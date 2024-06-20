วิธีใช้ AI ในการสรรหาบุคลากร (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)

การค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานอาจเป็นเรื่องท้าทาย—ความเจ็บปวดที่นักสรรหาบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลต่างรู้ดี
การคัดกรองประวัติย่อและใบสมัครของผู้สมัครที่ไม่มีที่สิ้นสุด การระบุผู้ที่มีศักยภาพเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และการทำให้กระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ เป็นเพียงไม่กี่อุปสรรคที่ต้องเผชิญ
ยังไม่ต้องพูดถึงการตอบอีเมลของผู้สมัครแต่ละคนด้วยตนเองและการติดตามผลกับผู้ที่มีศักยภาพตลอดกระบวนการสรรหา ซึ่งอาจกลายเป็นภาระที่หนักหนาได้
อย่างไรก็ตาม ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับผู้สรรหาบุคลากร
วันนี้ เรามีเครื่องมือสรรหาบุคลากรด้วย AIหลากหลายรูปแบบที่สามารถนำเสนอโซลูชันนวัตกรรมใหม่ ๆ แก้ไขปัญหาการสรรหาบุคลากรที่เรื้อรังของคุณได้ คุณสามารถใช้ AI เพื่อสแกนประวัติย่อ ค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว จัดตารางสัมภาษณ์ และแม้กระทั่งลดอคติโดยไม่รู้ตัวในการจ้างงาน
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจวิธีที่โซลูชันปัญญาประดิษฐ์กำลังปรับเปลี่ยนและทำให้กระบวนการสรรหาบุคลากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น กรณีศึกษาการใช้ AI ในการสรรหาบุคลากร และวิธีที่คุณสามารถใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในกระบวนการจ้างงานของคุณเพื่อดึงดูดผู้สมัครงานที่ดีที่สุด
การเข้าใจ AI ในการสรรหาบุคลากร
วันทำงานของผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR)มักจะใช้เวลาไปกับการตรวจสอบประวัติการทำงาน รวมถึงการค้นหาผู้สมัครที่ไม่ได้หางานอย่างจริงจัง การนัดสัมภาษณ์ หรือการคัดกรองผู้สมัคร
การอ่านประวัติการทำงานนับไม่ถ้วนและการโทรติดตามผลหลายสิบครั้งอาจเป็นเรื่องที่เหนื่อยมาก
อย่างไรก็ตาม โซลูชันการสรรหาบุคลากรที่ใช้เทคโนโลยี AI สามารถทำงานเหล่านี้ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ
นี่คือวิธีที่ AI กำลังเปลี่ยนแปลงกระบวนการสรรหาบุคลากร:
ประสิทธิภาพและผลผลิตที่ดีขึ้น
อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์สามารถ วิเคราะห์ทักษะของพนักงานที่มีอยู่และระบุช่องว่างเพื่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่ดีขึ้น ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการพัฒนากลยุทธ์การสรรหาเพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถและเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้
การทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นระบบอัตโนมัติ AI ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์สามารถมุ่งเน้นไปที่การริเริ่มเชิงกลยุทธ์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
ประสบการณ์ของผู้สมัครที่ดีขึ้น
ด้วยระบบติดตามผู้สมัครงานที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์(AI-poweredApplicant Tracking Systems- ATS) คุณสามารถกำจัดงานที่ต้องทำด้วยตนเองในการตรวจสอบประวัติการทำงานและจับคู่ผู้สมัครกับตำแหน่งที่เหมาะสมได้ อัลกอริทึมของ AI จะทำการ วิเคราะห์ประวัติการทำงานโดยอัตโนมัติ และจับคู่ผู้สมัครตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
โซลูชันเหล่านี้ยังสามารถให้ข้อมูลอัปเดตและข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์แก่ผู้สมัครเกี่ยวกับการสมัครงานของพวกเขา ทำให้พวกเขาทราบความคืบหน้าโดยไม่ต้องเพิ่มภาระงานให้กับผู้สรรหาบุคลากร
คุณภาพของผู้สมัครที่ได้รับการปรับปรุง
ซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่ขับเคลื่อนด้วย AI วิเคราะห์โปรไฟล์ผู้สมัคร ข้อมูลการจ้างงาน และปัจจัยอื่น ๆ เพื่อสร้างประกาศรับสมัครงานที่แม่นยำและดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพ. เครื่องมือเหล่านี้ยังสามารถช่วยในการวางแผนกำลังคน ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถรักษาและสร้างความผูกพันกับพนักงานที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
วิธีการใช้ AI ในการสรรหาบุคลากร
นี่คือวิธีที่คุณสามารถผสานเครื่องมือการสรรหาด้วยปัญญาประดิษฐ์เข้ากับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการสรรหาบุคลากรของคุณ:
1. การคัดกรองประวัติย่อ
เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับทรัพยากรบุคคลทำให้กระบวนการคัดกรองประวัติย่อเป็นไปโดยอัตโนมัติ
วิธีการทำงาน:
- การจับคู่คำสำคัญ: อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์สามารถวิเคราะห์ประวัติย่อจำนวนมากโดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือ NLP อัลกอริทึมเหล่านี้สามารถจับคู่คำสำคัญที่ใช้ในคำอธิบายงานกับส่วนต่างๆ ในประวัติย่อของผู้สมัครเพื่อระบุทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสม รวมถึงผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับตำแหน่งงาน
- เงื่อนไขการคัดกรอง: คุณสามารถตั้งค่าเงื่อนไขการคัดกรองตามข้อกำหนดของตำแหน่งงานที่เปิดรับ AI สามารถใช้เกณฑ์เหล่านี้ในการประเมินและแนะนำโปรไฟล์ผู้สมัครที่ตรงตามความต้องการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการสรรหาบุคลากร
2. การสรรหาผู้สมัคร
หากคุณสังเกตวันทำงานของนักสรรหาบุคลากร คุณจะเห็นว่าส่วนใหญ่ของเวลาของพวกเขาถูกใช้ไปกับการคัดเลือกผู้สมัครสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับอยู่ นี่อาจเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับทีมทรัพยากรบุคคล เมื่อพิจารณาว่าผู้สมัครส่งใบสมัครผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย อีเมล แชท เว็บไซต์หางาน และพอร์ทัลการจ้างงาน
วิธีการทำงาน:
- การค้นหาฐานข้อมูล: การนำเครื่องมือ AI มาใช้สามารถทำให้การค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลของผู้สมัครที่มาจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ
- การค้นหาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น: AI เข้าใจเจตนาเบื้องหลังความต้องการของคุณ แทนที่จะพึ่งพาการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดที่ตายตัว AI สามารถระบุคำที่มีความหมายใกล้เคียง ทักษะที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์ที่สามารถนำมาใช้ได้ แม้แต่ในกรณีที่ผู้สมัครใช้คำศัพท์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้คุณไม่พลาดผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม: โซลูชันการสรรหาบุคลากรที่ขับเคลื่อนด้วย AI มอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ผู้สมัครมีส่วนร่วมกับประกาศงานของคุณ และว่าการสมัครงานตอบสนองต่อความพยายามในการจ้างงานของคุณในเชิงบวกหรือไม่
3. การประเมินทักษะ
โซลูชันปัญญาประดิษฐ์สามารถทดสอบทักษะของผู้สมัครได้โดยการสร้างแบบทดสอบทักษะที่ครอบคลุมความสามารถทางปัญญา ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และทักษะทางสังคม ซึ่งให้การประเมินอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับความสามารถของผู้สมัคร
นอกจากนี้ ระบบ AI ในการประเมินทักษะยังมีความ สามารถในการปรับขนาดได้สูง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมจากกลุ่มผู้สมัครได้ในปริมาณมากโดยไม่ลดทอนคุณภาพ
วิธีการทำงาน:
- การประเมินแบบไดนามิก: อัลกอริทึมของ AI สามารถปรับระดับความยากของการประเมินเหล่านี้ได้แบบไดนามิกเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้สมัคร และให้ความเข้าใจที่แม่นยำยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของผู้สมัคร
- การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์: ผู้สมัครจะถูกวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ตามคำตอบของพวกเขาในการสอบประเมิน และตามมาตรฐานเดียวกันเพื่อกำจัดอคติของมนุษย์ในกระบวนการสรรหา
- ข้อเสนอแนะส่วนบุคคล: โซลูชันเหล่านี้มอบข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์และปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลแก่ผู้สมัครตามผลงานของพวกเขา เพื่อช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะของตนเอง รวมถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
4. การนัดสัมภาษณ์
หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของเครื่องมือสรรหาบุคลากรที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์คือสามารถทำให้กระบวนการนัดสัมภาษณ์เป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยประหยัดเวลา และลดปัญหาด้านการจัดการ
วิธีการทำงาน:
- อัลกอริทึมการจัดตารางเวลาอัจฉริยะ: อัลกอริทึมการจัดตารางเวลาอัจฉริยะวิเคราะห์ปฏิทินของผู้สัมภาษณ์และผู้สมัครเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประชุม
- คำเชิญอัตโนมัติ: ด้วยระบบอัตโนมัติเพียงไม่กี่ขั้นตอน คุณสามารถส่งอีเมลถึงผู้สมัครชั้นนำพร้อมตัวเลือกการนัดหมาย เช่น เขตเวลา ความขัดแย้งในการนัดหมาย และความต้องการในการประชุม รวมถึงการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการยกเลิกในนาทีสุดท้ายและการพลาดการประชุม
เมื่องานที่ต้องทำด้วยตนเองและใช้เวลามากถูกทำให้เป็นอัตโนมัติด้วยซอฟต์แวร์สรรหาบุคลากรที่ใช้ AI ทีมทรัพยากรบุคคลของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การริเริ่มด้านกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรได้
บทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในการเสริมสร้างความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมในการสรรหาบุคลากร
ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม หรือ DEI หมายถึง นโยบายการบริหารจัดการบุคลากรที่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ทุกคนรู้สึกมีคุณค่า ได้รับการเคารพ และมีอำนาจในการตัดสินใจ
ในการสรรหาบุคลากร หมายความว่าต้องมั่นใจว่าผู้สมัครทุกคนได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการสมัครงาน โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น วัฒนธรรม เพศ เชื้อชาติ และภูมิหลัง
ปัญญาประดิษฐ์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยผู้สรรหาบุคลากรในการจ้างงานที่มีความสามารถโดยปราศจากอคติหรือความลำเอียง นี่คือวิธีที่ AI ช่วยเสริมสร้าง DEI ในการสรรหาบุคลากร:
1. การลดอคติในการคัดกรองและคัดเลือกประวัติย่อ:
อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์สามารถคัดเลือกโปรไฟล์ผู้สมัครตามเกณฑ์ที่เป็นกลาง เช่น ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และคุณสมบัติต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างจากผู้สรรหาที่เป็นมนุษย์ อัลกอริทึมเหล่านี้จะไม่พิจารณาปัจจัยเชิงอัตวิสัยที่ไม่เกี่ยวข้อง ช่วยขจัดอคติที่เกิดจากการตัดสินใจของมนุษย์ที่ไม่ถูกต้อง
- ระบบ AI วิเคราะห์ประวัติการทำงานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและเกี่ยวข้อง โดยไม่สนใจข้อมูลเชิงอัตนัย เช่น ชื่อ อายุ หรือที่อยู่
- การคัดกรองประวัติย่อด้วย AIยังโปร่งใสอีกด้วย คุณสามารถเห็นปัจจัยที่อัลกอริทึมใช้ในการตัดสินใจได้ ซึ่งช่วยให้ผู้สรรหาบุคลากรสามารถตรวจสอบวิธีการจ้างงานของผู้สมัครและระบุอคติใด ๆ ได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ
2. ขยายแหล่งค้นหาผู้สมัครและเพิ่มการติดต่อสื่อสาร
อัลกอริทึม AI สามารถค้นหาแหล่งข้อมูลต่าง ๆ สำหรับโปรไฟล์ผู้สมัครงานได้ตามทักษะของพวกเขาแทนที่จะเป็นลักษณะทางประชากรศาสตร์.เครื่องมือทรัพยากรบุคคลเหล่านี้สามารถวิเคราะห์คำอธิบายตำแหน่งงานได้ และยังสามารถนำมาใช้เพื่อ ระบุคำที่อาจทำให้ผู้สมัครที่มีศักยภาพไม่สมัครตำแหน่งงาน ได้.
- ระบบ AI ค้นหาหลายแพลตฟอร์มและฐานข้อมูลเพื่อจัดตารางสัมภาษณ์กับผู้สมัครที่มีทักษะที่ต้องการ โดยไม่คำนึงถึงพื้นหลังทางประชากรศาสตร์ของพวกเขา
- ปัญญาประดิษฐ์สามารถสแกนคำอธิบายงานเพื่อค้นหาภาษาที่มีอคติและแนะนำการแก้ไขเพื่อให้มีความครอบคลุมมากขึ้น
3. การปรับปรุงการแทนตัวและการรักษาไว้ของกลุ่มที่ไม่ได้รับการแทนตัวอย่างเพียงพอ
คุณสามารถปรับปรุงการริเริ่มด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการสรรหาบุคลากรได้
เครื่องมือจัดหาบุคลากรที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถลดอคติในกระบวนการคัดเลือก ทำให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาบุคลากรสามารถใช้เครื่องมือเดียวกันนี้เพื่อ เสนอการสนับสนุนและทรัพยากรที่ปรับให้เหมาะสมกับผู้สมัครจากกลุ่มที่ขาดโอกาส ทำให้พวกเขารู้สึกได้รับการต้อนรับและสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ดียิ่งขึ้น
เครื่องมือ AI สามารถให้การสนับสนุนและทรัพยากรที่ปรับให้เหมาะกับผู้สมัครจากกลุ่มที่ขาดโอกาส ช่วยให้พวกเขาปรับตัวและประสบความสำเร็จภายในองค์กร
ประโยชน์หลักของ AI ในการเสริมสร้าง DEI
- การตัดสินใจอย่างเป็นกลาง: ด้วย AI การตัดสินใจของทีมสรรหาบุคลากรจะอิงตามข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ช่วยขจัดอคติส่วนบุคคลที่มักมีผลต่อการตัดสินใจของมนุษย์
- กลุ่มผู้มีความสามารถที่กว้างขึ้น: AI ขยายขอบเขตการค้นหาผู้สมัครงาน ทำให้ประกาศรับสมัครงานเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและกว้างขวางยิ่งขึ้น
- คำอธิบายงานที่ครอบคลุม: AI ช่วยสร้างคำอธิบายความต้องการของงานที่ดึงดูดผู้สมัครที่หลากหลายโดยการระบุและกำจัดคำหรือภาษาที่มีอคติ
- การสนับสนุนการรักษา: AI ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่กลุ่มที่ขาดโอกาส ส่งเสริมการบูรณาการและการรักษาไว้ภายในองค์กร
การนำมาตรการด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (DEI) ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นก้าวแรกสู่การสร้างบุคลากรที่มีความหลากหลายและเปี่ยมด้วยพลวัต ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนนวัตกรรมและความสำเร็จ
ด้วยการสรรหาด้วย AI คุณจะสร้างสภาพแวดล้อมการจ้างงานที่ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการประสบความสำเร็จ
การใช้ซอฟต์แวร์ AI สำหรับการสรรหาบุคลากร
ซอฟต์แวร์สรรหาบุคลากรด้วย AI อาจเป็นระบบใดก็ตามที่ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรสามารถปรับปรุงกระบวนการสรรหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลของผู้สมัคร และคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด
เครื่องมือการสรรหาบุคลากรโดยทั่วไปใช้การเรียนรู้ของเครื่องและอัลกอริธึมขั้นสูงเพื่อ:
- ทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ
- ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้สมัคร
- นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากร
ตัวอย่างที่ดีคือClickUp สำหรับทีม HR ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์การจัดการและสรรหาบุคลากรแบบครบวงจรที่ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายสรรหาสามารถจัดการกระบวนการสรรหาตั้งแต่ต้นจนจบได้
ClickUp นำเสนอความสามารถหลายประการที่ช่วยยกระดับกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรของคุณและทำให้กระบวนการจัดหาผู้มีความสามารถเป็นเรื่องง่ายขึ้น
จัดสรรพื้นที่ทำงานสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ใช้ClickUp Spacesเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับการสรรหาบุคลากร ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจัดการทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจ้างงานได้ในที่เดียว
ภายใน Spaces ให้สร้างรายการต่างๆ เพื่อแสดงขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการจ้างงาน เช่น 'การคัดเลือกผู้สมัคร' 'การคัดกรองประวัติย่อ' 'การสัมภาษณ์' หรือ 'ขั้นตอนการเสนอข้อเสนองาน'
แยกย่อยกระบวนการสรรหาที่ซับซ้อน
ใช้ClickUp Tasksเพื่อสร้างรายการงานที่ต้องดำเนินการและมอบหมายให้กับผู้จัดการฝ่ายสรรหาและผู้สัมภาษณ์ ตั้งค่าสถานะที่กำหนดเองเมื่อผู้สมัครเคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอนในกระบวนการสรรหา
นี่คือตัวอย่าง:
ชื่อรายการ: การสรรหาผู้สมัคร
งานที่ต้องทำ
- ค้นคว้าผู้สมัครที่มีศักยภาพ
- สร้างประกาศรับสมัครงานสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ
- ดำเนินการสัมภาษณ์คัดกรองเบื้องต้น
การสรรหาบุคลากรแบบเร่งด่วนด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
ClickUp มีเทมเพลต HR ฟรีหลายแบบเพื่อประหยัดเวลาและสร้างความสม่ำเสมอในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและ HR นี่คือเทมเพลตบางส่วนที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการสรรหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กำหนดกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรของคุณ
ใช้เทมเพลตเอกสารกลยุทธ์การสรรหาของ ClickUpเพื่อสร้าง กรอบมาตรฐานสำหรับกระบวนการสรรหาของคุณ ป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่ายสรรหา เจตนาของตำแหน่งงาน และอื่นๆ ในช่องที่กำหนดไว้
เทมเพลตนี้ให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อกำหนดเป้าหมายการสรรหาบุคลากร, วางแผนวิธีที่คุณจะบรรลุเป้าหมาย, และติดตามความคืบหน้าของเป้าหมาย
สร้างแผนปฏิบัติการสรรหาบุคลากร
แม่แบบแผนปฏิบัติการสรรหาบุคลากรของ ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงในการกำหนดขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการสร้างกระบวนการสรรหาที่สมบูรณ์แบบและมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้สมัคร ใช้แม่แบบนี้เพื่อ สร้างรายการตรวจสอบของทุกสิ่งที่สามารถดำเนินการได้ และมอบหมายงานแต่ละอย่างให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาและจ้างงานของคุณ
เทมเพลตการสรรหาและการจ้างงานของ ClickUpช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ ตั้งแต่การประกาศรับสมัครงาน การติดตามผู้สมัคร ไปจนถึงแบบฟอร์มใบสมัครงาน เทมเพลตนี้เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้ทีมสรรหาบุคลากร จัดการด้านต่างๆ ของกระบวนการสัมภาษณ์ และจ้างบุคลากรที่มีความสามารถสูงสุด
กำหนดการสัมภาษณ์ภายใน ClickUp
มุมมองปฏิทินของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการแสดงปฏิทินของคุณและจัดตารางสัมภาษณ์กับผู้สมัครงานภายในซอฟต์แวร์ HR ของคุณ ใช้เพื่อ:
- แสดงรายการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์โดยใช้ภารกิจ จากนั้นใช้ตัวกรองเพื่อดูภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์ในปฏิทินของคุณ
- ลากและวางงานสัมภาษณ์ไปยังช่องต่าง ๆ ตามความสะดวกของคุณ
- จัดตารางสัมภาษณ์ได้อย่างง่ายดายและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งด้านเวลา
- ใช้การกำหนดรหัสสีให้กับงานเพื่อจัดหมวดหมู่การสัมภาษณ์ตามประเภท ผู้สัมภาษณ์ หรือขั้นตอน
ส่วนที่ดีที่สุดคือปฏิทินของ ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับ Google Calendar ของคุณได้ ทำให้คุณสามารถนัดหมายการโทรคัดกรองได้โดยตรงใน ClickUp—และการเปลี่ยนแปลงในแพลตฟอร์มหนึ่งจะแสดงในอีกแพลตฟอร์มหนึ่งด้วย
นำเอกสารที่ครอบคลุมและร่วมมือกันมาใช้
หากคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร คุณย่อมทราบดีถึงความสำคัญของการจัดทำเอกสารอย่างถูกต้องเพื่อช่วยให้กระบวนการสรรหาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำเอกสารที่เพียงพอเกี่ยวกับ นโยบายหลัก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารแม่แบบ SOP และการตัดสินใจที่สำคัญ ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
คุณจำเป็นต้องกำหนด กระบวนการที่เป็นมาตรฐาน เพื่อช่วยในการสรรหาผู้สมัครและตัดสินใจในการจ้างงาน
ClickUp Docsจัดระเบียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรและงานธุรการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำด้านบุคลากรและทีมสรรหาสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
คุณสามารถใช้ Docs เพื่อจัดทำเอกสารคู่มือการสรรหาบุคลากรและกระบวนการปฐมนิเทศ สร้างคู่มือการฝึกอบรม และร่างเอกสารทางกฎหมาย
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถแชร์เอกสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องและทำการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ทำให้การรวบรวมข้อมูลและรักษาเอกสารของคุณให้ทันสมัยง่ายขึ้นมาก
เคล็ดลับมืออาชีพ💡: คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมภายใน ClickUp Docs และติดตามความคืบหน้าและการอัปเดตสถานะได้
แพลตฟอร์มวางแผนธุรกิจPigment เพิ่มจำนวนพนักงานเป็นสามเท่าในเวลาหกเดือน หลังจากรอบการระดมทุน Series B
พวกเขาต้องการวิธีแก้ไขเพื่อปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ประกอบด้วยอีเมล ข้อความใน Slack และรายการตรวจสอบใน Notion
นี่คือวิธีที่ ClickUp ตอบโจทย์ทุกข้อในฐานะเครื่องมือการทำงานร่วมกันทั่วทั้งองค์กรสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่:
- แพลตฟอร์มกลางสำหรับการจัดการงานร่วมกัน
- งานใน ClickUp ที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งสามารถมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมหลายคนเพื่อทำงานร่วมกันในโครงการทุกขนาด
- เทมเพลตและระบบอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน
ผลลัพธ์คืออะไร?
- เพิ่มขึ้น 88% ในประสิทธิภาพการเริ่มต้นใช้งาน
- ลดเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องลง 83%
- เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมขึ้น 20%
"เราต้องการให้แน่ใจว่าทุกทีมต่างมีแพลตฟอร์มร่วมกันที่สามารถทำงานร่วมกันได้ และไม่มีอะไรหลุดรอดไปจากสายตาของเรา เราต้องการรักษาประสิทธิภาพที่สูงในกระบวนการทำงานประจำวันของเราในขณะที่เราขยายตัวในสภาพแวดล้อมที่เน้นการทำงานทางไกลเป็นอันดับแรกและครอบคลุมทั่วโลก"
ClickUp Brain สำหรับทีมสรรหาบุคลากร
ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp ที่ชื่อว่าClickUp Brain สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของทีมสรรหาบุคลากร ปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการสรรหาบุคลากร และจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ—ลดระยะเวลาในการจ้างงาน
เครื่องมือการสรรหาบุคลากรด้วย AI ของ ClickUp ช่วยให้ทีม HR ของคุณมีเวลาว่างเพื่อมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการสรรหาบุคลากร และสรรหาผู้สมัครที่เหมาะสม
ด้วย ClickUp Brain คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึง:
ผู้จัดการความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์
รับคำตอบที่รวดเร็วและแม่นยำสำหรับคำถามเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากรได้ทันที ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน งาน และเอกสารของคุณเพื่อ ให้คำตอบที่ตรงกับบริบทมากที่สุด คุณสามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะเจาะจงได้โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาจากเอกสารหลายฉบับ
อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI สำหรับสตาร์ทอัพ
ผู้จัดการโครงการ AI
การจ้างผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก ClickUp Brain ช่วยลดความพยายามบางส่วนโดย การอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ เช่น การวางแผนงาน การมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และการอัปเดตสถานะของผู้สมัคร
ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์
หากคุณกำลังประสบปัญหาในการเขียนคำอธิบายงานหรือร่างอีเมลถึงผู้สมัคร ClickUp Brain ยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยด้านการเขียนของคุณเพื่อช่วยให้งานเหล่านี้เป็นไปอย่างราบรื่น
มัน สร้างคำอธิบายงานที่ชัดเจนและกระชับ ตามคำแนะนำของคุณ, สร้าง แบบฟอร์มสำหรับการสื่อสาร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการสรรหา, และยังสามารถร่างเอกสารการฝึกอบรม, รายงานการสรรหา, หรือเอกสารการปฐมนิเทศได้
ยกระดับกลยุทธ์การสรรหาของคุณด้วย ClickUp
ซอฟต์แวร์สรรหาบุคลากรด้วย AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการจ้างงานของคุณ ตั้งแต่การสรรหาผู้สมัคร การคัดกรองประวัติย่อ การประเมินทักษะ ไปจนถึงการคัดกรองการสัมภาษณ์
อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อจ้างผู้สมัครที่มีคุณภาพสูงซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร ช่วยขจัดอคติของมนุษย์และทำให้กระบวนการจ้างงานมีประสิทธิภาพสูงและเป็นธรรม
ClickUp ซอฟต์แวร์ AI สำหรับการสรรหาบุคลากรแบบครบวงจร มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำให้กระบวนการสรรหาของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น และค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด
เราขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการสร้างพื้นที่ทำงานสำหรับแผนกทรัพยากรบุคคลของคุณ มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมด้วย ClickUp Tasks ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดทำเอกสารและจัดการทีมสรรหาบุคลากร นำการแก้ไขแบบร่วมมือกันมาใช้ผ่าน ClickUp Docs และซิงค์ปฏิทิน Google ของคุณกับ ClickUp Calendar
สิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือการสรรหาบุคลากรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ดีที่สุดคือผู้ช่วย AI ในตัวที่เรียกว่า ClickUp Brain ซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งผู้จัดการความรู้ ผู้จัดการโครงการ และผู้ช่วยด้านการเขียนของคุณ
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีเพื่อสัมผัสพลังของเครื่องมือ AI ในกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ