เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักสรรหาบุคลากร

คุณเคยสงสัยไหมว่าเบื้องหลังฉากในโลกของการสรรหาบุคลากรนั้นเป็นอย่างไร? ผู้สรรหาบุคลากรทำหน้าที่เป็นนักจับคู่มืออาชีพที่ทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการค้นหาผู้สมัครที่มีศักยภาพสำหรับตำแหน่งงานว่าง ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการสแกนประวัติย่อ การสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของผู้หางานและผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร รวมถึงการสวมบทบาทเป็นนักล่าหัวกะทิ การสรรหาบุคลากรอาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ผู้สรรหาบุคลากรจำนวนมากกล่าวว่า การจับคู่ในองค์กรคืออาชีพในฝันของพวกเขา และพวกเขาไม่ต้องการทำงานอื่นใดอีก
แต่แล้ว, ผู้สรรหาทำอะไรบ้าง? ชีวิตประจำวันของพวกเขาเป็นอย่างไร?
ไม่ว่าคุณจะสนใจที่จะเป็นผู้สรรหาบุคลากรเองหรือเพียงแค่สงสัยเกี่ยวกับงานนี้ คู่มือนี้จะช่วยขจัดความเข้าใจผิดและแสดงให้คุณเห็นว่าผู้สรรหาบุคลากรทำงานอย่างไรจริงๆ เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าการทำงานประจำวันของผู้สรรหาบุคลากรเป็นอย่างไร เครื่องมือที่พวกเขาใช้ และการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการจัดหาบุคลากรที่อาจมีผลกระทบอย่างมากต่ออาชีพนี้
อะไรคือ ผู้สรรหา?
ผู้สรรหาทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้หางานกับธุรกิจ ช่วยให้บริษัทสามารถหาผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดมาเติมเต็มตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ แม้ว่าเป้าหมายสูงสุดของผู้สรรหาในฝ่ายทรัพยากรบุคคลคือการเติมเต็มตำแหน่งงานว่าง แต่พวกเขายังทำมากกว่านั้นอีกมาก
แก่นแท้ของงานสรรหาบุคลากรคือการเป็นผู้เชื่อมโยง พวกเขาต้องสร้างสมดุลระหว่างความคาดหวังของผู้จัดการฝ่ายสรรหาและผู้สมัคร ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจใน:
- คำอธิบายหน้าที่การงาน
- ชุดทักษะที่ต้องการ
- ความเหมาะสมทางวัฒนธรรม
- วิธีโพสต์ประกาศรับสมัครงานที่ดึงดูดความสนใจ
การพบเรซูเม่ที่เหมาะสมเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ผู้สรรหาที่ประสบความสำเร็จรู้วิธีค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมซึ่งจะเติบโต—และอยู่—ในบทบาทใหม่ของพวกเขา 🤝
ทุกวันนี้ ผู้สรรหาบุคลากรใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง LinkedIn ในการค้นหาผู้สมัครงาน เนื่องจากพวกเขามักมองหาบุคลากรที่มีความสามารถสูงอยู่เสมอ จึงทำให้ผู้สรรหาบุคลากรมีลักษณะคล้ายกับนักล่าหัว แต่ผู้สรรหาบุคลากรที่ดีไม่ได้เพียงแค่เติมเต็มตำแหน่งงานเท่านั้น พวกเขายังมีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหาทั้งหมด พวกเขาให้คำแนะนำแก่บริษัทเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด มาตรฐานเงินเดือน และกลยุทธ์การสรรหาบุคลากร
พวกเขายังมีบทบาทสำคัญในการทำให้กระบวนการสรรหาบุคลากรเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งรวมถึงการรักษาประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้สมัครทุกคน ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร
วันหนึ่งในชีวิตของนักสรรหาบุคลากร
วันทำงานทั่วไปของนักสรรหามีการทำงานหนักมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญในการหาผู้เชี่ยวชาญด้านไอที การสรรหาผู้บริหารที่มุ่งเน้นตำแหน่งผู้นำระดับสูง หรือการสรรหาทั่วไปที่ดูแลตำแหน่งต่างๆตั้งแต่การจัดตารางสัมภาษณ์ไปจนถึงการประสานงานการประชุมทีม ตั้งแต่การติดตามผู้สมัครไปจนถึงการให้ข้อเสนอแนะ วันทำงานของนักสรรหาเป็นงานที่หลากหลายและท้าทาย นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของวันหนึ่งในชีวิตของนักสรรหา
กิจวัตรตอนเช้า
วันทำงานของนักสรรหาบุคลากรในองค์กรมักเริ่มต้นด้วยการสื่อสาร โดยปกติสิ่งแรกที่ต้องทำคือตรวจสอบอีเมลและข้อความเสียงเพื่อ:
- ติดตามความคืบหน้ากับผู้จัดการฝ่ายสรรหา
- รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้สมัคร
- คัดกรองคำตอบของผู้สมัครที่มีศักยภาพ
เนื่องจากคนส่วนใหญ่หางานในขณะที่ยังทำงานอยู่ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ใบสมัครใหม่จะเข้ามาในช่วงกลางคืน อีเมลและสายโทรศัพท์ในช่วงเช้าตรู่ช่วยกำหนดบรรยากาศของวัน ช่วยให้ผู้สรรหาบุคลากรจัดลำดับความสำคัญของงานและวางแผนตารางวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
งานประจำวัน
หลังจากกาแฟเริ่มออกฤทธิ์ ผู้สรรหาจะหันมาให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้สมัคร ซึ่งประกอบด้วยงานหลายอย่าง เช่น:
- การนัดหมายสัมภาษณ์
- การคัดกรองผู้สมัครผ่านการโทรศัพท์หรือการสนทนาผ่านวิดีโอ
- ติดตามผลการสัมภาษณ์
- ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากร
แต่นั่นเป็นเพียงด้านหนึ่งของเหรียญเท่านั้น แม้ว่าการที่นักสรรหาบุคลากรจะมีความสำคัญในการติดต่อสื่อสารกับผู้สมัครงาน แต่พวกเขาก็ต้องรักษาการติดต่อสื่อสารกับความต้องการของนายจ้างไว้เช่นกัน นักสรรหาบุคลากรใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการสื่อสารกับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าใจความต้องการสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับ ปรับปรุงคำอธิบายตำแหน่งงานให้เหมาะสม และหารือเกี่ยวกับความเหมาะสมทางวัฒนธรรมและทักษะของผู้สมัคร
คนส่วนใหญ่หางานทางออนไลน์ ดังนั้นผู้สรรหาจึงใช้เวลาอย่างมากบนเว็บไซต์หางานและเว็บไซต์เช่น LinkedIn พวกเขาโพสต์ตำแหน่งงานว่างและค้นหาผู้สมัครอย่างริเริ่มที่จะเหมาะกับตำแหน่งงานที่พวกเขาต้องการจ้าง
สรุปของวันนี้
เมื่อวันใกล้จะสิ้นสุด ผู้สรรหาบุคลากรจะเริ่มสรุปงานประจำวัน ซึ่งโดยปกติจะรวมถึงงานต่างๆ เช่น:
- การปรับปรุงระบบการติดตามการสรรหา
- ตอบกลับอีเมลที่ไม่ซับซ้อนหรือคำถามที่ต้องการคำตอบอย่างรวดเร็ว
- การตั้งค่างานสำหรับวันถัดไป
นักสรรหาส่วนใหญ่ทำงานคนเดียว แต่พวกเขายังคงเป็นส่วนหนึ่งของทีม ความเงียบสงบในช่วงท้ายของวันเป็นโอกาสที่จะได้พูดคุยกับทีมสรรหาเพื่อตรวจสอบความคืบหน้า พูดคุยเกี่ยวกับความท้าทาย และวางแผนการประชุมทีม
มุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับงานของ ผู้สรรหา
ผู้สรรหามีภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคุณพูดคุยกับใคร การสรรหาบุคลากรเป็นงานที่มีหลายแง่มุม จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้คนจะมีความคิดหรือสมมติฐานเกี่ยวกับอาชีพนี้ มาเจาะลึกกันว่าแต่ละคนอาจมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับงานของคุณในฐานะผู้สรรหาบุคลากร
มุมมองของพ่อแม่, เพื่อน, และคนรู้จัก
เพื่อนและครอบครัวของคุณอาจไม่คุ้นเคยกับอุตสาหกรรมการสรรหามากนัก ดังนั้นสำหรับพวกเขา งานสรรหางานอาจฟังดูเหมือนการผสมผสานระหว่างงานทรัพยากรบุคคลกับงานขาย พวกเขามักมองว่าบทบาทนี้มุ่งเน้นไปที่การจ้างงานและการสัมภาษณ์ผู้สมัครเป็นหลัก—ซึ่งก็ไม่ได้ห่างไกลจากความเป็นจริงมากนัก
มีความเข้าใจทั่วไปว่าผู้สรรหาบุคลากรทำงานกับผู้หางานและช่วยพวกเขาหางาน แต่ครอบครัวของคุณอาจไม่เข้าใจว่าจริงๆ แล้วมีงานมากมายเพียงใดในการค้นหาและสรรหาบุคลากร 👀
วิธีที่ลูกค้าเห็น ผู้สรรหา
ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและผู้นำองค์กรมักจะจ้างที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรหรือผู้สรรหาภายในองค์กรเพื่อเติมเต็มตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ พวกเขามองว่าผู้สรรหาเป็นพันธมิตรที่สำคัญซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเติมเต็มตำแหน่งงานที่ว่างเท่านั้น แต่ยัง:
- ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดงาน
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากร
- เข้าใจความซับซ้อนของการจ้างงานสำหรับชุดทักษะทางเทคนิค
ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะยุ่งกับงานของตนเอง จึงต้องพึ่งพาผู้สรรหาบุคลากรในการค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมและจัดการกระบวนการจ้างงาน
การรับรู้ตนเองของผู้สรรหาเปรียบเทียบกับงานที่แท้จริงของพวกเขา
ผู้สรรหามีความเข้าใจในบทบาทของตนอย่างลึกซึ้งและละเอียดอ่อนมากขึ้น ส่วนใหญ่มองว่าตนเองเป็นผู้เชื่อมโยงอาชีพที่ลงตัว ที่ปรึกษาด้านบุคลากร และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม พวกเขารู้ว่างานของตนไม่ได้จำกัดอยู่แค่การหาคนมาเติมตำแหน่งว่างเท่านั้น แต่ยังสร้างการเชื่อมต่อที่มีความหมาย กำหนดเส้นทางอาชีพ และมีอิทธิพลต่อการเติบโตของบริษัท 🏢
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ หน้าที่งานที่แท้จริงของผู้สรรหามักจะไม่ตรงกับภาพลักษณ์ที่พวกเขามองตัวเองเสมอไป คุณอาจใฝ่ฝันที่จะเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่มีบทบาทในการตัดสินใจสำคัญ แต่ในความเป็นจริงกลับใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานด้านธุรการ เช่น การนัดสัมภาษณ์หรือจัดการเอกสาร ความท้าทายสำหรับผู้สรรหาคือการหาวิธีสร้างสมดุลระหว่างงานด้านเอกสารเหล่านี้กับส่วนที่ต้องใช้กลยุทธ์ในบทบาทของตน
งานที่ทำให้ผู้สรรหาบุคลากรมีความจำเป็น
ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบางคนอาจหัวเราะเยาะความคิดในการจ้างนักสรรหางานในตอนแรก แต่คนเหล่านี้ทำหน้าที่สำคัญมากมาย ผู้จัดการฝ่ายสรรหามักจะไม่มีศักยภาพหรือประสบการณ์ในการจัดการกระบวนการสรรหาบุคลากร แต่นี่คือสิ่งที่นักสรรหางานทำเป็นประจำ นักสรรหางานมีความสำคัญด้วยเหตุผลมากมาย
การจัดการผู้สมัครและข้อมูล
ผู้สรรหามีวิธีการค้นหาผู้สมัครงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงแค่การดูว่าใครว่างงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการค้นหาผู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งงานและวัฒนธรรมองค์กรด้วย ผู้สรรหาใช้เครื่องมือและเทคนิคหลากหลายรูปแบบในการระบุผู้สมัครที่มีศักยภาพ ตั้งแต่การค้นหาผ่าน LinkedIn การสร้างเครือข่าย ไปจนถึงการเข้าถึงกลุ่มผู้มีความสามารถที่มีอยู่แล้ว 🔍
แต่พวกเขาไม่ได้จดข้อมูลของผู้สมัครลงบนกระดาษโน้ตติดผนังนักสรรหาที่มีประสบการณ์ใช้เครื่องมือเช่น ClickUpในการสร้างฐานข้อมูลผู้สมัครที่ได้รับการดูแลอย่างดี ซึ่งทำให้การติดต่อผู้สมัครที่มีศักยภาพ ติดตามความคืบหน้าของพวกเขาผ่านกระบวนการสรรหา และรักษาท่อส่งผู้มีความสามารถไว้สำหรับตำแหน่งว่างในอนาคตเป็นเรื่องง่าย ฐานข้อมูลเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเก็บบันทึกข้อมูล แต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจับคู่ที่มีข้อมูลสนับสนุนและมีกลยุทธ์ซึ่งทำงานได้ดีสำหรับทั้งลูกค้าและผู้สมัคร
การสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ
ผู้สรรหาบุคลากรทำหน้าที่เชื่อมช่องว่างด้วยการสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับผู้จัดการฝ่ายสรรหาและผู้สมัครงาน. ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ตำแหน่งงานจะได้รับการสมัครมากกว่า 100 คนในปัจจุบัน ดังนั้นผู้สรรหาบุคลากรจึงมีงานที่ต้องทำมากมายอย่างแน่นอน.
การรับสายจากผู้สมัครงานต้องใช้เวลาเป็นอย่างมาก แต่ผู้สรรหาบุคลากรก็ต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของตนอยู่เสมอเช่นกัน นี่ไม่เพียงแต่รวมถึงการอัปเดตความคืบหน้าของแคมเปญการสรรหาบุคลากรในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดและเกณฑ์เงินเดือนสำหรับแต่ละตำแหน่งงานด้วย ผู้สรรหาบุคลากรทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างองค์กรกับตลาดแรงงาน โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าซึ่งสามารถช่วยกำหนดการตัดสินใจในการจ้างงานและการวางแผนกำลังคนได้
การมีส่วนร่วมของผู้สมัคร
ผู้สมัครมีอำนาจในกระบวนการจ้างงานพอๆ กับบริษัท ผู้สรรหาที่ดีรู้ดีว่างานของพวกเขาไม่ได้เกี่ยวกับการเติมตำแหน่งงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความเข้าใจ มันเป็นหน้าที่ของผู้สรรหาที่จะทำให้ผู้สมัครรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสและสร้างความประทับใจที่ดี
เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้โดย ผู้สรรหา สำหรับงานประจำวัน
การสรรหาบุคลากรเป็นงานที่ให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรก แต่เทคโนโลยีก็ช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นอย่างแน่นอน ผู้สรรหาบุคลากรใช้เครื่องมือและเทคนิคเหล่านี้เพื่อติดตามเทรนด์ล่าสุด ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและผู้สมัครงาน และสร้างการจับคู่ที่เหมาะสมอย่างรอบคอบ
1. ใช้เครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลและการสรรหาบุคลากร เช่น ClickUp
การสรรหาบุคลากรในยุคใหม่จะไม่มีประสิทธิภาพหากไม่มีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม นั่นคือเหตุผลที่ทีม HR ไว้วางใจใช้ ClickUpเพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่การจ้างงาน การปฐมนิเทศ ไปจนถึงการรักษาพนักงาน 🤩
ไม่ได้จะอวดตัวเอง แต่แม่แบบการสรรหาและทรัพยากรบุคคลของเรานั้นมีประโยชน์มากทีเดียว ใช้แม่แบบแผนปฏิบัติการสรรหาของ ClickUpเพื่อให้ผู้สรรหาและผู้จัดการฝ่ายบุคคลมีความเข้าใจตรงกันในทุกตำแหน่งงานที่เปิดรับ
แต่ ClickUp ไม่ได้มีไว้แค่สำหรับการจ้างงานเท่านั้น—คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มเดียวกันนี้ต่อได้ตั้งแต่ผู้สมัครกลายเป็นพนักงาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคัดลอกเทมเพลตคู่มือ HR ของ ClickUpเพื่อสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรมและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
2. สร้างเครือข่ายบน LinkedIn
LinkedIn อาจดูเหมือนถูกใช้มากเกินไป แต่ยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับนักสรรหาบุคลากรในการติดต่อกับผู้สมัครงาน มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเครือข่าย การค้นหาผู้สมัคร และการโฆษณาตำแหน่งงานว่าง นอกจากนี้ยังทำให้การส่งข้อความถึงผู้สมัครที่มีศักยภาพจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วเป็นเรื่องง่าย
3. ใช้ระบบติดตามผู้สมัครงาน – ATS
ระบบติดตามผู้สมัครงานช่วยจัดการกระบวนการสรรหาบุคลากรตั้งแต่ต้นจนจบ ระบบเช่น ClickUp ติดตามการสมัครงาน จัดระเบียบข้อมูลผู้สมัคร และช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น ระบบติดตามผู้สมัครงาน (ATS) สามารถคัดกรองการสมัครตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น การศึกษาหรือประสบการณ์ เพื่อประหยัดเวลา
4. ตรวจสอบเว็บไซต์หางานและเว็บไซต์อาชีพ
ผู้สรรหามักใช้เว็บไซต์หางานและเว็บไซต์อาชีพเพื่อโพสต์ตำแหน่งงานว่างและเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้น โพสต์ทั้งบนเว็บไซต์ทั่วไปและเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจงกับอุตสาหกรรมเพื่อขยายการเข้าถึงของคุณ
5. อย่าลืมเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม โซเชียลมีเดีย อื่นๆ
LinkedIn เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์มาตรฐานสำหรับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงาน แต่ก็ไม่ใช่ที่เดียวที่จะหาผู้สมัครได้ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักสรรหาบุคลากรจะใช้แพลตฟอร์มอย่าง Facebook, Instagram, X (เดิมคือ Twitter) และแม้แต่ TikTok แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้คุณเข้าใจบุคลิกภาพ ความสนใจ และความเข้ากันได้ทางวัฒนธรรมของผู้สมัครได้มากกว่าที่คุณจะเห็นจากประวัติการทำงาน
6. ใช้การคัดกรองผู้สมัครด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
ดูสิ การสรรหาบุคลากรอาจเป็นกระบวนการที่ใช้เวลามากเครื่องมือคัดกรองที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยนักสรรหาบุคลากรคัดกรองจำนวนผู้สมัครในขั้นตอนแรกของการจ้างงาน ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานด้วยตนเองหลายชั่วโมง เครื่องมือเหล่านี้ใช้ 알고ริทึมเพื่อประเมินว่าผู้สมัครคนใดเหมาะสมที่สุด นำผู้สมัครที่มีศักยภาพมากที่สุดมาให้คุณในเวลาที่รวดเร็วที่สุด แน่นอนว่านักสรรหาบุคลากรยังคงต้องตรวจสอบการตัดสินใจของระบบ AI อีกครั้ง แต่เครื่องมือนี้จะช่วยประหยัดเวลาได้มาก
7. ลองสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอ
แพลตฟอร์มสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอมีความจำเป็นสำหรับการจ้างงานทางไกล แต่พวกมันก็มีประโยชน์แม้ว่าคุณจะจ้างใครในเมืองก็ตาม โดยเฉพาะหากคุณมีกระบวนการสัมภาษณ์หลายขั้นตอนหรือผู้จัดการการจ้างงานอยู่ในที่อื่น การสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอจำลองการสื่อสารแบบตัวต่อตัวของการสัมภาษณ์แบบพบปะ แต่ช่วยประหยัดเวลาการเดินทางของทุกคน
8. ตรวจสอบการวิเคราะห์การสรรหาบุคลากร
ความพยายามในการสรรหาบุคลากรของคุณมีประสิทธิภาพเพียงใด? คุณจะไม่มีทางรู้ได้หากไม่ตรวจสอบผลการดำเนินงาน เครื่องมือวิเคราะห์และรายงานการสรรหาบุคลากรจะมอบข้อมูลเชิงลึกที่เป็นกลางและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาของคุณ คุณจะได้เห็นตัวชี้วัดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับระยะเวลาในการจ้างงาน ต้นทุนต่อการจ้างงาน และประสิทธิภาพของช่องทางการสรรหาบุคลากรของคุณ ตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้อย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงความพยายามในการสรรหาบุคลากรของคุณ
9. เข้าร่วมงานสร้างเครือข่ายวิชาชีพ
โซเชียลมีเดียและเว็บไซต์หางานเป็นเครื่องมือที่ดี แต่ไม่มีอะไรทำงานได้ดีเท่ากับการพบปะผู้สมัครงานแบบตัวต่อตัว นักสรรหางานมักจะเข้าร่วมงานอีเวนต์ต่าง ๆ เพื่อเชื่อมต่อกับผู้สมัครที่มีศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้มีความสามารถ แม้ผู้สมัครจะไม่ได้กำลังมองหางานในขณะนี้ คุณไม่มีทางรู้ว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจะนำคุณไปสู่อะไรในอนาคต กล้าที่จะออกไปพบผู้คน แล้วเครือข่ายของคุณจะเติบโตอย่างรวดเร็ว 🙌
10. จัดตั้งโปรแกรมแนะนำพนักงาน
การแนะนำพนักงานเป็นวิธีฉลาดในการใช้ประโยชน์จากพนักงานที่มีอยู่เพื่อค้นหาผู้สมัครที่มีศักยภาพ โปรแกรมเหล่านี้มักส่งผลให้มีการจ้างงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเนื่องจากพนักงานปัจจุบันเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรอยู่แล้ว นอกจากนี้ ผู้แนะนำจะเข้ามาหาคุณเอง คุณจึงประหยัดเวลาและปรับปรุงคุณภาพของกลุ่มผู้สมัครได้—เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย!
อนาคตของการสรรหาบุคลากร
ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไป และนั่นเป็นความจริงสำหรับอุตสาหกรรมการสรรหาบุคลากร เราคาดว่าแนวโน้มหลายประการจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสรรหาบุคลากรในอนาคต ซึ่งรวมถึง:
- AI: การใช้AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาผู้สมัคร การคัดกรอง และการสัมภาษณ์เบื้องต้น อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงที่อัลกอริทึมของ AI อาจมีอคติ ดังนั้นผู้สรรหาบุคลากรจึงยังคงต้องติดตามเทคโนโลยีนี้อย่างใกล้ชิด
- การจ้างงานทางไกล: การทำงานทางไกลได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดังนั้นผู้สรรหาบุคลากรจะรับผิดชอบกระบวนการจ้างงานทางไกลมากขึ้น ตั้งแต่การสัมภาษณ์เสมือนจริงไปจนถึงการรับเข้าทำงานผ่านระบบดิจิทัล ผู้สรรหาบุคลากรจำเป็นต้องเชี่ยวชาญศิลปะการประเมินผู้สมัครอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมทางไกล
- ความเท่าเทียมและการเป็นส่วนหนึ่ง: บริษัทต่างๆ กำลังให้ความสำคัญกับความหลากหลายและการมีส่วนร่วมในการจ้างงานมากขึ้นอย่างถูกต้อง ผู้สรรหาบุคลากรจำเป็นต้องติดตามกฎหมายล่าสุดและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วม (DEIB) อย่างใกล้ชิด
ผ่านกระบวนการสรรหาบุคลากรอย่างง่ายดายด้วย ClickUp
ความชอบของพนักงาน, เทคโนโลยี, และการเปลี่ยนแปลงของตลาดจะส่งผลต่ออนาคตของการสรรหาบุคลากร. แม้ว่าเทคโนโลยีสามารถรับภาระงานหนักได้มากมาย, ผู้สรรหาบุคลากรจะยังคงเป็นองค์ประกอบมนุษย์ที่สำคัญในกระบวนการสรรหา, ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้จัดการสรรหาบุคลากรกับผู้สมัคร.
ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือล้ำสมัยอย่าง ClickUp เพื่อปรับปรุงกระบวนการสรรหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือการปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์ล่าสุดในอุตสาหกรรมการสรรหา บุคลากรในสายงานนี้สัญญาว่าจะเติบโต มีผลกระทบ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
แน่นอนว่าเครื่องมือที่เหมาะสมสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง แม่แบบที่ปรับแต่งได้ ฐานข้อมูล และรายงานการสรรหาของ ClickUp ช่วยให้ผู้สรรหาประสบความสำเร็จในบทบาทของตน ดูความแตกต่างของ ClickUp ด้วยตัวคุณเอง:สร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการสรรหาของคุณฟรีตอนนี้