กลยุทธ์การตลาดที่พิสูจน์แล้วสำหรับโรงเรียนเพื่อให้โดดเด่นในปี 2025

โรงเรียนของคุณมีเวลาเพียง 30 วินาทีในการสร้างความประทับใจแรกพบ แค่นั้นเอง
ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่กำลังเลื่อนดูเว็บไซต์โรงเรียนของคุณตอนเที่ยงคืน หรือขับรถผ่านมหาวิทยาลัยของคุณในระหว่างรับลูก ช่วงเวลาระหว่างนั้นที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วจะเป็นตัวกำหนดว่าพวกเขาจะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพียงแค่เลื่อนผ่านไป 👀
โรงเรียนหลายแห่งยังคงทำการตลาดเหมือนกับว่าปี 2015 พวกเขายังคงพึ่งพาการบอกต่อและหวังว่าชื่อเสียงของพวกเขาจะพูดแทนตัวเองได้ ในขณะเดียวกัน โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จได้ค้นพบกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่สำหรับโรงเรียนแล้ว
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจแนวทางปฏิบัติที่ช่วยให้โรงเรียนสร้างความไว้วางใจ เพิ่มจำนวนนักเรียน และดึงดูดครอบครัวที่เหมาะสม นอกจากนี้ เราจะดูว่าClickUpช่วยปรับปรุงความพยายามทางการตลาดเหล่านี้ได้อย่างไร 🤩
ทำไมการตลาดจึงสำคัญสำหรับโรงเรียน
การตลาดที่ดีช่วยให้โรงเรียนเชื่อมต่อกับนักเรียนที่มีศักยภาพ, เน้นย้ำสิ่งที่ทำให้พวกเขาโดดเด่น, และสร้างความไว้วางใจที่ยั่งยืนในชุมชนของพวกเขา.
นี่คือวิธีที่มันสร้างความแตกต่าง 👇
- ความมั่นคงในการลงทะเบียน: การตลาดโรงเรียนที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพช่วยสร้างกระแสการสมัครที่คาดการณ์ได้และลดความผันผวนในการลงทะเบียน
- ความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย: การสื่อสารที่ตรงกลุ่มเป้าหมายจะดึงดูดครอบครัวที่มีค่านิยมสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของคุณ
- การสร้างชื่อเสียง: การเล่าเรื่องเชิงกลยุทธ์ผ่านช่องทางทางการตลาดต่างๆ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้โรงเรียนของคุณเป็นทรัพยากรของชุมชนและผู้นำด้านการศึกษา
- ความแตกต่างที่แข่งขันได้: การสื่อสารที่ชัดเจนช่วยให้ครอบครัวที่สนใจเข้าใจว่าอะไรทำให้โรงเรียนของคุณโดดเด่นในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง
- ความยั่งยืนทางการเงิน: การมีจำนวนนักศึกษาที่แข็งแกร่งทำให้คุณมีความสามารถทางการเงินในการสนับสนุนโปรแกรมต่างๆ ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก และรักษาเงินงบประมาณของคณาจารย์
- การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าและชุมชน: การตลาดที่นำเสนอความสำเร็จของนักศึกษาช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนตลอดชีวิต
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ของโรงเรียนเป็นอย่างมากในหลายกรณี ชื่อเสียงของโรงเรียนมีความสำคัญมากกว่าอันดับทางวิชาการ เมื่อโรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่ง ผู้ปกครองจะมีความภักดีมากขึ้น อยู่ร่วมกับโรงเรียนนานขึ้น และไม่คำนึงถึงราคาเท่าที่ควร
⭐ เทมเพลตแนะนำ
เทมเพลตแผนการตลาดการรับสมัครนักเรียนของ ClickUpช่วยให้โรงเรียนเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เป็นการปฏิบัติจริง คุณสามารถวางแผนแคมเปญสำหรับเขตการศึกษาและมอบหมายงานให้กับทีมของคุณได้
ทุกอย่างตั้งแต่การส่งข้อความไปจนถึงการติดตามผลจะเชื่อมต่อกันในที่เดียว ทำให้การดำเนินแผนการตลาดโรงเรียนที่เข้าถึงครอบครัวที่เหมาะสมและแสดงผลลัพธ์ที่วัดผลได้เป็นเรื่องง่ายขึ้น
10 อันดับกลยุทธ์การตลาดสำหรับโรงเรียน
นี่คือกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตที่ผ่านการทดสอบในสนามจริงสำหรับโรงเรียนให้ลองใช้ โดยได้รับการสนับสนุนจากClickUp for Education 🚌
1. สร้างประสบการณ์เสมือนจริงในวิทยาเขตที่น่าดื่มด่ำ
ครอบครัวของนักเรียนที่คาดหวังในปัจจุบันต้องการมากกว่าเว็บไซต์และโบรชัวร์ธรรมดา พวกเขาต้องการเห็นภาพภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และชุมชนของคุณโดยตรง
โรงเรียนในท้องถิ่นสามารถชนะการแข่งขันด้านการรับนักเรียนได้โดยการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงที่น่าสนใจ ซึ่งทำให้ครอบครัวรู้สึกเหมือนได้ใช้เวลาหนึ่งวันในโรงเรียนแล้ว
คุณ ถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านช่วงเวลาจริง—เสียงหายใจเฮือกด้วยความตื่นเต้นเมื่อทีมบาสเกตบอลชนะเกมสุดท้ายของฤดูกาล, ความตั้งใจอย่างหนักหน่วงในระหว่างการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับมัธยม, เสียงหัวเราะที่ก้องกังวานผ่านโถงทางเดินในช่วงพักกลางวัน
ช่วงเวลาที่ไม่ได้เตรียมไว้นี้สามารถประชาสัมพันธ์โรงเรียนของคุณได้ดีกว่าโบรชัวร์ใดๆ
📌 ตัวอย่าง: ร่วมมือกับบริษัทสื่อดิจิทัลท้องถิ่นเพื่อสร้างชุดประสบการณ์เสมือนจริงสำหรับแผนกต่างๆ ของโรงเรียน ครอบครัวที่กำลังพิจารณาการสมัครเข้าเรียนระดับประถมศึกษาสามารถเข้าร่วมการทดลองวิทยาศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริงผ่านช่องทางเสมือน นักเรียนที่กำลังพิจารณาเข้าเรียนระดับมัธยมต้นสามารถสังเกตการประชุมชมรมโต้วาที และผู้เยี่ยมชมระดับมัธยมปลายสามารถเข้าร่วมการจำลองการให้คำปรึกษาด้านการเข้ามหาวิทยาลัย
ประเด็นสำคัญ
- อัปเดตเนื้อหาเสมือนทุกไตรมาสเพื่อสะท้อนกิจกรรมและโปรแกรมตามฤดูกาล
- รวมเสียงที่แท้จริงของนักเรียนและครูที่บรรยายประสบการณ์
- สร้างเวอร์ชันที่เหมาะกับมือถือสำหรับครอบครัวที่สนใจที่กำลังค้นหาผ่านโทรศัพท์มือถือ
- เพิ่มจุดสนใจแบบโต้ตอบที่เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโปรแกรมเฉพาะ
- ติดตามการวิเคราะห์การดูเพื่อทำความเข้าใจว่าประสบการณ์เสมือนจริงใดที่กระตุ้นให้เกิดการสอบถาม
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
ทีมสามารถร่างเนื้อหาในClickUp Docs ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร ครู และพันธมิตรสื่อสามารถปรับปรุงเนื้อหาเรื่องราวร่วมกันได้ในที่เดียว ผู้ช่วย AI ในตัวใน Docs ยังสามารถช่วยปรับปรุงหรือตรวจทานเนื้อหา หรือเปลี่ยนรูปแบบได้อีกด้วย
เมื่อเรื่องราวรู้สึกถูกต้องแล้ว ให้เปลี่ยนไปใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อวางแผนการไหลของประสบการณ์—จัดวางแต่ละฉาก เชื่อมโยงองค์ประกอบของเรื่องราว และบันทึกจุดที่มีการโต้ตอบหรือเวอร์ชันมือถือ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในภูฏาน การศึกษาครอบคลุมสิ่งที่เรียกว่า"ความสุขมวลรวมประชาชาติ" นักเรียนได้รับการสอนเรื่องสติ ความยั่งยืน และความเมตตาควบคู่ไปกับวิชาเรียนปกติ
2. ใช้ประโยชน์จากนักเรียนและพ่อแม่ที่เป็นทูต
เมื่อระหว่างงานบาร์บีคิวในละแวกบ้าน ผู้ปกครองคนหนึ่งเล่าเหตุผลที่เลือกโรงเรียนของคุณ บทสนทนานั้นระหว่างเพื่อนหรือผู้ปกครองด้วยกันเองมีน้ำหนักมากกว่า โปสการ์ดประชาสัมพันธ์ที่สวยงามหลายเท่า
โรงเรียนควรเตรียมพร้อมที่จะเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้สนับสนุนตามธรรมชาติเหล่านี้อย่างเป็นระบบ โดยการใช้ประโยชน์จากผู้ปกครองที่มีความสุขในฐานะผู้เล่าเรื่อง คุณจะสามารถเพิ่มโอกาสในการที่ข้อความของคุณจะเข้าถึงและสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีนัยสำคัญ
ทูตเหล่านี้กลายเป็นอาวุธลับของคุณในการเข้าถึงครอบครัว
📌 ตัวอย่าง: เปิดตัวโครงการทูต 'เรื่องราวจากโรงเรียน' ที่คุณสนับสนุนให้ครอบครัวแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาอย่างมีกลยุทธ์ จับคู่ทูตตามความสนใจร่วม จุดเน้นทางวิชาการ หรือความคล้ายคลึงทางประชากรศาสตร์
จากนั้น สร้างโอกาสที่มีโครงสร้าง เช่น การพบปะดื่มกาแฟ การโทรศัพท์ และการแลกเปลี่ยนอีเมล ที่ซึ่งทูตสามารถพูดคุยเกี่ยวกับข้อกังวลและคำถามเฉพาะจากครอบครัวที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าได้
ประเด็นสำคัญ
- เลือกทูตที่แทนตัวแทนจากพื้นหลังและประสบการณ์ทางการศึกษาที่หลากหลาย
- สนับสนุนพวกเขาด้วยสื่อการตลาดตามความจำเป็น แต่ต้องมั่นใจว่าเสียงของพวกเขาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
- ติดตามการเชื่อมต่อกับทูตที่นำไปสู่การสมัครใช้งาน เพื่อให้คุณทราบว่าข้อความประเภทใดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี
- ยกย่องทูตผู้ทำผลงานยอดเยี่ยม
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
ผู้ปกครองและนักเรียนที่เป็นทูตของคุณสามารถเป็นผู้เล่าเรื่องที่ทรงพลังที่สุดได้ แต่เฉพาะเมื่อคุณจัดโปรแกรมอย่างแม่นยำเท่านั้นแม่แบบแผนการตลาดการรับสมัครโรงเรียน ClickUpจะให้กรอบการทำงานนั้นแก่คุณ
คุณสามารถ:
- แบ่งกลุ่มทูตด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อสะท้อนถึงภูมิหลังที่หลากหลาย ระดับการศึกษา หรือความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนอกหลักสูตร
- ติดตามกิจกรรมการติดต่อสื่อสารในมุมมองบอร์ดของ ClickUp โดยย้ายจุดติดต่อ เช่น การพูดคุยกาแฟหรือการโทรศัพท์ ผ่านแต่ละขั้นตอน เช่น วางแผน, กำหนดเวลา, และเสร็จสิ้น
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติใน ClickUpเพื่อเตือนทูตเกี่ยวกับสายเรียกเข้าที่กำลังจะมาถึงหรือแจ้งเตือนทีมของคุณเมื่อการสนทนาส่งผลให้เกิดการสอบถาม
3. พัฒนาความร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
โรงเรียนที่ฝังรากลึกในชุมชนของตนจะสร้างคุณค่าที่เหนือกว่า ซึ่งแข็งแกร่งกว่าแคมเปญการตลาดใดๆ เมื่อนักเรียนของคุณกลายเป็นทางออกสำหรับความท้าทายในท้องถิ่น คุณกำลัง สร้างเรื่องราวที่แท้จริง ซึ่งแพร่กระจายอย่างเป็นธรรมชาติผ่านเครือข่ายชุมชน
ธุรกิจท้องถิ่น องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และองค์กรพลเมืองต้องการโซลูชั่นที่สร้างสรรค์ และนักเรียนของคุณต้องการการประยุกต์ใช้ในโลกจริงสำหรับการเรียนรู้ของพวกเขา
ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันนี้สร้างการประชาสัมพันธ์เชิงบวกในขณะที่แสดงให้เห็นถึงปรัชญาการศึกษาของคุณในการปฏิบัติ
📌 ตัวอย่าง: ร่วมมือกับโรงพยาบาลเด็กในท้องถิ่นเพื่อให้เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสร้างภาพจิตรกรรมฝาผนังสำหรับแผนกเด็ก นักเรียนจะได้ใช้ทักษะทางศิลปะของตนในสถานการณ์จริง และโรงพยาบาลจะได้รับผลงานศิลปะที่สวยงามและสร้างแรงบันดาลใจ
ประเด็นสำคัญ
- ระบุปัญหาของชุมชนที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของคุณ
- สร้างผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วมของนักเรียน
- บันทึกและแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จผ่านหลายแพลตฟอร์มและสิ่งพิมพ์ของชุมชน
- จัดแสดงผลงานความร่วมมือประจำปีเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของนักเรียน
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
ClickUp Goalsมอบวิธีการที่ชัดเจนให้กับโรงเรียนในการติดตามผลลัพธ์จากโครงการชุมชน คุณสามารถกำหนดเป้าหมาย เช่น จำนวนความร่วมมือที่เริ่มต้นขึ้น จำนวนชั่วโมงที่นักเรียนมีส่วนร่วม หรือจำนวนข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ และอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อภารกิจดำเนินไป
📮 ClickUp Insight: 55% ของผู้จัดการอธิบาย 'เหตุผล' เบื้องหลังโครงการโดยเชื่อมโยงงานกับความท้าทายหรือเป้าหมายที่ใหญ่กว่า
ซึ่งหมายความว่า 45% ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการมากกว่าวัตถุประสงค์อาจนำไปสู่การขาดแรงจูงใจและความกระตือรือร้นในหมู่สมาชิกทีม แม้แต่ผู้ที่มีผลงานดีเยี่ยมก็ยังต้องการเห็นความสำคัญในงานของตนเองและค้นหาความหมายในสิ่งที่ทำ
ถึงเวลาที่จะเชื่อมช่องว่างแล้ว เชื่อมโยงงานแต่ละชิ้นกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมใน ClickUp ใช้ความสัมพันธ์และการพึ่งพาที่มีอยู่ในตัวเพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกความพยายามมีส่วนช่วยต่อภาพรวม ทำให้งานมีความหมายมากขึ้นสำหรับทุกคนในทีมของคุณ 💫 ผลลัพธ์จริง: Cartoon Network ใช้ฟีเจอร์การจัดการโซเชียลมีเดียของ ClickUp เพื่อเผยแพร่เนื้อหาเสร็จก่อนกำหนด 4 เดือน และจัดการช่องทางโซเชียลได้มากขึ้นสองเท่าด้วยจำนวนทีมเท่าเดิม
4. ดำเนินการโฆษณาดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
โฆษณา Facebook ทั่วไปเกี่ยวกับ 'การศึกษาที่ยอดเยี่ยม' ของคุณมักจะหายไปในความว่างเปล่าดิจิทัล การกำหนดเป้าหมายอย่างแม่นยำจะค้นหาครอบครัวที่กำลังค้นคว้าโรงเรียนอย่างจริงจัง ย้ายมาอยู่ในพื้นที่ของคุณเมื่อไม่นานมานี้ หรือกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่กระตุ้นให้เกิดการค้นหาโรงเรียน
โรงเรียนที่ครองตลาดโฆษณาดิจิทัลสร้าง แคมเปญที่หลากหลายและเจาะจงเป้าหมายสูง ที่สื่อสารโดยตรงกับสถานการณ์และความกังวลเฉพาะของครอบครัวแต่ละกลุ่ม
📌 ตัวอย่าง: สร้างแคมเปญโฆษณาแยกต่างหากสำหรับกลุ่มครอบครัวที่แตกต่างกัน ในช่วงการลงทะเบียนฤดูใบไม้ผลิ ให้เป้าหมายครอบครัวหนุ่มสาวที่มีบุตรในวัยประถมศึกษาด้วยโฆษณาที่แสดงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก
คุณสามารถรณรงค์พร้อมกันโดยมุ่งเป้าไปที่ครอบครัวที่มีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยเน้นการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยและโอกาสทางวิชาการขั้นสูง
ประเด็นสำคัญ
- ใช้กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันโดยอิงจากครอบครัวปัจจุบันที่พึงพอใจมากที่สุดของคุณ
- ทดสอบโฆษณาแบบ A/B ที่นำเสนอเนื้อหาแตกต่างกันโดยใช้กลุ่มนักเรียนที่มีลักษณะประชากรและกิจกรรมที่แตกต่างกัน
- ดำเนินการแคมเปญการกำหนดเป้าหมายใหม่สำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ไม่ทำการแปลงทันที
- ติดตามต้นทุนต่อคำขอข้อมูลและต้นทุนต่อการลงทะเบียนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
แดชบอร์ดของ ClickUpมอบมุมมองที่ชัดเจนให้กับโรงเรียนในการดูประสิทธิภาพของแคมเปญแบบเรียลไทม์ คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการตลาดเช่น ต้นทุนต่อคำถาม ต้นทุนต่อการลงทะเบียน หรืออัตราการมีส่วนร่วมสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้ในที่เดียว
การเชื่อมต่อ ClickUpช่วยให้คุณสามารถซิงค์แพลตฟอร์มโฆษณาของคุณ เช่น Facebook Ads หรือ Google Ads กับ ClickUp ผ่าน Zapier โดยดึงข้อมูลแคมเปญเข้าสู่รายการงานและแดชบอร์ดโดยตรง
5. จัดกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรซึ่งกลายเป็นหัวข้อพูดคุยในชุมชน
กิจกรรมโรงเรียนที่น่าจดจำสร้างประสบการณ์ร่วมกันที่ครอบครัวปัจจุบันและครอบครัวที่คาดหวังจะพูดถึงเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากนั้น
กลยุทธ์การตลาดภาคสนามนี้แสดงให้เห็นถึงบุคลิกของโรงเรียนของคุณในขณะที่มอบคุณค่าที่แท้จริงให้กับผู้เข้าร่วมงาน ครอบครัวควรรู้สึกว่าได้ได้รับข้อมูลเชิงลึกและได้สัมผัสกับสิ่งที่พิเศษเฉพาะของคุณ
📌 ตัวอย่าง: จัดงาน 'วิทยาศาสตร์ใต้แสงดาว' ในช่วงเย็น โดยให้ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ด้วยกล้องโทรทรรศน์มืออาชีพ พร้อมให้นักเรียนนำเสนอผลงานวิจัยของตนเอง รวมถึงมีการสาธิตเชิงโต้ตอบและโอกาสพบปะพูดคุยกับคณาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์อย่างไม่เป็นทางการ
งานนี้จัดแสดงโปรแกรม STEM พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ครอบครัวจะคุยกันกับเพื่อนและเพื่อนบ้าน
ประเด็นสำคัญ
- จำกัดขนาดของผู้ชมเพื่อให้แน่ใจว่าการมีปฏิสัมพันธ์มีคุณภาพ
- ฝึกอบรมนักเรียนให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพและทูตของโครงการอย่างมั่นใจ
- สร้างช่วงเวลาที่น่าประทับใจและโอกาสในการถ่ายภาพที่เหมาะสำหรับ Instagram ตลอดทั้งงาน
- ติดตามผลภายใน 48 ชั่วโมงในขณะที่ความกระตือรือร้นยังคงสูงอยู่
- สำรวจผู้เข้าร่วมเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและปรับปรุงกิจกรรมในอนาคต
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
เทมเพลตการตลาดอีเวนต์ของ ClickUpช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ทำให้การวางแผนไม่รู้สึกกระจัดกระจาย โรงเรียนสามารถติดตามการตอบรับผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง และวางแผนแต่ละขั้นตอนของอีเวนต์ในมุมมองของ ClickUp
การจัดตารางเวลาคือจุดที่ปฏิทิน ClickUpเพิ่มชั้นการสนับสนุนอีกขั้น เมื่อภารกิจต่าง ๆ ถูกใส่ไว้ในเทมเพลตแล้วปฏิทิน AIจะช่วยกระจายงานไปยังสมาชิกในทีม เพื่อให้แน่ใจว่าช่วงเวลาสำคัญ เช่น การเตรียมงาน การอบรมอาสาสมัคร และการสำรวจความคิดเห็นหลังกิจกรรม จะถูกจัดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม
6. ลงทุนในคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง
โรงเรียนที่ให้คำแนะนำทางการศึกษาที่มีคุณค่าอย่างต่อเนื่อง สร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสนใจในการสมัครเข้าเรียน
การตลาดเนื้อหาที่ประสบความสำเร็จจะสร้างชื่อเสียงให้กับคณาจารย์และฝ่ายบริหารของคุณในฐานะผู้นำทางความคิดที่เข้าใจทั้งแนวโน้มทางการศึกษาและความท้าทายในการเลี้ยงดูบุตร แนวทางที่เน้นความเชี่ยวชาญนี้ดึงดูดครอบครัวที่กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ไม่ใช่แค่ผู้ให้บริการเท่านั้น
📌 ตัวอย่าง: เปิดตัวซีรีส์พอดแคสต์รายสัปดาห์ชื่อ 'การเรียนรู้เหนือห้องเรียน' โดยมีการสัมภาษณ์คณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา หัวข้ออาจครอบคลุมถึงการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ หรือการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก
กระจายตอนต่างๆ ไปยังแพลตฟอร์มพอดแคสต์หลักและแชร์ไฮไลท์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ สิ่งนี้จะทำให้โรงเรียนของคุณเป็นแหล่งข้อมูลทางการศึกษาในขณะที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของคณาจารย์
ประเด็นสำคัญ
- เผยแพร่เนื้อหาอย่างสม่ำเสมอในตารางเวลาที่คาดการณ์ได้
- จัดการกับหัวข้อการศึกษาที่กำลังเป็นที่นิยมและปัญหาที่ผู้ปกครองกังวลในปัจจุบัน
- รวมคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที
- นำเนื้อหาบล็อกมาใช้ใหม่เป็นโพสต์ในโซเชียลมีเดีย จดหมายข่าว และสื่อการนำเสนอ
- การเขียนบทความเชิญชวนบนเว็บไซต์เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกในท้องถิ่นและสิ่งพิมพ์ทางการศึกษา
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
หลายโรงเรียนพบว่าการเผยแพร่เนื้อหาอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องยากในขณะที่ต้องรักษาหัวข้อให้สดใหม่ClickUp Brain ผู้ช่วย AI แบบบูรณาการ ช่วยแก้ปัญหานั้นได้ มันทำงานภายใน Docs ดังนั้นคุณสามารถค้นคว้า, ร่าง, และแก้ไขได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ
คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครสามารถเริ่มต้นด้วยบันทึกคร่าวๆ ในเอกสาร จากนั้นใช้ ClickUp Brain เพื่อขยายเป็นโครงร่างที่มีโครงสร้าง ปรับปรุงภาษา หรือแนะนำชื่อเรื่องสำหรับบล็อก พอดแคสต์ หรือข่าวสารของโรงเรียน
เนื่องจากทุกอย่างอยู่ในเอกสาร, การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่น, และวงจรการให้คำแนะนำสั้น
🚀 ลองใช้ข้อความนี้: คุณช่วยแนะนำไอเดียจดหมายข่าวที่นำเสนอให้โรงเรียนมัลเบอร์รี่ไฮสคูลเป็นผู้นำด้านการศึกษา และช่วยให้เราเข้าถึงครอบครัวได้ดียิ่งขึ้นได้ไหม?
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ช่วงฤดูกาลรับสมัครเพื่อทดสอบข้อความ หากคุณกำลังโฆษณาบนโซเชียลมีเดียหลายช่องทางหรือเชิญเข้าร่วมงานเปิดบ้าน ลองใช้จุดขายที่แตกต่างกัน เช่น ผลการเรียน หลักสูตรสร้างสรรค์ ความปลอดภัย ฯลฯ ข้อความที่ผู้ปกครองคลิกมากที่สุดจะเป็นจุดยึดหลักสำหรับปีนี้
7. ปรับปรุงให้เหมาะสมสำหรับการค้นหาในท้องถิ่นและชื่อเสียงออนไลน์
การมีตัวตนทางดิจิทัลของคุณต้องสามารถค้นหาได้ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และดึงดูดใจในทุกแพลตฟอร์มที่ครอบครัวอาจพบโรงเรียนของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโรงเรียนของคุณปรากฏอย่างโดดเด่นในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหาในท้องถิ่นสำหรับคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
นอกจากนี้ ให้เน้นการจัดการชื่อเสียงออนไลน์เพื่อควบคุมเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนของคุณบนแพลตฟอร์มรีวิว ช่องทางโซเชียลมีเดีย และฟอรัมชุมชนต่างๆ
📌 ตัวอย่าง: สร้างหน้า landing page ที่เฉพาะเจาะจงตามทำเลสำหรับครอบครัวที่ค้นหาคำเช่น 'โรงเรียนเอกชนที่ดีที่สุดใกล้ [ชื่อย่าน]' หรือ 'โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในเมือง [ชื่อเมือง]' ให้รวมคำให้การจากครอบครัวในพื้นที่นั้น ๆ ข้อมูลการเดินทาง และการเชื่อมต่อชุมชน
เผยแพร่เนื้อหาบล็อกเกี่ยวกับหัวข้อการศึกษาในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ และเข้าร่วมในฟอรัมชุมชนที่ครอบครัวพูดคุยเกี่ยวกับทางเลือกของโรงเรียน
ประเด็นสำคัญ
- เรียกร้องและปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์บนแพลตฟอร์มไดเรกทอรีและรีวิวหลักทั้งหมด
- ดำเนินการวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหาในท้องถิ่น รวมถึง Google My Business
- พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อจัดการกับคำติชมเชิงลบทางออนไลน์
- ติดตามความรู้สึกออนไลน์และการจัดอันดับการค้นหาเป็นรายเดือนเพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุง
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
ClickUp Brain อยู่ในทุกพื้นที่ทำงานของคุณ ดังนั้นคุณสามารถระดมความคิดทางการตลาด, เขียนเนื้อหา SEO, หรือแม้กระทั่งตอบกลับรีวิวได้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp. นั่นทำให้คุณสามารถติดตามเนื้อหาที่ทำให้โรงเรียนของคุณปรากฏในผลการค้นหาท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น.
นอกจากนี้ยังรองรับการสร้างภาพด้วย AI ทำให้ทีมของคุณสามารถสร้างภาพสำหรับหน้าแลนดิ้งหรือโพสต์บนโซเชียลมีเดียได้โดยตรงใน ClickUp
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในช่วงทศวรรษ 1980โรงเรียนเอกชนในสหรัฐอเมริกาเริ่มใช้โฆษณาบนป้ายบิลบอร์ดเพื่อแข่งขันในการรับนักเรียน โดยเฉพาะในพื้นที่ชานเมือง การเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการที่การศึกษาถูกมองว่าเป็นตลาดที่มีการแข่งขันมากขึ้น
8. พัฒนาการเล่าเรื่องบนโซเชียลมีเดียเชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์การตลาดโรงเรียนที่เฉพาะเจาะจงกับแพลตฟอร์มจะช่วยให้ เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ของแคมเปญโซเชียลมีเดียของคุณ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น:
- Instagram แสดงช่วงเวลาทางภาพและเนื้อหาเบื้องหลัง
- LinkedIn มุ่งเป้าไปที่ผู้ปกครองในเชิงอาชีพพร้อมทั้งเน้นย้ำโปรแกรมเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ
- TikTok เข้าถึงครอบครัวผ่านเนื้อหาที่สร้างโดยนักเรียนและหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม
📌 ตัวอย่าง: สร้าง 'Student Voice Fridays' โดยให้มีการเปลี่ยนบัญชี Instagram รายสัปดาห์ ซึ่งนักเรียนต่าง ๆ จะมาแชร์เรื่องราววันปกติของพวกเขาผ่าน Stories รวมถึงชั้นเรียน การสนทนาในช่วงพักกลางวัน กิจกรรมนอกหลักสูตร และเวลาทำการบ้าน
ประเด็นสำคัญ
- ใช้แฮชแท็กที่มีแบรนด์ของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างชุมชนรอบเนื้อหาของคุณ
- แชร์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นจากครอบครัวปัจจุบันเพื่อเพิ่มการเข้าถึงที่แท้จริง
- ติดตามการสนทนาบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับโรงเรียนของคุณและการศึกษาโดยทั่วไป
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
ครอบครัวเชื่อมโยงกันผ่านเรื่องราว ไม่ใช่โฆษณาแม่แบบแผนการตลาดโซเชียลมีเดียสำหรับโรงเรียนของ ClickUpมอบศูนย์กลางเดียวให้กับทีมของคุณในการวางแผนและจัดการแคมเปญเหล่านั้น
คุณสามารถจัดแผนเนื้อหาสำหรับ Instagram, LinkedIn และ TikTok ได้ในมุมมองปฏิทิน, มอบหมายโพสต์ให้กับพนักงานหรือนักเรียนที่เป็นทูต, และติดตามการอนุมัติได้
ยังไม่ได้ใช้ ClickUp ใช่ไหม? มาดูสิ่งที่ผู้ใช้คนนี้พูดกัน:
หากไม่มี ClickUp เราคงไม่สามารถมองเห็นช่องว่างในงานและกระบวนการได้อย่างรวดเร็ว การสามารถมองเห็นงานที่ไม่มีกำหนดส่ง งานที่ค้างอยู่ งานที่ไม่มีคะแนนสปรินต์ และงานที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ ช่วยให้ฉันรักษาแรงผลักดันในการทำงานระหว่างทีมและโครงการต่างๆ ได้ เมตริกเหล่านี้ไม่มีในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการส่วนใหญ่
หากไม่มี ClickUp เราคงไม่สามารถมองเห็นช่องว่างในงานและกระบวนการได้อย่างรวดเร็ว การสามารถมองเห็นงานที่ไม่มีกำหนดส่ง งานที่ค้างอยู่ งานที่ไม่มีคะแนนสปรินต์ และงานที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ ช่วยให้ฉันรักษาแรงขับเคลื่อนไปข้างหน้าในทีมและโครงการต่างๆ ได้ เมตริกเหล่านี้ไม่มีในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการส่วนใหญ่
9. ดำเนินการโปรแกรมรางวัลการแนะนำ
ศิษย์เก่าของคุณ รวมถึงครอบครัวของนักเรียนทั้งในอดีตและปัจจุบัน สามารถช่วยประชาสัมพันธ์โรงเรียนของคุณได้ โปรแกรมการแนะนำเชิงกลยุทธ์สามารถเปลี่ยนการเข้าถึงที่กว้างขวางนี้ให้กลายเป็นความพยายามทางการตลาดด้านการศึกษาที่มีโครงสร้าง
ออกแบบรางวัลที่ส่งเสริมประสบการณ์ในโรงเรียนแทนที่จะรู้สึกเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยน. ศิษย์เก่าและครอบครัวควรรู้สึกมีคุณค่าสำหรับการมีส่วนร่วมในการเติบโตของชุมชนโรงเรียนแทนที่จะได้รับการชดเชยสำหรับกิจกรรมการขาย.
📌 ตัวอย่าง: เปิดโปรแกรม 'Community Builder' ที่ผู้แนะนำประสบความสำเร็จจะได้รับคะแนนสะสมเพื่อแลกรับประสบการณ์พิเศษ 25 คะแนนอาจใช้แลกสิทธิ์ลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับโปรแกรมฤดูร้อนยอดนิยม 50 คะแนนอาจได้รับสิทธิ์ที่จอดรถสำรอง และ 100 คะแนนอาจได้รับทัวร์มหาวิทยาลัยส่วนตัวสำหรับญาติที่มาเยี่ยม
ประเด็นสำคัญ
- ติดตามอัตราความสำเร็จของการอ้างอิงเพื่อระบุแคมเปญที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของคุณ
- จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับการส่งต่อ รวมถึงสื่อดิจิทัลและคู่มือประเด็นสำคัญในการพูดคุย
- เฉลิมฉลองการแนะนำที่ประสบความสำเร็จอย่างเปิดเผยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
ClickUp Brain MAXช่วยให้โรงเรียนออกแบบและขยายโปรแกรมการแนะนำได้ ในฐานะที่เป็น AI คู่หูบนเดสก์ท็อป มันผสานรวมการแปลงเสียงเป็นข้อความ การค้นหาสำหรับองค์กร และ AI แบบหลายโมเดลไว้ในที่เดียว ทำให้ทีมสามารถทำงานได้เร็วขึ้นในขณะที่ยังคงความเป็นระเบียบ
เมื่อสร้างโปรแกรมผู้สร้างชุมชน ให้กำหนดแนวคิดรางวัลผ่านTalk to Text ใน ClickUpและดู Brain MAX เปลี่ยนให้เป็นคู่มือที่สมบูรณ์แบบสำหรับครอบครัว โดยเฉลี่ย ทีมเขียนได้มากขึ้น 400% โดยไม่ต้องพิมพ์ และประหยัดเวลาได้หนึ่งชั่วโมงต่อวัน ทำให้พนักงานมีเวลาไปมุ่งเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์แทนการจัดการเอกสาร
นอกจากนี้ยังสามารถสร้างอีเมลแนะนำในรูปแบบต่างๆ ร่างข้อความประชาสัมพันธ์บนโซเชียลมีเดียสำหรับทูตแบรนด์ชั้นนำ และจัดทำรายงานความคืบหน้าอย่างถูกต้องแม่นยำ
🚀 ลองใช้คำสั่งนี้: ช่วยฉันออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมแนะนำสมาชิกสำหรับผู้สร้างชุมชนในโรงเรียนให้ครบถ้วน ฉันต้องการให้คุณ:
- สร้างไอเดียรางวัลที่สร้างสรรค์สำหรับครอบครัวที่แนะนำนักเรียนใหม่
- สร้างคู่มือที่ดูเรียบร้อยและเหมาะสำหรับครอบครัว อธิบายวิธีการทำงานของโปรแกรมแนะนำลูกค้า
- เขียนอีเมลเชิญชวนให้ผู้ปกครองแนะนำเพื่อนหรือผู้อื่นหลายรูปแบบที่ผู้ปกครองสามารถส่งต่อได้
- ร่างโพสต์โซเชียลมีเดียเพื่อเฉลิมฉลองทูตผู้ปกครองยอดเยี่ยมของเรา
- ออกแบบระบบการติดตามความคืบหน้าพร้อมแบบฟอร์มรายงาน
จัดโครงสร้างให้เป็นโปรแกรมแบบขั้นตอนที่โรงเรียนสามารถนำไปใช้ได้ทันที รวมถึงตัวอย่างเฉพาะเจาะจง แม่แบบ และผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ ทำให้ทุกอย่างเป็นมิตรกับผู้ปกครองและเข้าใจง่าย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: วางตำแหน่งโรงเรียนของคุณให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน จัดเวิร์กช็อป การแลกเปลี่ยนหนังสือ หรือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เปิดให้กับผู้ปกครองในท้องถิ่น แม้ว่าจะไม่มีบุตรหลานเรียนในโรงเรียนของคุณก็ตาม วิธีนี้จะช่วยสร้างความไว้วางใจ การบอกต่อ และจดจำแบรนด์ในระยะยาวโดยไม่ต้องขายของอย่างหนัก
10. ดำเนินการแคมเปญจดหมายตรงที่มุ่งเป้าหมายเฉพาะเจาะจง
การครอบงำทางการตลาดดิจิทัลไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพของแคมเปญจดหมายตรงที่ดำเนินการอย่างดีหมดไป วัสดุสิ่งพิมพ์สร้างความเชื่อมโยงที่จับต้องได้และมักได้รับความสนใจมากกว่าการสื่อสารทางดิจิทัล
สร้างสื่อที่สะท้อนถึงความใส่ใจในรายละเอียดของโรงเรียนของคุณ พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่ครอบครัวต้องการเก็บไว้และอ้างอิงได้จริง
📌 ตัวอย่าง: ส่งชุดเอกสารการรับเข้าเรียนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละครอบครัวไปยังครอบครัวที่ได้ขอข้อมูลไว้ แนบโน้ตเขียนด้วยลายมือจากผู้อำนวยการฝ่ายรับเข้าเรียนที่อ้างอิงรายละเอียดเฉพาะจากการสอบถามของครอบครัวนั้น
นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มของที่ระลึกขนาดเล็กที่มีแบรนด์ของคุณ เช่น ที่คั่นหนังสือหรือชุดสติกเกอร์ ที่เด็ก ๆ สามารถใช้ได้ ทำให้โรงเรียนของคุณอยู่ในใจของพวกเขาเสมอ
ประเด็นสำคัญ
- แบ่งกลุ่มรายชื่อผู้รับจดหมายตามแหล่งที่มาของการสอบถามและข้อมูลประชากรของครอบครัว
- รวมคำเรียกร้องให้ดำเนินการที่น่าสนใจพร้อมขั้นตอนถัดไปและกำหนดเวลาที่ชัดเจน
- ติดตามอัตราการตอบกลับและปรับข้อความตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการตลาด
- ประสานเวลาการส่งจดหมายตรงกับกิจกรรมการตลาดอื่นๆ เพื่อสร้างผลกระทบสูงสุด
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สร้าง 'สปอตไลท์ศิษย์เก่า' ที่มีจุดประสงค์ชัดเจน เน้นสิ่งที่ศิษย์เก่ากำลังทำอยู่ในปัจจุบัน และโรงเรียนมีส่วนช่วยสร้างผลลัพธ์นั้นอย่างไร นี่คือสิ่งที่ผู้ปกครองต้องการเห็น
ความท้าทายทางการตลาดของโรงเรียนทั่วไป (และวิธีแก้ไข)
นี่คือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่เราเห็นว่าโรงเรียนกำลังเผชิญอยู่และวิธีจัดการกับมันอย่างตรงจุด ⚒️
⚠️ ความพยายามที่กระจัดกระจายในหลายแพลตฟอร์ม
ทีมรับสมัครของคุณโพสต์บน Instagram อย่างไม่เป็นระเบียบ ส่งจดหมายข่าวเป็นครั้งคราว และเปิดตัวแคมเปญโดยไม่มีการประสานงานที่ชัดเจน ในขณะเดียวกัน สำนักงานพัฒนาของคุณสร้างข้อความแยกต่างหากสำหรับผู้บริจาค และครูแบ่งปันการอัปเดตในห้องเรียนอย่างอิสระ
ข้อความที่ขัดแย้งกันเหล่านี้สร้างความสับสนให้กับครอบครัวและอาจทำให้เอกลักษณ์ของโรงเรียนคุณเจือจางลง
✅ วิธีแก้ไข: พัฒนาคู่มือการตลาดที่ครอบคลุมซึ่งมาตรฐานแนวทางของคุณในทุกช่องทาง เอกสารที่มีชีวิตนี้ควรมีแนวทางในการสื่อสาร ปฏิทินเนื้อหา กระบวนการอนุมัติ และแนวทางการตอบสนอง
⚠️ ไม่มีความคิดเลยว่าอะไรกำลังได้ผล
คุณใช้เงินไปกับโฆษณาบน Facebook, แคมเปญจดหมายตรง, และโบรชัวร์หรูหรา แต่พูดตามตรงแล้วคุณไม่มีความคิดเลยว่าสิ่งไหนที่ช่วยดึงดูดใบสมัครเข้ามา
ความรู้สึกในใจคุณบอกว่าโพสต์ในอินสตาแกรมได้ผล แต่คณะกรรมการงบประมาณต้องการตัวเลขจริง
✅ วิธีแก้ไข:ซอฟต์แวร์การตลาดสำหรับองค์กรเชื่อมโยงจุดต่าง ๆ ของการตลาดของคุณกับการตัดสินใจลงทะเบียนจริง แพลตฟอร์มเหล่านี้ติดตามเส้นทางการเดินทางของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าตั้งแต่การเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งแรกจนถึงการลงทะเบียน แสดงให้เห็นว่าจุดสัมผัสใดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและเงินลงทุนใดที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด
⚠️ งบประมาณจำกัดที่ต้องแข่งขันกับคู่แข่งที่มีเงินทุนมากกว่า
โรงเรียนที่มีเงินทุนสนับสนุนอย่างเพียงพออยู่ฝั่งตรงข้ามเมืองมีทีมการตลาดที่ทุ่มเท ในขณะที่คุณกำลังจัดการการรับสมัครนักเรียน การตลาด และอาจจะมีบทบาทอื่น ๆ อีกสามบทบาท
คุณเหนื่อยกับการสูญเสียครอบครัวที่ยอดเยี่ยมให้กับโรงเรียนที่มีแคมเปญที่ดูหรูหรา
✅ วิธีแก้ไข:ใช้ AI สำหรับการตลาดดิจิทัลเพื่อจัดการงานประจำเช่น การจัดตารางโพสต์และการคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย ปล่อยเวลาให้คุณได้ใช้กับการสร้างความสัมพันธ์ที่สนับสนุนสถาบันของคุณในระยะยาว
การตลาดเชิงพลังสำหรับโรงเรียน ด้วย ClickUp
กลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่งสำหรับโรงเรียนจะทำงานได้เพียงเมื่อพวกมันก้าวไปไกลกว่าการวางแผนและเข้าสู่การกระทำ
ClickUp มอบพื้นที่ให้กับโรงเรียนในการดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ คุณสามารถวางแผนแคมเปญการรับสมัครนักเรียน ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรม จัดการรางวัลการแนะนำ และเผยแพร่เนื้อหาใหม่ได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
ClickUp Brain จัดการถอดความและดำเนินการอย่างรวดเร็ว Brain MAX ร่างเนื้อหาที่พร้อมแชร์ และเทมเพลตช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปตามกำหนดเวลา นอกจากนี้ ด้วยการจัดการงาน เอกสาร และการแชทในทีมทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่ายด้วย AI ClickUp มอบพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์สำหรับทุกงานของคุณ
นั่นคือวิธีที่ทีมของคุณประหยัดเวลาและสร้างช่วงเวลาที่ชนะใจครอบครัว
ทำไมต้องรอ?สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย! 📋