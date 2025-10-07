เทมเพลตการคิดเชิงออกแบบ Miro ชั้นนำที่ควรลองใช้วันนี้

เวิร์กช็อปควรเป็นแหล่งจุดประกายไอเดีย ไม่ใช่ความเครียด แต่ใครที่เคยจัดเวิร์กช็อปมาก่อนต่างก็รู้ดีว่าต้องเจออะไรบ้าง: คืนก่อนงาน คุณต้องรับสายลูกค้า ทำงานตามกำหนดส่งโปรเจกต์ และจู่ ๆ ก็เริ่มตื่นตระหนก—"เทมเพลตแผนที่ความเห็นอกเห็นใจอยู่ไหน?" "ใครเป็นคนสร้างบอร์ด?" "เรามีแผนสปรินท์หรือยัง?"
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเทมเพลตถึงมีความสำคัญ พวกมันช่วยลดความยุ่งยากในการตั้งค่า ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาได้ แทนที่จะต้องเสียเวลาจัดรูปแบบโน้ตที่ยุ่งยาก
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจ เทมเพลตการคิดเชิงออกแบบของ Miro ที่ดีที่สุดเพื่อเริ่มต้นเวิร์กช็อปของคุณอย่างมีโครงสร้าง—และจากนั้นจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีที่ เทมเพลตของ ClickUpก้าวไปอีกขั้น โดยเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจากเวิร์กช็อปเหล่านั้นให้กลายเป็นโครงการ กำหนดเวลา และผลลัพธ์ที่ชัดเจน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการคิดเชิงออกแบบของ Miro ดี?
แล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการคิดเชิงออกแบบของ Miro เป็นแบบที่ดีที่สุด? มองหาเทมเพลตที่มี:
- นำทีมด้วยโครงสร้างและกระบวนการที่ชัดเจนตลอดทุกขั้นตอนของการคิดเชิงออกแบบ
- ปรับให้เข้ากับบริบทของคุณด้วยคำแนะนำ กรอบการทำงาน และส่วนต่างๆ ที่สามารถปรับแต่งได้
- เพิ่มความสามารถในการอ่านด้วยลำดับความสำคัญทางสายตาโดยใช้การจัดรูปแบบ สี ขนาดตัวอักษร และองค์ประกอบภาพที่สอดคล้องกัน เช่น ไอคอน รูปภาพ และอีโมจิ
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการทำงานร่วมกันของแพลตฟอร์ม เช่น โน้ตติด, การโหวต, และตัวจับเวลา เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
- ให้พื้นที่สำหรับการเปรียบเทียบและแบบสำรวจความคิดเห็นหลังการฝึกอบรมเพื่อให้ทีมสามารถจัดกลุ่มแนวคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เพิ่มข้อมูลอ้างอิงตามบริบท เช่น รายละเอียดโครงการจริง, บุคลิกผู้ใช้, และผลการวิจัย เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ
🎥 เมื่อคุณได้รวบรวมไอเดียด้วยเทมเพลตการคิดเชิงออกแบบแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการลงมือทำ นี่คือวิดีโอสั้น ๆ ที่แสดงวิธีการสร้างแดชบอร์ดการจัดการโครงการใน ClickUp เพื่อให้เวิร์กช็อปและโครงการของคุณเป็นไปตามแผน:
Miro Design Thinking Templates at a Glance
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|แบบฟอร์มรายละเอียดการออกแบบ Miro
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|หน่วยงาน, ฟรีแลนซ์, ทีมออกแบบ
|ขอบเขตโครงการ, ความคาดหวังของลูกค้า, OKRs, การให้คำแนะนำแบบรวมศูนย์
|บอร์ดมิโร
|เทมเพลตชุดเครื่องมือ Miro Design Sprint
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมผลิตภัณฑ์, สตาร์ทอัพ, ผู้นำด้านนวัตกรรม
|โครงสร้างสปรินต์ที่พิสูจน์แล้ว, การทำแผนที่, การสร้างต้นแบบ, การปรับให้สอดคล้องแบบเรียลไทม์
|บอร์ดมิโร
|เทมเพลตการออกแบบสปรินต์ระยะไกลของ Miro
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมระยะไกล/แบบผสมผสาน, กลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับโลก
|รองรับการทำงานระยะไกล, การวาดภาพ, การทำแผนที่, การลงคะแนนเสียง, วงจรการให้ข้อเสนอแนะ
|บอร์ดมิโร
|เทมเพลตการนำเสนอการตรวจสอบการออกแบบเชิงวิพากษ์ของ Miro
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมผลิตภัณฑ์, วิศวกรรม, การออกแบบ
|วาระการประชุม, ข้อกำหนด, สรุปผู้บริหาร, การออกแบบขั้นต่ำ
|บอร์ดมิโร
|มิโร ดีไซน์ ธิ้งกิ้ง: แม่แบบแผนที่ความเห็นอกเห็นใจ
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักวิจัย UX, นักออกแบบ, ผู้อำนวยความสะดวก
|คำแนะนำที่มีโครงสร้าง, ข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้, แบบจำลองทางความคิด
|บอร์ดมิโร
|เทมเพลตส่วนประกอบระบบออกแบบ Miro
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้นำด้านการออกแบบ, UX/UI, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
|สถานะของคอมโพเนนต์, การควบคุมเวอร์ชัน, การอัปเดตแบบเรียลไทม์
|บอร์ดมิโร
|เทมเพลตแผนผังกระบวนการออกแบบ Miro
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักวางกลยุทธ์การออกแบบ, UX/UI, ผู้จัดการโครงการ
|เวิร์กโฟลว์แบบภาพ, รูปร่าง/สีที่แก้ไขได้, การฝังไฟล์
|บอร์ดมิโร
|เทมเพลตย้อนยุคสำหรับการออกแบบสปรินท์
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้อำนวยความสะดวกในการวิ่งระยะสั้น, ทีมอไจล์
|การทบทวนย้อนหลังแบบมีแนวทาง, พลวัตของทีม, บันทึกของผู้อำนวยความสะดวก
|บอร์ดมิโร
|เทมเพลตแนวคิดการออกแบบ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมสร้างสรรค์, ผู้จัดการโครงการ, UX/UI, นวัตกรรม
|สถานะที่กำหนดเอง, การติดแท็กไอเดีย, แผนภาพ, ระบบอัตโนมัติ
|ClickUp รายการ, บอร์ด, แผนผัง
|เทมเพลตระดมความคิดสำหรับทีม ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมผลิตภัณฑ์, การตลาด, นวัตกรรม
|สถานะ, ฟิลด์เจ้าของ/ผลกระทบ, มุมมองบอร์ด, คำเตือน
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนที่ความเห็นอกเห็นใจของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การตลาด, UX/UI, ผู้จัดการโครงการ, สตาร์ทอัพ
|แผนที่ความเห็นอกเห็นใจแบบหกส่วน, คำกระตุ้น, โปรไฟล์ลูกค้า
|ClickUp Whiteboard
|เทมเพลตบุคลิกภาพผู้ใช้ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการ, นักการตลาด, UX/UI, ฝ่ายขาย
|การสร้างแผนผังบุคลิกภาพ, ใช้รหัสสี, กลยุทธ์การตอบสนอง
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตการไหลของผู้ใช้ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักออกแบบ UX, ผู้จัดการโครงการ, นักพัฒนา
|การเดินทางด้วยภาพ, ขั้นตอนที่แบ่งตามสี, การแก้ไขแบบเรียลไทม์
|ClickUp กระดานไวท์บอร์ด, แผนผัง
|เทมเพลตการศึกษาผู้ใช้ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักวิจัย UX, ผู้จัดการโครงการ, QA, CX
|การติดแท็ก, การจับกระแส, การแปลงงาน
|ClickUp รายการ, ตาราง
|เทมเพลตการทดสอบการใช้งาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักวิจัย UX, ผู้จัดการโครงการ, นักออกแบบ
|การติดตามการทดสอบ, บันทึก, การแบ่งปันผลการค้นพบ
|คลิกอัพ รายการ, เอกสาร
|แผนการทดสอบการใช้งาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักวิจัย UX, ทีมออกแบบ
|วางแผน/จัดการการทดสอบ, ข้อเสนอแนะ, การรายงาน
|คลิกอัพ รายการ, เอกสาร
|เทมเพลตปัญหา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการ, ผู้เชี่ยวชาญด้านประสบการณ์ผู้ใช้, การตลาด, ผู้ก่อตั้ง
|โปรไฟล์ลูกค้า, เป้าหมาย, อุปสรรค, สาเหตุที่แท้จริง
|ClickUp Doc, รายการ
|เทมเพลตการออกแบบ Sprint ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผลิตภัณฑ์, UX/UI, ทีมแบบอไจล์
|ระยะสปรินต์, รายการงาน, การติดตามสถานะ, บันทึก
|ClickUp รายการ, บอร์ด
📮 ClickUp Insight: ในอาชีพพอร์ตโฟลิโอ 17% มีแรงจูงใจจากงานที่สร้างสรรค์หรือหลากหลาย และอีก 17% ต้องการสอน ฝึกสอน หรือเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้อื่น
ความคิดสร้างสรรค์และการแบ่งปันความรู้ดูเหมือนจะไปด้วยกันได้ดีที่นี่ คุณสามารถเปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้กับClickUp— ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างคอร์ส ออกแบบเวิร์กช็อป หรือให้คำปรึกษาผู้อื่น
ใช้Docsเพื่อร่างแผนการสอน,Whiteboardsเพื่อวางแผนแนวคิดอย่างเป็นภาพ, และอื่น ๆ อีกมากมาย ต้องการภาพประกอบสำหรับเซสชั่นต่อไปของคุณหรือไม่? เพียงแค่บรรยายมัน และAI ของ ClickUpจะสร้างภาพหรือแผนภาพให้คุณทันที! คุณสามารถบันทึกคอร์สวิดีโอแบบนำทางได้ด้วยClips ใน ClickUp!
เทมเพลต Miro ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับการคิดเชิงออกแบบ
มาสำรวจแม่แบบการคิดเชิงออกแบบของ Miro และคุณสมบัติหลักของมันกันเถอะ
1. แบบฟอร์มสรุปการออกแบบ Miro
แบบร่างเอกสารสรุปการออกแบบนี้มอบพื้นที่ที่มีโครงสร้างให้กับทีมเพื่อให้สามารถสอดคล้องกันได้ในโครงการสร้างสรรค์ก่อนที่จะลงมือทำจริง
มันจัดระเบียบรายละเอียดที่จำเป็น เช่น ประวัติลูกค้า แนวทางของแบรนด์ เป้าหมาย และคู่แข่ง ให้อยู่ในส่วนที่ชัดเจนซึ่งทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการรวบรวมความต้องการตั้งแต่เริ่มต้น ลดความเข้าใจผิดในภายหลัง และทำให้งานออกแบบสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ชี้แจงขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการตั้งแต่เริ่มต้น
- เน้นความคาดหวังของลูกค้าและผลลัพธ์หลัก
- รักษาOKRs ของการออกแบบ, ผู้ชม, และการแข่งขันให้อยู่ในที่เดียว
- ลดการสื่อสารซ้ำซ้อนโดยการรวมศูนย์ความคิดเห็นและข้อมูลป้อนกลับ
- สร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับทีมสร้างสรรค์
📌 เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่, ฟรีแลนซ์ และทีมออกแบบภายในองค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการเริ่มต้นโปรเจกต์และหลีกเลี่ยงการแก้ไขงานที่มีค่าใช้จ่ายสูง
2. แม่แบบชุดเครื่องมือ Miro Design Sprint
เทมเพลตการคิดเชิงออกแบบนี้มอบกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานให้กับทีมสำหรับการจัดเวิร์กช็อปนวัตกรรมที่รวดเร็วและมีโครงสร้าง แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ คุณจะได้รับพื้นที่ที่ชัดเจนเป็นขั้นตอนเพื่อวางแผนความท้าทาย สร้างแนวคิด สร้างต้นแบบและรวบรวมข้อเสนอแนะด้านการออกแบบ
มันทำให้ง่ายต่อการได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างชัดเจน, ติดตามความคืบหน้าในแต่ละวันของสปรินต์, และทำให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันในขั้นตอนต่อไปที่ดีที่สุด
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ให้โครงสร้างสปรินต์ที่พิสูจน์แล้วโดยไม่ต้องตั้งค่าให้ยุ่งยาก
- เพิ่มความเร็วในการแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมที่มุ่งเน้น
- ช่วยให้ทีมข้ามสายงานทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องกันแบบเรียลไทม์
- ช่วยให้มองเห็นแนวคิดที่ซับซ้อนได้ชัดเจนขึ้นผ่านการวางแผนและวาดภาพ
- สนับสนุนการทดสอบอย่างรวดเร็ว ก่อนการลงทุนที่สำคัญ
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์, สตาร์ทอัพ, และผู้นำด้านนวัตกรรมที่ต้องการตรวจสอบความคิดเพื่อการวางแผนเวิร์กช็อปอย่างรวดเร็วและลดความเสี่ยง.
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:โรงเรียนดีไซน์สแตนฟอร์ด (Stanford d.school) มีส่วนช่วยนำแนวคิดการคิดเชิงออกแบบ (design thinking) เข้ามาใช้ในการศึกษาและธุรกิจ พวกเขาเชื่อว่า การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ควรได้รับการสอนเหมือนทักษะอื่นๆ ไม่ใช่ถูกมองว่าเป็นพรสวรรค์ที่มีเพียงคนบางคนเท่านั้นที่มี
3. แม่แบบการออกแบบสปรินท์ระยะไกลของ Miro
เทมเพลต Miro ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ทีมที่ทำงานแบบกระจายสามารถดำเนินการสปรินต์เต็มรูปแบบได้โดยไม่สูญเสียการร่วมมือหรือแรงผลักดัน ต่างจากชุดสปรินต์มาตรฐาน เทมเพลตนี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการทำงานทางไกล
มันผสมผสานการฝึกฝนที่มีโครงสร้าง, กระดานภาพ, และระบบให้คำแนะนำแบบต่อเนื่องไว้ในตัวเพื่อให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกันแม้จะอยู่ในเขตเวลาต่างกัน. ทีมสามารถวางแผนปัญหา, วาดภาพแก้ปัญหา, โหวตไอเดีย, และทดสอบต้นแบบได้.
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- รวมถึงพื้นที่สำเร็จรูปสำหรับการร่างภาพ การทำแผนที่ และการทำสตอรี่บอร์ด
- ผสานกระบวนการลงคะแนนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อเร่งการตัดสินใจ
- ช่วยให้ทีมที่อยู่ห่างไกลมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับเป้าหมายของสปรินต์
- ขจัดความวุ่นวายจากการต้องสลับใช้งานหลายแพลตฟอร์มในระหว่างสปรินต์
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่เน้นการทำงานระยะไกลเป็นหลัก องค์กรแบบผสมผสาน และกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับโลกที่ต้องการความรวดเร็วในการดำเนินงาน
4. แม่แบบการนำเสนอการตรวจสอบการออกแบบเชิงวิพากษ์ของ Miro
เครื่องมือที่จำเป็นนี้ช่วยให้ทีมสามารถนำเสนอและประเมินโครงการออกแบบที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้โครงสร้างการนำเสนอที่เป็นระบบ ตั้งแต่การแนะนำ การสรุปสำหรับผู้บริหาร ข้อกำหนดการออกแบบ ขั้นตอนกระบวนการ และผลลัพธ์ที่สำคัญ
การออกแบบที่สะอาดและเรียบง่ายช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาของการทบทวนได้แทนที่จะเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบสไลด์
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- มีส่วนสำหรับวาระการประชุม, ข้อกำหนด, และสรุปผู้บริหาร
- มอบรูปลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพแต่เรียบง่าย เหมาะสำหรับการนำเสนอที่คมชัดและปราศจากสิ่งรบกวน
- ช่วยให้ทีมสามารถปรับแนวทางร่วมกันได้อย่างรวดเร็วในเรื่องความเสี่ยง, ทางแก้ไข, และขั้นตอนสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อไป
- ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการเตรียมงานในขณะที่ยังคงรูปลักษณ์ที่เรียบร้อยและสม่ำเสมอ
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม และการออกแบบ ที่กำลังเตรียมการสำหรับการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การนำเสนอให้กับลูกค้า หรือการตรวจสอบการออกแบบภายในองค์กร
5. Miro Design Thinking: แม่แบบแผนที่ความเห็นอกเห็นใจ
แม่แบบแผนที่ความเห็นอกเห็นใจของ Miro เป็นเครื่องมือการคิดเชิงออกแบบที่ใช้งานได้จริงสำหรับการจับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความต้องการ อารมณ์ และพฤติกรรมของผู้ใช้ มันนำทีมผ่านกรอบการทำงานที่มีโครงสร้าง โดยถามคำถามสำคัญเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ใช้คิด รู้สึก ได้ยิน เห็น พูด และทำ ควบคู่ไปกับปัญหาและความสำเร็จของพวกเขา
มุมมองแบบองค์รวมนี้ช่วยให้การตัดสินใจด้านการออกแบบมีความเห็นอกเห็นใจและมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางมากขึ้น และทำให้มั่นใจว่าทีมงานมีความเข้าใจร่วมกันอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผู้ใช้
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ให้คำแนะนำที่มีโครงสร้างเพื่อเปิดเผยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ ความไม่พอใจ และโอกาส
- ช่วยให้ทีมก้าวข้ามข้อสมมติและยืนยันมุมมองของผู้ใช้จริง
- เสริมสร้างความร่วมมือโดยการปรับให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
- นำเสนอการออกแบบกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบที่พิสูจน์แล้วสำหรับแบบจำลองทางความคิดที่ออกแบบโดย Voltage Control
📌 เหมาะสำหรับ: นักวิจัย UX, นักออกแบบ, ทีมผลิตภัณฑ์ และผู้อำนวยความสะดวกที่ต้องการสร้างรากฐานการตัดสินใจบนพื้นฐานของความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ เพื่อสร้างโซลูชันที่ตรงใจผู้ใช้
🔍 คุณรู้หรือไม่?หนึ่งในตัวอย่างที่มีชื่อเสียงที่สุดของการคิดเชิงออกแบบมาจากAirbnb ในช่วงแรกเริ่ม พวกเขาไม่ได้รับการจองเลย ดังนั้นผู้ก่อตั้งจึงไปเยี่ยมเจ้าของที่พัก ปรับปรุงภาพถ่าย และพูดคุยกับผู้ใช้โดยตรง
การเปลี่ยนแปลงอย่างง่าย ๆ นี้—จากการมุ่งเน้นเทคโนโลยีไปสู่การมุ่งเน้นผู้ใช้—ช่วยให้ธุรกิจพลิกฟื้นกลับมาได้
6. แม่แบบส่วนประกอบระบบออกแบบ Miro
เทมเพลตของ Miro ทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการภาพสำหรับการจัดการระบบออกแบบ มันนำนักออกแบบ นักพัฒนา และผู้จัดการผลิตภัณฑ์มาอยู่บนผืนผ้าใบเดียวกัน
สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการติดตามสถานะของส่วนประกอบ ประวัติเวอร์ชัน และรายละเอียดการส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ คุณสามารถเก็บเอกสาร ข้อมูลจำเพาะ ลิงก์การออกแบบ และการอ้างอิงโค้ดไว้ที่ที่ทีมของคุณต้องการได้
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ผสานข้อมูลที่มีโครงสร้าง (ผ่าน Miro Tables) กับบริบททางภาพ
- โหลดข้อมูลเบื้องต้นในพื้นที่ทำงานของคุณด้วยฟิลด์สำคัญ เช่น ชื่อคอมโพเนนต์ หมวดหมู่ สถานะ ผู้ออกแบบ นักพัฒนา และเวอร์ชัน
- อนุญาตให้ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนบอร์ดเดียวกัน ทำให้การอัปเดตแสดงผลทันที
📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าฝ่ายออกแบบ, ทีม UX/UI, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และทีมวิศวกรรมที่ต้องการรวมศูนย์การอ้างอิงส่วนประกอบ, ปรับปรุงการควบคุมเวอร์ชัน, และขจัดความสับสนข้ามเครื่องมือ
7. แผนผังกระบวนการออกแบบ Miro
เทมเพลตนี้แสดงเส้นทางการออกแบบของคุณ ตั้งแต่การคิดค้นไอเดียไปจนถึงการส่งมอบ ในรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นระบบ ใช้สัญลักษณ์แผนผังงานที่คุ้นเคย เช่น รูปสี่เหลี่ยมสำหรับขั้นตอนการทำงาน และรูปสามเหลี่ยมสำหรับจุดตัดสินใจ
นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณวางแผนแต่ละขั้นตอนของกระบวนการออกแบบได้ ตั้งแต่การวิจัยผู้ใช้ วิธีการสร้างต้นแบบไปจนถึงการทดสอบและสรุปผล การจัดวางที่เข้าใจง่ายช่วยให้มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจน ในขณะที่ยังคงมีพื้นที่สำหรับรายละเอียดปลีกย่อยและการปรับปรุงซ้ำ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ให้แบบแปลนภาพเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบกราฟิกของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ
- แก้ไขรูปร่าง สี และตัวเชื่อมต่อให้เข้ากับสไตล์โครงการของคุณ
- ฝังไฟล์, แบบร่าง, หรือ ลิงก์ ไว้ในโฟลว์ของคุณโดยตรง
📌 เหมาะสำหรับ: นักกลยุทธ์ด้านการออกแบบ, ทีม UX/UI, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมที่ต้องการเปลี่ยนวิธีการที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่มองเห็นได้
8. แม่แบบย้อนกลับการออกแบบสปรินท์
เทมเพลตการคิดเชิงออกแบบสร้างพื้นที่ที่ชัดเจนและน่าดึงดูดสำหรับการสรุปสปรินต์ของคุณ ทบทวนสิ่งที่ได้ผลและจุดที่สามารถปรับปรุงได้
ออกแบบมาในฐานะบอร์ดย้อนหลังแบบมีคำแนะนำ ช่วยให้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกผ่านส่วนที่มีโครงสร้างและสีสันสวยงาม
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- แนะนำทีมผ่านการทบทวนหนึ่งชั่วโมงที่มุ่งเน้นด้วยการต้อนรับที่อบอุ่น สรุปสั้นๆ และการสะท้อนสามขั้นตอน: จุดเด่น, จุดต่ำ, ความปรารถนา
- ครอบคลุมมิติที่สำคัญ เช่น รูปแบบสปรินต์ (ระยะไกล vs. ออฟไลน์), พลวัตของทีม, และผลลัพธ์ของสปรินต์ (เป้าหมาย, โซลูชัน, การทดสอบ)
- รวมบันทึกของผู้อำนวยความสะดวกที่ฝังอยู่ในบอร์ด เหมาะสำหรับการใช้ย้อนหลังครั้งแรก แต่สามารถลบออกได้ง่ายเมื่อคุณคุ้นเคยแล้ว
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้อำนวยความสะดวกในการออกแบบสปรินต์ หรือผู้ที่ปิดสปรินต์ทุกคนที่ต้องการขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ลองใช้การทดสอบ "ถ้าไม่ใช่" โดยเลือกสมมติฐานใด ๆ บนกระดานของคุณ เช่น "ผู้ใช้ต้องการตัวเลือกที่ถูกที่สุด" แล้วพลิกกลับเป็น "ถ้าพวกเขาไม่ทำล่ะ?" วิธีนี้จะบังคับให้ทีมของคุณสำรวจมุมมองใหม่ ๆ และค้นพบวิธีแก้ปัญหาที่คุณอาจมองข้ามไป
ข้อจำกัดของเทมเพลต Miro คืออะไร?
ความยืดหยุ่นของ Miro เป็นจุดแข็ง—แต่ก็มีข้อจำกัดที่ต้องแลกเปลี่ยนเช่นกัน นี่คือข้อจำกัดที่คุณอาจพบเจอในกระบวนการทำงานจริง:
- กำหนดข้อจำกัดตามระบบเครดิต: จำกัดความร่วมมือผ่านระบบเครดิตที่จำกัดการใช้แม่แบบและฟีเจอร์เชิงโต้ตอบ
- จำกัดการปรับแต่งเทมเพลต: ปิดกั้นการเข้าถึงการสร้างและแก้ไขเทมเพลตขั้นสูงในแผนฟรีหรือแผนเริ่มต้น
- สาเหตุของคอขวดด้านประสิทธิภาพ: ทำให้การทำงานร่วมกันบนบอร์ดที่ซับซ้อนและมีเทมเพลตจำนวนมากช้าลง เนื่องจากความล่าช้าและประสิทธิภาพที่ต่ำ
- จำกัดความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: ต้องอาศัยการแทรกแซงด้วยตนเองสำหรับงานที่เกิดซ้ำและขั้นตอนการออกแบบที่มีตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติเพียงเล็กน้อย
- ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างมาก: ขัดจังหวะการประชุมออกแบบเนื่องจากแทบไม่มีฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์สำหรับทีมที่ทำงานแบบกระจาย
- สร้างภาระงานด้านการบริหาร: ต้องมีการตรวจสอบการใช้งานเครดิตอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงขีดจำกัดของคณะกรรมการและข้อจำกัดของแผน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ให้เปลี่ยนปัญหาเป็นคำถามแบบ "เราจะทำอย่างไรได้บ้าง..." แทนเสมอ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะพูดว่า "ขั้นตอนการลงทะเบียนสับสน" ให้ถามว่า "เราจะทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนรู้สึกง่ายดายได้อย่างไร?" วิธีนี้จะช่วยให้การระดมความคิดเปิดกว้างและป้องกันไม่ให้ทีมมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขที่แคบเกินไปตั้งแต่แรก
ทางเลือก ClickUp สำหรับแม่แบบ Miro
Miro ช่วยให้คุณเริ่มต้นเวิร์กช็อปได้อย่างรวดเร็ว—แต่ความท้าทายที่แท้จริงจะเกิดขึ้นหลังจากโน้ตติดผนัง
บ่อยครั้งที่ไอเดียดีๆ หายไปในภาพหน้าจอหรือกระดานที่กระจัดกระจายโดยไม่มีเจ้าของที่ชัดเจน นั่นคือจุดที่ClickUp for Designในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน เปลี่ยนการระดมสมองให้กลายเป็นโครงการที่นำไปปฏิบัติได้จริง
ต่างจากไวท์บอร์ดแบบสแตนด์อโลน ClickUp เชื่อมต่อผลลัพธ์จากการประชุมเวิร์กช็อปของคุณโดยตรงกับงาน เอกสาร ไทม์ไลน์ และสปรินต์ คุณไม่ได้แค่ระดมความคิด—แต่ยังสร้าง มอบหมาย และส่งมอบผลงาน ทั้งหมดในพื้นที่เดียวกัน
เทมเพลต Miro เทียบกับเทมเพลต ClickUp: แตกต่างกันอย่างไร?
Miro ช่วยให้คุณ เริ่มต้นเวิร์กช็อป ด้วยกระดาน, สติ๊กเกอร์โน้ต และกรอบการทำงาน ClickUp ยกระดับไปอีกขั้นด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นกับ งาน, ไทม์ไลน์, ระบบอัตโนมัติ และผลลัพธ์ที่ต้องการ
|คุณสมบัติ
|แม่แบบ Miro
|เทมเพลต ClickUp
|จุดมุ่งเน้นหลัก
|การระดมความคิดและการสร้างสรรค์ไอเดีย
|การดำเนินการและการส่งมอบ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|การแผนที่ความเห็นอกเห็นใจ, การออกแบบสปรินต์, การทบทวน
|เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานเอกสาร โครงการ และกำหนดเวลา
|ความร่วมมือ
|บันทึกติด, การลงคะแนน, ความคิดเห็น
|งานแบบเรียลไทม์, ผู้รับผิดชอบ, สถานะ, ระบบอัตโนมัติ
|การผสานรวมกับระบบการทำงาน
|สิ้นสุดที่กระดาน
|เชื่อมต่อโดยตรงกับโครงการและการดำเนินงาน
|มูลค่า
|ความคิดสร้างสรรค์ทางภาพ
|การดำเนินโครงการแบบครบวงจร
🧠 ลองคิดดูแบบนี้: Miro ช่วยให้คุณจินตนาการถึงสิ่งที่จะสร้าง ClickUp ช่วยให้คุณสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาได้จริง
นี่คือเทมเพลต ClickUp ที่ดีที่สุดสำหรับการคิดเชิงออกแบบ:
1. แม่แบบการระดมความคิดด้านการออกแบบของ ClickUp
เทมเพลตการระดมความคิดด้านการออกแบบของ ClickUpทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์และเปลี่ยนให้เป็นแรงผลักดันโครงการที่จับต้องได้ โดยนำเทคนิคการระดมความคิดมาสู่จุดโฟกัสด้วยการจัดพื้นที่สำหรับการระดมสมอง จัดอันดับความคิด และติดตามความคืบหน้า
นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ ClickUp คุณจึงได้รับฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ ความช่วยเหลือจาก AI การมอบหมายงาน และการเชื่อมโยงงานที่จำเป็น เพื่อขับเคลื่อนไอเดียที่ดีที่สุดของคุณให้ก้าวไปข้างหน้า
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- แบ่งงานออกเป็นขั้นตอนโดยใช้สถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น เปิด และ เสร็จสิ้น เพื่อให้ทีมทราบว่ามีงานใดที่ยังค้างอยู่และงานถัดไปคืออะไร
- แท็กแอตทริบิวต์ เช่น ธีม เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นในแต่ละแนวคิดด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp
- เริ่มต้นการระดมความคิดได้เร็วขึ้นด้วยคู่มือเริ่มต้นใช้งานที่มีมาให้ในตัว
- มองเห็นภาพรวมอย่างชัดเจน โดยใช้แผนภาพแนวคิดการออกแบบเพื่อกำหนดโครงสร้าง
✏️ ClickUp ในการใช้งานจริง ทีมสร้างสรรค์มักใช้เทมเพลตนี้เพื่อจับความคิดดิบๆ ระหว่างการระดมสมอง จากนั้นจึงปรับปรุงให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาจจัดเซสชันระดมความคิด ติดแท็กแต่ละความคิดตามความพยายามและผลกระทบ จากนั้นจึงมอบหมายงานที่มีแนวโน้มดีที่สุดให้กับนักออกแบบหรือนักพัฒนาโดยตรง
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมสร้างสรรค์, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ผู้เชี่ยวชาญด้าน UX/UI, และที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การจัดเวิร์กช็อปเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น คุณยังต้องบันทึกข้อค้นพบอย่างชัดเจนอีกด้วย นี่คือตัวอย่างสั้นๆ ของวิธีการใช้ AI ใน ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำเอกสาร:
📮 ClickUp Insight: 16% ของผู้จัดการประสบปัญหาในการรวมการอัปเดตจากเครื่องมือต่างๆ ให้เป็นภาพรวมที่สอดคล้องกัน เมื่อการอัปเดตกระจัดกระจาย คุณจะใช้เวลามากขึ้นในการรวบรวมข้อมูลและใช้เวลาน้อยลงในการนำทีม
ผลลัพธ์คือ? ภาระงานด้านการบริหารที่ไม่จำเป็น ข้อมูลเชิงลึกที่พลาดไป และความไม่สอดคล้องกัน ด้วยพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรของ ClickUp ผู้จัดการสามารถรวมงาน เอกสาร และการอัปเดตต่างๆ ไว้ที่เดียว ลดงานที่ไม่จำเป็นและเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดได้ทันทีเมื่อต้องการ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ 200 คนให้ทำงานร่วมกันใน ClickUp workspace เดียว โดยใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้และการติดตามเวลา เพื่อลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงเวลาการส่งมอบงานในหลายสถานที่
2. แม่แบบระดมความคิด ClickUp Squad
เทมเพลตระดมความคิดของ ClickUp Squadเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถเปลี่ยนพลังของทีมให้กลายเป็นไอเดียที่นำไปปฏิบัติได้ ช่วยในการจับความคิดอย่างรวดเร็ว จัดระเบียบให้ชัดเจน และกำหนดลำดับความสำคัญร่วมกัน
คุณยังได้รับมุมมองที่แตกต่างกันสองแบบในหลากหลายรูปแบบ รวมถึง Team Work Canvas และ Getting Started Guide เพื่อเริ่มต้นการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดระเบียบแนวคิดด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น เสนอแล้ว, อยู่ระหว่างการพิจารณา และ อนุมัติแล้ว เพื่อให้ทุกคนทราบสถานะของแต่ละแนวคิดอย่างชัดเจน
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามเจ้าของแนวคิด, ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น, และความพยายามที่ประมาณการไว้
- อำนวยความสะดวกในการประชุมที่รวดเร็วขึ้นด้วยคำแนะนำในตัวและ มุมมองกระดานระดมความคิดแบบทีม สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเห็นภาพ
✏️ ClickUp ในการใช้งานจริง ทีมการตลาดอาจใช้เทมเพลตนี้สำหรับการวางแผนแคมเปญ—เริ่มต้นด้วยการรวบรวมไอเดียดิบจำนวนมาก ติดแท็กตามผู้รับผิดชอบ จากนั้นกรองตาม "ผลกระทบสูง/ความพยายามต่ำ" เพื่อเลือกแคมเปญที่ควรดำเนินการต่อ
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์, ทีมการตลาด, กลุ่มนวัตกรรม, และหน่วยโครงการข้ามสายงาน
3. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนที่ความเห็นอกเห็นใจของ ClickUp
เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนที่ความเห็นอกเห็นใจของ ClickUpช่วยให้ทีมค้นพบข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยการเชื่อมโยงความคิด ความรู้สึก การกระทำ และจุดที่เจ็บปวดในพื้นที่เดียวที่สามารถทำงานร่วมกันได้
มันถูกออกแบบมาสำหรับเวิร์กช็อป, การประชุมระดมความคิด, หรือการร่วมมือทางไกลเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการและให้คุณค่าอย่างแท้จริงแม่แบบแผนที่ความเห็นอกเห็นใจยังช่วยให้คุณสามารถระบุโอกาสที่จะปรับปรุงสินค้า, บริการ, และการสื่อสารได้โดยการเชื่อมโยงปัญหาไปยังประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จับมุมมองของลูกค้าผ่านหกส่วนที่ชัดเจน: คิด & รู้สึก, เห็น, ได้ยิน, พูด & ทำ, เจ็บปวด, และ ได้ประโยชน์
- ใช้คำแนะนำชี้แนะในแต่ละส่วนเพื่อส่งเสริมการอภิปรายที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากขึ้นในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ
- รวมทีมของคุณด้วยส่วน โปรไฟล์ลูกค้า กลางเพื่อเก็บรายละเอียดของบุคคลสำคัญไว้ที่หน้าแรก
✏️ ClickUp ในการใช้งานจริง นักวิจัย UX สามารถจัดเวิร์กช็อปออนไลน์ที่ผู้เข้าร่วมสามารถแสดงความคิดเห็นในแต่ละส่วน จากนั้นติดแท็กตามหัวข้อได้ หลังจากนั้นความคิดเห็นเหล่านั้นจะถูกแปลงเป็นงานที่ต้องทำโดยเรียงลำดับความสำคัญสำหรับทีมออกแบบ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากกระดานเลย
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, นักออกแบบ UX/UI, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, สตาร์ทอัพ, และทีมบริการ
💡 วิธีจัดเวิร์กช็อปการคิดเชิงออกแบบด้วยเทมเพลตการจัดเวิร์กช็อปการคิดเชิงออกแบบไม่จำเป็นต้องรู้สึกเหมือนการต้อนแมวให้เข้ากรง เทมเพลตจะช่วยให้คุณมีโครงสร้างพื้นฐานที่ชัดเจน ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์แทนที่จะกังวลกับรายละเอียดด้านโลจิสติกส์
นี่คือขั้นตอน:
ย้ายจากบอร์ดไปสร้าง → ใน ClickUp, กำหนดเจ้าของ, กำหนดเส้นตาย, และเชื่อมโยงงานกับไทม์ไลน์
เลือกกรอบการทำงานของคุณ → แผนที่ความเห็นอกเห็นใจ, ชุดเครื่องมือสปรินต์, หรือแผนผังขั้นตอน ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ
กำหนดเวที → ใช้คำแนะนำเพื่อแนะนำการเริ่มต้น ความท้าทาย และกฎพื้นฐาน
ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ → โน้ตติด, การโหวต, และการจัดกลุ่มช่วยให้การประสานงานชัดเจน
จับประเด็นสำคัญ → สรุปประเด็นหลักและเปลี่ยนให้เป็นข้อปฏิบัติ
4. แม่แบบบุคลิกภาพผู้ใช้ ClickUp
เทมเพลตโปรไฟล์ผู้ใช้ ClickUpช่วยให้คุณสามารถมองเห็นและจัดระเบียบโปรไฟล์ลูกค้าอย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การตลาด และบริการ
มันมอบพื้นที่ที่ชัดเจนและร่วมมือกันได้เพื่อบันทึกว่าผู้ใช้ของคุณคือใคร, สิ่งที่พวกเขาสนใจ, และวิธีที่ทีมของคุณสามารถตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ. แบบจำลองการคิดเชิงออกแบบเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการร่วมมือข้ามสายงานระหว่างทีมออกแบบ, การตลาด, ผลิตภัณฑ์, และการสนับสนุน.
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- แผนที่ลักษณะผู้ใช้, เรื่องราวส่วนตัว, แรงจูงใจ, จุดปวด, และความต้องการในเลย์เอาต์เดียวที่ง่ายต่อการนำทาง
- ใช้ส่วนที่แยกสีและคำอธิบายเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงและความชัดเจนขณะระดมความคิดใหม่ ๆ
- ให้กลยุทธ์ การตอบสนองของเรา เชื่อมโยงโดยตรงกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายเพื่อการวางแผนปฏิบัติการได้ทันที
- เพิ่มบริบททางภาพด้วยภาพถ่ายและประวัติย่อเพื่อทำให้ข้อมูลดูเป็นมนุษย์มากขึ้นและช่วยให้ทีมเข้าใจความรู้สึกของผู้ใช้จริง
✏️ ClickUp ในการใช้งานจริง ทีมผลิตภัณฑ์มักจะสร้างบุคลิกภาพของผู้ใช้ที่นี่และเชื่อมโยงไปยังรายการงานที่ต้องทำโดยตรง ตัวอย่างเช่น ทุกคำขอฟีเจอร์สามารถติดแท็กกับบุคลิกภาพของผู้ใช้ เพื่อให้ทีมเห็นได้อย่างชัดเจนว่าฟีเจอร์นั้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าคนใด
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, นักการตลาด, นักออกแบบ UX/UI, ทีมขาย, และสตาร์ตอัพที่ต้องการให้ลูกค้ามีบทบาทสำคัญในทุกการตัดสินใจ
🔍 คุณรู้หรือไม่? IDEO หน่วยงานที่มักได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ทำให้การคิดเชิงออกแบบเป็นที่นิยมได้สร้างเมาส์ของ Apple ตัวแรกโดยใช้การต้นแบบจากวัสดุในชีวิตประจำวัน เช่น ปากกาลูกลื่นและถ้วยเนย พวกเขาให้ความสำคัญน้อยลงกับรูปลักษณ์ภายนอก แต่เน้นไปที่ความรู้สึกในการใช้งานมากกว่า
5. แม่แบบการไหลของผู้ใช้ ClickUp
เทมเพลต ClickUp User Flowมอบแผนผังที่ชัดเจนและมองเห็นได้ของขั้นตอนที่ผู้ใช้ของคุณทำตั้งแต่ต้นจนจบเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
คุณสามารถแบ่งการเดินทางออกเป็นหน้าจอ, ระยะ, และจุดตัดสินใจ. ซึ่งหมายถึงการระบุจุดติดขัด, ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้, และให้ทีมของคุณสอดคล้องกับเส้นทางที่ดีที่สุดข้างหน้า.
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- มองเห็นทุกขั้นตอนของการเดินทางของผู้ใช้ด้วยรูปทรงที่มีรหัสสีสำหรับงาน การดำเนินการ และจุดตัดสินใจ
- ระบุจุดเสียดสีและโอกาสในการปรับปรุงก่อนการลงทุนในการพัฒนา
- ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีความสอดคล้องกันด้วยแผนภาพที่ง่ายต่อการแชร์และสามารถใช้งานได้ข้ามทีม
- เพิ่ม, ย้าย, หรือปรับปรุงขั้นตอนในเวลาจริงระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบร่วมมือ
✏️ ClickUp ในการใช้งานจริง นักออกแบบ UX ใช้สิ่งนี้เพื่อวางแผนกระบวนการแนะนำผู้ใช้ใหม่ พวกเขาสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าผู้ใช้ใหม่หลุดออกที่จุดใด จากนั้นติดแท็กจุดที่เป็นปัญหาเหล่านั้นเป็นงานสำหรับนักพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ให้ดียิ่งขึ้น
📌 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ UX, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, นักการตลาด, และนักพัฒนาที่ต้องการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย, มีประสิทธิภาพ, และส่งเสริมการแปลงเป็นลูกค้า
6. แม่แบบการศึกษาผู้ใช้ ClickUp
เทมเพลตการศึกษาผู้ใช้ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบ วิเคราะห์ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้ในพื้นที่เดียวที่มีโครงสร้าง
คุณสามารถจัดกลุ่มคำตอบเป็นหมวดหมู่ เช่น ส่วนติดต่อผู้ใช้ และ ประสบการณ์ผู้ใช้ และติดแท็กตามข้อมูลประชากรหรือแหล่งที่มาได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามว่าใครเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและเมื่อใด วิธีนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นแนวโน้มได้อย่างรวดเร็ว จัดลำดับความสำคัญในการปรับปรุง และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้กับทีมของคุณ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดแท็กการตอบกลับตามประเภทผู้ใช้ กลุ่มอายุ และแหล่งที่มา เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- ระบุปัญหาหรือรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำโดยไม่ต้องคัดแยกด้วยตนเอง
- เก็บชื่อนักวิจัย วันที่ และอีเมลให้มองเห็นได้ชัดเจนเพื่อการติดตามผลที่สะดวก
- แปลงข้อเสนอแนะเป็นงานโดยตรงพร้อมเจ้าของและกำหนดเวลา
✏️ ClickUp ในการใช้งานจริง ทีมวิจัยอาจบันทึกคำตอบแบบสำรวจทั้งหมดที่นี่ จากนั้นกรองตามข้อมูลประชากร (เช่น อายุหรือบทบาท) เพื่อระบุรูปแบบข้อมูล ข้อมูลเชิงลึกสามารถนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตามลำดับความสำคัญได้ทันที
📌 เหมาะสำหรับ: นักวิจัย UX, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ทีม QA และผู้เชี่ยวชาญด้านประสบการณ์ลูกค้า
ฟังจากผู้ใช้จริง:
ทุกครั้งที่เราเปิดตัวสินค้าใหม่หรือมีโปรโมชั่น ทีมออกแบบกราฟิกของเราจะส่งงานสร้างสรรค์ผ่านคลิกอัพ และแทนที่จะต้องส่งอีเมลไปมาหรือประชุมหลายรอบ ฉันสามารถแสดงความคิดเห็นตรงในเอกสารได้เลย ซึ่งโดยรวมแล้วทำให้กระบวนการทั้งหมดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ฉันคิดว่าฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็นและคลิกอัพช่วยประหยัดเวลาของฉันได้ประมาณ 50% อย่างง่ายดาย
ทุกครั้งที่เราเปิดตัวสินค้าใหม่หรือมีโปรโมชั่น ทีมออกแบบกราฟิกของเราจะส่งงานสร้างสรรค์ผ่านคลิกอัพ และแทนที่จะต้องกลับไปกลับมาทางอีเมลหรือประชุมกัน ฉันสามารถแสดงความคิดเห็นตรงในเอกสารได้เลย ซึ่งโดยรวมแล้วทำให้กระบวนการทั้งหมดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ฉันคิดว่าฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็นและคลิกอัพช่วยประหยัดเวลาของฉันไปได้ประมาณ 50% อย่างง่ายดาย
7. แม่แบบการทดสอบการใช้งาน ClickUp
เทมเพลตการทดสอบการใช้งาน ClickUpช่วยให้คุณวางแผน ดำเนินการ และวิเคราะห์การทดสอบการใช้งานได้ในพื้นที่ทำงานที่จัดระเบียบไว้อย่างครบถ้วน
คุณสามารถติดตามผู้เข้าร่วม, บันทึกการสังเกต, และบันทึกความคิดเห็นสำหรับทุกสถานการณ์การทดสอบได้. ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถระบุรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว, ตรวจพบปัญหาการใช้งาน, และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้กับทีมของคุณ.
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดระเบียบการทดสอบทั้งหมด ผู้เข้าร่วม และบันทึกไว้ในที่เดียวเพื่อการอ้างอิงที่ง่าย
- ระบุจุดปัญหาการใช้งานที่เกิดขึ้นซ้ำด้วยเอกสารที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง
- แบ่งปันผลการค้นพบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ทันทีเพื่อเร่งการตัดสินใจในการออกแบบ
- รักษาความสม่ำเสมอของกระบวนการทดสอบของคุณให้คงที่ในโครงการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
✏️ ClickUp ในการใช้งานจริง นักออกแบบมักจะแนบภาพหน้าจอและคลิปวิดีโอจากเซสชันการทดสอบไปยังงานโดยตรง ทำให้ง่ายสำหรับนักพัฒนาในการดูว่าผู้ใช้ประสบปัญหาอะไรและจะแก้ไขอย่างไร
📌 เหมาะสำหรับ: นักวิจัย UX, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และนักออกแบบที่ต้องการดำเนินการทดสอบการใช้งานที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เฮอร์เบิร์ต ไซมอนเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการคิดเชิงออกแบบเป็นครั้งแรกในปี 1969 โดยเสนอว่าการคิดอย่างเป็นระบบและวนซ้ำสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาที่ซับซ้อนทุกประเภทได้ ไม่ใช่แค่ปัญหาที่มองเห็นได้เท่านั้น
8. แม่แบบแผนการทดสอบการใช้งาน ClickUp
เทมเพลตแผนการทดสอบการใช้งาน ClickUpช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทดสอบทั้งหมดให้ราบรื่น
แบบทดสอบการใช้งานช่วยให้คุณสามารถบันทึกการสังเกตการณ์, ติดตามความคืบหน้า, และเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบไว้เพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว. สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถค้นหาปัญหาการใช้งาน, ระบุแนวโน้ม, และให้คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้.
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- วางแผนและจัดการทุกขั้นตอนของการทดสอบในสถานที่ที่จัดระเบียบไว้อย่างครบถ้วน
- บันทึกข้อมูลความคิดเห็นเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในรูปแบบที่เป็นระบบ
- ระบุปัญหาการใช้งานที่เกิดขึ้นซ้ำได้เร็วขึ้นภายในซอฟต์แวร์ฝึกอบรม
- แชร์รายงานทันทีเพื่อเร่งการปรับปรุงการออกแบบ
✏️ ClickUp ในการใช้งานจริง ก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ทีม QA สามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อกำหนดตารางการทดสอบ มอบหมายผู้ดำเนินการ และติดตามผลลัพธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อบกพร่องด้านการใช้งานทั้งหมดจะถูกตรวจพบก่อนการเปิดตัว
📌 เหมาะสำหรับ: นักวิจัย UX, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และทีมออกแบบที่ต้องการกระบวนการทดสอบการใช้งานที่สามารถทำซ้ำได้และมีประสิทธิภาพ
9. แม่แบบคำชี้แจงปัญหา ClickUp
เทมเพลตคำชี้แจงปัญหาของClickUpช่วยให้คุณกำหนด ทำความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดของลูกค้าเป้าหมายของคุณในรูปแบบที่มองเห็นได้
มันนำคุณผ่านการรวบรวมข้อมูลโปรไฟล์ลูกค้าที่สำคัญ เช่น ข้อมูลประชากร อาชีพ และสถานที่ คุณสามารถแยกแยะเป้าหมายของพวกเขา อุปสรรคที่พวกเขาเผชิญ และเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังอุปสรรคเหล่านั้น สิ่งนี้ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยวิธีแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการของพวกเขาอย่างแท้จริง
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- บันทึกข้อมูลลูกค้าสำคัญในหมวดโปรไฟล์เฉพาะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจบริบทอย่างชัดเจน
- ระบุเป้าหมายของลูกค้าอย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
- ระบุอุปสรรคและสาเหตุที่แท้จริงเพื่อกำหนดเป้าหมายการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับปัญหาของลูกค้า ซึ่งสามารถแชร์ได้ง่ายระหว่างทีมต่างๆ
- ใช้ในเวิร์กช็อปการค้นพบ, การประชุมวิจัย, หรือการวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
✏️ ClickUp ในการใช้งานจริง ทีมออกแบบบริการสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อกำหนดกรอบปัญหาการสนับสนุนลูกค้าที่เกิดขึ้นซ้ำ แทนที่จะรับฟังข้อร้องเรียนที่ไม่ชัดเจน พวกเขาจะระบุ "ปัญหาที่แท้จริง" และระดมความคิดแก้ไขที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, นักวิจัย UX, ทีมการตลาด, ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ, และทีมออกแบบบริการ.
10. แม่แบบการออกแบบ Sprint ของ ClickUp
เทมเพลต ClickUp Design Sprintช่วยให้ทีมสามารถวางแผนปัญหา จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ และเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นโซลูชันที่ผ่านการทดสอบได้ภายในไม่กี่วัน
มันจัดระเบียบงานตามขั้นตอนของสปรินต์ เช่น การทำแผนที่ การร่างแบบ การสร้างต้นแบบ และการทดสอบ เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ซึ่งหมายถึงการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น การมุ่งเน้นที่แม่นยำยิ่งขึ้น และการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดกระบวนการออกแบบ คุณสามารถใช้มันได้ทั้งสำหรับการทำงานแบบพบหน้ากันและแบบระยะไกล
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- แบ่งการวิ่งระยะสั้นของคุณออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน พร้อมรายการงานเฉพาะสำหรับแต่ละวัน
- ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, และ เสร็จสิ้น
- มอบหมายงาน, กำหนด 우선순위, และเพิ่มบันทึกเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
- รวมไฟล์และทรัพยากรของสปรินต์ไว้ที่ศูนย์กลางเพื่อให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงทุกอย่างได้ในที่เดียว
✏️ ClickUp ในการใช้งานจริง สตาร์ทอัพมักใช้สิ่งนี้เพื่อทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน พวกเขาสามารถดำเนินการตั้งแต่การกำหนดกรอบปัญหาไปจนถึงการทดสอบต้นแบบ พร้อมบันทึกข้อมูล ข้อสังเกต และการตัดสินใจทั้งหมดไว้ในที่เดียว
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์, นักออกแบบ UX/UI, ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ, และทีมที่ทำงานแบบอไจล์ที่ดำเนินการออกแบบแบบสปรินท์ที่มีโครงสร้าง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:แนวคิด 'ล้มเหลวเร็ว'ในการคิดเชิงออกแบบมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้อย่างรวดเร็ว การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วช่วยให้ทีมได้รับข้อเสนอแนะตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่พวกเขาจะได้ปรับเปลี่ยนก่อนที่จะเสียเวลาหลายเดือนไปกับแนวทางที่ผิด
ออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่สมบูรณ์แบบด้วย ClickUp
เวิร์กช็อปที่ยอดเยี่ยมจุดประกายพลัง แต่หากไม่มีระบบที่เหมาะสม โน้ตและภาพร่างเหล่านั้นก็มักจะติดอยู่บนผนัง ClickUp ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการระดมความคิดและการลงมือทำ—รักษาแรงขับเคลื่อนให้คงอยู่ตลอดไป
ด้วย ClickUp ทีมของคุณสามารถเปลี่ยนแผนที่ความเห็นอกเห็นใจให้กลายเป็นเรื่องราวของผู้ใช้จริง เปลี่ยนแนวคิดสปรินท์ให้กลายเป็นรายการงาน และรักษาไทม์ไลน์ ความรับผิดชอบ และผลลัพธ์ให้ทุกคนเห็นได้อย่างชัดเจน
เปลี่ยนแรงบันดาลใจให้กลายเป็นผลลัพธ์ด้วย ClickUpเริ่มใช้งานฟรีวันนี้! ✅
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแม่แบบการออกแบบเชิงคิดวิเคราะห์ของ Miro
เทมเพลตการคิดเชิงออกแบบมอบผืนผ้าใบที่มีโครงสร้างให้กับทีมเพื่อระดมความคิด, แผนที่ความคิด, และทดสอบโซลูชัน. มันช่วยลดเวลาเตรียมการและช่วยให้เวิร์กช็อปอยู่ในโฟกัส.
ใช่—Miro มีเทมเพลตเริ่มต้นฟรี เช่น แผนที่ความเห็นอกเห็นใจ และชุดเครื่องมือสปรินต์ อย่างไรก็ตาม การปรับแต่งขั้นสูงอาจต้องใช้แผนชำระเงิน
เทมเพลตของ Miro เหมาะสำหรับเวิร์กช็อป แต่เทมเพลตของ ClickUp เชื่อมต่อโดยตรงกับงาน, เอกสาร, ไทม์ไลน์, และสปรินต์—ทำให้คุณเปลี่ยนจากความคิดไปสู่การปฏิบัติได้ในแพลตฟอร์มเดียว