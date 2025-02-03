20 เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติที่ดีที่สุดในปี 2025

เคยมีช่วงเวลาหนึ่งที่การทดสอบด้วยมือเป็นมาตรฐาน มันเป็นกระบวนการที่น่าเบื่อและใช้เวลามาก ซึ่งมักนำไปสู่ข้อผิดพลาดและความล่าช้า
อย่างไรก็ตาม กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และการทดสอบแบบขนานได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา
หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดที่ฉันเคยเห็นคือการเพิ่มขึ้นของเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติ เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากที่เครื่องมืออัตโนมัติสามารถทำให้กระบวนการทดสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์ของเรา
ในบล็อกนี้ ทีมวิจัยจาก ClickUp และฉันได้รวบรวมเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติที่ดีที่สุด 20 อันดับแรก ซึ่งคัดสรรมาโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพ ความใช้งานง่าย และการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย 📝
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือทดสอบระบบอัตโนมัติ?
เมื่อพูดถึงการเลือกเครื่องมือทดสอบระบบอัตโนมัติที่เหมาะสม มีปัจจัยสำคัญหลายประการที่ต้องพิจารณา:
- ความสะดวกในการใช้งาน: เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติที่ดีควรมีความเข้าใจง่ายและเรียนรู้ได้รวดเร็ว หากคุณเป็นมือใหม่ในการทดสอบอัตโนมัติ คุณคงไม่อยากเสียเวลาหลายชั่วโมงในการทำความเข้าใจวิธีการใช้งานเครื่องมือ มองหาเครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและมีเอกสารประกอบที่ชัดเจน
- ความเข้ากันได้: เครื่องมือทดสอบระบบอัตโนมัติต้องสามารถทำงานร่วมกับสภาพแวดล้อมการพัฒนาและกรอบการทดสอบของคุณได้. สิ่งนี้จะช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของคุณในการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการทดสอบ
- ชุดคุณสมบัติที่หลากหลาย: เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงสำคัญที่จะต้องเลือกเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการในการทดสอบของคุณ สำหรับประสิทธิภาพในการทดสอบ ควรค้นหาคุณสมบัติเช่น การทดสอบข้ามเบราว์เซอร์ การทดสอบแบบขนาน การทดสอบบนมือถือ การทดสอบประสิทธิภาพ การทดสอบการถดถอยทางภาพ และการทดสอบ API
- ความสามารถในการปรับขนาด: เมื่อซอฟต์แวร์ของคุณเติบโตขึ้น ความต้องการในการทดสอบก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย มองหาเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติที่สามารถปรับขนาดให้สอดคล้องกับโครงการของคุณและรองรับชุดทดสอบขนาดใหญ่ได้
- ความสามารถในการผสานรวม: เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติที่ดีควรสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบนิเวศการพัฒนาของคุณได้อย่างราบรื่น เช่น เซิร์ฟเวอร์การผสานรวมต่อเนื่อง (CI) และระบบติดตามข้อบกพร่อง
- การสนับสนุนและชุมชน: ชุมชนที่ให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งสามารถมีคุณค่าอย่างยิ่งเมื่อคุณเผชิญกับปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือในกรณีการใช้งานเฉพาะ มองหาเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติที่มีฟอรัมที่ใช้งานอยู่และการสนับสนุนลูกค้า
- ค่าใช้จ่าย: แม้ว่าค่าใช้จ่ายจะเป็นปัจจัยที่สำคัญ แต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ต้องพิจารณา ให้ดูที่มูลค่าโดยรวมที่เครื่องมือทดสอบระบบอัตโนมัติมอบให้เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
📖 อ่านเพิ่มเติม:ClickUp เปลี่ยนเกมสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติที่ดีที่สุด 20 อันดับ
ฉันพบว่าการใช้เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์และเร่งการพัฒนา
ด้วยเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติที่มีอยู่มากมาย อาจทำให้รู้สึกสับสนในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม มาเจาะลึกและสำรวจว่ามีอะไรบ้างที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทดสอบของคุณ! 👇
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการทดสอบอัตโนมัติและการติดตามข้อบกพร่อง)
ClickUpเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การวางแผนผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ClickUp Agile Project Management Softwareมอบโครงสร้างและการจัดระเบียบให้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์ตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นเครื่องมือทดสอบแบบ Agileชั้นนำที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างสปรินต์ มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ มาสำรวจชุดคุณสมบัติของมันไปด้วยกันเถอะ
มุมมองบอร์ด ClickUp
มุมมองบอร์ด ClickUpเป็นเครื่องมือสำคัญในวิธีการจัดการโครงการแบบอไจล์ ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นขั้นตอนการทำงานของการทดสอบได้อย่างชัดเจนด้วยการลากและวางงานระหว่างขั้นตอนต่างๆ เช่น 'กำลังจะทดสอบ,' 'กำลังดำเนินการ,' และ 'ผ่าน/ไม่ผ่าน'
การตั้งค่านี้ให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของแต่ละงาน ทำให้ง่ายต่อการระบุจุดติดขัดและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ฟังก์ชันการลากและวางในมุมมองบอร์ด ยังช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ โดยให้สมาชิกในทีมสามารถย้ายงานระหว่างขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างราบรื่นเมื่องานดำเนินไป
ส่วนที่ดีที่สุด? Board View ช่วยให้สามารถรวมรายละเอียดของงานได้ รวมถึงผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด และความคิดเห็น
การจัดการงานแบบรวมศูนย์ช่วยให้ทีมสามารถรักษาช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้าง ทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อื่นๆ อีก
ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์ทำหน้าที่เป็นสมองของกระบวนการทดสอบอย่างต่อเนื่องของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามและจัดการข้อบกพร่อง คุณสามารถสร้าง รายงานข้อบกพร่องที่ละเอียดได้อย่างง่ายดาย มอบหมายให้กับนักพัฒนา และติดตามความคืบหน้า ตลอดวงจรการพัฒนา
นอกจากนี้ ระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสามารถปรับกระบวนการติดตามบั๊กให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณได้ ClickUp ยังมีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการการทดสอบระบบอัตโนมัติของคุณได้
เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp
เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานเพื่อเพิ่มการมองเห็นและการทำงานร่วมกันระหว่างทีมทดสอบ ช่วยให้คุณสามารถจัดการความซับซ้อนของการแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมซอฟต์แวร์ช่วยให้การส่งข้อบกพร่องเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมั่นใจว่าข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ล่วงหน้า
เทมเพลตนี้ช่วยเสริมสร้างการทำงานร่วมกันข้ามสายงานโดยการรวมทีมต่างๆ ไว้บนแพลตฟอร์มกลาง เพื่อให้ทุกคนได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับสถานะของบั๊กและปัญหาต่างๆ เมื่อการสื่อสารระหว่างทีมดีขึ้น การส่งมอบผลิตภัณฑ์จะรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพโดยรวมสูงขึ้น
เทมเพลตการจัดการการทดสอบ ClickUp
เทมเพลตการจัดการการทดสอบของ ClickUpทำให้กระบวนการทดสอบของคุณราบรื่นและเป็นระเบียบ มันมอบวิธีง่ายๆ ในการวางแผน ติดตาม และประเมินทุกส่วนของการทดสอบของคุณ ด้วยสถานการณ์การทดสอบ กรณีขอบเขต และการรันในที่เดียว
คุณจะเห็นความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถตรวจพบปัญหาและเห็นผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว การจัดวางแบบภาพช่วยให้คุณติดตามทุกสิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น นอกจากนี้ เทมเพลตยังช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับข้อบกพร่อง ปัญหา และคำขอฟีเจอร์ต่างๆ
การจัดการตารางการทดสอบและการติดตามผลลัพธ์ตลอดเวลาจะกลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยเทมเพลตนี้ คุณจะอยู่ในตำแหน่งที่สามารถติดตามความคิดเห็นของผู้ใช้และผลลัพธ์การทดสอบได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการของคุณ
นอกจากนี้แม่แบบรายงานการทดสอบของ ClickUpยังช่วยสร้างรายงานเพื่อสรุปผลการทดสอบ ระบุข้อบกพร่อง และให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการปรับปรุงในอนาคตนอกจากนี้ แม่แบบกรณีทดสอบของ ClickUpยังให้โครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับการกำหนดกรณีทดสอบแต่ละกรณี รวมถึงขั้นตอนโดยละเอียด ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และเกณฑ์การผ่าน/ไม่ผ่าน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การจัดการงานที่ครอบคลุม: ความสามารถในการจัดการงานที่แข็งแกร่งของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและติดตามทุกแง่มุมของโครงการทดสอบอัตโนมัติของคุณ ตั้งแต่การสร้างกรณีทดสอบไปจนถึงการรายงานข้อบกพร่อง
- กฎการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลัง: อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ เช่น การมอบหมายบั๊กให้กับนักพัฒนาหรือการอัปเดตสถานะงาน เพื่อประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: ผสาน ClickUp เข้ากับเครื่องมือทดสอบยอดนิยมและ CI/CD pipelines เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพและรักษาความสอดคล้องของข้อมูล
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: สร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองเพื่อปรับ ClickUp ให้เข้ากับกระบวนการทดสอบเฉพาะและข้อกำหนดของทีมคุณ
- การรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง: สร้างรายงานที่ละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของการทดสอบและประสิทธิภาพของทีมเพื่อตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความคิดเห็น การกล่าวถึง และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ตัวเลือกการปรับแต่งอาจทำให้รู้สึกสับสนได้สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือการจัดการโครงการ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
📖 อ่านเพิ่มเติม: [การผสานใหม่] LambdaTest + ClickUp
2. ซีลีเนียม (ดีที่สุดสำหรับความหลากหลายและการรองรับเบราว์เซอร์ที่กว้างขวาง)
เซเลเนียมเป็นหนึ่งในเครื่องมือทดสอบคุณภาพ (QA) ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน เป็นชุดเครื่องมือโอเพนซอร์สที่ทรงพลังซึ่งกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานอัตโนมัติของแอปพลิเคชันเว็บบนเบราว์เซอร์และแพลตฟอร์มต่างๆ
เครื่องมือนี้มีความหลากหลายและได้รับการสนับสนุนจากชุมชนอย่างกว้างขวาง ทำให้เหมาะสำหรับนักพัฒนาและนักทดสอบทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีส่วนขยายเบราว์เซอร์ชื่อว่า 'Selenium IDE' ซึ่งช่วยให้สามารถบันทึกและเล่นซ้ำการโต้ตอบกับเบราว์เซอร์ได้
คุณสมบัติเด่นของซีลีเนียม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความเข้ากันได้ข้ามเบราว์เซอร์โดยใช้การสนับสนุนของเครื่องมือสำหรับเบราว์เซอร์หลากหลายประเภท
- เลือกภาษาโปรแกรมที่คุณต้องการพร้อมการเชื่อมต่อที่มีให้สำหรับภาษาต่างๆ
- รันกรณีทดสอบแบบขนานบนเครื่องหลายเครื่องและเบราว์เซอร์หลายตัวเพื่อลดเวลาในการทดสอบ
- ขยายขีดความสามารถในการทดสอบของคุณด้วยการผสานรวมไลบรารีและเฟรมเวิร์กของบุคคลที่สามเพื่อเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มเติม
ข้อจำกัดของซีลีเนียม
- คุณสมบัติที่จำกัดและตัวเลือกการปรับแต่งที่ไม่เพียงพอ
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของซีลีเนียม
- ฟรี
คะแนนและรีวิวเกี่ยวกับซีลีเนียม
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
3. Cypress (เหมาะที่สุดสำหรับกรอบการทดสอบที่รวดเร็วและเชื่อถือได้สำหรับเว็บแอปพลิเคชัน)
Cypress เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับการทดสอบแบบครบวงจรที่ใช้ JavaScript ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากความเรียบง่าย ความรวดเร็ว และวิธีการที่เป็นมิตรกับนักพัฒนา แตกต่างจากเฟรมเวิร์กการทดสอบแบบดั้งเดิม Cypress ทำงานโดยตรงในเบราว์เซอร์ ทำให้ประสบการณ์การทดสอบมีความเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Cypress
- ทดสอบการโหลดซ้ำและอัปเดตเบราว์เซอร์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงโค้ด เพื่อสร้างวงจรการตอบสนองที่รวดเร็ว
- ขจัดความจำเป็นในการรอแบบชัดเจนโดยให้ระบบรอคำสั่งและการยืนยันให้เสร็จโดยอัตโนมัติ ช่วยลดความไม่เสถียรของการทดสอบ
- จับภาพหน้าจอและวิดีโอของการทดสอบที่ล้มเหลวเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
- ตรวจสอบการจราจรของเครือข่ายและสกัดกั้นคำขอเพื่อทดสอบ API และบริการเว็บอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของไซเปรส
- ผู้ใช้บางรายพบข้อบกพร่องเล็กน้อยที่เกี่ยวข้องกับเฟรมเวิร์ก
- ไม่มีการรองรับในตัวสำหรับการทดสอบแอปพลิเคชันบนมือถือ
ราคาของไซเพรส
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- ทีม: $75/เดือน
- ธุรกิจ: 300 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Cypress
- G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (60+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถทำให้การปล่อยซอฟต์แวร์เป็นไปโดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือการปรับใช้ต่อเนื่อง ซึ่งจะทำการปรับใช้การเปลี่ยนแปลงโค้ดไปยังระบบจริงโดยอัตโนมัติ วิธีนี้จะช่วยลดขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเองและลดความล่าช้า ทำให้กระบวนการปล่อยซอฟต์แวร์รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. BrowserStack Automate (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบข้ามเบราว์เซอร์และข้ามแพลตฟอร์ม)
BrowserStack Automate เป็นแพลตฟอร์มการทดสอบบนคลาวด์ ให้การเข้าถึงอุปกรณ์และเบราว์เซอร์จริงหลากหลายประเภท ช่วยให้คุณสามารถทดสอบแอปพลิเคชันเว็บในหลากหลายการตั้งค่าและสภาพแวดล้อม
แพลตฟอร์มนี้รองรับเฟรมเวิร์กการทดสอบหลายแบบ ทำให้ง่ายต่อการผสานรวมกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณ นอกจากนี้ คุณสมบัติการดีบักแบบเรียลไทม์ยังช่วยให้คุณสามารถระบุและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยเพิ่มคุณภาพโดยรวมของเว็บแอปพลิเคชันของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BrowserStack Automate
- ทดสอบบนอุปกรณ์จริง รวมถึงสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป เพื่อให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้และประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน
- ตรวจสอบความถูกต้องของเว็บแอปพลิเคชันของคุณบนเบราว์เซอร์ต่างๆ เพื่อรับประกันความเข้ากันได้ข้ามเบราว์เซอร์
- จำลองการทดสอบจากสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันเพื่อตรวจสอบการทำงานที่เหมาะสมและประสิทธิภาพในทุกภูมิภาค
- ดำเนินการทดสอบแบบขนานบนอุปกรณ์และเบราว์เซอร์หลายเครื่องเพื่อลดเวลาในการทดสอบอย่างมีนัยสำคัญ
ข้อจำกัดของ BrowserStack Automate
- การทดสอบอาจมีพฤติกรรมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้, ติดอยู่ในลูป หรือไม่สามารถค้นหาองค์ประกอบที่มองเห็นได้
- ความเร็วอาจแตกต่างกัน ทำให้การทดสอบทำงานเร็วเกินไปหรือช้าเกินไป ซึ่งส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ
ราคาของ BrowserStack Automate
การทดสอบเว็บ
- เดสก์ท็อป: $169/การทดสอบแบบขนาน/เดือน
- เดสก์ท็อปและมือถือ: $249/การทดสอบแบบขนาน/เดือน
- เดสก์ท็อปและมือถือโปร: $299/การทดสอบแบบขนาน/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
แอปอัตโนมัติ
- คลาวด์อุปกรณ์: $249/การทดสอบแบบขนาน/เดือน
- Device Cloud Pro: $299/การทดสอบแบบขนาน/เดือน
- Device Cloud Observability Pro: ติดต่อฝ่ายขาย
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ BrowserStack Automate
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: การบริหารโครงการแบบアジล: หลักการ, โครงสร้าง, และวิธีการ
5. Puppeteer (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบแบบไม่มีหัวและงานอัตโนมัติ)
Puppeteer เป็นไลบรารีของ Node.js ที่ให้บริการ API ระดับสูงสำหรับการควบคุม Chrome หรือ Chromium แบบไม่มีหน้าต่าง (headless) เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการทำงานอัตโนมัติของงานเว็บและการทดสอบแอปพลิเคชันเว็บ
นอกจากนี้ Puppeteer ยังโดดเด่นในการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ (web scraping) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความสามารถในการแสดงผลเนื้อหาแบบไดนามิก Puppeteer สามารถดึงข้อมูลจากแอปพลิเคชันแบบหน้าเดียว (SPA) ซึ่งวิธีการดึงข้อมูลแบบดั้งเดิมอาจประสบปัญหาได้
คุณสมบัติเด่นของหุ่นเชิด
- เรียกใช้ Chrome ในโหมดไม่มีหน้าต่างเพื่อทำงานอัตโนมัติโดยไม่มีอินเทอร์เฟซเบราว์เซอร์ที่เหมาะสม
- จับภาพหน้าจอเต็มหน้าของเว็บเพจ รวมถึงองค์ประกอบที่อยู่นอกขอบเขตการมองเห็นเพื่อให้เห็นภาพรวมอย่างครบถ้วน
- สร้างเอกสาร PDF จากหน้าเว็บพร้อมตัวเลือกการจัดรูปแบบและเนื้อหาที่สามารถปรับแต่งได้
- สกัดกั้นและปรับเปลี่ยนคำขอเครือข่ายเพื่อทดสอบ API อย่างมีประสิทธิภาพหรือจำลองสภาวะเครือข่ายที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของหุ่นเชิด
- ในฐานะไลบรารีของ Node.js, Puppeteer ต้องการความรู้เกี่ยวกับ JavaScript สำหรับการเขียนสคริปต์งานอัตโนมัติ
- Puppeteer มีความเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นกับ Chrome ซึ่งอาจจำกัดความเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์อื่น ๆ
ราคาสำหรับผู้ควบคุมหุ่นเชิด
ใช้ฟรี
คะแนนและรีวิวหุ่นเชิด
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
6. BugBug (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามข้อบกพร่องโดยเฉพาะ)
BugBug เป็นซอฟต์แวร์ติดตามข้อบกพร่องที่มีความหลากหลายและออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการข้อบกพร่องสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ BugBug ช่วยให้ทีมสามารถติดตาม จัดลำดับความสำคัญ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์
คุณสมบัติเด่นของ BugBug
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองเพื่อปรับกระบวนการติดตามข้อบกพร่องให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ รวมถึงสถานะ ความสำคัญ และระดับความรุนแรง
- แนบไฟล์และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังบั๊ก และเพิ่มความคิดเห็นเพื่อช่วยให้การหารือและการร่วมมือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับแนวโน้มของข้อบกพร่อง, ระยะเวลาในการแก้ไข, และประสิทธิภาพของทีมเพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
- รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการมอบหมาย แก้ไข หรือปิดปัญหา เพื่อให้คุณทราบความคืบหน้าตลอดกระบวนการ
ข้อจำกัดของ BugBug
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการบันทึกและการผสานรวมมีขีดจำกัด
- การทดสอบในระบบคลาวด์อาจทำให้เกิดความล่าช้าเมื่อเทียบกับการดำเนินการในเครื่อง ซึ่งอาจส่งผลต่อความเร็วในการรับผลตอบกลับระหว่างรอบการพัฒนา
ราคาของบักบัก
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $119/เดือน
- คู่ขนาน: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวจาก BugBug
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
👀 โบนัส:สำรวจเทมเพลตรายงานข้อบกพร่องฟรีเพื่อช่วยให้การบันทึกปัญหาเป็นเรื่องง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
7. หุ่นยนต์ (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบอัตโนมัติบนพื้นฐานของเฟรมเวิร์ก Python)
Robot Framework เป็นเฟรมเวิร์กอัตโนมัติที่ใช้ Python เป็นฐานและขับเคลื่อนด้วยคำสำคัญ ซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการทดสอบการยอมรับ การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยการทดสอบการยอมรับ (ATDD) และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการด้วยหุ่นยนต์ (RPA) ไวยากรณ์ที่เรียบง่ายและความสามารถในการขยายทำให้สามารถเข้าถึงได้ทั้งสมาชิกในทีมที่มีทักษะทางเทคนิคและไม่มีทักษะทางเทคนิค
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของหุ่นยนต์
- ใช้แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยคำสำคัญเพื่อกำหนดกรณีทดสอบด้วยคำสำคัญที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้การสร้างและการบำรุงรักษาการทดสอบง่ายขึ้น
- ดำเนินการทดสอบชุดทดสอบเดียวกันด้วยชุดข้อมูลที่แตกต่างกันเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ต่าง ๆ และเพื่อให้แน่ใจว่าการครอบคลุมอย่างครอบคลุม
- สร้างไลบรารีและคำสำคัญที่กำหนดเองเพื่อตอบสนองความต้องการในการทดสอบเฉพาะและขยายฟังก์ชันการทำงาน
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือและเฟรมเวิร์กต่างๆ เช่น Selenium สำหรับการทดสอบเว็บ, Appium สำหรับการทดสอบมือถือ และ Jenkins สำหรับ CI/CD pipelines
ข้อจำกัดของหุ่นยนต์
- อาจไม่ให้ความยืดหยุ่นในการเขียนโปรแกรมในระดับเดียวกับเฟรมเวิร์กอัตโนมัติอื่น ๆ บางประเภท
การกำหนดราคาหุ่นยนต์
- ฟรี
การจัดอันดับและรีวิวหุ่นยนต์
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. นักเขียนบท (เหมาะที่สุดสำหรับ API แบบรวมสำหรับเว็บ, มือถือ, และการทำงานอัตโนมัติบนเดสก์ท็อป)
Playwright เป็นเฟรมเวิร์กการทดสอบสมัยใหม่ที่รองรับการอัตโนมัติสำหรับเว็บ, มือถือ, และเดสก์ท็อป โดยให้ API ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการทดสอบข้ามแพลตฟอร์ม
มันถูกออกแบบมาเพื่อความรวดเร็ว เชื่อถือได้ และใช้งานง่าย นอกจากนี้ แนวทางแบบรวมศูนย์ในการทำงานอัตโนมัติและชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับกระบวนการทำงานด้านการพัฒนา
คุณสมบัติเด่นของนักเขียนบทละคร
- อัตโนมัติแอปพลิเคชันเว็บบน Chrome, Firefox, WebKit, Edge, Safari และเบราว์เซอร์มือถือสำหรับ iOS และ Android
- จัดการการดำเนินการพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ขัดขวางโดยใช้ API แบบอะซิงโครนัส
- จำลองอุปกรณ์และขนาดหน้าจอที่แตกต่างกันเพื่อทดสอบแอปพลิเคชันเว็บของคุณบนแพลตฟอร์มต่างๆ
- รันแต่ละการทดสอบในบริบทของเบราว์เซอร์ที่แยกจากกันเพื่อลดการรบกวนระหว่างการทดสอบและอนุญาตให้มีการดำเนินการแบบขนาน
ข้อจำกัดของนักเขียนบทละคร
- Playwright ต้องการการติดตั้งไฟล์ไบนารีของเบราว์เซอร์ ซึ่งอาจเพิ่มความซับซ้อนให้กับขั้นตอนการตั้งค่า
- ข้อจำกัดในการรองรับเบราว์เซอร์รุ่นเก่าหรือเบราว์เซอร์ที่ไม่ค่อยได้รับความนิยม
ราคาสำหรับนักเขียนบทละคร
- ฟรี
การจัดอันดับและรีวิวของนักเขียนบทละคร
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แม้ว่าการทำงานอัตโนมัติจะมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ใช่ทุกกรณีการทดสอบที่ควรทำอัตโนมัติ ให้เน้นที่การทดสอบที่ซ้ำซาก ใช้เวลานาน และมีผลกระทบสูง ในขณะที่ปล่อยให้การทดสอบเชิงสำรวจและการทดสอบที่ต้องใช้การตัดสินใจของมนุษย์ไว้สำหรับการทดสอบด้วยตนเอง
9. Appium (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของแอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟ ไฮบริด และเว็บ)
Appium เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับการทำงานอัตโนมัติบนมือถือที่มีความหลากหลาย ช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติกับแอปพลิเคชันมือถือทั้งแบบเนทีฟ ไฮบริด และเว็บ บนอุปกรณ์ iOS และ Android ได้ คุณสามารถสร้างชุดทดสอบที่แข็งแกร่งเพื่อรับประกันคุณภาพและฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Appium
- อัตโนมัติการทดสอบบนอุปกรณ์ iOS และ Android เพื่อให้แน่ใจว่ามีฟังก์ชันการทำงานข้ามแพลตฟอร์ม
- กำหนดค่าความสามารถที่ต้องการเพื่อระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ แพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชันสำหรับการทดสอบของคุณ
- เขียนสคริปต์อัตโนมัติใน Java, Python, Ruby หรือ JavaScript เพื่อโต้ตอบกับองค์ประกอบของแอปมือถือ
- ใช้ตัวระบุองค์ประกอบต่างๆ เช่น ID, XPath, ชื่อ และ ID การเข้าถึง เพื่อระบุและโต้ตอบกับองค์ประกอบภายในแอปมือถือ
- ผสานรวมกับ CI/CD pipelines เพื่อรวมการทดสอบอัตโนมัติเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาของคุณ
ข้อจำกัดของ Appium
- ต้องการอุปกรณ์มือถือจริงหรือจำลองเพื่อดำเนินการทดสอบ ซึ่งอาจเพิ่มความซับซ้อนให้กับกระบวนการตั้งค่า
- ผู้ใช้บางรายพบว่าบันทึกเซิร์ฟเวอร์มีรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะเข้าใจความล้มเหลว
ราคาของ Appium
ใช้ฟรี
คะแนนและรีวิว Appium
- G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. เอสเพรสโซ (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบอัตโนมัติของแอปพลิเคชันแอนดรอยด์)
Espresso เป็นเฟรมเวิร์กการทดสอบที่ทรงพลังและเชื่อถือได้ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชัน Android มันให้ API ที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับการสร้างการทดสอบ UI ที่แข็งแกร่ง เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและการทำงานของแอป Android ของคุณ
เครื่องมือนี้ผสานการทำงานกับเครื่องมือทดสอบของ Android ได้อย่างราบรื่น เช่น AndroidJUnitRunner และ Gradle ทำให้สามารถนำไปใช้กับกระบวนการพัฒนาที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย การรองรับการตรวจสอบและการจับคู่ในตัวช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถตรวจสอบสถานะและการเปลี่ยนผ่านของ UI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเอสเพรสโซ่
- ใช้ระบบจับคู่ภาพเพื่อค้นหาและโต้ตอบกับองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในแอป Android ของคุณได้อย่างแม่นยำ
- ดำเนินการต่างๆ กับองค์ประกอบ UI รวมถึงการคลิก การพิมพ์ การเลื่อน และการกดค้าง
- ตรวจสอบสถานะของแอปของคุณโดยใช้การยืนยันเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติขององค์ประกอบ เนื้อหาข้อความ และเงื่อนไขอื่นๆ
- บันทึกการโต้ตอบของคุณกับแอปเพื่อสร้างกรณีทดสอบได้อย่างรวดเร็วสำหรับการใช้งานในอนาคต
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Android Studio เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาของคุณ
ข้อจำกัดของเอสเพรสโซ่
- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชัน Android และไม่สามารถใช้ทดสอบแอป iOS ได้
- ความยากลำบากในการทดสอบมุมมองที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทาง UI มาตรฐานของ Android
ราคาเอสเพรสโซ่
- ฟรี
คะแนนและรีวิวเอสเพรสโซ่
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
11. XCUITest (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบแอปพลิเคชัน iOS)
XCUITest เป็นเฟรมเวิร์กการทดสอบที่ทรงพลังและเชื่อถือได้ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชัน iOS ในฐานะเฟรมเวิร์กการทดสอบแบบเนทีฟที่จัดเตรียมโดย Apple XCUITest มอบการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ iOS SDK เพื่อให้มั่นใจว่า การทดสอบของคุณสะท้อนพฤติกรรมของแอปของคุณบนอุปกรณ์จริงได้อย่างแม่นยำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ XCUITest
- ผสานรวมกับ Xcode และ iOS SDK เพื่อเข้าถึง API และเฟรมเวิร์กเดียวกันที่ใช้โดยแอปของคุณ
- ใช้ตัวนำทาง Xcode UI Testing เพื่อตรวจสอบและระบุองค์ประกอบ UI ภายในแอป iOS ของคุณ
- ค้นหาลำดับชั้นขององค์ประกอบ UI เพื่อระบุองค์ประกอบเฉพาะตามคุณสมบัติและความสัมพันธ์ของมัน
- ทดสอบการเข้าถึงของแอป iOS ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่มีความพิการสามารถใช้ได้
ข้อจำกัดของ XCUITest
- XCUITest ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชัน iOS เท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดสอบแอป Android ได้
ราคาของ XCUITest
- ฟรี
คะแนนและรีวิว XCUITest
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
12. SoapUI (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบ API)
SoapUI เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและหลากหลายสำหรับการทดสอบ API มันช่วยให้การสร้าง, การดำเนินการ,และการจัดการกรณีทดสอบสำหรับRESTful และ SOAP APIs เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ, ความน่าเชื่อถือ, และความปลอดภัย SoapUI รองรับการทดสอบหลายประเภท รวมถึงการทดสอบการทำงาน, การทดสอบประสิทธิภาพ, และการทดสอบความปลอดภัย ความหลากหลายนี้ทำให้ทีมสามารถประเมิน API ของพวกเขาได้อย่างครอบคลุมภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SoapUI
- สร้างและส่งคำขอ HTTP ไปยัง API โดยระบุวิธีการ, URL, หัวข้อ, และเนื้อหาคำขอ
- ตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ API กับค่าที่คาดหวังและสคีมาเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง
- จัดระเบียบการทดสอบเป็นชุดและกรณีเพื่อจัดการและจัดระเบียบได้ดีขึ้น
- ดำเนินการทดสอบแบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อทดสอบกรณีทดสอบเดียวกันด้วยชุดข้อมูลที่แตกต่างกัน โดยจำลองสถานการณ์ที่หลากหลาย
- ดำเนินการทดสอบความปลอดภัย รวมถึงการสแกนช่องโหว่และการทดสอบการเจาะระบบ เพื่อระบุความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น
ข้อจำกัดของ SoapUI
- ประสิทธิภาพการทำงานช้าในระหว่างการทดสอบ
- ต้องใช้ความพยายามในการเขียนโปรแกรมอย่างมากเพื่อสร้างการทดสอบโหลดที่มีประสิทธิภาพ
- โดยทั่วไปเหมาะสำหรับโครงการขนาดเล็กเท่านั้น
ราคาของ SoapUI
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ SoapUI
- G2: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (165+ รีวิว)
13. คูคัมเบอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาแบบขับเคลื่อนด้วยพฤติกรรม (BDD))
เช่นเดียวกับ SoapUI, Cucumber เป็นส่วนหนึ่งของ Smartbear. มันคือเฟรมเวิร์ก BDD ที่ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางเทคนิคและไม่ทางเทคนิค. มันใช้คำอธิบายแบบภาษาธรรมดาของกรณีทดสอบ ซึ่งเขียนด้วยไวยากรณ์ Gherkin เพื่อกำหนดพฤติกรรมที่ต้องการของแอปพลิเคชัน.
คุณสมบัติเด่นของแตงกวา
- ใช้ Gherkin ซึ่งเป็นภาษาที่มนุษย์อ่านเข้าใจได้ เพื่ออธิบายสถานการณ์การทดสอบในรูปแบบภาษาธรรมชาติ
- เขียนนิยามขั้นตอนในภาษาโปรแกรมที่คุณชื่นชอบเพื่อนำไปใช้กับการกระทำที่อธิบายไว้ในคุณลักษณะของ Gherkin
- ใช้ตารางข้อมูลเพื่อจัดเตรียมข้อมูลนำเข้าที่แตกต่างกันสำหรับสถานการณ์ทดสอบเดียวกัน ช่วยให้สามารถทดสอบโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
- ผสานรวมกับเฟรมเวิร์กการทดสอบอัตโนมัติเพื่อทำให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของแตงกวา
- สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นกับ BDD การเรียนรู้ไวยากรณ์ของ Cucumber และ Gherkin อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น
ราคาแตงกวา
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวแตงกวา
- G2: 4. 1/5 (35+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
14. Postman (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาและทดสอบ API)
Postman เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ช่วยให้คุณพัฒนา ทดสอบ และจัดการ API ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่ครอบคลุม Postman ช่วยให้การสร้างคำขอ HTTP การตรวจสอบการตอบสนอง และการทดสอบ API โดยอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Postman
- สร้างและส่งคำขอ HTTP โดยระบุวิธีการ, URL, หัวข้อ, และเนื้อหาคำขอ
- ตรวจสอบการตอบสนองของ API รวมถึงส่วนหัว ร่าง และรหัสสถานะ
- จัดระเบียบคำขอ API ของคุณเป็นคอลเลกชันเพื่อการจัดการและการนำกลับมาใช้ใหม่ที่ดีขึ้น
- จัดการสภาพแวดล้อมต่าง ๆ (เช่น การพัฒนา, การทดสอบ, การผลิต) และสลับระหว่างสภาพแวดล้อมได้อย่างง่ายดาย
- สร้างเซิร์ฟเวอร์จำลองเพื่อจำลองพฤติกรรมของ API และทดสอบแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องพึ่งพา API จริง
ข้อจำกัดของบุรุษไปรษณีย์
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้นในการพัฒนาและทดสอบ API
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกถึงประสิทธิภาพที่ลดลงเมื่อทำงานกับคอลเลกชัน API ขนาดใหญ่หรือคำขอที่ซับซ้อน
ราคาค่าบริการไปรษณีย์
- ฟรี
- พื้นฐาน: $19/ผู้ใช้/เดือน
- มืออาชีพ: $39/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของบุรุษไปรษณีย์
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (480+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (พร้อมตัวอย่าง)
15. TestCafe (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบแบบครบวงจรของแอปพลิเคชันเว็บที่ใช้ JavaScript)
TestCafe เป็นเฟรมเวิร์กการทดสอบที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพซึ่งใช้ JavaScript เป็นพื้นฐาน ออกแบบมาเพื่อทำให้การทดสอบแอปพลิเคชันเว็บเป็นอัตโนมัติในเบราว์เซอร์หลากหลายประเภท ด้วยไวยากรณ์ที่เรียบง่าย ความเข้ากันได้ข้ามเบราว์เซอร์ และคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง TestCafe มอบวิธีการที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพในการรันการทดสอบอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและการทำงานของแอปพลิเคชันเว็บของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ TestCafe
- ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ WebDriver หรือโปรแกรมเสริมจากบุคคลที่สาม ทำให้การตั้งค่าง่ายขึ้น
- ทดสอบบนเบราว์เซอร์หลักทั้งหมด รวมถึง Chrome, Firefox, Safari, Edge และ Internet Explorer
- เขียนการทดสอบอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยใช้ไวยากรณ์ที่เข้าใจง่าย และใช้การเชื่อมต่อคำสั่งเพื่อสร้างสคริปต์การทดสอบที่กระชับซึ่งลดจำนวนบรรทัดโค้ดให้น้อยที่สุด
- เข้าถึงโหมดการดีบักในตัวเพื่อระบุปัญหาในระหว่างการทดสอบ ช่วยให้สามารถระบุตำแหน่งข้อผิดพลาดและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ TestCafe
- เข้าถึงได้ยากสำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับ JavaScript
ราคาของ TestCafe
- ฟรี
คะแนนและรีวิว TestCafe
- G2: 4. 2/5 (รีวิว 25+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
16. Ranorex Studio (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนเว็บ, เดสก์ท็อป, และแอปพลิเคชันมือถือ)
Ranorex Studio เป็นเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติที่มีความหลากหลาย ช่วยให้ทีมสามารถทดสอบแอปพลิเคชันเว็บ เดสก์ท็อป และมือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มต่างๆ ด้วยคุณสมบัติ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และการรองรับเฟรมเวิร์กการทดสอบอื่นๆ Ranorex Studio จึงเป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมในการรับประกันคุณภาพและความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Ranorex Studio
- อัตโนมัติข้ามแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึง Windows, macOS, Linux, iOS และ Android เพื่อให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้กว้างขวางสำหรับความต้องการในการทดสอบของคุณ
- จัดการและนำคลังวัตถุกลับมาใช้ใหม่เพื่อระบุและโต้ตอบกับองค์ประกอบของ UI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทดสอบ
- สร้างคำค้นหาที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อช่วยให้การพัฒนาและการบำรุงรักษาสคริปต์ทดสอบง่ายขึ้น
- รับรายงานโดยละเอียดเพื่อติดตามผลการทดสอบและวัดความครอบคลุมของการทดสอบเพื่อการปรับปรุง
ข้อจำกัดของ Ranorex Studio
- Ranorex Studio เป็นเครื่องมือเชิงพาณิชย์และต้องใช้ใบอนุญาตในการใช้งาน
- การทดสอบระบบคลาวด์อย่างจำกัด
ราคาของ Ranorex Studio
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Ranorex Studio
- G2: 4. 2/5 (245+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
📖 อ่านเพิ่มเติม: ประเภทของการทดสอบในวิศวกรรมซอฟต์แวร์
17. NightwatchJS (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบแบบครบวงจรของแอปพลิเคชันเว็บที่ใช้ Node.js)
NightwatchJS เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับการทดสอบแบบครบวงจรที่พัฒนาบน Node.js โดยเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันเว็บ ในบรรดาเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติอื่น ๆ NightwatchJS มอบวิธีการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการทำให้การโต้ตอบกับเบราว์เซอร์เป็นอัตโนมัติและทดสอบการทำงานของแอปพลิเคชันเว็บของคุณ
นอกจากนี้ กรอบงานยังมีคุณสมบัติการรายงานในตัวที่สร้างผลลัพธ์การทดสอบอย่างละเอียด ทำให้ง่ายต่อการระบุปัญหาและติดตามความคืบหน้าของการทดสอบตลอดเวลา
คุณสมบัติเด่นของ NightwatchJS
- ใช้ Selenium WebDriver เพื่อโต้ตอบกับเว็บเบราว์เซอร์ โดยรับประกันการรองรับตัวเลือกเบราว์เซอร์ที่หลากหลายเพื่อการทดสอบที่ครอบคลุม
- ใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลการยืนยันที่ครอบคลุมเพื่อตรวจสอบสถานะของเว็บแอปพลิเคชัน รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติขององค์ประกอบและเนื้อหาข้อความ
- จัดระเบียบโค้ดทดสอบโดยใช้โมเดลวัตถุของหน้าเว็บ (page object model) เพื่อปรับปรุงความสามารถในการบำรุงรักษาและการนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับเฟรมเวิร์กการทดสอบของคุณ
- ใช้ test hooks เพื่อเรียกใช้โค้ดก่อนและหลังการทดสอบ ช่วยให้การตั้งค่าและล้างสภาพแวดล้อมการทดสอบมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ NightwatchJS
- NightwatchJS ต้องการให้ติดตั้ง Node.js บนระบบของคุณ ซึ่งเพิ่มความซับซ้อนในการติดตั้ง
ราคาของ NightwatchJS
- ฟรี
คะแนนและรีวิว NightwatchJS
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
18. LambdaTest (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบข้ามเบราว์เซอร์และข้ามอุปกรณ์)
LambdaTest เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ทรงพลังซึ่งมอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการทดสอบข้ามเบราว์เซอร์และแพลตฟอร์มต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถทดสอบแอปพลิเคชันเว็บของคุณได้อย่างง่ายดายบนอุปกรณ์และเบราว์เซอร์จริงหลากหลายประเภท เพื่อให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้และประสิทธิภาพบนระบบปฏิบัติการ การกำหนดค่า และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง LambdaTest ช่วยให้องค์กรสามารถส่งมอบแอปพลิเคชันเว็บคุณภาพสูงที่ทำงานได้อย่างไร้ที่ติบนแพลตฟอร์มต่างๆ ในที่สุด สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้และขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจ
คุณสมบัติเด่นของ LambdaTest
- ทดสอบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนการผสมผสานของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการมากกว่า 2000 รูปแบบ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเข้ากันได้และประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
- ระบุความไม่สอดคล้องทางภาพระหว่างเวอร์ชันของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเพื่อยืนยันว่าการอัปเดตไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อส่วนติดต่อผู้ใช้
- บันทึกเซสชันการทดสอบโดยอัตโนมัติ สร้างบันทึกภาพที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
- บันทึกข้อบกพร่องโดยตรงจากอินเทอร์เฟซการทดสอบไปยังเครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างราบรื่น
- วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบ, สถิติการใช้งานเบราว์เซอร์, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้การตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การทดสอบเป็นไปอย่างมีข้อมูล
ข้อจำกัดของ LambdaTest
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าประสิทธิภาพค่อนข้างช้า
- ค่าใช้จ่ายอาจสูงขึ้นสำหรับทีมเล็กหรือโครงการที่มีงบประมาณจำกัด
ราคาของ LambdaTest
- ฟรี
- การทดสอบการทำงานอัตโนมัติบนเดสก์ท็อป – Linux: $39/การทดสอบแบบขนาน/เดือน
- การอัตโนมัติเว็บ: $99/การทดสอบแบบขนาน/เดือน
- การอัตโนมัติเว็บและมือถือเบราว์เซอร์: $119/การทดสอบแบบขนาน/เดือน
- เว็บและมือถือบนอุปกรณ์จริง: $158/การทดสอบแบบขนาน/เดือน
คะแนนและรีวิวของ LambdaTest
- G2: 4. 5/5 (1390+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 270 รายการ)
19. TestComplete (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม)
TestComplete เป็นเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติที่มีความหลากหลาย ช่วยให้ทีมสามารถทดสอบเว็บ, เดสก์ท็อป, และแอปพลิเคชันมือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ มันมอบโซลูชันที่แข็งแกร่งเพื่อรับประกันคุณภาพและความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ของคุณ
เครื่องมือทดสอบนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับผลการทดสอบ, ตัวชี้วัดการครอบคลุม, และแนวโน้มตามเวลาได้ รายงานเหล่านี้ยังสามารถแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TestComplete
- จัดการและนำคลังวัตถุกลับมาใช้ใหม่เพื่อระบุและโต้ตอบกับองค์ประกอบ UI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการทดสอบโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานเพื่อทดสอบกรณีทดสอบเดียวกันกับชุดข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ได้หลายแบบเพื่อการครอบคลุมอย่างครอบคลุม
- เขียนสคริปต์ในภาษาโปรแกรมที่คุณชื่นชอบ รวมถึง JavaScript, Python, VBScript, C# และ DelphiScript
- ใช้ประโยชน์จากระบบตรวจจับวัตถุแบบไฮบริดที่ผสานการตรวจจับตามคุณสมบัติเข้ากับการตรวจจับภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อระบุองค์ประกอบ UI ที่เปลี่ยนแปลงได้บนเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มต่าง ๆ อย่างแม่นยำ
ข้อจำกัดของ TestComplete
- ผู้ใช้บางรายพบความเสถียรน้อยลงและการทำงานช้าลง
ราคาของ TestComplete
ใบอนุญาตพื้นฐาน TestComplete
- แก้ไขแล้ว: $1,940
- ลอยตัว: 3,875 ดอลลาร์
ใบอนุญาต TestComplete Pro
- แก้ไขแล้ว: $3,015
- ลอยตัว: 6,029 บาท
ใบอนุญาต TestComplete ขั้นสูง: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและรีวิวของ TestComplete
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 95+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
💡 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: สิ่งสำคัญคือการ ติดตามเทรนด์ล่าสุดและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทดสอบระบบอัตโนมัติอยู่เสมอ สนับสนุนให้ทีมของคุณเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนาออนไลน์ และฟอรัมชุมชน เพื่อเพิ่มพูนทักษะและแบ่งปันความรู้
20. Katalon (เหมาะสำหรับทีมทุกขนาด ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงผู้ทดสอบที่มีประสบการณ์)
Katalon เป็นเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติเชิงพาณิชย์ที่รองรับการทดสอบเว็บ, API, และมือถือ. มันมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม ทำให้เหมาะสำหรับทีมทุกขนาด.
เครื่องมือนี้ยังส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีมโดยรองรับระบบควบคุมเวอร์ชัน เช่น Git ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง แบ่งปันสคริปต์ทดสอบ และทำงานร่วมกันในโครงการทดสอบได้พร้อมกัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมดีขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Katalon
- ดำเนินการทดสอบอัตโนมัติในทุกเบราว์เซอร์หลัก รวมถึง Chrome, Firefox, Safari และ Internet Explorer
- บันทึกการกระทำของคุณและสร้างสคริปต์ทดสอบได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดอย่างกว้างขวาง
- ทดสอบแอปพลิเคชันทั้ง iOS และ Android รองรับแอปพลิเคชันแบบเนทีฟ, ไฮบริด และเว็บแอปพลิเคชันบนมือถือ เพื่อให้มั่นใจถึงประสบการณ์ที่สอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์ม
- ใช้ Katalon's Object Spy เพื่อจับภาพวัตถุระหว่างการทดสอบและดูคุณสมบัติของวัตถุเหล่านั้นอย่างละเอียด เพื่อสร้างสคริปต์ทดสอบที่แม่นยำยิ่งขึ้นโดยเข้าใจองค์ประกอบของ UI ได้ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Katalon
- ผู้ใช้บางรายพบปัญหาการกระตุกขณะใช้แพลตฟอร์มนี้บนแล็ปท็อปของพวกเขา
- คุณสมบัติที่จำเป็น เช่น การประมวลผลแบบขนาน ไม่สามารถใช้งานได้
ราคาของ Katalon
- ฟรี
- พรีเมียม: $218/ผู้ใช้/เดือน
- สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Katalon
- G2: 4. 5/5 (105+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (705+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: การทดสอบแบบ Agile: กุญแจสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์คุณภาพสูง
เพิ่มประสิทธิภาพซอฟต์แวร์และการบริหารโครงการแบบ Agile ด้วย ClickUp
เราได้สำรวจเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติที่ดีที่สุด 20 อันดับแรก ซึ่งแต่ละเครื่องมือมีคุณสมบัติและความสามารถเฉพาะตัวที่ตอบโจทย์ความต้องการในการทดสอบที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ความหลากหลายของ Selenium ไปจนถึงแนวทางที่ทันสมัยของ Cypress และความสามารถในการทดสอบของ BrowserStack Automate มีเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงการค้นหาโซลูชันที่ครอบคลุมและโดดเด่นเหนือกว่าตัวเลือกอื่น ๆ ClickUp ถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการทั้งความสามารถในการทดสอบและการจัดการโครงการ
ClickUp ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติยอดนิยม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการจัดการงาน กระดานคัมบัง และเทมเพลตสำเร็จรูป ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการกระบวนการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรักษาความเรียบร้อยของวงจรการพัฒนาทั้งหมด
ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และสัมผัสอนาคตของการทดสอบซอฟต์แวร์