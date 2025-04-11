10 แบบฟอร์มทดสอบการใช้งานฟรีเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้

ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบแอปพลิเคชันใหม่ที่กำลังจะโด่งดัง หรือการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้สมบูรณ์แบบ การทดสอบการใช้งานช่วยให้สร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้สำหรับผู้ใช้
แต่การสร้างแผนการทดสอบที่สมบูรณ์แบบอาจรู้สึกน่ากลัวพอๆ กับการถอดรหัสรายงานข้อบกพร่องที่เข้าใจยาก นั่นคือจุดที่เทมเพลตการทดสอบการใช้งานฟรีเข้ามามีบทบาท!
เทมเพลตเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังสำรวจวิธีการวิจัยผู้ใช้หรือทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณเอง(*เพราะใครจะทดสอบได้ดีไปกว่าทีมของคุณเอง?)
นอกจากนี้ พวกเขายังมีความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์ทุกประเภท ช่วยให้คุณระบุจุดที่ยุ่งยาก ทำให้การออกแบบง่ายขึ้น และทำให้ผู้ใช้กลับมาใช้บริการอีก
พร้อมที่จะทำให้การทดสอบการใช้งานเป็นเรื่องง่ายแล้วหรือยัง? มาลุยกันเลย!
อะไรคือแบบทดสอบการใช้งาน?
เทมเพลตการทดสอบการใช้งานคือ กรอบงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งจะแนะนำคุณในการประเมินว่าผลิตภัณฑ์ของคุณใช้งานง่ายเพียงใด เปรียบเสมือนแผ่นโกงสำหรับทุกคนที่กำลังดำดิ่งสู่การทดสอบการใช้งาน
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสคริปต์ทดสอบการใช้งานเพื่อสังเกตผู้ใช้จริงหรือการสร้างรายการตรวจสอบ QA ที่ครอบคลุม เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและแรงงานในขณะที่รักษาการทดสอบให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ
ตั้งแต่การทดสอบแบบแมนนวลไปจนถึงเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติที่ล้ำสมัย เทมเพลตการทดสอบการใช้งานมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะทำงานร่วมกับวิธีการใด ๆ ที่คุณเลือก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า 'การทดสอบการใช้งาน'มีมาตั้งแต่ทศวรรษ 1980 แต่แนวคิดนี้มีมาตั้งแต่ทศวรรษ 1940! ในสมัยนั้น ใช้เพื่อทดสอบห้องนักบินของเครื่องบินเพื่อหาข้อผิดพลาดของนักบิน ปรากฏว่า แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงก็ยังต้องการอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ตอนนี้ ทุกอย่างเกี่ยวกับแอปและเว็บไซต์—แต่เป้าหมายยังคงเหมือนเดิม: ทำให้ทุกอย่าง ง่ายมาก จนแม้แต่คนที่กำลังวอกแวกและขาดกาแฟก็สามารถใช้งานได้!
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบทดสอบการใช้งานที่ดี?
แม่แบบการทดสอบการใช้งานที่ดีคือแผนที่นำทางสู่ข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพจากผู้ใช้ ควรทำให้กระบวนการง่ายขึ้น รักษาความสม่ำเสมอ และช่วยให้คุณค้นพบการปรับปรุงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
นี่คือสิ่งที่คุณควรสังเกต:
- โครงสร้างที่ชัดเจน: ระบุขั้นตอนของกระบวนการทดสอบทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน ซึ่งช่วยให้ไม่พลาดรายละเอียดสำคัญเมื่อเขียนกรณีทดสอบหรือจัดระเบียบข้อเสนอแนะ
- ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้: มีฟิลด์ที่ปรับแต่งได้เพื่อให้คุณปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการของโครงการของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกตัวอย่างการทดสอบการใช้งานหรือความคิดเห็นเฉพาะจากผู้ใช้
- เน้นข้อมูลเชิงคุณภาพ: ส่งเสริมการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านคำถามปลายเปิด ซึ่งช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้
- ส่วนสำหรับการวิจัยผู้ใช้และเป้าหมาย: มีพื้นที่สำหรับบันทึกข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
- การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ: มีส่วนสำหรับจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการทดสอบผู้ใช้ เพื่อช่วยให้กระบวนการสรุปผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- การผสานรวมกับเครื่องมือ: สามารถใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อช่วยให้การทำงานร่วมกันและการทำงานอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทดสอบผู้ใช้ของคุณง่ายขึ้น
- ภาษาที่เป็นมิตรกับผู้ใช้: ให้คำแนะนำที่ง่ายและชัดเจนสำหรับผู้เข้าร่วมและผู้อำนวยความสะดวก ทำให้สามารถเข้าถึงได้แม้สำหรับผู้เริ่มต้น
👀 คุณรู้หรือไม่? ผู้ใช้ใช้เวลาประมาณ 50 มิลลิวินาที (0.05 วินาที)ในการตัดสินใจเกี่ยวกับเว็บไซต์ของคุณ ว่าจะอยู่ต่อหรือออกไป
10 แบบฟอร์มทดสอบการใช้งานฟรี
เทมเพลตการทดสอบการใช้งานรองรับความต้องการที่หลากหลาย ตั้งแต่การวิเคราะห์งานอย่างง่ายไปจนถึงกรอบงานที่ละเอียดสำหรับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ที่นี่ คุณจะพบกับเทมเพลตจากClickUpแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
เหตุผลหลักที่ฉันชอบ ClickUp คือฉันสามารถแยกงานทั้งหมดของฉันออกเป็นโปรเจกต์และทีมต่าง ๆ ได้ จากนั้นก็สามารถดูทุกอย่างในระดับที่กว้างหรือละเอียดได้ตามต้องการ เราใช้ Jira สำหรับงานพัฒนา แต่ Jira ไม่ยืดหยุ่นพอสำหรับงานของฉันในฐานะนักออกแบบ แผนของฉันคือจะใช้ ClickUp มากขึ้นเมื่อทีมออกแบบของเราเติบโตขึ้น
มาสำรวจแม่แบบการทดสอบการใช้งานสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
1. แม่แบบแผนการทดสอบการใช้งาน ClickUp
แม่แบบแผนการทดสอบการใช้งาน ClickUpช่วยให้กระบวนการทดสอบการใช้งานง่ายขึ้น โดยแนะนำทีมทดสอบตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการรายงาน ด้วยแนวทางที่มีโครงสร้างและมีประสิทธิภาพ
การทดสอบการใช้งานช่วยประเมินความง่ายในการใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยการสังเกตผู้ใช้เป้าหมายทำภารกิจจริง. นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้ช่วยวางแผนการทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ:
- แผนโครงการ: มุมมองรายการที่เน้นเป้าหมาย SMART จัดกลุ่มอย่างเรียบร้อยตามโครงการริเริ่มเพื่อให้เกิดความชัดเจนและมุ่งเน้น
- โครงการแกนต์: มุมมองรายการแบบไดนามิกของรายการที่สามารถดำเนินการได้ จัดกลุ่มตามโครงการเพื่อให้ติดตามได้ง่าย
- ความคืบหน้าของโครงการ: ติดตามเปอร์เซ็นต์ความเสร็จสิ้นของงานย่อยโดยอัตโนมัติ พร้อมนำเสนอข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของงานผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ระยะโครงการ: กำหนดระยะที่แต่ละงานอยู่ให้ชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งทีมมีความเข้าใจตรงกันโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
เหมาะสำหรับ: นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบซอฟต์แวร์ของตนในกลุ่มเป้าหมาย
อ่านเพิ่มเติม:ทำความเข้าใจการทดสอบแบบกล่องดำ กล่องขาว และกล่องเทา
2. แม่แบบการจัดการการทดสอบ ClickUp
เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์มีความน่าเชื่อถือและพร้อมสำหรับการเปิดตัว การจัดการการทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกทีม.เทมเพลตการจัดการการทดสอบของ ClickUpช่วยให้ทีมทดสอบสามารถจัดระเบียบกระบวนการทำงานด้านการประกันคุณภาพตั้งแต่ต้นจนจบ.
เทมเพลตที่สะดวกนี้ให้ระบบที่มีโครงสร้างสำหรับการวางแผน, การดำเนินการ, และการติดตามการทดสอบ—เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานกับทุกสิ่งตั้งแต่เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซขนาดเล็กไปจนถึงโครงการซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน
นี่คือวิธี:
- กรองและดู: ใช้สถานะที่กำหนดเอง 11 แบบ เช่น 'ข้าม' 'กำลังดำเนินการ' และ 'พร้อมตรวจสอบ' เพื่อติดตามสถานะของแต่ละการทดสอบ
- ติดตามความคืบหน้า: เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น รหัสกรณีทดสอบ ระดับความสำคัญ และเวลาที่คาดว่าจะเสร็จสิ้น
- มองเห็นเป้าหมาย: สลับระหว่างมุมมองต่าง ๆ เพื่อจัดการโครงการทดสอบของคุณในแบบที่คุณต้องการ—ตั้งแต่เคล็ดลับเริ่มต้นไปจนถึงมุมมองแบบฝังที่มองเห็นภาพได้
- อัตโนมัติการทำงาน: ดำเนินการศึกษาการใช้งานของคุณได้อย่างราบรื่นด้วยเครื่องมืออัตโนมัติและ AI ที่ติดตั้งไว้ซึ่งช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- รวบรวมข้อมูลได้อย่างง่ายดาย: สร้างแบบฟอร์มฝังตัวเพื่อดำเนินการสำรวจการใช้งานได้โดยตรงในClickUp Forms
เหมาะสำหรับ: ทีมประกันคุณภาพและผู้ทดสอบซอฟต์แวร์ที่ต้องการจัดระเบียบกระบวนการทดสอบและติดตามผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. แม่แบบกรณีทดสอบ ClickUp
ต้องการให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของคุณทำงานได้ตามแผนที่วางไว้อย่างแม่นยำหรือไม่?แม่แบบกรณีทดสอบของ ClickUpช่วยให้คุณทดสอบแต่ละฟีเจอร์อย่างละเอียดและติดตามผลการทดสอบการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่แบบนี้โดดเด่นด้วยระบบการจัดการที่ชาญฉลาดสำหรับกระบวนการทดสอบการใช้งาน
นี่คือวิธี:
- ตั้งค่าป้ายสถานะที่กำหนดเองต่างๆ เช่น 'ต้องทำ', 'กำลังดำเนินการ', และ 'เสร็จแล้ว' เพื่อติดตามงานด้านความสามารถในการใช้งาน
- เพิ่มรายละเอียดเฉพาะในแต่ละกรณีทดสอบโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง ติดตามรหัสกรณีทดสอบ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง—ทำให้ง่ายต่อการตรวจพบปัญหาใด ๆ ที่ต้องการแก้ไข
- สลับระหว่างมุมมองรายการเพื่อดูภาพรวมอย่างรวดเร็ว มุมมองปฏิทินสำหรับการจัดตารางการทดสอบ หรือมุมมองแกนต์สำหรับการวางแผนไทม์ไลน์การทดสอบของคุณ
- ใช้ subtasks ที่ซ้อนกันเพื่อแยกการทดสอบที่ซับซ้อน, มอบหมายให้สมาชิกทีมหลายคนร่วมมือกันในการทดสอบ, และกำหนดลำดับความสำคัญเพื่อจัดการกับการทดสอบที่สำคัญที่สุดก่อน
เหมาะสำหรับ: ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการวิธีการที่เป็นระบบในการทดสอบคุณสมบัติของแอปพลิเคชันและติดตามผลลัพธ์
อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบกรณีทดสอบที่จำเป็นสำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์
4. แม่แบบการทบทวนตามหลักฮิวริสติกของ ClickUp
การทบทวนแบบฮิวริสติกเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับผลิตภัณฑ์และการออกแบบ พวกมันมอบวิธีการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการประเมินผิวหน้าผู้ใช้ ช่วยให้สามารถตรวจจับปัญหาการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้การตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงมีพื้นฐานมาจากข้อมูล
เทมเพลตการตรวจสอบตามหลักฮิวริสติกของ ClickUpช่วยให้ทีมดำเนินการตรวจสอบการออกแบบอย่างละเอียดโดยกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการอภิปราย เป็นเทมเพลตการทดสอบที่ใช้งานได้จริงซึ่งช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันในระหว่างสถานการณ์การทดสอบ
นี่คือวิธีที่จะช่วย:
- โครงสร้างการประเมินที่ชัดเจน: ใช้มุมมองการตรวจสอบแบบฮิวริสติกเพื่อตรวจสอบแต่ละแง่มุมของวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างเป็นระบบ
- แบ่งส่วนและจัดระเบียบงาน: แยกองค์ประกอบออกแบบที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่เข้าใจง่ายเพื่อการประเมินที่มีประสิทธิภาพ ติดตามผลการดำเนินงานด้วยตัวเลือกสถานะที่เรียบง่ายสองแบบ: กำลังดำเนินการ และ เสร็จสมบูรณ์
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานในตัว: เข้าถึงคำแนะนำทีละขั้นตอนในการดำเนินการประเมินแบบฮิวริสติกอย่างมีประสิทธิภาพ
- การติดตามความคืบหน้าและการอัปเดต: ทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสิ้นเมื่อคุณตรวจสอบรายการตรวจสอบการประเมินผลของคุณ ใช้คุณสมบัติการติดตามงานเพื่อรักษาความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและระบุจุดที่อาจเกิดปัญหา
เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ UX และทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการดำเนินการประเมินความสามารถในการใช้งานของอินเทอร์เฟซอย่างเป็นระบบ
5. แม่แบบรายงานการทดสอบ ClickUp
เทมเพลตรายงานการทดสอบของ ClickUpช่วยให้คุณบันทึกผลการทดสอบสำหรับเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ในพื้นที่ที่จัดระเบียบไว้อย่างเรียบร้อย
เทมเพลตนี้ช่วยให้การรายงานผลการทดสอบชัดเจนและเป็นระบบ โดยให้คุณสามารถ:
- ติดตามความคืบหน้าของการทดสอบด้วยตัวเลือกสถานะที่กำลังดำเนินการ, พร้อมตรวจสอบ, ผ่าน, ไม่ผ่าน, และถูกบล็อก
- เพิ่มรหัสกรณีทดสอบ, ชื่อผู้ทดสอบ, วันที่ทดสอบ, ผลการทดสอบ, และรายละเอียดความรุนแรงของข้อบกพร่องสำหรับแต่ละการทดสอบเพื่อการจัดระเบียบและการมองเห็นที่ดีขึ้น
- สลับระหว่างรายงานสรุปการทดสอบ, รายละเอียดกรณีทดสอบ, รายงานข้อบกพร่อง, และบันทึกการดำเนินการทดสอบเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
- เพิ่มสมาชิกทีมเพื่อร่วมมือกันสร้างสคริปต์และเนื้อหาฉบับสุดท้าย รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติเกี่ยวกับความคืบหน้าของการทดสอบและการอัปเดต
เหมาะสำหรับ: ทีมประกันคุณภาพและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการระบบที่เป็นระเบียบสำหรับการบันทึกและติดตามผลการทดสอบ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างแดชบอร์ด ClickUpเพื่อแสดงเมตริกแบบเรียลไทม์ เช่น อัตราการเสร็จสิ้นงานและคะแนนการใช้งาน ซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจัดลำดับความสำคัญของการปรับปรุง
6. แม่แบบการทดสอบ A/B ของ ClickUp
ต้องการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของคุณโดยมีข้อมูลสนับสนุนหรือไม่?แม่แบบการทดสอบ A/B ของ ClickUpช่วยให้คุณตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิดของคุณก่อนที่จะนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์สุดท้ายของคุณ
เทมเพลตนี้จัดระเบียบโปรแกรมการทดสอบทั้งหมดของคุณไว้ในศูนย์กลางเดียว นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ:
- การจัดระเบียบและการติดตามการทดสอบ: ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกชื่อการทดสอบ, กลุ่มควบคุม, กลุ่มทดลอง, และตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลง
- มุมมองหลายแบบเพื่อการจัดการที่ดีขึ้น:
- มุมมองรายการ: ดูการทดสอบทั้งหมดของคุณในที่เดียว พร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองและการอัปเดตสถานะ
- มุมมองบอร์ด: ย้ายการทดสอบผ่านขั้นตอนต่างๆ บนกระดานคัมบัง
- มุมมองปฏิทิน: กำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดการทดสอบได้ง่ายด้วยการลากและวาง
- มุมมองไทม์ไลน์: จัดการระยะเวลาการทดสอบบนไทม์ไลน์ที่ปรับได้
เหมาะสำหรับ: นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการระบบที่เป็นระเบียบสำหรับการติดตามผลการทดสอบที่แตกต่างกัน
7. แม่แบบการทดสอบเมทริกซ์การตรวจสอบย้อนกลับของ ClickUp
การติดตามย้อนกลับอย่างครอบคลุมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโครงการใด ๆ ที่จะบรรลุเป้าหมายของตน การติดตามย้อนกลับช่วยสร้างความเชื่อมโยงที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของโครงการ เช่น ข้อกำหนดและการเลือกออกแบบ ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานมีความรอบคอบและป้องกันการละเลยที่สำคัญ
เทมเพลตการทดสอบเมทริกซ์การตรวจสอบย้อนกลับของ ClickUpช่วยให้ทีมทดสอบติดตามข้อกำหนดทางเทคนิคและวิเคราะห์ความครอบคลุมของการทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์และระบบต่างๆ
นี่คือวิธี:
- มุมมองรายการ: ใช้ประโยชน์จากมุมมองที่ยืดหยุ่นได้กับทุกพื้นที่ โฟลเดอร์ และรายการ จัดเรียง คัดกรอง และจัดกลุ่มงานให้ตรงกับกระบวนการทดสอบของคุณ
- มุมมองบอร์ด: จัดกลุ่มงานตามสถานะ ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ แท็ก หรือวันที่กำหนด—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างสคริปต์ทดสอบการใช้งานและติดตามความคืบหน้า
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองหลายฟิลด์ เช่น:
- บุคคล: สมาชิกทีมแท็กและมอบหมายความรับผิดชอบสำหรับแต่ละกรณีทดสอบ
- พื้นที่ข้อความ: บันทึกสถานการณ์ทดสอบอย่างละเอียดและผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- หมายเลข: ติดตามรหัสกรณีทดสอบและหมายเลขเวอร์ชัน
- สูตร: คำนวณตัวชี้วัดการครอบคลุมการทดสอบโดยอัตโนมัติ
- ข้อความ: เพิ่มป้ายกำกับและตัวระบุอย่างรวดเร็ว
เหมาะสำหรับ: ทีม QA และผู้จัดการทดสอบที่ต้องการรักษาความครอบคลุมของการทดสอบและการติดตามย้อนกลับระหว่างข้อกำหนดและกรณีทดสอบให้เป็นระเบียบ
8. แบบฟอร์มตรวจสอบการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ ClickUp
เทมเพลตการทดสอบการยอมรับผู้ใช้ของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบและดำเนินการทดสอบการใช้งานอย่างละเอียดกับผู้ใช้จริงของคุณก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
นี่คือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการทดสอบการใช้งานนี้โดดเด่น:
- สร้างรูปแบบการทดสอบ: สร้างสคริปต์การทดสอบการใช้งานและเกณฑ์การทดสอบแบบกำหนดเองโดยใช้รูปแบบรายการตรวจสอบที่มีอยู่ในตัว
- ติดตามความคืบหน้าของการทดสอบ: ใช้ตัวเลือกสถานะสี่แบบ: เสร็จสมบูรณ์, กำลังดำเนินการ, รอการดำเนินการ, และต้องทำ
- มุมมอง Gantt ของ UAT: แผนผังไทม์ไลน์การทดสอบของคุณและติดตามการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างขั้นตอนทดสอบต่างๆ
- มุมมองขั้นตอนและขั้นตอนของ UAT: แบ่งกระบวนการทดสอบของคุณออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้และติดตามความคืบหน้า
- มุมมองคู่มือเริ่มต้น: ทำตามรายการตรวจสอบทีละขั้นตอนเพื่อตั้งค่าและดำเนินการเซสชัน UAT ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีม QA ที่ต้องการจัดระเบียบการทดสอบผู้ใช้อย่างเป็นระบบและติดตามความคิดเห็นของผู้ใช้ก่อนเปิดตัวผลิตภัณฑ์
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการประเมินซอฟต์แวร์ฟรี
9. แม่แบบการจัดการและทดสอบเนื้อหาแบบ A/B ของ ClickUp
การทดสอบแบบแยกส่วนโดยไม่มีการติดตามที่เหมาะสมอาจทำให้เสียเวลาและทรัพยากรอันมีค่าได้แม่แบบการจัดการและการทดสอบเนื้อหาแบบ A/B ของ ClickUpช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลรายงานการทดสอบการใช้งานทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางที่เป็นระเบียบเพียงแห่งเดียว
นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้ช่วยได้:
- จัดเรียง, กรอง, และจัดกลุ่ม การทดสอบของคุณตามที่คุณต้องการ
- เพิ่ม สถานะที่กำหนดเอง เพื่อติดตามความคืบหน้า, มอบหมายสมาชิกในทีม, และกำหนดวันครบกำหนด
- ย้ายการทดสอบผ่านขั้นตอนต่างๆ บน กระดานคัมบัง—ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการดำเนินการและการวิเคราะห์
- วางแผนตารางการทดสอบของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปตามกำหนดเวลา
- กำหนดและจัดการวันทดสอบได้อย่างง่ายดายด้วย การลากและวาง
เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์, นักวิจัย UX, และนักการตลาดที่ต้องการจัดระเบียบและวิเคราะห์ผลการทดสอบ A/B อย่างเป็นระบบ
10. แม่แบบการประเมินฮิวริสติก ClickUp
คุณกำลังมองหาวิธีที่จะตรวจจับปัญหาการใช้งานในผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของคุณก่อนที่ผู้ใช้จะรู้สึกหงุดหงิดหรือไม่?แม่แบบการประเมินตามหลักฮิวริสติกของ ClickUpช่วยให้ทีมซอฟต์แวร์สามารถดำเนินการประเมินการใช้งานอย่างละเอียดตามหลักการออกแบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
เทมเพลตนี้เปลี่ยนการประเมินการใช้งานให้กลายเป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนโดยทีม นี่คือวิธีการ:
- ติดตามทุกขั้นตอน: สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับแต่ละหลักการด้านความสามารถในการใช้งานที่คุณต้องการตรวจสอบ เพื่อให้การประเมินของคุณครอบคลุมและเป็นระเบียบ
- ประเมินความก้าวหน้า: ติดตามความก้าวหน้าของผู้ประเมินและผลการประเมินโดยใช้ClickUp Tasksพร้อมกำหนดลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาที่ชัดเจน
- สร้างภาพข้อมูลเชิงสถิติ: สร้างแดชบอร์ดสรุปที่เปลี่ยนผลการทดสอบที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นรายการดำเนินการที่ชัดเจน
- ร่วมมือและระดมความคิด: ใช้เอกสารร่วมกันเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากทีมเกี่ยวกับเป้าหมายและความท้าทายของผู้ใช้
- รวบรวมข้อมูล: จัดตั้งแบบฟอร์มเพื่อสรรหาผู้ประเมินผู้เชี่ยวชาญและรวบรวมความคิดเห็นโดยละเอียดของพวกเขา
- ให้บริบท: เพิ่มสคริปต์สุดท้ายและคำถามทดสอบของคุณในคำอธิบายงานเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง
เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ UX, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และทีมพัฒนาที่ต้องการตรวจจับปัญหาการใช้งานได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ดิจิทัลอย่างเป็นระบบ
