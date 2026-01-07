10 ซอฟต์แวร์จัดการวิทยาเขตที่ดีที่สุด (2025)

การบริหารโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเป็นงานที่ซับซ้อนและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา คุณต้องจัดการเรื่องการรับสมัครนักเรียน การเข้าเรียน ตารางสอนของคณาจารย์ ค่าเล่าเรียน การมีส่วนร่วมของนักเรียน การสนับสนุนศิษย์เก่า... และอีกมากมาย
คุณยังต้องจัดการกับเครื่องมือหลากหลายชนิดเพียงเพื่อให้ผ่านพ้นวันเดียว
ปัญหาคือว่าส่วนใหญ่พวกเขาไม่คุยกัน. ดังนั้นสิ่งที่ควรรู้สึกเป็นระบบระเบียบจึงถูกฝังอยู่ในอีเมล, สเปรดชีต, และการติดตามที่ไม่ได้รับการติดตาม.
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมโรงเรียน K-12, วิทยาลัย, และมหาวิทยาลัยมากขึ้นกำลังคิดใหม่เกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาบริหารการดำเนินงานทั่วทั้งวิทยาเขต
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันซอฟต์แวร์บริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่รวมทุกสิ่งเข้าไว้ด้วยกันอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลนักศึกษา ด้านการเรียนการสอน การดำเนินงาน และการสื่อสาร คุณมาถูกที่แล้ว ในคู่มือนี้ เราจะนำเสนอเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ควรพิจารณาในปีนี้ พร้อมข้อดี ข้อเสีย และข้อมูลราคาจริง เพื่อช่วยให้คุณเลือกโซลูชันที่เหมาะสมกับสถาบันของคุณมากที่สุด
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการวิทยาเขต?
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการมหาวิทยาลัยควรช่วยให้คุณรวมกระบวนการทำงานด้านวิชาการ การบริหาร และการดำเนินงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรให้ความสำคัญ:
- ข้อมูลนักเรียนแบบรวมศูนย์: โดยเฉลี่ย, 60% ของเวลาของทีมถูกใช้ไปกับการค้นหา, อัปเดต, และแบ่งปันข้อมูลผ่านระบบที่ไม่เชื่อมต่อ ซอฟต์แวร์การจัดการวิทยาเขตแบบรวมศูนย์ เก็บข้อมูลการศึกษา, การเข้าเรียน, ข้อมูลส่วนตัว, และประวัติการสื่อสารไว้ในระบบที่ปลอดภัยเพียงระบบเดียว
- กระบวนการรับสมัครและการลงทะเบียนนักเรียน: ต้องการที่จะทำให้การทำงานซ้ำๆ ที่ยุ่งเหยิง เช่น การส่งแบบฟอร์ม การรวบรวมเอกสาร และการอนุมัติ เป็นอัตโนมัติหรือไม่? เครื่องมือการจัดการวิทยาเขตส่วนใหญ่ในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าการลงทะเบียนเข้าเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น
- การวางแผนและการจัดตารางเรียน: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณจัดการตารางเวลา ตารางเรียน ปฏิทินของอาจารย์ และการมอบหมายงานในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ความพยายามในการทำงานด้วยตนเองให้น้อยที่สุด
- เครื่องมือสื่อสาร: ด้วยระบบแชทในตัว, การประกาศ, และพอร์ทัลแบบโต้ตอบ, แอปเหล่านี้ช่วยให้คุณสร้างความร่วมมือที่ราบรื่นระหว่างนักเรียน, ครู, ผู้ปกครอง, และบุคลากร
- การติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ: แดชบอร์ดและรายงานแบบภาพสามารถเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบเกรด การเข้าเรียน การมีส่วนร่วม และ KPI ของสถาบันได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์แยกต่างหาก
- การเข้าถึงผ่านมือถือและพอร์ทัลบริการตนเอง: ให้สิทธิ์นักศึกษาและคณาจารย์เข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ผ่านแอปพลิเคชันมือถือหรือแดชบอร์ดบนเว็บ
- การผสานรวมและความสามารถในการขยายตัว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS) และระบบข้อมูลนักเรียน (SIS) ของสถาบันคุณเพื่อรองรับการเติบโตของสถาบัน
ซอฟต์แวร์การจัดการวิทยาเขตชั้นนำในภาพรวม
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|สถาบันการศึกษาขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่บริหารจัดการทั้งกระบวนการทำงานทางวิชาการและงานบริหาร
|พื้นที่โครงการที่ปรับแต่งได้สำหรับแต่ละแผนก, มุมมองมากกว่า 15 แบบ (รายการ, Kanban, ฯลฯ), แบบฟอร์ม ClickUp, กระดานไวท์บอร์ด, ปฏิทิน AI, ศูนย์เอกสาร, ตัวแทนอัตโนมัติ, และ ClickUp Brain สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ระบบสารสนเทศนักเรียน Alma
|สถาบันการศึกษา K–12 ขนาดเล็กถึงกลางที่มุ่งเน้นการใช้งานที่ง่ายและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
|พอร์ทัลตามบทบาท, การจัดตารางเวลาอัตโนมัติ, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, บันทึกการเรียนและการวิเคราะห์ที่ปรับแต่งได้, การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ (Google Classroom, Canvas)
|ราคาที่กำหนดเอง
|แคมปัส 365
|โรงเรียนขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการระบบ ERP แบบครบวงจรที่สามารถปรับแต่งได้
|80+ โมดูล (วิชาการ, หอพัก, การเงิน, การขนส่ง), ชั้นเรียนสดโดยเจ้าของภาษา, รองรับการใช้งานบนมือถือ, ช่วยเหลือตลอด 24/7, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
|ราคาที่กำหนดเอง
|เอลูเซียน
|มหาวิทยาลัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการระบบ ERP + SIS ที่เน้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา
|ข้อมูลวงจรชีวิตนักศึกษาแบบบูรณาการ, แดชบอร์ดด้านวิชาการและการดำเนินงาน, การจัดการทรัพยากรบุคคล/เงินเดือน/ERP, พอร์ทัลให้คำปรึกษา
|ราคาตามความต้องการ
|พาวเวอร์สคูล
|เขตการศึกษา K–12 ที่ต้องการระบบข้อมูลนักเรียน (SIS) ที่สามารถขยายได้พร้อมการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวด
|ซิงค์แบบเรียลไทม์กับระบบ LMS, แม่แบบการปฏิบัติตามข้อกำหนด, ปลั๊กอินที่ปรับแต่งได้, ตัวเลือกแบบไฮบริด/คลาวด์/ออนพรีมิส
|ราคาตามความต้องการ
|เฟเดนา
|สถาบันการศึกษา K–12 ขนาดเล็กถึงขนาดกลางในสหรัฐอเมริกาที่มีการสนับสนุนด้านไอทีจำกัด
|การเข้าใช้งานระบบอัตโนมัติสำหรับค่าธรรมเนียม, พอร์ทัลที่รองรับการใช้งานบนมือถือ, การเชื่อมต่อระบบ (Zoom, Teams), รายงานที่กำหนดเอง
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $999/ปี; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|แบล็กบอด SIS
|โรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในสหรัฐอเมริกาที่ต้องการระบบ LMS และ SIS ที่ผสานรวมกัน
|พอร์ทัลแบบรวมศูนย์, รูปแบบการให้คะแนน/ใบแสดงผลที่ยืดหยุ่น, การซิงค์แบบเรียลไทม์, แดชบอร์ดสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการติดตามผลทางวิชาการ
|ราคาตามความต้องการ
|ระบบ ERP สำหรับสถาบันการศึกษา
|สถาบันที่มีการดำเนินงานหลายวิทยาเขตที่ต้องการระบบ ERP แบบโมดูลาร์
|โมดูลที่ปรับแต่งได้ (การรับเข้าสู่งานทรัพยากรบุคคล), การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์, พอร์ทัลที่ปลอดภัย, รายงานหลายวิทยาเขต
|ราคาตามความต้องการ
|นักศึกษาวันทำงาน
|มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่ต้องการข้อมูลนักศึกษา, ทรัพยากรบุคคล, และการเงินแบบรวมศูนย์
|พอร์ทัลบริการตนเอง, เครื่องมือหลักสูตร/การให้คำปรึกษา/การเรียกเก็บเงิน, การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์, ความสามารถในการขยายตัวครอบคลุมวิทยาเขตขนาดใหญ่
|ราคาตามความต้องการ
|สกายวอร์ด
|เขตการศึกษา K–12 ในสหรัฐอเมริกาที่ต้องการระบบที่เชื่อถือได้ มั่นคง และมีการมีส่วนร่วมของครอบครัวอย่างเข้มแข็ง
|บันทึกข้อมูลส่วนกลาง (การเข้าร่วม, การเงิน, ทรัพยากรบุคคล), พอร์ทัลแบบเรียลไทม์, การส่งออกข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด, แบบฟอร์มที่กำหนดเอง
|ราคาตามความต้องการ
ซอฟต์แวร์การจัดการวิทยาเขตที่ดีที่สุดสำหรับสถาบันของคุณ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ตอนนี้คุณมีรายการตรวจสอบที่สะดวกในการช่วยแนะนำคุณแล้ว ลองพิจารณาคำแนะนำเหล่านี้สำหรับเครื่องมือจัดการวิทยาเขตที่คุณควรลองใช้:
1. ClickUp (ระบบที่ดีที่สุดแบบครบวงจรสำหรับการจัดการงานวิชาการและงานบริหาร)
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpมอบแพลตฟอร์มเดียวให้กับสถาบันการศึกษาในการจัดการทุกส่วนของชีวิตในวิทยาเขต โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างระบบที่ไม่เชื่อมโยงกัน ไม่ว่าคุณจะดูแลการรับสมัคร จัดการงานของคณาจารย์ หรือติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน คุณสามารถปรับแต่ง ClickUp ให้ทำทุกอย่างได้ตามต้องการ โดยปรับให้เข้ากับโครงสร้างของสถาบันของคุณ
มองเห็นทุกอย่างตั้งแต่โปรไฟล์นักเรียนไปจนถึงรายการอุปกรณ์ในสถานที่เดียวด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUp รวมถึงรายการ ตาราง และกระดานคัมบัง
แต่ละแผนกในสถาบันของคุณสามารถทำงานในพื้นที่โครงการที่ปรับแต่งได้ใน ClickUpซึ่งเก็บข้อมูลสำคัญของพวกเขาไว้ ดังนั้นคุณสามารถมีขั้นตอนการทำงานแยกต่างหากสำหรับฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายปฏิบัติการ, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, และฝ่ายกิจกรรมได้ แต่ยังสามารถติดตามทั้งหมดได้ในเครื่องมือเดียว พูดถึงความมีประสิทธิภาพ!
และในเมื่อเรากำลังพูดถึงเรื่องนี้อยู่แล้ว ขอแสดงให้คุณเห็นวิธีที่ClickUp Automationsช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้มากยิ่งขึ้น
สมมติว่าในช่วงฤดูการรับสมัครนักศึกษา นักเรียนคนหนึ่งส่งใบสมัครผ่านแบบฟอร์ม ClickUpที่คุณสร้างขึ้นเอง แบบฟอร์มนี้จะสร้างงานใน ClickUpโดยอัตโนมัติในรายการ "Admissions Pipeline" พร้อมรายละเอียดทั้งหมดของพวกเขาที่กรอกไว้เรียบร้อยแล้ว
ถัดไป งานจะถูกมอบหมายโดยอัตโนมัติให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร พร้อมกำหนดวันครบกำหนดสำหรับการตรวจสอบเอกสาร
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ClickUp Autopilot Agentsทำงานเหมือนเพื่อนร่วมทีม AI ที่คอยตรวจสอบงานและดำเนินการตามคำสั่งของคุณ สำหรับการตรวจสอบเอกสาร คุณสามารถฝึกClickUp Agent แบบกำหนดเองให้ตรวจสอบว่าฟิลด์ที่กำหนดเองที่จำเป็นในแบบฟอร์มที่ส่งมา (เช่น "อัปโหลดใบแสดงผล" หรือ "หลักฐานยืนยันตัวตน") ถูกกรอกครบถ้วนหรือไม่
หากมีเอกสารใดหายไป ตัวแทนสามารถเปลี่ยนสถานะงานเป็น "เอกสารขาด" และส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้สมัครโดยอัตโนมัติ เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว ระบบจะอัปเดตสถานะเป็น "พร้อมตรวจสอบ" โดยไม่ต้องตรวจสอบด้วยตนเอง
ภายในสิ้นสัปดาห์ ทีมงานฝ่ายรับสมัครจะสามารถมองเห็นสถานะของผู้สมัครได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณา เสร็จสมบูรณ์ หรือติดขัดในส่วนใด—โดยไม่มีใครต้องจมอยู่กับสเปรดชีตหรืออีเมลที่ส่งต่อไม่รู้จบ
การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างไร้รอยต่อในทุกบทบาท ทีมงานอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และทีมสนับสนุนนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นในภารกิจต่าง ๆ เพื่อติดตามความคืบหน้าได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำงานร่วมกันบนกระดาน ไวท์บอร์ดและเอกสาร ClickUpแบบเรียลไทม์ เพื่อร่างแผนการสอน อัปเดตเอกสารนโยบาย หรือเตรียมเอกสารสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ได้อีกด้วย
เครื่องมือกำหนดเวลาในตัวเช่นAI Calendar ของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างตั้งแต่ปฏิทินชั้นเรียนไปจนถึงการประชุมระหว่างแผนก และด้วยช่องทางเฉพาะโครงการหรืองานในClickUp Chatทีมงานสามารถสนทนาอย่างรวดเร็วหรือแชร์การอัปเดตตามบริบทได้—ทำให้ทุกการสนทนาเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องการดูว่าแผนกใดมีงานล้นมือ หรือนักเรียนคนใดมีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องหรือไม่? ลองใช้การ์ด แผนภูมิ และรายงานที่ปรับแต่งได้ในClickUp Dashboards หรือเพียงแค่ถามผู้ช่วย AI ของคุณClickUp Brain ให้ดึงข้อมูลนี้จากพื้นที่ทำงานของคุณ
ในที่สุด ความรู้เชิงสถาบันก็จะได้รับการเก็บรักษาไว้และเข้าถึงได้ง่ายด้วย ClickUp Docs Hub และฐานความรู้ที่ปลอดภัย ตั้งแต่กฎระเบียบของโรงเรียน คู่มือนักเรียน ไปจนถึงคู่มือการแก้ไขปัญหาไอที คุณสามารถสร้าง จัดเก็บ และแบ่งปันเอกสารทั้งหมดนี้ได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างเอกสารที่มีโครงสร้างและทำงานร่วมกันได้ พร้อมหน้าเอกสารซ้อนกัน การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และการแสดงความคิดเห็นของทีม ด้วย ClickUp Docs
- รวบรวมข้อมูลนักเรียนหรือบุคลากรได้อย่างราบรื่นผ่านแบบฟอร์ม ClickUp ที่ปรับแต่งได้ ซึ่งจะป้อนข้อมูลเข้าสู่รายการงานโดยตรง
- ติดตามเป้าหมายและผลลัพธ์สำคัญระหว่างแผนกต่างๆ โดยใช้ClickUp Goalsและแดชบอร์ดความคืบหน้าที่มีอยู่ในตัว
- ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยClickApps— เปิดหรือปิดฟีเจอร์ตามความต้องการของสถาบันของคุณ
- สรุปหัวข้อหรืออีเมลที่ยาว, อัปเดตงานได้ทันที, และดึงข้อมูลเชิงลึกจากพื้นที่ทำงานของคุณด้วยคำสั่งเสียงผ่านแอปเดสก์ท็อปClickUp Brain MAX
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ความยืดหยุ่นที่มากมายอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
ข้าพเจ้าขอขอบคุณที่ผลงานทั้งหมดของโรงเรียนสามารถมองเห็นได้โดยทีมผู้บริหารโรงเรียนทั้งหมด
ข้าพเจ้าขอขอบคุณที่ผลงานทั้งหมดของโรงเรียนสามารถมองเห็นได้โดยทีมผู้บริหารโรงเรียนทั้งหมด
📮 ClickUp Insight: การทำงานไม่ควรเป็นเกมทายปัญหา—แต่บ่อยครั้งมันกลับเป็นเช่นนั้น การสำรวจการจัดการความรู้ของเราพบว่าพนักงานมักเสียเวลาไปกับการค้นหาเอกสารภายใน (31%) ฐานความรู้ของบริษัท (26%) หรือแม้แต่บันทึกส่วนตัวและภาพหน้าจอ (17%) เพียงเพื่อหาสิ่งที่พวกเขาต้องการ
ด้วย ฟีเจอร์ค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp ทุกไฟล์ เอกสาร และการสนทนาสามารถเข้าถึงได้ทันทีจากหน้าแรกของคุณ—เพื่อให้คุณค้นหาคำตอบได้ในไม่กี่วินาที ไม่ใช่หลายนาที
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
2. Alma SIS (ระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดีที่สุดที่สร้างโดยครูผู้สอน พร้อมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองอย่างลึกซึ้ง)
Alma SIS เป็นระบบข้อมูลนักเรียนแบบคลาวด์เนทีฟที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเขตการศึกษา K-12 และโรงเรียนเช่าเหมาลำทั่วสหรัฐอเมริกา ออกแบบมาเพื่อทำให้การลงชื่อเข้าเรียน การให้คะแนน การจัดตารางเวลา และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐเป็นเรื่องง่ายในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
จุดขายเฉพาะของมันคืออะไร? มันถูกสร้างขึ้นโดยนักการศึกษาที่เข้าใจถึงความสำคัญของความใช้งานง่ายและการยอมรับอย่างรวดเร็วสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการในวิทยาเขต ครู ผู้บริหาร และแม้แต่ครอบครัวมักจะสามารถใช้งานเครื่องมือนี้ได้อย่างคล่องแคล่วภายในไม่กี่นาที
การผสานการทำงานแบบเรียลไทม์กับ Google Classroom, Canvas, Schoology และ Microsoft Teams ช่วยขจัดปัญหาข้อมูลซ้ำ—คะแนนและการเข้าเรียนจะซิงค์โดยอัตโนมัติระหว่างทุกระบบ
คุณสมบัติเด่นของ Alma SIS
- ทำให้การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง นักเรียน และคณาจารย์ง่ายขึ้นผ่านพอร์ทัลที่ทันสมัยและกำหนดตามบทบาท
- ระบบอัตโนมัติการจัดตารางเรียน, การติดตามการเข้าเรียน, และการสร้างรายงานผลการเรียน
- สร้างภาพแนวโน้มทางวิชาการด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และรายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานของรัฐ
- ปรับแต่งรายงานผลการเรียน, ระเบียนผลการเรียน, และการวิเคราะห์ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของโรงเรียน
ข้อจำกัดของระบบ Alma SIS
- เครื่องมือการแชร์ไฟล์และการทำงานร่วมกันของมันได้คะแนนต่ำกว่าในรีวิวออนไลน์เมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- เครื่องมือสร้างตารางเวลาหลักของมันถูกจัดการผ่านเครื่องมือของบุคคลที่สาม ซึ่งบางผู้ดูแลระบบอาจรู้สึกว่าไม่มีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้
ราคา Alma SIS
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Alma SIS
- G2: 4. 2/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (430+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Alma SIS อย่างไรบ้าง?
SIS ALMA เป็นระบบที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ดูแลระบบ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง เมื่อฉันซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบ ALMA ต้องการความช่วยเหลือ การสนับสนุนลูกค้าของพวกเขานั้นเข้าถึงได้ง่ายและสามารถช่วยเหลือได้ภายในไม่กี่นาทีเสมอ เมื่อฉันใช้ระบบในฐานะครู ฉันมั่นใจว่าเกรดของนักเรียนปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อให้ติดตามความก้าวหน้าของบุตรหลานได้อย่างทันท่วงที
SIS ALMA เป็นระบบที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ดูแลระบบ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง เมื่อฉันซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบ ALMA ต้องการความช่วยเหลือ การสนับสนุนลูกค้าของพวกเขาก็เข้าถึงได้ง่ายและสามารถช่วยเหลือได้ภายในไม่กี่นาทีเสมอ เมื่อฉันใช้ระบบในฐานะครู ฉันมั่นใจว่าเกรดของนักเรียนปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อให้ติดตามความก้าวหน้าของบุตรหลานได้อย่างทันท่วงที
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติ IU International University of Applied Sciencesการใช้ผู้ช่วยสอน AI ชื่อ Synteaช่วยลดเวลาการเรียนรู้ลงประมาณ 27% หลังจากประมาณสามเดือนเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่มีการช่วยเหลือจาก AI. ปัจจัยที่ทำให้แตกต่าง? การเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล!
3. Campus 365 (เหมาะที่สุดสำหรับโมดูลที่สามารถปรับแต่งได้สูง)
Campus 365 นำเสนอหนึ่งในแคตตาล็อกโมดูลที่ครอบคลุมที่สุดในอุตสาหกรรม—มากกว่า 80 โมดูล ครอบคลุมการรับเข้าเรียน, การศึกษา, การเงิน, การขนส่ง, ห้องสมุด, หอพัก, และชั้นเรียนสด ทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บและแอปพลิเคชันมือถือ
มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้โรงเรียนสามารถขยายขนาดได้ด้วยแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์ที่มอบการมองเห็นแบบเรียลไทม์ให้กับผู้บริหารในการดำเนินงาน ตั้งแต่การเก็บค่าธรรมเนียมไปจนถึงตัวชี้วัดผลการเรียน
ความสะดวกในการใช้งานเป็นประโยชน์หลักของระบบ ERP โรงเรียนนี้ ผู้ใช้รายงานว่าสามารถฝึกอบรมพนักงานใหม่ได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและขั้นตอนการทำงานที่เข้าใจง่าย แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเทคโนโลยีต่ำ การสนับสนุนเป็นอีกหนึ่งจุดเด่น โดยมีบริการแชท โทรศัพท์ และช่วยเหลือสดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน พร้อมการฝึกอบรมผ่านเว็บสัมมนาและการอบรมที่สถานที่จริง
คุณสมบัติเด่นของ Campus 365
- จัดการมากกว่า 80 โมดูลทางวิชาการและบริหารจากแดชบอร์ดเดียว
- จัดชั้นเรียนออนไลน์สดได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือปลั๊กอินจากบุคคลที่สาม
- สนับสนุนผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรด้วยแอปพลิเคชันมือถือและการเข้าถึงหลายภาษา
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการเก็บค่าธรรมเนียม การติดตามการเข้าเรียน และการจัดตารางเรียน
ข้อจำกัดของ Campus 365
- โมดูลชั้นเรียนสดอาจมีปัญหาในการจัดการกับห้องเรียนเสมือนขนาดใหญ่
- ระดับการปรับแต่งแตกต่างกันไปตามโมดูล—กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนอาจต้องการการสนับสนุนการปรับแต่ง
ราคา Campus 365
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Campus 365
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Campus 365 อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้บน G2กล่าวว่า:
ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ง่าย และฉันชื่นชมที่มันอนุญาตให้ฉันปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการใดๆ ได้
ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ง่าย และฉันชื่นชมที่มันอนุญาตให้ฉันปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการใดๆ ได้
4. Ellucian (ชุดระบบ ERP + SIS ที่เน้นการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ดีที่สุดและสามารถปรับขนาดได้)
Ellucian ให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในสหรัฐอเมริกาด้วยระบบรายงานที่แข็งแกร่ง, ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM), ระบบบริหารการศึกษา (SIS), และระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการทำงานของสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษาสามารถสมัครออนไลน์, ติดตามความคืบหน้า, และวางแผนการศึกษาได้; ผู้ให้คำปรึกษาและบุคลากรจะได้รับแดชบอร์ดและรายงานที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อระบุนักศึกษาที่มีความเสี่ยงและปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เครื่องมือวิเคราะห์ของ Ellucian ช่วยให้สถาบันสามารถตรวจจับแนวโน้มต่าง ๆ เช่น การลดลงของการลงทะเบียนหรือจุดที่มีอัตราการคงอยู่สูง และดำเนินการเชิงรุกได้ ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานในระดับใหญ่ ยังสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเงินของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Ellucian
- ผสานข้อมูลวงจรชีวิตนักศึกษาตั้งแต่การรับสมัครจนถึงการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า
- บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล เงินเดือน และการดำเนินงาน ERP ควบคู่กับข้อมูลทางวิชาการ
- สร้างพอร์ทัลที่ปรึกษาและแดชบอร์ดตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ Ellucian
- ต้องการทีมไอทีเฉพาะทางและการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการสำหรับการติดตั้ง
- อาจมีค่าใช้จ่ายในการนำไปใช้สูงกว่าแพลตฟอร์ม SIS แบบเบา
การกำหนดราคาของ Ellucian
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Ellucian
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 3. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Ellucian อย่างไรบ้าง?
ผมขอชื่นชม Ellucian สำหรับการอัปเดตล่าสุดที่พวกเขาได้ทำกับรูปลักษณ์และความรู้สึกของผลิตภัณฑ์ ผมพบว่าตอนนี้ใช้งานง่ายขึ้นและสนับสนุนได้ง่ายขึ้น (ไม่จำเป็นต้องใช้ Java สำหรับฝั่งผู้ดูแลระบบอีกต่อไป!)
ผมขอชื่นชม Ellucian สำหรับการอัปเดตล่าสุดที่พวกเขาได้ทำกับรูปลักษณ์และความรู้สึกของผลิตภัณฑ์ ผมพบว่าตอนนี้มันใช้งานง่ายขึ้นและสนับสนุนง่ายขึ้น (ไม่ต้องใช้ Java สำหรับฝั่งผู้ดูแลระบบอีกต่อไป!)
5. PowerSchool (ระบบข้อมูลนักเรียนที่ดีที่สุดสำหรับระดับ K-12 ที่มีการใช้งานและการผสานรวมอย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกา)
PowerSchool เป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเขตการศึกษา K-12 ทั่วสหรัฐอเมริกา โดยให้บริการระบบข้อมูลนักเรียนหลัก (SIS) สมุดคะแนน การติดตามการเข้าเรียน การจัดตารางเรียน และการสนับสนุนการรายงานตามข้อกำหนดของรัฐอย่างเข้มงวดผ่านทีมงานประจำภูมิภาคโดยเฉพาะ ระบบสามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ (LMS) เช่น Canvas และ Schoology รองรับพอร์ทัลสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน และทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO-27001/Azure
จุดแข็งที่สุดของมันอยู่ที่เครื่องมือการปรับแต่งที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง เขตสามารถสร้างฟิลด์, หน้า, รายงาน, และการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ และยังสามารถใช้ปลั๊กอินเพื่อรองรับกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใครได้
ในขณะที่โรงเรียนชื่นชอบความยืดหยุ่นของระบบ พวกเขายังรายงานว่าการเริ่มต้นใช้งาน การนำทาง และความซับซ้อนของฐานข้อมูลเดิมต้องการทรัพยากรด้านงานธุรการที่เชี่ยวชาญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PowerSchool
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตรายงานที่ได้รับการรับรองจากรัฐและกระบวนการทำงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ซิงค์การเข้าร่วม, เกรด, และตารางเวลาข้ามพอร์ทัลในเวลาจริง
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Canvas, Schoology, Ed‑Fi, SIF และเครื่องมือจากบุคคลที่สาม
- โฮสต์บนระบบภายในองค์กร, คลาวด์, หรือไฮบริด, พร้อมโหมดการจัดการหรือการจัดการเอง
ข้อจำกัดของ PowerSchool
- ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและการสนับสนุนด้านบุคลากรสำหรับการปรับแต่งภายใน
- ระยะเวลาการตอบกลับการสนับสนุนและเอกสารอาจไม่สม่ำเสมอ
ราคาของ PowerSchool
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว PowerSchool
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 730+)
- Capterra: 4. 3/5 (180+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง PowerSchool อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2รายหนึ่งรายงานว่า:
เขตของเราได้ใช้ PS SIS มาเป็นเวลา 9 ปีแล้ว โดยเป็นระบบโฮสต์เสมอ ไม่มีปัญหาการหยุดให้บริการในระยะเวลาทั้งหมดนี้ และไม่มีการสูญเสียข้อมูล การฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลระบบยอดเยี่ยมมาก
เขตของเราได้ใช้ระบบ PS SIS มาเป็นเวลา 9 ปีแล้ว โดยเป็นระบบโฮสต์เสมอ ไม่เคยมีปัญหาการหยุดให้บริการในระยะเวลาทั้งหมดนี้ และไม่มีการสูญเสียข้อมูล การฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลระบบยอดเยี่ยมมาก
👀 คุณรู้หรือไม่? Ivy Tech Community College ใช้ Google Cloud และแมชชีนเลิร์นนิงในการทำนายผลการเรียนของนักศึกษาด้วยความแม่นยำถึง 80% โดยประมวลผลข้อมูลมากกว่า 12 ล้านจุดต่อวัน!
แพลตฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของพวกเขาสามารถระบุนักเรียนที่มีความเสี่ยงได้ถึง 16,000คนในเพียงหนึ่งภาคการศึกษา และช่วยให้นักเรียนหลายพันคนสามารถปรับปรุงเกรดของตนได้ ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบให้บริการตนเองที่มีให้เกือบครึ่งหนึ่งของบุคลากร Ivy Tech ได้เปลี่ยนจากการรายงานแบบตอบสนองต่อปัญหาเป็นการสนับสนุนนักเรียนอย่างมีการวางแผนล่วงหน้าในวงกว้าง
6. Fedena (ระบบ SIS/ERP แบบโมดูลาร์ที่ดีที่สุด คุ้มค่าสำหรับสถาบันการศึกษา K-12 ขนาดเล็กถึงขนาดกลางในสหรัฐอเมริกา)
สร้างขึ้นสำหรับสถาบันที่มีการสนับสนุนด้านไอทีจำกัด Fedena มอบระบบอัตโนมัติระดับ ERP, การรายงาน และเครื่องมือการมีส่วนร่วมสำหรับสถาบันการศึกษา K-12 ทั่วสหรัฐอเมริกา คุณสามารถใช้มันเพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่การรับสมัครและการเข้าเรียนไปจนถึงการขนส่งและหอพัก
นอกจากนี้ ราคาที่เอื้อมถึงได้และ UI ที่ใช้งานง่ายทำให้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้
มันผสานการทำงานกับ Google Workspace, Zoom, Microsoft Teams และรองรับปลั๊กอินส่วนขยายและโมดูลที่ปรับแต่งได้เพื่อการทำงานที่ยืดหยุ่น
คุณสมบัติเด่นของ Fedena
- ระบบอัตโนมัติกระบวนการรับสมัครถึงชำระค่าธรรมเนียมด้วยโมดูลการลงทะเบียนและการชำระเงิน
- ปรับใช้พอร์ทัลสำหรับผู้ปกครอง/นักเรียนที่รองรับการใช้งานบนมือถือ พร้อมการอัปเดตการเข้าเรียนและผลการเรียนแบบเรียลไทม์
- ผสานรวมหลักสูตรออนไลน์, บันทึกการบรรยาย, แบบทดสอบ, และเครื่องมือสำหรับการร่วมมือ
- สร้างรายงานและแดชบอร์ดที่กำหนดเองได้ครอบคลุมการเข้าร่วม, ประสิทธิภาพ, และการดำเนินงาน
ข้อจำกัดของ Fedena
- ความสามารถในการขยายตัวที่น้อยกว่าสำหรับเขตขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับระบบสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ เช่น PowerSchool
- คุณภาพการสนับสนุนแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค; ผู้ตรวจสอบบางรายสังเกตเห็นการอัปเดตฟีเจอร์ที่ช้าลง
ราคาของ Fedena
- มาตรฐาน: $999/ปี
- พรีเมียม: $1,399/ปี
- สูงสุด: $1,699/ปี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Fedena
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fedena อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้ G2:
โดยรวมแล้ว นี่คือแพลตฟอร์มที่ดีสำหรับการจัดการนักเรียน ใช้งานง่าย แต่ต้องการการฝึกอบรมเบื้องต้นสำหรับหลายคน รวมฟังก์ชันที่จำเป็นทั้งหมดไว้ด้วยกัน เช่น การจัดการการเข้าเรียน ข้อมูลส่วนตัว การจัดการการสอบ เกรดและรายงาน และทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน *
โดยรวมแล้ว นี่คือแพลตฟอร์มที่ดีสำหรับการจัดการนักเรียน ใช้งานง่าย แต่ต้องการการฝึกอบรมเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้หลายคน รวมฟังก์ชันที่จำเป็นทั้งหมดไว้ด้วยกัน เช่น การจัดการการเข้าเรียน ข้อมูลส่วนตัว การจัดการการสอบ คะแนนและรายงาน และทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน *
7. ระบบข้อมูลนักเรียน Blackbaud (ระบบข้อมูลนักเรียนที่ดีที่สุดสำหรับโรงเรียนเอกชน K-12 ในสหรัฐอเมริกา)
👀 คุณทราบหรือไม่? ตั้งแต่ปี 2023สถาบันการศึกษา 54%ได้ผสานระบบ SIS ของตนกับ LMS และแพลตฟอร์มการจัดการอื่น ๆ
คุณต้องการประสบการณ์ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวเช่นกันหรือไม่ ที่ซึ่งฟังก์ชันการทำงานของ LMS, พอร์ทัลนักเรียน, การเรียกเก็บเงิน และการจัดการการลงทะเบียนรวมอยู่ภายใต้การเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว? Blackbaud เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง
คณาจารย์และผู้บริหารใช้ระบบนี้เพื่อเข้าถึงมุมมองแบบองค์รวม 360° ของเส้นทางการศึกษาของนักเรียนแต่ละคนอย่างครบถ้วน ตั้งแต่ผลการเรียน เอกสารการบ้าน ไปจนถึงกิจกรรมนอกหลักสูตร
สิ่งที่ทำให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น? คำขอหลักสูตรอัตโนมัติ, รายชื่อรอ, กระบวนการให้คะแนน, และการอนุมัติตามบทบาทที่กำหนดเองได้ ช่วยลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรายงานและการรับรองของสหรัฐอเมริกา
คุณสมบัติเด่นของ Blackbaud SIS
- ใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ระบบครั้งเดียวสำหรับผู้ปกครอง นักเรียน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ พร้อมแดชบอร์ดที่ปรับตามบทบาท
- ปรับปรุงการให้คะแนนและการกำหนดโครงสร้างใบแสดงผลการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบการประเมินที่ยืดหยุ่น
- เปิดใช้งานการกำหนดตารางเวลาแบบรวม การอนุมัติคำขอหลักสูตร และการซิงค์รายชื่อผู้เรียนแบบเรียลไทม์
- ใช้แดชบอร์ดข้ามแผนกเพื่อช่วยผู้ดูแลระบบในการติดตามการเข้าเรียน แนวโน้มทางวิชาการ และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข้อจำกัดของระบบ Blackbaud SIS
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าโมดูลมักให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาภายหลังมากกว่าจะเป็นระบบที่สะอาดและเป็นหนึ่งเดียว
ราคาของ Blackbaud SIS
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิว Blackbaud SIS
- G2: 4. 2/5 (รีวิว 20+ รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Blackbaud SIS อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิว G2:
แพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการข้อมูลนักเรียน ผู้ปกครอง ชั้นเรียน ครู ที่ปรึกษา นักเรียนประจำ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนทั้งหมด เรามีตารางเวลาประจำวันที่มีความซับซ้อนอย่างมาก และซอฟต์แวร์นี้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของเราได้
แพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการข้อมูลนักเรียน ผู้ปกครอง ชั้นเรียน ครู ที่ปรึกษา นักเรียนประจำ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนทั้งหมด เรามีตารางเวลาประจำวันที่มีความซับซ้อนอย่างมาก และซอฟต์แวร์นี้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของเราได้
8. Academia ERP (เหมาะที่สุดสำหรับสถาบันที่ต้องการระบบ ERP ที่ยืดหยุ่นและแยกส่วนได้ ซึ่งสามารถปรับขนาดได้ทั่วทั้งวิทยาเขต)
หากโรงเรียนหรือวิทยาลัยของคุณรู้สึกเหนื่อยกับการปรับกระบวนการทำงานให้เข้ากับซอฟต์แวร์ของคุณ Academia ERP อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สดชื่น ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่การรับสมัครนักเรียน การศึกษา การบริหารงานบุคคล การเงิน ไปจนถึงการบริหารหอพัก ไม่ว่าคุณจะบริหารจัดการวิทยาเขตเดียวหรือสองสิบวิทยาเขต ระบบแบบโมดูลาร์ของ Academia สามารถปรับขนาดได้อย่างราบรื่น และให้คุณปรับแต่งเกือบทุกอย่างได้ โดยไม่ต้องติดต่อทีมไอทีทุกครั้ง
สิ่งที่ผู้ใช้ชื่นชอบ? เครื่องมือสื่อสารในตัว นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ผ่านแอป อีเมล หรือ SMS ในขณะที่แดชบอร์ดช่วยให้เจ้าหน้าที่ติดตามการเข้าเรียน เกรด ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบ ERP สำหรับสถาบันการศึกษา
- ทำให้กระบวนการทำงานที่สำคัญเป็นอัตโนมัติตั้งแต่การสอบถามไปจนถึงการรับเข้าและการจัดการค่าธรรมเนียมผ่านโมดูลที่สามารถกำหนดค่าได้
- ส่งการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และการแจ้งเตือนส่วนบุคคลโดยใช้การส่งข้อความ SMS, อีเมล และแอปที่มีอยู่ในตัว
- เปิดใช้งานพอร์ทัลสำหรับนักเรียน/ผู้ปกครอง/คณาจารย์ที่สามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์มือถือ พร้อมการดูใบแสดงผลการเรียน การเข้าเรียน และผลการเรียนที่ปลอดภัย
- สร้างแดชบอร์ดและรายงานครอบคลุมข้อมูลการเข้าเรียน การเงิน ผลการเรียน และข้อมูลหลายวิทยาเขต
ข้อจำกัดของระบบ ERP สำหรับสถาบันการศึกษา
- สถาบันบางแห่งรายงานว่าเอกสารและอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการใช้งานนอกสหรัฐอเมริกา
ราคา ERP สำหรับสถาบันการศึกษา
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวระบบ ERP สำหรับสถาบันการศึกษา
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Academia ERP อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2แบ่งปันว่า:
ระบบได้ทำให้กระบวนการรับสมัครของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือในการตัดสินใจรับสมัคร และปรับปรุงระบบการจัดการนักเรียนของเราโดยรวม
ระบบได้ทำให้กระบวนการรับสมัครของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือในการตัดสินใจรับสมัคร และปรับปรุงระบบการจัดการนักเรียนของเราโดยรวม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:72% ของระบบ SISในปัจจุบันมีการเข้าถึงผ่านมือถือ ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา
9. Workday Student (เหมาะสำหรับมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่ต้องการการดำเนินงานด้านนักศึกษา, ทรัพยากรบุคคล, และการเงินแบบรวมศูนย์)
Workday Student ถูกออกแบบมาสำหรับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กำลังจัดการกับระบบจำนวนมากและต้องการให้ทุกอย่างทำงานร่วมกัน หากคุณกำลังใช้ Workday สำหรับงานทรัพยากรบุคคลและการเงินอยู่แล้ว การเพิ่มโมดูลนักศึกษาจะช่วยให้สถาบันของคุณอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน มันจัดการการรับเข้า การให้คำปรึกษา การวางแผนหลักสูตร การเรียกเก็บเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย ในขณะที่มอบเครื่องมือบริการตนเองที่ใช้งานได้จริงให้กับทั้งเจ้าหน้าที่และนักศึกษา
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่โซลูชันแบบติดตั้งแล้วใช้งานได้ทันที การนำไปใช้ต้องใช้เวลาและการวางแผน แต่เมื่อทุกอย่างพร้อมใช้งานแล้ว คุณจะได้รับมุมมองแบบเรียลไทม์ของทุกสิ่ง—ความก้าวหน้าของนักเรียน แนวโน้มการลงทะเบียน สถานะความช่วยเหลือทางการเงิน—ทั้งหมดที่ซิงค์กับข้อมูล HR และการเงินของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Workday Student
- ประสานงานการรับสมัคร, ทุนการศึกษา, หลักสูตร, และระบบการเรียกเก็บเงิน
- ส่งมอบการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการรายงานเกี่ยวกับการรักษาลูกค้า การลงทะเบียน และผลการเรียน
- ให้บริการพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับนักเรียน, ที่ปรึกษา, และบุคลากร
- ขยายขนาดได้อย่างง่ายดายสำหรับนักเรียนหลายหมื่นคนในมหาวิทยาลัยวิจัยขนาดใหญ่
ข้อจำกัดของนักเรียนในระบบ Workday
- รายงานสำเร็จรูปอาจไม่ครอบคลุมทุกความต้องการ
- การดำเนินการอาจต้องใช้ทีมไอทีขององค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมที่ยาวนาน
ราคาสำหรับนักเรียน Workday
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของนักศึกษา Workday
- G2: 4. 0/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Workday Student อย่างไรบ้าง?
บน G2,ผู้ใช้คนหนึ่งแบ่งปันว่า:
Workday เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับอาจารย์ในการโพสต์ประกาศและมอบหมายงาน ใช้งานง่ายและการแจ้งเตือนก็ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะบนอุปกรณ์มือถือ การให้คำปรึกษาทางวิชาการก็เป็นฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ดีมากเช่นกัน
Workday เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับอาจารย์ในการประกาศข่าวสารและมอบหมายงานต่าง ๆ ใช้งานง่ายและการแจ้งเตือนก็ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะบนอุปกรณ์มือถือ การให้คำปรึกษาทางวิชาการก็เป็นฟีเจอร์เสริมที่ดีมากเช่นกัน
10. Skyward (เหมาะที่สุดสำหรับเขตการศึกษา K–12 ในสหรัฐอเมริกาที่ให้ความสำคัญกับความเสถียร การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการมีส่วนร่วมของครอบครัว)
Skyward เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับเขตการศึกษา K-12 หลายแห่งในสหรัฐอเมริกา และด้วยเหตุผลที่ดี ระบบนี้ได้รับการพัฒนาและใช้งานมาหลายทศวรรษ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความลึกซึ้งของฟีเจอร์ต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายเฉพาะของแต่ละเขตการศึกษา ไม่ว่าคุณจะติดตามการเข้าเรียน จัดการเงินเดือน สร้างรายงานตามข้อกำหนดของรัฐ หรือช่วยให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสาร Skyward ก็พร้อมให้บริการด้วยความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพที่ไว้วางใจได้
พอร์ทัลสำหรับครอบครัวและนักเรียนนั้นเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดปริมาณการโทรและให้ครอบครัวมีช่องทางตรงในการเข้าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และสำหรับทีมไอที Skyward เสนอการโฮสต์ที่ยืดหยุ่น (บนคลาวด์หรือในสถานที่) พร้อมตัวเลือกการส่งออกข้อมูลที่มั่นคงสำหรับเขตที่ต้องการควบคุม อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกเก่าไปบ้างในบางจุด แต่สิ่งที่ได้คือระบบที่ใช้งานได้จริง—แม้ในวันที่โรงเรียนยุ่งที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ Skyward
- รวมศูนย์ข้อมูลนักเรียน การให้คะแนน การเงิน ทรัพยากรบุคคล และการจัดตารางงานไว้ในระบบเดียว
- ให้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านพอร์ทัล Family Access หรือ Student Access
- สนับสนุนการรายงานข้อมูลของรัฐโดยใช้ Ed-Fi และการส่งออก CSV/API แบบกำหนดเอง
- อำนวยความสะดวกในการสร้างแบบฟอร์มและช่องข้อมูลที่กำหนดเองเพื่อติดตามความต้องการเฉพาะของเขต
ข้อจำกัดทางท้องฟ้า
- อินเทอร์เฟซดูล้าสมัย ผู้ใช้หลายคนรายงานว่ามีการนำทางที่ยากและกระบวนการทำงานที่ช้าสำหรับครู
การกำหนดราคาของ Skyward
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Skyward
- G2: 3. 8/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Skyward อย่างไรบ้าง?
Skyward ทำให้การค้นหาข้อมูลนักเรียน การป้อนเกรด และการคัดลอกงานที่มอบหมายเป็นเรื่องง่ายมาก การบันทึกการเข้าเรียนก็ทำได้ง่ายเช่นกัน ฉันยังชอบที่โรงเรียนต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของ Skyward ให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้
Skyward ทำให้การค้นหาข้อมูลนักเรียน การป้อนเกรด และการคัดลอกงานที่มอบหมายเป็นเรื่องง่ายมาก การบันทึกการเข้าเรียนก็ทำได้ง่ายเช่นกัน ฉันยังชอบที่โรงเรียนต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของ Skyward ให้เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขาได้
ชั้นเรียน, การสื่อสาร, การปฏิบัติตามข้อกำหนด—จัดการทุกอย่างได้ด้วย ClickUp
หากมีสิ่งหนึ่งที่คุณควรจดจำจากโพสต์นี้ นั่นคือ ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก K–12 หรือระบบมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ก็มีโซลูชันการจัดการวิทยาเขตที่เหมาะกับคุณ แต่เครื่องมือมากมายที่มีอยู่เพียงแค่เพิ่มแท็บในเบราว์เซอร์ของคุณโดยไม่ช่วยลดภาระงานจริงๆ
ClickUp แตกต่างออกไป มันนำทุกสิ่งทุกอย่าง—โครงการ, คน, กระบวนการ—มารวมไว้ในที่เดียวที่ใช้งานง่ายจริงๆ ต้องการแบบฟอร์มสำหรับความคิดเห็นของนักเรียน? แดชบอร์ดสำหรับการรับสมัคร? AI ที่ช่วยให้คุณเขียนได้เร็วขึ้นหรือสรุปรายงาน? คุณจะได้รับทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องจัดการกับระบบที่กระจัดกระจายหลายระบบ
หากระบบปัจจุบันของคุณรู้สึกเหมือนเป็นของตกค้างจากยุคกระดานดำ ถึงเวลาอัปเกรดแล้ว ClickUp ได้คะแนนเต็มในทุกด้าน ทั้งการใช้งาน ความสามารถในการขยายตัว และนวัตกรรมสมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้!