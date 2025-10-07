บล็อก ClickUp

เทมเพลตการคิดเชิงออกแบบ Miro ชั้นนำที่ควรลองใช้วันนี้

Manasi Nair
Manasi NairManaging Editor
7 ตุลาคม 2568

เวิร์กช็อปควรเป็นแหล่งจุดประกายไอเดีย ไม่ใช่ความเครียด แต่ใครที่เคยจัดเวิร์กช็อปมาก่อนต่างก็รู้ดีว่าต้องเจออะไรบ้าง: คืนก่อนงาน คุณต้องรับสายลูกค้า ทำงานตามกำหนดส่งโปรเจกต์ และจู่ ๆ ก็เริ่มตื่นตระหนก—"เทมเพลตแผนที่ความเห็นอกเห็นใจอยู่ไหน?" "ใครเป็นคนสร้างบอร์ด?" "เรามีแผนสปรินท์หรือยัง?"

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเทมเพลตถึงมีความสำคัญ พวกมันช่วยลดความยุ่งยากในการตั้งค่า ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาได้ แทนที่จะต้องเสียเวลาจัดรูปแบบโน้ตที่ยุ่งยาก

ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจ เทมเพลตการคิดเชิงออกแบบของ Miro ที่ดีที่สุดเพื่อเริ่มต้นเวิร์กช็อปของคุณอย่างมีโครงสร้าง—และจากนั้นจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีที่ เทมเพลตของ ClickUpก้าวไปอีกขั้น โดยเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจากเวิร์กช็อปเหล่านั้นให้กลายเป็นโครงการ กำหนดเวลา และผลลัพธ์ที่ชัดเจน

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการคิดเชิงออกแบบของ Miro ดี?

แล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการคิดเชิงออกแบบของ Miro เป็นแบบที่ดีที่สุด? มองหาเทมเพลตที่มี:

  • นำทีมด้วยโครงสร้างและกระบวนการที่ชัดเจนตลอดทุกขั้นตอนของการคิดเชิงออกแบบ
  • ปรับให้เข้ากับบริบทของคุณด้วยคำแนะนำ กรอบการทำงาน และส่วนต่างๆ ที่สามารถปรับแต่งได้
  • เพิ่มความสามารถในการอ่านด้วยลำดับความสำคัญทางสายตาโดยใช้การจัดรูปแบบ สี ขนาดตัวอักษร และองค์ประกอบภาพที่สอดคล้องกัน เช่น ไอคอน รูปภาพ และอีโมจิ
  • ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการทำงานร่วมกันของแพลตฟอร์ม เช่น โน้ตติด, การโหวต, และตัวจับเวลา เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
  • ให้พื้นที่สำหรับการเปรียบเทียบและแบบสำรวจความคิดเห็นหลังการฝึกอบรมเพื่อให้ทีมสามารถจัดกลุ่มแนวคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • เพิ่มข้อมูลอ้างอิงตามบริบท เช่น รายละเอียดโครงการจริง, บุคลิกผู้ใช้, และผลการวิจัย เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ

🎥 เมื่อคุณได้รวบรวมไอเดียด้วยเทมเพลตการคิดเชิงออกแบบแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการลงมือทำ นี่คือวิดีโอสั้น ๆ ที่แสดงวิธีการสร้างแดชบอร์ดการจัดการโครงการใน ClickUp เพื่อให้เวิร์กช็อปและโครงการของคุณเป็นไปตามแผน:

Miro Design Thinking Templates at a Glance

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดรูปแบบภาพ
แบบฟอร์มรายละเอียดการออกแบบ Miroดาวน์โหลดเทมเพลตนี้หน่วยงาน, ฟรีแลนซ์, ทีมออกแบบขอบเขตโครงการ, ความคาดหวังของลูกค้า, OKRs, การให้คำแนะนำแบบรวมศูนย์บอร์ดมิโร
เทมเพลตชุดเครื่องมือ Miro Design Sprintดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมผลิตภัณฑ์, สตาร์ทอัพ, ผู้นำด้านนวัตกรรมโครงสร้างสปรินต์ที่พิสูจน์แล้ว, การทำแผนที่, การสร้างต้นแบบ, การปรับให้สอดคล้องแบบเรียลไทม์บอร์ดมิโร
เทมเพลตการออกแบบสปรินต์ระยะไกลของ Miroดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมระยะไกล/แบบผสมผสาน, กลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับโลกรองรับการทำงานระยะไกล, การวาดภาพ, การทำแผนที่, การลงคะแนนเสียง, วงจรการให้ข้อเสนอแนะบอร์ดมิโร
เทมเพลตการนำเสนอการตรวจสอบการออกแบบเชิงวิพากษ์ของ Miroดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมผลิตภัณฑ์, วิศวกรรม, การออกแบบวาระการประชุม, ข้อกำหนด, สรุปผู้บริหาร, การออกแบบขั้นต่ำบอร์ดมิโร
มิโร ดีไซน์ ธิ้งกิ้ง: แม่แบบแผนที่ความเห็นอกเห็นใจดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักวิจัย UX, นักออกแบบ, ผู้อำนวยความสะดวกคำแนะนำที่มีโครงสร้าง, ข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้, แบบจำลองทางความคิดบอร์ดมิโร
เทมเพลตส่วนประกอบระบบออกแบบ Miroดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้นำด้านการออกแบบ, UX/UI, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สถานะของคอมโพเนนต์, การควบคุมเวอร์ชัน, การอัปเดตแบบเรียลไทม์บอร์ดมิโร
เทมเพลตแผนผังกระบวนการออกแบบ Miroดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักวางกลยุทธ์การออกแบบ, UX/UI, ผู้จัดการโครงการเวิร์กโฟลว์แบบภาพ, รูปร่าง/สีที่แก้ไขได้, การฝังไฟล์บอร์ดมิโร
เทมเพลตย้อนยุคสำหรับการออกแบบสปรินท์ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้อำนวยความสะดวกในการวิ่งระยะสั้น, ทีมอไจล์การทบทวนย้อนหลังแบบมีแนวทาง, พลวัตของทีม, บันทึกของผู้อำนวยความสะดวกบอร์ดมิโร
เทมเพลตแนวคิดการออกแบบ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมสร้างสรรค์, ผู้จัดการโครงการ, UX/UI, นวัตกรรมสถานะที่กำหนดเอง, การติดแท็กไอเดีย, แผนภาพ, ระบบอัตโนมัติClickUp รายการ, บอร์ด, แผนผัง
เทมเพลตระดมความคิดสำหรับทีม ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมผลิตภัณฑ์, การตลาด, นวัตกรรมสถานะ, ฟิลด์เจ้าของ/ผลกระทบ, มุมมองบอร์ด, คำเตือนClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนที่ความเห็นอกเห็นใจของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีการตลาด, UX/UI, ผู้จัดการโครงการ, สตาร์ทอัพแผนที่ความเห็นอกเห็นใจแบบหกส่วน, คำกระตุ้น, โปรไฟล์ลูกค้าClickUp Whiteboard
เทมเพลตบุคลิกภาพผู้ใช้ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการโครงการ, นักการตลาด, UX/UI, ฝ่ายขายการสร้างแผนผังบุคลิกภาพ, ใช้รหัสสี, กลยุทธ์การตอบสนองClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตการไหลของผู้ใช้ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักออกแบบ UX, ผู้จัดการโครงการ, นักพัฒนาการเดินทางด้วยภาพ, ขั้นตอนที่แบ่งตามสี, การแก้ไขแบบเรียลไทม์ClickUp กระดานไวท์บอร์ด, แผนผัง
เทมเพลตการศึกษาผู้ใช้ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักวิจัย UX, ผู้จัดการโครงการ, QA, CXการติดแท็ก, การจับกระแส, การแปลงงานClickUp รายการ, ตาราง
เทมเพลตการทดสอบการใช้งาน ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักวิจัย UX, ผู้จัดการโครงการ, นักออกแบบการติดตามการทดสอบ, บันทึก, การแบ่งปันผลการค้นพบคลิกอัพ รายการ, เอกสาร
แผนการทดสอบการใช้งาน ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักวิจัย UX, ทีมออกแบบวางแผน/จัดการการทดสอบ, ข้อเสนอแนะ, การรายงานคลิกอัพ รายการ, เอกสาร
เทมเพลตปัญหา ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการโครงการ, ผู้เชี่ยวชาญด้านประสบการณ์ผู้ใช้, การตลาด, ผู้ก่อตั้งโปรไฟล์ลูกค้า, เป้าหมาย, อุปสรรค, สาเหตุที่แท้จริงClickUp Doc, รายการ
เทมเพลตการออกแบบ Sprint ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผลิตภัณฑ์, UX/UI, ทีมแบบอไจล์ระยะสปรินต์, รายการงาน, การติดตามสถานะ, บันทึกClickUp รายการ, บอร์ด

📮 ClickUp Insight: ในอาชีพพอร์ตโฟลิโอ 17% มีแรงจูงใจจากงานที่สร้างสรรค์หรือหลากหลาย และอีก 17% ต้องการสอน ฝึกสอน หรือเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้อื่น

ความคิดสร้างสรรค์และการแบ่งปันความรู้ดูเหมือนจะไปด้วยกันได้ดีที่นี่ คุณสามารถเปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้กับClickUp— ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างคอร์ส ออกแบบเวิร์กช็อป หรือให้คำปรึกษาผู้อื่น

ใช้Docsเพื่อร่างแผนการสอน,Whiteboardsเพื่อวางแผนแนวคิดอย่างเป็นภาพ, และอื่น ๆ อีกมากมาย ต้องการภาพประกอบสำหรับเซสชั่นต่อไปของคุณหรือไม่? เพียงแค่บรรยายมัน และAI ของ ClickUpจะสร้างภาพหรือแผนภาพให้คุณทันที! คุณสามารถบันทึกคอร์สวิดีโอแบบนำทางได้ด้วยClips ใน ClickUp!

เทมเพลต Miro ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับการคิดเชิงออกแบบ

มาสำรวจแม่แบบการคิดเชิงออกแบบของ Miro และคุณสมบัติหลักของมันกันเถอะ

1. แบบฟอร์มสรุปการออกแบบ Miro

แม่แบบการคิดเชิงออกแบบของ Miro สำหรับบรีฟ
ผ่านทางMiro

แบบร่างเอกสารสรุปการออกแบบนี้มอบพื้นที่ที่มีโครงสร้างให้กับทีมเพื่อให้สามารถสอดคล้องกันได้ในโครงการสร้างสรรค์ก่อนที่จะลงมือทำจริง

มันจัดระเบียบรายละเอียดที่จำเป็น เช่น ประวัติลูกค้า แนวทางของแบรนด์ เป้าหมาย และคู่แข่ง ให้อยู่ในส่วนที่ชัดเจนซึ่งทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการรวบรวมความต้องการตั้งแต่เริ่มต้น ลดความเข้าใจผิดในภายหลัง และทำให้งานออกแบบสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ชี้แจงขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการตั้งแต่เริ่มต้น
  • เน้นความคาดหวังของลูกค้าและผลลัพธ์หลัก
  • รักษาOKRs ของการออกแบบ, ผู้ชม, และการแข่งขันให้อยู่ในที่เดียว
  • ลดการสื่อสารซ้ำซ้อนโดยการรวมศูนย์ความคิดเห็นและข้อมูลป้อนกลับ
  • สร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับทีมสร้างสรรค์

📌 เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่, ฟรีแลนซ์ และทีมออกแบบภายในองค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการเริ่มต้นโปรเจกต์และหลีกเลี่ยงการแก้ไขงานที่มีค่าใช้จ่ายสูง

2. แม่แบบชุดเครื่องมือ Miro Design Sprint

แม่แบบการคิดเชิงออกแบบของ Miro เพื่อรวบรวมไอเดียให้ได้มากที่สุด
ผ่านทางMiro

เทมเพลตการคิดเชิงออกแบบนี้มอบกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานให้กับทีมสำหรับการจัดเวิร์กช็อปนวัตกรรมที่รวดเร็วและมีโครงสร้าง แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ คุณจะได้รับพื้นที่ที่ชัดเจนเป็นขั้นตอนเพื่อวางแผนความท้าทาย สร้างแนวคิด สร้างต้นแบบและรวบรวมข้อเสนอแนะด้านการออกแบบ

มันทำให้ง่ายต่อการได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างชัดเจน, ติดตามความคืบหน้าในแต่ละวันของสปรินต์, และทำให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันในขั้นตอนต่อไปที่ดีที่สุด

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ให้โครงสร้างสปรินต์ที่พิสูจน์แล้วโดยไม่ต้องตั้งค่าให้ยุ่งยาก
  • เพิ่มความเร็วในการแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมที่มุ่งเน้น
  • ช่วยให้ทีมข้ามสายงานทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องกันแบบเรียลไทม์
  • ช่วยให้มองเห็นแนวคิดที่ซับซ้อนได้ชัดเจนขึ้นผ่านการวางแผนและวาดภาพ
  • สนับสนุนการทดสอบอย่างรวดเร็ว ก่อนการลงทุนที่สำคัญ

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์, สตาร์ทอัพ, และผู้นำด้านนวัตกรรมที่ต้องการตรวจสอบความคิดเพื่อการวางแผนเวิร์กช็อปอย่างรวดเร็วและลดความเสี่ยง.

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:โรงเรียนดีไซน์สแตนฟอร์ด (Stanford d.school) มีส่วนช่วยนำแนวคิดการคิดเชิงออกแบบ (design thinking) เข้ามาใช้ในการศึกษาและธุรกิจ พวกเขาเชื่อว่า การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ควรได้รับการสอนเหมือนทักษะอื่นๆ ไม่ใช่ถูกมองว่าเป็นพรสวรรค์ที่มีเพียงคนบางคนเท่านั้นที่มี

3. แม่แบบการออกแบบสปรินท์ระยะไกลของ Miro

เทมเพลตการคิดเชิงออกแบบเพื่อช่วยให้ทีมของคุณมองเห็นภาพการสปรินต์
ผ่านทางMiro

เทมเพลต Miro ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ทีมที่ทำงานแบบกระจายสามารถดำเนินการสปรินต์เต็มรูปแบบได้โดยไม่สูญเสียการร่วมมือหรือแรงผลักดัน ต่างจากชุดสปรินต์มาตรฐาน เทมเพลตนี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการทำงานทางไกล

มันผสมผสานการฝึกฝนที่มีโครงสร้าง, กระดานภาพ, และระบบให้คำแนะนำแบบต่อเนื่องไว้ในตัวเพื่อให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกันแม้จะอยู่ในเขตเวลาต่างกัน. ทีมสามารถวางแผนปัญหา, วาดภาพแก้ปัญหา, โหวตไอเดีย, และทดสอบต้นแบบได้.

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • รวมถึงพื้นที่สำเร็จรูปสำหรับการร่างภาพ การทำแผนที่ และการทำสตอรี่บอร์ด
  • ผสานกระบวนการลงคะแนนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อเร่งการตัดสินใจ
  • ช่วยให้ทีมที่อยู่ห่างไกลมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับเป้าหมายของสปรินต์
  • ขจัดความวุ่นวายจากการต้องสลับใช้งานหลายแพลตฟอร์มในระหว่างสปรินต์

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่เน้นการทำงานระยะไกลเป็นหลัก องค์กรแบบผสมผสาน และกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับโลกที่ต้องการความรวดเร็วในการดำเนินงาน

4. แม่แบบการนำเสนอการตรวจสอบการออกแบบเชิงวิพากษ์ของ Miro

วางแผนกระบวนการในอนาคตของคุณด้วยเทมเพลตการคิดเชิงออกแบบของ Miro
ผ่านทางMiro

เครื่องมือที่จำเป็นนี้ช่วยให้ทีมสามารถนำเสนอและประเมินโครงการออกแบบที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้โครงสร้างการนำเสนอที่เป็นระบบ ตั้งแต่การแนะนำ การสรุปสำหรับผู้บริหาร ข้อกำหนดการออกแบบ ขั้นตอนกระบวนการ และผลลัพธ์ที่สำคัญ

การออกแบบที่สะอาดและเรียบง่ายช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาของการทบทวนได้แทนที่จะเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบสไลด์

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • มีส่วนสำหรับวาระการประชุม, ข้อกำหนด, และสรุปผู้บริหาร
  • มอบรูปลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพแต่เรียบง่าย เหมาะสำหรับการนำเสนอที่คมชัดและปราศจากสิ่งรบกวน
  • ช่วยให้ทีมสามารถปรับแนวทางร่วมกันได้อย่างรวดเร็วในเรื่องความเสี่ยง, ทางแก้ไข, และขั้นตอนสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อไป
  • ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการเตรียมงานในขณะที่ยังคงรูปลักษณ์ที่เรียบร้อยและสม่ำเสมอ

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม และการออกแบบ ที่กำลังเตรียมการสำหรับการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การนำเสนอให้กับลูกค้า หรือการตรวจสอบการออกแบบภายในองค์กร

5. Miro Design Thinking: แม่แบบแผนที่ความเห็นอกเห็นใจ

ผ่านทางMiro

แม่แบบแผนที่ความเห็นอกเห็นใจของ Miro เป็นเครื่องมือการคิดเชิงออกแบบที่ใช้งานได้จริงสำหรับการจับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความต้องการ อารมณ์ และพฤติกรรมของผู้ใช้ มันนำทีมผ่านกรอบการทำงานที่มีโครงสร้าง โดยถามคำถามสำคัญเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ใช้คิด รู้สึก ได้ยิน เห็น พูด และทำ ควบคู่ไปกับปัญหาและความสำเร็จของพวกเขา

มุมมองแบบองค์รวมนี้ช่วยให้การตัดสินใจด้านการออกแบบมีความเห็นอกเห็นใจและมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางมากขึ้น และทำให้มั่นใจว่าทีมงานมีความเข้าใจร่วมกันอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผู้ใช้

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ให้คำแนะนำที่มีโครงสร้างเพื่อเปิดเผยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ ความไม่พอใจ และโอกาส
  • ช่วยให้ทีมก้าวข้ามข้อสมมติและยืนยันมุมมองของผู้ใช้จริง
  • เสริมสร้างความร่วมมือโดยการปรับให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
  • นำเสนอการออกแบบกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบที่พิสูจน์แล้วสำหรับแบบจำลองทางความคิดที่ออกแบบโดย Voltage Control

📌 เหมาะสำหรับ: นักวิจัย UX, นักออกแบบ, ทีมผลิตภัณฑ์ และผู้อำนวยความสะดวกที่ต้องการสร้างรากฐานการตัดสินใจบนพื้นฐานของความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ เพื่อสร้างโซลูชันที่ตรงใจผู้ใช้

🔍 คุณรู้หรือไม่?หนึ่งในตัวอย่างที่มีชื่อเสียงที่สุดของการคิดเชิงออกแบบมาจากAirbnb ในช่วงแรกเริ่ม พวกเขาไม่ได้รับการจองเลย ดังนั้นผู้ก่อตั้งจึงไปเยี่ยมเจ้าของที่พัก ปรับปรุงภาพถ่าย และพูดคุยกับผู้ใช้โดยตรง

การเปลี่ยนแปลงอย่างง่าย ๆ นี้—จากการมุ่งเน้นเทคโนโลยีไปสู่การมุ่งเน้นผู้ใช้—ช่วยให้ธุรกิจพลิกฟื้นกลับมาได้

6. แม่แบบส่วนประกอบระบบออกแบบ Miro

สนับสนุนบริษัทของคุณและออกแบบส่วนประกอบด้วยเทมเพลตนี้
ผ่านทางMiro

เทมเพลตของ Miro ทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการภาพสำหรับการจัดการระบบออกแบบ มันนำนักออกแบบ นักพัฒนา และผู้จัดการผลิตภัณฑ์มาอยู่บนผืนผ้าใบเดียวกัน

สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการติดตามสถานะของส่วนประกอบ ประวัติเวอร์ชัน และรายละเอียดการส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ คุณสามารถเก็บเอกสาร ข้อมูลจำเพาะ ลิงก์การออกแบบ และการอ้างอิงโค้ดไว้ที่ที่ทีมของคุณต้องการได้

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ผสานข้อมูลที่มีโครงสร้าง (ผ่าน Miro Tables) กับบริบททางภาพ
  • โหลดข้อมูลเบื้องต้นในพื้นที่ทำงานของคุณด้วยฟิลด์สำคัญ เช่น ชื่อคอมโพเนนต์ หมวดหมู่ สถานะ ผู้ออกแบบ นักพัฒนา และเวอร์ชัน
  • อนุญาตให้ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนบอร์ดเดียวกัน ทำให้การอัปเดตแสดงผลทันที

📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าฝ่ายออกแบบ, ทีม UX/UI, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และทีมวิศวกรรมที่ต้องการรวมศูนย์การอ้างอิงส่วนประกอบ, ปรับปรุงการควบคุมเวอร์ชัน, และขจัดความสับสนข้ามเครื่องมือ

7. แผนผังกระบวนการออกแบบ Miro

เทมเพลตแผนผังกระบวนการออกแบบของ Miro เพื่อกำหนดเส้นทางที่ถูกต้อง
ผ่านทางMiro

เทมเพลตนี้แสดงเส้นทางการออกแบบของคุณ ตั้งแต่การคิดค้นไอเดียไปจนถึงการส่งมอบ ในรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นระบบ ใช้สัญลักษณ์แผนผังงานที่คุ้นเคย เช่น รูปสี่เหลี่ยมสำหรับขั้นตอนการทำงาน และรูปสามเหลี่ยมสำหรับจุดตัดสินใจ

นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณวางแผนแต่ละขั้นตอนของกระบวนการออกแบบได้ ตั้งแต่การวิจัยผู้ใช้ วิธีการสร้างต้นแบบไปจนถึงการทดสอบและสรุปผล การจัดวางที่เข้าใจง่ายช่วยให้มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจน ในขณะที่ยังคงมีพื้นที่สำหรับรายละเอียดปลีกย่อยและการปรับปรุงซ้ำ

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ให้แบบแปลนภาพเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบกราฟิกของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ
  • แก้ไขรูปร่าง สี และตัวเชื่อมต่อให้เข้ากับสไตล์โครงการของคุณ
  • ฝังไฟล์, แบบร่าง, หรือ ลิงก์ ไว้ในโฟลว์ของคุณโดยตรง

📌 เหมาะสำหรับ: นักกลยุทธ์ด้านการออกแบบ, ทีม UX/UI, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมที่ต้องการเปลี่ยนวิธีการที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่มองเห็นได้

8. แม่แบบย้อนกลับการออกแบบสปรินท์

แม่แบบการย้อนทบทวนการออกแบบสปรินต์ใน Miro
ผ่านทางMiro

เทมเพลตการคิดเชิงออกแบบสร้างพื้นที่ที่ชัดเจนและน่าดึงดูดสำหรับการสรุปสปรินต์ของคุณ ทบทวนสิ่งที่ได้ผลและจุดที่สามารถปรับปรุงได้

ออกแบบมาในฐานะบอร์ดย้อนหลังแบบมีคำแนะนำ ช่วยให้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกผ่านส่วนที่มีโครงสร้างและสีสันสวยงาม

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • แนะนำทีมผ่านการทบทวนหนึ่งชั่วโมงที่มุ่งเน้นด้วยการต้อนรับที่อบอุ่น สรุปสั้นๆ และการสะท้อนสามขั้นตอน: จุดเด่น, จุดต่ำ, ความปรารถนา
  • ครอบคลุมมิติที่สำคัญ เช่น รูปแบบสปรินต์ (ระยะไกล vs. ออฟไลน์), พลวัตของทีม, และผลลัพธ์ของสปรินต์ (เป้าหมาย, โซลูชัน, การทดสอบ)
  • รวมบันทึกของผู้อำนวยความสะดวกที่ฝังอยู่ในบอร์ด เหมาะสำหรับการใช้ย้อนหลังครั้งแรก แต่สามารถลบออกได้ง่ายเมื่อคุณคุ้นเคยแล้ว

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้อำนวยความสะดวกในการออกแบบสปรินต์ หรือผู้ที่ปิดสปรินต์ทุกคนที่ต้องการขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ลองใช้การทดสอบ "ถ้าไม่ใช่" โดยเลือกสมมติฐานใด ๆ บนกระดานของคุณ เช่น "ผู้ใช้ต้องการตัวเลือกที่ถูกที่สุด" แล้วพลิกกลับเป็น "ถ้าพวกเขาไม่ทำล่ะ?" วิธีนี้จะบังคับให้ทีมของคุณสำรวจมุมมองใหม่ ๆ และค้นพบวิธีแก้ปัญหาที่คุณอาจมองข้ามไป

ข้อจำกัดของเทมเพลต Miro คืออะไร?

ความยืดหยุ่นของ Miro เป็นจุดแข็ง—แต่ก็มีข้อจำกัดที่ต้องแลกเปลี่ยนเช่นกัน นี่คือข้อจำกัดที่คุณอาจพบเจอในกระบวนการทำงานจริง:

  • กำหนดข้อจำกัดตามระบบเครดิต: จำกัดความร่วมมือผ่านระบบเครดิตที่จำกัดการใช้แม่แบบและฟีเจอร์เชิงโต้ตอบ
  • จำกัดการปรับแต่งเทมเพลต: ปิดกั้นการเข้าถึงการสร้างและแก้ไขเทมเพลตขั้นสูงในแผนฟรีหรือแผนเริ่มต้น
  • สาเหตุของคอขวดด้านประสิทธิภาพ: ทำให้การทำงานร่วมกันบนบอร์ดที่ซับซ้อนและมีเทมเพลตจำนวนมากช้าลง เนื่องจากความล่าช้าและประสิทธิภาพที่ต่ำ
  • จำกัดความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: ต้องอาศัยการแทรกแซงด้วยตนเองสำหรับงานที่เกิดซ้ำและขั้นตอนการออกแบบที่มีตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติเพียงเล็กน้อย
  • ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างมาก: ขัดจังหวะการประชุมออกแบบเนื่องจากแทบไม่มีฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์สำหรับทีมที่ทำงานแบบกระจาย
  • สร้างภาระงานด้านการบริหาร: ต้องมีการตรวจสอบการใช้งานเครดิตอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงขีดจำกัดของคณะกรรมการและข้อจำกัดของแผน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ให้เปลี่ยนปัญหาเป็นคำถามแบบ "เราจะทำอย่างไรได้บ้าง..." แทนเสมอ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะพูดว่า "ขั้นตอนการลงทะเบียนสับสน" ให้ถามว่า "เราจะทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนรู้สึกง่ายดายได้อย่างไร?" วิธีนี้จะช่วยให้การระดมความคิดเปิดกว้างและป้องกันไม่ให้ทีมมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขที่แคบเกินไปตั้งแต่แรก

ทางเลือก ClickUp สำหรับแม่แบบ Miro

Miro ช่วยให้คุณเริ่มต้นเวิร์กช็อปได้อย่างรวดเร็ว—แต่ความท้าทายที่แท้จริงจะเกิดขึ้นหลังจากโน้ตติดผนัง

บ่อยครั้งที่ไอเดียดีๆ หายไปในภาพหน้าจอหรือกระดานที่กระจัดกระจายโดยไม่มีเจ้าของที่ชัดเจน นั่นคือจุดที่ClickUp for Designในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน เปลี่ยนการระดมสมองให้กลายเป็นโครงการที่นำไปปฏิบัติได้จริง

ต่างจากไวท์บอร์ดแบบสแตนด์อโลน ClickUp เชื่อมต่อผลลัพธ์จากการประชุมเวิร์กช็อปของคุณโดยตรงกับงาน เอกสาร ไทม์ไลน์ และสปรินต์ คุณไม่ได้แค่ระดมความคิด—แต่ยังสร้าง มอบหมาย และส่งมอบผลงาน ทั้งหมดในพื้นที่เดียวกัน

เทมเพลต Miro เทียบกับเทมเพลต ClickUp: แตกต่างกันอย่างไร?

Miro ช่วยให้คุณ เริ่มต้นเวิร์กช็อป ด้วยกระดาน, สติ๊กเกอร์โน้ต และกรอบการทำงาน ClickUp ยกระดับไปอีกขั้นด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นกับ งาน, ไทม์ไลน์, ระบบอัตโนมัติ และผลลัพธ์ที่ต้องการ

คุณสมบัติแม่แบบ Miroเทมเพลต ClickUp
จุดมุ่งเน้นหลักการระดมความคิดและการสร้างสรรค์ไอเดียการดำเนินการและการส่งมอบ
เหมาะที่สุดสำหรับการแผนที่ความเห็นอกเห็นใจ, การออกแบบสปรินต์, การทบทวนเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานเอกสาร โครงการ และกำหนดเวลา
ความร่วมมือบันทึกติด, การลงคะแนน, ความคิดเห็นงานแบบเรียลไทม์, ผู้รับผิดชอบ, สถานะ, ระบบอัตโนมัติ
การผสานรวมกับระบบการทำงานสิ้นสุดที่กระดานเชื่อมต่อโดยตรงกับโครงการและการดำเนินงาน
มูลค่าความคิดสร้างสรรค์ทางภาพการดำเนินโครงการแบบครบวงจร

🧠 ลองคิดดูแบบนี้: Miro ช่วยให้คุณจินตนาการถึงสิ่งที่จะสร้าง ClickUp ช่วยให้คุณสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาได้จริง

นี่คือเทมเพลต ClickUp ที่ดีที่สุดสำหรับการคิดเชิงออกแบบ:

1. แม่แบบการระดมความคิดด้านการออกแบบของ ClickUp

เทมเพลตการระดมความคิดด้านการออกแบบของ ClickUp เพื่อก้าวแรก
รับเทมเพลตฟรี
สร้างศูนย์กลางสำหรับการระดมความคิดด้านการออกแบบด้วยเทมเพลตการระดมความคิดด้านการออกแบบของ ClickUp

เทมเพลตการระดมความคิดด้านการออกแบบของ ClickUpทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์และเปลี่ยนให้เป็นแรงผลักดันโครงการที่จับต้องได้ โดยนำเทคนิคการระดมความคิดมาสู่จุดโฟกัสด้วยการจัดพื้นที่สำหรับการระดมสมอง จัดอันดับความคิด และติดตามความคืบหน้า

นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ ClickUp คุณจึงได้รับฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ ความช่วยเหลือจาก AI การมอบหมายงาน และการเชื่อมโยงงานที่จำเป็น เพื่อขับเคลื่อนไอเดียที่ดีที่สุดของคุณให้ก้าวไปข้างหน้า

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • แบ่งงานออกเป็นขั้นตอนโดยใช้สถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น เปิด และ เสร็จสิ้น เพื่อให้ทีมทราบว่ามีงานใดที่ยังค้างอยู่และงานถัดไปคืออะไร
  • แท็กแอตทริบิวต์ เช่น ธีม เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นในแต่ละแนวคิดด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp
  • เริ่มต้นการระดมความคิดได้เร็วขึ้นด้วยคู่มือเริ่มต้นใช้งานที่มีมาให้ในตัว
  • มองเห็นภาพรวมอย่างชัดเจน โดยใช้แผนภาพแนวคิดการออกแบบเพื่อกำหนดโครงสร้าง

✏️ ClickUp ในการใช้งานจริง ทีมสร้างสรรค์มักใช้เทมเพลตนี้เพื่อจับความคิดดิบๆ ระหว่างการระดมสมอง จากนั้นจึงปรับปรุงให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาจจัดเซสชันระดมความคิด ติดแท็กแต่ละความคิดตามความพยายามและผลกระทบ จากนั้นจึงมอบหมายงานที่มีแนวโน้มดีที่สุดให้กับนักออกแบบหรือนักพัฒนาโดยตรง

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมสร้างสรรค์, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ผู้เชี่ยวชาญด้าน UX/UI, และที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การจัดเวิร์กช็อปเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น คุณยังต้องบันทึกข้อค้นพบอย่างชัดเจนอีกด้วย นี่คือตัวอย่างสั้นๆ ของวิธีการใช้ AI ใน ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำเอกสาร:

📮 ClickUp Insight: 16% ของผู้จัดการประสบปัญหาในการรวมการอัปเดตจากเครื่องมือต่างๆ ให้เป็นภาพรวมที่สอดคล้องกัน เมื่อการอัปเดตกระจัดกระจาย คุณจะใช้เวลามากขึ้นในการรวบรวมข้อมูลและใช้เวลาน้อยลงในการนำทีม

ผลลัพธ์คือ? ภาระงานด้านการบริหารที่ไม่จำเป็น ข้อมูลเชิงลึกที่พลาดไป และความไม่สอดคล้องกัน ด้วยพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรของ ClickUp ผู้จัดการสามารถรวมงาน เอกสาร และการอัปเดตต่างๆ ไว้ที่เดียว ลดงานที่ไม่จำเป็นและเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดได้ทันทีเมื่อต้องการ

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ 200 คนให้ทำงานร่วมกันใน ClickUp workspace เดียว โดยใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้และการติดตามเวลา เพื่อลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงเวลาการส่งมอบงานในหลายสถานที่

2. แม่แบบระดมความคิด ClickUp Squad

เทมเพลตการระดมสมองแบบทีมของ ClickUp: จัดระเบียบความเป็นไปได้ในอดีตและอนาคตของคุณ
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบความคิดให้เป็นงานที่สามารถทำได้จริงด้วยเทมเพลตระดมสมองของ ClickUp Squad

เทมเพลตระดมความคิดของ ClickUp Squadเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถเปลี่ยนพลังของทีมให้กลายเป็นไอเดียที่นำไปปฏิบัติได้ ช่วยในการจับความคิดอย่างรวดเร็ว จัดระเบียบให้ชัดเจน และกำหนดลำดับความสำคัญร่วมกัน

คุณยังได้รับมุมมองที่แตกต่างกันสองแบบในหลากหลายรูปแบบ รวมถึง Team Work Canvas และ Getting Started Guide เพื่อเริ่มต้นการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • จัดระเบียบแนวคิดด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น เสนอแล้ว, อยู่ระหว่างการพิจารณา และ อนุมัติแล้ว เพื่อให้ทุกคนทราบสถานะของแต่ละแนวคิดอย่างชัดเจน
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามเจ้าของแนวคิด, ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น, และความพยายามที่ประมาณการไว้
  • อำนวยความสะดวกในการประชุมที่รวดเร็วขึ้นด้วยคำแนะนำในตัวและ มุมมองกระดานระดมความคิดแบบทีม สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเห็นภาพ

✏️ ClickUp ในการใช้งานจริง ทีมการตลาดอาจใช้เทมเพลตนี้สำหรับการวางแผนแคมเปญ—เริ่มต้นด้วยการรวบรวมไอเดียดิบจำนวนมาก ติดแท็กตามผู้รับผิดชอบ จากนั้นกรองตาม "ผลกระทบสูง/ความพยายามต่ำ" เพื่อเลือกแคมเปญที่ควรดำเนินการต่อ

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์, ทีมการตลาด, กลุ่มนวัตกรรม, และหน่วยโครงการข้ามสายงาน

3. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนที่ความเห็นอกเห็นใจของ ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนที่ความเห็นอกเห็นใจของ ClickUp: ร่างการรวบรวมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มุ่งเป้า
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนความต้องการของลูกค้าของคุณด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดแผนที่ความเห็นอกเห็นใจของ ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนที่ความเห็นอกเห็นใจของ ClickUpช่วยให้ทีมค้นพบข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยการเชื่อมโยงความคิด ความรู้สึก การกระทำ และจุดที่เจ็บปวดในพื้นที่เดียวที่สามารถทำงานร่วมกันได้

มันถูกออกแบบมาสำหรับเวิร์กช็อป, การประชุมระดมความคิด, หรือการร่วมมือทางไกลเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการและให้คุณค่าอย่างแท้จริงแม่แบบแผนที่ความเห็นอกเห็นใจยังช่วยให้คุณสามารถระบุโอกาสที่จะปรับปรุงสินค้า, บริการ, และการสื่อสารได้โดยการเชื่อมโยงปัญหาไปยังประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • จับมุมมองของลูกค้าผ่านหกส่วนที่ชัดเจน: คิด & รู้สึก, เห็น, ได้ยิน, พูด & ทำ, เจ็บปวด, และ ได้ประโยชน์
  • ใช้คำแนะนำชี้แนะในแต่ละส่วนเพื่อส่งเสริมการอภิปรายที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากขึ้นในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ
  • รวมทีมของคุณด้วยส่วน โปรไฟล์ลูกค้า กลางเพื่อเก็บรายละเอียดของบุคคลสำคัญไว้ที่หน้าแรก

✏️ ClickUp ในการใช้งานจริง นักวิจัย UX สามารถจัดเวิร์กช็อปออนไลน์ที่ผู้เข้าร่วมสามารถแสดงความคิดเห็นในแต่ละส่วน จากนั้นติดแท็กตามหัวข้อได้ หลังจากนั้นความคิดเห็นเหล่านั้นจะถูกแปลงเป็นงานที่ต้องทำโดยเรียงลำดับความสำคัญสำหรับทีมออกแบบ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากกระดานเลย

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, นักออกแบบ UX/UI, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, สตาร์ทอัพ, และทีมบริการ

💡 วิธีจัดเวิร์กช็อปการคิดเชิงออกแบบด้วยเทมเพลตการจัดเวิร์กช็อปการคิดเชิงออกแบบไม่จำเป็นต้องรู้สึกเหมือนการต้อนแมวให้เข้ากรง เทมเพลตจะช่วยให้คุณมีโครงสร้างพื้นฐานที่ชัดเจน ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์แทนที่จะกังวลกับรายละเอียดด้านโลจิสติกส์

นี่คือขั้นตอน:

ย้ายจากบอร์ดไปสร้าง → ใน ClickUp, กำหนดเจ้าของ, กำหนดเส้นตาย, และเชื่อมโยงงานกับไทม์ไลน์

เลือกกรอบการทำงานของคุณ → แผนที่ความเห็นอกเห็นใจ, ชุดเครื่องมือสปรินต์, หรือแผนผังขั้นตอน ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ

กำหนดเวที → ใช้คำแนะนำเพื่อแนะนำการเริ่มต้น ความท้าทาย และกฎพื้นฐาน

ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ → โน้ตติด, การโหวต, และการจัดกลุ่มช่วยให้การประสานงานชัดเจน

จับประเด็นสำคัญ → สรุปประเด็นหลักและเปลี่ยนให้เป็นข้อปฏิบัติ

4. แม่แบบบุคลิกภาพผู้ใช้ ClickUp

สร้างโปรไฟล์ลูกค้าอย่างละเอียดด้วยเทมเพลต ClickUp User Persona
รับเทมเพลตฟรี
สร้างโปรไฟล์ลูกค้าอย่างละเอียดด้วยเทมเพลต ClickUp User Persona

เทมเพลตโปรไฟล์ผู้ใช้ ClickUpช่วยให้คุณสามารถมองเห็นและจัดระเบียบโปรไฟล์ลูกค้าอย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การตลาด และบริการ

มันมอบพื้นที่ที่ชัดเจนและร่วมมือกันได้เพื่อบันทึกว่าผู้ใช้ของคุณคือใคร, สิ่งที่พวกเขาสนใจ, และวิธีที่ทีมของคุณสามารถตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ. แบบจำลองการคิดเชิงออกแบบเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการร่วมมือข้ามสายงานระหว่างทีมออกแบบ, การตลาด, ผลิตภัณฑ์, และการสนับสนุน.

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • แผนที่ลักษณะผู้ใช้, เรื่องราวส่วนตัว, แรงจูงใจ, จุดปวด, และความต้องการในเลย์เอาต์เดียวที่ง่ายต่อการนำทาง
  • ใช้ส่วนที่แยกสีและคำอธิบายเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงและความชัดเจนขณะระดมความคิดใหม่ ๆ
  • ให้กลยุทธ์ การตอบสนองของเรา เชื่อมโยงโดยตรงกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายเพื่อการวางแผนปฏิบัติการได้ทันที
  • เพิ่มบริบททางภาพด้วยภาพถ่ายและประวัติย่อเพื่อทำให้ข้อมูลดูเป็นมนุษย์มากขึ้นและช่วยให้ทีมเข้าใจความรู้สึกของผู้ใช้จริง

✏️ ClickUp ในการใช้งานจริง ทีมผลิตภัณฑ์มักจะสร้างบุคลิกภาพของผู้ใช้ที่นี่และเชื่อมโยงไปยังรายการงานที่ต้องทำโดยตรง ตัวอย่างเช่น ทุกคำขอฟีเจอร์สามารถติดแท็กกับบุคลิกภาพของผู้ใช้ เพื่อให้ทีมเห็นได้อย่างชัดเจนว่าฟีเจอร์นั้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าคนใด

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, นักการตลาด, นักออกแบบ UX/UI, ทีมขาย, และสตาร์ตอัพที่ต้องการให้ลูกค้ามีบทบาทสำคัญในทุกการตัดสินใจ

🔍 คุณรู้หรือไม่? IDEO หน่วยงานที่มักได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ทำให้การคิดเชิงออกแบบเป็นที่นิยมได้สร้างเมาส์ของ Apple ตัวแรกโดยใช้การต้นแบบจากวัสดุในชีวิตประจำวัน เช่น ปากกาลูกลื่นและถ้วยเนย พวกเขาให้ความสำคัญน้อยลงกับรูปลักษณ์ภายนอก แต่เน้นไปที่ความรู้สึกในการใช้งานมากกว่า

5. แม่แบบการไหลของผู้ใช้ ClickUp

เทมเพลตการไหลของผู้ใช้ ClickUp: รวมความรู้ความสำเร็จในการเดินทางของผู้ใช้เพื่อพัฒนาเทคนิคที่เหมาะสม
รับเทมเพลตฟรี
ระบุจุดที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ด้วยเทมเพลต ClickUp User Flow

เทมเพลต ClickUp User Flowมอบแผนผังที่ชัดเจนและมองเห็นได้ของขั้นตอนที่ผู้ใช้ของคุณทำตั้งแต่ต้นจนจบเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

คุณสามารถแบ่งการเดินทางออกเป็นหน้าจอ, ระยะ, และจุดตัดสินใจ. ซึ่งหมายถึงการระบุจุดติดขัด, ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้, และให้ทีมของคุณสอดคล้องกับเส้นทางที่ดีที่สุดข้างหน้า.

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • มองเห็นทุกขั้นตอนของการเดินทางของผู้ใช้ด้วยรูปทรงที่มีรหัสสีสำหรับงาน การดำเนินการ และจุดตัดสินใจ
  • ระบุจุดเสียดสีและโอกาสในการปรับปรุงก่อนการลงทุนในการพัฒนา
  • ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีความสอดคล้องกันด้วยแผนภาพที่ง่ายต่อการแชร์และสามารถใช้งานได้ข้ามทีม
  • เพิ่ม, ย้าย, หรือปรับปรุงขั้นตอนในเวลาจริงระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบร่วมมือ

✏️ ClickUp ในการใช้งานจริง นักออกแบบ UX ใช้สิ่งนี้เพื่อวางแผนกระบวนการแนะนำผู้ใช้ใหม่ พวกเขาสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าผู้ใช้ใหม่หลุดออกที่จุดใด จากนั้นติดแท็กจุดที่เป็นปัญหาเหล่านั้นเป็นงานสำหรับนักพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ให้ดียิ่งขึ้น

📌 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ UX, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, นักการตลาด, และนักพัฒนาที่ต้องการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย, มีประสิทธิภาพ, และส่งเสริมการแปลงเป็นลูกค้า

6. แม่แบบการศึกษาผู้ใช้ ClickUp

เทมเพลตการศึกษาผู้ใช้ ClickUp เพื่อความสำเร็จ
รับเทมเพลตฟรี
สร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางด้วยเทมเพลตการศึกษาผู้ใช้ของ ClickUp

เทมเพลตการศึกษาผู้ใช้ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบ วิเคราะห์ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้ในพื้นที่เดียวที่มีโครงสร้าง

คุณสามารถจัดกลุ่มคำตอบเป็นหมวดหมู่ เช่น ส่วนติดต่อผู้ใช้ และ ประสบการณ์ผู้ใช้ และติดแท็กตามข้อมูลประชากรหรือแหล่งที่มาได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามว่าใครเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและเมื่อใด วิธีนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นแนวโน้มได้อย่างรวดเร็ว จัดลำดับความสำคัญในการปรับปรุง และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้กับทีมของคุณ

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ติดแท็กการตอบกลับตามประเภทผู้ใช้ กลุ่มอายุ และแหล่งที่มา เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
  • ระบุปัญหาหรือรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำโดยไม่ต้องคัดแยกด้วยตนเอง
  • เก็บชื่อนักวิจัย วันที่ และอีเมลให้มองเห็นได้ชัดเจนเพื่อการติดตามผลที่สะดวก
  • แปลงข้อเสนอแนะเป็นงานโดยตรงพร้อมเจ้าของและกำหนดเวลา

✏️ ClickUp ในการใช้งานจริง ทีมวิจัยอาจบันทึกคำตอบแบบสำรวจทั้งหมดที่นี่ จากนั้นกรองตามข้อมูลประชากร (เช่น อายุหรือบทบาท) เพื่อระบุรูปแบบข้อมูล ข้อมูลเชิงลึกสามารถนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตามลำดับความสำคัญได้ทันที

📌 เหมาะสำหรับ: นักวิจัย UX, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ทีม QA และผู้เชี่ยวชาญด้านประสบการณ์ลูกค้า

ฟังจากผู้ใช้จริง:

ทุกครั้งที่เราเปิดตัวสินค้าใหม่หรือมีโปรโมชั่น ทีมออกแบบกราฟิกของเราจะส่งงานสร้างสรรค์ผ่านคลิกอัพ และแทนที่จะต้องส่งอีเมลไปมาหรือประชุมหลายรอบ ฉันสามารถแสดงความคิดเห็นตรงในเอกสารได้เลย ซึ่งโดยรวมแล้วทำให้กระบวนการทั้งหมดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ฉันคิดว่าฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็นและคลิกอัพช่วยประหยัดเวลาของฉันได้ประมาณ 50% อย่างง่ายดาย

ทุกครั้งที่เราเปิดตัวสินค้าใหม่หรือมีโปรโมชั่น ทีมออกแบบกราฟิกของเราจะส่งงานสร้างสรรค์ผ่านคลิกอัพ และแทนที่จะต้องกลับไปกลับมาทางอีเมลหรือประชุมกัน ฉันสามารถแสดงความคิดเห็นตรงในเอกสารได้เลย ซึ่งโดยรวมแล้วทำให้กระบวนการทั้งหมดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ฉันคิดว่าฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็นและคลิกอัพช่วยประหยัดเวลาของฉันไปได้ประมาณ 50% อย่างง่ายดาย

7. แม่แบบการทดสอบการใช้งาน ClickUp

เทมเพลตการคิดเชิงออกแบบของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ทำการทดสอบโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตการทดสอบการใช้งานของ ClickUp

เทมเพลตการทดสอบการใช้งาน ClickUpช่วยให้คุณวางแผน ดำเนินการ และวิเคราะห์การทดสอบการใช้งานได้ในพื้นที่ทำงานที่จัดระเบียบไว้อย่างครบถ้วน

คุณสามารถติดตามผู้เข้าร่วม, บันทึกการสังเกต, และบันทึกความคิดเห็นสำหรับทุกสถานการณ์การทดสอบได้. ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถระบุรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว, ตรวจพบปัญหาการใช้งาน, และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้กับทีมของคุณ.

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • จัดระเบียบการทดสอบทั้งหมด ผู้เข้าร่วม และบันทึกไว้ในที่เดียวเพื่อการอ้างอิงที่ง่าย
  • ระบุจุดปัญหาการใช้งานที่เกิดขึ้นซ้ำด้วยเอกสารที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง
  • แบ่งปันผลการค้นพบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ทันทีเพื่อเร่งการตัดสินใจในการออกแบบ
  • รักษาความสม่ำเสมอของกระบวนการทดสอบของคุณให้คงที่ในโครงการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

✏️ ClickUp ในการใช้งานจริง นักออกแบบมักจะแนบภาพหน้าจอและคลิปวิดีโอจากเซสชันการทดสอบไปยังงานโดยตรง ทำให้ง่ายสำหรับนักพัฒนาในการดูว่าผู้ใช้ประสบปัญหาอะไรและจะแก้ไขอย่างไร

📌 เหมาะสำหรับ: นักวิจัย UX, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และนักออกแบบที่ต้องการดำเนินการทดสอบการใช้งานที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึก

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เฮอร์เบิร์ต ไซมอนเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการคิดเชิงออกแบบเป็นครั้งแรกในปี 1969 โดยเสนอว่าการคิดอย่างเป็นระบบและวนซ้ำสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาที่ซับซ้อนทุกประเภทได้ ไม่ใช่แค่ปัญหาที่มองเห็นได้เท่านั้น

8. แม่แบบแผนการทดสอบการใช้งาน ClickUp

แผนการทดสอบการใช้งาน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ประเมินความสามารถในการใช้งานของการออกแบบได้อย่างแม่นยำด้วยเทมเพลตแผนการทดสอบความสามารถในการใช้งานของ ClickUp

เทมเพลตแผนการทดสอบการใช้งาน ClickUpช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทดสอบทั้งหมดให้ราบรื่น

แบบทดสอบการใช้งานช่วยให้คุณสามารถบันทึกการสังเกตการณ์, ติดตามความคืบหน้า, และเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบไว้เพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว. สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถค้นหาปัญหาการใช้งาน, ระบุแนวโน้ม, และให้คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้.

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • วางแผนและจัดการทุกขั้นตอนของการทดสอบในสถานที่ที่จัดระเบียบไว้อย่างครบถ้วน
  • บันทึกข้อมูลความคิดเห็นเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในรูปแบบที่เป็นระบบ
  • ระบุปัญหาการใช้งานที่เกิดขึ้นซ้ำได้เร็วขึ้นภายในซอฟต์แวร์ฝึกอบรม
  • แชร์รายงานทันทีเพื่อเร่งการปรับปรุงการออกแบบ

✏️ ClickUp ในการใช้งานจริง ก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ทีม QA สามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อกำหนดตารางการทดสอบ มอบหมายผู้ดำเนินการ และติดตามผลลัพธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อบกพร่องด้านการใช้งานทั้งหมดจะถูกตรวจพบก่อนการเปิดตัว

📌 เหมาะสำหรับ: นักวิจัย UX, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และทีมออกแบบที่ต้องการกระบวนการทดสอบการใช้งานที่สามารถทำซ้ำได้และมีประสิทธิภาพ

9. แม่แบบคำชี้แจงปัญหา ClickUp

เทมเพลตคำชี้แจงปัญหาลูกค้า ClickUp: เทมเพลตกลุ่มเป้าหมาย
รับเทมเพลตฟรี
ระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาของลูกค้าด้วยเทมเพลตคำชี้แจงปัญหาของ ClickUp

เทมเพลตคำชี้แจงปัญหาของClickUpช่วยให้คุณกำหนด ทำความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดของลูกค้าเป้าหมายของคุณในรูปแบบที่มองเห็นได้

มันนำคุณผ่านการรวบรวมข้อมูลโปรไฟล์ลูกค้าที่สำคัญ เช่น ข้อมูลประชากร อาชีพ และสถานที่ คุณสามารถแยกแยะเป้าหมายของพวกเขา อุปสรรคที่พวกเขาเผชิญ และเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังอุปสรรคเหล่านั้น สิ่งนี้ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยวิธีแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการของพวกเขาอย่างแท้จริง

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • บันทึกข้อมูลลูกค้าสำคัญในหมวดโปรไฟล์เฉพาะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจบริบทอย่างชัดเจน
  • ระบุเป้าหมายของลูกค้าอย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
  • ระบุอุปสรรคและสาเหตุที่แท้จริงเพื่อกำหนดเป้าหมายการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับปัญหาของลูกค้า ซึ่งสามารถแชร์ได้ง่ายระหว่างทีมต่างๆ
  • ใช้ในเวิร์กช็อปการค้นพบ, การประชุมวิจัย, หรือการวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

✏️ ClickUp ในการใช้งานจริง ทีมออกแบบบริการสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อกำหนดกรอบปัญหาการสนับสนุนลูกค้าที่เกิดขึ้นซ้ำ แทนที่จะรับฟังข้อร้องเรียนที่ไม่ชัดเจน พวกเขาจะระบุ "ปัญหาที่แท้จริง" และระดมความคิดแก้ไขที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, นักวิจัย UX, ทีมการตลาด, ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ, และทีมออกแบบบริการ.

10. แม่แบบการออกแบบ Sprint ของ ClickUp

กำหนดวัตถุประสงค์และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเทมเพลต ClickUp Design Sprint
รับเทมเพลตฟรี
กำหนดวัตถุประสงค์และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเทมเพลต ClickUp Design Sprint

เทมเพลต ClickUp Design Sprintช่วยให้ทีมสามารถวางแผนปัญหา จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ และเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นโซลูชันที่ผ่านการทดสอบได้ภายในไม่กี่วัน

มันจัดระเบียบงานตามขั้นตอนของสปรินต์ เช่น การทำแผนที่ การร่างแบบ การสร้างต้นแบบ และการทดสอบ เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ซึ่งหมายถึงการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น การมุ่งเน้นที่แม่นยำยิ่งขึ้น และการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดกระบวนการออกแบบ คุณสามารถใช้มันได้ทั้งสำหรับการทำงานแบบพบหน้ากันและแบบระยะไกล

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • แบ่งการวิ่งระยะสั้นของคุณออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน พร้อมรายการงานเฉพาะสำหรับแต่ละวัน
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, และ เสร็จสิ้น
  • มอบหมายงาน, กำหนด 우선순위, และเพิ่มบันทึกเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
  • รวมไฟล์และทรัพยากรของสปรินต์ไว้ที่ศูนย์กลางเพื่อให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงทุกอย่างได้ในที่เดียว

✏️ ClickUp ในการใช้งานจริง สตาร์ทอัพมักใช้สิ่งนี้เพื่อทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน พวกเขาสามารถดำเนินการตั้งแต่การกำหนดกรอบปัญหาไปจนถึงการทดสอบต้นแบบ พร้อมบันทึกข้อมูล ข้อสังเกต และการตัดสินใจทั้งหมดไว้ในที่เดียว

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์, นักออกแบบ UX/UI, ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ, และทีมที่ทำงานแบบอไจล์ที่ดำเนินการออกแบบแบบสปรินท์ที่มีโครงสร้าง

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:แนวคิด 'ล้มเหลวเร็ว'ในการคิดเชิงออกแบบมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้อย่างรวดเร็ว การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วช่วยให้ทีมได้รับข้อเสนอแนะตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่พวกเขาจะได้ปรับเปลี่ยนก่อนที่จะเสียเวลาหลายเดือนไปกับแนวทางที่ผิด

ออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่สมบูรณ์แบบด้วย ClickUp

เวิร์กช็อปที่ยอดเยี่ยมจุดประกายพลัง แต่หากไม่มีระบบที่เหมาะสม โน้ตและภาพร่างเหล่านั้นก็มักจะติดอยู่บนผนัง ClickUp ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการระดมความคิดและการลงมือทำ—รักษาแรงขับเคลื่อนให้คงอยู่ตลอดไป

ด้วย ClickUp ทีมของคุณสามารถเปลี่ยนแผนที่ความเห็นอกเห็นใจให้กลายเป็นเรื่องราวของผู้ใช้จริง เปลี่ยนแนวคิดสปรินท์ให้กลายเป็นรายการงาน และรักษาไทม์ไลน์ ความรับผิดชอบ และผลลัพธ์ให้ทุกคนเห็นได้อย่างชัดเจน

เปลี่ยนแรงบันดาลใจให้กลายเป็นผลลัพธ์ด้วย ClickUpเริ่มใช้งานฟรีวันนี้! ✅

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแม่แบบการออกแบบเชิงคิดวิเคราะห์ของ Miro

เทมเพลตการคิดเชิงออกแบบมอบผืนผ้าใบที่มีโครงสร้างให้กับทีมเพื่อระดมความคิด, แผนที่ความคิด, และทดสอบโซลูชัน. มันช่วยลดเวลาเตรียมการและช่วยให้เวิร์กช็อปอยู่ในโฟกัส.

ใช่—Miro มีเทมเพลตเริ่มต้นฟรี เช่น แผนที่ความเห็นอกเห็นใจ และชุดเครื่องมือสปรินต์ อย่างไรก็ตาม การปรับแต่งขั้นสูงอาจต้องใช้แผนชำระเงิน

เทมเพลตของ Miro เหมาะสำหรับเวิร์กช็อป แต่เทมเพลตของ ClickUp เชื่อมต่อโดยตรงกับงาน, เอกสาร, ไทม์ไลน์, และสปรินต์—ทำให้คุณเปลี่ยนจากความคิดไปสู่การปฏิบัติได้ในแพลตฟอร์มเดียว