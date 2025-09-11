10 ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ้างงานในปี 2025

บล็อก ClickUp

11 กันยายน 2568

การจ้างงานในปัจจุบันไม่ใช่แค่การโพสต์ตำแหน่งงานแล้วรอ—มันกลายเป็นกระบวนการที่คล่องตัวมากขึ้น โดยเน้นที่การปรับปรุงประสบการณ์ของผู้สมัคร คุณต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว มีระเบียบ และหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนที่คู่แข่งจะทำได้

แพลตฟอร์มการสรรหาบุคลากรอัตโนมัติที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการสรรหาของคุณได้ ช่วยให้คุณสามารถค้นหาผู้มีความสามารถระดับสูงได้อย่างง่ายดาย จัดการผู้สมัคร และปรับปรุงกระบวนการสรรหาของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นั่นคือเหตุผลที่เรามีรายการซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการสรรหาที่ดีที่สุดนี้ เพื่อช่วยลดเวลาในการจ้างงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากรของคุณ

พร้อมที่จะทำให้กระบวนการจ้างงานของคุณง่ายขึ้นหรือไม่? มาเริ่มกันเลย

เครื่องมือซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากรชั้นนำในภาพรวม

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา*
ClickUpการติดตามและทำงานร่วมกันในกระบวนการจ้างงานแบบครบวงจรสำหรับทีมทุกขนาดกระบวนการสรรหาบุคลากรที่กำหนดเอง, การทำงานอัตโนมัติของงาน, และคำอธิบายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AIมีแผนฟรีให้บริการ; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
สามารถนำไปปฏิบัติได้การสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางโพสต์ไปยังบอร์ดงานกว่า 200 แห่ง, การคัดกรองประวัติโดย AI และการนัดสัมภาษณ์ด้วยตนเองเริ่มต้นที่ $169/เดือน (สูงสุด 20 ผู้ใช้)
โรงเรือนเพาะปลูกการจ้างงานที่มีโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับทีมขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง, การให้คะแนนผู้สมัคร, การติดตามความหลากหลายและการมีส่วนร่วมราคาตามความต้องการ
Zoho Recruitระบบอัตโนมัติในการสรรหาบุคลากรที่ปรับแต่งได้สำหรับเอเจนซี่และทีมทรัพยากรบุคคลการจับคู่ผู้สมัครด้วย AI, การวิเคราะห์ประวัติย่อ, พอร์ทัลสำหรับลูกค้าและผู้สมัครมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $30 ต่อเดือน
ระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Recruit CRM)บริษัทจัดหางานขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติระบบอัตโนมัติ, กระบวนการทำงานแบบคัมบัง, คำอธิบายงานด้วย GPTเริ่มต้นที่ $36/เดือน
มานาทัลการสรรหาและเสริมสร้างข้อมูลผู้สมัครด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางการให้คะแนนผู้สมัคร AI, การเสริมข้อมูลจาก 20+ แพลตฟอร์มเริ่มต้นที่ $19 ต่อเดือน
ความขัดแย้งระบบ AI สนทนาสำหรับการสรรหาบุคลากรและระบบอัตโนมัติสำหรับทีมขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนาในขั้นตอนการจ้างงาน รองรับหลายภาษาราคาตามความต้องการ
ผู้รับคำสั่งการสรรหาและสร้างความผูกพันกับผู้สมัครโดยใช้ AI สำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางการจัดหาทรัพยากรด้วย AI, การสร้างช่องทางที่เน้นความหลากหลาย และการติดต่อทางอีเมลแบบอัตโนมัติเริ่มต้นที่ $499/เดือน
SmartRecruitersระบบอัตโนมัติในการจ้างงานสำหรับองค์กรที่สามารถปรับขนาดได้การนัดหมายสัมภาษณ์ด้วย AI, การผสานระบบ CRM, ระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นราคาตามความต้องการ
ค้นหาการสรรหาผู้สมัครและการวางแผนกำลังคนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่การจัดหาทรัพยากรด้วย AI, การวิเคราะห์กำลังคน, ตลาดแรงงานภายในองค์กรราคาตามความต้องการ

สิ่งที่คุณควรพิจารณาในการเลือกซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากร

เมื่อเลือกซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากร คุณต้องการมากกว่าแค่แดชบอร์ดที่สวยงาม ให้มุ่งเน้นที่ฟีเจอร์ที่ช่วยส่งเสริมการจ้างงานอย่างเป็นธรรม เพิ่มประสิทธิภาพงานที่ต้องทำด้วยมือ และช่วยให้คุณค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้เร็วขึ้น นี่คือสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเทคโนโลยีการสรรหาของคุณ:

  • การทำงานอัตโนมัติ: มอบหมายงาน, นัดหมายสัมภาษณ์, และทำให้การสื่อสารเป็นอัตโนมัติได้ในเพียงไม่กี่คลิก
  • การจับคู่ผู้สมัคร: ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อจับคู่ผู้สมัครกับคำอธิบายงานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • การนัดหมายสัมภาษณ์: ประสานงานการสัมภาษณ์โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องสื่อสารกลับไปกลับมาอย่างต่อเนื่อง
  • เครื่องมือการตลาดการสรรหาบุคลากร: โปรโมตตำแหน่งงานและดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูงด้วยแคมเปญที่ตรงเป้าหมาย
  • การรายงานอัตโนมัติ: สร้างรายงานเกี่ยวกับระยะเวลาในการจ้างงาน ประสิทธิภาพของแหล่งสรรหา และการมีส่วนร่วมของผู้สมัคร
  • เครื่องมือในการมีส่วนร่วมของผู้สมัคร: ให้ข้อมูลและสร้างความสนใจแก่ผู้สมัครงานตลอดกระบวนการสรรหา
  • การผสานรวมกับ CRM และ ATS: ซิงค์ข้อมูลผู้สมัครได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองอย่างน่าเบื่อ

🔍 คุณทราบหรือไม่?92% ของบริษัทรายงานว่าเห็นประโยชน์จากการใช้ AI ในการสรรหาบุคลากร

ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุด

ถึงเวลาอัปเกรดเครื่องมือของคุณด้วยระบบอัตโนมัติขั้นสูงสำหรับการสรรหาบุคลากรที่ช่วยเร่งกระบวนการค้นหาและคัดกรองผู้สมัคร พร้อมทั้งลดภาระงานด้านเอกสารและงานธุรการ มาดูเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการสรรหาที่ดีที่สุดกันเลย:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามและทำงานร่วมกันในกระบวนการจ้างงานแบบครบวงจร)

ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากร: ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามและทำงานร่วมกันในกระบวนการสรรหาบุคลากรแบบครบวงจร
เริ่มต้นการอัตโนมัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วย ClickUp
ทำให้กระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบด้วย ClickUp สำหรับทีมฝ่ายทรัพยากรบุคคล—ตั้งแต่การสรรหาและการปฐมนิเทศไปจนถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ClickUp แอป ทุกสิ่ง สำหรับการทำงาน เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการจ้างงานแบบครบวงจรที่ดีที่สุดของคุณ ซึ่งรวมเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ การติดตามผู้สมัคร การทำงานอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย

ด้วยClickUp สำหรับทีมทรัพยากรบุคคล คุณสามารถทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำได้ จัดการผู้สมัครอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดเก็บบันทึกข้อมูลผู้สมัครอย่างละเอียดเพื่อใช้อ้างอิงได้ในแอปเดียว

เริ่มต้นด้วยการสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับ "การสรรหา" ให้ทีมของคุณใช้ทำงาน นี่คือแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับกระบวนการสรรหา ตำแหน่งงาน คำอธิบายงาน การให้คะแนนผู้สมัคร และทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเทมเพลตการรับสมัครผู้สมัครงานของ ClickUp ซึ่งจะสร้างโฟลเดอร์และรายการสำหรับแต่ละแผนกหรือตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร จากนั้นคุณสามารถสร้างงานใน ClickUpสำหรับผู้สมัครแต่ละคน ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นบันทึกข้อมูลแบบไดนามิกและติดตามได้ผ่านกระบวนการรับสมัครงาน

สถานะงานที่กำหนดเองของ ClickUp
ติดตามกระบวนการสรรหาบุคลากรด้วยสถานะงานที่กำหนดเองของ ClickUp

เทมเพลตนี้ให้มุมมองแบบโครงสร้างของกระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร พร้อมสถานะงานที่กำหนดเองเช่น ส่งแล้ว, สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, เสนอข้อเสนองาน, และว่าจ้างแล้ว นอกจากนี้ยังมีฟิลด์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อบันทึกประวัติย่อ, บันทึกจากผู้สรรหา, และผลการสัมภาษณ์ คุณสามารถแนบประวัติย่อหรือลิงก์พอร์ตโฟลิโอไปยังงานของผู้สมัครได้โดยตรง ทำให้การเปรียบเทียบผู้สมัครเป็นไปอย่างราบรื่น

จับคู่กับเทมเพลตแผนปฏิบัติการสรรหาบุคลากรของ ClickUp ซึ่งช่วยให้ทีมสรรหาบุคลากรกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนและมอบหมายความรับผิดชอบตลอดกระบวนการสรรหาบุคลากร รวมถึงรายการงานสำหรับการสรรหา การคัดกรอง การสัมภาษณ์ และการปฐมนิเทศ พร้อมด้วยกฎการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีขั้นตอนใดหลุดรอดไป

ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากร: แม่แบบแผนปฏิบัติการสรรหาบุคลากรของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รับโครงสร้างพร้อมใช้งานสำหรับการจัดระเบียบขั้นตอนของผู้สมัคร รายการตรวจสอบการสัมภาษณ์ บัตรคะแนนการประเมิน และตัวเตือนความจำ ด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการสรรหาบุคลากรของ ClickUp

ย้ายผู้สมัครผ่านแต่ละขั้นตอนโดยอัตโนมัติ มอบหมายงานถัดไป ส่งการแจ้งเตือน หรือกระตุ้นการติดตามผล เพื่อให้กระบวนการสรรหาของคุณมีความสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ ใช้ไทม์ไลน์ในตัวเพื่อติดตามความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วและตรวจจับจุดติดขัดก่อนที่กระบวนการสรรหาจะล่าช้า

ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ตามความต้องการ
ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ตามความต้องการของคุณเพื่อย้ายผู้สมัครผ่านกระบวนการ, มอบหมายงานให้กับทีมของคุณ, และส่งการแจ้งเตือนและการติดตามผล

ภายในแพลตฟอร์ม,ClickUp Docsทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับบันทึกของผู้สมัคร, ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์, และการประเมินที่แชร์ไว้, ในขณะที่ClickUp Brain, ระบบ AI สำหรับการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก, ช่วยให้คุณสร้างคำอธิบายตำแหน่งงาน, สรุปใบสมัคร, และสร้างคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ได้ในทันที—ช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้สรรหาได้หลายชั่วโมง

ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากร: ClickUp Brain
สร้างคำอธิบายตำแหน่งงาน, สรุปประวัติย่อ, วิเคราะห์โปรไฟล์ผู้สมัคร, และอื่น ๆ ด้วย AI ที่ตระหนักถึงบริบทของ ClickUp Brain

กำลังมองหาวิธีเพิ่มเติมในการใช้ AI ในการสรรหาบุคลากรอยู่หรือไม่? นี่คือคำแนะนำที่ดีที่สุดของเรา:

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อัตโนมัติการอัปเดตข้อมูลผู้สมัครของคุณด้วยClickUp Autopilot Agents เมื่อมีผู้สมัครใหม่เข้ามา ตัวแทนสามารถติดแท็กผู้สมัครโดยอัตโนมัติตามบทบาท สร้างงานพร้อมแนบประวัติย่อ และเพิ่มพวกเขาไปยังรายการหรือบอร์ดที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ยังสามารถให้คะแนนประวัติย่อด้วย AI เพื่อให้ผู้สรรหาเห็นผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดได้ทันที

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างกระบวนการจ้างงานที่กำหนดเองเพื่อนำผู้สมัครผ่านทุกขั้นตอนของการสรรหา
  • ใช้เทมเพลตการติดตามผู้สมัครที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างกระบวนการที่มีโครงสร้างได้อย่างง่ายดาย
  • ดำเนินการอัตโนมัติงานด้วยระบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อจัดตารางสัมภาษณ์และจัดการติดตามผลโดยอัตโนมัติ
  • ใช้ Docs สำหรับการสร้างบันทึกการทำงานร่วมกันและโปรไฟล์ผู้สมัครที่คุณสามารถอัปเดตได้แบบเรียลไทม์และย้อนกลับได้ด้วยระบบควบคุมเวอร์ชัน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ชุดคุณลักษณะอาจทำให้ทีมขนาดเล็กรู้สึกท่วมท้น
  • ตัวเลือกการปรับแต่งอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:

ClickUp แก้ไขปัญหาจากฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย, ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายสรรหาบุคลากร, ฝ่ายเนื้อหา... เกือบทุกแผนก. บทสนทนาการขายของเราอยู่ใน ClickUp. การต้อนรับลูกค้าใหม่จะถูกดึงมาจากระบบอัตโนมัติของ ClickUp. ผู้ใช้ที่สร้างแบบฟอร์ม Google จะมีงานถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ. ผู้ปฏิบัติงานของเราจะได้รับการแจ้งเตือนหากงานใช้เวลานานเกินไป. มีอีกมากมาย. ClickUp คือทุกสิ่ง ทุกที่ ทุกเวลา และตอนนี้ด้วย ClickUp AI… ว้าว เรากำลังสรุปการถอดความจากการประชุมของเรา (และอีกมากมาย)

ClickUp แก้ไขปัญหาจากด้านการตลาด, การขาย, การเงิน, การสรรหาบุคลากร, การสร้างเนื้อหา... เกือบทุกแผนก. บทสนทนาการขายของเราอยู่ใน ClickUp. การต้อนรับลูกค้าใหม่จะถูกดึงออกมาโดยอัตโนมัติจากระบบอัตโนมัติของ ClickUp. ผู้ใช้ที่สร้างแบบฟอร์ม Google จะมีงานถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ. ผู้ปฏิบัติงานของเราจะได้รับการแจ้งเตือนหากงานใช้เวลานานเกินไป. มีหลายสิ่งหลายอย่าง. ClickUp คือทุกสิ่ง ทุกที่ ทุกเวลา และตอนนี้ด้วย ClickUp AI… ว้าว เรากำลังสรุปการถอดความจากการประชุมของเรา (และอีกมากมาย)

📮 ClickUp Insight: 45% ของพนักงานเคยคิดเกี่ยวกับการใช้ระบบอัตโนมัติ แต่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

ปัจจัยเช่นเวลาที่จำกัด ความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ดีที่สุด และตัวเลือกที่มากมายจนทำให้รู้สึกท่วมท้น สามารถทำให้ผู้คนลังเลที่จะก้าวแรกสู่การอัตโนมัติ ⚒️

ด้วยตัวแทน AI ที่สร้างได้ง่ายและคำสั่งที่ใช้ภาษาธรรมชาติClickUp ทำให้ การเริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่การมอบหมายงานอัตโนมัติไปจนถึงสรุปโครงการที่สร้างโดย AI คุณสามารถปลดล็อกระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังและสร้างตัวแทน AI แบบกำหนดเองได้ในไม่กี่นาที—โดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: QubicaAMF ลดเวลาในการรายงานลง 40% ด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิกและแผนภูมิอัตโนมัติของ ClickUp เปลี่ยนงานที่ต้องทำด้วยมือเป็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์

2. สามารถนำไปใช้ได้จริง (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาและคัดเลือกผู้สมัครด้วยระบบ AI)

ใช้งานได้จริง: เหมาะที่สุดสำหรับการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครด้วยระบบ AI
ผ่านทาง สามารถดำเนินการได้

Workable ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมสรรหาที่ต้องการดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยไม่พลาดโอกาสกับผู้มีความสามารถระดับสูง โดดเด่นในตลาดซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากร ด้วยการผสานรวมการค้นหาผู้สมัครที่มีประสิทธิภาพ การจับคู่ผู้สมัครด้วย AI และการติดตามผู้สมัครอย่างเป็นระบบไว้ในระบบเดียว

โพสต์ตำแหน่งงานของคุณบนบอร์ดงานมากกว่า 200 แห่งด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว และเข้าถึงฐานข้อมูลโปรไฟล์กว่า 400 ล้านรายการเพื่อค้นหาผู้สมัครที่สนใจงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว ระบบคัดกรองประวัติโดยอัตโนมัติ การนัดสัมภาษณ์ด้วยตนเอง และการสร้างรายละเอียดงานโดย AI ช่วยลดงานซ้ำๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเลือกผู้สมัครที่ดีที่สุดแทนที่จะต้องจมอยู่กับงานเอกสาร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สามารถนำไปใช้ได้

  • ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ประวัติการทำงานด้วย AI และการปรับปรุงข้อความในสกอร์การ์ดเพื่อมาตรฐานการประเมินและปรับปรุงการประเมินผู้สมัคร
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติเพื่อให้ผู้สมัครและสมาชิกทีมสรรหาทราบข้อมูลตลอดกระบวนการสรรหา
  • เสนอการนัดสัมภาษณ์ด้วยตนเองพร้อมการซิงค์ปฏิทินเพื่อการประสานงานที่รวดเร็วขึ้น

ข้อจำกัดที่สามารถปฏิบัติได้

  • คุณสมบัติของ AI บางอย่างสามารถใช้งานได้เฉพาะในแพ็กเกจราคาที่สูงกว่า
  • การปรับแต่งรายงานอาจรู้สึกจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือ BI แบบสแตนด์อโลน

ราคาที่สามารถดำเนินการได้

  • มาตรฐาน: $299/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 20 คน
  • พรีเมียร์: $599/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 20 คน

คะแนนและรีวิวที่สามารถนำไปใช้ได้

  • G2: 4. 5/5 (650+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (600+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Workable อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraระบุว่า:

ระบบ UI ยอดเยี่ยม ศูนย์ช่วยเหลือ AI ให้การสนับสนุนดีมาก และสามารถนัดสัมภาษณ์ผู้สมัครได้โดยเชื่อมต่ออีเมลทางการของเรา...บางครั้งพอร์ทัลอาจทำงานช้าหากมีข้อมูลมาก อย่างไรก็ตาม การโหลดหน้าถัดไปจะใช้เวลาเกิน 10 วินาที

ระบบ UI ยอดเยี่ยม ศูนย์ช่วยเหลือ AI ให้การสนับสนุนดีมาก และสามารถนัดสัมภาษณ์ผู้สมัครได้โดยเชื่อมต่ออีเมลทางการของเรา...บางครั้งพอร์ทัลอาจทำงานช้าหากมีข้อมูลมาก อย่างไรก็ตาม การโหลดหน้าถัดไปจะใช้เวลาเกิน 10 วินาทีในการบัฟเฟอร์และโหลดใหม่

🔍 คุณรู้หรือไม่?90% ของผู้สรรหาบุคลากรกล่าวว่าAI ได้เร่งกระบวนการจ้างงานให้เร็วขึ้น ในขณะที่เกือบ 80% รายงานว่า AI ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร เครื่องมืออัตโนมัติไม่ใช่แค่กระแสชั่วคราว—แต่กำลังกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในการสรรหา คัดกรอง และจ้างงานได้รวดเร็วกว่าที่เคย

3. โรงเรือน (เหมาะที่สุดสำหรับการจ้างงานที่มีโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่สามารถขยายได้)

ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากร: Greenhouse: เหมาะที่สุดสำหรับการสรรหาที่มีโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่ขยายตัวได้
ผ่านทาง เรือนกระจก

Greenhouse โดดเด่นในวงการซอฟต์แวร์การสรรหาบุคลากรด้วยแนวทางการจ้างงานที่มีโครงสร้างชัดเจน ช่วยให้คุณสามารถขยายธุรกิจได้อย่างแม่นยำและเป็นธรรม แทนที่จะปล่อยให้การตัดสินใจจ้างงานขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณ Greenhouse สร้างความสม่ำเสมอในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสรรหาไปจนถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

ใช้เพื่อตั้งค่าขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง ใช้การ์ดคะแนนเพื่อปรับการประเมินของทีมให้สอดคล้องกัน และจัดตารางสัมภาษณ์โดยอัตโนมัติ มันเป็นมากกว่าแค่ระบบติดตามการสมัครงานพื้นฐานด้วยการผสานรวมที่ลึกซึ้ง เครื่องมือ DE&I ที่แข็งแกร่ง และการรายงานที่ละเอียด เพื่อเสริมสร้างการตัดสินใจในการจ้างงานและขับเคลื่อนความสำเร็จของบุคลากรในระยะยาว

คุณสมบัติเด่นของโรงเรือนเพาะปลูก

  • สร้างกระบวนการจ้างงานที่มีโครงสร้างด้วยขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองและชุดสัมภาษณ์
  • ใช้คะแนนผู้สมัครเพื่อปรับให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ และตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอและมีข้อมูลครบถ้วน
  • เชื่อมต่อกับระบบเชื่อมต่อสำเร็จรูปกว่า 500 ระบบ เช่น LinkedIn, Indeed และ ZipRecruiter เพื่อซิงโครไนซ์ข้อมูลและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของโรงเรือน

  • ผู้ใช้รายงานว่าการรายงานอาจมีความซับซ้อนในการใช้งาน
  • อีเมลที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มอาจบางครั้งไปอยู่ในโฟลเดอร์สแปมของผู้สมัคร

ราคาเรือนกระจก

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวโรงเรือน

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (730+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Greenhouse อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวถึง Greenhouse:

เราชอบที่มันมีความสามารถในการปรับแต่งได้มากมายพร้อมกับอินเตอร์เฟซที่ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน ฉันชอบที่พวกเขาทำให้ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาทำงานได้เหมาะกับทีมการจ้างงานของคุณได้ในขณะที่ยังส่งเสริมนิสัยที่ดีและการบันทึกข้อมูลที่ดี

เราชอบที่มันมีความสามารถในการปรับแต่งได้มากมายพร้อมกับอินเตอร์เฟซที่ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน ฉันชอบที่พวกเขาทำให้ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาทำงานได้กับทีมการจ้างงานของคุณได้อย่างง่ายดาย ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมนิสัยที่ดีและการบันทึกข้อมูลที่ดี

➡️ อ่านเพิ่มเติม: เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักสรรหาบุคลากร

4. Zoho Recruit (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งระบบอัตโนมัติในการสรรหาบุคลากรสำหรับบริษัทจัดหางานและทีมทรัพยากรบุคคล)

Zoho Recruit
ผ่านทาง Zoho Recruit

Zoho Recruit ผสานระบบ ATS และ CRM ไว้ในเครื่องมือเดียว เพื่อเพิ่มความเร็ว ความยืดหยุ่น และความสามารถในการปรับขนาด ด้วยเพียงคลิกเดียว คุณสามารถโพสต์ตำแหน่งงานบนบอร์ดกว่า 75 แห่ง จัดการกลุ่มผู้มีความสามารถทั้งหมดผ่านขั้นตอนที่กำหนดเอง และทำให้กระบวนการสรรหาตั้งแต่การค้นหาผู้สมัครจนถึงการเริ่มงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ

ในขณะที่การจับคู่ผู้สมัครและการวิเคราะห์ประวัติโดยใช้ AI ช่วยลดความซับซ้อนในการคัดกรอง ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น พอร์ทัลสำหรับลูกค้าและผู้สมัคร ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเห็นภาพรวมของกระบวนการสรรหาได้อย่างครบถ้วน ด้วยตัวเลือกการปรับแต่งที่ลึกซึ้ง การสนับสนุนการจัดหาพนักงานชั่วคราว และฟีเจอร์การสรรหาทางไกล Zoho Recruit จึงปรับให้เข้ากับกระบวนการสรรหาของคุณได้ แทนที่จะบังคับให้คุณใช้ระบบที่ตายตัว

คุณสมบัติเด่นของ Zoho Recruit

  • เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้สมัครโดยใช้ Zia ผู้ช่วย AI ของ Zoho Recruit เพื่อจับคู่ผู้สมัครกับตำแหน่งงานว่างและสร้างคะแนนความเหมาะสม
  • จัดการลูกค้าและผู้สมัครงานได้อย่างง่ายดายผ่านพอร์ทัลเฉพาะ
  • ทำให้การนัดสัมภาษณ์ง่ายขึ้นด้วยระบบจองปฏิทิน ให้ผู้สมัครเลือกช่วงเวลาได้เอง ลดความขัดแย้งและภาระงานในการนัดหมายด้วยตนเอง

ข้อจำกัดของ Zoho Recruit

  • ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถืออาจรู้สึกพื้นฐานเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเว็บ
  • การปรับแต่งขั้นสูงอาจต้องการการสนับสนุนทางเทคนิค

ราคาของ Zoho Recruit

  • ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: $30/ผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 60 ดอลลาร์/ผู้ใช้
  • องค์กร: $90/ผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิว Zoho Recruit

  • G2: 4. 4/5 (1,790+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (1,070+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Recruit อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Capterra รายงานว่าเครื่องมือนี้อาจมีราคาค่อนข้างสูงเล็กน้อย แต่ก็ยังถือว่าเป็น:

แพลตฟอร์มการจัดการตำแหน่งงานและประวัติส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมในตัวเดียว เราไม่มีทีม HR ที่ใหญ่โต และ Zoho Recruit ช่วยให้ทีม HR ขนาดเล็กของเราสามารถทำสิ่งที่พวกเขาชอบที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมาก!!! ไม่มีคุณสมบัติใดที่เราคาดหวังจากแพลตฟอร์มการสรรหาที่ไม่มีใน Zoho Recruit!

แพลตฟอร์มการจัดการตำแหน่งงานและประวัติการทำงานที่ยอดเยี่ยมในตัวเดียว เราไม่มีทีม HR ขนาดใหญ่ และ Zoho Recruit ช่วยให้ทีม HR ขนาดเล็กของเราสามารถทำสิ่งที่พวกเขาชอบที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมาก!!! ไม่มีคุณสมบัติใดที่เราคาดหวังจากแพลตฟอร์มการสรรหาที่ไม่มีใน Zoho Recruit!

➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบและแบบฟอร์ม HR ฟรี เพื่อปรับปรุงกระบวนการ HR

5. ระบบ CRM สำหรับการสรรหา (เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทจัดหางานที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติ)

ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากร: Recruit CRM: เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทจัดหางานที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติ
ผ่านทาง Recruit CRM

Recruit CRM ผสานการทำงานของระบบ ATS และ CRM เข้าไว้ในซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากรเพียงหนึ่งเดียว ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริษัทจัดหางานและค้นหาผู้บริหาร ด้วยระบบการให้คะแนนแบบสองมิติ (bimetric scoring system)ระบบ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากรนี้ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองอย่างน่าเบื่อด้วยระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ทรงพลัง การวิเคราะห์ประวัติการทำงานด้วยระบบ AI และการจับคู่ผู้สมัครที่มีความซับซ้อน

คุณสามารถค้นหาผู้สมัครได้โดยตรงจาก LinkedIn จัดการกระบวนการสรรหาด้วยกระดาน Kanban แบบเห็นภาพ และให้ผู้สมัครอัปเดตโปรไฟล์ของตนเองได้เพียงคลิกเดียว นอกจากนี้ การผสานรวมกับ GPT สำหรับสร้างคำอธิบายงานและเทมเพลตอีเมลยังช่วยให้คุณดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น และใช้เวลาในการปิดดีลกับผู้มีความสามารถระดับสูงได้มากขึ้น แทนที่จะต้องวุ่นวายกับสเปรดชีต

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากร

  • ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการการสรรหาเฉพาะ
  • รับการแจ้งเตือนเชิงรุกสำหรับผู้สมัครที่หยุดชะงักหรือความคืบหน้าของงาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการแก้ไขและรักษาความต่อเนื่อง
  • ดำเนินการประมวลผลแบบกลุ่มเพื่อจัดการปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อจำกัดของระบบ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากร

  • การส่งข้อความจำนวนมากและการรายงานขั้นสูงถูกจำกัดไว้เฉพาะในแพ็กเกจราคาที่สูงกว่า
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาการซิงค์เป็นครั้งคราวกับการผสานรวมกับ LinkedIn

ราคา CRM สำหรับการสรรหาบุคลากร

  • ข้อดี: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $125/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $165/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

การประเมินและรีวิว CRM สำหรับการสรรหาบุคลากร

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (430+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Recruit CRM อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:

Recruit CRM & ATS ใช้งานง่ายมากและมีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงกระบวนการสรรหาให้มีประสิทธิภาพ—การอัตโนมัติ, การเชื่อมต่อ, และระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้.

Recruit CRM & ATS ใช้งานง่ายมากและมีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงกระบวนการสรรหาให้มีประสิทธิภาพ—การอัตโนมัติ, การเชื่อมต่อ, และระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้.

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ปรับแต่งกระบวนการทำงานอัตโนมัติให้เหมาะสมกับกระบวนการสรรหาของคุณเสมอ อย่าลืมว่าการตั้งค่าสำเร็จรูปมักไม่เหมาะสมที่สุด ปรับแต่งคำถามคัดกรองผู้สมัคร เวลาส่งอีเมล และตัวกระตุ้นให้เหมาะสมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

6. Manatal (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาและเพิ่มพูนข้อมูลผู้สมัครด้วย AI)

Manatal: เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาและเสริมสร้างข้อมูลผู้สมัครด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทาง มานาทัล

Manatal, เครื่องมือซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากรที่ใช้เทคโนโลยี AI, ช่วยปรับปรุงกระบวนการสรรหาของคุณให้เฉียบคมขึ้น เพื่อช่วยให้คุณค้นหาผู้สมัครได้ฉลาดขึ้น, คัดกรองได้รวดเร็วขึ้น, และจัดวางผู้สมัครได้ดีขึ้น. มันไม่เพียงแต่ทำการวิเคราะห์ประวัติการทำงานอย่างธรรมดา แต่ยังเพิ่มข้อมูลให้กับโปรไฟล์ผู้สมัครจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมากกว่า 20 แห่ง ทำให้ผู้สรรหาได้รับมุมมองแบบ 360 องศาโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเติม.

คุณสามารถโพสต์งานไปยังบอร์ดงานมากกว่า 2,500 แห่ง อัตโนมัติการให้คะแนนผู้สมัคร และสร้างหน้าอาชีพที่มีแบรนด์ของคุณเองได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ระบบท่อการจัดการที่เข้าใจง่าย บอร์ดคัมบังที่สามารถปรับแต่งได้ และคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Manatal ทำให้การจัดการการจ้างงานปริมาณมากสามารถทำได้ทั้งแบบขยายได้และส่วนตัว—ไม่มีการตั้งค่าที่ซับซ้อนหรือหน้าตาที่สับสนมาขัดขวางคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Manatal

  • ใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวางเพื่อสร้างขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับกระบวนการจ้างงานที่แตกต่างกัน
  • ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักเพื่อระบุจุดคอขวดและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การสรรหาบุคลากร
  • ปรับแต่งหน้าอาชีพโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อเสริมสร้างแบรนด์นายจ้าง

ข้อจำกัดของมานาทัล

  • การอัตโนมัติแบบจำกัดสำหรับการสื่อสารกับผู้สมัครระหว่างขั้นตอนการจ้างงาน
  • คุณสมบัติ CRM ขั้นสูงบางประการต้องมีการตั้งค่าด้วยตนเอง

ราคาของ Manatal

  • มืออาชีพ: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เอ็นเตอร์ไพรส์ พลัส: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนที่กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Manatal

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (130+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Manatal อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:

Manatal มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมบางอย่าง เช่น ส่วนขยาย Chrome ที่สามารถช่วยทีมระบุโปรไฟล์ที่ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในระบบ ATS แล้ว พวกเขายังมีหน้าอาชีพที่สามารถปรับแต่งได้อีกด้วย

Manatal มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมบางอย่าง เช่น ส่วนขยาย Chrome ที่สามารถช่วยทีมระบุโปรไฟล์ที่ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในระบบ ATS แล้ว พวกเขายังมีหน้าอาชีพที่สามารถปรับแต่งได้อีกด้วย

➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนการจัดหาบุคลากรฟรีสำหรับผู้สรรหา

7. พาราด็อกซ์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสรรหาและอัตโนมัติสำหรับ AI ที่มีการสนทนา)

ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากร: Paradox: เหมาะที่สุดสำหรับการสรรหาด้วย AI แบบสนทนาและการทำงานอัตโนมัติ
ผ่านทาง ความขัดแย้ง

Paradox พลิกโฉมการจ้างงานแบบดั้งเดิมโดยใช้ AIเชิงสนทนาเพื่อทำให้แคมเปญการสรรหาของคุณเป็นอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบ แทนที่จะปล่อยให้คุณจัดการกับแดชบอร์ดที่ซับซ้อน ผู้ช่วย AI ของมัน, Olivia, จะจัดการการค้นหางาน, การคัดกรอง, การจัดตารางสัมภาษณ์, การเตรียมผู้สมัคร, และการเริ่มต้นงาน—ทั้งหมดผ่านการสนทนาที่ง่าย ๆ ผ่านแชทหรือข้อความ

มันเปลี่ยนกระบวนการทำงานของ ATS ที่ยุ่งยากให้กลายเป็นการโต้ตอบที่รวดเร็วและราบรื่น ซึ่งช่วยรักษาความสนใจของผู้สมัครและลดงานที่ต้องทำด้วยมือสำหรับผู้จัดการฝ่ายสรรหา ไม่ว่าคุณจะประสบปัญหาในการหาแหล่งผู้สมัคร การจัดการกิจกรรม หรือการเสนอข้อเสนองาน Paradox ช่วยให้ผู้สรรหาสามารถใช้เวลาและมุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์ ไม่ใช่การต่อสู้กับซอฟต์แวร์

คุณสมบัติเด่นของ Paradox

  • เชื่อมต่อและสื่อสารกับผู้สมัครที่มีศักยภาพในทันทีในกว่า 100 ภาษา
  • สร้างจดหมายเสนอและเอกสารการเข้าร่วมงานผ่านกระบวนการสนทนา
  • จัดงานรับสมัครงานแบบเสมือนจริงหรือแบบพบปะด้วยตนเองด้วยการประสานงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ข้อจำกัดของพาราด็อกซ์

  • การทดลองใช้ฟรีมีคุณสมบัติ ATS ที่จำกัดสำหรับผู้สรรหาที่ต้องการการจัดการระบบงานการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

การตั้งราคาแบบขัดแย้ง

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวพาราด็อกซ์

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Paradox อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปัน:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Paradox คือมันช่วยประหยัดเวลาได้จริง ๆ ฉันไม่ต้องติดต่อผู้สมัครด้วยตนเองหรือคัดกรองพวกเขาเพื่อหาคนที่ตรงกับความต้องการของเราอีกต่อไป...อาจจะใช้งานง่ายกว่านี้อีกนิดก็ได้ อย่างไรก็ตาม ฉันต้องบอกว่าเมื่อคุณเข้าใจวิธีการใช้งานแล้ว มันก็จะง่ายขึ้นมาก

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Paradox คือมันช่วยประหยัดเวลาได้จริง ๆ ฉันไม่ต้องติดต่อผู้สมัครด้วยตนเองหรือกรองข้อมูลเพื่อหาคนที่ตรงกับความต้องการของเราอีกต่อไป...อาจจะใช้งานง่ายกว่านี้อีกนิดก็ได้ อย่างไรก็ตาม ฉันต้องบอกว่าเมื่อคุณเข้าใจวิธีการใช้งานแล้ว มันจะง่ายขึ้นมาก

✨ เคล็ดลับพิเศษ: สงสัยไหมว่าขั้นตอนใดในกระบวนการสรรหาของคุณที่มีอัตราการหลุดออกสูงที่สุด? หรือแหล่งใดที่นำผู้สมัครที่ดีที่สุดมาให้? ใช้การวิเคราะห์อัตโนมัติเพื่อค้นหาแนวโน้มและให้ข้อมูลนำทางคุณไปสู่การตัดสินใจที่ดีที่สุด

8. Fetcher (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาและสร้างความผูกพันกับผู้สมัครโดยใช้ AI ช่วย)

Fetcher: เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาและดึงดูดผู้สมัครโดยใช้ AI ช่วย
ผ่านทาง ผู้รับคำสั่ง

Fetcher ผสานการสัมผัสของมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์ในซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากรแทนที่จะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงบนเว็บไซต์หางานหรือฐานข้อมูลหลายแห่ง คุณจะได้รับกลุ่มผู้สมัครที่ได้รับการคัดสรรโดยปัญญาประดิษฐ์ซึ่งตรงกับความต้องการการจ้างงานเฉพาะของคุณ

Fetcher ยังปรับแต่งการเข้าถึงด้วยแคมเปญอีเมลอัตโนมัติที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมจริง ช่วยให้คุณสามารถสร้างแหล่งบุคลากรที่มีความสามารถได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเกณฑ์ความหลากหลาย ระบบอัตโนมัติที่ยืดหยุ่น โหมดการสรรหา และระบบวิเคราะห์อัจฉริยะ คุณจะได้รับข้อได้เปรียบที่เติบโตไปพร้อมกับเป้าหมายการสรรหาที่ทะเยอทะยานของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Fetcher

  • ใช้แดชบอร์ดการวิเคราะห์ของ Fetcher เพื่อติดตามประสิทธิภาพการค้นหาแหล่งที่มา การมีส่วนร่วมของผู้สมัคร และประสิทธิภาพของทีม
  • ตัดสินใจจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลการสรรหาและการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์
  • ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับระบบ ATS, CRM และระบบอีเมลของคุณ

ข้อจำกัดของตัวดึงข้อมูล

  • เหมาะที่สุดสำหรับการจัดหาบุคลากรภายนอก ไม่ใช่ระบบติดตามผู้สมัครงานแบบครบวงจร
  • ราคาอาจสูงสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการจ้างงานจำนวนมาก

ราคาสินค้าสำหรับผู้รับซื้อ

  • การเติบโต: $499/เดือน
  • ขยาย: $849/เดือน

คะแนนและรีวิวผู้รับงาน

  • G2: 4. 6/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Paradox อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:

Fetcher.ai ได้เปลี่ยนเกมสำหรับเอเจนซี่ของเราอย่างสิ้นเชิง เราเคยใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาผู้สมัครด้วยตนเอง แต่ด้วย Fetcher เราสามารถเติมเต็มทุกตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย AI ยิ่งฉลาดขึ้นเรื่อยๆ ส่งผู้สมัครที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมจริงๆ มาให้เรา ไม่ต้องเสียเวลาคัดกรองประวัติย่อที่ไม่มีคุณภาพอีกต่อไป

Fetcher.ai ได้เปลี่ยนเกมสำหรับเอเจนซี่ของเราอย่างสิ้นเชิง เราเคยใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาผู้สมัครด้วยตนเอง แต่ด้วย Fetcher เราสามารถเติมเต็มทุกตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย AI ยิ่งฉลาดขึ้นเรื่อยๆ ส่งผู้สมัครที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมจริงๆ มาให้เรา ไม่ต้องเสียเวลาคัดกรองประวัติย่อที่ไม่มีคุณภาพอีกต่อไป

➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI สำหรับการสรรหาที่ดีที่สุดสำหรับทีมการจ้างงาน

9. SmartRecruiters (เหมาะที่สุดสำหรับการจ้างงานอัตโนมัติขององค์กรที่สามารถปรับขนาดได้)

ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากร: SmartRecruiters: เหมาะที่สุดสำหรับการสรรหาบุคลากรในองค์กรขนาดใหญ่ที่สามารถปรับขนาดได้
ผ่านทาง SmartRecruiters

SmartRecruiters ถูกสร้างขึ้นเพื่อขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติในการสรรหาบุคลากรในระดับองค์กร ผสานระบบ ATS ที่ชาญฉลาดเข้ากับเครื่องมือ AI ที่ช่วยเร่งกระบวนการตัดสินใจจ้างงานให้รวดเร็วขึ้น ผู้ช่วย AI ของระบบชื่อ Winston จะช่วยจัดการตารางสัมภาษณ์ การเสนอข้อเสนองาน และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่โดยอัตโนมัติ พร้อมเวิร์กโฟลว์ที่ยืดหยุ่นสำหรับทั้งสตาร์ทอัพและองค์กรระดับโลก

SmartRecruiters ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Zoom, LinkedIn, DocuSign และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่คุณใช้งานอยู่แล้วได้อีกด้วย ซึ่งช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างทีมเป็นไปอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ และเสริมสร้างความผูกพันของผู้สมัครตลอดกระบวนการสรรหา

คุณสมบัติเด่นของ SmartRecruiters

  • สร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ให้เหมาะกับความต้องการการจ้างงานเฉพาะของทีม
  • รับคำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกเพื่อดำเนินการได้รวดเร็วและมีกลยุทธ์มากขึ้น
  • รวมศูนย์การสรรหาผู้สมัคร, CRM, การประเมินผล และการตลาดการสรรหา

ข้อจำกัดของ SmartRecruiters

  • คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงอาจต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติม
  • การเข้าถึงฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอาจเป็นเรื่องยุ่งยากและใช้เวลามาก

ราคาของ SmartRecruiters

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว SmartRecruiters

  • G2: 4. 3/5 (490+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (140+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง SmartRecruiters อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:

แพลตฟอร์มนี้มีความเป็นธรรมชาติ ทำให้ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, ผู้สรรหา, และแม้กระทั่งผู้สมัครงานสามารถเข้าใจและทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนของเรา ก็เป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก

แพลตฟอร์มนี้มีความเป็นธรรมชาติ ทำให้ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร นักสรรหา และแม้แต่ผู้สมัครงานสามารถเข้าใจตรงกันได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนของเรายังเป็นจุดเด่นที่สำคัญอีกด้วย

➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีพัฒนาทักษะการสรรหาบุคลากรของคุณ

10. SeekOut (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาผู้สมัครและวางแผนกำลังคนด้วย AI)

SeekOut: เหมาะที่สุดสำหรับการสรรหาผู้สมัครและวางแผนกำลังคนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทาง SeekOut

SeekOut มอบพลังการสรรหาที่ทรงประสิทธิภาพสำหรับซอฟต์แวร์อัตโนมัติในการสรรหาบุคลากร โดยผสานการค้นหาผู้มีความสามารถอย่างลึกซึ้งเข้ากับเครื่องมือการจัดการบุคลากรไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ครบวงจร ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในการสรรหาที่ยากลำบาก—ไม่ว่าคุณจะกำลังค้นหาผู้มีความสามารถที่มีคุณสมบัติพิเศษ, ตำแหน่งทางเทคนิคเฉพาะทาง, หรือการสร้างท่อส่งบุคลากรที่หลากหลาย

ช่วยให้คุณค้นหาผู้มีความสามารถที่เหมาะสมได้เร็วขึ้นด้วยการค้นหาด้วย AI การส่งข้อความส่วนบุคคล และการวิเคราะห์กำลังคนจากโปรไฟล์สาธารณะกว่า 750 ล้านโปรไฟล์ นอกจากนี้ ตลาดผู้มีความสามารถยังช่วยให้บริษัทสามารถโยกย้ายบุคลากรภายในได้ ช่วยให้บริษัทไม่เพียงแต่จ้างงานเท่านั้น แต่ยังเติบโตและรักษาบุคลากรไว้ได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ SeekOut

  • สร้างกลุ่มผู้สมัครที่หลากหลายด้วยเกณฑ์การสรรหาที่กำหนดเอง
  • เชื่อมต่อข้อมูลผู้สมัครภายนอกกับระบบ HRภายในเพื่อการวางแผน HRที่ดียิ่งขึ้น
  • ส่งเสริมการเติบโตของพนักงานและการเลื่อนตำแหน่งภายในองค์กรด้วยตลาดความสามารถในตัว

ข้อจำกัดของ SeekOut

  • คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การวางแผนกำลังคน ต้องการการตั้งค่าและการผสานรวมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
  • ผู้ใช้บางรายรายงานข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งไม่ตรงกับโปรไฟล์ LinkedIn ของผู้สมัคร

ราคาของ SeekOut

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว SeekOut

  • G2: 4. 5/5 (750+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (180+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง SeekOut อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:

เราได้ค้นหาเป็นเวลาเกินหนึ่งปีครึ่งแล้ว และเครื่องมือนี้ได้ช่วยปรับปรุงการค้นหาของเราให้ดีขึ้นอย่างมาก โดยปกติเราได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เฉพาะทางซึ่งต้องการทักษะที่ซับซ้อนมาก และ Seekout เป็นตัวเลือกแรกของเราเสมอเมื่อเริ่มการค้นหา มันใช้งานง่ายมาก มีตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เชี่ยวชาญและด้านการดูแลสุขภาพ เราสามารถปรับปรุงและช่วยเหลือในด้านความหลากหลายได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายใหญ่ของเรา

เราได้ค้นหาเป็นเวลาเกินหนึ่งปีครึ่ง และเครื่องมือนี้ได้ช่วยปรับปรุงการค้นหาของเราให้ดีขึ้นอย่างมาก เราได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เฉพาะทางซึ่งต้องการทักษะที่ซับซ้อนมาก และ Seekout เป็นตัวเลือกแรกของเราเสมอเมื่อเริ่มการค้นหา มันใช้งานง่ายมาก มีตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เชี่ยวชาญและด้านการดูแลสุขภาพ เราสามารถปรับปรุงและช่วยเหลือในด้านความหลากหลายซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายใหญ่ของเราได้

➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศพนักงานใน Excel & ClickUp

