรุปโครงการการตลาด ClickUp

แม่แบบสรุปโครงการการตลาด ClickUp: แม่แบบสรุปการตลาด
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนทุกขั้นตอนสำคัญและเริ่มต้นอย่างชัดเจนด้วยเทมเพลตโครงการการตลาดของ ClickUp

โครงการไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศ มีทั้งกลยุทธ์ การอนุมัติงบประมาณ ความพึ่งพาอาศัยกัน สถานการณ์สมมติ และจากนั้นก็เป็นการดำเนินการจริงแม่แบบโครงการการตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกส่วนที่เคลื่อนไหวเหล่านี้ (และอื่นๆ อีกมากมาย) ก่อนเริ่มโครงการ

ใช้เพื่อร่างภาพรวมของโครงการ, จุดสำคัญ, ระยะเวลา, และบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหมดในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะจัดการทีมภายในหรือส่งมอบงานให้กับลูกค้า เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณลดความประหลาดใจในภายหลังและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารได้เร็วขึ้น

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • จัดตั้งโครงการให้ประสบความสำเร็จโดยการปรับให้สอดคล้องกับขอบเขต, วัตถุประสงค์, และกำหนดเวลาที่สำคัญ
  • เร่งการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยภาพรวมโครงการที่เรียบหรู พร้อมสำหรับการนำเสนอ
  • ตรวจจับจุดที่อาจขัดขวางก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะทำให้แผนของคุณล่าช้า ด้วยช่องกรอกข้อความอัจฉริยะ

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ผู้นำการตลาด, ผู้บริหารบัญชี, หรือทีมบริการลูกค้าที่จัดการโครงการหลายระยะที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย

📮ClickUp Insight: 70% ของผู้จัดการใช้เอกสารสรุปโครงการอย่างละเอียดเพื่อกำหนดความคาดหวัง, 11% พึ่งพาการประชุมเริ่มต้นทีม, และ 6% ปรับแต่งการประชุมเริ่มต้นโครงการตามงานและความซับซ้อน

นั่นหมายความว่าส่วนใหญ่การเริ่มต้นงานมีเอกสารจำนวนมาก ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยบริบท แผนงานอาจชัดเจน แต่ชัดเจนสำหรับทุกคนหรือไม่ ในแบบที่พวกเขาต้องการได้ยิน?

ClickUp Brainสามารถช่วยคุณปรับแต่งการสื่อสารตั้งแต่เริ่มต้น ใช้เพื่อสรุปเอกสารเริ่มต้นให้กลายเป็นสรุปงานตามบทบาท สร้างแผนปฏิบัติการตามหน้าที่ และระบุผู้ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ที่ต้องการน้อยลง

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Hawke Media ลดความล่าช้าของโครงการลง 70% ด้วยคุณสมบัติการติดตามโครงการขั้นสูงและการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp

🎥 อยากยกระดับเกมการตลาดของคุณด้วย AI หรือไม่? ในวิดีโอนี้ คุณจะได้เห็นเครื่องมือ, กระบวนการทำงาน, และการทำงานอัตโนมัติที่ชาญฉลาดสามารถช่วยลดงานที่ซ้ำซ้อน, เพิ่มความเร็วของแคมเปญ, และช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น—เพื่อให้การตลาดของคุณทำได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง

2. แม่แบบสรุปแคมเปญการตลาดของ ClickUp

เทมเพลตสรุปแคมเปญการตลาด ClickUp; เทมเพลตสรุปการตลาด
รับเทมเพลตฟรี
สร้างแคมเปญการตลาดและการโฆษณาที่เฉียบคมยิ่งขึ้นด้วยเทมเพลต ClickUp Marketing Campaign Brief

เมื่อแคมเปญไม่ประสบความสำเร็จ มักไม่ใช่เพราะการดำเนินการ แต่เป็นการสื่อสารที่ผิดพลาด

แม่แบบสรุปแคมเปญการตลาดของ ClickUpช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มันมอบผืนผ้าใบที่ยืดหยุ่นให้คุณเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ของแคมเปญ ปรับปรุงข้อเสนอคุณค่าของคุณ ให้ข้อความชัดเจน และชี้แจงว่าใครทำอะไร ทั้งหมดนี้ก่อนที่การผลิตจะเริ่มต้น

เนื่องจากทำงานบนClickUp Docs บทสรุปของคุณจะกลายเป็นพื้นที่ทำงานที่มีชีวิตชีวาและสามารถทำงานร่วมกันได้ เพิ่มภาพ ดึงข้อมูลร่วมกันแบบเรียลไทม์ และเชื่อมโยงทุกส่วนไปยังงานที่สามารถดำเนินการได้

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • ชี้แจงเจตนาของแคมเปญให้ชัดเจนด้วยส่วนต่าง ๆ สำหรับการวางตำแหน่ง, เสาหลักของข้อความ, คำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTAs), และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs)
  • ลดความล่าช้าด้วยการกำหนดผู้รับผิดชอบงาน จุดตรวจสอบ และการติดตามเวอร์ชันในตัว
  • เริ่มต้นได้เร็วขึ้นด้วยกรอบการทำงานแบบใช้ซ้ำได้ซึ่งปรับขนาดได้กับทุกแคมเปญใหม่

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด องค์กรขนาดเล็ก และนักวางกลยุทธ์เนื้อหาที่กำลังเปิดตัวแคมเปญข้ามแพลตฟอร์มที่มีกรอบเวลาจำกัดและเป้าหมายใหญ่

3. แม่แบบเอกสารสรุปแนวคิดสร้างสรรค์ ClickUp

แม่แบบเอกสารสรุปแนวคิดสร้างสรรค์ ClickUp: แม่แบบสรุปงานการตลาด
รับเทมเพลตฟรี
เปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดของคุณให้กลายเป็นเรื่องราวที่ทรงพลังด้วยเทมเพลตเอกสาร ClickUp Creative Brief

ทำไมคุณต้องมีแบบฟอร์มบรีฟสร้างสรรค์แยกต่างหาก? นั่นเป็นเพราะบรีฟทั่วไปจะหยุดอยู่แค่เรื่องอะไรและทำไม เช่น เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และข้อความที่ต้องการสื่อสาร บรีฟสร้างสรรค์จะเจาะลึกไปถึงวิธีการ มันช่วยกำหนดโทนเสียง ภาพลักษณ์ อารมณ์ และเรื่องราว ทำให้ไอเดียกลายเป็นเรื่องเล่าที่น่าดึงดูดใจ

นั่นคือสิ่งที่เทมเพลตเอกสารสรุปงานสร้างสรรค์ของ ClickUpถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์โดยเฉพาะ มันมอบแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ให้กับทีมการตลาดของคุณ รวมถึงการกำหนดเสียงของแคมเปญ ข้อควรทำและไม่ควรทำในการสื่อสาร บุคลิกภาพของกลุ่มเป้าหมาย และข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละแพลตฟอร์ม ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่เดียวที่ยืดหยุ่นได้

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • เสนอทิศทางเชิงสร้างสรรค์โดยไม่เข้าไปควบคุมรายละเอียดปลีกย่อยของกระบวนการสร้างสรรค์
  • แยกผลลัพธ์ตามประเภทเนื้อหา น้ำเสียง และแพลตฟอร์ม
  • ลดการสื่อสารซ้ำซ้อนโดยให้ความชัดเจนแก่ทีมครีเอทีฟตั้งแต่เริ่มต้น

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์, ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, และฟรีแลนซ์ที่นำเสนอแคมเปญหลากหลายรูปแบบด้วยวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น

4. แม่แบบสรุปแคมเปญ ClickUp

เทมเพลตสรุปแคมเปญ ClickUp: เทมเพลตสรุปการตลาด
รับเทมเพลตฟรี
จัดเป้าหมาย กลยุทธ์ และการดำเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยใช้เทมเพลต ClickUp Campaign Brief

การเปิดตัวที่มีความเสี่ยงสูงนั้นเกี่ยวข้องกับการประสานงานเป็นอย่างมาก—เมื่อคุณต้องจัดการกับจุดติดต่อมากกว่า 10 จุด แม้แต่ความผิดพลาดเล็กน้อยก็สามารถทำให้แคมเปญทั้งหมดหลุดออกจากเส้นทางได้

เทมเพลตสรุปแคมเปญ ClickUpช่วยให้ทุกอย่างเรียบง่ายและชัดเจน เริ่มต้นด้วยเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ และสิ่งที่ต้องส่งมอบ จากนั้นทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนมีความชัดเจนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเปิดตัว

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • จัดให้แผนกสร้างสรรค์ภายในองค์กรของคุณและเอเจนซี่ภายนอกทำงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายร่วมกัน
  • ติดตามความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอนและงานสร้างสรรค์โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
  • รวบรวมข้อมูลเชิงลึกและบทเรียนหลังการเปิดตัวเพื่อเสริมสร้างแคมเปญการตลาดครั้งต่อไปของคุณ

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ทำงานอย่างรวดเร็วและกำลังมองหาเทมเพลตบรีฟสร้างสรรค์ฟรีเพื่อจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การรีแบรนด์ หรือแคมเปญที่มีความสำคัญสูง

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:74% ของนักการตลาดใช้AI เพื่อเร่งกระบวนการทำงานของพวกเขา แล้วทำไมคุณไม่ลองใช้บ้างล่ะ? ดูว่าClickUp Brainสามารถช่วยคุณร่างแผนการตลาดที่มีโครงสร้างพร้อมแชร์ได้ในไม่กี่วินาที ไม่ต้องคิดมาก ไม่ต้องจัดรูปแบบเอง

สร้างสรุปแคมเปญได้ในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp Brain
สร้างสรุปแคมเปญได้ในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp Brain

5. แม่แบบไวท์บอร์ดสรุปงานสร้างสรรค์ ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ดสรุปงานสร้างสรรค์ ClickUp: เทมเพลตสรุปงานการตลาด
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพแนวคิดใหญ่ของคุณในพื้นที่ทำงานร่วมกันด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ด Creative Brief

คุณรู้หรือไม่ว่า65% ของผู้คนเป็นผู้เรียนรู้แบบภาพ? หากทีมของคุณอยู่ในส่วนใหญ่เช่นนี้ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบข้อความที่หนาแน่นอาจรู้สึกเหมือนเป็นอุปสรรคมากกว่าการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ✨

🎨เข้าสู่เทมเพลตไวท์บอร์ด ClickUp Creative Brief เปลี่ยนบรีฟแบบคงที่ให้เป็นภาพที่มีชีวิต—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถร่างไอเดีย แผนผังแนวคิด และเชื่อมโยงเป้าหมายในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติได้รวดเร็วกว่าข้อความยาวเหยียดบนผนัง

สร้างขึ้นบนClickUp Whiteboard, เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวาด, แผนที่, และเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือหรือสูญเสียความหมาย. วางแผนการไหลของแคมเปญ, บอร์ดอารมณ์, ประสบการณ์ของลูกค้า, หรือข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่งในที่เดียวที่มองเห็นได้และโต้ตอบได้.

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • แปลงความคิดดิบให้กลายเป็นผลงานที่มีโครงสร้างได้ด้วยความง่ายดายเพียงลากและวาง
  • ร่วมแก้ไขสดด้วยโน้ตติด, รูปร่าง, รหัสสี, และความคิดเห็น
  • แชร์แผนภาพที่เข้าใจง่ายสำหรับนักสร้างสรรค์ นักกลยุทธ์ และลูกค้า

🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ, ผู้สร้างเนื้อหา, และผู้จัดการแคมเปญที่เริ่มต้นโครงการใหม่พร้อมไอเดียใหญ่และทีมงานหลายคน

🧠 ClickUp Hack: เปลี่ยนไวท์บอร์ดของคุณให้เป็นศูนย์ควบคุมแคมเปญ แผนผังงานที่ต้องส่งตามแต่ละขั้นตอนของฟันเนล มอบหมายเจ้าของงานออกแบบ และเชื่อมโยงไฟล์ร่างต่าง ๆ เพื่อให้ทุกไอเดียที่ระดมสมองไหลเข้าสู่กระบวนการสร้างคอนเทนต์ที่พร้อมเปิดตัว

🎥 ดูว่าแนวคิดแคมเปญที่ยังไม่ชัดเจนจะกลายเป็นบรีฟการตลาดที่ชัดเจนได้อย่างไรใน ClickUp Whiteboards—และเปลี่ยนเป็นงานที่ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้ภายในไม่กี่คลิก

6. แม่แบบการวางแผนความต้องการสำหรับงานสร้างสรรค์ ClickUp Creative Brief

เทมเพลตการวางแผนความต้องการสำหรับงานสร้างสรรค์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่หนักหน่วง ด้วยเทมเพลตการวางแผนความต้องการจากบรีฟสร้างสรรค์

การจัดการคำขอจากลูกค้า, แคมเปญอีเมล, โฆษณา, ความต้องการด้านการออกแบบ, และปฏิทินเนื้อหาทั้งหมดพร้อมกัน? เมื่อมีกำหนดส่งงานที่ทับซ้อนกันและทีมงานขนาดเล็ก, การจัดลำดับความสำคัญอาจหลุดลอยได้ง่าย.เทมเพลตการวางแผนความต้องการตามบรีฟสร้างสรรค์ของ ClickUpจะช่วยให้คุณกลับมาควบคุมได้อีกครั้ง.

บันทึกทุกคำขอ บันทึกขอบเขต กำหนดเส้นตาย และประมาณการความพยายามในรูปแบบที่สะอาดและเป็นระบบ จากนั้นเปรียบเทียบกับศักยภาพของทีมจริงเพื่อคาดการณ์ปริมาณงาน จัดสรรทรัพยากร และทำการแลกเปลี่ยนที่ชาญฉลาดเมื่อมีความต้องการเพิ่มขึ้น

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • จัดระเบียบคำขอสร้างสรรค์ตามที่ได้รับเข้ามา ไม่ใช่เมื่อถึงกำหนดส่งงานที่ทับซ้อนกัน
  • ป้องกันการหมดไฟด้วยการแจ้งเตือนตารางงานที่มากเกินไปในขณะที่ยังมีเวลาปรับเปลี่ยน
  • มอบหมายงานใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ทำให้จังหวะการทำงานของทีมสร้างสรรค์ของคุณช้าลง

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, สตาร์ทอัพ, หรือบริษัทขนาดเล็กที่กำลังมองหาเทมเพลตบรีฟสร้างสรรค์ฟรีเพื่อจัดการกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นและปรับสมดุลทรัพยากร

7. แม่แบบสรุปเหตุการณ์ ClickUp

เทมเพลตสรุปกิจกรรม ClickUp; เทมเพลตสรุปการตลาด
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนงานที่น่าจดจำได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตสรุปงานอีเวนต์จาก ClickUp

อุตสาหกรรมการจัดงานมีแนวโน้มจะเติบโตถึง 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2035 นี่เป็นหลักฐานที่แสดงว่าประสบการณ์แบบสดยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม

แต่การจัดการโครงการอีเวนต์ล่ะ? มันเป็นเหมือนพายุหมุนที่เต็มไปด้วยรายชื่อแขก ตารางเวลา การชำระเงิน การเชิญ ผู้ขาย และการโปรโมท ซึ่งมักกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน

`เทมเพลตสรุปเหตุการณ์ ClickUpช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันตั้งแต่ต้นจนจบ รวบรวมวัตถุประสงค์ มอบหมายงาน และระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักไว้ในศูนย์กลางเดียว เพื่อให้ทุกรายละเอียดได้รับการติดตาม แบ่งปัน และส่งมอบตรงเวลา

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • ระดมความคิด, ระบุขอบเขต, และแยกแผนการจัดงานออกเป็นงานที่สามารถทำได้
  • มอบหมายความรับผิดชอบตามบทบาทและขั้นตอน เพื่อให้สมาชิกทุกคนในทีมทำงานสอดคล้องกัน
  • ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบเรียลไทม์เพื่อกำหนดโลจิสติกส์ วันที่สำคัญ และการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้วางแผนงาน, ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, และผู้นำฝ่ายการตลาดที่จัดการการสรรหาบุคลากร, การประชุมภายใน, งานอีเวนต์เสมือนจริง, หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย

🧠 เกร็ดความรู้: ในปี 2021Google ได้ปรับโฉมงานประชุมนักพัฒนา I/O ของตนใหม่ทั้งหมดในรูปแบบเสมือนจริงเต็มรูปแบบ โดยบันทึกการกล่าวสุนทรพจน์สำคัญด้วยกล้อง 360° และถ่ายทอดสดผ่าน YouTube เบื้องหลังประสบการณ์ที่ราบรื่นเช่นนี้? คือการมีเอกสารสรุปงานที่ชัดเจนและการบริหารโครงการที่รัดกุมไร้ที่ติ

🎥 จากเริ่มเตะถึงส่งมอบ: นี่คือวิธีที่คุณจัดการงานใหญ่ด้วย ClickUp

8. แม่แบบรายละเอียดการออกแบบ ClickUp

แม่แบบสรุปการออกแบบ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบได้เร็วขึ้น ออกแบบอย่างชาญฉลาดด้วยเทมเพลต ClickUp Design Brief

การออกแบบคือจุดที่วิสัยทัศน์มาบรรจบกับการลงมือทำ แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนสื่อสารด้วยภาษาเดียวกัน หากขาดความชัดเจน ผู้ร่วมงานของคุณอาจต้องวนเวียนอยู่กับการขอคำติชม แก้ไขงานซ้ำไปซ้ำมา หรือพยายามตีความทิศทางที่คลุมเครือ

เทมเพลต ClickUp Design Briefกำหนดโทนตั้งแต่เริ่มต้น กำหนดเจตนาการออกแบบ เชื่อมโยงแหล่งอ้างอิงภาพ และล็อกข้อกำหนดก่อนที่พิกเซลแรกจะเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นโลโก้ ม็อกอัป UI หรือเนื้อหาโฆษณา เทมเพลตนี้จะช่วยให้ทิศทางชัดเจนและกระบวนการมีประสิทธิภาพ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • ตั้งค่าพารามิเตอร์การออกแบบ เช่น ขนาด รูปแบบไฟล์ อุปกรณ์ และความละเอียด
  • แบ่งปันแรงบันดาลใจสร้างสรรค์, แบบจำลอง, หรือชุดแบรนด์ในที่ทำงานกลางเดียว
  • ให้ผู้ตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายจากการสื่อสารซ้ำไปมา

🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบกราฟิก, ทีม UI/UX, และผู้นำการตลาดที่ผลิตผลงานภาพที่มีปริมาณมากหรือมีผลกระทบสูงภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด

9. แม่แบบสรุปเนื้อหา SEO ของ ClickUp

เทมเพลตสรุปเนื้อหา SEO ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าสำหรับการจัดอันดับในระดับใหญ่ด้วยเทมเพลต ClickUp SEO Content Brief

SEO ไม่ใช่แค่เรื่องคีย์เวิร์ดเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของความแม่นยำ ความลึกซึ้งในเนื้อหา การปรับแต่งทั้งในและนอกหน้าเว็บไซต์ และการประสานงานที่ไร้ที่ติระหว่างนักเขียน บรรณาธิการ และนักกลยุทธ์แม่แบบ SEO Content Brief ของ ClickUpช่วยสร้างโครงสร้างให้กับทุกขั้นตอนในกระบวนการของคุณ

กำหนดเจตนาในการค้นหา, สรุปหัวข้อ, กำหนดคำหลัก, แผนผังลิงก์ภายใน, และระบุองค์ประกอบทางเทคนิค ไม่ว่าคุณจะกำลังขยายบล็อกเฉพาะกลุ่มหรือขับเคลื่อนเครื่องจักรผลิตเนื้อหาปริมาณสูง เทมเพลตนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการจัดการโครงการ SEO ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • ให้ความสำคัญกับคำที่มีผลกระทบสูงโดยมีระดับความยากของคีย์เวิร์ด, CPC และฟิลด์เจตนาการค้นหาที่รวมไว้แล้ว
  • กำหนดบทบาทที่ชัดเจนในการเขียน การแก้ไข และการสร้างลิงก์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
  • ลดการลดลงของภาพหน้าจอ SERP, เปรียบเทียบกับคู่แข่ง, และรายการตรวจสอบบนหน้าเว็บเพื่อเพิ่มอันดับได้เร็วขึ้น

🔑 เหมาะสำหรับ: ลูกค้าเป้าหมาย SEO, นักการตลาดเนื้อหา, นักเขียนอิสระ, และทีมบรรณาธิการที่จัดการบล็อก, กลุ่มเนื้อหาหลัก, หรือเนื้อหาแบบยาวที่เผยแพร่ในหลายโดเมน

👀 คุณรู้หรือไม่? ClickUp Brain ผสานพลังของ GPT, Claude และ Gemini เพื่อสร้างสรุปเนื้อหา SEO อัตโนมัติ, เขียนโครงร่างบล็อก, สรุปหัวข้อสนทนา และตอบคำถามในเวิร์กสเปซ ด้วย Autopilot Agents ระบบยังสามารถส่งเอกสารให้ตรวจสอบและมอบหมายขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติ เพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณมุ่งเน้นที่กลยุทธ์ ไม่ใช่การอัปเดตสถานะ

ตามที่ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งกล่าวไว้ว่า:

ฉันใช้มันตลอดเวลาเพื่อเริ่มต้นงาน ต้องการเขียนบล็อก? เริ่มต้นด้วย Brain ต้องการสร้างเมทริกซ์ทักษะเพื่อยกระดับความรู้ของคุณ? เริ่มต้นด้วย Brain ต้องการสร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับการติดต่อกับลูกค้า? เริ่มต้นด้วย Brain! มันช่วยคุณเริ่มต้นโครงการหรือเพียงแค่เริ่มต้นร่างเนื้อหาได้อย่างดีจริงๆ

10. แม่แบบสำหรับงานสร้างสรรค์และการออกแบบ ClickUp

เทมเพลตสร้างสรรค์และการออกแบบ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เปลี่ยนความวุ่นวายสร้างสรรค์ให้กลายเป็นการดำเนินงานที่ราบรื่นด้วยเทมเพลตสร้างสรรค์และการออกแบบของ ClickUp

กำลังออกแบบสื่อสำหรับแคมเปญอยู่หรือเปล่า? กำลังเปิดตัวแบรนด์ใหม่? หรือกำลังจัดการภาพโฆษณาหลายแพลตฟอร์มพร้อมกัน? งานสร้างสรรค์และการออกแบบดำเนินไปอย่างรวดเร็ว แต่จะรวดเร็วได้ก็ต่อเมื่อกระบวนการของคุณรวดเร็วเช่นกัน

เทมเพลต ClickUp Creative & Designมอบกระบวนการทำงานที่เน้นภาพเป็นหลักสำหรับการจัดการโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงส่งมอบงานขั้นสุดท้าย ไม่ใช่แค่เพียงเครื่องมือติดตามงานเท่านั้น แต่ยังสะท้อนกระบวนการออกแบบจริงในโลกธุรกิจ ช่วยให้ทีมงานภายใน ฟรีแลนซ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • เริ่มต้นด้วยแบบฟอร์มคำขอที่สร้างสรรค์เพื่อกำหนดเป้าหมาย, สรุปข้อมูล, และข้อมูลเชิงลึกของผู้ชมตั้งแต่เนิ่นๆ
  • ดำเนินการอย่างรวดเร็วด้วยขั้นตอนที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการระดมความคิด การออกแบบ การดำเนินการ และการตรวจสอบ
  • ห่อโครงการด้วยความชัดเจน จากนั้นนำกลับมาใช้ใหม่ ทำซ้ำ หรือจัดเก็บไว้ในคลังสินทรัพย์ของคุณ

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์, นักออกแบบ, นักการตลาด, และฟรีแลนซ์ที่จัดการงานสร้างสรรค์ปริมาณมากในแคมเปญ, ช่องทาง, และลูกค้า

👀 คุณรู้หรือไม่?แคมเปญ Real Beauty ของ Doveกลายเป็นสัญลักษณ์ด้วยข้อความที่ทรงพลัง และกลยุทธ์การสร้างสรรค์ยังคงสอดคล้องกันในทุกช่องทาง ตั้งแต่สื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ไปจนถึงแพลตฟอร์มดิจิทัล แคมเปญนี้สะท้อนความจริงใจหลัก—ท้าทายมาตรฐานความงามที่คับแคบ—ผ่านกลยุทธ์ที่ชัดเจนและอัตลักษณ์แบรนด์ที่แข็งแกร่ง ความมีวินัยเช่นนี้เริ่มต้นจากบรีฟที่ชัดเจนและสร้างสรรค์

11. แม่แบบกราฟิกดีไซน์ ClickUp

เทมเพลตการออกแบบกราฟิก ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เปลี่ยนจากบอร์ดไอเดียสู่การเปิดตัว โดยไม่เสียสมาธิ ข้อเสนอแนะ หรือไฟล์ ด้วยเทมเพลตการออกแบบกราฟิกจาก ClickUp

ความวุ่นวายในการออกแบบเป็นเรื่องจริง โมเดลที่หายไป กำหนดเวลาที่เลื่อนไปมา และไฟล์เวอร์ชัน final_final_v3.jpg ที่ไม่มีที่สิ้นสุด แต่ด้วยเทมเพลตการออกแบบกราฟิกของ ClickUp คุณสามารถรักษาทุกขั้นตอนให้คมชัด ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนข้อความ การจัดวาง องค์ประกอบภาพ และการส่งต่องาน โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือหรือสับสนกับเวอร์ชันต่างๆ

สร้างขึ้นเพื่อรองรับการทำงานขนาดใหญ่ มีความคล่องตัวเพียงพอสำหรับฟรีแลนซ์ และแข็งแกร่งเพียงพอสำหรับเอเจนซี่ที่จัดการสินทรัพย์หลายสิบรายการทั้งในรูปแบบดิจิทัลและสิ่งพิมพ์ เข้าสู่กระบวนการทำงานได้ทันที: ค้นหาไฟล์อย่างรวดเร็ว ล็อกไทม์ไลน์ และติดตามสถานะทั้งหมดของงานในเวิร์กสเปซเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ครบถ้วน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • จัดลำดับความสำคัญของงานด้วยมุมมองรายการ และวางแผนไทม์ไลน์ด้วยแผนภูมิแกนต์ในตัว
  • วางลิงก์ใน Figma, Canva หรือไดรฟ์คลาวด์ได้โดยตรงในบัตรงาน ไม่ต้องเปิดแท็บเยอะ
  • รักษาความสอดคล้องด้วยข้อมูลย้อนกลับแบบเรียลไทม์ ประวัติการแก้ไข และสถานะแบบจำลองที่กำหนดเอง

🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบอิสระ, ทีมเอเจนซี่, และนักสร้างสรรค์ภายในองค์กรที่บริหารโครงการออกแบบปริมาณมากในสื่อดิจิทัล, สิ่งพิมพ์, หรือการตลาดแบรนด์

12. เทมเพลตการออกแบบเว็บไซต์ ClickUp

เทมเพลตการออกแบบเว็บไซต์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ส่งมอบเว็บไซต์ที่สร้างผลลัพธ์ด้วยเทมเพลตการออกแบบเว็บไซต์ ClickUp

เนื้อหาคือราชา แต่พูดตามตรง: ผู้เข้าชมจะไม่สนใจอยู่ต่อหากเว็บไซต์ของคุณดูเชยหรือล้าสมัย เมื่อความประทับใจแรกถึง 94%มาจากการออกแบบเทมเพลตการออกแบบเว็บไซต์ ClickUpจึงช่วยให้คุณสร้างความประทับใจนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากแบบร่างไปจนถึงการส่งมอบขั้นสุดท้าย เทมเพลตนี้ช่วยให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ง่ายขึ้น วางแผนงาน กำหนดความคาดหวัง และรวบรวมข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทีมของคุณสร้างเว็บไซต์ที่สวยงาม ใช้งานได้จริง และตอบโจทย์ทั้งเป้าหมายของโครงการและความต้องการของผู้ใช้

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • แยกงานที่ต้องส่งมอบตามขั้นตอนตั้งแต่การรับบรีฟจากลูกค้าไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพและการส่งมอบงาน
  • ปรับแต่งฟิลด์เพื่อบันทึกความซับซ้อนของการออกแบบ จำนวนหน้า อุปกรณ์ และสินทรัพย์ของแบรนด์
  • สร้างภาพลำดับเวลาและความเป็นเจ้าของในแต่ละมุมมอง เช่น ปริมาณงาน สถานะ และคำขอแบบฟอร์ม

🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบเว็บไซต์, ทีมสร้างสรรค์, เอเจนซี่, และฟรีแลนซ์ที่จัดการการสร้างเว็บไซต์แบบครบวงจรให้กับลูกค้าหลายรายหรือหลายแผนก

ตามที่ไมเคิล โฮลต์ ซีอีโอของ EdgeTech กล่าวไว้:

ClickUp เป็นโซลูชันครบวงจรที่ตรงตามเป้าหมายอย่างแท้จริง ซึ่งเราสามารถจัดการทุกแง่มุมของกิจกรรมทางธุรกิจของเราได้ รวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น โครงการออกแบบเว็บไซต์ ลูกค้าด้านการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา การจัดการโซเชียลมีเดีย และการจัดการธุรกิจสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องอีกสองแห่ง

13. แม่แบบการระดมความคิดด้านการออกแบบของ ClickUp

เทมเพลตแนวคิดการออกแบบ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ด้วยเทมเพลตการระดมความคิดด้านการออกแบบของ ClickUp

การออกแบบที่ยอดเยี่ยมไม่ได้เกี่ยวกับเส้นสายที่สะอาดตาและอินเทอร์เฟซที่ดูเรียบหรูเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของผู้ใช้จริงในวิธีที่ยังไม่มีใครเคยลองมาก่อน แต่การระดมความคิดเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ คุณต้องการเทมเพลต ClickUp Design Ideationเพื่อนำความคิดสร้างสรรค์ที่ไหลลื่นไปสู่ทิศทางที่มีเป้าหมายชัดเจน

สร้างขึ้นเพื่อการสำรวจในระยะเริ่มต้น เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณและทีมของคุณสามารถแยกแยะความคิดอย่างเจตนา สำรวจความคิดต่าง ๆ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือการตัดสิน ใช้ในระหว่างการเวิร์กช็อปการคิดค้นเชิงออกแบบ (Design Thinking) การค้นหาผลิตภัณฑ์ หรือการคิดสร้างสรรค์ที่ต้องการปริมาณเพื่อเพิ่มคุณภาพ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • จุดประกายความคิดของทีมด้วยการจัดระเบียบแนวคิดให้เป็นหมวดหมู่ที่เน้นกระบวนการ เน้นผลิตภัณฑ์ และเน้นบุคคล
  • บันทึกข้อมูลดิบด้วยโน้ตติดหน้าจอ จากนั้นโหวต จัดกลุ่ม และปรับปรุงให้กลายเป็นแนวคิดที่เป็นไปได้
  • เปลี่ยนไอเดียชั้นนำให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริง พร้อมผู้รับผิดชอบ, กำหนดเวลา, และเอกสารสรุปการตลาด

🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ UX, ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ทีมผลิตภัณฑ์, และผู้นำด้านนวัตกรรมที่กำลังมองหาเทมเพลตบรีฟสร้างสรรค์ฟรีเพื่อขับเคลื่อนการระดมความคิดอย่างมีโครงสร้างและการส่งมอบที่รวดเร็ว

14. แม่แบบบอร์ดออกแบบ ClickUp

เทมเพลตกระดานออกแบบ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เปลี่ยนความคิดให้เป็นรายการงาน และรายการงานให้เป็นงานที่พร้อมเปิดตัวด้วยเทมเพลตกระดานออกแบบของ ClickUp

การโดดเด่นเหนือคู่แข่งเริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแม่แบบกระดานออกแบบ ClickUpช่วยให้ทีมของคุณสามารถกำหนดแนวคิดผลิตภัณฑ์ ระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไข และกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

มันทำงานเหมือนกับบรีฟการตลาดที่เน้นภาพเป็นหลัก นำทางทีมของคุณตั้งแต่การร่างภาพเบื้องต้นไปจนถึงงานที่พร้อมสำหรับการดำเนินการ เมื่อพื้นฐานของคุณชัดเจนแล้ว คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่คำถามที่ใหญ่กว่าได้: เรากำลังสร้างอะไร? ทำไมมันถึงสำคัญ? และเราต้องการทรัพยากรอะไรบ้างเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น?

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • แนวคิดการออกแบบแผนที่, วัตถุประสงค์, และปัญหาที่ระบุไว้ในที่ทำงานร่วมกันแบบรวมศูนย์
  • ติดตามการแก้ไข, ขั้นตอนการออกแบบ, ทรัพยากร, และคำแนะนำสร้างสรรค์โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • เชื่อมโยงทุกงานกับข้อมูลเชิงลึกของผู้ชม, วัตถุประสงค์ของโครงการ, และกำหนดเวลาของแคมเปญการตลาด

🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, นักสร้างสรรค์ภายในองค์กร, และทีมข้ามสายงานที่กำลังมองหาเทมเพลตบรีฟสร้างสรรค์ฟรี เพื่อเชื่อมโยงไอเดียผลิตภัณฑ์กับการออกแบบในหนึ่งพื้นที่ทำงาน

15. คำแนะนำและแนวทางสำหรับ ClickUp AI สำหรับเทมเพลตโพสต์บล็อก

คำแนะนำและคู่มือสำหรับใช้ ClickUp AI กับเทมเพลตโพสต์บล็อก
รับเทมเพลตฟรี
เขียนอย่างมีจุดประสงค์และสร้างบรีฟการตลาดที่ชาญฉลาดด้วยเทมเพลต ClickUp AI Prompt & Guide สำหรับบทความบล็อก

นักการตลาดเนื้อหาต้องเผชิญกับความท้าทายสองประการ: การสร้างเนื้อหาที่ติดอันดับในเครื่องมือค้นหาในขณะที่ดึงดูดผู้อ่านที่เป็นมนุษย์ ข่าวดีก็คือ—อาการเขียนไม่ออกได้พบคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อแล้ว นั่นคือClickUp AI Prompt & Guide for Blog Posts Template

เทมเพลตบรีฟสร้างสรรค์ฟรีนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเขียนที่มีโครงสร้าง ตรงตามหลัก SEO และดึงดูดใจตั้งแต่ต้นจนจบ วิธีการที่ผสานการทำงานกับ AI ช่วยสร้างคำแนะนำเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล พร้อมเปิดโอกาสให้มีการตีความเชิงสร้างสรรค์และการปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะบุคคล

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • วางแผนเป้าหมายเนื้อหา คำหลักเป้าหมาย และเจตนาของผู้อ่านของคุณก่อนที่คุณจะเริ่มเขียน
  • ใช้คำแนะนำที่มีโครงสร้างเพื่อร่าง เขียน และแก้ไขบล็อกได้เร็วขึ้นด้วยความช่วยเหลือจาก AI
  • เปลี่ยนการระดมความคิดให้เป็นการกระทำด้วยงาน, กำหนดเวลา, และการร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

🔑 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดเนื้อหา, นักเขียน SEO, และบรรณาธิการบล็อกที่ต้องการทำให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้น, ปรับปรุงความสม่ำเสมอ, และเผยแพร่ได้เร็วขึ้น.

📮 ClickUp Insight:37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วย ClickUpคุณจะได้รับเครื่องมือช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้

สร้างเอกสารสรุปที่ชาญฉลาดและแคมเปญการตลาดที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วย ClickUp

เอกสารสรุปการตลาดที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่เครื่องมือวางแผนเท่านั้น แต่ยังเป็นรากฐานของกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงอีกด้วย ด้วยโครงสร้างที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ของคุณจะชัดเจน ทีมงานจะทำงานสอดคล้องกัน และกลยุทธ์ของคุณจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ

แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ClickUp เปลี่ยนเอกสารนิ่งให้กลายเป็นเวิร์กโฟลว์ที่มีชีวิต เชื่อมโยงทุกไอเดียเข้ากับไทม์ไลน์ งาน ไฟล์ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ไม่มีงานเดา ไม่มีช่องว่างในการสื่อสาร แค่การทำงานที่รวดเร็ว มีเป้าหมายชัดเจน และให้ผลลัพธ์ที่ตรงใจ

เริ่มต้นใช้งาน ClickUpและเขียนบรีฟที่มากกว่าการปรับความสอดคล้องและขับเคลื่อนผลลัพธ์

คำถามที่พบบ่อย

ความแตกต่างระหว่างบรีฟการตลาดกับบรีฟครีเอทีฟคืออะไร?

เอกสารสรุปการตลาดกำหนดกลยุทธ์โดยรวม ซึ่งรวมถึงเป้าหมาย, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs), กลุ่มเป้าหมาย, ข้อความ, และการจัดจำหน่าย. เอกสารสรุปการสร้างสรรค์แปลกลยุทธ์นั้นเป็นคำแนะนำสำหรับการดำเนินการ เช่น น้ำเสียง, ภาพ, มุมมองการเล่าเรื่อง, และทิศทางการออกแบบ.

เอกสารสรุปการตลาดควรมีความยาวเท่าไร?

1–2 หน้า เป็นส่วนใหญ่ ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน เน้นความชัดเจนและความเกี่ยวข้อง ไม่ใช่ความยาว

ใครที่มักจะเขียนบรีฟการตลาด?

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ในองค์กรขนาดใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดหรือนักกลยุทธ์มักจะเป็นผู้เขียน ในทีมขนาดเล็ก ผู้ก่อตั้งหรือผู้นำแคมเปญมักจะรับผิดชอบ ในกรณีของเอเจนซี่ อาจมีการร่วมสร้างกับลูกค้า

AI สามารถช่วยเขียนบรีฟการตลาดได้หรือไม่?

แน่นอน เครื่องมืออย่างClickUp Brainสามารถสร้างภาพรวมของแคมเปญ สรุปเอกสารพื้นฐาน และแม้แต่ร่างบทสรุปเฉพาะบทบาทโดยอัตโนมัติเพื่อเร่งความสอดคล้องของทีม

เอกสารสรุปการตลาดมีไว้สำหรับแคมเปญภายนอกเท่านั้นหรือ?

ไม่ ใช้สำหรับโครงการภายในองค์กร เช่น การรีแบรนด์ งานภายใน หรือแคมเปญของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทุกครั้งที่คุณต้องการความชัดเจน ความสอดคล้อง และการดำเนินงานที่ประสานกัน บทสรุปช่วยได้