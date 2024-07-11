ตัวอย่างการออกแบบ OKRs เพื่อบรรลุเป้าหมายการออกแบบของคุณ

การออกแบบคือผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับจินตนาการและการสร้างสิ่งใหม่จากความว่างเปล่า นักออกแบบคือผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และทุ่มเทส่วนหนึ่งของตัวเองลงไปในงานของตน—ผลงานที่ออกมาจึงมักสะท้อนตัวตนของผู้สร้าง
สำหรับงานประเภทนี้ อาจดูแปลกที่จะกำหนดเป้าหมายเป็นตัวเลข เช่น 'สร้างแบนเนอร์ 10 ชิ้นต่อวัน' หรือ 'ปรับปรุงความสวยงามของเว็บไซต์' ซึ่งไม่ได้มีความหมายมากนัก อย่างไรก็ตาม เพื่อติดตามความก้าวหน้า วัดประสิทธิภาพ และสนับสนุนสมาชิกในทีม เป้าหมายที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็น
นี่คือจุดที่กรอบวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKR) สามารถช่วยได้ มาดูกันว่าอย่างไร แต่ก่อนอื่น ขอให้ข้อมูลพื้นฐานก่อน
การเข้าใจ OKRs ในการออกแบบ
OKR ย่อมาจาก วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (Objectives and Key Results) ซึ่งเป็นการกำหนดสิ่งที่ทีมออกแบบต้องบรรลุและวิธีการวัดผลการดำเนินงาน นี่คือตัวอย่างง่ายๆ
- วัตถุประสงค์: ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าบนเว็บไซต์
- ผลลัพธ์สำคัญ: เพิ่มเวลาการใช้งานบนเว็บไซต์หรือลดอัตราการทิ้งรถเข็นสินค้า
ทำไมทีมออกแบบจึงต้องการ OKRs?
เนื่องจากการออกแบบเป็นงานสร้างสรรค์ ทีมจึงมักมุ่งเน้นไปที่การทำให้งานตรงตามมาตรฐานพื้นฐานด้านประสบการณ์ของลูกค้า การเข้าถึง ฯลฯ อย่างไรก็ตาม นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น OKR ที่ดีสามารถมอบประโยชน์ได้มากกว่านั้น เช่น:
การสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ: ในโครงการเชิงพาณิชย์ การออกแบบที่ดีต้องตอบสนองต่อธุรกิจ OKRs ช่วยให้ทีมสร้างสรรค์สามารถปรับความพยายามของตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจได้
ความชัดเจน: การตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์นั้นยากที่จะทำ ตัวอย่างเช่น ทีมออกแบบจะตัดสินใจอย่างไรว่าจะเปลี่ยนชุดสีหรือไม่? OKRs ช่วยทำให้การตัดสินใจเหล่านี้ชัดเจนขึ้น ตัวอย่างเช่น หาก OKR คือการเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ทีมออกแบบจะทำการทดสอบ A/B กับชุดสีที่แตกต่างกันและเลือกชุดสีที่ตรงตามเป้าหมาย
การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ: เมื่อมีความไม่เห็นพ้องกัน ทีมออกแบบสามารถใช้ OKRs เป็นแนวทางในการตัดสินใจได้ OKRs ช่วยให้แน่ใจว่าทั้งทีมมีความเข้าใจตรงกันและกำลังทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกัน พวกมันช่วยให้กระบวนการออกแบบดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
การมุ่งเน้นผลลัพธ์: ทีมสร้างสรรค์มักตกอยู่ในกับดักของการตัดสินใจที่หยุดชะงัก ทำงานผ่านหลายรอบและหลายเวอร์ชัน ทำให้การเปิดตัวล่าช้า OKRs มอบกรอบการตัดสินใจให้กับนักออกแบบ โดยมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ทางธุรกิจ
โบนัส: หากคุณกำลังประสบปัญหาในการแยกแยะวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์หลัก และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับOKRs เทียบกับ KPI
นอกเหนือจากผลลัพธ์การดำเนินงานแล้ว การออกแบบ OKR ยังมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการรับรู้แบรนด์
ผลกระทบของ OKR ด้านการออกแบบต่อประสิทธิภาพการทำงานและการรับรู้แบรนด์
ความเข้าใจของทีมออกแบบทั้งหมดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญมีผลกระทบอย่างมหาศาลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา นี่คือวิธีการ
- OKRs เน้นทิศทางที่ทีมต้องมุ่งไป ลดสิ่งรบกวน
- มันช่วยจัดลำดับความสำคัญของผลลัพธ์การออกแบบที่มีผลกระทบมากกว่า ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีม
- มันช่วยลดความพยายามในกิจกรรมที่ไม่จำเป็น ทำให้การสูญเสียประสิทธิภาพลดลง
- มันมอบเป้าหมายเดียวกันและภาษาเดียวกันให้กับทั้งทีม ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันได้อย่างมาก
สิ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือวิธีที่ OKRs ช่วยกำหนดการรับรู้แบรนด์ ทีมงานออกแบบคือผู้ดูแลแบรนด์ทางสายตาขององค์กร พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการนำเสนอแบรนด์อย่างชัดเจน น่าดึงดูด และสม่ำเสมอ OKRs ช่วยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้
OKRs ช่วยเพิ่มการรับรู้แบรนด์โดยการปรับให้สอดคล้องกับความพยายามทางการตลาดและการออกแบบกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายคือการรับประกันความสอดคล้องของแบรนด์ 100%ทีมออกแบบจะสร้างเทมเพลตแบรนด์สำหรับองค์กรเพื่อใช้
หากคุณกำลังคิดว่า: ทั้งหมดนั้นยอดเยี่ยม แต่เราจะสร้าง OKRs สำหรับนักออกแบบในองค์กรได้อย่างไร คุณมาถูกที่แล้ว!
ตัวอย่างการออกแบบ OKR
เช่นเดียวกับการกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKR) ทุกประเภท การตั้งเป้าหมายจำเป็นต้องเริ่มต้นจากระดับบนสุด ผู้นำของบริษัทต้องกำหนดวัตถุประสงค์และถ่ายทอดไปยังแต่ละแผนก รวมถึงฝ่ายออกแบบด้วยต่อไปนี้คือตัวอย่าง OKRที่แสดงให้เห็นว่าผู้นำฝ่ายออกแบบสามารถปรับวัตถุประสงค์ขององค์กรให้เหมาะสมกับทีมของตนได้อย่างไร
1. OKR สำหรับการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
ประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX) เป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความสามารถในการใช้งาน, ความสามารถในการทำงาน, การมีปฏิสัมพันธ์, การเข้าถึงได้, เป็นต้น คุณสามารถตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัด (OKRs) สำหรับแต่ละปัจจัยได้ หากคุณเป็นมือใหม่ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยตัวอย่างทั่วไป เช่นตัวอย่างต่อไปนี้
วัตถุประสงค์: ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานบนแอปพลิเคชันมือถือ
ผลลัพธ์สำคัญ:
- เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้จาก 3.5 เป็น 4.5 ดาว
- ลดเวลาเฉลี่ยในการทำรายการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ลง 30%
- บรรลุอัตราความสำเร็จในการทำงาน 90% สำหรับทุกกระบวนการใช้งานหลักของผู้ใช้
- ลดจำนวนคำร้องขอการสนับสนุนลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการนำทางลง 50%
- เพิ่มคะแนนความน่าดึงดูดทางสายตา 30%
2. OKR สำหรับความสม่ำเสมอของแบรนด์
ทุกทีมออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นกราฟิกดีไซน์ อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์ หรือดีไซน์ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ต่างมุ่งมั่นที่จะมอบเอกลักษณ์ทางสายตาที่สอดคล้องกันให้กับแบรนด์ นี่คือแง่มุมที่สำคัญอย่างยิ่งของกลยุทธ์การจัดการแบรนด์ของบริษัท แม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของOKR ทางด้านการตลาด แต่ก็อาจเป็น OKR ของทีมออกแบบได้เช่นกัน
วัตถุประสงค์: ปรับปรุงความสอดคล้องของแบรนด์
ผลลัพธ์สำคัญ:
- ตรวจสอบหลักประกันทั้งหมดและระบุแบรนด์ที่ไม่สอดคล้องกัน
- ลดความไม่สอดคล้องให้เหลือน้อยกว่า 5% ของหลักประกัน
- จัดเวิร์กช็อปการออกแบบแบรนด์สำหรับทุกคนที่ทำงานด้านการสื่อสาร เช่น ทีมประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ และทีมกิจกรรม
- บรรลุการปฏิบัติตามแนวทางการออกแบบ 98%
3. OKR สำหรับการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลสมัยใหม่ทั้งหมดจำเป็นต้องสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ที่หลากหลาย OKRs ทำให้แน่ใจว่านี่เป็นความสำคัญสำหรับทุกคนในทีม
วัตถุประสงค์: ปรับปรุงการเข้าถึงเว็บไซต์
ผลลัพธ์สำคัญ:
- ตรวจสอบองค์ประกอบด้านการเข้าถึงทางสายตา เช่น โครงสร้างเว็บไซต์ สี ความคมชัด ขนาดตัวอักษร ความสามารถในการอ่าน ฯลฯ และวางแผนการเปลี่ยนแปลง
- ดำเนินการทดสอบการใช้งานสำหรับผู้พิการ
- บรรลุมาตรฐานระดับ AAA และแนวทางความเข้าถึงได้ของเนื้อหาเว็บ (WCAG) ภายในหกเดือน
- รับใบรับรองด้านการออกแบบเกี่ยวกับการเข้าถึง
4. OKR สำหรับประสบการณ์โหมดมืด
โหมดมืดได้กลายเป็นกลยุทธ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อเหตุผลด้านการเข้าถึงและการใช้งาน ในฐานะแอปใหม่ คุณอาจไม่มีโหมดมืดเลยก็ได้ หากนั่นคือเป้าหมายของคุณ นี่คือตัวอย่าง OKR ที่จะเป็น
วัตถุประสงค์: ดำเนินการประสบการณ์โหมดมืดคุณภาพสูง
ผลลัพธ์สำคัญ:
- นำโหมดมืดมาใช้ในทุกขั้นตอนสำคัญของผู้ใช้
- เพิ่มการใช้งานโหมดมืดขึ้น 25%
- บรรลุผลตอบรับเชิงบวก 90% ในการออกแบบโหมดมืด
5. OKR สำหรับนวัตกรรมด้านการออกแบบ
ทีมออกแบบที่ประสบความสำเร็จไม่เพียงแต่สร้างสรรค์ผลงานออกแบบเท่านั้น แต่ยังช่วยกำหนดอนาคตของการออกแบบเองอีกด้วย พวกเขาสร้างและเผยแพร่โซลูชันการออกแบบที่นวัตกรรมซึ่งได้รับการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย หากทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมทางการออกแบบ การกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์หลัก (OKRs) ที่ชัดเจนสำหรับเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์
วัตถุประสงค์: ส่งเสริมนวัตกรรมในการออกแบบ
ผลลัพธ์สำคัญ:
- จัดกิจกรรมแฮกกาธอนหรือเวิร์กช็อปด้านการออกแบบจำนวนห้าครั้ง เพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขนวัตกรรมสำหรับปัญหาการออกแบบสามอันดับแรกประจำปี
- ดำเนินการและทดสอบคุณสมบัติการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมสิบสองประการ
- ชนะรางวัลการออกแบบนวัตกรรมสามรางวัล
6. OKRs สำหรับประสิทธิภาพของนักออกแบบ
ผู้นำด้านการออกแบบทุกคนต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงและผลิตผลงานได้มากมาย การกำหนด OKRs สำหรับการผลิตช่วยบรรลุเป้าหมายนี้ได้ดีขึ้น
วัตถุประสงค์: บรรลุผลผลิต 80% ในทุกทรัพยากร
ผลลัพธ์สำคัญ:
- บรรลุการใช้ทรัพยากร 98% ในทีมออกแบบ
- ทำภารกิจการออกแบบให้เสร็จสมบูรณ์ 90% ภายในกำหนดเวลา
- ลดงานที่ต้องทำซ้ำให้เหลือน้อยกว่า 10%
7. OKRs สำหรับการจัดการโครงการออกแบบ
ควบคู่ไปกับความสามารถในการผลิตคือประสิทธิภาพของทีมออกแบบ ซึ่งต้องการการไหลเวียนของงานที่ราบรื่นจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง OKRs สำหรับการจัดการกระบวนการทำงานด้านการออกแบบจะเป็นดังนี้
วัตถุประสงค์: ปรับปรุงกระบวนการออกแบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลลัพธ์สำคัญ:
- ลดระยะเวลาการวนรอบการออกแบบลง 25%
- ลดความล่าช้าระหว่างสองขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์ให้เหลือน้อยที่สุด 4 ชั่วโมง
- บรรลุเกณฑ์การยอมรับ 100% ในทุกงานออกแบบ
8. OKR สำหรับการทำงานร่วมกัน
ทีมออกแบบอยู่ที่จุดตัดระหว่างแบรนด์ การตลาด ผลิตภัณฑ์ การขาย และตัวลูกค้าเอง พวกเขาจำเป็นต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ มาดูตัวอย่างของ OKRs สำหรับการร่วมมือของทีมออกแบบกับทีมพัฒนา ซึ่งมีOKRs แบบ Agile ของตัวเอง
วัตถุประสงค์: ปรับปรุงการร่วมมือกับการพัฒนา
ผลลัพธ์สำคัญ:
- ลดเวลาการให้ข้อเสนอแนะระหว่างนักออกแบบและนักพัฒนาลง 20%
- บรรลุความแม่นยำในการส่งมอบงานออกแบบที่ 95%
- ลดความล่าช้าระหว่างการออกแบบและการพัฒนาให้เหลือ 24 ชั่วโมง
9. OKR สำหรับการออกแบบสถานะข้อผิดพลาด
การออกแบบสถานะข้อผิดพลาดมีผลกระทบอย่างมากต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ เนื่องจากเป็นการกำหนดว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้น สถานะข้อผิดพลาดที่ดีจะทำให้ผู้ใช้ถูกนำไปยังเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการต่อได้ต่อไป วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) สำหรับการออกแบบสถานะข้อผิดพลาดมีดังนี้
วัตถุประสงค์: ปรับปรุงการออกแบบสถานะข้อผิดพลาด
ผลลัพธ์สำคัญ:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานะข้อผิดพลาดทั้งหมดสามารถสังเกตเห็นได้ 100%
- ลดอัตราการหลุดออกของผู้ใช้ลง 15% ในระหว่างสถานะข้อผิดพลาด
- บรรลุผลตอบรับเชิงบวกจากผู้ใช้ 90% ในการออกแบบสถานะข้อผิดพลาด
10. OKR สำหรับการออกแบบแดชบอร์ด
สุดท้ายนี้ มาดูตัวอย่างขององค์ประกอบการออกแบบเฉพาะเจาะจง เช่น แดชบอร์ด หากคุณอยู่ในธุรกิจการออกแบบแดชบอร์ด สิ่งต่อไปนี้อาจเป็น OKR ของคุณได้
วัตถุประสงค์: ปรับปรุงการออกแบบแดชบอร์ด
ผลลัพธ์สำคัญ:
- เพิ่มคะแนนความสามารถในการใช้งานแดชบอร์ดขึ้น 25%
- ลดเวลาในการโหลดแดชบอร์ดลง 2 วินาที
- ลดอัตราการรีเฟรชจากหนึ่งครั้งใน 5 นาที เหลือหนึ่งครั้งใน 60 วินาที
หากปราศจากข้อจำกัดของโลกแห่งความเป็นจริง ตัวอย่างข้างต้นอาจดูง่าย นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เผชิญกับความท้าทายในระหว่างการใช้งาน นี่คือสิ่งที่คุณจะเผชิญและแนวคิดบางประการในการเอาชนะมัน
ความท้าทายในการนำ OKRs มาใช้ในงานออกแบบ
ความท้าทายในการนำ OKRs ไปใช้ในทีมออกแบบอาจเกิดขึ้นในด้านการปฏิบัติการ, ด้านปฏิบัติ, ด้านวัฒนธรรม, หรือด้านการจัดการ. ความท้าทายที่พบได้บ่อยที่สุดบางประการคือดังนี้.
การขาดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
ทีมออกแบบมักทำงานกับเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือ เช่น 'ทำให้แบนเนอร์ดึงดูดใจ' ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ ตัวอย่างเช่น เป้าหมายอย่าง 'ปรับปรุงคุณภาพการออกแบบ' นั้นกว้างเกินไปและเปิดกว้างต่อการตีความ ใครๆ ก็สามารถโต้แย้งได้ว่าผลงานของตนมีคุณภาพดีกว่าเดิม
วิธีแก้ไข: เพื่อเอาชนะปัญหานี้ ให้กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ เช่น 'ออกแบบหน้าแรกใหม่เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ขึ้น 20%'แม่แบบ OKRที่ครอบคลุมสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
ผลลัพธ์หลักไม่เพียงพอ
หากวัตถุประสงค์ให้ทิศทางแก่คุณ ผลลัพธ์หลักจะทำหน้าที่เป็นหมุดหมายสำคัญ ทีมออกแบบอาจกำหนดผลลัพธ์หลักที่ยากเกินไปที่จะวัดได้ หรือไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของพวกเขา
วิธีแก้ไข: ทำให้ผลลัพธ์หลักของคุณสามารถวัดผลได้และเชื่อมโยงโดยตรงกับวัตถุประสงค์ หากวัตถุประสงค์คือการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ผลลัพธ์หลักของคุณอาจเป็น 'ลดอัตราการเกิดข้อผิดพลาดของผู้ใช้ลง 15%'ซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุดบางตัวในปัจจุบันสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
การนำ OKRs ไปใช้ อาจเป็นเรื่องยากสำหรับสมาชิกทีมที่คุ้นเคยกับวิธีการทำงานแบบดั้งเดิม พวกเขาอาจมองว่า OKRs เป็นระบบราชการเพิ่มเติม และอาจปฏิเสธอย่างเปิดเผยหรืออย่างน้อยก็ปฏิเสธอย่างไม่เต็มใจ
วิธีแก้ไข: ให้ทีมค่อยๆ ปรับตัวเข้ากับการนำ OKR มาใช้ จัดอบรมเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจประโยชน์ของ OKR ส่งเสริมให้พวกเขาเลือกวัตถุประสงค์ของตนเอง โดยมอบอิสระและความรับผิดชอบให้พวกเขา
การประสานงานที่ไม่ดีกับทีมอื่น
OKRs ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนกอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าที่เป็นหนึ่งเดียวในการบรรลุเป้าหมายทั่วทั้งบริษัท ทีมออกแบบอาจประสบปัญหาในการปรับให้สอดคล้องกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในลำดับความสำคัญ
วิธีแก้ไข: จัดให้มีการประชุมระหว่างแผนกเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าทุกทีมทำงานไปสู่เป้าหมายและกรอบเวลาที่สอดคล้องกัน กำหนดกระบวนการสำหรับการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ เกณฑ์การยอมรับ ข้อเสนอแนะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ฯลฯ
ทรัพยากรไม่เพียงพอ
การนำ OKRs ไปใช้ต้องการทรัพยากร ซึ่งรวมถึงบุคลากร เวลา และเครื่องมือที่เหมาะสม ทีมออกแบบอาจพบว่าตนเองมีทรัพยากรไม่เพียงพอ ซึ่งอาจนำไปสู่การหมดไฟและไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้
วิธีแก้ไข: เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ทีมของคุณมีเครื่องมือที่เหมาะสม อัตโนมัติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มภาระให้กับสมาชิกในทีม เลือกแพลตฟอร์มการทำงานเสมือนจริงเช่น ClickUp เพื่อจัดการงาน กำหนดเป้าหมาย ติดตามความคืบหน้า และปรับตัวได้อย่างคล่องตัว
การกำหนดและวัดตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการออกแบบ
ทีมออกแบบมักจะมีเครื่องมือที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ พวกเขาอาจต้องการใช้ชุดเครื่องมือที่มีอยู่เพื่อติดตาม OKR ของพวกเขาด้วย แม้ว่าสิ่งนี้อาจใช้งานได้ แต่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าหากใช้ระบบการจัดการเป้าหมายที่ครอบคลุมอย่างClickUp สำหรับทีมออกแบบ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าและวัดตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการออกแบบ
กำหนดวัตถุประสงค์
เริ่มต้นด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีกลยุทธ์สำหรับทีมออกแบบของคุณ สำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ ให้กำหนดผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน
หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ของ OKRs ให้ใช้ClickUp Brainเพื่อคิดค้นไอเดียสำหรับ OKRs. คุณสมบัติ AI จะให้คำตอบทันทีสำหรับทุกคำถามของคุณเกี่ยวกับวัตถุประสงค์, ผลลัพธ์หลักที่เกี่ยวข้อง, และอื่น ๆ.
ตั้งเป้าหมาย
ClickUp Goals เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการกำหนดทุกเป้าหมายและผลลัพธ์สำคัญบนแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกันได้ คุณยังสามารถมอบหมายให้กับบุคคลต่างๆ เพื่อช่วยให้ติดตามได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อวัดคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้ อัตราการล่มของแอป อัตราการเสร็จสิ้นงาน ฯลฯ
ใช้เทมเพลต ClickUp OKRเพื่อนำความคิดของคุณไปสู่การปฏิบัติได้ทันที แยกเป้าหมายการออกแบบของคุณออกเป็นงานย่อย ติดตามความคืบหน้าของแต่ละผลลัพธ์สำคัญ และจัดการวงจร OKR ด้วยเทมเพลตระดับกลางนี้
ติดตามความคืบหน้า
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์สำคัญเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการออกแบบของคุณอย่างต่อเนื่อง
คุณสามารถใช้ClickUp Formsเพื่อทำแบบสำรวจหรือรวบรวมความคิดเห็นได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามตัวชี้วัดที่คุณต้องการ
ทบทวนและปรับกลยุทธ์
ตรวจสอบประสิทธิภาพของทีมออกแบบตาม OKR อย่างสม่ำเสมอ และปรับปรุงให้เหมาะสม คุณสามารถนำการตรวจสอบเหล่านี้ไปรวมไว้ในประชุมทีมประจำสัปดาห์ได้ หากคุณไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์หลักได้ ให้ระบุสาเหตุ และปรับปรุงแนวทางของคุณ
กระบวนการที่ทำซ้ำนี้ช่วยให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและความสามารถในการปรับตัว ตัวอย่างเช่น หากอัตราการล่มของแอปไม่ลดลงตามที่คาดหวัง ให้ตรวจสอบสาเหตุและดำเนินการแก้ไขที่ตรงจุดมากขึ้น
บรรลุเป้าหมายการออกแบบของคุณด้วย ClickUp
ในสถานที่ทำงานสมัยใหม่ การออกแบบเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจ มันคือความแตกต่างในการแข่งขัน และยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของประสบการณ์ลูกค้า ดังนั้น การดำเนินโครงการออกแบบโดยไม่มีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์หลักที่ชัดเจนจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่
อย่าทำผิดพลาดเช่นนั้น. กำหนด OKR ที่ชัดเจน, เผยแพร่ให้ทราบ, ทำให้สามารถเข้าถึงได้, และเปิดใช้งานการติดตามอัตโนมัติ, ทั้งหมดบนเครื่องมือจัดการโครงการของ ClickUp!