10 ซอฟต์แวร์จัดการวิทยาเขตที่ดีที่สุด (2025)

30 กรกฎาคม 2568

การบริหารโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเป็นงานที่ซับซ้อนและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา คุณต้องจัดการเรื่องการรับสมัครนักเรียน การเข้าเรียน ตารางสอนของคณาจารย์ ค่าเล่าเรียน การมีส่วนร่วมของนักเรียน การสนับสนุนศิษย์เก่า... และอีกมากมาย

คุณยังต้องจัดการกับเครื่องมือหลากหลายชนิดเพียงเพื่อให้ผ่านพ้นวันเดียว

ปัญหาคือว่าส่วนใหญ่พวกเขาไม่คุยกัน. ดังนั้นสิ่งที่ควรรู้สึกเป็นระบบระเบียบจึงถูกฝังอยู่ในอีเมล, สเปรดชีต, และการติดตามที่ไม่ได้รับการติดตาม.

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมโรงเรียน K-12, วิทยาลัย, และมหาวิทยาลัยมากขึ้นกำลังคิดใหม่เกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาบริหารการดำเนินงานทั่วทั้งวิทยาเขต

หากคุณกำลังมองหาโซลูชันซอฟต์แวร์บริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่รวมทุกสิ่งเข้าไว้ด้วยกันอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลนักศึกษา ด้านการเรียนการสอน การดำเนินงาน และการสื่อสาร คุณมาถูกที่แล้ว ในคู่มือนี้ เราจะนำเสนอเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ควรพิจารณาในปีนี้ พร้อมข้อดี ข้อเสีย และข้อมูลราคาจริง เพื่อช่วยให้คุณเลือกโซลูชันที่เหมาะสมกับสถาบันของคุณมากที่สุด

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการวิทยาเขต?

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการมหาวิทยาลัยควรช่วยให้คุณรวมกระบวนการทำงานด้านวิชาการ การบริหาร และการดำเนินงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรให้ความสำคัญ:

  • ข้อมูลนักเรียนแบบรวมศูนย์: โดยเฉลี่ย, 60% ของเวลาของทีมถูกใช้ไปกับการค้นหา, อัปเดต, และแบ่งปันข้อมูลผ่านระบบที่ไม่เชื่อมต่อ ซอฟต์แวร์การจัดการวิทยาเขตแบบรวมศูนย์ เก็บข้อมูลการศึกษา, การเข้าเรียน, ข้อมูลส่วนตัว, และประวัติการสื่อสารไว้ในระบบที่ปลอดภัยเพียงระบบเดียว
  • กระบวนการรับสมัครและการลงทะเบียนนักเรียน: ต้องการที่จะทำให้การทำงานซ้ำๆ ที่ยุ่งเหยิง เช่น การส่งแบบฟอร์ม การรวบรวมเอกสาร และการอนุมัติ เป็นอัตโนมัติหรือไม่? เครื่องมือการจัดการวิทยาเขตส่วนใหญ่ในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าการลงทะเบียนเข้าเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น
  • การวางแผนและการจัดตารางเรียน: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณจัดการตารางเวลา ตารางเรียน ปฏิทินของอาจารย์ และการมอบหมายงานในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ความพยายามในการทำงานด้วยตนเองให้น้อยที่สุด
  • เครื่องมือสื่อสาร: ด้วยระบบแชทในตัว, การประกาศ, และพอร์ทัลแบบโต้ตอบ, แอปเหล่านี้ช่วยให้คุณสร้างความร่วมมือที่ราบรื่นระหว่างนักเรียน, ครู, ผู้ปกครอง, และบุคลากร
  • การติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ: แดชบอร์ดและรายงานแบบภาพสามารถเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบเกรด การเข้าเรียน การมีส่วนร่วม และ KPI ของสถาบันได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์แยกต่างหาก
  • การเข้าถึงผ่านมือถือและพอร์ทัลบริการตนเอง: ให้สิทธิ์นักศึกษาและคณาจารย์เข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ผ่านแอปพลิเคชันมือถือหรือแดชบอร์ดบนเว็บ
  • การผสานรวมและความสามารถในการขยายตัว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS) และระบบข้อมูลนักเรียน (SIS) ของสถาบันคุณเพื่อรองรับการเติบโตของสถาบัน

ซอฟต์แวร์การจัดการวิทยาเขตชั้นนำในภาพรวม

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา*
คลิกอัพสถาบันการศึกษาขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่บริหารจัดการทั้งกระบวนการทำงานทางวิชาการและงานบริหารพื้นที่โครงการที่ปรับแต่งได้สำหรับแต่ละแผนก, มุมมองมากกว่า 15 แบบ (รายการ, Kanban, ฯลฯ), แบบฟอร์ม ClickUp, กระดานไวท์บอร์ด, ปฏิทิน AI, ศูนย์เอกสาร, ตัวแทนอัตโนมัติ, และ ClickUp Brain สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AIมีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
ระบบสารสนเทศนักเรียน Almaสถาบันการศึกษา K–12 ขนาดเล็กถึงกลางที่มุ่งเน้นการใช้งานที่ง่ายและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองพอร์ทัลตามบทบาท, การจัดตารางเวลาอัตโนมัติ, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, บันทึกการเรียนและการวิเคราะห์ที่ปรับแต่งได้, การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ (Google Classroom, Canvas)ราคาที่กำหนดเอง
แคมปัส 365โรงเรียนขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการระบบ ERP แบบครบวงจรที่สามารถปรับแต่งได้80+ โมดูล (วิชาการ, หอพัก, การเงิน, การขนส่ง), ชั้นเรียนสดโดยเจ้าของภาษา, รองรับการใช้งานบนมือถือ, ช่วยเหลือตลอด 24/7, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ราคาที่กำหนดเอง
เอลูเซียนมหาวิทยาลัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการระบบ ERP + SIS ที่เน้นการศึกษาระดับอุดมศึกษาข้อมูลวงจรชีวิตนักศึกษาแบบบูรณาการ, แดชบอร์ดด้านวิชาการและการดำเนินงาน, การจัดการทรัพยากรบุคคล/เงินเดือน/ERP, พอร์ทัลให้คำปรึกษาราคาตามความต้องการ
พาวเวอร์สคูลเขตการศึกษา K–12 ที่ต้องการระบบข้อมูลนักเรียน (SIS) ที่สามารถขยายได้พร้อมการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดซิงค์แบบเรียลไทม์กับระบบ LMS, แม่แบบการปฏิบัติตามข้อกำหนด, ปลั๊กอินที่ปรับแต่งได้, ตัวเลือกแบบไฮบริด/คลาวด์/ออนพรีมิสราคาตามความต้องการ
เฟเดนาสถาบันการศึกษา K–12 ขนาดเล็กถึงขนาดกลางในสหรัฐอเมริกาที่มีการสนับสนุนด้านไอทีจำกัดการเข้าใช้งานระบบอัตโนมัติสำหรับค่าธรรมเนียม, พอร์ทัลที่รองรับการใช้งานบนมือถือ, การเชื่อมต่อระบบ (Zoom, Teams), รายงานที่กำหนดเองแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $999/ปี; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
แบล็กบอด SISโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในสหรัฐอเมริกาที่ต้องการระบบ LMS และ SIS ที่ผสานรวมกันพอร์ทัลแบบรวมศูนย์, รูปแบบการให้คะแนน/ใบแสดงผลที่ยืดหยุ่น, การซิงค์แบบเรียลไทม์, แดชบอร์ดสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการติดตามผลทางวิชาการราคาตามความต้องการ
ระบบ ERP สำหรับสถาบันการศึกษาสถาบันที่มีการดำเนินงานหลายวิทยาเขตที่ต้องการระบบ ERP แบบโมดูลาร์โมดูลที่ปรับแต่งได้ (การรับเข้าสู่งานทรัพยากรบุคคล), การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์, พอร์ทัลที่ปลอดภัย, รายงานหลายวิทยาเขตราคาตามความต้องการ
นักศึกษาวันทำงานมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่ต้องการข้อมูลนักศึกษา, ทรัพยากรบุคคล, และการเงินแบบรวมศูนย์พอร์ทัลบริการตนเอง, เครื่องมือหลักสูตร/การให้คำปรึกษา/การเรียกเก็บเงิน, การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์, ความสามารถในการขยายตัวครอบคลุมวิทยาเขตขนาดใหญ่ราคาตามความต้องการ
สกายวอร์ดเขตการศึกษา K–12 ในสหรัฐอเมริกาที่ต้องการระบบที่เชื่อถือได้ มั่นคง และมีการมีส่วนร่วมของครอบครัวอย่างเข้มแข็งบันทึกข้อมูลส่วนกลาง (การเข้าร่วม, การเงิน, ทรัพยากรบุคคล), พอร์ทัลแบบเรียลไทม์, การส่งออกข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด, แบบฟอร์มที่กำหนดเองราคาตามความต้องการ

ซอฟต์แวร์การจัดการวิทยาเขตที่ดีที่สุดสำหรับสถาบันของคุณ

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ตอนนี้คุณมีรายการตรวจสอบที่สะดวกในการช่วยแนะนำคุณแล้ว ลองพิจารณาคำแนะนำเหล่านี้สำหรับเครื่องมือจัดการวิทยาเขตที่คุณควรลองใช้:

1. ClickUp (ระบบที่ดีที่สุดแบบครบวงจรสำหรับการจัดการงานวิชาการและงานบริหาร)

ปรับแต่งมุมมอง งาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และระบบอัตโนมัติของ ClickUp ให้เหมาะสมกับวิธีการทำงานของสถาบันของคุณ

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpมอบแพลตฟอร์มเดียวให้กับสถาบันการศึกษาในการจัดการทุกส่วนของชีวิตในวิทยาเขต โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างระบบที่ไม่เชื่อมโยงกัน ไม่ว่าคุณจะดูแลการรับสมัคร จัดการงานของคณาจารย์ หรือติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน คุณสามารถปรับแต่ง ClickUp ให้ทำทุกอย่างได้ตามต้องการ โดยปรับให้เข้ากับโครงสร้างของสถาบันของคุณ

มองเห็นทุกอย่างตั้งแต่โปรไฟล์นักเรียนไปจนถึงรายการอุปกรณ์ในสถานที่เดียวด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUp รวมถึงรายการ ตาราง และกระดานคัมบัง

แต่ละแผนกในสถาบันของคุณสามารถทำงานในพื้นที่โครงการที่ปรับแต่งได้ใน ClickUpซึ่งเก็บข้อมูลสำคัญของพวกเขาไว้ ดังนั้นคุณสามารถมีขั้นตอนการทำงานแยกต่างหากสำหรับฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายปฏิบัติการ, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, และฝ่ายกิจกรรมได้ แต่ยังสามารถติดตามทั้งหมดได้ในเครื่องมือเดียว พูดถึงความมีประสิทธิภาพ!

และในเมื่อเรากำลังพูดถึงเรื่องนี้อยู่แล้ว ขอแสดงให้คุณเห็นวิธีที่ClickUp Automationsช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้มากยิ่งขึ้น

สมมติว่าในช่วงฤดูการรับสมัครนักศึกษา นักเรียนคนหนึ่งส่งใบสมัครผ่านแบบฟอร์ม ClickUpที่คุณสร้างขึ้นเอง แบบฟอร์มนี้จะสร้างงานใน ClickUpโดยอัตโนมัติในรายการ "Admissions Pipeline" พร้อมรายละเอียดทั้งหมดของพวกเขาที่กรอกไว้เรียบร้อยแล้ว

ถัดไป งานจะถูกมอบหมายโดยอัตโนมัติให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร พร้อมกำหนดวันครบกำหนดสำหรับการตรวจสอบเอกสาร

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ClickUp Autopilot Agentsทำงานเหมือนเพื่อนร่วมทีม AI ที่คอยตรวจสอบงานและดำเนินการตามคำสั่งของคุณ สำหรับการตรวจสอบเอกสาร คุณสามารถฝึกClickUp Agent แบบกำหนดเองให้ตรวจสอบว่าฟิลด์ที่กำหนดเองที่จำเป็นในแบบฟอร์มที่ส่งมา (เช่น "อัปโหลดใบแสดงผล" หรือ "หลักฐานยืนยันตัวตน") ถูกกรอกครบถ้วนหรือไม่

หากมีเอกสารใดหายไป ตัวแทนสามารถเปลี่ยนสถานะงานเป็น "เอกสารขาด" และส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้สมัครโดยอัตโนมัติ เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว ระบบจะอัปเดตสถานะเป็น "พร้อมตรวจสอบ" โดยไม่ต้องตรวจสอบด้วยตนเอง

ClickUp Autopilot Agents
ใช้ ClickUp Autopilot Agents เพื่อจัดการงานประจำวันของคุณอย่างรวดเร็ว

ภายในสิ้นสัปดาห์ ทีมงานฝ่ายรับสมัครจะสามารถมองเห็นสถานะของผู้สมัครได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณา เสร็จสมบูรณ์ หรือติดขัดในส่วนใด—โดยไม่มีใครต้องจมอยู่กับสเปรดชีตหรืออีเมลที่ส่งต่อไม่รู้จบ

การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างไร้รอยต่อในทุกบทบาท ทีมงานอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และทีมสนับสนุนนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นในภารกิจต่าง ๆ เพื่อติดตามความคืบหน้าได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำงานร่วมกันบนกระดาน ไวท์บอร์ดและเอกสาร ClickUpแบบเรียลไทม์ เพื่อร่างแผนการสอน อัปเดตเอกสารนโยบาย หรือเตรียมเอกสารสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ได้อีกด้วย

เครื่องมือกำหนดเวลาในตัวเช่นAI Calendar ของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างตั้งแต่ปฏิทินชั้นเรียนไปจนถึงการประชุมระหว่างแผนก และด้วยช่องทางเฉพาะโครงการหรืองานในClickUp Chatทีมงานสามารถสนทนาอย่างรวดเร็วหรือแชร์การอัปเดตตามบริบทได้—ทำให้ทุกการสนทนาเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้อง

ต้องการดูว่าแผนกใดมีงานล้นมือ หรือนักเรียนคนใดมีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องหรือไม่? ลองใช้การ์ด แผนภูมิ และรายงานที่ปรับแต่งได้ในClickUp Dashboards หรือเพียงแค่ถามผู้ช่วย AI ของคุณClickUp Brain ให้ดึงข้อมูลนี้จากพื้นที่ทำงานของคุณ

ClickUp การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของสมอง ข้อเสนอแนะ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนและบุคลากร และค้นหาแนวโน้มด้วย ClickUp Brain

ในที่สุด ความรู้เชิงสถาบันก็จะได้รับการเก็บรักษาไว้และเข้าถึงได้ง่ายด้วย ClickUp Docs Hub และฐานความรู้ที่ปลอดภัย ตั้งแต่กฎระเบียบของโรงเรียน คู่มือนักเรียน ไปจนถึงคู่มือการแก้ไขปัญหาไอที คุณสามารถสร้าง จัดเก็บ และแบ่งปันเอกสารทั้งหมดนี้ได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างเอกสารที่มีโครงสร้างและทำงานร่วมกันได้ พร้อมหน้าเอกสารซ้อนกัน การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และการแสดงความคิดเห็นของทีม ด้วย ClickUp Docs
  • รวบรวมข้อมูลนักเรียนหรือบุคลากรได้อย่างราบรื่นผ่านแบบฟอร์ม ClickUp ที่ปรับแต่งได้ ซึ่งจะป้อนข้อมูลเข้าสู่รายการงานโดยตรง
  • ติดตามเป้าหมายและผลลัพธ์สำคัญระหว่างแผนกต่างๆ โดยใช้ClickUp Goalsและแดชบอร์ดความคืบหน้าที่มีอยู่ในตัว
  • ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยClickApps— เปิดหรือปิดฟีเจอร์ตามความต้องการของสถาบันของคุณ
  • สรุปหัวข้อหรืออีเมลที่ยาว, อัปเดตงานได้ทันที, และดึงข้อมูลเชิงลึกจากพื้นที่ทำงานของคุณด้วยคำสั่งเสียงผ่านแอปเดสก์ท็อปClickUp Brain MAX

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ความยืดหยุ่นที่มากมายอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้น

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

ข้าพเจ้าขอขอบคุณที่ผลงานทั้งหมดของโรงเรียนสามารถมองเห็นได้โดยทีมผู้บริหารโรงเรียนทั้งหมด

📮 ClickUp Insight: การทำงานไม่ควรเป็นเกมทายปัญหา—แต่บ่อยครั้งมันกลับเป็นเช่นนั้น การสำรวจการจัดการความรู้ของเราพบว่าพนักงานมักเสียเวลาไปกับการค้นหาเอกสารภายใน (31%) ฐานความรู้ของบริษัท (26%) หรือแม้แต่บันทึกส่วนตัวและภาพหน้าจอ (17%) เพียงเพื่อหาสิ่งที่พวกเขาต้องการ

ด้วย ฟีเจอร์ค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp ทุกไฟล์ เอกสาร และการสนทนาสามารถเข้าถึงได้ทันทีจากหน้าแรกของคุณ—เพื่อให้คุณค้นหาคำตอบได้ในไม่กี่วินาที ไม่ใช่หลายนาที

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!

2. Alma SIS (ระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดีที่สุดที่สร้างโดยครูผู้สอน พร้อมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองอย่างลึกซึ้ง)

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการมหาวิทยาลัย: alma sis
ผ่านทาง Alma SIS

Alma SIS เป็นระบบข้อมูลนักเรียนแบบคลาวด์เนทีฟที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเขตการศึกษา K-12 และโรงเรียนเช่าเหมาลำทั่วสหรัฐอเมริกา ออกแบบมาเพื่อทำให้การลงชื่อเข้าเรียน การให้คะแนน การจัดตารางเวลา และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐเป็นเรื่องง่ายในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

จุดขายเฉพาะของมันคืออะไร? มันถูกสร้างขึ้นโดยนักการศึกษาที่เข้าใจถึงความสำคัญของความใช้งานง่ายและการยอมรับอย่างรวดเร็วสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการในวิทยาเขต ครู ผู้บริหาร และแม้แต่ครอบครัวมักจะสามารถใช้งานเครื่องมือนี้ได้อย่างคล่องแคล่วภายในไม่กี่นาที

การผสานการทำงานแบบเรียลไทม์กับ Google Classroom, Canvas, Schoology และ Microsoft Teams ช่วยขจัดปัญหาข้อมูลซ้ำ—คะแนนและการเข้าเรียนจะซิงค์โดยอัตโนมัติระหว่างทุกระบบ

คุณสมบัติเด่นของ Alma SIS

  • ทำให้การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง นักเรียน และคณาจารย์ง่ายขึ้นผ่านพอร์ทัลที่ทันสมัยและกำหนดตามบทบาท
  • ระบบอัตโนมัติการจัดตารางเรียน, การติดตามการเข้าเรียน, และการสร้างรายงานผลการเรียน
  • สร้างภาพแนวโน้มทางวิชาการด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และรายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานของรัฐ
  • ปรับแต่งรายงานผลการเรียน, ระเบียนผลการเรียน, และการวิเคราะห์ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของโรงเรียน

ข้อจำกัดของระบบ Alma SIS

  • เครื่องมือการแชร์ไฟล์และการทำงานร่วมกันของมันได้คะแนนต่ำกว่าในรีวิวออนไลน์เมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  • เครื่องมือสร้างตารางเวลาหลักของมันถูกจัดการผ่านเครื่องมือของบุคคลที่สาม ซึ่งบางผู้ดูแลระบบอาจรู้สึกว่าไม่มีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้

ราคา Alma SIS

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Alma SIS

  • G2: 4. 2/5 (160+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (430+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Alma SIS อย่างไรบ้าง?

ตรงจากรีวิวในCapterra:

SIS ALMA เป็นระบบที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ดูแลระบบ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง เมื่อฉันซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบ ALMA ต้องการความช่วยเหลือ การสนับสนุนลูกค้าของพวกเขานั้นเข้าถึงได้ง่ายและสามารถช่วยเหลือได้ภายในไม่กี่นาทีเสมอ เมื่อฉันใช้ระบบในฐานะครู ฉันมั่นใจว่าเกรดของนักเรียนปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อให้ติดตามความก้าวหน้าของบุตรหลานได้อย่างทันท่วงที

🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติ IU International University of Applied Sciencesการใช้ผู้ช่วยสอน AI ชื่อ Synteaช่วยลดเวลาการเรียนรู้ลงประมาณ 27% หลังจากประมาณสามเดือนเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่มีการช่วยเหลือจาก AI. ปัจจัยที่ทำให้แตกต่าง? การเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล!

3. Campus 365 (เหมาะที่สุดสำหรับโมดูลที่สามารถปรับแต่งได้สูง)

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการมหาวิทยาลัย: campus365
ผ่านทาง Campus 365

Campus 365 นำเสนอหนึ่งในแคตตาล็อกโมดูลที่ครอบคลุมที่สุดในอุตสาหกรรม—มากกว่า 80 โมดูล ครอบคลุมการรับเข้าเรียน, การศึกษา, การเงิน, การขนส่ง, ห้องสมุด, หอพัก, และชั้นเรียนสด ทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บและแอปพลิเคชันมือถือ

มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้โรงเรียนสามารถขยายขนาดได้ด้วยแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์ที่มอบการมองเห็นแบบเรียลไทม์ให้กับผู้บริหารในการดำเนินงาน ตั้งแต่การเก็บค่าธรรมเนียมไปจนถึงตัวชี้วัดผลการเรียน

ความสะดวกในการใช้งานเป็นประโยชน์หลักของระบบ ERP โรงเรียนนี้ ผู้ใช้รายงานว่าสามารถฝึกอบรมพนักงานใหม่ได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและขั้นตอนการทำงานที่เข้าใจง่าย แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเทคโนโลยีต่ำ การสนับสนุนเป็นอีกหนึ่งจุดเด่น โดยมีบริการแชท โทรศัพท์ และช่วยเหลือสดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน พร้อมการฝึกอบรมผ่านเว็บสัมมนาและการอบรมที่สถานที่จริง

คุณสมบัติเด่นของ Campus 365

  • จัดการมากกว่า 80 โมดูลทางวิชาการและบริหารจากแดชบอร์ดเดียว
  • จัดชั้นเรียนออนไลน์สดได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือปลั๊กอินจากบุคคลที่สาม
  • สนับสนุนผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรด้วยแอปพลิเคชันมือถือและการเข้าถึงหลายภาษา
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการเก็บค่าธรรมเนียม การติดตามการเข้าเรียน และการจัดตารางเรียน

ข้อจำกัดของ Campus 365

  • โมดูลชั้นเรียนสดอาจมีปัญหาในการจัดการกับห้องเรียนเสมือนขนาดใหญ่
  • ระดับการปรับแต่งแตกต่างกันไปตามโมดูล—กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนอาจต้องการการสนับสนุนการปรับแต่ง

ราคา Campus 365

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Campus 365

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Campus 365 อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้บน G2กล่าวว่า:

ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ง่าย และฉันชื่นชมที่มันอนุญาตให้ฉันปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการใดๆ ได้

4. Ellucian (ชุดระบบ ERP + SIS ที่เน้นการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ดีที่สุดและสามารถปรับขนาดได้)

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการมหาวิทยาลัย: เอลูเซียน
ผ่านทาง Ellucian

Ellucian ให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในสหรัฐอเมริกาด้วยระบบรายงานที่แข็งแกร่ง, ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM), ระบบบริหารการศึกษา (SIS), และระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการทำงานของสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษาสามารถสมัครออนไลน์, ติดตามความคืบหน้า, และวางแผนการศึกษาได้; ผู้ให้คำปรึกษาและบุคลากรจะได้รับแดชบอร์ดและรายงานที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อระบุนักศึกษาที่มีความเสี่ยงและปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เครื่องมือวิเคราะห์ของ Ellucian ช่วยให้สถาบันสามารถตรวจจับแนวโน้มต่าง ๆ เช่น การลดลงของการลงทะเบียนหรือจุดที่มีอัตราการคงอยู่สูง และดำเนินการเชิงรุกได้ ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานในระดับใหญ่ ยังสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเงินของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Ellucian

  • ผสานข้อมูลวงจรชีวิตนักศึกษาตั้งแต่การรับสมัครจนถึงการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า
  • บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล เงินเดือน และการดำเนินงาน ERP ควบคู่กับข้อมูลทางวิชาการ
  • สร้างพอร์ทัลที่ปรึกษาและแดชบอร์ดตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ไร้รอยต่อ

ข้อจำกัดของ Ellucian

  • ต้องการทีมไอทีเฉพาะทางและการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการสำหรับการติดตั้ง
  • อาจมีค่าใช้จ่ายในการนำไปใช้สูงกว่าแพลตฟอร์ม SIS แบบเบา

การกำหนดราคาของ Ellucian

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Ellucian

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 3. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Ellucian อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraระบุว่า:

ผมขอชื่นชม Ellucian สำหรับการอัปเดตล่าสุดที่พวกเขาได้ทำกับรูปลักษณ์และความรู้สึกของผลิตภัณฑ์ ผมพบว่าตอนนี้ใช้งานง่ายขึ้นและสนับสนุนได้ง่ายขึ้น (ไม่จำเป็นต้องใช้ Java สำหรับฝั่งผู้ดูแลระบบอีกต่อไป!)

5. PowerSchool (ระบบข้อมูลนักเรียนที่ดีที่สุดสำหรับระดับ K-12 ที่มีการใช้งานและการผสานรวมอย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกา)

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโรงเรียน: PowerSchool
ผ่านทาง PowerSchool

PowerSchool เป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเขตการศึกษา K-12 ทั่วสหรัฐอเมริกา โดยให้บริการระบบข้อมูลนักเรียนหลัก (SIS) สมุดคะแนน การติดตามการเข้าเรียน การจัดตารางเรียน และการสนับสนุนการรายงานตามข้อกำหนดของรัฐอย่างเข้มงวดผ่านทีมงานประจำภูมิภาคโดยเฉพาะ ระบบสามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ (LMS) เช่น Canvas และ Schoology รองรับพอร์ทัลสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน และทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO-27001/Azure

จุดแข็งที่สุดของมันอยู่ที่เครื่องมือการปรับแต่งที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง เขตสามารถสร้างฟิลด์, หน้า, รายงาน, และการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ และยังสามารถใช้ปลั๊กอินเพื่อรองรับกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใครได้

ในขณะที่โรงเรียนชื่นชอบความยืดหยุ่นของระบบ พวกเขายังรายงานว่าการเริ่มต้นใช้งาน การนำทาง และความซับซ้อนของฐานข้อมูลเดิมต้องการทรัพยากรด้านงานธุรการที่เชี่ยวชาญ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PowerSchool

  • ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตรายงานที่ได้รับการรับรองจากรัฐและกระบวนการทำงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • ซิงค์การเข้าร่วม, เกรด, และตารางเวลาข้ามพอร์ทัลในเวลาจริง
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Canvas, Schoology, Ed‑Fi, SIF และเครื่องมือจากบุคคลที่สาม
  • โฮสต์บนระบบภายในองค์กร, คลาวด์, หรือไฮบริด, พร้อมโหมดการจัดการหรือการจัดการเอง

ข้อจำกัดของ PowerSchool

  • ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและการสนับสนุนด้านบุคลากรสำหรับการปรับแต่งภายใน
  • ระยะเวลาการตอบกลับการสนับสนุนและเอกสารอาจไม่สม่ำเสมอ

ราคาของ PowerSchool

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว PowerSchool

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 730+)
  • Capterra: 4. 3/5 (180+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง PowerSchool อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2รายหนึ่งรายงานว่า:

เขตของเราได้ใช้ PS SIS มาเป็นเวลา 9 ปีแล้ว โดยเป็นระบบโฮสต์เสมอ ไม่มีปัญหาการหยุดให้บริการในระยะเวลาทั้งหมดนี้ และไม่มีการสูญเสียข้อมูล การฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลระบบยอดเยี่ยมมาก

👀 คุณรู้หรือไม่? Ivy Tech Community College ใช้ Google Cloud และแมชชีนเลิร์นนิงในการทำนายผลการเรียนของนักศึกษาด้วยความแม่นยำถึง 80% โดยประมวลผลข้อมูลมากกว่า 12 ล้านจุดต่อวัน!

แพลตฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของพวกเขาสามารถระบุนักเรียนที่มีความเสี่ยงได้ถึง 16,000คนในเพียงหนึ่งภาคการศึกษา และช่วยให้นักเรียนหลายพันคนสามารถปรับปรุงเกรดของตนได้ ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบให้บริการตนเองที่มีให้เกือบครึ่งหนึ่งของบุคลากร Ivy Tech ได้เปลี่ยนจากการรายงานแบบตอบสนองต่อปัญหาเป็นการสนับสนุนนักเรียนอย่างมีการวางแผนล่วงหน้าในวงกว้าง

6. Fedena (ระบบ SIS/ERP แบบโมดูลาร์ที่ดีที่สุด คุ้มค่าสำหรับสถาบันการศึกษา K-12 ขนาดเล็กถึงขนาดกลางในสหรัฐอเมริกา)

ระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการมหาวิทยาลัย: fedena
ผ่านทาง Fedena

สร้างขึ้นสำหรับสถาบันที่มีการสนับสนุนด้านไอทีจำกัด Fedena มอบระบบอัตโนมัติระดับ ERP, การรายงาน และเครื่องมือการมีส่วนร่วมสำหรับสถาบันการศึกษา K-12 ทั่วสหรัฐอเมริกา คุณสามารถใช้มันเพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่การรับสมัครและการเข้าเรียนไปจนถึงการขนส่งและหอพัก

นอกจากนี้ ราคาที่เอื้อมถึงได้และ UI ที่ใช้งานง่ายทำให้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้

มันผสานการทำงานกับ Google Workspace, Zoom, Microsoft Teams และรองรับปลั๊กอินส่วนขยายและโมดูลที่ปรับแต่งได้เพื่อการทำงานที่ยืดหยุ่น

คุณสมบัติเด่นของ Fedena

  • ระบบอัตโนมัติกระบวนการรับสมัครถึงชำระค่าธรรมเนียมด้วยโมดูลการลงทะเบียนและการชำระเงิน
  • ปรับใช้พอร์ทัลสำหรับผู้ปกครอง/นักเรียนที่รองรับการใช้งานบนมือถือ พร้อมการอัปเดตการเข้าเรียนและผลการเรียนแบบเรียลไทม์
  • ผสานรวมหลักสูตรออนไลน์, บันทึกการบรรยาย, แบบทดสอบ, และเครื่องมือสำหรับการร่วมมือ
  • สร้างรายงานและแดชบอร์ดที่กำหนดเองได้ครอบคลุมการเข้าร่วม, ประสิทธิภาพ, และการดำเนินงาน

ข้อจำกัดของ Fedena

  • ความสามารถในการขยายตัวที่น้อยกว่าสำหรับเขตขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับระบบสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ เช่น PowerSchool
  • คุณภาพการสนับสนุนแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค; ผู้ตรวจสอบบางรายสังเกตเห็นการอัปเดตฟีเจอร์ที่ช้าลง

ราคาของ Fedena

  • มาตรฐาน: $999/ปี
  • พรีเมียม: $1,399/ปี
  • สูงสุด: $1,699/ปี
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Fedena

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Fedena อย่างไรบ้าง?

นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้ G2:

โดยรวมแล้ว นี่คือแพลตฟอร์มที่ดีสำหรับการจัดการนักเรียน ใช้งานง่าย แต่ต้องการการฝึกอบรมเบื้องต้นสำหรับหลายคน รวมฟังก์ชันที่จำเป็นทั้งหมดไว้ด้วยกัน เช่น การจัดการการเข้าเรียน ข้อมูลส่วนตัว การจัดการการสอบ เกรดและรายงาน และทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน *

7. ระบบข้อมูลนักเรียน Blackbaud (ระบบข้อมูลนักเรียนที่ดีที่สุดสำหรับโรงเรียนเอกชน K-12 ในสหรัฐอเมริกา)

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการมหาวิทยาลัย: blackbaud sis
ผ่านทาง Blackbaud

👀 คุณทราบหรือไม่? ตั้งแต่ปี 2023สถาบันการศึกษา 54%ได้ผสานระบบ SIS ของตนกับ LMS และแพลตฟอร์มการจัดการอื่น ๆ

คุณต้องการประสบการณ์ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวเช่นกันหรือไม่ ที่ซึ่งฟังก์ชันการทำงานของ LMS, พอร์ทัลนักเรียน, การเรียกเก็บเงิน และการจัดการการลงทะเบียนรวมอยู่ภายใต้การเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว? Blackbaud เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง

คณาจารย์และผู้บริหารใช้ระบบนี้เพื่อเข้าถึงมุมมองแบบองค์รวม 360° ของเส้นทางการศึกษาของนักเรียนแต่ละคนอย่างครบถ้วน ตั้งแต่ผลการเรียน เอกสารการบ้าน ไปจนถึงกิจกรรมนอกหลักสูตร

สิ่งที่ทำให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น? คำขอหลักสูตรอัตโนมัติ, รายชื่อรอ, กระบวนการให้คะแนน, และการอนุมัติตามบทบาทที่กำหนดเองได้ ช่วยลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรายงานและการรับรองของสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติเด่นของ Blackbaud SIS

  • ใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ระบบครั้งเดียวสำหรับผู้ปกครอง นักเรียน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ พร้อมแดชบอร์ดที่ปรับตามบทบาท
  • ปรับปรุงการให้คะแนนและการกำหนดโครงสร้างใบแสดงผลการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบการประเมินที่ยืดหยุ่น
  • เปิดใช้งานการกำหนดตารางเวลาแบบรวม การอนุมัติคำขอหลักสูตร และการซิงค์รายชื่อผู้เรียนแบบเรียลไทม์
  • ใช้แดชบอร์ดข้ามแผนกเพื่อช่วยผู้ดูแลระบบในการติดตามการเข้าเรียน แนวโน้มทางวิชาการ และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ข้อจำกัดของระบบ Blackbaud SIS

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าโมดูลมักให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาภายหลังมากกว่าจะเป็นระบบที่สะอาดและเป็นหนึ่งเดียว

ราคาของ Blackbaud SIS

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิว Blackbaud SIS

  • G2: 4. 2/5 (รีวิว 20+ รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Blackbaud SIS อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิว G2:

แพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการข้อมูลนักเรียน ผู้ปกครอง ชั้นเรียน ครู ที่ปรึกษา นักเรียนประจำ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนทั้งหมด เรามีตารางเวลาประจำวันที่มีความซับซ้อนอย่างมาก และซอฟต์แวร์นี้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของเราได้

8. Academia ERP (เหมาะที่สุดสำหรับสถาบันที่ต้องการระบบ ERP ที่ยืดหยุ่นและแยกส่วนได้ ซึ่งสามารถปรับขนาดได้ทั่วทั้งวิทยาเขต)

ผ่านทางสถาบันการศึกษา
ผ่านทางสถาบันการศึกษา

หากโรงเรียนหรือวิทยาลัยของคุณรู้สึกเหนื่อยกับการปรับกระบวนการทำงานให้เข้ากับซอฟต์แวร์ของคุณ Academia ERP อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สดชื่น ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่การรับสมัครนักเรียน การศึกษา การบริหารงานบุคคล การเงิน ไปจนถึงการบริหารหอพัก ไม่ว่าคุณจะบริหารจัดการวิทยาเขตเดียวหรือสองสิบวิทยาเขต ระบบแบบโมดูลาร์ของ Academia สามารถปรับขนาดได้อย่างราบรื่น และให้คุณปรับแต่งเกือบทุกอย่างได้ โดยไม่ต้องติดต่อทีมไอทีทุกครั้ง

สิ่งที่ผู้ใช้ชื่นชอบ? เครื่องมือสื่อสารในตัว นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ผ่านแอป อีเมล หรือ SMS ในขณะที่แดชบอร์ดช่วยให้เจ้าหน้าที่ติดตามการเข้าเรียน เกรด ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบ ERP สำหรับสถาบันการศึกษา

  • ทำให้กระบวนการทำงานที่สำคัญเป็นอัตโนมัติตั้งแต่การสอบถามไปจนถึงการรับเข้าและการจัดการค่าธรรมเนียมผ่านโมดูลที่สามารถกำหนดค่าได้
  • ส่งการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และการแจ้งเตือนส่วนบุคคลโดยใช้การส่งข้อความ SMS, อีเมล และแอปที่มีอยู่ในตัว
  • เปิดใช้งานพอร์ทัลสำหรับนักเรียน/ผู้ปกครอง/คณาจารย์ที่สามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์มือถือ พร้อมการดูใบแสดงผลการเรียน การเข้าเรียน และผลการเรียนที่ปลอดภัย
  • สร้างแดชบอร์ดและรายงานครอบคลุมข้อมูลการเข้าเรียน การเงิน ผลการเรียน และข้อมูลหลายวิทยาเขต

ข้อจำกัดของระบบ ERP สำหรับสถาบันการศึกษา

  • สถาบันบางแห่งรายงานว่าเอกสารและอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการใช้งานนอกสหรัฐอเมริกา

ราคา ERP สำหรับสถาบันการศึกษา

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวระบบ ERP สำหรับสถาบันการศึกษา

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Academia ERP อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2แบ่งปันว่า:

ระบบได้ทำให้กระบวนการรับสมัครของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือในการตัดสินใจรับสมัคร และปรับปรุงระบบการจัดการนักเรียนของเราโดยรวม

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:72% ของระบบ SISในปัจจุบันมีการเข้าถึงผ่านมือถือ ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา

9. Workday Student (เหมาะสำหรับมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่ต้องการการดำเนินงานด้านนักศึกษา, ทรัพยากรบุคคล, และการเงินแบบรวมศูนย์)

ผ่านทาง Workday
ผ่านทาง Workday

Workday Student ถูกออกแบบมาสำหรับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กำลังจัดการกับระบบจำนวนมากและต้องการให้ทุกอย่างทำงานร่วมกัน หากคุณกำลังใช้ Workday สำหรับงานทรัพยากรบุคคลและการเงินอยู่แล้ว การเพิ่มโมดูลนักศึกษาจะช่วยให้สถาบันของคุณอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน มันจัดการการรับเข้า การให้คำปรึกษา การวางแผนหลักสูตร การเรียกเก็บเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย ในขณะที่มอบเครื่องมือบริการตนเองที่ใช้งานได้จริงให้กับทั้งเจ้าหน้าที่และนักศึกษา

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่โซลูชันแบบติดตั้งแล้วใช้งานได้ทันที การนำไปใช้ต้องใช้เวลาและการวางแผน แต่เมื่อทุกอย่างพร้อมใช้งานแล้ว คุณจะได้รับมุมมองแบบเรียลไทม์ของทุกสิ่ง—ความก้าวหน้าของนักเรียน แนวโน้มการลงทะเบียน สถานะความช่วยเหลือทางการเงิน—ทั้งหมดที่ซิงค์กับข้อมูล HR และการเงินของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Workday Student

  • ประสานงานการรับสมัคร, ทุนการศึกษา, หลักสูตร, และระบบการเรียกเก็บเงิน
  • ส่งมอบการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการรายงานเกี่ยวกับการรักษาลูกค้า การลงทะเบียน และผลการเรียน
  • ให้บริการพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับนักเรียน, ที่ปรึกษา, และบุคลากร
  • ขยายขนาดได้อย่างง่ายดายสำหรับนักเรียนหลายหมื่นคนในมหาวิทยาลัยวิจัยขนาดใหญ่

ข้อจำกัดของนักเรียนในระบบ Workday

  • รายงานสำเร็จรูปอาจไม่ครอบคลุมทุกความต้องการ
  • การดำเนินการอาจต้องใช้ทีมไอทีขององค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมที่ยาวนาน

ราคาสำหรับนักเรียน Workday

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของนักศึกษา Workday

  • G2: 4. 0/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Workday Student อย่างไรบ้าง?

บน G2,ผู้ใช้คนหนึ่งแบ่งปันว่า:

Workday เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับอาจารย์ในการโพสต์ประกาศและมอบหมายงาน ใช้งานง่ายและการแจ้งเตือนก็ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะบนอุปกรณ์มือถือ การให้คำปรึกษาทางวิชาการก็เป็นฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ดีมากเช่นกัน

10. Skyward (เหมาะที่สุดสำหรับเขตการศึกษา K–12 ในสหรัฐอเมริกาที่ให้ความสำคัญกับความเสถียร การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการมีส่วนร่วมของครอบครัว)

ผ่านทาง Skyward
ผ่านทาง Skyward

Skyward เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับเขตการศึกษา K-12 หลายแห่งในสหรัฐอเมริกา และด้วยเหตุผลที่ดี ระบบนี้ได้รับการพัฒนาและใช้งานมาหลายทศวรรษ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความลึกซึ้งของฟีเจอร์ต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายเฉพาะของแต่ละเขตการศึกษา ไม่ว่าคุณจะติดตามการเข้าเรียน จัดการเงินเดือน สร้างรายงานตามข้อกำหนดของรัฐ หรือช่วยให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสาร Skyward ก็พร้อมให้บริการด้วยความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพที่ไว้วางใจได้

พอร์ทัลสำหรับครอบครัวและนักเรียนนั้นเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดปริมาณการโทรและให้ครอบครัวมีช่องทางตรงในการเข้าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และสำหรับทีมไอที Skyward เสนอการโฮสต์ที่ยืดหยุ่น (บนคลาวด์หรือในสถานที่) พร้อมตัวเลือกการส่งออกข้อมูลที่มั่นคงสำหรับเขตที่ต้องการควบคุม อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกเก่าไปบ้างในบางจุด แต่สิ่งที่ได้คือระบบที่ใช้งานได้จริง—แม้ในวันที่โรงเรียนยุ่งที่สุด

คุณสมบัติเด่นของ Skyward

  • รวมศูนย์ข้อมูลนักเรียน การให้คะแนน การเงิน ทรัพยากรบุคคล และการจัดตารางงานไว้ในระบบเดียว
  • ให้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านพอร์ทัล Family Access หรือ Student Access
  • สนับสนุนการรายงานข้อมูลของรัฐโดยใช้ Ed-Fi และการส่งออก CSV/API แบบกำหนดเอง
  • อำนวยความสะดวกในการสร้างแบบฟอร์มและช่องข้อมูลที่กำหนดเองเพื่อติดตามความต้องการเฉพาะของเขต

ข้อจำกัดทางท้องฟ้า

  • อินเทอร์เฟซดูล้าสมัย ผู้ใช้หลายคนรายงานว่ามีการนำทางที่ยากและกระบวนการทำงานที่ช้าสำหรับครู

การกำหนดราคาของ Skyward

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Skyward

  • G2: 3. 8/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Skyward อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากCapterra:

Skyward ทำให้การค้นหาข้อมูลนักเรียน การป้อนเกรด และการคัดลอกงานที่มอบหมายเป็นเรื่องง่ายมาก การบันทึกการเข้าเรียนก็ทำได้ง่ายเช่นกัน ฉันยังชอบที่โรงเรียนต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของ Skyward ให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้

ชั้นเรียน, การสื่อสาร, การปฏิบัติตามข้อกำหนด—จัดการทุกอย่างได้ด้วย ClickUp

หากมีสิ่งหนึ่งที่คุณควรจดจำจากโพสต์นี้ นั่นคือ ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก K–12 หรือระบบมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ก็มีโซลูชันการจัดการวิทยาเขตที่เหมาะกับคุณ แต่เครื่องมือมากมายที่มีอยู่เพียงแค่เพิ่มแท็บในเบราว์เซอร์ของคุณโดยไม่ช่วยลดภาระงานจริงๆ

ClickUp แตกต่างออกไป มันนำทุกสิ่งทุกอย่าง—โครงการ, คน, กระบวนการ—มารวมไว้ในที่เดียวที่ใช้งานง่ายจริงๆ ต้องการแบบฟอร์มสำหรับความคิดเห็นของนักเรียน? แดชบอร์ดสำหรับการรับสมัคร? AI ที่ช่วยให้คุณเขียนได้เร็วขึ้นหรือสรุปรายงาน? คุณจะได้รับทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องจัดการกับระบบที่กระจัดกระจายหลายระบบ

หากระบบปัจจุบันของคุณรู้สึกเหมือนเป็นของตกค้างจากยุคกระดานดำ ถึงเวลาอัปเกรดแล้ว ClickUp ได้คะแนนเต็มในทุกด้าน ทั้งการใช้งาน ความสามารถในการขยายตัว และนวัตกรรม