สร้างชุดเทคโนโลยีการสรรหาในฝันของคุณ: 11 เครื่องมือยอดนิยมในปี 2025

ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเครื่องมือ AI ขั้นสูงสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล การสรรหาบุคลากรไม่ได้เป็นเพียงแค่การใช้เว็บไซต์หางานออนไลน์หรือการรับอีเมลประวัติย่ออีกต่อไป ปัจจุบัน นักสรรหาบุคลากรอย่างคุณจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีการสรรหาที่แข็งแกร่งเพื่อตอบสนองความต้องการในการจ้างงานและทำให้กระบวนการสรรหาบุคลากรเป็นไปโดยอัตโนมัติ
เครื่องมือการสรรหาบุคลากรมอบชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร ซึ่งช่วยให้กระบวนการสรรหาบุคลากรเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การค้นหาผู้สมัครไปจนถึงการบรรจุเข้าทำงาน อย่างไรก็ตาม ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ การสร้างระบบเทคโนโลยีการสรรหาบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของคุณอย่างแม่นยำอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับส่วนใหญ่
ในบล็อกนี้ ฉันจะช่วยคุณระบุเทคโนโลยีชั้นนำสำหรับชุดเทคโนโลยีการสรรหาของคุณ เราได้สำรวจซอฟต์แวร์การสรรหาหลากหลายประเภทและคัดเลือกสิบรายการที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยม รวมถึง AI ขั้นสูงและเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นใหม่
อะไรคือชุดเทคโนโลยีการสรรหาบุคลากร?
เทคโนโลยีสแต็กคือการรวบรวมเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ที่ประกอบเป็นกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบของธุรกิจหรือแผนกใดแผนกหนึ่งโดยเฉพาะ เทคโนโลยีสแต็กสำหรับการสรรหาบุคลากรก็เช่นเดียวกัน คือการรวบรวม เทคโนโลยีการสรรหาบุคลากรที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถอำนวยความสะดวกในกระบวนการสรรหาและจ้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การมีชุดเทคโนโลยีสำหรับการสรรหาบุคลากรช่วยให้คุณ:
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ และรวมศูนย์ข้อมูล เพื่อเพิ่มเวลาที่มีค่าให้กับผู้สรรหาบุคลากรในการมุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สมัครที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
- ลดระยะเวลาในการจ้างงานด้วยการสรรหา การคัดกรอง และการนัดสัมภาษณ์ที่รวดเร็วขึ้น
- จัดให้มีกระบวนการสมัครงานที่ราบรื่นและน่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูง
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสรรหาบุคลากรของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ของคุณ
วิธีเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับชุดเทคโนโลยีการสรรหาของคุณ
ในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับชุดเทคโนโลยีการสรรหาของคุณ คุณจำเป็นต้องวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรของคุณก่อนเป็นอันดับแรก โซลูชันที่เหมาะสมที่สุดจะขึ้นอยู่กับปัจจัยเฉพาะขององค์กรของคุณ เช่น:
- ขนาดบริษัทและอุตสาหกรรม: บริษัทขนาดใหญ่จะมีความต้องการที่ซับซ้อนมากกว่าสตาร์ทอัพขนาดเล็ก ในทำนองเดียวกัน กระบวนการสรรหาบุคลากรของบริษัทเทคโนโลยีจะแตกต่างจากเอเจนซี่ด้านความคิดสร้างสรรค์ ควรเลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับกระบวนการและขอบเขตการสรรหาบุคลากรเฉพาะของคุณ
- ปริมาณการสรรหา: จำนวนการจ้างงานที่คุณทำในแต่ละปีจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อคุณสมบัติและความสามารถในการขยายตัวของแพลตฟอร์มการสรรหาที่คุณต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเข้าใจว่าแพลตฟอร์มนั้นเหมาะสมกับกระบวนการสรรหาของคุณหรือไม่
- งบประมาณ: เทคโนโลยีการสรรหาบุคลากรสามารถมีราคาแตกต่างกันอย่างมาก ดังนั้นควรพิจารณาข้อจำกัดด้านงบประมาณของคุณควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่จำเป็น
- โครงสร้างทีมและทักษะ: ประเมินความสามารถของทีมปัจจุบันของคุณและช่องว่างด้านทักษะที่อาจได้รับการแก้ไขด้วยเครื่องมือเฉพาะ เนื่องจากทีมสรรหาส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เครื่องมือจึงต้องใช้งานง่ายเพื่อให้คุณสามารถนำแพลตฟอร์มนี้มาใช้ได้อย่างรวดเร็วและมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับพนักงานคุณสมบัติขั้นสูง: เทคโนโลยีการสรรหาสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติขั้นสูง เช่นเครื่องมือ AI สำหรับการสรรหา การคัดกรองผู้สมัครโดยอัตโนมัติ และการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและความท้าทายเฉพาะของคุณ คุณควรเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณและอยู่ในงบประมาณของคุณ
- การผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณเลือกสามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ และระบบเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลที่คุณมีอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาข้อมูลแยกส่วน
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัย: ข้อมูลของผู้สมัครประกอบด้วยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน; คุณไม่สามารถเสี่ยงให้ข้อมูลนี้รั่วไหลหรือถูกบุกรุกได้เนื่องจากขาดคุณสมบัติด้านความปลอดภัยในชุดเทคโนโลยีการสรรหาของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกตัวเลือกที่มีการเข้ารหัสขั้นสูง, การควบคุมการเข้าถึง, และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย ระบบการจ้างงานขั้นสูงยังมอบความสามารถให้ผู้สมัครสามารถควบคุมวิธีการใช้ข้อมูลของตนภายในองค์กรได้ ตัวอย่างเช่น หากผู้สมัครต้องการถอนเอกสารประวัติการทำงานของตนหรือต้องการให้ข้อมูลถูกลบออกหลังจากตำแหน่งงานได้ถูกบรรจุแล้ว แพลตฟอร์มสามารถให้พวกเขาทำเช่นนั้นได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้
โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้และคำนึงถึงความต้องการเฉพาะของคุณ คุณจะสร้างชุดเทคโนโลยีการสรรหาที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถจ้างบุคลากรที่ดีที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11 เครื่องมือที่ดีที่สุดในการสร้างชุดเทคโนโลยีการสรรหาของคุณในปี 2024
เมื่อคุณเข้าใจถึงความสำคัญของเทคโนโลยีการสรรหาบุคลากรและวิธีการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมแล้ว ต่อไปนี้เราจะพาคุณไปสำรวจซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่ดีที่สุด 10 อันดับที่คุณควรพิจารณาเพื่อสร้างระบบของคุณในปี 2024 เราจะจัดหมวดหมู่ตามฟังก์ชันหลักเพื่อให้คุณมีแผนที่ชัดเจนสำหรับกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ
|เครื่องมือ
|จุดเด่น
|คลิกอัพ
|แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ทรงพลังพร้อมคุณสมบัติและเทมเพลตเฉพาะด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับปรุงกระบวนการสรรหาทั้งหมด
|ระบบคัดกรองผู้สมัครงาน Workday
|ระบบติดตามผู้สมัครที่แข็งแกร่ง (ATS) สำหรับการจัดการผู้สมัครแบบรวมศูนย์, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, และการวิเคราะห์ขั้นสูง
|กระดานงานที่ครอบคลุมกว้างขวางเข้าถึงเครือข่ายมืออาชีพขนาดใหญ่เพื่อการโพสต์งานที่ตรงเป้าหมายและการสร้างแบรนด์นายจ้าง
|เอนเทโล
|แพลตฟอร์มการสรรหาผู้สมัครที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการระบุผู้มีความสามารถระดับแนวหน้าผ่านฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูงและการผสานรวมกับสื่อสังคมออนไลน์
|บีมเมอร์รี
|แพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับผู้สมัคร (CRM) ที่ปรับแต่งการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้สมัครที่มีศักยภาพ
|แฮ็กเกอร์แรค
|แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาสำหรับการประเมินทางเทคนิคและการทดสอบทักษะ ช่วยให้สามารถประเมินความสามารถในการเขียนโค้ดและทักษะการแก้ปัญหา
|HireVue
|แพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกในการสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอ พร้อมฟีเจอร์สำหรับการสัมภาษณ์แบบทางเดียวและแบบสด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการคัดเลือก
|โรลพอยต์
|ซอฟต์แวร์เพื่อทำให้โปรแกรมการแนะนำพนักงานง่ายขึ้นและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ, กระตุ้นการมีส่วนร่วมและติดตามการแนะนำอย่างมีประสิทธิภาพ
|กู๊ดไฮร์
|แพลตฟอร์มการตรวจสอบประวัติที่ช่วยอัตโนมัติคำขอตรวจสอบประวัติและให้รายงานที่ครอบคลุมเพื่อการตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัคร
|BambooHR
|ระบบ HRIS บนคลาวด์สำหรับการรับสมัครพนักงานใหม่ การจัดการเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และการบูรณาการกับระบบ HR อื่น ๆ
1. ClickUp (แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร)
เริ่มต้นด้วยการสำรวจซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการจัดการพนักงานแบบครบวงจรClickUpเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจง่ายขึ้น จัดการทีมที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณ ที่จริงแล้ว มันเป็นมากกว่าซอฟต์แวร์การปฐมนิเทศ ช่วยคุณจัดการการจ้างงาน การสรรหา การปฐมนิเทศ การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล กิจกรรมของทีม และการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว
นอกจากมุมมอง ClickUpที่ปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้คุณจัดเรียง, กรอง, และดูรายละเอียดของผู้สมัครและกระบวนการสรรหาในหลายวิธีแล้ว ยังมีผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมอยู่ภายในที่เรียกว่าClickUp Brainซึ่งสามารถทำงานประจำวันของคุณได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ AI Writer ยังสามารถสร้างทุกอย่างตั้งแต่คำอธิบายงานไปจนถึง SOP การจ้างงานและอีเมลตอบกลับผู้สมัคร ช่วยลดภาระงานของคุณได้อย่างมาก
แม้ว่าจะมีคุณสมบัติอื่น ๆ อีกหลายประการที่ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับชุดเทคโนโลยีการสรรหาของคุณ แต่คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดคือชุดแม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าอย่างครอบคลุม ซึ่งได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณโดยเฉพาะ
ClickUp's Hiring Selection Matrixคือเทมเพลตที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้สำหรับการคัดกรองผู้สมัครที่มีความสามารถสูงสุดจากหลายราย โดยมอบคุณสมบัติที่จำเป็นเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและคัดกรองข้อมูลของผู้สมัครได้อย่างง่ายดาย
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- จัดระเบียบและติดตามการสมัครงานและการแนะนำพนักงาน
- ประเมินประวัติการทำงานและข้อมูลผู้สมัครอื่น ๆ ตามเกณฑ์ เช่น ประสบการณ์ คุณสมบัติ ทักษะ และอื่น ๆ
- ตัดสินใจจ้างงานโดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ลดอคติ
หากคุณรู้สึกว่าการรวบรวมข้อมูลผู้สมัครทั้งหมดไว้ในที่เดียวเป็นเรื่องยุ่งยากแม่แบบการรับสมัครผู้สมัครของ ClickUpคือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ แม่แบบนี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อแบบฟอร์ม Clickup, Google Forms, Typeform หรือเครื่องมือสมัครงานอื่นๆ เข้ากับแพลตฟอร์ม ClickUp ทำให้คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้สมัครทั้งหมดได้ในที่เดียว
นี่ช่วยให้คุณ:
- ประเมินผู้สมัครด้วยมาตราส่วนการให้คะแนนที่ปรับแต่งได้
- รักษาความเป็นระเบียบและรับการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงานของคุณ
- เปรียบเทียบข้อมูลของผู้สมัครได้อย่างง่ายดายเพื่อตัดสินใจอย่างถูกต้อง
สำหรับชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับความต้องการในการสรรหาและจ้างงานของคุณ คุณสามารถตรวจสอบเทมเพลตโฟลเดอร์การสรรหาและการจ้างงานของ ClickUp ได้
เทมเพลตโฟลเดอร์ที่ปรับแต่งได้เต็มที่นี้ช่วยให้คุณ:
- บันทึกและจัดเก็บข้อมูลผู้สมัครไว้ในที่เดียว
- มาตรฐานบัตรคะแนนสัมภาษณ์
- ปรับปรุงแบบฟอร์มการสมัครงานให้กระชับ
- ติดตามการสมัครของผู้สมัครได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม และการพัฒนาของพนักงานด้วยมุมมอง ClickUpที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบเพื่อ มองเห็นกระบวนการสรรหาของคุณ รวมถึงรายการ บอร์ด Kanban แบบฟอร์ม ปฏิทิน กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย
- จัดการกระบวนการสรรหาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตพร้อมใช้งาน สถานะที่กำหนดเองและระบบอัตโนมัติของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณเลือกจากระบบอัตโนมัติมากกว่า 100 แบบเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหา และทำงานซ้ำๆ ด้วยระบบอัตโนมัติ
- เสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงานใหม่ด้วยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับองค์กรของคุณผ่านClickUp Docs ซึ่งช่วยให้คุณ จัดระเบียบเอกสาร และพื้นที่จัดเก็บสำหรับการปฐมนิเทศ
- ทำให้การสื่อสารในการรับสมัครและปฐมนิเทศของคุณง่ายขึ้นด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวที่สามารถช่วยคุณสร้างสรุป สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ ร่างคำอธิบายงาน เขียนอีเมล และทำอีกมากมาย
- สร้างระบบ การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร โดยใช้ ClickUp สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งมาพร้อมกับฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะ การแจ้งเตือน รายการตรวจสอบ แม่แบบ และทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย จึงมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. การจัดการความสามารถในวันทำงาน (ระบบติดตามผู้สมัครชั้นนำหรือ ATS)
Workday เป็นแพลตฟอร์มการจัดการทุนมนุษย์ (HCM) บนคลาวด์ที่ยังมีโมดูลระบบติดตามผู้สมัคร (ATS) ที่แข็งแกร่งสำหรับชุดเทคโนโลยีการสรรหาของคุณ เรียกว่า โมดูลการจัดการความสามารถของ Workday ซึ่งรองรับองค์กรทุกขนาดและช่วยจัดการกระบวนการสรรหาทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ มันมีคุณสมบัติหลายอย่างเพื่อช่วยให้คุณก้าวไปไกลกว่าการติดตามใบสมัครและรวมถึงคุณสมบัติสำหรับการสรรหาบุคลากร การเพิ่มประสิทธิภาพ และการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการสรรหาด้วย AIและเทมเพลต ATSที่ช่วยให้คุณสร้างและจัดการกระบวนการ ATS ภายในองค์กรได้อย่างง่ายดาย
ดังนั้น จึงช่วยให้คุณสร้างทีมที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณ ส่งเสริมการเติบโต และจับคู่บุคลากรกับทักษะได้อย่างเหมาะสม เพื่อกระบวนการสรรหาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของวันทำงาน
- จัดเก็บและติดตามข้อมูลผู้สมัครทั้งหมดของคุณในแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าแบบศูนย์กลาง
- สร้างหน้าอาชีพและแบบฟอร์มการสมัครที่เป็นมิตรกับมือถือเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้สมัครอย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้ระบบอัจฉริยะด้านทักษะที่ขับเคลื่อนด้วย AI และ ML เพื่อจับคู่ความต้องการของคุณกับผู้สมัครที่เหมาะสม
- ขจัดอคติด้วยการใช้แนวทางนโยบายที่โปร่งใสและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อช่วยให้คุณสร้างทีมงานที่มีความหลากหลาย
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาของคุณด้วยเครื่องมือรายงานและการแสดงผลข้อมูลที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของวันทำงาน
- อาจมีความซับซ้อนในการตั้งค่าและการใช้งาน โดยเฉพาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กที่มีทรัพยากรด้านทรัพยากรบุคคลจำกัด
- ราคาอาจสูงสำหรับทีมขนาดเล็กหรือองค์กรที่มีความต้องการในการสรรหาบุคลากรจำกัด
- จำเป็นต้องมีการผสานรวมกับระบบ HR อื่น ๆ เพื่อให้ได้โซลูชัน HCM ที่สมบูรณ์ เนื่องจาก Workday มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์และการตัดสินใจมากกว่าการเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการเริ่มต้นใช้งาน
ราคาสำหรับวันทำงาน
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิววันทำงาน
- G2: 4. 3/5 (80 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (10+รีวิว)
3. LinkedIn (เหมาะที่สุดสำหรับบอร์ดงานและการตลาดการสรรหาบุคลากร)
LinkedIn คือ แพลตฟอร์มเครือข่ายมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นที่ที่นักสรรหาบุคลากรและผู้จัดการฝ่ายบุคคลส่วนใหญ่ใช้เพื่อค้นหาตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องและแบ่งปันข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับอาชีพ อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มนี้ยังมีคุณสมบัติที่ทรงพลังสำหรับทีมสรรหาบุคลากรและทีมการจ้างงานอีกด้วย มันช่วยคุณจับคู่ตำแหน่งงานที่เปิดรับกับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และคุณสามารถใช้คุณสมบัติเฉพาะของมันเพื่อเป้าหมายผู้สมัครที่มีทักษะและคุณสมบัติเฉพาะตามที่ต้องการ
ดังนั้น จึงมีฟังก์ชันการทำงานสำหรับทั้งการโพสต์ตำแหน่งงานบนกระดานงานและแพลตฟอร์มการตลาดการสรรหาบุคลากร ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการคัดกรองผู้สมัคร การตรวจสอบประสบการณ์ของผู้สมัคร และการค้นหาผู้สมัครที่ไม่ได้หางานอย่างจริงจังสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LinkedIn
- เข้าถึงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติสูงโดยการกำหนดเป้าหมายการประกาศงานของคุณไปยังกลุ่มประชากรเฉพาะ, ทักษะ, และระดับประสบการณ์
- นำเสนอวัฒนธรรมองค์กร โอกาสในอาชีพ และคำรับรองจากพนักงานของคุณเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงอย่างเป็นธรรมชาติ
- ได้รับการเปิดเผยต่อเครือข่ายขนาดใหญ่ของผู้หางานทั้งแบบแอคทีฟและพาสซีฟ
ข้อจำกัดของ LinkedIn
- การโพสต์งานฟรีมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น คุณสามารถโพสต์ตำแหน่งงานได้เพียงหนึ่งตำแหน่งในแต่ละครั้ง และไม่สามารถแชร์ตำแหน่งงานเดียวกันได้ภายในเจ็ดวัน
- การโพสต์งานพรีเมียมและเครื่องมือการตลาดการสรรหาบุคลากรอาจมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะสำหรับสตาร์ตอัพและผู้ที่มีความต้องการสรรหาบุคลากรจำกัด
- แพลตฟอร์มนี้เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการสรรหาบุคลากรระดับเริ่มต้น
ราคาของ LinkedIn
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์บน LinkedIn
- G2: 4. 2/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (90 รีวิว)
4. Entelo (ดีที่สุดสำหรับการสรรหาผู้สมัครและการจัดการกลุ่มผู้มีความสามารถ)
Enteloเป็นซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานและแพลตฟอร์มค้นหาผู้สมัครงานที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กร สร้างแหล่งบุคลากรที่มีความสามารถอย่างแข็งแกร่ง และระบุผู้ที่มีผลงานโดดเด่นซึ่งอาจไม่ได้กำลังมองหางานอย่างจริงจัง ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อทำนายการตัดสินใจของผู้สมัคร เช่น ความน่าจะเป็นที่ผู้สมัครจะเปลี่ยนงานหรือความชอบของพวกเขา ช่วยให้ผู้สรรหาสามารถติดต่อผู้สมัครที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
มันก้าวข้ามขีดจำกัดของกระดานงานและฐานข้อมูลประวัติย่อแบบดั้งเดิม โดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในการ รวบรวมข้อมูลผู้สมัคร จากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงโปรไฟล์โซเชียลมีเดีย (LinkedIn, GitHub ฯลฯ) เว็บไซต์เครือข่ายวิชาชีพและเว็บไซต์อาชีพ ข้อมูลเว็บสาธารณะ ฯลฯ
แหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้ Entelo สามารถสร้างโปรไฟล์ที่สมบูรณ์ของผู้สมัครที่มีศักยภาพได้ ซึ่งมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณสมบัติและประสบการณ์ของพวกเขาให้คุณมากกว่าการคัดกรองประวัติการทำงานแบบดั้งเดิม นี่เป็นส่วนเสริมที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับระบบเทคโนโลยีการสรรหาของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Entelo
- ใช้เครื่องมือค้นหาที่ทรงพลังพร้อมตรรกะแบบบูลีนและตัวกรองเพื่อระบุผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสูงจากหลากหลายแพลตฟอร์ม
- เข้าถึงผู้สมัครที่ไม่ได้สมัครงานโดยตรงแต่มีทักษะและประสบการณ์ที่คุณต้องการ
- ใช้ประโยชน์จากโปรไฟล์โซเชียลมีเดียเพื่อเจาะลึกทักษะและความเหมาะสมทางวัฒนธรรมของผู้สมัคร
- สร้างและพัฒนาแหล่งบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการในการจ้างงานในอนาคต พร้อมทั้งติดตามผู้สมัครที่มีศักยภาพ
ข้อจำกัดของ Entelo
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรีหรือเวอร์ชันฟรีเมียม
- ลูกค้าได้ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติการรายงานของระบบ ซึ่งไม่สามารถปรับแต่งรายงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้
ราคาของ Entelo
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Entelo
- G2: 4. 2/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: 3. 7/5 (10+ รีวิว)
5. Beamery (เหมาะสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับผู้สมัครงาน หรือ CRM)
ในขณะที่ Entelo มุ่งเน้นไปที่การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถสูง Beamery จัดการกับแง่มุมที่แตกต่างแต่สำคัญไม่แพ้กันของการสรรหาบุคลากร: การจัดการวงจรชีวิตของบุคลากร แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI นวัตกรรมใหม่นี้ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกิจกรรมการสรรหาและการจ้างงานหลังการจ้างงาน รวมถึงการสรรหาบุคลากร การบริหารจัดการ การวางแผนกำลังคน และการพัฒนาทักษะ
Beamery ช่วยให้ผู้สรรหาสามารถค้นหาและจ้างผู้สมัครที่มีทักษะเหมาะสม พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีความสามารถ แม้ในกรณีที่พวกเขาไม่ได้รับเลือกสำหรับตำแหน่งงานเฉพาะเจาะจงก็ตาม สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าของบริษัทเพิ่มประสิทธิภาพของผู้สรรหาได้ถึง 40% และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้มีความสามารถที่หลากหลายได้ถึง 3 เท่า
คุณสมบัติเด่นของ Beamery
- สร้างช่องทางการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อรักษาความสนใจและให้ข้อมูลแก่ผู้สมัครในทุกขั้นตอน
- ติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของผู้สมัครเพื่อวัดประสิทธิภาพของความพยายามในการสื่อสารของคุณ
- ขจัดอคติในการจ้างงานด้วยฟีเจอร์ AI ที่อธิบายได้—โมเดลที่ใช้เพื่อปรับปรุงความโปร่งใสและความยุติธรรมของโมเดล AI และขจัดอคติใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากอคติหรือการตัดสินใจของมนุษย์
- เชื่อมต่อระบบเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ใช้ TalentGPT เพื่อปรับแต่งประสบการณ์สำหรับพนักงานใหม่ของคุณ และทำให้กระบวนการสรรหาของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อจำกัดของบีมเมอร์
- จำกัดการดาวน์โหลด PDF อัตโนมัติของส่วนขยายของคุณไว้ที่ 100 ครั้งต่อวัน
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรีหรือเวอร์ชันฟรีเมียม
ราคาของบีมเมอร์รี
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Beamery
- G2: 4. 1/5 (150+รีวิว)
- Capterra: 3. 8/5 (120+ รีวิว)
6. HackerRank (ดีที่สุดสำหรับการประเมินและการทดสอบทักษะ)
HackerRank เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมที่ออกแบบมาเพื่อการประเมิน ทักษะทางเทคนิค และการคัดเลือกผู้สมัครงาน เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการระบบที่แข็งแกร่งในการประเมินความสามารถในการเขียนโค้ด ทักษะการแก้ปัญหา และความรู้ทางเทคนิคของผู้สมัครงานที่มีศักยภาพ
เครื่องมือนี้มอบชุดโซลูชันที่ช่วยให้ผู้สรรหาบุคลากรสามารถทดสอบทักษะของผู้สมัครในระหว่างกระบวนการคัดกรอง สัมภาษณ์ และจัดอันดับนักพัฒนาตามทักษะและความสามารถของพวกเขา สิ่งนี้ทำให้กระบวนการสรรหามีความเน้นทักษะมากขึ้น ในขณะที่ผู้สมัครสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทักษะและประสิทธิภาพของพวกเขาจากการทดสอบ
คุณสมบัติเด่นของ HackerRank
- ประเมินทักษะการเขียนโค้ดผ่านคลังโจทย์การเขียนโค้ดที่สร้างไว้ล่วงหน้า หรือสร้างโจทย์ของคุณเอง
- ออกแบบการประเมินที่ปรับให้เหมาะสมสอดคล้องกับข้อกำหนดงานเฉพาะและทักษะทางเทคนิค
- จำลองสถานการณ์การทำงานในโลกจริงเพื่อประเมินแนวทางการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางเทคนิคของผู้สมัคร
- ดำเนินการประเมินผลจากระยะไกล ช่วยให้สามารถประเมินได้อย่างยืดหยุ่นและเข้าถึงกลุ่มผู้สมัครที่หลากหลายมากขึ้น
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผู้สมัครด้วยรายงานและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของ HackerRank
- เหมาะสำหรับผู้ต้องการจ้างผู้สมัครที่มีทักษะทางเทคนิคเท่านั้น อาจไม่เกี่ยวข้องกับสาขาอื่น ๆ
- ไม่มีแผนฟรีหรือแผนฟรีเมียม
- แผนเริ่มต้นจำกัดองค์กรให้ใช้ได้เพียงผู้ใช้เดียว และคุณจะได้รับสิทธิ์ลองใช้งานเพียงสิบครั้งต่อเดือนเท่านั้น หากต้องการลองเพิ่มเติม คุณต้องชำระ $20 ต่อครั้ง
ราคาของ HackerRank
- เริ่มต้น: $100/เดือน/ผู้ใช้
- ข้อดี: $450/เดือน/ผู้ใช้ 5 คน
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก HackerRank
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (50 รีวิว)
7. HireVue (ซอฟต์แวร์สัมภาษณ์วิดีโอที่ดีที่สุด)
HireVue เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการ สัมภาษณ์ผ่านวิดีโอ และปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีฟีเจอร์สำหรับการสัมภาษณ์แบบทางเดียวหรือแบบสด ช่วยให้สามารถประเมินผู้สมัครได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ ผู้ช่วย AI ในการจ้างงานจะช่วยให้คุณสื่อสารกับผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ แจ้งเตือนและอัปเดตข้อมูลอย่างทันท่วงที และช่วยเพิ่มอัตราการเข้าร่วมสัมภาษณ์
คุณสมบัติเด่นของ HireVue
- ดำเนินการสัมภาษณ์วิดีโอแบบบันทึกไว้ล่วงหน้าทางเดียวและการสัมภาษณ์แบบโต้ตอบสดตามความต้องการของคุณ
- จัดตารางสัมภาษณ์กับผู้สมัครจากเขตเวลาและสถานที่ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น
- ทำให้การจัดตารางสัมภาษณ์ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือจัดตารางอัตโนมัติและการจัดการความพร้อมของผู้สมัคร
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์คำตอบในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้สมัคร และระบุจุดแข็งและจุดอ่อนที่สำคัญของผู้สมัคร
- สร้างคำถามสัมภาษณ์และเกณฑ์การประเมินที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้การประเมินผู้สมัครมีความสม่ำเสมอ
ข้อจำกัดของ HireVue
- แม้ว่าจะมีการนำเสนอ AI สำหรับข้อมูลเชิงลึกในการสัมภาษณ์และการจับข้อมูลเชิงลึก แต่ก็อาจยังต้องการการตรวจสอบจากมนุษย์เพื่อให้แน่ใจว่าการตีความมีความถูกต้อง
- ราคาอาจสูงสำหรับองค์กรขนาดเล็กที่มีปริมาณการสัมภาษณ์จำกัด
ราคาของ HireVue
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว HireVue
- G2: 4. 1/5 (230+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
8. RolePoint (แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดในการจัดการโปรแกรมการแนะนำพนักงาน)
เมื่อพูดถึงการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ หลายบริษัทมักมองข้ามแหล่งแนะนำที่สำคัญที่สุด นั่นคือพนักงานที่มีอยู่ของพวกเขาเอง RolePoint (ปัจจุบันคือ Jobvite) เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อจัดการ โปรแกรมการแนะนำพนักงาน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีฟีเจอร์ที่ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วม ติดตามการแนะนำ และจัดการกระบวนการแนะนำทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้แพลตฟอร์มนี้ พนักงานปัจจุบันสามารถเข้าใจตำแหน่งงานว่างที่มีอยู่ในบริษัทของตนได้อย่างง่ายดาย และแบ่งปันตำแหน่งงานเหล่านั้นภายในเครือข่ายของตนได้ พวกเขายังสามารถติดตามความคืบหน้าของผู้แนะนำของตนได้แบบเรียลไทม์ และได้รับรางวัลหากผู้แนะนำได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ อีกด้วย แนวทางที่มีลักษณะเป็นเกมเช่นนี้สามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานในโปรแกรมการแนะนำเพื่อนของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ
คุณสมบัติเด่นของ RolePoint
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการจัดการรางวัลและสิ่งจูงใจภายในองค์กรของคุณ มอบความสามารถในการติดตามผู้สมัครที่ได้รับการแนะนำอย่างมีประสิทธิภาพ และให้รางวัลแก่พนักงานสำหรับการแนะนำที่ดีในทุกครั้ง
- ขจัดปัญหาการขาดการเชื่อมต่อจากการแนะนำพนักงานโดยการจับคู่พนักงานกับงานที่เกี่ยวข้องและให้ข้อเสนอแนะทันที
- ใช้โมดูลการวิเคราะห์และเกมมิฟิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อพัฒนาโปรแกรมการแนะนำพนักงานให้ดียิ่งขึ้นสำหรับทีมของคุณ
ข้อจำกัดของ RolePoint
- ผู้ใช้ได้กล่าวถึงว่าแผนการของ Jobvite อาจมีราคาแพงกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ บางคนรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายอาจไม่คุ้มค่ากับคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่ได้รับ
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดและการขาดความยืดหยุ่นในการเข้าถึงการวิเคราะห์ขั้นสูงและรายงาน
ราคาของ RolePoint
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ RolePoint
- G2: NA
- Capterra: NA
9. GoodHire (ดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบประวัติและการยืนยันตัวตน)
GoodHire เป็นแพลตฟอร์ม การตรวจสอบประวัติ ที่ช่วยให้ผู้ว่าจ้างสามารถตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครและลดความเสี่ยงในการจ้างงานได้ อินเทอร์เฟซที่ทันสมัยถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการขอตรวจสอบประวัติเป็นอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นการตรวจสอบต่างๆ (ประวัติอาชญากรรม, การตรวจสอบการจ้างงาน, การตรวจสอบอ้างอิง) ได้เพียงไม่กี่คลิก นอกจากนี้ ข้อมูลที่คุณได้รับสามารถผสานรวมกับระบบติดตามผู้สมัคร (ATS) ที่ได้รับความนิยมได้อย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นและรับรายงานการตรวจสอบประวัติได้โดยตรงภายในกระบวนการสรรหาที่มีอยู่ของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ GoodHire
- เริ่มต้นการตรวจสอบประวัติต่าง ๆ รวมถึงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม การตรวจสอบการจ้างงาน และการตรวจสอบข้อมูลอ้างอิง
- รับรายงานการตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและประหยัดเวลา
- ผสานระบบ GoodHire เข้ากับระบบติดตามผู้สมัครงาน (ATS) ของคุณเพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่นและการจัดการข้อมูลผู้สมัครงานแบบรวมศูนย์
- ดำเนินการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครในหลายประเทศ โดยให้สอดคล้องกับข้อบังคับของแต่ละภูมิภาค
- รักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยอยู่เสมอ เนื่องจาก GoodHire ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยและโปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้สมัครตลอดกระบวนการตรวจสอบประวัติ
ข้อจำกัดของ GoodHire
- ราคาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของการตรวจสอบประวัติ ความซับซ้อน และจำนวนรายงานที่ร้องขอ
- ระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบประวัติอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของการตรวจสอบและความพร้อมของข้อมูล
- การปฏิบัติตามกฎหมายอาจมีความซับซ้อน และ GoodHire อาจไม่ให้คำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับผลการตรวจสอบประวัติ
ราคาของ GoodHire
- พื้นฐาน+: เริ่มต้นที่ $29.99 ต่อการตรวจสอบ
- จำเป็น: เริ่มต้นที่ $54.99 ต่อเช็ค
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $79.99 ต่อการตรวจสอบ
คะแนนและรีวิวของ GoodHire
- G2: 4. 6/5 (270+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
10. BambooHR (ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการรับสมัครและระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล)
BambooHR เป็นระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล (HRIS) บนคลาวด์ที่มีชื่อเสียง ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับทีมทรัพยากรบุคคลต่างๆ ด้วยแพลตฟอร์มเดียวนี้ คุณสามารถดำเนินการงานด้านทรัพยากรบุคคลหลายอย่าง รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การจัดการการสัมภาษณ์ และการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลอื่นๆ ระบบนี้มีฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยจัดการกระบวนการปฐมนิเทศทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ BambooHR ยังเป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสะดวกในการใช้งาน ทำให้เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากกระบวนการ HR แบบแมนนวลหรือสเปรดชีตพื้นฐานไปสู่ระบบ HRIS ที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ BambooHR
- สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่อส่งอีเมลต้อนรับ รวบรวมข้อมูลพนักงานใหม่ และมอบหมายงานตลอดกระบวนการปฐมนิเทศ
- จัดเก็บและจัดการเอกสารการเข้าร่วมงาน เช่น จดหมายเสนองาน คู่มือพนักงาน และข้อมูลสวัสดิการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในที่เดียว
- ใช้ความสามารถในการลงนามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำให้กระบวนการลงนามและอนุมัติเอกสารง่ายขึ้น
- ติดตามตัวชี้วัดการเริ่มต้นใช้งานที่สำคัญและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- ผสานระบบ BambooHR กับระบบ HR อื่น ๆ เช่น ระบบเงินเดือนและผู้ให้บริการสวัสดิการเพื่อโซลูชันการจัดการข้อมูล HR แบบรวมศูนย์
ข้อจำกัดของ BambooHR
- อาจไม่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่มากที่มีความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลที่ซับซ้อน
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับโซลูชัน HRIS ระดับองค์กรบางประเภท
ราคา BambooHR
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว BambooHR
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (2500+ รีวิว)
11. Visier (ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์และรายงาน)
Visier เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อ การวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์ (HR) และการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกำลังคน. มันไม่เพียงแต่รายงานข้อมูลพื้นฐาน แต่ยังมอบเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อช่วยให้องค์กรตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานในทุกฟังก์ชันของ HR รวมถึงการสรรหาบุคลากร.
แพลตฟอร์มนี้เชื่อในการเสริมศักยภาพให้กับทีมสรรหาบุคลากรและการบริหารจัดการบุคลากรของคุณด้วยข้อมูลทางธุรกิจที่ช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้ดีขึ้นและขจัดอคติที่อาจแฝงอยู่ในกระบวนการทำงาน
Visier ผสานข้อมูลบุคลากรและข้อมูลธุรกิจเข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณมีข้อมูลครบถ้วนในการตัดสินใจจ้างงานที่ดีขึ้น และเปรียบเทียบมาตรฐานกับข้อมูลจากประวัติพนักงานกว่า 15 ล้านรายและข้อมูลจากแหล่งภายนอก
คุณสมบัติเด่นของ Visier
- ผสานข้อมูลจากระบบ HR ต่าง ๆ เช่น ระบบ ATS, ระบบเงินเดือน, และระบบบริหารผลงานเพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลกลาง
- ใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ดที่ทรงพลัง การแสดงข้อมูลแบบภาพ และเครื่องมือสำรวจข้อมูล เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดการสรรหาบุคลากร แนวโน้มของกำลังคน และการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนายความต้องการของกำลังคนในอนาคต ระบุช่องว่างของบุคลากรที่อาจเกิดขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรของคุณ
- เปรียบเทียบตัวชี้วัดด้านทรัพยากรบุคคลของคุณกับมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการวางแผนกำลังคน การพัฒนาบุคลากร และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
ข้อจำกัดของวิเซียร์
- อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อให้คุ้นเคย เนื่องจากแพลตฟอร์มอาจซับซ้อนในการตั้งค่าและนำทางสำหรับผู้ชมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ในการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ คุณต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลให้ปรากฏเป็นภาพ
- การผสานข้อมูลกับระบบ HR ที่มีอยู่เดิมอาจต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพิ่มเติมหรือการสนับสนุน เนื่องจากมีการผสานและปลั๊กอินที่พร้อมใช้งานอย่างจำกัด
การกำหนดราคาของ Visier
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Visier
- G2: 4. 6/5 (170 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
บริหารจัดการเทคโนโลยีการสรรหาทั้งหมดของคุณด้วย ClickUp
การมีเครื่องมือการสรรหาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูงในปัจจุบัน คู่มือนี้ได้สำรวจเครื่องมือที่จำเป็น 11 อย่างเพื่อเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการสร้างระบบเทคโนโลยีการสรรหาที่ดีที่สุดในวงการ แม้ว่าฉันจะได้สำรวจเครื่องมือหลายอย่างแล้ว แต่คุณต้องจำไว้ว่า ระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ใช่เพียงแค่การค้นหาเครื่องมือเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง เมื่อคุณสร้างระบบเทคโนโลยีการสรรหาของคุณ คุณต้องพิจารณาถึงความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ ทรัพยากร และขนาดของทีม
การสร้างระบบเทคโนโลยีการสรรหาที่มีประสิทธิภาพเป็นการลงทุนในอนาคตขององค์กรของคุณ มันช่วยให้คุณค้นหาและบ่มเพาะบุคลากรที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ แม้ว่าคุณจะสามารถเลือกโซลูชันเฉพาะจุดได้เสมอ แต่คุณก็สามารถเลือกที่จะจัดการกระบวนการสรรหาและการบริหารจัดการบุคลากรทั้งหมดของคุณโดยใช้ ClickUp ซึ่งเป็นโซลูชันแบบครบวงจรได้เช่นกัน
ClickUp สำหรับทรัพยากรบุคคลถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ HR ทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการสรรหา การจ้างงาน การจัดการกลุ่มผู้สมัคร การพัฒนาทักษะของพนักงาน หรือการสร้างแบรนด์นายจ้าง ด้วยเครื่องมือเดียว คุณสามารถได้รับพลังของเทคโนโลยีการสรรหาทั้งหมดและทำให้ทีม HR ของคุณจัดการข้อมูลทั้งหมดได้ง่ายขึ้นด้วยแพลตฟอร์มเดียว
ดังนั้น เริ่มลงทุนในเครื่องมือการสรรหาที่เหมาะสมเพื่อให้คุณได้เปรียบในการแข่งขัน ลองใช้ ClickUpและสร้างบัญชีฟรีวันนี้