15 โซลูชัน CRM สำหรับการสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุดเพื่อเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของคุณ

Manasi Nair
10 พฤศจิกายน 2567

คุณเคยทำงานกับบริษัทที่กระบวนการสรรหาพนักงานรู้สึกเหมือนความวุ่นวาย—มีประวัติย่อหลายร้อยฉบับ การติดตามที่ไม่มีที่สิ้นสุด และไม่มีวิธีง่ายๆ ในการติดตามผู้สมัครบ้างไหม?

ในฐานะผู้จัดการฝ่ายสรรหา ความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของฉันคือการพลาดโอกาสได้บุคลากรที่มีความสามารถสูงเนื่องจากกระบวนการสรรหาที่มีข้อผิดพลาดและไม่มีประสิทธิภาพ

นั่นคือตอนที่ฉันตระหนักได้ว่าซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) สำหรับการสรรหานั้นมีความสำคัญเพียงใด เครื่องมือเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการกระบวนการสรรหาของฉันไปอย่างสิ้นเชิง โดยให้ระบบที่ชัดเจนในการจัดการผู้สมัคร ติดตามการสื่อสาร และมั่นใจได้ว่าไม่มีผู้สมัครที่ยอดเยี่ยมคนใดถูกมองข้าม

ในบล็อกนี้ ฉันจะแนะนำคุณให้รู้จักกับระบบ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุดบางระบบ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การสรรหาของคุณ และช่วยคุณค้นหาผู้สมัครที่สมบูรณ์แบบได้รวดเร็วขึ้น 🧑🏼‍💻

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากร?

กระบวนการสรรหาบุคลากรประกอบด้วยการติดตามใบสมัคร การจัดการการสัมภาษณ์ และการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง แต่ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมสามารถจัดการงานหนักเหล่านี้แทนคุณได้ นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ฉันพิจารณาว่าจำเป็นเมื่อเลือก CRM สำหรับการสรรหาบุคลากร:

  • ความสามารถในการขยาย: เมื่อทีมของคุณขยายตัวหรือคุณเริ่มรับสมัครในสถานที่ต่างๆ ระบบ CRM ควรปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย ตรวจสอบว่าระบบมีราคาที่ยืดหยุ่นและรองรับการเชื่อมต่อกับระบบสำคัญต่างๆ ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของคุณ
  • ระบบอัตโนมัติ: ระบบ CRM ควรทำการอัตโนมัติสำหรับงานหลัก เช่น การบันทึกการโทรและอีเมล การส่งการอัปเดตให้กับผู้สมัคร และการนัดหมายสัมภาษณ์ การทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติจะช่วยให้ทีมของคุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุด
  • การสนับสนุนลูกค้า: มองหา CRM สำหรับการสรรหาบุคลากรที่มีการสนับสนุนที่เชื่อถือได้ผ่านหลายช่องทาง เช่น แชท โทรศัพท์ อีเมล และฐานความรู้ ความช่วยเหลือที่รวดเร็วช่วยให้คุณไม่ติดขัด
  • การปรับให้เป็นส่วนตัว: ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากรที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณได้ และยังสามารถเพิ่มแบรนด์ของคุณเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้สมัครได้

คุณสมบัติสำคัญอื่น ๆ ที่ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการสรรหาที่เหมาะสมมอบให้ ได้แก่ การสแกนประวัติย่อ, การจัดการผู้สมัคร, การวิเคราะห์, ความสามารถในการโพสต์งาน, และการจัดตารางสัมภาษณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาของคุณและทำให้การเริ่มต้นงานเป็นไปอย่างราบรื่น

ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุด 15 อันดับ

นี่คือ 15 ตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของฉันที่จะช่วยคุณหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการในการสรรหาบุคลากรของคุณ 👇🏼

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการการสรรหาบุคลากรอย่างครอบคลุม)

ปรับปรุงกระบวนการ HR ของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp สำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มครบวงจรเพื่อจัดการกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณClickUpคือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุด ด้วยความสามารถในการบริหารโครงการที่โดดเด่น และความเป็นเลิศในฐานะ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากรแบบครบวงจร ทำให้การติดตามผู้สมัคร การบริหารความสัมพันธ์ และการทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว

ฉันเลือกClickUp สำหรับการจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของฉัน เพราะมันผสานการทำงานอัตโนมัติของงานและเครื่องมือการร่วมมืออย่างราบรื่น ซึ่งช่วยให้ทีมสรรหาบุคลากรสามารถจัดระเบียบและมีประสิทธิภาพได้

ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยเครื่องมือสื่อสารแบบรวมศูนย์ และทำให้การติดต่อสื่อสารกับผู้สมัครงานง่ายขึ้น มันเก็บทุกการสนทนา, คำแนะนำ, และการอัปเดตไว้ในที่เดียว ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

ClickUp Chat

ตัวอย่างเช่นClickUp Chatช่วยให้ทีมสรรหาของฉันทำงานสอดคล้องกันในความคิดเห็นของงาน, แท็ก, และช่องแชทส่วนตัว การสื่อสารแบบเรียลไทม์ช่วยให้การสนทนาเกี่ยวกับความคืบหน้าของผู้สมัครและการแบ่งปันความคิดเห็นเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียบริบท

แนวทางนี้ช่วยให้การดูแลความสัมพันธ์เป็นเรื่องง่าย และทำให้ทุกคนในทีมได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ ซึ่งช่วยส่งเสริมความโปร่งใส

แดชบอร์ด ClickUp

ฉันชอบการตัดสินใจในการสรรหาบุคลากรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากกว่าความรู้สึกส่วนตัวหรือความคิดเห็นที่ลำเอียง และClickUp Dashboardsก็มอบสิ่งนั้นให้ได้อย่างแท้จริง

มันให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด HR ที่สำคัญ เช่น ระยะเวลาในการจ้างงาน, ประสิทธิภาพในการสรรหา, และความก้าวหน้าของผู้สมัคร การวิเคราะห์เหล่านี้ช่วยให้คุณประเมินกลยุทธ์ของคุณ, ติดตามประสิทธิภาพของทีม, และปรับปรุงกระบวนการสรรหาอย่างต่อเนื่อง

ClickUp ช่วยให้เราสามารถโพสต์การสื่อสารทั้งหมดระหว่างทุกแผนกของบริษัทไว้ในที่เดียว ทำให้การรับการแจ้งเตือน การจัดตารางเวลา เส้นทาง และการจัดส่งสำหรับบริษัทของเราเป็นเรื่องง่ายและสะดวก

ClickUp ช่วยให้เราสามารถโพสต์การสื่อสารทั้งหมดระหว่างทุกแผนกของบริษัทไว้ในที่เดียว ทำให้การรับการแจ้งเตือน การจัดการตารางเวลา เส้นทาง และการจัดส่งสำหรับบริษัทของเราเป็นเรื่องง่ายและสะดวก

การพึ่งพาของงานใน ClickUp

นอกจากนี้ClickUp Task Dependenciesยังช่วยให้คุณจัดการผู้สมัครด้วยกระบวนการที่กำหนดเองได้

คุณสามารถตั้งค่างานสำหรับแต่ละขั้นตอน—การคัดกรองประวัติย่อ, การสัมภาษณ์, การเสนอข้อเสนองาน, และการเริ่มต้นงาน—และสร้างการพึ่งพาเพื่อให้ขั้นตอนต่อไปเริ่มต้นได้เฉพาะเมื่อขั้นตอนก่อนหน้าเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น

การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp

ด้วยแนวทางที่มีโครงสร้างนี้ClickUp Automationsช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าทริกเกอร์สำหรับการดำเนินการเฉพาะ เช่น การย้ายผู้สมัครไปยังขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติเมื่อการสัมภาษณ์ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์

คุณยังสามารถสร้างการแจ้งเตือนเพื่อเตือนสมาชิกในทีมเกี่ยวกับงานที่กำลังจะมาถึงหรือกำหนดเวลาได้

ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการตอบรับข้อเสนอ ระบบอัตโนมัติสามารถแจ้งเตือนทีมต้อนรับพนักงานใหม่ได้ทันที ทำให้การเปลี่ยนผ่านของพนักงานใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น สิ่งนี้ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์กับผู้สมัครงานได้มากขึ้นแทนที่จะต้องจัดการกับงานด้านโลจิสติกส์

โดยรวมแล้วเครื่องมือ AI ด้านทรัพยากรบุคคลนี้ไม่เพียงแต่ช่วยในการสรรหาบุคลากรเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการจัดการลูกค้าสัมพันธ์แบบองค์รวมตลอดวงจรชีวิตของพนักงานอีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • รับภาพรวมที่ชัดเจน: มองเห็นกระบวนการสรรหาของคุณได้อย่างชัดเจนด้วยมุมมองต่าง ๆ ของ ClickUpเช่น รายการ, กระดานคัมบัง, และปฏิทิน ใช้มุมมองเหล่านี้เพื่อติดตามความคืบหน้าของผู้สมัคร, นัดสัมภาษณ์, และจัดระเบียบแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสรรหา
  • อัตโนมัติเพื่อยกระดับ: ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานสรรหาที่ซ้ำซาก ย้ายผู้สมัครผ่านแต่ละขั้นตอน ส่งอีเมลติดตามผลโดยอัตโนมัติ และนัดสัมภาษณ์โดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง ช่วยให้กระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ
  • รวมศูนย์เอกสารของคุณ: จัดการเอกสารด้วยClickUp Docsโดยจัดเก็บจดหมายเสนองาน เอกสารการปฐมนิเทศ และนโยบายของบริษัท รวบรวมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อเข้าถึงได้ง่าย
  • เพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาด้วย AI: ใช้การสนับสนุนจาก AI ด้วยClickUp Brainเพื่อร่างคำอธิบายงาน, สร้างอีเมลตอบกลับผู้สมัคร, และสรุปบันทึกการสัมภาษณ์
ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แอปพลิเคชันมือถืออาจไม่มีฟังก์ชันทั้งหมดที่มีในเวอร์ชันเว็บ
  • ผู้ใช้บางรายอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรกเนื่องจากตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. HubSpot CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมการตลาดและการสรรหาบุคลากร)

HubSpot CRM : ระบบการจัดการการสรรหาบุคลากร
ผ่านทาง:HubSpot CRM

แม้ว่า HubSpot CRM จะเป็นที่รู้จักในด้านฟังก์ชันการขายและการตลาดเป็นหลัก แต่ทีมทรัพยากรบุคคลของคุณก็สามารถนำไปใช้ในการสรรหาบุคลากรได้เช่นกัน คุณสามารถจัดระเบียบกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครและมุ่งเน้นไปที่การค้นหาบุคลากรที่เหมาะสมได้โดยปรับใช้ส่วนติดต่อที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ที่ครอบคลุมของ HubSpot

จากการทดสอบของเรา ฉันชอบที่มันทำให้กระบวนการคัดกรองและการจ้างงานเป็นอัตโนมัติโดยใช้ขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง ซึ่งช่วยลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM

  • รวมศูนย์การสื่อสารกับผู้สมัครในกล่องข้อความสากลเพื่อจัดการทุกการสนทนาในที่เดียว
  • ติดตามข้อมูลผู้สมัครโดยอัตโนมัติผ่านระบบจัดการการติดต่อ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกการติดต่อได้รับการบันทึกและสามารถเข้าถึงได้
  • บันทึกข้อมูลผู้สมัครด้วยแบบฟอร์มและหน้าแลนดิ้งที่ปรับแต่งได้ ซึ่งผสานเข้ากับกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณอย่างไร้รอยต่อ
  • วิเคราะห์ตัวชี้วัดการสรรหาบุคลากรพร้อมรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม

ข้อจำกัดของระบบ CRM HubSpot

  • รายการที่กำหนดไว้บางส่วนถูกล็อกและไม่สามารถเข้าถึงได้
  • เวิร์กโฟลว์อาจสร้างความสับสนและยากต่อการใช้งาน

ราคาของ HubSpot CRM

  • ฟรี
  • แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อที่นั่ง
  • แพลตฟอร์มลูกค้าสำหรับมืออาชีพ: 1,300 ดอลลาร์/เดือน (รวม 5 ที่นั่ง)

คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ HubSpot CRM

  • G2: 4. 4/5 (11,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)

3. โรงเรือน (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวัฒนธรรมการจ้างงานที่ให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก)

Greenhouse : ระบบการสรรหาบุคลากรและบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ผ่านทาง:People Managing People

Greenhouse เป็นซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากรแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณจัดการกระบวนการสรรหาตั้งแต่ต้นจนจบ ทำให้ทีมของคุณสามารถค้นหาและจ้างบุคลากรที่มีความสามารถสูงสุดได้อย่างง่ายดาย

มันไม่ใช่แค่ระบบติดตามผู้สมัคร (ATS) เท่านั้น—แต่ยังช่วยให้องค์กรของคุณสร้างวัฒนธรรมการจ้างงานที่ให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรก ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างยุติธรรมโดยอิงจากข้อมูล และจ้างบุคลากรที่มีความสามารถสูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Greenhouse ช่วยให้คุณติดตามเส้นทางการสมัครของผู้สมัครแต่ละคน ส่งการติดตามผลอัตโนมัติ และบันทึกข้อมูลรายละเอียดทุกการติดต่อได้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับการสรรหาบุคลากรจำนวนมาก Greenhouse มาพร้อมการเชื่อมต่อสำเร็จรูปมากกว่า 450 รูปแบบ เชื่อมต่อซอฟต์แวร์สรรหาและระบบต้อนรับพนักงานใหม่ได้อย่างไร้รอยต่อ

คุณสมบัติเด่นของโรงเรือนเพาะปลูก

  • เข้าถึงรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้ามากกว่า 30 รายการ เชื่อมต่อกับ Google Sheets และติดตามประสิทธิภาพการสรรหาด้วยข้อมูลเชิงลึก
  • ขยายการประกาศรับสมัครงานของคุณไปยังบอร์ดงานมากกว่า 1,000 แห่ง พร้อมกระจายแหล่งบุคลากรด้วยเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการจ้างงานด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (DE&I)
  • ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้สมัครผ่านคุณสมบัติการจัดตารางเวลาด้วยตนเอง, ให้ผู้สมัครสามารถจองการสัมภาษณ์ในเวลาที่สะดวกของพวกเขา

ข้อจำกัดของโรงเรือน

  • การจัดการสิทธิ์อาจซับซ้อนและสับสน
  • ไม่มีตัวเลือกในการค้นหาผู้สมัครที่คล้ายกันตามประวัติการทำงาน

ราคาเรือนกระจก

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวโรงเรือนเพาะปลูก

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 5/5 (675+ รีวิว)

4. คันโยก (เหมาะที่สุดสำหรับการจ้างงานร่วมกันและการมีส่วนร่วมของผู้สมัคร)

Lever : ระบบบริหารจัดการการสรรหาบุคลากร
ผ่านทาง:เลเวอร์

Lever เป็นหนึ่งในระบบติดตามผู้สมัครที่ดีที่สุดที่มีอยู่ ช่วยทีมสรรหาของคุณขยายฐานผู้สมัคร สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน และตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล

ฉันชอบที่ซอฟต์แวร์การจัดการความสามารถนี้รวมเอาการทำงานอัตโนมัติ การวิเคราะห์ และการออกแบบที่ใช้งานง่ายเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาบุคลากร ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การดึงดูดผู้สมัครที่เหมาะสมได้

ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ผสานระบบ ATS และ CRM เพื่อประสบการณ์การสรรหาบุคลากรที่ราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ
  • อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ และปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับผู้สมัครที่ดีที่สุด
  • ใช้แดชบอร์ดเพื่อติดตามตัวชี้วัดด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม เพื่อให้มั่นใจว่ามีกลยุทธ์การจ้างงานที่ครอบคลุมมากขึ้น
  • เพิ่มการมองเห็นของประกาศงานด้วยเครื่องมือการตลาดการสรรหาที่ช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มผู้สมัครที่หลากหลายและกว้างขวางยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของคันโยก

  • ขาดการตรวจสอบประวัติพื้นฐานที่ครอบคลุมและเครื่องมือประเมินผู้สมัครที่ครบถ้วน
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าบริการลูกค้าอาจปรับปรุงได้

การกำหนดราคาเลเวอเรจ

  • ราคาตามความต้องการ

เรตติ้งและรีวิวของเลเวอร์

  • G2: 4. 3/5 (1900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 635+ รายการ)

5. Jobvite (ดีที่สุดสำหรับการสรรหาบุคลากรผ่านโซเชียลมีเดียและการแนะนำพนักงาน)

Jobvite: ระบบบริหารจัดการการสรรหาบุคลากร
ผ่านทาง:Jobvite

Jobvite เป็นเครื่องมือสำหรับการสรรหาบุคลากรที่ผสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ากับกระบวนการจ้างงาน ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์เฉพาะทางเครื่องมือ AI สำหรับการสรรหานี้สามารถจัดการงานได้หลากหลาย ตั้งแต่การประกาศรับสมัครงานไปจนถึงการปฐมนิเทศผู้สมัครเข้าทำงาน

คุณสมบัติหนึ่งที่ฉันพบว่ามีประโยชน์เป็นพิเศษคือ เครื่องประเมินคำอธิบายงาน เมื่อคุณส่งคำอธิบายแล้ว ระบบจะให้ข้อเสนอแนะทันทีเกี่ยวกับความรู้สึก จำนวนคำ ความอ่านง่าย และจะแจ้งเตือนคำที่อาจบ่งบอกถึงอคติ

คุณสมบัติเด่นของ Jobvite

  • สร้างเว็บไซต์อาชีพที่มีแบรนด์เพื่อแสดงวัฒนธรรมองค์กรของคุณและเผยแพร่ตำแหน่งงาน
  • ใช้ AI เพื่อระบุผู้สมัครที่ดีที่สุดตามคุณสมบัติและประสบการณ์
  • เปิดใช้งานการแชร์การแนะนำเพื่อนแบบคลิกเดียวเพื่อกระตุ้นให้พนักงานของคุณมีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหา
  • ใช้การสื่อสารอัจฉริยะเพื่อคัดกรองผู้สมัครเบื้องต้นและจัดการสัมภาษณ์ด้วยเครื่องมือกำหนดเวลาด้วยตนเอง

ข้อจำกัดของ Jobvite

  • เมื่อคุณค้นหาผู้สมัครในอดีต วันที่สมัครของพวกเขาจะเปลี่ยนเป็นวันที่ปัจจุบัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสน
  • ปฏิทินไม่ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการนัดหมาย

ราคาของ Jobvite

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Jobvite

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 1/5 (560+ รีวิว)

6. BambooHR (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง)

BambooHR : ระบบบริหารจัดการการสรรหาบุคลากร
ผ่านทาง:BambooHR

BambooHR เป็นระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล (HRIS) บนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้นและรวมศูนย์ข้อมูลไว้ในที่เดียว เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนจากกระบวนการทำงานด้วยมือหรือสเปรดชีตไปสู่ระบบที่เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในฐานะเครื่องมือสรรหาบุคลากร CRM, BambooHR ช่วยจัดการการสรรหา, การอบรม, ข้อมูลพนักงาน, และการจ่ายเงินเดือน.

คุณสมบัติเด่นของ BambooHR

  • ใช้ความสามารถในการลงนามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำให้กระบวนการลงนามและอนุมัติสำหรับพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่ายขึ้น
  • ส่งจดหมายเสนอที่ปรับแต่งได้พร้อมข้อมูลผู้สมัครที่กรอกอัตโนมัติ เพื่อทำให้กระบวนการเสนอเป็นไปอย่างราบรื่น
  • ทำให้การจัดหมวดหมู่ผู้สมัครเป็นอัตโนมัติเพื่อจัดการกับปริมาณผู้สมัครจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • เข้าถึงแอปพลิเคชันมือถือที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบใบสมัครและสื่อสารกับผู้สมัครได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อจำกัดของ BambooHR

  • การขาดการแจ้งเตือนสำหรับพนักงานใหม่และการลางานเป็นฟีเจอร์สำคัญที่ขาดหายไป
  • UX/UI ได้รับการอัปเดตเพียงเล็กน้อย ทำให้แพลตฟอร์มยากต่อการใช้งานและไม่เป็นธรรมชาติ

ราคา BambooHR

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิว BambooHR

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,300 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (2900+ รีวิว)

7. SmartRecruiters (เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการโซลูชันการสรรหาที่ใช้งานง่าย)

SmartRecruiters : ระบบบริหารจัดการการสรรหาบุคลากร
ผ่านทาง:SmartRecruiters

SmartRecruiters เป็นแพลตฟอร์มการสรรหาบุคลากรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้การจ้างงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารทีมองค์กรหรือจัดการการจ้างงานจำนวนมาก SmartRecruiters ก็ช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นด้วยการทำงานอัตโนมัติของงานต่าง ๆ ความสามารถด้าน CRM ของระบบช่วยให้คุณสามารถจัดการการสัมภาษณ์ ข้อเสนอ และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ได้จากแพลตฟอร์มกลางเดียว เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่การสร้างทีมในอุดมคติของคุณได้อย่างเต็มที่

คุณสมบัติเด่นของ SmartRecruiters

  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Zoom, LinkedIn และ DocuSign เพื่อกระบวนการสรรหาบุคลากรที่ไม่สะดุด
  • ประสานตารางการสัมภาษณ์โดยอัตโนมัติด้วย SmartPal เพื่อให้การจัดการผู้สมัครเป็นไปอย่างราบรื่น
  • เปิดใช้งานการสื่อสารที่รวดเร็วและเป็นระบบผ่าน SMS และ WhatsApp ด้วย SmartMessage

ข้อจำกัดของ SmartRecruiters

  • การตั้งค่าสกอร์การ์ดที่ใช้เวลานาน โดยเฉพาะเมื่อต้องแนบกล่องข้อความกับคำถาม
  • ผู้ใช้หลายคนพบว่าอินเตอร์เฟซล้าสมัยเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  • การจัดทำรายงานที่กำหนดเองต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ในขณะที่แดชบอร์ดที่โหลดไว้ล่วงหน้าไม่มีความสามารถในการเจาะลึกข้อมูล

ราคาของ SmartRecruiters

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว SmartRecruiters

  • G2: 4. 3/5 (490+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (140+ รีวิว)

8. สามารถนำไปใช้ได้จริง (เหมาะที่สุดสำหรับการโพสต์งานและการสรรหาผู้สมัครอย่างมีประสิทธิภาพ)

ใช้งานได้ : ระบบบริหารจัดการการสรรหาบุคลากร
ผ่านทาง:Workable

Workable เป็นซอฟต์แวร์สรรหาบุคลากรแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณค้นหา ดึงดูด และจัดการผู้สมัครงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสามารถสร้างหน้าอาชีพที่น่าสนใจซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมของบริษัทคุณ และยังสามารถทำได้ในหลายภาษา เพื่อเข้าถึงและให้บริการผู้สมัครที่หลากหลาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สามารถนำไปใช้ได้

  • แชร์ตำแหน่งงานว่างของคุณบนเว็บไซต์กว่า 200 แห่งด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เพิ่มการมองเห็นให้สูงสุด
  • สร้างประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล จัดการข้อมูลพนักงาน และจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นไว้ในที่เดียว
  • ดำเนินการโปรแกรมการแนะนำที่มีโครงสร้างซึ่งส่งเสริมให้พนักงานปัจจุบันแนะนำผู้สมัคร

ข้อจำกัดที่สามารถปฏิบัติได้

  • ข้อมูลตำแหน่งที่ถูกเก็บถาวรไม่สามารถเข้าถึงได้เว้นแต่ตำแหน่งนั้นถูกยกเลิกการเก็บถาวร
  • เว็บไซต์มือถือไม่สะดวกต่อการใช้งาน

ราคาที่สามารถดำเนินการได้

  • เริ่มต้น: $149/เดือน (สูงสุด 20 คน)
  • มาตรฐาน: $360/เดือน (สูงสุด 20 คน)
  • พรีเมียร์: $599/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวที่สามารถนำไปใช้ได้

  • G2: 4. 6/5 (430+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (460+ รีวิว)

9. Bullhorn (เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทจัดหางานที่มีฟีเจอร์รายงาน)

บูลฮอร์น : ระบบบริหารจัดการการสรรหาบุคลากร
ผ่านทาง:Bullhorn

Bullhorn เป็นโซลูชันการจัดหาบุคลากรที่แข็งแกร่ง ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการสรรหาบุคลากร เครื่องมือสรรหาบุคลากรนี้ช่วยให้บริษัทจัดหางานของคุณสามารถค้นหาผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลากหลายภาคส่วน รวมถึงอุตสาหกรรมเบา การดูแลสุขภาพ และอุตสาหกรรมระดับมืออาชีพ

ในฐานะซอฟต์แวร์บริหารจัดการพนักงานที่มีฟังก์ชันการสรรหาบุคลากรBullhorn ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจ้างงานทั้งหมด ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์ที่ดีในขณะที่สามารถจับคู่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของ Bullhorn

  • รับประโยชน์จาก SourceBreaker เทคโนโลยีการค้นหาขั้นสูงที่ช่วยให้คุณค้นหาผู้มีความสามารถและค้นพบโอกาสใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดในเครื่องมือเดียว
  • ใช้ระบบอัตโนมัติอย่างกว้างขวางเพื่อคัดกรองประวัติย่อ, กำหนดการสัมภาษณ์, และสื่อสารกับผู้สมัครเพื่อประหยัดเวลาและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
  • เลือกจากโซลูชันเสริมที่หลากหลาย รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรรหาผู้บริหาร เพื่อปรับแต่ง Bullhorn ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
  • มุ่งเน้นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้การดูแลเป็นพิเศษตลอดเส้นทางของผู้สมัคร เพื่อให้มั่นใจถึงประสบการณ์ที่ดีขึ้นตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการบรรจุเข้าทำงาน

ข้อจำกัดของบูลฮอร์น

  • การไม่สามารถซ่อนเทมเพลตอีเมลจากผู้ใช้เฉพาะบางคนได้ทำให้เกิดความสับสนในแบรนด์
  • การบังคับใช้ข้อจำกัดของพื้นที่ห้ามเข้าอาศัยอยู่บนระบบลำดับชั้นของกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้เสมอไป

ราคาบูลฮอร์น

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Bullhorn

  • G2: 4/5 (550+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (1000+ รีวิว)

10. Recruit CRM (เหมาะที่สุดสำหรับความสามารถในการทำงานอัตโนมัติและการผสานรวม)

ระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับผู้สรรหา
ผ่านทาง:Recruit CRM

ลืมงานที่ต้องทำด้วยตนเองและกระบวนการทำงานที่ไม่เชื่อมโยงกัน—Recruit CRM ผสานระบบ ATS และ CRM เข้าด้วยกันอย่างลงตัว ช่วยให้กระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณราบรื่น รวดเร็ว และชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การผสานรวมที่ทรงพลัง และฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ Recruit CRM ช่วยให้การสรรหา การติดตาม และการจัดการผู้สมัครเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากร

  • ใช้การค้นหาแบบบูลีนขั้นสูงและรัศมี (ผ่าน Google Maps) เพื่อค้นหาผู้สมัคร ลูกค้า และงานในขอบเขตพื้นที่เฉพาะ
  • สกัดข้อมูลสำคัญจากประวัติย่อ เพื่อสร้างโปรไฟล์ผู้สมัครอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบวิเคราะห์ประวัติย่อด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • จัดการผู้สมัครผ่านบอร์ดคัมบังที่สามารถปรับแต่งได้ อำนวยความสะดวกในการย้ายผู้สมัครผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการสรรหาด้วยการลากและวางอย่างง่ายดาย
  • บันทึกผู้สมัครที่ดีที่สุดไว้สำหรับตำแหน่งงานในอนาคตผ่านลิสต์ร้อน สามารถเข้าถึงได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและแอปพลิเคชันมือถือ

ข้อจำกัดของระบบ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากร

  • ส่วนรายงานขาดความลึกซึ้ง
  • อาจมีความล่าช้าของหน้าจอเป็นครั้งคราวในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง

ราคา CRM สำหรับการสรรหาบุคลากร

  • ข้อดี: 85 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 125 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 165 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้

การประเมินและรีวิว CRM สำหรับการสรรหาบุคลากร

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (400+ รีวิว)

11. Zoho Recruit (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งอย่างละเอียด)

Zoho Recruit
ผ่านทาง:Zoho Recruit

Zoho Recruit เป็นซอฟต์แวร์การสรรหาบุคลากรที่ใช้งานง่ายบนระบบคลาวด์ ซึ่งรวมฟังก์ชันการทำงานของ ATS และ CRM ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว สามารถผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Zoho ได้อย่างราบรื่น มอบความยืดหยุ่นให้คุณปรับแต่งกระบวนการสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างแท้จริง

ไม่ว่าคุณจะกำลังจ้างงานให้กับลูกค้าหรือสร้างทีมภายในซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานนี้ครอบคลุมทุกขั้นตอน—ตั้งแต่การสรรหาผู้สมัครไปจนถึงการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน นอกจากนี้ ด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI และแผนการใช้งานฟรีตลอดชีพ Zoho Recruit ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจ้างงาน ทำให้คุณสามารถสรรหาบุคลากรได้ฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Zoho Recruit

  • รับคำตอบอัตโนมัติด้วย Zia AI Chatbot สำหรับคำถามที่พบบ่อยจากผู้สมัครและอัปเดตสถานะการสมัครแบบเรียลไทม์
  • แก้ไขกระบวนการสรรหา, ใช้สีเพื่อแยกแยะขั้นตอน, และรักษาภาพรวมที่ชัดเจนของความคืบหน้าของผู้สมัคร
  • โพสต์งานบนเว็บไซต์หางานมากกว่า 75 แห่ง และแชร์ประกาศงานบนโซเชียลมีเดียได้ทันทีเพื่อขยายการเข้าถึงของคุณ

ข้อจำกัดของ Zoho Recruit

  • การออกแบบซอฟต์แวร์ดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในตลาด
  • แอปพลิเคชันมือถือมีข้อจำกัดด้านฟีเจอร์

ราคาของ Zoho Recruit

  • ฟรีตลอดไป

สำหรับทีมทรัพยากรบุคคลขององค์กร

  • มาตรฐาน: $30/เดือน ต่อผู้สรรหา
  • องค์กร: $60/เดือน ต่อผู้สรรหา

สำหรับบริษัทจัดหางาน/สรรหาบุคลากร

  • มาตรฐาน: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 60 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $90/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิว Zoho Recruit

  • G2: 4. 4/5 (1700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)

12. Crelate (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดหาบุคลากรและสรรหาบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์)

Crelate เป็นแพลตฟอร์มจัดหาและสรรหาบุคลากรแบบครบวงจร
ผ่านทาง:BetterBuys

Crelate เป็นแพลตฟอร์มจัดหาและสรรหาบุคลากรแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เอเจนซี่และผู้สรรหาบุคลากรสามารถจัดหาตำแหน่งงานได้มากขึ้นด้วยความพยายามที่น้อยลง อินเทอร์เฟซที่ทันสมัยและใช้งานง่ายช่วยให้จัดการผู้สมัคร ติดตามความคืบหน้า และสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย

เครื่องมือนี้ไปไกลกว่าการสรรหาบุคลากร—มันรวมถึงเครื่องมือการขายที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการผู้สมัครและลูกค้าได้ในที่เดียว

คุณสมบัติเด่นของ Crelate

  • ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรับรองคุณสมบัติและกระบวนการชำระเงิน/เรียกเก็บเงินได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งติดตามเวลาและค่าใช้จ่ายได้ทั้งบนมือถือและเดสก์ท็อป
  • ปรับแต่งกระบวนการสรรหาของคุณด้วยฟีเจอร์ลากและวาง
  • ใช้พอร์ทัลลูกค้าของ Crelate เพื่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
  • ใช้การวิเคราะห์การสรรหาบุคลากรเพื่อสร้างรายงานที่กำหนดเองซึ่งให้ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ และค้นพบโอกาสใหม่ๆ

ข้อจำกัดของ Crelate

  • การไม่มีตัวเลือกยกเลิกการสมัครสมาชิกแบบคลิกเดียวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ
  • การสลับระหว่างเอกสารผู้สมัครอาจเป็นเรื่องยุ่งยากและอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดของผู้ใช้

ราคาของ Crelate

ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวจาก Crelate

  • G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

13. iCIMS (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการสรรหาที่ซับซ้อน)

ไอซิมส์
ผ่านทาง:iCIMS

iCIMS มอบเครื่องมือให้กับทีมของคุณเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับผู้สมัครและเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากรของคุณ ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการสรรหาบุคลากรเป็นระบบอัตโนมัติในหลายๆ ด้าน พร้อมทั้งรักษาความสนใจของผู้สมัครผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย

ตั้งแต่การสนับสนุนการสรรหาบุคลากรระดับนานาชาติไปจนถึงการจับคู่ผู้สมัครด้วยระบบ AI iCIMS มอบทรัพยากรที่จำเป็นให้กับบริษัททุกขนาดเพื่อค้นหาและรักษาบุคลากรที่ดีที่สุด

คุณสมบัติเด่นของ iCIMS

  • รักษาการติดต่อผู้สมัครผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทางเพื่อให้ผู้สมัครทราบข้อมูลและมีการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
  • ดำเนินการแคมเปญการตลาดการสรรหาบุคลากรและจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
  • ทำให้การเคลื่อนย้ายภายในองค์กรง่ายขึ้นด้วยการค้นหาอัจฉริยะ, AI แบบสนทนา, และการสื่อสารแบบหลายช่องทาง ทำให้พนักงานสามารถค้นหาและสมัครตำแหน่งงานภายในที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น
  • วัดความรู้สึกของพนักงานด้วยการสำรวจอัตโนมัติในช่วงสำคัญต่างๆ ของวงจรชีวิต

ข้อจำกัดของ iCIMS

  • แพลตฟอร์มอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นและยากต่อการใช้งาน
  • กระบวนการทำงานมักไม่ผสานรวมกันได้ดี

ราคา iCIMS

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว iCIMS

  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 3/5 (830+ รีวิว)

14. ATS OnDemand (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามผู้สมัครงานที่ตรงไปตรงมา)

เอทีเอส ออนดีมานด์
ผ่านทาง:ATS OnDemand

กำลังมองหาวิธีที่ตรงไปตรงมาในการจัดการกระบวนการจ้างงานของคุณอยู่หรือไม่? ระบบ ATS นี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสตาร์ทอัพและทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

ด้วยตัวเลือกอีเมลอัตโนมัติและแบบแมนนวล การสื่อสารกับผู้สมัครกลายเป็นเรื่องง่าย คำถามคัดกรองเบื้องต้นช่วยกรองผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทีมงานของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้โดยการส่งต่อข้อมูลผู้สมัครอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของ ATS OnDemand

  • ปรับแต่งหน้าอาชีพให้สะท้อนตัวตนของบริษัทคุณเพื่อประสบการณ์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และสร้างแบรนด์นายจ้างที่ดีขึ้น
  • คัดกรองผู้สมัครอย่างมีประสิทธิภาพด้วยคำถามคัดกรองเบื้องต้นและการสื่อสารทางอีเมลอัตโนมัติ
  • ผสานเครื่องมือเพิ่มเติม เช่น การส่งข้อความ เครือข่ายผู้มีความสามารถ และความสามารถด้าน AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ
  • ติดตามกิจกรรมการสรรหาบุคลากรผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและมีฟีเจอร์ครบครัน

ข้อจำกัดของ ATS OnDemand

  • คุณสมบัติการค้นหาผู้สมัครขั้นสูงอาจเกิดการขัดข้องหากช่อง 'ระยะการค้นหา' ถูกทิ้งไว้ว่างเปล่า
  • ความซับซ้อนในการกำหนดค่ารายงานอาจขัดขวางความสามารถในการสร้างการวิเคราะห์และตัวชี้วัดเชิงลึก

ราคา ATS OnDemand

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว ATS OnDemand

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 2/5 (65+ รีวิว)

15. ApplicantPro (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการทำงานและการรายงาน)

ผู้สมัครPro
ผ่านทาง:ApplicantPro

ApplicantPro เป็นเครื่องมือสรรหาบุคลากรที่ช่วยให้คุณเพิ่มจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและระบุผู้สมัครที่ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็ว

มันช่วยให้คุณสื่อสารกับผู้สมัครผ่านข้อความหรืออีเมล, ตัดสิทธิ์ผู้สมัครที่ไม่มีคุณสมบัติโดยอัตโนมัติ, และใช้การประเมินที่ผสานรวมเพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่ดีที่สุดของคุณ

นอกจากนี้ คุณสามารถเริ่มการตรวจสอบประวัติและจัดการเอกสารการจ้างงานใหม่ได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม

คุณสมบัติเด่นของ ApplicantPro

  • ใช้การประเมินก่อนการจ้างงานด้านความคิดและพฤติกรรมเพื่อค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับ
  • ตรวจสอบ, ดูซ้ำ, และให้คะแนนการสัมภาษณ์ทางวิดีโอภายในโปรไฟล์ของผู้สมัครแต่ละคน
  • ตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงโดยการส่งคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์และติดตามการตอบกลับภายในระบบ
  • ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแบบกำหนดเองเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการสรรหาบุคลากร และจัดการบทบาทของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ ApplicantPro

  • ฟีเจอร์อีเมลติดตามผลได้ลดจำนวนใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์
  • การติดตามสถานะของผู้สมัครและตำแหน่งของพวกเขาในกระบวนการเป็นเรื่องที่ท้าทาย

ราคาของ ApplicantPro

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ ApplicantPro

  • G2: 4. 2/5 (85+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)

เลือก ClickUp เป็น CRM ที่คุณไว้วางใจ

ตอนนี้คุณได้สำรวจซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุด 15 ตัวแล้ว คุณก็พร้อมมากขึ้นที่จะค้นหาตัวที่เหมาะกับความต้องการในการสรรหาของคุณ

ในขณะที่แต่ละเครื่องมือมีคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาของคุณ ClickUp มอบประสบการณ์แบบครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีมในขณะที่มอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับผู้สมัคร ทำให้เป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการสรรหาของคุณ

ประโยชน์ของ ClickUp ขยายไปถึงการปฐมนิเทศ ช่วยให้พนักงานใหม่ของคุณเริ่มต้นได้อย่างถูกต้องด้วยทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จ

ลงทะเบียนกับ ClickUpและเปลี่ยนกลยุทธ์การสรรหาของคุณวันนี้!