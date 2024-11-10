15 โซลูชัน CRM สำหรับการสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุดเพื่อเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของคุณ

คุณเคยทำงานกับบริษัทที่กระบวนการสรรหาพนักงานรู้สึกเหมือนความวุ่นวาย—มีประวัติย่อหลายร้อยฉบับ การติดตามที่ไม่มีที่สิ้นสุด และไม่มีวิธีง่ายๆ ในการติดตามผู้สมัครบ้างไหม?
ในฐานะผู้จัดการฝ่ายสรรหา ความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของฉันคือการพลาดโอกาสได้บุคลากรที่มีความสามารถสูงเนื่องจากกระบวนการสรรหาที่มีข้อผิดพลาดและไม่มีประสิทธิภาพ
นั่นคือตอนที่ฉันตระหนักได้ว่าซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) สำหรับการสรรหานั้นมีความสำคัญเพียงใด เครื่องมือเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการกระบวนการสรรหาของฉันไปอย่างสิ้นเชิง โดยให้ระบบที่ชัดเจนในการจัดการผู้สมัคร ติดตามการสื่อสาร และมั่นใจได้ว่าไม่มีผู้สมัครที่ยอดเยี่ยมคนใดถูกมองข้าม
ในบล็อกนี้ ฉันจะแนะนำคุณให้รู้จักกับระบบ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุดบางระบบ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การสรรหาของคุณ และช่วยคุณค้นหาผู้สมัครที่สมบูรณ์แบบได้รวดเร็วขึ้น 🧑🏼💻
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากร?
กระบวนการสรรหาบุคลากรประกอบด้วยการติดตามใบสมัคร การจัดการการสัมภาษณ์ และการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง แต่ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมสามารถจัดการงานหนักเหล่านี้แทนคุณได้ นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ฉันพิจารณาว่าจำเป็นเมื่อเลือก CRM สำหรับการสรรหาบุคลากร:
- ความสามารถในการขยาย: เมื่อทีมของคุณขยายตัวหรือคุณเริ่มรับสมัครในสถานที่ต่างๆ ระบบ CRM ควรปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย ตรวจสอบว่าระบบมีราคาที่ยืดหยุ่นและรองรับการเชื่อมต่อกับระบบสำคัญต่างๆ ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของคุณ
- ระบบอัตโนมัติ: ระบบ CRM ควรทำการอัตโนมัติสำหรับงานหลัก เช่น การบันทึกการโทรและอีเมล การส่งการอัปเดตให้กับผู้สมัคร และการนัดหมายสัมภาษณ์ การทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติจะช่วยให้ทีมของคุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุด
- การสนับสนุนลูกค้า: มองหา CRM สำหรับการสรรหาบุคลากรที่มีการสนับสนุนที่เชื่อถือได้ผ่านหลายช่องทาง เช่น แชท โทรศัพท์ อีเมล และฐานความรู้ ความช่วยเหลือที่รวดเร็วช่วยให้คุณไม่ติดขัด
- การปรับให้เป็นส่วนตัว: ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากรที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณได้ และยังสามารถเพิ่มแบรนด์ของคุณเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้สมัครได้
คุณสมบัติสำคัญอื่น ๆ ที่ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการสรรหาที่เหมาะสมมอบให้ ได้แก่ การสแกนประวัติย่อ, การจัดการผู้สมัคร, การวิเคราะห์, ความสามารถในการโพสต์งาน, และการจัดตารางสัมภาษณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาของคุณและทำให้การเริ่มต้นงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุด 15 อันดับ
นี่คือ 15 ตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของฉันที่จะช่วยคุณหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการในการสรรหาบุคลากรของคุณ 👇🏼
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการการสรรหาบุคลากรอย่างครอบคลุม)
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มครบวงจรเพื่อจัดการกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณClickUpคือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุด ด้วยความสามารถในการบริหารโครงการที่โดดเด่น และความเป็นเลิศในฐานะ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากรแบบครบวงจร ทำให้การติดตามผู้สมัคร การบริหารความสัมพันธ์ และการทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว
ฉันเลือกClickUp สำหรับการจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของฉัน เพราะมันผสานการทำงานอัตโนมัติของงานและเครื่องมือการร่วมมืออย่างราบรื่น ซึ่งช่วยให้ทีมสรรหาบุคลากรสามารถจัดระเบียบและมีประสิทธิภาพได้
ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยเครื่องมือสื่อสารแบบรวมศูนย์ และทำให้การติดต่อสื่อสารกับผู้สมัครงานง่ายขึ้น มันเก็บทุกการสนทนา, คำแนะนำ, และการอัปเดตไว้ในที่เดียว ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
ClickUp Chat
ตัวอย่างเช่นClickUp Chatช่วยให้ทีมสรรหาของฉันทำงานสอดคล้องกันในความคิดเห็นของงาน, แท็ก, และช่องแชทส่วนตัว การสื่อสารแบบเรียลไทม์ช่วยให้การสนทนาเกี่ยวกับความคืบหน้าของผู้สมัครและการแบ่งปันความคิดเห็นเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียบริบท
แนวทางนี้ช่วยให้การดูแลความสัมพันธ์เป็นเรื่องง่าย และทำให้ทุกคนในทีมได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ ซึ่งช่วยส่งเสริมความโปร่งใส
แดชบอร์ด ClickUp
ฉันชอบการตัดสินใจในการสรรหาบุคลากรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากกว่าความรู้สึกส่วนตัวหรือความคิดเห็นที่ลำเอียง และClickUp Dashboardsก็มอบสิ่งนั้นให้ได้อย่างแท้จริง
มันให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด HR ที่สำคัญ เช่น ระยะเวลาในการจ้างงาน, ประสิทธิภาพในการสรรหา, และความก้าวหน้าของผู้สมัคร การวิเคราะห์เหล่านี้ช่วยให้คุณประเมินกลยุทธ์ของคุณ, ติดตามประสิทธิภาพของทีม, และปรับปรุงกระบวนการสรรหาอย่างต่อเนื่อง
ClickUp ช่วยให้เราสามารถโพสต์การสื่อสารทั้งหมดระหว่างทุกแผนกของบริษัทไว้ในที่เดียว ทำให้การรับการแจ้งเตือน การจัดตารางเวลา เส้นทาง และการจัดส่งสำหรับบริษัทของเราเป็นเรื่องง่ายและสะดวก
ClickUp ช่วยให้เราสามารถโพสต์การสื่อสารทั้งหมดระหว่างทุกแผนกของบริษัทไว้ในที่เดียว ทำให้การรับการแจ้งเตือน การจัดการตารางเวลา เส้นทาง และการจัดส่งสำหรับบริษัทของเราเป็นเรื่องง่ายและสะดวก
การพึ่งพาของงานใน ClickUp
นอกจากนี้ClickUp Task Dependenciesยังช่วยให้คุณจัดการผู้สมัครด้วยกระบวนการที่กำหนดเองได้
คุณสามารถตั้งค่างานสำหรับแต่ละขั้นตอน—การคัดกรองประวัติย่อ, การสัมภาษณ์, การเสนอข้อเสนองาน, และการเริ่มต้นงาน—และสร้างการพึ่งพาเพื่อให้ขั้นตอนต่อไปเริ่มต้นได้เฉพาะเมื่อขั้นตอนก่อนหน้าเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น
การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
ด้วยแนวทางที่มีโครงสร้างนี้ClickUp Automationsช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าทริกเกอร์สำหรับการดำเนินการเฉพาะ เช่น การย้ายผู้สมัครไปยังขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติเมื่อการสัมภาษณ์ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์
คุณยังสามารถสร้างการแจ้งเตือนเพื่อเตือนสมาชิกในทีมเกี่ยวกับงานที่กำลังจะมาถึงหรือกำหนดเวลาได้
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการตอบรับข้อเสนอ ระบบอัตโนมัติสามารถแจ้งเตือนทีมต้อนรับพนักงานใหม่ได้ทันที ทำให้การเปลี่ยนผ่านของพนักงานใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น สิ่งนี้ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์กับผู้สมัครงานได้มากขึ้นแทนที่จะต้องจัดการกับงานด้านโลจิสติกส์
โดยรวมแล้วเครื่องมือ AI ด้านทรัพยากรบุคคลนี้ไม่เพียงแต่ช่วยในการสรรหาบุคลากรเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการจัดการลูกค้าสัมพันธ์แบบองค์รวมตลอดวงจรชีวิตของพนักงานอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รับภาพรวมที่ชัดเจน: มองเห็นกระบวนการสรรหาของคุณได้อย่างชัดเจนด้วยมุมมองต่าง ๆ ของ ClickUpเช่น รายการ, กระดานคัมบัง, และปฏิทิน ใช้มุมมองเหล่านี้เพื่อติดตามความคืบหน้าของผู้สมัคร, นัดสัมภาษณ์, และจัดระเบียบแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสรรหา
- อัตโนมัติเพื่อยกระดับ: ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานสรรหาที่ซ้ำซาก ย้ายผู้สมัครผ่านแต่ละขั้นตอน ส่งอีเมลติดตามผลโดยอัตโนมัติ และนัดสัมภาษณ์โดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง ช่วยให้กระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ
- รวมศูนย์เอกสารของคุณ: จัดการเอกสารด้วยClickUp Docsโดยจัดเก็บจดหมายเสนองาน เอกสารการปฐมนิเทศ และนโยบายของบริษัท รวบรวมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อเข้าถึงได้ง่าย
- เพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาด้วย AI: ใช้การสนับสนุนจาก AI ด้วยClickUp Brainเพื่อร่างคำอธิบายงาน, สร้างอีเมลตอบกลับผู้สมัคร, และสรุปบันทึกการสัมภาษณ์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถืออาจไม่มีฟังก์ชันทั้งหมดที่มีในเวอร์ชันเว็บ
- ผู้ใช้บางรายอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรกเนื่องจากตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. HubSpot CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมการตลาดและการสรรหาบุคลากร)
แม้ว่า HubSpot CRM จะเป็นที่รู้จักในด้านฟังก์ชันการขายและการตลาดเป็นหลัก แต่ทีมทรัพยากรบุคคลของคุณก็สามารถนำไปใช้ในการสรรหาบุคลากรได้เช่นกัน คุณสามารถจัดระเบียบกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครและมุ่งเน้นไปที่การค้นหาบุคลากรที่เหมาะสมได้โดยปรับใช้ส่วนติดต่อที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ที่ครอบคลุมของ HubSpot
จากการทดสอบของเรา ฉันชอบที่มันทำให้กระบวนการคัดกรองและการจ้างงานเป็นอัตโนมัติโดยใช้ขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง ซึ่งช่วยลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM
- รวมศูนย์การสื่อสารกับผู้สมัครในกล่องข้อความสากลเพื่อจัดการทุกการสนทนาในที่เดียว
- ติดตามข้อมูลผู้สมัครโดยอัตโนมัติผ่านระบบจัดการการติดต่อ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกการติดต่อได้รับการบันทึกและสามารถเข้าถึงได้
- บันทึกข้อมูลผู้สมัครด้วยแบบฟอร์มและหน้าแลนดิ้งที่ปรับแต่งได้ ซึ่งผสานเข้ากับกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณอย่างไร้รอยต่อ
- วิเคราะห์ตัวชี้วัดการสรรหาบุคลากรพร้อมรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม
ข้อจำกัดของระบบ CRM HubSpot
- รายการที่กำหนดไว้บางส่วนถูกล็อกและไม่สามารถเข้าถึงได้
- เวิร์กโฟลว์อาจสร้างความสับสนและยากต่อการใช้งาน
ราคาของ HubSpot CRM
- ฟรี
- แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อที่นั่ง
- แพลตฟอร์มลูกค้าสำหรับมืออาชีพ: 1,300 ดอลลาร์/เดือน (รวม 5 ที่นั่ง)
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ HubSpot CRM
- G2: 4. 4/5 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เป็นแนวทางที่ดีในการ ส่งเสริมให้พนักงานปัจจุบันแนะนำผู้สมัครงาน พวกเขาเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรของคุณอยู่แล้วและมักจะสามารถนำบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาได้
3. โรงเรือน (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวัฒนธรรมการจ้างงานที่ให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก)
Greenhouse เป็นซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากรแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณจัดการกระบวนการสรรหาตั้งแต่ต้นจนจบ ทำให้ทีมของคุณสามารถค้นหาและจ้างบุคลากรที่มีความสามารถสูงสุดได้อย่างง่ายดาย
มันไม่ใช่แค่ระบบติดตามผู้สมัคร (ATS) เท่านั้น—แต่ยังช่วยให้องค์กรของคุณสร้างวัฒนธรรมการจ้างงานที่ให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรก ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างยุติธรรมโดยอิงจากข้อมูล และจ้างบุคลากรที่มีความสามารถสูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Greenhouse ช่วยให้คุณติดตามเส้นทางการสมัครของผู้สมัครแต่ละคน ส่งการติดตามผลอัตโนมัติ และบันทึกข้อมูลรายละเอียดทุกการติดต่อได้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับการสรรหาบุคลากรจำนวนมาก Greenhouse มาพร้อมการเชื่อมต่อสำเร็จรูปมากกว่า 450 รูปแบบ เชื่อมต่อซอฟต์แวร์สรรหาและระบบต้อนรับพนักงานใหม่ได้อย่างไร้รอยต่อ
คุณสมบัติเด่นของโรงเรือนเพาะปลูก
- เข้าถึงรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้ามากกว่า 30 รายการ เชื่อมต่อกับ Google Sheets และติดตามประสิทธิภาพการสรรหาด้วยข้อมูลเชิงลึก
- ขยายการประกาศรับสมัครงานของคุณไปยังบอร์ดงานมากกว่า 1,000 แห่ง พร้อมกระจายแหล่งบุคลากรด้วยเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการจ้างงานด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (DE&I)
- ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้สมัครผ่านคุณสมบัติการจัดตารางเวลาด้วยตนเอง, ให้ผู้สมัครสามารถจองการสัมภาษณ์ในเวลาที่สะดวกของพวกเขา
ข้อจำกัดของโรงเรือน
- การจัดการสิทธิ์อาจซับซ้อนและสับสน
- ไม่มีตัวเลือกในการค้นหาผู้สมัครที่คล้ายกันตามประวัติการทำงาน
ราคาเรือนกระจก
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวโรงเรือนเพาะปลูก
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 5/5 (675+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์บริหารจัดการพนักงานสำหรับทีม HR
4. คันโยก (เหมาะที่สุดสำหรับการจ้างงานร่วมกันและการมีส่วนร่วมของผู้สมัคร)
Lever เป็นหนึ่งในระบบติดตามผู้สมัครที่ดีที่สุดที่มีอยู่ ช่วยทีมสรรหาของคุณขยายฐานผู้สมัคร สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน และตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล
ฉันชอบที่ซอฟต์แวร์การจัดการความสามารถนี้รวมเอาการทำงานอัตโนมัติ การวิเคราะห์ และการออกแบบที่ใช้งานง่ายเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาบุคลากร ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การดึงดูดผู้สมัครที่เหมาะสมได้
ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ผสานระบบ ATS และ CRM เพื่อประสบการณ์การสรรหาบุคลากรที่ราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ และปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับผู้สมัครที่ดีที่สุด
- ใช้แดชบอร์ดเพื่อติดตามตัวชี้วัดด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม เพื่อให้มั่นใจว่ามีกลยุทธ์การจ้างงานที่ครอบคลุมมากขึ้น
- เพิ่มการมองเห็นของประกาศงานด้วยเครื่องมือการตลาดการสรรหาที่ช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มผู้สมัครที่หลากหลายและกว้างขวางยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของคันโยก
- ขาดการตรวจสอบประวัติพื้นฐานที่ครอบคลุมและเครื่องมือประเมินผู้สมัครที่ครบถ้วน
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าบริการลูกค้าอาจปรับปรุงได้
การกำหนดราคาเลเวอเรจ
- ราคาตามความต้องการ
เรตติ้งและรีวิวของเลเวอร์
- G2: 4. 3/5 (1900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 635+ รายการ)
5. Jobvite (ดีที่สุดสำหรับการสรรหาบุคลากรผ่านโซเชียลมีเดียและการแนะนำพนักงาน)
Jobvite เป็นเครื่องมือสำหรับการสรรหาบุคลากรที่ผสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ากับกระบวนการจ้างงาน ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์เฉพาะทางเครื่องมือ AI สำหรับการสรรหานี้สามารถจัดการงานได้หลากหลาย ตั้งแต่การประกาศรับสมัครงานไปจนถึงการปฐมนิเทศผู้สมัครเข้าทำงาน
คุณสมบัติหนึ่งที่ฉันพบว่ามีประโยชน์เป็นพิเศษคือ เครื่องประเมินคำอธิบายงาน เมื่อคุณส่งคำอธิบายแล้ว ระบบจะให้ข้อเสนอแนะทันทีเกี่ยวกับความรู้สึก จำนวนคำ ความอ่านง่าย และจะแจ้งเตือนคำที่อาจบ่งบอกถึงอคติ
คุณสมบัติเด่นของ Jobvite
- สร้างเว็บไซต์อาชีพที่มีแบรนด์เพื่อแสดงวัฒนธรรมองค์กรของคุณและเผยแพร่ตำแหน่งงาน
- ใช้ AI เพื่อระบุผู้สมัครที่ดีที่สุดตามคุณสมบัติและประสบการณ์
- เปิดใช้งานการแชร์การแนะนำเพื่อนแบบคลิกเดียวเพื่อกระตุ้นให้พนักงานของคุณมีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหา
- ใช้การสื่อสารอัจฉริยะเพื่อคัดกรองผู้สมัครเบื้องต้นและจัดการสัมภาษณ์ด้วยเครื่องมือกำหนดเวลาด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ Jobvite
- เมื่อคุณค้นหาผู้สมัครในอดีต วันที่สมัครของพวกเขาจะเปลี่ยนเป็นวันที่ปัจจุบัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสน
- ปฏิทินไม่ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการนัดหมาย
ราคาของ Jobvite
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Jobvite
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 1/5 (560+ รีวิว)
6. BambooHR (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง)
BambooHR เป็นระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล (HRIS) บนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้นและรวมศูนย์ข้อมูลไว้ในที่เดียว เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนจากกระบวนการทำงานด้วยมือหรือสเปรดชีตไปสู่ระบบที่เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในฐานะเครื่องมือสรรหาบุคลากร CRM, BambooHR ช่วยจัดการการสรรหา, การอบรม, ข้อมูลพนักงาน, และการจ่ายเงินเดือน.
คุณสมบัติเด่นของ BambooHR
- ใช้ความสามารถในการลงนามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำให้กระบวนการลงนามและอนุมัติสำหรับพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่ายขึ้น
- ส่งจดหมายเสนอที่ปรับแต่งได้พร้อมข้อมูลผู้สมัครที่กรอกอัตโนมัติ เพื่อทำให้กระบวนการเสนอเป็นไปอย่างราบรื่น
- ทำให้การจัดหมวดหมู่ผู้สมัครเป็นอัตโนมัติเพื่อจัดการกับปริมาณผู้สมัครจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เข้าถึงแอปพลิเคชันมือถือที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบใบสมัครและสื่อสารกับผู้สมัครได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของ BambooHR
- การขาดการแจ้งเตือนสำหรับพนักงานใหม่และการลางานเป็นฟีเจอร์สำคัญที่ขาดหายไป
- UX/UI ได้รับการอัปเดตเพียงเล็กน้อย ทำให้แพลตฟอร์มยากต่อการใช้งานและไม่เป็นธรรมชาติ
ราคา BambooHR
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว BambooHR
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,300 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2900+ รีวิว)
👀 โบนัส:เรียนรู้วิธีเลือก CRM ที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและรักษาความสำเร็จในกระบวนการสรรหาบุคลากร
7. SmartRecruiters (เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการโซลูชันการสรรหาที่ใช้งานง่าย)
SmartRecruiters เป็นแพลตฟอร์มการสรรหาบุคลากรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้การจ้างงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารทีมองค์กรหรือจัดการการจ้างงานจำนวนมาก SmartRecruiters ก็ช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นด้วยการทำงานอัตโนมัติของงานต่าง ๆ ความสามารถด้าน CRM ของระบบช่วยให้คุณสามารถจัดการการสัมภาษณ์ ข้อเสนอ และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ได้จากแพลตฟอร์มกลางเดียว เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่การสร้างทีมในอุดมคติของคุณได้อย่างเต็มที่
คุณสมบัติเด่นของ SmartRecruiters
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Zoom, LinkedIn และ DocuSign เพื่อกระบวนการสรรหาบุคลากรที่ไม่สะดุด
- ประสานตารางการสัมภาษณ์โดยอัตโนมัติด้วย SmartPal เพื่อให้การจัดการผู้สมัครเป็นไปอย่างราบรื่น
- เปิดใช้งานการสื่อสารที่รวดเร็วและเป็นระบบผ่าน SMS และ WhatsApp ด้วย SmartMessage
ข้อจำกัดของ SmartRecruiters
- การตั้งค่าสกอร์การ์ดที่ใช้เวลานาน โดยเฉพาะเมื่อต้องแนบกล่องข้อความกับคำถาม
- ผู้ใช้หลายคนพบว่าอินเตอร์เฟซล้าสมัยเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- การจัดทำรายงานที่กำหนดเองต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ในขณะที่แดชบอร์ดที่โหลดไว้ล่วงหน้าไม่มีความสามารถในการเจาะลึกข้อมูล
ราคาของ SmartRecruiters
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว SmartRecruiters
- G2: 4. 3/5 (490+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (140+ รีวิว)
8. สามารถนำไปใช้ได้จริง (เหมาะที่สุดสำหรับการโพสต์งานและการสรรหาผู้สมัครอย่างมีประสิทธิภาพ)
Workable เป็นซอฟต์แวร์สรรหาบุคลากรแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณค้นหา ดึงดูด และจัดการผู้สมัครงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถสร้างหน้าอาชีพที่น่าสนใจซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมของบริษัทคุณ และยังสามารถทำได้ในหลายภาษา เพื่อเข้าถึงและให้บริการผู้สมัครที่หลากหลาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สามารถนำไปใช้ได้
- แชร์ตำแหน่งงานว่างของคุณบนเว็บไซต์กว่า 200 แห่งด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เพิ่มการมองเห็นให้สูงสุด
- สร้างประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล จัดการข้อมูลพนักงาน และจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นไว้ในที่เดียว
- ดำเนินการโปรแกรมการแนะนำที่มีโครงสร้างซึ่งส่งเสริมให้พนักงานปัจจุบันแนะนำผู้สมัคร
ข้อจำกัดที่สามารถปฏิบัติได้
- ข้อมูลตำแหน่งที่ถูกเก็บถาวรไม่สามารถเข้าถึงได้เว้นแต่ตำแหน่งนั้นถูกยกเลิกการเก็บถาวร
- เว็บไซต์มือถือไม่สะดวกต่อการใช้งาน
ราคาที่สามารถดำเนินการได้
- เริ่มต้น: $149/เดือน (สูงสุด 20 คน)
- มาตรฐาน: $360/เดือน (สูงสุด 20 คน)
- พรีเมียร์: $599/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวที่สามารถนำไปใช้ได้
- G2: 4. 6/5 (430+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (460+ รีวิว)
👀 โบนัส: เข้าใจองค์ประกอบของ CRMและใกล้ชิดกับลูกค้าของคุณมากขึ้น
9. Bullhorn (เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทจัดหางานที่มีฟีเจอร์รายงาน)
Bullhorn เป็นโซลูชันการจัดหาบุคลากรที่แข็งแกร่ง ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการสรรหาบุคลากร เครื่องมือสรรหาบุคลากรนี้ช่วยให้บริษัทจัดหางานของคุณสามารถค้นหาผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลากหลายภาคส่วน รวมถึงอุตสาหกรรมเบา การดูแลสุขภาพ และอุตสาหกรรมระดับมืออาชีพ
ในฐานะซอฟต์แวร์บริหารจัดการพนักงานที่มีฟังก์ชันการสรรหาบุคลากรBullhorn ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจ้างงานทั้งหมด ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์ที่ดีในขณะที่สามารถจับคู่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Bullhorn
- รับประโยชน์จาก SourceBreaker เทคโนโลยีการค้นหาขั้นสูงที่ช่วยให้คุณค้นหาผู้มีความสามารถและค้นพบโอกาสใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดในเครื่องมือเดียว
- ใช้ระบบอัตโนมัติอย่างกว้างขวางเพื่อคัดกรองประวัติย่อ, กำหนดการสัมภาษณ์, และสื่อสารกับผู้สมัครเพื่อประหยัดเวลาและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- เลือกจากโซลูชันเสริมที่หลากหลาย รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรรหาผู้บริหาร เพื่อปรับแต่ง Bullhorn ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- มุ่งเน้นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้การดูแลเป็นพิเศษตลอดเส้นทางของผู้สมัคร เพื่อให้มั่นใจถึงประสบการณ์ที่ดีขึ้นตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการบรรจุเข้าทำงาน
ข้อจำกัดของบูลฮอร์น
- การไม่สามารถซ่อนเทมเพลตอีเมลจากผู้ใช้เฉพาะบางคนได้ทำให้เกิดความสับสนในแบรนด์
- การบังคับใช้ข้อจำกัดของพื้นที่ห้ามเข้าอาศัยอยู่บนระบบลำดับชั้นของกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้เสมอไป
ราคาบูลฮอร์น
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Bullhorn
- G2: 4/5 (550+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (1000+ รีวิว)
10. Recruit CRM (เหมาะที่สุดสำหรับความสามารถในการทำงานอัตโนมัติและการผสานรวม)
ลืมงานที่ต้องทำด้วยตนเองและกระบวนการทำงานที่ไม่เชื่อมโยงกัน—Recruit CRM ผสานระบบ ATS และ CRM เข้าด้วยกันอย่างลงตัว ช่วยให้กระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณราบรื่น รวดเร็ว และชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การผสานรวมที่ทรงพลัง และฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ Recruit CRM ช่วยให้การสรรหา การติดตาม และการจัดการผู้สมัครเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากร
- ใช้การค้นหาแบบบูลีนขั้นสูงและรัศมี (ผ่าน Google Maps) เพื่อค้นหาผู้สมัคร ลูกค้า และงานในขอบเขตพื้นที่เฉพาะ
- สกัดข้อมูลสำคัญจากประวัติย่อ เพื่อสร้างโปรไฟล์ผู้สมัครอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบวิเคราะห์ประวัติย่อด้วยปัญญาประดิษฐ์
- จัดการผู้สมัครผ่านบอร์ดคัมบังที่สามารถปรับแต่งได้ อำนวยความสะดวกในการย้ายผู้สมัครผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการสรรหาด้วยการลากและวางอย่างง่ายดาย
- บันทึกผู้สมัครที่ดีที่สุดไว้สำหรับตำแหน่งงานในอนาคตผ่านลิสต์ร้อน สามารถเข้าถึงได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและแอปพลิเคชันมือถือ
ข้อจำกัดของระบบ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากร
- ส่วนรายงานขาดความลึกซึ้ง
- อาจมีความล่าช้าของหน้าจอเป็นครั้งคราวในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง
ราคา CRM สำหรับการสรรหาบุคลากร
- ข้อดี: 85 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 125 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 165 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
การประเมินและรีวิว CRM สำหรับการสรรหาบุคลากร
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (400+ รีวิว)
11. Zoho Recruit (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งอย่างละเอียด)
Zoho Recruit เป็นซอฟต์แวร์การสรรหาบุคลากรที่ใช้งานง่ายบนระบบคลาวด์ ซึ่งรวมฟังก์ชันการทำงานของ ATS และ CRM ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว สามารถผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Zoho ได้อย่างราบรื่น มอบความยืดหยุ่นให้คุณปรับแต่งกระบวนการสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างแท้จริง
ไม่ว่าคุณจะกำลังจ้างงานให้กับลูกค้าหรือสร้างทีมภายในซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานนี้ครอบคลุมทุกขั้นตอน—ตั้งแต่การสรรหาผู้สมัครไปจนถึงการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน นอกจากนี้ ด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI และแผนการใช้งานฟรีตลอดชีพ Zoho Recruit ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจ้างงาน ทำให้คุณสามารถสรรหาบุคลากรได้ฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Zoho Recruit
- รับคำตอบอัตโนมัติด้วย Zia AI Chatbot สำหรับคำถามที่พบบ่อยจากผู้สมัครและอัปเดตสถานะการสมัครแบบเรียลไทม์
- แก้ไขกระบวนการสรรหา, ใช้สีเพื่อแยกแยะขั้นตอน, และรักษาภาพรวมที่ชัดเจนของความคืบหน้าของผู้สมัคร
- โพสต์งานบนเว็บไซต์หางานมากกว่า 75 แห่ง และแชร์ประกาศงานบนโซเชียลมีเดียได้ทันทีเพื่อขยายการเข้าถึงของคุณ
ข้อจำกัดของ Zoho Recruit
- การออกแบบซอฟต์แวร์ดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในตลาด
- แอปพลิเคชันมือถือมีข้อจำกัดด้านฟีเจอร์
ราคาของ Zoho Recruit
- ฟรีตลอดไป
สำหรับทีมทรัพยากรบุคคลขององค์กร
- มาตรฐาน: $30/เดือน ต่อผู้สรรหา
- องค์กร: $60/เดือน ต่อผู้สรรหา
สำหรับบริษัทจัดหางาน/สรรหาบุคลากร
- มาตรฐาน: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 60 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $90/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Zoho Recruit
- G2: 4. 4/5 (1700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
🔍 คุณรู้หรือไม่? บริษัทบางแห่งกำลังใช้การประเมินแบบเกมเพื่อประเมินทักษะของผู้สมัครในวิธีที่สนุกและน่าสนใจ เกมเหล่านี้ทดสอบการแก้ปัญหา, ความคิดสร้างสรรค์, และการทำงานเป็นทีมในขณะที่ทำให้ผู้สมัครมีส่วนร่วมในกระบวนการ
12. Crelate (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดหาบุคลากรและสรรหาบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์)
Crelate เป็นแพลตฟอร์มจัดหาและสรรหาบุคลากรแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เอเจนซี่และผู้สรรหาบุคลากรสามารถจัดหาตำแหน่งงานได้มากขึ้นด้วยความพยายามที่น้อยลง อินเทอร์เฟซที่ทันสมัยและใช้งานง่ายช่วยให้จัดการผู้สมัคร ติดตามความคืบหน้า และสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
เครื่องมือนี้ไปไกลกว่าการสรรหาบุคลากร—มันรวมถึงเครื่องมือการขายที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการผู้สมัครและลูกค้าได้ในที่เดียว
คุณสมบัติเด่นของ Crelate
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรับรองคุณสมบัติและกระบวนการชำระเงิน/เรียกเก็บเงินได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งติดตามเวลาและค่าใช้จ่ายได้ทั้งบนมือถือและเดสก์ท็อป
- ปรับแต่งกระบวนการสรรหาของคุณด้วยฟีเจอร์ลากและวาง
- ใช้พอร์ทัลลูกค้าของ Crelate เพื่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
- ใช้การวิเคราะห์การสรรหาบุคลากรเพื่อสร้างรายงานที่กำหนดเองซึ่งให้ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ และค้นพบโอกาสใหม่ๆ
ข้อจำกัดของ Crelate
- การไม่มีตัวเลือกยกเลิกการสมัครสมาชิกแบบคลิกเดียวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ
- การสลับระหว่างเอกสารผู้สมัครอาจเป็นเรื่องยุ่งยากและอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดของผู้ใช้
ราคาของ Crelate
ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Crelate
- G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
13. iCIMS (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการสรรหาที่ซับซ้อน)
iCIMS มอบเครื่องมือให้กับทีมของคุณเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับผู้สมัครและเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากรของคุณ ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการสรรหาบุคลากรเป็นระบบอัตโนมัติในหลายๆ ด้าน พร้อมทั้งรักษาความสนใจของผู้สมัครผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย
ตั้งแต่การสนับสนุนการสรรหาบุคลากรระดับนานาชาติไปจนถึงการจับคู่ผู้สมัครด้วยระบบ AI iCIMS มอบทรัพยากรที่จำเป็นให้กับบริษัททุกขนาดเพื่อค้นหาและรักษาบุคลากรที่ดีที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ iCIMS
- รักษาการติดต่อผู้สมัครผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทางเพื่อให้ผู้สมัครทราบข้อมูลและมีการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
- ดำเนินการแคมเปญการตลาดการสรรหาบุคลากรและจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
- ทำให้การเคลื่อนย้ายภายในองค์กรง่ายขึ้นด้วยการค้นหาอัจฉริยะ, AI แบบสนทนา, และการสื่อสารแบบหลายช่องทาง ทำให้พนักงานสามารถค้นหาและสมัครตำแหน่งงานภายในที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น
- วัดความรู้สึกของพนักงานด้วยการสำรวจอัตโนมัติในช่วงสำคัญต่างๆ ของวงจรชีวิต
ข้อจำกัดของ iCIMS
- แพลตฟอร์มอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นและยากต่อการใช้งาน
- กระบวนการทำงานมักไม่ผสานรวมกันได้ดี
ราคา iCIMS
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว iCIMS
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 3/5 (830+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? เทคโนโลยี, การดูแลสุขภาพ, และการเงิน เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดสำหรับผู้สรรหาบุคลากรในปัจจุบัน โดยความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะมักจะสูงกว่าอุปทาน
14. ATS OnDemand (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามผู้สมัครงานที่ตรงไปตรงมา)
กำลังมองหาวิธีที่ตรงไปตรงมาในการจัดการกระบวนการจ้างงานของคุณอยู่หรือไม่? ระบบ ATS นี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสตาร์ทอัพและทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
ด้วยตัวเลือกอีเมลอัตโนมัติและแบบแมนนวล การสื่อสารกับผู้สมัครกลายเป็นเรื่องง่าย คำถามคัดกรองเบื้องต้นช่วยกรองผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทีมงานของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้โดยการส่งต่อข้อมูลผู้สมัครอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ ATS OnDemand
- ปรับแต่งหน้าอาชีพให้สะท้อนตัวตนของบริษัทคุณเพื่อประสบการณ์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และสร้างแบรนด์นายจ้างที่ดีขึ้น
- คัดกรองผู้สมัครอย่างมีประสิทธิภาพด้วยคำถามคัดกรองเบื้องต้นและการสื่อสารทางอีเมลอัตโนมัติ
- ผสานเครื่องมือเพิ่มเติม เช่น การส่งข้อความ เครือข่ายผู้มีความสามารถ และความสามารถด้าน AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ
- ติดตามกิจกรรมการสรรหาบุคลากรผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและมีฟีเจอร์ครบครัน
ข้อจำกัดของ ATS OnDemand
- คุณสมบัติการค้นหาผู้สมัครขั้นสูงอาจเกิดการขัดข้องหากช่อง 'ระยะการค้นหา' ถูกทิ้งไว้ว่างเปล่า
- ความซับซ้อนในการกำหนดค่ารายงานอาจขัดขวางความสามารถในการสร้างการวิเคราะห์และตัวชี้วัดเชิงลึก
ราคา ATS OnDemand
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว ATS OnDemand
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 2/5 (65+ รีวิว)
⚡ คลังแม่แบบ:สำรวจแม่แบบ ATS ที่ครอบคลุมของเรา ที่คุณจะพบแม่แบบพร้อมใช้งานที่ปรับให้เหมาะกับทุกขั้นตอนของกระบวนการจ้างงาน
15. ApplicantPro (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการทำงานและการรายงาน)
ApplicantPro เป็นเครื่องมือสรรหาบุคลากรที่ช่วยให้คุณเพิ่มจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและระบุผู้สมัครที่ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็ว
มันช่วยให้คุณสื่อสารกับผู้สมัครผ่านข้อความหรืออีเมล, ตัดสิทธิ์ผู้สมัครที่ไม่มีคุณสมบัติโดยอัตโนมัติ, และใช้การประเมินที่ผสานรวมเพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่ดีที่สุดของคุณ
นอกจากนี้ คุณสามารถเริ่มการตรวจสอบประวัติและจัดการเอกสารการจ้างงานใหม่ได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติเด่นของ ApplicantPro
- ใช้การประเมินก่อนการจ้างงานด้านความคิดและพฤติกรรมเพื่อค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับ
- ตรวจสอบ, ดูซ้ำ, และให้คะแนนการสัมภาษณ์ทางวิดีโอภายในโปรไฟล์ของผู้สมัครแต่ละคน
- ตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงโดยการส่งคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์และติดตามการตอบกลับภายในระบบ
- ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแบบกำหนดเองเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการสรรหาบุคลากร และจัดการบทบาทของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ ApplicantPro
- ฟีเจอร์อีเมลติดตามผลได้ลดจำนวนใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์
- การติดตามสถานะของผู้สมัครและตำแหน่งของพวกเขาในกระบวนการเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ราคาของ ApplicantPro
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ApplicantPro
- G2: 4. 2/5 (85+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)
เลือก ClickUp เป็น CRM ที่คุณไว้วางใจ
ตอนนี้คุณได้สำรวจซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุด 15 ตัวแล้ว คุณก็พร้อมมากขึ้นที่จะค้นหาตัวที่เหมาะกับความต้องการในการสรรหาของคุณ
ในขณะที่แต่ละเครื่องมือมีคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาของคุณ ClickUp มอบประสบการณ์แบบครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีมในขณะที่มอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับผู้สมัคร ทำให้เป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการสรรหาของคุณ
ประโยชน์ของ ClickUp ขยายไปถึงการปฐมนิเทศ ช่วยให้พนักงานใหม่ของคุณเริ่มต้นได้อย่างถูกต้องด้วยทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จ
ลงทะเบียนกับ ClickUpและเปลี่ยนกลยุทธ์การสรรหาของคุณวันนี้!