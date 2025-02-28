11 โปรแกรมสร้างเรซูเม่อัจฉริยะที่ดีที่สุดในปี 2025 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสมัครงานของคุณ

บล็อก ClickUp

28 กุมภาพันธ์ 2568

ฉันรู้ดีว่ามันน่าหงุดหงิดแค่ไหนที่ต้องเขียนเรซูเม่ที่น่าสนใจ มันใช้เวลามากและมักรู้สึกเหมือนหลุมดำของการจัดรูปแบบและเนื้อหา

แต่ถ้าฉันบอกคุณว่ามีวิธีที่ดีกว่าล่ะ? วิธีที่จะสร้างเรซูเม่ที่ดูเป็นมืออาชีพ น่าสนใจ และปรับให้เหมาะสมกับระบบคัดกรองอัตโนมัติ (ATS) ได้ในเวลาเพียงเศษเสี้ยว?

เข้าสู่เครื่องมือสร้างเรซูเม่อัจฉริยะด้วย AI เครื่องมือทรงพลังเหล่านี้กำลังเปลี่ยนแปลงกระบวนการหางานอย่างสิ้นเชิง พวกมันทำให้การสร้างเรซูเม่เป็นเรื่องง่าย มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ให้เหมาะสม พร้อมปรับเรซูเม่ของคุณให้ตรงกับคำอธิบายงานเฉพาะ และยังสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรซูเม่ของคุณเป็นมิตรกับระบบคัดกรองอัตโนมัติ (ATS)

ในบล็อกโพสต์นี้ ฉันจะแนะนำเครื่องมือสร้างเรซูเม่อัตโนมัติที่ดีที่สุด 11 อันดับให้คุณรู้จัก มาเริ่มกันเลย!

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือเครื่องมือสร้างเรซูเม่ที่ดีที่สุดเพื่อสร้าง ปรับแต่ง และปรับให้เหมาะสมกับการสมัครงานของคุณได้อย่างง่ายดาย:

  • Resumaker. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเรซูเม่ที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับงานถัดไปของคุณ
  • ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างประวัติย่อและการติดตามการสมัครงาน
  • เรซูเม่ที่เขียนใหม่: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพโปรไฟล์ LinkedIn
  • Kickresume: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างประวัติย่อโดยมี AI ช่วย
  • Enhancv: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเรซูเม่ที่รองรับระบบคัดกรองอัตโนมัติ (ATS)
  • สีฟ้าอมเขียว: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งเรซูเม่ให้ตรงกับคำอธิบายงานเฉพาะ
  • ResumeGenius: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเรซูเม่ด้วยเนื้อหาที่เขียนไว้ล่วงหน้า
  • เรซี: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการใช้คำสำคัญในเรซูเม่
  • Resume. io: เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงเทมเพลตเรซูเม่ที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น
  • Zety: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างจดหมายสมัครงานและประวัติย่อที่เข้าชุดกัน
  • MyPerfectResume: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเรซูเม่ที่สอดคล้องกับระบบคัดกรองใบสมัครงาน (ATS) สำหรับตำแหน่งงานที่หลากหลาย

คุณควรมองหาอะไรในโปรแกรมสร้างเรซูเม่ AI?

คุณสมบัติที่ต้องมีไม่ควรถูกมองข้ามเมื่อค้นหาผู้สร้างเรซูเม่ AI ที่ดีที่สุด. นี่คือคุณสมบัติหลักที่ฉันให้ความสำคัญ:

  • เทมเพลตที่เป็นมิตรกับระบบคัดกรอง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือมีเทมเพลตเรซูเม่ที่เป็นมืออาชีพและเป็นมิตรกับระบบคัดกรองอัตโนมัติ (ATS)ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการผ่านการคัดกรองระบบ
  • การสร้างเรซูเม่ที่ปรับแต่งเฉพาะ: เลือกเครื่องมือสร้างเรซูเม่ด้วย AI ที่สามารถปรับเนื้อหาเรซูเม่ของคุณให้ตรงกับรายละเอียดงานและตำแหน่งงานที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
  • เครื่องมือสร้างจดหมายสมัครงาน: เลือกใช้เครื่องมือสร้างจดหมายสมัครงานเพื่อสร้างจดหมายสมัครงานที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลควบคู่กับประวัติย่อ
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: มองหาคุณสมบัติที่ให้คุณปรับแต่งเลย์เอาต์ แบบอักษร และส่วนต่างๆ ให้สอดคล้องกับสไตล์ส่วนตัวและงานเป้าหมายของคุณ
  • ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์: เลือกผู้สร้างเรซูเม่ที่ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเรซูเม่, จุดเด่น, และสรุปอาชีพของคุณได้ทันที
  • หลายเวอร์ชันของเรซูเม่: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสร้างเรซูเม่อนุญาตให้คุณสร้างและบันทึกเรซูเม่ที่แตกต่างกันได้ ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานหรืออุตสาหกรรมต่างๆ
  • ตัวเลือกการส่งออกและรูปแบบ: มองหาผู้สร้างเรซูเม่ที่สามารถส่งออกไฟล์ PDF และรูปแบบอื่น ๆ สำหรับการสมัครงานที่ราบรื่น

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การนำเสนอ 취미และความสนใจในเรซูเม่ของคุณช่วยเน้นบุคลิกภาพและทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้ของคุณ กำลังมองหาไอเดียอยู่หรือไม่? สำรวจตัวอย่างมากกว่า 50 ตัวอย่าง ที่เหมาะกับตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ 🧵

11 โปรแกรมสร้างเรซูเม่อัจฉริยะที่ดีที่สุด

นี่คือเครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุดที่ฉันพบสำหรับการสร้างประวัติย่อที่ปรับแต่งได้:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างประวัติย่อและการติดตามการสมัครงาน)

คิดว่าการใช้ ClickUp แค่สำหรับการจัดการโครงการเท่านั้นหรือ?คิดใหม่ได้เลย มันคือเครื่องมือครบวงจรสำหรับผู้หางาน ที่มอบเครื่องมือในการสร้าง จัดระเบียบ และปรับปรุงประวัติย่อของคุณให้ดีที่สุด

เทมเพลตประวัติย่อ ClickUp
ลองใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างประวัติย่อ
เพิ่ม ClickUp Brain ลงในเทมเพลตเรซูเม่ ClickUp เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

ไม่ว่าคุณกำลังสร้างเรซูเม่แบบมืออาชีพหรือปรับแต่งจดหมายสมัครงานสำหรับตำแหน่งงานที่ต้องการ ClickUp สามารถทำให้ทุกขั้นตอนง่ายขึ้น

ด้วยClickUp Brain ฉันพบว่าการจัดการหลายเวอร์ชันของประวัติย่อสำหรับตำแหน่งงานที่แตกต่างกันเป็นเรื่องง่ายมาก ต้องการปรับแต่งหนึ่งเวอร์ชันสำหรับงานในฝันของคุณหรือไม่? ClickUp AI Writer จะแนะนำคำและวลีที่เหมาะสมเพื่อให้ประวัติย่อหรือจดหมายสมัครงานของคุณเข้ากับตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ClickUp Brain ai ผู้สร้างประวัติย่อ
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp Brain
รับ ClickUp Brain เพื่อสร้างตัวอย่างจดหมายสมัครงานหลายรูปแบบสำหรับความต้องการเฉพาะตำแหน่ง

คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อติดตามการสมัครงานของคุณได้ เครื่องมือนี้จะช่วยจัดการงานโดยอัตโนมัติ พร้อมแจ้งเตือนให้ติดตามกับผู้จัดการฝ่ายสรรหาหรือแจ้งเตือนกำหนดส่งงาน—หมดปัญหาพลาดโอกาสสำคัญ!

ClickUp Docs ผู้สร้างเรซูเม่ด้วยปัญญาประดิษฐ์
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp Docs
แก้ไขเนื้อหาและปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ใน ClickUp Docs ได้อย่างง่ายดายด้วยความช่วยเหลือจาก AI

ClickUp Docsเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเกมสำหรับการเขียนและแก้ไขเอกสารรวมถึงการจัดระเบียบเอกสารเหล่านั้น ฉันได้สร้างประวัติย่อและจดหมายสมัครงานใน Docs มันง่ายมากที่จะเปลี่ยนส่วนหนึ่งให้กลายเป็นงาน เช่น การปรับปรุงสรุปประวัติย่อของคุณหรือปรับแต่งการออกแบบประวัติย่อ

หากคุณกำลังสมัครงานหลายตำแหน่ง Docs จะช่วยให้คุณติดตามร่าง แก้ไข และเทมเพลตทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ Docs ยังทำงานร่วมกันได้ง่าย ดังนั้นหากคุณต้องการความคิดเห็นจากเพื่อนหรือที่ปรึกษาในส่วนใด คุณสามารถแท็กพวกเขาได้อย่างง่ายดาย!

เทมเพลตการค้นหางาน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามการสมัครงาน, ตำแหน่งงานว่าง, การให้คะแนนบริษัท, และอื่น ๆ ได้โดยใช้แบบฟอร์มการค้นหางานของ ClickUp

เทมเพลตการค้นหางานของ ClickUpช่วยจัดระเบียบและทำให้กระบวนการสมัครงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

สถานะที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าของเทมเพลต เช่น สมัครแล้ว หรือ นัดสัมภาษณ์แล้ว จะช่วยให้คุณทราบความคืบหน้าอยู่เสมอ ขณะเดียวกันแท็กและบันทึกช่วยให้คุณให้คะแนนบริษัท บันทึกสิทธิประโยชน์ และติดตามเงินเดือนได้

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสมัครตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด ให้สร้างงานสำหรับแต่ละการสมัคร แนบประวัติย่อหรือจดหมายสมัครงาน และตั้งการแจ้งเตือนติดตามผล—ทั้งหมดนี้ทำได้ภายใน ClickUp

📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วย ClickUpคุณจะได้รับตัวช่วยการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างและมอบหมายงานโดยใช้ClickUp Tasksเพื่อติดตามความคืบหน้าในการหางานของคุณ
  • ติดตามเวลาที่ใช้ในการสมัครงาน, การสัมภาษณ์, และกิจกรรมการค้นหางานอื่น ๆ ด้วยClickUp Time Tracking
  • ใช้ ClickUp Whiteboardsเพื่อสร้างภาพเส้นทางอาชีพของคุณและทำงานร่วมกับที่ปรึกษาและโค้ชด้านอาชีพเพื่อรับข้อเสนอแนะ
  • ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ (SMART) สำหรับการค้นหางานของคุณโดยใช้ ClickUp Goals

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แม้ว่าเครื่องมือจะมีคุณสมบัติมากมายที่ทรงพลัง แต่ก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เช่นกัน แต่คลังบทเรียนที่ครอบคลุมของ ClickUp สามารถช่วยให้การเปลี่ยนผ่านนี้ง่ายขึ้น
  • แอปพลิเคชันมือถือ แม้จะสะดวก แต่ก็อาจไม่มีคุณสมบัติบางอย่างเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

2. เรซูเม่ที่เขียนเป็นคำ (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงโปรไฟล์ LinkedIn)

ผู้สร้างเรซูเม่ที่เขียนด้วย AI
ผ่านทางประวัติย่อในรูปแบบข้อความ

สำหรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับเรซูเม่และโปรไฟล์ LinkedIn ของคุณโดยเฉพาะ Resume Worded สามารถช่วยให้คุณโดดเด่นได้ หากคุณกำลังประสบปัญหาในการเพิ่มการมองเห็นบน LinkedIn เครื่องมือนี้มีข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้คำสำคัญ เน้นความสำเร็จ และดึงดูดความสนใจจากผู้สรรหาบุคลากร

แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายและเน้นที่การปรับปรุงที่เป็นรูปธรรมและวัดผลได้

คุณสามารถอัปโหลดประวัติย่อของคุณและรับคะแนนพร้อมคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการปรับปรุงความเข้ากันได้กับระบบคัดกรองประวัติ (ATS) เน้นความสำเร็จที่สำคัญ และปรับปรุงไวยากรณ์ ฟีเจอร์ประวัติย่อแบบเจาะจงเหมาะสำหรับการปรับแต่งใบสมัครให้ตรงกับตำแหน่งงานที่เฉพาะเจาะจง

คุณสมบัติของเรซูเม่ที่เขียนไว้

  • รับคะแนนเรซูเม่ทันทีเพื่อประเมินประสิทธิภาพและค้นพบแนวทางปรับปรุงที่นำไปใช้ได้จริง
  • รับข้อเสนอแนะเฉพาะบุคคลบน LinkedIn เพื่อเพิ่มการมองเห็นจากผู้สรรหา
  • ปรับแต่งประวัติย่อให้เหมาะสมกับคำอธิบายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่านระบบคัดกรองอัตโนมัติ (ATS)

ข้อจำกัดในการเขียนประวัติย่อ

  • ความคิดเห็นของ AI จากเครื่องมือสร้างประวัติย่อนี้มักพลาดความต้องการของผู้สรรหาบุคลากรที่เป็นมนุษย์ในบริบท
  • รวมแม่แบบมืออาชีพแบบจำกัดสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือเฉพาะกลุ่ม

ราคาที่ระบุในเรซูเม่

  • ฟรีตลอดไป
  • รายเดือน: $12. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • รายไตรมาส: $33/เดือน ต่อผู้ใช้
  • รายปี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้

การประเมินและรีวิวแบบสรุป

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

3. Kickresume (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเรซูเม่ด้วย AI)

Kickresume ผู้สร้างเรซูเม่อัจฉริยะ
ผ่านทางKickresume

Kickresume เต็มไปด้วยเครื่องมือ AIที่ช่วยให้การเขียนเรซูเม่และจดหมายสมัครงานง่ายขึ้น เครื่องมือเขียนเรซูเม่ AI จะร่างเรซูเม่ที่ดูเป็นมืออาชีพให้คุณภายในไม่กี่วินาที ในขณะที่เครื่องมือสร้างจดหมายสมัครงาน AI จะช่วยให้โทนและเนื้อหาของคุณสอดคล้องกับรายละเอียดงาน

Kickresume ยังมีเทมเพลตที่เป็นมิตรกับระบบ ATS สำหรับตำแหน่งที่มีการแข่งขันสูงอีกด้วย เครื่องมือตรวจสอบเรซูเม่จะวิเคราะห์เรซูเม่ของคุณและเน้นจุดที่ควรปรับปรุง

คุณสมบัติของ Kickresume

  • สร้างเรซูเม่ที่สร้างโดย AI อย่างมืออาชีพภายในไม่กี่วินาที ประหยัดเวลาและความพยายาม
  • นำเข้าข้อมูลจาก LinkedIn โดยตรงเพื่อสร้างประวัติย่อได้รวดเร็วขึ้น
  • สร้างเว็บไซต์ส่วนตัวจากประวัติย่อของคุณด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวเพื่อเพิ่มการมองเห็นออนไลน์ของคุณ

ข้อจำกัดของ Kickresume

  • แผนฟรีของมันประกอบด้วยเทมเพลตเรซูเม่พื้นฐานเพียงสี่แบบและเทมเพลตจดหมายสมัครงาน
  • แอปพลิเคชันมือถือขาดฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงแบบเดสก์ท็อป

ราคาของ Kickresume

  • ฟรีตลอดไป
  • รายเดือน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • รายไตรมาส: 13 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • รายปี: $7/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Kickresume

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ทักษะส่วนบุคคลสามารถทำให้คุณโดดเด่นในตลาดงานที่มีการแข่งขันสูง ไม่แน่ใจว่าจะใส่อะไรดี? ลองสำรวจทักษะส่วนบุคคลยอดนิยมสิบประการที่คุณควรระบุในประวัติย่อของคุณเพื่อสร้างประวัติย่อที่โดดเด่น! 📃

4. Enhancv (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเรซูเม่ที่รองรับระบบ ATS)

เครื่องมือสร้างประวัติย่อ Enhancv AI
ผ่านทาง Enhancv

Enhancv เป็นเครื่องมือสร้างเรซูเม่ที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อสร้างเรซูเม่ที่เหมาะกับระบบคัดกรองอัตโนมัติ (ATS) ได้อย่างง่ายดาย ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถเลือกเทมเพลตที่เหมาะกับระบบคัดกรองอัตโนมัติ (ATS) และปรับแต่งให้เหมาะกับสไตล์ของคุณได้

เครื่องมือสร้างประวัติย่อออนไลน์มีฟีเจอร์เสริมที่แสดงผลเป็นภาพ เช่น แผนภูมิหรือไทม์ไลน์ ซึ่งช่วยเน้นความสำเร็จของคุณได้อย่างโดดเด่น

เมื่อฉันอัปโหลดประวัติย่อเก่าเพื่อทดสอบ มันใช้ AI ในการสร้างส่วนต่าง ๆ ของประวัติย่อโดยอัตโนมัติและแนะนำการปรับปรุง ช่วยประหยัดเวลา

คุณสมบัติเด่นของ Enhancv

  • อัปโหลดโปรไฟล์ LinkedIn เพื่อกรอกข้อมูลในเทมเพลตประวัติย่อของคุณโดยอัตโนมัติอย่างง่ายดาย
  • ปรับแต่งเนื้อหาในเรซูเม่ของคุณด้วย AI สำหรับการสมัครงานด้วยคำและวลีที่แสดงการกระทำที่ทรงพลัง
  • ตรวจสอบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และโครงสร้างในเนื้อหาที่สร้างโดย AI สำหรับประวัติย่อ

ข้อจำกัดของ Enhancv

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความไม่ถูกต้องของ AI ในคำแนะนำเป็นครั้งคราว
  • รูปแบบการสมัครสมาชิกไม่สามารถจ่ายได้สำหรับผู้ใช้เพียงครั้งเดียว

ราคา Enhancv

  • ฟรีตลอดไป
  • แผนรายเดือน Pro: $29.99/เดือน

คะแนนและรีวิว Enhancv

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

5. สีฟ้าอมเขียว (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งเรซูเม่ให้ตรงกับคำอธิบายงานเฉพาะ)

เทียล เอไอ เรซูเม่บิลเดอร์
ผ่านทาง สีฟ้าอมเขียว

Teal เป็นเครื่องมือสร้างเรซูเม่ออนไลน์ที่ใช้งานง่ายอีกตัวหนึ่งสำหรับการสร้างเรซูเม่ที่ปรับแต่งตามความต้องการ เครื่องมือ Job Matching ของมันช่วยให้ฉันวิเคราะห์ว่าเรซูเม่ของฉันสอดคล้องกับประกาศงานอย่างไร โดยเน้นทักษะและคำสำคัญที่ควรปรับปรุง Teal มีประสิทธิภาพมากสำหรับผู้หางานในทุกขั้นตอน ด้วยคุณสมบัติเช่นการนำเข้าโปรไฟล์ LinkedIn และการติดตามการสมัครงาน มันช่วยประหยัดเวลาในขณะที่ทำให้แน่ใจว่าเรซูเม่ของคุณเป็นมิตรกับระบบคัดกรองอัตโนมัติ (ATS)

คุณสมบัติสีเทล

  • นำเข้าประวัติย่อหรือโปรไฟล์ LinkedIn ได้อย่างง่ายดายเพื่อใช้งานทันทีในการสร้างประวัติย่อใหม่
  • วิเคราะห์ประวัติการทำงานของคุณกับคำอธิบายตำแหน่งงานเพื่อตรวจสอบการตรงกันของคำค้นหาและทักษะ
  • ปรับแต่งเวอร์ชันเรซูเม่หลายแบบสำหรับตำแหน่งงานที่แตกต่างกันโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

ข้อจำกัดของสีเทียล

  • ผู้ใช้บางรายได้กล่าวว่าเวอร์ชันที่ต้องชำระเงินไม่คุ้มค่ากับราคา
  • เนื้อหาที่สร้างโดย AI จากโปรแกรมสร้างเรซูเม่ฟรีอาจไม่ถูกต้องเสมอไป

ราคาสีเทล

  • ฟรีตลอดไป
  • Teal+: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • รายปี: $14. 9/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวสีฟ้าอมเขียว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

6. ResumeGenius (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเรซูเม่ด้วยเนื้อหาที่เขียนไว้ล่วงหน้า)

ResumeGenius ai ผู้สร้างเรซูเม่
ผ่านทาง ResumeGenius

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนหรือผู้เริ่มต้นในอาชีพ ResumeGenius คือโซลูชันที่เหมาะกับความต้องการของเรซูเม่ของคุณ ฉันพบว่ากระบวนการสร้างเรซูเม่แบบขั้นตอนต่อขั้นตอนของ AI นั้นง่ายมาก ด้วยคุณสมบัติเช่นเทมเพลตที่เหมาะกับระบบคัดกรองอัตโนมัติ (ATS) และตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

คุณจะชื่นชอบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมของ ResumeGenius ซึ่งมีรายการจุดเด่นมากมายที่เหมาะสำหรับการเน้นทักษะและความสำเร็จของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการดาวน์โหลดเรซูเม่ต้องมีการสมัครสมาชิก

คุณสมบัติของ ResumeGenius

  • สร้างเรซูเม่ได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นขั้นตอนสำหรับผู้เริ่มต้น
  • ใช้เนื้อหาที่เขียนไว้ล่วงหน้าซึ่งปรับให้เหมาะสมเพื่อเน้นทักษะและความสำเร็จที่พบบ่อย
  • ประหยัดเวลาด้วยรูปแบบเรซูเม่ที่เหมาะกับระบบ ATS เพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จในการสมัครงาน

ข้อจำกัดของ ResumeGenius

  • พบกับการจำกัดการดาวน์โหลดประวัติย่อหลังจากประสบการณ์การสร้างประวัติย่อฟรี
  • การขาดการปรับแต่งแบบเต็มรูปแบบสำหรับฟอนต์และองค์ประกอบการออกแบบ

ราคาของ ResumeGenius

  • ฟรีตลอดไป
  • ทดลองใช้ 14 วัน: $2. 95 ต่อผู้ใช้
  • แผนชำระเงิน: $7. 95/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ ResumeGenius

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

7. Rezi (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการใช้คำสำคัญในเรซูเม่)

Rezi ผู้สร้างประวัติย่อ
ผ่านทาง Rezi

Rezi เป็นเครื่องมือสร้างประวัติย่อด้วย AI ที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้การสร้างประวัติย่อที่โดดเด่นเป็นเรื่องง่าย ฉันชอบกระบวนการที่ใช้งานง่ายมาก—คุณจะได้รับคำแนะนำทีละขั้นตอนในแต่ละส่วน และ AI จะแนะนำเนื้อหาเมื่อคุณติดขัด

ฟีเจอร์ "Target Your Resume" มีประโยชน์—มันสแกนคำอธิบายงานและให้คำแนะนำเกี่ยวกับคำค้นหาเพื่อเพิ่มโอกาสในการผ่านการคัดกรองของระบบติดตามผู้สมัคร(ATS)

คุณสมบัติของ Rezi

  • เพิ่มประสิทธิภาพด้วยข้อเสนอแนะจากคะแนน Rezi
  • รับคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับทักษะและประสบการณ์ที่ตรงกับการค้นหางานและคำอธิบายตำแหน่งงาน
  • สร้างจดหมายสมัครงานที่ปรับแต่งเฉพาะตัวโดยใช้ AI เพื่อเสริมประวัติย่อของคุณ

ข้อจำกัดของ Rezi

  • การสร้างจดหมายสมัครงานไม่มีให้บริการในแผนฟรี
  • ตัวเลือกการปรับแต่งมีความคิดสร้างสรรค์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่เน้นการออกแบบ

ราคาสำหรับ Rezi

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $29 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ตลอดชีพ: $129 ชำระครั้งเดียว

เรทติ้งและรีวิวของ Rezi

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

8. Resume.io (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงเทมเพลตเรซูเม่ที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น)

Resume.io ผู้สร้างเรซูเม่ด้วย AI
ผ่านทาง Resume.io

เพื่อสร้างเรซูเม่และจดหมายสมัครงานที่โดดเด่น Resume.io เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณาอย่างยิ่ง เทมเพลตที่รองรับระบบ ATSช่วยให้คุณสามารถจัดเตรียมเอกสารให้ตรงตามข้อกำหนดของนายจ้างได้อย่างราบรื่น และฟีเจอร์ติดตามงานยังช่วยให้คุณจัดการการสมัครงาน การสัมภาษณ์ และข้อเสนอต่าง ๆ ได้ในที่เดียว

เครื่องมือสร้างเรซูเม่ด้วย AI นี้มีเทมเพลตที่ออกแบบอย่างมืออาชีพและคำแนะนำอัตโนมัติสำหรับคำอธิบายบทบาทงานและสรุปประวัติการทำงาน ฉันสามารถปรับแต่งเรซูเม่ได้อย่างรวดเร็วโดยการแก้ไขวลีที่ AI สร้างขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสมกับประกาศรับสมัครงานอย่างสมบูรณ์แบบ

คุณสมบัติของ Resume.io

  • ปรับแต่งเทมเพลตด้วยรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาบุคลากรสำหรับทุกอาชีพหรือทุกอุตสาหกรรม
  • สร้างวลีเฉพาะงานโดยใช้ AI เพื่อปรับแต่งประวัติย่อและจดหมายสมัครงานอย่างรวดเร็ว
  • ติดตามการสมัครงานของคุณด้วยเครื่องมือสำหรับตรวจสอบสถานะการสมัคร ตำแหน่งที่สัมภาษณ์แล้ว หรือตำแหน่งที่ถูกปฏิเสธ

ข้อจำกัดของ Resume.io

  • การติดตามงานขาดการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นในการใช้งาน
  • ผู้ใช้รายงานว่าพบข้อบกพร่องเป็นครั้งคราวในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงออนไลน์

ราคา Resume.io

  • ฟรีตลอดไป
  • ทดลองใช้ 7 วัน: $3.95 ต่อผู้ใช้
  • 6 เดือน: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • 1 ปี: $6. 25/เดือน ต่อผู้ใช้

เรซูเม่. io คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

9. Zety (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างจดหมายสมัครงานและประวัติย่อที่เข้าชุดกัน)

Zety ai ผู้สร้างเรซูเม่
ผ่านทางZety

Zety, เครื่องมือสร้างเรซูเม่ด้วย AI, ช่วยให้ การสร้างเรซูเม่ทางเทคนิคและจดหมายสมัครงานที่เหมาะกับคุณเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะปรับปรุงเรซูเม่ที่มีอยู่หรือเริ่มต้นใหม่ Zety จะนำคุณผ่านขั้นตอนต่าง ๆ พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างเรซูเม่ที่โดดเด่น

ฉันพบเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากมายที่เข้ากับสไตล์และเป้าหมายในอาชีพของฉัน มันช่วยให้ฉันปรับสี แบบอักษร และเค้าโครงได้อย่างง่ายดาย ตัวตรวจสอบประวัติการทำงานที่รวมอยู่ช่วยให้มั่นใจว่าเรซูเม่ของคุณเป็นมิตรกับระบบคัดกรองอัตโนมัติ (ATS) เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้สรรหาบุคลากร

คุณสมบัติของ Zety

  • รับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละส่วน ตั้งแต่หัวข้อไปจนถึงทักษะ เพื่อให้ตรงกับคำอธิบายงาน
  • สร้างจดหมายสมัครงานที่สอดคล้องกับประวัติย่อของคุณเพื่อเสริมสร้างใบสมัครให้มีความเป็นเอกภาพ
  • รับข้อเสนอแนะทันทีด้วยตัวตรวจสอบ CV สำหรับการอ่าน, ความหนาแน่นของคำค้นหา, และความเข้ากันได้กับระบบ ATS

ข้อจำกัดของ Zety

  • ต้องสมัครสมาชิกเพื่อดาวน์โหลด จำกัดการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ฟรี
  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่า Zety มีตัวเลือกการปรับแต่งและคุณสมบัติ AI ที่จำกัด

ราคาของ Zety

  • ฟรีตลอดไป
  • ทดลองใช้ 14 วัน: $1. 95 ต่อผู้ใช้
  • แพ็กเกจรายเดือน: $25.95/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Zety

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

10. MyPerfectResume (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเรซูเม่ที่สอดคล้องกับระบบ ATS สำหรับบทบาทที่หลากหลาย)

เรซูเม่สมบูรณ์แบบของฉัน
ผ่านทางMyPerfectResume

MyPerfectResume คือเครื่องมือสร้างเรซูเม่ด้วย AI ที่สร้างเรซูเม่มืออาชีพจากศูนย์หรือปรับปรุงเรซูเม่ปัจจุบันของคุณภายในไม่กี่นาที

ฉันใช้มันเพื่อสร้างเรซูเม่หลายเวอร์ชันสำหรับตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน และตัวแก้ไขเรซูเม่ที่ทรงพลังทำให้การทำเป็นเรื่องรวดเร็วและง่ายดาย

MyPerfectResume ช่วยให้คุณจัดโครงสร้างเรซูเม่ของคุณให้เป็นระเบียบและตรงตามมาตรฐานของระบบติดตามผู้สมัครงาน (ATS) เครื่องมือนี้ยังมีเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงทุกส่วนของเรซูเม่ของคุณอีกด้วย

คุณสมบัติของ MyPerfectResume

  • ปรับแต่งประวัติย่อของคุณด้วยคำแนะนำที่เน้นการกระทำสำหรับทักษะและความสำเร็จ
  • ปรับปรุงความอ่านง่ายโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบข้อผิดพลาด เช่น การตรวจสอบการสะกดคำ
  • เข้าถึงประวัติการทำงานหลายฉบับสำหรับงานที่แตกต่างกันโดยไม่ต้องสร้างเนื้อหาใหม่

ข้อจำกัดของ MyPerfectResume

  • ไม่มีบริการทดลองใช้ฟรีสำหรับบริการเขียนประวัติย่อ
  • เครื่องมือสร้างประวัติย่อเน้นเนื้อหาข้อความเป็นหลักและให้การสนับสนุนพอร์ตโฟลิโอเชิงสร้างสรรค์ในระดับจำกัด

ราคาของ MyPerfectResume

  • ทดลองใช้ 14 วัน: $1. 45
  • แพ็กเกจรายเดือน: $24.95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แพ็กเกจรายปี: $5.95/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและความคิดเห็นของ MyPerfectResume

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

11. Resumaker.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเรซูเม่ที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับงานถัดไปของคุณ)

Resumaker.ai ผู้สร้างเรซูเม่อัจฉริยะ
ผ่านทาง Resumaker.ai

Resumaker.ai ผสานประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับฟีเจอร์ที่ใช้งานง่าย เพื่อช่วยให้คุณออกแบบเรซูเม่ได้ไม่จำกัดจำนวน ดึงดูดความสนใจจากผู้สรรหาบุคลากร

มันทำให้กระบวนการเขียนประวัติย่อของฉันเป็นระบบมากขึ้น ทำให้การสร้างประวัติย่อใหม่หรือปรับปรุงให้ตรงกับบทบาทงานเฉพาะเป็นเรื่องง่าย

เครื่องมือสร้างประวัติย่อด้วย AI นำเสนอรูปแบบการออกแบบประวัติย่อหลากหลายพร้อมเทมเพลตสำเร็จรูป มันช่วยให้ฉันสร้างประวัติย่อที่ปรับแต่งได้สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ (สร้างสรรค์ องค์กร หรือเทคโนโลยี)

คุณสมบัติของ Resumaker. ai

  • ปรับแต่งสรุปประวัติย่อให้โดดเด่นและดึงดูดความสนใจภายในไม่กี่วินาที
  • เน้นทักษะและความสำเร็จด้วยรูปแบบที่ชัดเจนและทันสมัย
  • เพิ่มองค์ประกอบภาพ เช่น ไอคอน เพื่อให้เรซูเม่ของคุณโดดเด่น

ข้อจำกัดของ Resumaker.ai

  • ผู้ใช้รายงานว่าแม่แบบทั้งหมดไม่ได้เป็นมิตรกับระบบคัดกรองอัตโนมัติ (ATS) อย่างเท่าเทียมกัน
  • เครื่องมือสร้างประวัติการทำงานไม่รองรับการเชื่อมต่อกับ LinkedIn เพื่อการอัปเดตโปรไฟล์อย่างราบรื่น

ราคา Resumaker. ai

  • มาตรฐาน: $0. 99/ทดลองใช้ 14 วัน
  • แพ็กเกจรายเดือน: $29.70/เดือน ต่อผู้ใช้

รีวิวและคะแนนของ Resumaker.ai

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเขียนเรซูเม่ของคุณด้วย ClickUp!

การเลือกเครื่องมือสร้างเรซูเม่อัจฉริยะที่เหมาะสมสำหรับการสร้างเรซูเม่อาชีพและจดหมายสมัครงานที่ตรงกันอาจรู้สึกท่วมท้น อย่างไรก็ตาม รายการเครื่องมือที่ดีที่สุด 11 รายการที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจในการเลือกตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบเพื่อเขียนเรซูเม่อัจฉริยะได้อย่างมั่นใจ

ยังไม่แน่ใจหรือรีบเร่งอยู่ใช่ไหม? ClickUp คือทางออกที่ใช่สำหรับคุณ!

แพลตฟอร์มที่หลากหลายของมันช่วยให้คุณสามารถจัดการกับเวอร์ชันต่าง ๆ ของเรซูเม่ได้, ติดตามการสมัครงาน, กำหนดเส้นตาย, และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ. นอกจากนี้, เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของมันยังช่วยสร้างเรซูเม่และจดหมายสมัครงานที่โดดเด่นได้.

พร้อมที่จะเพิ่มพลังให้กับการวางแผนอาชีพของคุณและแสดงทักษะที่เหมาะสมหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และควบคุมการหางานของคุณได้ด้วยตัวเอง!