10 ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ้างงานในปี 2025

การจ้างงานในปัจจุบันไม่ใช่แค่การโพสต์ตำแหน่งงานแล้วรอ—มันกลายเป็นกระบวนการที่คล่องตัวมากขึ้น โดยเน้นที่การปรับปรุงประสบการณ์ของผู้สมัคร คุณต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว มีระเบียบ และหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนที่คู่แข่งจะทำได้
แพลตฟอร์มการสรรหาบุคลากรอัตโนมัติที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการสรรหาของคุณได้ ช่วยให้คุณสามารถค้นหาผู้มีความสามารถระดับสูงได้อย่างง่ายดาย จัดการผู้สมัคร และปรับปรุงกระบวนการสรรหาของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นั่นคือเหตุผลที่เรามีรายการซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการสรรหาที่ดีที่สุดนี้ เพื่อช่วยลดเวลาในการจ้างงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากรของคุณ
พร้อมที่จะทำให้กระบวนการจ้างงานของคุณง่ายขึ้นหรือไม่? มาเริ่มกันเลย
เครื่องมือซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากรชั้นนำในภาพรวม
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|ClickUp
|การติดตามและทำงานร่วมกันในกระบวนการจ้างงานแบบครบวงจรสำหรับทีมทุกขนาด
|กระบวนการสรรหาบุคลากรที่กำหนดเอง, การทำงานอัตโนมัติของงาน, และคำอธิบายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|มีแผนฟรีให้บริการ; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|สามารถนำไปปฏิบัติได้
|การสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|โพสต์ไปยังบอร์ดงานกว่า 200 แห่ง, การคัดกรองประวัติโดย AI และการนัดสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
|เริ่มต้นที่ $169/เดือน (สูงสุด 20 ผู้ใช้)
|โรงเรือนเพาะปลูก
|การจ้างงานที่มีโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับทีมขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่
|กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง, การให้คะแนนผู้สมัคร, การติดตามความหลากหลายและการมีส่วนร่วม
|ราคาตามความต้องการ
|Zoho Recruit
|ระบบอัตโนมัติในการสรรหาบุคลากรที่ปรับแต่งได้สำหรับเอเจนซี่และทีมทรัพยากรบุคคล
|การจับคู่ผู้สมัครด้วย AI, การวิเคราะห์ประวัติย่อ, พอร์ทัลสำหรับลูกค้าและผู้สมัคร
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $30 ต่อเดือน
|ระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Recruit CRM)
|บริษัทจัดหางานขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติ
|ระบบอัตโนมัติ, กระบวนการทำงานแบบคัมบัง, คำอธิบายงานด้วย GPT
|เริ่มต้นที่ $36/เดือน
|มานาทัล
|การสรรหาและเสริมสร้างข้อมูลผู้สมัครด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|การให้คะแนนผู้สมัคร AI, การเสริมข้อมูลจาก 20+ แพลตฟอร์ม
|เริ่มต้นที่ $19 ต่อเดือน
|ความขัดแย้ง
|ระบบ AI สนทนาสำหรับการสรรหาบุคลากรและระบบอัตโนมัติสำหรับทีมขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่
|ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนาในขั้นตอนการจ้างงาน รองรับหลายภาษา
|ราคาตามความต้องการ
|ผู้รับคำสั่ง
|การสรรหาและสร้างความผูกพันกับผู้สมัครโดยใช้ AI สำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|การจัดหาทรัพยากรด้วย AI, การสร้างช่องทางที่เน้นความหลากหลาย และการติดต่อทางอีเมลแบบอัตโนมัติ
|เริ่มต้นที่ $499/เดือน
|SmartRecruiters
|ระบบอัตโนมัติในการจ้างงานสำหรับองค์กรที่สามารถปรับขนาดได้
|การนัดหมายสัมภาษณ์ด้วย AI, การผสานระบบ CRM, ระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น
|ราคาตามความต้องการ
|ค้นหา
|การสรรหาผู้สมัครและการวางแผนกำลังคนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
|การจัดหาทรัพยากรด้วย AI, การวิเคราะห์กำลังคน, ตลาดแรงงานภายในองค์กร
|ราคาตามความต้องการ
สิ่งที่คุณควรพิจารณาในการเลือกซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากร
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากร คุณต้องการมากกว่าแค่แดชบอร์ดที่สวยงาม ให้มุ่งเน้นที่ฟีเจอร์ที่ช่วยส่งเสริมการจ้างงานอย่างเป็นธรรม เพิ่มประสิทธิภาพงานที่ต้องทำด้วยมือ และช่วยให้คุณค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้เร็วขึ้น นี่คือสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเทคโนโลยีการสรรหาของคุณ:
- การทำงานอัตโนมัติ: มอบหมายงาน, นัดหมายสัมภาษณ์, และทำให้การสื่อสารเป็นอัตโนมัติได้ในเพียงไม่กี่คลิก
- การจับคู่ผู้สมัคร: ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อจับคู่ผู้สมัครกับคำอธิบายงานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- การนัดหมายสัมภาษณ์: ประสานงานการสัมภาษณ์โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องสื่อสารกลับไปกลับมาอย่างต่อเนื่อง
- เครื่องมือการตลาดการสรรหาบุคลากร: โปรโมตตำแหน่งงานและดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูงด้วยแคมเปญที่ตรงเป้าหมาย
- การรายงานอัตโนมัติ: สร้างรายงานเกี่ยวกับระยะเวลาในการจ้างงาน ประสิทธิภาพของแหล่งสรรหา และการมีส่วนร่วมของผู้สมัคร
- เครื่องมือในการมีส่วนร่วมของผู้สมัคร: ให้ข้อมูลและสร้างความสนใจแก่ผู้สมัครงานตลอดกระบวนการสรรหา
- การผสานรวมกับ CRM และ ATS: ซิงค์ข้อมูลผู้สมัครได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองอย่างน่าเบื่อ
🔍 คุณทราบหรือไม่?92% ของบริษัทรายงานว่าเห็นประโยชน์จากการใช้ AI ในการสรรหาบุคลากร
ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุด
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ถึงเวลาอัปเกรดเครื่องมือของคุณด้วยระบบอัตโนมัติขั้นสูงสำหรับการสรรหาบุคลากรที่ช่วยเร่งกระบวนการค้นหาและคัดกรองผู้สมัคร พร้อมทั้งลดภาระงานด้านเอกสารและงานธุรการ มาดูเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการสรรหาที่ดีที่สุดกันเลย:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามและทำงานร่วมกันในกระบวนการจ้างงานแบบครบวงจร)
ClickUp แอป ทุกสิ่ง สำหรับการทำงาน เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการจ้างงานแบบครบวงจรที่ดีที่สุดของคุณ ซึ่งรวมเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ การติดตามผู้สมัคร การทำงานอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย
ด้วยClickUp สำหรับทีมทรัพยากรบุคคล คุณสามารถทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำได้ จัดการผู้สมัครอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดเก็บบันทึกข้อมูลผู้สมัครอย่างละเอียดเพื่อใช้อ้างอิงได้ในแอปเดียว
เริ่มต้นด้วยการสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับ "การสรรหา" ให้ทีมของคุณใช้ทำงาน นี่คือแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับกระบวนการสรรหา ตำแหน่งงาน คำอธิบายงาน การให้คะแนนผู้สมัคร และทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเทมเพลตการรับสมัครผู้สมัครงานของ ClickUp ซึ่งจะสร้างโฟลเดอร์และรายการสำหรับแต่ละแผนกหรือตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร จากนั้นคุณสามารถสร้างงานใน ClickUpสำหรับผู้สมัครแต่ละคน ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นบันทึกข้อมูลแบบไดนามิกและติดตามได้ผ่านกระบวนการรับสมัครงาน
เทมเพลตนี้ให้มุมมองแบบโครงสร้างของกระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร พร้อมสถานะงานที่กำหนดเองเช่น ส่งแล้ว, สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, เสนอข้อเสนองาน, และว่าจ้างแล้ว นอกจากนี้ยังมีฟิลด์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อบันทึกประวัติย่อ, บันทึกจากผู้สรรหา, และผลการสัมภาษณ์ คุณสามารถแนบประวัติย่อหรือลิงก์พอร์ตโฟลิโอไปยังงานของผู้สมัครได้โดยตรง ทำให้การเปรียบเทียบผู้สมัครเป็นไปอย่างราบรื่น
จับคู่กับเทมเพลตแผนปฏิบัติการสรรหาบุคลากรของ ClickUp ซึ่งช่วยให้ทีมสรรหาบุคลากรกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนและมอบหมายความรับผิดชอบตลอดกระบวนการสรรหาบุคลากร รวมถึงรายการงานสำหรับการสรรหา การคัดกรอง การสัมภาษณ์ และการปฐมนิเทศ พร้อมด้วยกฎการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีขั้นตอนใดหลุดรอดไป
ย้ายผู้สมัครผ่านแต่ละขั้นตอนโดยอัตโนมัติ มอบหมายงานถัดไป ส่งการแจ้งเตือน หรือกระตุ้นการติดตามผล เพื่อให้กระบวนการสรรหาของคุณมีความสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ ใช้ไทม์ไลน์ในตัวเพื่อติดตามความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วและตรวจจับจุดติดขัดก่อนที่กระบวนการสรรหาจะล่าช้า
ภายในแพลตฟอร์ม,ClickUp Docsทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับบันทึกของผู้สมัคร, ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์, และการประเมินที่แชร์ไว้, ในขณะที่ClickUp Brain, ระบบ AI สำหรับการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก, ช่วยให้คุณสร้างคำอธิบายตำแหน่งงาน, สรุปใบสมัคร, และสร้างคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ได้ในทันที—ช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้สรรหาได้หลายชั่วโมง
กำลังมองหาวิธีเพิ่มเติมในการใช้ AI ในการสรรหาบุคลากรอยู่หรือไม่? นี่คือคำแนะนำที่ดีที่สุดของเรา:
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อัตโนมัติการอัปเดตข้อมูลผู้สมัครของคุณด้วยClickUp Autopilot Agents เมื่อมีผู้สมัครใหม่เข้ามา ตัวแทนสามารถติดแท็กผู้สมัครโดยอัตโนมัติตามบทบาท สร้างงานพร้อมแนบประวัติย่อ และเพิ่มพวกเขาไปยังรายการหรือบอร์ดที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ยังสามารถให้คะแนนประวัติย่อด้วย AI เพื่อให้ผู้สรรหาเห็นผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดได้ทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างกระบวนการจ้างงานที่กำหนดเองเพื่อนำผู้สมัครผ่านทุกขั้นตอนของการสรรหา
- ใช้เทมเพลตการติดตามผู้สมัครที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างกระบวนการที่มีโครงสร้างได้อย่างง่ายดาย
- ดำเนินการอัตโนมัติงานด้วยระบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อจัดตารางสัมภาษณ์และจัดการติดตามผลโดยอัตโนมัติ
- ใช้ Docs สำหรับการสร้างบันทึกการทำงานร่วมกันและโปรไฟล์ผู้สมัครที่คุณสามารถอัปเดตได้แบบเรียลไทม์และย้อนกลับได้ด้วยระบบควบคุมเวอร์ชัน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณลักษณะอาจทำให้ทีมขนาดเล็กรู้สึกท่วมท้น
- ตัวเลือกการปรับแต่งอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:
ClickUp แก้ไขปัญหาจากฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย, ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายสรรหาบุคลากร, ฝ่ายเนื้อหา... เกือบทุกแผนก. บทสนทนาการขายของเราอยู่ใน ClickUp. การต้อนรับลูกค้าใหม่จะถูกดึงมาจากระบบอัตโนมัติของ ClickUp. ผู้ใช้ที่สร้างแบบฟอร์ม Google จะมีงานถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ. ผู้ปฏิบัติงานของเราจะได้รับการแจ้งเตือนหากงานใช้เวลานานเกินไป. มีอีกมากมาย. ClickUp คือทุกสิ่ง ทุกที่ ทุกเวลา และตอนนี้ด้วย ClickUp AI… ว้าว เรากำลังสรุปการถอดความจากการประชุมของเรา (และอีกมากมาย)
ClickUp แก้ไขปัญหาจากด้านการตลาด, การขาย, การเงิน, การสรรหาบุคลากร, การสร้างเนื้อหา... เกือบทุกแผนก. บทสนทนาการขายของเราอยู่ใน ClickUp. การต้อนรับลูกค้าใหม่จะถูกดึงออกมาโดยอัตโนมัติจากระบบอัตโนมัติของ ClickUp. ผู้ใช้ที่สร้างแบบฟอร์ม Google จะมีงานถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ. ผู้ปฏิบัติงานของเราจะได้รับการแจ้งเตือนหากงานใช้เวลานานเกินไป. มีหลายสิ่งหลายอย่าง. ClickUp คือทุกสิ่ง ทุกที่ ทุกเวลา และตอนนี้ด้วย ClickUp AI… ว้าว เรากำลังสรุปการถอดความจากการประชุมของเรา (และอีกมากมาย)
📮 ClickUp Insight: 45% ของพนักงานเคยคิดเกี่ยวกับการใช้ระบบอัตโนมัติ แต่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
ปัจจัยเช่นเวลาที่จำกัด ความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ดีที่สุด และตัวเลือกที่มากมายจนทำให้รู้สึกท่วมท้น สามารถทำให้ผู้คนลังเลที่จะก้าวแรกสู่การอัตโนมัติ ⚒️
ด้วยตัวแทน AI ที่สร้างได้ง่ายและคำสั่งที่ใช้ภาษาธรรมชาติClickUp ทำให้ การเริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่การมอบหมายงานอัตโนมัติไปจนถึงสรุปโครงการที่สร้างโดย AI คุณสามารถปลดล็อกระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังและสร้างตัวแทน AI แบบกำหนดเองได้ในไม่กี่นาที—โดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: QubicaAMF ลดเวลาในการรายงานลง 40% ด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิกและแผนภูมิอัตโนมัติของ ClickUp เปลี่ยนงานที่ต้องทำด้วยมือเป็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
2. สามารถนำไปใช้ได้จริง (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาและคัดเลือกผู้สมัครด้วยระบบ AI)
Workable ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมสรรหาที่ต้องการดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยไม่พลาดโอกาสกับผู้มีความสามารถระดับสูง โดดเด่นในตลาดซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากร ด้วยการผสานรวมการค้นหาผู้สมัครที่มีประสิทธิภาพ การจับคู่ผู้สมัครด้วย AI และการติดตามผู้สมัครอย่างเป็นระบบไว้ในระบบเดียว
โพสต์ตำแหน่งงานของคุณบนบอร์ดงานมากกว่า 200 แห่งด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว และเข้าถึงฐานข้อมูลโปรไฟล์กว่า 400 ล้านรายการเพื่อค้นหาผู้สมัครที่สนใจงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว ระบบคัดกรองประวัติโดยอัตโนมัติ การนัดสัมภาษณ์ด้วยตนเอง และการสร้างรายละเอียดงานโดย AI ช่วยลดงานซ้ำๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเลือกผู้สมัครที่ดีที่สุดแทนที่จะต้องจมอยู่กับงานเอกสาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สามารถนำไปใช้ได้
- ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ประวัติการทำงานด้วย AI และการปรับปรุงข้อความในสกอร์การ์ดเพื่อมาตรฐานการประเมินและปรับปรุงการประเมินผู้สมัคร
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติเพื่อให้ผู้สมัครและสมาชิกทีมสรรหาทราบข้อมูลตลอดกระบวนการสรรหา
- เสนอการนัดสัมภาษณ์ด้วยตนเองพร้อมการซิงค์ปฏิทินเพื่อการประสานงานที่รวดเร็วขึ้น
ข้อจำกัดที่สามารถปฏิบัติได้
- คุณสมบัติของ AI บางอย่างสามารถใช้งานได้เฉพาะในแพ็กเกจราคาที่สูงกว่า
- การปรับแต่งรายงานอาจรู้สึกจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือ BI แบบสแตนด์อโลน
ราคาที่สามารถดำเนินการได้
- มาตรฐาน: $299/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 20 คน
- พรีเมียร์: $599/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 20 คน
คะแนนและรีวิวที่สามารถนำไปใช้ได้
- G2: 4. 5/5 (650+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (600+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Workable อย่างไรบ้าง?
ระบบ UI ยอดเยี่ยม ศูนย์ช่วยเหลือ AI ให้การสนับสนุนดีมาก และสามารถนัดสัมภาษณ์ผู้สมัครได้โดยเชื่อมต่ออีเมลทางการของเรา...บางครั้งพอร์ทัลอาจทำงานช้าหากมีข้อมูลมาก อย่างไรก็ตาม การโหลดหน้าถัดไปจะใช้เวลาเกิน 10 วินาที
ระบบ UI ยอดเยี่ยม ศูนย์ช่วยเหลือ AI ให้การสนับสนุนดีมาก และสามารถนัดสัมภาษณ์ผู้สมัครได้โดยเชื่อมต่ออีเมลทางการของเรา...บางครั้งพอร์ทัลอาจทำงานช้าหากมีข้อมูลมาก อย่างไรก็ตาม การโหลดหน้าถัดไปจะใช้เวลาเกิน 10 วินาทีในการบัฟเฟอร์และโหลดใหม่
🔍 คุณรู้หรือไม่?90% ของผู้สรรหาบุคลากรกล่าวว่าAI ได้เร่งกระบวนการจ้างงานให้เร็วขึ้น ในขณะที่เกือบ 80% รายงานว่า AI ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร เครื่องมืออัตโนมัติไม่ใช่แค่กระแสชั่วคราว—แต่กำลังกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในการสรรหา คัดกรอง และจ้างงานได้รวดเร็วกว่าที่เคย
3. โรงเรือน (เหมาะที่สุดสำหรับการจ้างงานที่มีโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่สามารถขยายได้)
Greenhouse โดดเด่นในวงการซอฟต์แวร์การสรรหาบุคลากรด้วยแนวทางการจ้างงานที่มีโครงสร้างชัดเจน ช่วยให้คุณสามารถขยายธุรกิจได้อย่างแม่นยำและเป็นธรรม แทนที่จะปล่อยให้การตัดสินใจจ้างงานขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณ Greenhouse สร้างความสม่ำเสมอในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสรรหาไปจนถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ใช้เพื่อตั้งค่าขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง ใช้การ์ดคะแนนเพื่อปรับการประเมินของทีมให้สอดคล้องกัน และจัดตารางสัมภาษณ์โดยอัตโนมัติ มันเป็นมากกว่าแค่ระบบติดตามการสมัครงานพื้นฐานด้วยการผสานรวมที่ลึกซึ้ง เครื่องมือ DE&I ที่แข็งแกร่ง และการรายงานที่ละเอียด เพื่อเสริมสร้างการตัดสินใจในการจ้างงานและขับเคลื่อนความสำเร็จของบุคลากรในระยะยาว
คุณสมบัติเด่นของโรงเรือนเพาะปลูก
- สร้างกระบวนการจ้างงานที่มีโครงสร้างด้วยขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองและชุดสัมภาษณ์
- ใช้คะแนนผู้สมัครเพื่อปรับให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ และตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอและมีข้อมูลครบถ้วน
- เชื่อมต่อกับระบบเชื่อมต่อสำเร็จรูปกว่า 500 ระบบ เช่น LinkedIn, Indeed และ ZipRecruiter เพื่อซิงโครไนซ์ข้อมูลและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของโรงเรือน
- ผู้ใช้รายงานว่าการรายงานอาจมีความซับซ้อนในการใช้งาน
- อีเมลที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มอาจบางครั้งไปอยู่ในโฟลเดอร์สแปมของผู้สมัคร
ราคาเรือนกระจก
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวโรงเรือน
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (730+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Greenhouse อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวถึง Greenhouse:
เราชอบที่มันมีความสามารถในการปรับแต่งได้มากมายพร้อมกับอินเตอร์เฟซที่ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน ฉันชอบที่พวกเขาทำให้ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาทำงานได้เหมาะกับทีมการจ้างงานของคุณได้ในขณะที่ยังส่งเสริมนิสัยที่ดีและการบันทึกข้อมูลที่ดี
เราชอบที่มันมีความสามารถในการปรับแต่งได้มากมายพร้อมกับอินเตอร์เฟซที่ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน ฉันชอบที่พวกเขาทำให้ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาทำงานได้กับทีมการจ้างงานของคุณได้อย่างง่ายดาย ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมนิสัยที่ดีและการบันทึกข้อมูลที่ดี
➡️ อ่านเพิ่มเติม: เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักสรรหาบุคลากร
4. Zoho Recruit (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งระบบอัตโนมัติในการสรรหาบุคลากรสำหรับบริษัทจัดหางานและทีมทรัพยากรบุคคล)
Zoho Recruit ผสานระบบ ATS และ CRM ไว้ในเครื่องมือเดียว เพื่อเพิ่มความเร็ว ความยืดหยุ่น และความสามารถในการปรับขนาด ด้วยเพียงคลิกเดียว คุณสามารถโพสต์ตำแหน่งงานบนบอร์ดกว่า 75 แห่ง จัดการกลุ่มผู้มีความสามารถทั้งหมดผ่านขั้นตอนที่กำหนดเอง และทำให้กระบวนการสรรหาตั้งแต่การค้นหาผู้สมัครจนถึงการเริ่มงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ
ในขณะที่การจับคู่ผู้สมัครและการวิเคราะห์ประวัติโดยใช้ AI ช่วยลดความซับซ้อนในการคัดกรอง ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น พอร์ทัลสำหรับลูกค้าและผู้สมัคร ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเห็นภาพรวมของกระบวนการสรรหาได้อย่างครบถ้วน ด้วยตัวเลือกการปรับแต่งที่ลึกซึ้ง การสนับสนุนการจัดหาพนักงานชั่วคราว และฟีเจอร์การสรรหาทางไกล Zoho Recruit จึงปรับให้เข้ากับกระบวนการสรรหาของคุณได้ แทนที่จะบังคับให้คุณใช้ระบบที่ตายตัว
คุณสมบัติเด่นของ Zoho Recruit
- เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้สมัครโดยใช้ Zia ผู้ช่วย AI ของ Zoho Recruit เพื่อจับคู่ผู้สมัครกับตำแหน่งงานว่างและสร้างคะแนนความเหมาะสม
- จัดการลูกค้าและผู้สมัครงานได้อย่างง่ายดายผ่านพอร์ทัลเฉพาะ
- ทำให้การนัดสัมภาษณ์ง่ายขึ้นด้วยระบบจองปฏิทิน ให้ผู้สมัครเลือกช่วงเวลาได้เอง ลดความขัดแย้งและภาระงานในการนัดหมายด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ Zoho Recruit
- ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถืออาจรู้สึกพื้นฐานเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเว็บ
- การปรับแต่งขั้นสูงอาจต้องการการสนับสนุนทางเทคนิค
ราคาของ Zoho Recruit
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $30/ผู้ใช้
- มืออาชีพ: 60 ดอลลาร์/ผู้ใช้
- องค์กร: $90/ผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Zoho Recruit
- G2: 4. 4/5 (1,790+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (1,070+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Recruit อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterra รายงานว่าเครื่องมือนี้อาจมีราคาค่อนข้างสูงเล็กน้อย แต่ก็ยังถือว่าเป็น:
แพลตฟอร์มการจัดการตำแหน่งงานและประวัติส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมในตัวเดียว เราไม่มีทีม HR ที่ใหญ่โต และ Zoho Recruit ช่วยให้ทีม HR ขนาดเล็กของเราสามารถทำสิ่งที่พวกเขาชอบที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมาก!!! ไม่มีคุณสมบัติใดที่เราคาดหวังจากแพลตฟอร์มการสรรหาที่ไม่มีใน Zoho Recruit!
แพลตฟอร์มการจัดการตำแหน่งงานและประวัติการทำงานที่ยอดเยี่ยมในตัวเดียว เราไม่มีทีม HR ขนาดใหญ่ และ Zoho Recruit ช่วยให้ทีม HR ขนาดเล็กของเราสามารถทำสิ่งที่พวกเขาชอบที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมาก!!! ไม่มีคุณสมบัติใดที่เราคาดหวังจากแพลตฟอร์มการสรรหาที่ไม่มีใน Zoho Recruit!
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบและแบบฟอร์ม HR ฟรี เพื่อปรับปรุงกระบวนการ HR
5. ระบบ CRM สำหรับการสรรหา (เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทจัดหางานที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติ)
Recruit CRM ผสานการทำงานของระบบ ATS และ CRM เข้าไว้ในซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากรเพียงหนึ่งเดียว ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริษัทจัดหางานและค้นหาผู้บริหาร ด้วยระบบการให้คะแนนแบบสองมิติ (bimetric scoring system)ระบบ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากรนี้ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองอย่างน่าเบื่อด้วยระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ทรงพลัง การวิเคราะห์ประวัติการทำงานด้วยระบบ AI และการจับคู่ผู้สมัครที่มีความซับซ้อน
คุณสามารถค้นหาผู้สมัครได้โดยตรงจาก LinkedIn จัดการกระบวนการสรรหาด้วยกระดาน Kanban แบบเห็นภาพ และให้ผู้สมัครอัปเดตโปรไฟล์ของตนเองได้เพียงคลิกเดียว นอกจากนี้ การผสานรวมกับ GPT สำหรับสร้างคำอธิบายงานและเทมเพลตอีเมลยังช่วยให้คุณดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น และใช้เวลาในการปิดดีลกับผู้มีความสามารถระดับสูงได้มากขึ้น แทนที่จะต้องวุ่นวายกับสเปรดชีต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากร
- ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการการสรรหาเฉพาะ
- รับการแจ้งเตือนเชิงรุกสำหรับผู้สมัครที่หยุดชะงักหรือความคืบหน้าของงาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการแก้ไขและรักษาความต่อเนื่อง
- ดำเนินการประมวลผลแบบกลุ่มเพื่อจัดการปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของระบบ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากร
- การส่งข้อความจำนวนมากและการรายงานขั้นสูงถูกจำกัดไว้เฉพาะในแพ็กเกจราคาที่สูงกว่า
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาการซิงค์เป็นครั้งคราวกับการผสานรวมกับ LinkedIn
ราคา CRM สำหรับการสรรหาบุคลากร
- ข้อดี: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $125/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $165/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
การประเมินและรีวิว CRM สำหรับการสรรหาบุคลากร
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (430+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Recruit CRM อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:
Recruit CRM & ATS ใช้งานง่ายมากและมีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงกระบวนการสรรหาให้มีประสิทธิภาพ—การอัตโนมัติ, การเชื่อมต่อ, และระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้.
Recruit CRM & ATS ใช้งานง่ายมากและมีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงกระบวนการสรรหาให้มีประสิทธิภาพ—การอัตโนมัติ, การเชื่อมต่อ, และระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้.
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ปรับแต่งกระบวนการทำงานอัตโนมัติให้เหมาะสมกับกระบวนการสรรหาของคุณเสมอ อย่าลืมว่าการตั้งค่าสำเร็จรูปมักไม่เหมาะสมที่สุด ปรับแต่งคำถามคัดกรองผู้สมัคร เวลาส่งอีเมล และตัวกระตุ้นให้เหมาะสมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
6. Manatal (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาและเพิ่มพูนข้อมูลผู้สมัครด้วย AI)
Manatal, เครื่องมือซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากรที่ใช้เทคโนโลยี AI, ช่วยปรับปรุงกระบวนการสรรหาของคุณให้เฉียบคมขึ้น เพื่อช่วยให้คุณค้นหาผู้สมัครได้ฉลาดขึ้น, คัดกรองได้รวดเร็วขึ้น, และจัดวางผู้สมัครได้ดีขึ้น. มันไม่เพียงแต่ทำการวิเคราะห์ประวัติการทำงานอย่างธรรมดา แต่ยังเพิ่มข้อมูลให้กับโปรไฟล์ผู้สมัครจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมากกว่า 20 แห่ง ทำให้ผู้สรรหาได้รับมุมมองแบบ 360 องศาโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเติม.
คุณสามารถโพสต์งานไปยังบอร์ดงานมากกว่า 2,500 แห่ง อัตโนมัติการให้คะแนนผู้สมัคร และสร้างหน้าอาชีพที่มีแบรนด์ของคุณเองได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ระบบท่อการจัดการที่เข้าใจง่าย บอร์ดคัมบังที่สามารถปรับแต่งได้ และคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Manatal ทำให้การจัดการการจ้างงานปริมาณมากสามารถทำได้ทั้งแบบขยายได้และส่วนตัว—ไม่มีการตั้งค่าที่ซับซ้อนหรือหน้าตาที่สับสนมาขัดขวางคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Manatal
- ใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวางเพื่อสร้างขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับกระบวนการจ้างงานที่แตกต่างกัน
- ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักเพื่อระบุจุดคอขวดและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การสรรหาบุคลากร
- ปรับแต่งหน้าอาชีพโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อเสริมสร้างแบรนด์นายจ้าง
ข้อจำกัดของมานาทัล
- การอัตโนมัติแบบจำกัดสำหรับการสื่อสารกับผู้สมัครระหว่างขั้นตอนการจ้างงาน
- คุณสมบัติ CRM ขั้นสูงบางประการต้องมีการตั้งค่าด้วยตนเอง
ราคาของ Manatal
- มืออาชีพ: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- เอ็นเตอร์ไพรส์ พลัส: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนที่กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Manatal
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (130+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Manatal อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:
Manatal มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมบางอย่าง เช่น ส่วนขยาย Chrome ที่สามารถช่วยทีมระบุโปรไฟล์ที่ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในระบบ ATS แล้ว พวกเขายังมีหน้าอาชีพที่สามารถปรับแต่งได้อีกด้วย
Manatal มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมบางอย่าง เช่น ส่วนขยาย Chrome ที่สามารถช่วยทีมระบุโปรไฟล์ที่ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในระบบ ATS แล้ว พวกเขายังมีหน้าอาชีพที่สามารถปรับแต่งได้อีกด้วย
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนการจัดหาบุคลากรฟรีสำหรับผู้สรรหา
7. พาราด็อกซ์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสรรหาและอัตโนมัติสำหรับ AI ที่มีการสนทนา)
Paradox พลิกโฉมการจ้างงานแบบดั้งเดิมโดยใช้ AIเชิงสนทนาเพื่อทำให้แคมเปญการสรรหาของคุณเป็นอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบ แทนที่จะปล่อยให้คุณจัดการกับแดชบอร์ดที่ซับซ้อน ผู้ช่วย AI ของมัน, Olivia, จะจัดการการค้นหางาน, การคัดกรอง, การจัดตารางสัมภาษณ์, การเตรียมผู้สมัคร, และการเริ่มต้นงาน—ทั้งหมดผ่านการสนทนาที่ง่าย ๆ ผ่านแชทหรือข้อความ
มันเปลี่ยนกระบวนการทำงานของ ATS ที่ยุ่งยากให้กลายเป็นการโต้ตอบที่รวดเร็วและราบรื่น ซึ่งช่วยรักษาความสนใจของผู้สมัครและลดงานที่ต้องทำด้วยมือสำหรับผู้จัดการฝ่ายสรรหา ไม่ว่าคุณจะประสบปัญหาในการหาแหล่งผู้สมัคร การจัดการกิจกรรม หรือการเสนอข้อเสนองาน Paradox ช่วยให้ผู้สรรหาสามารถใช้เวลาและมุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์ ไม่ใช่การต่อสู้กับซอฟต์แวร์
คุณสมบัติเด่นของ Paradox
- เชื่อมต่อและสื่อสารกับผู้สมัครที่มีศักยภาพในทันทีในกว่า 100 ภาษา
- สร้างจดหมายเสนอและเอกสารการเข้าร่วมงานผ่านกระบวนการสนทนา
- จัดงานรับสมัครงานแบบเสมือนจริงหรือแบบพบปะด้วยตนเองด้วยการประสานงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ข้อจำกัดของพาราด็อกซ์
- การทดลองใช้ฟรีมีคุณสมบัติ ATS ที่จำกัดสำหรับผู้สรรหาที่ต้องการการจัดการระบบงานการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
การตั้งราคาแบบขัดแย้ง
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวพาราด็อกซ์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Paradox อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปัน:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Paradox คือมันช่วยประหยัดเวลาได้จริง ๆ ฉันไม่ต้องติดต่อผู้สมัครด้วยตนเองหรือคัดกรองพวกเขาเพื่อหาคนที่ตรงกับความต้องการของเราอีกต่อไป...อาจจะใช้งานง่ายกว่านี้อีกนิดก็ได้ อย่างไรก็ตาม ฉันต้องบอกว่าเมื่อคุณเข้าใจวิธีการใช้งานแล้ว มันก็จะง่ายขึ้นมาก
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Paradox คือมันช่วยประหยัดเวลาได้จริง ๆ ฉันไม่ต้องติดต่อผู้สมัครด้วยตนเองหรือกรองข้อมูลเพื่อหาคนที่ตรงกับความต้องการของเราอีกต่อไป...อาจจะใช้งานง่ายกว่านี้อีกนิดก็ได้ อย่างไรก็ตาม ฉันต้องบอกว่าเมื่อคุณเข้าใจวิธีการใช้งานแล้ว มันจะง่ายขึ้นมาก
✨ เคล็ดลับพิเศษ: สงสัยไหมว่าขั้นตอนใดในกระบวนการสรรหาของคุณที่มีอัตราการหลุดออกสูงที่สุด? หรือแหล่งใดที่นำผู้สมัครที่ดีที่สุดมาให้? ใช้การวิเคราะห์อัตโนมัติเพื่อค้นหาแนวโน้มและให้ข้อมูลนำทางคุณไปสู่การตัดสินใจที่ดีที่สุด
8. Fetcher (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาและสร้างความผูกพันกับผู้สมัครโดยใช้ AI ช่วย)
Fetcher ผสานการสัมผัสของมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์ในซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากรแทนที่จะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงบนเว็บไซต์หางานหรือฐานข้อมูลหลายแห่ง คุณจะได้รับกลุ่มผู้สมัครที่ได้รับการคัดสรรโดยปัญญาประดิษฐ์ซึ่งตรงกับความต้องการการจ้างงานเฉพาะของคุณ
Fetcher ยังปรับแต่งการเข้าถึงด้วยแคมเปญอีเมลอัตโนมัติที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมจริง ช่วยให้คุณสามารถสร้างแหล่งบุคลากรที่มีความสามารถได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเกณฑ์ความหลากหลาย ระบบอัตโนมัติที่ยืดหยุ่น โหมดการสรรหา และระบบวิเคราะห์อัจฉริยะ คุณจะได้รับข้อได้เปรียบที่เติบโตไปพร้อมกับเป้าหมายการสรรหาที่ทะเยอทะยานของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Fetcher
- ใช้แดชบอร์ดการวิเคราะห์ของ Fetcher เพื่อติดตามประสิทธิภาพการค้นหาแหล่งที่มา การมีส่วนร่วมของผู้สมัคร และประสิทธิภาพของทีม
- ตัดสินใจจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลการสรรหาและการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์
- ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับระบบ ATS, CRM และระบบอีเมลของคุณ
ข้อจำกัดของตัวดึงข้อมูล
- เหมาะที่สุดสำหรับการจัดหาบุคลากรภายนอก ไม่ใช่ระบบติดตามผู้สมัครงานแบบครบวงจร
- ราคาอาจสูงสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการจ้างงานจำนวนมาก
ราคาสินค้าสำหรับผู้รับซื้อ
- การเติบโต: $499/เดือน
- ขยาย: $849/เดือน
คะแนนและรีวิวผู้รับงาน
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Paradox อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:
Fetcher.ai ได้เปลี่ยนเกมสำหรับเอเจนซี่ของเราอย่างสิ้นเชิง เราเคยใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาผู้สมัครด้วยตนเอง แต่ด้วย Fetcher เราสามารถเติมเต็มทุกตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย AI ยิ่งฉลาดขึ้นเรื่อยๆ ส่งผู้สมัครที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมจริงๆ มาให้เรา ไม่ต้องเสียเวลาคัดกรองประวัติย่อที่ไม่มีคุณภาพอีกต่อไป
Fetcher.ai ได้เปลี่ยนเกมสำหรับเอเจนซี่ของเราอย่างสิ้นเชิง เราเคยใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาผู้สมัครด้วยตนเอง แต่ด้วย Fetcher เราสามารถเติมเต็มทุกตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย AI ยิ่งฉลาดขึ้นเรื่อยๆ ส่งผู้สมัครที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมจริงๆ มาให้เรา ไม่ต้องเสียเวลาคัดกรองประวัติย่อที่ไม่มีคุณภาพอีกต่อไป
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI สำหรับการสรรหาที่ดีที่สุดสำหรับทีมการจ้างงาน
9. SmartRecruiters (เหมาะที่สุดสำหรับการจ้างงานอัตโนมัติขององค์กรที่สามารถปรับขนาดได้)
SmartRecruiters ถูกสร้างขึ้นเพื่อขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติในการสรรหาบุคลากรในระดับองค์กร ผสานระบบ ATS ที่ชาญฉลาดเข้ากับเครื่องมือ AI ที่ช่วยเร่งกระบวนการตัดสินใจจ้างงานให้รวดเร็วขึ้น ผู้ช่วย AI ของระบบชื่อ Winston จะช่วยจัดการตารางสัมภาษณ์ การเสนอข้อเสนองาน และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่โดยอัตโนมัติ พร้อมเวิร์กโฟลว์ที่ยืดหยุ่นสำหรับทั้งสตาร์ทอัพและองค์กรระดับโลก
SmartRecruiters ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Zoom, LinkedIn, DocuSign และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่คุณใช้งานอยู่แล้วได้อีกด้วย ซึ่งช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างทีมเป็นไปอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ และเสริมสร้างความผูกพันของผู้สมัครตลอดกระบวนการสรรหา
คุณสมบัติเด่นของ SmartRecruiters
- สร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ให้เหมาะกับความต้องการการจ้างงานเฉพาะของทีม
- รับคำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกเพื่อดำเนินการได้รวดเร็วและมีกลยุทธ์มากขึ้น
- รวมศูนย์การสรรหาผู้สมัคร, CRM, การประเมินผล และการตลาดการสรรหา
ข้อจำกัดของ SmartRecruiters
- คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงอาจต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติม
- การเข้าถึงฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอาจเป็นเรื่องยุ่งยากและใช้เวลามาก
ราคาของ SmartRecruiters
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว SmartRecruiters
- G2: 4. 3/5 (490+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (140+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SmartRecruiters อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
แพลตฟอร์มนี้มีความเป็นธรรมชาติ ทำให้ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, ผู้สรรหา, และแม้กระทั่งผู้สมัครงานสามารถเข้าใจและทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนของเรา ก็เป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก
แพลตฟอร์มนี้มีความเป็นธรรมชาติ ทำให้ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร นักสรรหา และแม้แต่ผู้สมัครงานสามารถเข้าใจตรงกันได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนของเรายังเป็นจุดเด่นที่สำคัญอีกด้วย
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีพัฒนาทักษะการสรรหาบุคลากรของคุณ
10. SeekOut (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาผู้สมัครและวางแผนกำลังคนด้วย AI)
SeekOut มอบพลังการสรรหาที่ทรงประสิทธิภาพสำหรับซอฟต์แวร์อัตโนมัติในการสรรหาบุคลากร โดยผสานการค้นหาผู้มีความสามารถอย่างลึกซึ้งเข้ากับเครื่องมือการจัดการบุคลากรไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ครบวงจร ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในการสรรหาที่ยากลำบาก—ไม่ว่าคุณจะกำลังค้นหาผู้มีความสามารถที่มีคุณสมบัติพิเศษ, ตำแหน่งทางเทคนิคเฉพาะทาง, หรือการสร้างท่อส่งบุคลากรที่หลากหลาย
ช่วยให้คุณค้นหาผู้มีความสามารถที่เหมาะสมได้เร็วขึ้นด้วยการค้นหาด้วย AI การส่งข้อความส่วนบุคคล และการวิเคราะห์กำลังคนจากโปรไฟล์สาธารณะกว่า 750 ล้านโปรไฟล์ นอกจากนี้ ตลาดผู้มีความสามารถยังช่วยให้บริษัทสามารถโยกย้ายบุคลากรภายในได้ ช่วยให้บริษัทไม่เพียงแต่จ้างงานเท่านั้น แต่ยังเติบโตและรักษาบุคลากรไว้ได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ SeekOut
- สร้างกลุ่มผู้สมัครที่หลากหลายด้วยเกณฑ์การสรรหาที่กำหนดเอง
- เชื่อมต่อข้อมูลผู้สมัครภายนอกกับระบบ HRภายในเพื่อการวางแผน HRที่ดียิ่งขึ้น
- ส่งเสริมการเติบโตของพนักงานและการเลื่อนตำแหน่งภายในองค์กรด้วยตลาดความสามารถในตัว
ข้อจำกัดของ SeekOut
- คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การวางแผนกำลังคน ต้องการการตั้งค่าและการผสานรวมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- ผู้ใช้บางรายรายงานข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งไม่ตรงกับโปรไฟล์ LinkedIn ของผู้สมัคร
ราคาของ SeekOut
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว SeekOut
- G2: 4. 5/5 (750+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SeekOut อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:
เราได้ค้นหาเป็นเวลาเกินหนึ่งปีครึ่งแล้ว และเครื่องมือนี้ได้ช่วยปรับปรุงการค้นหาของเราให้ดีขึ้นอย่างมาก โดยปกติเราได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เฉพาะทางซึ่งต้องการทักษะที่ซับซ้อนมาก และ Seekout เป็นตัวเลือกแรกของเราเสมอเมื่อเริ่มการค้นหา มันใช้งานง่ายมาก มีตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เชี่ยวชาญและด้านการดูแลสุขภาพ เราสามารถปรับปรุงและช่วยเหลือในด้านความหลากหลายได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายใหญ่ของเรา
เราได้ค้นหาเป็นเวลาเกินหนึ่งปีครึ่ง และเครื่องมือนี้ได้ช่วยปรับปรุงการค้นหาของเราให้ดีขึ้นอย่างมาก เราได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เฉพาะทางซึ่งต้องการทักษะที่ซับซ้อนมาก และ Seekout เป็นตัวเลือกแรกของเราเสมอเมื่อเริ่มการค้นหา มันใช้งานง่ายมาก มีตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เชี่ยวชาญและด้านการดูแลสุขภาพ เราสามารถปรับปรุงและช่วยเหลือในด้านความหลากหลายซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายใหญ่ของเราได้
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศพนักงานใน Excel & ClickUp
✨ พิเศษ
หากคุณกำลังมองหาตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงกระบวนการจ้างงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นี่คือแพลตฟอร์มการสรรหาบุคลากรอีกไม่กี่แห่งที่ควรค่าแก่การกล่าวถึง:
- JazzHR: ระบบติดตามผู้สมัครงาน (ATS) ที่ประหยัดงบประมาณสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก พร้อมเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ การนัดหมายสัมภาษณ์ และเครื่องมือค้นหาผู้สมัคร
- Breezy HR: แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายพร้อมการจัดการขั้นตอนแบบลากและวาง การส่งข้อความอัตโนมัติ และการจัดตารางเวลาของผู้สมัครด้วยตนเอง
- Loxo: ระบบ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากรที่ทันสมัย พร้อมระบบค้นหาผู้สมัครด้วย AI, การติดต่อผู้สมัครเพียงคลิกเดียว และระบบติดตามการสมัครงาน (ATS) ที่ติดตั้งมาในตัว ออกแบบมาสำหรับบริษัทค้นหาผู้บริหาร
- ผู้สมัคร: แพลตฟอร์มการสรรหาบุคลากรแบบร่วมมือที่เน้นการสรรหาแบบทีม, การจัดตารางงานอัตโนมัติ, และเว็บไซต์อาชีพที่มีแบรนด์
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาของคุณด้วย ClickUp
การสรรหาบุคลากรในปัจจุบันต้องการความรวดเร็ว การจัดการที่เป็นระบบ และความใส่ใจในประสบการณ์ของผู้สมัครอย่างลึกซึ้ง—และซอฟต์แวร์อัตโนมัติที่เหมาะสมสามารถมอบความได้เปรียบให้กับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร ไม่ว่าคุณจะกำลังสรรหาผู้มีความสามารถ จัดการใบสมัคร หรือประสานงานการสัมภาษณ์ เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากรสมัยใหม่จะช่วยขจัดงานที่ซ้ำซ้อนและไร้ประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณสามารถสรรหาบุคลากรที่ดีกว่า รวดเร็วกว่า และชาญฉลาดกว่า
ClickUp'sconverged AI workspaceรวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว: กระบวนการสรรหาที่ปรับแต่งได้, คำอธิบายงานที่สร้างโดย AI, การนัดสัมภาษณ์อัตโนมัติ, และการทำงานร่วมกันของทีมแบบรวมศูนย์. ไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มหรือพลาดการติดตามอีกต่อไป—เพียงกระบวนการสรรหาที่ราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ.
พร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีการสรรหาบุคลากรของคุณหรือไม่?